Presupuesto 2022: continúa el ajuste

Mario Hernandez

“Yo no quería solo participar en las fiestas, quería tener el poder de hacerlas fracasar.”

La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino)

El proyecto de presupuesto nacional 2022 enviado en la tarde del miércoles 15 a Diputados por el ministro Guzmán prevé un crecimiento del PBI de 4 puntos. Estima, además, una inflación anual del 33 % y un déficit fiscal de 3,5, y proyecta que el valor del dólar para fines de 2021 será de 131,5 pesos.

Horas antes del envío al Congreso de ese proyecto, el presidente Fernández y su equipo económico, encabezado por Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, habían encabezado junto a gobernadores y empresarios del sector petrolero el acto de presentación del Proyecto de ley de promociones hidrocarburíferas. Consensuado con los empresarios y los gremios del sector, el proyecto tiene como objetivo, especialmente, reactivar Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

«El FT está buscando excedentes exportables como salida a la crisis a través de la Ley de hidrocarburos, el pool agrícola y productos primarios extractivos que ahora incorporan la explotación del litio en el norte, por ejemplo», afirma Francisco Cantamutto, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Sociedad de Economía Crítica, que apunta que detrás de esta estrategia está el «neodesarrollismo del gobierno», representado en especial por Kulfas.

Darío Martínez, secretario de Energía, fue el encargado de presentar el Proyecto de ley de promociones hidrocarburíferas, 50 carillas en las que se crea un régimen de beneficios tributarios a las empresas del sector por 20 años.

En plena renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aún no hay certezas sobre su resultado y eso condiciona no solo el acceso al crédito, sino las metas de pagos a futuro con el organismo. «Con el FMI se está renegociando un acuerdo de facilidades extendidas que implica reformas estructurales de la economía, pero que nunca reconoce la corresponsabilidad del FMI en la firma de un acuerdo ilegal con el anterior gobierno. No hay que olvidar que el organismo violó sus propios estatutos para otorgar el préstamo al gobierno de Macri. El gobierno no logró torcer el brazo de la discusión y termina negociando ajuste fiscal y reformas estructurales, y apenas discute reducir los cargos por sobretasa en el exceso de deuda», señala Cantamutto.

La Universidad: otro ejemplo del ajuste

El presupuesto destinado a educación superior se ajustó un 13% durante este año. Y proyecta un nuevo ajuste para el año 2022 en el Presupuesto de Guzmán.

La educación superior viene siendo atacada durante los últimos años de forma permanente. Cada uno de los presupuestos del macrismo, avalados en ese entonces por el actual ministro nacional de Educación, Perzcyk, como presidente del CIN, fueron un eslabón en esta cadena. Es por eso que se enfrentaron con enormes procesos de luchas de docentes y estudiantes, como en el 2018, con paros, tomas en todo el país y masivas movilizaciones.

Con el gobierno de Alberto Fernández la caída continuó. En 2020, con pandemia, no hubo nuevo presupuesto, ya que mantuvieron el que dejó el macrismo en el 2019. Los docentes recibieron un mísero aumento del 7% que perdió por goleada contra la inflación. El famoso presupuesto Guzmán 2021, que “les hicieron votar” a diputados y senadores kirchneristas, según la diputada Vallejos, recortó en un 13% los fondos.

Mientras se pagaron en un sólo día al FMI U$S 1.900 millones por un vencimiento de la deuda macrista. Este pago equivale al 72% del presupuesto universitario de este año. Si tomamos todo lo que le pagó el gobierno de Fernández al FMI desde diciembre de 2019 U$S 4.216 millones), equivalen a 1,6 veces el presupuesto universitario de este año.

Guzmán presentó un nuevo presupuesto dibujado para el 2022. Se espera para este año un monto de $264.896 millones de presupuesto universitario, y para 2022 a las universidades nacionales irán $335.770 (artículo 12 del proyecto de ley). Esto significa un aumento de apenas 27%, por lo tanto aun proyectando una inflación ficticia del 33%, la pérdida en términos reales es de 4,7%, que se suma a la del año en curso. En el medio, deja un monto de 75.000 millones de pesos que quedan como un fondo en disputa con los rectores radicales aliados al PRO. Una verdadera caja negra cuyo destino se decide a espaldas de miles de docentes, no docentes y estudiantes.

Este ajuste en educación no es solo presupuestario. Fueron atacados derechos históricos como los comedores, albergues y becas. Fueron rechazados masivamente los estudiantes que pidieron la beca Progresar, y para los que lograron acceder, los montos son una miseria. Hace unos meses, rectores y diputados peronistas y radicales comenzaron a planificar un intento de Nueva Ley de Educación Superior, que busca profundizar la orientación de la Universidad hacia el mercado.

De conjunto, la política del Gobierno hacia la Universidad es intentar convertirla en una en la que ingresan muchos pero egresan unos pocos que, en medio de esta crisis, pueden sostener los estudios. Así es que llegamos a los altos niveles de deserción durante el año pasado, alcanzando el 60% en las universidades del Conurbano.

Son la mayoría de los jóvenes en Argentina los que viven en carne propia todas las caras del ajuste: la precarización laboral, la desocupación, tener que elegir entre trabajar y bancar a tu familia o estudiar.

Las cartas están echadas

La primera aparición pública del nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur , el ex gobernador tucumano «provida», que entró en reemplazo de Santiago Cafiero, fue junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para anunciar en la mañana del lunes 20 la flexibilización de las medidas contra el coronavirus, a partir, según dijeron los funcionarios, de una baja en los casos registrados en las últimas semanas. A partir del 1° de octubre no será obligatorio el uso de tapabocas en lugares abiertos, se reabrirán gradualmente las fronteras para el ingreso y el egreso de ciudadanos y volverá el público a los estadios de fútbol.

A estas medidas sociales les siguieron los anuncios del Consejo del Salario, que reúne a empresarios, Estado y sindicatos: a partir de octubre habrá un aumento escalonado en el salario mínimo del 52,7 %, que se completará en febrero. Con estas medidas, junto con la promesa de desarrollar políticas sectoriales para el campo, la industria, pequeños productores y pequeñas empresas, el gobierno busca seducir a la sociedad de cara a las legislativas del 14 de noviembre. Tiene como objetivo recomponer el voto histórico del peronismo, levantar el piso histórico alcanzado en las PASO de 67 % de participación electoral, sumar al 6 % que votó por partidos que en las primarias no lograron el 1,5 % de votos y recuperar al menos una parte del 6 % de votos en blanco. Por ese mismo botín va la oposición de Juntos por el Cambio.

