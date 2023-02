鈥溌緿贸nde est谩 el ajuste? No lo s茅, yo no lo encuentro鈥[1]

Mario Hernandez

Vamos a tratar de ayudar al presidente. De acuerdo al Monitor de Ajuste del Gasto de la consultora Analytica, el gasto primario devengado mostr贸 que en la tercera semana de enero hubo un descenso del 18,3 % real respecto del mismo per铆odo de diciembre y de 31,1 % en comparaci贸n con la misma semana de 2022. El economista Ricardo Delgado de la consultora explic贸 que 鈥渓a ca铆da estuvo enfocada en jubilaciones y pensiones debido a que el bono otorgado en 2021, tomado en pesos de diciembre de 2022, fue $ 6.000 superior al asignado para el trimestre diciembre, enero y febrero鈥. Una vez m谩s, el Gobierno recorta a los sectores m谩s vulnerables.

El a帽o tambi茅n hab铆a comenzado con una 鈥渄ecisi贸n administrativa鈥 -publicada en el Bolet铆n Oficial- mediante la cual el Gobierno recort贸 $ 327.000 millones para pol铆ticas alimentarias y otros programas sociales. Como detall贸 el informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en Pol铆ticas Alimentarias la baja en los fondos ser谩 superior a los $ 100.000 millones, en Asignaciones Familiares $ 90.000 millones, en el caso de las becas estudiantiles casi $ 60.000 millones y m谩s de $ 30.000 millones no ser谩n asignados para el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Seg煤n un informe de Emmanuel 脕lvarez Agis, en 2023 el Estado destinar谩 un punto del PBI menos que en 2019 (a帽o de ajuste macrista) para pagar jubilaciones, pensiones y ayudas sociales (10,4 % vs 11,4%).

Sigamos aportando datos al presidente. Seg煤n un an谩lisis del Centro de Estudios para la Recuperaci贸n Argentina (Centro RA), a cargo de Luis Tonelli,los recortes pegaron un salto en los 煤ltimos tres meses del a帽o pasado. En ese per铆odo, el gasto en jubilaciones y pensiones perdi贸 un 10 % con la inflaci贸n, es decir, medido en t茅rminos reales, ya que creci贸 a un ritmo del 74% anual, mientras que las asignaciones sociales descendieron un 13 % y los subsidios energ茅ticos nada menos que un 44 % que tuvo como contraparte el impacto en la suba de las boletas.

En enero de este a帽o parece no haberse detenido, m谩s bien lo contrario. Un informe sobre ejecuci贸n presupuestaria que elabora la consultora Analytica, que dirige Ricardo Delgado, estim贸 que 鈥渆n la cuarta semana de enero el gasto primario real cay贸 33,7% respecto de igual semana de diciembre, y 26,2% de un a帽o atr谩s鈥, en base una proyecci贸n de microdatos oficiales. Los mayores recortes fueron realizados en Obra p煤blica (-75,2%), Bienes y servicios (-66,1%), Programas sociales (-65,8%), Asignaciones familiares m谩s Asignaci贸n Universal por Hijo (-48,3%) y Transferencias a provincias (-43,7 %).

El presupuesto 2023, que hab铆a sido dise帽ado por Sergio Massa en Washington, ya preve铆a importantes recortes en los gastos para el a帽o en curso. Si se considera la inflaci贸n promedio para el a帽o (75,7 %), la variaci贸n en los fondos destinados a 鈥淧romoci贸n y Asistencia Social鈥 inclu铆an un descenso del 1,7 %. Mientras que lo destinado a 鈥淰ivienda y urbanismo鈥 cae en t茅rminos reales un 4,6 %. Las jubilaciones y pensiones tienen previsto un recorte de 4,3 % para este a帽o, que se suma al ya aplicado en 2022.

El Gobierno enfrenta la contradicci贸n de cumplir con las metas del acuerdo con el FMI y las elecciones en una situaci贸n de mayor degradaci贸n de las condiciones de vida de las mayor铆as populares y descontento social. Sin embargo, el oficialismo al poner en funcionamiento el Presupuesto 2023 ya decidi贸 avanzar con el ajuste. Mediante una decisi贸n administrativa recortaron $ 327.000 millones para pol铆ticas alimentarias y otros programas sociales en 2023. El objetivo es reducir el d茅ficit fiscal primario desde el 2,4% del PBI con el que habr铆a terminado 2022 hasta 1,9 % del PBI comprometido con el FMI.

El plan econ贸mico de Juntos por el Cambio es mayor ajuste

La conducci贸n nacional de Juntos por el Cambio (JxC) defini贸 armar una mesa pol铆tica y mantuvo su primer encuentro el lunes 6 de febrero. En la reuni贸n acordaron un plan econ贸mico que contiene una mega devaluaci贸n, la eliminaci贸n de subsidios y la desestabilizaci贸n de la actual gesti贸n de Sergio Massa al frente del ministerio de Econom铆a.

Seg煤n explic贸 Roberto Navarro en el pase en El Destape Radio con Roberto Caballero, van a hacer una fuerte devaluaci贸n y llevar el precio del D贸lar Oficial al del Contado con Liquidaci贸n. 鈥淓llos quieren eliminar la brecha pero sin sacar el cepo鈥, afirm贸 el conductor de Navarro 2023 luego de conocer los detalles de lo discutido en la mesa opositora.

De esta forma, llevar铆an el d贸lar que se utiliza para exportar de 190 pesos a 360 pesos. Una suba de aproximadamente un 90%. El plan econ贸mico, que junta las propuestas de Carlos Melconian y del equipo de Hern谩n Lacunza, fue aprobado por todos los sectores de Juntos por el Cambio, incluso los radicales.

Adem谩s, advirtieron que eliminar谩n todos los subsidios a las tarifas y buscar谩n bajar las cargas sociales. Por lo tanto, 鈥渆l golpe de precios que se tendr谩 en los primeros seis meses de gobierno, va a ser brutal鈥, admiti贸 Navarro. Con la eliminaci贸n de los subsidios, habr铆a un aumento en las tarifas de luz y gas del 270%.

Tambi茅n desde Juntos por el Cambio aseguraron que postergar谩n los pagos de la deuda en pesos, sin definir de qu茅 manera lo resolver谩n. 鈥淓st谩n proponiendo un plan muy fuerte para el primer semestre y bombardeando el plan actual鈥, indic贸 Navarro.

鈥淟a Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reuni贸 hoy y manifest贸 preocupaci贸n ante la grave situaci贸n econ贸mica que el Gobierno Nacional le dejar谩 al pr贸ximo gobierno, que no hace m谩s que perjudicar a los argentinos, a los que condenan a este estancamiento permanente. Asimismo, consider贸 que la situaci贸n ser谩 mucho peor que la recibida en 2015鈥, indic贸 la coalici贸n opositora en un comunicado difundido tras la reuni贸n.

Tambi茅n se hizo menci贸n a la 鈥渆ntrega arbitraria de tierras a supuestos mapuches, que no son originarios del territorio argentino鈥. 鈥淩atificamos que esa decisi贸n va a ser dejada sin efecto por un pr贸ximo gobierno de Juntos por el Cambio鈥, indicaron desde la mesa nacional.

