Un nuevo informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Naci贸n muestra que en mayo se registr贸 otra baja del d茅ficit primario, y los gastos primarios mostraron una contracci贸n real de 17,2 % a帽o contra a帽o por las variaciones negativas de la mayor铆a de sus componentes. No hay IFE, pero s铆 plata para la deuda. Solamente en mayo el Gobierno pag贸 intereses de deuda por USD 943 millones. En lo que va del a帽o ya son USD 2.659 millones. Por Mario Hern谩ndez.



鈥淧or su importancia relativa se destacan las reducciones en las jubilaciones y pensiones (10,0 % a/a) y en salarios (7,9 % a/a) que se explican porque las actualizaciones resultaron inferiores a la inflaci贸n, y en las transferencias a provincias (64,7 % a/a) y los otros programas sociales (41,5 % a/a)鈥, explica el documento. Esto significa, que sigue el ajuste a las jubilaciones, pensiones y salarios de los trabajadores p煤blicos. El recorte a los programas sociales se explica por la decisi贸n oficial de eliminar el IFE y el ATP bajo el irreal supuesto en el Presupuesto 2021 que la pandemia no golpear铆a este a帽o en el pa铆s. Hay que recordar que a pesar de los conflictos internos dentro del Frente de Todos, el Presupuesto fue aprobado por todos.

No hay IFE, pero s铆 plata para la deuda. Solamente en mayo el Gobierno pag贸 intereses de deuda por USD 943 millones. En lo que va del a帽o ya son USD 2.659 millones. Alberto Fern谩ndez, desde que asumi贸 hasta fines de abril, pag贸 m谩s de U$S 6.000 millones (seg煤n los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso), sin realizar ninguna investigaci贸n, a organismos multilaterales de cr茅dito y otros Estados. Mientras tanto el 42% de la poblaci贸n es pobre y solo en la Conurbano bonaerense roza el 73% (72,7%) de las ni帽as y ni帽os.

Adem谩s en los 6 meses que quedan del 2021, el Frente de Todos seguir谩 desembolsando, solo en concepto de intereses de la deuda USD 3.000 millones. Esto se desprende de los c谩lculos realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Asimismo, el ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, explic贸 el martes pasado que el pa铆s se comprometi贸 a pagar unos U$S 430 millones antes del 31 de julio al Club de Par铆s. El pago equivale a un mes de un IFE de $ 10.000 para cuatro millones de personas. De esa manera, consigui贸 un plazo de ocho meses para completar la negociaci贸n por el pago total de los U$S 2.400 millones que vencieron a fines de mayo. Con este pago, la Argentina garantiza que brindar谩 el mismo tratamiento que a China, pa铆s al que le viene pagando su deuda en tiempo y forma. La semana pasada de hecho cancel贸 intereses por unos U$S 30 millones.

En abril de este a帽o la deuda p煤blica tanto en pesos como en moneda extranjera hab铆a ascendido a USD 338.501 millones, esto por la colocaci贸n de bonos en moneda nacional que viene realizando el ministerio de Econom铆a como por la suba de las obligaciones con el FMI.

El Gobierno entre los m谩s necesitados y pagar a organismos internacionales de cr茅dito, elige esto 煤ltimo.

En mayo, por la mayor recaudaci贸n y la expansi贸n moderada del gasto social, el sector p煤blico nacional registr贸 un super谩vit fiscal de $ 25.724 millones, pese a la ampliaci贸n de la Tarjeta Alimentar, el subsidio Repro a las empresas y un segundo bono a los jubilados de $ 1.500.

Por el lado de los ingresos, la recaudaci贸n del mes pasado sum贸 $ 711.304 millones (+115% interanual) impulsada por los ingresos no tributarios, en particular los $ 80.234 millones del aporte extraordinario y las retenciones a las exportaciones.

De esta forma, el d茅ficit primario acumul贸 $ 54.881 millones en los primeros cinco meses (0,14% del PBI).

鈥淓ntre enero y mayo, la situaci贸n fue mejor de lo que se esperaba. Por un lado, buena recaudaci贸n por aporte solidario, retenciones y otros impuestos. Y por otro, fueron controlando el gasto porque licuaron jubilaciones en buena medida鈥, afirm贸 Andr茅s Borenstein, economista director de Econviews.

El pago de intereses de deuda en mayo alcanz贸 los $ 90.332 millones, casi el doble que en abril.

Consumos m铆nimos

En un informe emitido el jueves pasado, la Junta Interna de ATE-INDEC calcul贸 en $99.929 la Canasta de 鈥淐onsumos M铆nimos鈥 que debe cubrir una familia tipo de dos mayores (35 a帽os) y dos hijos. Este valor se compone de $ 33.754,18 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria M铆nima y de $ 66.175,68 para acceder a otros bienes y servicios b谩sicos鈥, detallan.

La Junta Interna aclara que 鈥渓as canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el organismo para la medici贸n de la pobreza, que en abril 2021 lleg贸 a $ 62.958 para una familia tipo, sino que son las llamadas 鈥淐anastas de Consumos M铆nimos鈥 y surgieron como propuesta metodol贸gica innovadora en el INDEC, aunque todav铆a no se han aplicado en las mediciones oficiales. Estas canastas indican un piso para que cada asalariado est茅 en condiciones de cubrir las necesidades b谩sicas de su n煤cleo familiar y, de esa manera, no ser susceptible de caer en la pobreza y en la vulneraci贸n de sus derechos b谩sicos鈥.

Por 煤ltimo, el informe completa asegurando que 鈥渓as 鈥淐anastas de Consumos M铆nimos鈥 no implican un modelo de lo que ser铆a una canasta 贸ptima, deseable (que no puede surgir de un an谩lisis estad铆stico, sino de una discusi贸n social m谩s global acerca de los objetivos y valores a los que se aspira). 脡stos son valores de m铆nima. Por eso mismo, ning煤n trabajador deber铆a ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio鈥.

Adem谩s, 鈥渁 la hora de calcular cu谩l es la p茅rdida global acumulada del salario estatal, tomando como referencia y l铆nea de base el poder adquisitivo en noviembre de 2015 de una categor铆a D0 operativa de planta transitoria, los n煤meros son sorprendentes pero perfectamente l贸gicos si tenemos en cuenta que en 66 meses el salario de referencia de diciembre 2015, actualizado a pesos de mayo 2021, deber铆a de ser $69.170 y no los magros $38.918, seg煤n la grilla salarial del SINEP de mayo de este a帽o鈥, afirman los trabajadores del Indec.

El ajuste del Frente de Todos consolida salarios de pobreza

En un art铆culo de Pablo Anino y Luc铆a Ortega para La Izquierda Diario se帽alan que:

El poder de compra del salario en el convenio SINEP, el mayoritario entre los empleados p煤blicos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, exhibe un retroceso que lleva m谩s de una d茅cada. De casi 200.000 estatales nacionales, unos 70.000 est谩n regidos por el SINEP. [1]

El retroceso en el poder de compra se hizo m谩s notorio desde el a帽o 2018 en adelante. Cuando finalice 2021, el mismo podr铆a ubicarse alrededor de un 40 % por debajo del nivel de 2015: la trabajadora o trabajador que llenaba un changuito en el supermercado en 2015 con el sueldo que tendr谩 a fin de a帽o apenas podr谩 comprar un 60 % del mismo changuito.

Este a帽o el oficialismo del Frente de Todos hab铆a prometido una recuperaci贸n salarial. Pero el acuerdo paritario para la administraci贸n p煤blica del 35 % (m谩s un 4 % en el SINEP) pactado con las conducciones de la Uni贸n del Personal Civil de la Naci贸n (UPCN) y de la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado (ATE) condenar谩 a los empleados estatales a otro a帽o de p茅rdida de poder de compra. La cifra de aumento qued贸 muy detr谩s del 49 % de inflaci贸n interanual que registr贸 el INDEC para el mes de mayo.

