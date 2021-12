Control del gasto social para pagar al FMI

Mario Hernandez

Pese a declaraciones y anuncios post PASO el ritmo del gasto social en su conjunto pr谩cticamente se mantuvo y las medidas adoptadas no representan un impacto considerable en el PBI. Para Eco-Go que dirige Marina Dal Poggetto ascienden a un poco m谩s de $ 100.000 millones o un 0,22% del PBI.

El pago de jubilaciones y de asignaciones familiares cay贸 un 1,6% real en los 煤ltimos dos meses (setiembre/octubre) en relaci贸n con los primeros ocho meses del a帽o. La AUH cay贸 3,7% en t茅rminos reales, mientras las asignaciones familiares se incrementaron 12,5%, Tarjeta Alimentar (+64%), Potenciar Trabajo (+28%), pero estos programas inciden el 2% en el total de los gastos sociales. En cambio jubilaciones y asignaciones familiares representan el 73% de la seguridad social.

A eso se agrega el ajuste en el sector privado. A pesar de la mayor actividad, el empleo sigue por debajo de los niveles de prepandemia y los datos de indigencia y pobreza confirman el ajuste global porque los 铆ndices marcaron para la primera mitad de 2021 casi los niveles de 2020, con largos meses restringidos en la actividad y en la circulaci贸n.

El viernes 26 de noviembre la C谩mara de Comercio Suizo Argentina organiz贸 un almuerzo. La estrella del encuentro fue el analista Ricardo Arriazu quien afirm贸: 鈥淓l ajuste en salarios y jubilaciones ya se hizo y van a ajustar tarifas como parte del acuerdo con el FMI. Con eso se ahorra 1,5% del PBI y se llega a la meta鈥. Y agreg贸: 鈥渘o hace falta un mayor ajuste ya lo hizo el mercado鈥.

A setiembre, con relaci贸n al a帽o pasado, aument贸 la recaudaci贸n por la mejora de la actividad pero tambi茅n por la suba de los precios internacionales y el valor nominal del d贸lar y el debut del impuesto a la riqueza.

Pero esos mayores ingresos no fueron a jubilaciones y prestaciones sociales porque esas partidas se redujeron, y una buena parte fueron a las empresas a cuenta de los salarios (Repro) mientras aumentaron los subsidios a la energ铆a (gas, electricidad) y los vinculados a las inversiones en vivienda y transporte.

Las jubilaciones y pensiones tuvieron una disminuci贸n en t茅rminos reales de 7,4% porque el 铆ndice de movilidad de ANSeS no logr贸 compensar la inflaci贸n. Eso afect贸 en particular al sector de jubilados que no recibi贸 ning煤n bono compensatorio. En cambio, por el lado de las pensiones y retiros de las FF AA y de Seguridad se observ贸 un aumento real del 10,1% interanual por los reajustes en los haberes remunerativos dispuestos durante el per铆odo analizado.

Las pensiones no contributivas que perciben 1,4 mill贸n de personas tuvieron una reducci贸n real del 6,6% y las Asignaciones Familiares una merma del 3,1%.

Los programas sociales presentaron una disminuci贸n en t茅rminos reales del 45% por la eliminaci贸n del IFE y ATP, que se compens贸 parcialmente por el refuerzo presupuestario en otras iniciativas como el Potenciar Trabajo, Pol铆ticas Alimentarias, las becas Progresar y el Repro que representaron m谩s de la mitad de los fondos ejecutados en programas sociales.

Las transferencias a las universidades cayeron 3,1% interanual porque la actualizaci贸n de los salarios de los docentes universitarios no lleg贸 a compensar la suba de precios. Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso

Seg煤n el proyecto de presupuesto 2022, el Gobierno espera cerrar este 2021 con un d茅ficit primario equivalente a un 4% del PBI. En los primeros nueve meses del a帽o acumul贸 un d茅ficit primario del 1,31% del PBI. (sic)

El Gobierno en diciembre le pagar谩 U$S 1.892 millones al FMI

La secretaria de Relaciones Econ贸micas Internacionales, Cecilia Todesca, confirm贸 que el Gobierno pagar谩 el 18 de diciembre un nuevo vencimiento con el FMI, por unos U$S 1.892 millones.

Con esta nueva entrega, el Frente de Todos habr谩 pagado al FMI, desde que asumi贸, U$S 6.496 millones.

鈥淨uisi茅ramos llegar al mejor acuerdo posible en el menor tiempo posible. Ese es nuestro objetivo. Es una negociaci贸n de envergadura y cuando est茅 todo listo lo enviaremos al Congreso鈥, sostuvo la funcionaria.

Al mismo tiempo defendi贸 la prohibici贸n de cuotas para compras en d贸lares en el extranjero: 鈥渓o que hacemos es cuidar las reservas para tener d贸lares suficientes para seguir creciendo. Ese es nuestro objetivo鈥. Sin embargo, la sangr铆a de d贸lares la provoca el pago de la deuda y la fuga de capitales de los grandes empresarios.

Al respecto, el Frente de Izquierda Unidad y distintas organizaciones pol铆ticas, sociales y sindicales convocan a una movilizaci贸n a Plaza de Mayo para el s谩bado 11 de diciembre que plantee el desconocimiento soberano de esa deuda ilegal, ileg铆tima y fraudulenta.

Las distintas organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera marcharon el martes 23 de noviembre a Plaza de Mayo para repudiar al FMI, cuestionar el pago de la deuda, exigir aumentos salariales y aguinaldo completo de los trabajadores del Potenciar Trabajo.

Este es el documento dado a conocer por dicho nucleamiento:

隆Las estafas no se pagan, no al acuerdo con el FMI!

Martes 23 de noviembre a las 11:00 desde Obelisco a Plaza de Mayo y a Nivel Nacional

El pr贸ximo martes 23 de noviembre desde las 11:00 las organizaciones que integramos la Coordinadora por el Cambio Social concentraremos en Obelisco para luego dirigirnos a Plaza de Mayo y confluir con la Unidad Piquetera, con el objetivo de repudiar una vez m谩s el acuerdo con el FMI que solo traer谩 m谩s miseria y hambre para nuestro pueblo.

Hace algunas semanas Mauricio Macri dijo abiertamente que la deuda se hab铆a usado para pagarles a los bancos comerciales que se quer铆an ir por miedo a la vuelta del kirchnerismo. A viva voz nos refriega esta estafa millonaria y lo hace con total impunidad. Es igual de bochornoso que, pese a esto, el gobierno actual del Frente de Todos est茅 dispuesto a descargar un brutal ajuste sobre les trabajadores, les ni帽es, les j贸venes, las mujeres y la comunidad LGBTI, solo para que los organismos como el FMI y los bancos sigan enriqueci茅ndose a costa nuestro.

Hace a帽os decimos que la verdadera deuda es con el pueblo. Mientras haya millones de personas que no pueden acceder a la vivienda digna; mientras sigan saqueando la tierra y la naturaleza para seguir aumentando sus ganancias; mientras la educaci贸n y la salud se caen a pedazos; mientras casi la mitad de la poblaci贸n se encuentra por debajo de la l铆nea de pobreza e indigencia; mientras casi un 10% no encuentra trabajo y quienes se ven m谩s afectades por esa realidad son les j贸venes y las mujeres, lesbianas, trans, travestis y personas no binarias; en un pa铆s donde el 63% de les ni帽es son pobres y no pueden satisfacer sus necesidades b谩sicas o ir a estudiar; en un contexto donde matan a una de nosotras cada 24 horas y el gobierno no desarrolla ninguna pol铆tica efectiva para combatir la violencia de g茅nero; es inadmisible e indignante que nos quieran llevar a peores niveles de pobreza y precarizaci贸n solo para seguir beneficiando a un pu帽ado de bancos y organismos estafadores.

