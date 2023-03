Panorama sindical al 13.3.2023

A un a帽o de 鈥渓a guerra contra la inflaci贸n鈥

Mario Hernandez

Hace casi un a帽o, el 14 de marzo, en un acto en Tortuguitas, el presidente Alberto Fern谩ndez prometi贸 鈥渜ue el viernes empieza la guerra contra la inflaci贸n en la Argentina鈥. Desde entonces, el costo de vida interanual pas贸 de 52,3% al 102%. La 鈥済uerra鈥 para frenar los precios en estos 12 meses se encamina a la derrota.

La inflaci贸n en 2022 fue la m谩s elevada en 32 a帽os (94,8% interanual) y el comienzo de 2023 muestra signos de aceleraci贸n.

Desde la entrada en vigencia de la versi贸n ampliada de Precios Justos (noviembre del a帽o pasado), la brecha de precios de productos b谩sicos entre h铆per y supermercados y autoservicios y almacenes se profundiz贸, lo que castiga particularmente a los sectores de menores ingresos. Solo el 15% de los pobres compran en las grandes cadenas. La diferencia entre los aumentos de algunos productos no es menor: por ejemplo, en el canal tradicional el agua creci贸 10%, los fideos 9%, la leche 7% y los yogures 6%, indica un informe de la consultora Ecolatina.

Seg煤n esta consultora, en enero, 鈥淟as ventas en supermercados subieron 78% en forma interanual y cayeron 9,1% en los autoservicios鈥.

Por tener mejores precios, las grandes cadenas incrementaron su participaci贸n de mercado de 34% a 38,5% en los 煤ltimos 12 meses. Este es el nivel m谩s alto de los 煤ltimos 10 a帽os. Este martes (un d铆a antes del aniversario de la 鈥済uerra contra la inflaci贸n鈥), el Indec dar谩 a conocer el dato de la inflaci贸n de febrero. Enero escal贸 al 6% y las consultoras privadas estiman ese porcentaje como piso.

Ingresos

El ingreso promedio en Argentina en d贸lares (valuados seg煤n la cotizaci贸n del mercado paralelo) es de u$s 222 por mes, mientras que, en t茅rminos comparativos, en Brasil o Uruguay son u$s370 y u$s772, respectivamente.

Al considerar al decil m谩s alto, la base promedio de ingreso en Argentina es de u$s532 mensual. Para el caso de Chile u$s 1.199, Uruguay u$s2.178 y Brasil u$s3.849. Es decir que, a pesar de aumentos nominales en pesos, nuestro pa铆s se mantiene por debajo de los valores en d贸lares de los pa铆ses en Latinoam茅rica (se utiliz贸 la metodolog铆a dada por cada instituto nacional de estad铆stica de cada pa铆s en d贸lares oficiales).

Otra arista para evaluar el desfasaje de la distribuci贸n de ingresos en nuestro pa铆s es ver c贸mo la inflaci贸n afecta el ingreso medio per c谩pita familiar en forma mensual. En la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires ese ingreso p茅r capita familiar promedio es de u$s246, le sigue Tierra del Fuego con u$s230 y Chubut u$s181. Todas estas provincias reciben ingresos por encima de los 100 d贸lares. Sin embargo, los n煤meros m谩s alarmantes se dan en las provincias como Chaco, Formosa y la Rioja que conviven con u$s82,88, u$s83,35 y u$s87,36 mensuales.

Al evaluar el ingreso diario p茅r capita en los diferentes rincones del pa铆s en CABA y C贸rdoba cuentan con u$s8 y u$s4,25 respectivamente. Sin embargo, provincias como Chaco y Corrientes viven en promedio con u$s2,76 y u$s3,34, respectivamente.

Si tomamos la media del ingreso por ocupaci贸n y la brecha con y sin descuento jubilatorio en d贸lares, es decir personas que est谩n en blanco y la informalidad, las distancias son muy profundas.

En Catamarca la brecha en d贸lares es de 131%, en Corrientes es de 215%, en Misiones 173%, en Tucum谩n 146%. En varias ocasiones los pol铆ticos hacen anclaje la recuperaci贸n salarial v铆a paritarias frente a la inflaci贸n. En realidad, viven en un mundo paralelo donde del otro lado hay personas que no saben qu茅 es una paritaria y la inflaci贸n las subsume en una extrema pobreza y en muchos casos las lleva a la indigencia.

Ganadores y perdedores

Sergio Massa afirm贸 que su objetivo era reducir la inflaci贸n a menos de 4% para abril. En tanto, el Presupuesto de este a帽o proyecta un 60% de inflaci贸n. Pero los precios siguen en ascenso y las metas oficiales parecen una ilusi贸n.

Los perdedores son los que viven de sus salarios, jubilaciones o programas sociales cuyos ingresos son carcomidos por la inflaci贸n. Mientras tanto, las ganancias de las empresas mejoran.

La inflaci贸n de alimentos y bebidas en enero fue de 6,8%, por encima del nivel general, y en los 煤ltimos doce meses ascendi贸 a 98,4%.

En febrero la suba de los precios de los alimentos sigui贸. Seg煤n un relevamiento de Consumidores Libres realizado en supermercados y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada 鈥渃anasta b谩sica de alimentos鈥 tuvo un incremento del 11,84% el mes pasado.

El Gobierno apost贸 al programa Precios Justos para contener la inflaci贸n, pero las empresas realizan maniobras para evadir este programa. Recientemente fueron multadas Cabrales, Mondelez, Nestl茅, Carrefour, Cencosud (que maneja las cadenas Jumbo, Disco y Vea), entre otras.

Los balances de las empresas alimenticias revelan qui茅nes ganan con la inflaci贸n. Seg煤n los 煤ltimos balances presentados en la Comisi贸n Nacional de Valores, Arcor gan贸 $32.805 millones al 30 de septiembre de 2022. En 2022 Molinos registr贸 ganancias por $8.108 millones ($22 millones por d铆a) y Mastellone Hermanos S.A. $1.358 millones, ($4 millones por d铆a). Ledesma, seg煤n public贸 en su p谩gina web obtuvo ganancias por $ 5.637 millones en 2022. En tanto, la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) muestra que en 2021 la utilidad media que obtuvieron las empresas que pertenecen a la industria de alimentos, bebidas y tabaco por cada asalariado fue de $809.993.

Otra manera de ver qui茅nes ganan y qui茅nes pierden es con los datos que elaboraron el centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores sobre distribuci贸n del ingreso. De ese informe se desprende que entre 2018 y 2021 los asalariados perdieron U$S70.000 millones que fueron a parar a manos del gran empresariado. La mayor transferencia se produjo durante el actual Gobierno.

Seg煤n el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Econom铆a, 鈥渓os precios y salarios se movieron muy parejos hasta la segunda mitad de 2022. Desde entonces, cada asalariado acumula una p茅rdida de $45.000鈥. Vale aclarar que hubo una mayor p茅rdida para los trabajadores informales. El poder adquisitivo de los trabajadores no registrados cay贸 en diciembre de 2022 un 19,3% en relaci贸n al mismo mes de 2019.

