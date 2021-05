La inflaci贸n y la pandemia hacen estragos en el pueblo trabajador

Mario Hernandez

El jueves pasado se confirm贸 un nuevo y duro golpe al bolsillo obrero y popular. Seg煤n la informaci贸n brindada por el Indec (Instituto de Estad铆sticas y Censos), la inflaci贸n correspondiente al mes de abril trep贸 al 4,1 %.

Del an谩lisis surge que los 铆tems con mayor incremento fueron el de Prendas de vestir y calzado (6,0%), junto a Transporte (5,7%). En este 煤ltimo rubro, tomando en cuenta CABA, hay que contabilizar la suba del boleto del subte.

Si se atiende al rubro Alimentos y bebidas no alcoh贸licas -que implica una parte sustancial del gasto mensual de las familias m谩s pobres- se registr贸 un alza del 4,3%, con fuerte incidencia de productos esenciales como la leche, productos l谩cteos y huevos; aceites, grasas y manteca; caf茅, t茅, yerba y cacao; pan y cereales. La carne registr贸 tambi茅n una nueva suba.

Bajo el mismo indicador, la cifra para todo el a帽o alcanza un 17,6 % en solo cuatro meses. Esto derrumba por completo el pron贸stico oficial del Gobierno establecido en el Presupuesto 2021. El ministro de Econom铆a Mart铆n Guzm谩n hab铆a establecido un porcentaje del 29 % para todo el a帽o. Ese Presupuesto es el mismo que establec铆a un recorte de partidas sociales y de los fondos asignados a salud en funci贸n de la supuesta desaparici贸n de la pandemia del coronavirus.

La variaci贸n interanual llega al 46,3 %. Si se extiende ese an谩lisis a ciertos rubros se verifica que Prendas de vestir y calzado fue la divisi贸n con mayor alza interanual (79,1%), escoltada por Transporte (52,6%).

YPF subi贸 5% el precio de la nafta desde el s谩bado. Se espera a su vez un nuevo aumento del pan a un valor de $170,00 por kilo.

Con el 4,7% de abril, el 铆ndice que mide el costo de los alimentos aument贸 el 68,5% desde que comenz贸 el gobierno de Alberto Fern谩ndez.

Desde enero 2020 las frutas aumentaron un promedio del 91% y un 83% las verduras. La carne picada 109% y 120% el asado. El kilo de pollo, 74%; el sachet de leche, 50%; la yerba mate, 80% y el vino com煤n, 107,5%.

Tambi茅n en cifras del INDEC, el 33% de los ingresos de los hogares se destina al consumo de alimentos, pero trepa al 45,2% del total cuando se va al consumo del escal贸n inferior de la pir谩mide social. En el escal贸n superior los alimentos solo representan en 26,6% del gasto familiar.

Se quemaron los manuales de los economistas neoliberales. Con un gasto en contracci贸n, d贸lar oficial y emisi贸n controlados, con salarios y jubilaciones con un 10% por detr谩s de la inflaci贸n, 茅sta sigue creciendo vertiginosamente en una econom铆a donde los precios aumentan manejados por los grandes empresarios.

El milagro portugu茅s

El relato id铆lico sobre el supuesto milagro portugu茅s reapareci贸 a prop贸sito de la gira europea que llev贸 adelante el presidente, Alberto Fern谩ndez, junto a su ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n.

驴De qu茅 se trat贸?

El cap铆tulo europeo de la crisis mundial desatada en 2008 oblig贸 al pa铆s lusitano a entrar a un programa de asistencia financiera de la Troika en 2011. Fue durante el Gobierno de Jos茅 S贸crates del Partido Socialista que comenz贸 la ofensiva del capital contra los trabajadores. El primer ministro renunci贸 cuando el Parlamento rechaz贸 su cuarto plan de ajuste en el medio de protestas que lo repudiaban. Fue entonces que accedi贸 al poder Pedro Passos Coelho, del conservador Partido Social Dem贸crata, quien gobern贸 entre junio de 2011 y noviembre de 2015. Fue el encargado de acelerar el ajuste.

Durante los a帽os de mayor austeridad se aplicaron las siguientes medidas: se realiz贸 una reforma laboral para abaratar 鈥渃ostos鈥; se recortaron los salarios durante varios a帽os por la suspensi贸n de aguinaldos; en el caso de los empleados p煤blicos, al recorte salarial se le agreg贸 un aumento de la jornada; los docentes tuvieron una d茅cada de salarios congelados; el salario m铆nimo tambi茅n estuvo congelado por mucho tiempo; se realiz贸 una reforma previsional que elev贸 la edad jubilatoria; se llevaron adelante privatizaciones; el Impuesto al Valor Agregado (IVA) subi贸 de 21 % a 23 %, e incluso en algunos servicios p煤blicos, la suba parti贸 desde el 7 % para elevarse hasta el 23 %.

Paritarias

Cientos de trabajadores y trabajadoras de la cosecha del lim贸n, se organizaron contra la burocracia sindical de Remache Ferreyra y salieron a reclamar la reapertura de las paritarias, que dej贸 el jornal en $1.350, de bolsillo, valor miserable que como se denunci贸 estas semanas ni siquiera est谩 garantizado. En simult谩neo decenas de piquetes se desarrollaron en toda la provincia de Tucum谩n, marcando un nuevo punto de organizaci贸n y coordinaci贸n. El citrus nuclea a cerca de 35.000 trabajadores de manera directa en la provincia, una fuerza enorme.

Despu茅s de tres semanas de cortes de ruta, se resolvi贸 levantar los piquetes para evitar el desgaste.

La lucha de la 鈥淐oordinaci贸n de trabajadores autoconvocados del citrus鈥, cort贸 las rutas del interior provincial, desde Burruyac煤 en el norte hasta El Molino en el sur pasando por 15 localidades como Santa Luc铆a, Famaill谩, Taruca, Concepci贸n y Macomita. Durante tres semanas se gan贸 el apoyo de amplios sectores de la poblaci贸n que conocen las condiciones terribles del trabajo en el campo. Se enfrent贸 a poderosos enemigos y adversarios, el frente cerrado entre patronales, gobierno y burocracia sindical se puso de manifiesto a lo largo de todo el conflicto. Operativos represivos en el norte y en el sur, detenciones ilegales por parte de la polic铆a provincial de Manzur y amenazas de la burocracia sindical al activismo obrero.

Esta lucha que gan贸 repercusi贸n nacional llev贸 a los empresarios a amenazar con un lock-out, cierre por diez d铆as, para doblegar con el hambre a las familias. En medio del conflicto, la noticia de la apertura de exportaciones a la UE, fue un nuevo negocio redondo para las patronales.

En un comunicado el SATSAID (TV) sostuvo que 鈥渆l ofrecimiento de un 36 % contin煤a muy lejos de los 铆ndices inflacionarios previstos para nuestro a帽o paritario鈥.

Representantes patronales de las C谩maras ATA y CAPIT, propusieron un incremento del 24 % que, sumado a un 12 % otorgado para el semestre octubre-marzo pasado, alcanzar铆a un 36 % anual. La suba ser铆a en dos tramos, un 12 % a partir de abril y otro 12 % a partir de septiembre.

鈥淎 estos porcentajes pretenden agregar una suma fija de $12.500 por 煤nica vez, con su forma de pago a consensuar entre las partes鈥, sostiene un comunicado publicado por el sindicato en sus redes sociales en el que rechaza la oferta por insuficiente.

