驴En qui茅nes recae la crisis?

Mario Hernandez

El viernes 6 de agosto el ministerio de Trabajo public贸 su 煤ltimo informe basado en datos del Sistema Previsional Argentino (SIPA) que administra la AFIP, al mes de mayo. All铆 se ve que el empleo registrado recuper贸 los niveles de marzo 2020, con poco m谩s de 12.000.000 de ocupados.

Sin embargo, se verifica una transformaci贸n sensible de la calidad del empleo. De los 290.000 que se hab铆an destruido y se recompusieron, 135.000 ahora son monotributistas cuando las bajas en ese segmento fueron de poco m谩s de 60.000.

Entre los asalariados del sector privado falta recuperar m谩s de la mitad de las 207.000 bajas registradas entre marzo y mayo 2020.

Al interior del sector privado los sectores industriales exhiben 15.000 empleos m谩s que en marzo de 2020, hoteler铆a y restaurantes acumulan 62.000 empleos menos, transporte suma 21.000 empleos perdidos y comercio se mantiene con 20.000 menos que en marzo 2020. La construcci贸n, a pesar que acumula seis meses consecutivos de crecimiento, registra 10.000 puestos menos que al comienzo de la pandemia.

El empleo p煤blico creci贸 en 85.000 trabajadores m谩s de los que exist铆an en marzo de 2020.

Empleo joven

La desocupaci贸n de las j贸venes mujeres alcanza el 26 % en promedio en las principales ciudades del pa铆s a lo que se suma un 24 % de subocupaci贸n.

Los datos oficiales muestran c贸mo se comportaron estos indicadores en la poblaci贸n comprendida entre los 14 y 29 a帽os entre el 3掳 trimestre de 2019 y el 4掳 trimestre de 2020. Teniendo en cuenta que durante el per铆odo de pandemia muchos trabajadores se vieron imposibilitados de continuar con sus tareas laborales, la tasa de actividad laboral baj贸 levemente en varones y significativamente en las mujeres j贸venes (1 punto porcentual en varones y 5 puntos porcentuales en mujeres). La tasa de actividad expresa la relaci贸n entre la poblaci贸n econ贸micamente activa (ocupada y desocupada) y la poblaci贸n total de ese rango de edad.

La desocupaci贸n al 2020 aument贸, los varones j贸venes subieron a 19% de desocupados y las mujeres j贸venes tuvieron un marcado aumento pasando de 23% en 2019 a 26% de desocupadas en 2020.

Son alarmantes las altas tasas de desocupaci贸n de las mujeres j贸venes particularmente en Resistencia (Chaco), Mar del Plata (Buenos Aires), San Nicol谩s/Villa Constituci贸n (Santa Fe), Rawson/Trelew (Chubut), Gran C贸rdoba; partidos del Gran Buenos Aires, Salta y Santa Rosa-Toay (La Pampa), donde la desocupaci贸n de las mujeres j贸venes supera el 20 % y se sit煤an por encima del promedio de mujeres j贸venes que es de 19 % de desocupaci贸n.

Entre los varones destaca Rawson-Trelew (31 % de desocupaci贸n), Ushuaia-R铆o Grande (Tierra del Fuego) con 25 %, San Nicol谩s/Villa Constituci贸n con 24 %, Partidos del Gran Buenos Aires con 22 %, Gran Tucum谩n, Gran Rosario y Mar del Plata donde los j贸venes superan el 18 % de desocupaci贸n.

Otro indicador utilizado para analizar los problemas ocupacionales de la poblaci贸n es la tasa de subocupaci贸n, que se suele utilizar (sumar) como complemento de la tasa de desocupaci贸n dando cuenta de los j贸venes que estando 鈥渙cupados鈥 desean trabajar m谩s horas y est谩n disponibles para hacerlo. Y en este punto es importante se帽alar que la encuesta considera como una persona joven subocupada a la que al menos trabaj贸 a partir de 1 hora, es decir, pr谩cticamente nada, y hasta menos de 35 horas, en la semana anterior a contestarse la encuesta. Cerca de la mitad de las ciudades para las que se presentan datos de los 33 aglomerados que difunde la EPH evidencian la explosiva y cr铆tica situaci贸n ocupacional de las mujeres j贸venes: all铆 la subocupaci贸n supera el 20%, siendo las m谩s altas las tasas de Corrientes 49 %, Santa Rosa-Toay (38 %) y Gran Mendoza (37 %).

Entre los varones las tasas superan el 23 % de subocupaci贸n en Corrientes (31 %), Gran San Juan (27 %), Mar del Plata (27 %), Gran Paran谩 (26 %) y Gran Tucum谩n y Taf铆 Viejo (24 %). El promedio del pa铆s para varones subocupados es 18 % y tambi茅n es superado por Salta (23 %), Gran Resistencia (19 %), Gran Mendoza (19 %), Bah铆a Blanca y Gran La Plata (20 %).

En un dossier sobre juventud, desempleo y precarizaci贸n laboral de La Izquierda Diario, tomando como base de an谩lisis los datos del Indec que corresponden al 4掳 trimestre de 2020 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH); se realiza una estimaci贸n propia sobre el concepto de precariedad extrema, para dar cuenta de la calidad de la inserci贸n laboral de esos j贸venes, es decir, sobre el tipo de contrataci贸n y beneficios laborales que trae aparejado ese trabajo.

Para aquellos que mantienen una fuente laboral, en las principales ciudades del pa铆s arrasa la precariedad extrema superando el 70 % de los j贸venes que trabajan, la cifra asciende por arriba del 74 % en las mujeres j贸venes trabajadoras. En el Gran Buenos Aires el 79 % de las j贸venes padecen precariedad extrema.

Concordando con informes anteriores se observa que m谩s del 70 % de los j贸venes de las principales ciudades del pa铆s trabajan en condiciones de elevada precarizaci贸n. Esto es: sin aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, expuestos a riesgos del trabajo, sin estabilidad laboral, con contratos a t茅rmino, como monotributistas o con bajos ingresos inferiores al salario m铆nimo.

Las mujeres j贸venes siguen llev谩ndose la peor parte, en la inmensa mayor铆a de las ciudades son las principales afectadas por la precarizaci贸n extrema, con situaciones sumamente cr铆ticas en las provincias del norte del pa铆s, donde destacan Posadas, Jujuy-Palpal谩, Santiago del Estero, Corrientes y Salta superando el 90 % de precariedad extrema. Con un nivel inferior, pero superando el 80 % destacan Gran Mendoza, Gran Paran谩, Gran Resistencia, Gran Catamarca, Santa Rosa-Toay, Concordia, R铆o Cuarto y San Luis-El Chorrillo.

Entre los varones en ninguna ciudad la precariedad extrema supera el 90 % y est谩n por arriba del 80 % Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Gran San Juan, Gran Catamarca, Concordia, Jujuy-Palpal谩, Gran Tucum谩n y Gran Resistencia.

Claramente el norte del pa铆s es la regi贸n m谩s precarizada, pero el panorama en las ciudades es alarmante para los j贸venes de conjunto, y en promedio para el total del pa铆s en el total de aglomerados superan el 70 % de precariedad extrema siendo m谩s alto en mujeres con 74% mientras en varones la cifra no deja de impresionar con un promedio de 68 %.

El jueves pasado, Mat铆as Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo del Frente de Todos, valid贸 la excusa que dio el presidente de Toyota Argentina, para no contratar operarios j贸venes. 鈥淟o que pas贸 en Toyota muestra los problemas que tenemos que ir superando. Tenemos un desaf铆o enorme con el ministro de Educaci贸n. Bienvenido que esto est茅 en la agenda, c贸mo logramos que los chicos se inserten en el mercado laboral鈥, asegur贸.

Pero la afirmaci贸n del presidente de esta automotriz japonesa, de que tienen 200 empleos vacantes para j贸venes que no pueden cubrir porque no encuentran personas con t铆tulo secundario, es una noticia falsa.

