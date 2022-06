A confesi贸n de parte, relevo de prueba

Mario Hernandez

鈥溌縌u茅 hace La An贸nima con la inflaci贸n?, le preguntaron al titular de la cadena, Federico Braun, durante el foro de la Asociaci贸n Empresaria Argentina (AEA). De inmediato respondi贸, entre risas (sic): 鈥淩emarcar precios todos los d铆as鈥.

La frase asiste en la comprensi贸n del balance de la compa帽铆a, donde muestra una disparada de su ganancia neta de m谩s del 140% de un a帽o a otro. Este incremento super贸 con m谩s del doble a la inflaci贸n, dado que para ese momento el IPC del Indec hab铆a marcado un 55,1%. A la par de esta grotesca variaci贸n, las grandes corporaciones nucleadas en este grupo de lobby que cumpli贸 dos d茅cadas se opusieron a pagar m谩s impuestos, lo que busca garantizar el acceso de la poblaci贸n a los alimentos.

Sociedad An贸nima Importadora y Exportadora de la Patagonia gan贸 $ 3.131 millones netos en el per铆odo de nueve meses que finaliz贸 en marzo. El cuasi monopolio de las ciudades y pueblos sure帽os hab铆a acumulado $ 1.296 millones de resultado integral en la misma etapa de 2021. Esta variaci贸n implic贸 un salto nada menor: 142%.

El ciclo entre julio 2021 y marzo 2022, el supermercado patag贸nico registr贸 ingresos por $ 151.047 millones. Este viento de cola tambi茅n lo esperan para la segunda mitad de este a帽o y comienzos del pr贸ximo. Adelantaron en sus estados financieros que esperan una 鈥渃onsolidaci贸n del aumento en los precios internacionales y su consecuente impacto en la actividad y en los resultados鈥. Esto implicar谩, en palabras del propio due帽o de la empresa, que seguir谩n con las remarcaciones de precios todos los d铆as.

Las 煤ltimas remarcaciones

El 铆ndice de precios de supermercados que lleva adelante el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), muestra un incremento del 1,1% en la primera semana de junio en relaci贸n con la semana anterior. Esto es del 3,7% respecto a cuatro semanas atr谩s.

En esta primera semana de junio (+1,1%) 鈥減arece haber retornado la velocidad crucero que caracteriz贸 a mayo y a la segunda parte de abril鈥, analiz贸 CESO. En ese momento, las variaciones semanales rondaban el 0,9% y el 1,1%. Esto reflej贸 los niveles de inercia que viene teniendo la inflaci贸n, una vez pasado el impacto m谩s fuerte de la suba internacional en los alimentos.

En la 煤ltima semana, dentro de los sectores claves en la canasta b谩sica, los alimentos frescos (+2,1%) encabezaron una suba muy por encima del promedio semanal. Dentro de este rubro, los huevos frescos alcanzaron un aumento del 5,5%. Las bebidas (+0,7%) y los alimentos secos (+0,9%) se distancian y acompa帽an el promedio.

Los electrodom茅sticos presentaron bastante volatilidad por las disparadas que se dieron en el contexto del Hot Sale. Fue el rubro que encabez贸 la suba, calcul贸 CESO, con un incremento del 3,1%. Los productos con variaciones m谩s altas son celulares y telefon铆a (+9,3%), videojuegos (+7,6%) y TV y video (+7,4%).

Respuesta obrera en Bagley-Arcor ante el ataque al Convenio

La patronal de Arcor, una de las principales empresas alimenticias del mundo que aument贸 en un 250% sus ganancias en el 煤ltimo a帽o y recientemente abri贸 una mega planta en Angola, lanz贸 un ataque contra las condiciones laborales de los trabajadores de la planta de Bagley que le pertenece al grupo en C贸rdoba.

El objetivo de la empresa es cambiar el Convenio de trabajo, obligando a un sector de obreros a trabajar s谩bados y domingos con turnos de 12 horas. Las horas trabajadas tendr铆an francos compensatorios durante la semana, pero con esta medida se busca flexibilizar las condiciones de trabajo y eliminar las horas extras, a la vez que somete a una porci贸n de trabajadores a dejar los fines de semana en la f谩brica sin poder disfrutar del tiempo libre con sus familias.

La empresa quiso avanzar buscando convencer individualmente de los beneficios de esta medida pero los trabajadores respondieron organiz谩ndose en asambleas, con campa帽as de concientizaci贸n por parte de los delegados y el mi茅rcoles pasado se realiz贸 un paro contundente en la f谩brica con adhesi贸n total. La medida incluy贸 bloqueo de portones en el que no sali贸 ning煤n cami贸n.

Ante esta respuesta, la patronal busc贸 intimidar a los trabajadores con viejas recetas: montando un operativo policial y amenazando con causas penales a los trabajadores.

La medida cont贸 con la participaci贸n activa de toda la f谩brica pero no as铆 del sindicato. La conducci贸n se hizo presente en las distintas medidas que llevaron adelante los trabajadores, solo aportando sus abogados.

Hace dos semanas, en la planta de Bagley-Arcor se desarroll贸 un importante acampe impulsado por organizaciones sociales como el FOL, la Asamblea por Trabajo y Vivienda y Pueblo Fuerte. El acampe, que tambi茅n incluy贸 bloqueo de portones, cont贸 con el apoyo abierto de los trabajadores de la f谩brica y tuvo el objetivo de denunciar a los formadores de precios en los alimentos como el grupo Arcor que tiene ganancias exorbitantes mientras el 40% del pueblo trabajador est谩 en la pobreza y cuesta cada d铆a m谩s poner el pan arriba de la mesa.

Junto con esto, el acampe tambi茅n plante贸 la necesidad de reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 d铆as a la semana sin afectar el salario, algo que podr铆a generar un mill贸n de puestos de trabajo a la vez que evitar铆a que los trabajadores que est谩n actualmente ocupados no tengan que dejar su vida en la f谩brica sin poder disfrutar del tiempo libre y sometidos a ritmos de producci贸n cada vez m谩s intensos que generan m煤ltiples enfermedades laborales.

Paralelamente, organizaciones nucleadas en la UTEP (Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular) realizaron una Jornada nacional contra la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y 20 empresas alimenticias formadoras de precios denunciando la suba de los mismos que afecta a las grandes mayor铆as.

La Unidad Piquetera retom贸 el plan de lucha nacional

Los manifestantes se concentraron en los principales accesos, desde Avenida Del Libertador y General Paz hasta la subida al puente Pueyrred贸n, pasando por avenida Rivadavia, a la altura del barrio de Liniers. Miles de hombres y mujeres marcharon al Ministerio de Desarrollo Social ubicado en avenida 9 de Julio y Moreno.

Las organizaciones piqueteras denunciaron la ca铆da de los ingresos fijos, de salarios, jubilaciones y programas sociales, se帽alando que la inflaci贸n del primer cuatrimestre super贸 el 30%, lo que arrastra a millones de personas a la pobreza y a la indigencia.

El plan de lucha piquetero es en reclamo de trabajo genuino para poder salir de la crisis actual que azota a millones de trabajadores, y por la recomposici贸n de los ingresos populares y los salarios de los trabajadores en actividad, partiendo de llevar el salario m铆nimo a $100.000 -por arriba de la canasta b谩sica- y los salarios privados por encima de la canasta familiar.

Compartimos el comunicado de las organizaciones:

POR TRABAJO Y POR SALARIO. CONTRA EL HAMBRE, LA POBREZA Y EL AJUSTE.

9 de junio 10:00 Jornada Nacional Piquetera:

鈥 Puente Pueyrred贸n

鈥 Av. Libertador

鈥 Av. Rivadavia

13 de junio plenario piquetero nacional en el Obelisco, para votar un plan de lucha contra el ajuste.