Derrumbe del poder de compra

Los acuerdos paritarios firmados este a帽o por la conducci贸n de UPCN y ATE Nacional implicar谩n hacia fin de a帽o un nuevo ataque al poder de compra del salario que se agrega al sufrido en el 2020. De esta forma, se consuma una acelerada p茅rdida del salario real en los 煤ltimos 7 a帽os que alcanzar谩 al 41,2% en diciembre de 2021 para un salario testigo (categor铆a D0) en comparaci贸n con diciembre de 2015, de acuerdo a un informe elaborado por los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec.

Eso suceder铆a suponiendo un escenario de desaceleraci贸n de la inflaci贸n al 2,5% mensual en lo que queda del a帽o. Recordemos que en abril los precios subieron en promedio un 4,1% y en mayo un 3,3%, por lo cual de no efectivizarse esa disminuci贸n en el ritmo inflacionario, la p茅rdida salarial, con los aumentos paritarios acordados, ser铆a a煤n mayor.

En otras palabras, en diciembre de 2021 un trabajador en planta transitoria de la categor铆a D0 deber铆a estar cobrando $ 81.571 (brutos) para poder tener el mismo nivel adquisitivo que en diciembre de 2015, pero s贸lo percibir谩 $ 49.010.

Este an谩lisis del deterioro salarial 鈥減unta a punta鈥 significa una p茅rdida de consumo enorme para las trabajadoras y trabajadores estatales, que es inversamente proporcional al 鈥渁horro鈥 fiscal que llevaron adelante los Gobiernos de Macri y Fern谩ndez en este rubro. El informe muestra que si se suma la p茅rdida del salario mes a mes, esta alcanza a $1.353.971. [2] Es decir, en estos 煤ltimos 7 a帽os (incluyendo el aguinaldo) en 92 sueldos la p茅rdida de consumo fue de 27 salarios y medio. Considerando solamente la p茅rdida salarial desde agosto de 2019 a diciembre 2021, la misma fue de $ 534.546, es decir, de 11 sueldos (para la categor铆a D0).

E incluso, cabe se帽alar que para las escalas salariales m谩s altas el deterioro del poder de compra es superior, por cuanto en ellas el impacto proporcional del monto fijo de $ 4.000 otorgado a inicios de 2020 es menor, y para los salarios superiores a $60.000 brutos directamente no se otorg贸 ese aumento. De esta forma, la Junta Interna de ATE Indec calcula que en promedio las categor铆as E, D, C y B tendr铆an una p茅rdida de 43,2% en diciembre de 2021 respecto a noviembre 2015.

Este deterioro salarial se suma al que ya se ven铆a arrastrando de a帽os anteriores y puede remontarse hasta enero de 2009. [3] Sistem谩ticamente los acuerdos salariales se firmaron por debajo de la inflaci贸n, salvo escasas y acotadas excepciones en donde apenas logr贸 empatarse a fin de a帽o, con un fuerte retraso en 2018 y 2019.

De esta forma, si se compara el poder de compra del salario que se alcanzar谩 en diciembre de 2021 con el que se ten铆a 12 a帽os antes, se llega a la lamentable conclusi贸n de que s贸lo representa el 53% de la canasta de bienes que pod铆a comprar en enero de 2009. Es decir, la mitad.

Estatales pobres

No sorprende entonces encontrar a muchas compa帽eros y compa帽eros estatales que ante semejante deterioro salarial comenzaron en los 煤ltimos a帽os a intentar completar sus ingresos con todo tipo de mecanismos para llegar a fin de mes: pluriempleo, changas, reducci贸n de consumos familiares, ayudas sociales, deudas, entre otros. Es que la gran mayor铆a no alcanza a cubrir el valor de la canasta de consumos m铆nimos de $ 99.930 que requiere una familia al mes de mayo seg煤n las estimaciones de la Junta Interna de ATE- Indec. Pero m谩s grave a煤n es que muchos no alcanzan siquiera a cubrir la Canasta de pobreza, valuada en $ 64.445 (Canasta B谩sica Total, Indec) para el mismo mes.

Por tomar un ejemplo, a junio de 2021 con cero grados de antig眉edad s贸lo la categor铆a A (primera del escalaf贸n) supera ese l铆mite de pobreza, mientras el salario de bolsillo que percibe una gran parte de la planta estatal (categor铆a D0 SINEP) se encuentra en $ 34.146,2 netos (incluyendo la suma fija de $ 4.000), es decir que alcanza a cubrir s贸lo los costos de 10 d铆as del mes que requiere como m铆nimo una familia y representa apenas la mitad de la Canasta de Pobreza.

Otro tanto hay que decir de las m谩s diversas formas de precarizaci贸n laboral de contrataci贸n que realiza el propio Estado nacional, estados provinciales y municipales, que continuaron ejerci茅ndose sin distinci贸n de gobierno. Empezando por la utilizaci贸n de una 鈥渆xcepci贸n鈥 como si fuese la regla, tal como lo es la contrataci贸n de personal bajo el art铆culo 9 de la Ley Marco del Empleo P煤blico, debido a la escasez (no casual) de llamados a concursos para el personal de planta. Esto implica contratos anuales o trimestrales, es decir, no se garantiza la estabilidad laboral, al mismo tiempo que se limita la carrera en la funci贸n p煤blica, se abonan menores sueldos y se quitan derechos.

Otra de las formas m谩s frecuentes de precarizaci贸n en el Estado es mediante el monotributo, una figura originalmente establecida para el pago de tributos por cuentapropistas y profesionales independientes que el propio Estado utiliza para encubrir relaciones de dependencia laboral. Como resultado, se excluye al trabajador de derechos b谩sicos como estabilidad en el empleo, antig眉edad, vacaciones pagas, licencias, aguinaldo, cobertura de riesgos del trabajo, entre otros.

Y por 煤ltimo, pero no menos importante, existe en el 谩mbito p煤blico las m谩s diversas formas de tercerizaci贸n laboral, mediante contratos con empresas privadas para la realizaci贸n de servicios, el m谩s frecuente es el personal de maestranza, que desde hace a帽os viene exigiendo su pase a planta y el reconocimiento de su labor dentro del Estado.

Recaudar para honrar al FMI

En 2020 el Gobierno de Alberto Fern谩ndez tuvo como excusa el Covid para suspender las revisi贸n paritaria establecida para marzo y luego directamente postergar las paritarias por varios meses. De este modo, la baja en la recaudaci贸n tributaria la pagaron los salarios p煤blicos y las jubilaciones a la baja. Pero la tendencia en la recaudaci贸n se revirti贸 totalmente en el a帽o en curso: experimenta aumentos extraordinarios en t茅rminos nominales y reales (es decir, despu茅s de quitar el efecto de la inflaci贸n). En el acumulado del a帽o hasta mayo, los ingresos tributarios aumentaron 68 % interanual en t茅rminos nominales. Es decir, muy por encima de la inflaci贸n, por lo cual se recuperan en t茅rminos reales. Tambi茅n muy por encima del aumento salarial concedido en el 谩mbito p煤blico.

Tampoco ser铆a v谩lido que el Gobierno argumente que el aumento de la recaudaci贸n se explica por la vara baja de comparar contra los primeros meses de 2020 cuando m谩s impact贸 el Covid. Durante los primeros cinco meses de 2021, en comparaci贸n con el mismo per铆odo de 2019, la recaudaci贸n tambi茅n se recupera en t茅rminos reales: aument贸 116 % contra una inflaci贸n acumulada promedio de 112 %. Pero en el bienio 2019-2021 el aumento de 116 % de la recaudaci贸n contrasta mucho m谩s con el escaso aumento de los salarios estatales, que es del 52 % (considerando la Unidad Retributiva utilizada para establecer la grilla salarial del convenio SINEP).