Miles y miles de egresados buscan trabajo sin 茅xito y la desocupaci贸n en j贸venes de hasta 29 a帽os, alcanza al 17 % de los varones y al 25 % en las mujeres. Los trabajadores de la planta revelaron que las verdaderas razones para no calificar son los ex谩menes f铆sicos pre-ocupacionales porque, entrando sano, los ritmos de producci贸n 鈥渢e rompen el cuerpo a los dos a帽os鈥.

El mercado laboral, por un lado, ofrece precarizaci贸n y s煤per explotaci贸n y, por el otro, expulsa a miles y miles de j贸venes, neg谩ndoles la posibilidad de acceder a un empleo formal. Si antes de la pandemia, solo la mitad de los adolescentes lograba terminar el nivel medio, el avance en la pobreza, que alcanza al 75% de ni帽os y adolescentes en el Conurbano y la falta de acceso a la conectividad, recrudeci贸 considerablemente esta situaci贸n.

En materia educativa, el Plan Egresar solo alcanza 400.000 estudiantes. Mientras, a miles de j贸venes se les rechaz贸 este a帽o la beca Progresar.

El verdadero negocio para las patronales aparece con el plan oficial Te Sumo, que subsidiar谩 hasta el 75% del salario, para que las empresas tomen a 50.000 j贸venes de entre 18 y 24 a帽os, con ingresos desde 15.000 a 30.000 pesos. Un proyecto que da todo tipo de beneficios a los empresarios y legitima la precarizaci贸n de la juventud.

Aumento de la jornada de trabajo en Volkswagen Pacheco

El acuerdo que cerraron entre el SMATA y la empresa automotriz, pasar铆a a aumentar una hora de trabajo: de 8 horas 45 minutos que los trabajadores hacen por turno, pasar铆an a hacer 9 horas 45 minutos, y asistir los s谩bados ser铆a 鈥渙ptativo鈥 aunque en los usos y costumbres de la patronal, es obligatorio. Este acuerdo de aumento de la jornada laboral, ayuda adem谩s a que la empresa no tome nuevos trabajadores.

Esta nueva modalidad de trabajo, hace que entre los dos turnos d茅 un total de 19,5 horas, pr谩cticamente todo el d铆a. Anteriormente VW trabajaba con tres turnos, y casi 5.000 empleados. En la actualidad no llegan a 3.000 los trabajadores de la planta. Un claro avance de reforma laboral, de reducci贸n de puestos de trabajo y aumento en la jornada de trabajo. Una multinacional que factura m谩s de 1.000 millones de pesos por d铆a.

Por esta raz贸n frente a la desocupaci贸n que azota a grandes sectores de trabajadores en el pa铆s, y para que haya trabajo para todos, es fundamental el reparto de las horas de trabajo. La implementaci贸n de nuevas tecnolog铆as en el trabajo debe estar puesta al servicio de disminuir la excesiva carga laboral que existe, y no para que las empresas sigan exprimiendo y sacando jugosas ganancias multimillonarias a costa de los trabajadores.

El desempleo juvenil en Am茅rica Latina

La poblaci贸n joven 鈥渆st谩 entre los que padecen con m谩s intensidad las consecuencias sociales y econ贸micas de la pandemia en la regi贸n, corriendo el riesgo de pasar a constituir una generaci贸n del confinamiento鈥, afirm贸 Vin铆cius Pinheiro, director regional de la OIT, en su sede de Lima.

Los confinamientos impuestos para encarar la pandemia, junto con el retroceso de la econom铆a en la regi贸n (-7,7 por ciento en 2020) se tradujo en cierre de empresas y merma de los ingresos y de puestos de trabajo, pues se perdieron cerca de 26 millones de empleos, con mujeres y j贸venes entre los m谩s afectados.

En Am茅rica Latina y el Caribe la tasa promedio de desocupaci贸n de los j贸venes entre 15 y 24 a帽os lleg贸 a 23,8 % el primer trimestre de 2021, el nivel m谩s alto registrado desde que este promedio comenz贸 a ser elaborado en 2006.

Esa cifra representa un aumento de m谩s de tres puntos porcentuales en comparaci贸n con el nivel de antes de la pandemia y, en paralelo, la tasa de participaci贸n laboral juvenil experiment贸 una contracci贸n al caer tambi茅n cerca de tres puntos, a un nivel de 45,6 por ciento, seg煤n la OIT.

Eso implica que a comienzos de este a帽o entre dos y tres millones de j贸venes se manten铆an fuera de la fuerza de trabajo ante la inexistencia de oportunidades laborales.

鈥淓sta generaci贸n ha experimentado los impactos de la covid-19 a trav茅s de una multiplicidad de canales, tales como la interrupci贸n de sus programas educativos o de formaci贸n y de puente hacia el mercado de trabajo (aprendizaje y pasant铆as), y la p茅rdida de empleo y de ingresos鈥, expuso Pinheiro.

Otra consecuencia es 鈥渓a perspectiva de enfrentar mayores dificultades para encontrar una ocupaci贸n en el futuro鈥, indic贸 el responsable.

Tambi茅n plante贸 que 鈥渁unque la demanda de empleo comience a evidenciar un comportamiento m谩s favorable, de la mano de un mayor dinamismo econ贸mico, las oportunidades de empleo para los j贸venes continuar谩n muy restringidas鈥.

Al mismo tiempo 鈥渓a ya elevada incidencia de la informalidad entre estos trabajadores, que afectaba a seis de cada 10 j贸venes antes de la pandemia, corre el riesgo de incrementarse a煤n m谩s鈥, indic贸 Pinheiro.

Seg煤n su an谩lisis, la falta de oportunidades de empleo juvenil puede afectar la trayectoria laboral de las personas, y limitar sus posibilidades de acceder a un trabajo decente en el futuro.

Adem谩s 鈥渟on fuente de desaliento y frustraci贸n, lo cual puede desembocar en situaciones conflictivas e incluso afectar la gobernabilidad a diversos niveles鈥.

鈥淟as protestas que hab铆an surgido en diversos pa铆ses de esta regi贸n antes de la pandemia eran encabezadas por j贸venes. Despu茅s de una crisis feroz que ha dejado a muchas personas sin esperanzas, ya hemos visto como en algunos pa铆ses esos j贸venes vuelven a salir a reclamar un porvenir鈥, destac贸.

Datos oficiales se帽alan que la pobreza multidimensional alcanz贸 el 50%

Desde el Consejo de Coordinaci贸n de Pol铆ticas Sociales que mide la pobreza multidimensional para determinar qui茅nes sufren carencias no monetarias como vivienda, salud o empleo, surgi贸 un 铆ndice de la pobreza multidimensional, y que alcanz贸 el 49,6% de los habitantes, lo que equivale a unas 22,7 millones de personas.

El indicador estudia las 鈥渄ificultades para acceder al empleo remunerado, precariedad laboral de los trabajadores, d茅ficit de cobertura previsional de los adultos mayores y ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga)鈥, sobre el empleo y la salud. Tambi茅n el nivel de 鈥渋nasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias, rezago escolar de los asistentes, logro educativo insuficiente鈥, respecto a la educaci贸n.

El estudio es realizado por el Consejo de Coordinaci贸n de Pol铆ticas Sociales, una oficina que depende de Presidencia de la Naci贸n y que hasta hace pocos d铆as fue conducido por Victoria Tolosa Paz, hoy candidata a diputada nacional por el Frente de Todos.

Desde el organismo difundieron los motivos de la medici贸n: 鈥渁rribar a un 铆ndice de pobreza multidimensional basado en el enfoque de derechos, se seleccionaron indicadores que contemplen las siguientes dimensiones: vivienda, h谩bitat y servicios b谩sicos, educaci贸n, empleo y protecci贸n social y salud鈥. Seg煤n la metodolog铆a oficial, un hogar puede ser considerado pobre de manera multidimensional si tiene carencias en dos de los aspectos anteriores.