Luego de la enorme Marcha Federal del 10, 11 y 12 de Mayo donde m谩s de 300.000 compa帽eres nos movilizamos contra el ajuste, decidimos darle continuidad a nuestros reclamos ante la falta de respuestas. Por eso, este pr贸ximo jueves 9 de junio realizaremos una masiva movilizaci贸n que saldr谩 a las 10:00 desde distintos puntos: Puente Pueyrred贸n, Av. Libertador y Av. Rivadavia, para dirigirnos al Ministerio de Desarrollo Social.

La ca铆da de los ingresos fijos, de salarios, jubilaciones y programas sociales es innegable, la inflaci贸n en alimentos super贸 en el primer cuatrimestre el 30 %, dejando a millones en la pobreza y la indigencia.

El pa铆s est谩 paralizado y no se generan puestos de trabajo nuevos hace a帽os, mientras los usureros internos y externos se la llevan en pala. Por eso es fundamental que los y las trabajadores intervengamos con nuestros m茅todos.

Desde la unidad piquetera le damos continuidad a nuestros reclamos mediante la acci贸n nacional del 9 y nos preparamos para votar un Plan de Lucha Nacional en el Plenario Piquetero del 13 de Mayo en el Obelisco.

En este marco la Unidad Piquetera le reclama a la CGT y las CTAs la necesidad de medidas de fuerzas que unan a ocupados y desocupados en un plan de lucha contra el ajuste.

POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR 鈥 C.U.Ba.鈽哅.T.R./MIDO 鈥 MAR 鈥 M29 鈥 BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL 鈥 FDU 鈥 BUEL 鈥 A TRABAJAR 鈥 ORGANIZACI脫N 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) 鈥 MTL REBELDE 鈥 M.B.T 鈥 FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR. BARRIOS DE PIE 鈥 LIBRES DEL SUR. MST TERESA VIVE

Paritarias en mini cuotas para los esenciales de la salud

El mi茅rcoles 1掳 de junio los gremios estatales UPCN y ATE firmaron el acuerdo paritario que establece un 60% de aumento a completarse en 2023 y con revisi贸n en octubre. Como viene sucediendo en todas las mesas de negociaci贸n, ser谩 en 3 cuotas durante 2022 (16% en junio, 12% en agosto y 12% en octubre) y 2 cuotas en 2023 (10% en enero y 10% en marzo) no acumulables, es decir que esos porcentajes ser谩n sobre el salario de mayo de este a帽o. De esa forma un 40% se cobrar铆a en 2022 y el resto en 2023. ATE CAPITAL firm贸 la misma cantidad de cuotas.

Por su parte, en CABA las conducciones sindicales de AMM y Federaci贸n de Profesionales siguen el mismo camino con un 61% en 8 cuotas hasta noviembre, present谩ndolo como si fuera un triunfo que nadie puede sentir como tal. Sutecba sigue consolidando la entrega del salario con un 40% y sin reconocer a los enfermeros como profesionales.

La inflaci贸n ya se estima que llegar谩 al 70% este a帽o, por lo que estos acuerdos se encuentran por debajo, lejos de alcanzar la prometida recomposici贸n salarial. Con estos niveles tan bajos de sueldo ya somos 17 millones de trabajadores pobres. El ajuste lleg贸 hace rato y se profundiza de la mano del FMI. Tanto el gobierno nacional del FDT, como la oposici贸n de derecha, junto con la dirigencia sindical, son fieles a las pol铆ticas de ajuste como se viene viendo v铆a inflaci贸n, salario, educaci贸n y salud.

Ahora la pelea es organizarnos en cada sector, en cada hospital, hacer asambleas, coordinarnos, para decidir un plan de lucha, a no resignarnos a laburar entre 12/14 horas por d铆a sin llegar a fin de mes.

Crece el conflicto de salud en las provincias

Se sostienen medidas de fuerza en gran parte del pa铆s por reclamos salariales y mejoras en las condiciones laborales.

En R铆o Negro, ASSPUR Fesprosa par贸 por cinco d铆as iniciado a partir del lunes 6. En ese marco, el jueves realiz贸 un nuevo corte de rutas en la provincia luego de haberse manifestado en el ministerio de Salud local y no obtener ninguna instancia de di谩logo por parte de las autoridades.

Por su parte, en Chubut, SISAP Fesprosa comenz贸 el mi茅rcoles una retenci贸n de servicios y movilizaci贸n en rechazo a la decisi贸n del gobierno de seguir manteniendo el 15% de aumento salarial. 鈥淐onsideramos una posici贸n cuasi provocativa que el Ejecutivo se mantenga firme en ese porcentaje ofrecido en tres cuotas, sin tomar en cuenta la asfixiante inflaci贸n, la devaluaci贸n que sufrieron nuestros salarios desde el 2020 y 2021, y la falta de recomposici贸n salarial acorde a la inflaci贸n鈥, indicaron.

En San Juan, ASPROSA Fesprosa no acept贸 la propuesta paritaria del 40% en 4 tramos que hizo el gobierno y mantiene una vigilia por una nueva instancia paritaria. 鈥淓l otorgamiento viene por decreto. Debemos unirnos y seguir luchando por un sueldo mejor鈥, se帽alaron.

En Neuqu茅n, SIPROSAPUNE Fesprosa continu贸 con el paro de 48 horas iniciado el martes para exigir la promulgaci贸n de la Ley de Carrera Profesional.

En La Rioja, APROSLAR Fesprosa encabeza un paro de 48 horas y el jueves realiz贸 una marcha a Plaza 25 de Mayo, seguida de un acto y olla popular. La medida es para exigir recomposici贸n salarial, pase a planta de todos los precarizados y un sistema de salud m谩s equitativo y justo.

En Catamarca, APROSCA Fesprosa inici贸 un paro por falta de respuestas al petitorio de paritarias justas, desprecarizaci贸n laboral, recomposici贸n salarial y homologaci贸n de la Ley de Insalubridad.

En tanto, en Chaco, APTASCH Fesprosa realiz贸 una asamblea de trabajadores el mi茅rcoles a partir de las 10 en 9 de Julio y V茅lez Sarsfield.

Asimismo, todas las delegaciones de las provincias en conflicto se reunieron el 10 de junio en Buenos Aires junto al Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa.

En Santa Fe reclaman por el cambio de escalaf贸n

El SiPrUS (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de Santa Fe) convoc贸 para el jueves 2 de junio a una Jornada provincial de lucha por el cambio de escalaf贸n. En este marco, hubo una concentraci贸n en el ministerio de Salud para marchar hasta la Gobernaci贸n.

Compartimos comunicado:

Exigimos el inmediato cumplimiento de las leyes 13.913 y 13.968 sancionadas por ampl铆sima mayor铆a en ambas C谩maras en 2019 y a pesar de lo cual el Poder ejecutivo provincial se niega a cumplir.

Estas leyes contemplan la jerarquizaci贸n de muchos/as profesionales de la salud que se desempe帽an tanto en el ministerio de Salud como en el ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, por la cual deber铆an ya hace mucho tiempo, estar incorporados en el escalaf贸n profesional ley 9.282, y todav铆a se encuentran siendo parte del escalaf贸n general de la provincia. Esto representa una afrenta a sus derechos afectando desde el salario correspondiente hasta todos los reconocimientos propios del sector.

Resulta importante destacar que estos profesionales abordan las complejas situaciones sociales y sanitarias que la sociedad atraviesa.

En el caso de lxs profesionales que trabajan en el ministerio de Desarrollo Social, padecen graves problemas de precarizaci贸n laboral a pesar de ser quienes deben enfrentar casos de gran complejidad social, abordando poblaciones vulneradas como infancias, mujeres, discapacidades, etc., y ponen en riesgo a diario tanto su integridad personal as铆 como tambi茅n su matr铆cula ya que no se reconoce ni siquiera sus trabajos como parte de las incumbencias profesionales.

Un dato llamativo al respecto es que tanto el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani como la secretar铆a de Derechos de ni帽ez adolescencia y familia, Patricia Chialvo, votaron como legisladores estas leyes y hoy act煤an como si desconocieran la problem谩tica.

