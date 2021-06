Ajuste y pobreza infantil (II)

Mario Hernandez

La ni帽a M (marzo 2021) es apenas une de los dos millones de ni帽os y ni帽as indigentes en la Argentina. En los 煤ltimos dos a帽os, el proceso de crecimiento de la indigencia en la ni帽ez se ha acentuado. Las razones: la merma de ingresos en los sectores vulnerables que, al carecer de vivienda propia, van a parar a la calle y una suba desatada de los precios de los alimentos, especialmente de los que hacen al consumo popular. Sin embargo, los fondos destinados a dos de los programas m谩s importantes de Desarrollo Social vinculados a la infancia perdieron un 27% de su valor en la 煤ltima d茅cada.

M谩s all谩 de las transferencias con fondos del Anses, lo cierto es que el Estado durante el per铆odo redujo sus esfuerzos orientados espec铆ficamente a atender las problem谩ticas de los ni帽os, ni帽as y adolescentes. Durante la d茅cada que va desde 2011 a 2021, el presupuesto de los programas dependientes del ministerio de Desarrollo Social orientados hacia la ni帽ez sufrieron un recorte en t茅rminos reales de m谩s de un cuarto del total.

Es evidente que la pandemia del coronavirus exacerb贸 este cuadro. Los indicadores de pobreza e indigencia crecieron. Ahora bien, no es un problema solo argentino. La ONU, Unicef y las organizaciones sociales que siguen el tema, advierten sobre el crecimiento de la pobreza y la indigencia en todo el mundo. La Cepal, un organismo especializado en asuntos econ贸micos y sociales de Am茅rica Latina, advirti贸 que la pandemia llev贸 los niveles de pobreza en la regi贸n a los que exist铆an 20 a帽os atr谩s. Mientras, los m谩s ricos pueden acrecentar sus bienes en pandemia, los m谩s pobres se hunden m谩s en la miseria.

El diagn贸stico de la pobreza infantil en la Argentina indica que el porcentaje de ni帽os y ni帽as pobres llega al 62,9%. Seg煤n estimaciones de UNICEF, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se pas贸 de 7 a 8,3 millones. Las zonas m谩s afectadas son el Conurbano bonaerense y las grandes ciudades como Rosario y C贸rdoba, adem谩s de la regi贸n noreste: Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero.

En el 煤ltimo a帽o dos millones y medio de personas cayeron en la pobreza como consecuencia de la situaci贸n econ贸mica vinculada con el COVID. Las medidas gubernamentales no fueron suficientes como para evitarlo. Una encuesta de UNICEF, hecha en diciembre de 2020, revela que cuatro de cada diez hogares donde residen ni帽os, ni帽as y adolescentes (alrededor de 2,1 millones de familias) afront贸 una reducci贸n de los ingresos. Y una de cada cinco enfrenta al menos una deuda, que en general es para comprar alimentos. Esta situaci贸n tambi茅n profundiz贸 el trabajo de adolescentes: 16% realiz贸 actividades laborales destinadas al mercado y el 46% de ellos y ellas no lo hac铆an antes de la pandemia.

El trabajo infantil es otro s铆ntoma de la pobreza. Esta problem谩tica afecta al 10% de la poblaci贸n infantil de todo el pa铆s. Los ni帽os y ni帽as de entre 5 y 15 a帽os que realizan alg煤n tipo de trabajo ascienden a 760.000 y en las zonas rurales alcanza a 2 de cada 10.

La coordinadora del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Ana Almada, explic贸 que: 鈥渆l trabajo dom茅stico afecta sobre todo a las que se quedan al cuidado de sus hermanitos peque帽os y esto hace que abandonen la escuela. Los adultos se tienen que ir a trabajar y alguien se tiene que hacer cargo de la situaci贸n y dejan a ni帽as entre los 9 y 12 a帽os que terminan perdiendo la escolaridad鈥.

Los 煤ltimos datos de UNICEF indican que realizan trabajos como limpiar y cocinar (79%), hacer las compras (63%) o cuidar a personas con las que conviven (36%).

Tambi茅n pega fuerte el d茅ficit habitacional. Alrededor del 38% de los habitantes de villas y asentamientos son menores de 15 a帽os y un 48% de la poblaci贸n que vive en los barrios populares tiene de 0 a 19 a帽os. As铆 lo muestra el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hace 7 a帽os, un informe advert铆a que el d茅ficit habitacional representaba la vulneraci贸n de derechos infantiles 鈥渕谩s grave鈥 por 鈥渋mpedir el ejercicio de cualquier otro derecho鈥. Elaborado por la Asesor铆a General Tutelar porte帽a y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), relevaba que uno de cada cinco menores de 4 a帽os viv铆a en condiciones sumamente precarias.

Laura Musa, ex titular de la Asesor铆a, fue una de las autoras del informe, luego discontinuado. Hoy, desde las Fundaci贸n Sur Argentina, dedicada a la defensa de los derechos infantiles, remarca que 鈥渧ivir en la calle arrasa todos los derechos, no solo el habitacional鈥. Y se帽ala la escasez de respuestas para familias con menores en situaci贸n de calle en el distrito m谩s rico del pa铆s: 鈥淟os paradores son para hombres o mujeres, hay pocos para familias. Adem谩s de lo que implica tener que salir todos los d铆as de esos sitios que son solo para pasar la noche.

Seg煤n el Observatorio del Derecho Social de la Universidad Cat贸lica Argentina (UCA), en apenas una d茅cada, 1,8 millones de ni帽os y ni帽as se sumaron a los 5 millones que se encontraban en la pobreza en el 2011. Con la sola excepci贸n de 2017, todos los a帽os, el 铆ndice de pobreza subi贸 entre los chicos hasta 17 a帽os.

En 2011 los ni帽os que viv铆an en hogares que no reun铆an los ingresos para superar la Canasta B谩sica Total, que mide el nivel de pobreza, representaban el 40% del total mientras que, a diciembre de 2020, la cifra escal贸 hasta un 64,1%. Un incremento del 60% en la cantidad de chicos en situaci贸n de pobreza.

En el mismo per铆odo, aunque con un marcado incremento en los 煤ltimos dos a帽os, la indigencia en ese segmento escal贸 un 139% y alcanza a 2 millones de ni帽os, equivalentes al 16% que vive en hogares que no re煤nen ingresos para hacerse de los alimentos necesarios para vivir. En 2011 representaban el 6,7%. En diez a帽os, se sum贸 1,1 mill贸n.

El mismo informe da cuenta de que las pol铆ticas p煤blicas consistentes en transferencias no contributivas como la Asignaci贸n Universal por Hijo y las asignaciones familiares pasaron de alcanzar a un 37,7% del total de ni帽os de 0 a 17 a帽os hasta un 45,8%. Pero no alcanzaron.

Un estudio reciente del Centro de Implementaci贸n de Pol铆ticas P煤blicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) destaca que el esquema de transferencias para la ni帽ez se compone de tres pilares: las asignaciones familiares, las deducciones por Ganancias que llegan a poco m谩s de 6,2 millones de ni帽os y la AUH que, lanzada en 2009, hoy beneficia a 4,3 millones m谩s.

Los investigadores identifican cuatro problemas en el esquema vigente: en los hechos deja afuera a 1,2 millones de beneficiarios; los requisitos de cada uno de los tres pilares resultan inequitativos; es insuficiente para resolver la pobreza y la indigencia y, por 煤ltimo, arrastra una diferenciaci贸n de montos seg煤n regi贸n o modalidad contractual de los padres. Por eso, proponen una asignaci贸n universal para la ni帽ez que sea id茅ntica para todos y, a la vez, garantice en forma progresiva un ingreso por encima de la indigencia y luego de la pobreza actualizada en forma autom谩tica seg煤n la evoluci贸n de las canastas de valorizaci贸n. Para eso, impulsan una pol铆tica de transferencias que lleve el gasto en la materia hasta un 5,2% del PBI en 2030. Inspirados en la experiencia boliviana, proponen avanzar en un gravamen sobre las empresas hidrocarbur铆feras.