En ese sentido, los criterios de consideraci贸n para establecer esa medici贸n alternativa de la pobreza toman en cuenta la 鈥減recariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes, ubicaci贸n de la vivienda en zona vulnerable鈥, respecto al primer 铆tem incluido.

El Consejo de Pol铆ticas Sociales aclar贸 que no se trata de una medici贸n que reemplace al 铆ndice de pobreza por criterio monetario que elabora el Instituto Nacional de Estad铆sticas y Censos (INDEC), sino que se trata de un indicador complementario, que busca establecer otras causas y alcances de la pobreza para que el Estado dise帽e respuestas de pol铆tica p煤blica diferentes a las que solo tienen en cuenta la situaci贸n econ贸mica.

Tras el primer impacto de la pandemia en la econom铆a argentina, el indicador de la pobreza multidimensional hab铆a pegado un salto de casi 20%: subi贸 desde el 28,8% que hab铆a registrado en el primer semestre de 2019 hasta el 47%. El golpe que signific贸 a los ingresos y los empleos de las familias la cuarentena estricta de los primeros meses de crisis sanitaria se tradujo en un fuerte deterioro de las condiciones sociales.

Ya en los 煤ltimos meses del a帽o, con una reapertura progresiva de las actividades y la flexibilizaci贸n de restricciones de movimiento, la actividad comenz贸 un camino de recuperaci贸n muy paulatina, por lo que ese impacto en la pobreza y el desempleo fue menor.

En ese sentido, el indicador de pobreza multidimensional vari贸 desde el 46,9% de la primera mitad del a帽o hasta el 49,6% con el que cerr贸 el a帽o de la pandemia lo que representa al 39,8% de los hogares. De esa manera, en un a帽o y medio poco menos de 10 millones de personas pasaron a estar bajo la condici贸n de pobreza multidimensional.

Por otro lado, el mismo organismo realiz贸 una suerte de metodolog铆a 鈥渋ntegrada鈥 entre las dos mediciones de pobreza. As铆, estableci贸 que un 32,6% de la poblaci贸n es, al mismo tiempo, pobre medido de forma monetaria y multidimensional y solo un 41,5% de los habitantes no son pobres de ninguna de las dos maneras.

UCA y Defensor铆a confirman que la epidemia profundiz贸 la desigualdad social en CABA

El Observatorio de la Deuda Social (ODS) de la Universidad Cat贸lica Argentina (UCA) y la Defensor铆a del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un informe sobre los 鈥淓fectos sociales del Escenario Covid-19 en las comunas y villas de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires鈥, basado en datos de la Encuesta de la Deuda Social del ODS. El estudio muestra que tanto la pobreza como la indigencia se duplicaron en 2020 en el territorio porte帽o, el m谩s rico del pa铆s, en una din谩mica que supera las cifras del resto de Argentina, que tambi茅n empeoraron, y que las desigualdades sociales se profundizaron fuertemente en el territorio porte帽o.

El estudio analiza el impacto del escenario COVID-19 sobre la calidad de vida de los hogares, los d茅ficits en el 谩mbito de la salud, el endeudamiento, la valoraci贸n de la democracia, la conectividad de los hogares y la inclusi贸n financiera de los mismos. Todas las dimensiones fueron segmentadas por distribuci贸n socio residencial, estratos socio ocupacionales y nivel educativo de los jefes de hogar.

En cuanto a 鈥淗ogares y poblaci贸n por debajo de las l铆neas de indigencia y de pobreza鈥, se realiza un an谩lisis entre 2017 y 2020, en el que se ve el grave impacto de la epidemia de coronavirus en el a帽o pasado. La indigencia medida por hogares pas贸 de 6,2 a 7,3% a nivel nacional en el 煤ltimo a帽o, mientras que en CABA se m谩s que duplic贸, pasando de 1,9 a 4%; midiendo por poblaci贸n pas贸 de 8,4 a 9,8 para el pa铆s y de 2,4 a 4,1% para Ciudad. La pobreza en hogares pas贸 de 31,3% a 35,2% a nivel nacional y en Ciudad de 5,9 a 11,6%; midiendo por poblaci贸n en el pa铆s se fue de 39,8% a 44,7% mientras que en CABA se pas贸 de 9,8 a 13,6%. Estas cifras dan cuenta de un agravamiento de la situaci贸n mucho m谩s acelerado en la Ciudad de Buenos Aires, pese a ser por lejos el territorio con mayores recursos por cantidad de habitantes.

Para analizar el impacto de la epidemia sobre la calidad de vida autopercibida de los hogares en la Ciudad, se analizaron tres indicadores: tener efectos negativos en la situaci贸n laboral personal, la disminuci贸n de los ingresos del hogar y el uso de los ahorros para cubrir gastos habituales.

Una primera conclusi贸n muestra que, desglosando por espacios socio-residenciales, se vieron m谩s afectados quienes residen en las villas y en las Zonas Sur y Centro de la Ciudad y mucho menos quienes residen en la Zona Norte.

Preguntados sobre los efectos negativos en la situaci贸n laboral personal, el 铆ndice total indica respuestas positivas de un 34,1% a nivel CABA, pero la cifra se eleva al 48,3 en las villas y al 36 en las comunas del sur y centro, mientras que se reduce al 27,7% para las del norte. En cuanto a la disminuci贸n de los ingresos del hogar, el promedio Ciudad es de 50,8, una cifra que se dispara al 96,4 para las villas y trepa al 57 para las comunas del sur. En relaci贸n con el uso de ahorro, el promedio es de 14,4, en las villas se alcanza un 28,9 y la cifra desciende a un 7,6% para las comunas del norte.

El estudio tambi茅n analiz贸 el acceso digital de los hogares de la Ciudad en el escenario Covid-19, considerando las posibilidades de conectividad, informaci贸n y comunicaci贸n digital para el desarrollo de las actividades productivas, econ贸micas, laborales, sociales y educativas de los integrantes del hogar; el nivel de bancarizaci贸n y endeudamiento, evaluando dimensiones referidas a la bancarizaci贸n y crecimiento de las deudas en los hogares.

Una de las conclusiones principales del estudio se帽ala que la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, 鈥渟i bien es uno de los centros urbanos que registra los niveles m谩s altos de desarrollo humano, tambi茅n expresa importantes desigualdades y se encuentra a煤n lejos de garantizar condiciones de vida 贸ptimas para todos sus habitantes鈥.

La clase media porte帽a se achica

Seg煤n los datos de la Direcci贸n de Estad铆stica y Censos de la CABA del primer trimestre del 2021, en los 煤ltimos seis a帽os, la clase media baj贸 de 53,2% al 44,8%.

El grueso pas贸 a engrosar las otras clases en las que el organismo divide a la poblaci贸n porte帽a: pobres, no pobres en 鈥渟ituaci贸n vulnerable鈥 y clase media fr谩gil.

Los pobres aumentaron en 291.000 personas (de 526.000 a 817.000), los 鈥渧ulnerables鈥 de 281.000 a 341.000 y el sector medio fr谩gil pas贸 de 260.000 a 278.000.

El 24,7% de la poblaci贸n asalariada de CABA se encuentra en condici贸n de precariedad laboral ya que sus empleadores no les efect煤an descuentos jubilatorios, seg煤n la Direcci贸n de Estad铆stica porte帽a.

Casi la mitad de los porte帽os es indigente, pobre, vulnerable o un sector medio fr谩gil. Lo que vino pasando antes de la pandemia y las restricciones por el Covid agravaron.

En una presentaci贸n hecha por la C谩mara Argentina de Supermercados (CAS), Dar铆o Hern谩ndez, gerente de cuentas de Scanntech mostr贸 las 煤ltimas estad铆sticas relevadas sobre el consumo en el 谩rea metropolitana.