“El ajuste que hay que hacer en la Argentina, mejor que lo haga un gobierno populista”

Entrevistado por Periodismo de Izquierda, Héctor Giuliano, estudioso y especialista independiente en la deuda pública sostuvo:

“El primer semestre de este año, acumulado en la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento, da que los ingresos fiscales de la Argentina crecieron el 77% y el gasto público creció el 32%. Ese es el ajuste perfecto.

El ministro Guzmán, aunque no lo digan, es el mejor discípulo del Fondo, porque normalmente en forma histórica, la Argentina nunca pudo cumplir los acuerdos que firmó con el Fondo Monetario. Ahora, pandemia mediante, se logró el milagro y la Argentina está bajando su déficit fiscal. Esa baja del déficit fiscal la estamos pagando todos los argentinos con la baja de los salarios reales, con la baja de las jubilaciones y con el aumento de la presión impositiva. Porque no olvidemos que en la práctica la inflación siempre actúa como un impuesto. Si aumentan los precios el gobierno recauda más por IVA, por impuesto a las ganancias, por impuesto al cheque, etc.

Tenemos una estructura impositiva regresiva en doble aspecto. Por la estructura tributaria y por la inflación. La inflación afecta más a los que menos tienen. Con el promedio del 3% mensual y un 50% de inflación acumulada beneficia con creces al gobierno. Las finanzas le van bien al gobierno a costa de haber aplicado una receta recesiva del FMI como pocos se han animado a aplicarla.

El economista Guillermo Calvo, argentino, docente de la Universidad de Columbia, un hombre del establishment liberal, a fines de junio del 2019, días antes de las PASO, que perdió Macri, dijo casi textualmente lo siguiente: “todo el mundo le tiene miedo a Cristina, pero yo prefiero que gane Cristina, porque el ajuste que hay que hacer en la Argentina, mejor que lo haga un gobierno populista, porque va a tener menos resistencia social”. Dicho y hecho. Así se razona en las altas esferas.”

Los números de la crisis

Por Francisco Claramunt

Un 49,6 % de los argentinos (22,7 millones de personas) viven hoy en la pobreza, según reveló en agosto el índice de pobreza multidimensional llevado a cabo por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Presidencia argentina. La pobreza infantil, de acuerdo a los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), para el último trimestre de 2020, alcanzaba al 62,9 % de los niños y las niñas, unos 7 millones.

En la actualidad, el salario real es el más bajo de, por lo menos, los últimos 15 años, de acuerdo a análisis de distintas consultoras e institutos de economía. Y de acuerdo a la consultora PxQ –dirigida por el economista Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Cristina Fernández–, en los últimos tres años el salario real en el sector formal lleva acumulada una caída de al menos 17 %. Para el sector informal, que emplea a alrededor del 35 % de los trabajadores, de acuerdo a las últimas proyecciones oficiales, se estima que la situación es mucho peor. Mientras tanto, según el INDEC, la inflación interanual en agosto rondaba el 52 %.

La desocupación, que alcanzó al 13,1 % de la población activa en el segundo trimestre de 2020, bajó en el primer trimestre de este año al 10,2 %. El desempleo se ceba especialmente sobre los más jóvenes. El mes pasado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció que «uno de cada dos desempleados tiene menos de 30 años».

Este miércoles 22/9, Argentina pagó al FMI 1.885 millones de dólares por concepto del primer pago de capital del préstamo contraído en 2018. La deuda argentina con el FMI alcanza los 44.000 millones de dólares. En noviembre, si no hay aún acuerdo de reestructura con el organismo multilateral, se espera que Argentina desembolse casi 400 millones de dólares en intereses, y a fines de diciembre otros 1.880 millones de dólares.

Apunte sobre el empleo

El INDEC publicó las cifras de desempleo del segundo trimestre del 2021, que se ubicó en el 9,6%. En el país hay 1,5 millón de desocupados sobre una población económica activa de 13 millones.

A ese 9,6% debe sumarse la gente que ahora está inactiva pero no lo estaba antes de la pandemia. Según el INDEC, está desempleada aquella persona que busca empleo y no lo encuentra. De esa manera, se excluye a los que no buscan trabajo. De allí que sea importante ver la tasa de actividad: si se considera como “normal” lo que pasaba en el primer trimestre del 2020 esa tasa era del 47%. Ese número cayó mucho durante los peores momentos del coronavirus y ahora se recuperó pero sigue por debajo de esa cifra: fue del 45,9%. Si se incluye a esas personas que no buscan trabajo pero sí lo hacían antes, el desempleo sube hasta el 12%. Es decir: 2,3 millones de desocupadas/os.

Entre la población desempleada, las peores regiones son Gran Buenos Aires y el interior de la Pampa Húmeda (grandes ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba). En relación al género, la situación golpea peor a mujeres que varones y sobre todo a menores de 30 años. Entre las mujeres de esa edad la desocupación llega al 22% (en varones al 16%).

Por el lado de las/os empleadas/os, en el país hay 12 millones de personas ocupadas. El 72% del total (8,7 millones) son asalariados/as, de los cuales, el 68% está registrado. Casi tres millones cobran un salario pero en la informalidad. El 28% restante trabaja por cuenta propia, sean porque son emprendedores (13%) o cuentapropistas (87%). Se trata de 3,3 millones.

Jornada de acción en rechazo al pago al FMI

El pueblo trabajador acaba de castigar con su voto al gobierno del Frente de Todos por los desastrosos niveles de pobreza, desocupación e indigencia. El gobierno elige un nuevo gabinete, pero de esto no se habla. Peor aún, se apresta a pagar 1.884 millones de dólares al FMI el miércoles 22 de septiembre, en concepto de la primera cuota de capital sobre el préstamo-estafa acordado entre el Fondo y el gobierno de Macri.

Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, rechazamos este pago y la negociación en curso para firmar un nuevo acuerdo, e invitamos a sumarse el mismo día del pago, el miércoles 22/9, en la Jornada de Difusión y Denuncia que se desarrollará en el marco de la Campaña popular para poner fin a este saqueo.

En el Gran Bs. As., estaremos a partir de las 12:00 frente al Congreso (Callao y Rivadavia) y a las 17:00 en Pacheco, intersección de la Vieja 9 y 197, y las estaciones de Constitución, Once, Lanús y Guernica. En Rosario estaremos en la Plaza San Martín a partir de las 16:00. Además, en La Plata, Témperley, Monte Grande, La Matanza, Morón, Ezeiza, Salta, Jujuy, Tucumán y otros puntos más. Invitamos a sumarse en estos puntos o a organizar en su lugar de trabajo, estudio, encuentro comunitario o comedor, una acción. En este drive ponemos a disposición todos los materiales de la Campaña –bit.ly/JornadaDifusión– volantes, afiches, placas, spots de audio, video etc., e invitamos a sumar sus propios.