Si las cifras de pobreza medidas por ingreso (42%) impactan, las que hacen a la pobreza multidimensional son a煤n peores. Llegaban al 47% de la poblaci贸n en el primer semestre del a帽o pasado, de acuerdo con el Sistema de Informaci贸n, Evaluaci贸n y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro), dependiente de Presidencia de la Naci贸n, que alude a condiciones de vivienda, hacinamiento, acceso a la salud, precariedad en el empleo, asistencia a la escuela, etc. Al respecto, 3,9 millones de personas viven en zonas inundables y 2 millones cerca de basurales; 9,5 millones solo tienen acceso al sistema de salud p煤blica, el 30% de los hogares sin cloacas y el 32% deben usar gas en garrafas o en tubos por falta de gas en red. Por 煤ltimo, el empleo informal, precario, inestable o muy mal pago, alcanza a unos 7 millones de trabajadores.

Apret贸n fiscal + Inflaci贸n

El Gobierno ejecut贸 un apret贸n fiscal en el primer trimestre gracias a la ca铆da real del gasto social y los salarios p煤blicos, y al aumento de la recaudaci贸n por retenciones y la absorci贸n de pesos por venta de d贸lares del BCRA en el mercado paralelo. La base monetaria que crec铆a al 70% interanual hasta octubre 2020, hoy crece al 30%, seg煤n Luciano Laspina, que monitorea los n煤meros para la oposici贸n en la Comisi贸n de Presupuesto y Hacienda.

Retrocediendo al 铆ndice inflacionario de abril de 4,7 %, el 铆ndice que mide el costo de los alimentos da un aumento del 68,5% desde enero 2020.

Pero, para el mismo per铆odo, tenemos un incremento promedio del 91% en el precio de las frutas y 83% para las verduras. Entre los cortes de carne, 109% la carne picada, 120% en el asado y 74% en el kilo de pollo. Para la yerba mate, 80% y el vino com煤n, 107,5%.

Otro dato a tener en cuenta es cu谩nto del consumo de los hogares se destina a alimentos y bebidas. La cuenta general dice el 33%, pero trepa al 45,2% cuando se va al consumo del escal贸n inferior de la pir谩mide social. Por el contrario, en el escal贸n superior, los alimentos solo representan el 26,6% del gasto familiar.

El Gobierno extiende la prohibici贸n de despidos y suspensiones hasta fin de a帽o

El Gobierno decidi贸 extender hasta fin de a帽o la prohibici贸n de despidos y suspensiones sin justa causa. La medida se tom贸 al inicio de la pandemia de coronavirus y fue prorrogada.

La medida no aplica para el sector p煤blico nacional ni para las contrataciones realizadas despu茅s de la entrada en vigencia del Decreto N掳 34/19. Tambi茅n se excluye de la prohibici贸n a los trabajadores del sector de la Construcci贸n.

A fines de mayo la extensi贸n de la norma hab铆a sido prolongada hasta el 30 de junio y pr贸xima a vencerse el Gobierno decidi贸 volver a postergarla hasta fin de a帽o. De la misma manera corre tambi茅n la doble indemnizaci贸n con tope de $ 500.000.

Las patronales no tardaron en salir a criticar la medida. As铆, La Uni贸n Industrial Argentina (UIA) envi贸 una carta al Gobierno en protesta por la prohibici贸n de despidos.

Los casos de Polymont-Claro, Latam, ArgenCobra, EMA, Bimbo, Garbarino, por tan solo nombrar algunos, son un ejemplo de que el decreto oficial es insuficiente para impedir que los empresarios eliminen puestos de trabajo en sus empresas e industrias. En esos lugares fueron sus trabajadores quienes se organizaron para defender las fuentes de trabajo.

Despidos y suspensiones

Los trabajadores de Ema y ArgenCobra finalizaron el acampe en el ministerio de Trabajo con un festival y se preparan para una nueva etapa en el conflicto. La solidaridad de distintos sectores se hizo sentir nuevamente.

Los trabajadores de Ema y ArgenCobra permanecieron toda la semana pasada frente a la sede de Trabajo, acompa帽ados por un desfile incesante de delegaciones de trabajadores ocupados y desocupados, vecinos que luchan por tierra, vivienda y trabajo digno y j贸venes.

El jueves 17 los trabajadores publicaron una carta dirigida al ministro de Trabajo, y el viernes decidieron terminar la semana en el acampe compartiendo comida que permiti贸 nutrir el Fondo de lucha y buena m煤sica.

Posteriormente, trabajadores tercerizados de EMA Servicios, realizaron una movilizaci贸n para denunciar los despidos que la empresa realiza en medio de la pandemia.

Cristian trabajador despedido explic贸: 芦soy uno de los despedidos de EMA Servicios y hoy estamos haciendo una manifestaci贸n en 9 de Julio y Corrientes, luego de haber sido reprimidos por el Gobierno el pasado 11 de junio. Tuvimos un compa帽ero con la costilla rota, otro con golpes en la cabeza, problemas en la vista por los gases que nos tiraron. Luego de eso hicimos un acampe de cuatro d铆as en el ministerio de Trabajo sin tener respuestas por parte de la patronal ni del Estado (el 70% de las acciones de Edesur son del Estado) que no se hace cargo de los empleados que esta empresa acaba de dejar afuera en plena pandemia禄.

Se trata de 60 trabajadores que perdieron su fuente de empleo y desde hace meses reclaman la reincorporaci贸n sin recibir respuestas.

La Lista Negra Encuentro Ferroviario denunci贸 el martes 22 que Trenes Argentinos despidi贸 a tres trabajadores ferroviarios que se desempe帽aban en los talleres de Liniers del FC Sarmiento: 芦en un hecho sin precedentes, la causa del despido es 鈥榠ncumplir una Orden de Trabajo鈥, 鈥榠nconducta gravemente injuriante鈥 y 鈥榩茅rdida total y absoluta de confianza鈥. Los compa帽eros arrastran una causa armada por la jefatura y la empresa. Al no contar con pruebas, recurre a esta maniobra y a estas excusas que bajo ning煤n punto de vista legal constituyen motivo de despido禄, remarcan. En tanto, desde Ferroviarios Independientes de la L铆nea Roca se solidarizaron con los despedidos: 芦trabajamos en condiciones p茅simas, nos contagiamos, nos morimos y tambi茅n nos despiden. Los ferroviarios de los talleres de Liniers vienen resistiendo la intentona de la empresa de cerrar el taller. Por medio del desgaste, del abandono, del quite de tareas, la empresa se va imponiendo禄.

Este atropello patronal viene de la mano del nuevo coordinador de RR. HH., Ariel Stella, quien fue en su momento el encargado de organizar los despidos en el Hospital Posadas.

Los trabajadores organizados en Encuentro Ferroviario remarcaron: 芦no podemos permitir estos despidos. La fuente de trabajo y el sustento de nuestras familias no pueden ser avasallados por ning煤n personero de turno. Reclamamos a reincorporaci贸n inmediata de los compa帽eros y nos ponemos a disposici贸n de todas las acciones gremiales que se consideren necesarias para revertir los despidos. Necesitamos frenar est谩 pol铆tica que implica un nuevo retroceso para la estabilidad laboral de las y los trabajadores ferroviarios禄.