En lo que va del a帽o respecto del mismo per铆odo del 2020, la ca铆da de las ventas totales promedi贸 el 14%. Sin embargo, al analizar el dato, puede verse una diferencia de m谩s de 7 puntos entre el 谩rea metropolitana y el interior. En la primera, el nivel socioecon贸mico m谩s alto cay贸 7,1%, el medio, 24,5% y el m谩s bajo el 34,7%.

Ocupaci贸n en CABA

Sin pol铆ticas de empleo propias en la pandemia, crecieron las desigualdades en el mercado laboral porte帽o y la desocupaci贸n impacta con fuerza en el sur y entre las mujeres.

El primer trimestre del a帽o mostr贸 una profundizaci贸n de las brechas laborales en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien en t茅rminos generales la desocupaci贸n baj贸 del 11,1% al 10% respecto del mismo per铆odo de 2020, no lo hizo de manera uniforme. Subi贸 en la zona sur y entre las mujeres trabajadoras que fueron las m谩s perjudicadas.

De acuerdo con el 煤ltimo informe de la Direcci贸n General de Estad铆stica y Censos de la Ciudad, el desempleo masculino registr贸 una mejora interanual de 2,8 puntos porcentuales y pas贸 del 10,7% en el primer trimestre de 2020 al 7,9% entre enero y marzo del presente a帽o, pero entre las mujeres hubo un retroceso de 0,6 punto y subi贸 de 11,6% a 12,2%.

Las disparidades laborales en cuesti贸n de g茅nero tambi茅n se reprodujeron en el hist贸rico contraste regional del distrito, en el que la zona norte muestra las mejores condiciones de vida en contraposici贸n con las carencias de la zona sur.

Al respecto, el 10% global se compuso de tres realidades contrastantes: 6,3% de desempleo en la zona norte, 9,3% en la zona centro y 15% en la zona sur.

Las brechas en este caso tambi茅n se ampliaron en relaci贸n con el primer trimestre de 2020: 9,1% en el norte, 10% en el centro y 15,9% en el sur. Es decir, en los doce meses transcurridos la desocupaci贸n baj贸 9 d茅cimas en el 谩rea m谩s postergada, 7 d茅cimas en el centro y 2,8 puntos porcentuales en el norte.

En consecuencia, si en el primer trimestre del a帽o pasado la desocupaci贸n del sur era un 74,7% mayor a la del norte, esa diferencia se ampli贸 al 138,1% en el mismo per铆odo de 2021.

Vale recordar que la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otros distritos, no destin贸 recursos a promover pol铆ticas que sostuvieran los empleos ni programas que apuntalen la producci贸n.

El organismo reconoci贸 que 芦esto impacta en el alcance de los principales indicadores laborales, ya que aparecen nuevos grupos poblacionales que anteriormente eran reducidos en tama帽o y a partir de esta situaci贸n, se vuelven significativos para el an谩lisis禄.

De todos modos, se帽al贸 -en referencia al primer trimestre, en el que el regreso de las restricciones a煤n no se hab铆a producido- que 芦la revocaci贸n gradual de las medidas implementadas reduce lentamente este impacto, generando una reincorporaci贸n parcial de trabajadores informales a la actividad econ贸mica, mientras se sostiene la transformaci贸n del empleo, tal es el caso del teletrabajo禄.

鈥淗ay 18.000 trabajadoras y trabajadores en la Ciudad contratados en modalidades fraudulentas鈥

Lo dijo Nadia Polanco, delegada general de la Junta Interna de la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado (ATE) en Promoci贸n Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En di谩logo con el programa radial Otras voces, otras propuestas, Polanco denunci贸 despidos y brind贸 detalles sobre las precarias condiciones de trabajo del sector y las acciones de lucha para hacer m谩s visible el conflicto.

鈥淓l ministerio de Desarrollo Humano y H谩bitat encabezado por Mar铆a Migliore, que es una de las figuras que viene resaltando el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, nuevamente arremete con pol铆ticas vinculadas a ajuste, desfinanciamiento, a recrudecer las condiciones de empleo, y que tambi茅n se ligan intr铆nsecamente con las posibilidades de alcance de pol铆ticas p煤blicas en las cuales nosotres trabajamos. Que son aquellas vinculadas a las problem谩ticas de mayor sensibilidad en la Ciudad. Durante todo el a帽o pasado, en distintas oportunidades en varios meses hemos tenido que sufrir un recorte del 5% del Ministerio, que ya es bastante. El ministerio de Hacienda, de quien dependemos, considera que es excesivo el gasto, por ende el recorte鈥, comenz贸 explicando Nadia Polanco.

鈥淩ecordemos que este es un Ministerio (el de Desarrollo Humano) que fue declarado esencial por el propio Gobierno. Porque acompa帽amos situaciones de vulnerabilidad extrema y justamente en el contexto de pandemia es donde m谩s ha quedado a las claras los fundamentales que son nuestras tareas de cuidado. Es decir, lo que realizamos d铆a a d铆a, por ejemplo, en hogares donde viven ni帽os y ni帽as que est谩n privados de sus cuidados parentales, todas las situaciones de ambivalencia machista que acompa帽amos. Adem谩s ni帽os y ni帽as son v铆ctimas de situaciones de abuso o de explotaci贸n sexual鈥, remarc贸 Polanco.

Tambi茅n dio a conocer una preocupante cifra de trabajadores y trabajadoras precarizadas: 鈥淗ay alrededor de 18.000 compa帽eros y compa帽eras en todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contratados bajo lo que denominamos modalidades fraudulentas. Porque no tienen ning煤n tipo de acceso a derechos fundamentales establecidos por ley: obra social, aguinaldo o ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo). Cobran sueldos que hoy se encuentran por la mitad de lo que establece la canasta b谩sica. Por sus caracter铆sticas de fragilidad, es hacia el sector donde se apunta cada vez que hay que realizar los despidos. Entonces, esto no solo deja sin empleo a los compa帽eros y compa帽eras reduciendo las posibilidades de atender de una mejor manera desde las pol铆ticas p煤blicas, sino que adem谩s generan mecanismos de disciplinamiento y de control muchos mayores鈥, explic贸.

鈥淒e esta forma se est谩 trabajando en una relaci贸n desigual de poder, la que se tiene con quienes ocupan cargos jer谩rquicos diferenciados. Tenemos contratos tercerizados con convenios por ejemplo con la UBA (Universidad de Buenos Aires), por lo tanto, el Gobierno se desliga de toda responsabilidad. A otros y otras se les paga por horas a trav茅s de una ONG, sin derechos y garant铆as. Tienen que hacer turnos de 12 horas consecutivas 4 veces a la semana para lograr un sueldo鈥, continu贸 describiendo.

鈥淣osotres trabajamos en lugares que tienen denuncias de posibles derrumbes. Donde hubo que salir a inventar espacios de transici贸n, de aislamiento y condiciones m铆nimas acordes para hacer frente a la pandemia. Esto se expuso contundentemente desde el a帽o pasado. A pesar de haberse tratado una ley de emergencia en la Legislatura supuestamente para fortalecer este tipo de ministerios, lo cierto es que nosotres no solo no vimos ning煤n tipo de inyecci贸n presupuestaria o mayores contrataciones, sino todo lo contrario. Vemos despidos, ajustes y desfinanciamiento. Cada vez m谩s pedidos de hacer m谩s con menos鈥, asegur贸 Polanco.

