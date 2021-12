PANORAMA MENSUAL DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES (Noviembre-Diciembre 2021)

A 20 a帽os de la rebeli贸n popular de diciembre de 2001

Mario Hernandez

A los y las ca铆das de diciembre del 2001

Dos veces se llen贸 la Plaza de Mayo en pocas horas el 20 de diciembre. Pasado el mediod铆a grandes columnas de movimientos sociales de la UTEP, encabezados por los llamados 鈥淐ayetanos鈥 (Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa) afines al Frente De Todos, junto a organizaciones y sindicatos de las dos CTA (Aut贸noma y de los Trabajadores), ATE, Los Pibes, Organizaci贸n 26 de Mayo, entre otras, colmaron la Plaza y realizaron un acto conjunto.

鈥淓n 2001 no hab铆a propuestas, hoy tenemos la Econom铆a popular鈥, se plante贸 en el acto. En ese contexto, en el acto que consisti贸 en intervenciones de referentes de las distintas organizaciones, Gildo Onorato, integrante del Movimiento Evita, record贸: 鈥淗ace 20 a帽os, la realidad del ajuste y la entrega del pa铆s entr贸 en crisis porque un pueblo estuvo decidido a frenarlo, a帽os de resistencia social y sindical rompieron el pacto del sistema pol铆tico subordinado al Consenso de Washington鈥.

Entre las organizaciones que acompa帽aron la actividad estuvieron las de las dos CTA. Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy, Secretario General de ATE Nacional y Adjunto de la CTA Aut贸noma, habl贸 tambi茅n en la Plaza. Entre los conceptos vertidos plante贸 que en la unidad entre las organizaciones del campo popular se encuentra una oportunidad hist贸rica para la igualdad social y la emancipaci贸n latinoamericana.

Durante la tarde, adem谩s, familiares y amigos de las v铆ctimas, junto a funcionarios nacionales y organizaciones de Derechos Humanos, realizaron un recorrido por los lugares en los que fueron asesinados los manifestantes de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, durante el cual se renov贸 el reclamo de justicia para las 39 personas asesinadas en todo el pa铆s a causa de la represi贸n estatal de aquellos d铆as.

A #20ANOSDEL2001, la Comisi贸n Familiares y Amigos/as de las v铆ctimas coloc贸 una placa en homenaje a Alberto M谩rquez, una de las v铆ctimas fatales en Sarmiento y Carlos Pellegrini, la esquina donde lo mataron agentes de la Polic铆a Federal.

En horas de la ma帽ana, la Unidad Piquetera y la Coordinadora por el Cambio Social junto a otros movimientos sociales, barriales, sindicales y agrupaciones y partidos de izquierda realizaron un acto celebrando 鈥渓a rebeli贸n popular contra los ajustadores鈥.

La jornada comenz贸 con un homenaje a Oscar Kuperman, el hist贸rico dirigente de Cuba-MTR fallecido el pasado 8 de noviembre, que hab铆a pedido que sus cenizas quedaran en Plaza de Mayo.

Entre las organizaciones movilizadas se contaron las integrantes de la Unidad Piquetera, como el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, Cuba-MTR/MIDO, MAR, M29, Bloque Piquetero Nacional (T.OR.RE 鈥 Agrupaci贸n Armando Conciencia- OTL), MTR 12 de Abril, FDU, BUEL, A Trabajar, Organizaci贸n 17 de Noviembre (MDL Mujeres en Lucha), MTL Rebelde, MBT, Frente de la Resistencia, La William Cooke, RUP, Barrios de Pie, MST Teresa Vive.

Tambi茅n fueron convocantes las integrantes de la Coordinadora por el Cambio Social: el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), Frente Arde Rojo y COPA en Marabunta, Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, Organizaci贸n Libres del Pueblo Resistir y Luchar, entre otras.

El documento le铆do por las organizaciones plantea que 鈥渓a rebeli贸n popular de diciembre de 2001 abri贸 una nueva situaci贸n pol铆tica en el pa铆s, cuyas consecuencias no lograron ser disipadas del todo por las clases dominantes hasta la actualidad鈥. En este sentido aseguraron que 鈥渄iciembre de 2001 puso de relieve una fractura en las clases dominantes, una crisis econ贸mica aguda y un pueblo que ya no soporta seguir viviendo como hasta entonces鈥.

En el documento las organizaciones reparten responsabilidades en todos los gobiernos que se sucedieron en estas dos d茅cadas: 鈥渓a reconfiguraci贸n de N茅stor Kirchner estuvo determinada por ese viraje de la clase capitalista y la necesidad de hacer frente a un pueblo levantado. El kirchnerismo vino a rescatar al r茅gimen pol铆tico de la crisis, no fue una expresi贸n de la rebeli贸n popular. Para lograrlo aplic贸 una serie de pol铆ticas concesivas y una cooptaci贸n del movimiento popular鈥.

A continuaci贸n se帽alaron que 鈥渆l gobierno de Macri procedi贸 a un endeudamiento enorme con un pr茅stamo del FMI que fue inicialmente de 57.000 millones de d贸lares para hacerle frente a la fuga de capitales. Para esto el gobierno de Macri aplic贸 un ajuste brutal con tarifazos que superaron el 1.000%. Para contener las consecuencias de este ajuste, el macrismo recurri贸 fuertemente a la represi贸n y a los pactos con el PJ y especialmente, con la burocracia sindical y organizaciones sociales que realizaron un pacto con la ministra Stanley鈥.

En este marco, destacaron en relaci贸n a la rebeli贸n del 2001 que 鈥渓os que nos movilizamos reivindicamos su vigencia en el marco de un pacto con el FMI que traer谩 m谩s ajuste, miseria, pobreza y desocupaci贸n y nos plantea la m谩s amplia unidad para enfrentar al gobierno ajustador y al sometimiento del pa铆s al pago de la ilegal e ileg铆tima deuda externa, que negocia en estos d铆as el gobierno con el FMI鈥.

Chubutazo

Luego de una semana de multitudinarias movilizaciones populares, el Chubutazo dobleg贸 al r茅gimen pol铆tico. Para muchos, la lucha no se ha terminado ni mucho menos, ahora se exige la Iniciativa Popular y sostener la deliberaci贸n en las calles por un aumento de urgencia acorde a la canasta familiar.

El gobernador Mariano Arcioni anunci贸 en Twitter que 鈥渉emos decidido derogar la ley e impulsar un plebiscito鈥.

鈥淩espeto profundamente a quienes se han manifestado pac铆ficamente estos d铆as y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad鈥, asegur贸 en medio de la feroz crisis pol铆tica y social que desat贸 la aprobaci贸n de la ley por 茅l impulsada.

Adem谩s agreg贸 que impulsar谩 un plebiscito a nivel provincial 鈥減ara escuchar a todas las voces del pueblo鈥.

El a帽o pasado, las asambleas de Chubut reunieron decenas de miles de firmas en la Segunda Iniciativa Popular para ampliar la prohibici贸n de la megaminer铆a. Pero en mayo pasado, a instancias de Arcioni, la Legislatura provincial la descart贸 de forma expr茅s. Con celeridad y subterfugios similares el mismo cuerpo aprob贸 la Ley de zonificaci贸n minera que despert贸 una pueblada en todo Chubut.

