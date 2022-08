Paro docente en todo el pa铆s

Mario Hernandez

La bronca se hizo sentir e impuso el primer paro docente convocado por la Ctera bajo el Gobierno peronista de Alberto Fern谩ndez, Cristina Kirchner y Sergio Massa. A pesar de los dirigentes y la enorme campa帽a medi谩tica de demonizaci贸n, el paro fue contundente y una enorme expresi贸n de rechazo a la pol铆tica de ajuste del gobierno nacional y gobernadores.

En Mendoza el paro comenz贸 el lunes y culmin贸 el mi茅rcoles con una multitudinaria movilizaci贸n de 30.000 personas por el centro de la ciudad. Miles de docentes y celadoras, acompa帽adas de familias expresando un enorme apoyo popular, volvieron a copar las calles mendocinas para rechazar los salarios de hambre que pretende imponer el Gobierno provincial a fuerza de decretos, descuentos y polic铆as en las escuelas.

En Santa Fe 10.000 docentes, trabajadores de la salud, estatales y sectores en lucha marcharon en la Capital. La adhesi贸n fue total en las escuelas p煤blicas y privadas. En reclamo por la reapertura de paritarias y las condiciones edilicias. En Rosario el 75% de las escuelas no cuenta con gas. Esta lucha confluye con una provincia movilizada contra las quemas, exigiendo 隆Ley de humedales ya! y con luchas de trabajadores muy duras como los portuarios que impusieron el cese de los despidos y un aumento de sueldo a la patronal estafadora de Vicent铆n.

En Neuqu茅n, los docentes marcharon a la Casa de gobierno para exigirle al Gobierno provincial el aumento al presupuesto educativo, la anulaci贸n del sumario colectivo a docentes de jard铆n y tambi茅n contra la reforma educativa, laboral y previsional que impulsan los organismos internacionales, como el FMI

En Rawson (Chubut) trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n junto a delegaciones de sindicatos estatales y de la CTA y la CGT de la provincia, referentes nacionales de la CTERA, movimientos sociales, asambleas No a la mina y partidos de izquierda se concentraron y se movilizaron en repudio a la condena a Santiago Goodman y contra el ajuste de Arcioni en el marco de un paro masivo.

En Santa Cruz, la movilizaci贸n docente en el marco de un importante paro rechaz贸 las amenazas del gobierno de Alicia Kirchner al sindicato ADOSAC, que busca quitarles la personer铆a gremial por no acatar la conciliaci贸n obligatoria y pagar sumas millonarias en multas arbitrarias.

En Provincia de Buenos Aires, donde Baradel y la conducci贸n Celeste se mantuvieron en silencio ante la convocatoria, sin llamar a asambleas para adherir a la medida nacional, hubo un alto acatamiento con la gran mayor铆a de las escuelas cerradas, expresando el malestar y descontento con las condiciones salariales, de infraestructura y falta de recursos como el recorte de los 22.000 cargos ATR.

En C贸rdoba la columna de docentes de las escuelas y agrupaciones opositoras al finalizar la marcha moviliz贸 al sindicato donde conquist贸 asambleas escolares para pelear por un plan de lucha para enfrentar el ajuste en curso.

Este paro nacional, no puede quedar en un hecho aislado. Tiene que transformarse en el comienzo de un plan de lucha, para frenar la pol铆tica de ajuste, pobreza y dependencia del FMI que nos est谩 llevando el gobierno de Alberto, Cristina, Massa y los gobernadores. As铆 como tambi茅n conquistar la absoluci贸n de Santiago Goodman porque no podemos permitir que pase este precedente de persecuci贸n y criminalizaci贸n de los que luchan.

R铆o Negro: dos d铆as de paro docente

El gremio UnTER moviliz贸 en el marco del paro de 48 horas votado para esta semana exigiendo al gobierno el llamado a mesa paritaria y que mejore la oferta anterior que se rechaz贸 por unanimidad en las asambleas. De no mediar una respuesta del gobierno provincial la semana entrante se repetir谩n las 48 horas de medidas de fuerza.

En Viedma, Bariloche y Fiske Menuko las y los docentes de la provincia se nuclearon para expresar su rechazo al acta paritaria y exigirle al gobierno que realice una nueva oferta. Desde el gobierno de Arabela Carreras expresaron que de realizarse la medida de fuerza ellos 鈥渢omar铆an medidas al respecto鈥, la respuesta docente no se hizo esperar y el paro cont贸 con un alt铆simo acatamiento en toda la provincia y en las calles se demostr贸 la voluntad a luchar por una recomposici贸n digna y la soluci贸n al conjunto de las demandas que se expresan en las asambleas.