La delegada general de la Junta Interna de ATE en Promoci贸n Social cont贸 tambi茅n con qu茅 herramientas trabajan frente a esta situaci贸n. 鈥淰enimos elaborando desde la Junta Interna un conjunto de acciones que tienen que ver con una variedad de instrumentos a los que podemos acudir, no solo digamos a nuestra capacidad de fuerza, de lucha y acciones en las calles, sino tambi茅n lo que tiene que ver con los distintos organismos de control que deber铆an monitorear el desarrollo de las pol铆ticas p煤blicas entre ellas la Legislatura. Tambi茅n articulando con todos los bloques que no son del PRO. Pudimos sacar pedidos de informes, pero en estos t茅rminos el alcance de la Legislatura es limitado鈥, dijo.

鈥淪i bien desde lo judicial se pueden acompa帽ar algunas acciones, creo que el mayor peso est谩 en la lucha pol铆tica, en funci贸n de c贸mo se puede generar una interpelaci贸n social del drama que estamos viviendo. Hay tambi茅n un blindaje medi谩tico tremendo como para poder hacer o铆r algo de estas voces. Hay que dar una discusi贸n importante de 鈥榩ara qui茅n es esta Ciudad鈥. Porque en definitiva termina siendo accesible para unas pocas personas que tienen determinadas condiciones y las poblaciones vulnerables siguen siendo sepultadas bajo alfombras鈥, destac贸.

Salarios

Alberto Fern谩ndez prometi贸 recomponer los salarios, pero en los primeros seis meses del a帽o hubo una ca铆da del poder de compra con un mayor deterioro para los trabajadores informales. Mientras pierden los salarios, las grandes empresas, los agroexportadores y los bancos siguieron ganando.

Seg煤n confirm贸 el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (INDEC), en el mes de mayo los salarios aumentaron un 2,8% contra una evoluci贸n de 3,3% de la inflaci贸n en el mismo per铆odo, acumulando as铆 dos retrocesos consecutivos que confirman una p茅rdida de poder adquisitivo de los salarios respecto de la evoluci贸n de los precios.

El registro mensual de aumento de los salarios se compone por un incremento de 3,5% en los haberes del sector privado registrado combinado con un 2,9 % de alza en los de la administraci贸n p煤blica y de un 0,9% en los trabajadores no registrados.

El 铆ndice de salarios total registr贸 en junio un incremento de 2,3% respecto al mes previo, producto de un alza del 1,8% en los haberes del sector privado registrado, del 4 % en la administraci贸n p煤blica y del 1,2% en los trabajadores no registrados, inform贸 el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (Indec).

De esta forma, en el primer semestre del a帽o, el 铆ndice de salarios total acumul贸 un aumento del 22,8 %, debido a que entre los meses de enero y junio los ingresos del sector privado registrado lideraron la suba con un avance del 25,4 %, seguido por el sector p煤blico, 24,3 % y el privado no registrado, con el 13,8%.

En lo que respecta al poder de compra del salario, la suba del 22,8% registrada en el primer semestre qued贸 1,5 puntos porcentuales por debajo del 25,3% de la evoluci贸n que registr贸 el 铆ndice de precios al consumidor en similar per铆odo.

Seg煤n el informe del Indec, en los doce 煤ltimos meses el 铆ndice de salarios total creci贸 43%, con un alza del 45,6 % en los privados registrados, del 40,5 % en los empleados p煤blicos, y del 39,9 % del sector privado no registrado.

Sin embargo, la inflaci贸n de junio fue de 3,2%, mientras que en los primeros seis meses del a帽o acumul贸 una suba de 25,3% y en los doce 煤ltimos meses un incremento del 50,2 %.

Seg煤n un informe de Cifra de la CTA Aut贸noma, la p茅rdida de poder de compra fue extremadamente desigual. Mientras que para el estrato m谩s bajo de trabajadores (el 40 % que menos gana) llega al 27,0 %, para el estrato m谩s alto (el 20 % que m谩s gana) fue del 19,0 % entre los primeros trimestres de 2018 y 2021. El documento agrega que en el 煤ltimo a帽o tambi茅n se observa una evoluci贸n desigual, as铆 el estrato bajo tuvo una reducci贸n real de 4,6 % y el estrato m谩s alto un leve incremento en sus ingresos.

Desde el Gobierno esperan que los salarios le ganen a la inflaci贸n en los pr贸ximos meses de cara a la campa帽a electoral por las renegociaciones de paritarias en varios sectores. Sin embargo, ser铆a una mejora que no revierte la ca铆da del poder de compra de los a帽os anteriores.

Mientras la clase trabajadora hace malabares para llegar a fin de mes, los bancos, las alimenticias, las farmac茅uticas y las agroexportadoras ganaron millones. Por ejemplo, en el primer semestre del a帽o solo las exportaciones cerealeras alcanzaron los U$S 6.093 millones, un 12,1 % m谩s que en 2020, o en mayo los bancos privados ganaron $ 129.016 millones en los 煤ltimos doce meses.

El 60 % de los trabajadores gana menos de $ 40.000

El Indec comunic贸 el martes 29 de junio que el 60 % de los asalariados percibieron ingresos hasta $ 40.000 en el primer trimestre de este a帽o. El informe se帽ala que el ingreso promedio de los trabajadores fue $ 42.294. Son unos $ 18.580 menos que la Canasta B谩sica Total (es lo que necesita un hogar para no ser pobre, seg煤n el Indec) de marzo.

Para los trabajadores informales la situaci贸n es m谩s grave. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio (trabajadores formales) fue de $ 51.328, mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio (informales), el ingreso promedio equivale a $22.385.

El organismo, en base a los resultados del informe sobre la 鈥淒istribuci贸n del Ingreso鈥, indic贸 que el 10 % m谩s pobre de la poblaci贸n total explicaba el 1,1 % del total de ingresos, mientras que el 10 % m谩s rico concentr贸 el 31,8 % al cierre del primer trimestre del a帽o.

En lo que respecta al nivel de equidad de los ingresos, medidos a trav茅s del Coeficiente de Gini, una medida de desigualdad, que tiene al 鈥0鈥 como el nivel de mayor igualdad y al 鈥1鈥 con el de mayor desigualdad, al cierre del primer trimestre fue de 0,445 puntos, frente al 0,444 de igual per铆odo de 2020.

En lo que respecta al ingreso familiar por hogares, el informe del Indec se帽al贸 que el 60 % de estas unidades percibieron salarios de hasta $ 70.000 al cierre de primer trimestre del a帽o.

El informe tambi茅n dej贸 en evidencia la amplia brecha de g茅nero: los varones tuvieron un ingreso promedio de $ 48.570, mientras que el de las mujeres fue de $ 36.123.

El poder adquisitivo de los salarios se desplom贸 durante el macrismo y volvi贸 a perder en el primer a帽o del Gobierno de Fern谩ndez. Un informe de Iaraf detalla que si se toma como referencia a los salarios de marzo de 2018, se observa que tres a帽os despu茅s su valor real se redujo un 15,6 % para el sector privado registrado, 20,7 % para el sector p煤blico y 25,9 % para el sector privado no registrado. A pesar de las promesas electorales, los salarios aumentan por debajo de la inflaci贸n de este a帽o. Otro golpe al bolsillo.

Cay贸 casi 4 puntos la participaci贸n de los asalariados en el ingreso

Los trabajadores tuvieron un retroceso en la distribuci贸n del ingreso de 49,8 % a 46,1 %, seg煤n el Indec. Mientras que la proporci贸n de ingresos apropiados por los empresarios subi贸 de 35,2 % a 40,2 %, seg煤n el Informe 鈥淐uenta Generaci贸n de Ingresos e insumo de Mano de Obra鈥 del INDEC.

Esto ocurri贸 a costa de a una ca铆da de 3,7 puntos la participaci贸n de los trabajadores en el ingreso nacional, pasando de 49,8 % al 46,1 %.

No es cierto que la crisis y la pandemia afectan a todos por igual, los trabajadores han sido quienes m谩s debieron soportar los costos, con p茅rdida de empleos, salarios e ingresos, en tanto que las ganancias crecieron en muchos sectores de la econom铆a.