Los primeros cinco meses de 2021 muestran un incremento extraordinario de la recaudaci贸n tributaria en pr谩cticamente todos los 铆tems, pero se destaca el aumento de los derechos de exportaci贸n cobrados (+204 % interanual en el acumulado hasta mayo) debido al aumento en la cotizaci贸n internacional de la soja.

Estos datos contrastan tambi茅n con el recorte en el Gasto en Personal que ya estaba definido en el Presupuesto de 2021, votado en el Congreso por el Frente de Todos. Este rubro, que incluye sueldos, transferencias, aportes personales, entre otros, pasa de $ 545.898 millones (presupuesto ejecutado 2020) a $ 623.362 millones (presupuesto vigente para 2021). Es decir, el gasto en personal aumenta apenas un 14,2 % en t茅rminos nominales, lo que implica un recorte real fenomenal. De esta forma, el Gobierno se 鈥渁horra鈥 en salarios alrededor de $ 180.000 millones comparado con el gasto de haberse incrementado al igual que la inflaci贸n.

El ajuste sobre los salarios p煤blicos se enmarca en una estrategia general de comprimir el gasto p煤blico. Mientras la recaudaci贸n aumenta a paso firme, en mayo el gasto primario retrocedi贸 17 % en t茅rminos reales respecto del a帽o anterior, seg煤n la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta disminuci贸n se asienta, entre otros 铆tems, en bajas de los montos destinados a las jubilaciones (-10% interanual), a los salarios p煤blicos (-8%) y a los programas sociales (-42%). El ajuste de las cuentas p煤blicas, en sinton铆a con lo que exige un futuro acuerdo con el FMI, lo est谩n pagando los sectores de la poblaci贸n m谩s expuestos a los efectos de la crisis en un pa铆s con alrededor de la mitad de la poblaci贸n bajo la l铆nea de la pobreza.

Esta situaci贸n expone la voluntad de ajuste del Gobierno del Frente de Todos. En los primeros meses del a帽o, el ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, se aproxima a hacer realidad el sue帽o eterno de Domingo Cavallo, el ex ministro de Carlos Menem y Fernando de la R煤a, de lograr el 鈥渄茅ficit cero鈥. El desenvolvimiento futuro dir谩 si el resultado fiscal de los primeros meses se sostiene o las necesidades electorales del oficialismo imponen un mayor volumen de gasto p煤blico. Por el momento Guzm谩n se gan贸 el elogio de Cavallo. El ex ministro asegur贸 que Guzm谩n 鈥減uede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado鈥.

Teletrabajo, reforma laboral en los hechos

Un gran n煤mero de estatales ingresaron a la modalidad del teletrabajo sin ning煤n tipo de derechos. Si la pandemia puede ser un motivo l贸gico para no asistir a organismos p煤blicos que en tiempos normales aglomeran grandes masas de personas, no hay ning煤n motivo l贸gico para que el estado empleador haya incorporado a la fuerza al teletrabajo a miles de estatales sin proveer las herramientas necesarias como ser computadoras, escritorio, sillas, entre los m谩s importantes. En abril-mayo de 2020 una encuesta de la Oficina Nacional de Empleo P煤blico (ONEP) exhib铆a que 鈥渆l 79% de las y los encuestados puso a disposici贸n equipos propios mientras que s贸lo el 21% dan cuenta del uso de equipos pertenecientes a su respectiva jurisdicci贸n鈥. Es probable que transcurrido m谩s de un a帽o esa situaci贸n no hay cambiado sustancialmente.

Tampoco el estado empleador se hizo responsable de los gastos que conlleva desarrollar las tareas en el hogar, como ser el pago de la conectividad a trav茅s de internet. Pero tambi茅n hay otros gastos como el alquiler, la electricidad y el gas que el estado empleador deber铆a pagar en las proporciones que corresponden al consumo en el horario laboral.

Adem谩s, los empleados estatales ingresaron masivamente al teletrabajo sin capacitaci贸n para el uso de herramientas inform谩ticas adecuadas a las nuevas condiciones laborales. Si bien existieron algunas ofertas de capacitaci贸n, estas fueron limitadas y no necesariamente adecuadas a las necesidades del trabajo en el hogar. No hay mundo feliz en el teletrabajo donde se mezclan los tiempos laborales y las tareas dom茅sticas, que recaen mayormente sobre las mujeres. Esto se agrava en los casos que las autoridades de los ministerios no respetan los horarios laborales, el derecho a la desconexi贸n o la interrupci贸n del trabajo para tareas de cuidados.

La administraci贸n p煤blica nacional es un ejemplo de precarizaci贸n laboral. Seg煤n un informe de la extinguida Secretar铆a de Modernizaci贸n [4], entre el personal civil, en diciembre de 2018, exist铆a un 37 % de planta temporaria y contratada. El teletrabajo allana el camino a una mayor precarizaci贸n, en tanto resulta m谩s sencillo establecer contratos temporales cuando se trabaja desde la casa que cuando se est谩 organizado en el lugar de trabajo. De hecho, antes de la pandemia exist铆an en varios organismos p煤blicos 谩reas con d铆as de teletrabajo. En esos casos, la mayor铆a de las trabajadoras y trabajadores tienen contratos temporales.

La reglamentaci贸n de la Ley de Teletrabajo result贸 incluso m谩s favorable a la expansi贸n de la precariedad. Seg煤n analiza el Observatorio del Derecho Social de la CTA 鈥渟i la ley ya era bastante laxa en cuanto a las posibilidades que brindaba para que los empleadores utilizaran esta modalidad, la reglamentaci贸n avanza un paso m谩s y pone en riesgo el ejercicio en la pr谩ctica de algunos de los derechos que ella hab铆a reconocido. Este es el caso, en particular, de la habilitaci贸n para que los trabajadores desarrollen tareas en sus domicilios sin contar con la cobertura de la ley (art铆culo 1 de la reglamentaci贸n) y del debilitamiento del derecho a la reversibilidad (art铆culo 8)鈥. Pero la reglamentaci贸n tambi茅n debilita el derecho a la desconexi贸n digital y a la interrupci贸n del trabajo para desarrollar tareas de cuidado. No solo eso. La reglamentaci贸n estableci贸 el car谩cter no remunerativo de las compensaciones por gastos y de la entrega de elementos de trabajo, por lo cual no entran en consideraci贸n para el c谩lculo de indemnizaciones.

Luego de dos rondas paritarias, el teletrabajo no fue discutido entre el estado empleador, los gremios y mucho menos, obviamente, el colectivo de trabajadores y trabajadoras estatales. Es decir que, as铆 como el estado es uno de los empleadores que m谩s recurre a la precarizaci贸n laboral, tambi茅n mantiene a miles de empleados en el teletrabajo sin que exista resguardo de derechos a trav茅s del convenio colectivo de trabajo.

Entrevista a Giselle Santana, ATE-INTI

Reclamamos la reapertura de la paritaria estatal

M.H.: El jueves 17 el espacio de Interjuntas de ATE realiz贸 un acto frente al INDEC para exigir la reapertura de la paritaria estatal. Seg煤n informaci贸n que he recopilado el poder de compra de los estatales ha perdido un 40% desde 2015, este a帽o la paritaria del 35% se ubica por debajo de la inflaci贸n interanual del 41%, estimado de mayo a mayo. Que en los 煤ltimos 7 a帽os la p茅rdida salarial alcanzar谩 a diciembre un 41.2%. Todas cifras abrumadoras. Y ustedes est谩n planteando una reapertura de la paritaria.