Los trabajadores de Digital Fueguina, de la ciudad de R铆o Grande (T. del Fuego), pertenecientes al grupo Garbarino movilizaron durante la ma帽ana del viernes en defensa de sus puestos de trabajo y los tres meses de salario que les deben.

Tambi茅n en la Ciudad de Buenos Aires, centenares de trabajadores salieron a las calles bajo la misma consigna #GarbarinoNoPaga.

La justicia orden贸 la reincorporaci贸n de dos trabajadores de ArreBeff. Las trabajadoras y trabajadores hace meses que vienen dando una importante pelea, sosteniendo un espacio de olla popular y reparto de mercader铆a que juntan con colectas solidarias para que la lucha no se quiebre por hambre, y tambi茅n llevando adelante acciones legales contra la patronal explotadora de P茅rez Mill谩n. Adem谩s, se movilizaron en Capital y Rosario junto a organizaciones sociales y de izquierda. El martes pasado se conoci贸 la noticia de la segunda cautelar que obliga al frigor铆fico a que estos trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo.

Sin embargo, los gobiernos nacional, provincial y local no movieron un dedo por las reincorporaciones. La Federaci贸n de la carne encabez贸 junto a Luis P茅rez una denuncia penal acus谩ndolos de la toma del sindicato (sic).

Entrevista a Walter Quaranta de Bimbo

M.H.: 驴Cu谩l es la situaci贸n de Bimbo?

W.Q.: El 10 de mayo lamentablemente hubo un incendio, el 80% de la empresa se prendi贸 fuego; fue una p茅rdida muy importante. Luego la empresa el 1掳 de este mes dijo que los sueldos iban a ser abonados, as铆 fue, el 15 de este mes estuvieron los sueldos. El martes pasado la empresa pone un comunicado que nos presentemos como delegados, sindicato y trabajadores todos juntos a las 12:00 en un estacionamiento de la empresa donde nos comunica que estamos las 300 familias en la calle sin trabajo.

De esas 300 familias tenemos alrededor de 180 trabajadores pasteleros, 80/90 de alimentaci贸n y entre 20 y 30 trabajadores panaderos. Esa es la situaci贸n en la actualidad de los trabajadores de Bimbo.

M.H.: Tengo entendido que ma帽ana a las 14:00 har谩n un acto en el port贸n de la planta ubicado en la calle Uruguay 3675 de San Fernando 驴Cu谩l es el objetivo de esa convocatoria?

W.Q.: Bimbo no se va del pa铆s, tiene cuatro plantas m谩s, estamos pidiendo que no nos despida a los 300 trabajadores y nos reubique en esas otras plantas hasta que cobre el seguro y que reactive la planta. Que no se lleven la plata a M茅xico, como ya hizo una compa帽铆a, que la vuelvan a invertir ac谩 en el pa铆s.

M.H.: 驴Cu谩l es la actitud que han tomado los sindicatos que los representan?

W.Q.: El sindicato que nos representa es el de pasteleros. Hoy tuvimos una audiencia en el ministerio de Trabajo, estamos pidiendo las dos partes iguales, los 300 puestos de trabajo, que en plena pandemia no nos quedemos en la calle. La empresa se present贸 y ahora tenemos otra audiencia para el jueves de la semana que viene a las 14:00.

M.H.: Ustedes han estado trabajando como esenciales desde el comienzo de la pandemia 驴verdad?

W.Q.: S铆. Nosotros sosten铆amos que lo que producimos no es esencial, tuvimos un paro de 4 d铆as y el mismo gobierno y el gremio avalaron que somos esenciales y seguimos trabajando en plena pandemia.

M.H.: El 10 de mayo se incendi贸 la planta de congelados en San Fernando. 驴Qu茅 hizo desde ese momento la empresa?

W.Q.: Llamaron a la dotaci贸n de bomberos, fue un domingo a las 20:30. Primero solo se ve铆a humo, no hubo ning煤n accidente de los trabajadores porque no hab铆a casi nadie. Los bomberos llegan, abren un pedazo de techo y ah铆 es donde se vio el fuego.

M.H.: 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

W.Q.: Que ma帽ana ser铆a importante que nos den su apoyo todos los gremios para que estas 300 familias no quedemos en la calle.

Una cosa que me olvid茅 de comentar es que la empresa en la charla que nos dieron y en los telegramas nos dicen que ellos van a cumplir con la Ley de trabajo 245 y que van a pagar el 100% de la indemnizaci贸n porque son buenos. Encima nos toca escuchar esto.

Los empresarios vuelven a la carga para eliminar la indemnizaci贸n

Los grandes empresarios y entidades pymes ya militan propuestas para cambiar la legislaci贸n laboral y modificar el r茅gimen de las indemnizaciones.

La propuesta que promociona Teddy Karagozian, due帽o de TN Platex, titulada 鈥淢ochila Argentina鈥, fue difundida a pol铆ticos, sindicatos y empresarios. El nombre hace referencia a 鈥渕ochila austr铆aca鈥, en base a la legislaci贸n de Austria.

Consiste en la implementaci贸n de un seguro de garant铆a de indemnizaci贸n, es decir, un trabajador despedido de una empresa dejar铆a de cobrar la indemnizaci贸n completa. Por el contrario, el Estado pagar铆a esa indemnizaci贸n de manera mensual, mediante el pago del salario que ten铆a, hasta que consiga un nuevo empleo, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antig眉edad en la compa帽铆a. 鈥淣o es un fondo de desempleo, es un seguro鈥, aclar贸 Karagozian.

El pago que realizar铆a el Estado estar铆a financiado por las mismas empresas, que todos los meses pagar铆an un seguro. 鈥淭engo un mont贸n de clientes que est谩n con trabajo y no toman gente鈥, cont贸 Karagozian.

La semana pasada, Karagozian cont贸 el proyecto en un encuentro de Adimra, C谩mara que nuclea a los metal煤rgicos. Tom谩s Karagozian, de la Uni贸n Industrial Argentina Joven, lo defini贸 como 鈥渇lexiseguridad, m谩s flexibilidad pero con mayor seguridad, como se lo denomina en Dinamarca y Austria鈥.

El primer apoyo del proyecto surge del lado empresario. 鈥淓sto elimina la litigiosidad y nos permitir铆a tomar personal鈥, afirm贸 Karagozian.

Entre quienes se muestran a favor est谩 el presidente de la Uni贸n Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. 鈥淐on horas extras se compensa la falta de dotaci贸n, porque no te anim谩s a contratar. Hay infinidad de casos, los pa铆ses n贸rdicos lo resolvieron hace mucho tiempo, lo llaman flexiseguridad鈥, afirm贸 Funes de Rioja en una entrevista.

Pero, adem谩s, sorprende en el empresariado el apoyo que tiene en el Frente de Todos. La propuesta lleg贸 al ministerio de Trabajo y tiene el visto bueno de funcionarios que promueven la industria. El Gobierno, en caso de avanzar, lo har铆a para nuevos contratos y para el segmento pyme. 鈥淎ntes falta que pase la pandemia y, por supuesto, que tenga acuerdo sindical鈥, afirm贸 un dirigente de la UIA.

Comunicado de la Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Laboralistas a ra铆z de la difusi贸n de un proyecto presuntamente avalado por la Uni贸n Industrial Argentina

En los medios de comunicaci贸n se difundi贸 la presentaci贸n ante el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de un Proyecto de ley elaborado por el sector empresarial, que contar铆a con el aval de la UIA, que busca modificar el actual r茅gimen indemnizatorio por despido.

