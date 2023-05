Panorama sindical actualizado al 1掳 de mayo de 2023 D铆a Internacional de los trabajadores y trabajadoras

Massa: El mejor alumno

Mario Hernandez

El FMI est谩 dispuesto a revisar su meta de acumulaci贸n de reservas, pero sigue mostr谩ndose duro respecto del objetivo de bajar el d茅ficit fiscal a 1,9% del PBI. Esto pone una mayor expectativa al agravamiento de la inflaci贸n, dado que la 鈥渓icuaci贸n鈥 es la 煤nica forma de reducir el gasto p煤blico en un a帽o electoral.

Aun as铆, sigue sin alcanzar: el Fondo ya avis贸 que considera que el peso est谩 sobrevaluado. Y que ese retraso cambiario podr铆a llegar a un 25%.

En otras palabras, sin una correcci贸n cambiaria previa, cualquier ayuda financiera que haga el FMI corre el riesgo de esfumarse r谩pidamente.

Ah铆 est谩 el gran dilema del Gobierno porque, por un lado, la devaluaci贸n aparece como una necesidad para el FMI, pero desde el punto de vista pol铆tico significar铆a un golpe letal a las aspiraciones electorales del peronismo.

Antonio Aracre, ex jefe de asesores del presidente, renunci贸 tras proponer una devaluaci贸n del 60% y desatar la furia de Massa. Desde el ministerio lo acusaron de alimentar la brecha con el d贸lar mayorista, que lleg贸 al 120%, un factor que tambi茅n desalienta la liquidaci贸n del d贸lar soja 3.

En los primeros d铆as de abril Sergio Massa viaj贸 a los EE. UU. All铆, la subdirectora de FMI aprovech贸 para destacar su 鈥済esti贸n macroecon贸mica prudente鈥. Y agreg贸: 鈥Para asegurarse de que va en la direcci贸n correcta, para asegurarse de que el tipo de cambio del mercado paralelo no est茅 tan alejado del tipo de cambio oficial. Todo eso requiere confianza en que habr谩 reservas suficientes y que la pol铆tica fiscal seguir谩 siendo consistente con la reducci贸n de la inflaci贸n, lo que requiere medidas fuertes por el lado del gasto para contener el gasto fiscal鈥. (negritas nuestras)

En sinton铆a con el informe publicado por el organismo monetario, Gopinath insisti贸 con la necesidad de aplicar 鈥渦na asistencia social mucho m谩s espec铆fica鈥. El informe indica una ca铆da en la asistencia social del 3,7% del PIB en 2022 al 2,9% del PIB en 2023. (negritas nuestras)

鈥淒esde comienzos de 2023 la situaci贸n econ贸mica se ha vuelto m谩s desafiante (鈥). En un contexto de grandes desequilibrios macroecon贸micos, la sequ铆a est谩 desafiando seriamente la acumulaci贸n de reservas, sum谩ndose a la inflaci贸n y las presiones cambiarias. Mientras tanto, la implementaci贸n de pol铆ticas se ha vuelto menos confiable, con las recientes recompras de deuda, los d茅ficits de la pol铆tica energ茅tica y la aprobaci贸n por parte del Congreso de una nueva moratoria de pensiones socavando los objetivos de acumulaci贸n de reservas y consolidaci贸n fiscal. Ahora es necesario un paquete m谩s s贸lido de pol铆ticas para abordar los desaf铆os de la sequ铆a, revertir las p茅rdidas de reservas y el aumento de la inflaci贸n, y fortalecer el papel de anclaje del programa. Ante esta alta desventaja los riesgos han aumentado a煤n m谩s, incluso dado el ciclo pol铆tico鈥, plantea el documento del FMI.

Pasando en limpio, a pesar del a帽o electoral, el ministro de Econom铆a del Frente de Todos deber谩 profundizar los recortes si pretende cumplir en 2023 con la meta fiscal que qued贸 sin cambios en 1,9 % del PBI. Econom铆a ya incumpli贸 el objetivo para el primer trimestre del a帽o: se pas贸 en 56% de los $ 441.500 millones proyectados.

鈥淓s una coyuntura muy dif铆cil en la que se encuentra el pa铆s. Existe un entendimiento compartido con las autoridades de que se requieren esfuerzos a煤n mayores para poder tener un buen entorno macro. Ser capaz de tener una pol铆tica fiscal, una pol铆tica monetaria y una pol铆tica cambiaria consistentes que puedan contribuir a reducir la inflaci贸n y evitar grandes interrupciones en el mercado de bonos interno鈥, dijo la subdirectora. El FMI empeor贸 las proyecciones econ贸micas para la Argentina con una suba de la inflaci贸n de 60 % a 88 %, suba de la desocupaci贸n, y una fuerte baja del crecimiento del 2 % al 0,2 %.

Por 煤ltimo, sostuvo: 鈥淐ontinuaremos trabajando de cerca con las autoridades y veremos qu茅 se necesita en t茅rminos de pol铆ticas m谩s fuertes para poder encaminarnos hacia una mayor estabilidad macro鈥.

Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidi贸 en un comunicado que el 鈥渃osto fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a trav茅s de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad鈥. As铆 lo inform贸 el pasado 1掳 de abril en su p谩gina web.

La moratoria permitir谩 el beneficio a 800.000 personas quienes, teniendo edad suficiente, no cumplen con los a帽os de aporte. Fue aprobada el 28 de febrero por la C谩mara de Diputados y el 31 de marzo, el gobierno la reglament贸.

Un d铆a antes del comunicado que pide mitigar las pensiones, el Directorio Ejecutivo del FMI hab铆a aprobado en Washington la cuarta revisi贸n del Programa con Argentina que dio luz verde para un desembolso de 5.400 millones de d贸lares (Derechos Especiales de Giro por 4.000 millones).

El comunicado del organismo tambi茅n apunt贸 contra los subsidios en las tarifas: 鈥淕arantizar que las tarifas de energ铆a para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema鈥.

Seg煤n las previsiones, habr铆a aumentos de precios mayoristas de electricidad de un 25% y 35% durante 2023. En tanto los usuarios comerciales subsidiados y residenciales tendr谩n aumento de entre 55% y 70%.

La sequ铆a

Gopinath hab铆a dicho, ni bien se produjo el desembolso, que se requer铆a un 鈥渆ndurecimiento adicional de la pol铆tica macroecon贸mica y modificaciones adicionales a la pol铆tica cambiaria鈥. En ese sentido, propuso medidas de 鈥渇ocalizaci贸n de los subsidios a la energ铆a y asistencia social鈥, para compensar 鈥渓os impuestos a la exportaci贸n m谩s bajos debido a la sequ铆a鈥.

Por su parte, Georgieva dijo que el pa铆s 鈥渟e vio afectado por una grave sequ铆a que ha socavado el desempe帽o de la econom铆a鈥 y que 鈥渉a complicado el trabajo de los pol铆ticos鈥. Por este motivo, se han 鈥渁comodado parcialmente en la modificaci贸n de la meta de acumulaci贸n de reservas internacionales netas鈥.

El meollo de la cuesti贸n es que la sequ铆a reducir谩 en alrededor de un 50% la producci贸n de soja y que eso impactar谩 en una reducci贸n de importaciones por unos U$S 14.000 millones (aunque algunos analistas la ubican en U$S 20.000 millones). El FMI cre铆a que ese n煤mero era exagerado, y en la revisi贸n del mes pasado acept贸 bajar la exigencia de acumulaci贸n en apenas U$S 1.800 millones para todo 2023.

Pero la insistencia del equipo econ贸mico logr贸 que se reconsidere la situaci贸n.

La necesidad se volvi贸 imperiosa cuando Massa comprob贸 que el Plan B, el 鈥渄贸lar agro鈥, tendr铆a corto alcance porque los exportadores afectados por la sequ铆a no tendr铆an mucha soja que ofrecer.

Tambi茅n se reiteraron viejos reclamos no atendidos. Entre ellos los sobrecargos, que llevaron la tasa de inter茅s de los pr茅stamos por encima del 6% y los mayores costos de importaci贸n de energ铆a generados por otro shock ex贸geno, la guerra en Ucrania.

En la reformulaci贸n del programa habr谩 concesiones, pero los l铆mites no se correr谩n demasiado. Si bien pueden aliviar algunas metas o herramientas, el FMI no cejar谩 de seguir pidiendo un ajuste basado en eliminaci贸n de subsidios a la energ铆a, un recorte en los planes sociales y en la moratoria jubilatoria, donde buscan que se sumen la mitad de los 800.000 interesados anunciados para que no tenga tanto impacto en el d茅ficit.