Hoy más que nunca, exijamos al gobierno, al Congreso y a les candidates, que esta estafa no se pague. Si se decidiera ejercer nuestros derechos a no pagar una estafa, se podría usar los recursos que el miércoles se pagarán al FMI para beneficiar al pueblo directamente. Por ejemplo, con esa plata se podría:

*construir 42.000 viviendas por autogestión involucrando a 200.000 personas, o

*entregar un bono de $27.000 a 7 millones de jubilades y pensionades, o

*pagar un cuarto IFE, de $19.000, a 10 millones de personas sin otro ingreso.

Debemos exigir nuestro derecho a que se suspenda el pago y se investigue a fondo sus orígenes y usos, para repudiar lo ilegítimo y sancionar a los responsables locales y extranjeros de este verdadero crimen de lesa humanidad económico y de lesa naturaleza para tener tierra, techo, trabajo, salud, agua y educación.

A eso te convocamos. Para que estos objetivos se materialicen es necesaria la acción de cada persona y organización, el ejercicio de nuestro poder, la movilización. ¡Compartí esta información, y sumate a la campaña!

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

*¡No debemos – No pagamos! ¡Somos los pueblos los acreedores!*

Miles de trabajadores ocupados y desocupados exigieron salario mínimo de $70.000

En medio de la crisis política dentro del frente «Todos» tras la derrota electoral en las PASO, organizaciones sociales alineadas en la Unidad Piquetera realizaron el martes 21 de septiembre «una gran jornada nacional de lucha por los derechos y reclamos de nuestro pueblo trabajador», bajo la consigna «La deuda es con el pueblo, no con el FMI». También repudiaron la designación de los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández y el secretario de la Presidencia, Juan Manzur.

DOCUMENTO

La derrota electoral del Frente de Todos durante las PASO del domingo 12 de septiembre, generó un cimbronazo político en el Gobierno nacional que se reflejó en la puesta a disposición de las renuncias de varios ministros y funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández. Más allá de las especulaciones y trascendidos, entendemos que esta crisis, que deja ver las diferencias por “arriba” sobre cómo revertir los resultados de cara a los comicios de noviembre, no hace otra cosa que reflejar la grave situación que atraviesan los sectores populares que se expresaron en la falta de acompañamiento al gobierno y en la aparición del llamado “voto bronca”.

Este resultado, sin embargo, no nos sorprende a las organizaciones territoriales y populares que desde hace años venimos advirtiendo los niveles de empobrecimiento y precarización de la vida que alcanzan a la mitad de la población. El crecimiento de la desocupación, ya por encima del 10%, pone a la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador en la más alta indefensión ante los sectores de poder y golpea en particular a las mujeres, lesbianas, trans, travestis y personas no binaries, quienes siguen teniendo los índices más altos de desocupación y empleo informal. Los salarios reales se fueron desplomando, y las jubilaciones condenan a millones a una miseria indigna para un país de inmensas riquezas. Hoy el salario mínimo no llega ni a los niveles de indigencia y una familia necesita casi tres salarios mínimos para cubrir la canasta básica.

Por todo esto, apenas dos semanas atrás presentamos ante el ministro Zabaleta un plan de obra pública y trabajo destinado a mejorar las condiciones laborales de aquellas familias que vienen soportando en sus espaldas el peso de una crisis que no generaron y que se profundizó con la llegada del Covid-19. Reiteramos también la necesidad de que se aplique una renta universal para quienes hoy no pueden garantizar un plato de comida en la mesa, luego de la interrupción del IFE que alcanzó a 9 millones de personas durante el aislamiento.

Vemos necesario que antes que resolver las deudas con el FMI se resuelvan las deudas con el pueblo. Para que “los primeros sean los últimos”, como pregonaba el presidente Alberto Fernández durante la campaña electoral de 2019, hay que hacer un cambio profundo en la política económica.

Desde su asunción, el gobierno se abocó a renegociar con el Fondo una deuda ilegítima y fraudulenta, lo que derivó en un profundo ajuste fiscal que mantiene a millones en la indigencia y la pobreza mientras los sectores concentrados de la economía mantuvieron y aumentaron sus ganancias. Sin ir más lejos, el próximo miércoles 22 de septiembre, si no lo impide el reclamo popular, el Gobierno nacional hará un pago de 1.800 millones de dólares al FMI en el marco de esa eterna “renegociación” de la deuda.

En este escenario y aprovechando la crisis del gobierno, la derecha reaccionaria de Juntos por el Cambio y sectores como “los libertarios de ultraderecha” buscan avanzar todavía más contra los derechos del pueblo, eliminando las indemnizaciones por despidos y precarizando aún más las condiciones de trabajo, pretendiendo arrancar las conquistas del pueblo trabajador. Aparecen también las iglesias con discursos conservadores, queriendo instalar que el garantizar los derechos de “las minorías” -refiriéndose a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conseguida con años de lucha feminista y masivas movilizaciones- fue lo que alejó al gobierno de las “mayorías” y por lo tanto causó su derrota electoral.

Ante un Gobierno que sólo parece recordar que más de la mitad de nuestro pueblo está bajo la línea de pobreza después de un resultado electoral, nosotres proponemos la construcción de un plan de lucha escalonado y masivo, porque no hablamos de “mayorías” y “minorías” sino de la organización de un pueblo trabajador unido, que concentre toda la bronca contra los planes de ajuste y pobreza del FMI, las grandes empresas, la derecha conservadora. Sabemos que esta situación no se resuelve con roscas en los despachos, se revierte con más organización y movilización popular que dispute la calle y la rebeldía a los sectores reaccionarios, para inclinar definitivamente la balanza en favor de las millones de personas que tenemos poco o nada.

Hay que cambiar de raíz las prioridades:

Arriba lxs de abajo, fuera el FMI, los especuladores y el gran capital explotador. No al pago de la deuda fraudulenta.

Ningún salario por debajo de la línea de pobreza: aumento general de salarios, jubilaciones e ingresos sociales.

Impuesto permanente a las grandes fortunas: que los grandes beneficiarios de este sistema de hambre y exclusión una vez en la vida sean quienes afronten los desmanes que ellos mismos generaron.

Unidad popular de les trabajadorxs contra la continuidad del ajuste.