Las jubilaciones y pensiones, y asignaciones familiares siguieron un camino similar. Un informe del Observatorio del Derecho Social calcul贸 que en el caso de las jubilaciones y pensiones, en 2022 los haberes previsionales fueron un 9,3% m谩s bajos que en 2019 y un 27,4% inferiores a los de 2015, y las asignaciones familiares perdieron un 12,7% en lo que va del gobierno del Frente de Todos, seg煤n inform贸 Luis Campos, coordinador de dicho Observatorio.

Los datos dejan en evidencia qui茅nes son los ganadores y perdedores del proceso inflacionario, es como una paritaria que beneficia a los grandes empresarios.

El lunes la Coordinadora por el Cambio Social moviliz贸 a los principales supermercados del pa铆s: 芦contra la inflaci贸n y la pobreza禄

隆Contra la inflaci贸n y la pobreza! 隆Movilizamos a los supermercados de todo el pa铆s!

Lunes 13 de marzo a partir de las 12:00. En los principales supermercados del pa铆s

En Buenos Aires concentramos en Constituci贸n, Retiro, Once y La Plata.

La medida se enmarca en las acciones programadas y votadas por el conjunto de la Unidad Piquetera, que como parte de este mismo plan de lucha, estar谩 acampando en el ministerio de Desarrollo Social a partir del lunes y en continuidad hasta el mi茅rcoles 15. De esta manera, la actividad en conjunto apunta a visibilizar la responsabilidad que tienen el gobierno del Frente de Todos y los grandes supermercadistas en la profundizaci贸n de la crisis y la pobreza que estamos viviendo.

A un a帽o de declarar la supuesta 鈥済uerra contra la inflaci贸n鈥 nada se ha modificado a煤n. El gobierno del Frente de Todos, con el ministro Sergio Massa a la cabeza, prueba una y otra vez con las mismas recetas que no dan ning煤n tipo de resultado y mientras tanto los salarios de la clase trabajadora se pulverizan en tan solo unas semanas. El 2022 termin贸 con un 95% de inflaci贸n y en los primeros meses de este a帽o el incremento mensual parece sostenerse cerca del 6%, por lo cual no se ve una mejora en el corto plazo.

La suba de precios est谩 directamente relacionada con la el incremento en los niveles de pobreza e indigencia. El a帽o pasado la Canasta B谩sica Alimentaria termin贸 con una suba superior al 铆ndice general, llegando hasta un 104% aproximadamente. Esto impacta de lleno en los bolsillos de los sectores m谩s empobrecidos, ya que los mismos gastan la mayor parte de sus ingresos solamente en comprar alimentos.

La responsabilidad frente a esta situaci贸n es por un lado del gobierno que no puede controlar la macroeconom铆a debido a diversos factores, entre los que se encuentran el empecinamiento por pagar una deuda ilegal e ileg铆tima con el FMI que se come todos nuestros recursos y arrasa con las pocas reservas en d贸lares, generando cotizaciones m煤ltiples y variaciones constantes; adem谩s, la tibieza con la que manejaron el caso Vicentin hizo que el pa铆s perdiera una enorme oportunidad de manejar recursos estrat茅gicos como son la producci贸n y exportaci贸n de una de las cerealeras m谩s grandes e importantes. En un contexto de escalada mundial en los precios de los alimentos, aquella posibilidad hubiera sido clave para la Argentina.

Pero por otro lado, los grandes supermercadistas tambi茅n son responsables de remarcar de forma constante, anticip谩ndose a medidas como precios cuidados, precios justos o cualquiera de sus variantes. Las miles de estrategias que utilizan las grandes cadenas, como lo son el acopio de mercader铆a para venderla m谩s cara, la remarcaci贸n de precios, o la nula oferta de los 鈥減recios cuidados鈥 en las g贸ndolas, convierte a ese tipo de control por parte del Estado en una medida sin ning煤n efecto concreto.

鈥淐on la inflaci贸n remarcamos todos los d铆as鈥, dijo el a帽o pasado Federico Braun, due帽o de La An贸nima, cadena de supermercados l铆der en toda la Patagonia. Dicha afirmaci贸n hecha tan a la ligera demuestra la impunidad con la que se manejan el conjunto de estas cadenas. En el primer trimestre del 2022, La An贸nima hab铆a registrado m谩rgenes de rentabilidad cercanos al 250% en comparaci贸n con el mismo per铆odo del a帽o anterior.

Estos mismos sectores que negocian con el alimento del pueblo, son los mismos que se resistieron a pagar el 鈥渁porte鈥 solidario de las grandes fortunas en medio de la pandemia; son tambi茅n quienes insisten en pagar menos impuestos, liberar los precios y bajar los costos laborales; y quienes durante la crisis del Covid se enriquecieron gracias a los subsidios del Estado.

Por todos estos motivos, reclamamos que el Estado debe implementar ya la Ley de Abastecimiento, que permitir铆a por un plazo de 180 d铆as intervenir las firmas, obligarlas a producir una cantidad determinada de productos, fijar precios y establecer m谩rgenes de ganancias. Es decir que, adem谩s de fijar precios con un resultado real, habilitar铆a a que el gobierno tenga mayor informaci贸n de cu谩les son las ganancias reales de los grandes supermercadistas en un contexto de crisis.

Reclamamos tambi茅n una reducci贸n del IVA en productos de primera necesidad y mayor asistencia alimentaria para comedores y merenderos.

隆Basta de negociar con el alimento del pueblo! 隆Que la crisis la paguen los que la generaron!

隆Ley de Abastecimiento ya!

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL:

FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY -ARRIBA lxs que luchan

Plenario Piquetero ratific贸 la continuidad de un plan de lucha

El viernes 3 de marzo se desarroll贸 el Plenario Piquetero Nacional convocado por las organizaciones de la Unidad Piquetera. All铆, trabajadores desocupados y organizaciones deliberaron sobre c贸mo enfrentar el ajuste en marcha, un programa de reivindicaciones inmediatas y las pr贸ximas medidas a tomar.

Despu茅s de un acto de apertura donde hablaron representantes de las provincias, se pas贸 a deliberar en comisiones, para finalmente dar a conocer, en un acto final, las conclusiones. Se vot贸 un plan de lucha que en los pr贸ximos meses incluir谩 acciones en m谩s de 135 ciudades de toda la Argentina. Del 13 al 15 de marzo desarrollar谩n acciones de lucha en todo el pa铆s, el 5 de abril cortar谩n rutas nacionales y provinciales, puentes carreteros, accesos y egresos a Capital Federal para el d铆a 5 de abril, y si no hay respuestas satisfactorias un nuevo acampe del 18 al 20 de abril. Tambi茅n resolvieron impulsar una campa帽a de asambleas y plenarios para organizar una gran marcha federal convocando a todos los sectores en lucha en una gran movilizaci贸n popular que parta 鈥渄esde los cuatro puntos cardinales desde el lunes 15 de mayo, confluyendo en la Plaza de Mayo el 17鈥.

Adem谩s se vot贸 acompa帽ar la movilizaci贸n independiente del 8 de Marzo, en el D铆a internacional de las mujeres trabajadoras, denunciando el ajuste y los femicidios, y marchar con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia el 24 de Marzo contra la represi贸n y la criminalizaci贸n de las luchas.