Asimismo, advirti贸 que la oferta patronal 鈥渉asta marzo representa un 18 % de p茅rdida del poder adquisitivo de los trabajadores鈥.

El Consejo Directivo Nacional del sindicato ratific贸 el pedido 鈥渄el 51 % para el a帽o paritario, que se traduce en un 39 % para el semestre abril-septiembre del 2021鈥.

Ante la falta de acuerdo, el ministerio fij贸 una nueva audiencia para el martes 18, a las 13:00, un d铆a previo al vencimiento de la conciliaci贸n obligatoria vigente actualmente.

鈥淪e solicita a las partes mantener el di谩logo y la paz social y extremar los esfuerzos a fin de aunar posiciones y lograr un consenso鈥, dice el acta firmada ante el ministerio de Trabajo. As铆 la audiencia de la paritaria de la Uni贸n Tranviaria Automotor qued贸 fijada para el 17 de mayo a las 16:00.

Se trata de 70.000 trabajadores que transportan a millones todos los d铆as. Este a帽o solo pudo lograr, como parte de la paritaria 2020, el pago de $15.000 en tres tramos.

Choferes autoconvocados de varias l铆neas realizaron cortes y movilizaciones por un b谩sico de 100.000 pesos, plan de vacunaci贸n, protocolos y equiparaci贸n de salarios entre distintos sectores.

Finalmente, la UTA no escuch贸, no llam贸 a asambleas y cerr贸 las paritarias a espaldas de los trabajadores. Las empresas se comprometen a un aumento de salario (un 12% en concepto del retraso del a帽o pasado y un 25% de este a帽o) y a un bono en distintas cuotas de $60.000 no remunerativo, es decir, en negro, afectando aguinaldo y jubilaciones.

Este acuerdo no hubiese sido posible sin la lucha de los trabajadores del transporte, sin embargo, est谩 muy por detr谩s de lo exigido por los choferes.

En otro orden, y pese a los impedimentos empresarios, que se niegan a incorporar mujeres a las l铆neas de colectivos, las trabajadoras del transporte consiguieron que se reconozca el cupo femenino. La resoluci贸n se vio reflejada y homologada en el marco de la paritaria, gracias a la lucha de las conductoras.

El art铆culo en el que figura el cupo femenino en el transporte posee la r煤brica del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci贸n. En el mismo, se lee: 鈥淚gualdad de g茅nero: Las partes se comprometer a redoblar sus esfuerzos por asegurar el reconocimiento de la igualdad de g茅nero y garantizar su ejercicio en los 谩mbitos del trabajo, generando acciones positivas tendientes a lograr la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupaci贸n. Asumiendo el compromiso de brindar a los trabajadores y las trabajadoras iguales derechos en todo lo relativo al acceso al empleo, a su selecci贸n y contrataci贸n, a sus condiciones de prestaci贸n, a su desarrollo y evoluci贸n en la carrera dentro de la empresa鈥.

El jueves 13 de mayo, combatientes de incendios forestales realizaron movilizaciones en el Centro C铆vico de Bariloche, R铆o Negro. Exigieron recomposici贸n salarial, reconocimiento de estructura, planta permanente, basta de trabajo insalubre, r茅gimen previsional diferencial, construcci贸n de base de golondrinas SPMF y apertura de paritarias.

Desde la Conadu Hist贸rica explicaron mediante una carta abierta los motivos por los que rechazan la paritaria salarial 2021 para la Docencia Universitaria y Preuniversitaria, al considerar que ofrece un incremento que los deja nuevamente por debajo de la inflaci贸n. La iniciativa, en tanto, s铆 fue apoyada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras representaciones sindicales nacionales como CONADU, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA.

鈥淓l acuerdo se difunde como un incremento del 35% que superar铆a la previsi贸n inflacionaria del 29% proyectada en el presupuesto por el gobierno nacional. A todas luces, pauta inflacionaria imposible de considerar seria o real. Por otro lado, el 35% en cuotas aparecer铆a como comparable con paritarias de otros sectores que firmaron alrededor de ese valor, tambi茅n con ese falso criterio de 鈥榞anarle a la inflaci贸n鈥 del 29%. Los incrementos salariales se reparten en 6 cuotas: 8% en abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero de 2022鈥, explican desde la Conadu Hist贸rica en la carta abierta.

En este sentido, se帽alan que el acuerdo no cumple en absoluto el discurso del ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, respecto a que en este a帽o los salarios iban a estar varios puntos por arriba de la inflaci贸n y remarcan que en 2020 tambi茅n tuvieron una importante p茅rdida del poder adquisitivo de sus ingresos, de alrededor del 22%: 鈥淧orcentaje que ir谩 creciendo con las proyecciones inflacionarias para el a帽o en curso. Claramente es una afrenta a nuestro sector, que durante todo este per铆odo venimos sosteniendo, en virtualidad desde nuestros hogares y con nuestras propias herramientas tecnol贸gicas, el v铆nculo pedag贸gico con m谩s de 1,7 millones de estudiantes. Esfuerzo que increment贸 la jornada laboral, en especial de las mujeres, por las tareas de cuidados鈥.

En cuanto al 鈥渂ono por conectividad鈥 de 1.000 pesos mensuales por docente, lo califican como una 鈥渟uma irrisoria e indignante鈥 despu茅s de m谩s de un a帽o que desde sus propios bolsillos han sostenido los costos de conectividad y dem谩s para garantizar el dictado de las clases.

鈥淧or ello continuamos con nuestro plan de acci贸n gremial: Reclamando en defensa de los salarios y los derechos laborales de la docencia universitaria y preuniversitaria y en defensa de la Universidad y Educaci贸n p煤blicas al servicio del Pueblo鈥, finalizan desde la Federaci贸n Nacional de Docentes, Investigadorxs y Creadorxs Universitarixs (Conadu Hist贸rica).

El jueves 20 de mayo, a las 11:00, realizar谩 una conferencia de prensa federal luego del rechazo al acta salarial acordada entre el ministerio de Educaci贸n y las restantes federaciones. Ser谩 a trav茅s de la plataforma zoom y se transmitir谩 v铆a YouTube.

El Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (SATIF) cerr贸 la negociaci贸n paritaria por un a帽o, con una suba salarial del 42 % pero en tres cuotas y sin indexaci贸n a la inflaci贸n.

La primera cuota, de un 10 % empezar谩 a regir en mayo, reci茅n en el mes de septiembre la suba ser谩 del 18 %, lo que tampoco permitir谩 recuperar el poder adquisitivo perdido durante todos estos meses.

Reci茅n el pr贸ximo a帽o, en enero del 2022 el aumento ser谩 del 26 % hasta que se convoque a una nueva paritaria, lo que prometen ser谩 en abril.

Comenz贸 la marcha por salarios dignos en Jujuy. Se trata de una movilizaci贸n a pie desde La Quiaca y desde El Talar hasta San Salvador de Jujuy de trabajadores y trabajadoras municipales agrupades en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, que demandan el pase a planta permanente y salarios dignos.