Aceptar las condiciones que impone el FMI es hipotecar nuestro futuro por una d茅cada m谩s como m铆nimo y esto lo har谩 el gobierno actual en complicidad con todo el arco pol铆tico que vote el plan plurianual que Alberto Fern谩ndez enviar谩 al Congreso en las pr贸ximas semanas.

No podemos permitir que este robo pase desapercibido. Para enfrentar este brutal ajuste necesitamos ser miles en las calles, por eso convocamos a todos los sectores de la clase trabajadora a movilizarse en repudio al acuerdo con el FMI. Solo la organizaci贸n y la lucha desde abajo nos permitir谩 oponerle resistencia a la perpetuaci贸n de esta estafa.

隆Las estafas no se pagan, no al acuerdo con el FMI! 隆La deuda es con el Pueblo!

隆Basta de ajuste y precarizaci贸n!

隆Trabajo genuino!

隆Ning煤n trabajador por debajo de la canasta b谩sica de $75.000 pesos!

隆Aguinaldo completo de los trabajadores del potenciar trabajo!

隆Asistencia integral de los comedores populares!

Tambi茅n desde la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda llaman a las organizaciones del campo popular a realizar una gran campa帽a para romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la fraudulenta deuda con este organismo, con el Club de Par铆s, y aquella renegociada con los fondos de inversi贸n.

Compartimos la declaraci贸n:

隆Basta de Ajuste 鈥 Fuera el FMI!

Ante los recientes anuncios del gobierno nacional que ratifican la intenci贸n de arribar a un acuerdo con el FMI, desde la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda sostenemos que resulta fundamental priorizar los intereses del pueblo en vez de destinar miles de millones de d贸lares a pagar una deuda que es fraudulenta e ileg铆tima.

Tras las elecciones generales del 14 de noviembre, Alberto Fern谩ndez realiz贸 anuncios que incluyeron la ratificaci贸n de Mart铆n Guzm谩n frente al Ministerio de Econom铆a y el env铆o de un proyecto de ley al Congreso para resolver un Plan Plurianual que contenga los trazos fundamentales de la pol铆tica econ贸mica de los pr贸ximos a帽os, como parte de la negociaci贸n de un acuerdo con el FMI por la deuda de U$S 45.000 millones que Macri nos leg贸.

Si bien el contenido del proyecto es a煤n desconocido, el presente arroja luz sobre el futuro. En t茅rminos econ贸micos, el gobierno viene transitando un sendero claro que apunta a reinsertarse en el sistema financiero internacional, a pesar de los altos costos sociales de este camino. Por eso avanzaron en la renegociaci贸n de la deuda privada con los fondos de inversi贸n, el achicamiento de los gastos del Estado (jubilaciones, IFE, salarios estatales) visto en los Presupuestos 2021 y 2022 y el pago puntual de los vencimientos con el FMI (U$S 6.500 millones en 2020-2021), un plan basado en los bajos salarios, la profundizaci贸n del modelo extractivista junto con su intento de forjar una alianza con el c铆rculo rojo empresarial.

A su turno, el empresariado y la oposici贸n derechista reclaman una pol铆tica todav铆a m谩s agresiva hacia el pueblo trabajador, de mayor disminuci贸n del d茅ficit fiscal, devaluaci贸n y liberaci贸n de tarifas, restricci贸n monetaria y reformas estructurales en los campos laboral, previsional y tributario, adem谩s de presionar para que se cierre en forma urgente el acuerdo con el Fondo para negociar sus propias deudas corporativas. Con Macri y el ex ministro Dujovne como voceros, han salido a reivindicar el acuerdo Stand By y la asistencia a los bancos comerciales.

El FMI modera su discurso e imagen p煤blica, pero mantiene firmes las tradicionales exigencias de pol铆ticas ortodoxas (incluidas aquellas 鈥渞eformas鈥) y la supervisi贸n sobre las econom铆as deudoras, como se observ贸 en el caso ecuatoriano. Los consensos en torno a la deuda y el ajuste est谩n presentes en los bloques mayoritarios en el Parlamento, los actores que son mayor铆a en el Parlamento difieren en cuestiones de grado: plazos, montos, ritmos.

El pedido del gobierno al FMI para estirar los plazos de pago, eliminar las sobretasas y acceder a eventuales mejoras en el futuro pueden postergar el default pero ni siquiera solucionar铆an el problema financiero en el mediano o largo plazo, y ya tienen sus consecuencias sociales. Es inviable hacerse cargo de una deuda que no nos corresponde pagar y que no estamos en condiciones de afrontar.

Otras diferencias existen incluso al interior de la coalici贸n gobernante, con un sector que si bien dice rechazar las condiciones m谩s leoninas que un acuerdo impondr铆a, hasta ahora solo propone ir a la discusi贸n parlamentaria para plantear condiciones 鈥渁ceptables鈥 para el ajuste, las reformas y la p茅rdida de soberan铆a.

Aquel Plan Plurianual debe pasar por el Congreso porque el FMI establece como condici贸n del acuerdo un apoyo pol铆tico mayoritario, es decir, el visto bueno de la oposici贸n de Juntos por el Cambio a la propuesta sustentada por los negociadores del Frente de Todos. En otras palabras, con el objetivo de pagar la deuda, el Parlamento y el Ejecutivo, la mayor铆a de los bloques pol铆ticos se preparan para acordar la profundizaci贸n del ajuste sobre las condiciones de vida de los sectores populares, que ya sufrimos 铆ndices preocupantes de desocupaci贸n, inflaci贸n, bajos salarios y pobreza.

Desde la Autoconvocatoria sostenemos que la deuda con el FMI no solamente es impagable por sus elevados montos y cortos plazos, sino que fundamentalmente se trata de una deuda ilegal, ileg铆tima y odiosa. Fue originada para financiar la fuga de capitales y sostener al gobierno de Macri, incumpliendo las leyes de nuestro pa铆s y los propios estatutos del FMI. El gobierno lo sabe, pues el Banco Central investig贸 el cr茅dito y concluy贸 que se trat贸 de una gran estafa, aunque se encuentra estancada la querella judicial contra los responsables y la Bicameral de seguimiento de la deuda tampoco ha cumplido su tarea.

Desde帽ando estos aspectos, integrantes del Frente que gobierna y de la derecha opositora han insistido en que no da 鈥渓a relaci贸n de fuerzas鈥 para romper con el Fondo, que implica 鈥渃aerse del mundo鈥 hacerlo, y que es posible crecer, dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y pagar la deuda. La experiencia de 2021 desmiente estos argumentos: la econom铆a est谩 rebotando a los niveles previos a la pandemia, pero los 铆ndices de pobreza e indigencia son de los peores de la historia, los salarios, jubilaciones y planes sociales siguen perdiendo frente a la inflaci贸n, la ganancia empresaria no para de crecer, mientras le pagamos al FMI y los acreedores privados miles de millones de d贸lares.

Al contrario, nuestro pa铆s puede y debe tomar una decisi贸n soberana: suspender el pago de la deuda, realizar una investigaci贸n con participaci贸n y control popular y desconocer toda deuda ileg铆tima. Asimismo, reorientar el presupuesto destinado al pago de la deuda para desarrollar la econom铆a, generar trabajo, aumentar salarios y jubilaciones, los presupuestos de salud y educaci贸n. Lejos de los pron贸sticos sobre la 鈥渃a铆da del mundo鈥 que implicar铆a dejar de pagar, es posible seguir comerciando libremente con nuestros productos exportables con muchas naciones en el mundo y, lo que es fundamental, puede ir de la mano con la fusi贸n de nuestra lucha con la de los pueblos latinoamericanos que enfrentan los ajustes exigidos por las pol铆ticas fondomonetaristas, creando as铆 una enorme barrera contra todo intento de aislar a nuestro pa铆s.

Desde la Autoconvocatoria llamamos a todas las organizaciones del campo popular a realizar una gran campa帽a para romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda (con este organismo, con el Club de Par铆s, y aquella renegociada con los fondos de inversi贸n).