En el caso del ministerio de Salud, por ejemplo, Lic. en Trabajo Social, Lic. en producci贸n de bioim谩genes, y en Enfermer铆a, psic贸logos, bioqu铆micos, m茅dicos, por nombrar solo algunas profesiones, esperan hace a帽os que el gobierno deje de incumplir las leyes mientras desempe帽an responsabilidades y funciones esenciales dentro del sistema de salud y fueron adem谩s parte fundamental de los equipos que enfrentaron la emergencia sanitaria.

Trabajadores de la salud exigen formar parte de la reforma del sistema sanitario

Ante el inminente anuncio de la reforma del sistema sanitario argentino, la Multisectorial por los 15 puntos por el Derecho a la Salud se manifest贸 en las puertas de la cartera conducida por Carla Vizzotti y se帽al贸 los principales ejes en los que no acuerda con el texto planteado por el Ejecutivo.

Entre las organizaciones que integran el espacio se encuentran ATE, CTA-Aut贸noma, Fesprosa, IDEP Salud, UTEP, SUTEBA, Barrios de Pie, La Dignidad, entre otras. En representaci贸n de ATE Salud, su coordinador nacional, Rodolfo Arrechea, se帽al贸: 鈥淨ueremos ser parte de la discusi贸n de la reforma del sistema sanitario porque estamos convencidos, sobre todo los que hemos transitado durante la pandemia, que necesitamos un sistema de salud fortalecido, que est茅 de pie porque el objetivo principal es que exista soberan铆a sanitaria en Argentina. Eso todav铆a no existe porque tenerla genera tensiones鈥.

La Multisectorial tuvo su primera movilizaci贸n masiva en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri redujo el ministerio de Salud a Secretar铆a. En este sentido, Arrechea advirti贸: 鈥淒esde la oposici贸n se est谩 planteando nuevamente que no es necesario un ministerio de Salud, y nosotros queremos demostrar que para que la poblaci贸n no se sienta agredida por el Estado necesitamos un sistema sanitario fuerte, de cara al pueblo y que d茅 respuestas inmediatas como fue el plan de vacunaci贸n -tan exitoso y que salv贸 millones de vidas-, como el plan DetectAR cuando se federaliz贸 que permiti贸 que en los barrios emergentes bajara de un 80% a un 30% de positividad鈥.

Entre las oradoras de la conferencia tambi茅n estuvo Vanina Rodr铆guez, secretaria adjunta de ATE Buenos Aires, quien dijo: 鈥淟a discusi贸n es si la salud est谩 al servicio de las mayor铆as populares o es solo para hacer negocios para algunos pocos. La corporaci贸n m茅dica y farmac茅utica en los momentos m谩s dif铆ciles que tuvimos que atravesar recaudaron sin precedentes, hac铆an negocios en funci贸n de la salud de los trabajadores. Queremos que la salud sea un derecho, donde cada uno de nosotros tenga no solo la asistencia sino tambi茅n la prevenci贸n y los medicamentos que son un bien social鈥.

En representaci贸n de la Federaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), su presidenta, Fernanda Boriotti, subray贸: 鈥淓sta reforma que ha planteado el Gobierno junto al ministerio de Salud, est谩 muy alineada con el concepto de la CUS. Se sigue centrando en planes focales, no tiene participaci贸n en absoluto de los trabajadores y trabajadoras ni de la sociedad. No habla de la producci贸n p煤blica de medicamentos, no habla del fortalecimiento del sistema p煤blico de salud. Esos son nuestros ejes centrales que venimos planteando en este pedido de audiencia al Presidente de la Naci贸n鈥.

En tanto, el sector de la Econom铆a popular estuvo representado por la UTEP. La promotora de salud, Marina Joski, resalt贸: 鈥淓n principio, en este 2022 pos pandemia resulta casi burlesco que quienes trabajamos diariamente no seamos reconocidos, y uno de esos casos somos los trabajadores y trabajadoras de la Econom铆a popular, que trabajan y construyen salud a diario. Fuimos esenciales durante la pandemia, qued贸 demostrado porque nosotros construimos estrategias de salud. Exigimos que en las reformulaciones del sistema sanitario tengamos una presencia porque somos un sub sector de la salud p煤blica que no es estatal, que es autogestiva, que es comunitaria y que tiene que trabajar mancomunadamente como lo ha hecho en la pandemia y como lo venimos haciendo hace m谩s de veinte a帽os abrazando a los profesionales de la salud, abrazando al sistema sanitario argentino鈥.

Los 15 puntos por el Derecho a la Salud

EL MINISTERIO DE SALUD DEBE VOLVER A SER MINISTERIO

La Secretar铆a de Salud debe recuperar su rango ministerial para coordinar y articular el sistema de salud, en conjunto con los ministerios provinciales y los municipios.

DEROGAR EL DNU 908/16

La Salud es un derecho. El proyecto del Banco Mundial es la mercantilizaci贸n de la salud. En ese camino es urgente la derogaci贸n del decreto 908/16 que implanta la CUS en Argentina.

M脕S ESTADO ES MEJOR SALUD

La salud es un derecho humano y universal, el Estado y el pueblo son los garantes de su cumplimiento. El sector de la seguridad social unificando sus estrategias y esfuerzos con el sector p煤blico es la forma de alcanzar el objetivo com煤n, la salud del pueblo.

LXS TRABAJADORXS SOMOS EL RECURSO IMPRESCINDIBLE, NO LA VARIABLE DE AJUSTE Restituir y fortalecer la capacidad de intervenci贸n del sector p煤blico, con el cese inmediato de los despidos, y la reincorporaci贸n de lxs compa帽erxs despedidos y cesanteadxs del sector salud desde diciembre del 2015 cuando asume el gobierno de Macri. Terminar con la precarizaci贸n laboral y las tercerizaciones. Restituci贸n de los 谩mbitos de negociaci贸n paritaria con una referencia nacional como es el caso del gremio docente. Aumento de salarios que compense la p茅rdida de poder adquisitivo de los trabajadores. LOS MICROBIOS SON POBRES CAUSAS

Se deben erradicar las determinaciones m谩s decisivas de enfermedad colectiva en la Argentina, tales como el hambre, la pobreza y la desigualdad.

PROMOVER UN DEBATE PARTICIPATIVO SOBRE EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO

Con participaci贸n de todos los sectores y actores para construir participativamente un Sistema 脷nico, Universal, Integral e Integrado en redes de atenci贸n, eficiente y transparente. Se debe fortalecer la perspectiva pluricultural y la integraci贸n sanitaria y tecnol贸gica latinoamericana, desterrando los ensayos de arancelamiento a lxs extranjerxs.

SALIR DE LOS HOSPITALES Y ANTICIPARSE A LA ENFERMEDAD

Desplegar un sistema preventivo promocional socio sanitario, mano de obra intensiva, extramuros, interdisciplinario. La principal estrategia para garantizar la salud es la prevenci贸n y promoci贸n de la salud, la participaci贸n ciudadana y comunitaria en su cuidado y los servicios de salud en los barrios.

PROMOVER E INSTITUIR LA PARTICIPACI脫N SOCIAL

Desarrollar 谩mbitos de plena participaci贸n popular en foros de salud territoriales donde se discuta y decida sobre una agenda popular de temas socio-sanitarios, apoyado en normas legales que le den continuidad y soporte. Instaurar un programa de violencia 鈥0鈥 en los establecimientos de salud, con base en la participaci贸n social y de los trabajadores de los efectores p煤blicos de salud.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR P脷BLICO

Un sistema integrado necesita de un sector p煤blico fuerte. Es urgente desarrollar un plan de inversi贸n, basado en incorporaci贸n de personal y adecuaci贸n edilicia y tecnol贸gica de los establecimientos p煤blicos. El sistema de salud debe buscar equidad y el Estado Nacional debe intervenir para compensar las hist贸ricas desigualdades presupuestarias y salariales entre provincias pobres y provincias ricas. Se debe quebrar el desfinanciamiento aumentando el presupuesto nacional.