La situaci贸n que padecen es insostenible y necesitan una respuesta urgente. La mayor铆a tienen m谩s de 10 y 15 a帽os de antig眉edad de servicios ininterrumpidos como Jornalizados (trabajan a lo largo de todo el mes, pero les pagan 10, 12 o 17 d铆as) que se suman a m谩s de 5 a帽os de trabajo en negro dentro de los municipios. Actualmente cobran sueldos mensuales de 8.000 a 17.000 pesos, es decir, que lo que cobran apenas les alcanza para comer. Dentro de los trabajadores estatales, los Jornalizados municipales son los m谩s empobrecidos.

Hace tres meses el Gobernador Gerardo Morales anunci贸 un pase a Planta Permanente que no se cumpli贸.

Desde el SEOM Jujuy expresaron que hace meses intentan que los escuchen a trav茅s de diferentes reclamos y, sin embargo, no consiguen respuestas o s贸lo se repiten las promesas incumplidas o mentiras.

La pandemia ha puesto a los municipales en una situaci贸n de mayor responsabilidad y exposici贸n de la que ten铆an y, sin embargo, las condiciones de trabajo y salarios son los mismos desde hace a帽os. Asimismo, las posibilidades de completar sus ingresos con trabajos temporales por fuera del municipio se han restringido. En paralelo, se han enfermado un gran n煤mero de municipales por COVID 19 y las autoridades hicieron y hacen muy poco para evitarlo.

Unidad piquetera

El mi茅rcoles 12, por primera vez desde que asumi贸 como ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo recibi贸 a los l铆deres de la Unidad Piquetera que agrupa a unas 35 organizaciones.

La reuni贸n se produjo a horas de cortes de accesos en las principales ciudades y un acampe en Desarrollo Social.

El sector denunci贸 que el gobierno hab铆a incumplido con el dep贸sito de 50.000 programas Potenciar Trabajo que hab铆an sido el resultado de un plan de acci贸n que incluy贸 una movilizaci贸n el 18 de febrero de 100.000 personas en todo el pa铆s.

Para los dirigentes, el encuentro result贸 positivo en la medida que el ministro reconoci贸 el reclamo y se comprometi贸 a depositar los $ 11.500 de cada uno de los 50.000 afectados a partir de junio, incrementar las partidas para los comedores y fortalecer las acciones contempladas en el plan Acompa帽ar para v铆ctimas de violencia de g茅nero.

De tal modo que la acci贸n prevista por las organizaciones qued贸 en suspenso a la espera del cumplimiento de los acuerdos.

Tarjeta Alimentaria o Ingreso B谩sico Universal

Difundimos el Informe elaborado por el Equipo del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas (IPyPP) fundado por Claudio Lozano y que coordina Ana Rameri.

Para Lozano, 鈥渓a 煤nica manera de resolver de manera urgente la emergencia alimentaria es la implementaci贸n de un programa de car谩cter universal que garantice seguridad econ贸mica a la poblaci贸n en edades centrales. Una alternativa posible que superar铆a el prop贸sito de la Tarjeta Alimentar es la conformaci贸n de un piso alimentario para toda la poblaci贸n conformada por la Asignaci贸n Universal por Hijo (AUH) para la poblaci贸n menor de 18 a帽os y un ingreso b谩sico universal (IBU) destinado a toda la poblaci贸n que no tenga garantizado un ingreso formal. En tanto el IBU equivaldr铆a a la l铆nea de indigencia para un adulto, una familia tipo tendr铆a garantizado un ingreso mensual de $ 25.600.

鈥淪ostenemos que resulta equivocada la visi贸n (planteada por algunas organizaciones sociales) que confronta la universalizaci贸n de los ingresos con la implementaci贸n de planes con contraprestaci贸n laboral. Es una mirada que parece no reconocer el proceso de intensificaci贸n de la pobreza (urgencia del hambre) en el contexto pand茅mico. Tampoco parece reconocer las discusiones contempor谩neas (planteadas por el feminismo y el paradigma del conocimiento) respecto a qu茅 es y qu茅 no es trabajo, e incluso desconoce el proceso de precarizaci贸n de las relaciones laborales que hace que hoy el 25% de quienes trabajan son pobres.

鈥淧or 煤ltimo, parece no entender que un ingreso universal en un contexto de congelamiento de precios dinamizar铆a la demanda en el mercado interno coadyuvando a la utilizaci贸n de la capacidad ociosa, el aumento de la producci贸n y la generaci贸n de empleo.

La Argentina de hoy no debe discutir entre universalidad de ingresos o trabajo. Debe combinar la universalizaci贸n de los ingresos sobre la poblaci贸n asalariada y desocupada con la puesta en marcha de un programa de empleo garantizado. El problema de la Tarjeta Alimentar no es que se podr铆an haber generado m谩s planes Potenciar Trabajo. Es que no universaliza y no garantiza el piso alimentario que la Argentina necesita. Existen recursos fiscales y pol铆ticas que permitir铆an financiar los 3 puntos del PBI que requiere nuestra propuesta.

Por 煤ltimo, lo resuelto respecto a la Tarjeta Alimentar es una demostraci贸n m谩s de la dificultad de los movimientos populares nacidos a mediados del siglo pasado en el marco de la industrializaci贸n, para avanzar en la universalizaci贸n de los ingresos. Ese l铆mite resultante de un contexto hist贸rico que ya no existe, gener贸 en gestiones pasadas que fuera necesaria una derrota electoral (2009) para que se impulsara la AUH. Instrumento este que termin贸 siendo la pol铆tica social m谩s efectiva. Insistimos que el cuadro social de incremento de la pobreza y a煤n m谩s de la indigencia en el marco de la gesti贸n del frente de todos exige que nos adelantemos a la coyuntura electoral recuperando la universalidad como criterio de pol铆tica p煤blica en la intervenci贸n sobre el tejido social.

Necesitamos ya garantizar un piso de ingresos que cubra las necesidades alimentarias de nuestro pueblo鈥.

VER DOCUMENTO

En las f谩bricas hay contagios

Los trabajadores de Siderca de la planta de Campana del sector Laminador Continuo 1 (LaCo1) pararon la producci贸n en el turno tarde para exigir el inmediato hisopado cuando se enteraron que un compa帽ero hab铆a dado positivo estando en la f谩brica. La empresa exig铆a una previa entrevista con los operarios para ver la necesidad de hisoparlos cuando la misma reci茅n hab铆a desinfectado la cabina dos horas despu茅s de comenzado el turno. Posteriormente fueron sancionados con la figura del 8888, una medida ilegal interna que usa la empresa para descontar el d铆a cuando los trabajadores toman alguna medida en defensa de su trabajo. Ante esta actitud de la patronal, los trabajadores pararon el turno durante el resto del d铆a exigiendo la aplicaci贸n correcta del protocolo.

Los casos vienen en aumento en toda la industria y la planta Siderca del Grupo Techint de Paolo Rocca no parece ser la excepci贸n. En las 煤ltimas semanas en todos los sectores hubo contagios. Los y las trabajadoras de la f谩brica declararon que el alcohol y los elementos de higiene y prevenci贸n son insuficientes y que los espacios comunes y ba帽os no est谩n adecuados. La empresa no proporciona informaci贸n sobre la cantidad de casos. Tampoco desde el gremio hay un seguimiento para controlar a la patronal.

La resoluci贸n del ministerio de Trabajo, dirigido por Claudio Moroni, habilita a las empresas a exigir la vuelta de los dispensados con una sola dosis de la vacuna. Esta medida no tiene otro objetivo que darle un manto legal a las empresas para continuar exponiendo a sus empleados al contagio y en los casos de los dispensados, el agravamiento de sus cuadros cl铆nicos y hasta la muerte.