G.S.: S铆. Y no importa que esto haya sucedida el jueves pasado porque la idea es continuar uniendo fuerzas desde Interjuntas para reclamar la reapertura. Ayer justamente sali贸 en los medios la noticia de que 鈥淐achorro鈥 Godoy que es nuestro secretario general de ATE nacional, el mismo que firm贸 esa paritaria del 35%, ahora est谩 planteando la reapertura. Y s铆, no deber铆a haberla firmado a esa paritaria que desde el comienzo muchos afiliados de ATE y delegados que fuimos construyendo este espacio Interjuntas rechazamos. Justamente porque no ven铆a a cubrir ninguno de estos n煤meros tan tremendos que perdimos que mencionabas.

Si perdimos un 40% no podemos discutir una paritaria por debajo de esa p茅rdida y menos en 6 cuotas que es el otro dato fundamental de este acuerdo del 35%. Lo terminamos de cobrar en febrero del a帽o pr贸ximo. Con una p茅rdida del 40% nuestro reclamo era el 40% en una sola vez y a partir de ah铆 una cl谩usula de activaci贸n autom谩tica que equipare la inflaci贸n porque los precios est谩n desbocados. Y adem谩s porque los y las estatales estamos partiendo de muy atr谩s, hay compa帽eros y compa帽eras que tienen sueldos por debajo del salario m铆nimo, que es de 26.000 pesos. Y la inmensa mayor铆a de los y las estatales de organismos nacionales, ni hablar de los provinciales y municipales, est谩n por debajo de la canasta de consumos b谩sicos que son 66.000 pesos seg煤n el INDEC en los 煤ltimos informes.

Justamente por eso hicimos el acto en el INDEC, que habla de la l铆nea de pobreza y la inmensa mayor铆a de nuestros compa帽eros y compa帽eras est谩n por debajo de eso. Por eso el reclamo de reapertura de esta paritaria que fue firmada sin ninguna consulta por nuestro sindicato, por ATE, por supuesto por UPCN pero ellos hist贸ricamente han firmado paritarias a la baja. Por eso el reclamo.

M.H.: Otro de los temas que llamaron mi atenci贸n es la situaci贸n de precarizaci贸n del empleado estatal, contratos trimestrales, monotributistas, tercerizaci贸n como el caso del personal de maestranza 驴qu茅 nos podes comentar?

G.S.: Ese ha sido otro reclamo porque es una promesa incumplida de la paritaria pasada, que tambi茅n fue firmada por nuestro sindicato y que en este espacio tambi茅n rechazamos. Porque se plante贸 que iban a avanzar con el pase a planta permanente, una especie de extorsi贸n, del tipo 鈥榥o hay salario pero vamos a trabajar sobre el tema de la precarizaci贸n鈥 y la verdad es que hasta ac谩 no pas贸 nada tampoco en ese aspecto. A un a帽o de esa paritaria.

Esa es una situaci贸n grav铆sima y que genera mucho temor hoy entre los y las compa帽eras porque venimos de una experiencia que fueron los 4 a帽os de macrismo, con despidos masivos en el Estado. Despidos que fueron posibles porque nos encontr谩bamos en esta situaci贸n de precarizaci贸n que este gobierno se niega a resolver a pesar de haberlo prometido incluso en campa帽a.

En el INTI donde yo trabajo un alt铆simo porcentaje de los y las trabajadoras estamos contratados, me incluyo. Est谩 en extinci贸n la planta permanente. Y justamente la planta permanente est谩 contemplada en la Ley de empleo p煤blico como una manera de garantizar la estabilidad de trabajadores y trabajadoras cuyas patronales van cambiando de acuerdo a las elecciones, cambian los vientos pol铆ticos, justamente para tener una protecci贸n de un empleo que de por s铆 es muy inestable porque depende justamente de los cambios en los gobiernos y las pol铆ticas.

Tambi茅n ser铆a la 煤nica manera no solo de conservar nuestros puestos de trabajo, que ya de por s铆 es absolutamente relevante, sino de mantener determinadas pol铆ticas p煤blicas. Es imposible mantener a largo plazo proyectos estrat茅gicos en el Estado con personal precarizado en condiciones de fraude laboral como es el monotributo. C贸mo van a ir los y las compa帽eras del ministerio de Trabajo a auditar una empresa privada cuando en el propio ministerio de Trabajo tienen trabajadores y trabajadoras monotributistas. Que es un fraude, porque es facturarle a tu empleador como si fueras una persona que pas贸 por la puerta y entr贸 a arreglar una canilla.

La verdad es que la situaci贸n es tremenda y es uno de los reclamos m谩s sentidos, terminar con esta precarizaci贸n laboral que nos afecta como trabajadores pero tambi茅n afecta nuestro trabajo, y nuestro trabajo como estatales son los derechos de la poblaci贸n, fundamentalmente la poblaci贸n trabajadora del pueblo pobre. Es fundamental que no exista este nivel de precarizaci贸n en el Estado.

Paro en el Garrahan contra el acuerdo salarial del gobierno nacional, UPCN y ATE

Las y los trabajadores del Hospital Garrahan este jueves realizaron un paro contra la paritaria acordada y firmada entre el gobierno nacional, y las direcciones de ATE y UPCN de un 35% en cuotas, cuando la inflaci贸n acumulada es del 48.8%.

Sostienen: 鈥淣osotros con nuestro sueldo no llegamos a fin de mes. Es claro que la situaci贸n de ajuste no da para m谩s. Esto sin contar con el cansancio que llevamos acumulado por hacerle frente a esta pandemia con ritmos agotadores y con falta de personal.

El paro se fue gestando desde abajo. Las compa帽eras del sector de Instrumentaci贸n quir煤rgica tomaron el guante, se organizaron en su sector y decidieron que la mejor manera de enfrentar esta realidad era planteando un paro, dijeron 鈥榮i Neuqu茅n pudo nosotros tambi茅n鈥. As铆, lograron contagiar al resto de los sectores que se fueron sumando: enfermeras y enfermeros de diferentes sectores, laboratorio, los sectores covid, administrativos, farmacia, rayos, sala de yeso, hemoterapia, camilleros.

As铆 es que esta semana en asamblea se vot贸 un paro de todo el d铆a, con el apoyo de la Junta Interna, y el jueves desde las 7:00 nos fuimos reuniendo en la entrada del Hospital para que todos sepan que nos estamos poniendo de pie, porque no queremos que nos pasen por encima.

驴Qu茅 camino debemos tomar?

Mientras el gobierno sabe cu谩l es su plan, acuerdan recortes en el presupuesto de salud sin invertir lo necesario para hacerle frente a la pandemia, est谩n llevando adelante un ajuste hacia el conjunto de las y los trabajadores por la v铆a de acuerdos de salarios de miseria, mientras el costo de vida es alt铆simo, con un pacto sellado con las direcciones de las burocracias sindicales, para poder hacerle honor al FMI y pagarle al Club de Par铆s.

Por otro lado las familias de nuestros pacientes cada d铆a est谩n en peores condiciones, con trabajos precarios, o familias que perdieron el trabajo, sin IFE y adem谩s interrumpiendo los tratamientos de sus hijos por falta de plata, o porque las obras sociales ponen trabas para cubrir los tratamientos porque de acuerdo a ellos la salud es un gasto.