La m谩xima prioridad hoy, es rechazar el Plan Plurianual y el pr贸ximo acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo.

隆La deuda es con el pueblo!

隆Fuera el FMI!

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSION DEL PAGO E INVESTIGACI脫N DE LA DEUDA

Argentina, 23 de noviembre de 2021

Jubilados y pensionados reclaman aumento de emergencia

Desde la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de Argentina se advierte que tras el incremento del 12,11% en diciembre, el haber m铆nimo jubilatorio de 28.189,32 pesos de bolsillo hasta marzo 2022 implica que m谩s del 70% de la totalidad de jubiladxs y pensionadxs est茅n por debajo de la canasta b谩sica de una persona mayor, que era de 75.505 pesos en octubre.

Afirman que esta es una realidad 鈥渜ue exige al poder pol铆tico la responsabilidad de debatir y resolver, con la participaci贸n activa de las organizaciones de trabajadorxs activxs y jubiladxs, un urgente aumento de emergencia para que la jubilaci贸n m铆nima cubra la canasta b谩sica de una persona mayor y recomposici贸n proporcional en todas las escalas鈥.

Desde la Mesa reclaman adem谩s la normalizaci贸n del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubiladxs y Pensionadxs (INSSJP-PAMI) y el fin de su intervenci贸n: 鈥淟xs trabajadorxs en actividad y los jubiladxs luchamos por nuestros derechos postergados referidos al ejercicio de conducci贸n del INSSJP (PAMI). Desde hace bastante tiempo en todas las Delegaciones, Sub. Delegaciones y en los efectores del INSSJP (PAMI), se siguen deteriorando los servicios en todos los niveles, en detrimento de la salud de Jubiladxs y Pensionadxs, situaci贸n que motiva en茅rgicos reclamos. Es una prioridad resolver los problemas que requieren urgentes medidas por quienes ejercen la Intervenci贸n, no es prioridad las inversiones anunciadas en compras de televisores y proyecci贸n de Futbol para todos, con fondos del INSSJP. La intervenci贸n arbitraria de los poderes ejecutivos de turno, sin causa ni t茅rminos vigentes debe cesar, para ser dirigido como lo estableci贸 la ley 19032 de su creaci贸n. Somos los trabajadorxs activxs y jubiladxs quienes lo financiamos desde el primer trabajo hasta el final de nuestras vidas. Tenemos la clara convicci贸n, que sin nuestra presencia no hay garant铆as ciertas para la defensa de nuestras necesidades, las que nunca podr谩n ser asumidas adecuadamente por otros actores institucionales tironeados por los intereses pol铆ticos y econ贸micos del gobierno de turno鈥.

Es con este objetivo que vuelven a debatir y presentar en la C谩mara de Diputados de la Naci贸n su proyecto de Ley de Normalizaci贸n del INSSPJ (PAMI), que por su no tratamiento ha perdido estado parlamentario en varias oportunidades.



驴Cu谩les son los aumentos que llegan en diciembre y en enero?

Prepagas: el 煤ltimo tramo aprobado supone una suba del 9 % a partir del 1 de enero de 2022. As铆, las prepagas terminar谩n por ajustar sus cuotas en un 61,04 % en menos de un a帽o, de marzo de 2021 a enero de 2022.

el 煤ltimo tramo aprobado supone una suba del 9 % a partir del 1 de enero de 2022. As铆, las prepagas terminar谩n por ajustar sus cuotas en un 61,04 % en menos de un a帽o, de marzo de 2021 a enero de 2022. Monotributo: el aporte se ajustar谩 desde enero seg煤n el aumento acumulado por las jubilaciones en el 2021, ser铆a del 52,6 %. Ese es el nivel de incremento que se les deber铆a aplicar a los valores de facturaci贸n admitida en cada categor铆a. Los m谩s afectados son los trabajadores precarizados como los de Rappi o los trabajadores estatales contratados bajo esta modalidad.

el aporte se ajustar谩 desde enero seg煤n el aumento acumulado por las jubilaciones en el 2021, ser铆a del 52,6 %. Ese es el nivel de incremento que se les deber铆a aplicar a los valores de facturaci贸n admitida en cada categor铆a. Los m谩s afectados son los trabajadores precarizados como los de Rappi o los trabajadores estatales contratados bajo esta modalidad. VTV: en la Ciudad de Buenos Aires el costo de la Verificaci贸n T茅cnica Vehicular (VTV) subir谩 un 51 % a partir del primer d铆a h谩bil de 2022, para lo cual convoc贸 a audiencias p煤blicas.

en la Ciudad de Buenos Aires el costo de la Verificaci贸n T茅cnica Vehicular (VTV) subir谩 un 51 % a partir del primer d铆a h谩bil de 2022, para lo cual convoc贸 a audiencias p煤blicas. Taxis: el alza de la tarifa de taxis en la Ciudad de Buenos Aires ser谩 del 30 %, y el tercero en lo que va del a帽o. Empezar谩 a regir el primer d铆a de diciembre, fecha en que la bajada de bandera, que en la actualidad es de $ 85, y la ficha de $ 8,50, pasar谩n a costar $ 111 y $ 11,10, respectivamente.

el alza de la tarifa de taxis en la Ciudad de Buenos Aires ser谩 del 30 %, y el tercero en lo que va del a帽o. Empezar谩 a regir el primer d铆a de diciembre, fecha en que la bajada de bandera, que en la actualidad es de $ 85, y la ficha de $ 8,50, pasar谩n a costar $ 111 y $ 11,10, respectivamente. Autopistas: la audiencia p煤blica se har谩 el 22 de diciembre y el incremento empezar谩 a regir a partir del 7 de enero en las trazas de la autopista Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti y el Paseo del Bajo, esta 煤ltima exclusiva para el tr谩nsito pesado y micros de larga distancia. Seg煤n lo previsto por el Gobierno porte帽o, el peaje subir谩 un 45 % promedio, con un valor para el tr谩nsito liviano en horario pico que pasar谩 de $ 61 a $ 88,50 en la autopista Illia, de $ 148,22 a $ 215 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $ 41,85 a $ 61 en el peaje Alberti; en tanto el costo del Paseo del Bajo pasar谩 de $ 135,63 a $ 199,66.

la audiencia p煤blica se har谩 el 22 de diciembre y el incremento empezar谩 a regir a partir del 7 de enero en las trazas de la autopista Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti y el Paseo del Bajo, esta 煤ltima exclusiva para el tr谩nsito pesado y micros de larga distancia. Seg煤n lo previsto por el Gobierno porte帽o, el peaje subir谩 un 45 % promedio, con un valor para el tr谩nsito liviano en horario pico que pasar谩 de $ 61 a $ 88,50 en la autopista Illia, de $ 148,22 a $ 215 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $ 41,85 a $ 61 en el peaje Alberti; en tanto el costo del Paseo del Bajo pasar谩 de $ 135,63 a $ 199,66. Estacionamiento medido:en la Ciudad de Buenos Aires aumentar谩 un 50 %. Pasar谩 de costar $ 30 a $ 45 la hora. La audiencia p煤blica virtual se har谩 el 23 de diciembre y se implementar谩 el 24 de enero del 2022. Se trata del segundo incremento que se dar谩 en menos de un a帽o, ya que el anterior, de un 100 %, hab铆a sido en marzo pasado.

Canasta b谩sica

Una familia de cuatro miembros necesit贸 en octubre un ingreso mensual de $72.365 para no ser considerada pobre, seg煤n el costo de la Canasta B谩sica Total (CBT), que subi贸 en ese mes 2,6%, inform贸 el INDEC. Cabe consignar que para la Junta Interna ATE-INDEC, una familia tipo necesit贸 en octubre 116.134 pesos para satisfacer sus necesidades b谩sicas.