鈥淢acri sufre una enfermedad que se llama aporofobia, la fobia de los pobres鈥

Mauricio Macri volvi贸 a realizar declaraciones de desprecio hacia los sectores trabajadores del pa铆s, los planes sociales y la educaci贸n p煤blica. Distintos referentes de movimientos sociales criticaron fuertemente los dichos. 鈥淓s una bofetada a la dignidad de un sector muy amplio de la poblaci贸n que se esfuerza en la econom铆a popular e informal por darle de comer y educar a sus hijos e hijas鈥, consider贸 el dirigente socialJuan Grabois.

鈥淗asta el peor planero sue帽a que su hijo tenga otra vida鈥, fueron las palabras exactas que Macri pronunci贸, en referencia al tiempo en que las escuelas estuvieron cerradas durante la pandemia. El ex presidente habl贸 en una entrevista con Baby Etchecopar para A24. 鈥淢acri sufre una enfermedad que se llama aporofobia, la fobia de los pobres鈥, sostuvo Grabois. 鈥淗ablar del 鈥榩eor planero鈥 es una forma de expresarse con desprecio f贸bico, lo que es muy grave y muy hip贸crita de su parte, debido al proceso de destrucci贸n de empleo registrado asalariado durante su gobierno鈥.

鈥淒urante el gobierno de Macri se triplicaron lo que llaman 鈥榩lanes sociales鈥 pero que, a partir de la Ley de Emergencia Social, se contemplan bajo la figura de salario social complementario鈥, dijo el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederaci贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (CTEP).

鈥淐uando habla de educaci贸n, olvida que su gobierno redujo el presupuesto educativo y degrad贸 el Ministerio de Educaci贸n a Secretar铆a鈥, que sumado a la suspensi贸n del programa Conectar Igualdad, hizo que 鈥渕uchos chicos y chicas de sectores populares hayan sufrido el agravamiento de sus condiciones pedag贸gicas鈥.

鈥淗asta el peor derechista sabe que Macri es un vago鈥, se帽al贸 Grabois, retomando las palabras del ex presidente. 鈥淣o s茅 con qu茅 autoridad habla de trabajo alguien que siempre vivi贸 de su papi y no tiene ning煤n m茅rito propio para andar dando lecciones de esfuerzo鈥, a帽adi贸.

Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita, coincidi贸: 鈥淓l desprecio que tiene por lo popular, los trabajadores y los sectores humildes de nuestro pueblo es claro, y una afirmaci贸n as铆 solo puede venir de un tipo que creci贸 de espaldas al pueblo鈥, sostuvo, calificando a Macri como un 鈥渋rresponsable que endeud贸 y conden贸 a nuestro pa铆s a una deuda fraudulenta e ileg铆tima, y a millones de personas a la pobreza鈥.

鈥淟a mejor respuesta es demostrar todo el trabajo que hacen nuestros compa帽eros y compa帽eras, porque es falso que no trabajan: hay que dignificarlo, valorizarlo y reconocerlo para que tambi茅n tengan el status y los derechos de cualquier trabajo鈥, expres贸 Onorato. Y concluy贸: 鈥淟o que diga Macri nos tiene sin cuidado porque ha sido uno de los peores males que ha tenido este pa铆s鈥.

Por su parte, Silvia Saravia, docente y referente de Barrios de Pie, sostuvo: 鈥淓l propio Macri estuvo cuatro a帽os en el gobierno y la cantidad de PyMEs que cerraron muestra todos los l铆mites de su modelo鈥. 鈥淓s f谩cil anunciar la necesidad de trabajo, pero si despu茅s destru铆s las oportunidades, es solamente un verso鈥, a帽adi贸, se帽alando que 鈥渆l macrismo no ha hecho sino empeorar todos los indicadores鈥. 鈥淓sa manera peyorativa de decir 鈥榟asta el peor planero鈥 muestra un desprecio que tiene como dirigente pol铆tico hacia una parte importante de la sociedad, a la que 茅l mismo no le brind贸 la posibilidad de trabajar y le entreg贸 un plan鈥, consider贸 la dirigente social.

Tambi茅n Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, coment贸 su descontento con las expresiones del ex presidente. 鈥淟a frase de Macri recuerda a cuando, siendo gobierno, dijo que el drama era caer en una escuela p煤blica, cuando su gobierno ha destruido la escuela p煤blica y alimentado los planes sociales como nadie frente al fracaso de su pol铆tica econ贸mica y de creaci贸n de empleo鈥, sostuvo. Asimismo, consider贸 que los dichos del fundador del PRO 鈥渟on las declaraciones de alguien irresponsable por lo que dice, pero muy responsable de que la gente viva una situaci贸n dram谩tica en lo econ贸mico y lo social, y que no tenga perspectiva de futuro.鈥

鈥淓s un momento para trabajar en la situaci贸n social y en c贸mo generar trabajo, no para hacer declaraciones irresponsables por parte de quien profundiz贸 la pobreza y nos endeud贸 como nunca鈥, apunt贸 el dirigente social.

Violento desalojo de la Bonaerense a trabajadores de la cooperativa textil Nueva Generaci贸n

Trabajadores textiles de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generaci贸n, ubicada en la localidad de Wilde, Avellaneda, fueron reprimidos y, posteriormente, detenidos por las fuerzas de seguridad mientras se encontraban resistiendo al desalojo en defensa de sus puestos de trabajo. Tambi茅n fueron detenidos tres trabajadores de prensa de la Revista Resistencias y el periodista Mauricio Polchi de Radio AM 750, quien adem谩s fue robado por los efectivos policiales.

Desde el cami贸n celular donde se hallaba detenido logr贸 grabar un video donde denunci贸 la situaci贸n. 鈥淵o soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqu茅. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias, fue la Polic铆a Bonaerense. Y ahora nos est谩n trasladando a la comisar铆a鈥 explic贸 Polchi y agreg贸 鈥淣os re cagaron a palos, a tiros, le pegaron a las mujeres, a los chicos鈥. El desalojo fue ordenado por el juez Pablo Ernesto Bocaccia, del Juzgado en lo Civil y Comercial N潞 1 de Avellaneda.

M谩s de 200 efectivos de la Polic铆a Bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a cuatro funcionarios del Poder Judicial, intervinieron en el desalojo de la Cooperativa Nueva Generaci贸n. Adem谩s de cooperativistas y el periodista, tambi茅n fue detenida la diputada electa por el Frente de Todos, Luc铆a Klug. Todos los detenidos y detenidas fueron trasladados a la Comisar铆a de Avellaneda.

鈥淓s una situaci贸n muy tensa, muy dolorosa, muy angustiante鈥, expres贸 Alicia Guti茅rrez, la presidenta de la cooperativa textil Nueva Generaci贸n.

En la cooperativa textil, que naci贸 en 2005 cuando un grupo de personas desocupadas decidi贸 impulsar una f谩brica en un espacio que antes era un basural, funciona un jard铆n maternal y una escuelita de apoyo escolar. 鈥淓stamos en esta situaci贸n por trabajar, por educar, por intentar ser dignos y no estar en las calles鈥, manifest贸 Alicia.