Salarios estatales de pobreza para cumplir con el FMI

Mientras la inflaci贸n de 2022 fue de 94,8%, la m谩s alta desde 1991 y las perspectivas para 2023 son similares o mayores, en la provincia de Buenos Aires el Gobernador Kicillof acord贸 en forma expr茅s una paritaria a la baja con los gremios docentes as铆 como con los gremios estatales ATE y UPCN (con aval de toda la Fegepba) el pasado martes 28 de febrero.

El aumento acordado representa un incremento del 40% en tres cuotas: la primera en marzo del 20% (a cobrarse en abril), otra en mayo del 6% y la 煤ltima en julio del 14%. El aumento no contempla ning煤n retroactivo, por lo tanto, los meses de enero y febrero son a pura p茅rdida y la reapertura se paut贸 reci茅n para el mes de agosto.

Los salarios est谩n 25 puntos por debajo de 2015 y en el sector p煤blico 28,2%. En lo que va del a帽o el poder de compra descendi贸 un 1,5% m谩s y con el techo salarial que impusieron en las paritarias continuar铆a ese camino descendente.

En la Provincia de Buenos Aires el salario estatal promedio es de $90.000 o de $135.000 seg煤n el r茅gimen horario. La Junta Interna de ATE Indec calcul贸 que la canasta de consumos m铆nimos para que una familia trabajadora constituida por una pareja y dos hijas/os en edad escolar pueda satisfacer sus necesidades b谩sicas fue en el mes de enero pasado de $253.647. Este valor se compone de $86.216 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria M铆nima y de $167.431 para acceder a otros bienes y servicios b谩sicos, entre ellos el alquiler.

A la p茅rdida salarial se le suma la precarizaci贸n laboral en el Estado con cantidad de trabajadores y trabajadoras sin derechos. Aunque hay menor cantidad de monotributistas que en el gobierno de Vidal, crecieron las becas, los m贸dulos 鈥渄ocentes鈥 e incluso las y los que cobran como beneficiarios de un plan social. Para ellas y ellos no hay paritaria, ni aguinaldo, vi谩ticos, horas extras ni vacaciones pagas, est谩n sometidos a la discrecionalidad y 鈥渂uena (y mala) voluntad鈥 del funcionario de turno. Y a esta precarizaci贸n se le suman las malas condiciones de trabajo (mal estado de edificios, mobiliarios, herramientas e insumos) que la pandemia expuso pero que el gobierno no cambi贸.

Los sindicatos vienen avalando esta situaci贸n y son responsables directos del deterioro de las condiciones de vida de los y las estatales.

UPCN contin煤a jugando su rol hist贸rico, gobierne quien gobierne su tarea es garantizar la obsecuencia ante el poder de turno (as铆 lo hizo tambi茅n con Vidal). ATE, por su lado, no solo firm贸 todos los acuerdos salariales sin ninguna consulta a las bases, sino que sus dirigentes viven de jornadas, actos, abrazos y selfis con Kicillof y cada uno de los funcionarios de su gobierno.

Durante 2022 no hubo plenarios de delegados/as, han vaciado de vida interna al sindicato, no existen instancias de debate ni resoluci贸n para delegadas/os y afiliadas/os, a excepci贸n de los que realizan a modo de 鈥渁ctos鈥 entre quienes pertenecen a la misma agrupaci贸n de la conducci贸n 鈥淰erde Anusate鈥. Los acuerdos paritarios y sus alcances son comunicados por los medios y las redes, all谩 lejos y perdida qued贸 la consigna 鈥渆n ATE manda la asamblea鈥.

Para recuperar todo lo que se perdi贸 durante el gobierno de Macri/Vidal y Fern谩ndez/Kicillof los dirigentes sindicales en lugar de aceptar las exigencias de Massa (que ajusta para cumplir con el FMI), deber铆an estar a la cabeza de la pelea por el no pago de la deuda y de un plan de lucha en defensa del salario y del empleo con medidas como un salario m铆nimo igual a la canasta familiar, que se actualice por inflaci贸n. As铆 como pelear por el pase a planta permanente de los trabajadores contratados, tercerizados, e informales.

Trabajadores de la salud

Trabajadores y trabajadoras del UPA12- HM5 en la localidad de Moreno realizaron un corte de la ruta 24 a la altura de 7800, donde se encuentra ubicada la unidad sanitaria, para exigirle al gobierno de la provincia soluciones a sus reclamos.

Entre las principales demandas exigen aumento salarial que supere el nivel de inflaci贸n. Adem谩s, solicitan el pase a planta permanente del 90% de los trabajadores de la instituci贸n quienes son contratados bajo la modalidad de beca, precarizando su situaci贸n laboral.

芦Luego de una asamblea y por votaci贸n casi un谩nime a mano alzada, el personal de salud del UPA12-HM5 le exigimos en conjunto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, soluciones a nuestros problemas. Exigimos aumento salarial que supere la inflaci贸n. 隆Basta de ajuste en la salud!禄, expresaron mediante un comunicado.

Una trabajadora explic贸 芦estamos una vez m谩s en la calle con la poblaci贸n los trabajadores de la salud, los olvidados, los invisibles, los que fuimos utilizados en pandemia y hoy nos descartan. Estamos pidiendo que nuestro salario sea igual al de la canasta familiar. No llegamos a ganar 258.000 pesos como dice el gobierno que necesitamos para vivir禄.

Los movimientos sociales e integrantes de Cooperativas de Trabajo acampan al costado de la Ruta 95, principal ingreso a la ciudad de J. J. Castelli, Chaco. Los reclamos apuntan a una mejora salarial y laboral de los enfermeros del Hospital del Bicentenario, el principal centro de salud de toda la regi贸n.

Reclaman por promesas incumplidas por parte del gobernador de la Provincia del Chaco, que prometi贸 cumplir con las peticiones en el inicio del a帽o 2023, adem谩s de en 鈥渞eiteradas ocasiones se comprometi贸 con la causa pero hasta el momento no recibieron respuesta alguna鈥. El acampe continu贸 hasta el 7 de marzo, esperando respuestas. Los manifestantes mostraron su solidaridad a las movilizaciones reprimidas en Misi贸n Nueva Pompeya dos d铆as antes.

El Laboratorio Pablo Cassar谩 SRL es una empresa argentina que tiene cerca de 70 a帽os. En las 煤ltimas d茅cadas tuvo un importante crecimiento y ya ocupa unas 1.000 personas en varias plantas, la mayor铆a en el Oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Es fuerte en los rubros dermatol贸gico, respiratorio, gastroenterol贸gico, entre otros. Pero hace un a帽o cobr贸 notoriedad porque fue elegido por el Gobierno para desarrollar, como un acuerdo p煤blico-privado, la vacuna ARVAC Cecilia Grierson contra el COVID-19.

Se trata de un trabajo conjunto del ministerio de Ciencia, el ministerio de Salud, el CONICET, la UNSAM y el Laboratorio Cassar谩. La semana pasada el ministro Daniel Filmus estuvo recorriendo las instalaciones de la empresa.