En la segunda jornada de paro en Bariloche se dio cita una concentraci贸n en la rotonda del 脩ireco con m谩s de un centenar de docentes de El Bols贸n, Bariloche y trabajadores de salud que se sumaron al reclamo. El apoyo de la comunidad se hizo sentir en bocinas y saludos de quienes recibieron los volantes. Como continuidad en el plan de lucha tambi茅n se hizo un llamado a hacer grande la marcha que est谩 convocada para la pr贸xima semana en Viedma.

En la ciudad de Fiske Menuko (Gral. Roca) la movilizaci贸n regional concentr贸 a m谩s de mil docentes del Alto Valle por las calles c茅ntricas de la ciudad, al igual que el resto de las principales ciudades de la provincia.

Movilizaci贸n en todo Chubut contra la condena a Santiago Goodman

En el tercer d铆a de paro los docentes se movilizaron en toda la provincia contra el ajuste de Arcioni y por la absoluci贸n de Santiago Goodman. El paro nacional de CTERA coincidi贸 con un paro provincial de todos los gremios estatales

En Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel miles de docentes se manifestaron en las calles en el marco del tercer paro la semana pasada. El paro tuvo otra caracter铆stica porque a la pelea contra el ajuste y por un salario igual a la canasta b谩sica, se sum贸 la lucha en contra de la criminalizaci贸n de la protesta y por la absoluci贸n de Santiago Goodman, ex secretario general de la ATECh.

En Rawson se march贸 desde la Oficina Judicial hasta el ministerio de Educaci贸n, pasando por el Tribunal Superior de Justicia donde tom贸 la palabra Santiago Goodman, e inform贸 que el mi茅rcoles 10 de agosto se realizar铆a la audiencia de cesura que definir铆a su condena.

Ese d铆a se realiz贸 un paro provincial de todos los gremios provinciales y un paro nacional de la CTERA contra la criminalizaci贸n de la protesta social y por la absoluci贸n de Goodman.

Santiago Goodman es acusado de que fue coautor del incendio de la Legislatura en 2019. Ese a帽o los docentes y estatales protagonizaron un paro de 17 semanas contra el pago escalonado de los salarios como parte de la lucha contra el ajuste del gobierno provincial de Mariano Arcioni, aliado en ese momento de Mauricio Macri. La pena por este hecho implica de tres a diez a帽os de prisi贸n. Es un ataque directo que intenta aleccionar a quienes enfrentan el ajuste del gobierno provincial y nacional.

Recordemos que el d铆a en que ocurrieron los hechos por el que se conden贸 al ex dirigente de ATECh, hab铆an fallecido en un accidente las docentes Jorgelina Ru铆z D铆az y Mar铆a Cristina Aguilar, tras protagonizar un vuelco sobre Ruta 3 cuando volv铆an a Comodoro Rivadavia desde una asamblea en Rawson.

Chubut: Docentes volvieron al paro y las marchas en el marco de la convocatoria de CTERA

En Chubut, trabajadores y trabajadoras de la educaci贸n se sumaron al paro convocado por CTERA bajo las consignas 鈥淣o a la criminalizaci贸n de la protesta鈥 y 鈥淎bsoluci贸n para Santiago Goodman鈥, que fue condenado la semana pasada por las manifestaciones en 2019.

Despu茅s de la sentencia al dirigente chubutense (y previo a la convocatoria de CTERA), lxs docentes de la provincia marcharon en Puerto Madryn en contra de la persecuci贸n judicial y para repudiar al gobierno de Mariano Arcioni.

鈥淏asta del ajuste de Mariano Arcioni. Basta de este gobierno nefasto鈥, exclam贸 Gabriela Bernuchi, dirigente gremial de la Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n de Chubut (ATECH) durante la movilizaci贸n. Sobre los hechos ocurridos hace tres a帽os, dijo que se trat贸 鈥渄e una pueblada, y estamos absolutamente convencidos porque ac谩 nadie organiz贸 nada, fue el cansancio, el destrato, el ajuste del gobierno, los que provocaron estos hechos鈥.

La dirigente gremial dijo que la condena a Goodman busca 鈥渃allarlo a 茅l y a todos y todas鈥.

Y concluy贸: 鈥淟e decimos a este gobierno que no tenemos miedo, no van a criminalizar la protesta, vamos a seguir en la calle porque tenemos sueldos miserables, no escuchan a los trabajadores y trabajadoras que estamos todo el d铆a poniendo el cuerpo. Siguen sin darnos ninguna respuesta鈥.

Mientras tanto, la Fiscal铆a pidi贸 la pena de 5 a帽os de prisi贸n de efectivo cumplimiento para Santiago Goodman. La decisi贸n final de la jueza se conocer谩 el pr贸ximo jueves 18 de agosto a las 12:00.

La fiscal Florencia G贸mez solicit贸 esa pena al considerar que la participaci贸n de Goodman en el hecho delictivo fue 鈥渟umamente activa, colaborando en avivar y mantener el incendio y, consecuentemente, la situaci贸n de peligro concreto鈥. Por su parte, la defensa pidi贸 15 d铆as de prisi贸n por el delito de da帽o o 3 a帽os de cumplimiento en suspenso, con reserva del caso para la apelaci贸n.

La Fiscal铆a, por su parte, entiende que como l铆der sindical y autoridad gremial entre los convocados, su actuaci贸n fue fundamental para que el incendio y la situaci贸n de peligro que se generara, siendo uno de los coautores y posiblemente el de mayor ascendencia sobre los presentes.

La fiscal G贸mez sostiene que es inviable que Goodman haya desconocido que su sola acci贸n como l铆der genera necesariamente que los dem谩s lo sigan, 鈥渃uesti贸n que 茅l sab铆a con toda claridad, contando con experiencia cierta sobre las consecuencias de generar un incendio鈥.

Despu茅s de la audiencia, las entidades gremiales llevaron a cabo una movilizaci贸n en Rawson exigiendo la absoluci贸n del ex secretario general de ATECh.

Corte en el centro porte帽o

A las 8:30 comenz贸 un corte en la Ciudad de Buenos Aires, en la intersecci贸n de Corrientes y Callao, protagonizado por trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n.

Encabezaron el corte banderas que planteaban: 鈥淐TERA, queremos continuidad y plan de lucha, todo el apoyo a las luchas docentes de todo el pa铆s鈥. Otra dec铆a: 鈥渁sambleas y continuidad del plan de lucha鈥.

Tambi茅n estuvieron presentes docentes que participan de las luchas en Mendoza, Santa Fe y Neuqu茅n, que viajaron como parte de las medidas para difundir sus conflictos.

Los grandes medios contra la lucha docente

Mientras se desarrollaba el corte en el centro porte帽o en apoyo a las luchas docentes de todo el pa铆s, los grandes medios de comunicaci贸n se dedicaron a atacar la protesta y a ocultar que hay 8 provincias que se encuentran en conflicto por salarios y por mejores condiciones para las escuelas.

Actualmente, son ocho las provincias que se encuentran en conflicto educativo, con reclamos salariales y por mejores condiciones de las escuelas, con importantes movilizaciones en algunas de ellas como Mendoza, Santa Fe y Neuqu茅n. Sin embargo, la cobertura de las grandes empresas medi谩ticas prefiri贸 omitir este dato o mencionarlo al pasar, en el mejor de los casos, y poner el foco de atenci贸n en el 鈥渃aos de tr谩nsito鈥 que generaba la protesta, en lo 鈥渁bsurdo鈥 de la medida y en las consecuencias que genera perder un d铆a de clases. No conformes con eso, algunos medios como LN+ pusieron el foco en el caso de Santiago Goodman, docente de Chubut judicializado y condenado por una protesta organizada en 2019 en la Legislatura de esa provincia, en un acto de criminalizaci贸n de la protesta. Todo con un mismo objetivo: deslegitimar y atacar el reclamo y la huelga docente, ocultando la realidad del resto del pa铆s.

El colmo de esta mini campa帽a lo protagonizaron La Naci贸n y una columnista que dedica gran parte de su tiempo a atacar los reclamos de la docencia y a promover las reformas que vulneran sus condiciones laborales, como la extensi贸n del horario en el aula. En un ejemplo de periodismo militante y antisindical, titul贸: 鈥淯na vez m谩s, un paro absurdo de sindicatos enemigos de la educaci贸n鈥. Y en la bajada redobl贸 la apuesta, se帽alando que 鈥渓os gremios vuelven a dejar a los chicos en la banquina del conocimiento鈥.

La realidad de la educaci贸n, las condiciones de los establecimientos educativos y las condiciones de trabajo de la docencia en todo el pa铆s es muy distinta del veneno y el odio antisindical que destilan los grandes medios, para deslegitimar el reclamo y poner a la opini贸n p煤blica en su contra.

Coberturas medi谩ticas como la del mi茅rcoles muestran que m谩s all谩 del juego de la grieta, las grandes empresas de comunicaci贸n se ponen de acuerdo para atacar el reclamo de las trabajadoras y los trabajadores que pelean contra los recortes presupuestarios y por mejores condiciones salariales.

Multitudinaria movilizaci贸n de trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n en Mendoza

El paro de 72 horas lanzado por los trabajadores de la educaci贸n y la salud, al cual se le plegaron los judiciales tuvo un muy alto acatamiento, y un car谩cter activo.

Se destacaron fuertemente las escuelas organizadas que marcharon delante de la cabecera de la conducci贸n del Sute, expresando que la lucha est谩 en ascenso. Las columnas del interior provincial fueron masivas, pese a que algunas debieron emprender el viaje hasta la Capital de madrugada.

Tambi茅n cont贸 con la presencia de las organizaciones sociales, en particular la Unidad Piquetera. Tambi茅n de gremios de la CGT y CTA.

Durante el lunes se realizaron movilizaciones y concentraciones en las plazas de los 18 departamentos de la provincia. Durante el martes la acci贸n de respaldo al paro fueron caravanazos.

Como ocurri贸 con el anterior paro de 48 horas, las medidas contaron con un amplio apoyo popular. Los padres no env铆an a sus hijos a la escuela, los trabajadores saludan las acciones y los estudiantes secundarios y algunos universitarios se plegaron a la movilizaci贸n llamando al 鈥減aro estudiantil鈥, aportando nutridas columnas a la movilizaci贸n.

Desde temprano, las calles se llenaron de personas que se movilizaron desde todos los departamentos de la provincia en una jornada hist贸rica.

Con una movilizaci贸n que super贸 las 30.000 personas culmin贸 el mi茅rcoles el paro de 72 horas dispuesto por el sindicato docente, junto con Sitea, ATE y Atsa.

Un gobierno en estado de shock

El gobierno radical de Rodolfo Su谩rez est谩 agotando r谩pidamente sus recursos. No logr贸 aislar la lucha docente, reaviv贸 la de salud y pleg贸 a otros sectores como los judiciales o municipales. El miedo al 鈥溍璽em aula鈥 no juega el efecto que le sirvi贸 de extorsi贸n durante a帽os.

El gobierno ha recurrido a todo tipo de maniobras. Empezando por sacar un decreto de hambre para clausurar la discusi贸n salarial. Lejos de producir un efecto disuasivo ha logrado lo contrario. M谩s docentes se pliegan al reclamo y crece el apoyo popular.

Algo de extrema gravedad fue la intervenci贸n policial. Los uniformados se hicieron presente en las acciones directas de forma intimidatoria, ingresaron a escuelas y en muchas de ellas ped铆an los libros donde firman los docentes su actividad curricular.

El gobierno ha agotado r谩pidamente sus recursos y no logr贸 siquiera amenguar la pelea salarial. No puede apelar al cl谩sico recurso de la conciliaci贸n obligatoria. Si la solicitara estar铆a escupiendo para arriba, pues significa anular los descuentos por d铆as de paros y anular el decreto de miseria salarial. Tambi茅n estar铆a obligado a volver a la mesa paritaria con una oferta superadora.

Santa Cruz: paro y movilizaci贸n el 10 y 11 de agosto

ADOSAC vot贸 en el Congreso Provincial del 5 de agosto pasado, profundizar las medidas de lucha contra los ataques y amenazas del gobierno provincial de Alicia Kirchner.

El ministro de Trabajo, Aldo Caminos, afirm贸 que se le quitar铆a la personer铆a gremial al sindicato docente por no acatar la Conciliaci贸n Obligatoria. Adem谩s, el Concejo Provincial decidi贸 arbitrariamente suspender la negociaci贸n paritaria hasta que ADOSAC acate dicha Conciliaci贸n.

Al finalizar el Congreso Provincial, se publicaron las resoluciones donde argumentan los motivos de la medida de fuerza. A continuaci贸n, reproducimos las resoluciones principales.

鈥淓xigimos la reanudaci贸n de las instancias de di谩logo que permitan dar una salida inmediata con soluciones concretas al conflicto docente鈥.

Convocar a un paro por 48 horas para los d铆as mi茅rcoles 10 y jueves 11 de agosto del corriente a帽o, con movilizaciones en las distintas localidades, rechazando la Conciliaci贸n Obligatoria por considerar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la provincia parte manifiesta en este conflicto alejado de toda imparcialidad y reiterativo en sus conductas persecutorias para con nuestro sindicato.

Repudiar en茅rgicamente las declaraciones vertidas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz en los medios de comunicaci贸n, los que se configuran como una amenaza contra la integridad pol铆tica y econ贸mica de Organizaci贸n.

Exigimos que ning煤n docente de la provincia viva por debajo de la l铆nea de la pobreza y para ello demandamos un salario inicial de $120.000 para el cargo testigo retroactivo al mes de julio, con cl谩usula de indexaci贸n de acuerdo a los 铆ndices inflacionarios que experimenta el pa铆s.

Adem谩s, como Congreso expresamos:

Nuestra solidaridad con nuestros compa帽eros Autoconvocados de Formosa que siguen luchando por un salario digno que tambi茅n los saque de la l铆nea de la pobreza y acompa帽amos las luchas DOCENTES DE TODO EL PA脥S.

Repudio al fallo de la justicia de Chubut y exigir la urgente absoluci贸n de Santiago Goodman de este injusto juicio cuando luchaba junto a otros trabajadores; ante la situaci贸n social grav铆sima por atraso de salarios y ajuste terrible hacia el pueblo trabajador.

La exigencia del desprocesamiento de los compa帽eros por luchar. Por la absoluci贸n inmediata de nuestros compa帽eros Claudio Wasquin, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valent铆n y Gabriela Ance. 隆Basta de criminalizar la Protesta Social!

Repudio ante el procesamiento de Lucas Adri谩n Olaz y Julio Nicol谩s Pizarro, empleados de la empresa Yamana Gold, Estelar Resources que opera en Cerro Moro por el s贸lo hecho de reclamar salario y condiciones laborales鈥.

En Salta pararon ADP, Autoconvocados y ADIUNSa

En Salta, desde ADP -sindicato de base de CTERA- convocaron a la medida de manera inconsulta y sin movilizaci贸n. Por su parte, un sector de Autoconvocados de Capital se sum贸 a la medida nacional y llam贸 a una concentraci贸n a las 10:00 en la plaza 9 de Julio, y desde el sindicato ADIUNSa -integrante de la CONADU Hist贸rica- por medio de una consulta determinaron tambi茅n llamar al paro pero sin movilizaci贸n.

鈥淢ientras S谩enz avala los tarifazos y da v铆a libre al aumento de SAETA que superar谩 los $50, profundiza su pol铆tica el vaciamiento del sistema educativo, que se expresa en la precarizaci贸n de las ordenanzas, escuelas que se caen a pedazos, falta de un derecho elemental como el agua鈥.

Frente a esto, remarc贸 Daniela Planes de la Agrupaci贸n 9 de abril, 鈥渢omemos el paro en nuestras manos y exijamos la convocatoria urgente a una asamblea unitaria de sindicatos, como ADP y ADIUNSa, y sectores autoconvocados, para votar la continuidad hasta que todas las luchas del interior triunfen y por nuestro pliego de demandas que incluyen un salario igual a la canasta familiar, el pase a planta de las ordenanzas, la titularizaci贸n en todos los niveles, el aumento de presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa y contra la criminalizaci贸n de la protesta social鈥.

Por su parte, la docente del IEM, Ver贸nica Tejerina, remarc贸 que 鈥渄esde la UNSa, las y los docentes preuniversitarios y universitarios, votamos ir al paro en el marco de la jornada nacional llamada por CTERA. Desde la 9 de abril planteamos la necesidad de que este paro sea con movilizaci贸n, algo a lo que se negaron desde la conducci贸n del sindicato y que de llevarse a cabo hubiese permitido sumar fuerzas para golpear con un solo pu帽o al Gobierno y sus pol铆ticas de ajuste, junto a la docencia autoconvocada鈥.

鈥淓n la universidad en lo que va del a帽o no es el primer paro, hemos tenido ya jornadas exigiendo principalmente la reapertura de paritarias, que cerraron en un 41% totalmente insuficiente y menospreciado con relaci贸n a la inflaci贸n que hoy atraviesa el pa铆s. Tenemos que profundizar el plan de lucha y unirnos en la pelea, coordinar, junto a los sectores que hoy salen a luchar, como las y los precarizados y desocupados de los movimientos sociales, muchos de los cuales son parte de las familias de la escuela p煤blica鈥.

Fuentes: Agencia FARCO, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Prensa Obrera, Red Eco Alternativo.