Y remarc贸: 鈥淪on 16 a帽os de haber construido nuestro lugar de trabajo, de habernos formado para trabajar, para no estar en las calles, para ser dignos, para decir 鈥榮omos trabajadores鈥. Hacemos la ropa desde la molder铆a hasta que sale el producto terminado. Hemos formado un jard铆n para que los ni帽os de las chicas est茅n cuidados mientras ellas producen鈥.

La presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generaci贸n responsabiliz贸 al 鈥減oder pol铆tico鈥 por el desalojo. 鈥淓sto comenz贸 con una persecuci贸n pol铆tica de la Municipalidad de Avellaneda, porque no nos movilizamos para ellos. No estamos con nadie m谩s que nuestros propios vecinos, compa帽eros, intentando dar una palabra de aliento, un trabajo, un pedazo de pan cuando lo necesitan. Eso hace que a nosotros nos ataquen siempre. Hace 11 a帽os que nos vienen persiguiendo en la cooperativa, y nunca aflojamos. Seguimos adelante, seguimos construyendo, seguimos capacitando porque creemos en esto. Pero lamentablemente en este pa铆s el que quiere trabajar, el que quiere producir, no tiene salida鈥, afirm贸.

Y agreg贸: 鈥淐uando aparece el ataque sistematizado en todos nuestros espacios, aparece este polo inmobiliario que compr贸 el espacio. No es casualidad, fue todo junto. Yo responsabilizo al gobierno nacional, provincial y municipal. Fue un golpe sistem谩tico, uno detr谩s del otro. Ac谩 al que no piensa como el jefe, el que tiene el poder del econ贸mico y el pol铆tico, hay que destruirlo鈥.

Por su parte, la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (UTEP) repudi贸 la represi贸n llevada a cabo por la Polic铆a de la provincia de Buenos Aires y asegur贸: 鈥淓l desalojo es producto de una estafa judicial que pretende apropiarse del inmueble鈥.

Desde la Federaci贸n Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) exigen que se reconozca el leg铆timo derecho a trabajar y pol铆ticas de protecci贸n para las y los integrantes de la empresa.

鈥淣ecesitamos que el gobierno popular garantice que NUNCA M脕S un juez tenga tanto poder para reunir grupos especializados pertrechados con armas y carros de asaltos, inundando de gas a los compa帽eros para desalojarlos e incautarles no s贸lo los medios de producci贸n sino hasta la comida鈥, dice el comunicado difundido por FACTA sobre el violento procedimiento ordenada por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N掳 1 de Avellaneda, Ernesto Bocaccia.

Durante el desalojo hubo heridos y unos 40 integrantes de la cooperativa quedaron demorados. 鈥淣os preocupa la escalada de violencia, responsabilidad directa de las autoridades que deben velar por el derecho al trabajo y la producci贸n por encima de la propiedad privada y las decisiones de alg煤n juez incompetente pol铆ticamente con el desarrollo de pol铆ticas populares鈥, remarcan desde la Federaci贸n al tiempo que repudian el desalojo.

Tambi茅n llaman a solidarizarse con la cooperativa que en 2005 se instal贸 en un espacio que antes era un basural y hoy, adem谩s de la f谩brica, cuenta con un jard铆n maternal para 100 ni帽os con un comedor y merendero, y una escuelita de apoyo escolar y de g茅nero. 鈥淓xigimos que se reconozca el leg铆timo derecho a trabajar y se asegure la fuente laboral de 86 familias; y solicitamos contundentes pol铆ticas de protecci贸n para todos los puestos de trabajo鈥, reclaman desde FACTA. 鈥淗oy es Nueva Generaci贸n, ma帽ana somos todos鈥, concluye el texto.

Trabajadorxs de la ex Hey Latam (Rosario) conmemoran un a帽o de lucha

Difundimos un Comunicado de Prensa de lxs trabajadorxs de la Cooperativa RecTuel (ex Hey Latam)

A UN A脩O DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE HEY LATAM

Seguimos peleando por nuestros puestos de trabajo

Tras un a帽o de lucha por los puestos laborales las y los trabajadores de Hey Latam, hoy Cooperativa RecTuel, invitamos al festival aniversario que vamos a realizar este jueves 23 de diciembre a las 18:00 en las puertas de nuestro lugar de trabajo en Buenos Aires y Zeballos. Invitamos a ser parte a todas las organizaciones solidarias y cada une que se hizo presente en este importante a帽o de lucha.

Hace un a帽o los trabajadores y trabajadoras del call center Hey Latam inici谩bamos una dura pelea contra la quiebra fraudulenta para sortear el decreto de suspensi贸n de despidos de forma ilegal en la firma donde trabaj谩bamos 300 telemarketers, la mayor铆a j贸venes que trabaj谩bamos para mantener nuestros estudios, aportar en nuestras familias o darle de comer a nuestres hijes. La mayor铆a somos mujeres.

Fueron meses de acampe bajo el sol y la lluvia, pasando las fiestas en la calle junto a los vecinos, peleando por nuestros derechos y por nuestro trabajo porque el sindicato nos dio la espalda y seguimos exigiendo que se ponga al frente de nuestro reclamo. Pero as铆 como le pusimos el cuerpo a esta situaci贸n, no dudamos en apoyar cada lucha de trabajadores, desocupados, de las mujeres y la juventud que salieron a la calle por trabajo, tierra, vivienda y todos sus derechos. Porque si algo aprendimos en este a帽o de lucha es que si nos tocan a une nos tocan a todes.

En medio de una pandemia donde la situaci贸n es cada vez peor para el pueblo trabajador y los m谩s pobres, recibimos mucho apoyo y solidaridad de distintos sectores y organizaciones. As铆 es como conquistamos la fuerza necesaria para obtener muchos logros: logramos un fallo judicial hist贸rico ratificado dos veces por la justicia que obliga al empresario Mart铆n Stauffer a reinstalar a casi 80 trabajadores en su otra firma 鈥淜ey Market鈥, que a煤n seguimos exigiendo que se cumpla y en simult谩neo, nos conformamos como cooperativa para hacer posible la autogesti贸n bajo control de trabajadoras y trabajadores. Esta fue la forma y el ejemplo que retomamos del 2001, ponernos a producir y garantizar los puestos de trabajo frente a la quiebra patronal trucha.

Seguimos exigiendo que el Estado garantice los puestos laborales. Por eso seguimos pidiendo las l铆neas de atenci贸n estatales.

Queremos conmemorar este a帽o de lucha con todos los que nos acompa帽aron, en las marchas, los acampes, la permanencia en el edificio. Con estudiantes, docentes, trabajadores, repartidores de apps, abogades solidaries, organismos de Derechos Humanos, a las vecinas que luchan por tierra y vivienda, trabajadores de prensa, ambientalistas, trabajadores de la cultura. Pero tambi茅n con todo aquel que quiera acercarse y sumar su apoyo a esta lucha y una nueva etapa de RecTuel, que es por toda la juventud, contra la precarizaci贸n, contra la desocupaci贸n y todos nuestros derechos.

F谩brica recuperada ex Canale: 芦se est谩n dando los primeros frutos禄

Cotramel (Cooperativa de Trabajo Metal煤rgica de Llavallol) cuenta con 48 empleados de la f谩brica ex Canale que contin煤an su trabajo por recuperar la producci贸n en la empresa desde los inicios de la pandemia. Anunciaron por medio de sus redes sociales que han comprado una maquinaria para volver a hacer latas de 5kg para pan dulce.