EL EQUIPO DE SALUD ES MULTIDISCIPLINARIO

Se debe acreditar y jerarquizar a todo el equipo de salud, entendiendo que el mismo se compone por el conjunto de lxs trabajadores del sector, sea cual fuere su calificaci贸n, grado o t铆tulo acad茅mico.

SE DEBE INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE G脡NERO

En el marco de una agenda de salud integral y como parte de ella la plataforma reivindicada por el movimiento de mujeres en salud sexual y reproductiva (anticonceptivos, ESI, ILE, IVE)

LOS MEDICAMENTOS SON UN BIEN SOCIAL

La Producci贸n P煤blica de Medicamentos y Tecnolog铆as (PPM) es estrat茅gica para la soberan铆a sanitaria y el acceso al medicamento. El Estado debe intervenir en el mercado de medicamentos y su regulaci贸n de precios. La investigaci贸n cl铆nica sobre medicamentos debe estar orientada al conocimiento que produzca la epidemiolog铆a comunitaria y no centrada en el lucro y es el Estado quien debe garantizar que as铆 sea. Se debe optimizar la capacidad de PPM y la Red de Laboratorios P煤blicos

PLENA IMPLEMENTACI脫N DE LA LEY DE SALUD MENTAL

Plena implementaci贸n de la LNSM, adecuando las instituciones de salud a un abordaje de APS y salud mental comunitaria. Desarrollo de estrategias de rehabilitaci贸n y externaci贸n sustentable para las personas en situaci贸n de encierro, proveyendo dispositivos cl铆nicos, econ贸micos, habitacionales y comunitarios que garanticen su reinserci贸n social, laboral y ciudadana. Acceso a la promoci贸n y atenci贸n de salud mental en todos los efectores asegurando los puestos de trabajo, e incorporando trabajadorxs al sistema.

HAY QUE PARAR DE ENVENENAR LA TIERRA Y EL AGUA

El medio ambiente, nuestro h谩bitat, debe ser saludable. El modelo extractivista es la determinaci贸n m谩s decisiva de nuevas formas de enfermarse en la Argentina.

LA FORMACI脫N EN SALUD DEBE ESTAR ORIENTADA AL PARADIGMA DE LA MEDICINA SOCIAL Y LA SALUD COLECTIVA

La formaci贸n, desde las Universidades P煤blicas, debe ser parte del sistema de salud para conseguir los objetivos comunes.

Trabajadores del ingenio R铆o Grande de Jujuy reclaman aumento salarial

El Sindicato de Obreros del Az煤car del ingenio R铆o Grande (SOA), de Jujuy, decidi贸 en una asamblea convocar a un paro de actividades para el 10, 21 y 22 de junio en reclamo de 芦un salario b谩sico de 88.500 pesos y en protesta 芦ante la falta de respuestas de la empresa禄 a esta demanda.

La reuni贸n se llev贸 a cabo en el sindicato de la localidad de La Mendieta, en el departamento de San Pedro, donde se abord贸 la cuesti贸n salarial, luego que venciera en marzo el acuerdo por el per铆odo 2020/21.

芦Vamos con una negociaci贸n retrasada, en otras empresas el acuerdo venci贸 hace un mes. El aumento que pedimos tiene que ver con la inflaci贸n que est谩 afectando el bolsillo de nuestros trabajadores禄, dijo el secretario general del SOA, Ricardo Serrano.

El reclamo por un b谩sico de 88.500 pesos surgi贸 luego de reuniones con otros gremios y de un congreso de trabajadores azucareros realizado en San Miguel de Tucum谩n el 22 de abril pasado.

All铆 los sindicatos de Salta, Tucum谩n y Jujuy resolvieron de forma un谩nime solicitar el mismo monto de aumento para la primera categor铆a y el porcentaje proporcional para las categor铆as restantes.

芦Despu茅s lo ratificamos en otra reuni贸n llevada a cabo en la localidad de La Esperanza禄, afirm贸 Serrano y agreg贸 que en Tucum谩n 芦est谩n muy cerca禄 de acordar por esa cifra.

La medida de fuerza convocada para los d铆as 10, 21 y 22 de junio consistir谩 en paro de actividades desde las 5 de la ma帽ana.

芦Hasta el momento la empresa no nos ofreci贸 nada, ning煤n n煤mero, pese a que les hice llegar nuestra pretensi贸n. Estamos buscando un acuerdo salarial a nivel nacional para que todos los azucareros que desempe帽amos la misma funci贸n ganemos igual en todo el pa铆s禄, indic贸 el dirigente.

Esta solicitud fue realizada ante el ministerio de Trabajo y tambi茅n se propuso en el Congreso realizado en Tucum谩n, con la finalidad de que el organismo convoque a las C谩maras empresariales del sector y los sindicatos.

Los empresarios del transporte del interior amenazan no pagar aumentos salariales

Tras el acuerdo al que arribaron los empresarios del transporte p煤blico y la UTA para los choferes del interior del pa铆s de subir los salarios un 50% en contexto paritario, ahora la Federaci贸n Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) advirti贸 que si Naci贸n no env铆a los subsidios, no podr谩n hacer frente al pago del aumento y volver谩n los paros.

Desde la Federaci贸n denuncian que el gobierno nacional, a trav茅s del ministerio de Transporte, a煤n no realiz贸 los dep贸sitos correspondientes con los que pueden hacer frente a los pagos. Se trata de dos cuotas de 7.000 millones de pesos m谩s un aporte extra. La preocupaci贸n aumenta porque se acerca el pago del aguinaldo.

El viernes 27/5 la primera provincia en retomar el paro de actividades fue Corrientes, 芦si los fondos no vienen desde Naci贸n, no podemos pagar禄, lanz贸 Gerardo Ingaramo, presidente de la Federaci贸n Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros. Y agreg贸 que 芦El paro de Corrientes puede continuar en otras provincias鈥.

En Salta, el presidente de la Sociedad An贸nima del Estado de Transporte Automotor (SAETA), Claudio Mohr, confirm贸 los dichos del titular de la FATAP y agreg贸 que tiene que ver con la falta de transparencia 鈥渆n las formas de calcular los subsidios en la distribuci贸n de los mismos de manera federal鈥.

Mohr aclar贸 que en el caso local, 鈥渁l tener las previsiones hechas y las cuentas ordenadas鈥, pudieron pagar el primer aumento comprometido para el 25 de mayo, 鈥減ero si los subsidios no se regularizan y distribuyen de mejor manera, en alg煤n momento vamos a vernos afectados como est谩 sucediendo en otras provincias鈥.

Mohr no desconoci贸 que el pedido de los trabajadores sea justo, pero indic贸 que a ese aumento se le suman otros derivados de la inflaci贸n, como tres aumentos de combustible en lo que va del a帽o, y toda una bater铆a de insumos del automotor como neum谩ticos, aceite y repuestos.

Al d铆a de hoy, Transporte de la Naci贸n le debe a Salta la cuota de mayo, pero a otras jurisdicciones se les adeuda tambi茅n abril, 鈥渟iempre vamos un mes atr谩s y eso tambi茅n complica cumplir con los compromisos鈥, esgrimi贸 el empresario.

Salta recibe aproximadamente $200 millones mensuales de subsidios del gobierno central, que tiene un porcentaje de incidencia de alrededor del 20% de los costos de mantenimiento del servicio en general, 鈥減ero si el proceso inflacionario se sigue dando, ese porcentaje va a ser menor鈥, concluy贸 Claudio Mohr.

Contin煤a el conflicto de municipales en C贸rdoba

Desde hace semanas los trabajadores municipales se encuentran en lucha por la recomposici贸n salarial. A la paritaria actual, el SUOEM, pretende sumar un aumento de al menos un 30% para 鈥渆mpatar鈥 la inflaci贸n que se proyecta para el a帽o.