Un paliativo

Mientras suben los precios, las tarifas y aplican recortes del presupuesto, el Gobierno opt贸 por lanzar un anuncio que alivia parcialmente la situaci贸n de unos 600.000 trabajadores que perciben ingresos apenas por encima de la canasta de pobreza.

El Gobierno anunci贸 que igualar谩 el tope de ingresos familiares con el m铆nimo no imponible del Impuesto a las ganancias de la cuarta categor铆a, es decir, del impuesto que recae sobre salarios y jubilaciones.

El nuevo tope de ingresos para percibir asignaciones pasar谩 de $ 158.000 a $ 404.000 a partir de marzo.

Seg煤n informaron, 鈥渟e incluyen al sistema de las Asignaciones Familiares a 900.000 nuevos ni帽os, ni帽as y adolescentes, hijas e hijos de m谩s de 600.000 trabajadoras y trabajadores鈥. Tambi茅n aclararon que el tope de las asignaciones se actualizar谩 cada vez que se modifique el piso de Ganancias.

En t茅rminos presupuestarios se estima que esta medida representar谩 $ 4.000 millones por mes, cuando solamente por sobre cumplir en 0,1 % del PBI la meta de d茅ficit fiscal pactada con el FMI el Gobierno se ahorr贸 el equivalente a unos $ 60.600 millones (a precios de 2022).

Jubilaciones: el aumento de marzo pierde contra la inflaci贸n y el Gobierno anunci贸 un bono

El viernes 10 se anunci贸 el aumento trimestral de marzo de las prestaciones de Anses del 17,04%. El haber m铆nimo quedar谩 en $ 58.665, menos de lo que percibieron en febrero ($ 50.124 + $ 10.000 por el bono), por lo que el Gobierno tuvo que anunciar un nuevo bono de hasta $ 15.000 por tres meses. La Asignaci贸n Universal por Hijo, que tambi茅n se actualiza por el 铆ndice de movilidad, se elevar谩 de $9.795 a $11.464.

Fernanda Raverta, directora de Anses, acompa帽ada por Sergio Massa finaliz贸 el anuncio asegurando que, con este aumento, 鈥渘ing煤n jubilado va a cobrar menos de 73.000 pesos鈥.

Los incrementos otorgados con la f贸rmula de movilidad quedaron muy por detr谩s de la inflaci贸n. En diciembre, el haber m铆nimo (sin bono) acumulaba una p茅rdida del 11 % en t茅rminos reales en los 煤ltimos tres a帽os, tras haber subido 320% en forma acumulada entre diciembre 2019 y diciembre 2022, por debajo de la inflaci贸n que acumul贸 371% en el mismo per铆odo.

Por su parte, la p茅rdida de poder adquisitivo llega hasta 18 % con los haberes m谩ximos, que se incrementaron 286% en forma acumulada en los 煤ltimos tres a帽os.

En el caso del haber m铆nimo, el Gobierno tuvo que anunciar un bono de $ 15.000 mensuales, para llevar el ingreso total a $ 73.665, lo que representar铆a un 17 % m谩s que lo percibido en el trimestre anterior. Por su parte, los haberes de dos m铆nimas para arriba, que no perciben bono, seguir谩n arrastrando un profundo deterioro.

La paradoja para el Gobierno es que estos bonos no podr谩n dejar de implementarse porque los aumentos por la movilidad quedar铆an anulados si los jubilados que cobran la m铆nima pierden el cobro de los bonos. Cabe recordar que el haber m铆nimo apenas representa menos de un tercio de lo que vale la Canasta del Jubilado que elabora la Defensor铆a de la Tercera Edad, de $ 151.478 en octubre de 2022.

Por ello, el Defensor de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino, est谩 exigiendo al Gobierno Nacional, que se integre una suma de $ 50.000 a partir del mes de marzo 2023, a todos los haberes de los 7.200.000 beneficiarios del Sistema Nacional e igual suma al mill贸n de pensiones no contributivas.

La inflaci贸n se volvi贸 a acelerar a 6 % en enero

Mientras Alberto Fern谩ndez plantea que se trata de un problema 鈥渁utoconstruido鈥, la inflaci贸n se volvi贸 a acelerar en el primer mes de 2023 y el Indice de Precios al Consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (Indec) trep贸 hasta el 6 % mensual. De esta forma, el 铆ndice interanual (de los 煤ltimos 12 meses) acumula 98,8 %.

El 2022 hab铆a cerrado con un incremento de precios del 94,8 % anual, el nivel m谩s alto en 32 a帽os, desde 1991, que fue superado ahora por el dato de enero. Y en diciembre pasado el indicador ya hab铆a dado por encima del 5 % mensual, contradiciendo las perspectivas de Sergio Massa de desacelerar los precios.

De acuerdo al informe publicado el martes 14 por el Indec, 鈥渓a divisi贸n de mayor aumento en el mes fue Recreaci贸n y cultura (9,0%), principalmente por la incidencia que tuvo el aumento de los servicios de turismo a ra铆z de la temporada de vacaciones, y del servicio de televisi贸n por cable鈥. 鈥淪iguieron en importancia en t茅rminos de mayor suba mensual las divisiones Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (8,0%), impulsada en gran parte por el alza de las tarifas de servicios p煤blicos, y Comunicaci贸n (8,0%), por las subas en los servicios de telefon铆a e internet鈥.

Asimismo, 鈥渆l aumento de Alimentos y bebidas no alcoh贸licas (6,8%) fue lo que m谩s incidi贸 en todas las regiones. Al interior de la divisi贸n se destac贸 la suba de los precios estacionales de Frutas y Verduras, tub茅rculos y legumbres. A su vez, aunque con menor alza que los anteriores, sobresali贸 la incidencia de Pan y cereales y Carnes y derivados鈥, detall贸 el Indec.

Las perspectivas de precios para 2023 no son muy optimistas. En el mejor de los casos, los analistas privados prev茅n la continuidad de una inflaci贸n cr贸nica en torno al 98 % anual y apenas una baja al 80 % anual en dos a帽os, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. El gobierno insiste con la proyecci贸n de 60 % del Presupuesto (con la intenci贸n de atar los salarios), meta ficticia que ya empieza a derribarse en el primer mes del a帽o.

Mientras el Gobierno propone algunos parches para limitar la suba de precios, basados esencialmente en programas de precios con empresas y supermercados como 鈥淧recios Justos鈥, sigue implementando a rajatabla un programa inflacionario y de ajuste pactado con el FMI.

Los acuerdos de precios, si bien pueden tener alg煤n efecto en ciertas g贸ndolas, los resultados son muy limitados porque las condiciones las terminan poniendo las empresas. El Secretario de Comercio, Mat铆as Tombolini, reconoci贸 en una Comisi贸n de Diputados que en el programa Precios Justos el nivel de cumplimiento de las empresas en relaci贸n al stock entregado fue entre el 50 y el 60 %.

Se difundi贸 que 24 de las 30 empresas que participaron del programa incumplieron. Entre ellas, Fargo, Arcor, Danone, Pepsi, Las Mar铆as, Johnson y Johnson, Nestl茅, Unilever y Mondelez, entre otras.