El mismo grupo familiar necesit贸 $30.925 de acuerdo con el costo de la Canasta B谩sica Alimentaria (CBA), para no ser considerado indigente, que en la misma comparaci贸n aument贸 un 2,7%.

Tanto la suba mensual de la CBT, que define el nivel de pobreza, y la de la CBA, que marca el nivel de indigencia, aumentaron en octubre por debajo de la inflaci贸n del mes del 3,5%.

En la comparaci贸n interanual, la canasta b谩sica total registra un aumento del 45,0%, mientras que la b谩sica alimentaria crece desde octubre del a帽o anterior, un 49,3%.

Ambas canastas aumentaron su costo por debajo del alza de los precios minoristas en los 煤ltimos doce meses, que se ubic贸 en el 52,1%, seg煤n el 脥ndice de precios al Consumidor (IPC).

Prohibici贸n de despidos y doble indemnizaci贸n: el Gobierno no quiere su pr贸rroga

Lo asegur贸 Claudio Moroni (Trabajo) durante un evento en la localidad de Campana que comparti贸 con otros funcionarios, como Jaime Perczyc (Educaci贸n) y Mat铆as Kulfas (Desarrollo Productivo) pero tambi茅n con empresarios como Funes de Rioja y Paolo Rocca, anfitri贸n de la jornada.

Como viene manifestando desde hace un tiempo, el funcionario explic贸 que como la situaci贸n del pa铆s 鈥渟e est谩 normalizando, es altamente probable鈥 que ambas iniciativas no sean prorrogadas.

Este es un reclamo empresarial desde hace tiempo. A pesar de que los empresarios se cansaron de despedir trabajadoras y trabajadores (violando sistem谩ticamente las leyes) y el Gobierno se los dej贸 pasar, de todos modos prefieren que ambas leyes no existan m谩s.

Conflictos sindicales en curso

El pasado viernes 26 de noviembre choferes de colectivos no encolumnados con la Uni贸n Tranviarios Automotor (UTA), realizaron una jornada de protesta con corte en el Obelisco.

Los choferes autoconvocados reclamaron aumento en los salarios, la entrega de un bono de fin de a帽o y mejoras en la obra social.

En su convocatoria se帽alan que 鈥渆sta jornada de lucha se da en el marco de la exigencia a nuestros sindicatos por la reapertura de paritarias, Exigimos salario b谩sico inicial conformado de 150.000 para todos los trabajadores鈥.

Participaron choferes de La Perlita, 203, 440, 216, 740, 620 y Empresas del Oeste.

La planta de Branca de Tortuguitas es el centro de un conflicto obrero. Los trabajadores y su comisi贸n interna vienen realizando reclamos por la situaci贸n salarial y las condiciones de trabajo. La empresa no quiere dar respuestas pero adem谩s persigue y amenaza. As铆 empuja a un conflicto que lleva m谩s de un mes y la producci贸n se ve severamente afectada ya que se encuentra a un 30% de su capacidad y en las provincias m谩s importantes (Mendoza, C贸rdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero) no hay fernet.

Dar铆o Obdi, delegado junto a Jos茅 Vera, cont贸 los motivos del conflicto. 鈥淓n estos 煤ltimos dos a帽os la empresa amas贸 ganancias extraordinarias, pero para la parte obrera solo hubo malas condiciones de trabajo, aumento en el volumen de producci贸n y por lo tanto de nuestro esfuerzo, salarios a la baja y la estafa de los contratos temporarios. Adem谩s la gerencia tiene el tup茅 de querer imponer mediante enga帽os un sistema de flexibilizaci贸n laboral al que llaman Manufactura de Clase Mundial, donde cada operario debe realizar mantenimientos mec谩nicos en el sector donde realiza sus labores. Una especie de reforma laboral de hecho. Por otra parte, la gerencia se ha negado a discutir una recomposici贸n salarial seria frente al r谩pido aumento que afecta a la canasta b谩sica, mientras para ellos se auto otorgan premios鈥.

En las 煤ltimas semanas tuvo que intervenir en ministerio de Trabajo. 鈥淎 m谩s de un mes de que tomaran estado p煤blicos nuestros leg铆timos reclamos 鈥 sigue Dar铆o 鈥 y a una semana de vencida la conciliaci贸n obligatoria dictada por el Ministerio de trabajo de Malvinas Argentinas, la gerencia de Fratelli Branca no tiene m谩s respuestas que atacar aplicando descuentos salariales por los d铆as de retenci贸n de tareas, y m谩s grave a煤n, empezando a perseguir a los compa帽eros en las l铆neas de producci贸n鈥. La empresa empuja a que los trabajadores pongan en riesgo su salud, exigiendo tareas y esfuerzos f铆sicos que est谩n prohibidos por ley ni en ning煤n acuerdo firmado entre el sindicato y la empresa.

El pasado 29 de noviembre el SUTE (Mendoza) le present贸 a Jos茅 Thomas, Director General de Escuelas, una nueva exigencia de apertura de la paritaria salarial. Explican la urgencia de esta instancia teniendo en cuenta la imposici贸n por decreto de la pauta salarial para este a帽o y una sistem谩tica negaci贸n al di谩logo por parte del Gobierno.

鈥淟a situaci贸n del sector educativo es muy grave: necesitamos paritarias, equiparaci贸n de asignaciones y aumento salarial ya鈥, declaran desde el Sindicato Unido de los Trabajadrxs de la Educaci贸n. Adem谩s, agregan que el ajuste que se vive es tal que las asignaciones familiares por hijos e hijas que se paga en Mendoza 鈥渟on hasta 17 veces menos que las que paga la Naci贸n鈥.

Tambi茅n se exige el blanqueo bonificable y remunerativo del bono 鈥渆n negro鈥 impuesto por decreto a principios del 2021 y la recomposici贸n salarial. Recordemos que durante el 2020 no se otorgaron aumentos y que la propuesta del 2021 no alcanz贸 a cubrir la inflaci贸n, por ende mucho menos a recomponer la p茅rdida del salario.

Luego de haber parado este mi茅rcoles la planta ubicada en Pacheco contra el despido de cinco contratados por agencia, los trabajadores de Linde (ex Praxair) decidieron que hasta el lunes prestar谩n trabajo a reglamento y realizar谩n asambleas cada dos horas. Exigen que los despedidos sean incorporados a la planta permanente.

En un comunicado de prensa de la Comisi贸n Interna, se denuncia que los despedidos fueron 鈥contratados fraudulentamente por agencia hace m谩s de un a帽o y medio鈥. Menciona que los tratan como 鈥渄escartables鈥 y que ellos 鈥fueron claves para lograr el aumento de la producci贸n (la producci贸n se duplic贸 en estos 煤ltimos dos a帽os) necesario para abastecer a cl铆nicas y hospitales con ox铆geno medicinal imprescindible para contrarrestar los efectos de la pandemia de coronavirus鈥.

El jueves 2 de diciembre, de 8 a 10 horas, la Asociaci贸n Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), realiz贸 una apertura de molinetes en la estaci贸n Congreso de Tucum谩n de la L铆nea D, contra la presencia de empresas contratistas/tercerizadas que realizan tareas propias de las y los trabajadores del sector Mantenimiento.

Mat铆as, delegado de mantenimiento del subte, tambi茅n denuncia que Emova/Metrov铆as mand贸 matones al lugar: 鈥淟a empresa mand贸 personal de seguridad interna para impedir la medida. Empezaron a los empujones, en una clara provocaci贸n de Emova (antes Metrov铆as). Cambiaron el nombre, pero siguen con los mismos m茅todos. Argumentan que el personal existente no llega a hacer las tareas necesarias, lo que es una mentira. Es una excusa para poder meter las tercerizadas y realizar sus negocios鈥.

Ya el 19 de noviembre se hab铆a llevado a cabo una acci贸n con la misma denuncia y liberaron los molinetes de la estaci贸n Rosas de la L铆nea B.