El SUOEM ha iniciado un plan de lucha, impulsado por la bronca de los diferentes sectores de trabajadores municipales, con movilizaciones de las diferentes reparticiones en puntos de la ciudad, asambleas en los diferentes sectores de trabajo y un abrazo al municipio el 31 de mayo, como camino para llamar a una asamblea general del gremio el jueves 2 de Junio en la explanada de la municipalidad.

La semana anterior este plan hab铆a incluido una movilizaci贸n al palacio 6 de Julio, cortes en diferentes reparticiones y una acci贸n de visibilizaci贸n del conflicto el domingo 29, d贸nde la municipalidad hab铆a organizado la 鈥渧uelta cicl铆stica de C贸rdoba鈥.

Mientras tanto, el ejecutivo municipal ofrece un aumento menor (lleg贸 a ofrecer un 8%) y dividido en la mayor cantidad de tramos posibles, siguiendo la l铆nea de la gesti贸n del intendente Llaryora que apenas asumi贸 encar贸 el proyecto de atacar las condiciones de trabajo y el salario de los municipales. Desde el recorte de horas, las reducciones salariales y paritarias a la baja, la gesti贸n del intendente del PJ siempre tuvo en eje atacar a los municipales, para despu茅s hablar en los medios c铆nicamente de que 鈥渘o negocia con violentos鈥, solamente negocia con violencia, ya que aprovech贸 un momento cr铆tico como fue la pandemia para hacer pasar el grueso del ajuste el a帽o pasado. Actualmente se excusa en que los bajos porcentajes de aumento son para cuidar las finanzas municipales, pero esto es desmentido por los propios trabajadores que son quienes conocen los n煤meros del municipio y denuncian que el dinero para aumentar los sueldos est谩 disponible sin causar ning煤n perjuicio a las finanzas de la municipalidad.

Contundente paro de repartidores de PedidosYa en Rosario

La medida se llev贸 a cabo en la noche del viernes 3, en el marco de una acci贸n nacional. Exigieron un aumento salarial acorde a la inflaci贸n, ya que 茅sta viene carcomiendo los salarios a帽o tras a帽o, y los 煤ltimos aumentos por parte de la empresa, para los cadetes no fueron suficientes. Sin ir m谩s lejos, el 煤ltimo hace unas semanas, fue s贸lo del 10% cuando la inflaci贸n ya acumul贸 en el a帽o aproximadamente un 30%.

Hubo concentraci贸n en Plaza San Mart铆n y luego se movilizaron a Corrientes y Pellegrini; y Jujuy y Alvear, dos de los puntos gastron贸micos m谩s importantes de la ciudad.

Tambi茅n hay que tener en cuenta los aumentos de nafta, que en el a帽o fueron del 30%, cuesti贸n que afecta directamente a los repartidores, ya que es un costo diario en su jornada laboral.

Esta situaci贸n en general, hace que muchos repartidores tengan que trabajar cada vez m谩s horas para llegar a fin de mes, exponi茅ndose a sufrir accidentes (sin tener cobertura por parte de la empresa), o al robo de sus herramientas de trabajo. Y teniendo que realizar su labor en condiciones paup茅rrimas, ya que ni siquiera cuentan con ba帽os propios donde hacer sus necesidades o higienizarse, o teni茅ndose que bancar las olas polares del 煤ltimo tiempo.

Hubieron otras demandas tambi茅n en relaci贸n a las 鈥渇allas鈥 de la app que terminan perjudicando a los cadetes, ya sea porque contabiliza mal el kilometraje (menos de los que hacen), o por otros 鈥渆rrores鈥 que les perjudican el ranking (PedidosYa se maneja por niveles, y a menor nivel, es menos lo que les pagan).

La medida se realiz贸 desde las 19:00 y la 1:00, con un gran acatamiento por parte de los repartidores, lo que se pudo verificar en la app de delivery, ya que la mayor铆a de locales estaba sin prestaci贸n de este servicio.

Los cadetes esperan ahora una respuesta de la empresa pero ya anunciaron que 鈥渟i no hay aumento, volvemos a parar todo鈥.

Paros y jornadas de lucha en prensa escrita

Desde el SiPreBA convocaron a profundizar el plan de lucha en las redacciones como repudio a otro pacto ileg铆timo firmado por las C谩maras empresariales que consolida el atraso salarial y pone en riesgo la calidad de vida de les trabajadores del sector. Exigen una mesa de negociaci贸n por una recomposici贸n real.

Repudiamos en todos sus t茅rminos el convenio paritario por los siguientes motivos:

Es INSUFICIENTE: establece un ajuste sobre los salarios reales del 56%, al menos 14 puntos por debajo de las expectativas de inflaci贸n que se esperan para todo el per铆odo y que crecen a diario. Tampoco recompone los sueldos que est谩n y seguir谩n, al final del a帽o paritario, por debajo de la l铆nea de pobreza. Con lo pautado, los salarios de prensa escrita consolidan una p茅rdida de m谩s del 30% en los 煤ltimos dos a帽os y un acumulado de degradaci贸n desde 2015 que roza los 50 puntos.

Es RUINOSO: por primera vez, se plantea un esquema de pagos de 6 cuotas, que agrava la situaci贸n econ贸mica del conjunto de las personas asalariadas y que trabajan bajo la modalidad de colaboraciones en nuestro gremio. Con el absurdo de una cl谩usula de revisi贸n reci茅n para la 煤ltima semana de febrero de 2023.

Es ILEG脥TIMO: nuevamente se trata de una escala salarial pactada y firmada por un

sindicato sin representaci贸n, sin afiliades ni delegades de base.

Sostenemos, tal como hemos mostrado desde la construcci贸n en la FATPREN (nuestra Federaci贸n que ahora -en coincidencia con este nuevo pacto salarial- est谩 en un proceso de normalizaci贸n forzado por una Justicia que atenta contra les trabajadores), que la defensa de los salarios y las condiciones laborales se construye desde la organizaci贸n en asambleas, con debate y participaci贸n de les compa帽eres, as铆 como ejerciendo nuestros derechos con medidas que exijan lo que necesitamos.

Por eso, junto al plenario de delegades y en representaci贸n de las asambleas, ante la novedad paritaria decidimos profundizar el reclamo ante estas empresas por una recomposici贸n real y convocar a una serie de jornadas de lucha. Las mismas comenzar谩n el martes 31/5, con paro en Clar铆n, Ol茅 y P谩gina/12, y seguir谩n el jueves 2/6 con un cese total de actividades en Perfil. En ambas fechas se realizar谩n apagones de noticias, ruidazos y asambleas en todas las redacciones organizadas en nuestro sindicato, como las de 脕mbito, Tiempo Argentino, Cronista, Infobae, La Naci贸n, Noticias Argentinas y m谩s.

Asimismo, desde la Comisi贸n Directiva, ratificaremos ante el Ministerio de Trabajo de la Naci贸n nuestra intenci贸n de participar de la negociaci贸n colectiva y ejercer la plenitud de los derechos gremiales.

Sindicato de Prensa de Buenos Aires

#SiPreBA2022

#PeriodismoEnEmergencia

#SiPreBAEnParitarias

D铆a del periodista: con salarios por debajo de la canasta b谩sica

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires presentamos, como lo hacemos a帽o tras a帽o, la Encuesta Integral del SiPreBA sobre la situaci贸n de les trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del D铆a de les Periodistas. El relevamiento en este 2022 arroja que el rasgo distintivo de esta etapa es la recuperaci贸n del empleo, pero con salarios por debajo de la l铆nea de pobreza y por fuera de los convenios colectivos de trabajo.

El dato salarial es preocupante: casi la mitad de les trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires (47%) cobr贸 sueldos por debajo de la canasta b谩sica total del INDEC que determina la l铆nea de pobreza, porcentaje que aumenta considerablemente en las ramas de prensa escrita (65%) y radios (70,3%). En los diarios, revistas y portales, por ejemplo, si se toma como categor铆a testigo el puesto de 鈥渞edactor鈥 o redactora, el 70,5% tiene ingresos por debajo de la l铆nea de pobreza.

