El FMI busca acelerar los tiempos del ajuste

Mario Hernandez

En el informe a los gobernadores el ministro Guzm谩n desliz贸 que los planes del gobierno contemplan llegar a un d茅ficit 0 hacia 2027, o sea, en 6 a帽os. El FMI pretende en 4.

El FMI se maneja con un d茅ficit que lleva incorporados los intereses de la deuda. El gobierno los excluye. En puntos del PBI alrededor del 4,9% contra alrededor del 3%. O U$S 20.100 millones contra U$S 12.300 millones.

Adem谩s, el FMI descalifica, como el gobierno pretende, financiar ese d茅ficit con demasiada emisi贸n y sobreestimando los recursos que llegar铆an de organismos internacionales.

El largo camino ya recorrido

El gasto primario se redujo en 6,7% en t茅rminos reales e incorporando los intereses de la deuda baj贸 un 7,9%.

Las reducciones m谩s importantes fueron en la obra p煤blica, salarios, jubilaciones y pensiones no contributivas. Un ajuste de $ 903.000 millones.

Los datos oficiales de la secretar铆a de Hacienda arrojan que entre enero y noviembre de 2021, el d茅ficit primario del sector p煤blico fue de $ 911.298 millones. Teniendo en cuenta los mayores gastos estacionales de diciembre (p. e. aguinaldos), la proyecci贸n arroja un saldo negativo cercano al 3% del PBI. La cifra es bastante menor al 4,9% que estimaba el Presupuesto 2021.

Un informe reciente del IARAF (Instituto Argentino de an谩lisis fiscal) compara el gasto acumulado en los once primeros meses de 2021 versus 2017, el registro m谩s alto de los 煤ltimos seis a帽os y sin pandemia: jubilaciones y pensiones $ 682.177 millones; PAMI $ 100.000 millones; asignaciones familiares $ 23.214 millones y salarios estatales $ 365.000 millones. Ahorro fiscal = U$S 11.600 millones. Los gastos reales de 2021 en jubilaciones, PAMI y salarios son los m谩s bajos desde 2016.

Al respecto, escribi贸 el Lic. H茅ctor Giuliano el pasado 26 de diciembre: 鈥淸鈥 El rechazo del PL (Proyecto de Ley) de Presupuesto 2022 y su retiro por parte del Oficialismo produce, en lo inmediato, al menos tres consecuencias principales:

Le deja las manos libres al Gobierno FF para seguir manejando discrecionalmente las Finanzas P煤blicas con la pr贸rroga del Presupuesto 2021 m谩s las medidas que introduzca v铆a Facultades Especiales y Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Favorece directamente al FMI porque implica prolongar los pagos por servicios de Capital e Intereses hasta el Trimestre I de 2022 inclusive. Permite a la administraci贸n FF continuar con la Receta Recesiva del FMI en materia de baja de Salarios Reales, de Jubilaciones/Pensiones 鈥 tambi茅n en t茅rminos reales (por aumentos menores a la Inflaci贸n) 鈥 y licuaci贸n parcial de los valores de Planes Sociales; utilizando paralelamente el Impuesto Inflacionario para seguir manteniendo el aumento de la Recaudaci贸n Fiscal (Impositiva y Previsional).

Al 30.11 pasado 鈥 seg煤n cifras oficiales del MECON, Base Caja 鈥 los Ingresos Totales del Gobierno Central hab铆an aumentado un 83 % frente al a帽o pasado y paralelamente los Gastos Primarios, en igual per铆odo (acumulado de los 11 meses del 2021), se incrementaron pr谩cticamente la mitad: un 46 %; lo que significa que 鈥 gracias fundamentalmente a la Inflaci贸n 鈥 el aumento de los Recursos fue el doble que el aumento de los Gastos (sin contar el pago de Intereses, que a esa fecha sumaba unos 670.000 M$. De esta manera, el gobierno FF puede presentar al Fondo uno de los resultados de cumplimiento m谩s elevados dentro de las historia de nuestras relaciones con el Organismo: una reducci贸n del D茅ficit Fiscal Primario del 66.5 % y del 41.6 % en el Resultado Financiero (contando los Intereses).

As铆, en plena pandemia de Covid 19 y bajo condiciones recesivas ejecutadas en l铆nea con las exigencias del FMI, la Argentina ha logrado disminuir sensiblemente su D茅ficit Fiscal, una condici贸n sine qua non para obtener el reconocimiento del Fondo por su cumplimiento del SBA (Acuerdo Stand-By) de Macri.

Mientras tanto, se le dice a la poblaci贸n que el gobierno est谩 peleando para no aceptar Pol铆ticas de Ajuste Fiscal del FMI en el nuevo Acuerdo, diferido por el Fondo (y el Club de Par铆s) hasta Marzo, mientras en la pr谩ctica este Ajuste se viene haciendo precisamente para poder llegar al Acuerdo.

Y el premio de dicho Acuerdo va a ser que el pa铆s retorne al Mercado Internacional de Capitales para volver a endeudarse. (Archivo: GIULIANO ARTICULO 2021 12 23 PPTO Y FMI).

Para pagar la deuda

El lunes 10, el Tesoro argentino gir贸 u$s693 millones a tenedores de los t铆tulos bajo legislaci贸n de Nueva York y tambi茅n bajo ley argentina. La mayor parte ir谩 a fondos buitres y u$s155 millones a manos de entes p煤blicos como el Fondo de Garant铆a de Sustentabilidad de la Anses y el Banco Central.

Se trata de los bonos lanzados tras el canje de septiembre de 2020, con t铆tulos bajo ley extranjera por un total de US$ 66.000 millones.

Argentina finaliz贸 2021 con reservas netas de US$ 2.600 millones y, adem谩s del pago del lunes, en las pr贸ximas semanas vencen cerca de u$s1.100 millones del pr茅stamo del FMI de 2018. 720 millones de d贸lares de capital a fines de enero y unos u$s360 millones de intereses los primeros d铆as de febrero.

El gobierno tambi茅n permiti贸 que los Bancos remitan al exterior el 20% de las utilidades acumuladas en 12 cuotas lo cual gener贸 entusiasmo en el sector y se consider贸 como parte de la pol铆tica del gobierno destinada a mostrar la normalizaci贸n de la econom铆a.

A pedido de las patronales el Gobierno levant贸 el aislamiento obligatorio para contactos estrechos

Tras una nueva reuni贸n del Consejo Federal de Salud (Cofesa), las autoridades sanitarias de todo el territorio nacional acordaron levantar la exigencia de aislamiento obligatorio para los contactos estrechos de casos positivos. La revisi贸n del protocolo se da en medio de la tercera ola de Covid-19 en Argentina, y luego que un grupo de importantes empresarios le hiciera llegar al Gobierno su preocupaci贸n por el alto 铆ndice de ausentismo en los lugares de trabajo.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, detall贸 las nuevas medidas:

飩 Los contactos estrechos con esquema completo de vacunaci贸n (dos dosis y el refuerzo aplicado) y que no presenten s铆ntomas, ser谩n exceptuados de realizar el aislamiento obligatorio y de testearse.

飩 Los contactos estrechos que cuenten con dos dosis y no presenten s铆ntomas, no ser谩 obligatorio que guarden aislamiento pero deber谩n realizarse un test de ant铆genos entre el tercer y quinto d铆a.

飩 Los contactos estrechos que no est茅n vacunados y no presenten s铆ntomas, realizar谩n aislamiento de acuerdo al esquema que estaba siendo implementado.

El jueves de la semana pasada los gerentes de Toyota, Syngenta y Unilever mantuvieron una reuni贸n con ministros y sindicalistas. 鈥淟a ministra Vizzotti escuch贸 la preocupaci贸n que tenemos por el alto nivel de ausentismo que se est谩 dando en las 煤ltimas semanas, no tanto por la gente que se est谩 enfermando, sino por gente que es contacto estrecho鈥, indic贸 el CEO de Syngenta, Antonio Aracre.