A continuaci贸n reproducimos la carta de un obrero de Volkswagen Pacheco:

Desde el comienzo de la pandemia (seg煤n datos oficiales) en Volkswagen se registraron m谩s de 1.000 casos positivos de coronavirus. Est谩 m谩s que claro que la situaci贸n en las f谩bricas no escapa a la realidad que vive la sociedad en su conjunto.

Los trabajadores describen como un verdadero caos lo vivido en la f谩brica alemana en este 煤ltimo trimestre. Lo que pasa afuera, pasa aqu铆 adentro tambi茅n, y por m谩s que Alberto Fern谩ndez diga que en las f谩bricas no hay contagios, doy fe que es una absoluta mentira, los contagios suceden y mucho.

En las 煤ltimas semanas de marzo y primeros d铆as de abril, los coordinadores m茅dicos fueron a las plantas de producci贸n a ver c贸mo trabajan los compa帽eros. Despu茅s de eso, muy a su pesar de Carlos Lafrenz, coordinador m茅dico de Volkswagen, tuvieron que mandar a varios compa帽eros a la ART por contacto estrecho, que luego resultaron ser casos positivos.

Conclusi贸n: la empresa reconoci贸 que los trabajadores se contagiaron en las l铆neas de producci贸n. Tel茅fono para el presidente, que no le mientan m谩s. Hay evidencias claras.

Fueron muy notorios los contagios ya que casi la mitad de los casos fueron en este per铆odo. Actualmente hay 35 casos positivos, m谩s de 50 compa帽eros aislados por contacto estrecho y 4 compa帽eros fallecidos, dos de ellos en estas 煤ltimas semanas.

A su vez, hay compa帽eros que estuvieron en terapia intensiva, intubados, que hoy por sus problemas de salud no est谩n yendo a trabajar. 驴Les brindar谩n atenci贸n psicol贸gica? Las empresas deben hacerlo ya que hay casos puntuales que se recuperaron despu茅s de pasar m谩s de dos semanas en terapia y en grav铆simo estado.

Los principales gremios mar铆timos y fluviales (representantes de los marinos mercantes y de la pesca) definieron un cese de tareas por 48 horas, con alcance nacional, frente a la falta de respuesta por parte del ministerio de Salud de la Naci贸n por el pedido de ser considerados prioritarios en el proceso de vacunaci贸n.

La medida de fuerza, seg煤n indica el comunicado, se da 鈥渁nte el exponencial incremento del nivel de contagios en todos los sectores de la actividad鈥. As铆 tambi茅n denuncian 鈥渓a p茅rdida de cuatro compa帽eros鈥 y en relaci贸n a su pedido 鈥渆l fracaso de todas las gestiones que vienen realizando ante distintas autoridades nacionales鈥.

El paro afecta a las actividades de importaci贸n, exportaci贸n, transporte y pesca.

Convocan y firman el comunicado:

Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante,

Sindicato de Obreros Mar铆timos Unidos,

Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Mar铆timo,

Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales,

Asociaci贸n Profesional Capitanes y Baqueanos Fluviales,

Sindicato de Conductores Navales de la Rep煤blica Argentina,

Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales,

Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos,

Asociaci贸n Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca,

Centro de Comisarios Navales,

Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones

La Corte desconoce el derecho a la salud y a la vida de las personas trabajadoras y de la sociedad

15 mayo, 2021 por Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)

Declaraci贸n de AAL frente al fallo 鈥淕CBA c/ Estado Nacional 鈥 PEN s/ Acci贸n Declarativa de Inconstitucionalidad鈥.

Desde esta Asociaci贸n observamos con preocupaci贸n el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n Nro. 567/2021 鈥淕CBA c/ Estado Nacional 鈥 PEN s/ Acci贸n Declarativa de Inconstitucionalidad鈥.

En plena pandemia mundial declarada por la OMS, con una emergencia sanitaria nacional dispuesta por el Poder Ejecutivo y sancionada por ley del Congreso de la Naci贸n, y con m谩s de 65.000 muertos en la Argentina, el gobierno nacional decidi贸 mediante el DNU N掳 241/2021 dar prioridad a la problem谩tica sanitaria y establecer medidas generales de prevenci贸n. Entre ellas (art. 2) dispuso sobre los territorios comprendidos en el AMBA -territorio que incluye dos jurisdicciones- y que encarna una unidad epidemiol贸gica, la suspensi贸n temporal de clases presenciales por el per铆odo comprendido entre el 19 y el 30 de abril de 2021.

En este escenario, el gobierno local de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, desobedeci贸 la decisi贸n de la autoridad nacional, incumpliendo lo ordenado por el Dr. Guillermo Scheibler 鈥 titular a cargo del Juzgado N掳13 de la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad 鈥 quien orden贸 que no se computasen las inasistencias a alumnos/as ni se realizaran descuentos a docentes que no concurriesen a trabajar, optando por acatar exclusivamente el fallo de la Sala IV de la C谩mara de dicho fuero, la que frente a una presentaci贸n efectuada por la Fundaci贸n Centro de Estudios en Pol铆ticas Publicas, dispuso la suspensi贸n del art. 2 p谩rrafo 3掳 del DNU 241/21, ordenando al Gobierno de la Ciudad que garantice la continuidad de las clases presenciales.

En este contexto, la Ciudad decide concurrir ante la Corte Suprema cuestionando la constitucionalidad del DNU precitado. As铆 pues, so pretexto del deber de garantizar el derecho a la educaci贸n, que conllevar铆a la necesidad de la presencialidad escolar, y entendiendo que el DNU cuestionado quebranta la autonom铆a de la Ciudad, la Corte convalid贸 la inconstitucionalidad del art 2 DNU 241/2021 mediante su fallo de fecha 04 de mayo de 2021.

Desde esta Asociaci贸n cuestionamos la decisi贸n de la Corte, por cuanto no centr贸 la discusi贸n en la salud de los trabajadores docentes, sino en la importancia de la educaci贸n presencial y en la autonom铆a de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el m谩ximo tribunal desconoci贸 que en caso de epidemia, o como sucede actualmente, en pandemia, que afecta a m谩s de una provincia, el poder de polic铆a sanitaria corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, echando por tierra toda construcci贸n jurisprudencial constitucional en la materia (鈥淎sociaci贸n Benghalensis y otros c/ Estado Nacional 鈥 Ministerio de Salud de la Naci贸n s/ Amparo ley 16.986鈥 A 186 XXXIV 1/6/2000).

Sin entrar a ponderar el estatus jur铆dico de la Ciudad Aut贸noma, el que amerita un mayor debate que excede el marco del presente documento, consideramos imprescindible se帽alar lo que la Corte omiti贸 tratar, el derecho a la salud y a la vida de todas las personas y habitantes de nuestra naci贸n, as铆 como el derecho a condiciones y a un medio ambiente de trabajo digno y seguro para los/as docentes de la Ciudad Aut贸noma. Conforme a nuestros prop贸sitos fundacionales, y a pesar de cualquier resistencia, es nuestro deber afianzar los principios del Derecho del Trabajo, bregando por la implementaci贸n efectiva de los derechos constitucionales y elevar los est谩ndares internacionales alcanzados en materia de Derechos Humanos. La Constituci贸n Nacional reconoce el derecho a la salud y la vida, respecto de los cuales los dem谩s derechos individuales resultan interdependientes y secundarios, dado que es evidente que no puede haber educaci贸n sin vida humana.