Hay que continuar construyendo la unidad por abajo, desde cada sector del hospital, sin importar si est谩n afiliados o no. Desde la Junta interna y desde la Asociaci贸n de Profesionales no podemos seguir en la sinton铆a de no poner por delante la unidad, hay que dejar las discusiones est茅riles de si se llama asamblea conjunta o no. (鈥) Hay que ponerse por delante de la situaci贸n que est谩 atravesando al conjunto de las y los trabajadores y coordinar convocando desde los enfermeros, t茅cnicos, m茅dicos, administrativos, camilleros, etc. Tomando adem谩s las demandas de nuestros compa帽eros tercerizados. Neuqu茅n marco un ejemplo de lucha muy importante, decidiendo en asambleas y votando el camino a seguir, coordinando con el resto de los hospitales de la provincia. As铆 lograron cortar Vaca Muerta, buscaron el apoyo de la comunidad que los acompa帽贸 en las movilizaciones y as铆 lograron pasar por arriba a la burocracia sindical y al gobierno provincial. Este es el camino que debemos tomar鈥.

El salario m铆nimo sigue sin cubrir las necesidades para no ser pobre

Esta semana Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (INDEC) public贸 los principales indicadores inflacionarios con respecto al mes de mayo. La Canasta B谩sica Total (CBT) se increment贸 un 2,4 % y la Canasta B谩sica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de la indigencia, un 2,8 %, ambas detr谩s de la inflaci贸n mensual que marc贸 un 3,3 %. Sin embargo, una familia integrada por dos adultos y dos menores, con salarios m铆nimos, no alcanza a superar la l铆nea de pobreza.

A partir de mayo dicha familia necesita 64.445 pesos para superar dicha condici贸n. La inflaci贸n mensual se vio afectada en especial por la suba en transporte y salud, 6 y 4,8 %, respectivamente. Los alimentos estuvieron en l铆nea con la CBA, compuesta por una selecci贸n de aquellos bienes alimentarios capaces de garantizar calor铆as nutricionales necesarias para el hogar del tipo de familia mencionado.

A nivel interanual, el 脥ndice de Precios de Precios al Consumidor (IPC) mostr贸 una evoluci贸n del 48,8 %, mientras que la l铆nea de indigencia (CBA) y pobreza (CBT) estuvieron por encima: 53,4 % en el primer caso y 49,6 % en el segundo. De esta manera, el hogar tipo se帽alado no logra superar la l铆nea de pobreza. El salario m铆nimo vital y m贸vil alcanz贸 los 24.408 pesos en mayo, tras el incremento pautado del 35 % desde abril de este a帽o a febrero de 2022. Representa un 38 % del valor de la CBT y un 89 % de la CBA.

Uno de cada tres trabajadores es pobre

Un trabajo del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas (IPyPP) afirm贸 que un 38 % de los asalariados del pa铆s tienen ingresos por debajo de la l铆nea de la pobreza. Adem谩s, un 5 % est谩 por debajo de la l铆nea de indigencia.

Desde octubre del a帽o pasado, el aumento de la inflaci贸n dispar贸 el IPC en todo el pa铆s, en especial en alimentos, lo que impacta de forma directa en la cantidad de personas que est谩n afectados por la pobreza. Es que el crecimiento de precios es el 鈥渋mpuesto de los pobres鈥, como suelen analizar los economistas, e impacta de forma directa en los sectores con ingresos m谩s bajos.

Pero la tendencia alcista se mantiene al punto que comenz贸 a afectar a otros sectores, incluyendo a los asalariados, y lo que hace que hoy cada vez m谩s trabajadores son pobres. Este fen贸meno, que afecta a informales y cuentapropistas, tambi茅n alcanza a empleados bajo convenio.

En este punto, un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas (IPYPP) alerta que con los datos actuales, uno de cada tres asalariados argentinos est谩n en esa condici贸n de precariedad. Los n煤meros marcan que las mujeres son las m谩s afectadas por este fen贸meno, que adem谩s tiene en algunos sectores una incidencia mayor, como los estatales municipales, que vienen bregando para que los salarios en las comunas no puedan ser inferiores del m铆nimo, vital y m贸vil.

En el Gobierno conf铆an que el ritmo inflacionario se frenar谩, pero las paritarias, herramienta para proteger los sueldos, siguen cerrando acuerdos por debajo de la expectativa del crecimiento de precios.

El informe del IPyPP, que lidera el economista y director del Banco Naci贸n, Claudio Lozano, analiz贸 el impacto de la actual situaci贸n econ贸mica en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Seg煤n los datos del trabajo, 鈥渆l 38 % de los trabajadores percibe salarios por debajo de la canasta familiar鈥, es decir, uno de cada tres empleados, mientras que 鈥渆l 44,7 % se encuentra precarizado鈥. Adem谩s, 鈥渟i se toman como referencia los valores de las canastas b谩sicas utilizadas oficialmente, surge que el 32,4 % de los asalariados est谩n por debajo de la l铆nea de la pobreza y el 5 % en la indigencia鈥.

鈥淯no de los datos m谩s alarmantes que arroja el estudio es el hecho de que uno de cada tres trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al salario m铆nimo, vital y m贸vil (23.544 pesos鈥, agreg贸 el informe. 鈥淓sto es una radiograf铆a de la crisis en el mercado laboral y hace imprescindible la necesidad de garantizar un Ingreso B谩sico Universal鈥, destac贸 el Instituto, que viene trabajando en este 鈥渟alario universal鈥, una propuesta que apoyan diversos sectores gremiales y sociales, como la CTA Aut贸noma.

El detalle, por ramas y g茅nero

En el detalle, el informe dirigido por Lozano bajo la coordinaci贸n de Ana Rameri, indic贸 que al cuarto trimestre del 2020, 鈥渉ay cuatro ramas de actividad que concentran la mitad de las ocupaciones: comercio (17 %), industria manufacturera (13,2 %), servicios financieros, de alquiler y empresariales (11,1 %) y construcci贸n (10,1 %).

La actividad mercantil es la que m谩s empleados bajo convenio tiene en el pa铆s, y no escapa a la realidad de tener muchos empleados bajo la l铆nea de pobreza. 鈥淓n el sector tenemos este problema, en especial entre los empleados que realizan tareas 鈥榩art time鈥 o de medio tiempo鈥, explic贸 Mario Amado, l铆der de la agrupaci贸n La Voz de Comercio.

El dirigente recalc贸 que 鈥渃uando se negocian las paritarias los sueldos quedan por encima de la l铆nea de pobreza, pero en este contexto de inflaci贸n y deterioro salarial a los dos, tres meses te supera, volv茅s a quedar abajo鈥. 鈥淓sto afecta a los trabajadores de jornada completa tambi茅n, porque a los 鈥榩art time鈥 siempre los ten茅s bajo esos niveles鈥, dijo Amado.

Adem谩s, el informe del IPyPP alert贸 que existe un fuerte componente de g茅nero en este fen贸meno, ya que 鈥渕ientras el 26,7 % de los varones gana menos que el m铆nimo, el porcentaje asciende al 43 % en el caso de las mujeres鈥.

En parte, analiz贸 el estudio, esto responde a que las trabajadoras 鈥渟on tambi茅n las m谩s afectadas por la desigual distribuci贸n de las tareas dom茅sticas y de cuidado, y la consecuente necesidad de desplegar estrategias de conciliaci贸n entre el trabajo productivo y reproductivo鈥. Sin embargo, 鈥渓os bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial.

De hecho, aun ajustando el indicador en funci贸n de las horas trabajadas, resulta que una cuarta parte de las/os trabajadores ganan menos del salario m铆nimo por hora鈥. 鈥淓ste porcentaje asciende a casi el 40 % para las/os cuentapropistas y para la poblaci贸n asalariada informal鈥, recalc贸 el informe.

Adem谩s, se subray贸 que el nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina 鈥渟e manifiesta con mayor crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes: 6 de cada 10 ni帽as, ni帽os y adolescentes est谩n por debajo de la l铆nea de pobreza鈥.