Nicol谩s Macchi, presidente de la Cooperativa, dijo: 鈥渆stamos laburando desde que arranc贸 la pandemia, y logramos incrementar el volumen de laburo. La temporada pasada, en el verano, triplicamos el laburo que ven铆amos haciendo, algo que nos permiti贸 tomar gente e invertir禄, explic贸.

Agreg贸 芦nos encontramos manteniendo la producci贸n un poquito m谩s alto de lo que la ten铆amos anteriormente, y estamos buscando nuevos clientes. A partir de una m谩quina que compramos el verano pasado, en nuestro mejor momento, se est谩n dando los primeros frutos禄.

Trabajadores Cl铆nica San Andr茅s: 鈥淚niciaremos los tr谩mites para que la cl铆nica quede bajo gesti贸n obrera鈥

A continuaci贸n reproducimos el comunicado de los trabajadores de la Cl铆nica San Andr茅s de Caseros, quienes cumplieron 10 meses de lucha por la reapertura. Convocan a fortalecer su fondo de lucha para lo cual apelan a la solidaridad de otros trabajadores y organizaciones que desde el primer momento, venimos apoyando su lucha, y seguiremos haci茅ndolo.

Comunicado de los compa帽eros de cl铆nica san Andr茅s de Caseros

El d铆a 03-11-21 realizamos una asamblea donde decidimos por votaci贸n que comenzaremos con el tr谩mite correspondiente para que cl铆nica san Andr茅s quede bajo la gesti贸n de los trabajadores. Esta decisi贸n tomada por los compa帽eros en lucha se define luego de esperar 10 meses que los herederos Dres. Hern谩n y Dante Surachi definan las gestiones llevadas con diferentes grupos empresarios sin conseguir resultados positivos para nosotros. Esperamos esos meses que en alg煤n momento se acercaran a hablar con nosotros pero pecamos de ingenuos鈥 驴qu茅 podemos esperar si nunca se preocuparon por sus empleados durante todo este tiempo?鈥 golpeamos todas las puertas tanto en Naci贸n como en la provincia y municipio y nunca fueron capaz de escucharnos para conseguir la reapertura. Nos presentamos ante la IGJ solicitando intervengan y tampoco conseguimos llegar a nuestra meta. No cerramos ninguna de las puertas de negociaci贸n pero no podemos seguir as铆. Por todos estos motivos y porque estamos convencidos que m谩s que merecido lo tenemos, pondremos en marcha nuestra cooperativa de trabajo donde no solo queremos seguir en salud sino tambi茅n darle la posibilidad a todos aquellos que quieran dar cursos en diferentes rubros. Hoy necesitamos de la solidaridad obrera, esa que desde el primer d铆a de lucha fuimos recibiendo pero que hoy sin ella no podr铆amos seguir ya que debemos fortalecer nuestro fondo de lucha para poder costear los gastos de acondicionamiento del lugar y tr谩mites a realizar, por ello solicitamos a todas las organizaciones sociales, sindicatos, partidos pol铆ticos a quienes puedan sumarse colaboren monetariamente. Ello representara un importante paso para levantar nuestra bandera. 隆隆隆No bajamos los brazos nunca y menos ahora!!! Desde ya muchas gracias a todos los que puedan seguir colaborando. Asamblea trabajadores de la San Andr茅s.

Ceramistas neuquinos exigen tarifa preferencial de gas y cr茅ditos para renovaci贸n tecnol贸gica

En plena campa帽a electoral, los candidatos y candidatas de los partidos mayoritarios hicieron promesas, como si no gobernaran el pa铆s o la provincia hace a帽os. Por eso desde el Sindicato Ceramista de Neuqu茅n emitieron un comunicado donde exigen respuestas concretas a sus demandas, para dar soluci贸n a los problemas de producci贸n de las gestiones obreras.

All铆 se帽alaron que 鈥渓as gestiones obreras atravesamos una situaci贸n econ贸mica adversa, como la gran mayor铆a del pueblo trabajador. Sin acceso a cr茅dito no podemos invertir en renovaci贸n tecnol贸gica, lo que permitir铆a mejorar la producci贸n, reducir costos y crear m谩s puestos de trabajo. Esto repercute en la imposibilidad de pagar altas tarifas de gas y electricidad. Por eso no queremos discursos sino soluciones concretas a nuestras demandas, tanto del Gobierno nacional como provincial.鈥

Y agregan que 鈥渃omo venimos planteando, en primer lugar necesitamos una tarifa preferencial para las f谩bricas recuperadas y las gestiones obreras. Esta es una demanda que se hace en todo el pa铆s, y en f谩bricas de alto consumo de energ铆a como las ceramistas es una cuesti贸n vital. En segundo lugar, hoy nos vemos amenazados con los permanentes pedidos de cortes de energ铆a el茅ctrica y del suministro de gas, porque sin acceso a cr茅dito se volvieron impagables. Por eso exigimos la condonaci贸n de las deudas de gas y electricidad, y que de la mano de esto se nos den una salida de fondo, otorgando cr茅ditos especiales para renovaci贸n tecnol贸gica, lo que permitir铆a reducir cualitativamente los consumos.鈥

Las gestiones obreras ceramistas exigen a los gobiernos nacional y provincial respuestas concretas. Aseguran que est谩n abiertos a cualquier debate, a que conozcan las f谩bricas pero, sobre todo, que necesitan soluciones.

La Toma de Rosario cumpli贸 20 a帽os

Estimadxs compa帽erxs:

Gentilmente invitados por Cuna de La Noticia, participamos evaluando los 20 a帽os de lucha obrera desde La Toma.

Invitamos a escuchar nuestra exposici贸n al respecto siguiendo el enlace.

隆Un fraternal saludo!

https://www.youtube.com/watch?v=i76kKzYJyOY

Festejo de los 20 a帽os de Zan贸n

M谩s de 5.000 personas colmaron el predio de la f谩brica neuquina que es gestionada por sus trabajadores. La Delio Valdez, La Skandalosa Tripulaci贸n, Giseve e Histeria Lunar hicieron vibrar al p煤blico presente.

AReCIA celebr贸 10 a帽os de sue帽os y autogesti贸n

El Foro anual de la Asociaci贸n de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) que agrupa a m谩s de cien revistas de todo el pa铆s cumpli贸 una d茅cada y con la consigna 鈥淒iez a帽os luchando, diez a帽os creciendo, diez a帽os exigiendo derechos鈥, los festej贸 con una irrupci贸n art铆stica al aire libre y una entrevista p煤blica a dos de sus fundadoras: Marlene Wayar y Claudia Acu帽a.

El Grupo GEAM (Grupo de Experimentaci贸n en Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes 鈥 UNA) realiz贸 una performance en la plazoleta del Congreso.