La situaci贸n de los sueldos mejora en TV: en ese sector es el 12% el porcentaje de les trabajadores respondentes que se encuentra bajo la l铆nea de pobreza, estad铆stica similar a la del conjunto relevado en los medios p煤blicos.

Ante la consulta por su capacidad adquisitiva, s贸lo un 15% afirm贸 que lo que cobra en su principal trabajo en prensa le alcanza para vivir. Entre quienes tienen m谩s de un empleo (m谩s de la mitad del gremio), el 79,2% afirm贸 que se debe a que el sueldo no le alcanza. Peor a煤n: durante abril de 2022, el 26% de les trabajadores de prensa cobr贸 por debajo de la l铆nea de pobreza, aun sumando la facturaci贸n de todos tus trabajos, dentro o fuera de prensa.

Entre les trabajadores a quienes se les denomina de forma errada como 鈥渃olaboradores鈥 y 鈥渇reelance鈥, alrededor del 90% factura por debajo de la canasta b谩sica. Y el 54,8% afirm贸 tener otros trabajos por fuera del sector de prensa, obligado por la urgente situaci贸n econ贸mica del sector.

En lo que respecta a los medios cooperativos, autogestivos y populares, s贸lo en el 43,4% sus ingresos subieron a manera de actualizaci贸n por inflaci贸n, no de incremento real, lo cual impacta de igual en les trabajadores. As铆, entre les respondentes del sector que perciben ingresos, s贸lo el 38% vio aumentos durante el 煤ltimo a帽o.

En materia de g茅neros, del total de participantes en la encuesta s贸lo el 43,8% son mujeres y el 0,7% disidencias. Si bien el porcentaje de mujeres es levemente mayor que a帽os anteriores (los datos de 2021 arrojaban un 38,59% de mujeres y disidencias), se repite la misma tendencia seg煤n la cual la presencia de mujeres escasea en las ramas con mejores condiciones laborales y aumenta entre aquellas donde hay mayor precariedad. Del total de este universo, el 24% afirm贸 tener salarios inferiores a los de sus compa帽eros varones que realizan la misma tarea.

Respecto a les j贸venes, s贸lo el 12,67% de les trabajadores de prensa respondentes tiene 30 a帽os o menos. En ese segmento de personas, el 42% trabaja bajo condiciones precarias de contrataci贸n, cuando el promedio general del gremio es del 20%. Por otra parte, el 74,44% cobra por debajo de la l铆nea de la pobreza, cifra muy superior al de la media del gremio que se encuentra en esa situaci贸n (47%).

En cuanto a las problem谩ticas que sufren les trabajadores de prensa vinculadas a las din谩micas de sus tareas o al ejercicio de su oficio, entre los resultados se destaca que el 50% de les respondentes afirm贸 sufrir estr茅s por cuestiones laborales. As铆 como resulta de suma importancia tomar nota que, en materia de cuestiones de libertad de expresi贸n, un 14% de las personas que participaron de la encuesta reconoci贸 haber sufrido agresiones o amenazas por su condici贸n de periodistas.

Por 煤ltimo, referido al teletrabajo, un 68,7% de les trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires est谩 realizando sus tareas en teletrabajo de manera permanente o mixta. A dos a帽os de la sanci贸n de la ley que regula esa pr谩ctica, s贸lo un 15,1% de los casos relevados recibe alg煤n tipo pago extra por esta modalidad de trabajo.

Ver el informe completo en este link

La encuesta fue realizada en mayo de 2022 por la Secretar铆a de Asuntos Profesionales del SiPreBA y respondida por m谩s de 1.000 trabajadoras y trabajadores de 123 medios de comunicaci贸n.

Nuevo paro en las tres plantas del Neum谩tico

El paro se cumpli贸 en todas las f谩bricas del sector, desde las 18 a las 22 horas. Adem谩s incluy贸 movilizaciones con actos en la zona de las principales plantas. Mientras se esperan respuestas, se adelanta un nuevo paro con movilizaci贸n a la Ciudad de Buenos Aires para el jueves 16.

El conflicto del neum谩tico sigue sumando tensi贸n. Las grandes empresas no ceden al justo reclaman de que las horas del fin de semana se paguen al 200 %. Luego de 13 audiencias y 5 medidas de fuerza, el sindicato convoc贸 en la tarde del mi茅rcoles a un nuevo paro en Fate, Bridgestone y Pirelli. El mismo fue por 4 horas.

En un comunicado anuncian que: 鈥渆l SUTNA ha convocado a un paro general de actividades en las tres f谩bricas con retiro de los trabajadores de planta para realizar una movilizaci贸n que visibilice el conflicto; dicha medida comenz贸 este jueves 9 de junio, a partir de las 18 horas y finalizar谩 con el ingreso del turno noche de este mismo d铆a seg煤n el sistema de jornada de cada establecimiento. Se realizar谩n todas las asambleas necesarias para informar a los trabajadores de la situaci贸n de estas paritarias y las acciones a llevar adelante鈥.

Pasadas las 18:00 comenz贸 la medida, con alt铆simo acatamiento, y los trabajadores se movilizaron en las inmediaciones de las plantas. Tambi茅n hubo actos.

El sindicato adelant贸 adem谩s que 鈥測a hacemos saber que el d铆a jueves 16 de junio se llevar谩 a cabo un nuevo paro general de actividades desde las 10 horas y hasta el horario de ingreso del turno noche seg煤n la modalidad de jornada de cada f谩brica, con retiro de los trabajadores y movilizaci贸n hacia el centro del poder pol铆tico nacional a fin de manifestar y exponer p煤blicamente nuestro justo reclamo y la firme decisi贸n de seguir impuls谩ndolo con la participaci贸n activa y consciente de todos los trabajadores鈥.

Portuarios acordaron aumento de 75%

Los sindicatos de trabajadores portuarios agrupados en la Federaci贸n Mar铆tima Portuaria y de la Industria Naval de La Rep煤blica Argentina (FeMPINRA) acordaron con las terminales del Puerto de Buenos Aires una mejora salarial del 60% pagadera en tres cuotas, m谩s un retroactivo de 15%, un bono de 250.000 pesos y dos revisiones seg煤n la inflaci贸n, informaron los gremios.

Las organizaciones realizaron el mi茅rcoles un plenario en la sede de la Confederaci贸n Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), en el cual informaron los resultados de la reuni贸n paritaria con las terminales y aprobaron el acuerdo.

La FeMPINRA explic贸 en un comunicado sobre el aumento que se firm贸 鈥渦n 15% de retroactivo de la paritaria 2021-2022 y sobre ese monto un 20% en junio, 20% en octubre y 20% en enero鈥.

Adem谩s, la Federaci贸n liderada por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) agreg贸 que 鈥渟e le sumar谩 un bono de 250.000 pesos (90.000 para agosto y 160.000 a fin de a帽o) y habr谩 una cl谩usula de revisi贸n para el 15 de octubre y una segunda en marzo del 2023鈥.

Los Visitadores M茅dicos logran un salario de casi $200.000

La Asociaci贸n de Agentes de Propaganda M茅dica (AAPM) liderada por Ricardo Peidro firm贸 una revisi贸n salarial que llevar谩 el salario a $ 187.790 en julio y $ 197.316 en octubre.

La AAPM, con esta firma, 鈥渢ransform贸 el convenio paritario en uno de los m谩s altos del pa铆s, rompiendo cualquiera de los techos paritarios鈥, celebraron desde la organizaci贸n gremial.

El nuevo acuerdo establece un aumento salarial del 48% en tres tramos. Primero, un 29% retroactivo a mayo. Luego, se sumar谩 un 11% en julio y un 8% en octubre.

De esta forma, el ingreso de un trabajador del sector de la propaganda m茅dica ser谩 de $197.316 en octubre de 2022. Al salario se le suma los a帽os de antig眉edad, con un tope de 15 a帽os. Y teniendo en cuenta que ning煤n visitador m茅dico -por ley de CCT- puede cobrar menos de 2 a帽os de antig眉edad, el salario superar铆a ese monto.