El Derecho a la Salud en estricta relaci贸n con el Derecho a la Vida est谩 consagrado en el art铆culo 14 bis y 42 de la Constituci贸n Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarqu铆a constitucional (art铆culo 75, inc. 22 de la Constituci贸n Nacional), entre ellos, el art铆culo 12 inc. c) del PIDESC; inc. 1 de los art铆culos 4 y 5 de la Convenci贸n sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jos茅 de Costa Rica, e inc. 1 del art铆culo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos.

En id茅ntico sentido, nuestra Carta Magna expresamente garantiza el derecho de las personas a trabajar, y a hacerlo en condiciones dignas y equitativas de labor (Art. 14 y 14 bis), ambos, consagrados en el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los que se encuentran en lo m谩s alto del ordenamiento jur铆dico constitucional argentino conforme Art. 75 Inc. 22, tal como lo ha dicho la propia Corte en numerosos precedentes (芦Vizzoti禄, Fallos: 327:3677, 3689 y 3690, y 芦Aquino禄, Fallos: 327:3753, 3770 y 3797, 鈥淭orrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro鈥 CSJN T. 205. XLIV Recurso de Hecho). Claro est谩 que el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona a educarse, por lo que en el caso se dispuso que tal derecho se ejerza en forma virtual por un plazo determinado (15 d铆as), excepto cuando puede constituirse en una causa de da帽os a terceros (Art. 19 CN), siempre que ello no signifique una afectaci贸n esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundizaci贸n irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educaci贸n.

Del fallo surge claramente que no hubo una restricci贸n o limitaci贸n al derecho a la educaci贸n de quienes concurren a los establecimientos educativos en la CABA, sino la utilizaci贸n de una modalidad menos riesgosa tanto para la poblaci贸n educativa y sus familias, como para quienes trabajan en dicho sistema educativo (docentes y auxiliares).

Es de destacar que tambi茅n se desprende del fallo un requerimiento irrazonable impuesto por el GCBA 鈥 y ratificado por el tribunal 鈥 a los/as docentes y auxiliares de la educaci贸n de la Ciudad, quienes se ven obligados a concurrir a sus trabajos, a diferencia de lo que ocurre con la gran mayor铆a de las actividades, incluida la judicial, que prestan tareas en forma remota, siendo colocadas/os en situaci贸n de mayor exposici贸n al agente de riesgo, sin ning煤n tipo de medidas que garanticen en forma real las condiciones de higiene y seguridad en las escuelas necesarias para evitar los contagios.

En este sentido, la resoluci贸n de la Corte, contradiciendo los derechos enunciados m谩s arriba, velozmente y sin sustento cient铆fico resuelve sobre la inconstitucionalidad del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, cuya oportunidad, m茅rito y conveniencia estaban justificados en la necesidad de contener la propagaci贸n del virus y preservar la salud de la poblaci贸n en su conjunto, dejando de lado a quienes son sujeto de preferente tutela, las personas trabajadoras de la educaci贸n y las infancias.

CONSEJO DIRECTIVO ASOCIACION DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS

Andr茅s Snitcofsky, usuario de Twitter, realiz贸 un posteo en esa red que plantea algunos interrogantes sobre los protocolos que el gobierno de la Ciudad diagram贸 para las clases presenciales. En el hilo, muestra de manera visual un experimento realizado por las familias de una burbuja que tuvo que ser aislada ante un caso positivo de coronavirus.

El caso es el siguiente: Una maestra de 5掳 grado dio positivo a mediados de abril. De acuerdo al protocolo, se aisl贸 la burbuja, es decir, la maestra y los alumnos. Pero, las familias decidieron aislarse todos e hisoparse en su mayor铆a, algo que no prescribe el reglamento difundido por el gobierno de la Ciudad. El resultado fue que 10 estudiantes de los 14 que integran la burbuja y 13 familiares resultaron positivos. Una de las personas en cuesti贸n se tom贸 el trabajo de registrar todos los datos y se los entreg贸 a Andr茅s, quien los traslad贸 a una visualizaci贸n.

Seg煤n el protocolo de Soledad Acu帽a y Manuel Vidal, jefe de Gabinete del ministerio de Educaci贸n, cuando un alumno es contacto estrecho debe aislarse en su casa 10 d铆as. Si no presenta s铆ntomas, no es testeado, y sus hermanos siguen yendo a sus respectivas burbujas. 鈥溌縎e imaginan si estes hermanes hubieran ido?鈥, pregunta Andr茅s, haciendo referencia al hecho de que 3 hermanos de distintas familias de los alumnos de la burbuja aislada dieron positivo y que seg煤n el protocolo estaban habilitados para seguir concurriendo a sus respectivas burbujas.

鈥淓n este caso, en el que la maestra dio positivo un viernes, probablemente la exposici贸n se haya extendido en varios d铆as de esa semana. De los 14 alumnos, 10 dieron positivo. De esos 10, solo 3 tuvieron s铆ntomas. Si los podres no se hubieran organizado en el grupo de WhatsApp para aislarse y testearse todos, hay un mont贸n de estos chicos que no hubieran sido testeados鈥, explic贸.

Recientemente, se conoci贸 el caso de un colegio en el barrio de Flores que tuvo que cerrar por 48 horas cuando se descubri贸, azarosamente, que varios trabajadores no docentes eran positivos de covid-19. Los contagios se conocieron porque se realiz贸 un operativo de testeo en la plaza frente al establecimiento y la direcci贸n del mismo, solicit贸 a todo el personal que se controlara. De esta manera, se detectaron los positivos, todos asintom谩ticos.

Como aclara Andr茅s, estas experiencias no son evidencia ni son extrapolables a toda la poblaci贸n. Sin embargo, son algunas muestras de lo que el protocolo de la Ciudad oculta.

Concurrida movilizaci贸n y caravana al ministerio de Educaci贸n de la provincia de Buenos Aires de trabajadores de la educaci贸n de varios distritos junto a Sutebas recuperados, listas Multicolores y Comisiones de docentes precarizados y desocupados. Le reclamaron al Gobierno provincial que destine presupuesto para conectividad y dispositivos, un plan de vacunaci贸n para todas y todos los trabajadores, y denunciaron la precarizaci贸n que tiene su expresi贸n en la sobrecarga laboral que recae sobra la docencia mientras hay m谩s de 50.000 docentes sin trabajo o con pocas horas.

En su convocatoria la Lista Multicolor provincial se帽al贸 que 鈥渆l aumento de la pobreza, que en ni帽os y j贸venes alcanza al 60%, de la desocupaci贸n, la inflaci贸n y la carest铆a de vida hacen que muchos estudiantes vean vulnerado su derecho a la educaci贸n por falta de recursos. El cuidado de la salud y la vida no puede afectar el derecho a la educaci贸n, reclamamos equipos y conectividad gratuita para sostener la educaci贸n a distancia, la universalizaci贸n del SAE y la restituci贸n del IFE, con un monto igual a la canasta familiar, medidas de emergencia por las que luchamos junto a la comunidad鈥.