Mientras tanto, el gobierno inici贸 el proceso para abonar a ese organismo unos U$S 1.400 millones destinados a saldar el cr茅dito stand by pactado por el macrismo en 2018. Los pagos corresponden a una cuota de capital por U$S 690 millones, que se gir贸 el viernes 28, y a un monto similar correspondiente a los intereses trimestrales generados tanto por aquel programa como por el de Facilidades Extendidas que se negoci贸 el a帽o pasado.

En un marco como el actual, con una corrida cambiaria que elev贸 18,7% la cotizaci贸n del d贸lar paralelo en el 煤ltimo mes (el viernes termin贸 a 469 pesos) y con las reservas netas del Central agot谩ndose a ritmo acelerado, la decisi贸n de cumplir el cronograma de pagos vigente es toda una se帽al pol铆tica del Palacio de Hacienda, que apuesta a mantener el v铆nculo con el FMI, aunque con un 芦rebalanceo禄 del programa que incluya una reformulaci贸n de sus condiciones.

El objetivo de m谩xima del equipo econ贸mico es que el FMI acepte acelerar los desembolsos previstos para el corriente a帽o, que suman unos U$S 10.800 millones. En principio, el programa vigente establec铆a que esos montos fueran enviados en tres tramos: U$S 4.000 millones en junio, U$S 3.400 en septiembre y otro tanto en diciembre. Antes de girar cada una de esas partidas, los auditores del organismo deben verificar previamente el cumplimiento de las metas previstas en materia de d茅ficit fiscal, acumulaci贸n de reservas y asistencia monetaria por parte del BCRA.

La propuesta de Econom铆a es anualizar las metas, de manera que los fondos se env铆en ahora y que la auditor铆a se realice reci茅n en los primeros meses de 2024. Eso dar铆a aire a la gesti贸n local para atravesar los meses previos a la elecci贸n, disminuir el efecto de la incertidumbre pol铆tica y de paso ganar tiempo para encontrar maneras alternativas de paliar la escasez de divisas generada por la sequ铆a.

La inflaci贸n de marzo fue la m谩s alta desde 2002

Seg煤n el informe difundido por el Instituto Nacional de Estad铆sticas y Censos (INDEC), los precios acumulan una suba del 21,7% en lo que va del a帽o (7,7% en marzo) y del 104,3% en los 煤ltimos 12 meses. Educaci贸n fue el sector que m谩s aument贸 en marzo con un 29,1%, seguido de prendas de vestir (9,4%) y alimentos (9,3%).

De acuerdo a lo publicado por el organismo, el incremento en Educaci贸n se debe a las constantes subas en todos los niveles educativos desde el inicio del ciclo lectivo; en prendas de vestir y calzado coincide con el cambio de temporada; mientras que en alimentos y bebidas no alcoh贸licas se origina en las subas registradas en carnes y derivados, leche, productos l谩cteos y huevos. Aunque en menor magnitud tambi茅n se registraron subas en verduras, tub茅rculos y legumbres. Sobre el rubro de Alimentos, desde el INDEC manifestaron que el incremento del 9,3% 鈥渇ue el que m谩s incidi贸 en todas las regiones鈥.

En cuanto a Bebidas alcoh贸licas y tabaco se destacaron incrementos de cigarrillos con un 8,3%; mientras que, en los servicios de agua, gas, electricidad y otros combustibles, en algunas regiones aument贸 un 6,5%. De igual modo ocurri贸 con combustibles y transporte p煤blico, incluidos en la divisi贸n Transporte, con el 5,3%.

Prensa

Ante la exclusi贸n forzada de la mesa paritaria por un recurso judicial presentado por Utpba y el cierre de un nuevo acuerdo paritario ileg铆timo en prensa escrita, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) convocaron para este martes 2 de mayo a realizar una jornada de lucha salarial en todos los diarios impresos y online, revistas, portales web y agencias de noticias de la Ciudad de Buenos Aires, en repudio a un ajuste que profundiza el deterioro salarial.

En un contexto de agravamiento de la inflaci贸n, el jueves 27 de abril se firm贸 un acuerdo paritario entre las C谩maras empresarias (AEDBA, AAER, APTA), de las que forman parte importantes medios como La Naci贸n, 脕mbito Financiero, Clar铆n, Cronista, P谩gina/12, Infobae y Perfil, y la Utpba, una organizaci贸n fraudulenta sin un solo afiliado acreditado en la compulsa por la Personer铆a Gremial ante el Ministerio de Trabajo y frente al SiPreBA. De ese sello de goma m谩s el bloqueo judicial se valen las empresas para continuar con su plan de ajuste.

El incremento definido establece una revisi贸n de la paritaria mayo 22/abril 23 que deja los salarios b谩sicos diez puntos por debajo de la inflaci贸n interanual y los salarios reales a un abismo de casi 20 puntos. Asimismo, establece una 铆nfima recomposici贸n del 36% para los siete meses que van de mayo a noviembre de 2023, con una ins贸lita distribuci贸n de cuotas.

Los plazos acordados esconden, adem谩s, el intento del sector empresario de exprimir al m谩ximo los tiempos judiciales para no discutir con los verdaderos representantes de les trabajadores. Definieron la instancia paritaria hasta noviembre, conscientes de que la Personer铆a Gremial de SiPreBA es irreversible.

Ante esta situaci贸n, desde el Plenario de delegades de prensa escrita resolvieron profundizar el plan de lucha con asambleas, ceses de tareas y medidas de fuerza en todas las redacciones a realizarse el martes 2 de mayo. La jornada empezar谩 con un acto a las 11:00 frente a las redacciones de Perfil (California 2715) y tiene como ejes del reclamo los siguientes puntos:

Reclamar ante las empresas una mesa de negociaci贸n salarial con SiPreBA y los representantes leg铆timos elegidos en las redacciones.

Solicitar una suma fija de $35.000 adicional para el per铆odo 22/23 (que se incorpore a los incrementos definidos con los sueldos de abril) y una suba 60% para el tramo mayo-noviembre 2023.

Ratificar la unidad con la lucha de les compa帽eres de Clar铆n, que a煤n se encuentran en conflicto por los despidos masivos del domingo 16 de abril.

El ajuste de Magnetto en Clar铆n viene desde 2019, 煤ltimo a帽o de Mauricio Macri en el poder. Ese a帽o, la planta se redujo en casi 600 trabajadores, muchos de los cuales participaron de planes de retiro voluntario.

Ahora, Clar铆n vuelve a despedir. 鈥淗ay tres despedidos que son de redes, fot贸grafos, de arte visual. Ac谩 tambi茅n hay colaboradores que est谩n por fuera de los 48 despedidos pero que tambi茅n se ven afectados y sin trabajo鈥, relat贸 Oscar Bernade, delegado de SIPREBA.

Tras la audiencia del lunes 25 en el ministerio de Trabajo, en la que los representantes de las empresas period铆sticas de la provincia reiteraron su 煤nica oferta de 22% de aumento salarial para el per铆odo abril-julio de 2023, las asambleas de trabajadoras y trabajadores realizadas en las localidades de cada establecimiento volvieron a rechazarla por insuficiente ante el obvio aumento de precios y la p茅rdida del poder adquisitivo del salario.

El Cispren (C贸rdoba), conforme al mandato otorgado por las bases, notific贸 el paro provincial de la actividad que se realiz贸 el mi茅rcoles y por 24 horas.

La medida se inscribe tambi茅n en el plan de lucha nacional votado en el Congreso de la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), realizado el pasado 14 de abril en la Ciudad de Buenos Aires.

Ning煤n salario por debajo de la canasta b谩sica, pase a planta de los trabajadores de los medios p煤blicos, no hay libertad de expresi贸n sin cumplimiento de derechos laborales, suspensi贸n del pago al FMI, denuncia de la persecuci贸n y obstrucci贸n del derecho de asamblea por parte de los propietarios de los medios y titulares de C谩mara empresarial ADIRA (Asociaci贸n de Diarios del Interior de la Rep煤blica Argentina) y nacionalizaci贸n de la lucha de los trabajadores y trabajadoras por condiciones dignas de vida, fueron las consignas finales aprobadas.

Fue el d铆a siguiente de dicho Congreso que Clar铆n notific贸 el despido de 48 empleados, aduciendo una 鈥渞econversi贸n digital鈥, lo que gener贸 una serie de medidas de protesta que tuvo su momento m谩s 谩lgido en la asamblea del viernes 21, realizada en las puertas del multimedio, en el barrio porte帽o de Constituci贸n.

All铆, frente a m谩s de 1.000 personas, entre sindicatos y organizaciones, Carla Gaudensi, titular de la Fatpren, plante贸 que esta 鈥渘o es una lucha econ贸mica, es pol铆tica (鈥) sigamos en las calles, sigamos organizados, entendiendo que los protagonistas son los trabajadores y trabajadoras禄.

El mi茅rcoles 26 continuaron los reclamos, a trav茅s de una radio abierta y un 鈥渃amarazo鈥, convocado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Comisi贸n Interna de los trabajadores del multimedio y la Asociaci贸n de Reporteros Gr谩ficos de la Rep煤blica Argentina (ARGRA).

En el marco del plan de lucha definido por el Congreso nacional, la Fatpren ha decretado el paro nacional que cumplen tambi茅n hoy todos sus sindicatos de base del pa铆s, con la consigna 鈥淏ASTA DE SUELDOS DE POBREZA鈥.

La medida se toma 鈥渁nte la dilaci贸n empresaria para abrir la discusi贸n paritaria 2023/24 y ante una diferencia entre el 87,7% logrado en la paritaria anterior y la inflaci贸n del per铆odo de 104,4%, o sea de 16,7%, que pretende ser reconocida por las empresas a trav茅s de un bono miserable de 4.500 pesos鈥.

Estatales

La Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE) moviliz贸 el mi茅rcoles desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Secretar铆a de Gesti贸n y Empleo P煤blico, luego de que el Gobierno convocara a la mesa de revisi贸n de la paritaria nacional para el jueves 27 de abril.

La convocatoria se realiz贸 鈥渃ontra de la p茅rdida salarial de las y los trabajadores鈥 y 鈥減ara exigir un aumento por encima de la inflaci贸n鈥.

En el marco de la movilizaci贸n, una comitiva de ATE encabezada por el secretario general, Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy, fue recibida por la titular de la Secretar铆a de Gesti贸n y Empleo P煤blico, Ana Castellani. Tambi茅n estuvieron en la reuni贸n Mercedes Cabezas, Secretaria de Organizaci贸n, Oscar 鈥渆l Colo鈥 de Isasi, de ATE Provincia de Buenos Aires, y Flavio Vergara, Director del Departamento y Convenios Colectivos y Gustavo Quinteros, Secretario de Formaci贸n.

Luego de la reuni贸n, Godoy realiz贸 un informe ante las y los trabajadores movilizados.

鈥淟e dijimos con claridad que un aumento del 5,5% iba a estar por debajo de la inflaci贸n. Y que una actitud de querer imponer eso de prepo no lo 铆bamos a permitir鈥. A esto se suma 鈥渓a ofensiva de los grandes grupos trasnacionales y financieros especuladores en la que estamos inmersos鈥, indic贸.

Ante esa situaci贸n, Godoy anunci贸 que ATE continuar谩 en estado de alerta con movilizaci贸n y asambleas.

El dirigente tambi茅n se refiri贸 al estado general de la negociaci贸n paritaria, 谩mbito que ven铆a funcionando hasta enero ya que se hab铆a podido lograr aumentos que le ganaran a la inflaci贸n. Sin embargo, apunt贸: 鈥淓l manejo de amistad entre el ministro de Econom铆a y uno de los gremios que le avala sus pol铆ticas de entrega al FMI, en detrimento de los trabajadores, implica destruir la paritaria鈥, en referencia al sindicato UPCN.

鈥淣o nos sorprende, la verdad, porque lo que hacen es sostener esa verg眉enza nacional que es un acuerdo con el FMI que termina relegando los intereses soberanos de nuestra Patria y las condiciones de nuestro Pueblo鈥, a帽adi贸.

Adem谩s, indic贸 que: 鈥淣osotros hab铆amos alcanzado un acuerdo por encima de la inflaci贸n, que de enero a diciembre fue del 94,8%. En enero alcanzamos un acuerdo del 97%, logramos que se revise en diciembre y volvimos a exigir que se adelante la revisi贸n de mayo que logramos adelantar鈥.

Por 煤ltimo, Godoy se帽al贸 que: 鈥淧edimos que se garantice un aumento por encima de la inflaci贸n, no como el que firmaron Massa y UPCN. Queremos llegar como m铆nimo a un 110%. Necesitamos a los trabajadores en las calles鈥.

Trabajadores de la salud

Siguen las medidas de fuerza de los trabajadores de la salud en Neuqu茅n, Chaco, Tucum谩n y R铆o Negro. Los gremios de cada provincia siguen adelante con sus planes de lucha, ante la falta de respuesta de los gobiernos provinciales.

El Sindicato de Profesionales de la Salud P煤blica de Neuqu茅n (Siprosapune) complet贸 un nuevo paro por 24 horas en diferentes hospitales de la provincia y se moviliz贸 en reclamo de mejores condiciones salariales y laborales y la Ley de Carrera Profesional. Adem谩s, denunciaron el desmantelamiento del Hospital Plottier y exigieron medidas para paliar la crisis. 鈥淗ace m谩s de una semana que est谩 suspendida la atenci贸n en consultorios externos, especialidades de cl铆nica m茅dica y de medicina general. Solamente se atienden urgencias e internaciones鈥, explicaron desde el gremio.

Por su parte, la Asociaci贸n de Profesionales, T茅cnicos y Auxiliares de Salud P煤blica del Chaco (Aptasch) convoc贸 a un nuevo paro por 48 horas que inici贸 el mi茅rcoles 26 y continu贸 el jueves 27 de abril, en reclamo de la carrera sanitaria, el pago de bonificaciones adeudadas y el fin de la precarizaci贸n laboral, entre otros puntos.

En R铆o Negro, la Asociaci贸n Sindical de Salud P煤blica (Asspur) tambi茅n llam贸 a parar por 48 horas los d铆as 27 y 28 de abril, en varios hospitales de la provincia. Exigen sueldos y condiciones laborales dignas.

Por 煤ltimo, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucum谩n (Sitas) moviliz贸 a sus delegados a la Legislatura tucumana para exigir la modificaci贸n de la Carrera Sanitaria y se reuni贸 con representantes provinciales.

鈥淐on un 7.7% de inflaci贸n en marzo, un 104% interanual y el aumento reciente de la canasta b谩sica alimentaria de un 9.8%, el salario en general, y el de las y los trabajadores de la salud en particular, contin煤a en un imparable deterioro鈥, declar贸 Mar铆a Fernanda Boriotti, presidenta de la Federaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa).

Boriotti explic贸 que, en este contexto, 鈥渘o es extra帽o que, luego de una semana de luchas en todo el pa铆s, y ante la falta de respuesta de los gobiernos provinciales, municipales y del gobierno nacional, contin煤en las medidas de fuerza y se profundicen los conflictos en todas las provincias鈥. Y agreg贸 que 鈥渘o se trata solamente del deterioro inflacionario, sino tambi茅n de la falta de una soluci贸n integral al problema del impuesto a las ganancias. La medida reciente no representa un alivio para la mayor铆a de las y los trabajadores de la salud鈥.

Fesprosa, junto a un numeroso grupo de sindicatos, insiste en subir sustancialmente el piso, como paso previo a la derogaci贸n definitiva del impuesto al salario.

Victoria de los trabajadores de Coca Cola en Salta

Una reuni贸n entre las partes deriv贸 el s谩bado en el levantamiento de la medida de fuerza que desde el jueves llevaban adelante unos 400 trabajadores de la embotelladora Coca Cola en Salta, por cuestiones salariales, tras acordar la marcha atr谩s en los despidos y un bono de $30.000 por 煤nica vez.

鈥淪e lleg贸 a un mutuo acuerdo a trav茅s del secretario general de la CGT en Salta, Carlos Rodas, a quien le damos las gracias porque acerc贸 a las partes, a la patronal con nuestro secretario general Juan Carlos Ortega, y se pudo llegar a otra conciliaci贸n obligatoria鈥, expres贸 el delegado del Sindicato 脷nico de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga), V铆ctor Sutara.

El dirigente sindical coment贸 que este encuentro deriv贸 en 鈥渁lgunos acuerdos y puntos que quedaron plasmados en el Ministerio de Trabajo como que se vuelve atr谩s con el tema de los despidos, y las horas en las que se hicieron asambleas y paros van a ser reconocidas鈥.

Adem谩s, apunt贸 que la empresa otorgar谩 a los trabajadores 鈥渦n bono de $30.000 por 煤nica vez, para abril鈥, mientras que, en el tema de la productividad, que era el principal punto de reclamo, 鈥渆l martes la empresa tiene que traer un n煤mero para seguir charlando鈥.

鈥淓ntramos en una conciliaci贸n obligatoria donde vamos a ser respetuosos de lo que arreglaron nuestros representantes鈥, dijo Sutara.

Bridgestone

Desde el Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico Argentino informaron que, tras su denuncia por las malas condiciones laborales en Bridgestone, que provocaron la exhortaci贸n del Ministerio de Trabajo de Naci贸n, el Ministerio de Trabajo de Provincia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la patronal debi贸 anunciar el compromiso de realizar medidas a efectivizarse antes de fin de a帽o para reducir la carga t茅rmica y mejorar las condiciones laborales en planta. 鈥淪i bien estas acciones son insuficientes demuestran la justeza de los reclamos de los trabajadores y la necesidad de avanzar hasta que las respuestas cumplan con todas las necesidades requeridas por los trabajadores鈥, aseguraron desde el SUTNA.

En este marco, indicaron que el 24 de abril se llev贸 adelante la Mesa T茅cnica conformada por el SUTNA, la patronal de Bridgestone, el Ministerio de Trabajo de Naci贸n, el Ministerio de Trabajo de Provincia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En esta reuni贸n, la empresa Bridgestone deb铆a presentar un plan de acci贸n a corto plazo para modificar las malas condiciones laborales comprobadas en la planta por el reclamo de los trabajadores.

Bridgstone describi贸, en la Mesa T茅cnica, el contenido de un 鈥減lan de acci贸n a corto plazo鈥 que supuestamente inclu铆a 鈥渓os aspectos solicitados por el ministerio鈥.

Una vez finalizada la reuni贸n el Ministerio de Trabajo hizo traslado de la presentaci贸n de Bridgestone al Sindicato del Neum谩tico, que de un primer an谩lisis de su contenido surgen las siguientes apreciaciones:

鈥 Con respecto a la carga t茅rmica la empresa se compromete a realizar modificaciones e incorporaci贸n de mejoras en los sectores inspeccionados, concluyendo su puesta en marcha antes del inicio del pr贸ximo verano.

Claramente si bien hay un compromiso de mejoras estas resultan a煤n insuficientes, no abarcan todos los sectores en los que son necesarias y no se menciona el tiempo de descanso que tendr谩n los trabajadores para utilizar las 谩reas que est谩n acondicionadas para la recuperaci贸n de la carga t茅rmica.

鈥 Con respecto al relevamiento presentado por el sindicato con respecto a anomal铆as en las instalaciones, la patronal de Bridgestone, en la mayor铆a de los puntos (m谩s de 130) ha negado la existencia de problemas aun cuando estos son evidentes. En otros casos ha se帽alado que ya ha realizado la reparaci贸n de los mismos y se帽alado en otros una pr贸xima supuesta correcci贸n dejando clara la necesidad de seguir avanzando en la realizaci贸n de mejoras sobre los problemas planteados.

鈥淓n resumen, de este primer an谩lisis sobre la presentaci贸n de la empresa, se puede concluir que el hecho de que la patronal de Bridgestone est茅 discutiendo las condiciones de trabajo y tenga que anunciar un compromiso de incorporar mejoras en el corto plazo, es un paso importante, conquistado por el conjunto de los trabajadores en el camino de modificar las malas condiciones de trabajo, tema determinante para que la jornada laboral se realice en un 谩mbito de respeto hacia cada compa帽ero. El SUTNA elaborar谩 y presentar谩 una respuesta por escrito a la presentaci贸n de la empresa en los pr贸ximos d铆as鈥, agregaron desde el sindicato.

En tanto, el Ministerio de Trabajo fij贸 nueva reuni贸n de la Mesa T茅cnica para el 29 de mayo. 鈥淓n esta reuni贸n desarrollaremos la respuesta a la presentaci贸n de la patronal reiterando los reclamos que no han sido solucionados y profundizando en esta audiencia en particular sobre los riesgos y anomal铆as de exposici贸n a productos qu铆micos que se dan en la planta, en particular en el sector de Banbury. El camino iniciado por los compa帽eros de Bridgestone para modificar las malas condiciones de trabajo y obtener el debido respeto que debe tener la empresa hacia cada trabajador, seguir谩 en forma inexorable a trav茅s de todas las v铆as necesarias, bajo la comprensi贸n de que la herramienta m谩s importante ser谩 la unidad activa y consciente de todos los trabajadores鈥, finalizaron desde el SUTNA.

Por otro lado, comenzar谩 una nueva semana de paros. Lo resolvieron desde el Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico, ante las sanciones, aprietes, faltas de respeto y nuevos despidos digitados por parte de la empresa. El paro total de actividades comenzar谩 en el ingreso del turno noche del lunes 1潞 de mayo hasta el ingreso del turno ma帽ana del martes 2 de mayo. Continuar谩 desde el ingreso del turno ma帽ana del mi茅rcoles 3 de mayo hasta el ingreso del turno tarde, y posteriormente desde el ingreso del turno tarde del viernes 5 de mayo hasta el ingreso del turno noche.

鈥淟a situaci贸n es muy clara, para que la patronal de Bridgestone pretenda que puede confundirnos, los trabajadores sabemos perfectamente lo que est谩 ocurriendo y, por lo tanto, c贸mo debemos proceder.

Las acciones concretas de la patronal son tan evidentes que no pueden ser disfrazadas: La falta de respeto y aprietes de los supervisores, las sanciones, las suspensiones, los intentos de cambio de m茅todos de trabajo, impulsados con amenazas, son hechos concretos. Tambi茅n son hechos irrefutables: Las exhortaciones categ贸ricas ante las malas condiciones laborales de las que dan cuenta el Ministerio de Trabajo de Naci贸n y Provincia, y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, as铆 como las publicaciones de los medios de comunicaci贸n m谩s importantes del pa铆s hablando de las anomal铆as existentes en Bridgestone鈥, explicaron desde el SUTNA.

鈥淣o hay dudas, estamos ante una realidad evidente y absoluta, Bridgestone pretende imponer que no importa qui茅n tenga raz贸n, que basta con apretar m谩s a los trabajadores para que cedamos ante sus absurdas pretensiones y as铆 salirse con la suya sin argumento v谩lido alguno. Esto simplemente no se puede permitir, todos y cada uno de los trabajadores sufrir铆amos las consecuencias de caer bajo la tiran铆a de una patronal soberbia y prepotente que pretende hacer lo que se le plazca鈥, agregaron al explicar los motivos por los que inician una nueva semana de paro.

Asimismo, desde el Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico Argentino (SUTNA) informaron que, en medio de las medidas de fuerza por despidos en la planta de Llavallol, la empresa se ve forzada a anunciar por segundo a帽o consecutivo la paga de 鈥減articipaci贸n en las ganancias鈥.

Compartimos comunicado:

Hab铆an pasado m谩s de quince a帽os sin que se pagara este bono en forma significativa, solo habi茅ndose producido pagos aislados de cifras totalmente irrisorias.

Luego de que los trabajadores recuperaran la Seccional Llavallol del Sutna, y a pesar de que las producciones fueran mucho menores a otros a帽os, donde adem谩s se ostentaban r茅cord de exportaciones, la patronal de Bridgestone se ve forzada a anunciar por segundo a帽o consecutivo la paga de 鈥減articipaci贸n en las ganancias鈥, cuyo monto ha trascendido por fuera de este sindicato. Esta situaci贸n se produce en pleno conflicto, en momentos que la difusi贸n del mismo es llevada adelante por los principales medios de comunicaci贸n del pa铆s, es que con semejante exposici贸n la empresa debe cuidar su forma de actuar cuando est谩 siendo observada por el sindicato, por todos los trabajadores y hasta por la opini贸n p煤blica argentina. Ya el a帽o pasado, en la parte final del conflicto paritario que siguiera todo el pa铆s, se vio obligada a realizar el pago de la segunda parte del mismo bono a pesar de que este hecho la perjudicara en el desarrollo del conflicto.

La patronal anunci贸 la paga de este bono, en el mismo d铆a que el turno noche realizar谩 un paro total de actividades ante los despidos digitados en respuesta a las intimaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo ante las malas condiciones laborales que reinan en la planta. Este plan de lucha continuar谩 en el d铆a de ma帽ana, martes 4 de abril, con un paro y movilizaci贸n con concentraci贸n en los portones de f谩brica a partir de las 9 de la ma帽ana. De no tener respuesta positiva a los justos reclamos de los trabajadores en la audiencia del mi茅rcoles 5 de abril a las 12:30, se continuar谩 con un paro de actividades a partir de las 14:00 de ese d铆a y se extender谩 durante todo el turno tarde.

Esta situaci贸n conflictiva se da en el marco de la lucha de los trabajadores por corregir a帽osas situaciones da帽inas en las condiciones econ贸micas y laborales de los trabajadores de Bridgestone, la pelea por la correcci贸n de premios, categor铆as, m茅todos de trabajo y principalmente el trato que recibe cada compa帽ero, ha sido una constante desde la recuperaci贸n de la Seccional Llavallol del SUTNA, la paga de este bono despu茅s de a帽os y a帽os en las que fue una cl谩usula obsoleta, viene a saldar solo en una peque帽a parte la p茅rdida sufrida por los trabajadores de Bridgestone luego de la rebaja salarial del 2001 que le impon铆a la patronal con la complicidad de la burocracia que dirig铆a gremialmente en esos momentos.

Ha quedado demostrado que solo la unidad activa y consciente de los trabajadores es el camino para verdaderas conquistas. Y que esta f茅rrea lucha que est谩n llevando adelante todos los trabajadores de Bridgestone ser谩 recordada no como las entregas del pasado, sino como el inicio de una nueva etapa, donde las condiciones laborales y econ贸micas de los trabajadores deben ser respetadas, posibilitando el acceso a la 煤nica raz贸n por la cual nos esforzamos cada d铆a, que es la construcci贸n de un futuro para nuestras familias.

Paros en el subte

A partir de las 21:00, el pasado viernes 21 de abril, los trabajadores del subte abrieron los molinetes en las estaciones cabeceras de las l铆neas A y H. Y a partir de las 22 y hasta el cierre realizaron un paro en las mismas l铆neas. 鈥淐ontinuamos reclamando la reducci贸n de la jornada semanal y seguimos exigiendo la desabestizaci贸n integral鈥, declar贸 Claudio Dellecarbonara, integrante del secretariado de la AGTSyP.

El silencio de parte de la empresa concesionaria Emova (ex Metrov铆as) del grupo Roggio se da en medio la muerte de 3 trabajadores por la contaminaci贸n con asbesto y la afecci贸n de otros 80 hasta el momento. Ante esto los trabajadores son categ贸ricos, como lo expresa Claudio: 鈥淎 pesar de todo esto la empresa Metrov铆as-Emova y su vocera mienten p煤blicamente se帽alando que no existe riesgo alguno para los trabajadores y usuarios por la presencia de asbesto en el subte, demostrando as铆 su desinter茅s hist贸rico por la seguridad de las personas que trabajamos y utilizamos el transporte subterr谩neo鈥.

Esta situaci贸n se da con el trasfondo en donde se le reconoce la denuncia de los trabajadores: 鈥淩ecordamos que adem谩s de la ley nacional vigente existe un fallo de la justicia porte帽a que ordena a la empresa y al Gobierno de la Ciudad retirar el material cancer铆geno del subte y a evitar que las personas tomen contacto con 茅l. Inclusive la ART contratada por la concesionaria reconoce el riesgo por la presencia de asbesto en la red鈥.

Mientras no haya respuesta favorable de parte de la empresa, ni del gobierno porte帽o seguir谩n con las medidas de fuerza mientras: 鈥淚nvitamos a los usuarios del subte y a los vecinos de la red a sumarse a nuestra campa帽a de denuncia y a exigir junto a los trabajadores la desabestizaci贸n de la red de subterr谩neos鈥, declar贸 Dellecarbonara.

El mi茅rcoles 19 fue el turno de las L铆neas D y E que liberaron los accesos de las cabeceras entre las 21:00 y las 22:00 y paralizaron el servicio desde esa hora hasta el cierre del servicio.

El lunes 17 adoptaron id茅nticas medidas las L铆neas B y C.

Entrevista por Gustavo Montiel a Roberto 芦Beto禄 Pianelli, secretario general de AGTSyP, secretario de Salud Laboral de la CTA-T nacional e integrante del espacio Movemos.

驴Cu谩les son los reclamos centrales que plantean?

Nuestro r茅gimen tiene un franco por semana. Y nosotros trabajamos s谩bado, domingo, feriados, Navidad, A帽o Nuevo. Eso implica que, si a m铆 me toca un d铆a franco, el d铆a que me toca me lo tomo, y si me toca trabajar, por ejemplo, un 31 de diciembre, tengo que trabajarlo. Hay gente que tiene un franco por semana, pero despu茅s no trabaja los feriados, ni las fiestas. Nosotros no, trabajamos siempre. Pedimos esencialmente dos cosas: una, disminuir el riesgo de exposici贸n al asbesto, ese material cancer铆geno. Y lo otro, es que se demostr贸 que pod铆amos trabajar menos tiempo. Y se demostr贸 de tal manera que en la pandemia la empresa redujo el personal para hacer el mismo trabajo que hac铆a antes. Por ejemplo, tenemos 400 trabajadores menos que antes de la pandemia, con el mismo servicio. Lo que demostr贸 la pandemia, no ac谩, sino en el mundo, es que no era necesario trabajar las horas que trabaj谩bamos. En el mundo se est谩 discutiendo reducir la jornada laboral. Hay una campa帽a, que es semana (laborable) de cuatro d铆as, impulsada incluso por empresarios y diferentes gobiernos. Quieren reducir la semana laboral a cuatro d铆as, porque de esa manera se contaminan menos las ciudades. Por ejemplo, los gobiernos de Espa帽a, Portugal, Gran Breta帽a comenzaron a hacer pruebas piloto, todas exitosas. Nosotros, sin conocer todo esto, emp铆ricamente lo vimos en el subte. La misma cantidad de gente pod铆a dar el mismo servicio con menos horas de trabajo. Lo planteamos, 驴y qu茅 hizo la empresa? Maximizar sus ganancias. Actualmente tenemos una jornada semanal de 36 horas. Ahora estamos planteando reducirla a 30 horas semanales.

芦Beto禄 Pianelli, de Metrodelegados, alert贸 sobre el peligro del asbesto en el subte porte帽o.

驴Qu茅 actitud viene tomando la empresa ante estas demandas?

Nos escucharon y terminaron en una negaci贸n absoluta, dici茅ndonos que no hay ninguna posibilidad de reducir la jornada laboral. Esto llev贸 a que lamentablemente estemos en conflicto. Empezamos con un plan de acci贸n para hacer que la empresa recapacite y acceda a una discusi贸n sobre este problema, que para nosotros es muy profundo y de mucha gravedad. Desgraciadamente, desde que empezamos este plan de acci贸n la empresa est谩 sacando una serie de comunicados, diciendo mentiras que son f谩cilmente comprobables. Una de ellas dice que no hay peligro con el asbesto. La verdad es que tenemos tres compa帽eros fallecidos en los 煤ltimos cuatro a帽os producto de ese material cancer铆geno. No lo decimos nosotros, lo dice la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por medio de la ART y la propia empresa. Y tambi茅n tenemos 85 compa帽eros con diferentes afecciones. 驴C贸mo que no hay riesgo? Mienten en un comunicado p煤blico, lo cual genera una indignaci贸n muy grande, porque tenemos 2.700 trabajadores que todos los a帽os, de ac谩 hasta que fallezcan, van a tener que hacerse estudios para ver si le aparecen enfermedades producidas por el asbesto. Sobre 4.000 trabajadores, 2.700 est谩n bajo vigilancia m茅dica por haber estado en contacto con el asbesto. Y esos 2.700 en cualquier momento pueden desencadenar enfermedades.

驴C贸mo es la problem谩tica del asbesto en el subte?

El asbesto o amianto es un mineral que fue muy utilizado en el mundo. Desde hace 20 a帽os, 50 pa铆ses en el mundo prohibieron su utilizaci贸n porque se demostr贸 que es material cancer铆geno. A partir de ese momento se les dio un tiempo a las empresas para que dejen de utilizarlo o lo saquen. Eso fue hace exactamente 23 a帽os. En este caso, la empresa no pod铆a ser ajena a saber que hab铆a asbesto. Porque hubo algunas cosas con asbesto que sacaron, por ejemplo, la parte de los trenes con la cual se frena. Y ac谩 viene el otro gran hecho, en 2011, con Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad, compraron trenes a Espa帽a y Jap贸n. Hubo dos tandas que se compraron, los CAF 5000 y CAF 6000 y los Nagoya 5000, que fueron comprados, usados, y que siguen con asbesto. Y en los manuales dec铆a que tienen asbesto.

驴En qu茅 lugares del subte tienen relevado que todav铆a hay o puede haber asbesto?

En los trenes Mitsubishi de la l铆nea B, que son los que tienen los asientos de pana a los costados. Esos trenes tienen toda la pintura de asbesto, y no se la puede sacar. Hace cinco a帽os que venimos discutiendo con Sbase para sacarlos de circulaci贸n. Cuando ten茅s asbesto en la pintura, no se puede sacar. Ten茅s que sacar (los trenes) de circulaci贸n. El asbesto (en este caso) es una fibra que est谩 mezclada con otro material. Si la rasquete谩s, hac茅s que la fibra se volatilice y por ende contamine. Por eso se saca de circulaci贸n, es algo que se hace en el mundo. Es la forma en la cual se trabaja. Hace cinco a帽os venimos pidiendo que compren una nueva flota. Nos dicen que s铆, la 煤ltima vez nos dijeron que lo iban a licitar en marzo y todav铆a no se licit贸鈥 no sabemos cu谩ntos a帽os m谩s vamos a seguir trabajando con ese tren.

驴Hay riesgo para los usuarios?

Hay riesgo no solamente para los trabajadores, sino tambi茅n para los usuarios, esta es la triste realidad. Ellos lo niegan, mienten diciendo que no hay riesgo para nadie. Hay personas que no trabajan en el subte que fueron contaminadas: hay una persona que trabajaba vendiendo en el subte, desarroll贸 un mesotelioma y fue reconocido que enferm贸 en el subte. Nosotros hicimos lo que se llama una acci贸n de clase con un amparo ambiental, que est谩 en la Justicia de la Ciudad. Nos dieron un amparo, y la C谩mara, cuando ellos apelaron, dijo que hay asbesto en el subte, que hay que sacarlo y que todos estamos expuestos. Nosotros fuimos en representaci贸n de los trabajadores y tambi茅n de los usuarios. La Justicia dio un amparo y la C谩mara lo reafirm贸 hace un mes.

Reproducimos a continuaci贸n comunicado del personal de SEDRONAR Argentina:

SEDRONAR para este martes 18 en todo el pa铆s

El conjunto de lxs trabajadorxs dependientes de Secretar铆a de Pol铆ticas Integrales sobre Drogas de la Naci贸n Argentina, que desarrollan tareas bajo la forma de precarizaci贸n Fondo Estimulo en los 22 Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC) de todo el pa铆s y Centro de Asistencia Inmediata (CAI) zona oeste/CABA, se encuentran en estado de asamblea permanente y realizar谩n este 18 de abril, un paro sectorial nacional por 24 horas. En Rosario habr谩 una conferencia de prensa a las 10:00 en San Lorenzo 1879 (ATE Rosario).

La medida tiene como objeto exigir a las autoridades pertinentes que resuelva la situaci贸n laboral de las 1.500 personas del campo de la salud mental que desarrollan su trabajo en territorio. Se encargan desde el abordaje de los consumos problem谩ticos con la perspectiva de reducci贸n de riesgos y vulnerabilidades, a la salud integral y restituci贸n de derechos. Lo hacen en condiciones de extrema vulnerabilidad y precarizaci贸n.

鈥淓xigimos la inmediata regularizaci贸n de todo el conjunto de trabajdorxs dependientes de la Beca Fondo Estimulo, pase a planta, aumento salarial ya, basta de salarios de indigencia, que nuestro sueldo sea abonado en tiempo y forma鈥, afirmaron desde la Asamblea de Trabajadorxs Precarizadxs de los DTC y CAI-SEDRONAR de Rosario. ATE Rosario

Paro Nacional de trabajadores del INTA

Trabajadores del INTA denunciaron el funcionamiento de la llamada 鈥減aritaria sectorial鈥 en virtud del desconocimiento masivo de lo que se trata en la misma, ya que se ha desarrollado a espaldas de los trabajadores con una total falta de democratizaci贸n y transparencia. 芦Esta supuesta paritaria sectorial no nos ha tra铆do beneficio salarial alguno, y es comprendida por el conjunto como un gran acuerdo entre las c煤pulas sindicales que siguen haciendo pasar el presupuesto s煤per ajustador de 2023, y coincidentemente defienden la perspectiva del gobierno, de la oposici贸n y de las patronales de descargar la crisis sobre el pueblo trabajador禄, explicaron mediante un comunicado.

Asimismo, los trabajadores denuncian su situaci贸n salarial. 芦Nuestro salario se ha licuado desde hace a帽os con miserables aumentos que nos han llevado a ser uno de los organismos nacionales con los salarios m谩s bajos, con cientos de compa帽eros por debajo de la l铆nea de pobreza, miles sin carrera administrativa y una vivencia general de des谩nimo y falta de perspectiva laboral禄.

Adem谩s, explicaron que hay un 茅xodo de personal altamente calificado debido a las condiciones laborales. Trabajamos sin presupuesto que garantice nuestros derechos laborales adquiridos y ponga en pie una instituci贸n que decae d铆a a d铆a, sufrimos cotidianamente la falta de perspectiva institucional. Por todo ello, lxs trabajadorxs de INTA decimos 隆basta! Por una recomposici贸n salarial igual al 100% de aumento, en una sola cuota禄.

Paritarias

La Federaci贸n Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acord贸 con los representantes de la C谩mara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederaci贸n Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Uni贸n de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) un aumento salarial trimestral de la paritaria 2023-2024 del 19,5 %, en tres cuotas: abril, mayo y junio, llevando el b谩sico a unos 220.000 pesos. A esto se debe sumar un bono no remunerativo de 25.000 pagadero en dos tramos.

El acuerdo se aplica al convenio colectivo de trabajo 130/75 de rama general, tomando como base de c谩lculo los valores expresados para abril pasado, con todos los aumentos oportunamente acordados. Adem谩s, se estableci贸 que la suba se pagar谩 en su valor nominal y en tres tramos no acumulativos:

6,5 % en abril

6,5 % en mayo

6,5 % en junio

El gremio y las patronales acordaron retomar las negociaciones salariales en julio para analizar la marcha de la inflaci贸n y su incidencia en los salarios. El secretario General del gremio, Armando Cavalieri, explic贸 que 鈥渓a situaci贸n econ贸mica y la constante suba de precios nos llev贸 indefectiblemente a la discusi贸n de una paritaria corta, lo que nos permite defender el poder adquisitivo de los y las trabajadoras mercantiles鈥.

La Federaci贸n de Docentes Universitarios (FEDUN) acord贸 un adelanto del 8% para los salarios de abril.

Petroleros privados entre abril y junio 23% en dos tramos: 11% en mayo y 12% en junio. Con revisi贸n en junio. Y otro 5% en abril que cierra la paritaria del a帽o pasado.

Sanidad 50% en seis meses (abril-setiembre). En 6 cuotas mensuales de 9% en abril, 9% en mayo y 8% en junio, julio, agosto y setiembre.

UOCRA 22% entre abril-junio en tres tramos de 10%, 8% y 4% y revisi贸n.

Panaderos 35% en cinco meses.

UOM con la firma de Abel Furl谩n y Naldo Brunelli se cerr贸 un 10% con vigencia a partir del 1/04/2023 sobre los valores de los salarios b谩sicos metal煤rgicos, que no superan los 120.000 pesos, y otro 8% que se aplicar谩 con vigencia a partir del 1/05/2023, estableciendo un ingreso m铆nimo de referencia no inferior a 152.000 a partir del 1掳 de abril.

Bancarios 0,7% sobre paritaria 2022. 2023 a mayo 32,5%. Revisi贸n en mayo.

Peones rurales 32% en 3 cuotas: 15% en febrero, 10% en abril y 7% en junio.

Ferroviarios 99,12% en 2022. Por el D铆a del trabajador ferroviario $ 46.754 con el sueldo de marzo.

Docentes b谩sico $ 130.000 con suba semestral en tres tramos hasta julio. Habr谩 revisiones en mayo y julio.

Trabajadores desmontadores de algod贸n, lograron en la paritaria desmontadora, un 65% de aumento y la constituci贸n de Comit茅s Mixtos de Salud y Seguridad.

A partir del presente acuerdo, que contempla aumentos en febrero, marzo, mayo y julio, el salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categor铆a inferior -pe贸n- entre salario b谩sico y adicionales llegar谩 a $ 263.583 a partir del 1掳 de julio de 2023.

Cierran f谩bricas en el Parque Industrial de Pilar

El cierre de la planta de Ades, perteneciente a la compa帽铆a multinacional Coca-Cola, en el Parque Industrial Pilar se concret贸 sin previo aviso ni comunicaci贸n oficial a fines de marzo del corriente a帽o.

A principios de abril, la f谩brica textil 鈥淟a Pastora Neuqu茅n鈥 hab铆a frenado su producci贸n y suspendido a todo su personal.

La Pastora Neuqu茅n es una firma de capitales nacionales que estaba instalada en el predio fabril pilarense desde hace dos d茅cadas y finalmente cerr贸 sus puertas dejando a 60 familias en la calle. 驴El argumento? la imposibilidad de comprar materias primas a Europa y Asia. Por el momento no se les inform贸 a los trabajadores c贸mo ser谩n las indemnizaciones para la totalidad de los despedidos, la mayor铆a vecinos de Pilar.

Otro caso es el de la multinacional HV Fuller, que a principios de abril anunci贸 que se va del pa铆s a fines de junio despidiendo a 50 personas. La empresa de capitales norteamericanos, fabricante de adhesivos industriales, se va de la Argentina para continuar su producci贸n en el resto de los pa铆ses en los que opera, como Brasil, Chile, M茅xico y Dinamarca.

Fundada en EE UU en 1887, en la actualidad, posee 6.400 empleados en todo mundo, 71 f谩bricas, 38 centros tecnol贸gicos y est谩 presente en 125 pa铆ses con venta y en 36 con f谩bricas u oficinas. Sus ganancias ascienden a U$S 2.800 millones y cuenta con 10.000 soluciones de adhesivos con 435 patentes.

En Ades el rol del sindicato fue abiertamente c贸mplice de la patronal ya que la planta fue tomada por los trabajadores como una primera medida para defender sus puestos de trabajo. Frente a esto, el sindicato llev贸 una negociaci贸n totalmente en contra de los trabajadores porque no solo cobraron 4 a帽os de antig眉edad siendo que la mayor铆a ten铆a m谩s de 10 y 15 a帽os en la planta, sino que dio v铆a libre a que la empresa haga realmente lo que quiera, llevando toda su producci贸n a C贸rdoba sin ning煤n tipo de crisis econ贸mica s贸lo para abaratar costos laborales aumentando a煤n m谩s sus ganancias y empobreciendo a煤n m谩s a los trabajadores.

En el caso de la multinacional HV Fuller Argentina, la empresa tuvo v铆a libre para acordar las indemnizaciones que van a recibir los empleados, trascendi贸 que quienes dejen su puesto en estos momentos cobrar谩n una indemnizaci贸n normal y dispusieron de un incentivo para quienes contin煤en trabajando en la planta de Pilar hasta agosto, mes en el que cerrar谩n sus puertas: les ofrecen un 15% extra y otros acuerdos menores, como un a帽o completo de obra social.

Por 煤ltimo, el sindicato de los trabajadores de 鈥淧astora Neuqu茅n鈥, FITA (Federaci贸n de Industrias Textiles Argentinas), no hizo nada para frenar este cierre.

Con estos cierres de f谩brica son 310 los trabajadores que se quedan en la calle, muchos de ellos con casi 20 a帽os de antig眉edad. Por ello es importante romper con la entrega que hacen los sindicatos, para poder desplegar toda la fuerza social de la clase trabajadora.

M谩s precarizaci贸n laboral: hay 5,4 millones de trabajadores no registrados

La informalidad laboral aumenta. En 2022 hubo 5,4 millones de trabajadores no registrados, un salto de 15% en relaci贸n a 2021, seg煤n public贸 el Indec. Fue el sector que m谩s creci贸 en un a帽o, los puestos de los trabajadores registrados subieron 3,4%, y los no asalariados 4,1% en el mismo per铆odo.

El informe del Indec de la Cuenta de generaci贸n del ingreso, publicado el 18 de abril, detalla que 鈥渓os puestos de trabajo totales alcanzaron 21,8 millones en el 2022, y mostr贸 un incremento de 6,2% con relaci贸n al a帽o anterior. Todas las categor铆as crecieron y se destac贸 el aumento en los no registrados (15,0%). Los no asalariados aumentaron 4,1% y los registrados 3,4%鈥.

El sector con mayor cantidad de trabajadores sin registrar es el trabajo en casas particulares, que alcanza a 1,1 millones. Del total de trabajadores no registrados representa el 21%.

El incremento de los puestos de trabajo de los no asalariados, que son cuentapropistas, tambi茅n muestra el aumento de la precarizaci贸n laboral. En este sector est谩n incluidos los trabajadores registrados en el monotributo social o monotributo. En 2022 los puestos no asalariados alcanzaron los 5,5 millones, en 2021 eran 5,3 millones.

El incremento de la informalidad da cuenta de un mayor deterioro de las condiciones de trabajo. Los trabajadores no registrados fueron los m谩s golpeados ya que no cuentan con paritarias y la informalidad impide el m谩s m铆nimo resguardo de las leyes laborales. El poder adquisitivo de los informales cay贸 en diciembre de 2022 un 19,3% en relaci贸n al mismo mes de 2019. El desplome acumulado signific贸 que a fin del a帽o pasado el poder de compra de los trabajadores no registrados se ubic贸 un 38,5 % por debajo de octubre de 2016 (a帽o en que comienza la serie para este sector).

En el cuarto trimestre de 2022 el sector informal toc贸 su nivel r茅cord y alcanz贸 los 5,6 millones. Es el registro m谩s alto desde el inicio de la serie, en 2016.

Reparto desigual de la torta

En 2022 los empresarios se quedaron con un 44,6% de porci贸n (Excedente de Explotaci贸n Bruto (EEB), una aproximaci贸n a la masa de ganancias de las empresas) de la torta de riqueza producida. Si bien, disminuy贸 1,9 puntos porcentuales (p.p.) respecto a 2021, est谩 por encima de 2019 cuando era de 42,2% y es mayor a 2016 cuando comenz贸 la serie (40,2%).

Mientras tanto, la participaci贸n de la Remuneraci贸n al Trabajo Asalariado (RTA) alcanz贸 44,9% del Valor Agregado Bruto (VAB), es decir de la torta de riqueza producida. Se registr贸 una suba de 1,0 puntos porcentuales (p.p.) respecto a 2021. Sin embargo, se ubica por debajo del 2019 cuando alcanz贸 el 46,2% y por detr谩s de 2016 cuando empez贸 la serie (51,8%). Por su parte, el Ingreso Mixto Bruto (IMB), vinculado a los ingresos de los no asalariados y cuentapropistas, subi贸 a 13,5%. La diferencia para llegar al 100 % se explica por impuestos y subsidios estatales.

El informe del Indec deja al desnudo una parte del secreto de los capitalistas, que su ganancia constituye un robo de riqueza que generan otras y otros. Los n煤meros muestran qu茅 clase social se lleva cada parte de riqueza social que generan los trabajadores y trabajadores del pa铆s.

La mejora de las ganancias de las patronales en los 煤ltimos a帽os es el resultado de la pol铆tica de redistribuci贸n regresiva del Gobierno del Frente de Todos que premi贸 a los grandes empresarios mientras la inflaci贸n carcomi贸 los salarios.

Fuente: La Izquierda Diario

Trabajadoras de casas particulares concentran la mayor cantidad de empleo precario, no registrado y peor pago

1.711.000 son las empleadas en casas particulares, de las cuales, 1.204.000 no est谩n registradas. As铆, el 70,3% trabaja en negro.

Hace tan solo once a帽os, en junio de 2011, la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) consagraba el Convenio 189 sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Dom茅sticos, luego de debatir al respecto durante m谩s de seis d茅cadas. Dos a帽os despu茅s, en Argentina se sancionaba el R茅gimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844 de 2013). Estas dos normativas representaron avances en la historia de este sector, que de esa manera pasaba a ser considerado un trabajo y abandonaba la estigmatizada (y estigmatizante) noci贸n de servicio. A partir de ello se crearon expectativas sobre el mejoramiento de las condiciones de estas trabajadoras y la valorizaci贸n de su trabajo. Se esperaba que se reconociera la importancia de esta labor para la vida y el bienestar, as铆 como para la reproducci贸n de la fuerza de trabajo y la econom铆a en general. Es decir, se aguardaba que la hist贸rica desvalorizaci贸n a la que ha estado sometida esta labor cediera el paso al reconocimiento de, como expresa Molinier, la inteligencia, la conciencia profesional, la atenci贸n y las competencias psicol贸gicas que requiere. Quiz谩s el tiempo transcurrido no hab铆a sido suficiente para ver realizadas esas expectativas y, para hacer las cosas peor, lleg贸 la pandemia del Covid-19. En los contextos latinoamericanos, la conquista de derechos es un proceso lento, pero la p茅rdida de estos puede devenir con una enorme virulencia y rapidez. Todav铆a no se conoce la profundidad del retroceso en materia de condiciones laborales, de vida y de derechos, pero est谩 claro que las trabajadoras remuneradas del hogar se est谩n llevando la peor parte.

El Gobierno ampl铆a el programa para trabajadoras de casas particulares

El Gobierno anunci贸 el relanzamiento y la ampliaci贸n del Programa Registradas, que busca reducir la informalidad laboral en el sector de las trabajadoras de casas particulares y promover su acceso al empleo registrado.

Fue el jueves 23 de febrero en Casa Rosada. Del acto participaron el presidente Alberto Fern谩ndez, y las ministras Raquel 鈥淜elly鈥 Olmos, de Trabajo; y Ayel茅n Mazzina, de Mujeres, G茅neros y Diversidad.

Durante la presentaci贸n, Mazzina pregunt贸 abiertamente: 鈥溌縌u茅 pasar铆a si un d铆a nos ponemos todas de acuerdo y se proh铆be que limpiemos, que llevemos a los pibes a la escuela, no les damos de comer, no los ba帽amos, no barremos, no cambiamos focos, no hacemos absolutamente nada? Se produce un caos claramente, porque ese trabajo que hacemos muchas veces es invisible鈥.

La ministra asegur贸 que 鈥渆s uno de los trabajos m谩s importantes porque es la base que hace que la vida funcione. Quienes realizan fundamentalmente este trabajo son las mujeres, son trabajadoras. En la pandemia hubo crisis de los cuidados y del trabajo dom茅stico鈥.

En ese sentido, destac贸 que 鈥渃omo Estado, el Presidente escuch贸 estas demandas y la soluci贸n fue quedar Registradas y brindar trabajo formal con derechos laborales a m谩s de 22.000 mujeres鈥.

El Estado nacional se hace cargo del 50% del sueldo de la trabajadora durante los primeros seis meses y con montos que se actualizan seg煤n las nuevas escalas salariales, mientras que la parte empleadora paga el porcentaje restante del salario, los aportes y contribuciones y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Adem谩s, desde ahora se les reconoce el derecho jubilatorio a las empleadas con menos de 16 horas semanales y acceder a la cobertura por desempleo.

Nueva escala salarial

El Gobierno public贸 el lunes 10 de abril en el Bolet铆n Oficial la Resoluci贸n 2/2023 de la Comisi贸n Nacional de Trabajo en Casas Particulares. As铆, oficializ贸 las nuevas escalas salariales para el sector que recibir谩 nada un 27 % de aumento en cuotas durante los pr贸ximos tres meses.

El incremento se acord贸 en una reuni贸n de esa Comisi贸n del 28 de marzo 煤ltimo y ahora se oficializaron las remuneraciones horarias y mensuales m铆nimas para el personal comprendido en el R茅gimen establecido por la Ley N掳 26.844.

Ese 27 % se distribuir谩 con el siguiente esquema:

飩 14 % no acumulativo a partir de abril

飩 7 % no acumulativo a partir de mayo

飩 6 % no acumulativo a partir de junio

En abril, los salarios de este sector compuesto principalmente por mujeres ultra precarizadas, no alcanzar谩n los $100.000 en la mayor铆a de las categor铆as.

La suba de los sueldos del personal de casas particulares no se define por paritarias, sino a trav茅s de la citada 鈥淐omisi贸n鈥 integrada por funcionarios, empresarios y sindicatos, donde las mujeres trabajadoras no tienen ninguna injerencia. Nadie les consult贸 si este aumento les alcanza, ni siquiera a quienes trabajan con registro.

La mayor parte trabaja sin ning煤n reconocimiento laboral. Normalmente los patrones y las patronas disponen de su tiempo como quieren y les pagan miserias m谩s bajas incluso que las dispuestas por la famosa 鈥淐omisi贸n鈥 que las representa.

Para la quinta categor铆a, y la m谩s demandada a nivel local, la de empleadas para tareas generales, el salario quedar谩 as铆 para abril:

Con retiro: Hora: $ 697,5 鈥 Mes: $ 85.586

Sin retiro: Hora: $ 752 鈥 Mes: $ 95.170,5

En mayo:

Con retiro: Hora: $ 740 鈥 Mes: $ 90.841

Sin retiro: Hora: $ 798 鈥 Mes: $ 101.014

Adem谩s, el Poder Ejecutivo ratific贸 que se aplicar谩 un adicional por zona desfavorable equivalente al 30 % sobre los salarios m铆nimos establecidos para cada categor铆a. Esto aplica para el personal que preste tareas en las siguientes provincias: La Pampa, R铆o Negro, Chubut. Neuqu茅n. Santa Cruz, Tierra del Fuego y partido de Patagones (provincia de Buenos Aires).

Repercusiones por Ganancias: hay gremios disconformes que analizan paros

Por Luis Autal谩n

La Federaci贸n de los trabajadores de Gas como los mar铆timos, portuarios e industrias navales podr铆an definir medidas de fuerza ya que no los satisfacen los anuncios del Gobierno sobre la quita salarial impositiva y sus modificaciones.

Luego de los anuncios del ministerio de Econom铆a para exceptuar del pago de Ganancias a una serie de adicionales de convenios salariales de diferentes rubros, las repercusiones fueron variadas. Desde la CGT, que fue destacada por el Gobierno como participante para generar la medida, el sector dialoguista y dominante tuvo elogios para lo definido, otros n煤cleos gremiales apoyan el anuncio, pero dejaron sentado que la consideran 鈥渋nsuficiente鈥 y est谩n quienes eval煤an medidas porque no quedaron conformes. En este 煤ltimo esca帽o est谩n los trabajadores y trabajadoras de la industria del Gas, (Fetingnra) cuya dirigencia no descarta la posibilidad de un paro nacional, si es que la resoluci贸n final no los satisface.

鈥淓stamos en un comp谩s de espera sobre un paro nacional de transporte y distribuci贸n de gas por el tema de Ganancias鈥, le expresaron desde esa Federaci贸n que lidera a nivel nacional Guillermo Mangone al portal Infogremiales. La tesitura certifica adem谩s los perfiles que se plantearon hace algunos d铆as cuando la Catheda (Confederaci贸n Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energ铆a, Combustibles, Derivados y Afines) deliber贸 en Neuqu茅n, pronunciando cr铆ticas al Gobierno que incluyeron la cuesti贸n del denominado 鈥渋mpuesto al sueldo鈥 y tambi茅n el escenario inflacionario.

La Federaci贸n Mar铆tima Portuaria y de La Industria Naval de La Rep煤blica Argentina (Fempinra) tampoco considera necesaria celebraci贸n alguna por las variantes que articul贸 Econom铆a con la CGT. Su titular Juan Carlos Schmid lo dej贸 por escrito, certificando una tesitura asumida desde hace a帽os respecto a la quita impositiva sobre los haberes.

鈥淟os anuncios de la Casa Rosada por el tema de Ganancias son insuficientes. Los sindicatos de la Fempinra vamos a delinear y lanzar un plan de lucha que comenzar谩 esta semana, de manera escalonada, en todo el 谩mbito mar铆timo, portuario y fluvial. Sobre el particular habr谩 una reuni贸n de ese bloque sindical esta tarde a las 15:30.

Tambi茅n dentro de ese rubro de actividad el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara), que lidera Armando Alessi, se pronunci贸 por la eliminaci贸n del impuesto, declar贸 el estado de alerta y recordaron que desde 2007 se movilizan por el tema, ya que ese gremio no s贸lo tiene un reclamo sectorial sino 鈥減ara todos los trabajadores en relaci贸n de dependencia, cuarta categor铆a, de todos los sectores, porque el salario no es ganancia鈥.

En tanto los Aceiteros desde su federaci贸n (Ftciodyara) ponder贸 鈥渧enimos reclamando el no pago del Impuesto a las Ganancias sobre el salario, en consonancia con el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) liderado por Pablo Moyano鈥, comunicaron desde la Federaci贸n que tutela Daniel Yofra. Acotando que m谩s all谩 del respaldo a la medida dispuesta por Econom铆a, la consideran 鈥渋nsuficiente鈥 porque 鈥渓os sueldos no son ganancia鈥. 鈥淓l dinero en el bolsillo del trabajador genera consumo, el consumo, producci贸n y la producci贸n, puestos de trabajo鈥, acotaron los Aceiteros.

N煤meros, convenios y alcances

Como public贸 BAE Negocios 600.000 trabajadores en relaci贸n de dependencia dejar谩n de pagar el Ganancias por una serie de adicionales de convenio, el Gobierno habl贸 de un 鈥渁cuerdo establecido entre el ministro del Palacio de Hacienda y la CGT鈥 con beneficios para 135.657 entre los que se encuentran maestros, polic铆as y fuerzas de seguridad; 101.325 empleos del sector industrial; 81.504 trabajadores de la salud y servicios auxiliares a la salud del sector privado; 74.925 empleados del transporte y 50.078 del comercio鈥.

Asimismo, Econom铆a destac贸 que 46.666 trabajadores de empresas de servicios; 22.909 de los bancos y el sector asegurador; 18.201 de la ense帽anza privada; 12.632 de la construcci贸n y 56.103 de otras actividades 鈥渢endr谩n una mejora salarial en el bolsillo por las modificaciones鈥.

Fuentes: El Meg谩fono, iProfesional, La Izquierda Diario, Nota al Pie, Indymedia Trabajadoras/es, Prensa Fesprosa, Agencia FARCO, Observatorio del Derecho Social, Diario Popular, Clar铆n, Tiempo Argentino, Anred, Diario Bae