Ricardo Peidro, Secretario Adjunto de la AAPM y que adem谩s preside la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Aut贸noma, plante贸 que 鈥渘osotros planteamos la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios de las y los visitadores m茅dicos, que no solamente es correr tras la inflaci贸n, sino tambi茅n relacionado con otros par谩metros como las ganancias de la industria farmac茅utica. Si no logramos ganarle a la inflaci贸n, no va a haber aumento real de nuestros salarios鈥, indic贸.

Docentes universitarios

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires, nucleados en la Asociaci贸n Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), realizaron el martes 7 de junio un partido de f煤tbol frente al ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n. El partido, consistir谩 en una performance que enfrentar谩 en la cancha al equipo de los docentes contra el equipo del gobierno, ser谩 una acci贸n de visibilizaci贸n en el marco del paro de 48 horas que comenz贸 ese d铆a en todas las universidades nacionales en reclamo de aumento salarial.

Compartimos comunicado:

Desde AGD UBA se帽alan que los salarios docentes perdieron desde diciembre de 2015 un 34% frente a la inflaci贸n. Ileana Celotto, secretaria general de ese sindicato, inform贸: 鈥淓n marzo, el gobierno firm贸 con las burocracias sindicales una paritaria del 41% en cuotas, frente a una inflaci贸n del 60%, pronunciando a煤n m谩s el deterioro salarial. Por eso, impulsamos un plan de lucha por reapertura de paritarias y aumento ya鈥.

Los docentes universitarios denuncian que en marzo recibieron un incremento del 13%, que ya qued贸 por detr谩s de la inflaci贸n del primer trimestre que fue del 16% y no recibir谩n ning煤n aumento en sus salarios hasta el mes de julio. 鈥淓n las negociaciones que se abrieron a partir de nuestro reclamo el gobierno ofreci贸 cero pesos de aumento. Es la pol铆tica oficial de ajuste del gasto fiscal para cumplir con las metas del FMI鈥, afirm贸 Celotto.

El partido de f煤tbol ser谩 una de las medidas de visibilizaci贸n en este paro nacional de 48 horas convocado por la Conadu Hist贸rica. En la UBA la medida, que adem谩s sumar谩 clases p煤blicas, se sentir谩 en las aulas de las facultades, en el Ciclo B谩sico Com煤n y en los colegios preuniversitarios como el Carlos Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires.

Gremios docentes patag贸nicos presionan a CTERA y le piden que convoque a un Paro Nacional

Lo hicieron a trav茅s de una carta a la conducci贸n nacional. Los gremios docentes de base de Chubut, Santa Cruz y Tierra del fuego le pidieron que convoque a un Paro Nacional. 鈥淐TERA debe asumir, como m谩xima entidad gremial docente, por su historia y por su lucha, el rol que le corresponde de unificar nacionalmente los reclamos鈥, se帽alaron.

La Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n del Chubut (ATECh), la Asociaci贸n Docente de Santa Cruz (Adosac) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educaci贸n Fueguina (Sutef) elevaron un comunicado a la Junta Ejecutiva de la Confederaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (Ctera), donde le solicitan que declare un paro nacional por las luchas docentes en Chubut y otras provincias.

鈥淎nte la continuidad de luchas docentes por salario en varias provincias y las dificultades que enfrentan, la invisibilizaci贸n por parte de los medios de comunicaci贸n de alcance nacional, los ataques que sufren por parte de los gobiernos provinciales, entendemos necesario que la CTERA lleve adelante un acompa帽amiento activo de esas luchas鈥, se帽ala el escrito.

Asimismo, menciona que se llevan adelante luchas en las provincias de San Juan y La Rioja, mientras que 鈥渓as y los docentes de Chubut siguen enfrentando el ajuste salarial despu茅s de dos a帽os de congelamiento salarial鈥.

El comunicado asegura 鈥渜ue la CTERA, puede y debe desempe帽ar un rol mucho m谩s relevante en el fortalecimiento de esas luchas: no s贸lo d谩ndole difusi贸n nacional y haci茅ndose presentes integrantes de su Junta Ejecutiva sino tambi茅n convocando a un PARO NACIONAL鈥.

鈥淐TERA debe asumir, como m谩xima entidad gremial docente, por su historia y por su lucha, el rol que le corresponde de unificar nacionalmente los reclamos en forma democr谩tica e independiente del gobierno nacional y los gobiernos provinciales鈥, concluye el escrito.

San Juan: Docentes autoconvocados ganaron la pulseada a gremios y gobierno

La provincia era la tercera que peor pagaba a los maestros y maestras y ante la dif铆cil situaci贸n econ贸mica y la falta de respuesta comenzaron a organizarse, no s贸lo para plantear los reclamos al Gobierno de Sergio U帽ac sino tambi茅n a la dirigencia gremial.

Docentes autoconvocados de San Juan protagonizaron sucesivas jornadas de protestas por mejoras salariales y laborales.

Finalmente, despu茅s de una semana de lucha obtuvieron un aumento salarial del 65 % para este 2022. Adem谩s, se estableci贸 el Salario Neto Docente Provincial Garantizado que result贸 20 % superior al salario m铆nimo docente fijado en la paritaria nacional, cuando en febrero de este a帽o cerraron un acuerdo por un 45,5 % de suba.

Esto se traduce en que un maestro de grado, jornada simple, sin antig眉edad, y con Radio 1, percibir谩 en junio $70.000 y desde septiembre, $78.000.

Paritaria nacional docente

El viernes pasado se cerr贸 la segunda paritaria nacional docente, encabezada por el ministro de Educaci贸n y los gremios. Los plazos pautados en febrero pasado se adelantar谩n a junio y julio, y se abonar谩 otro aumento en septiembre y diciembre.

Mientras tanto, los gremios provinciales redoblan el reclamo de apertura de la discusi贸n paritaria. 鈥淓l acuerdo paritario federal impone al gobierno de Santa Fe la obligaci贸n de atender los reclamos de los gremios docentes santafesinos鈥, manifest贸 el secretario general de Sadop Rosario, Mart铆n Lucero.

En la paritaria nacional docente se acord贸 aumento anual del 65,80 % a lo que con la suma extraordinaria de diciembre llega al 70,18 %. El salario m铆nimo nacional docente garantizado llegar谩 en diciembre a 68.400 pesos.

Adem谩s se abonar谩 con el mes de diciembre, una bonificaci贸n extraordinaria por material did谩ctico y conectividad nacional de 1.800 pesos. Con esta suma, los docentes percibir谩n 70.200 pesos en diciembre.

Asimismo se ratificaron las cl谩usulas de monitoreo permanente de la evoluci贸n del salario y la inflaci贸n, como se hab铆a acordado en la paritaria de febrero.

A pocas horas de producirse el cierre de la segunda paritaria salarial nacional, Lucero record贸 las palabras que en m谩s de una oportunidad se sostuvo desde el Ejecutivo provincial. 鈥淪iempre se han escudado en esperar las decisiones nacionales. Ahora no hay excusas. Se vuelve imperioso adelantar los tramos acordados para agosto y septiembre. De la misma manera que reabrir la paritaria para que, en lo sucesivo, los salarios no pierdan con la inflaci贸n鈥.

Desde Sadop Rosario realizaron el 20 de mayo el planteo de la necesidad de convocatoria a paritarias salariales y adelantamiento de los tramos acordados para agosto y septiembre, atendiendo el incremento de los 铆ndices inflacionarios por encima de lo previsto en el mes de marzo cuando se cerr贸 la paritaria.

鈥淐oncretamente -dijo el tambi茅n titular de Pol铆ticas Educativas de la CGT a nivel nacional, Sergio Romero- se acord贸 llevar a 55.000 pesos en junio; 60.000 en julio; 64.000 en septiembre y 70.200 pesos en diciembre鈥, lo que implica un 70 % de porcentaje total.