La lista Multicolor, que est谩 al frente de Sutebas Matanza, Tigre, Ensenada, entre otros, plantearon que: 鈥淎nte el contundente paro que protagonizamos los docentes de CABA y Provincia de Buenos Aires y el aumento exponencial de los contagios, el presidente Fern谩ndez se vio obligado a suspender las clases presenciales en el AMBA y luego a extender la medida鈥. Mientras es persistente la propuesta de vuelta a clases presenciales por parte de los gobiernos, los docentes concentrados en la DGCYE recordaron a los docentes fallecidos por Covid y exigieron que se declare de inter茅s p煤blico el laboratorio Sigman.

Tambi茅n estuvieron presentes estudiantes secundarios y terciarios que reclaman conectividad urgente.

Secretar铆as de Centros de estudiantes, comit茅s y asambleas llaman a realizar una jornada en defensa de la educaci贸n p煤blica este 20 de mayo junto a la izquierda y otras organizaciones pol铆ticas. La jornada comenzar谩 con cortes desde las 8:00 en el Obelisco y continuar谩 a las 13:30 con una 鈥渞adio abierta鈥 en la puerta del Anses ubicada en Av. C贸rdoba al 1118.

Entre los principales reclamos se encuentran la exigencia contra el rechazo masivo para aquellos que se anotaron para recibir la beca Progresar y tambi茅n por las insuficientes respuestas por parte del gobierno frente a la falta de internet y dispositivos para poder estudiar.

Neuqu茅n: trabajadores autoconvocados de la Salud

Los trabajadores autoconvocados de la Salud abordaron a la ministra de Salud de la Naci贸n, Carla Vizzotti, cuando arrib贸 el domingo a Neuqu茅n y le entregaron en mano un petitorio en el que dan cuenta de la situaci贸n sanitaria actual como de los sumarios de los que fueron sujetos por las medidas de fuerza que realizaron en los 煤ltimos dos meses.

Adem谩s de detallar la situaci贸n de las terapias por esta segunda ola de Covid-19, los autoconvocados le indicaron que entre las exigencias del sector est谩 el pedido para que se destine una partida presupuestaria necesaria para la inversi贸n en el sistema de salud; el pase a planta permanente de todo el personal eventual y contratado; la anulaci贸n de los sumarios, causas penales y devoluci贸n de los d铆as descontados; y la renuncia de la ministra de Salud, Andrea Peve.

Lxs trabajadorxs del sistema p煤blico de salud, queremos manifestar nuestra preocupaci贸n ante el desmantelamiento y vaciamiento que viene afectando el sistema p煤blico de salud por parte del gobierno del MPN hoy representado por el Gobernador Omar Guti茅rrez y la ministra Andrea Peve.

Lxs trabajadorxs autoconvocadxs de salud venimos denunciando hace m谩s de 70 d铆as la falta de inversi贸n en la compra de equipamientos, aparatolog铆as, condiciones edilicias y falta de recurso humano no solo para hacer frente a la segunda ola de pandemia sino para el desarrollo de la asistencia diaria a la poblaci贸n usuaria. La respuesta del gobierno ha sido el inicio de sumarios, causas penales y descuentos de d铆as de paro para este sector de trabajadorxs.

Los trabajadorxs no hablamos en abstracto resultan innumerables la lista de situaciones que podemos mencionar, sin embargo, para ejemplificar esta situaci贸n mencionaremos algunos casos testigos de lo que est谩 sucediendo: -25 personas esperan una cama de UTI en el Hospital Castro Rend贸n de mayor complejidad. -5 personas esperando camas en la guardia y 16 personas internadxs graves en el Hospital Bouquet Rold谩n.

-El s谩bado 15 de mayo el hospital de la localidad de Centenario no pudo recibir m谩s pacientes con patolog铆a COVID por falta de insumos y personal.-en la localidad de Neuqu茅n capital, el CAPS Progreso, 煤nico centro de salud con atenci贸n de guardia, en el cual se atienden enfermedades respiratorias y otras patolog铆as, no cuenta con personal de limpieza las 24hs (quedando de 22 a 06hs descubierto) por lo que no se puede garantizar la desinfecci贸n correspondiente.

Exponi茅ndose de esta manera a situaciones de riesgo de contagio en el propio establecimiento de salud.-Insuficientes cantidad de m茅dicxs para la atenci贸n en los Centros de Salud del primer Nivel de atenci贸n.-Renuncia de 5 m茅dicxs de terapia intensiva y cinco m茅dicxs de la guardia del Hospital Castro Rend贸n por condiciones laborales. Un apartado, merece la situaci贸n de los terapistas ya que presentaron un recurso de amparo ante la justicia por la situaci贸n que ven铆an denunciado y no fueron escuchados, por lo que posteriormente se les realiz贸 un peritaje el cual arroj贸 que manifestaban s铆ntomas de burn out.

Una vez m谩s el gobierno no cuida a quienes cuidan.-El alto porcentaje de personal eventual, sosteniendo las tareas del sistema de salud, en condiciones de precariedad laboral y de explotaci贸n. -En el a帽o 2020 el sistema de salud cont贸 con 56 camas COVID, hoy para enfrentar la segunda ola cuenta solo con 20. Esto se debe a la falta de personal para atender las mismas. Las medidas sanitarias anunciadas el d铆a viernes en conferencia de prensa por parte de autoridades del gobierno, no hacen m谩s que culpabilizar y responsabilizar a la comunidad por la alta incidencia de los contagios, por lo que proponen la aplicaci贸n de medidas punitivistas y nada de inversi贸n en el sistema de salud.

El gobierno decide tener una actitud criminal hacia su propio pueblo, cuando hace o铆dos sordos a los reclamos de lxs trabajadorxs de salud, cuando hace esperar en el pasillo de un hospital a una persona que necesita un respirador para poder vivir, cuando los m茅dicxs 鈥渄eben decidir qui茅n puede acceder a un respirador y quien no鈥 por la falta de recursos.

Es por esto que exigimos:

-Se destine la partida presupuestaria necesaria para la inversi贸n en el sistema de salud.

-La anulaci贸n de los sumarios causas penales, y devoluci贸n de los d铆as descontados a lxs trabajadorxs de salud. 隆No a la criminalizaci贸n de la protesta!

-La renuncia de la ministra de Salud Andrea Peve.

La salud es del pueblo la defendemos entre todxs!!!!

Trabajadorxs autoconvocadxs del sistema p煤blico de salud de Neuqu茅n

Hospital Larcade y Modular V de Covid-19

En el marco del paro por 48 horas que lleva adelante la Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) en el hospital Larcade de San Miguel, el jueves 13, se realiz贸 una conferencia de prensa, un abrazo a la instituci贸n y se instal贸 una carpa. Reclaman salarios dignos y mejores condiciones laborales y denuncian despidos y persecuci贸n sindical.

Reproducimos comunicado de CICOP:

CICOP CUMPLE CON UN PARO DE 48 HORAS EN EL HOSPITAL LARCADE DE SAN MIGUEL LOS D脥AS MI脡RCOLES 12 Y JUEVES 13 DE MAYO Y REALIZAR脕 UNA CONFERENCIA DE PRENSA EL JUEVES A LAS 11:00 CON ATUHL, ATE, CTA Y CGT, Y A LAS 13:30 HAR脕N UN ABRAZO AL HOSPITAL

La Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) est谩 de paro por 48 horas en el Hospital Larcade de San Miguel los d铆as mi茅rcoles 12 y jueves 13 de mayo, en reclamo de 鈥渟alarios dignos y mejores condiciones laborales para enfrentar la segunda ola de covid鈥, y al mismo tiempo denuncian 鈥渄espidos y persecuci贸n sindical por parte de las autoridades municipales, encabezadas por el intendente de San Miguel, Jaime M茅ndez鈥.