El sindicato AGTSYP fue convocado a una audiencia en la subsecretar铆a de Trabajo de la Ciudad. En la misma, la parte gremial hab铆a planteado que se retiren las empresas tercerizadas que est谩n realizando tareas convencionadas, que la empresa concesionaria del subte contrate el personal necesario para realizar esas tareas, y que provea de herramientas y materiales para llevar a cabo las mismas.

El modus operandi es el de siempre: contratan empresas externas, con trabajadores a los que les pagan migajas y que trabajan en condiciones paup茅rrimas. Es sabido adem谩s que la contrataci贸n de estas empresas representa un gran negocio del cual todos sacan tajadas, menos los trabajadores y usuarios.

El jueves pasado las y los trabajadores despedidos de Latam volvieron a la pelea. Realizaron una movilizaci贸n en Aeroparque para exigir al gobierno nacional que cumpla con el compromiso asumido por los ministerios de Trabajo y Transporte en un acta firmada junto a los sindicatos en la que se comprometieron a darles continuidad laboral en la actividad aeron谩utica.

A continuaci贸n reproducimos el comunicado:

Movilizaci贸n al Aeroparque Jorge Newbery (Jueves 2 Diciembre. 7 AM) Que el gobierno cumpla con la continuidad laboral. Basta de impunidad de la empresa LATAM. Los/as trabajadoras/es de LATAM volvemos a movilizarnos al Aeroparque Jorge Newbery a m谩s de un a帽o y medio de los despidos masivos de esta multinacional. El compromiso de continuidad laboral en la actividad aeron谩utica, para con los trabajadores de LATAM, firmado por los Ministerios y los sindicatos de la actividad, no se est谩 cumpliendo. El rebote en la actividad aerocomercial es un hecho. El Ministerio de Transporte, inform贸, que los primeros 15 d铆as de noviembre se produjeron m谩s de 400 arribos internacionales. El 煤ltimo finde largo marc贸 record, con un 25% m谩s de turistas en comparaci贸n a los a帽os anteriores a la pandemia. El programa de fomento al turismo, 鈥淧reviaje鈥, adelanta una temporada exitosa para la industria. Nos dijeron que esperemos la reactivaci贸n. Hoy hay m谩s pasajeros que en la prepandemia. LATAM, volvi贸 a operar desde Aeroparque, y desde el interior las rutas m谩s rentables; hacen negocios en d贸lares y euros. Los trabajadores seguimos en la calle a pesar de que el gobierno firm贸 un acta de continuidad laboral que no cumple. Los funcionarios del Ministerio de Transporte alegan que el 鈥渃ompromiso asumido no obliga鈥 a las privadas de la actividad a asumirlo. Mientras tanto la mayor parte del incremento laboral se dirige hacia Aerol铆neas Argentinas, donde los trabajadores est谩n sobrecargados, con ritmos extenuantes debido a la falta de personal. El gobierno tiene la soluci贸n al alcance de la mano. Como dijimos desde el primer d铆a, la reactivaci贸n en los aeropuertos es con todas y todos adentro.

TRABAJADORAS/ES DE LATAM EN LUCHA.

La conducci贸n de la Asociaci贸n Bancaria (AB) ratific贸 el paro previsto para el jueves 2 de diciembre en todas las sucursales del pa铆s del banco Santander. Adem谩s denunci贸 al grupo empresario por 芦extorsionar禄 y pretender cerrar un centenar de sucursales.

Un documento firmado por el Secretariado Nacional del gremio se帽al贸 que esa entidad financiera 芦insiste en cerrar 100 sucursales y tercerizar la operatoria bancaria para eludir el cumplimiento de las condiciones laborales en la actividad y se niega a pagar el bono anual禄 por el D铆a del Trabajador Bancario.

El gremio sostuvo que el Santander tiene sobre el pago del bono anual 芦una actitud extorsiva y de apriete, y condiciona su efectivizaci贸n al cese del rechazo sindical al cierre de sucursales, que afecta la atenci贸n al p煤blico, y a la p茅rdida y precarizaci贸n del empleo en el interminable ajuste que ejecuta a pesar de la emergencia nacional禄.

芦La Bancaria rechaza esa aberrante conducta y exige su inmediata rectificaci贸n, y ratifica el paro total y nacional de actividades, con concurrencia a los lugares de trabajo, y el respaldo activo de las seccionales gremiales禄, concluy贸 el comunicado del gremio.

El paro se llevar谩 adelante en todo el pa铆s, seg煤n adelant贸 la conducci贸n del gremio y las directivas de distintas seccionales.

La medida extorsiva del grupo espa帽ol no tiene ning煤n fundamento 鈥渆con贸mico鈥. Seg煤n los datos ofrecidos por La Bancaria sobre balances del propio banco, el Santander se ubic贸 entre 鈥渓os escasos ganadores del primer a帽o de la pandemia de coronavirus y gan贸 de forma neta en Argentina 6.000 millones de pesos鈥.

Santander ya viene cerrando sucursales desde hace un tiempo. En Paran谩, Entre R铆os, ya cerraron dos sucursales y no est谩 claro qu茅 va a pasar con las otras dos.

Desde las primeras horas de la ma帽ana los medios fueron dando cuenta de la ausencia de actividades en las sucursales de casi todas las provincias. Las medidas incluyeron concentraciones de los 鈥渃uerpos org谩nicos鈥 del gremio en Tucum谩n, Rosario, C贸rdoba y otras ciudades.

Lo que no aclar贸 el secretariado del gremio es qu茅 medidas van a tomar si el grupo empresarios decide avanzar con el ajuste. El cierre de algunas sucursales hace pensar que no alcanza con un d铆a de paro, sino que se tiene que poner en marcha un plan de lucha que exceda al Santander y ponga en juego todas las fuerzas de las trabajadores y trabajadores que hacen funcionar el sistema financiero en la Argentina.

Trabajadores de la salud

La Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realiz贸 el viernes 3 de diciembre un nuevo paro de 24 horas, que incluy贸 una movilizaci贸n desde Plaza Moreno hasta la Gobernaci贸n, en La Plata. Se reclam贸 al gobernador Axel Kicillof la 鈥渞eapertura de paritarias鈥 y 鈥渞ecomposici贸n salarial鈥.

Tambi茅n se refirieron a 鈥渓a culminaci贸n de un nuevo Reglamento de Residentes con ampliaci贸n de derechos y mejores condiciones laborales鈥 que 鈥渄ebe ser parte del reconocimiento, en este caso hacia el sector que mayor sobrecarga tuvo y sigue teniendo para sostener el funcionamiento del sistema p煤blico鈥.

El sindicato de Profesionales de la Sanidad, SiPrUS (Santa Fe), inform贸 que ante los reclamos efectuados para solicitar el reconocimiento de lo realizado durante la pandemia, el gobierno provincial hizo descuentos salariales masivos al personal de salud. 鈥淔uimos esenciales, pidieron aplausos para nosotros y esta es la 煤nica respuesta de fin de a帽o que les dan a lxs 鈥榟茅roes鈥 que solo piden por sus derechos鈥, plantearon los trabajadores y las trabajadoras.

鈥淧retenden que no digamos nada mientras la poblaci贸n va perdiendo su derecho a la salud. Sabiendo adem谩s que el gobierno tiene los recursos econ贸micos para resolver los problemas. Desde este mi茅rcoles 1掳 se convocan a asambleas en toda la provincia, en las que se definir谩n las acciones a tomar ante este atropello a la salud p煤blica鈥, adelant贸 el presidente de SIPRUS, Diego Ainsuain.

La Agrupaci贸n de Trabajadores de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), nucleados en la Asociaci贸n de los Trabajadores del Estado (ATE), convoc贸 a un paro y movilizaci贸n el jueves 2, en rechazo a 芦los despidos y persecuciones sindicales禄, por la reapertura de paritarias y el pase a planta permanente de trabajadores contratados.