Del avance de 5 puntos de los empresarios en el ingreso total (porci贸n del valor que se apropian que en las cuentas nacionales se denomina 鈥渆xcedente bruto de explotaci贸n鈥), la industria manufacturera acapar贸 2,17 puntos m谩s, comercio 2,21 puntos y agricultura y ganader铆a 1,98.

Del informe del Indec se desprende que la masa salarial retrocedi贸 el 6,8 % en el 煤ltimo a帽o, mientras el excedente empresario aument贸 un 15,3 % en t茅rminos reales, teniendo en cuenta una inflaci贸n de 42,6 %.

Este resultado no sorprende, puesto que en el marco de la crisis la pol铆tica estuvo orientada a sostener las ganancias empresarias mientras se minimiz贸 lo m谩s posible la ayuda social, expresado directamente a partir de mediados de 2020 con la quita del Ingreso Familiar de Emergencia y del ajuste presupuestario de Guzm谩n en 2021 para negociar la deuda con el FMI.

En Latinoam茅rica los 煤ltimos datos muestran un incremento en cantidad y volumen de la riqueza de los multimillonarios, con mayor concentraci贸n de la riqueza a pesar de la pandemia. El n煤mero de los m谩s ricos aument贸 en un 41% y su fortuna creci贸 un 69%, de U$S 284.000 millones a U$S 480.000 millones, seg煤n el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Adelantan a septiembre el aumento de 35 % en el salario m铆nimo

De este modo, el piso salarial trepar谩 a 29.160 pesos en septiembre. Adem谩s, las partes se comprometieron a revisar este acuerdo durante el mes de septiembre, tal como estaba previsto inicialmente.

Debido a la aceleraci贸n que registr贸 la inflaci贸n durante el primer semestre, el gobierno acord贸 con empresarios y sindicatos que el salario m铆nimo aumentar谩 35% en septiembre, cinco meses antes de lo que se hab铆a acordado a fines de abril.

El acuerdo inicial alcanzado por el Consejo del Salario M铆nimo Vital y M贸vil contemplaba un incremento de 9 % en abril, 4 % en mayo, 4 % en junio, 3 % en julio, 5 % en septiembre, 5 % en noviembre y un 5 % final en febrero de 2022. Adem谩s, se hab铆a incluido una cl谩usula de revisi贸n en septiembre.

Ahora se acord贸 el adelanto de los cuatro tramos que restaban a partir de concentrar los aumentos en tres etapas: 9 % en julio, 4 % en agosto y el 5 % restante en septiembre. Con estos aumentos el salario m铆nimo ser谩 en septiembre de 2021 de 29.160 pesos. Adem谩s, las partes se comprometieron a revisar este acuerdo durante el mes de septiembre, tal como estaba previsto inicialmente.

El salario m铆nimo es la principal referencia para los trabajadores informales e independientes, y su actualizaci贸n est谩 ligada tambi茅n a los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales que brinda el Estado.

Jubilaciones de miseria

La Administraci贸n Nacional de la Seguridad Social (Anses) inform贸 el martes 10 de agosto que las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales y familiares aumentar谩n un 12,39 % a partir de septiembre, de acuerdo con el ajuste dispuesto por la Ley de Movilidad 27.609. El haber jubilatorio m铆nimo pasar谩 a ser de $ 25.922.

Una suma que sigue por debajo de la Canasta del Jubilado que calcula la Defensor铆a de la Tercera Edad en $ 64.039. Es decir, que s贸lo les alcanzar铆a para costear los gastos de 12 d铆as.

En tanto, el haber m谩ximo pasar谩 de $ 155.204 a $ 174.433. La PUAM de $ 18.452 a 20.738. Las pensiones no contributivas de $ 16.145 a $ 18.145. La AUH y el primer tramo de la Asignaci贸n por hijo de $ 4.504 a $ 5.063.

En total, el incremento del 12,39 % alcanzar谩 a 7,1 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados, a m谩s de 9 millones de ni帽os, ni帽as y adolescentes que perciben Asignaciones Universales por Hijo (4,4 millones) o Asignaciones Familiares (4,6 millones) y a m谩s de 800.000 c贸nyuges.

El aumento impactar谩 tambi茅n en las asignaciones por Embarazo, Prenatal, Nacimiento, Adopci贸n y Matrimonio.

Si bien el incremento de 12,39 % es superior al 11 % de inflaci贸n del segundo trimestre, en los meses anteriores las jubilaciones perdieron. En marzo, la f贸rmula comenz贸 con una suba trimestral del 8,07 %, y la inflaci贸n fue de 11,34 %. Y en junio, con un 12,12 %, frente a una inflaci贸n en el primer trimestre de 2021 del 13 %.

El Gobierno busc贸 compensar parte de la ca铆da con bonos, hubo dos de $ 1.500 en abril y mayo y otros de $ 5.000 en agosto para los haberes m谩s bajos, que no se integraron a los haberes. El aumento del 12,39 % se aplica sobre los haberes sin considerar el bono que se pag贸 en agosto.

Entre enero y junio el poder de compra de las jubilaciones cay贸 un 3,6 %. La jubilaci贸n m铆nima perdi贸 un equivalente a $ 9.000 en el mismo per铆odo. Los bonos que sumaron $ 8.000 en total para la m铆nima en lo que va del a帽o, no compensan la p茅rdida.

Las jubilaciones y las pensiones son insuficientes para llegar a fin de mes. El recorte a los haberes se aplica sobre el ya ajustado 2020, en el cual el Gobierno dio subas por decreto muy por debajo de lo que arrojaba la f贸rmula macrista, y sobre el ajuste de 20 puntos de poder adquisitivo que ven铆a del gobierno de Macri.

A comienzos del 2021, se promulg贸 la nueva Ley de movilidad jubilatoria impulsada por el oficialismo. El anuncio del bono fue un reconocimiento de que con la nueva f贸rmula los jubilados fueron a p茅rdida.

La nueva f贸rmula no tiene un piso que garantice que no se pierda con la inflaci贸n. Las f贸rmulas de ajuste de las jubilaciones se fueron interrumpiendo y se propusieron modificaciones justo en los momentos en que a los haberes les tocaba recuperar, como pas贸 en el 2018 y en 2020 con la suspensi贸n de la movilidad. Adem谩s, entre empalme y empalme se van pasando por alto trimestres. Lo que queda en evidencia es que el objetivo de los gobiernos es achicar el gasto previsional. Una receta que repite siempre el FMI y con el que se busca alcanzar un nuevo acuerdo para renegociar la deuda fraudulenta.

En este primer semestre del a帽o el Gobierno por el cambio de la f贸rmula de movilidad previsional logr贸 un 鈥渁horro鈥 fiscal de $ 50.000 millones.

Alberto Fern谩ndez prometi贸 en la campa帽a electoral y lo repiti贸 en la presentaci贸n de candidatos oficiales que 鈥渆ntre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados鈥. Pero los que siguen ganando a pesar de la pandemia son los bancos mientras pierden los jubilados. Seg煤n un informe del Banco Central en mayo los bancos privados ganaron $ 129.016 millones en los 煤ltimos doce meses.

Jubilaciones docentes

Desde la Conadu Hist贸rica advirtieron sobre los porcentajes de incrementos para jubilaciones docentes universitarias (25,40%) y preuniversitarias (19,06%), anunciadas ambas con entrada en vigencia en septiembre 2021, siendo el siguiente incremento reci茅n en marzo del 2022. 鈥淐laramente nuestros reg铆menes especiales siguen perdiendo contra la inflaci贸n, y donde m谩s se percibe ese impacto es en las jubilaciones docentes del nivel preuniversitario鈥, aseguraron.