En tanto, el personal de salud del nuevo Hospital en Modular V de COVID-19 desde enero de 2021 no cobra sus sueldos y est谩n a la espera de ingresar de forma estable al Estado, mientras dan una prestaci贸n esencial todas las jornadas sin interrupciones.

Se trata de 120 trabajadores de la Unidad de Pronta Atenci贸n N潞 12 del Hospital Modular V de Covid de Moreno, que durante este tiempo realizaron distintas medidas de reclamo para visibilizar su situaci贸n y obtener soluciones. 鈥淗icimos la presentaci贸n oficial del reclamo en el ministerio de Trabajo. En el transcurso de la ma帽ana del martes, mientras est谩bamos en el ministerio, empezaron a aparecer los dep贸sitos. A algunos les depositaron tres meses, a otros uno鈥, coment贸 Rafael Dom铆nguez, m茅dico de la instituci贸n.

Asignaci贸n especial de est铆mulo para trabajadores de la salud

Por otro lado, el Gobierno renov贸 la asignaci贸n especial de est铆mulo para trabajadores de la salud de establecimientos estatales y privados, que estableci贸 en 6.500 pesos.

Se trata del monto que hab铆a sido adjudicado para el sector m谩s abocado a la lucha contra la pandemia entre marzo y julio de 2020, en aquel momento en 5.000 pesos y alcanz贸 a 647.229 trabajadores de la salud de todo el pa铆s.

Por medio del decreto 332/2021 que fue publicado en el Bolet铆n Oficial, se establece 芦el pago de la asignaci贸n est铆mulo a la efectiva prestaci贸n de servicios, otorgada por el art铆culo 1掳 del Decreto n煤mero 315 del 26 de marzo de 2020 y por el art铆culo 1潞 del Decreto n煤mero 787 del 4 de octubre de 2020, por tres per铆odos mensuales y consecutivos禄.

Se indica adem谩s que la asignaci贸n es 芦de car谩cter no remunerativo, alimentario y no podr谩 ser pasible de deducciones o retenciones, mientras que se encuentra sujeta a las caracter铆sticas, alcances y condiciones que se establecieron en los decretos 315/20 y 787/20, adem谩s de sus normas complementarias.

En los considerandos de la medida, se recuerda que por el decreto 315/20 se otorg贸 una asignaci贸n 芦a los trabajadores y las trabajadoras profesionales, t茅cnicos y t茅cnicas, auxiliares y ayudantes en relaci贸n de dependencia que presten servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud, en establecimientos de salud del sistema p煤blico, privado y de la seguridad social, abocados y abocadas al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19禄.

Se deja establecido adem谩s que los trabajadores que perciban remuneraci贸n de m谩s de un empleador, solo percibir谩n el incentivo por uno de sus empleos.

En tanto, los trabajadores que desarrollen tareas discontinuas o a tiempo parcial o bajo el r茅gimen de jornada reducida legal o convencional, el incentivo extraordinario resultante ser谩 proporcional a la jornada cumplida.

Mientras, se recuerda que entre otras circunstancias se suspendieron licencias para el personal de salud, se se帽ala que 芦la situaci贸n epidemiol贸gica actual exige nuevamente la aplicaci贸n de esta pol铆tica de incentivo, con el objeto de estimular la labor que deben desarrollar los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los diferentes establecimientos de salud, tanto en el sector p煤blico como en el privado y de la seguridad social禄.

Vicent铆n anuncia la venta

La decisi贸n de la empresa fue publicada a trav茅s de un comunicado en el que anuncia la venta de todo el paquete accionario. En el mismo adelanta que hay algunas firmas interesadas en hacerse con la empresa como son Asociaci贸n Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina (perteneciente a la multinacional Glencore). De concretarse la transacci贸n, el directorio quedar铆a compuesto por dos firmas nacionales y una tercera extranjera. Sin embargo, la empresa anuncia que los intereses a煤n no son vinculantes y que la transacci贸n no est谩 realizada.

El comit茅 ad hoc de Vicent铆n, que re煤ne a seis instituciones financieras internacionales con acreencias por U$S 530 millones, consider贸 positivo el plan.

Esta decisi贸n del grupo empresario atenta contra la continuidad de los puestos de trabajo. La empresa viene anunciando la inviabilidad de sus dependencias en Reconquista y Avellaneda. En la localidad de San Lorenzo la empresa emplea a m谩s de 800 operarios. Esto podr铆a ser aprovechado por las firmas interesadas avanzando en despidos masivos o el cierre de las f谩bricas.

Recordemos que Vicent铆n inici贸 un concurso de acreedores, luego de que en 2019 estafara al Banco Naci贸n por m谩s de 100 millones de d贸lares. En junio del 2020 el presidente Alberto Fern谩ndez anunci贸 la expropiaci贸n de la empresa, sin embargo, poco duraron las declaraciones. Movilizaciones de sectores concentrados de la econom铆a mediante, el gobierno nacional defini贸 dar marcha atr谩s al plan anunciado.

El cierre reciente de la aceitera Buyatti en el Cord贸n de San Lorenzo dej贸 a 70 familias en la calle, sin una lucha coordinada para defender los puestos de trabajo. Por eso es fundamental que la unidad mostrada en el 2020 por la Federaci贸n Aceitera y al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros -SOEA- se reedite para defender a las y los trabajadores de las plantas de San Lorenzo, Reconquista y Avellaneda.

ArreBeef despidi贸 a 85 trabajadores

Desde el peri贸dico Tribuna Villa Mar铆a entrevistaron a Mart铆n Toro, trabajador de la firma Vincenti, encargada de comprar producci贸n a ArreBeef, que junto a otros compa帽eros/as acompa帽aron desde un principio la huelga y actualmente sostienen la olla en el lugar y distintas iniciativas para continuar la lucha.

驴En qu茅 situaci贸n se encuentran actualmente?

Ac谩 necesitamos un aumento, nos pagan miseria. Yo soy de una empresa tercerizada que le compra tripa a Arrebeef y me sum茅 porque estamos reclamando lo mismo que los compa帽eros, mejores condiciones laborales.

En la actualidad despidieron a 85 compa帽eros entre los cuales s贸lo a algunos les lleg贸 el telegrama de despido, mientras que a otros, como en mi caso, directamente no nos dejan ingresar a la empresa a pesar de presentarnos a trabajar.

La empresa nos trata de delincuentes cuando en realidad estamos reclamando por algo b谩sico, mejores condiciones de trabajo y salario digno.

La Federaci贸n de la Carne por su lado se encarg贸 de denunciarnos al igual que la empresa, traicion贸 a los trabajadores en su causa y se deslig贸 de sus reclamos. Son los mismos que nos trataron de inorg谩nicos frente al ministerio.

驴Ahora c贸mo siguen con el reclamo?

Estamos realizando ollas populares en la entrada de la empresa, donde la compa帽era Camila Becerra encabeza la organizaci贸n y lleva adelante las iniciativas junto a otros compa帽eros.

Debemos aclarar que no se arregl贸 el salario porque las paritarias fueron del 15%, donde cobramos con suerte 22/23.000 pesos por quincena, que ya no te alcanza para nada con los aumentos de los alquileres, la comida, etc.