Una novedad en la resoluci贸n, respecto del funcionamiento de la App CuidAr, despeja todas las dudas sobre a pedido de qui茅n el Gobierno tom贸 esta nueva medida. Al ser contacto estrecho (y por tanto tener muchas posibilidades de tener el virus y la capacidad de contagiar a otras personas), con esta nueva normativa no habr铆a ninguna cobertura para un trabajador o una trabajadora que necesite aislarse. Ahora bien, la App Cuidar al ser contacto estrecho se bloquea durante 10 d铆as. Es decir, esa persona, que seg煤n el criterio epidemiol贸gico del Gobierno no contagiar铆a a nadie en el trabajo, s铆 puede contagiar en cualquier evento social, cultural o deportivo y, por tanto, se le proh铆be el acceso a todos esos lugares. Vizzotti adem谩s se refiri贸 a la situaci贸n actual de la pandemia y su posible cambio de categor铆a: 鈥淓s un momento bisagra. Estamos definiendo si estamos entrando a la endemia y este es un cambio de paradigma muy grande para la poblaci贸n鈥, expres贸.

鈥淪i se ve en la evoluci贸n de la enfermedad que es realmente como la varicela, la gripe o ese tipo de enfermedades, la transici贸n a endemia llevar谩 a que no haga falta testear a todos los casos y que el aislamiento tenga otro rol, que pierda valor para controlarla鈥, a帽adi贸.

La continua y diaria suba de contagios afecta al mundo del trabajo. Ante esta situaci贸n, muchas empresas no cumplen con los protocolos de higiene y seguridad para resguardar la salud de los empleados y empleadas. En la zona norte del Gran Buenos Aires, lugar de las principales industrias del pa铆s, son varios los ejemplos que muestran que la subida de contagios est谩 atada al no o parcial cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.

En la planta de Pacheco de la alimenticia Mondelez (ex Kraft-Terrabusi), la Comisi贸n Interna inform贸 que, para el jueves de la semana pasada, hab铆a 26 casos positivos, 29 sospechosos y otros 29 aislados por contacto estrecho. Fuentes ligadas a la agrupaci贸n Bord贸 -opositora a la conducci贸n de Rodolfo Daer en el gremio de la Alimentaci贸n- expresaron que no se aplica el distanciamiento ni los aislamientos, as铆 como tampoco se realizan testeos masivos al personal.

En la f谩brica que produce las tradicionales Tita y Rhodesia, la empresa tambi茅n se niega a restituir los micros que transportaban al personal durante la primera y segunda ola.

El quite de los micros muestra el relajamiento de las empresas en el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad durante el segundo semestre del a帽o pasado en pos de aumentar sus ganancias.

En Fate, por ejemplo, se normalizaron los horarios de ingresos y egresos de personal provocando amontonamientos y entrecruzamientos entre compa帽eros.

La empresa de neum谩ticos ubicada en San Fernando tambi茅n modific贸 el protocolo que establec铆a que los contactos estrechos de sospechosos deb铆an aislarse. Ahora, se a铆slan dependiendo del resultado positivo del sospechoso, el cual tarda entre 48 y 72 horas.

Los bingos y casinos tampoco escapan a la norma. Ante la presencia de miles de visitantes mensuales, un trabajador del casino Trilenium de Tigre dijo que 鈥los protocolos son escasos y que hay entre 15 y 20 compa帽eros contagiados鈥. Tambi茅n expres贸 que desde el 2020 se impuls贸 retiros voluntarios (despidos encubiertos), provocando la reducci贸n del personal de limpieza y gastron贸mico.

Esto gener贸 que haya polifuncionalidad entre el personal sobrante y disminuci贸n de servicios. Los t茅cnicos de las m谩quinas deben limpiarlas adem谩s de repararlas y no hay caf茅 ni gaseosas para los horarios de descanso, as铆 como no se prepara la cena para el personal nocturno y lo que se les brinda son alimentos escasos en nutrientes.

A algunos kil贸metros de all铆, los operarios del frigor铆fico Rioplatense (ubicado en la localidad de Pacheco) votaron en asamblea retirarse del establecimiento ante el acelerado ascenso de casos y el incumplimiento de los protocolos por parte de la patronal de Rodolfo Costantini.

Un comunicado de los delegados publicado el viernes pasado comentaba que la firma citaba para control m茅dico a trabajadores con diagn贸stico confirmado, obligaba a trabajar a contactos estrechos y gente con s铆ntomas, y amenazaba con el descuento de salarios a aquellos que optaran por cumplir la pauta sanitaria legal.

En las empresas medianas tambi茅n se encuentran casos preocupantes. En Finning CAT (Tortuguitas) fueron 6 positivos. En Plastimec (Tigre), m谩s del 10% del personal tiene covid-19 (9 obreros), no se provee de alcohol sanitizante y el viernes pasado trabajaron sin agua. El sindicato no realiz贸 asambleas ni exigencia de medidas a la patronal.

En los ferrocarriles, expresaron que no se realizan testeos al personal, no se brindan elementos sanitizantes y en el caso de trabajadores contratados, aun siendo contactos estrechos y si no tienen s铆ntomas, los env铆an a trabajar igual sin haber sido testeados antes.

Por el ausentismo causado por la nueva ola, quieren reducir los 5 d铆as de aislamiento para contactos estrechos, reformar los protocolos a su favor y hacer descuentos a quienes no est茅n vacunados. No se puede dejar la salud en manos de quienes buscan aumentar sus ganancias a costa de nuestro trabajo.

Hay que exigir a la CGT y los sindicatos que rechacen estos planes y convoquen asambleas para poner en pie Comisiones de seguridad e higiene, elegidas por la base, que discutan los protocolos y puedan tomar medidas ante los incumplimientos.

M谩s casos

El Secretario Gremial de UTA-Jujuy, Nicol谩s Abet, denunci贸 en medios provinciales que 鈥渧a a haber un colapso en la prestaci贸n de servicio por no tener personal necesario鈥. Esto se debe al crecimiento de casos entre los choferes de colectivo: 21 casos positivos y decenas de aislados por contacto estrecho.

El gremialista tambi茅n se帽al贸 que existe un 鈥渧ac铆o legal鈥 en cuanto a las medidas de prevenci贸n y bioseguridad, al quedar sin efecto el 煤ltimo DNU del Gobierno Nacional el 31 de diciembre de 2021. 鈥淭engo una audiencia el lunes que viene con el ministerio de Trabajo y el sector empresarial, en la cual el Gremio va a solicitar que se vuelvan a tomar las medidas de colocar las cortinas de aislamiento. El Gobierno Nacional tuvo DNU hasta el 31 de diciembre, hasta la fecha hay un vac铆o legal. No hay nada que diga c贸mo se debe proceder, por esto las ART no se hacen cargo. Esto lleva a una complicaci贸n sanitaria鈥, se帽al贸 el gremialista.

Los trabajadores no reciben los certificados de positividad por parte del COE por lo que no pueden tener el tratamiento de las obras sociales. Frente a este tema, Abet denunci贸 que: 鈥淓l problema es que se va a hacer un testeo, le da positivo y lo mandan a la casa y no dan ninguna certificaci贸n ni se explica c贸mo hacen con la obra social, que no lo cubre porque no tiene ninguna certificaci贸n de que es un caso positivo. Y qu茅 se hace con los que dan negativo o son contactos estrechos que no se pueden hisopar hasta el quinto d铆a para hacerse un hisopado. Hay un vac铆o legal que marque c贸mo se justifica frente al empleador estos casos. El ministerio de Salud debe decir c贸mo se va a cubrir ese vac铆o legal. Si el mes que viene se descuentan d铆as por esto vamos a ir a una medida de fuerza, porque est谩n atacando al trabajador por un vac铆o legal que no est谩 cubierto鈥.

El referente de UTA finaliz贸 solicitando a los trabajadores que 鈥渟e cuiden, utilicen el barbijo y lleven su propio alcohol hasta que las empresas empiecen a cubrir esta situaci贸n porque la salud est谩 ante todo. Les solicito que no carguemos los colectivos con m谩s de 10 personas paradas porque tambi茅n vamos a tener un problema si amontonamos gente. De los 21 positivos, 3 trabajadores est谩n internados ya que son los que ten铆an enfermedades pre-existentes. Hay un 98% de vacunados con una dosis, 75% con dos dosis y 43% con tres. Vamos a hacer una campa帽a jueves y viernes en el complejo de la UTA para colocar la tercera dosis a todos los que le falten鈥.

鈥淓n Coto se dieron a conocer en diferentes sucursales, 33 casos positivos y se van sumando. Mientras tanto si fuiste contacto estrecho te lo niegan hasta que des positivo, por ende vas a trabajar sinti茅ndote mal. Luego te hacen volver antes de que se cumplan los d铆as de aislamiento, llam谩ndote por tel茅fono desde un n煤mero privado apur谩ndote para que vuelvas鈥.