Compartimos comunicado:

Recordemos que en la 煤ltima reuni贸n que CONADU HIST脫RICA mantuvo con el Ministro de Educaci贸n de la Naci贸n, Nicol谩s Trotta, y el Secretario de Pol铆ticas Universitarias, Jaime Perczyk, se anunci贸 la reapertura de la paritaria y los funcionarios manifestaron que era necesario 鈥渄ar cumplimiento al objetivo planteado por el Gobierno Nacional de que los incrementos salariales est茅n por arriba de los 铆ndices inflacionarios鈥. Meta que adem谩s resulta imprescindible para la reactivaci贸n del mercado interno frente a la crisis econ贸mica que atraviesa el pa铆s, y que es v谩lida tanto para la docencia en actividad como para quienes perciben jubilaciones.

En el caso de las jubilaciones de docencia universitaria (Ley 26508 鈥 82%) los aumentos entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 ser谩n de 60,47% (sin nuevos aumentos hasta marzo de 2022); en tanto que la inflaci贸n consolidada y estimada por REM BCRA hasta septiembre ser谩 del 55,91%, pero con una proyecci贸n a febrero de 2022 que el BCRA estima en 79,54%. Esto indica que la docencia universitaria jubilada por este r茅gimen s贸lo le va a ganar a la inflaci贸n en los meses de septiembre y octubre de este a帽o.

Por otra parte, para las jubilaciones de docentes del nivel preuniversitario, el aumento entre septiembre 2020 y septiembre 2021 ser谩 de 50,09% (sin nuevos aumentos hasta marzo 2022). La inflaci贸n consolidada y estimada por el Banco Central para ese mismo per铆odo ser谩 de 55,91%; pero con una proyecci贸n a febrero 2022 que llegar铆a seg煤n el BCRA hasta el 79,54%.

Esto indica que la docencia de establecimientos preuniversitarios que se jubil贸 por este r茅gimen, tendr谩 una p茅rdida sostenida frente a la inflaci贸n hasta febrero 2022, momento en que se anunciar谩 el nuevo incremento de marzo de ese a帽o.

Considerando solamente el a帽o en curso, los aumentos de las Jubilaciones Docentes Universitarias de la Ley 26.508 (82% m贸vil) ser谩n del 34,18% y las de las Jubilaciones Docentes Preuniversitarias ser谩n del 31,41%, cuando la inflaci贸n estimada para 2021 rondar谩 entre 45 y 48%. Tomando en cuenta que las actualizaciones en estos reg铆menes son cada seis meses, est谩 claro que si no existen cl谩usulas de revisi贸n intermedia -como con los salarios de docentes en actividad- las y los jubilados sufrir谩n un agravamiento de las p茅rdidas frente a la inflaci贸n.

Tal como reclamamos para la docencia de las Universidades Nacionales en actividad, desde CONADU Hist贸rica exigimos que las jubilaciones le ganen a la inflaci贸n. Este ser谩 uno de los temas principales que nuestra representaci贸n llev贸 el jueves 12 de agosto a la reuni贸n Paritaria que anunci贸 el Ministerio de Educaci贸n.

Agosto arranca con subas

Aumentos en la prepagas del 9%. El precio del metro c煤bico de GNC aumentar谩 entre $ 2 y $ 3 para venderse a un promedio de $ 40 en el AMBA. Por la Ley de Alquileres, los contratos nuevos firmados en agosto del a帽o pasado deber谩n actualizarse seg煤n el Indice para Contratos de Locaci贸n (ICL) entre 44 y 46%. Y las expensas de julio que se pagan en agosto vendr谩n con aumentos por la paritaria del Suterh, que acord贸 una suba del 44,8%.

Las alimenticias registraron ganancias millonarias en plena crisis social

Arcor, Molinos y Ledesma presentaron sus resultados contables, mostrando que siguen acumulando fortunas a costa de las familias trabajadoras. Con m谩s del 40% de la poblaci贸n por debajo de la l铆nea de pobreza a causa de los bajos salarios y la suba de los precios, las grandes empresas se siguen enriqueciendo.

El Grupo Arcor declar贸 que entre enero y junio de este a帽o registr贸 ventas por $ 119.796,6 millones, con un resultado final de ganancias por $ 8.806,6 millones. As铆, la compa帽铆a de Luis Pagani sigue obteniendo grandes beneficios en medio de la crisis social, cerr贸 el primer semestre del a帽o con un alza de 10,3% en sus ventas en pesos, gracias a la 鈥渞ecuperaci贸n de los vol煤menes de ventas de los negocios en el exterior鈥, inform贸 la empresa.

La misma corporaci贸n afirma que las pol铆ticas en relaci贸n al d贸lar del Frente de Todos jugaron a su favor: 鈥淓n relaci贸n con el resultado final alcanzado, cabe mencionar que el mismo se ha visto favorecido por una reducci贸n del cargo en los resultados financieros, generada principalmente por la apreciaci贸n en t茅rminos reales de la moneda en Argentina鈥, comunicaron.

Tambi茅n Molinos R铆o de la Plata obtuvo una alta rentabilidad. La alimenticia del grupo P茅rez Companc, gan贸 $ 998 millones en el primer semestre de este a帽o. As铆 super贸 los $ 912,7 millones que hab铆a registrado en el mismo per铆odo de 2020.

Ledesma, el monopolio agroindustrial de la familia Blaquier, difundi贸 los resultados de su a帽o fiscal, que cerr贸 el 31 de mayo. Registr贸 un beneficio neto de $ 5,2 millones. Hab铆a presentado p茅rdidas por tres a帽os consecutivos en 2017, 2018 y 2019. La firma que hizo grandes negocios durante la 煤ltima dictadura militar, aprovech贸 la pandemia para volver a obtener ganancias.

El due帽o de la cadena mayorista Maxiconsumo y de las alimenticias Molto y Marolio, V铆ctor Fera, ya hab铆a realizado declaraciones optimistas sobre la posibilidad de hacer ganancias en el sector. 鈥淚nvertir en Argentina es muy barato hoy鈥, manifest贸 Fera, quien luego indic贸 que el pa铆s posee 鈥渕ejores precios que cualquier parte del mundo鈥 para la exportaci贸n.

A diferencia de los empresarios, la gran mayor铆a de la poblaci贸n est谩 sufriendo una de las peores crisis de las 煤ltimas d茅cadas. Seg煤n los datos del Indec para el primer trimestre del a帽o la pobreza subi贸 del 34,6 % en el primer trimestre del 2020 al 39,5 % en el mismo per铆odo de este a帽o. Hubo un salto de la indigencia, aquellos que para el organismo oficial no pueden garantizarse una alimentaci贸n m铆nima, del 8,6 % al 11,2 % en el primer trimestre. Hay en todo el pa铆s 5,1 millones de indigentes mientras que hace un a帽o eran 3,9 millones.

Una de las causas centrales de esta crisis social es el aumento de los precios de los alimentos, la inflaci贸n interanual de junio fue del 50,2 % y de los alimentos y bebidas de 53,2 %. La inflaci贸n de los sectores m谩s pobres fue del 57,6 %, debido al aumento de la canasta b谩sica alimentaria del Indec; son 7,4 puntos por encima de la inflaci贸n promedio.

Seg煤n puede leerse de las estad铆sticas que lleva adelante la subsecretar铆a de Mercados Agropecuarios del ministerio de Agricultura, las principales ganadoras durante el primer semestre del a帽o fueron las multinacionales extranjeras. Gracias a la suba internacional de los precios de los commodities del agro y a las bajas retenciones, el sector acumul贸 un r茅cord de u$s16.600 millones en el ingreso de divisas a partir de la exportaci贸n de granos, aceites y harinas.

El rubro granos, con una exportaci贸n de 27,8 millones de toneladas, es liderado por la empresa estatal china Cofco, con el 15,7% de las exportaciones. Le siguen en el ranking tres empresas de capitales norteamericanos que concentran casi el 40% de los env铆os de granos: Cargill con el 15,5%, ADM con el 12,5% y Bunge con el 11,92%. En el quinto puesto aparece la Asociaci贸n de Cooperativas Argentinas (ACA), una empresa de capitales nacionales con el 10%.