El martes 21 organicemos una gran jornada nacional de lucha por los derechos y reclamos de nuestro pueblo trabajador.

¡La deuda es con el pueblo, no con el FMI!

FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR – POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA.BARRIOS DE PIE – MST TERESA VIVE.

Se acordó un salario mínimo de $ 33.000 en cuotas

El martes 21 se reunió el plenario del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil con presencia de los representantes empresariales y de dirigentes sindicales y pactaron un aumento de 16,7 % adicional y completa un 52,7 % total, según informó oficialmente el Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Se acordó un 9 % en septiembre ($ 31.104), un 4 % en octubre ($ 32.000), un 3 % en febrero 2022 ($ 33.000) y se vuelve a negociar en marzo 2022.

El incremento del salario mínimo impacta en los programas sociales, como el Potenciar Trabajo (que cobra solo la mitad del mínimo), en el Programa Acompañar y en las becas Progresar.

Mientras este miércoles 22 el Gobierno desembolsó unos U$S 1.905 millones para el pago de deuda al FMI, se mantiene el salario de miseria.

En la actualidad el salario mínimo (SMVM) es de $ 29.160, está por debajo de la canasta de indigencia y cubre menos de la mitad de la canasta de pobreza. Tras la derrota electoral, el Gobierno decidió anticipar el plenario del Consejo del Salario Mínimo, que originalmente estaba prevista para el 30 de septiembre.

El martes 21 organizaciones sociales se manifestaron en el centro de la Ciudad de Buenos Aires por un salario mínimo vital y móvil de $ 70.000.

En la conferencia de prensa Moroni afirmó “estamos cumpliendo con la palabra comprometida del presidente Fernández, que los salarios crezcan por encima de la inflación”. Sin embargo, el incremento de este año del salario mínimo será de 48 %, es decir, que empataría con la inflación proyectada para este año, pero está lejos de recuperar lo que se perdió en los años anteriores.

En los últimos años hubo un fuerte deterioro del poder adquisitivo. Según un informe de Cifra, en 2019, último año del gobierno de Cambiemos, el SMVM real quedó 25 % por debajo del nivel que tenía en 2015. En el primer año de Alberto Fernández volvió a caer, en promedio un 10 %.

Si se compara el Salario Mínimo, Vital y Móvil en relación a las canastas que elabora el Indec de pobreza e indigencia se observa que su aumento fue por detrás de dichas canastas. Según el Indec, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide lo que se necesita para no ser indigente, según el organismo, entre diciembre de 2019 y agosto 2021 subió un 87,5 % y la de pobreza 75,5 %, mientras que el salario mínimo aumentó 66,4 %.

Si se compara el salario mínimo con la canasta de consumos mínimos que elabora la Junta Interna de Ate Indec, la situación es más alarmante. La canasta incluye el gasto de alquiler, y si bien no es un ideal, como aclara esa organización gremial, se aproxima a lo que necesita un hogar para llegar a fin de mes: en agosto fue de $ 108.660. Esto quiere decir, que el salario mínimo en la actualidad alcanza para vivir solo ocho días del mes. Con el aumento del salario mínimo a $ 33.000, alcanzaría para vivir nueve días del mes. Esto solo a modo de comparación ya que la canasta de consumos mínimos subirá para cuando se termine de cobrar la totalidad del incremento del salario mínimo.

El precio de los alimentos duplicó el aumento de jubilaciones y pensiones

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market, entre agosto de 2019 y el mismo mes de este año hubo aumentos del 100% en las jubilaciones y del 99% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en tanto el precio del arroz subió en el mismo lapso un 254%. De la comparación se desprende que en la actualidad una jubilación alcanza para comprar 43,5% menos de arroz que hace dos años.

Otros productos que componen la canasta básica y que registraron en los últimos 24 meses incrementos desorbitantes en sus precios fueron el asado (194%), los aceites (192%), el tomate (189%), la carne picada (180%) y la nalga (179%).

Además de los productos ya mencionados, hubo otros que tuvieron en los 24 meses transcurridos aumentos superiores a cualquiera de los haberes mencionados. Entre ellos, se pueden citar a los vinos (176%), las conservas (168%), los enlatados de pescado (163%), la yerba mate (158%), el filet de merluza (148%) y el pollo entero (137%).

Pese al incremento y a que hace cuatro meses que las subas del Salario Mínimo le vienen ganando a la inflación, el nivel sigue siendo insuficiente para hacer frente a los gastos elementales de una familia, si se tiene en cuenta que la Canasta Básica Total (CBT) que mide los límites de la pobreza, fue en agosto de $68.359 para una familia de cuatro integrantes.

Entre agosto de 2019 y el mismo mes de 2021, la jubilación mínima pasó de $11.529 a $23.065 y el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $14.125 a $28.080. En el mismo lapso, el Salario Básico de una enfermera de piso subió un 119% (de $29.413 a $64.367), el haber medio un 89% (de $45.000 a $85.000) y el inicial docente un 64% (de $21.000 a $34.500), pero esos incrementos que parecen significativos, se diluyen en la comparación de precios con los alimentos, casi el único bien al que puede acceder un trabajador o un jubilado que gana estos montos.

Dentro de las frutas y verduras, además del 189% del tomate hubo subas de 176% en la manzana, 137% en la batata, 131% en el limón y 110% en la banana. Los incrementos de los lácteos fueron menores a los de resto debido a un acuerdo sectorial de precios lácteos “cuidados” que hicieron posible poner una variedad de productos más accesibles en las góndolas pero que significan cifras desorbitantes para los bolsillos: el queso pategrás (109%), el sardo (103%) y el cremoso (97%), en tanto el dulce de leche aumentó 92% y la manteca 88%.

Las posibilidades de revertir el deterioro de salarios y jubilaciones frente a los precios de los productos de consumo masivo parecen remotas en un escenario donde hay fuertes políticas de control pero con resultados adversos.

Los precios mayoristas registraron en agosto un alza del 2,5%, similar a la inflación minorista. Entre enero y agosto, los costos acumularon un alza del 36% y en comparación con igual período de 2020 subieron 60,5%, según la información del Indec.

Los números de los mayoristas se ubican por encima de los precios minoristas, salvo el resultado de agosto que fue el mismo, mientras que en lo que va del año aumentaron 32,3% los costos de venta al público. En tanto, si la comparación se hace contra agosto del año pasado, el Índice de Precios Minoristas (IPC) acumuló un aumento del 51,4%.

¿Indemnización por despido o seguro de desempleo?