Esta semana se conoci贸 la denuncia del delegado gremial general, Mart铆n Ardiles. La misma fue difundida por distintos medios gremiales. Seg煤n un informe realizado por los delegados, 鈥9 de cada 10 trabajadores del laboratorio ha sufrido alg煤n tipo de violencia, 9 de cada 10 trabajadores ha realizado la denuncia en RR HH y no han sido escuchados, 6 de cada 10 trabajadores contin煤a trabajando con su agresor, 2 de cada 10 trabajadores ha tenido que realizar la denuncia penal鈥.

La empresa les ha descontado las horas en que han realizado asambleas, justamente para rechazar esas agresiones. Los delegados se帽alaron que 鈥渘o podemos permitir que ir a trabajar sea un castigo, y que tengamos compa帽eros/as con licencia psiqui谩trica por soportar maltrato鈥.

Los representantes de base adem谩s denuncian que los procesos de empaque dise帽ados por la empresa est谩n afectando la salud de quienes trabajan en ese sector.

Ardiles se帽al贸 que 鈥渘adie puede producir bajo maltrato y nosotros somos los responsables de la primera vacuna desarrollada 100% en Argentina鈥.

ATSA, el gremio de Sanidad que conduce Rodolfo Daer, lejos de tomar los reclamos de los trabajadores, ha puesto trabas cuando estos han querido afiliarse para contar con el sindicato para que los represente.

No se trata de un caso aislado. La Organizaci贸n Internacional del Trabajo dice que 8 de cada 10 trabajadores y trabajadoras experimentaron o experimentan alguna situaci贸n de violencia en el trabajo. De esa pandemia nadie quiere hablar.

Trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires organizados en ATE se manifestaron frente al Hospital Durand para reclamar que el Gobierno porte帽o 鈥渄eje de vaciar la salud p煤blica鈥 y exigieron inversiones y mejoramiento de la infraestructura de los centros de atenci贸n sanitaria de la Ciudad.

La protesta organizada en Avenida D铆az V茅lez al 5000 cuestion贸 directamente al Jefe de Gobierno porte帽o Horacio Rodr铆guez Larreta y a su ministro de Salud Fern谩n Quir贸s, exigi茅ndoles que 鈥渄ejen de vaciar la salud p煤blica鈥 y planteando diversos reclamos de inversiones en el 谩rea.

Desde ATE detallaron: 鈥淟as y los trabajadores de la salud queremos exigir al Ministro de Salud Fern谩n Quir贸s y Horacio Rodr铆guez Larreta: instalaci贸n de aire acondicionado y calefacci贸n en los servicios de internaci贸n y quir贸fano de los Hospitales, soluci贸n inmediata de las 1.000 cirug铆as postergadas en el Hospital Durand y apertura del servicio de Salud Mental, para evitar m谩s muertes en el nosocomio鈥.

Desde el gremio de trabajadores estatales, que convoc贸 a la protesta junto con la CTA Aut贸noma anticiparon que esta ser铆a 鈥渓a primera de varias convocatorias鈥.

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Si.Pr.U.S.) rechaz贸 el aumento salarial del 33,5% ofrecido por el gobierno provincial, y realiz贸 un paro de 48 horas el mi茅rcoles 1潞 y jueves 2 de marzo. La medida de fuerza fue sin asistencia al lugar de trabajo, y se realiz贸 una movilizaci贸n en el centro de Rosario.

El paro fue votado por la 鈥渁brumadora mayor铆a鈥 de los afiliados a Si.Pr.U.S., seg煤n indic贸 el gremio en un comunicado.

Tal como ocurri贸 con los docentes, desde la Casa Gris ofrecieron un incremento salarial del 33,5% en los primeros siete meses del a帽o, a realizarse en tres tramos: 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio. La propuesta, adem谩s, contempla cl谩usulas de revisi贸n en mayo y julio.

Al respecto, el titular de Si.Pr.U.S., Diego Ainsuain, expres贸: 鈥淟a votaci贸n expresa lo que planteamos tras la 煤ltima reuni贸n, el porcentaje de aumento, su cuotificaci贸n y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es tambi茅n no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria鈥.

El Sindicato exige un salario m铆nimo de $282.000 para un profesional de la salud que trabaja 24 horas semanales, sin antig眉edad ni adicionales. Adem谩s piden el pase a planta de dos mil trabajadores, entre otras reivindicaciones.

Asimismo, el mi茅rcoles realiz贸 una manifestaci贸n en el centro rosarino, en la zona de Laprida y Rioja.

Adem谩s de la recomposici贸n salarial y del pase a planta de cientos de trabajados, desde Si.Pr.U.S. tambi茅n pidieron una equiparaci贸n salarial a monotributistas, cambios en el escalaf贸n, pago de deudas y m谩s presupuesto para insumos e infraestructura sanitaria. Sobre estos puntos, se indic贸 que 鈥渘o hubo propuestas鈥 por parte del gobierno provincial.

Entre las mociones que los afiliados a Si.Pr.U.S. votaron en los 煤ltimos d铆as, estaba la de aceptar la oferta, rechazarla sin realizar medidas de fuerza, rechazarla con un paro de 24 horas o rechazarla con un paro de 48 horas.

La Coordinadora de Salud de C贸rdoba (Cosaco), que nuclea a distintas representaciones de los trabajadores del sistema de la salud p煤blica de la provincia, realiz贸 el martes pasado un paro de 24 horas en reclamo al Gobierno por una 鈥減ropuesta salarial superadora鈥 ante el 40 % de aumento en cuatro tramos que ofreci贸 el Gobierno provincial, seg煤n informaron fuentes sindicales.

La dirigente Estela Gim茅nez de la Uni贸n de Trabajadores de la Salud (UTS), que integra la Cosaco, manifest贸 que 鈥渆l paro es con asistencia a los lugares de trabajo en todos los establecimientos de salud de la provincia y con guardias m铆nimas鈥.

Asimismo, adelant贸 que el 15 de marzo se aplicar谩 un nuevo paro que estar谩 acompa帽ado por una movilizaci贸n.

La sindicalista afirm贸 que la Canasta B谩sica Total (CBT) 鈥渆n C贸rdoba est谩 promediando los $180.000 y el b谩sico de un profesional de la salud, con 20 a帽os de antig眉edad es de $140.000鈥.

En ese sentido Gim茅nez sostuvo que 鈥渉ay una realidad que no admite discusi贸n, que es que la inflaci贸n le sigue ganando a los salarios y lo que pretendemos es que ning煤n trabajador perciba menos de lo que determinan los costos de vida鈥.

La dirigente detall贸 que el Gobierno provincial ofreci贸 un incremento del 40% en cuatro tramos, que 鈥渜ued贸 desactualizada porque se hizo sobre la base de los haberes de enero鈥, por lo tanto, lo que se reclama es una 鈥渞evisi贸n y actualizaci贸n鈥 de esas cifras, y a帽adi贸 que hay trabajadores que tienen b谩sicos de entre 65.000 y 80.000 pesos, tienen chicos en las escuelas y es 鈥渋mposible vivir con esos salarios鈥.