Salario M铆nimo

Para el trabajo de Lozano, en este contexto 鈥渙btener un empleo no garantiza acceder al salario m铆nimo, vital y m贸vil鈥. Esto es algo que vienen alertando varios sectores, en especial los municipales de todo el pa铆s. Con salarios deteriorados, son un sector que hist贸ricamente denuncia la presencia de 鈥渢rabajadores pobres鈥.

En este sentido, desde la Confederaci贸n de Trabajadores Municipales de la Rep煤blica Argentina (CTM) vienen trabajando en un Proyecto de ley para que ning煤n empleado comunal cobre por debajo del ingreso m铆nimo. La propuesta est谩 en el Congreso, presentado por el diputado nacional Walter Correa, y adem谩s fue llevado a la discusi贸n en la 煤ltima reuni贸n del Consejo del Salario. En este sentido, la dirigencia sindical viene pidiendo este paso desde el a帽o 2000, pero hasta ahora no lograron el consenso para aprobar la iniciativa.

鈥淗oy hay provincias donde se cobran salarios conformados m谩s bajos, como en el NEA, donde no hay un valor de referencia y el poder pol铆tico paga lo que quiere. La nueva ley har铆a que nadie cobre por debajo del salario m铆nimo鈥, dijo el titular de la Federaci贸n de Trabajadores Municipales, Rub茅n 鈥淐holo鈥 Garc铆a, a mediados de abril en la previa de la reuni贸n del Consejo del salario.

En ese encuentro, los municipales no lograron avanzar sobre su pedido, pero pudieron plantear sus necesidades. Como ejemplo, cont贸 Garc铆a, 鈥渆n Jujuy un municipal cobra un sueldo de 15.000 pesos, cuando el m铆nimo, sin la actualizaci贸n de abril, est谩 en 21.600 pesos鈥.

En coincidencia con esto, el informe del Instituto que lidera Claudio Lozano reafirm贸 en este contexto 鈥渞esulta a煤n m谩s grave si tenemos en cuenta el fuerte deterioro que ha sufrido ese valor (el salario m铆nimo) de referencia en los 煤ltimos a帽os鈥. 鈥

鈥淟o expuesto sumado al mayor crecimiento de la indigencia (el hambre) en el marco del empobrecimiento general de la poblaci贸n, ratifica la imprescindible necesidad de garantizar un Ingreso B谩sico Universal para toda la poblaci贸n en situaci贸n de informalidad y desempleo que fije un piso alimentario para toda la sociedad argentina鈥, concluy贸 el trabajo.

Desempleo: 10,2% en el primer trimestre del a帽o

La tasa de desocupaci贸n alcanz贸 al 10,2% al t茅rmino del primer trimestre del a帽o, por debajo del 10,4% de igual per铆odo del a帽o, y del 11% con que cerr贸 el 2020, inform贸 este jueves el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (INDEC).

La poblaci贸n ocupada que realiz贸 el trabajo desde su vivienda creci贸 de 6,1% a 17,1% entre los 1掳 trimestres de 2020 y 2021.

La tasa de desocupaci贸n fue de 12,3% para las mujeres, en tanto que, entre los varones, se ubic贸 en 8,5%. Asimismo, la tasa fue menor en los aglomerados de menor poblaci贸n. En los aglomerados con menos de 500.000 habitantes, alcanz贸 6,8% de la poblaci贸n econ贸micamente activa en el primer trimestre, contra 10,8% en aquellos con 500.000 y m谩s habitantes.

Entre las regiones, Gran Buenos Aires present贸 el mayor porcentaje de desempleo (11,0%), mientras que Noreste fue la de menor nivel (6,1%).

Miles de manifestantes de la Unidad Piquetera marcharon otra vez a Desarrollo Social

Organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera se manifestaron el viernes 18 de junio frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, frente a la Avenida 9 de Julio, donde volvieron a reclamar por una mayor asistencia en medio de la pandemia y piden ser recibidos por el titular de la cartera, Daniel Arroyo. Adem谩s, las mismas agrupaciones, junto a trabajadores de la salud, se movilizaron en el Puente Pueyrred贸n.

Los manifestantes se concentraron en tres columnas desde las 11:00 en las zonas norte, sur y oeste del 脕rea Metropolitana de Buenos Aires. Desde all铆, caminaron al centro porte帽o para rodear la sede del ministerio.

Marcharon reivindicando estas consignas:

AGUINALDO O BONO COMPENSATORIO PARA LXS TRABAJDORXS DEL POTENCIAR TRABAJO.

APERTURA DEL PROGRAMA PARA ASISTIR A LXS DESOCUPADXS.

ATENCI脫N INTEGRAL A LOS COMEDORES Y MERENDEROS POPULARES.

AUMENTO DE LOS POTENCIAR TRABAJO, 隆NINGUN TRABAJADORX POR DEBAJO DE LINEA DE POBREZA!

VACUNAS PARA LXS COMPA脩ERXS QUE ATIENDEN MERENDEROS Y COMEDORES DE TODO EL PA脥S.

Varias arterias centrales de la CABA fueron bloqueadas por miles de integrantes de unas 40 organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha, en reclamo de ayudas para los trabajadores informales y los desempleados.

Los manifestantes amenazaron con montar carpas en el lugar si no son atendidas sus demandas.

Esas organizaciones tambi茅n se movilizaron en distintas provincias del pa铆s en un marco del creciente endurecimiento de sus demandas luego de tres a帽os de deterioro de la situaci贸n econ贸mica y social.

El ministerio de Desarrollo Social anunci贸 que pagar谩 un bono extraordinario de 6.000 pesos a cerca de un mill贸n de titulares de un programa que busca potenciar el trabajo.

Representantes de las organizaciones dijeron que ese bono no es suficiente y el gobierno debe garantizar un 鈥渁guinaldo鈥 o paga extra para la mitad del a帽o que 鈥渃ompense las p茅rdidas frente al aumento de los precios鈥, as铆 como asistencia para los comedores que alimentan a familias empobrecidas.

Seg煤n los manifestantes hay unas ocho millones de personas -de una poblaci贸n total de 45 millones- que no tienen asistencia y que deber铆an recibir adem谩s el llamado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que implement贸 el gobierno en 2020 para contrarrestar los perjuicios econ贸micos de la pandemia.

鈥淟o que le estamos planteando al Gobierno es que tiene que volver a pagar el IFE. Alcanz贸 a nueve millones de familias el a帽o pasado, pero hoy con suerte hay un mill贸n que acceden al Potenciar. La cuenta es simple: quedan ocho millones de personas sin ning煤n tipo de asistencia鈥, dijo Silvia Saravia, dirigente nacional de Barrios de Pie-Libres del Sur. E insisti贸: 鈥淟a situaci贸n de hoy es peor a la del a帽o pasado, respecto de los contagios y los datos de indigencia, pero el Gobierno no da ninguna respuesta. Ayer confirmaron el bono, que no est谩 mal, pero no alcanza, porque solo llega al mill贸n de titulares del Potenciar鈥.

芦Desde que empez贸 este Gobierno empezaron con las promesas no cumplidas. Pero no a nosotros, a nadie le cumplieron. A los jubilados les dijeron que les iban a aumentar con los intereses de las Leliq. La verdad que el Gobierno tiene suerte de que la gente no est茅 prendiendo fuego todo芦, esgrimi贸 el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Por otra parte, Belliboni sostuvo que actualmente hay menos personas con planes que en el 2001, debido a que en esa 茅poca 芦hab铆a 2, 2 millones de personas禄 con beneficios del Estado 芦y ahora hay 800.000禄.

La crisis sanitaria aceler贸 la recesi贸n y la pobreza se dispar贸 a m谩s del 40%. El gobierno de Fern谩ndez, quien asumi贸 en diciembre de 2019, afirma que hay una incipiente reactivaci贸n, sin embargo, por ahora resulta insuficiente en este contexto de deterioro.