El proyecto se denomina 鈥淢ochila Argentina鈥 y estar铆a inspirado en el r茅gimen vigente en Austria, consistente en un Seguro de Garant铆a de Indemnizaci贸n (SGI) administrado por el ANSES, Superintendencia de Seguros, y una entidad de control a designar, financiado con aportes de los empleadores calculados sobre la masa de salarios que abonan. En lugar de la indemnizaci贸n por despido vigente, el/la trabajador/a despedidos, seguir铆a cobrando mensualmente su salario hasta conseguir un nuevo empleo o agotar el tiempo m谩ximo de duraci贸n del beneficio, en proporci贸n a la antig眉edad acumulada en el empleo.

Toda vez que el proyecto 鈥淢ochila Argentina鈥 estar铆a basada en el r茅gimen austr铆aco y en los resultados positivos que el mismo supuestamente tuvo en ese pa铆s, no resulta ocioso aclarar que las realidades sociales, econ贸micas, fiscales y de recursos estatales entre Argentina y Austria distan mucho de ser similares. Los 铆ndices de desempleo y subempleo entre ambos pa铆ses son muy diferentes, por lo que imposibilitan trasladar a nuestra realidad un r茅gimen legal creado para una sociedad, una cultura y un Estado muy dispar al nuestro.

El empresariado afirma que de esta forma se generar铆a empleo, al reducir las consecuencias econ贸micas de los despidos y asegurar铆a el cobro de las indemnizaciones.

En primer lugar, el derecho al trabajo constituye un derecho humano fundamental para quienes viven de su trabajo y del salario como 煤nica fuente de subsistencia. Por ello, la estabilidad y la protecci贸n contra el despido arbitrario, constituyen un amparo contra los efectos nocivos del despido y de la p茅rdida del empleo. De ello se deriva la necesidad de desalentar el despido, debiendo ser 茅ste un eje central de cualquier legislaci贸n laboral.

As铆, el actual r茅gimen indemnizatorio por despido tiene un doble car谩cter: disuadir a los empleadores y reparar al trabajador/a, en parte, las consecuencias del despido

El proyecto denominado 鈥淢ochila Argentina鈥 no cumple con ninguna de estas funciones, siendo su 煤nica finalidad reducir los costos empresariales.

La falta de pago de indemnizaci贸n favorece el despido y profundiza el desequilibrio existente en favor del empleador.

Al mismo tiempo, la sustituci贸n de un r茅gimen indemnizatorio por despido de pago 煤nico por otro de pago mensual como pretende el proyecto, limita los alcances resarcitorios que debe tener una indemnizaci贸n. En ese sentido, la Corte Suprema de la Naci贸n en el fallo 鈥淢ilone鈥 (Fallos 327:4607), ha cuestionado la constitucionalidad del pago de indemnizaciones mediante rentas peri贸dicas para el caso de los accidentes y enfermedades profesionales, con argumentos que pueden hacerse extensivos para el caso de las indemnizaciones por despido.

El proyecto mencionado busca sustituir el actual r茅gimen indemnizatorio por despido por un r茅gimen de seguridad social de seguro por desempleo a cargo del Estado. Se trata de reg铆menes que deben, en todo caso, complementarse y no sustituirse uno por el otro como pretende el proyecto.

El reiterado argumento empresarial de que es necesario reducir el llamado 鈥渃osto laboral鈥 para generar empleo ha quedado deslegitimado por los hechos ocurridos en nuestro pa铆s en el que los denominado 鈥渃ontratos basura鈥 creados por la ley 24.013 con el objetivo de crear puestos de trabajo mediante la flexibilizaci贸n de las condiciones laborales no s贸lo no cumpli贸 su objetivo sino que se registraron los 铆ndices de desempleo m谩s altos de nuestra historia, lo que llev贸 a su derogaci贸n. Como ejemplo inverso, el crecimiento del empleo registrado en los a帽os posteriores a la crisis del 2001 no fue producto de la flexibilizaci贸n de las condiciones laborales, sino de otras variables macroecon贸micas, habi茅ndose llegado incluso a la derogaci贸n de la llamada 鈥淟ey Banelco鈥 que hab铆a sido la 煤ltima reforma laboral flexibilizadora de entonces.

En efecto, en el marco de una econom铆a de mercado, la creaci贸n de empleos depende de la iniciativa de los empresarios, y no resulta imputable a la legislaci贸n laboral el aumento de los niveles de desocupaci贸n o la falta de creaci贸n de nuevos puestos de trabajo

Por ello, en este grave contexto atravesado por la pandemia, con normas que no limitan adecuadamente el poder empresario y que en muchos casos ni siquiera se cumplen, con una justicia del trabajo casi paralizada que no brinda el adecuado servicio de justicia, por estructuras sindicales debilitadas en su poder de presi贸n y negociaci贸n, y un Estado incapaz de ejercer el poder de polic铆a del trabajo y de exigir el cumplimiento de la profusa normativa de emergencia, es claro que las modificaciones pretendidas solo pretenden reducir a煤n m谩s los escasos niveles de protecci贸n legal, en desmedro de las personas trabajadoras.

Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Laboralistas

Paritarias

Se acord贸 en la Comisi贸n Nacional de Trabajo en Casas Particulares un aumento para las Trabajadoras de Casas Particulares de un 42%, el mismo ser谩 aplicado en cuatro tramos: el primero de un 13% desde el 1掳 de junio del 2021 con incidencia en el primer aguinaldo de este a帽o, el segundo tramo de un 12 % desde el 1掳 de septiembre del 2021, el tercero de un 5% desde el 1掳 de diciembre del 2021 con incidencia sobre el segundo aguinaldo del a帽o y el cuatro tramo ser谩 de otro 12% desde el 1掳 de marzo del 2022. Tambi茅n se increment贸 el adicional por zona desfavorable (La Pampa, R铆o Negro, Chubut, Neuqu茅n, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Ant谩rtida e Islas del Atl谩ntico Sur y Partido de Patagones en la Provincia de Buenos Aires) que pasar谩 a ser de un 30% desde 1掳 de junio del 2021. Adem谩s, constituyendo un hito novedoso y haciendo lugar a un reclamo hist贸rico se estableci贸 un adicional remunerativo por antig眉edad, 茅ste ser谩 de 1% anual por cada a帽o de antig眉edad a pagarse desde el 1掳 de septiembre del 2021 y para todas aquellas trabajadoras que hayan ingresado a trabajar antes del 1掳 de septiembre del 2020. Y por 煤ltimo, se agreg贸 una cl谩usula de revisi贸n por eventuales desfasajes que se activar谩 en marzo 2022.

As铆, el salario desde el mes de junio para la quinta categor铆a (personal para tareas generales) apenas llegar谩 a $25.725 con retiro y $28.605 sin retiro.

Para la cuarta categor铆a (asistencia y cuidado no terap茅utico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, ni帽os/as, adolescentes, adultos mayores), el sueldo mensualizado ser谩 de $28.605 con retiro y $31.878 sin retiro.

En el caso de la tercera categor铆a (谩reas inherentes al cuidado general y preservaci贸n de una vivienda en donde habita), en la que solo existe la categor铆a sin retiro, el sueldo desde junio ser谩 de $28.605 por mes.

En nuestro pa铆s el sector es una relevante fuente de empleo y 1 de cada 5 mujeres se ocupan en 茅l. La tasa de no registraci贸n continua siendo elevad铆sima, un 76,8%, traduci茅ndose en m谩s de 1 mill贸n de trabajadoras no registradas que ven afectados sus derechos laborales y de la seguridad social.

El sector de las trabajadoras de casas particulares no s贸lo es el que tiene los sueldos m谩s bajos del mercado laboral, sino que fue el m谩s afectado por la pandemia.