El nuevo programa Precios Justos 2 no s贸lo permite una pauta de incremento de los productos que lo componen de 3,2% mensual hasta junio, sino que para un conjunto de casi 2.000 precios que quedar谩n 鈥渇ijos鈥 a partir de marzo, el Gobierno les autoriz贸 una suba de 9 % en febrero. A esto hay que agregar que el alcance s贸lo abarca a grandes supermercados, no llega a comercios de barrio ni cadenas regionales, que son los lugares donde consumen a diario quienes tienen menores ingresos.

M谩s all谩 de las 鈥渇allas鈥 del dise帽o o implementaci贸n, y fundamentalmente de no cuestionar el elevado nivel de ganancias de las empresas alimenticias y de productos de primera necesidad, estos acuerdos de precios act煤an sobre las consecuencias y no sobre las causas de la inflaci贸n.

El Gobierno no ataca los problemas de fondo que ocasionan la inflaci贸n, como la escasez de divisas (por los pagos de deuda p煤blica y privada, la fuga de capitales, las maniobras de sobrefacturaci贸n de importaciones por los grandes grupos, etc.), el ciclo de altas ganancias empresariales o el atraso productivo.

Estos problemas tienen una ra铆z com煤n en la orientaci贸n econ贸mica alrededor del acuerdo con el FMI. El propio programa del Fondo implica un contexto inflacionario utilizado para licuar partidas del gasto social y en la perforaci贸n de los salarios, en tanto que profundiza el problema de escasez de divisas ya que su acumulaci贸n tiene un fin privilegiado: pagar la deuda. Al tiempo que incluye una serie de recortes en subsidios econ贸micos a las grandes empresas de servicios que se compensan con subas de tarifas a consumidores y la industria para no afectar las ganancias de las privatizadas, que alientan la suba de precios. Y habilita incrementos de precios de otros insumos b谩sicos como los combustibles.

Tampoco enfrenta al poder concentrado que tienen las grandes alimenticias, que llega al punto de que dos o tres firmas pueden repartirse la casi totalidad de las ventas en su sector. Un ejemplo es el caso de la empresa Ledesma, que tiene una posici贸n l铆der en la producci贸n y comercializaci贸n de az煤car controlando el 40 % de esta rama.

En este contexto, es urgente una suba de emergencia del salario, las jubilaciones y de los programas sociales para recuperar lo perdido desde el 2015. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta de pobreza, en diciembre de $152.515, en el camino de lograr un salario m铆nimo igual a la canasta familiar que los trabajadores del Indec calcularon en $ 238.680 para diciembre.

La Unidad Piquetera levant贸 el acampe en la 9 de Julio

Las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera levantaron el jueves 16 el multitudinario acampe que manten铆an desde la tarde del mi茅rcoles sobre la avenida 9 de Julio frente a la sede del ministerio de Desarrollo Social, en reclamo por las bajas en el programa Potenciar Trabajo.

芦Levantamos el acampe d谩ndole continuidad al plan de lucha, aunque no obtuvimos respuesta. Nos vamos a reunir ma帽ana para definir qu茅 nueva medida vamos a tomar la semana que viene禄, dijo el dirigente de la UP y referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

La decisi贸n fue adoptada en una asamblea que tuvo lugar en la zona del acampe durante la cual se resolvi贸 desconcentrar la movilizaci贸n.

La decisi贸n de acampar sobre la principal avenida de la Ciudad fue tomada el mi茅rcoles a las 19:00 en una asamblea, luego de una jornada de protesta que comenz贸 a las 15:00 y que se mantuvo toda la tarde frente al edificio de la cartera de Desarrollo Social, ubicado en la intersecci贸n de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

Belliboni asegur贸 que si bien levantan el acampe, 芦retomar谩n las asambleas禄 para decidir c贸mo continuar. 芦El 3 de marzo vamos a un plenario para elaborar un plan de lucha para los pr贸ximos meses que no acepta el ajuste que se da sobre los trabajadores禄, indic贸.

Mientras tanto la ministra, Victoria Tolosa Paz, critic贸 duramente a las organizaciones piqueteras que el mi茅rcoles iniciaron un acampe sobre la avenida 9 de Julio contra el recorte de 160.000 planes del Potenciar Trabajo.

芦Lo que necesita el ministerio de Desarrollo Social es poner todo el esfuerzo en la inclusi贸n educativa y laboral del Potenciar Trabajo, lejos del piquete, lejos de la extorsi贸n en funci贸n de algunos intereses que est谩n muy lejanos a los que tiene que tener el Ministerio禄, afirm贸 la ministra. Cuestion贸 con dureza puntualmente al Polo Obrero y a Barrios de Pie-Libres del Sur y dem谩s organizaciones, acus谩ndolos de 芦hacer pol铆tica y posicionarse en un a帽o electoral utilizando a los m谩s pobres禄.

Por su parte, la Unidad Piquetera denuncia un 芦ajuste禄 en torno a 154.441 beneficiarios, quienes en febrero percibieron solo la mitad del monto total ($ 32.000) y que el paso siguiente ser谩 la baja del plan.

芦En el caso de Unidad Piquetera estamos hablando de 6.000 personas que no encuentra Belliboni. Que las traiga y que haga una fila en el ministerio de Desarrollo Social y nosotros le validamos la identidad. 驴Qu茅 pasa? No las encuentra. 驴Qu茅 pasa? Evidentemente cuando daba el presentismo y certificaba actividades, no estaban禄, critic贸 Tolosa Paz.

Al ser consultada respecto a si se trata de un caso de clientelismo, la ministra dijo que hay una causa abierta en la Justicia y que desde su cartera aportaron informaci贸n.

芦Hoy cerramos la liquidaci贸n con 100.000 titulares que se van a dar de baja porque no hicieron el proceso de validaci贸n. Toda esa informaci贸n va a la causa en este caso y es la Justicia que investiga禄, sentenci贸.

La funcionaria del gobierno del Frente de Todos pidi贸 a los dirigentes piqueteros que el esfuerzo que hacen en organizar un acampe, trayendo a la gente en colectivos y poniendo ba帽os qu铆micos, lo pongan en ayudar a quienes no pudieron hacer el tr谩mite de validaci贸n de datos.

芦El piquete no es la contraprestaci贸n del Potenciar Trabajo, la extorsi贸n no es la contraprestaci贸n del Potenciar Trabajo, el llevar a pibes y pibas al acampe de la 9 de julio, nenes de 4 a帽os que ves con su mam谩, no es la contraprestaci贸n del Potenciar Trabajo禄, concluy贸.

El l铆der del Polo Obrero le respondi贸 a la ministra Tolosa Paz, que acus贸 a las organizaciones de 芦extorsi贸n禄. Lo hizo a trav茅s de su cuenta de Twitter y la compar贸 con la gesti贸n pasada de Cambiemos en el ministerio, que estuvo a cargo de Carolina Stanley.

芦Extorsi贸n es la palabra que utilizaba Stanley, la ministra de Macri ante cada manifestaci贸n. Se parecen cada vez m谩s al Macrismo. Ajuste y estigmatizaci贸n a los trabajadores禄, tuite贸 Belliboni.

芦La UP no est谩 dispuesta aceptar que personas en estado de vulnerabilidad casi total, sean las v铆ctimas de este ajuste. Reclamamos que se suspenda todo ajuste a los que menos tienen, que se abran los programas para los que lo necesitan, y se aumente el monto miserable que cobran los compa帽eros que tienen un Potenciar Trabajo禄, expresaron a trav茅s de un comunicado.