鈥淕ran unidad piquetera contra el ajuste鈥 fue el lema de la movilizaci贸n, que incluy贸 cortes de rutas y bloqueos de puentes y accesos a la ciudad de Buenos Aires. La marcha tuvo r茅plicas en distintos puntos del pa铆s.

Participaron las siguientes organizaciones sociales:

POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR 鈥 C.U.Ba.鈽哅.T.R./MIDO 鈥 MAR 鈥 M29 鈥 BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL 鈥 FDU 鈥 BUEL 鈥 A TRABAJAR 鈥 ORGANIZACI脫N 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L 鈥 LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) 鈥 MTL REBELDE 鈥 M.B.T 鈥 FRENTE DE LA RESISTENCIA.

BARRIOS DE PIE 鈥 MST TERESA VIVE.FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR

Paritarias en prensa

Las empresas period铆sticas de prensa escrita y un sindicato sin representaci贸n real en la Ciudad de Buenos Aires (UTPBA) cerraron la negociaci贸n paritaria 2021-2022. El 鈥渁cuerdo鈥, que repudiaron desde el SiPreBA por ileg铆timo e insuficiente, consiste en la mayor铆a de los casos en un 鈥渋ncremento鈥 del 30% fraccionado en tres cuotas de 10%, a cobrarse con los sueldos de septiembre, noviembre y enero de 2022.

鈥 La negociaci贸n consolida la p茅rdida acumulada en los sueldos del sector, que desde enero de 2017 han sufrido el recorte de un 42% en la capacidad de compra. Lejos de recomponer ese retroceso, tampoco se acerca a empatar la proyecci贸n inflacionaria de 2021.

鈥 Las cuotas, que ser谩n en su inicio no remunerativas, se ir谩n incorporando al salario a costa del sueldo neto. Por lo tanto, el incremento porcentual ser谩 menor.

鈥 La recomposici贸n fraccionada implica la inevitable p茅rdida de poder adquisitivo contra la inflaci贸n, que se acumula con el correr de los meses en paralelo a las cuotas. Como agravante, lo firmado le confiere a las empresas el derecho de declararse en crisis y diferir los pagos.

鈥 A pesar de que la ley 27.555 que regula el Teletrabajo est谩 vigente desde el 1 de abril, las empresas siguen sin asumir costo alguno. Lo firmado en paritaria pauta una comisi贸n para tratar el tema reci茅n en julio, casi un a帽o y medio despu茅s de que la mayor铆a de les compa帽eres de prensa escrita tuvieron que adoptar esa modalidad.

La recomposici贸n, fechada el 11 de junio, fue pactada por las c谩maras AEDBA (que nuclea al diario Clar铆n, El Cronista, La Naci贸n, Perfil y P谩gina/12, entre otros), AFERA, el sector de AAER y APTA, que re煤nen a las revistas, y representantes de Infobae, Publirevistas S.A y las agencias internacionales ANSA y EFE. Empresas de medios con redacciones que tienen asambleas y Comisiones internas organizadas en el SiPreBA.

Sin embargo, periodistas y trabajadores de prensa escrita no fueron parte de la negociaci贸n. Sin una representaci贸n real y leg铆tima del sector gremial, la paritaria resulta una competencia entre las empresas por ver qui茅n rebaja m谩s los salarios.

Marcan la diferencia las negociaciones llevadas adelante por la FATPREN con los medios de distintas provincias, con instancias que cuentan con la participaci贸n tanto de las asambleas como de los plenarios de delegades y dirigentes. Incluso, a trav茅s de la Federaci贸n, la asamblea de Agencia T茅lam est谩 en v铆as de cerrar su nueva pauta salarial. Mientras que en los canales de televisi贸n, los acuerdos por empresa con las Comisiones internas y asambleas del SiPreBA obtuvieron mejores resultados porcentuales frente a lo 鈥渘egociado鈥 en prensa escrita, por quienes formalmente tienen el sello para la paritaria, pero s贸lo representan los intereses de las empresas.

El panorama es dram谩tico para quienes trabajan en diarios, revistas, agencias de noticias y portales web. Desde el SiPreBA constatan que el 80% de les compa帽eres en la categor铆a testigo de 鈥渞edactor鈥 cobra menos de $62.958, el umbral que define lo m铆nimo para cubrir una canasta b谩sica total (CBT).

Ejercer un periodismo de calidad con libertad de expresi贸n requiere de salarios dignos. La tarea de informar no puede transformarse en una 鈥渧ocaci贸n鈥 mal remunerada, como sue帽a alg煤n empresario que precariza nuestro trabajo. Desde el SiPreBA repudiamos esta nueva paritaria a la baja y exigimos una recomposici贸n salarial con representaci贸n directa de les trabajadores.

Comisi贸n Directiva 鈥 Sindicato de Prensa de Buenos Aires

Mi茅rcoles 16 de junio de 2021Acuerdos paritarios en Telefe y Am茅rica

En el 谩rea de noticias de Telefe la recomposici贸n, previo a su firma legal a cargo de los dirigentes Agust铆n Lecchi y Diego Pietrafesa, fue aprobada en una masiva asamblea del sector conducida por la Comisi贸n Interna (Laura Kalerguiz, Rodolfo Luccioni y Miguel Aranda), que cont贸 con la participaci贸n del 80% de les afiliades al SiPreBA en el canal.

Por su parte, para el 谩rea de prensa de los canales Am茅rica y A24, el acuerdo tambi茅n fue rubricado por la Comisi贸n Interna, con les compa帽eres Dar铆o Mart铆nez, Luisa Barbosa y Leo Godoy. Con el apoyo de la asamblea por votaci贸n un谩nime, el mismo tendr谩 vigencia hasta marzo 2022.

Entrevista a Agust铆n Lecchi, delegado del SiPreBA y la TVP

M.H.: Un D铆a del periodista que nos encuentra parados 驴d贸nde?

A.L.: Despu茅s de cuatro a帽os de macrismo en donde perdimos 4.500 puestos de trabajo, un 40% de nuestro poder adquisitivo, el 7 de junio hicimos p煤blica una encuesta del SiPreBA que hacemos todos los a帽os para esta fecha, con mil casos de compa帽eros y compa帽eras de los que m谩s de 55% cobra salarios por debajo de la canasta b谩sica, por debajo de los 62.000 pesos. Y la pandemia y la situaci贸n actual tambi茅n, lejos de revertir la situaci贸n que heredamos del macrismo, tendi贸 a consolidarse.

Lo que hay que decir es que en los lugares donde estamos organizados, donde hay organizaci贸n gremial estamos mejor que donde no la hay, podemos defender nuestros derechos, en algunos casos ampliarlos, pero en la generalidad de los casos la situaci贸n es muy cr铆tica y va de la mano con una erosi贸n general de la actividad y las condiciones obviamente laborales pero tambi茅n en las que se produce la informaci贸n y en la que se construye la comunicaci贸n en nuestro pa铆s, que es algo que afecta al debate p煤blico y a toda la sociedad, no solo a nosotros como sector.

M.H.: Otro de los reclamos es el plan de vacunas.

A.L.: Nosotros en muchas provincias logramos a trav茅s de los sindicatos de base de la Federaci贸n, que los trabajadores de prensa fueran integrados como estrat茅gicos en los planes de vacunaci贸n.

M.H.: Neuqu茅n, C贸rdoba y Misiones.

A.L.: Chaco y Santa Cruz tambi茅n. No lo logramos en CABA y es una situaci贸n grave porque se han muerto y se siguen muriendo compa帽eros, la semana pasada falleci贸 Miguel Fern谩ndez de Am茅rica, m谩s de 50 trabajadores de prensa fallecieron a causa del Coronavirus y muchos estamos trabajando de manera presencial.