La protesta se realiz贸 desde la sede del Hospital Durand -ubicado en la avenida D铆az V茅lez 5044- y lleg贸 a la sede del ministerio de Hacienda porte帽o, ubicado en Rivadavia 525, donde se realiz贸 una concentraci贸n.

芦Estamos exigiendo que dejen de despedir compa帽eros y su inmediata reincorporaci贸n; el cese la persecuci贸n gremial de los funcionarios del Gobierno porte帽o contra los trabajadores y las trabajadores; la reapertura de las paritarias para nuestro sector y el pase a planta permanente de trabajadores contratados desde hace tiempo por el estado de la Ciudad禄, precis贸 Gast贸n Kalniker, delegado de ATE en el Hospital Durand.

La movilizaci贸n de los estatales porte帽os se realiz贸 en el marco de un paro general por 24 horas, votado por unanimidad en un plenario general de delegados sindicales, desarrollado durante el fin de semana.

芦Las y los trabajadores de la salud queremos denunciar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por las maniobras donde declaran cesante al compa帽ero H茅ctor Ortiz, quien en su lucha expuso durante los inicios de la pandemia los dramas de los trabajadores de la salud禄, indicaron voceros del sector.

Ortiz, enfermero y referente sindical en el Hospital Durand y en el Hospital de Ni帽os Pedro Elizalde, se帽al贸 que las autoridades porte帽as 芦anunciar谩n en este mes 3.000 despidos que ya est谩n en camino禄, que afectar谩n a 芦a los enfermeros y m茅dicos que han ingresado en la pandemia禄.

芦Van a anunciarlo en este mes y quieren callarme la boca porque he sido la voz cantante禄, puntualiz贸.

Ortiz trabaj贸 38 a帽os en el Hospital Durand mientras que en el Hospital de Ni帽os Pedro de Elizalde -ex Casa Cuna- cumpli贸 tareas durante 35 a帽os.

La Asociaci贸n de Licenciados en Enfermer铆a (ALE) realiz贸 la 2掳Marcha de las Antorchas de la Enfermer铆a. Los reclamos centrales fueron aumento salarial, bono de $100.000 y la inclusi贸n en la Carrera Profesional.

Andrea Ram铆rez, enfermera del Hospital Ramos Mej铆a y referente de ALE declar贸: 鈥淟a situaci贸n de la enfermer铆a es indignante: atravesamos toda la pandemia jugando un rol social, clave, y nuestra situaci贸n actual es que tenemos salarios por debajo de la canasta de pobreza, hay personal contratado que se est谩 despidiendo y seguimos sin ser incluidas en la Carrera Profesional de la CABA. Todo, en la ciudad m谩s rica del pa铆s鈥.

Por su parte, Carolina C谩ceres, enfermera del Hospital Torn煤 y tambi茅n referente de ALE complet贸: 鈥淒ecimos que pasan las pandemias y las elecciones, y Larreta sigue sin reconocernos. Pero, vamos a seguir reclamando incansablemente en las calles: somos Orgullosamente Enfermer铆a. Vamos a exigir a la nueva Legislatura que trate antes de fin de a帽o el pase a la Carrera Profesional y en Plaza de Mayo vamos a levantar los reclamos de toda la Enfermer铆a del pa铆s que la sigue pasando muy mal鈥.

La lucha de los profesionales de la salud nucleados en SIPROSAPUNE Fesprosa oblig贸 a los legisladores neuquinos a enviar nuevamente el proyecto a Comisi贸n I para seguir su trayecto.

Ante la victoria obtenida, el SIPROSAPUNE elev贸 un comunicado:

鈥淗oy, finalmente luego de 8 intensas jornadas de lucha de nuestro sindicato hemos conseguido que los diputados de la provincia de Neuqu茅n procedan a desarchivar la ley de carrera profesional que el 2 de noviembre entre gallos y medianoche en una jugada desleal de parte de algunos diputados y Carlos Quintriqueo de ATE decidieron intentar sepultar.

Seguramente no contaban con la magnitud de nuestra fuerza ni con la dignidad de todo el colectivo de trabajadores profesionales de la salud, que ha hecho suyo cada art铆culo de este proyecto de ley.

Hoy la Legislatura en pleno se vio obligada a desarchivar este proyecto y resolvi贸 enviarlo nuevamente a la comisi贸n I de trabajo para que luego de esta siga el trayecto de comisiones que ten铆a previamente al fat铆dico archivo. En la comisi贸n I de trabajo es donde se estuvo trabajando los 煤ltimos 5 meses con el Ejecutivo provincial y los diferentes bloques parlamentarios. Creemos que en esta instancia no hay ya mucho por agregar al proyecto y vamos a exigir que el bloque del MPN ponga por escrito todas las modificaciones que dijo pensar que son necesarias al momento del archivo pero que no se les hab铆an ocurrido en los 煤ltimos 5 meses y medio para poder avanzar en el tr谩mite parlamentario y finalmente poder discutir cuestiones de constitucionalidad en la comisi贸n A y de presupuesto en la comisi贸n B.

Dejamos en claro que la paciencia de los profesionales tiene un l铆mite y que vamos a exigir mayor celeridad en el tratamiento de esta ley y su posterior aprobaci贸n.

隆Felicitaciones a todos los compa帽eros que de una u otra manera contribuyeron a este logro colectivo!鈥.

Trabajadores de medios

Varios trabajadores fueron despedidos de la Radio AM750 y Mucha Radio, medios del Grupo Octubre que dirige el sindicalista y empresario V铆ctor Santa Mar铆a.

Los despidos no son una novedad en el Grupo Octubre. Al cierre de FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo), cuya frecuencia fue transferida a Mucha Radio, se suman antecedentes de despidos previos en esta 煤ltima radio, junto a AM750, IP Noticias y otros medios del segundo Grupo de medios m谩s grande del pa铆s despu茅s del Grupo Clar铆n.

La medida es tomada en plena vigencia de la prohibici贸n de despidos dictada por el Gobierno Nacional (DNU 329/2020) el 31/3/2020. Desde la empresa intentaron argumentar que los programas vespertinos de radio med铆an bajo en rating y responsabilizaron de esto a sus productores, a quienes decidieron despedir. Adem谩s, levantaron la programaci贸n de la tarde de AM750.

La mayor铆a de los despedidos trabajaban en condiciones de precarizaci贸n laboral y con salarios por debajo de la l铆nea de pobreza, algo frecuente en el multimedio tambi茅n propietario del diario P谩gina/12.

A contramano del argumento de la empresa, la ca铆da en el rating de AM750 -que supo ser la tercera AM m谩s escuchada- tiene otros factores explicativos.

Una de las razones que explica la ca铆da del rating es la limitaci贸n editorial producto de la constante censura. Durante los 煤ltimos a帽os en los medios del Grupo Octubre ha trascendido la existencia de llamadas 鈥渓istas negras鈥, seg煤n las cuales no se pueden nombrar a ciertos funcionarios (propios y ajenos) no alineados con el propietario Santa Mar铆a, secretario general del SUTERH que es a su vez Presidente del Congreso del Partido Justicialista porte帽o, o con Gisela Marziotta (diputada nacional por el Frente de Todos), vinculada al empresario.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se manifest贸 en rechazo a la medida.

Los y las trabajadoras de prensa nucleadas en el C铆rculo Sindical de la Prensa y la Comunicaci贸n de C贸rdoba (Cispren) llevaron adelante un paro por 24 horas el jueves 25 en reclamo de un 芦incremento salarial igual para todas las escalas禄, 芦que se ajuste a los n煤meros de la inflaci贸n禄 y que su sueldo 芦b谩sico equipare la Canasta B谩sica total que difunde el Indec禄. La medida de lucha se dio luego que los representantes de las empresas period铆sticas de R铆o Cuarto no asistieran a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci贸n, adem谩s de que 芦tanto en Interior A e Interior B, las empresas mejoraron la propuesta, pero no satisfizo禄, expres贸 el sindicato.