En los datos del 煤ltimo informe sobre trabajo registrado elaborado por el Ministerio (SIPA), se observa que en mayo hubo 472.712 trabajadoras de casas particulares registradas, mientras en marzo hab铆a 491.769. Es decir que tan solo en lo que va del a帽o unas 25.000 empleadas perdieron el empleo. Y seg煤n la Universidad Nacional de Avellaneda, si se toma en cuenta la situaci贸n desde el inicio de la pandemia ya se perdieron 371.000 puestos de trabajo en el sector.

En este documento de elaboraci贸n conjunta, los sindicatos del sector y el Observatorio del Derecho Social de la CTA Aut贸noma presentaron un an谩lisis de la situaci贸n del mercado de trabajo, de las principales reivindicaciones y una propuesta de acci贸n.

El trabajo contiene los aportes de Sindicato del Personal de Servicio Dom茅stico de R铆o Negro y Neuqu茅n; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de San Juan; Asociaci贸n del Personal de Casas de Familia de R铆o Cuarto; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Entre R铆os; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de San Nicol谩s; Observatorio del Derecho Social de la CTA-A y la Central de Trabajadores de la Argentina Aut贸noma

鈥淧lanchar, cocinar, limpiar el piso, lavar la ropa, cuidar de una persona adulta, de un/a ni帽o/a o de alguien enfermo, son algunas de las actividades reproductivas que muchas personas tienen que realizar en sus hogares para que cada integrante est茅 en condiciones de ir a trabajar y/o para la atenci贸n/cuidado de quienes requieren asistencia鈥, comienza el informe sobre el estado de situaci贸n actual y explica que: 鈥淓sas tareas, muchas veces, son tercerizadas mediante la contrataci贸n de una empleada de casas particulares, quien permite aminorar o resolver la carga de las tareas reproductivas de algunos individuos y/o familias. El trabajo que realizan, implica un desgaste de su fuerza de trabajo y requiere el pago de un salario por el tiempo utilizado, como le sucede al resto de los y las trabajadoras鈥.

En la actualidad existen al menos 658.360 personas empleadas en el sector, y casi la totalidad (97.9%) son mujeres, siendo el sector m谩s feminizado del mercado de fuerza de trabajo. Asimismo indica que solo el 50% se encuentra ocupada en forma plena, es decir, que trabajan entre 35 y 45 horas semanales, el 29% trabaja menos de 35 horas semanales y est谩 en la b煤squeda de m谩s horas de empleo y s贸lo el 6% supera las 45 horas semanales. La mayor铆a de estas trabajadoras desarrollan sus tareas en un solo domicilio (85.9%) mientras que una minor铆a se emplea en dos o m谩s hogares. En materia de categor铆as, la mayor铆a se encuentra registrada en el escalaf贸n m谩s bajo de la legislaci贸n (tareas generales, 72%) y s贸lo a un 25% se las registra como cuidadoras.

El informe rebela que adem谩s de recibir bajos ingresos y estar mayormente no registradas, las trabajadoras de casas particulares tienen una alta responsabilidad econ贸mica y reproductiva. 鈥淪us hogares est谩n compuestos por m谩s de dos o tres integrantes (93%) y la mayor铆a tiene hijas/os menores de cinco a帽os a cargo (87%). Muchas son el principal sost茅n de sus hogares (48.4%) y tambi茅n se encargan de las tareas reproductivas de sus familias (83.3%), es decir, que duplican sus tareas dentro y fuera de sus casas鈥.

Esta situaci贸n compleja 鈥渃oloca al conjunto de empleadas de casas particulares a una mayor exposici贸n a situaciones de violencia y acoso laboral y a grandes dificultades para contar con alg煤n tipo de protecci贸n en esas situaciones鈥.

Principales problemas y reclamos vigentes

La sanci贸n de la ley 26.844 en 2013 fue un reconocimiento del trabajo de las trabajadoras de casas particulares, que permiti贸 contar con un piso m铆nimo de derechos y recomposiciones salariales mediante la Comisi贸n Nacional de Trabajo de Casas Particulares. No obstante, existen situaciones urgentes, en materia salarial y no salarial, que las trabajadoras del sector vienen manifestando hace tiempo en relaci贸n a la registraci贸n laboral, obra social, despidos, vacunaci贸n y organizaci贸n sindical, entre otras.

VER INFORME COMPLETO

Trabajadores de ni帽ez van a un paro por 72 horas

La medida es una continuidad del plan de lucha que decidieron las y los trabajadores de hogares y paradores que fueron parte del traspaso del ministerio de Desarrollo Humano y H谩bitat al Consejo de Ni帽os, Ni帽as y Adolescentes en el presente a帽o. Son monotributistas y se encuentran contratadas/os bajo convenios por ONGs o la UBA. Realizaron medidas para visibilizar el no pago de sus salarios y la semana continuaron con un paro de 72 horas ante la no respuesta del Gobierno de Larreta.

La realidad de estos trabajadores es la profundizaci贸n por decisi贸n pol铆tica de la precarizaci贸n laboral en todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con contrataciones por ONGs, bajo r茅gimen de monotributo, sin derechos laborales, sin aguinaldo, bajo modalidad de teletrabajo sin proveer las herramientas necesarias para llevar adelante estas tareas (computadoras, sillas, escritorios, etc.), sum谩ndose a esto con paritarias a la baja donde el poder adquisitivo de los estatales exhibe un claro retroceso que lleva m谩s de una d茅cada.

Las pol铆ticas p煤blicas en infancias y adolescencias fueron atacadas con el traspaso de organismos del ministerio de Desarrollo Humano y H谩bitat por fuera de la Ley 114, con recortes presupuestarios y mayor precarizaci贸n a sus trabajadores, que en la mayor铆a de los casos reciben salarios por debajo de la l铆nea de pobreza, con paritarias por debajo de la inflaci贸n y se ven obligados a tener m谩s de un trabajo para llegar a fin de mes.

Controladores A茅reos inician medidas de fuerza

Las medidas consisten en interrumpir los despegues en forma intermitente en distintas franjas horarias y d铆as de la semana, tanto de los vuelos privados como del transporte de carga para de menor a mayor ir incrementando las franjas horarias y d铆as, hasta afectar al transporte aerocomercial en una segunda etapa.

Recordemos que este colectivo sostiene un conflicto desde el a帽o pasado contra la Eana (Empresa Argentina de Navegaci贸n A茅rea) en el 谩mbito del ministerio de Transporte por paritarias vencidas e incumplimiento del acuerdo parcial suscripto en enero, compromiso que la patronal desconoce; adem谩s reclaman condiciones de trabajo y la reincorporaci贸n de una controladora de Comodoro Rivadavia arbitrariamente despedida.

Los trabajadores de prensa de C贸rdoba van al paro

鈥淓ste jueves 24/06 les trabajadores de prensa y comunicaci贸n de toda la provincia vamos al 隆隆隆PARO!!鈥, se帽alaron en el comunicado emitido por el gremio de prensa (CISPREN).

Denuncian que 鈥渓as empresas period铆sticas dilatan la negociaci贸n paritaria con ofertas que no superan el monto de la Canasta B谩sica de Alimentos y pretenden que aceptemos aumentos en negro鈥.

El paro ser谩 con desconexi贸n en todos los medios de la provincia de C贸rdoba. Invitan a compartir en las redes sociales una foto con el hasthag #NuestroB谩sicoNoCubreLoB谩sico

Docentes de Chubut exigen paritarias y aumento salarial del 55%

Los dirigentes de los sindicatos docentes de Chubut, ATECh, SADOP, SITRAED, AMET y UDA, exigen la convocatoria inmediata a paritarias 2021 despu茅s de 18 meses de congelamiento salarial y paz social. Reclaman un aumento salarial del 55%.