Venimos pidiendo que Luis P茅rez del sindicato se vaya porque se rob贸 medicamentos y, junto a Miguel Tapia, de la C谩mara de Frigor铆ficos, nos realizaron propuestas de salarios a la baja.

A algunos compa帽eros los han integrado al trabajo ya, pero somos cerca de 250 los que sostenemos las medidas, junto a otros compa帽eros que se encuentran trabajando que tambi茅n han sido denunciados.

El jueves 13 convocaron a las organizaciones obreras a una nueva reuni贸n de solidaridad con las y los trabajadores de Arrebeef que siguen luchando por la reincorporaci贸n, tanto en la v铆a judicial como con acciones e iniciativas de lucha y visibilizaci贸n.

Tambi茅n exigen que dejen de perseguirlos judicialmente y utilizar eso para despedir a quienes reclaman por un salario mejor para todos.

Contin煤an luchando por la unidad de quienes est谩n trabajando y quienes todav铆a no pudieron entrar, porque no es delito luchar por el salario, por las condiciones de trabajo o contra quienes los traicionaron, como Luis P茅rez y la Federaci贸n.

鈥淣o permitamos este pisoteo de nuestros derechos鈥, concluyen.

P谩gina 12

Compartimos el comunicado con el que trabajadores y trabajadoras de P谩gina 12 le responden a V铆ctor Santa Mar铆a luego de un mensaje publicado por el due帽o del Grupo Octubre en la edici贸n del diario del domingo: 鈥(Santa Mar铆a) sondea hoy a lxs lectorxs de P谩gina/12 sobre su derecho como patr贸n a descontar los d铆as de huelga a lxs trabajadorxs que no aceptamos la destrucci贸n de nuestros salarios ni la negativa al di谩logo por parte del Grupo Octubre鈥.

鈥淟o m谩s significativo de su pirulo de tapa dominical no es lo que informa sino lo que tergiversa y, peor a煤n, lo que oculta 鈥楢 los lectores鈥, a quienes no se cansa de subestimar.

Entre las omisiones se destaca la negativa por parte del Grupo Octubre a recibir a la Comisi贸n Gremial Interna del SiPreBa y entablar un di谩logo que permita destrabar el conflicto. La 煤ltima vez que la empresa acept贸 recibir a los representantes de lxs trabajadorxs fue el 26 de agosto de 2020, hace casi nueve meses.

El otro dato central que omite es la p茅rdida de poder adquisitivo durante el lustro de gesti贸n Santa Mar铆a. Un sueldo promedio que cinco a帽os atr谩s estaba 42 puntos arriba de la canasta b谩sica hoy est谩 18 puntos abajo. Traducido: quien ara帽a un sueldo de 45.000 pesos (con la l铆nea de pobreza en 60.800) deber铆a cobrar 86.000 para recuperar el poder adquisitivo anterior a la era Santa Mar铆a.

Que el Grupo Octubre gener贸 nuevos puestos en P谩gina/12 es una verdad de patas cortas. En el mejor de los escenarios compensa los que se perdieron por 鈥榬etiros voluntarios鈥. Lo que Santa Mar铆a omite es que la mayor parte de quienes se sumaron al diario fueron contratados por fuera del convenio de prensa y bajo otras razones sociales para no reconocerles los mismos derechos que a sus compa帽erxs, consagrados en el Estatuto del Periodista Profesional. Adicionalmente, estos compa帽erxs fueron afiliados compulsiva e inconsultamente al sindicato UTEDYC, que no pertenece al gremio de prensa.

Omite tambi茅n que en las escasas excepciones en que un/a trabajador/a es tomado bajo la raz贸n social de P谩gina/12 se lo obliga a aceptar previamente, como condici贸n innegociable para ser contratado, el compromiso a dar la espalda a la Asamblea de Trabajadorxs y a no adherir a las medidas de fuerza votadas por sus compa帽erxs.

Las presuntas grandes concesiones (herramientas de trabajo como silla y computadora, bono para compensar gastos, protocolo de violencia laboral y de g茅nero, etc.) fueron conquistas obtenidas por perseverar en la lucha; las 鈥渕edidas sanitarias鈥 puertas adentro, por ejemplo, se implementaron tras el anuncio de un paro por tiempo indeterminado ante la ausencia de protocolo sanitario.

Respecto del bono por teletrabajo al que hace referencia la empresa, lo empezamos a recibir hace dos meses y por un importe de 720 pesos brutos, que con los descuentos no alcanza a 600 pesos, cifra claramente insuficiente para compensar los gastos hogare帽os (electricidad, tel茅fono, internet) derivados del teletrabajo.

Respecto a que 鈥榮e mantuvo el pago de refrigerio correspondientes al trabajo presencial鈥, Santa Mar铆a omite informar que el adicional por ese rubro era un derecho adquirido hasta su llegada y que nunca acept贸 negociarlo, por lo que se congel贸 en octubre de 2015 en 32,77 pesos diarios (驴Un tercio de caf茅?) y nunca m谩s se actualiz贸.

Las trabajadoras y trabajadores que hacemos el diario desde mucho antes del desembarco del Grupo Octubre en P谩gina/12 seguiremos defendiendo nuestros derechos y luchando para recuperar el terreno perdido. Nos sobran los motivos鈥.

Garbarino suspende a 1.300 trabajadores y cierra sucursales

En los 煤ltimos meses Garbarino, que est谩 ubicada dentro de las 100 empresas que m谩s venden en el pa铆s, cerr贸 40 sucursales de los 240 locales que tiene a nivel nacional. De los 4.000 trabajadores y trabajadoras que tiene en su planta, hoy mantiene a 1.300 bajo suspensi贸n. Adem谩s, cerr贸 una sucursal en R铆o Gallegos (Santa Cruz) y otras cuatro en Rosario (Santa Fe).

A partir del a帽o 2020 est谩 al frente de la compa帽铆a Carlos Rosales, quien est谩 avanzando en una pol铆tica destinada a migrar a las ventas online. Para ello, implement贸 un ajuste que implica deudas salariales (la empresa debe el 50 % del sueldo de marzo y la totalidad del de abril), despidos que figuran como retiros voluntarios, incumplimiento de protocolos de Covid-19, el vaciamiento gradual y el abandono total de la compa帽铆a.

Ante esta situaci贸n, trabajadores y trabajadoras autoconvocadas organizan y realizan medidas para difundir su conflicto y luchar contra el vaciamiento ante la falta de respuesta del Sindicato de Comercio. Como muestra de esas medidas autoconvocadas, el pasado viernes 14 de mayo se manifestaron en la puerta de la sucursal de Cabildo y Juramento, en el barrio porte帽o de Belgrano. En ese marco, con la consigna hashtag #GarbarinoNoPaga, tambi茅n se han sumado trabajadores y trabajadoras de 鈥淕arbarino Viajes鈥.

El Sindicato de Comercio de Rosario denunci贸 el lock out empresarial. En esos locales peligran 56 puestos de trabajo. En R铆o Cuarto (C贸rdoba) fueron los trabajadores quienes enviaron telegramas a la empresa, intimando que aclare situaci贸n laboral. Ante la ausencia de respuestas, la mitad se consider贸 despedido禄, detalla el informe.

Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Tiempo Argentino, Clar铆n, Infogremiales