Luego de la danza colectiva, Lucas Pedulla, periodista de cooperativa Lavaca, dio la bienvenida a les presentes y abri贸 formalmente el acto de inauguraci贸n del Foro. 鈥淏ienvenides a todes al comienzo del d茅cimo Foro de la Asociaci贸n de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Somos una red de m谩s de cien revistas culturales de todo el pa铆s y cumplimos diez a帽os. Diez a帽os de sembrar cultura, sue帽os, comunicaci贸n, periodismo y autogesti贸n. Diez a帽os de construir herramientas comunes, de forjar una identidad, de imaginar qu茅 queremos hacer y sobre todo, hacerlo. Diez a帽os de crearnos una pol铆tica, diez a帽os de crearnos nuestra Ley. Diez a帽os de crearnos lo que no exist铆a para existir. Diez a帽os de estar juntes, revistas, ante cualquier peste coyuntural. Diez a帽os y aqu铆 estamos en nuestro sal贸n de gala, la calle. Diez a帽os y aqu铆 estamos con ustedes, Claudia Acu帽a y Marlene Wayar, fundadoras de esta d茅cada. Diez a帽os y aqu铆 estamos para decirles gracias. Gracias por el fuego, por la locura, por la imaginaci贸n. Gracias por la irreverencia, por la perspectiva y por la creaci贸n. Gracias por los horizontes que dibujaron, por los imposibles que posibilitaron, por los sue帽os que nos pusieron al alcance de la mano. Gracias por el verbo y gracias por la sensibilidad. Diez a帽os de gracias. 3.650 d铆as de abrazos y los segundos infinitos de hacernos saber que la pol铆tica puede ser nuestra. Por todo lo dicho y por todo lo otro que late en el coraz贸n, por decisi贸n un谩nime las nombramos: Claudia Acu帽a y Marlene Wayar, Reinas Honorarias de la Autogesti贸n.

Lanzamiento de la Confederaci贸n de Medios Cooperativos y Comunitarios

El jueves 16 de diciembre se realiz贸 el lanzamiento de la Confederaci贸n de Medios Cooperativos y Comunitarios, con la presentaci贸n de un documento y de las acciones realizadas para lograr una distribuci贸n justa, equitativa y federal de la Pauta P煤blica Oficial.

La Confederaci贸n de Medios Cooperativos y Comunitarios, espacio integrado por distintas redes que trabajan, desde hace un a帽o y medio, de manera conjunta, realiz贸 su presentaci贸n en la sede de la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

Durante la presentaci贸n, adem谩s de invitadas e invitados especiales, estuvieron presentes las y los referentes de la Asociaci贸n de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA), Federaci贸n Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la Rep煤blica Argentina (FADICCRA), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y Red de Medios Digitales (RDM).

La informaci贸n brindada por la FATPREN se帽ala que: 鈥渆n este marco, se present贸 un documento y se comparti贸 un resumen de las acciones realizadas hasta el momento para lograr una distribuci贸n justa, equitativa y federal de la Pauta P煤blica Oficial entendiendo que ello es un derecho y que permite fortalecer la pluralidad de voces que priorizan los medios cooperativos, autogestionados y comunitarios de todo el pa铆s鈥.

La f谩brica de l谩cteos Nuevo Amanecer avanza en sus planes exportadores

Nacida en 1939 en Mar del Plata, se convirti贸 en una empresa insignia de la ciudad balnearia que logr贸 llevar su producci贸n a Trenque Lauquen y Tandil.

En los noventa, seg煤n refiere su p谩gina web, por una mala gesti贸n empresarial caracterizada por la corrupci贸n y la falta de proyecci贸n a futuro sufri贸 una ca铆da 鈥渄ejando a los empleados en una situaci贸n de completa impotencia e incertidumbre鈥. Recuperada por sus trabajadores, hoy la empresa se conform贸 en cooperativa gestionada por sus socios y vuelve a brillar para hacer honor a sus 78 a帽os de trayectoria.

Seg煤n La Columna Vertebral.com.ar, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer, Fabio Pandiani, y un integrante del Consejo de administraci贸n, Gabriel Acosta, se reunieron esta semana con el embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui, para que interceda frente a las autoridades cubanas a fin de que sus productos se conozcan en la isla.

Su primer logro fue la elaboraci贸n de la primera leche larga vida que ya obtuvo la autorizaci贸n como producto 芦apto e inscripto para exportar禄. Desde entonces la cooperativa encar贸 una pol铆tica para insertar sus productos en mercados internacionales. Con ese fin, invit贸 al embajador argentino en Cuba a conocer su planta de Mar del Plata. 芦B谩sicamente la charla se bas贸 en intentar proyectar la experiencia de la cooperativa en Cuba, lo que significa la cooperativa Nuevo Amanecer y articular alguna clase de exportaci贸n a las necesidades de Cuba y la Argentina禄, sintetiz贸 Pandiani.

En el encuentro le explicaron c贸mo trabajan junto a las entidades regulatorias de la Provincia para contar con las habilitaciones que les permitan participar del comercio exterior, una acci贸n que llevan adelante junto al ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, al director de Cooperativas Agropecuarias, Agust铆n Bento, y la directora de Relaciones Internacionales, Julia Llabr茅s.

Movimientos sociales acampan por 芦una navidad sin hambre禄 en Mar del Plata

Integrantes de movimientos sociales realizaron un acampe en el Boulevard Mar铆timo y Belgrano en la ciudad de Mar del Plata bajo la consigna 芦una Navidad sin hambre y un a帽o nuevo con trabajo genuino禄. 芦Est谩 claro que las organizaciones en todo momento lo que pretendemos es solucionar de la mejor manera para tener lo que se necesita, solicitando y acudiendo a las instancias de di谩logo, pero el gobierno es quien no nos deja alternativa y nos arroja a la lucha. As铆 es que seguiremos presentando batalla para lograr algo tan sentido para el pueblo trabajador que es tener una mesa navide帽a y de fin de a帽o digna para pasar con su familia禄 explicaron las organizaciones sociales mediante un comunicado.

El 9 de diciembre, luego de una reuni贸n con Cristian Beneito, secretario de Desarrollo Social Municipal, desde las organizaciones explicaron que no arribaron a un acuerdo sobre la mercader铆a solicitada para el movimiento de desocupados, merenderos y comedores populares.

芦A cara de perro solo dijeron que iban a entregar lo mismo que el a帽o pasado, alegando a que s贸lo hab铆an aumentado un 40% el presupuesto para la compra de este a帽o y que todo hab铆a aumentado un 65%. Esa informaci贸n no est谩 disponible de manera oficial, por lo cual no se sabe bien las cantidades realmente que se compraron, como tampoco se sabe qu茅 hacen con la coparticipaci贸n de Naci贸n y de Provincia que en teor铆a deber铆an usarse para estas cuestiones禄, expresaron mediante un comunicado los movimientos sociales.

Cooperativistas porte帽os movilizaron en defensa de los puestos de trabajo

Los trabajadores y trabajadoras de la Econom铆a popular convocaron a una conferencia de prensa el jueves 9/12 frente a la Legislatura porte帽a.

Luego marcharon hacia el ministerio de Espacio P煤blico por los puestos de trabajo acordes a las tareas de recolecci贸n y reciclaje que ya se realizan en los barrios populares.

芦Queremos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comience a reconocer el trabajo esencial que realizamos en pos de construir ambientes m谩s limpios y sanos para toda la comunidad禄, se帽alaron las organizaciones convocantes, entre las que se destacan Somos Barrios de Pie Capital, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), La Dignidad, Confluencia, la Corriente Clasista y Combativa 鈥 (CCC), FOB Aut贸noma y FeNat CTA.