Reemplazar la indemnización por despido por un seguro similar al fondo de cese laboral de la industria de la construcción no va a redundar en una mayor creación de empleo formal y va a implicar un recorte de derechos laborales.

Así lo afirma el Informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma a propósito de una nueva avanzada de la Reforma Laboral.

“Empecemos por el final: en los últimos 13 años la industria de la construcción no creó más empleos que el resto de las actividades. Hasta antes de la pandemia venían relativamente parejos, después de la pandemia la construcción quedó muy abajo.

O sea, la existencia de un esquema flexible de terminación del contrato de trabajo no condujo necesariamente a un crecimiento diferencial del empleo registrado. Sin embargo, los datos de los últimos 13 años nos dicen algo más.

El despido libre permite que los empleadores ajusten rápidamente a la baja en contextos de crisis económica. La velocidad de la destrucción del empleo en la construcción fue mucho más rápida que en el resto durante las crisis de 2009, 2012, 2016 y 2019/20.

Desde ya que el rebote post crisis también es más rápido en la construcción que en el resto de las actividades, pero a lo largo de los últimos 13 años ello no se tradujo en un crecimiento diferencial de la ocupación. Efecto empleo = cero.

Adicionalmente, la flexibilización del despido tampoco conduce necesariamente a un incremento de la formalidad: en la industria de la construcción el 60% de los asalariados no tiene aportes jubilatorios.

Sin embargo, los costos de un cambio de sistema sí son mucho más claros: una reducción de las indemnizaciones, la socialización de sus costos por vía de un incremento de precios y una mayor disciplina patronal en los establecimientos.

Vamos por partes.

Reducción de las indemnizaciones: El monto que percibe un trabajador de la construcción que es despedido es inferior al que se aplica en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT): No hay preaviso ni integración, la base de cálculo es menor y no se aplica la regla de la mejor remuneración, normal y habitual.

Aumento de precios: Al tratarse de un régimen general y obligatorio el aporte que hace cada empleador al fondo de cese laboral se incorpora automáticamente a su estructura de costos y muy posiblemente se traslade a precios ya que afecta a todos los empleadores por igual.

Mayor disciplina laboral: Al no tener consecuencias gravosas para el empleador el despido libre se transforma en una amenaza muy potente contra los trabajadores que realicen cualquier tipo de reclamo, individual o colectivo.

La economía argentina tiene serios problemas en materia de empleo. Modificar la legislación laboral no solo no va a solucionarlos, sino que va a generar nuevos. Mientras tanto, la discusión sobre la estructura productiva y su impacto en el mercado de trabajo seguirá esperando”.

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa denuncia políticas antisindicales de ADIRA

“Denunciamos que la política desplegada por ADIRA hasta el momento en esta paritaria pretende, indudablemente, el empeoramiento de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores de prensa, a contramano de los objetivos planteados por el gobierno nacional. Ratificamos que cualquier escalada en este conflicto es exclusiva responsabilidad de la intransigencia patronal y que no permitiremos ningún tipo de amenaza ni de política que pretenda desconocer el derecho constitucional a huelga de nuestra Federación”, dice el comunicado de los trabajadores de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).

En el comunicado de prensa acentúan el rol central e insustituible que cumplen los trabajadores de prensa, para garantizar el derecho a la información. Y agregan: “nos expusimos durante la pandemia mientras los grandes medios operaron contra las medidas sanitarias. Resulta evidente, en este sentido, que no puede garantizarse plenamente este derecho esencial para la vida democrática con salarios de pobreza que obligan a las y los periodistas a tener dos o tres trabajos para llegar a fin de mes”.

En este contexto, la Fatpren convocó a un paro nacional para reclamar reapertura de paritarias y recomposición salarial para las trabajadoras y trabajadores de prensa. En Río Negro y Neuquén se realizaron marchas y acciones en las puertas de los principales diarios impresos.

Desde FATPREN se está reclamando un incremento salarial del 52,5%, más un bono de 25.000 pesos, el incremento de la antigüedad del 1% de la categoría cronista al 2% de la categoría de cada trabajador o trabajadora, la incorporación de una licencia especial por violencia de género y el incremento de los días de cuidado de familiar enfermo y por maternidad/paternidad.

Desde el sector patronal insisten en ofrecer como propuesta de máxima un 40% más un bono de 6.000 pesos en cuotas a pagar en enero y febrero de 2022.

El paro de prensa por salarios dignos convocó a las 11:00 a conferencia de prensa y jornada de afiliación frente al Diario Río Negro para el Sindicato del Alto Valle que se encuentra en proceso de normalización. Mientras que en Neuquén a la misma hora las trabajadoras y trabajadores se concentraron en el monumento a Rodolfo Walsh y movilizaron al monumento a San Martín en el centro de la ciudad.

En Bariloche la convocatoria se realizó al mediodía en la intersección de las calles Onelli y Moreno frente a las puertas del Diario El Cordillerano, mientras que en Viedma, también a la misma hora se realizó una conferencia de prensa frente a las puertas del diario Noticias.

Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén denunciaron amenazas de descuentos a las y los trabajadores del diario LM Neuquén, “esta actitud empresarial, lejos de promover la paz social, genera malestar y tensión en medio de una prolongada negociación salarial, en donde la cámara Asociación de Diarios del Interior de la República (ADIRA) ofrece un paupérrimo incremento salarial, alejado de la inflación que consume nuestro poder adquisitivo y del piso salarial que sugirió el gobierno”, sostuvieron desde el sindicato neuquino.

El debut de Aníbal Fernández

El viernes 24 los autoconvocados “Ferroviarios en Lucha” que fueron despedidos bajo el gobierno de Cambiemos, se convocaron en la Estación Darío y Maxi (Avellaneda).

Llevan más de tres años de lucha, sufriendo la persecución y criminalización de su reclamo, donde tuvieron reiteradas reuniones con Trenes Argentinos, falsas promesas de reincorporación y puestos de trabajo.

Ante esa decisión en asamblea decidieron volver a cortar las vías al cerrarse el canal de diálogo que tenían con las autoridades de Sofse.

Pero la respuesta de la cartera de Aníbal Fernández al pedido de trabajo fueron esta vez los palos. Según testigos, el dispositivo policial montado por la Policía Federal incluyó más de 100 efectivos, policía motorizada y camiones hidrantes. Cuando los trabajadores ferroviarios bajaron del tren para intentar el corte de vías, 40 policías los amenazaron con la represión y la cárcel. En el marco de la protesta, subieron dos trabajadores a un paredón y fueron empujados por efectivos policiales, cayendo al piso desde altura. Un trabajador tiene fracturada la rodilla.