M.H.: 3.300 contagios.

A.L.: De esa encuesta que te mencionaba, un 15% se contagi贸 y muchos con secuelas importantes y algunos fallecieron. Por eso lo de la vacunaci贸n es importante, no pedimos ning煤n privilegio, sino que como realizamos una tarea esencial en la calle durante toda la pandemia, merecemos ser vacunados.

M.H.: Hoy apag贸n de noticias.

A.L.: S铆, hoy vamos a hacer cese de tareas de dos horas por turnos en todas las redacciones de diarios, revistas, agencias y portales de CABA exigiendo el pleno reconocimiento del SiPreBA que es nuestro sindicato, estar en paritarias, que es lo que deber铆a suceder porque son paritarias rengas sin la pata trabajadora y esa es una de las principales causas por las que nuestro salario se deval煤a a帽o a a帽o. Hoy en Clar铆n, P谩gina 12, Ol茅, 脕mbito Financiero, Infobae, en las redacciones m谩s importantes, va a haber paro de 2 horas por turno.

M.H.: 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

A.L.: Agradecer el espacio, porque si bien hice hincapi茅 en los medios privados y los medios p煤blicos, tambi茅n es muy importante el acompa帽amiento de los medios autogestivos, independientes y populares y la unidad que logramos conseguir, as铆 que muy feliz d铆a para ustedes tambi茅n.

Con una carta ante la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Salud y la Secretar铆a de Medios de la Naci贸n, desde el SiPreBA en conjunto con la FATPREN reiteraron el pedido para que se incluya a les trabajadores de prensa, que realizan tareas en coberturas en exteriores y de manera presencial, entre las prioridades del plan vacunaci贸n contra el COVID como parte de los sectores estrat茅gicos. La presentaci贸n fue acompa帽ada por el apoyo de m谩s de 1.000 firmas de periodistas de diversos medios de alcance nacional, como Telefe, Clar铆n, T茅lam, P谩gina 12, La Naci贸n, Tiempo Argentino, Radio Nacional, AM 750, Am茅rica, Perfil, Televisi贸n P煤blica, Diario Popular, El Diario Ar, El Trece, TN, El Cronista, Futurock, Del Plata, 脕mbito Financiero, entre muchos otros.

Este pedido ya hab铆a sido realizado, en conjunto con la Federaci贸n y ARGRA, en distintas oportunidades. Frente al Ministerio de Salud de la Naci贸n, se solicit贸, en primera instancia, el 12 de febrero, y luego se insisti贸 el pasado 11 de mayo. Asimismo, han hecho planteos similares a la Jefatura de Gobierno y al ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, incluso junto a otras organizaciones sindicales, sin ning煤n tipo de respuesta.

En la presentaci贸n, informan al Gobierno que en el sector, entre un 14% y un 18% del total de les trabajadores se enferm贸 de coronavirus. Porcentaje que est谩 por encima de la media de contagio de la poblaci贸n nacional y que aumenta marcadamente en el reducido grupo que cumple funciones en coberturas y exteriores.

Reiteran la urgencia de esta solicitud y lamentan el fallecimiento de m谩s de 50 compa帽eres de prensa desde el inicio de la pandemia.

Volvi贸 a fracasar la paritaria de Alimentaci贸n

Las empresas no mejoraron la oferta salarial en el marco de las paritarias de Alimentaci贸n por lo que los representantes de la Federaci贸n de Trabajadores de Industrias de Alimentaci贸n (FTIA) volvieron a rechazar el 32% de recomposici贸n.

Desde el gremio acusaron de intransigentes a los empresarios y recordaron que el 29 de este mes vence la conciliaci贸n obligatoria, por lo que en ese momento se retomar铆a el plan de lucha.

鈥淓l d铆a de hoy, martes 22 de junio, la C谩mara empresaria se present贸 a la audiencia por las paritarias del CCT 244/94, sin modificar la propuesta realizada con anterioridad鈥 se帽ala el comunicado de la filial Buenos Aires del Sindicato de Alimentaci贸n que conduce Rodolfo Daer.

Adem谩s, destaca que: 鈥淟os paritarios de la Federaci贸n de Trabajadores de Industrias de Alimentaci贸n consideran inaceptable la actitud mezquina del sector empresario鈥.

鈥淒esde el STIA Buenos Ares, ratificamos, una vez m谩s, la necesidad de preservar el poder de compra de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de Alimentaci贸n, y en tal sentido, instamos al sector empresario a que presente una propuesta acorde a las circunstancias econ贸micas que atravesamos los asalariados de Alimentaci贸n鈥, remarcaron desde el STIA.

Tambi茅n dejaron trascender que, seg煤n su opini贸n, el boicot paritario de las alimenticias es parte de un plan sistem谩tico.

Desde el gremio consideran que las firmas est谩n en una cruzada contra el Gobierno que se profundiz贸 tras la asunci贸n de Daniel Funes de Rioja como presidente de la UIA.

Las patronales alimenticias aumentaron sus ingresos un 83 % en un a帽o

El sector de los productos alimenticios registr贸 en abril un crecimiento interanual del 83,3 %, en tanto la producci贸n reflej贸 un incremento del 7,2% y las cantidades enviadas un avance del 32,3% interanual de acuerdo con un informe de la consultora Investigaciones Econ贸micas Sectoriales (IES). La diferencia entre los ingresos obtenidos y las cantidades se explica por una suba del 38,6 % promedio de los precios internacionales de los commodities.

Los precios internacionales que vienen en alza en el 煤ltimo tiempo permiten a las patronales agroexportadoras aumentar m谩s sus ganancias. En mayo de este a帽o el precio de la soja tuvo su r茅cord llegando a 600 d贸lares por tonelada, el valor m谩s alto en los 煤ltimos 12 a帽os. Desde ah铆 en adelante el precio sufri贸 altibajos y hoy en d铆a ronda los 500 d贸lares por tonelada, lo cual sigue estando muy por encima de precio que ten铆a en la primera parte de 2020, cuando cotizaba en torno de los 350 d贸lares por tonelada.

El gran aumento de los ingresos de los grandes grupos agroexportadores contrastan con el deterioro en las condiciones y poder de compra de la mayor铆a de la poblaci贸n del pa铆s.

A pesar del incremento de las ganancias de las patronales agrarias en el 煤ltimo tiempo y luego de algunos 鈥渁magues鈥 el gobierno no increment贸 el valor de las retenciones y en 2020 el sector fue premiado con la reducci贸n temporal de las retenciones a la soja y la aprobaci贸n del trigo transg茅nico, adem谩s de la persistente depreciaci贸n del peso.

La patronal da marcha atr谩s con un despido en Acindar

El 14 de abril la patronal de Acindar despidi贸 a Walter Valiente, operario del sector de alambre de la planta de Villa Constituci贸n, ex delegado y referente del sector, que ven铆a denunciando condiciones inseguras en su lugar de trabajo. Los trabajadores del sector, junto a la Comisi贸n Interna y la directiva de UOM Villa, llevaron adelante un paro total de actividades que llev贸 a una conciliaci贸n voluntaria. Vencida la conciliaci贸n, ante la determinaci贸n de la patronal de ratificar el despido, los trabajadores volvieron a parar la planta, logrando un nuevo llamado a di谩logo por parte de la patronal y llegando al acuerdo de retrotraer el despido, aunque la patronal sostiene la voluntad de trasladar al compa帽ero a otra planta en otra localidad.

Mientras se desarrollaban las negociaciones, en la planta falleci贸 Brian Albornoz, en un accidente laboral completamente evitable que demuestra que los reclamos por seguridad son m谩s que justos, y los trabajadores de Acindar tambi茅n respondieron parando la planta.