Las cooperativas de trabajo vienen desarrollando una experiencia con anclaje territorial en cuanto al tratamiento de la basura y el reciclado y piden que sean tenidas en cuenta para la implementaci贸n de las pol铆ticas p煤blicas sobre el sector.

Adem谩s, valorizaron el trabajo comunitario que sostienen desde hace muchos a帽os 芦que ha quedado en evidencia con mayor nitidez desde el inicio de la pandemia禄.

芦Todos los d铆as sostienen una inmensa red de cuidados a trav茅s de los comedores populares, las consejer铆as de g茅nero, las postas sanitarias, los espacios educativos, entre otros.禄, enumeraron.

芦Todas estas tareas requieren de un trabajo arduo y constante por parte de miles de personas comprometidas con el bien com煤n.禄, concluyeron.

La Ciudad quiere convertir el trabajo formal de cooperativas en planes sociales

Varias organizaciones denuncian que Larreta quiere seguir precarizando la labor que vienen haciendo desde hace 15 a帽os, desarticular las cooperativas de trabajo y que se hagan cargo de todos los insumos.

La gesti贸n de Horacio Rodr铆guez Larreta present贸 un pliego para contratar un 鈥渟ervicio p煤blico de limpieza y de recolecci贸n de residuos s贸lidos urbanos en zonas vulnerables de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires鈥, para que quede en manos de empresas privadas. Trabajo que, actualmente, realizan varias cooperativas de diferentes organizaciones dentro del programa Veredas Limpias.

A ra铆z de esta situaci贸n, la Corriente Clasista y Combativa, junto a Somos Barrios de Pie, La Dignidad Confluencia, el Frente Popular Dar铆o Santill谩n, MTL Rebelde, y la Federaci贸n de Organizaciones de Base Aut贸noma, entre otras organizaciones; denunciaron que el Gobierno porte帽o insiste en seguir precarizando ese sector. El programa Veredas Limpias nuclea a m谩s de 2.500 cooperativistas desde hace 15 a帽os, donde realizan el mantenimiento y la desinfecci贸n de espacios p煤blicos de la Ciudad a trav茅s de la firma de convenios anuales entre el Gobierno porte帽o y las cooperativas.

鈥淟a idea de Larreta es desarticular a las organizaciones sociales y las cooperativas, desvinculando a los cooperativistas de 鈥榁eredas Limpias鈥 de cada una de sus organizaciones y, en su reemplazo, conformar una especie de entes ejecutores鈥, afirma Walter C贸rdoba, Secretario de Bienestar Social de la UTEP y Consejero de pol铆ticas sociales y econom铆a social del Consejo Econ贸mico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (Cesba).

Todo indica que, con esta nueva modalidad, cada beneficiario formar铆a parte de un programa con caracter铆sticas semejantes al de un plan social, rechaz谩ndolos como trabajadores de la Econom铆a popular, al mismo tiempo que las cooperativas ser铆an las responsables de absorber los costos de maquinarias e insumos para su producci贸n.

鈥淓ste nuevo sistema que quiere implementar Larreta en toda la Ciudad es una clara intenci贸n de eliminar derechos, recursos y la formalidad laboral, en definitiva: quiere seguir precarizando el trabajo que venimos haciendo hace m谩s de 15 a帽os en todo el distrito porte帽o. Solo nos van a dejar en nuestras manos la realizaci贸n de diferentes capacitaciones, pero nada m谩s鈥, agrega C贸rdoba.

El conjunto de las organizaciones afirma que esta nueva precarizaci贸n se suma a un fuerte recorte de herramientas, insumos y uniformes que, desde hace tiempo, viene realizando el ministerio de Desarrollo Humano que lidera Mar铆a Migliore. 鈥淟o hacen de forma sistem谩tica, ajustando en todos los programas sociales, y ahora le lleg贸 el turno al Veredas Limpias. Insistimos en solicitar un encuentro con las y los funcionarios para entablar una mesa de di谩logo con el gobierno local鈥, remarca.

El ejecutivo porte帽o quiere las altas por bajas de las n贸minas y de las cuadrillas cada tres meses, y antes los convenios se firmaban por un a帽o. Seg煤n advierten las organizaciones, el objetivo de Larreta es hacer a un lado a las organizaciones de la gesti贸n y de las cuadrillas que realizan los diferentes trabajos. Desde las cooperativas piden prorrogar por seis meses el convenio vigente, ya que el gobierno quiere implementar la nueva modalidad a partir de 1 de enero de 2022. El objetivo de la pr贸rroga es generar la mesa de trabajo y presentar un proyecto superador que actualmente est谩n elaborando.

El texto apunta a 鈥渃ontribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la formaci贸n laboral, con la finalidad de promover la inclusi贸n social plena de los titulares del programa y el mejoramiento progresivo de ingresos鈥, al mismo tiempo que hace foco en 鈥渄esintermediar el pago que realizan las cooperativas a los trabajadores, a los fines de incrementar la autonom铆a econ贸mica de los mismos鈥.

Entre otros puntos, buscan garantizar la contraprestaci贸n de los pagos a los titulares; acompa帽ar la terminalidad educativa primaria; el fortalecimiento de unidades productivas de la econom铆a social; la bancarizaci贸n e inclusi贸n financiera de los titulares; y la formaci贸n t茅cnica de los mismos. Paralelamente, proponen que la autoridad de aplicaci贸n sea la Direcci贸n General de Econom铆a Popular y Social, dependiente de la Subsecretar铆a de Desarrollo del Potencial Humano, 鈥渙 la dependencia que en el futuro la reemplace鈥.

Cooperativas de pescadores realizaron un nuevo 芦pescadazo禄 frente al Congreso

Las cooperativas de pesca artesanal -provenientes de Villa Constituci贸n y otras ciudades de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe- realizaron su manifestaci贸n en la Plaza Congreso.

芦Hoy, la situaci贸n de los pescadores artesanales es grav铆sima禄, advirtieron desde las cooperativas de los pescadores artesanales.

Y denunciaron que 芦los costos de los trabajadores aumentan permanentemente y los intermediarios de la cadena de comercializaci贸n volvieron a bajar el precio que pagan por el kilo de pescado禄.

En ese sentido, anticiparon que, 芦desde nuestras organizaciones de trabajadores, nosotros vamos a luchar para que se implementen pol铆ticas p煤blicas que contemplen las necesidades de los pescadores artesanales禄.

Feriazo de la UTT

La Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) realiz贸 un 芦Feriazo por la salud p煤blica y la soberan铆a alimentaria禄 junto al personal del Hospital Pedi谩trico Garrahan nucleado en la Asociaci贸n de Profesionales y T茅cnicos (APyT), para denunciar el da帽o ambiental y las graves enfermedades que provoca el uso de glifosato en la poblaci贸n infantil.

芦Los cultivos de semillas gen茅ticamente modificadas cubren 30 millones de hect谩reas de un territorio donde viven m谩s de 12 millones de personas y tres millones de ni帽os y ni帽as, la poblaci贸n m谩s expuesta a la contaminaci贸n ambiental por el uso excesivo de pesticidas禄, remarca la UTT.