Asimismo, 鈥減or conectividad y Fonid se defini贸: 6.774 en junio; 7.391 en julio; 7.884 en septiembre; y 8.423 en diciembre鈥, puntualiz贸 Romero.

El gobierno de Corrientes deja a m谩s de 1.200 docentes sin trabajo

El lunes 30 de mayo, docentes autoconvocados marcharon desde la plaza Cabral hacia el Consejo General de Educaci贸n, la Casa de Gobierno y hasta la residencia oficial del Gobernador Gustavo Vald茅z, reclamaron contra una resoluci贸n del Consejo General de Educaci贸n que determin贸 unilateralmente el cese de designaciones 鈥減recarias鈥 desde el a帽o 2020 en adelante.

Esta normativa que va en contra del Estatuto docente dejar铆a en la calle a m谩s de 1.200 trabajadores de la educaci贸n que le pusieron el cuerpo y mente a la ense帽anza en tiempos de pandemia, adem谩s de afectar la continuidad pedag贸gica de los estudiantes.

La movilizaci贸n cont贸 con el apoyo de tutores, estudiantes, y de docentes jubilados. Por su parte el gobierno recibi贸 el petitorio de los docentes con un fuerte operativo policial.

鈥淣os informaron el d铆a 27, que termin谩bamos de trabajar el d铆a 31 de mayo. O sea nos dieron tres d铆as para acomodar nuestras vidas鈥, expres贸 Joaqu铆n uno de los docentes afectados.

Tambi茅n Roc铆o, una de las tutoras que se moviliz贸 junto a los docentes, y expres贸 su reclamo por el impacto pedag贸gico de esta medida 鈥渕e parece totalmente injusto que esto salga a esta altura del a帽o, cuando nuestros hijos ya generaron un v铆nculo y est谩n conectados emocional, y did谩cticamente con sus docentes. Y tambi茅n me parece injusto por los propios docentes que se quedan sin trabajo鈥 exclam贸 en las afueras del Consejo General de Educaci贸n.

Esta cesant铆a masiva de cargos se suma a otras problem谩ticas que vienen denunciando los docentes desde hace a帽os, como ser salarios bajo la l铆nea de la pobreza; el pago del plus que constituye una parte del salario sin registrar, el retraso de un mes y hasta de un a帽o en el pago de los sueldos, los problemas edilicios de las escuelas, la dificultad para conseguir cargos, la mercantilizaci贸n de los cursos para adquirir puntajes, la persecuci贸n de quienes realizan reclamos, etc.

El mi茅rcoles 2 los docentes autoconvocados concentraron nuevamente en la plaza Cabral para exigir estabilidad laboral y reclamar contra la cesant铆a masiva.

Liberaron a Enzo Brizuela detenido hace 10 d铆as en Andalgal谩

Enzo Brizuela est谩 en libertad, desde el jueves por la tarde. El lunes 30 de mayo, el fiscal Mart铆n Camps hab铆a tomado declaraci贸n indagatoria a seis personas y decidi贸 dejar detenidos a Enzo Brizuela y Aldo Flores integrantes de la Asamblea el Algarrobo.

A pesar de que Argentina adhiri贸 al Acuerdo de Escaz煤 en 2021, el primer acuerdo regional ambiental de Am茅rica Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones espec铆ficas sobre defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales, 茅ste no se cumple. Sus pilares son:

Garantizar la implementaci贸n plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Informaci贸n Ambiental.

Propiciar la participaci贸n p煤blica en el proceso de toma de decisiones.

Favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, as铆 como la creaci贸n de instrumentos que permitan la protecci贸n y seguridad de los defensores ambientales.

Sin embargo, con la megaminer铆a, no hay pleno acceso a la informaci贸n ambiental, un ejemplo paradigm谩tico es el del derrame en Veladero hace 7 a帽os.

Est谩 claro que no hay licencia social para la megaminer铆a, y las comunidades lo demuestran en la calle, 驴qu茅 otra participaci贸n p煤blica es necesaria? Y adem谩s, como demuestran actualmente los casos de Enzo y Aldo, no se protege a los defensores ambientales.

El relato de Enzo da cuenta de la negligencia y del maltrato que le dan por oponerse a la megaminer铆a. Denuncia que no quisieron controlarle siquiera la presi贸n. Adem谩s de la situaci贸n de Aldo Flores, quien no pudo completar su indagatoria por principio de infarto, y quien tuvo guardia policial mientras estaba internado, y a煤n el fiscal Camps no inform贸 por escrito si puede volver al domicilio o no.

El Gobierno concentra sus esfuerzos en cumplir las condiciones del acuerdo con el FMI



Algunas de sus consecuencias ya est谩n a la vista, prolongando y agravando las condiciones de ajuste y saqueo impuestas desde la firma del acuerdo en 2018. Entre otras, el retraso salarial, de las jubilaciones y programas sociales, devorados por una inflaci贸n que el mismo acuerdo fomenta; el aumento en las tarifas de gas y luz; el avance de proyectos extractivistas que entregan nuestros cuerpos, territorios y bienes comunes.

Comunicado de Autoconvocatoria x la suspensi贸n del pago e investigaci贸n de la deuda:

Asistimos a una fenomenal transferencia de ingresos que profundiza la pobreza y la indigencia incluso entre quienes tienen empleo. Las luchas populares siguen ganando las calles en todo el pa铆s, muchas de ellas identifican al acuerdo con el FMI y el pago de una deuda ileg铆tima entre las causas de sus reclamos.

Desde la Autoconvocatoria, planteamos la necesidad de lograr la anulaci贸n de la ley de acuerdo con el FMI (tal cual en su momento se pele贸 frente a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida) como paso indispensable para avanzar en la resoluci贸n de las demandas urgentes de nuestro pueblo. Estamos igualmente convencides de la necesidad de construir la m谩s amplia unidad, en las calles, para poder enfrentar su l贸gica excluyente y represiva.

En este marco, nos preguntamos 驴Qu茅 hacer?

En b煤squeda de respuestas, convocamos a un Encuentro Nacional sobre Deuda y el FMI. Para balancear el camino recorrido, debatir las implicancias del acuerdo con el Fondo y del pago perpetuo de deudas fraudulentas e ileg铆timas en los distintos sectores que llevan adelante procesos de lucha -entre ellos territoriales, de trabajo, g茅nero, ambiente, contra la criminalizaci贸n y la represi贸n-, y buscar los consensos en torno a una agenda de acci贸n com煤n para reforzar la resistencia frente a la Deuda y al FMI, con car谩cter federal y perspectiva regional, en todo el territorio del pa铆s.

Como todas las acciones de la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda, el Encuentro ser谩 un espacio abierto a la participaci贸n de todo colectivo y persona que comparta sus objetivos generales y desee fortalecer las posibilidades de acci贸n en com煤n. Desde ya est谩 abierto su proceso de organizaci贸n, quedando invitadxs a participar activamente acercando propuestas al respecto.

ENCUENTRO NACIONAL DEUDA/FMI

Lunes 20 de junio 2022, de 10 a 18 horas

Auditorio de ATE Nacional, Av. Belgrano 2527, CABA

PROGRAMA:

10 hs 鈥 Plenario apertura: balance de lo recorrido, perspectivas

12 hs 鈥 Debate en comisiones

13.30 hs 鈥 Almuerzo

14.30 hs 鈥 Contin煤a debate en comisiones

16 hs 鈥 Plenario de socializaci贸n

17.30 hs 鈥 Cierre del Encuentro

M谩s info e inscripciones:

autoconvocatoriadeuda@gmail.com 鈥 @autoconvocatoria.deuda

Fuentes: T茅lam, P谩gina/12, Resumen Latinoamericano, Clar铆n, Anred, APU, argentina.indymedia, Tiempo Argentino, Diario Popular, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo,www.eldestapeweb.com, Redacci贸n Canal Abierto, Infogremiales, Agencia FARCO, elciudadanoweb.com, Cr贸nica