La conducci贸n nacional del Sindicato Argentino de Televisi贸n, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) denunci贸 que 芦la empresa Merco Comunicaciones desconoce la ley禄 y afirm贸 que despidi贸 en Formosa de forma 芦injustificada e ilegal禄 a dos trabajadores.

El Satsaid rechaz贸 los despidos y reclam贸 su revisi贸n, y solicit贸 a la compa帽铆a que respete las normas vigentes, pero 芦la firma mantiene una postura intransigente禄, dijo.

芦El problema de Merco no es con un supuesto acto de indisciplina de dos trabajadores sino con las leyes laborales y con el sindicato, que reclama lo que le corresponde a cada uno y exige que respete a sus empleados禄, se帽al贸 el documento de prensa.

El gremio present贸 un recurso judicial en demanda de la reincorporaci贸n de Sotelo y 芦se puso a disposici贸n de Ruiz D铆az para asistirlo y acompa帽arlo en sus derechos禄.

La Comisi贸n Interna de Clar铆n y SiPreBA repudiaron el ataque contra el edificio de ese medio, ubicado en el barrio porte帽o de Barracas.

En un tuit se se帽al贸 鈥淛unto al @sipreba repudiamos el ataque al edificio de Clar铆n, nuestro lugar de trabajo, en el que hay compa帽eras y compa帽eros durante las 24hs. Exigimos urgente esclarecimiento de los hechos y condiciones seguras para ejercer nuestras tareas sin riesgos y con libertad鈥.

El hecho se produjo en la noche del lunes 22, pasadas las 23:00. Lo que registraron las c谩maras fue la imagen de personas lanzando lo que parecen bombas molotov contra la puerta de entrada principal. El hecho no caus贸 da帽os notorios. La puerta se hallaba cerrada y no hab铆a nadie en ese momento.

Las segundas elecciones generales del SiPreBA, en las que se renovaron todas las autoridades por el per铆odo 2021-2025, contaron con la masiva participaci贸n de afiliades de todas las asambleas y sectores del gremio: medios p煤blicos, privados y autogestivos, as铆 como de gran cantidad de compa帽eres freelance.

La lista de Unidad Pluricolor encabezada por Agust铆n Lecchi (Televisi贸n P煤blica) como Secretario General, junto con Ana Paoletti (P谩gina/12), Carla Gaudensi (T茅lam) y 鈥淧aco鈥 Rabini (Clar铆n), fue elegida como la nueva Comisi贸n Directiva que asume por estos cuatro a帽os.

La votaci贸n, de la que particip贸 m谩s del 50% del padr贸n, se realiz贸 el mi茅rcoles 17/11 entre las 7 y las 21hs, en m谩s de 15 mesas electorales en los principales medios de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Tambi茅n, destacan que 鈥渓a Comisi贸n Directiva electa, que tiene paridad de g茅nero en sus cargos, es resultado del trabajo para la unidad pol铆tica hecho durante los 煤ltimos 6 a帽os en el SiPreBA, la cual sintetiza las distintas expresiones que conforman nuestro sindicato, una organizaci贸n surgida desde las asambleas con representantes que trabajan en los medios privados, p煤blicos y autogestivos. Con renovaci贸n generacional, inclusi贸n de nuevos y m谩s sectores, adem谩s de importantes nuevos desaf铆os, el camino a seguir por las autoridades entrantes ser谩 una continuidad de lo logrado y fundado por Tato Dondero y Rub茅n Schofrin desde el 2015 en el SiPreBA, as铆 como por Osvaldo Bayer, Ana Ale, Emilio Ja煤regui y todes les compa帽eres que han sostenido la defensa del periodismo y de los derechos laborales en nuestro oficio a lo largo de la historia鈥.

El comunicado finaliza se帽alando que 鈥渓a masiva participaci贸n de les afiliades durante la jornada del 17/11 junto al apoyo de la FATPREN, del gremio de prensa a nivel nacional y de un amplio arco de organizaciones del movimiento obrero y pol铆tico, confirman la legitimidad y la representatividad de nuestro sindicato, as铆 como la imprescindible y urgente presencia de #SiPreBAEnParitarias en pos de recuperar nuestros salarios y discutir la sustentabilidad de nuestro oficio con plena vigencia y respeto de los derechos laborales鈥.

驴Qu茅 etapa comienza con la nueva conducci贸n?, le preguntaron al flamante secretario general.

鈥揚ara nosotros la elecci贸n es un momento refundacional del sindicato, es parte de un proceso de madurez y consolidaci贸n. Si bien es una lista de continuidad con la conducci贸n anterior, nos propusimos hacer una campa帽a fuerte y masiva. El alto nivel de participaci贸n sorprendi贸 incluso a los m谩s optimistas. Empieza una etapa para afiliar y construir en los pocos lugares en los que todav铆a no estamos y redoblar esfuerzos para consolidar la organizaci贸n donde ya estamos. Es fundamental lograr que todo el gremio est茅 alcanzado por las normas convencionales y las regulaciones laborales para los desaf铆os que tiene hoy el periodismo. Defendemos nuestros convenios y el Estatuto del Periodista, pero sabemos que hay todo un sector, como los free lance, que no est谩n alcanzados. Necesitamos ponerlo en discusi贸n para conquistar derechos y que no haya ning煤n sector del gremio flexibilizado, sin regulaciones laborales.

鈥揕os empresarios de medios usan cualquier contexto y situaci贸n para avanzar con m谩s precarizaci贸n. Ahora fue la pandemia, antes el contexto pol铆tico facilitado por el macrismo y un Ministerio de Trabajo con el objetivo de hacer una reforma laboral que en los medios, de alguna manera, se aplic贸 de hecho con despidos masivos y cierres. Hoy se recuper贸 el empleo en la actividad, pero en muchos casos sin regulaciones ni convenio colectivo y con violaciones al Estatuto. Es uno de los problemas centrales. La regulaci贸n tiene que apuntar a discutir las formas de trabajo, pero no puede haber trabajadores y trabajadoras sin derechos laborales. Tambi茅n hay que debatir c贸mo el Estado regula a las plataformas, como Facebook y Google, que se valen de la tarea period铆stica sin que los y las periodistas vean nada de todo eso.

驴Cu谩les son los principales desaf铆os y reclamos?

鈥揂dem谩s de cuidar el trabajo con plenos derechos y no flexibilizados, el salario es un problema central. Para el corto plazo el desaf铆o m谩s importante es recomponer los ingresos y que SiPreBa est茅 sentado en la mesa de negociaci贸n salarial. Por ejemplo, Fatpren (la federaci贸n nacional) consigui贸 un 45% de aumento en el a帽o discutiendo con la C谩mara que agrupa a los diarios del interior, con menos peso y menos pauta oficial mientras que la Utpba, un sindicato vac铆o y sin representatividad en las empresas, firm贸 30 %. Es una rebaja salarial y una p茅rdida constante del poder adquisitivo. Por eso planteamos al Ministerio de Trabajo y a las c谩maras que SiPreBa tiene que estar en las paritarias. Y la masividad de la elecci贸n lo ratifica. Demostramos que el m茅todo que aplic贸 Fatpren es el que puede ayudar a recuperar el poder adquisitivo perdido: discutir en asambleas, plenarios de delegados y medidas de fuerza cuando son necesarios.

Elecciones sindicales

En la ma帽ana del 25 de noviembre Roberto Coria, el titular del Sindicato de Guincheros, sufri贸 un ataque a balazos en la puerta de su casa. Fueron cuatro tiros. Qued贸 herido, pero se encontraba fuera de peligro. Convoc贸 a los afiliados 鈥渁 concurrir a las urnas y votar masivamente鈥. Al d铆a siguiente el gremio renovaba sus autoridades.