Por su parte, Norma Lezana, secretaria general de la APyT expres贸: 芦los profesionales de la salud tenemos que denunciar esta situaci贸n y a la vez contribuir a que gane peso en la agenda social la construcci贸n de una matriz alternativa禄

En la misma l铆nea, la organizaci贸n agreg贸: 芦Argentina lidera el ranking mundial por la cantidad de glifosato que usa el campo. Actualmente el promedio es de 15 litros de este agrot贸xico utilizado por hect谩rea por a帽o, cifra que ubica a la Argentina en el primer puesto a nivel global. Distintos informes se帽alan que muchos pesticidas analizados por la Agencia Internacional de Investigaci贸n en C谩ncer (IARC) de la OMS han sido clasificados como cancer铆genos con distintos niveles de evidencia. El glifosato, el pesticida m谩s utilizado en Argentina, est谩 clasificado en el segundo nivel de riesgo de c谩ncer禄.

En la misma l铆nea, agrega: 芦en Argentina el asma es un problema de salud que ocasiona m谩s de 400 muertes y m谩s de 15.000 hospitalizaciones por a帽o. Y en los pueblos de los territorios fumigados el asma es la enfermedad cr贸nica infantil m谩s frecuente. Los neonat贸logos de zonas agr铆colas que reciben derivaciones de esas distintas regiones observan un aumento de la frecuencia de ni帽os que nacen con malformaciones cong茅nitas. La tasa habitual de anomal铆as cong茅nitas es siempre inferior al 2% de los nacimientos. Sin embargo, muchos profesionales de la salud, obstetras y pediatras de Santa Fe, Chaco, Tucum谩n, Misiones, C贸rdoba y Buenos Aires refieren tener tasas mucho m谩s altas, y que incluso en algunos a帽os triplican esa prevalencia禄.

En tanto, la licenciada Norma Lezana, secretaria general de la Asociaci贸n de Profesionales y T茅cnicos del Hospital Garrahan 鈥揺l otro sector que particip贸 de la actividad鈥 se帽al贸: 芦nuestra organizaci贸n est谩 comprometida con la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores del equipo de salud, pero esa posici贸n conecta con la defensa global de la salud p煤blica como derecho amenazada por un sistema alimentario atravesado por la l贸gica de la ganancia de grandes corporaciones que transforma la comida en un bien de mercado. Los profesionales de la salud tenemos que denunciar esta situaci贸n y a la vez contribuir a que gane peso en la agenda social la construcci贸n de una matriz alternativa. Ese es tambi茅n nuestro compromiso禄, finaliz贸 Lezana.

Por la libertad de los presos pol铆ticos

El Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala encabez贸 una manifestaci贸n en Buenos Aires que culmin贸 con una marcha de las antorchas en la Plaza de Mayo, exigiendo la liberaci贸n de los presos pol铆ticos.

La consigna de la protesta fue 鈥減or una Navidad sin presos pol铆ticos鈥 y, adem谩s, rechazaron el pr茅stamo con el Fondo Monetario Internacional realizado por Mauricio Macri que sumi贸 al pa铆s en una deuda enorme.

En la protesta se pidi贸 la liberaci贸n de Milagro Sala, m谩xima dirigente del movimiento T煤pac Amaru, perseguida y encarcelada el 16 de enero de 2016.

La manifestaci贸n inici贸 en la Avenida de mayo y 9 de julio, con una parada frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia para culminar en la Plaza de Mayo.

Polic铆a de Morales se infiltr贸 en un medio alternativo

La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) denunci贸 mediante un comunicado la infiltraci贸n de un agente de la polic铆a de la provincia de Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, en el Colectivo Radio Pueblo.

El agente llevaba infiltrado m谩s de tres a帽os, 芦fue construyendo lazos pol铆ticos y personales con integrantes de la radio y de organizaciones sociales bajo la fachada de comunicador popular 鈥渃omprometido鈥 con las luchas sociales禄, cuenta el comunicado de la RNMA. Los integrantes de Radio Pueblo fueron advertidos por un vecino que entre ellos hab铆a un polic铆a.

芦Se trata de Ezequiel Rodrigo Rosales, designado 鈥渙ficialmente鈥 en el a帽o 2019 como Agente de la planta de personal permanente de la U de O 2A 鈥淧olic铆a de la Provincia, dependiente de la Jurisdicci贸n 鈥淵鈥 Ministerio de Seguridad. Esta tarea la cumpl铆a desde el 2015. Por eso, seg煤n figura en el Bolet铆n Oficial de Jujuy N掳18- 11 de 2019, el nombramiento se realiz贸 llamativamente con 鈥渞etroactividad al d铆a 10 de junio del a帽o 2015鈥, detalla el comunicado.

芦Como si esto fuera poco, a mediados de 2021, dos integrantes de la Biblioteca Popular Ni帽os P谩jaros y Aji 20 鈥 espacios que dieron origen al proyecto comunicacional de Radio Pueblo 鈥 fueron judicializadas en una causa armada, en el marco de la persecuci贸n del gobierno de Gerardo Morales contra las organizaciones populares provinciales. Este mecanismo de infiltraci贸n es moneda corriente en la provincia de Jujuy禄.

Finalmente desde la RNMA, exigen 芦al Gobierno de Morales que d茅 explicaciones, a la Justicia que esclarezca la situaci贸n y a las organizaciones del campo popular que acompa帽emos y nos solidaricemos con Radio Pueblo que hoy se enfrenta a esta terrible situaci贸n禄.

Boca Rosa, una cooperativa textil que transforma la realidad de mujeres trans en Gualeguaych煤

La cooperativa sostiene diez puestos de trabajo donde el taller de costura es una herramienta fundamental de inclusi贸n y formaci贸n.

Manuela Gonz谩lez, 煤nica maestra trans y primera funcionaria trans de Entre R铆os, es responsable del 脕rea de G茅nero y Diversidad del Municipio de Gualeguaych煤. 鈥淐uando asumimos nos metimos de lleno en pensar c贸mo hacer para que las pibas tuvieran un trabajo, independencia econ贸mica. Empezamos a tejer desde el Estado el proyecto de una cooperativa textil. Porque el carnaval fue semillero de compa帽eras que han podido llevar adelante una vida econ贸mica activa con eso. Pero s贸lo conoc铆amos dos o tres compa帽eras que sab铆an coser鈥. Convencer a otras para que se sumaran a aprender fue el primer desaf铆o. La pandemia s贸lo complic贸 un poco las cosas, en un 谩mbito habituado a los obst谩culos. 鈥淣o me atribuyo nada, pero c贸mo se transforman las realidades cuando estamos nosotras鈥, sonr铆e Manuela.

A Valentina Barbosa le avis贸 una amiga. 鈥淓st谩n por juntarse para hacer una cooperativa鈥, le dijo. Cuando se sum贸 a la primera reuni贸n, ni siquiera sab铆a de qu茅 se trataba. Apenas se enter贸 que era un emprendimiento textil, le gust贸. Llevaba tiempo buscando trabajo, mientras se dedicaba a 鈥渉acer la calle. No ten铆a otra cosa鈥. As铆, durante diez a帽os.