La fecha impuesta para la discusi贸n salarial, fijada para el mes de julio, y que hab铆a sido aceptada por estos mismos dirigentes, sin consultar a ning煤n trabajador de la educaci贸n, hace agua en el bolsillo.

La realidad es que la inflaci贸n de mayo, aun con una peque帽a desaceleraci贸n, registr贸 un aumento interanual del 49 %. O sea que en el mejor de los casos, con las revisiones y acuerdos que vienen haciendo los gremios m谩s poderosos, el 2021 se encamina a convertirse en el cuarto a帽o de p茅rdida del poder de compra de sus salarios.

Recordemos que ATECh reclama el 55% de aumento tomando como dato lo que plantea el IPC de la Patagonia, luego que los gremios docentes convalidaran el acuerdo de febrero con el ministro de Educaci贸n nacional, Nicol谩s Trotta, donde aceptaban el pago de la deuda salarial que reci茅n finalizar谩 en octubre, a cambio del congelamiento salarial y la paz social.

Guardaparques

A trav茅s de la aplicaci贸n change.org, acompa帽ados de m谩s de 3.000 firmas, los guardaparques denuncian que sus salarios se encuentran por debajo de la canasta b谩sica. Es por eso, que le est谩n pidiendo al ministerio de Ambiente de la Naci贸n y al directorio de la Administraci贸n de Parques Nacionales que realicen un aumento de sus salarios. 鈥ES MUY ANGUSTIANTE. La apertura de Paritarias para el Cuerpo de Guardaparques Nacionales no sucede desde el a帽o 2006鈥, afirman.

Kicillof anunci贸 la vuelta a la presencialidad escolar

El gobernador, junto con la ministra de Educaci贸n, Agustina Vila, anunci贸 la presencialidad gradual en las escuelas bonaerenses a partir del mi茅rcoles 16.

El anuncio, sin demasiadas precisiones, incluir铆a la mayor铆a de los distritos de la provincia, inclusive en el Gran Buenos Aires, por la supuesta baja en los contagios, por lo que el GBA dejar铆a de ser una zona de alarma epidemiol贸gica, al tener menos de 500 casos cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, los indicadores epidemiol贸gicos en muchos distritos se mantienen por encima de ese n煤mero, a lo que se suma la alta ocupaci贸n de camas de terapia intensiva y que casi la mitad de los fallecidos de los 煤ltimos 14 d铆as son de la provincia.

El plan de Kicillof no incluye recursos para la virtualidad ni arreglos suficientes en los edificios escolares. Cada vez m谩s chicos son pobres y est谩n siendo expulsados de la educaci贸n p煤blica.

Decenas de miles de docentes y auxiliares contin煤an sin trabajo desde hace m谩s de un a帽o, y los docentes en actividad est谩n sobrecargados ante la dificultad de llegar a fin de mes con un salario devaluado.

Kicillof mencion贸 como un gran anuncio la adquisici贸n y distribuci贸n de 33.000 medidores de di贸xido de carbono (CO2) que ser谩n colocados en las aulas. Las cuentas no cierran ya que son casi 20.000 escuelas en toda la provincia de Buenos Aires, seg煤n datos oficiales.

A su vez hacen anuncios de obras de infraestructura pero las escuelas se siguen cayendo a pedazos, en marzo se deban clases en los pasillos por falta de aulas y en algunos edificios es imposible cumplir los protocolos. Nuevamente, durante los meses de virtualidad, no se avanz贸 en ning煤n plan para acondicionar los edificios escolares.

Asimismo, cabe recordar que este anuncio se da en los meses m谩s fr铆os del a帽o. Seg煤n indica el protocolo planteado en el Plan Jurisdiccional, las clases se deben desarrollar con las ventanas abiertas para que circule el aire y de esta manera prevenir los contagios por Covid 19.

Adem谩s, hay miles de trabajadores de la educaci贸n que a煤n no han sido vacunados.

Previamente a los anuncios del gobernador, la conducci贸n de Suteba Provincia se reuni贸 de forma clandestina y a espaldas de los trabajadores de la educaci贸n, con las autoridades de la DGCyE. Luego emitieron un tibio comunicado donde expresan que: 鈥淎 la espera de mayores precisiones respecto de la situaci贸n de cada Distrito, sostenemos que los datos epidemiol贸gicos son los que deber谩n seguir contempl谩ndose a la hora de la toma de decisiones en relaci贸n a la presencialidad鈥.

Quienes ayer criticaban a Larreta y Cambiemos hoy callan frente a la misma pol铆tica en manos de Axel Kicillof. La conducci贸n de Suteba provincia profundiza a煤n m谩s su integraci贸n al gobierno. No solo que en las seccionales celestes no convocaron a una sola asamblea en toda la pandemia, sino que adem谩s sus dirigentes se preparan para integrar las listas del Frente de Todos en las pr贸ximas elecciones.

A trav茅s de un comunicado, la conducci贸n Multicolor del SUTEBA rechaz贸 la vuelta a la presencialidad en la provincia y calific贸 el anuncio de Axel Kicillof como 鈥渦na medida criminal鈥. Sostienen que la presencialidad escolar es una de las razones del desborde sanitario, a la vez que hacen un llamado a asambleas para rechazar la medida.

Mediante un comunicado conjunto, las seccionales de Tigre, La Matanza, Bah铆a Blanca, Marcos Paz, Ensenada, Escobar (segunda minor铆a) y La Plata advirtieron que la expresi贸n 鈥減resencialidad cuidada鈥 es un eufemismo y que dicho anuncio constituye una 鈥渕edida criminal鈥. A su vez, informaron que el GBA no dejar铆a de ser una zona de alarma epidemiol贸gica y que casi la mitad de los fallecidos en las 煤ltimas dos semanas son de la Provincia.

Los Consejos ejecutivos seccionales del SUTEBA argumentaron en contra de la reapertura de clases presenciales 鈥渆n la 茅poca m谩s fr铆a del a帽o鈥. Adem谩s, resaltaron que un 35 % de docentes y auxiliares no se encuentran vacunados y que una gran proporci贸n del 65 % restante a煤n no se aplic贸 la segunda dosis. En esa l铆nea, afirman que 鈥渓a presencialidad escolar y el movimiento de poblaci贸n que conlleva son una de las razones del desborde sanitario鈥.

En el mismo sentido, agregaron: 鈥淟a decisi贸n de Kicillof se enmarca en la modificaci贸n de los indicadores para las actividades educativas que impuls贸 Trotta y cuenta con el aval del Consejo Federal de Educaci贸n, del que participan tambi茅n los dirigentes de CTERA y otros sindicatos nacionales, quienes han sido parte del aval de la reapertura de actividades presenciales que llev贸 a esta cat谩strofe social鈥.

Sobre el final del comunicado, desde la Conducci贸n Multicolor denuncian que SUTEBA, FEB, UdocBA y los sindicatos del FUDB no 鈥渉an informado a lxs docentes鈥 ni 鈥渞echazado estos anuncios鈥. En este sentido, le exigen a la conducci贸n de SUTEBA Provincia 鈥渓a urgente convocatoria a asambleas en todos los distritos鈥, a la vez que comunican que 鈥渆stamos convocando a instancias democr谩ticas en nuestros distritos, llamamos a toda la provincia a convocarse en asamblea si el SUTEBA no convoca鈥.

En Moreno, sobre un total de 83 escuelas primarias, 38 (46%) presentan problemas con el suministro de gas por p茅rdidas y/o fugas, falta de prueba de hermeticidad, suministro cortado y establecimientos en obra.