En el rubro de subproductos (harina y expeller de soja)lidera la multinacional de capitales suizos Viterra (ex Glencore) con el 19,3% de las exportaciones. Operando en la Argentina bajo el nombre de Oleaginosa Moreno, se qued贸 con casi la totalidad de la cuota de mercado de la empresa Vicent铆n, empresa nacional que entr贸 en default a fines de 2019. Junto con las nacionales Molinos Agro y ACA actualmente negocian para quedarse con la totalidad de Vicent铆n.

En segundo lugar aparece la Aceitera General Deheza, con el 13,9% del total. En el tercero, se encuentra Molinos Agro, el brazo agroindustrial de la familia P茅rez Companc, con el 13,4%. En el cuarto y quinto lugar, otra vez aparecen dos multinacionales norteamericanas: Cargill y Bunge.

En el rubro aceites, lidera nuevamente Viterra, con el 23,1% de las exportaciones, lejos le sigue Molinos Agro. El cuarto y quinto lugar es ocupado por las empresas norteamericanas AGD y Cargill.

El viento en popa en los negocios de las agroexportadoras dejan claro dos cuestiones: que el hambre de millones no se explica por la escasez de recursos alimenticios en el pa铆s, y que la emergencia alimentaria que reconoc铆a el propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tiene soluci贸n. La nacionalizaci贸n del comercio exterior mediante la expropiaci贸n de las grandes agroexportadoras permitir铆a que ni un pibe m谩s pase hambre en la Argentina.

Ganancias millonarias para grandes alimenticias y empresas de comercializaci贸n

Se suele decir que la econom铆a se desplom贸 en pandemia. Esto es en parte cierto: aument贸 la desocupaci贸n, cayeron los salarios y cerraron m谩s de 22.000 empresas. Pero para otros fue inexistente el desplome. La ganancia bruta interanual (1潞 trimestre 2020/2021) de algunas grandes empresas creci贸 de manera sideral. As铆 lo demuestran Mercado Libre, 389,1%; Los Grobo, 136,6%; Morixe, 110,1% y Molinos R铆o de la Plata, 96,1%.

Los datos se desprenden de un informe elaborado por Claudio Lozano, coordinador general del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas, quien destaca que la capacidad del poder econ贸mico para incidir sobre los precios y capturar los subsidios a la producci贸n puestos en marcha en el marco de la emergencia profundizaron la desigualdad en el reparto de los ingresos de la econom铆a.

En este sentido, durante el 2020, los salarios perdieron 0,8 puntos porcentuales; mientras que los impuestos por subsidios que aport贸 el Estado significaron una p茅rdida de 2 puntos porcentuales. A la par, cerraron 22.860 empresas. Quienes se beneficiaron de la captura del excedente fueron (son) el agronegocio, los grandes supermercados y empresas de comercializaci贸n como Mercado Libre, la actividad inmobiliaria y la renta financiera.

En este sentido, Lozano remarca que dentro de estos actores 芦se encuentran los responsables del hambre en la Argentina que, a partir de su capacidad para fijar precios, lograron traducir el excedente en ganancias millonarias禄. Se puede citar a Arcor, Mastellone, Molinos R铆o de La Plata, Ledesma, Morixe, Los Grobo y Cresud, empresas que vieron aumentar sus ganancias brutas interanuales entre un 24,6% y un 145,3%.

Respecto a los principales actores de comercializaci贸n, Lozano afirma que 芦las ventas y ganancias de estos grupos empresarios duplican pr谩cticamente en promedio la tasa de inflaci贸n. En particular, repasando las firmas presentadas muestran casos de expansi贸n brutal. Mercado Libre, por ejemplo, presenta una evoluci贸n en las ventas del 222 % y del 386 % de sus ganancias brutas禄.

El informe advierte que esta tendencia hacia la concentraci贸n, ampliaci贸n y captura del excedente se profundiza en el primer trimestre de 2021.

驴A qu茅 costo se produce?

En junio, en la f谩brica Arcor de Colonia Caroya, hab铆a 130 trabajadores, casi el 20% de la planta, con licencias entre contagiados y contactos estrechos. Y ni eso hizo que la empresa incremente las medidas de bioseguridad, todo el contrario, las fue relajando.

Por ejemplo, en el mes de marzo tuvieron m谩s contagios que todo el a帽o anterior, incluso con un trabajador que lamentablemente no lo resisti贸 y otros que llegaron a una situaci贸n de gravedad.

El comedor carece de ventilaci贸n, la planilla en la que se anotan los trabajadores al entrar a comer en vez de utilizarla para hacer un seguimiento de los contactos estrechos, la empresa jam谩s la tuvo en cuenta cuando aparec铆a un contagiado. En el ingreso de la f谩brica hab铆a una alfombra de desinfecci贸n que se rompi贸 pero la patronal dice que no hay presupuesto para reponerla.

Aun peor, los protocolos se activan solamente cuando est谩 la jefatura, dejando al turno de la noche sin protocolo. Los delegados tuvieron que presionar en enfermer铆a para que se a铆sle a una trabajadora que estaba con s铆ntomas. Al otro d铆a se confirm贸 el diagn贸stico positivo por covid-19.

Esta decisi贸n de la empresa de no mantener los protocolos eleva los casos de contagios entre el personal. A fines de mayo los delegados tuvieron que parar dos l铆neas porque se fueron m谩s de 6 trabajadores con s铆ntomas y algunos ya con diagn贸stico positivo y esto hablando de un solo turno.

Ante la falta de respuesta de la empresa los delegados fueron hasta la Municipalidad para pedir que realicen inspecciones, y la respuesta que obtuvieron fue un mont贸n de excusas para justificar que no lo har铆an.

Las patronales sean de empresas chicas o como este caso multinacionales tratan a las y los trabajadores como material descartable, reemplaz谩ndolos con personal eventual con el aval de los gobiernos de turno. Mientras el gobernador Schiaretti acusa a la sociedad de no cuidarse, permite que los trabajadores viajen en colectivos llenos o cumplan la jornada laboral con protocolos inexistentes o insuficientes.

Con hospitales al borde de colapso y otros ya colapsados, trabajadores de la salud literalmente agotados con jornadas interminables y alrededor de 5.000 contagios diarios en C贸rdoba, el gobierno provincial al igual que la oposici贸n macrista no dicen nada sobre los contagios en los lugares de trabajo.

Queda claro que para ellos la vida de los trabajadores no importa. No podemos dejar nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestras familias en manos de los que nos tratan como material descartable. Se necesita en cada lugar de trabajo comisiones de seguridad e higiene integradas por trabajadoras y trabajadores elegidos en asamblea que tengan el poder de parar l铆neas si no se cumplen con los protocolos y pelear por la vacunaci贸n total de los trabajadores.

El Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero (SAMC) emiti贸 un comunicado denunciando los atropellos de los empresarios que no respetan la emergencia sanitaria. 鈥淐omo consecuencia de los incumplimientos hay un incremento de casos positivos e incluso el lamentable fallecimiento de un trabajador鈥, aseguran en un comunicado emitido a principios de junio.

鈥淟a salud antes que las ganancias鈥, asegura el comunicado que los trabajadores de talabarter铆as. 鈥淓l sindicato argentino de la manufactura del cuero denuncia a las talabarter铆as Ruiz D铆az, Equicer, Cueros Santa Cruz, Profine, Ciase y Suam por exponer a sus trabajadores ante la pandemia de Covid -19 declarada por la Organizaci贸n Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020鈥, denunciaron.

Fuentes: www.estadodealerta.com.ar, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clar铆n, Anred, Red Eco Alternativo, La Retaguardia, APU, Canal Abierto, ipsnoticias.net