Entre otros puntos exigen regularizaci贸n de los trabajadores precarizados, incorporaci贸n de personal y fortalecimiento de las guardias de seguridad en los establecimientos de salud.

La Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) adelant贸 que discutir谩 鈥渓a estructura salarial, el modelo de atenci贸n y todo el sistema de salud鈥 adem谩s del aumento salarial, en la reuni贸n paritaria de la Ley provincial 10.471 donde el gobierno de Axel Kicillof cit贸 a las y los profesionales de la salud el mi茅rcoles 8 de marzo, y donde CICOP es el gremio mayoritario.

La negociaci贸n paritaria de los gremios estatales tuvo su primera etapa con el acuerdo alcanzado entre la gesti贸n de Axel Kicillof y los gremios mayoritarios de la Ley 10.430 (estatales), y contin煤a con los distintos reg铆menes especiales, entre ellos con la Ley provincial 10.471 que nuclea a las y los profesionales de la salud, en donde CICOP es el gremio mayoritario (la 10.471 es la referente a la Carrera Hospitalaria).

El titular de CICOP, Pablo Maciel, adelant贸 sobre la convocatoria del gobierno bonaerense que 鈥渆s fundamental que la paritaria contin煤e funcionando porque es la herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras para negociar salarios y condiciones laborales鈥.

Al respecto, Maciel precis贸 que 鈥渄urante el a帽o pasado logramos un aumento salarial que super贸 a la inflaci贸n y ese es el camino que queremos profundizar para recomponer los ingresos鈥, pero seguidamente aclar贸 que 鈥渁dem谩s del salario vamos a la paritaria con planteos inherentes a seguir mejorando las condiciones de trabajo, como lo hicimos el a帽o pasado con el nuevo reglamento de residentes y el r茅gimen de desgaste laboral prematuro para nuestra jubilaci贸n en provincia y que ahora es necesario ampliarlo a los municipios鈥.

鈥淟a eliminaci贸n del presentismo para el personal de guardia y la creaci贸n de cargos de dedicaci贸n exclusiva con mejores salarios son temas que venimos llevando a las Mesas T茅cnicas desde el a帽o pasado鈥, a帽adi贸 el m茅dico presidente de CICOP, y finaliz贸 al explicar que 鈥減ara resolver el d茅ficit de profesionales en los hospitales y centro de salud ya no alcanza con discutir porcentajes de aumentos, y por eso desde CICOP queremos discutir la estructura salarial, el modelo de atenci贸n y todo el sistema de salud鈥.

Trabajadores de prensa de CABA

鈥淓n los 煤ltimos d铆as, algunas empresas de prensa escrita de Buenos Aires anunciaron internamente en las redacciones una recomposici贸n del 25% en dos cuotas: 15% en marzo y 10% en abril. Eso, si bien no recompone la p茅rdida de poder adquisitivo del salario de los 煤ltimos meses, es un primer resultado de la convocatoria que recibi贸 el SiPreBA por parte del ministerio de Trabajo de Naci贸n. En las comunicaciones empresariales de esa novedad, se ha planteado la existencia de una demora en la reapertura de paritarias como consecuencia de un problema ajeno a les trabajadores y a la C谩mara. Desde el SiPreBA aclaramos que nuestra presencia en las paritarias obedece estrictamente a la voluntad del conjunto de trabajadores y trabajadoras de prensa que han fundado nuestro sindicato y se han afiliado masivamente, tal como qued贸 reflejado en el tr谩mite de compulsa por la personer铆a gremial. Asimismo, recordamos que cuando culmin贸 esa etapa y nos confirmaron como representantes legales del sector, nuestro sindicato requiri贸 la inmediata convocatoria a paritarias de las tres ramas de nuestra actividad. Mientras que las C谩maras, aunque est谩n habilitadas a hacerlo, nunca pidieron la reapertura鈥, afirmaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, a trav茅s de un comunicado.

Desde el Sindicato agregaron que ninguna revisi贸n paritaria anterior se resolvi贸 con la rapidez que los trabajadores y las trabajadoras necesitan en el actual contexto inflacionario, por lo que valoran positivamente el otorgamiento de un porcentaje de recomposici贸n como adelanto a la negociaci贸n, aun cuando no sea suficiente para recuperar lo perdido salarialmente.

鈥淓speramos que el conjunto de la C谩mara empresarial tenga la vocaci贸n de di谩logo que la situaci贸n de nuestro sector necesita. Con esa esperanza, les esperamos el lunes 13 en la primera audiencia paritaria. Lo dijimos, tenemos un objetivo com煤n: construir un futuro para el periodismo鈥, finalizaron desde Sipreba.

El sindicato de la televisi贸n alcanz贸 un principio de acuerdo

El sindicato de la televisi贸n Satsaid lleg贸 a un principio de acuerdo con las C谩maras de los canales abiertos, productoras y se帽ales que consiste en un 38% de aumento en cuatro cuotas hasta junio m谩s un bono de $106.400 dividido tambi茅n en cuatro cuotas. Suspendida la medida de fuerza prevista, la propuesta se lleva a las asambleas de todo el pa铆s a lo largo de toda la semana. El viernes habr谩 una respuesta.

El sindicato de la televisi贸n adelant贸 que alcanz贸 un principio de acuerdo con las c谩maras ATA y CAPIT en la paritaria de los canales abiertos, productoras y se帽ales para los convenios colectivos de trabajo 131/75 y 634/11.

El Satsaid encabezado por Horacio Arreceygor, anunci贸 que suspende los paros que las y los trabajadores ten铆an previsto empezar el jueves 2 y continuarlos el viernes y el domingo para, en cambio, someter a consideraci贸n asamblearia el principio de acuerdo alcanzado.

El mismo consiste en un aumento del 38% no acumulativo, para el per铆odo enero a junio 2023, distribuido del siguiente modo: aplicar un incremento del 10,5% retroactivo al mes de enero 2023, aplicar un incremento del 10,5% a partir del mes de marzo 2023, aplicar un incremento del 9% a partir del mes de abril 2023 y aplicar un incremento del 8% a partir del mayo 2023, dichos porcentajes calculados sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a septiembre 2022. Cada paso tendr谩 car谩cter de no remunerativo por el t茅rmino de 3 meses.

Adem谩s, establecer una Gratificaci贸n extraordinaria, por 煤nica vez y no remunerativa de $106.400 a abonarse de la siguiente forma:

Para la actividad en general, $29.400 retroactivos a enero 2023, $29.400 junto a los haberes del mes de marzo 2023, $25.200 junto a los haberes del mes de abril 2023 y $22.400 junto a los haberes del mes de mayo 2023. Las empresas podr谩n cancelarla en efectivo o a trav茅s de 贸rdenes de compra en supermercados de primera l铆nea.

Para Canal 7 de Jujuy, Canal 8 de Mar del Plata, Canal 9 de Comodoro Rivadavia, Canal 9 de Mendoza, Canal 9 de Paran谩, Canal 10 de Mar del Plata, Canal 13 de Corrientes, Canal 13 de R铆o Cuarto y las Productoras que suscriban con el sindicato un acuerdo articulado a nivel de empresa, se abonar谩 en seis cuotas iguales y consecutivas a partir del mes de enero 2023 de $17.733.