Reapertura de salas de teatro

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la apertura de salas de teatro al 50% de la capacidad; y las de cine del 30%, con los protocolos sanitarios vigentes.

Las salas para actividades culturales podr谩n abrir en municipios en fases 2, 3, 4, y 5. Tambi茅n se habilit贸 la producci贸n y/o grabaci贸n de contenido para transmisi贸n y/o reproducci贸n a trav茅s de medios digitales por streaming; el rodaje y grabaci贸n de ficciones para cine, televisi贸n y contenidos para plataformas audiovisuales; talleres en espacios culturales; y museos.

鈥淓l problema son las consecuencias, los da帽os colaterales ya que al tener actividades, los gastos en servicios, alquileres, o el pago a los trabajadores tambi茅n se incrementan, mientras la capacidad se reduce considerablemente. Quienes m谩s lo sufren son las salas peque帽as, y esos peque帽os grupos que son los semilleros de los futuros teatros profesionales, tienden a desaparecer o a pasar la vida con zozobra鈥, explic贸 Arturo Bon铆n

Si bien algunas salas y espacios culturales tambi茅n ofrecen capacitaciones, talleres y ensayos, 鈥渃reo que es m铆nimo el recurso que pueden tratar de producir, y el hecho cultural queda un poco de lado porque hay que atender una necesidad primaria y elemental鈥, agreg贸 el actor.

Las ART bajaron la cobertura de casos de Covid-19 en un 37 %

Seg煤n el informe 芦Evoluci贸n de los casos denunciados Covid-19 Sistema de Riesgos del Trabajo禄, al 11 de junio, solo 382.016 casos fueron elevados como enfermedad profesional Covid-19 y cubiertos por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Se trata de solo el 9.4 % de un total de 4.056.046 casos denunciados a nivel nacional desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha del informe.

Adem谩s, la proporci贸n de casos cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo sobre el total de los declarados baj贸 desde el comienzo de la pandemia: pas贸 del 15 % al 9,4% en casi un a帽o.

Recordemos que el 13 de abril el gobierno nacional hab铆a determinado por decreto a la enfermedad COVID-19 como enfermedad de car谩cter profesional no listada, obligando a las aseguradoras a dar tratamiento y prestaciones m茅dicas a los trabajadores que contraigan el COVID-19. Tengamos en cuenta que este dato solo tiene en cuenta el trabajo formal, por lo que lo que no hay registro de contagiados en el trabajo informal.

Del total de 382.016 casos el 17 % corresponde a trabajadores de la salud, el 14 % a fuerzas represivas, bomberos y Fuerzas Armadas, el 9 % a vendedores minoristas de bienes y servicios, el 6 % a trabajadores del transporte, el 5 % a trabajadores de limpieza y mantenimiento.

Los trabajadores m谩s afectados fueron los de entre 30 y 34 a帽os para ambos sexos, seguidos por los de entre 35 y 39 a帽os. La mayor铆a de los denunciantes fueron varones.

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ya hab铆a registrado en mayo un aumento del 433 % en las muertes registradas por las ART, es decir, en las muertes obreras, llegando a 16 muertes por d铆a. Pero, las ART se niegan a reconocer un gran porcentaje de estas muertes. Al 7 de junio solo hab铆a reconocido a 1.700, y deb铆an $ 17.000 millones a las familias de las v铆ctimas.

Ledesma SAAI inici贸 la zafra con un trabajador azucarero fallecido por Covid 19

Se dio a conocer que Hugo Copa del sector Trapiche falleci贸 por Coronavirus. La empresa de los Blaquier no informa la situaci贸n epidemiol贸gica en el complejo agroindustrial e incumple los protocolos sanitarios.

Hace menos de un mes inici贸 la zafra en Ledesma SAAI, siendo la etapa del a帽o que implica mayor personal temporario en el complejo agroindustrial, y ya hay un trabajador azucarero fallecido.

En la misa inaugural se encontraba el poder pol铆tico del bipartidismo juje帽o Gerardo Morales y Rub茅n Rivarola que felicitaron al 芦Ingenio ejemplar de la Rep煤blica Argentina禄, a pesar de contar con m谩s de 20 trabajadores fallecidos.

La empresa desde hace meses ha dejado de comunicar oficialmente la situaci贸n epidemiol贸gica, a la vez que los protocolos sanitarios vienen siendo pr谩cticamente nulos. Lo que demuestra un absoluto desprecio por la vida de los trabajadores/as y de sus familias.

Actualmente no se realizan desinfecciones en los lugares de trabajo, ni de los trailers que transportan a los trabajadores, viajando uno al lado del otro. Ante la notificaci贸n de trabajadores/as contagiados, que son numerosos, la empresa no comunica y por consiguiente tampoco se realizan los aislamientos por contacto estrecho, para no otorgar las correspondientes licencias.

Tampoco se respeta el tiempo entre el ingreso de los turnos para que no se produzcan amontonamientos de personas y siquiera otorgan alcohol para la desinfecci贸n personal de los trabajadores/as que es producido en la misma empresa.

La medida principal que vienen implementando son sanciones rid铆culas a trabajadores por supuestos incumplimientos a los protocolos que tienen una doble funci贸n: hacer recaer la responsabilidad de los contagios y muertes a los propios trabajadores y, por otro lado, disciplinar ante el malestar general por la cr铆tica situaci贸n econ贸mica, social y sanitaria.

El 芦relajamiento禄 en las medidas sanitarias es de la patronal, que desde el a帽o pasado viene siendo denunciada por incumplimientos en los protocolos sanitarios, con el af谩n de mantener la producci贸n con normalidad y seguir amasando ganancias. De mayo 2020 a febrero 2021 las ganancias distribuidas entre la familia Blaquier aumentaron 640 % mientras los salarios de los trabajadores son comidos por la inflaci贸n.

El sindicato azucarero SOEAIL denunci贸 judicialmente a la empresa por el incumplimiento de los protocolos sanitarios y la justicia que responde a Blaquier le garantiz贸 la impunidad. Amparada en los decretos del Gobierno nacional, en su fallo sostiene que 鈥渓a autoridad sanitaria nacional ha determinado la autorizaci贸n expresa para operar que es aplicable a la aqu铆 demandada (Ledesma), quien, por lo tanto, tiene derecho a continuar con la actividad productiva que le es propia鈥.

Condenan a Milagro Sala a 3 a帽os y medio de prisi贸n

La Justicia Federal de Jujuy conden贸, el jueves 17, a 3 a帽os y medio de prisi贸n a Milagro Sala, dirigente de la agrupaci贸n Tupac Amaru. Es la continuaci贸n de una persecuci贸n pol铆tica del r茅gimen del radical Gerardo Morales y de la casta judicial juje帽a, que comenz贸 en el gobierno de Mauricio Macri.

Se la imputa por el delito de amenazas coactivas contra el entonces senador, Gerardo Morales, en octubre de 2009. Quien ahora gobierna la provincia, hab铆a asistido a dar una charla al Consejo de Ciencias Econ贸micas de Jujuy y ah铆 fue recibido a los huevazos; pero Milagro Sala ni siquiera particip贸 del escrache. Tambi茅n fueron condenados los dirigentes Mar铆a L贸pez y Ram贸n Salvatierra.

En febrero, Milagro Sala le hab铆a pedido al presidente que interceda con un indulto. Sala tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema. Sus abogados denuncian que la causa ya hab铆a prescripto y que en 鈥渆scasas 48 horas de plazo鈥 los jueces llamaron a una audiencia para reactivarla y 鈥渘o permitieron siquiera a los abogados de la defensa tomar la palabra鈥, por lo que Sala y los otros dos imputados 鈥渜uedaron en estado de completa indefensi贸n鈥.