Espert pidi贸 芦bala禄 contra Eduardo Belliboni

El mi茅rcoles 8, en respuesta a una publicaci贸n en Twitter del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que apoyaba un corte de la Avenida General Paz en reclamo de luz y agua, el diputado de derecha de 芦Avanza Libertad禄, Jos茅 Luis Espert, public贸 una brutal amenaza e incitaci贸n a la violencia contra el referente.

Desde esa red social, Espert escribi贸 que 芦Est谩 claro que si no es por guita, no apoy谩s las protestas. C谩rcel o bala para vos Belliboni que lucr谩s con los pobres. Sos el peor capitalista aunque la juegues de trosko. Sos rapi帽a de la peor cala帽a, el que lucra con los pobres. Basura禄.

Como es evidente, la publicaci贸n del diputado de derecha es una clara amenaza de muerte e instigaci贸n a cometer atentados contra Belliboni, en un marco en el cual, hace pocos meses, se atent贸 contra la vicepresidenta de la Naci贸n, Cristina Kirchner.

Estos sectores que hablan de 芦libertad禄 son los principales instigadores de la violencia pol铆tica en el pa铆s, en este caso buscando adem谩s que sus ataques sean funcionales a un plan de criminalizaci贸n de la protesta y de la pobreza, en un pa铆s profundamente desigual donde millones est谩n en la miseria y unos pocos se llevan fortunas.

Esta amenaza desde Twitter se da adem谩s en el marco del desarrollo de jornadas de protesta de sectores de los movimientos sociales opositores, contra la baja de 160.000 planes Potenciar Trabajo dispuesta desde el ministerio de Desarrollo Social, en el marco de un plan de ajuste.

Desde el Partido Obrero, organizaci贸n de la que es parte Belliboni, informaron que 芦vamos a presentar acciones legales禄. Tambi茅n llaman 芦a rodear de solidaridad la lucha piquetera y a derrotar la ofensiva de ajuste promoviendo la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados禄.

Eduardo Belliboni le respondi贸 a Espert

El dirigente del Partido Obrero le respondi贸 al diputado libertario que pidi贸 para 茅l 鈥渃谩rcel o bala鈥 y lo se帽al贸 por las protestas. 鈥淐laramente la amenaza no est谩 dirigida a una persona, sino a una lucha鈥, asegur贸 el dirigente social.

鈥Lo raro es que el crea que un capitalista es algo malo鈥, se帽al贸 Belliboni. Y explic贸 que en su mensaje, Espert 鈥渓o pone como una cosa negativa鈥. All铆, el libertario le dice que es 鈥渃apitalista aunque juegue de trosko鈥

Por eso, el dirigente del PO le contest贸: 鈥淓s un detalle dentro de su propio texto en el que revela su subconsciente. Sabe que el capitalismo est谩 en crisis y hace mucho mal鈥.

Consultado sobre la amenaza en su contra, Belliboni expres贸 que 鈥渆l problema es que hay un discurso de odio en el pa铆s禄. 芦Muchos dirigentes compiten para ver qui茅n es el m谩s antiobrero, el que m谩s odia a los pobres鈥.

Para el dirigente social, este discurso tiene una base en las operaciones de prensa que se hicieron de manera constante sobre su persona y sobre las organizaciones populares. En este punto, se帽al贸 al propio Gobierno por formar parte del armado.

鈥淪e ve que es el clima que han creado. De m铆 han dicho cualquier barbaridad. Me han dicho multimillonario. Eso es muy funcional a todo esto tambi茅n. Eso sali贸 de las usinas del Gobierno. Yo vivo hace 50 a帽os en el mismo barrio. No tengo patrimonio鈥, denunci贸.

Luego, explic贸 los motivos de esta campa帽a: 鈥淪e estructura un discurso en el que la gente que la pasa mal, que no est谩 bien, en vez de reclamar sus salarios se queja porque nosotros tenemos a veces que cortar la calle porque hay una situaci贸n social extrema鈥.

Finalmente, Belliboni cuestion贸 a la actual ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y asegur贸 que su pol铆tica se basa en el ajuste que le reclama el Fondo Monetario Internacional.

鈥淓l tema de las bajas del Potenciar Trabajo es un ajuste contra los que menos tienen. Estamos hablando con los funcionarios de Desarrollo Social para que corrijan una medida absolutamente negativa鈥, revel贸.

Adem谩s, Belliboni apunt贸: 鈥淗ay gente que no pudo hacer la virtualidad aunque quisiera. Hay un reconocimiento del resto que no lo puede hacer. Gente con par谩lisis facial. El Estado tiene que ir al barrio y no la gente ver si puede conectarse. Para nosotros esto es por la presi贸n del FMI de que hay que ajustar鈥.

Paritarias

D铆as despu茅s de la protesta frente a la casa de 鈥淕ran Hermano鈥, que logr贸 filtrarse en el programa con m谩s audiencia del pa铆s el domingo 12, los trabajadores nucleados en el Sindicato Argentino de Televisi贸n, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) se movilizaron al ministerio de Trabajo el mi茅rcoles 15, donde se realiz贸 una nueva audiencia de conciliaci贸n con las patronales del sector.

Exigen un aumento salarial del 24% para el per铆odo enero-marzo y denuncian que progresivamente los ingresos siguen perdiendo poder adquisitivo m谩s all谩 de las promesas de 鈥渞ecuperaci贸n salarial鈥 que nunca se cumplieron.

Tal como se vot贸 en las asambleas de diferentes hospitales e instituciones de C贸rdoba pertenecientes a la Coordinadora Salud Unida, el 15 de febrero, se llev贸 a cabo un paro con asistencia a los lugares de trabajo durante 24 horas. Durante la ma帽ana, en diferentes nosocomios, se realizaron asambleas y si no hay respuestas ante las demandas, se prev茅 continuar con medidas pr贸ximamente.

La medida se realiz贸 debido a 鈥渆l incumplimiento por parte de las autoridades provinciales de lo acordado meses atr谩s frente a los reclamos efectuados por quienes nos desempe帽amos en este sector. Estas acciones se implementar谩n tambi茅n como rechazo al despido arbitrario de una compa帽era m茅dica del Hospital Elpidio Torres y para exigir su pronta reincorporaci贸n a su lugar de trabajo. En el marco de nuestros reclamos, ratificamos la solicitud de salarios dignos, que a la fecha no se han cumplimentado, as铆 como la incorporaci贸n de personal y las mejoras en las condiciones laborales que posibiliten una atenci贸n digna de la salud de la poblaci贸n de nuestra provincia鈥.