鈥淓n la helader铆a Freddo, mi empleador me pidi贸 que me hisope el primer d铆a que present茅 s铆ntomas, obvio que me dio negativo, me hicieron trabajar igual. Al otro d铆a volv铆 a la guardia, me hisop茅 y di positivo. Cuando aviso me dijeron que me ten铆an en cuenta para la pr贸xima, literalmente me dijeron no vengas m谩s鈥.

鈥淭rabajo en atenci贸n al p煤blico, mi compa帽era de turno dio positivo, no solo que tuvimos que laburar como si no hubiera pasado nada, sino que en el local no tenemos ni siquiera insumos para higienizarnos nosotros, ni a la gente que entra a comprar al local. Ni hablar si sumamos los maltratos de los jefes, cambios de turno sin previo aviso, y dem谩s.鈥

La temporada tur铆stica sigue a pleno en medio de la ola de Covid. En ciudades como Mar del Plata se lleg贸 esta semana a 1.000 nuevos casos positivos diarios, lo que podr铆a crecer en los pr贸ximos d铆as. La pandemia golpea no solo sobre las y los 鈥渧eraneantes鈥, sino sobre quienes hacen funcionar 鈥淟a Feliz鈥. Es el caso de las y los trabajadores gastron贸micos y hoteleros.

La Uthgra Mar del Plata, a trav茅s de su secretario general Pablo Sant铆n, asegur贸 que en la ciudad hay cerca de 4.000 trabajadores de la gastronom铆a y hoteler铆a aislados por casos de coronavirus.

Sant铆n destac贸 que no se est谩n generando hospitalizaciones, aunque reconoci贸 que hay tensi贸n con las patronales del sector por el ausentismo que genera la pandemia. 鈥淐uando hay s铆ntomas, se manda a hisopar y cuando es un contacto estrecho, se est谩 esperando un primer s铆ntoma y ah铆 empieza la confusi贸n y est谩 generando problemas: antes, si hab铆a s铆ntomas, se aislaba y mandaba por ART, que cubr铆a esta ausencia. Pero ahora, para pasarlo a la ART, ten茅s que demostrar que se contagi贸 en el establecimiento鈥.

En el ministerio de Econom铆a, las y los trabajadores se帽alan que vienen denunciando 鈥渆n tiempo real la continuidad de oficinas completamente selladas, sin ventilaci贸n, falta completa de elementos de protecci贸n personal para trabajadorxs y fundamentalmente, la ausencia de medios de transporte seguros para quienes realizan tareas presenciales desde el anuncio del regreso 鈥減rogramado y cuidado鈥 en septiembre de 2021鈥.

Y agregan que esto se agrava para 鈥渓xs compa帽erxs que padecen diabetes, afecciones card铆acas, respiratorias entre otras enfermedades consideradas comorbilidades y que son obligados a prestar tareas presenciales sabiendo de su condici贸n m茅dica鈥.

Cuentan tambi茅n que el 29 de diciembre presentaron una carta al ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, en donde reclaman el regreso inmediato a tareas remotas de todas aquellas tareas en las que no sea imprescindible la presencialidad, como sucedi贸 en otros ministerios y dependencias estatales nacionales. Hacen responsables al ministro Guzm谩n y a la directora de Recursos Humanos, Isabel Marano, por esta situaci贸n.

Lorena Itabel, delegada gremial de Ate Mecon y parte de la agrupaci贸n Marr贸n Clasista, sostuvo: 鈥淎dem谩s de esta exigencia al Ministro y denuncia de la situaci贸n que atraviesan los trabajadores del ministerio de Econom铆a, es prioritario que el sindicato convoque a plenarios abiertos para discutir la situaci贸n en todas las dependencias y que ponga todos los recursos a disposici贸n para atravesar esta tercera ola, que est谩 azotando a las y los compa帽eros estatales鈥.

La Asamblea General de Trabajadores del Cerro Vanguardia 鈥搖bicado a 150 kil贸metros al noroeste de la ciudad de Puerto San Juli谩n, en Santa Cruz鈥 denuncia 芦una situaci贸n de desborde sanitario por la cantidad de casos positivos de Covid y sus contactos estrechos禄. Detallan que hasta el momento hay alrededor de 285 aislados. 芦No se est谩n pudiendo sanitizar las 谩reas. Las 谩reas operativas est谩n con falta de personal y trabajando a destajo. Las 谩reas de todos los mantenimientos est谩n reducidas a su m铆nima expresi贸n y la producci贸n no para禄, relatan, y denuncian que la empresa AngloGold Ashanti Ltd 鈥 Fomicruz amenaza con sancionarlos si no van a trabajar. Por eso, reclaman a la Asociaci贸n Obrera Minera Argentina (AOMA) que apoye su 芦reclamo de empezar a evacuar el yacimiento a los 14 d铆as con un PCR previo para garantizar la bajada de los que a煤n est谩n sin contagiarse, que se armen las guardias m铆nimas en las 谩reas sensibles para descomprimir el campamento y, a la vez, se pueda dar una atenci贸n de calidad a los contactos estrechos y positivos que se encuentran aislados禄.

Y ampl铆an: 芦las 谩reas operativas est谩n con falta de personal y trabajando a destajo. En el 谩rea de operaciones planta lleg贸 a haber hasta un solo compa帽ero manejando las distintas 谩reas. Las 谩reas de todos los mantenimientos est谩n reducidas a su m铆nima expresi贸n y la producci贸n no para. El 谩rea de mantenimiento el茅ctrico qued贸 con solo un trabajador para toda la planta. La brigada est谩 aislada por contacto estrecho y en un test r谩pido ya dieron cinco positivos y quedan a la espera del PCR donde se esperan m谩s positivos禄.

Trabajadores de la salud

Desde la Federaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Rep煤blica Argentina advierten que los contagios y las situaciones de violencia contra los trabajadores de salud crecen exponencialmente, por lo que exigen medidas concretas y aumento del presupuesto para sumar personal.

Compartimos comunicado:

Tal como advirti贸 el CEN de Fesprosa a comienzos de la semana, el desborde y descontrol de la pandemia ya es evidente. Los m谩s de 110.000 casos reportados ayer y el aumento y replicaci贸n de los casos de violencia contra los trabajadores de salud dan cuenta de ello.

A las situaciones de violencia en salas de guardia y centros de testeos de Buenos Aires se sumaron las de Santa Cruz, R铆o Turbio, Mar del Plata, La Plata y Mendoza.

鈥淓s urgente la necesidad de convocar a los trabajadores a los Comit茅s Operativos de Emergencia (COE) para poder abordar la situaci贸n de sobrecarga laboral, de salud, y prevenci贸n de la violencia en las que s铆 o s铆 los trabajadores de la salud deben ser part铆cipes. Debemos terminar con las decisiones verticales y burocr谩ticas que no hacen m谩s que profundizar el deterioro de las condiciones de trabajo鈥, enfatiz贸 Mar铆a Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa.

Asimismo, inform贸 que 鈥渓os equipos de salud est谩n desbordados, amenazados y violentados desde los gobiernos, con una sobre exigencia que vas m谩s all谩 de las posibilidades, y que no toman la decisi贸n de aumentar los presupuestos para tener m谩s trabajadores capacitados disponibles y ejerciendo las funciones necesarias鈥.

Tambi茅n se帽al贸: 鈥淚nsistimos en la convocatoria de los COE en todos los niveles del Estado con la participaci贸n de las representaciones de los trabajadores como 煤nica forma de abordar la compleja situaci贸n epidemiol贸gica y laboral que estamos atravesando desde el sector salud鈥.

鈥淩epudiamos y no justificamos de ninguna manera que los trabajadores de la salud sean v铆ctimas del enojo y de la violencia social. La Fesprosa abraza solidariamente a todos los trabajadores que est谩n expuestos a este tipo de situaciones e insiste en el reclamo por pol铆ticas p煤blicas para la prevenci贸n de la violencia鈥, finaliz贸.

En el contexto de la tercera ola de COVID-19, tambi茅n la Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) repudi贸 las situaciones de violencia hacia el equipo de salud. Exigen reconocimiento a la tarea realizada y reclaman que garanticen la integridad psico-f铆sica de sus integrantes. Compartimos el comunicado:

Ante la tercera ola de la pandemia

Durante las 煤ltimas dos semanas en nuestro pa铆s, la curva ascendente de crecimiento de casos de COVID-19, que ha tomado un car谩cter realmente mete贸rico, nos ha llevado a superar los 100.000 contagios diarios. Por el momento, este crecimiento exponencial sigue disociado de la ocupaci贸n de camas de internaci贸n, gracias al avance de la vacunaci贸n en todo el pa铆s, que ya supera el 70% de poblaci贸n inmunizada con dos dosis y a las caracter铆sticas intr铆nsecas de letalidad de las variantes de prevalencia. Pero s铆 pone en tensi贸n el sistema de testeos, registr谩ndose largas filas y horas de espera en hospitales, centros de salud y unidades febriles, nuevamente causando una sobrecarga de trabajo en los equipos de salud. El otro elemento es el personal limitado de realizar tareas asistenciales por infecciones covid y contactos estrechos. Optimizar los cuidados y confeccionar protocolos consensuados con lxs trabajadorxs a trav茅s de los Comit茅s de Crisis, que deben impulsarse en forma perentoria, resultan de suma urgencia para un manejo consensuado de la pandemia.

La pandemia contin煤a a nivel mundial y sigue resultando fundamental que la vacunaci贸n se extienda a todos los pa铆ses a fin de prevenir la aparici贸n de nuevas cepas que sigan poniendo el horizonte del fin de esta dif铆cil etapa hist贸rica cada vez m谩s lejos. Los intereses geopol铆ticos y econ贸micos de los pa铆ses centrales y los grandes laboratorios no han permitido medidas humanitarias, como la liberaci贸n de las patentes, que permitir铆an multiplicar la producci贸n de vacunas, que han claramente demostrado su eficiencia y seguridad, a nivel mundial, garantizando el acceso a las mismas a las naciones m谩s pobres.

Ante las situaciones de violencia

En este contexto ciertamente complejo, estamos viendo la recurrencia de situaciones de violencia, como lo sucedido en el Hospital de Pacheco durante el fin de a帽o, que ponen en riesgo la integridad psico-f铆sica de integrantes de los equipos de salud, quienes vienen desde hace dos a帽os sosteniendo la atenci贸n durante la pandemia, con compromiso y much铆simo esfuerzo, en un sistema de salud con m煤ltiples deficiencias estructurales, visibilizadas y agudizadas por la pandemia, y con una deuda hist贸rica por parte de los diferentes gobiernos con los trabajadorxs de la salud. Repudiamos todas las situaciones de violencia hacia el personal de salud, reclamando que las autoridades de cada efector de salud como as铆 tambi茅n las provinciales y municipales tomen las medidas pertinentes para garantizar la integridad psico-fisica de lxs trabajadorxs de la salud. Y avalaremos todas y cada una de las medidas que se tomen en cada lugar donde no se garanticen condiciones de seguridad para la atenci贸n.

Sabemos que la soluci贸n no viene de la mano de acciones de corte punitivista, sino por el contrario, de presupuestos acordes que permitan hacer las reformas necesarias para superar los problemas estructurales del sistema de salud, contar con los recursos humanos y f铆sicos suficientes, y mejorar las condiciones laborales y salariales del personal sanitario, permitiendo as铆 garantizar el acceso a una salud de calidad para el conjunto de la poblaci贸n. Reclamamos que esta sea la prioridad, por sobre las exigencias de los pagos de deuda y de los organismos multilaterales de cr茅dito.

Este s谩bado nos enter谩bamos del atentado sucedido en la vivienda del Director de Regi贸n Sanitaria I en Bah铆a Blanca, que incluy贸 panfletos contra el pase sanitario con amenazas a profesionales de la salud. Repudiamos este aberrante acto que nos retrotrae a las peores 茅pocas de nuestra historia y reclamamos su inmediato esclarecimiento, siendo fundamental que todas las organizaciones democr谩ticas exijamos que este tipo de ataques por parte de grupos fascistas no queden impunes.

Seguimos reclamando reconocimiento

Sigue pendiente un verdadero reconocimiento al equipo de salud por parte de los gobiernos nacional, provincial y municipales, luego de la sobre-exposici贸n y la sobrecarga laboral de los 煤ltimos dos a帽os, y el inclaudicable compromiso demostrado por lxs trabajadorxs de la salud. Este reconocimiento debe ser concretado a trav茅s de una adecuada recomposici贸n salarial y la resoluci贸n de los problemas concernientes a nuestras condiciones laborales, muchas de ellas de manera urgente. Se convoc贸 para el d铆a martes la Mesa Sectorial de Trabajadorxs de la Salud, de la cual participaremos para seguir reclamando por todo nuestro pliego de demandas. Esta mesa es una oportunidad para retomar el camino de la paritaria 2020 cuando superamos no solo la inflaci贸n general sino tambi茅n a la inflaci贸n n煤cleo que rige sobre alimentos y productos de primera necesidad. Solo con salarios jerarquizados venceremos al pluriempleo y garantizaremos una salud p煤blica de calidad a la comunidad.

En consonancia con el aumento de casos en todo el pa铆s y a nivel mundial, los ni帽os no fueron la excepci贸n y aumentaron much铆simo tambi茅n los casos de positividad ante el covid-19 en ellos tambi茅n. Esto se debe no solo a que falta vacunar o completar el esquema de vacunaci贸n, la escolarizaci贸n y el comienzo de las colonias o el aumento de las reuniones debido a las fiestas, sino adem谩s a la falta de acceso a los medios necesarios para evitarlo, la crisis habitacional sumado con los constantes cortes de luz y agua que lo imposibilitan. La falta de inversi贸n y los recortes en estas 谩reas se expresa en que hoy tambi茅n los hospitales pedi谩tricos est茅n colapsando, y el Garrahan no es la excepci贸n.

Mientras miembros del Consejo de Administraci贸n del hospital informan por medio de Twitter que se abrieron nuevamente tres salas para pacientes Covid, las y los trabajadores del hospital Garrahan nuevamente estamos viviendo una historia repetida de c贸mo se vulneran nuestros derechos y nuestra salud.

Desde los primeros d铆as que se decret贸 la pandemia en marzo del 2020 hasta la actualidad, las y los trabajadores del Garrahan venimos dando la pelea por nuestras condiciones de trabajo al ver que no existe una pol铆tica acorde al cuidado y necesidades del personal. Todo lo contrario, las jefaturas hacen lo que quieren con los protocolos estipulados desde la direcci贸n m茅dica en conjunto al departamento de Infectolog铆a.

Un ejemplo de esto es que muchas de las jefaturas ante trabajadores de Enfermer铆a que dieron positivo, los que estuvieron en contacto estrecho con ellos no se los aisl贸 correctamente o en algunos de los casos, ni siquiera se les inform贸, para no tener que aislarlos preventivamente y no quedarse sin personal para la atenci贸n. Esto se expres贸 que hasta el 5 de enero haya 628 trabajadores aislados, m谩s del 10% de los trabajadores del hospital, contando solo a los de planta, sin tener en cuenta a los tercerizados.

Sin embargo, ante la consulta, el Consejo por un lado reconoce la faltante de personal como de ayudantes de servicio y camilleros, pero niega esta situaci贸n diciendo que se aument贸 la dotaci贸n de Enfermer铆a de 800 a 1.200 actualmente, pero es evidente que contin煤a siendo insuficiente. Si no volver铆an a implementar las cohortes sanitarias, con la implementaci贸n del teletrabajo, disminuyendo la exposici贸n al virus y generando grupos de trabajo, y no tener que aislar sectores enteros. Y tampoco estar铆an evaluando el criminal protocolo de no aislar al personal con contacto estrecho sin s铆ntomas, con el argumento de que, con el esquema completo de vacunaci贸n y el uso de barbijo no existe peligro de contagio. Tengamos en cuenta que por m谩s vacunaci贸n completa que tengamos, la vacuna no impide que uno se contagie y contagie a otros.

Sumado a esto, en los informes institucionales, hip贸critamente recomiendan el distanciamiento, ventilaci贸n de los lugares, etc., cuando, como se denuncia hace a帽os, muchos de los lugares de descanso son diminutos y sin ventilaci贸n adecuada. Es decir que luego de dos a帽os de pandemia contin煤a sin haber protocolos e infraestructura adecuada para cuidar al personal.

Esto no es un hecho aislado. Ante el silencio y complicidad de todas las centrales sindicales, cualquiera puede ver en los medios la sobrecarga de trabajo y la falta de personal e insumos en todo el pa铆s, en los hospitales, instituciones sanitarias, lugares de vacunaci贸n y testeo. Sin embargo, a pesar de esta situaci贸n y a pedido del FMI, el Gobierno, en el proyecto de presupuesto quiere el recorte en salud en t茅rminos reales de un 20,8% para seguir pagando la deuda fraudulenta a los especuladores.

Por este motivo es imprescindible un plan integral para enfrentar la pandemia, no solamente en el hospital Garrahan, sino en todos los centros de salud, la organizaci贸n de todos los sectores en asambleas/comisiones de seguridad e higiene, de trabajadores y parientes de pacientes, para hacer cumplir los protocolos para el cuidado de las y los trabajadores y tambi茅n para garantizar los insumos de cuidado personal (EPP). Exigiendo, adem谩s, la necesidad de testeos peri贸dicos de todo el personal y la liberaci贸n de las patentes para poder vacunar y testear masivamente a toda la poblaci贸n, dejar de poner por delante la ganancia de las farmac茅uticas por sobre la salud de las personas. Tambi茅n exigimos a las centrales sindicales que se pongan a la cabeza de todos los reclamos.

ATE y la agrupaci贸n M茅dicos Unidos se expresaron por la situaci贸n del sistema de salud de C贸rdoba y criticaron al Gobierno por bajos salarios, equipos de salud agotados y contagios masivos.

La agrupaci贸n M茅dicos Unidos public贸 una carta abierta cr铆tica de la gesti贸n del Gobierno provincial en el marco de la pandemia de COVID-19. 鈥淐on el 35% del personal de salud como estrecho o infectado, el a帽o en C贸rdoba comienza de la peor manera. A los cortes indiscriminados de luz, se suman las colas interminables en los lugares de hisopados y los equipos de salud agotados y agobiados vuelven a cargar con la inescrupulosa gesti贸n del gobierno provincial鈥, sostienen en la misiva.

鈥淟as guardias hospitalarias repletas de personas enfermas que necesitan asistencia, no tienen el personal suficiente para poder asistirlas de manera digna. M茅dicas y m茅dicos contactos estrechos obligados a trabajar son fuente de probable contagio para sus pacientes鈥, describen los profesionales y sostienen que 鈥渘o podemos seguir siendo el epicentro de la pandemia por las malas pol铆ticas鈥.

En referencia al sueldo que cobran aseguran 鈥渆l peor salario del pa铆s para profesionales completa el cuadro de extremo peligro y de abandono de sus obligaciones b谩sicas por parte del Estado鈥.

El lunes ATE emiti贸 un comunicado donde denunci贸 la falta de personal y los contagios masivos en hospitales provinciales. 鈥淎nte la sobrecarga a la que se somete a las y los trabajadores por la no contrataci贸n de personal nuevo, ni la cobertura de altas por bajas -jubilaci贸n, fallecimientos, etc.- se suma la gran cantidad de contagiados y contagiadas en los equipos de salud鈥, dijo la organizaci贸n gremial.

Federico Giuliani, secretario general de ATE, asegur贸 que 鈥渓a situaci贸n del personal de Salud ac谩 es de una precariedad absoluta, la llegada de la pandemia desnud贸 y profundiz贸 las falencias estructurales en el sistema sanitario de C贸rdoba. Es decir, existen hace tiempo por lo cual contratados, becarios, pasantes, contratados provisorios, monotributistas, son las formas vinculantes que tiene el Estado patr贸n para precarizar o generar el trabajo en negro, algunos con contratos de 30.000 pesos, con contratos basura鈥, y agrega que respecto a la pandemia, lo que se evidencia 鈥渆s una gran falta de personal鈥, donde un trabajador tiene que hacer la tarea de dos o tres personas porque no hay personal.

Toda esta situaci贸n donde tambi茅n aparece el tema del 鈥減luriempleo鈥, donde la baja remuneraci贸n al personal de salud, que en su mayor铆a no se acerca a los 74.000 pesos de la canasta b谩sica, obliga a los trabajadores a salir de un empleo y entrar a otro, para sostenerse econ贸micamente, 鈥渃on las implicancias que puede tener en la calidad de la atenci贸n鈥.

Yamila Sierra es enfermera y trabaja en el Hospital de Ni帽os en tareas operativas en contacto directo con el paciente, sea Covid-19 o no, dice que 鈥渉oy, a casi dos a帽os de pandemia estamos peor porque tenemos un agotamiento f铆sico, ps铆quico, hemos sido desvalorizados y hasta tratados de mentirosos鈥.

En un relevamiento con planilla entre el personal de enfermer铆a del Hospital de Ni帽os, realizado el pasado lunes, mostr贸 que el 50% est谩 afectados por contagio de coronavirus. 鈥淟a masividad de casos ac谩 empez贸 el 24 de diciembre y en este momento, adem谩s de enfermeros y m茅dicos, ya afecta tambi茅n a la gente de laboratorios, rayos, camilleros, jefes de mantenimiento y anexos como las empresas tercerizadas cuyos trabajadores hacen tareas de cocina, farmacia o limpieza鈥, explic贸.

Sierra, que es delegada de la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado (ATE), indic贸 que el relevamiento 鈥渆s la evidencia para contrastar con todo lo que dijo el Gobierno, los dirigentes, incluso el director del hospital, Juan Ledesma, sobre que no hay situaci贸n de desborde鈥, tal como hab铆an denunciado los trabajadores: 鈥淣o es verdad, fueron palabras falaces. Este lunes, por ejemplo, en piso, donde hay mayor cantidad de internados, hab铆a enfermeras a cargo de siete u ocho pacientes鈥.

Agrega que a los padres de los pacientes internados, se les hace un hisopado al ingreso pero no un seguimiento y algunos empezaron a dar positivos: 鈥淗ubo una contaminaci贸n porque los espacios son reducidos, sobre todo por la aparatolog铆a que demanda la atenci贸n de los pacientes cr铆ticos y no es posible tener un distanciamiento apropiado entre un paciente y otro鈥, dice Sierra y agrega: 鈥淐on ese estr茅s, con ese agobio, con esa sensaci贸n de saber que uno ha sido contacto estrecho de alguna compa帽era, de alg煤n familiar directo, uno tiene que trabajar鈥. Concluye: 鈥渆stamos desbordados y es real鈥.

ATE C贸rdoba solicit贸 al ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, fije d铆a y hora de audiencia, con car谩cter de urgencia, 鈥渁 los fines de comparecer como entidad gremial y generar una instancia de di谩logo sobre la crisis sanitaria actual que nos encontramos viviendo, atento la grave situaci贸n epidemiol贸gica que se encuentra atravesando nuestra provincia鈥, seg煤n expresaron en la nota ingresada por CiDi esta ma帽ana. 鈥淓ste pedido se fundamenta -continuaron en la misiva- en defensa y en amparo del derecho fundamental a la salud que deben gozar todos/as los/as trabajadores/as dependientes de este gobierno provincial y todos/as los habitantes de esta provincia鈥.

Reclamos obreros por salarios y despidos

Las y los trabajadores de Latam contin煤an en lucha por sus puestos de trabajo. Luego de 20 meses de acciones y movilizaciones, realizar谩n un corte este viernes 14 a las 18:00 en Aeroparque.

Exigen que el ministerio de Transporte cumpla con las actas-acuerdo firmadas, en las que se comprometi贸 a garantizar la reinstalaci贸n laboral de quienes fueron despedidos por la empresa Latam, con la excusa de la pandemia. Mientras en estos momentos se encuentra reactivada la industria aerocomercial y donde varios sindicatos denuncian la falta de personal ante los casos de contagios de Covid-19.

El Gobierno no tiene ninguna excusa de para no cumplir con el acta firmada hace una a帽o, mientras los trabajadores siguen en la calle.

En un comunicado de prensa, los trabajadores denuncian que la empresa contin煤a funcionando y ganando millones gracias al 鈥渞ebote y el boom en la actividad aerocomercial鈥.