Ahora es una de las que sabe manejar las cuatro m谩quinas industriales que la cooperativa pudo adquirir gracias a un programa provincial. Mientras espera que se logre la matriculaci贸n para avanzar con la producci贸n y vender al p煤blico, se capacita en corte y confecci贸n, hilvanado y costura. Tambi茅n, en computaci贸n. Y tiene una m谩quina de coser en su casa, para un emprendimiento propio. Hace lo que le encarguen, pero ella apunta especialmente a la ropa para mascotas.

鈥淏oca Rosa es lo m谩s. Tiene las mejores m谩quinas. Estamos chochas鈥, se alegra. Y cuenta que las primeras piezas que produjeron fueron toallitas para vender en centros de est茅ticas. Tambi茅n, banderines multicolores para la municipalidad. Como ella, una decena de personas integra la cooperativa, que debe su nombre a Peque帽a Pe, artista referenta del colectivo travesti trans de Entre R铆os, fallecida en circunstancias poco claras. Uno de sus temas se llamaba Boca Rosa.

鈥淢谩s all谩 de lo textil, esto sirvi贸 mucho para unirlas, que se conocieran, que compartan un espacio鈥, resalta Manuela, funcionaria en una ciudad donde estima que hay medio centenar de mujeres trans mayores de 18 a帽os. 鈥淓sta es una ciudad diversa por sus or铆genes: Gualeguaych煤 creci贸 a la par de la diversidad. En el desfile de carrozas las creativas siempre fuimos las travestis. Tiene esa cultura LGTB y es un plus que hace que sea un lugar al que las compa帽eras migran. Ac谩 se sienten contenidas, eso ha permitido profundizar un mont贸n de cosas, laburar con los privados. Tiene ese plus: que es un lugar que las compa帽eras elijen鈥.

Pero, aclara, 鈥渘o deja de haber mentalidad conservadora de pueblo. Por eso est谩 bueno pensar en dispositivos territoriales que acompa帽en a travestis y sus familias. Porque cuando una sale del cl贸set tambi茅n sale la familia: empiezan a ser el hermano, la mam谩 de la travesti鈥, dice, y apuesta por el rol que cumplir谩 en ese sentido la Casa de la Diversidad, un proyecto pionero que ya est谩 en marcha, tras la firma de un convenio de adhesi贸n al Programa de infraestructura del cuidado con la Secretar铆a de Obras P煤blicas de la Naci贸n, por $63 millones. 鈥淵 buscamos tambi茅n apuntar al privado 鈥搑emarca Manuela鈥 Que no est茅 todo en manos del Estado. Que la sociedad se abra a este derecho negado por tantos a帽os鈥.

Por lo pronto, realizan pr谩cticas en la Escuela Secundaria 鈥淢ar铆a Am茅rica Barbosa鈥 para aprender m谩s sobre el manejo de las m谩quinas de coser. Y el municipio les cedi贸 un ala del 鈥淓spacio de las Juventudes鈥, llamado Casa Redes 2, que a煤n est谩 siendo acondicionado. Todo el proceso cuenta con el apoyo de la seccional de Entre R铆os de la Federaci贸n de Cooperativas de Trabajo de la Rep煤blica Argentina (FECOOTRA) y de la Confederaci贸n Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados Ltda. (CONARCOOP).

El bachillerato popular trans Mocha Celis cumple 10 a帽os

Despu茅s de mucho tiempo de estar aislades por la pandemia, el 30 de noviembre en el espacio cultural Carlos Gardel del Barrio de Chacarita, se llev贸 cabo de manera presencial una emocionante ceremonia con entrega de 36 diplomas de nivel secundario con el t铆tulo de Perito auxiliar en el desarrollo de las comunidades.

El evento fue engalanado por varios n煤meros art铆sticos donde lxs estudiantes de 2掳 a帽o brindaron en diferentes performances un c谩lido homenaje a lxs que se desped铆an.

Claramente lxs travas son subversivas a un sistema que las quiso ignorantes. 鈥淣osotrxs decidimos torcer ese destino y vamos en camino a la Universidad porque cada t铆tulo es un sinf铆n de puertas cerradas a un doloroso pasado que se reabren a un mundo mejor鈥.

Esto no es nada m谩s que el ingenio travesti. La capacidad de reinventarse ante la adversidad, Lohana Berkins lo dec铆a: 鈥淟as travestis tenemos chispa, alma y capacidad de resoluci贸n鈥 Tambi茅n dec铆a: 鈥淐uando una travesti entra a la Universidad le cambia la vida a esa travesti. Muchas travestis en la Universidad le cambian la vida a la sociedad鈥.

Durante la pandemia, la Mocha Celis se constituy贸 como asociaci贸n civil. Se cre贸 el Teje solidario: una red de cuidado y abrigo para estudiantes en situaci贸n de vulnerabilidad. Pudieron, con productos de primera necesidad, abordar las necesidades b谩sicas para 1.200 compa帽erxs. Hicieron articulaciones de varias empresas. Firmaron un convenio con Aerol铆neas Argentinas. Crearon la Escuela popular de g茅neros y diversidad Brandon/Mocha, un espacio de formaci贸n para activistas del colectivo LGBTI+ en la que formaron m谩s de 100 activistas a nivel federal. Hicieron el Primer encuentro federal de educaci贸n travesti/trans. Junto a un grupo de abogadxs y m茅dicxs fortalecieron el 谩rea de acceso a derechos a la salud integral.

En cuanto a la educaci贸n, pudieron sostener la cursada de la escuela de manera virtual. Nos las arreglamos para sostener las clases a pesar de no tener las computadoras del plan Sarmiento ni de Conectar Igualdad porque al parecer para la educaci贸n de adulto nunca se contempl贸 siquiera la idea. No se sentaron a esperar.

Dise帽aron cuadernillos y maneras de comunicarse para que nadie quede por fuera de la coyuntura institucional. Si bien marzo del 2022 presenta desaf铆os que deben afrontar, por no tener a煤n edificio donde desarrollarse, tienen la seguridad y la garant铆a que se tienen a si mismxs. Tambi茅n cuentan con una red de contenci贸n y una comunidad que no las va a dejar sin comer, sin trabajar, sin un aula donde poder ir a estudiar. Derechos que las dirigencias pol铆ticas a煤n tardan en garantizar.

Tras la nueva ley de cupo laboral travesti trans existieron di谩logos de consenso entre las asociaciones civiles y el Estado; esto permiti贸 que las personas travesti trans, m谩s all谩 de terminar sus estudios, puedan insertarse laboralmente en algunos puestos de trabajo.

Hoy ya existen trabajadorxs trans dentro del Estado, pero tambi茅n hay funcionarias pol铆ticas; esto 煤ltimo de alguna manera les permite poder aportar una mirada travesti a la sociedad. Por otra parte, tambi茅n cuentan con deportistas trans y personal de salud egresadxs de Mocha Celis que lograron incorporarse al sistema laboral dentro del Estado, pero tambi茅n en algunas empresas. Cabe mencionar que muchxs optaron por desarrollarse con emprendimientos personales.

Fuentes: argentina.indymedia, La Izquierda Diario, P谩gina12, Resumen Latinoamericano, Agencia Presentes, Radio Gr谩fica, ANRed, Revista Resistencias, Tiempo Argentino, iProfesional.