Entre los jueces que emitieron el fallo, se encuentra Marta Liliana Snopek, quien tiene relaci贸n con Gerardo Morales, por ser la prima de su esposa. Con la impunidad feudal con la que se maneja el r茅gimen de esta provincia, gobernada por el caudillo de Juntos por el Cambio, queda todo en familia. Esc谩ndalo similar ocurri贸 con la designaci贸n de un ex candidato a vicegobernador de Morales, como juez encargado de controlar los comicios realizados el d铆a de ayer poniendo en duda la transparencia del proceso electoral.

Ingenio San Isidro

El gobierno de Salta hizo p煤blico su posicionamiento en relaci贸n con el conflicto en el Ingenio San Isidro: est谩 a favor de la patronal y en contra de los trabajadores.

Como forma de no pagar las indemnizaciones que les corresponden a los m谩s de 700 obreros despedidos en 2018 -y tambi茅n a quienes fueron reintegrados quit谩ndoles la antiguedad al hacerse cargo de la empresa-, los hermanos Ruiz pretenden 鈥渞egalarles鈥 min煤sculos pedacitos de tierra en la localidad de Campo Santo en los que no hay agua potable, luz, gas ni posibilidades concretas instaladas para construir siquiera un rancho de chapa o adobe.

Esta trampa fue perge帽ada en secreto desde hace tiempo entre empresarios tucumanos due帽os de vidas y haciendas y funcionarios del gobierno provincial.

Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Az煤car San isidro (SOEASI), calific贸 a la maniobra patronal como 鈥渦na estafa鈥 y dijo al respecto: 芦no puede aparecer el gobierno provincial convalidando esto, ya que se trata de una maniobra para estafar a los trabajadores y el gobierno est谩 apareciendo como amigable componedor. Es una verg眉enza. Deber铆an preguntar a sus abogados y asesores si este acuerdo es legal. Si alg煤n juez va a homologar semejante renuncia a derechos adquiridos como la indemnizaci贸n. Ning煤n juez puede homologar la entrega de tierra por un valor menor al que le corresponde cobrar a cada trabajador鈥.

Al respecto, el dirigente sindical se帽al贸 que 鈥渄esde que la empresa de los hermanos Ruiz se hizo cargo del ingenio intentamos dialogar con ellos para resolver de manera pac铆fica este conflicto pero se negaron siquiera a sentarse a conversar el tema. Desde hace casi 3 a帽os, la pol铆tica de la empresa ha sido inflexible en cuanto a desconocer las leyes laborales y Cuenca ha denunciado sus intentos para hacer desaparecer al SOEASI mediante despidos, amenazas y mentiras.

Sobre ello, Cuenca afirm贸 que 鈥渆stos intentos, de prosperar, significar铆an un grave antecedente que afectar铆a a todo el movimiento obrero argentino ya que otros empresarios inescrupulosos podr铆an replicar los mismos m茅todos antidemocr谩ticos e ilegales a lo largo y ancho del pa铆s鈥.

Finalmente, desde el sindicato hicieron saber que 鈥渄efenderemos nuestros derechos y en asamblea decidiremos los pasos a seguir que seguramente no ser谩n sentarnos a mirar c贸mo se atropella a los trabajadores. Si la patronal y sus socios se niegan al di谩logo, el 煤nico camino que nos dejan es la lucha鈥.

Acto en defensa del Astillero R铆o Santiago 100% estatal

Las trabajadoras y trabajadores de Astillero Rio Santiago (ARS) se encuentran una vez m谩s luchando contra un nuevo avance privatista, esta vez impulsado por Pedro Wasiejko, secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores y presidente de los Astilleros, que plantea una vieja y conocida 鈥渟alida novedosa鈥 ya que existe una 鈥渙portunidad de negocios que hay que aprovechar鈥. En este sentido Wasiejko en declaraciones emitidas por el programa Lado P (Infocielo) dijo: 芦Se Puede plantear una Sociedad An贸nima禄.

La conducci贸n gremial de ATE Ensenada, a trav茅s de su secretario general Francisco Banegas plante贸: 鈥淣uestra propuesta es otra. Se est谩 trabajando en un proyecto de ley de Sociedad del Estado鈥. Si bien la Sociedad del Estado es una figura con caracter铆sticas distintas, en 煤ltima instancia deja la puerta abierta para negocios privados y tercerizaci贸n de trabajos ya que la misma adopta la forma externa de una sociedad privada al quedar principalmente sometida al derecho privado. As铆 la conducci贸n de ATE en Ensenada busca plantear un r茅gimen jur铆dico mixto, de derecho p煤blico y privado, buscando desmarcarse del planteo privatista de Wasiejko con una propuesta a mitad de camino.

Cabe destacar que ya en 2004 la asamblea de f谩brica del Astillero rechaz贸 abrumadoramente la posibilidad de avanzar en el cambio de figura jur铆dica hacia una Sociedad del Estado que impulsaba, el entonces Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sol谩.

Por su parte los intendentes de Ensenada y Berisso junto a senadores y dirigentes pol铆ticos del Partido Justicialista, el Partido Frente Grande, el Frente Renovador, Kolina, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido de la Victoria y el Partido Comunista agrupados en el Frente de Todos brindaron su apoyo a Pedro Wasiejko a trav茅s de una carta, en la que los firmantes plantean 鈥渓a adhesi贸n a la propuesta de reactivaci贸n y recuperaci贸n del astillero a partir de la actual gesti贸n鈥.

Las compa帽eras y compa帽eros del astillero tienen una larga experiencia con pol铆ticos, dirigentes y gobiernos que llegan con promesas de reactivaci贸n para el ARS a cambio de apoyarse en planes privatistas. Estos planes en general suelen presentarse como 鈥渓a soluci贸n鈥 a los problemas de la f谩brica, y siempre son acompa帽ados de todo tipo de declaraciones, afirmaciones y juramentos de que el ARS seguir谩 siendo del Estado. Todos y cada uno de estos intentos han sido derrotados por los trabajadores y las trabajadoras garantizando as铆 la defensa concreta de un astillero 100% estatal y esta vez no ser谩 la excepci贸n. El martes 15 de junio trabajadores del astillero realizaron un acto en puerta de f谩brica y una caravana a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en defensa de las conquistas hist贸ricas y contra todo intento privatizador.

Participaron diferentes agrupaciones de la f谩brica como la Verde y Blanca, ADN, La Marr贸n, Tribuna estatal y Alternativa Astillero, entro otras. Dieron un mensaje contundente al presidente del ARS, Pedro Wasiejko, al Gobierno Provincial de Axel Kicillof, y a la conducci贸n sindical de ATE Ensenada: la defensa del Astillero 100% estatal y el rechazo al cambio de figura jur铆dica para convertirlo en una Sociedad An贸nima o Sociedad del Estado.

La Comisi贸n Administrativa de ATE Ensenada mediante un comunicado calific贸 de falsas e infundadas las versiones de privatizaci贸n, se帽alando que: 鈥淟a intenci贸n y la propuesta son claras, hacer del Astillero una empresa que pueda producir y explotar al m谩ximo su capacidad y potencial, siempre conservando la raz贸n social para la cual fue creado (construcci贸n de buques), 100% Estatal, con el convenio colectivo de trabajo y perteneciendo a la provincia de Buenos Aires tanto en el aspecto salarial, como jubilatorio y de obra social鈥.

Y finaliza: 鈥淧or un Astillero 100% estatal, con trabajo y construyendo para el Pa铆s鈥.

Fuentes: Desalambrar, Anred, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Canal Abierto, APU, Clar铆n, argentina.indymedia, Plan B(aires) 鈥 FM La Boca (90.1), Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo