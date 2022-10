隆Ganaron los trabajadores del Neum谩tico!

Mario Hernandez

La Asamblea General del Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico Argentino, que se reuni贸 en la tarde del viernes 30 de septiembre en el Camping de Pilar, vot贸 por unanimidad el acuerdo paritario 2021-2022 y 2022-2023. La propuesta incluye una cl谩usula autom谩tica que garantiza 10 puntos porcentuales arriba de la inflaci贸n. De esta manera, se retomaron las tareas en f谩brica con el comienzo del turno ma帽ana del s谩bado 1潞 de octubre, seg煤n las modalidades de trabajo de cada f谩brica.

Entre las conquistas de los obreros se encuentra ganarle a la inflaci贸n en el per铆odo 2021-2022 de julio a julio, ya que acordaron un 16% de aumento extra al pactado previamente alcanzando 66% contra 64% de inflaci贸n; lo mismo en 2022-2023, ya que tienen una suba salarial garantizada del 63% desde julio de 2022 hasta marzo de 2023, mes en el que se dispara una cl谩usula gatillo autom谩tica si la inflaci贸n es mayor a ese porcentaje. En julio de 2023 habr谩 un 10% adicional.

El triunfo de la lucha del neum谩tico ya empieza a contagiar a otros gremios

Los trabajadores del neum谩tico y su sindicato 鈥揺l Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico Argentino, Sutna鈥 obtuvieron un resonante triunfo en su lucha salarial de cinco meses. Horas despu茅s de la firma del acta, Pablo Moyano, el 煤nico triunviro de la CGT que se solidariz贸 con ellos, fij贸 su propio reclamo para la revisi贸n paritaria al pedir 131% -100% para el nuevo semestre que se agrega al 31% que reciben desde mayo-, y advertir que 芦el paro del Sutna va a ser un poroto si no nos dan lo que reclamamos禄.

Adem谩s del reclamo de suba salarial, Moyano exigi贸 una mejora del 20% en los adicionales de condiciones de especialidad de las distintas ramas del transporte de cargas, lo que comprende a los rubros de larga distancia, expreso y mudanzas, log铆stica y correos, que actualmente no cobran esos suplementos, y el pago de un bono de fin de a帽o, aunque sin reclamar una suma espec铆fica.

A ello tambi茅n sumaron el pedido para hacer remunerativos los suplementos vi谩ticos y comidas que perciben los choferes y el reclamo de incrementar en medio punto, del 1,5% actual al 2%, el aporte empresario al Fondo Compensador del gremio.

Los representantes empresarios recepcionaron el pedido salarial pero no dieron ninguna respuesta formal y las negociaciones se retomar谩n el mi茅rcoles 12. 鈥淓s un reclamo desproporcionado鈥, advirti贸 un referente de una de las C谩maras y anticip贸 que cualquier oferta empresaria estar谩 lejos de las pretensiones de Camioneros.

En los pr贸ximos d铆as, los docentes universitarios pondr谩n a prueba la simpat铆a que manifestaron con el Sutna en su propia medida de fuerza que tiene el prop贸sito de mejorar su acuerdo, que apenas acumula un 61% entre 2021 y 2022, y que ya produjo la escisi贸n dentro del sindicato Conadu, con gremios que se sumaron al plan de acci贸n de la otra federaci贸n, la Conadu Hist贸rica.

En este clima, los bancarios obtuvieron un acuerdo del 94,1%, similar al de los perfumistas que sellaron su nueva revisi贸n.

La Asociaci贸n Bancaria (AB) y las cuatro C谩maras del sector financiero actualizaron la paritaria 2022, que redondea un aumento salarial total del 94,1% en cuatro tramos, incluidos los adicionales, sobre el sueldo vigente a diciembre de 2021. As铆, el haber inicial desde septiembre ser谩 de casi $ 202.000.

En diciembre, cuando culmine el acuerdo salarial y se apliquen los 煤ltimos incrementos, el sueldo inicial de un bancario ascender谩 a los 237.393,03 pesos.

Las partes convinieron tambi茅n que los trabajadores percibir谩n por el D铆a del Bancario un bono inicial de $185.500 pesos y que habr谩 revisi贸n del acuerdo en diciembre pr贸ximo.

鈥淟uego de arduas negociaciones, se logr贸 un aumento anual del 94,1%, incluidos todos los adicionales, por lo que a partir del 1潞 de septiembre se incorporar谩 al salario una mejora del 14%, desde octubre otro 10%, otro tanto en noviembre y un 9% en diciembre鈥, informaron Palazzo y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo.

Otro sector de trabajadores que disputan ingresos en la cima de la pir谩mide salarial comenz贸 a negociar la actualizaci贸n de la paritaria. Se trata de la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, que comenzaron formalmente las negociaciones con la C谩mara de la Industria Aceitera de la Rep煤blica Argentina (CIARA).

Los sindicatos reclamaron un aumento sobre la base conceptual del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil, seg煤n 鈥渟u definici贸n constitucional y legal鈥, para que asegure a las y los trabajadores la satisfacci贸n de las 9 necesidades: alimentaci贸n adecuada, vivienda digna, educaci贸n, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento.

Tambi茅n enfatizaron que en el encuentro reclamaron analizar 鈥渆l problema del impuesto a las ganancias porque impacta sobre los salarios, en especial sobre aquellos que revisten categor铆as superiores鈥, seg煤n especificaron.

Los estatales nacionales adelantaron la cuota del 10% de la paritaria desde marzo del a帽o que viene a noviembre, con lo que impacta en el valor del aguinaldo de diciembre, junto con la entrega de un bono de $ 30.000. ATE ya advirti贸 que con esto 芦no alcanza禄 para superar la inflaci贸n.

ATE hab铆a llevado adelante una jornada nacional de lucha y tambi茅n reclam贸 por un aumento de emergencia para activos y jubilados, y para que se cumpla con el acuerdo, sellado en diciembre de 2020, para que 30.000 trabajadores pasen a planta.

La convocatoria cont贸 con una importante adhesi贸n en los organismos nacionales, y se replic贸 entre los trabajadores municipales y provinciales de los distintos puntos del pa铆s.

En Ciudad de Buenos Aires hubo una multitudinaria movilizaci贸n hacia el ministerio de Econom铆a, que nucle贸 principalmente a los sectoriales de la CABA y de provincia de Buenos Aires.

Trabajadores de prensa de Comodoro Rivadavia, conmovidos por el conflicto del neum谩tico, exteriorizaron su reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo, en un video en el que dicen 芦todos los d铆as damos a conocer la realidad y hoy queremos mostrar la nuestra禄. El mi茅rcoles pasado, la Federaci贸n de Trabajadores de Prensa impuls贸 un cese de tareas de alcance nacional por la revisi贸n de su paritaria.

Por resoluci贸n del plenario de delegados y delegadas de m谩s de quince medios, el SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) particip贸 de la convocatoria nacional de este 5 de octubre organizada por la FATPREN (Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa) con acciones en todas sus asambleas. El reclamo del sector de prensa: reapertura, presencia en paritarias y urgente recomposici贸n salarial.

Compartimos cr贸nica de la jornada:

Este mi茅rcoles 5 de octubre, en el marco de la jornada nacional convocada por la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) en su reclamo ante la paritaria del CCT 541, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) realiz贸 asambleas y ruidazos en las empresas period铆sticas de la Ciudad de Buenos Aires. Las acciones, que exigen una recomposici贸n salarial urgente en todos las redacciones, fueron resueltas por un plenario de delegados y delegadas de m谩s de 15 medios de comunicaci贸n, entre los que se encuentran Telefe, Am茅rica, Infobae, Clar铆n, La Naci贸n, Diario Popular, Televisi贸n P煤blica, T茅lam, y Perfil, entre otros.

鈥淩ealizamos esta jornada reclamando urgente recomposici贸n salarial. No podemos seguir perdiendo frente a la inflaci贸n; exigimos que se reabra la paritaria con la participaci贸n del SiPreBA, el sindicato que verdadera y leg铆timamente representa a los trabajadores y la trabajadoras de prensa de CABA鈥, sostuvo Francisco 鈥淧aco鈥 Rabini, secretario gremial del SiPreBA y delegado en Clar铆n.

Por su parte Carla Gaudensi, secretaria general de la FATPREN y adjunta de SiPreBA, explic贸 que el principal reclamo es que 鈥渆l salario b谩sico de prensa tiene que estar por encima de la Canasta B谩sica鈥. 鈥淯na gran cantidad de compa帽eres de prensa, trabajadores de un oficio fundamental para garantizar el derecho a la comunicaci贸n en la democracia, tiene sueldos de miseria y es inadmisible鈥, complet贸 la dirigente nacional.

El rol de la CGT

Para la conducci贸n de la CGT, el desenlace del conflicto del Sutna resulta inc贸modo, toda vez que impuls贸 una intervenci贸n del gobierno en el sentido de aplacar el reclamo y abon贸 en favor de su aislamiento.

En momentos en los que la carest铆a gira en torno del 100%, la cl谩usula de actualizaci贸n autom谩tica por inflaci贸n, que qued贸 plasmada en el acta del Sutna, resulta una demostraci贸n de que es posible cubrir a los trabajadores contra la suba de los precios. No es casual que el comunicado de prensa que difundi贸 el ministerio de Trabajo omiti贸 este punto se帽alando escuetamente que 芦ambas partes se comprometen a mantener el poder adquisitivo de los salarios del sector禄.

El conflicto del Sutna y las empresas del neum谩tico fue un revulsivo que aviv贸 la interna en la CGT con el amague de ruptura de la conducci贸n cegetista por parte de Pablo Moyano que no prosper贸.

De cualquier manera, las diferencias se acentuaron en el triunvirato que Moyano comparte con H茅ctor Daer y Carlos Acu帽a.

Apunten al Sutna

El conflicto fue uno de los temas de discusi贸n en la reuni贸n que la c煤pula de la CGT, sin Moyano, mantuvo con el presidente Alberto Fern谩ndez a quien le reclamaron una intervenci贸n m谩s decidida para poner fin al diferendo. Al d铆a siguiente, el ministro de Econom铆a anunci贸 la habilitaci贸n a las f谩bricas para que importen neum谩ticos para abastecer a la industria automotriz si el diferendo no ten铆a una soluci贸n. Sergio Massa fue m谩s all谩 y afirm贸 que la conducci贸n del Sutna tomaba de 芦rehenes禄 a toda la sociedad y los caracteriz贸 como 芦caprichosos禄.

Los medios de comunicaci贸n m谩s poderosos consideraron que el Sutna estaba llevando a cabo un 芦paro salvaje禄 cuando, desde el mi茅rcoles 28, comenz贸 el cese de tareas por tiempo indeterminado. Soslayaron que los reclamos y las medidas de fuerza fueron resueltas en asambleas generales y que, adem谩s, respetaron la conciliaci贸n obligatoria cuando fue establecida por la cartera laboral. En cambio, no dijeron nada del lock out ilegal que inici贸 la japonesa Bridgestone y que amenaz贸 con retirarse del pa铆s.

La presi贸n, sin embargo, no logr贸 quebrar la huelga que termin贸 consagrando lo que todos los trabajadores asalariados anhelan y que hab铆a prometido el gobierno: que el salario no pierda en la carrera con los precios e incluso que se revierta la tendencia actual y se recupere el poder adquisitivo. Seg煤n datos oficiales, el salario del sector privado perdi贸 un 21,7% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2015.

El debate que qued贸 planteado

Uno de los puntos que reclamaban los trabajadores era el de recuperar una compensaci贸n por su trabajo los fines de semana. En el gremio rige la semana americana por la que trabajan siete d铆as consecutivos para luego gozar de dos francos, con lo que apenas obtienen, con suerte, un fin de semana 铆ntegro al mes de descanso. A ese r茅gimen se agrega la rotaci贸n de turnos (ma帽ana, tarde y noche) que afectan profundamente la vida familiar.

Las empresas se negaron a restablecer el pago del 200% del valor de la hora com煤n, algo que exist铆a en el convenio hasta su modificaci贸n en los a帽os 90. Eso fue compensado con el bono de $ 100.000 y la mejora del salario real.

El conflicto expuso las duras condiciones de trabajo del sector, donde prima el esfuerzo f铆sico y el manejo de sustancias t贸xicas. Los problemas de salud son moneda corriente.

Estatales y m茅dicos bonaerenses piden volver a discutir salarios para no perder contra la inflaci贸n

Tras el pedido de los docentes, los trabajadores estatales y los de los hospitales bonaerenses reclamaron al gobierno de Axel Kicillof que reabra la paritaria para discutir el incremento del 煤ltimo tramo del a帽o y no quedar por debajo de la inflaci贸n. El 煤ltimo aumento fue anunciado hace un mes y fue del 25% en promedio.

Por nota, los estatales nucleados en la Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia solicitaron formalmente al ministro de Trabajo, Walter Correa, la convocatoria 鈥渦rgente鈥 a la paritaria de la ley 10.430, tal como hab铆a sido acordado en la 煤ltima reuni贸n con el sector.

鈥淓s un dato de la realidad la profundizaci贸n de la suba de precios por lo que se hace imprescindible que se realice una nueva convocatoria a la paritaria para adecuar los salarios de las y los trabajadores鈥, se帽ala la carta dirigida a Correa, firmada por el titular de ATE Provincia, Oscar De Isasi, y la secretaria adjunta, Vanina Rodr铆guez.

El gremio record贸 que la inflaci贸n acumulada hasta agosto fue del 56,4% y que, si se toman los 煤ltimos doce meses, es del 78,4%. Y agrega que pese a la 煤ltima suba otorgada el mes pasado, los sueldos siguen corriendo detr谩s de los precios.

鈥淯n gran n煤mero de estatales, excepto los auxiliares de la educaci贸n y los trabajadores de la salud, vienen perdiendo poder adquisitivo. A septiembre llevamos un aumento del 60% y, seg煤n nuestras proyecciones, la inflaci贸n de ese mes rondar谩 el 66%鈥, precisaron.

En lo que va del a帽o, el gobierno de Axel Kicillof y los gremios renegociaron la pauta salarial anual ya dos veces debido a la escalada de precios. El acuerdo original por un aumento del 42% se firm贸 en febrero y fue ampliado en mayo al 60% y en septiembre se sum贸 un 10% m谩s llevando el piso anual al 70%. En esa oportunidad el gobernador se comprometi贸 tambi茅n a reabrir la negociaci贸n en octubre. Hasta el momento, y con el incremento que est谩n cobrando por estos d铆as, estatales y docentes bonaerenses percibieron entre 60 y 62%.

Los m茅dicos nucleados en la Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP) tambi茅n pidieron ser llamados a la brevedad y aplicar la cl谩usula gatillo. 鈥淩eclamamos que se convoque a la paritaria de la ley 10.471 para discutir la pauta salarial del 煤ltimo trimestre del a帽o鈥, exigi贸 el gremio a trav茅s de una publicaci贸n en las redes sociales. Y agreg贸: 鈥淓s perentorio que la negociaci贸n comience lo antes posible y que los aumentos ofrecidos sean acordes a la inflaci贸n鈥.

Los docentes fueron los primeros en elevar su pedido a Correa. El Frente de Unidad Docente -que integran FEB, SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA- se reunieron la semana pasada con el ministro y le pidieron que convoque a la mesa t茅cnica salarial para negociar la suba para el 煤ltimo tramo del aumento, entre otros pedidos del sector. Por ahora, no hay fecha.

La huelga

Por Rodrigo Lugones

Columnas de humo (que antes fueron nimbos de niebla que rodearon las parrillas que asan un centenar de chorizos) se yerguen sobre el cielo, envolviendo un viejo molino que est谩 cruzado por dos banderas de la Asociaci贸n de Trabajadores de la Industria L谩ctea (Atilra), enlazadas en las viejas aspas oxidadas de la m谩quina rural.

Un drone zumba, inquieto y persistente, mientras registra, en ocasiones en vuelo rasante, la experiencia de la huelga que hoy tiene en vilo a m谩s de 40 familias bonaerenses y ya lleva 50 d铆as ininterrumpidos.

El extra帽o desarrollo desigual y combinado argentino, a medio camino entre la industrializaci贸n y la antiqu铆sima explotaci贸n de la tierra, se sintetiza en Moctezuma, un peque帽o pueblo de 400 habitantes, que forma parte de la localidad de Carlos Casares. Trescientos kil贸metros lo separan del centro porte帽o.

El poblado toma su nombre del gobernante del imperio mexica, Moctezuma Xocoyotzin, el primer dirigente mesoamericano en hacer contacto con un conquistador europeo: el genocida Hern谩n Cort茅s. Un hecho capital para la historia colonial americana, que inspir贸 al m煤sico canadiense Neil Young a componer el disco 鈥淶uma鈥 (las referencias a la colonizaci贸n europea se hacen obvias en la magn铆fica pieza final del LP, 鈥淐ortez The Killer鈥).

El mediod铆a transcurre en el marco de una sosegada paz. De pronto, todos los presentes baten palmas al un铆sono. Las c谩maras del Canal 5 de Trenque Lauquen enfocan al total de los trabajadores despedidos que, luego de brindar testimonio, se prestan a revindicar su lucha en silencio, con ojos llenos de desesperaci贸n, pero no sin expectativas.

Narrativas de odio y pasaje al acto: micro relato salvaje

Dos d铆as antes, Alejandra Bada, titular de L谩cteos Vidal y compa帽era en una organizaci贸n anti sindicatos de la abogada multi-ideol贸gica, Florencia Arietto, aparece en la puerta de la planta. Desde el interior, frente al alambre tejido, emula al personaje de Jack Nicholson en El resplandor, de Stanley Kubrick. Su r铆o de ira brota de lo m谩s profundo de su convicci贸n, pero no se muestra potencialmente inimputable, sino simplemente violenta: impune.

Con el filo de la hoja met谩lica de una cuchilla para despostar vacas, donde se refleja su mueca de placer ir贸nico, desgarra todas las banderas del sindicato, al tiempo que grita desencajada.

Est谩 fuera de s铆. Como si un 茅xtasis sobrenatural la invadiera y se apoderara r谩pidamente de ella. Como si se olvidara que al menos diez personas la est谩n filmando y que a s贸lo unos metros hay un m贸vil policial que permanece indiferente ante la escena.

Termina el trabajo y se va, una vez m谩s, caminando, sola y armada, hacia su oficina.

Convivir con la presi贸n

La calle principal, que desemboca en la entrada de la f谩brica, est谩 allanada para el ingreso y egreso de camiones. La realidad echa por tierra los planteos de la asociaci贸n empresarial anti bloqueos (donde militan activamente Arietto y Bada) conocida por su nombre: Movimiento Empresarial Anti Bloqueos. Un espacio cercano a la ex ministra de seguridad macrista, Patricia Bullrich, cuya cara visible es la ex kirchnerista Arietto, hoy devenida en furibunda perseguidora de dirigentes sindicales.

El olor a mierda que brota de los desechos industriales de la f谩brica subrayar谩 toda la jornada.

En el predio trasero del Museo Local de Moctezuma hay un tendal amarillo largo y varias carpas tipo igl煤, mezcladas entre autos Chevrolet, Ford, Chevy y un micro de larga distancia. Adentro hay un freezer, varias heladeras pl谩sticas de campa帽a, packs de Coca-Cola, Sprite y Fanta. Algunas latas de cerveza Schneider y Brahma y mesas donde se juega al truco, mientras otros intercambian ideas sobre pol铆tica y f煤tbol.

El sol irradia todo su poder sobre los cuerpos que, ya cansados, resisten el peso del calor del mediod铆a. Una tv que, por conexi贸n satelital, transmite im谩genes de las cadenas de noticias nacionales, sintoniza un canal de deportes.

ESPN en vivo sostiene un t铆tulo en un videograph que resulta llamativo: 鈥淭enemos que convivir con la presi贸n鈥, se lee. No s茅 si alude a la actualidad de Talleres de C贸rdoba, o a la situaci贸n que sufren los trabajadores de L谩cteos Vidal.

Una chata rural de transporte para ocho caballos con ruedas de hierro muertas sirve de apoyo para quienes acampan. Un grupo de dirigentes gremiales carga repiques, redoblantes, bombos con platillos y zurdos; materiales de percusi贸n que llevan grabados los isologotipos de la organizaci贸n sindical. Se disponen a usarlos.

En simult谩neo, un trabajador de unos 35 a帽os tiene en su poder los m谩s de 30 telegramas, ordenados alfab茅ticamente. Se mete en medio de un c铆rculo humano y consulta por un nombre, alguien mueve la cabeza en un adem谩n de indiferente aceptaci贸n e inmediatamente el treinta帽ero le entrega la nota.

Mientras llegaba al lugar, la empresa emiti贸 los telegramas donde ratifica el despido de todos los trabajadores que llevan adelante la huelga. Desoyendo tanto a la justicia como a los ministerios de Trabajo Nacional y Provincial que se expidieron en favor del derecho a ser recategorizados de los trabajadores de la firma de la que es propietaria Bada.

Unirse desde abajo, organizarse combatiendo

El acompa帽amiento de las diferentes seccionales de Atilra es amplio: Canals, Empalme Lobos, Mendoza, General Rodr铆guez, Jun铆n, Chivilcoy, Pozo del Molle, Santa Fe, Ca帽uelas, Bah铆a Blanca, San Luis, entre varias, dicen presente a trav茅s de sus secretarios generales y sus m谩ximas autoridades org谩nicas.

鈥淓s una respuesta solidaria que nace de una lectura pol铆tica del conflicto, desde luego. No surge s贸lo a partir de la visibilizaci贸n que los medios hegem贸nicos de comunicaci贸n nacionales vienen llevando adelante, relatando el conflicto desde la perspectiva del sector empresarial. Tambi茅n debe pensarse a partir de un tweet del ex presidente de la naci贸n, Mauricio Macri, en el cual conden贸 la huelga y defendi贸 a la familia due帽a de la f谩brica.鈥, plantea un dirigente de la UOCRA miembro de la regional de CGT de Trenque Lauquen.

La solidaridad local es asombrosa, lo que estimula los lazos de hermandad entre los huelguistas. Los vecinos y vecinas conviven alegremente con la acci贸n gremial. Prestan sus ba帽os, ayudan a calentar agua o simplemente pasan a saludar.

El acampe se renueva intermitentemente. Los turnos se rotan para evitar el desgaste de los acampantes. De esta manera se garantiza la permanencia por una amplitud de tiempo mayor.

鈥淣o hay aqu铆 divisiones de c煤pulas. La unidad y la solidaridad son el fruto de identificar una causa particular como el s铆ntoma de una situaci贸n general que, circunstancialmente, le toca atravesar a una organizaci贸n. Situaci贸n que ma帽ana puede tocarle a cualquier otra. Lo particular de las miradas de conjunto es que suelen pararse por encima del inter茅s individual, poniendo por delante el inter茅s colectivo. Sobre esa misma base se construy贸 la unidad de las regionales de la CGT, as铆 como la unidad de las diferentes centrales del movimiento obrero argentino, en el per铆odo de resistencia al neoliberalismo desde el 2016 hasta el 2019鈥, suelta, por su parte, un dirigente proveniente del SMATA de Jun铆n.

Asamblea

鈥淟谩cteos Vidal tiene una ganancia de 33 millones de pesos diarios. El total de la suma de lo que representan las recategorizaciones (raz贸n inicial del conflicto) no supera los 500.000 pesos en total. Se desprende que la raz贸n de la resistencia empresarial para ajustarse a lo que marca el Convenio colectivo de los trabajadores de la industria l谩ctea no es econ贸mica, sino estrictamente pol铆tica鈥, argumenta Heber R铆os, secretario general de la seccional General Rodr铆guez de Atilra y tambi茅n miembro del Consejo directivo nacional del sindicato en calidad de secretario de Organizaci贸n.

R铆os tiene una remera negra con el rostro del combatiente cubano argentino Ernesto Guevara, pintada a mano por el artista gesellino Dami谩n Chamena. Est谩 embutido en unos jeans Levi麓s Skinny Feat grises y usa unas zapatillas Salomon con Gore Tex, azules. Porta una barba prolijamente cortada. Unos anteojos Ray Vans negros cuelgan del cuello de su remera. Enciende un Marlboro y escucha con atenci贸n a Gast贸n Moreno, secretario general de la seccional Trenque Lauquen. La seccional que tiene la representaci贸n directa del conflicto.

Minutos m谩s tarde, la multitud se congrega alrededor del predio lindero a la f谩brica donde funciona el acampe y, en una gran asamblea de m谩s de 300 personas que encabeza R铆os, se desarrolla el discurso central de la jornada.

El tono de R铆os es apacible y pausado, pero no por eso menos grave. Busca incidir directamente en la conciencia de quienes escuchan y, en un mismo movimiento, provocar la fuerza moral de los trabajadores que llevan 50 fr铆os d铆as esperando una respuesta. 鈥淎 los dirigentes pol铆ticos y gremiales que ponen por delante un bloqueo, antes que las razones justas que llevan a los trabajadores a luchar por mejorar sus condiciones laborales, les tenemos que mostrar que vamos a seguir luchando鈥, las palabras llenan sus ojos.

Contin煤a: 鈥淰ale la pena recordar que los compa帽eros del neum谩tico vienen llevando adelante tambi茅n una huelga hist贸rica, hace ya cinco meses. Que el ministro de Trabajo de la Naci贸n se dedique 煤nicamente a iniciarles causas penales a los trabajadores que tomaron el ministerio, y no a resolver sus problemas, es vergonzoso. Duele, adem谩s, que gran parte de quienes deber铆an resolver este conflicto son compa帽eros a quienes elegimos, con nuestro voto, para que defiendan nuestros derechos y no lo est谩n haciendo. A nosotros no nos cabe ninguna duda que un conflicto como 茅ste en otro momento de la Argentina se habr铆a resuelto con mucha facilidad. Lo que sucede aqu铆 es que 茅ste es el modelo de conflictividad laboral que las patronales y la derecha argentina quieren para despu茅s del 2023. Nosotros no lo vamos a permitir, seguiremos luchando. Tengan la certeza de que en esta huelga hist贸rica, que ustedes est谩n llevando adelante, no est谩n solos. 隆Hasta la victoria siempre, compa帽eros!鈥. Los aplausos suenan, como un trueno que se descarga sobre la tranquilidad meridional de Moctezuma.

Promediando el cierre de la jornada, junto a mi compa帽ero Cristian, nos subimos a la Kangoo que nos va a llevar de nuevo al oeste del Gran Buenos Aires. Sintonizo una radio local, y casi por accidente suena una vieja canci贸n de los Rolling Stones, La Sal De La Tierra. Las estrofas resuenan en m铆 con un 茅nfasis particular:

鈥淏rindemos por la gente trabajadora

Pensemos en los humildes de nacimiento

Dediquemos un pensamiento a la gente de la calle

Bebamos por la sal de la tierra

Brindemos por la gente trabajadora

Bebamos por la sal de la tierra

Bebamos por los dos mil millones

Pensemos en los humildes de nacimiento鈥

La Justicia revirti贸 la treintena de despidos que sacudi贸 a L谩cteos Vidal

El Juzgado Nacional de 1掳 Instancia del Trabajo N掳 69 orden贸 la reincorporaci贸n de los 31 trabajadores despedidos de L谩cteos Vidal. El sindicato de lecheros Atilra expres贸 en un comunicado que la empresa refrita la metodolog铆a que sostiene el llamado Movimiento Empresarial Anti Bloqueo: judicializar penalmente lo que se deber铆a encuadrar dentro de conflictos laborales.

En esta ocasi贸n, tanto el ministerio de Trabajo de la Naci贸n encabezado por Claudio Moroni como la Justicia Laboral indicaron que no hubo bloqueo del ingreso a la empresa, que tampoco hubo agresiones ni amenazas.

En ese orden de hechos, el Poder Judicial orden贸 a L谩cteos Vidal la prohibici贸n de despedir y la obligaci贸n de reincorporar a quienes se encuentren ejerciendo el leg铆timo derecho de huelga, los que adem谩s no podr谩n ser reemplazados por otros trabajadores durante el conflicto.

芦Criminalizar el reclamo laboral es una estrategia t贸xica de la ultra derecha que, en el caso que nos ocupa, encuentra conexi贸n con movimientos ilegales tales como el auto denominado Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, Revoluci贸n Federal -cuyos miembros intentaron asesinar a nuestra vicepresidenta-, grupos nazis y el Pro.禄, detallaron los trabajadores de L谩cteos Vidal en un comunicado.

Los trabajadores realizan una protesta desde principios de agosto en la planta que la empresa tiene en Moctezuma, una peque帽a localidad ubicada a 30 kil贸metros de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires. Reclaman recategorizaciones para trabajadores a los que se les paga menos de lo que les corresponder铆a por convenio.

Protesta gremial en L谩cteos Vidal: 驴Por qu茅 el inter茅s de Clar铆n, Macri y Bullrich?

Por Jos茅 Cornejo

Previo al conflicto por los neum谩ticos, tom贸 dimensi贸n nacional un conflicto en una empresa l谩ctea en una peque帽a localidad bonaerense cercana a Carlos Casares. Heber R铆os es el secretario general de ATILRA General Rodr铆guez. El sindicalista l谩cteo explica las razones de la protesta y por qu茅 intervinieron activamente Clar铆n, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Algunos medios nacionales denuncian el bloqueo de un pueblo y la extorsi贸n a una humilde empresaria. 驴Qu茅 est谩 pasando realmente en L谩cteos Vidal?

Heber R铆os: La familia due帽a de la empresa, de apellido Bada V谩zquez, se maneja fuera de la ley: falta de personal, incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, rechazos ante las recategorizaciones, descuentos salariales arbitrarios. Casi la totalidad de los trabajadores de la firma iniciaron una medida de fuerza debido a que la patronal viene incumpliendo hace a帽os con el convenio laboral y adem谩s persigue y hostiga a quienes reclamaban.

Cuando comenz贸 el reclamo, Alejandra Bada V谩zquez intent贸 por todos los medios estigmatizar la protesta, tild谩ndola de mafia sindical. La f谩brica est谩 custodiada por la polic铆a y tiene el per铆metro monitoreado por c谩maras, si tuvieran alguna prueba para demostrar las barbaridades que dicen las mostrar铆an en todos los medios de comunicaci贸n.

El ex presidente Mauricio Macri se solidariz贸 con los empresarios. 驴Por qu茅 considera que esto ha tomado tal vuelo pol铆tico?

HR: La discusi贸n de fondo son dos cosas: criminalizar los sindicatos y empujar el salario y las condiciones de los lecheros a la baja. Las declaraciones de Macri, Patricia Bullrich, Florencia Arietto y Pablo Villano sobre este asunto as铆 lo confirman. La coalici贸n Juntos est谩 detr谩s de una reforma laboral que implica una enorme p茅rdida de derechos para los y las trabajadoras, y para eso necesitan que no podamos protestar.

驴Ustedes hicieron el reclamo previamente ante el Poder Judicial?

HR: El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N掳69 dio lugar al pedido de una medida cautelar presentado por los trabajadores de L谩cteos Vidal. La noticia trascendi贸 horas despu茅s de que se conociera que los due帽os de la empresa contrataron nuevo personal para reemplazar a quienes cesaron tareas, y de que se les enviara telegramas de intimaci贸n para que las retomen, y luego para despedirlos. Esto se llama esquirolaje y est谩 prohibido.

El fallo expresa que el accionar de la empresa 鈥渞esulta violatoria del derecho de huelga y de la libertad sindical鈥. Asimismo, aclara que 鈥渦n trabajador que ejerce el derecho de huelga, constitucionalmente protegido por el art铆culo 14 bis de la Constituci贸n Nacional鈥 y adem谩s 鈥渘o est谩 desinteresado del v铆nculo que lo une con la empresa, sino que pretende su mantenimiento en mejores condiciones鈥. La medida cautelar aclara que la huelga no es ilegal porque 鈥渟e acat贸 el procedimiento de conciliaci贸n obligatoria con el aval del sindicato que los representa鈥, o sea ATILRA.

Uno de los argumentos m谩s s贸lidos es que las empresas peque帽as no pueden pagar los mismos salarios que las m谩s grandes, como es el caso de Danone, que es una trasnacional.

HR: APYMEL, la C谩mara empresaria de las pymes l谩cteas, pone como excusa que no les dan los costos. No hay problema: que abran los libros y lo demuestren. A nosotros no nos pueden mentir, sabemos la rentabilidad que tienen porque estamos ah铆.

驴C贸mo cree que va a terminar el conflicto?

HR: M谩s temprano que tarde, la verdad siempre triunfa. Se dijeron muchas cosas para correr el eje de la discusi贸n. La realidad es que las y los trabajadores decidieron parar para defender lo que por derecho les corresponde. Y la organizaci贸n sindical est谩 para garantizar que eso se cumpla, que la empresa se ajuste a lo que dictan las leyes y que los compa帽eros, en condiciones dignas y sin persecuciones, puedan volver a trabajar, que es en definitiva lo que quieren. Por ahora, la lucha contin煤a, hay una medida cautelar que debe cumplirse y esperamos que las personas encargadas la hagan cumplir.

Hospitales vac铆os por paro en Salud

鈥淢a帽ana los hospitales van a estar vac铆os. S贸lo funcionar谩n guardias y urgencias鈥, asegur贸 H茅ctor Ortiz, dirigente de Hospitales de la Ciudad 鈥nucleados en ATE-, sobre el paro de 24 horas convocado para el martes 27 de setiembre por profesionales y trabajadores de la salud de distintos escalafones, en rechazo a una propuesta paritaria del Gobierno de la Ciudad que consideran 鈥渕iserable鈥.

鈥淓s el tercer presupuesto m谩s alto del pa铆s, con sueldos miserables. Un licenciado en Enfermer铆a al ingresar cobra 70.000 pesos. Un m茅dico al ingresar, 120.000 pesos. Es vergonzoso. Rechazamos la paritaria, pedimos el pase a planta de los contratados y la incorporaci贸n de los licenciados en Enfermer铆a, bioim谩genes e instrumentaci贸n quir煤rgica a la ley 6035 (de profesionales de la salud)鈥, resumi贸 el dirigente.

Remarc贸 que adem谩s de ATE y Hospitales de la Ciudad, forma parte de la medida la Asociaci贸n de M茅dicos Municipales (AMM). Tambi茅n adhiere la Asociaci贸n de Licenciados en Enfermer铆a (ALE). Residentes y Concurrentes de CABA, que ya pararon la semana pasada en el D铆a de la Sanidad, tambi茅n adhieren a la huelga. 芦Volvemos a parar exigiendo un aumento salarial del 100%. Realizaremos una movilizaci贸n a las 10:00 desde Callao y Corrientes hacia la oficina del ministro Quir贸s en Rivadavia y Diagonal Norte. En el marco del ajuste en salud, discapacidad y educaci贸n y una inflaci贸n del 78% anual los salarios de lxs trabajadores de la salud contin煤an muy por debajo de la canasta b谩sica familiar de CABA禄, cuestionaron.

鈥淟os hospitales van a estar vac铆os ma帽ana. Un 8 % en dos cuotas es miserable. Lo rechazan los profesionales y el escalaf贸n general鈥, remarc贸. Y agreg贸 que 鈥渆l Gobierno de la Ciudad es muy soberbio. Las paritarias no son paritarias donde uno va a discutir. Ellos deciden y siempre hay alg煤n sindicato que firma, pero ATE, M茅dicos y los dem谩s no lo estamos aceptando. Si no llega a haber respuesta, calculo que habr谩 una medida m谩s contundente la semana que viene鈥, anticip贸.

Carlos Rojo, presidente de la AMM, dijo que el paro 鈥渆s un rechazo a una propuesta que consideramos insuficiente鈥. Y detall贸: 鈥淟ogramos un 61 % para todo el a帽o, menos diciembre. Hasta noviembre inclusive. Pero despu茅s la inflaci贸n se desat贸, entonces en septiembre ten铆amos un 5 % del 61 que hab铆amos pedido y a eso pedimos agregarle un 9 %. Lo mismo pas贸 en octubre. Pero fue rechazado. La propuesta de ellos fue 5 y 3 %. No lo aceptamos y estamos en esa discusi贸n鈥.

Desde ese sector, el c谩lculo es que llevan seis a帽os con p茅rdida salarial progresiva, que s贸lo en lo que va del a帽o es del 17 %. Por eso apuntaban a una recuperaci贸n en septiembre y octubre.

Tras el paro, el GCBA se comprometi贸 a una reuni贸n con las partes. 鈥淧ero es un gobierno muy dif铆cil, muy duro, y a veces dicen una cosa y resulta ser otra. Tenemos prevista despu茅s del paro una reuni贸n. Si eso no se da, empezaremos a pensar en otra medida鈥.

Rojo agreg贸 que 鈥渆l paro se debe b谩sicamente al salario, pero hay otras cosas por solucionar. Como las estructuras. Parece mentira que haya hospitales que tengan terapia intensiva y no tengan las estructuras, con un profesional nombrado a cargo y nada abajo. Pasa en equipos de trabajo en todos los hospitales y venimos tratando de que se regularice鈥. En el Hospital Durand, por caso, la falta de profesionales m茅dicos y de enfermer铆a, sumada a la carencia de insumos y recursos humanos, provoc贸 la suspensi贸n y postergaci贸n de m谩s de 1.000 intervenciones quir煤rgicas en el 煤ltimo tiempo.

Trabajadores municipales de la salud de Tigre pararon por 72 horas

Empleados de los distintos centros de salud realizaron un paro el 3, 4 y 5 de octubre, culminando con movilizaci贸n.

Exigen mejoras salariales acorde a la canasta b谩sica de alimentos, servicios y a la inflaci贸n, adem谩s de un bono de emergencia, as铆 como tambi茅n cuestionaron la discriminaci贸n y la persecuci贸n laboral que sufren por parte de las autoridades municipales. Rechazaron los descuentos por licencias y feriados.

Los trabajadores cuestionan la gesti贸n de Julio Zamora, intendente por el Frente de Todos, por ser parte del recorte y ajuste en la salud p煤blica. La precarizaci贸n laboral sumada a la falta de personal e insumos en los centros de salud permite que se generen hechos de violencia entre usuarios y empleados, como ocurri贸 en el Centro de Salud de Los Troncos del Talar ante la falta de turnos. Esta precariedad no solo ocurre en este sector. Adem谩s, la sufren 谩reas como Infancia y G茅nero.

El paro surgi贸 luego de que, reunidos en asamblea en las puertas del Hospital Materno Infantil de Tigre, la cual fue convocada por empleados de los Centro de Atenci贸n Familiar y Salud (CAFyS) y del Centro de Salud de Troncos del Talar, resolvieran medidas de acci贸n para hacer o铆r sus reclamos. Por todas estas cuestiones, la asamblea resolvi贸 convocar a un paro por 72 horas en todos los centros de salud municipales para el 3, 4 y 5 de octubre, con una movilizaci贸n el mi茅rcoles al Centro de Atenci贸n al Vecino, concentr谩ndose a las 8:00 en el Hospital Materno Infantil.

Trabajadores del Garrahan pararon por salarios y movilizaron al ministerio de Salud

En el marco de un creciente conflicto en los hospitales del AMBA, cientos de m茅dicos, residentes, enfermeras, camilleros, t茅cnicos, administrativos del Hospital Garrahan realizaron un paro y movilizaron al ministerio de Salud en reclamo de sus condiciones laborales. All铆 confluyeron con residentes de CABA que vienen moviliz谩ndose hace semanas enfrentando el ajuste en salud llevado a cabo por el gobierno de Larreta.

En el transcurso de la marcha, pasaron por donde estaban realizando un acampe las organizaciones sociales, e inmediatamente empezaron todos a cantar 鈥渦nidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, de jode鈥.

A septiembre un salario inicial de enfermeros, camilleros y administrativos del Garrahan rond贸 los 90.000 pesos. Por eso exigen una recomposici贸n urgente del sueldo, que sea igual a una canasta b谩sica familiar calculada por ATE Indec (192.000 pesos) y un aumento del 80% en una cuota.

El lunes 3 la direcci贸n del hospital difundi贸 un comunicado donde asegura que hay una 鈥渞ecomposici贸n salarial鈥 este a帽o. Sin embargo la realidad es otra, la inflaci贸n viene degradando fuertemente los ingresos de las y los trabajadores de la salud p煤blica, ya sucedi贸 durante el macrismo y continu贸 bajo el gobierno del Frente de Todos.

Desde hace varias semanas, tambi茅n crecen las renuncias del personal a causa de la sobre exigencia y de los bajos sueldos que perciben, donde cumplen un rol central la direcci贸n de ATE Nacional y UPCN negociando paritarias a la baja. Todo en el marco de un creciente ajuste en las partidas de salud que viene aplicando el Gobierno Nacional a pedido del FMI.

Tambi茅n exigen una mejora de sus condiciones laborales y de atenci贸n, que incluye el reclamo de la implementaci贸n de un r茅gimen de insalubridad para todo el personal, con una jornada laboral de 6 horas y la necesidad de contrataci贸n de personal, dada la alta demanda que sobrecargan los servicios del hospital.

Afiliados de ObSBA y m茅dicos del sanatorio M茅ndez se movilizaron contra el vaciamiento

Impulsada por el colectivo de 鈥淭rabajadorxs y afiliadxs en defensa de la ObsBA鈥 la movilizaci贸n del jueves pasado convoc贸 a afiliados y empleados del Sanatorio Municipal Julio M茅ndez a manifestarse contra el vaciamiento. La medida de fuerza cop贸 las puertas y pasillos de la sede central ubicada sobre la avenida Rivadavia 6082.

La situaci贸n se agrava d铆a a d铆a para los afiliados y afiliadas a la Obra Social de los empleados del gobierno porte帽o. Un d铆a habitual para cualquier usuario implica largas filas de horas para lograr la atenci贸n m茅dica, cancelaciones de turnos o reprogramaciones para dentro de meses, o enterarse de la interrupci贸n del servicio brindado por los distintos prestadores; quedando as铆 el Sanatorio M茅ndez como el 煤nico disponible para atender la demanda de los casi 300.000 afiliados.

En las 煤ltimas semanas se ha profundizado el estado de abandono y vaciamiento al que tienen sometida a esta importante obra social tanto el gobierno porte帽o de Horacio Rodr铆guez Larreta como el Sutecba comandado por su secretario general, Amadeo Genta, y el legislador porte帽o del FdT, Alejandro Amor.

Un profesional del Sanatorio M茅ndez explicaba que: 鈥渓amentablemente vemos c贸mo d铆a a d铆a nuestros propios afiliados y nuestro propio trabajo se ve afectado por el cierre de prestaciones en otras instituciones. El sanatorio se ha convertido en el 煤nico efector de salud y (鈥) no tenemos la capacidad de poder dar respuesta a la gran demanda de la obra social鈥.

Y agreg贸 que exigen el cumplimiento paritario y la reapertura de las mismas. Y remarc贸 que 鈥渆l GCBA no es ajeno a esta situaci贸n para nada, es responsable directo porque no es solo una cuesti贸n paritaria, es una cuesti贸n de c贸mo est谩 la obra social en este momento. Los trabajadores de la salud, no podemos ni debemos ser la variable de ajuste de este modelo que lo que hace es expulsar a todos sus afiliados鈥.

La Asociaci贸n Sindical de Profesionales del M茅ndez (ASIPRO) convoc贸 a un paro por 24 horas y movilizaci贸n para el martes 11.

D铆a del Trabajador y la Trabajadora Rural

El 8 de octubre se conmemora el d铆a del Trabajador y la Trabajadora Rural. La fecha coincide con la sanci贸n del Estatuto del Pe贸n Rural en 1944.

A pesar de estar en el Siglo XXI en la Argentina, las condiciones laborales que prevalecen en el agro parecen del siglo XIX. Esto no cambia con ning煤n gobierno.

Familias enteras son sometidas al trabajo de sol a sol y a destajo para la cosecha de frutas, verduras y otros productos del agro, donde mujeres, ni帽os, ni帽as e inmigrantes son quienes peor la pasan. Tambi茅n realizan diversas tareas de procesamiento y manufactura donde reinan las condiciones de precariedad laboral y ritmos intensos de trabajo.

Seg煤n divulg贸 este s谩bado 8 de octubre, la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) detect贸 920 casos de trabajadoras y trabajadores en condiciones laborales pr谩cticamente esclavas en poco m谩s de dos a帽os.

En total se llevaron a cabo nada m谩s que 56 operativos, donde se inspeccionaron a 110 contribuyentes, precis贸 la AFIP en un comunicado. Como consecuencia se presentaron 35 denuncias, de las cuales un 53% se vincula con trata laboral, un 24% por reducci贸n a la servidumbre, un 13% a situaciones de explotaci贸n infantil y otro 10% a la contrataci贸n de personas con situaciones migratorias irregulares.

La cosecha de papas y la horticultura, cada una con el 20% de los casos, son las ramas productivas en las que se detectaron m谩s situaciones, seguidas por el rubro textil, con el 14%.

Patronales del agro: esclavistas y evasoras premiadas por el Gobierno

鈥淟a experiencia nos dice que quienes incumplen las normas laborales son los mismos que no cumplen con las obligaciones impositivas o aduaneras. Adem谩s de los controles, buscamos preservar los derechos de las trabajadoras y trabajadores鈥, asegur贸 Mara Ruiz Malec, actual directora de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.

Lo contradictorio, es que el mismo Gobierno toma medidas para favorecer el aprovechamiento del trabajo s煤per precario por parte de las patronales del agro. En ese sentido van las pol铆ticas tipo Puente al Empleo, que son presentadas como beneficios para los sectores de la clase trabajadora y para convertir los planes sociales en empleo genuino.

En la pr谩ctica los planes sociales son considerados por las empresas como parte de los salarios que deber铆an pagar. Es decir, mientras la AFIP hace algunos operativos y critica a estas patronales por evasoras, el Gobierno subsidia mediante planes sociales y da todo tipo de beneficios impositivos a esas mismas patronales.

En agosto de 2021 el presidente Alberto Fern谩ndez hizo un anuncio de este tipo en Concordia (Entre R铆os), donde hay denuncias de explotaci贸n infantil y de trata en campos de ar谩ndanos y citrus. Justamente estos sectores ped铆an a gritos este anuncio, para servirse m谩s f谩cilmente y con menos costos del trabajo golondrina.

Patronales del campo: ganan millones, pagan salarios de miseria

Az煤car, tabaco, ajo, aceitunas, uva, limones, manzanas, ar谩ndanos, yerba, hortalizas, son actividades productivas donde miles detrabajadores y trabajadoras rurales sufren la explotaci贸n extrema para enriquecer los bolsillos de grandes sectores empresariales del agro, como son los Blaquier en Ledesma, Agrocosecha de capitales belgas, las bodegas mendocinas como RPB (Grupo Baggio), Grupo Pe帽aflor o Fecovita, o yerbateros como Las Mar铆as en Corrientes.

Ellos facturan millones y venden sus productos para el mercado interno o de exportaci贸n a precio d贸lar mientras sus trabajadores est谩n sometidos a condiciones de trabajo muchas veces vinculados a las redes de trata y explotaci贸n laboral extrema.

Entre las cientos de miles de personas que trabajan en el agro, en 2015 se calculaba que hab铆a unas 350.000 鈥済olondrinas鈥, es decir, quienes van migrando de provincia en provincia para cumplir el calendario anual de cosecha.

La mayor铆a no tiene ni el derecho a sindicalizarse. Mientras tanto la direcci贸n de la Uni贸n Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) no convoca ninguna acci贸n de lucha para revertir sus condiciones. M谩s bien prioriza juntarse con empresarios del sector y funcionarios del Gobierno que sea. Es c贸mplice, como el conjunto de la burocracia sindical, del avance del ajuste y de la precarizaci贸n del trabajo.

En agosto de 2022 la UATRE firm贸 un aumento salarial del 55% a percibir reci茅n a partir de diciembre.

En tanto, la inflaci贸n en septiembre fue del 7 %, con una proyecci贸n anual que alcanzar铆a los 3 d铆gitos. Con este acuerdo el salario b谩sico de un pe贸n general de campo asciende de $69.414, a $107.591 reci茅n en diciembre.

En los 煤ltimos dos a帽os rescataron a 1.050 trabajadores rurales en situaci贸n de explotaci贸n laboral

Durante 2021 y 2022 el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) realiz贸 fiscalizaciones en las que se encontr贸 a 1.050 trabajadores rurales en situaci贸n de explotaci贸n laboral rural y desde el a帽o 2020 el organismo gestion贸 prestaciones extraordinarias para las v铆ctimas de trata de personas con fines de explotaci贸n laboral, seg煤n indic贸.

芦Desde el Renatre afrontamos la tarea de contribuir a la erradicaci贸n de la explotaci贸n laboral rural, no s贸lo con las prestaciones extraordinarias para las v铆ctimas del sector rural, sino tambi茅n con m谩s fiscalizaciones, m谩s capacitaciones y m谩s registraciones. Estas acciones impulsan el trabajo decente禄, dijo Roberto Buser, presidente de la instituci贸n.

Por su parte, el director del Renatre, Jos茅 Voytenco, afirm贸 que 芦el trabajo de fiscalizaci贸n es fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores rurales禄 y contribuir a 芦erradicar la explotaci贸n laboral rural禄.

Otra de las acciones que lleva adelante el Registro est谩 focalizada en las infancias, a trav茅s del Programa Crecer (Centros Renatre de Cuidado y Educaci贸n Rural), que se desarroll贸 entre 2021 y 2022 en 35 centros que beneficiaron a m谩s de 1.100 ni帽os, ni帽as y adolescentes del sector tabacalero, arandanero y yerbatero, indic贸 la instituci贸n.

Gabriela Reartes: 鈥淟as rurales鈥 de Salta que se animan a m谩s

Por Florencia Vespignani

鈥淪omos las rurales鈥, me dice Gabriela Reartes para referirse a ella y a sus compa帽eras de trabajo. Gaby es salte帽a, tiene 38 a帽os, est谩 orgullosa de ser trabajadora rural, y parte de ATRES (Asociaci贸n De Trabajadores Rurales y Estibadores De Salta) que integra Federaci贸n de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FETAAP). La actividad principal que desarrollan en su provincia es la cosecha de tabaco, pero tambi茅n de citrus, uva, aj铆, poroto y ma铆z. Compartimos un nuevo relato de Historias de trabajadoras.

Estamos en la vereda del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, donde se realiza la segunda jornada del II Encuentro Feminismo y Sindicalismo. Es la primera vez que en esta sede se realiza una reuni贸n de mujeres. Gaby est谩 entusiasmada: encontrarse con otras mujeres sindicalistas le reafirma el camino y le abre nuevas perspectivas. Habla claro y preciso y me va contando c贸mo es su trabajo, la situaci贸n de 鈥渓as rurales鈥 y las tareas que lleva adelante.

Su sindicato representa a trabajadorxs rurales en relaci贸n de dependencia, sus patrones son los due帽os de las fincas. En una provincia donde el nivel de trabajo informal supera el 45%, ese reconocimiento como trabajador/a asalariado es un gran desaf铆o. En Salta, donde Gaby vive, milita y trabaja es f谩cil para los due帽os de la tierra tener peones y peonas sin registrar.

En algunos sectores hablar en g茅nero femenino sigue siendo lejano, la palabra peona no es muy habitual escucharla ni escribirla. Hist贸ricamente no era la peona, sino la mujer del pe贸n, que sin salario ten铆a que ayudar a su marido. Una vez m谩s no reconocidas. Tambi茅n el nombre de los sindicatos y federaciones se siguen enunciando en masculino: trabajadores, estibadores, empleados, aceiteros. Incluso Gaby usa el gen茅rico masculino cuando habla, y pienso en las disputas de sentido que damos desde los feminismos.

Otra dificultad debe encarar es que les mismes trabajadores no conocen sus derechos, lo cual hace el trabajo gremial m谩s dif铆cil. Por eso, una de las primeras tareas que encar贸 Gaby fue recorrer finca a finca explicando los derechos laborales: 鈥Nosotros hicimos trabajo de hormiga, recorrer fincas y barrios capacitando: 驴sab茅s que te toca el aguinaldo?, 驴sab茅s que te tocan las vacaciones?, aunque sea temporal te toca, aunque sea 50 pesos son tus vacaciones, te toca un porcentaje鈥. Y as铆 tambi茅n se ganaron la bronca de los patrones, que prefieren que les trabajadores sigan como ven铆an: sin conocer ni reclamar lo que les corresponde.

驴C贸mo es la situaci贸n de mujer rural y sus derechos?, le pregunto. 鈥淭otalmente nulos 鈥搑esponde鈥, nos acostumbramos a enfocarnos en el trabajo, en lo poco que gan谩s, vos sab茅s que te pagan mal, pero te qued谩s callado porque no hay quien te represente鈥.

A Gaby y sus compa帽eres les juega en contra es el sentido com煤n que prima en su territorio, donde esta naturalizado que la pol铆tica y los sindicatos son malas palabras. Es parte del discurso elaborado desde el poder para aplacar la organizaci贸n y la posibilidad de que los sectores populares reclamen y se organicen. Contra este sentido com煤n que desmoviliza, se enfrent贸 Gaby: 鈥De d贸nde venimos ven que la pol铆tica es mala y el sindicato son chorros. As铆 nom谩s鈥 mi mam谩 al principio me dec铆a 麓no te metas, porque yo no te ense帽茅 a robar麓鈥. Pero ella empez贸 a participar y al principio dice, 鈥yo no sab铆a ni qui茅n era el presidente鈥 vos trabaj谩s, te levant谩s, vas a trabajar, volv茅s, descans谩s y luego te levant谩s para trabajar otra vez鈥 ni siquiera en los estudios nos enfocamos, lamentablemente.鈥

La participaci贸n en el sindicato le sirvi贸 para formarse pol铆ticamente y representar a sus compa帽eros y compa帽eras, la hace sentir protagonista. Hoy habla de pol铆tica con naturalidad y de sindicalismo con claridad.

鈥El gobierno de Macri nos sac贸 derechos, una herramienta fundamental que es la inter cosecha, y ten铆amos a la Uatre (Uni贸n Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) aplaudiendo eso鈥 Recorras donde recorras no hay trabajador que se sienta representado por la Uatre鈥.

Para garantizar derechos y pelear contra el trabajo no registrado, desde la FETAAP, exigen que el registro de trabajadores rurales est茅 en manos del Estado y que sean parte los sindicatos que genuinamente representan al sector. Por eso est谩 orgullosa de integrar lo que ella denomina 鈥渆l nuevo sindicalismo rural鈥, para diferenciarse claramente de la UATRE. Tambi茅n reflexiona sobre los problemas que est谩n atravesando en el sector: el reemplazo de personas por tecnolog铆a. Y est谩n pensando alternativas y se fueron acercando a las organizaciones de peque帽os productores 鈥y mostrarle al gobierno que hay tierras para trabajarlas, que nos ayuden con las herramientas鈥 sabemos c贸mo trabajar la tierra, estamos empezando a pensar esto. Y con este proyecto nos unimos con el campesinado y peque帽os productores para poder salir juntos a pelear鈥.

Gaby tambi茅n se anim贸 a de ser candidata a diputada. 鈥Imaginate, en mi provincia, gobernada por garcas y re machista, donde los pol铆ticos son tambi茅n nuestros patrones鈥. Para dar pelea contra ese conservadurismo dio debates en el Frente de Todos: 鈥溌縋or qu茅 los 煤nicos que pueden ocupar esos lugares son los patrones, los abogados, los contadores?鈥, les pregunt贸 a sus compa帽eres. 鈥淓sos lugares los podemos ocupar los obreros, no solo el sector rural, sino el de la construcci贸n, de la metal煤rgica, etc.鈥, insisti贸. Y aunque no lleg贸 (todav铆a) a ser diputada, la experiencia le result贸 鈥espectacular鈥.

Pero, 驴qu茅 costo pagamos las mujeres cuando decidimos ser sindicalistas y hacer pol铆tica?

鈥淎 m铆 me toc贸 la parte m谩s fea鈥, cuenta. 鈥淢i hijo ten铆a 6 a帽os cuando empec茅 a enfocarme en el trabajo (sindical) y empezamos a recorrer las fincas. Volv铆a de trabajar tipo siete y me iba al sindicato a capacitarme, empezamos de esa manera. Dejaba mucho a mi hijo y ah铆 la familia se te pone en contra, porque dice que lo que hac茅s no se entiende鈥.

Durante un tiempo ella y sus compa帽eres tuvieron que viajar a Buenos Aires para lograr la certificaci贸n del nuevo sindicato. 鈥淓n uno de esos viajes me llega una notificaci贸n de mi ex pareja, para sacarme a mi hijo; pusieron abandono de mi hijo, y una tiene que retrucar que no abandon贸, que mi hijo segu铆a estudiando, se quedaba con los t铆os, y una ten铆a que viajar por su trabajo, por lo que hac茅s. Por suerte no logr贸 sacarme la tenencia, pero fue duro鈥.

Ahora sabe que su hijo est谩 contento, que entiende lo que ella hace y valora la constancia que tuvo en este camino. Me cuenta otra an茅cdota que ayuda a entender la situaci贸n en su provincia: desde la escuela la llamaron y le preguntaron por qu茅 le met铆a pol铆tica en la cabeza al hijo.

El crecimiento y la visibilidad del movimiento feminista impulsan a compa帽eras como Gaby. No s贸lo por la lucha a la par de sus compa帽eros varones del sector rural, sino por el desaf铆o de tener que demostrar a su familia y sus vecines que luchar vale la pena. En estos a帽os Gaby dio batalla contra el sentido com煤n que la reclu铆a adentro de la casa y la traccionaba a quedarse quieta, contra el mandato que establec铆a que una mujer como ella no pod铆a ser protagonista. Gaby se anim贸: sali贸 de su casa, se organiz贸, se capacit贸, debati贸 con su familia, en su barrio, recorri贸 fincas, represent贸 a sus compa帽eres, es sindicalista y fue candidata a diputada. Se anim贸 y, siguiendo su ejemplo, hoy son muchas m谩s las mujeres que, a煤n en una provincia conservadora como Salta y un sector hist贸ricamente postergado como el rural, cada vez se animan m谩s.

Contacto Gabriela Reartes: gabrielacarolinareartes@hotmail.com

Asumieron las nuevas autoridades de la CTA Aut贸noma

En un masivo acto asumi贸 el martes 4 de octubre la nueva Comisi贸n Ejecutiva Nacional de la CTA Aut贸noma, encabezada por Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy, Ricardo Peidro y Mariana Mandakovic. Tambi茅n hicieron la toma de cargo las y los Secretarixs Generales de las conducciones provinciales.

El acto se realiz贸 en la futura sede nacional de la Central, Mitre 744, en el centro porte帽o, y cont贸 con la participaci贸n de todo el Secretariado Nacional, de las y los Secretarios Generales de las todas las provincias y de cientos de compa帽eros y compa帽eras que todos los d铆as militan en el marco de la Central. De esta manera qued贸 inaugurado este nuevo per铆odo de la CTAA hasta el 2026.

Mariana Mandakovic, asumi贸 como Secretaria Adjunta de la Central, y en su discurso dijo: 鈥淟a deuda es la forma de tenernos dominados: esto es lo que necesitamos poner en debate. Por eso tenemos que decir que el acuerdo con el FMI solo va a generar m谩s desigualdad. Por esto necesitamos construir poder popular y nuestra propia matriz de pensamiento, para vivir en una sociedad m谩s igualitaria鈥, remarc贸 la dirigente.

Ricardo Peidro, quien asume el cargo de Secretario Adjunto de la CTAA, trajo el saludo de Nora Corti帽as, Madre de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora. 鈥淪eguimos construyendo unidad popular, seguimos enfrentando a esos grandes grupos econ贸micos para construir el poder. No es haciendo concesiones a la derecha, sino avanzando en construir esa sociedad que so帽aron las y los 30.000 compa帽eros y compa帽eras: una patria justa, libre y soberana鈥.

Por 煤ltimo, Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy, quien asumi贸 como Secretario General, subray贸: 鈥淣o hay posibilidad de salvarnos solos y por eso necesitamos esas cuatro patas fundamentales de nuestro pueblo: las pymes, movimientos sociales, movimiento cooperativo y la clase trabajadora m谩s formal. Esos son los pilares para construir una patria diferente鈥.

Precios

Seg煤n el relevamiento mensual de precios que realiza el Instituto de Investigaci贸n Social, Econ贸mica y Pol铆tica Ciudadana (ISEPCI) sobre 57 productos de la Canasta B谩sica de Alimentos en 900 comercios de cercan铆a en los barrios populares del Conurbano bonaerense, en septiembre se registr贸 una suba de 5,40%, mientras que en los 煤ltimos doce meses el incremento alcanz贸 al 91,55%. Esto implica que una familia de dos adultos/as y dos hijos/as, que en septiembre de 2021 necesitaba 28.803,84 pesos para adquirir sus alimentos indispensables; en el mismo mes de este a帽o requiri贸 55.172,38.

Compartimos la nota 鈥淎帽o 2022: alimentos e indigencia suben sin parar鈥, publicada por el director del Instituto, Isaac Rudnik:

Los alimentos en los barrios aumentaron 91% en el 煤ltimo a帽o y desde 2019 la indigencia no baja del 8% de la poblaci贸n. Seg煤n el INDEC desde que asumi贸 el gobierno actual aument贸 un 10% la cantidad de indigentes en todo el pa铆s.

Seg煤n el relevamiento mensual de precios de los 57 productos de la Canasta B谩sica de Alimentos (CBA) en 900 comercios de cercan铆a en los barrios populares del conurbano bonaerense, la suba de estos productos en septiembre pasado fue de 5,40%, mientras que en los 煤ltimos doce meses el incremento alcanz贸 al 91,55%. Una familia de dos adultos/as y dos hijos/as en septiembre de 2021 necesitaba para adquirir sus alimentos indispensables para un mes, $28.803,84 y en el mismo mes de este a帽o requiri贸 $55.172,38.

Desde septiembre del 2021 los precios del rubro verduras y frutas aumentaron m谩s del 124% %, los productos de almac茅n subieron 93,92% y las carnes se incrementaron cerca del 73,86%.

驴POR QU脡 LA INDIGENCIA NO BAJA DEL 8 % DE LA POBLACI脫N DESDE HACE CUATRO A脩OS?

En la 煤ltima semana de septiembre el INDEC dio a conocer los datos de pobreza e indigencia del primer semestre de 2022; se reflejan en ellos el afianzamiento de un modelo de desarrollo que consolida un porcentaje de poblaci贸n bajo la l铆nea de pobreza que en los 煤ltimos cuatro a帽os oscila entre el 32 y el 42%. Pero, quiz谩s lo m谩s grave sea que en los 煤ltimos tres semestres, que fueron de continuo crecimiento del PBI, el porcentaje de argentinos/as indigentes (o sea las personas que no tienen recursos suficientes para adquirir sus alimentos indispensables) no desciende del 8%. Es m谩s, en esta primera parte del 2022 volvi贸 a crecer significativamente.

En n煤meros concretos, en el final del a帽o 2019, cuando asumi贸 el actual gobierno, ten铆amos 3.600.000 personas en condici贸n de indigencia, y al final de junio pasado, eran m谩s 4.000.000 las que estaban en esa situaci贸n, o sea un 10% m谩s que el 煤ltimo tramo de la administraci贸n anterior.

Si bien en este tiempo hubo situaciones muy desfavorables como el advenimiento de la pandemia, que oblig贸 a una retracci贸n significativa del proceso productivo durante el 2020 con la consiguiente reducci贸n del PBI del orden del 10%, tambi茅n es cierto durante el 2021 la recuperaci贸n fue del mismo porcentaje, y que a lo largo de este primer semestre la progresi贸n de la econom铆a nacional sigui贸 una din谩mica de crecimiento similar. Sin embargo, la indigencia se mantuvo en niveles hist贸ricos muy altos.

En un tiempo en que los aumentos de los precios se fueron acelerando mes a mes, con los alimentos b谩sicos siempre encabezando los aumentos, conviene ver c贸mo se desenvolvieron los salarios.

Tomamos la evoluci贸n de la Canasta B谩sica de Alimentos (CBA) siguiendo la serie del INDEC, que publica un valor promedio mensual de la CBA para todo el pa铆s, y la del 脥ndice Barrial de Precios (IBP) del Conurbano bonaerense, que publica mensualmente para cada provincia. Para el seguimiento de los salarios, tomamos las series de 脥ndices de Salarios que publica el INDEC, con el desagregado de los salarios no registrados que perciben la mayor铆a de los/as trabajadores/as cuyas remuneraciones est谩n mayormente por debajo de la l铆nea de pobreza.

En todos los casos los incrementos de los salarios no compensaron las subas de los precios.

Hace dos meses Sergio Massa asumi贸 como ministro de Econom铆a y en este per铆odo de sesenta d铆as recibi贸 profusos elogios de los grupos econ贸micos que controlan el movimiento del Mercado de Bienes, en particular de los exportadores de cereales que tomaron con alegr铆a el beneficio del 鈥渄贸lar soja鈥, del sector financiero que pueden comprar bonos de la deuda p煤blica con intereses atados a la evoluci贸n del valor de la inflaci贸n, y muy especialmente de los funcionarios del FMI. Act煤a con el benepl谩cito de la conducci贸n de las dos coaliciones pol铆ticas mayoritarias, tanto la del Frente de Todos, como la de Juntos por el Cambio.

La evoluci贸n de la inflaci贸n, en particular de los alimentos, que diariamente golpea los presupuestos de las familias m谩s pobres -particularmente las que se encuentran por debajo de la l铆nea de indigencia- claramente no ocupa los mismos niveles de preocupaci贸n en la conducci贸n econ贸mica. Al igual que las anteriores, siguen el mismo camino de declaraciones insustanciales, anuncios de nuevos-viejos programas de 鈥減recios cuidados鈥, pol茅micas falsas con los formadores de precios con los que se re煤nen en p煤blico para 鈥渞etarlos鈥, mientras en privado acuerdan seguir el mismo camino.

En estos d铆as vamos al Congreso Nacional a entregar 1.800.000 firmas que recogimos en todo el pa铆s reclamando el tratamiento de la ley que congele los precios de los alimentos b谩sicos por doce meses.

Si el gobierno y sus aliados tienen verdadera voluntad de encarar la problem谩tica de la inflaci贸n para empezar a resolverla, deben avanzar por este camino. Otras propuestas como la de una reducci贸n gradual: 鈥渂ajar del 100% a que llegar谩 este a帽o, al 60% en 2023鈥 como figura en la Ley de presupuesto del pr贸ximo a帽o, es un camino falso que no augura nada bueno.

Ver m谩s informaci贸n

Habr谩 al menos diez aumentos en octubre

El 6% promedio en los combustibles. Adem谩s, el gobierno autoriz贸 dos subas para las tarifas de internet, telefon铆a celular y TV por cable en octubre y diciembre. La medicina prepaga aumentar谩 el 11,53%.

El gobierno porte帽o convoc贸 a una audiencia p煤blica para el pr贸ximo jueves para aumentar los peajes de las autopistas de la Ciudad. Se estima que el incremento ser谩 del 40%.

Las boletas de gas, luz y agua tendr谩n significativos incrementos. En el caso de la electricidad habr谩 aumentos del 50% para los usuarios del AMBA del Nivel 1. Los usuarios de gas que no hayan solicitado mantener los subsidios tendr谩n subas del 20%.

Los inquilinos que deben renovar sus contratos en octubre, lo har谩n con un incremento del 67,31%.

Tambi茅n aumentar谩n las expensas de los edificios de propiedad horizontal porque los encargados cobrar谩n la tercera de las siete cuotas del bono extraordinario de $ 134.000 que pact贸 el Suterh. El sueldo de los trabajadores de edificios representa el 40% de los gastos comunes.

En tanto, registrar谩n aumentos las cuotas de los colegios privados. Ser谩n de 20% en CABA y el 6,2% en PBA. Las empleadas dom茅sticas tendr谩n una suba del 9%.