Y tambi茅n vuelven a dejar en claro que ya han presentado una propuesta 鈥渁 la presidencia de Aerol铆neas Argentinas para concretar la necesaria continuidad laboral de todas las familias aeron谩uticas. Desde muchos a帽os atr谩s, cuando todav铆a LATAM no hab铆a aplicado los despidos masivos, apoyamos y promovimos desde nuestra estructura laboral a nuestra L铆nea de Bandera. Aquello fue cuando intentaron vaciarla y dejarla en desuso en funci贸n de promover la 鈥渋niciativa privada鈥.

Este mi茅rcoles por zoom realizaron una reuni贸n del Comit茅 de solidaridad con su lucha para sumar fuerzas para la acci贸n de este viernes y para la pelea en general. De la misma participaron de la directiva del sindicato docente ADEMyS, de las minor铆as de las directivas de los sindicatos del subte AGTSyP y telef贸nicos de Foetra, como as铆 tambi茅n j贸venes trabajadores precarizados como los del SiTraRePa y La Red, y j贸venes estudiantes del Centro de estudiantes de Arquitectura. Tambi茅n estuvieron trabajadores portuarios en lucha, ferroviarios y estatales del ministerio de Trabajo, Econom铆a, INDEC e INCAA, entre otros. Las organizaciones sociales fueron parte de la misma, como el FOL y de Fuerza de Mujeres de la Villa 31.

Tambi茅n las agrupaciones de la izquierda del Frente de Izquierda: PO, MST y el PTS con su legisladora porte帽a Alejandrina Barry y el diputado provincial MC y metrodelegado Claudio Dellecarbonara.

En diciembre los trabajadores hab铆an sido recibidos por funcionarios del ministerio de Transporte, que no les ofrecieron ninguna soluci贸n.

Tras siete d铆as de paro y con la reincorporaci贸n de la mayor铆a de los despedidos, los trabajadores municipales de Berazategui, decidieron en asamblea finalizar la medida de fuerza. Anunciaron que continuar谩n la pelea por la reinstalaci贸n de todos y por el pase a planta.

El 31 de diciembre pasado el municipio despidi贸 a cerca de 200 trabajadores municipales, al mismo tiempo que lanz贸 un brutal tarifazo que va del 48% al 168% en los impuestos, atacando los ingresos de todas las familias de Berazategui.

Los trabajadores recolectores y los despedidos del nuevo sindicato de municipales (UPMB), junto a vecinos y organizaciones solidarias, sostuvieron un paro y acampe en Rocha y 19. Realizaron movilizaciones y distintas acciones acompa帽ados por el Polo Obrero, el Teresa Vive, el PTS y La Red de Trabajadores Precarizadxs y la Secretar铆a de Unidad Obrero Estudiantil de la UNQ, entre otros.

Durante esos d铆as recibieron amedrentamientos de la polic铆a bonaerense de Axel Kicillof, presionando para que saquen los camiones, y ataques del intendente Mussi, quien en un video en sus redes minti贸 p煤blicamente sobre el n煤mero de despidos, ocultando que mantienen a miles de trabajadores con contratos precarios hace m谩s de diez a帽os. Desconoci贸, adem谩s, los fueros gremiales de los miembros del sindicato UPMB, creado el pasado diciembre y cuyos miembros est谩n entre los despedidos y realiz贸 acusaciones persecutorias contra la izquierda y las organizaciones que se solidarizaron, junto a otras mentiras y ataques a los trabajadores en su justa lucha.

En simult谩neo, el intendente peronista mand贸 a sectores del Movimiento Evita a realizar las tareas de los trabajadores que se encontraban de paro, como una forma de amedrentar la lucha y presionarlos a que abandonen su reclamo. Este tipo de accionar no solo pretendi贸 coaccionar a los trabajadores sino que profundiza la precarizaci贸n laboral del sector, tercerizando las labores de higiene, como denunciaron los trabajadores.

A esto se suma la denuncia ambiental que realizaron no solo los despedidos sino tambi茅n los vecinos, ya que al operar con m贸viles no autorizados por el CEAMSE estos sectores del Movimiento Evita, bajo 贸rdenes del intendente, descartaron la basura recolectada en zonas no habilitadas para tal fin. Esto se tradujo en un basural a cielo abierto en el barrio El Pato, contaminando el ambiente y afectando la salud de los vecinos.

Los sindicatos dirigidos por Baez -UOEM- y por Carril -STM Berazategui- act煤an en total complicidad con Mussi, no solo avalando los despidos el pasado diciembre sino que permiten que existan en el municipio estafas laborales como los contratos precarios bajo los que se encuentran trabajadores hace m谩s de diez a帽os y la precarizaci贸n laboral que se vive en diferentes sectores.

A pesar de los reiterados ataques y de la complicidad de estos sindicatos con Mussi, los trabajadores mantuvieron la medida y realizaron movilizaciones durante la semana, logrando la reinstalaci贸n de casi todos los despedidos.

Del sindicato UPMB movilizaron el lunes al ministerio de Trabajo de Quilmes y este mi茅rcoles al de La Plata, para continuar la pelea por la reincorporaci贸n apelando a los fueros gremiales que tienen.

Los y las brigadistas que combaten incendios exigen recomposici贸n salarial luego de tres a帽os de salarios congelados en el marco del ajuste permanente del gobernador Arcioni en Chubut.

Desde enero 2019 no hay paritarias en el sector estatal de la provincia. Los sueldos han quedado congelados ante una inflaci贸n que, s贸lo en 2021, acumul贸 un 53% en la Patagonia, pero la situaci贸n de los brigadistas provinciales es a煤n m谩s grave en materia de infraestructura y recursos.

Con cerca de 90.000 hect谩reas quemadas en Pen铆nsula de Vald茅s, un incendio de interfase de 180 hect谩reas en la Comarca Andina y decenas de focos en toda la provincia en menos de un mes, la necesidad de contar con una brigada provincial en las mejores condiciones se hace urgente en un marco de sequ铆a y ola de calor producto del calentamiento global. Sin embargo, el 谩rea de trabajo del SPMF se encuentra delimitada por la traza de la ruta 40. Al este de la misma la autoridad competente es Defensa Civil de Chubut, que delega el combate de incendios como el reciente en el cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Los enormes recursos provinciales, derivados de la exportaci贸n del petr贸leo, la pesca y el aluminio de ALUAR, o la ingente coparticipaci贸n que el Estado Nacional gira a la provincia, se van en el pago de una deuda que no ha dejado una sola obra de utilidad a la provincia, pero que implica un ajuste brutal sobre los y las trabajadoras.

En este contexto, la pelea de brigadistas por apertura de paritarias es com煤n al conjunto de los estatales de la provincia. ATECH (docentes) ha anunciado medidas de fuerza ante la no respuesta del gobierno al pedido de aumento salarial y la bronca de otros sectores de la administraci贸n p煤blica y de salud se expres贸 en las recientes protestas que derrotaron la zonificaci贸n minera.

La Asociaci贸n T茅cnicos y Empleados de Protecci贸n y Seguridad a la Aeronavegaci贸n (ATEPSA) anunci贸 medidas de acci贸n gremial a partir del martes.

Sin embargo, en el mediod铆a del lunes el ministerio de Trabajo de la Naci贸n dict贸 la conciliaci贸n obligatoria y qued贸 sin efecto la medida de fuerza anunciada.

驴Cu谩l es el reclamo? 鈥淧roducto de la pandemia se agrav贸 la situaci贸n de falta de personal que reclamamos hace a帽os, y hay trabajadores que est谩n realizando tareas con dotaciones por debajo de los m铆nimos de seguridad recomendados鈥, dijo el gremio en un comunicado.

All铆 denuncian que 鈥渆l 51 % de los trabajadores encuestados confirm贸 que tiene compa帽eros y compa帽eras en estado de aislamiento y que no est谩n prestando servicio. El 56 % afirm贸 que el personal es insuficiente y est谩 trabajando con dotaciones por debajo de los m铆nimos de seguridad recomendados y esto perjudica las operaciones y les genera m谩s presiones y estr茅s. El 66 % se vio obligado a compensar la falta de personal cumpliendo m谩s tareas, con alta carga laboral y sus responsabilidades se duplicaron. Y, entre otros datos, que la empresa no reemplaza al personal que queda aislado. Nos dicen arr茅glense como puedan en el turno鈥.

Tambi茅n se solicita que la Empresa Argentina de Navegaci贸n A茅rea (EANA), que est谩 bajo la 贸rbita del ministerio de Transporte de la Naci贸n, brinde 鈥渞espuestas鈥 a la cl谩usula de revisi贸n de la paritaria de 2021.

Desde el sindicato se帽alaron que se anunci贸 el cronograma de medidas a todas las empresas aeroportuarias en 鈥渢iempo y forma鈥 para que reprogramen los servicios sin afectar a los pasajeros ni los vuelos de transporte de cargas.

Las Comisiones Gremiales Internas del Banco Supervielle se declararon en los 煤ltimos d铆as en estado de alerta y movilizaci贸n en todas las sucursales. El motivo: 鈥渓a insistencia de la entidad en cerrar locales de atenci贸n, reducir la atenci贸n al p煤blico e imponer retiros forzados鈥.

Desde el plenario de Comisiones internas del Supervielle sacaron un documento que plantea que la ausencia de personal genera 鈥渓a sobrecarga laboral y presiones que afectan la salud de los trabajadores, a veces de forma irreparable. Esas presiones, incluso, se realizan afectando el cumplimiento del protocolo de la Covid-19, mientras se registran los m谩s elevados n煤meros de contagios鈥, se帽alan los referentes bancarios.

Las Comisiones Gremiales tambi茅n rechazaron el pedido de los directivos del Supervielle al Banco Central (BCRA) para disponer el cierre de sucursales y se帽alaron que ello fue informado por la entidad en reuni贸n de mesa t茅cnica.

鈥淣o se trata de cerrar sucursales sino de cientos y cientos de trabajadores, detr谩s de los cuales hay una familia. En cambio, las Comisiones Gremiales se expresan por la capacitaci贸n laboral y por oportunidades para todos鈥, dice el documento.

Los bancarios de la provincia de Jujuy cumplieron el 29 y 30 de diciembre un paro de 48 horas debido a que no hubo acuerdo entre los trabajadores del ex Banco de Desarrollo de Jujuy y las autoridades del Gobierno juje帽o en el marco de una conciliaci贸n obligatoria, por incumplimientos salariales y laborales, tras la liquidaci贸n de la entidad. La medida de fuerza incluy贸 una movilizaci贸n por las calles c茅ntricas de la capital juje帽a.

Esta situaci贸n dej贸 a la provincia sin atenci贸n al p煤blico en los bancos y tampoco hubo recarga de dinero en los cajeros autom谩ticos hasta el primer d铆a h谩bil de enero de 2022.

El conflicto afecta a 60 trabajadores hace m谩s de cuatro meses que 鈥渘o tienen resuelta su situaci贸n鈥, record贸 uno de los interventores de la Asociaci贸n Bancaria, Sergio Garz贸n Torres, quien asimismo cuestion贸 dos leyes sancionadas en la provincia relacionadas con la liquidaci贸n del ex Banco de Desarrollo de Jujuy a las que consider贸 鈥渋nconstitucionales鈥.

La protesta se encuadra en el conflicto que los bancarios mantienen con el Gobierno provincial, que disolvi贸 y liquid贸 la entidad financiera a fines de agosto, luego de la sanci贸n de una ley por parte de la Legislatura, que rechazaron los empleados y el gremio.

La movilizaci贸n fue respaldada por otras organizaciones sindicales y recorri贸 algunos bancos del casco c茅ntrico de San Salvador de Jujuy para concluir en Plaza Belgrano, frente a la sede del Gobierno provincial.

Cientos de trabajadores de Atento y Aegis de Tucum谩n se vienen organizando en grupos de whatsapp y en asambleas por zoom, exigen desde antes de la pandemia un bono de fin de a帽o, frente a la pandemia y el comienzo del teletrabajo tambi茅n exigieron mejoras en sus condiciones de trabajo como el paso al Convenio de teletrabajo y que las empresas costeen los servicios de luz, internet y calefacci贸n. Reclamos que estas empresas multinacionales y locales a trav茅s de la C谩mara argentina de centros de contacto rechazaron.

El ministerio de Trabajo de provincia el pasado lunes 3 a las 17:00 decret贸 la conciliaci贸n obligatoria. Al d铆a de la fecha siguen las negociaciones con la empresa. El 7 de enero estaba convocada una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo a la cual la empresa se present贸 pero no ofreci贸 ninguna respuesta. Lxs trabajadores contin煤an en conflicto en coordinaci贸n con trabajadores de todo el pa铆s y siguen exigiendo un bono de fin de a帽o y que se respete el convenio 781 que se firm贸 entre la C谩mara de call center y la Federaci贸n de empleados de comercio y que se anexe el convenio seg煤n lo establece la Ley de teletrabajo que seg煤n denuncian dej贸 afuera a todos los que estaban trabajando bajo esta modalidad desde el momento en que se decret贸 la emergencia sanitaria.

Tambi茅n denuncian que se les realizan descuentos cuando se les cae el sistema. Esteban Fraysse, delegado gremial de Atento y parte de la Comisi贸n directiva de la secretar铆a de Juventud del Sindicato de comercio comentaba: 鈥淰amos a seguir exigiendo que se respete nuestro convenio鈥 Fueron dos a帽os de pandemia con teletrabajo y ahora exigimos un bono para equiparar lo perdido porque quienes m谩s pusimos somos nosotros, siempre en las p茅rdidas somos socios, en las ganancias no, llegamos a este punto y por eso tambi茅n se adhirieron todos los compa帽eros y compa帽eras porque el reclamo es justo y hoy por hoy estamos acatando la conciliaci贸n obligatoria鈥

鈥淗ubo presi贸n de todos lados, de los supervisores, ahora al estar con trabajo remoto estamos trabajando con campa帽as de Tucum谩n, Chaco, Salta y al no estar cara a cara exigen ese tipo de amenazas, rescatamos la actitud de todos los compa帽eros y compa帽eras que frente a ese intento de quebrar la unidad de los trabajadores se mantuvieron firmes y denunciamos todo tipo de acoso y maltrato鈥.

El pasado jueves, de diferentes empresas y provincias del pa铆s, trabajadores de call centers se coordinaron en asamblea para debatir la realidad en cada trabajo: los protocolos de covid-19 son incumplidos por las empresas, los salarios no alcanzan para cubrir el mes, y las condiciones de trabajo empeoran d铆a a d铆a. Por eso se autoconvocaron y tomaron medidas de difusi贸n con un 鈥淭wittazo Nacional鈥 el lunes 10 y un corte en el Obelisco el mi茅rcoles 12.

Desde la Federaci贸n de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FeTAAP-CTAA) repudian el acuerdo entre las C谩maras patronales agrarias y la Uni贸n Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para el aparente 鈥淏ono Navide帽o鈥 al considerarlo 鈥渆nga帽oso e ilegal, adem谩s de que es de dudoso cumplimiento鈥.

Afirman que es 鈥渆nga帽oso鈥 porque no se dice la verdad y solo llegar铆a a la 铆nfima parte de la masa de trabajadores y trabajadoras (solamente al personal permanente de prestaci贸n continua); es 鈥渋legal鈥 porque no cumple con la ley 26.727, art铆culo 18, que dice que se debe igualar de manera ascendente derechos entre trabajadores permanentes y c铆clicos; 鈥渄e dudoso cumplimiento鈥 porque 鈥渓as C谩maras Patronales rurales son evasoras seriales de sus obligaciones y porque los representantes sindicales de UATRE, c贸mplices, no exigen dicho cumplimento efectivo de las resoluciones, decretos y leyes en los lugares de trabajo鈥.

En este marco, exigen que el Bono sea para todos los trabajadores y trabajadoras rurales y que no se descuente a futuro para que sea un bono real y no un mero adelanto.

El jueves 6 de enero los trabajadores del Patronato de Liberados llevaron adelante una jornada de lucha, que incluy贸 asambleas locales, carteles, y difusi贸n en redes, mientras que para la semana del 10 al 14 de enero se mantendr谩n en estado de asamblea permanente, y convocar谩n a un paro y movilizaci贸n. Es en rechazo al r茅gimen de 40 horas, que de manera inconsulta quieren imponer el gobierno bonaerense y los sindicatos, y en defensa de su bonificaci贸n por tarea especial.

El Patronato de Liberados es un organismo de la Provincia de Buenos Aires que se ocupa de la asistencia y control de personas que tienen causas penales. Est谩 presidido por An铆bal Hnatiuk y depende del ministerio de Justicia bonaerense, hoy a cargo de Julio Alak.

Sus trabajadores est谩n en conflicto desde hace cuatro semanas: 鈥淓l gobierno, en complicidad con las burocracias sindicales de Ate Provincia y UPCN quiere imponernos, de manera inconsulta, un cambio de r茅gimen horario, sumado a la derogaci贸n de una bonificaci贸n que cobramos por realizar una tarea considerada 鈥榚special鈥, dadas las problem谩ticas sociales complejas que abordamos y teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el desgaste f铆sico, ps铆quico y emocional que estas tareas conllevan. Este acuerdo paritario, firmado por Ate a espalda de les trabajadores del Patronato, implica una p茅rdida de derechos laborales obtenidos con la lucha de les trabajadores, as铆 como una mayor precarizaci贸n de nuestros salarios y una afectaci贸n mayor de nuestras condiciones de vida y de salud鈥, afirman.

El 30 de diciembre despidieron a casi 300 trabajadores de Volkswagen, su 煤ltimo d铆a de trabajo, un d铆a antes de fin de a帽o. La empresa dice que es una 鈥渞escisi贸n de contrato鈥. En vez de la efectivizaci贸n, la decisi贸n es dejarlos en la calle, un acuerdo que s贸lo beneficia a VW, ya que toman gente y la despiden cuando se les antoja.

Muchos de los trabajadores renunciaron a sus antiguos trabajos para poder entrar a VW, y luego de unos 3 meses, perdieron su sustento, su ingreso mensual. Una total entrega de parte del sindicato SMATA que permite que dejen en la calle a 300 familias en una planta de 3.000, el 10% de los trabajadores. Algo que por ley es ilegal y fraudulento, ellos lo realizan porque se amparan en que 鈥渟on contratados鈥.

Los trabajadores de la Terminal 5 realizaron un bloqueo del acceso al puerto durante 4 horas para volver a poner en agenda su reclamo al gobierno Nacional, a Transporte y a la AGP por la continuidad laboral de 800 familias que hoy depende de un fallo judicial. Al finalizar acercaron un petitorio a Casa Rosada.

Adem谩s, realizaron un brindis simb贸lico para despedir el a帽o dejando en claro que van a continuar su lucha para no ser despedidos ni precarizados como pretende el gobierno Nacional, la Federaci贸n que agrupa a los gremios (FEMPINRA) y la Administraci贸n General de Puertos (AGP) que firmaron un acta, la 441/7, a espaldas de los trabajadores que implicaba el traspaso a otras terminales de forma tercerizada y cientos de despidos encubiertos para terminar con la concesi贸n ante el cierre definitivo de la terminal.

El acta qued贸 sin efecto tras un fallo judicial que determin贸 que tanto el ministerio de Transporte, como la AGP tienen que extender la concesi贸n de la T5 en igualdad de condiciones como al resto de las terminales hasta el 2024.

El delegado Manuel Ojeda del gremio de Guincheros sostuvo: 鈥淨uiero brindar por este gobierno simb贸licamente (ir贸nicamente) que traicion贸 a la clase obrera y a todos los trabajadores de la Terminal 5 que al d铆a de hoy se niega a tratar un fallo de la Justicia, que nos da solvencia en poder seguir trabajando. Sabemos que la gran mayor铆a de los trabajadores han votado a este gobierno y ha sido peor el remedio que la enfermedad, este gobierno que se dice Nacional y Popular nos iba a llevar a esta situaci贸n, inclusive con un fallo de la justicia que no quieren acatar鈥.

Adem谩s agreg贸, 鈥渁l ministro de Transporte, uno de los corruptos m谩s grandes, Alexis Guerrera, mintiendo en el Congreso diciendo que ya iba a salir algo en estos d铆as para solucionar el tema de la Terminal 5, le minti贸 en el Congreso a una diputada. Ac谩 hay casi 800 familias que estamos esperando la decisi贸n de 茅l鈥, haciendo referencia a la intervenci贸n de Myriam Bregman en la comisi贸n de Presupuesto del Congreso en donde cruz贸 al ministro tanto por la situaci贸n de los trabajadores aeron谩uticos de LATAM que siguen en lucha como de los portuarios de la Terminal 5.

Garbarino

Son m谩s de 4.000 en todo el pa铆s los trabajadores que desde el mes de abril vienen reclamando que la empresa no les paga salarios y montos adeudados. Afirman que la empresa los estaf贸 y que el Gobierno nacional y de las provincias no dan soluciones a favor de los trabajadores. Actualmente s贸lo quedan 100 trabajadores en actividad, y algunas sucursales en funcionamiento ya que la mayor铆a cerr贸.

En Jujuy son 15 trabajadores despedidos afectados por esta situaci贸n. La mayor铆a tiene m谩s de 10 a帽os de antig眉edad y familia a cargo. 鈥淟a empresa se declar贸 en quiebra y nos dej贸 de pagar, s贸lo recibimos el Repro de 22.000 pesos entre abril y noviembre 鈥渋mposible poder vivir y mantener nuestras familias con ese monto鈥, afirm贸 una de las despedidas de la sucursal local que tambi茅n coment贸 que no cuentan con obra social desde hace varios meses.

鈥淗emos ido al ministerio de Trabajo de la provincia, a Desarrollo Humano, y si bien al principio nos prometieron subsidios de emergencia, bolsas de alimentos, entre otras cosas, ahora ni siquiera nos atienden鈥 Una funcionaria nos dijo que con los salarios con los que figuran en el sistema, dibujados por la empresa, no nos corresponde ning煤n tipo de ayuda social鈥︹. Los trabajadores comentan que actualmente hay una conciliaci贸n obligatoria abierta en el ministerio de Trabajo de la provincia, donde participa el sindicato de Empleados de Comercio, pero hasta el momento no hay ning煤n tipo de respuesta.

El 27 de diciembre, a las 9:00, trabajadores y trabajadoras de Garbarino realizaron un corte en el Puente Pueyrred贸n de Avellaneda para reclamar sueldos adeudados e indemnizaciones.

Ante el abandono del sindicato de comercio y el gobierno, las y los trabajadores de Garbarino llevaron esta acci贸n para visibilizar y que se d茅 una soluci贸n a su desesperada situaci贸n.

Mientras tanto, el ministerio de Trabajo y la Federaci贸n de Empleados de Comercio firmaron un convenio para 鈥減roteger a trabajadores despedidos de Garbarino鈥. 鈥淪e trata de un Convenio Marco de Cooperaci贸n para la implementaci贸n de acciones integradas en materia de empleo鈥, que lleva la firma del ministro Claudio Moroni y el secretario general del gremio de Comercio, Armando Cavalieri.

El acta promueve la inserci贸n laboral de los trabajadores y las trabajadoras desvinculados de la empresa Garbarino entre 2020 y 2021. 鈥淧ermitir谩 que las 1.800 personas despedidas por la firma en ese per铆odo, cuando ingresen en una empresa del sector privado, cuenten con el apoyo del Programa de Inserci贸n Laboral (PIL). El Programa tiene como objetivo promover la inserci贸n laboral de trabajadores con mayores dificultades de empleabilidad, brindando a las empresas que los contraten una ayuda econ贸mica del Ministerio, que cubre parte de su salario. Adem谩s, los empleadores y empleadoras que contraten a los destinatarios de esta medida podr谩n acceder a una reducci贸n transitoria de contribuciones patronales鈥, inform贸 la cartera laboral.

Elecciones sindicales despu茅s del verano

En febrero ser谩 el turno del sindicato de la Carne, donde la oposici贸n de izquierda viene ganando en varios frigor铆ficos de importancia. El 8 de marzo en la UOM, Antonio Cal贸 no tendr谩 oposici贸n nacional pero s铆 podr铆an emerger fracturas y listas opositoras en seccionales del Gran Buenos Aires y Puerto Madryn (Aluar).

En los primeros meses e 2022 tambi茅n se realizar谩n elecciones de docentes universitarios de AGD-UBA y la ConaduH, as铆 como de la docencia bonaerense del Suteba, donde la Lista Celeste de Roberto Baradel buscar谩 mantener su preeminencia respecto de la Multicolor, animada por la izquierda.

De este modo, avanzar谩n las elecciones de docentes, que ya se realizaron en Neuqu茅n, Chubut y Santa Cruz, entre otras provincias.

Fuentes: Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, argentina.indymedia, Clar铆n, El Meg谩fono, La Naci贸n, P谩gina 12