A continuación reproducimos el comunicado de los “Ferroviarios en Lucha”:

Los ferroviarios despedidos al intentar reclamar por nuestra reincorporación fuimos reprimidos por la policía federal, y tiraron de un paredón a un compañero nuestro, lo tiraron desde un terraplén de más de 3 metros, repudiamos el accionar policial, que se responsabilice al o los policías que lo hicieron y que el gobierno nos brinde una solución. Ferroviarios autoconvocados en lucha.

Jornada Federal de Lucha por una paritaria nacional de salud

El 21 de septiembre, Día de la Sanidad, organizaciones de la salud marcharon a Plaza de Mayo para recordar a los 620 trabajadores de salud fallecidos desde el inicio de la pandemia y exigir políticas que mejoren las condiciones laborales del sector.

Delegaciones de Chubut, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Chaco, Santa Fe, Río Negro, Salta y Córdoba de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) junto a organizaciones de salud del AMBA marcharon desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo para exigir al Gobierno “paritaria nacional de salud ya”.

Durante la concentración en 9 de Julio, realizaron una “acostada por la salud” bajo el lema: “Las y los trabajadores de salud por el piso”, en referencia al estado de agotamiento y precariedad laboral en el que continúan haciendo frente a la pandemia.

La décimo tercera Jornada Federal de Lucha desde que empezó la pandemia tuvo su acto central en Plaza de Mayo, donde la presidenta de la Fesprosa, María Fernanda Boriotti, expresó: “Necesitamos que haya una decisión política para que la salud en este país sea realmente un derecho de todas y todos los que vivimos en él. Eso es lo que reclamamos y pretendemos con una paritaria nacional”.

Y agregó: “Que se dejen de palabras y haya acción. Que se dejen de palabras y miren a quienes estamos haciendo salud todo el día, que miren quiénes son los 100.000 infectados entre los trabajadores de salud, los 620 compañeros fallecidos en esta pandemia. Que se dejen de palabras, de bonos en negro y haya políticas de salud que nos permitan vivir dignamente teniendo salarios acordes por lo menos a la canasta básica familiar”.

En el resto de las provincias, hubo acciones de visibilización y movilizaciones contra la precarización laboral y en reclamo de mejoras en las condiciones laborales.

Autoconvocados de salud realizaron una jornada en el Obelisco. La primera acción fue la vigilia que arrancó con un grupo de autoconvocados de salud que intentaban montar una carpa frente al Obelisco ante un cordón policial que lo impedía. La tensión se vivió hasta entrada la madrugada, ya que hubo amenaza de represión.

Luego del mediodía se movilizó la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan y la Asociación de Licenciados de Enfermería hasta el Ministerio de Salud.

Por otra parte, los sindicatos mayoritarios como ATE, SUTECBA no llamaron a parar ni movilizar este día y el propio sindicato de Sanidad (ATSA) tampoco. Por el contrario, Daer salió a respaldar el gobierno, y volvió a desconocer los reclamos de los esenciales.

El Sindicato de Salud Pública (SISAP) de Chubut realizará la dura medida reclamando las deudas salariales que el gobierno de Arcioni mantiene desde 2019 con las y los trabajadores sanitarios. En tanto que el miércoles 29, en La Rioja, la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de la Rioja (APROSLAR) para por 48 horas.

Ante la falta de respuesta y convocatoria a un canal para dialogar y abordar la problemática salarial y otros reclamos, el SISAP Fesprosa decidió retomar las medidas de fuerza. Es por ello que el lunes 27 comenzaron un paro de 120 horas.

Según informó su secretario general, Carlos Sepúlveda, el gobierno de Arcioni “todavía adeuda parte de los sueldos de mayo, retroactivos por cláusula gatillo que representan más de un sueldo por cada trabajador y que es una deuda desde el 2019”.

En tanto, en La Rioja, luego del importante paro de actividades del 16 de septiembre, los trabajadores de salud nucleados en APROSLAR Fesprosa aguardaron por anuncios de parte del gobernador que finalmente no llegaron.

Por tal motivo, se resolvió un paro de 48 horas para el miércoles 29 y jueves 30 en todos los centros de salud de la provincia. Además, habrá asambleas y movilizaciones permanentes. “Necesitamos un mejor aumento salarial y el pase a planta de todos los precarizados”, señalaron.

Entrevista a Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys (docentes porteños)

El ministerio pide sanciones para docentes que están denunciando el vaciamiento de la escuela pública

M.H: La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, declaró que te haría un sumario, me podrías comentar ¿cuáles fueron los hechos que motivaron esta situación?

J.A: El funcionario Fabián Capponi, director general de Educación, tiene una trayectoria bastante interesante para hacerla pública. Pero viene sistemáticamente paseándose por las escuelas, se saca fotos y esto es lo que vino hacer a nuestra escuela.

Hizo la recorrida, nadie se lo impidió, lo que sí hicimos fue poner carteles para que los viera a su salida con una serie de reclamos y denuncias que la docencia de esta escuela tiene particularmente por las condiciones en las que está el establecimiento y otras más generales.

M.H: Estamos hablando de la escuela N° 19 de Villa Soldati donde vos sos docente.

J.A: Exacto. Hace veinte años que estoy en esta escuela como maestro.

El punto es que este señor se va y le decimos “usted acá no es bienvenido”, esto no quiere decir que no lo dejemos entrar, de hecho estuvo en la escuela, pero a los cuarenta minutos vuelve con tres sujetos y se produce el altercado donde reiteramos que no era bienvenido, donde dijimos que por política del gobierno nosotros teníamos 35 docentes y auxiliares fallecidos. Se lo estamos diciendo a un funcionario que en el momento más alto de la pandemia, cuando teníamos compañeros que fallecían, hacia bailecitos sin barbijo en el ministerio de Educación, en el momento más álgido de la crisis.

M.H: Repetime el nombre de ese funcionario.

J.A: Se llama Fabián Capponi. Fue delegado gremial durante mucho tiempo y de ahí saltó al ministerio de Educación. Y hoy es un funcionario que precariza a sus trabajadores de programas socioeducativos, que despide gente, un funcionario que les niega a los docentes mostrarles el contrato que tienen. Yo recuerdo a una compañera que decía que “no había peor patrón que el que alguna vez fue esclavo”.

M.H: Los que cruzan el escritorio son los peores porque le tienen que demostrar a la patronal todos los días porqué están en ese lugar.

J.A: Ahora lo que nosotros estamos planteando es el vaciamiento de nuestras escuelas. Nosotros estamos en un barrio donde la crisis social se vive de manera permanente, donde vivimos denunciando lo que comen los pibes en la escuela y las condiciones que tiene esta escuela.