Las partes tambi茅n asumen el compromiso de abrir una mesa de trabajo, monitoreada por el ministerio de Trabajo para dinamizar las negociaciones. A su vez, la parte empresaria, se compromete a no efectuar descuentos salariales a los trabajadores/as con motivo de las medidas sindicales realizadas en el marco del conflicto.

Las asambleas se estuvieron realizando a lo largo de la semana y culminaron el viernes por la ma帽ana para tomar una decisi贸n.

En marzo se pagar谩n bonos de entre $ 15.000 y $ 300.000

SMATA (trabajadores mec谩nicos) cobrar谩n un bono de entre $ 200.000 hasta $ 300.000. Las empresas ten铆an tiempo para liquidarlos hasta el 10 de marzo. Consiste en el pago de 150 horas para todos los operarios de terminales y autopartistas. El pago es distinto seg煤n la categor铆a. Adem谩s, un incremento en marzo del 18,39% sobre los sueldos b谩sicos. La reuni贸n de revisi贸n ser谩 en abril. En 2022 este gremio logr贸 una mejora anual del 94,7%.

Los trabajadores de la empresa espa帽ola Naturgy-Ban acordaron un aumento del 4,8% no acumulativo, que se abona con los salarios de marzo2023, y dos bonos, uno de $ 147.676, a cobrar en una sola cuota, y el otro de $ 32.500 por el D铆a del Trabajador del Gas.

Los encargados de edificio recibir谩n en marzo $ 26.000, la 煤ltima cuota del bono de $ 134.000.

La Federaci贸n Nacional de Trabajadores Camioneros recibi贸 la primera cuota ($25.000) de un bono acordado de $ 100.000. Las otras tres se pagar谩n en abril, mayo y junio.

El gremio de los petroleros acord贸 en noviembre pasado un bono de $ 100.000. La primera cuota se abon贸 en diciembre 2022 y la segunda en febrero 2023. Fue en compensaci贸n por el Impuesto a las Ganancias que pagaron los trabajadores.

Trabajadores de chacinados acordaron el pago de una suma no remunerativa de $ 35.000 para marzo 2023. En febrero recibieron un bono de $ 17.500.

La Asociaci贸n del Personal de Direcci贸n de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) dar谩 un plus por 煤nica vez con el salario de marzo. El bono de $ 46754 se pag贸 con el D铆a del Ferroviario, que se conmemora el 1潞 de marzo. Adem谩s, el ministerio de Trabajo oficializ贸 un acuerdo paritario con los gremios del sector que contempla un aumento del 99% anualizado para el per铆odo abril de 2022 y marzo de 2023.

Diputados aprob贸 la ley de moratoria previsional

La C谩mara de Diputados aprob贸 la ley de moratoria previsional luego de que el oficialismo consiguiera el respaldo de algunos bloques minoritarios para que haya qu贸rum en el 煤ltimo d铆a de las sesiones extraordinarias del Congreso. El proyecto fue aprobado por 134 votos a favor y 107 en contra. La iniciativa impulsada por senadores del Frente de Todos, junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, plantea un sistema de pagos para que personas que tienen edad suficiente pero no cumplen con los a帽os de aportes necesarios puedan acceder a la jubilaci贸n. Se estima que beneficiar谩 a 800.000 personas.

La sesi贸n se inici贸 con la presencia de 129 diputados -n煤mero exacto para el qu贸rum reglamentario- entre los cuales 117 pertenec铆an al Frente de Todos (FdT), 4 del Frente de Izquierda, la misma cantidad del Interbloque Provincias Unidas y otros tantos del interbloque Federal (dos de Identidad Bonaerense, Graciela Cama帽o y Alejando 鈥楾opo鈥 Rodr铆guez, y dos socialistas, M贸nica Fein y Enrique Est茅vez).

Los legisladores de Juntos por el Cambio no dieron qu贸rum y bajaron al recinto una vez que el oficialismo logr贸 el n煤mero necesario para iniciar el plenario.

El proyecto, que tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, establece un plan de pago de deuda previsional que permitir铆a a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilaci贸n. El debate de esta iniciativa hab铆a fracasado el 21 de diciembre 煤ltimo, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar qu贸rum para debatirlo.

El debate fue abierto por el presidente de la comisi贸n de Presupuesto, Carlos Heller, quien afirm贸 que permitir谩 que 芦much铆sima gente tenga la posibilidad de jubilarse禄. En ese sentido, Heller destac贸 que 芦del total de jubilados que hay en la Argentina, 65 % lo hicieron con una moratoria, y gracias a eso el 95 % con edad de jubilarse est谩 en condiciones de hacerlo禄.

芦En la Argentina hay un grav铆simo problema de informalidad laboral, con lo cual pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y m谩s cuando se ve que la mayor铆a son mujeres que han trabajado en casas particulares y por eso no hay raz贸n para que la sociedad no se haga cargo de esta situaci贸n禄, reconoci贸 el diputado del Frente de Todos.

芦Que nueve de cada diez mujeres no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado禄, consider贸 la presidenta de la Comisi贸n de Previsi贸n Social, Marisa Uceda (Frente de Todos) y agreg贸 que, por ese motivo, el proyecto tiene 芦un esp铆ritu solidario禄.

En otro plano, la legisladora del Frente de Izquierda, Romina del Pl谩, afirm贸 que 芦esta moratoria solo resuelve una parte del problema禄. 芦Vamos a seguir luchando por el derecho a la jubilaci贸n universal, por la jubilaci贸n del 82 %, y por un verdadero futuro para los trabajadores y trabajadoras禄, sostuvo.

La iniciativa con dictamen de mayor铆a hab铆a sido presentada en el Senado por Anabel Fern谩ndez Sagasti (FdT-Mendoza) y con media sanci贸n desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podr谩n regularizar per铆odos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que ser谩n descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a trav茅s del programa.

En el recinto, luego de buscar boicotear el qu贸rum para iniciar la sesi贸n, el autor del dictamen de minor铆a, Alejandro Cacace (UCR), se帽al贸 que 芦no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no los tiene禄 y explic贸 su propuesta para que la jubilaci贸n se calcule en base a los aportes que tiene cada ciudadano.

芦El problema es de equidad contributiva en un sistema que se basa en una l贸gica contributiva o de aporte, no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 a帽os de aporte de quien no lo tiene禄, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro 芦Topo禄 Rodr铆guez, afirm贸 que 芦nuestro bloque va a acompa帽ar este proyecto de ley pero advertimos a los gobiernos para que se hagan cargo de asignar derechos cuando se rompi贸 el derecho b谩sico: tener un trabajo remunerado con aportes jubilatorios禄.

Minutos antes de la sesi贸n, desde JXC ratificaron su decisi贸n de no dar qu贸rum y, a trav茅s de un comunicado de prensa, rechazaron 芦la decisi贸n de seguir emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados禄, a la vez que consideraron que 芦es urgente abordar con seriedad una reforma integral del sistema previsional禄.