Durante la jornada la Coordinadora emiti贸 un nuevo comunicado en respuesta a los medios oficiales, mediante entrevistas al Dr. Carlos Giordana, director de Hospitales de Capital, quien al ser consultado por la medida justific贸 el despido de la m茅dica intensivista del Hospital Elpidio Torres. En virtud de desmentir sus dichos, expresan que: 鈥渆l cese de su contrato es el final de una serie de episodios de maltrato institucional y persecuci贸n por las actividades realizadas en defensa de los derechos laborales y de la salud p煤blica. Cabe aclarar que la m茅dica del hospital fue retirada violentamente por la fuerza policial y autoridades de la instituci贸n cuando se encontraba atendiendo pacientes. Es preciso destacar que no existieron advertencias, llamados de atenci贸n ni sanciones previas, seg煤n la ley de procedimiento administrativo por parte de las autoridades pertinentes, que justifiquen las calumnias vertidas por las autoridades, respecto del profesionalismo de nuestra compa帽era. Por lo cual no hay ninguna causa de despido; lo propio indica la notificaci贸n formal que recibi贸 la doctora que alude al art.6潞 del contrato que indica rescisi贸n unilateral y sin causal. Llaman la atenci贸n las acciones de un gobierno que despide sin causa a una m茅dica que asisti贸 a la poblaci贸n durante toda la pandemia y es 煤nico sost茅n de cuatro hijas鈥.

Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas realizaron un nuevo paro de 48 horas, con guardias m铆nimas, a partir del mi茅rcoles 8 de febrero, para seguir reclamando por una urgente recomposici贸n salarial, ante la falta de respuestas tanto de las autoridades del nosocomio como del Gobierno nacional.

Los reclamos principales que motivaron el paro fueron un aumento salarial por fuera de la paritaria (dado que la misma fue considerada como 鈥渋nsuficiente鈥), un bono de $100.000, (s贸lo se pagaron $30.000), recategorizaciones de los sectores profesionales y no profesionales del hospital, licencias especiales y pases a planta.

Mirtha Jaime, presidenta de CICOP Posadas y coordinadora de hospitales nacionales de la Federaci贸n de Profesionales de la Salud (Fesprosa), explic贸 en relaci贸n con la medida: 鈥淓l Gobierno cort贸 todo di谩logo con los profesionales y trabajadores en conflicto鈥.

鈥淓l 90% de los trabajadores del hospital est谩 en condiciones precarias, y el Estado nacional -que hace 30 a帽os administra el hospital directamente- no ha tenido la decisi贸n pol铆tica de resolver el trabajo decente para los 5.000 trabajadores que pusieron todo de s铆 para enfrentar la pandemia, con m谩s del mil enfermos y cinco compa帽eros fallecidos鈥, concluy贸 la gremialista.

El mi茅rcoles 15 de febrero sali贸 un comunicado del Cuerpo de delegados del sindicato Luz y Fuerza, en el cual hacen una cronolog铆a mencionando los aumentos que hubo en 7 cuotas a lo largo del a帽o: en abril fue del 14%, junio 6%, julio 9%, septiembre 12%, noviembre 12% y diciembre 10%.

En el mes de febrero estaba pautado un aumento del 5%, pero mediante revisi贸n dieron otro aumento del 6%, llegando a un total del 11% y dando por terminado el per铆odo anterior.

En dicho comunicado dice que el aumento total fue del 102% anual, pero con los 7 incrementos sumados, da un total de 74%. En las cuentas suman la bonificaci贸n anual por eficiencia, el presentismo y el bono como parte del acuerdo de las paritarias. Esas cuentas contrastan con las de los trabajadores del sector el茅ctrico que en octubre y noviembre del a帽o pasado se manifestaron en las puertas del sindicato de Luz y Fuerza Capital porque sus sueldos se desvanec铆an mes a mes con una inflaci贸n que golpeaba a todas y todos los trabajadores de estas empresas.

El secretariado de la Asociaci贸n Bancaria (AB), que encabeza Sergio Palazzo, anunci贸 un paro de 24 horas para el jueves 23 de febrero y reiter贸 el reclamo 鈥渆n defensa del salario鈥 y en rechazo a la 鈥減ostura provocadora de las C谩maras empresariales鈥, en el marco de la negociaci贸n paritaria que llevan adelante.

El gremio que conduce Sergio Palazzo pide un entendimiento corto por arriba de la inflaci贸n y que las entidades aporten a soportar la carga impositiva de Ganancias que recae sobre los empleados: 芦Debe ser parte de una soluci贸n el tema del Impuesto a las Ganancias, mientras se discuten los proyectos presentados sobre la modificaci贸n a la ley禄.

La Uni贸n Tranviarios Automotor (UTA) acord贸 el viernes 10 con la Federaci贸n Argentina de Transportadores Automotor de Pasajeros (Fatap) un 10% de aumento salarial para enero, 10% para marzo y 7% para mayo, lo que alcanza a los conductores de corta y media distancia.

鈥淓l acumulativo semestral llega al 29,47%鈥, report贸 el Ministerio de Trabajo en su cuenta de la red social Twitter.

Asimismo, indic贸 que se paut贸 una revisi贸n en el pr贸ximo mes de julio.

Por su parte, la UTA inform贸 en un comunicado que 鈥渆l pago del reajuste del mes de enero se har谩 efectivo el d铆a 23 de febrero鈥.

La Asociaci贸n de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA) que encabeza Ra煤l V谩zquez, comenz贸 un cese de actividades por 24 horas el mi茅rcoles 8 de febrero desde las 7:30 horas, en las terminales R铆o de La Plata y APM Terminals del Puerto de Buenos Aires.

La medida, seg煤n fuentes gremiales, 鈥渟e lleva a cabo ante la falta de acuerdo y al estar agotadas las instancias de di谩logo con el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) ante el ministerio de Trabajo de la Naci贸n鈥.

El sindicato explic贸 que la acci贸n 鈥渁fectar谩 la actividad del comercio exterior鈥 por un monto que estiman en U$S 23 millones diarios.

Ra煤l V谩zquez, titular de AEDA se帽al贸 que 芦hemos sido claros desde el inicio de la negociaci贸n. Nosotros entendemos fundamental una urgente recomposici贸n acorde a la realidad inflacionaria, y la 煤ltima oferta del CDA por un 34% es absolutamente inaceptable禄. El dirigente explic贸 que los trabajadores que representan 芦no est谩n dispuestos a aceptar acuerdos que no representen los efectos de la inflaci贸n禄.

La propuesta del sector patronal implica una suba acumulada del 92% para los alrededor de 8.000 empleados que se encargan de garantizar la documentaci贸n necesaria para viabilizar todas las operaciones del comercio exterior. Si bien no se trata de un gremio operativo en las propias terminales representa un eslab贸n fundamental para garantizar el flujo del comercio exterior y la cadena de suministro de exportaciones.

Si bien la medida fue anunciada por un per铆odo de 24 horas, el propio Ra煤l V谩zquez manifest贸 desde uno de los piquetes que se realizaron en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires que 芦si esto no se soluciona no vamos a levantar la medida y mantendremos el paro por tiempo indeterminado鈥. A la vez aclar贸 que 鈥渓a responsabilidad por esta situaci贸n es enteramente del Centro de Despachantes de Aduanas鈥

La propuesta empresaria llevar铆a el salario bruto de los empleados hasta poco menos de $100.000 equivalentes a $83.000 de bolsillo. La l铆nea de pobreza se ubica hoy en casi el doble de ese monto destacan desde el gremio.

El paro qued贸 en pausa tras 12 horas de cese de actividades. La medida de fuerza se destac贸 por el bloqueo al ingreso a la terminal de hasta 2.000 camiones.

El paro qued贸 en suspenso hasta el viernes, d铆a en que los representantes de la Asociaci贸n de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA) se reunieron en la cartera de Trabajo con las autoridades del Centro de Despachantes de Aduana para tratar de solucionar el conflicto.

Tambi茅n estall贸 un conflicto en Naturgy BAN, considerada la segunda mayor distribuidora de gas de la Argentina, por deudas salariales y la falta de pago de adicionales.

El jueves 9, integrantes de la Asociaci贸n del Personal Jer谩rquico de la Industria del Gas Natural (APIGAS) y Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (STIGAS) se concentraron frente a la sede de la firma para exigir se cumple con un remanente de aumento salarial cercano al 5 %, el pago de una bonificaci贸n anual correspondiente a 2022 y el extra correspondiente al D铆a del Trabajador/a de la Industria del Gas Natural.

Otra empresa que atraviesa una instancia de conflicto gremial es Baggio, que enfrenta el reclamo del Sindicato de Trabajadores de la Alimentaci贸n (STIA) San Luis por sueldos impagos en Juplast, una firma controlada, tambi茅n, por la familia que fabrica los jugos.

Juplast produce sorbetes y edulcorantes y no pag贸 los salarios correspondientes a los meses de diciembre y enero. Los Baggio afirmaron que saldar铆an las deudas de sueldos el 14 de este mes.

芦Volveremos a trabajar el 15, cuando se constante el cumplimiento del acuerdo al que se arrib贸 en la audiencia del ministerio del Trabajo禄, declar贸 en las 煤ltimas horas V铆ctor Leyes, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Alimentaci贸n (STIA) San Luis.

芦Muchos de nosotros hemos sido asistidos por vecinos, amigos y familiares con comida en nuestras mesas debido al atraso de pago, en medio de una situaci贸n econ贸mica extremadamente dif铆cil para las familias de Juplast禄, a帽adi贸. El n煤mero de familias afectadas por los sueldos impagos asciende a m谩s de 100.

La Mesa de Enlace se niega a revisar salarios

Por Alfonso de Villalobos

Los ruralistas consiguieron subsidios fiscales y financieros por $65 mil millones. El sindicato reclama mejorar la pauta del 70% acordada en agosto.

La Uni贸n Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) asegur贸 mediante un comunicado su disposici贸n de 鈥渋r hasta las 煤ltimas consecuencias鈥 en caso de que la Mesa de Enlace no modifique su actitud frente a la revisi贸n de la paritaria sectorial.

El sindicato exige que se sustancie la cl谩usula de revisi贸n pautada para el mes de enero para negociar el 煤ltimo tramo del per铆odo paritario 2022-2023. En agosto se hab铆a activado ese mecanismo que permiti贸 llevar los aumentos hasta diciembre por un equivalente al 70%. All铆 se estipul贸 que en el primer mes de este a帽o se realizar铆a una nueva reuni贸n para actualizar los haberes en funci贸n de la evoluci贸n de las variables econ贸micas.

Sin embargo, los representantes de la Mesa de Enlace dilataron el proceso y, en una 煤ltima instancia, pidieron un cuarto intermedio hasta el 14 de febrero.

En medio de estas negociaciones las patronales agrarias forzaron una reuni贸n con los ministros de Econom铆a y Agricultura, Sergio Massa y Juan Jos茅 Bahillo, para reclamar medidas tendientes a paliar los efectos de la sequ铆a en la producci贸n agropecuaria.

En solo una semana obtuvieron gran parte de lo que esperaban. El gobierno anunci贸 la creaci贸n de fondo de asistencia por un monto de $5.000 millones as铆 como una serie de beneficios impositivos y crediticios que implican un gasto tributario total por un monto equivalente a los $65.000 millones.

Adem谩s, las 鈥渕esas de trabajo鈥 que se desarrollaron durante una semana con autoridades de la AFIP y el Banco Naci贸n derivaron en medidas como la suspensi贸n de los anticipos del Impuesto a las Ganancias, la suspensi贸n de juicios de ejecuci贸n fiscal y de embargos de cuentas corrientes y la refinanciaci贸n por 360 d铆as de cr茅ditos vigentes especialmente con la banca p煤blica. El Banco Naci贸n destinar谩 una partida de $50.000 millones para ofrecer cr茅ditos blandos (con una tasa 15 puntos por debajo del mercado) para que productores agropecuarios financien arriendos para la pr贸xima campa帽a, capital de trabajo y compromisos comerciales.

Adem谩s, consiguieron la desafectaci贸n del c谩lculo de Ganancias de las ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequ铆a favoreciendo a unos 4.200 productores en todo el pa铆s y la reclamada derogaci贸n de la resoluci贸n del BCRA que incrementa el costo financiero de los productores de soja.

El alivio fiscal y financiero obtenido, sin embargo, no ayud贸 a modificar la actitud de las patronales agrarias con relaci贸n a sus propios trabajadores que reclaman el 鈥渦rgente tratamiento de la cl谩usula de revisi贸n鈥. 鈥淪abemos las dificultades que enfrentan muchos compa帽eros y quiero que sepan que vamos a ir hasta las 煤ltimas consecuencias鈥, avis贸 Jos茅 Voytenco, su secretario General.

Desde el gremio plantearon su malestar con la Mesa de Enlace, que nuclea a los principales empleadores, porque, a pesar de los constantes reclamos de la organizaci贸n, mantuvieron una 鈥渁bsurda e incomprensiva negativa鈥. La 煤ltima dilaci贸n hasta el 14 de febrero, en palabras de la UATRE, 鈥渇ue lo que colm贸 la paciencia del gremio鈥.

Voytenco manifest贸 que 鈥渆stamos intentando por todos los medios posibles obtener un incremento salarial que ayude a las familias rurales a paliar la inflaci贸n que d铆a a d铆a reduce su poder adquisitivo鈥 porque, detall贸, 鈥渃on una inflaci贸n anual del 94,8% en 2022 no pueden esperar que nos quedemos de brazos cruzados, necesitamos un refuerzo de lo que fue la paritaria obtenida en agosto del a帽o pasado鈥.

La paritaria en curso impacta de manera directa sobre los trabajadores rurales permanentes de prestaci贸n continua comprendidos en el R茅gimen Nacional de Trabajo Agrario de la Ley 26 727. Seg煤n datos de la Cuenta de generaci贸n de ingresos e insumo de mano de obra del INDEC, se trata de 328.000 trabajadores. A la vez, la misma fuente identifica 594.000 trabajadores rurales sin relaci贸n de dependencia cuyos haberes no se actualizan a partir de las negociaciones paritarias. Son el 65% de la fuerza de trabajo rural.

Tambi茅n fue a la Justicia contra el bono extra

La Mesa de Enlace fue a la Justicia en contra de un bono extraordinario de fin de a帽o para los trabajadores del sector rural. Se trata de una disputa que la dirigencia del campo tiene abierta con el gremio Uni贸n de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

En diciembre pasado en el marco de la Comisi贸n de Trabajo Agrario (CNTA), la Uatre logr贸 que el gobierno le concediera, al margen del bono de $ 24.000 dispuesto para todas las actividades, un extra de $ 26.000.

Esto fue sin el aval de las autoridades del sector, que rechazaron la medida y adujeron la situaci贸n de crisis en las econom铆as regionales, la suba de costos y la merma del ingreso de los productores por la sequ铆a.