Un dato que parece tonto, en esta escuela donde hay 800 pibes, hace cuatro años que no hay un teléfono para que las familias puedan comunicarse y nosotros comunicarnos con las familias. En esta escuela el sistema eléctrico es muy precario, tampoco funciona la caldera. El ministerio mandó un arquitecto a hacer un peritaje y determinó las fallas estructurales que tiene en materia de infraestructura y el riesgo potencial de los que estamos en la ella.

No lo dice Adaro, no lo dice una compañera de la escuela, lo dice un perito enviado por la Defensoría del pueblo. Entonces esto es lo que generó tanta bronca en nuestras compañeras y compañeros, que un tipo responsable del vaciamiento de las escuelas públicas en la zona sur en particular venga a hacer campaña, a sacarse fotos y, por supuesto, a hacer una provocación cuando vuelve con los tres sujetos.

Ahora después la ministra dice: “vamos a iniciar un sumario”, cosa que le correspondería como ministra pedir una investigación, pero además prejuzga porque dice que tenemos que ser sancionados.

No tuvo la misma celeridad ni la misma óptica cuando la comunidad de la Escuela Nº 2 de Parque Chacabuco pidió que se separe del cargo a Gustavo Albónico, un director que ha hecho apología de la dictadura, del gatillo fácil, que se burla de las mujeres que son violadas, la comunidad educativa ha pedido que se separe a ese docente del cargo y lo ha apañado el mismo ministerio que hoy pide sanciones para docentes que estamos denunciando lo que nos parece que es una política de vaciamiento de la escuela pública.

Completa el formulario en apoyo aquí https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLvWWACSUWKusy2lsG51X5v-VfSu1XrZVy39r_72Hvd66fGQ/viewform?usp=sf_link

Elecciones sindicales

Se eligieron delegados entre los trabajadores rurales del Ingenio Ledesma. Hubo una importante participación, con más de 700 trabajadores se eligieron 16 delegados. La votación se realizó en distintas localidades. De 23 postulantes fueros votados delegados para los tres sectores: Cosecha, Cultivo y Empaque.

Según el Secretario General, Benjamín Ramírez, quien estuvo presente en la Seccional 877 de Ledesma, la jornada electoral se desarrolló con normalidad y transparencia, el balance ha sido favorable, y agradeció la participación y colaboración de todos los compañeros/as que estuvieron durante todo el día pendientes de este importante acontecimiento, para estar en mejores condiciones para pelear por sus derechos.

En una jornada electoral que volvió a movilizar cientos de trabajadores de la educación, la conducción actual de Aten (docentes neuquinos), el TEP, alineada con las políticas del gobierno nacional y del MPN, retuvo la conducción provincial y las representaciones en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén y el Consejo Provincial de Educación, mientras que el Frente Multicolor Bermellón e Independientes ganó la elección en 4 seccionales (Plottier, Chañar, Picún y Neuquén capital que es la más grande de la provincia) y disputa la seccional Zapala por un voto. En la seccional capital, el Frente Multicolor Bermellón e Independientes tuvo 1.761 votos, mientras el TEP obtuvo 1.299.

Los números provisorios indican que habría votado un 63% del padrón a nivel provincial. Pero esta información no es segura ya que la oposición denunció que el trabajo de la Junta electoral fue el más turbio de la historia del sindicato.

Los padrones estaban inflados con funcionarios que ni siquiera trabajan en educación y estaban habilitados para votar o candidatas en una seccional, que no cumplían con los requisitos para poder serlo. Siendo la Junta electoral un organismo conformado por militantes de la conducción provincial, hicieron lugar solo a algunas de las impugnaciones y el padrón definitivo recién estuvo disponible una semana antes de la elección.

Se discute el empate en la seccional Zapala por un solo voto de un candidato opositor que la Junta electoral pretende impugnar por no haber aparecido en el padrón. Otro caso absolutamente cuestionable es el de la seccional Cutral Có, que realizó un escrutinio completamente amañado, escudándose en un protocolo Covid que en ninguna otra seccional fue motivo para cambiar la forma de escrutinio histórica en Aten.

Este 29/9 se realizan las elecciones en el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), que dirige hace décadas Rodolfo Daer, dirigente de la CGT que hoy integra su Consejo directivo. Se trata de uno de los gremios industriales más importantes, donde mandan las multinacionales (Mondelez, PepsiCo, Unilever) y los grandes grupos “nacionales” (Arcor, Felfort).

A pesar de los intentos de evitar una verdadera lista opositora, Daer tuvo que oficializar la Lista Frente de Unidad, que reúne a las agrupaciones Bordó, Transparente, Naranja, Blanca y Negra, junto a activistas independientes. Tuvieron que hacerlo por el apoyo de más de 500 trabajadores y trabajadoras que dieron sus avales o son candidatos.

La agrupación Celeste y Blanca del PCR fue convocada a participar de la lista para recuperar el sindicato, con un programa discutido en asambleas, pero prefirió presentar su propia lista.

Integrantes de la Lista Bordó denunciaron maniobras fraudulentas con los padrones por parte de la conducción del gremio al frente del cual se encuentra Rodolfo Daer desde 1985.

Los padrones, que deben ser entregados a las listas y exhibidos con al menos 30 días de anticipación no sólo no fueron publicados con esos plazos que establece el estatuto sino que fueron simplemente pegados en una pared del Sindicato, sin permitir otro acceso a los mismos.

Sin embargo, lo más grave que salió a la luz luego de sacarle fotos al “padrón” y cotejar los más de 5.000 afiliados: allí se encontraban cientos de compañeros y compañeras que ya no están trabajando, incluso trabajadores fallecidos y otros que trabajan en otros lugares, entre otras irregularidades.

En el escrito presentado a la Junta Electoral por la Lista Bordó, Transparente, Naranja y Blanca y Negra, piden que se haga “el saneamiento urgente del padrón”, es decir, que se entregue un nuevo padrón con el tiempo suficiente para poder controlarlo. Frente a este hecho la Junta anunció que entregará los padrones definitivos el lunes 27, es decir, menos de 36 horas antes del inicio de la votación misma y nuevamente pegados en una pared. Será imposible por lo tanto corroborar si los padrones siguen siendo truchos como hasta hoy.

Se convocó a elecciones de Comisión Interna en la refinería de Shell Raízen Dock Sud (Avellaneda) con un plazo irrisorio de cero días para la presentación de listas.