芦Nuestra propuesta es avanzar en una reforma que sea aut茅nticamente inclusiva y sostenible para que todos los mayores puedan recibir beneficios sin necesidad de excepciones o parches禄, se帽alaron en el comunicado.

En el marco del ajuste los haberes jubilatorios pierden contra la inflaci贸n

Por Claudio Lozano

El pr贸ximo aumento por movilidad incrementar谩 las jubilaciones un 17,04% desde marzo y llevar谩 el haber m铆nimo a $58.665. Una vez m谩s, la suba otorgada se encontrar谩 por debajo de la inflaci贸n esperada (18% en el primer trimestre), de cumplirse las proyecciones que publica el BCRA en el Relevamiento de Expectativas de Mercado.

As铆, este ser谩 el quinto aumento consecutivo que queda por debajo de la evoluci贸n de los precios. En un marco de desaceleraci贸n en la actividad econ贸mica y ca铆da de los salarios reales, frente a un proceso de aceleraci贸n inflacionaria, la f贸rmula vigente no logra evitar el recorte en los haberes.

En efecto, el poder adquisitivo de las jubilaciones se ubicar谩 en marzo un 9,7% por debajo del valor que ten铆an hace un a帽o y un 12,1% por debajo de diciembre 2019. Este recorte se acentuar谩 en los meses siguientes, hasta que vuelva a aplicarse la movilidad en el mes de junio.

Frente a este panorama, el Gobierno decidi贸 acompa帽ar el aumento con la transferencia de bonos de $15.000 en marzo, abril y mayo para quienes cobren el haber m铆nimo, monto que descender谩 progresivamente hasta $5.000 para quienes perciban hasta dos haberes m铆nimos. Esta estrategia se utiliz贸 en reiteradas ocasiones para compensar transitoriamente el deterioro de los haberes provocado por la movilidad.

Entre septiembre 2022 y mayo 2023 se suceder谩n nueve meses consecutivos con bonos, lo cual refleja el reconocimiento por parte del Gobierno de los l铆mites que tiene la f贸rmula en contextos de alta inflaci贸n.

Si bien el Bono otorgado permitir谩 una mejora interanual del 13,5% en el ingreso real de quienes cobren la m铆nima (ya que en marzo 2022 no se hab铆a cobrado Bono), no solo que tal efecto es transitorio sino que si se compara con diciembre 2021 (mes en el que s铆 se dio un Bono), el poder de compra estar谩 un 13,5% por debajo, y ser谩 un 18,6% inferior a diciembre 2019.

Es imprescindible recomponer el nivel de los haberes y evitar el deterioro sistem谩tico de su poder de compra, aspectos que, sin embargo, lejos est谩n del rumbo que ha tomado la actual gesti贸n econ贸mica, en el marco del ajuste fiscal promovido por el acuerdo con el FMI.

Despidos

Doce despidos fueron informados por la gerencia del diario R铆o Negro. Se trata de cinco reporteros gr谩ficos, tres trabajadores de administraci贸n, dos redactores fotogr谩ficos (que tambi茅n eran corresponsales), un cronista 鈥 editor, y un jefe de diagramaci贸n.

Seg煤n denunci贸 el Sindicato de Prensa de Neuqu茅n (SPN), la medida alcanza al 10% del personal del diario. Fue una medida 芦violenta y sin preaviso禄. Con la excusa de la 芦modernizaci贸n禄 y el desarrollo del 芦periodismo digital禄, la empresa period铆stica lleva adelante una reestructuraci贸n con el objetivo de abaratar costos y precarizar a sus trabajadores y trabajadoras.

芦Lo que no dice R铆o Negro, es que desde hace un a帽o, incorpor贸 a las tareas digitales a una cifra similar o mayor a la que hoy despide禄, denunci贸 el SPN. Se trata de una medida arbitraria que busca consolidar 芦salarios bajos, en condiciones de precarizaci贸n y de multiplicidad de tareas, con los que busca abordar esta nueva etapa digital, que ya tiene m谩s de 10 a帽os en proceso禄.

Los trabajadores se encuentran en estado de alerta y asamblea. La noticia es silenciada por los principales medios de comunicaci贸n. En las redes sociales, donde difundieron su denuncia, los trabajadores y trabajadoras recibieron r谩pidamente muestras de solidaridad.

Los trabajadores del Hospital Eva Per贸n de San Mart铆n, cabecera de la zona norte bonaerense, se movilizaron el jueves 2 de marzo frente al nosocomio e hicieron un corte de ruta en la Avenida Ricardo Balb铆n (Ruta 8). Reclaman la reincorporaci贸n inmediata, tras 15 a帽os en planta permanente, de la m茅dica psiquiatra Hortencia C谩ceresi, cuyo despido califican como injusto.

鈥淓ste hecho in茅dito ha sido calificado como un atentado laboral y sanitario que agrava la crisis de los planteles de salud. Asimismo, se reclama el cese de las persecuciones y la realizaci贸n del concurso de jefatura en Salud Mental鈥, agregan los trabajadores y las trabajadoras.

Las recepcionistas de los principales edificios de la AFIP, tercerizadas de la empresa Bayton, denuncian despidos y convocan este lunes 13 de marzo a las 9:00, en las puertas de la sede central de Plaza de Mayo, para exigir la continuidad laboral en sus puestos de trabajo. A continuaci贸n reproducimos el comunicado que nos hicieron llegar.

En los 煤ltimos d铆as, las autoridades de la AFIP decidieron desvincular a la empresa Bayton. La empresa, dej贸 de responder y sin ning煤n tipo de preaviso, ahora pretende despedirnos por WhatsApp. Ni siquiera esperaron al fin de nuestro contrato, dejando en la calle a m谩s de 15 trabajadoras, la mayor铆a mujeres, madres y sost茅n de familia. 隆Y los despidos se ven铆an preparando desde el mismo D铆a de la Mujer!

Somos las que d铆a a d铆a recibimos, asesoramos, permitimos el ingreso y derivamos a la gente de los edificios centrales del organismo (Plaza de Mayo, Azopardo, Bernardo de Irigoyen y Pellegrini). Tenemos nuestro CV cargado en la p谩gina de la AFIP desde los primeros d铆as de febrero cuando nos lo pidieron, pero todav铆a no nos han convocado para concretar el ingreso.

Nos enteramos que de un d铆a para el otro, la AFIP ha decidido que parte de los ingresos que se vienen dando sean destinados a la recepci贸n para reemplazarnos, lo que significar铆a un aval a los despidos, cuando hemos demostrado con nuestro trabajo cotidiano haber respondido de la mejor manera a la AFIP como pueden dar fe nuestros compa帽eros de planta de los edificios donde atendemos.

Sabemos que falta personal, la AFIP no puede permitir el despido indiscriminado, debe responder solidariamente ante el accionar de una empresa, a la que no le importa la continuidad laboral de sus trabajadores. La AFIP es responsable.

Es por eso que hacemos un llamado p煤blico, a agrupaciones de mujeres, organizaciones sindicales solidarias, a AEFIP, SUPARA y especialmente a nuestras compa帽eras y compa帽eros de planta para que nos apoyen y podamos mantener nuestro trabajo.