鈥淓mpezamos una nueva etapa, para poner sobre la mesa la necesidad de mejorar salarios y terminar con la precarizaci贸n鈥

Por SiPreBA

Este jueves 9 de febrero, junto a m谩s de un centenar de referentes del sindicalismo, la pol铆tica y la comunicaci贸n, realizamos un acto como anuncio formal de la conquista hist贸rica y colectiva de la personer铆a gremial para nuestro sindicato, otorgada por la ministra de trabajo, 鈥淜elly Olmos鈥, el pasado 23 de enero.

Como parte central del acto, nuestro compa帽ero y Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Agust铆n Lecchi, sostuvo que lograr la personer铆a gremial implica 鈥渦n nuevo inicio鈥 para nuestro gremio de prensa, y que continuaremos 鈥減eleando por mejorar los salarios y terminar con la precarizaci贸n laboral鈥.

鈥淓sta organizaci贸n naci贸 el 7 de junio de 2015 tras un plebiscito masivo. No elegimos crear un sindicato 芦paralelo禄, sino que tuvimos que refundar el sindicato de prensa. Decidimos construir un sindicato que contenga a todos los trabajadores y las trabajadoras de la actividad, indistintamente de su simpat铆a pol铆tica o de su sector laboral, en medios privados, p煤blicos o autogestivos鈥, dijo Agust铆n Lecchi, compa帽ero de la Televisi贸n P煤blica, durante el que acto que hicimos en nuestra sede del SiPreBA, la cual est谩 en el edificio de nuestra Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

En nombre de toda la Comisi贸n Directiva, Agust铆n Lecchi tambi茅n agradeci贸 la decisi贸n de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel 鈥淜elly鈥 Kismer de Olmos, que luego de un 鈥減roceso largo y minucioso, donde hubo que demostrar cada afiliaci贸n, tal como exige la ley de asociaciones sindicales鈥, otorg贸 la personer铆a gremial.

Por su parte, la ministra Olmos destac贸 que otorg贸 la personer铆a gremial en el marco de los 40 a帽os de continuidad democr谩tica y se帽al贸: 鈥淟a democracia social se afirma y se sostiene en la ampliaci贸n de derechos de las y los trabajadores. Y eso requiere de una organizaci贸n gremial que lo haga posible. No hay derechos de las y los trabajadores de manera individual, s贸lo si existe una organizaci贸n gremial fuerte, unida, solidaria, con capacidad de lucha es que esos derechos se alcanzan y se sostienen鈥.

En el acto estuvieron presentes el secretario general de CTA Aut贸noma y secretario general de ATE, Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy; el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yaski. Tambi茅n enviaron saludos los secretarios generales de la CGT, H茅ctor Daer y Pablo Moyano, as铆 como participaron secretarias y secretarios generales de diversas ramas sindicales. Adem谩s se acercaron el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, legisladores nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, y representantes de la academia y la gesti贸n de la comunicaci贸n.

En el inicio de la jornada, adem谩s, en representaci贸n de todo el sindicato, les dirigentes Carla Gaudensi y 鈥淧aco鈥 Rabini hicieron entrega de una menci贸n especial de agradecimiento a nuestro abogado, Guillermo Gianebilli, art铆fice fundamental de la conquista de la personer铆a.

Sobre el cierre, Lecchi subray贸: 鈥淓l 50% de nuestro gremio tiene m谩s de un trabajo para que le alcance el sueldo. Hacen malabares para llegar a fin de mes y eso tambi茅n precariza nuestra tarea de comunicar. Esperamos construir un canal de di谩logo fruct铆fero con las C谩maras del sector y cada empresa porque de todos depende revertir esta dram谩tica situaci贸n鈥.

Participaron tambi茅n del acto: el secretario general de la Asociaci贸n de Prensa de Santa Fe y Adjunto en Fatpren, Pablo Jim茅nez; el secretario general del Sindicato de Prensa de Neuqu茅n y secretario gremial de Fatpren, Flavio Ram铆rez; la secretaria general del Cispren y secretaria de Organizaci贸n de Fatpren, Mar铆a Ana Mandakovic; el secretario general de ATE Capital, Daniel 鈥淭ano鈥 Catalano; la secretaria adjunta de ATE Capital, Agustina Panissa; el secretario general de la Asociaci贸n Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto 鈥淏eto鈥 Pianelli; la secretaria general de AGD-UBA, Ileana Celotto; la secretaria general de choferes particulares, Andrea Aranda; el secretario general de FEDUBA; Pablo Perazzi; la secretaria general de Sadop Capital, Alejandra L贸pez; el secretario general de Soeesit, Carlos Zolezzi; el secretario general de Foetra, Claudio Mar铆n; y Gustavo Chizolini y Alejandra G贸mez de UTE; la secretaria adjunta de la UTEP, Dina S谩nchez; la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola.

Tambi茅n estuvieron la presidenta de la Agencia T茅lam, Bernarda Llorente; el vicepresidente del Enacom, Gustavo L贸pez; la titular de la Defensor铆a del P煤blico, Miriam Lewin; la subsecretar铆a de Coordinaci贸n Pol铆tica e Institucional de la Jefatura de Gabinete, Ana Portaneri; el director del Mercado Central, Nahuel Levaggi; Gonzalo Carbajal, coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisi贸n Digital Terrestre (TDA).

Adem谩s, en el acto de SiPreBA por su personer铆a gremial, estuvieron: las y los legisladores porte帽os Maru Bielli, Manuel Socias, Juan Mondarelli y Javier Andrade (FDT); Gabriel Solano (FIT); las y los diputados nacionales Natalia Zaracho (FDT), Miryam Bregman, Nicol谩s del Ca帽o (FIT), M贸nica Macha (FDT).

A su vez, participaron Mar铆a del Carmen Verd煤 (Correpi), Diego Morales (CELS), Dami谩n Loreti, Elizabeth G贸mez Alcorta, Diego de Charras (vicedecano UBA Sociales), Larisa Kejval 鈥 (Directora Comunicaci贸n UBA), Martin Becerra (investigador UBA y Conicet), Luis Lazzaro (Coalici贸n por una Comunicaci贸n Democr谩tica), Guillermo Saucedo (Ucaya) y Daniel Escribano (Departamento de Cultura, Arte y Comunicaci贸n de la Universidad de Avellaneda),

Desde el SiPreBA agradecemos a quienes se acercaron, tanto hoy como durante estos ocho a帽os, para darnos apoyo en nuestra tarea de construcci贸n, organizaci贸n y defensa del gremio de prensa.

Entrevista a Mat铆as Arena de la Comisi贸n Interna de Clar铆n en el programa 鈥淢etr贸polis鈥 que se emite por FM La Boca (90.1) los martes de 21:00 a 22:00

Diario Ol茅: un intento de disciplinamiento

Estamos en comunicaci贸n con Mat铆as Arena de la Comisi贸n interna de Agea (Clar铆n), redactor de Ol茅, que est谩n enfrentando un nuevo ataque por parte de la patronal de Clar铆n. Buenas noches, Mat铆as.

-Buenas noches.

-Contanos de qu茅 se trata este nuevo conflicto con la patronal de Clar铆n.