Dicho hecho evidencia un nuevo fraude por parte de la dirección del sindicato SPyGPA, y tuvo un amplio repudio entre los trabajadores.

A continuación replicamos el comunicado de la Lista Rosa, que integran trabajadores de distintos sectores y expresa el repudio generalizado que se siente en la refinería.

“En el día de ayer lunes 20/9/2021 el Sindicato Petróleo y Gas Privado Avellaneda (SPyGPA) dio a conocer públicamente la convocatoria para elección de Comisión interna para el 4/10/2021. Sin embargo, en lo que constituye una burla y una falta de respeto a todos los trabajadores, allí se informa que el mismo 20/9 a las 11:30 finaliza la presentación de listas. ¡Pero la convocatoria fue pegada el mismo 20/9 pasado el mediodía! Es decir que se convoca una elección para que no se pueda presentar nadie, ni elegir nada. Solo correría una lista oficialista.

No es la primera vez que sucede, ya en anteriores elecciones a Comisión interna proscribieron a compañeros con acusaciones falsas y llegaron a cerrar el sindicato para que nadie pueda presentar listas. Estos métodos antidemocráticos son moneda corriente por parte del sindicato en la refinería Shell de Dock Sud -ahora Raízen-, donde venimos perdiendo salario con paritarias atrasadas y a la baja, y acuerdos de recategorización regresivos.

La falta de democracia comienza cuando la directiva petrolera negocia y decide a puertas cerradas con la empresa, atacando las pocas conquistas laborales que nos quedan. Es por ello que seguramente temen que los trabajadores podamos decidir quiénes serán nuestros representantes.

Los trabajadores que hemos conformado la Lista Rosa nos presentaremos defendiendo el derecho a postularnos y el derecho a que todos puedan elegir. Llamamos a todos los trabajadores a no dejarse atropellar, a defender con unidad que en la refinería de Raízen haya democracia y libertad sindical, asegurando plazos necesarios para que quienes quieran presentarse lo puedan hacer, y para poder contar con verdaderos representantes ELECTOS, lo cual nunca podrá ser resultado de una lista única impuesta.

Exigimos que se cumpla el piso establecido por la Ley de Asociaciones Sindicales, que indica que la convocatoria a elecciones debe ser realizada con un plazo previo de por lo menos 10 días, ¡justamente para que puedan postularse candidatos y realizar campaña! En este caso aún quedan más de 10 días para la elección. ¡No hay motivo (valedero) alguno para que se pretenda impedir las postulaciones!

[…]

Exigimos que se oficialice nuestra lista, que se permita la presentación de todos los candidatos y listas que quieran participar de la elección hasta por lo menos 48 horas antes de los comicios. Por elecciones transparentes. Que se respete el derecho de todos los petroleros de Shell-Raízen a elegir y ser elegidos.

AGRUPACION DE TRABAJADORES PETROLEROS DE SHELL RAIZEN – LISTA ROSA

Martes 21 de setiembre de 2021

A 48 horas del cierre de listas, la Junta Electoral bajó la lista opositora que aspiraba a competir en los comicios del sindicato de encargados de edificios (Suterh).

En lo formal, para tomar la decisión se adujo que los opositores incurrieron en ciertas faltas a la reglamentación de la Ley de asociaciones sindicales 23.551.

Los opositores de la Lista Bordó aspiraban a que por primera vez desde que es secretario General, Víctor Santa María tenga un obstáculo en la búsqueda de la reelección en el gremio. Nunca enfrentó un test electoral sin lista única desde que asumió el cargo en 1997. Los comicios están estipulados para el próximo 30 de octubre.

Santa María es un peso pesado del mundo sindical. Su poder también se ramifica a la estructura partidaria del PJ, en sus vertientes porteña y nacional, al Gobierno Nacional (donde ubicó dirigentes de su confianza) y al conglomerado de medios que dirige desde el revitalizado Grupo Octubre.

Para completar, Santa María es el mentor de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo [UMET], Octubre TV, la web Latinoamérica Prensa y un espacio cultural llamado Caras y Caretas Sala.

Transcribimos, a continuación, el comunicado de las y los trabajadores de GPS Ezeiza ante el intento por parte de la directiva del sindicato UPADEP de hacer elecciones de delegados fraudulentas.

El sindicato conducido por Jorge Sansat tiene un amplio historial de prácticas anti sindicales y anti democráticas. El fin de semana, los delegados que responden a esta línea anunciaron a los trabajadores que el lunes 13 habría elección de delegados en la base Ezeiza de la tercerizada de Aerolíneas Argentinas GPS. ¿La convocatoria? Nunca estuvo y tampoco quisieron entregarla hoy lunes cuando una delegación de trabajadores se acercó al sindicato a exigirla. Solo la lista de la conducción del gremio puede postularse, para el resto no existe la democracia sindical.

Un poco de historia. Esta conducción actual del sindicato llevó una patota en 2013 a Aeroparque para intentar suspender las elecciones que luego perdieron. Hizo fraude en ambas elecciones de GPS Ezeiza: 2015 dejaron a todos los candidatos sin credenciales imposibilitándoles hacer campaña y votar y en 2017 directamente se robaron la urna mientras se contaban los votos en una elección ajustada. Historia repetida avalada por GPS, Aerolíneas y el ministerio de Trabajo.

La maniobra es tan burda que muestra que la lista oficial no puede ganar normalmente y esto tiene que ver con años de entrega en salarios y condiciones laborales, pero que el año pasado fue muy profundo: entregaron todo. Los retroactivos 2020 y 2021, reducción de la jornada durante la pandemia con descuentos, incumplimientos en el ingreso de los delegados base Aeroparque, la entrega del pago al 100% de los salarios de los grupos de riesgo, aislados por covid-19 y contagiados, entre otras.

Los delegados de GPS Ezeiza desaparecieron durante un año y medio, lo que se dice abandonaron a los compañeros. Esta bronca se expresa en todos los turnos del aeropuerto donde hay que darle mucha fuerza a la unidad ya que es un ataque a todos. Saben que en una elección normal pierden porque el repudio a la conducción del sindicato es muy grande.

Esta pelea tiene la importancia no sólo porque debe existir democracia y los trabajadores tienen derechos, sino porque prepara una organización más fuerte para esta y las batallas que vendrán. En esta pelea la unidad Aeroparque y Ezeiza es central. Una historia que empezó a escribirse en pandemia el año pasado y que se fortaleció en las luchas y en las calles.

Fuentes: Brecha, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Anred, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Canal Abierto, APU, Clarín, Página 12, Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y “Fe de erratas” – FM La Boca (90.1).