No hemos recibido preaviso, ni ning煤n telegrama de despido, por lo que este lunes nos presentaremos como siempre en nuestros puestos de trabajo.

Estamos dispuestas a defender nuestro trabajo, por nuestras familias y porque nos corresponde.

Convocamos a todas y todos este lunes por la ma帽ana para apoyarnos y exigir la continuidad laboral en nuestros puestos de trabajo de AFIP. 隆Agradecemos que nos ayuden con la difusi贸n!

Lunes 13 de marzo 9 hs. 鈥 Sede central 鈥 Entrada de Plaza de Mayo

Recepcionistas de AFIP

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirm贸 un fallo que determin贸 que el despido del chofer Cristian Avalos fue discriminatorio y antisindical.

Este es el segundo fallo en contra de la empresa de colectivos Empresa del Oeste S.A.T. , el primero de ellos fue en septiembre de 2020, mediante el cual el Tribunal de Trabajo n掳 5 de Mor贸n dispuso la nulidad del despido de Avalos por considerar que obedeci贸 a motivos discriminatorios.

Ahora en diciembre de 2022, la Suprema Corte bonaerense volvi贸 a confirmar la resoluci贸n del Tribunal de Mor贸n, y la resoluci贸n qued贸 firme, por lo que la empresa deber谩 reincorporar al trabajador despedido.

Cristian Avalos fue despedido en mayo 2018 por parte de la empresa. Con casi 20 a帽os de antig眉edad y varias veces elegido delegado de personal. Con el despido la empresa intent贸 impedir que Avalos se presente a las elecciones de delegados de ese a帽o.

Sin antecedentes de reincorporaci贸n de este tipo en la empresa, Avalos reclam贸 judicialmente la nulidad del despido, y a casi 5 a帽os y tras seguir en la lucha, ahora Empresa del Oeste debe reincorporarlo.

El trabajador cont贸 con el asesoramiento legal de Agust铆n Comas, abogado del CeProDh y el apoyo de la agrupaci贸n Bord贸 de choferes y transportes del transporte en el MAC.

Luego de 57 d铆as de paro, los trabajadores de ATANOR en R铆o Tercero lograron un acuerdo que permite la reincorporaci贸n de algunos trabajadores mientras se sigue la pelea por el resto de quienes quieren volver a la planta.

La direcci贸n del Hospital Interzonal Gandulfo, de Lomas de Zamora, despidi贸 a una trabajadora que atraviesa situaciones de violencia de g茅nero.

Natalia G贸mez fue notificada, en el mes de diciembre del 2022, del cese de su beca contractual mediante disposici贸n del Dr. Fernando Guerrero, Director del Hospital Luisa. C. Gandulfo, 鈥渆sgrimiendo motivos falsos鈥 afirma el comunicado difundido desde ATE Sur.

Natalia ven铆a de tramitar licencia por violencia de g茅nero debido a situaciones padecidas, las cuales fueron denunciadas ante los organismos competentes. Sin embargo, la direcci贸n del Hospital decidi贸 despedirla exponi茅ndola a condiciones de mayor vulnerabilidad, continua el texto difundido por el sindicato de trabajadores del Estado.

鈥淒esde hace 3 meses los directivos entorpecen las presentaciones administrativas, legales y gremiales mostrando total desinter茅s de revertir la situaci贸n. La precarizaci贸n laboral expuso a la compa帽era a este despido arbitrario. La decisi贸n de dejarla sin recursos econ贸micos es una violencia m谩s que potencia las situaciones ya vividas por la compa帽era.鈥, denuncian.

El comunicado finaliza con un llamado a las organizaciones de mujeres y feministas a solidarizarse y exigir la inmediata reincorporaci贸n de la compa帽era Natalia G贸mez.

Para enviar adhesiones: ategbasur@yahoo.com.ar

Juicio de desafuero contra miembro del SUTNA nacional

El jueves 3 de marzo estaba fijada la audiencia de testigos en el juicio de desafuero que la empresa Fate le iniciara a N茅stor Castelli, actual miembro de la junta de disciplina del SUTNA, para suspenderlo.

Este juicio es parte de una serie de juicios de desafueros que Fate inici贸 a varios miembros del sindicato del neum谩tico, luego de la lucha que se desatara en esa empresa, como respuesta a la negligencia patronal, que casi le cuesta la vida al compa帽ero Javier Bertolloti.

Debido a fallas y defectos en el sistema de seguridad de la m谩quina donde operaba Bertolloti, que fueron denunciadas previamente por los trabajadores y la organizaci贸n sindical, esta produjo un accionamiento indebido que aplast贸 al compa帽ero y debi贸 ser internado de urgencia en el Hospital Cordero de San Fernando. Donde le salvaron la vida.

La audiencia no se realiz贸 debido a la falta de un juez en el tribunal n掳3 de Mor贸n. La misma fue postergada para el 25 de septiembre.

Asamblea de AEA, la entidad que re煤ne a los due帽os de empresas locales

El texto titulado 鈥淓s imprescindible superar las anomal铆as para garantizar el desarrollo鈥, alude al a帽o electoral y expresa 鈥渜ue el respeto a las instituciones de la Rep煤blica es una condici贸n necesaria para el desarrollo. En particular 鈥搚 en el marco de los 40 a帽os de recuperaci贸n de la democracia鈥 subrayamos la extraordinaria relevancia del principio constitucional de la divisi贸n de poderes y de contar con una Justicia independiente鈥.

Agrega que 鈥渆s inevitable que Argentina, para desarrollarse, pretenda alcanzar la normalidad en lo que se refiere a sus pol铆ticas econ贸micas鈥 y que 鈥渄urante largos a帽os hemos convivido con el flagelo de la alta inflaci贸n, con d茅ficits permanentes en las cuentas p煤blicas, con la ausencia de una moneda dom茅stica respetada, con una muy elevada y distorsionada presi贸n tributaria sobre el sector formal, con cambios permanentes en las reglas de juego, con varios tipos de cambio, con injerencias indebidas en el 谩mbito propio de las empresas como son los controles de precios o las m煤ltiples restricciones vinculadas al comercio exterior, por solo nombrar algunas anomal铆as鈥.

A la hora de plantear el camino a tomar, los due帽os de las compa帽铆as m谩s prominentes del mercado volvieron a reclamar 鈥減ol铆ticas econ贸micas virtuosas como las que imperan en los pa铆ses exitosos, Argentina deber谩 inevitablemente asumir desaf铆os significativos. Tenemos claro, tambi茅n, que ello requerir谩 de un trabajo pol铆tico y t茅cnico muy arduo y riguroso que no admitir谩 improvisaciones鈥.

La carta de AEA se public贸 pocas horas despu茅s de la presentaci贸n de otro importante grupo de dirigentes privados en el evento Expoagro 2023.

Los convocados al conversatorio 鈥淎rgentina entre lo deseable y lo posible鈥 fueron el titular de la Uni贸n Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; su par de la C谩mara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman; y los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicol谩s Pino; y de la CAME, Alfredo Gonz谩lez.

Fuentes: Tiempo Ar, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, iProfesional, La Izquierda Diario, Infogremiales, Clar铆n