Luego de tres a帽os, se hicieron elecciones en Mondelez Victoria (la segunda f谩brica m谩s importante de la Alimentaci贸n) . El resultado fue favorable a la Verde (oficialista): 192 a 191.

La lista 3 (oposici贸n) fue una unidad de la Agrupaci贸n Blanca y Negra y la Bord贸. Hace tres a帽os la Verde ten铆a 336 votos. Logr贸 sostener la Interna, pero con una oposici贸n mucho m谩s fuerte.

La semana pasada, la Junta Electoral de la Uni贸n Ferroviaria (que siempre est谩 compuesta solamente por miembros del oficialismo Verde, lo que deja a su criterio arbitrario y parcial el establecimiento de requisitos) public贸 la convocatoria a elecciones a Cuerpo de Delegados en las distintas l铆neas ferroviarias: la fecha que determin贸 es el 22 de diciembre, es decir, apenas 5 d铆as despu茅s de la elecci贸n para cargos directivos en Seccionales de la UF, que son el 17/12. Con apenas una semana para armar listas para delegados (la fecha l铆mite de presentaci贸n era este martes 30/11), la oposici贸n Multicolor logr贸 vencer un importante desaf铆o presentando listas en las principales l铆neas del AMBA (las m谩s numerosas).

El pr贸ximo 17 de diciembre se llevar谩n a cabo las elecciones a autoridades para el sindicato de la Uni贸n Ferroviaria, en manos de la peronista Lista Verde. En la l铆nea Roca, la Junta electoral sentenci贸 a trav茅s de argumentos poco claros la proscripci贸n de la principal lista opositora, conformada por sectores de izquierda. Tras una concentraci贸n en el Ministerio de Trabajo, la agrupaci贸n opositora pudo arrancarle una reuni贸n al jefe de la cartera laboral, Claudio Moroni.

Los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en el SUTECBA (Sindicato 脷nico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) est谩n en v铆as de renovar autoridades. La lista opositora de Carlos El铆as le disputa a la de Amadeo Genta por primera vez la conducci贸n.

Ahora se pone en duda cu谩ndo podr谩 efectuarse la elecci贸n y en qu茅 condiciones.

El Juzgado Nacional de 1ra instancia del Trabajo N掳 40 orden贸 dar traslado a la cautelar que interpuso la agrupaci贸n opositora de Carlos El铆as que contin煤a su pelea legal para suspender los comicios del SUTECBA hasta que se regularicen los procedimientos electorales.

En ese sentido, la Justicia design贸 una fecha de audiencia en la sede del juzgado, para el 23 de noviembre de 2021 a la que convoca a la parte actora, la Junta Electoral de SUTECBA y al Ministerio de Trabajo.

芦Ellos se confiaron pero la Justicia cit贸 a todas las partes para el mi茅rcoles. Algo notaron que no estaba bien en todo este proceso electoral. Y por algo citaron al ministerio de Trabajo禄, afirmaron fuentes cercanas a El铆as.

Genta, de 86 a帽os, hace 38 que es el secretario General del gremio y si consigue su prop贸sito de ser reelecto alcanzar谩 m谩s de 4 d茅cadas ininterrumpidas en el poder.

El SUTECBA es un gremio clave y tiene una estrat茅gica para mantener la imagen de orden en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires. De hecho es conocida la buena sinton铆a entre el gremialista y las gestiones de Mauricio Macri primero y Horacio Rodr铆guez Larreta despu茅s.

Criminalizaci贸n de la protesta social

El jueves por la tarde tuvo lugar una movilizaci贸n en la Ciudad de Buenos Aires para exigir la absoluci贸n de C茅sar Arakaki y Daniel Ruiz. Se trata de dos compa帽eros militantes de izquierda que acaban de ser condenados por su participaci贸n en las masivas movilizaciones que enfrentaron la reforma previsional de Macri, en diciembre de 2017.

En la movilizaci贸n tambi茅n se exigi贸 la libertad para Sebasti谩n Romero, tambi茅n perseguido y detenido por su participaci贸n en las movilizaciones de diciembre de 2017. Adem谩s, que el Estado argentino no extradite a Colombia a Facundo Molares, militante popular. En aquel pa铆s su vida corre peligro.

De la movilizaci贸n participan organismos de derechos humanos como APDH, CeProDH, Apel, CADH y otros. Adem谩s estuvieron presentes algunos de los referentes m谩s destacados del Frente de Izquierda Unidad como Nicol谩s del Ca帽o, Gabriel Solano, N茅stor Pitrola, Vanina Biasi y Guillermo Kane, entre otros y otras.

Criminalizando el derecho a la protesta social y buscando as铆 disciplinar a quienes luchan por el derecho a una vivienda digna, Guillermo Galantini fue detenido el martes 23 de noviembre junto a otras tres personas, entre ellas su hijo, en el momento en que buscaban solidarizarse con familias desalojadas de un terreno en el que viv铆an hace 50 a帽os.

A la fecha, Galantini es el 煤nico privado de su libertad, dado que desde el d铆a viernes 26 fueron liberados los otros tres detenidos, gracias a la movilizaci贸n popular.

El s谩bado 27 el referente de Derechos Humanos en Monte Caseros declar贸 como imputado. Las causas que se le imputan ser铆an 鈥渞esistencia a la autoridad, lesiones y obstrucci贸n a la justicia鈥.

Luego de la audiencia donde Galantini denunci贸 los maltratos policiales, el juez Eduardo Alegre y el fiscal subrogante de turno Ricardo L贸pez Ruiz le negaron la libertad de manera arbitraria, aduciendo que Galantini podr铆a 鈥渆ntorpecer a la justicia鈥 por ser el l铆der de un movimiento social.

Familiares del referente de CoDeJu junto a organizaciones de Derechos Humanos, sociales, pol铆ticas y sindicales realizaron una masiva manifestaci贸n en la capital correntina para exigir la libertad del profesor, contra la criminalizaci贸n de la protesta social y por el derecho a la vivienda digna.

La marcha fue este viernes 3 de diciembre. La concentraci贸n se inici贸 en la plaza Juan de Vera, hasta el Superior Tribunal de Justicia. De all铆 a Casa de Gobierno, donde se entreg贸 un documento y se realiz贸 una conferencia de prensa.

La CTA Aut贸noma exigi贸 al Gobierno de la provincia de R铆o Negro que 芦brinde en forma urgente informaci贸n oficial禄 sobre la muerte de un integrante de la comunidad Quemquetrew, ubicada en el Paraje Cuesta del Ternero, en las cercan铆as de la ciudad de Bariloche.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Aut贸noma de R铆o Negro, se帽al贸 en el comunicado que 芦cualquiera hubiera sido la circunstancia de la muerte, es responsabilidad de la Polic铆a preservar la seguridad de sus integrantes禄, por lo que insisti贸 en el 芦esclarecimiento de los hechos禄.

Convenios

La Fraternidad (conductores de trenes) sell贸 un 46% de aumento. Un 23% m谩s que se agreg贸 al 23% de marzo-setiembre. El 6,5% retroactivo a octubre, otro 6,5% en noviembre y 10% en enero. Retomar谩n negociaciones en marzo 2022.

En una entrevista, el ministro de Trabajo, Carlos Moroni, precis贸 que 鈥渕谩s del 90% de las paritarias le vienen ganando a la inflaci贸n鈥 (sic). Fuente: AM 750.

Sin embargo, la mayor铆a de los sindicatos a煤n no lograron superar el nivel de inflaci贸n interanual que, a setiembre, era del 52,5%. Es el caso de los docentes, prensa, gr谩ficos, televisi贸n, estatales y un largo etc茅tera.

Fuentes: www.infogremiales.com.ar, laizquierdadiario, Resumen Latinoamericano, Clar铆n, Tiempo Argentino, anred, APU, argentina.indymedia, Red Eco Alternativo