-Este es un conflicto que se inici贸 hace aproximadamente en diciembre mes. Viene de la mano de la situaci贸n precaria que viven todos los trabajadores de prensa y que, por supuesto, esto no deja de afectar a todos los trabajadores del Diario Clar铆n Agea. En medio de esta situaci贸n con salarios, muchos de ellos, por debajo de la l铆nea de la canasta b谩sica o por debajo de la l铆nea de pobreza, la asamblea del Diario Ol茅 tom贸 la decisi贸n de iniciar un plan de lucha que dur贸 aproximadamente un mes. Aprovechando tambi茅n que llegaba el Mundial de f煤tbol, como consecuencia de ser la cita deportiva m谩s importante cada cuatro a帽os, los trabajadores tomamos la decisi贸n de lucha con diferentes ceses de tareas que aproximadamente duraron un mes y luego de la culminaci贸n de las medidas, cuando vamos a entrar a nuestras cuentas para cobrar el sueldo de diciembre, nos encontramos con que hubo descuentos de aproximadamente el 25%, afectando a m谩s del 50% de los trabajadores del Diario Ol茅. En medio de esta situaci贸n lo tomamos como lo que efectivamente es: un intento de disciplinamiento por parte de las autoridades del diario para tratar de evitar que haya este tipo de manifestaciones, de planes de lucha para tratar de tapar las cr铆ticas que hay y los pedidos por un salario digno.

-Una consulta, porque estuve leyendo un comunicado que habla de un descuento de entre $30.000 y $65.000, 驴verdad?

-S铆.

-Eso estar铆a representando un 25%. 驴Cu谩l es el salario que cobra un trabajador de prensa de Ol茅?

-Por supuesto que hay diferentes escalas, pero la gran base tiene salarios por debajo de la canasta b谩sica. Hoy la canasta b谩sica est谩 en aproximadamente $150.000 o $160.000. La mayor铆a de los trabajadores estamos por debajo de esa l铆nea. Por eso decimos que representa el 25% con descuentos de entre $30.000 y $60.000. Si bien hay otra gran parte de los trabajadores que est谩n por encima de la canasta, teniendo en cuenta el lugar donde se trabaja los salarios son bajos.

No nos olvidemos que estamos hablando de la empresa m谩s importante de comunicaci贸n del pa铆s y que no trata a sus empleados de la misma manera, sino que los denigra teniendo sueldos muy bajos en medio de una situaci贸n muy complicada con lo que fue este a帽o, que como si fuera poco tuvimos una negociaci贸n salarial muy mala, llevada adelante como siempre por lo que es un gremio ilegitimo y que no est谩 representando a nadie[2]. Por eso tambi茅n nosotros como representantes de SiPreBA seguimos pidiendo lo que tiene que ver con una negociaci贸n con los representantes reales de los trabajadores que son la Comisi贸n Interna dentro del diario y que a nivel empresarial se discuta con SiPreBA.

-Mart铆n, abrieron una cuenta, 驴verdad?

-S铆, abrimos un fondo de lucha en medio de esta situaci贸n. La verdad es que la iniciamos buscando lograr que la mayor铆a de los trabajadores logren cobrar su sueldo. Como dec铆amos, las complicaciones para llegar a fin de mes se ven todo el tiempo y en medio de esta situaci贸n donde hay descuentos del 25% es mucho mayor. A partir de eso iniciamos un Fondo de lucha para tratar de satisfacer lo que tiene que ver con los sueldos de todos los trabajadores. Es una cuenta donde estamos pidiendo aportes solidarios econ贸micos que representa a SiPreBA. A partir de eso iniciamos una campa帽a de difusi贸n donde se puede colaborar a trav茅s de la cuenta propia del sindicato con el alias tramomaletacarton . Por su puesto cualquier ayuda, cualquier granito de arena ayuda y colabora para afrontar esta situaci贸n a los trabajadores de prensa que est谩n en una situaci贸n muy pero muy dif铆cil.[3]

-Bien, vamos a seguir difundiendo en nuestros programas este fondo de lucha que tiene como objetivo recuperar en parte estos descuentos que han sufrido, me dec铆as por el 50% de los trabajadores.

-S铆, un poco m谩s del 50%. Afecta a m谩s de 30 trabajadores que representa m谩s del 50% de la planta del Diario Ol茅.

-Bien, Mart铆n muchas gracias.

-Muchas gracias a ustedes por comunicarse, muchas gracias a los medios comunitarios que est谩n siempre en la ayuda cuando los necesitamos porque los trabajadores de prensa somos as铆, somos solidarios y de esta manera es que vamos a intentar sacar adelante todo lo que nos propongamos.

Despidos

La empresa estadounidense Albaugh LLC, due帽a de ATANOR, despidi贸 en enero pasado a 24 trabajadores pertenecientes a la f谩brica de R铆o Tercero. El mi茅rcoles 1潞 de febrero, dirigentes del Sindicato de Qu铆micos y Petroqu铆micos, gr谩ficos, del neum谩tico, auxiliares escolares, docentes, estudiantes, y distintas organizaciones, se movilizaron en C贸rdoba a la sede del ministerio de Trabajo para reclamar la reincorporaci贸n de los despedidos.

鈥淣os movilizamos para que se entienda y se haga visible el problema, ya que a medida de que van pasando los d铆as y se cumpla la conciliaci贸n obligatoria, se va agravando la situaci贸n鈥, dijo Gabriel Cuaino, secretario general del gremio.

鈥淗emos tenido muy pocas comunicaciones con la empresa. Y verbalmente siguen diciendo que quieren resolver el conflicto pero no hay ning煤n avance. Estamos igual que en el d铆a cero鈥, afirm贸.

Cuaino remarc贸 que la empresa ya hab铆a tomado decisiones similares en otras dependencias del pa铆s, siendo el antecedente m谩s cercano 22 despidos en una planta de Pilar, provincia de Buenos Aires en junio de 2022.

鈥淓s una modalidad que tiene Atanor, de intentar someter o generar miedo en los compa帽eros con despidos arbitrarios sin ninguna causa. Ya que por dichos de ellos mismos, las ganancias que tuvieron el a帽o pasado fueron de millones y millones de d贸lares鈥, agreg贸.

Lucas Felici, Secretario Gremial, expres贸 que 鈥渆l conflicto termin贸 con una conciliaci贸n obligatoria a foja cero, esto es, todos los trabajadores van a ingresar a partir del d铆a lunes a sus puestos habituales de trabajo y despu茅s har谩n capacitaciones. Dado que, supuestamente, quisieron hacer lo que hacen siempre, es decir, discriminar a los despedidos, mand谩ndolos a capacitarse durante la conciliaci贸n obligatoria, ante esto desde el Sindicato instamos a que se capacitara a todos, es decir, a los 200 trabajadores mientras la planta permanecer谩 parada. En tanto se ir谩n desarrollando las audiencias que corresponda llevar a cabo. M谩s all谩 de que falta mucho recorrido, no deja de ser un peque帽ito triunfo en Atanor, que nos dejar谩 la ense帽anza de la solidaridad entre los compa帽eros鈥.

El gremio asegura que la empresa obtuvo ganancias extraordinarias en el a帽o 2021, dado que tuvo un super谩vit de m谩s de 500 millones de d贸lares y calificaron la medida como una represalia hacia los trabajadores.

Debido a una serie de suspensiones arbitrarias que Cuyoplacas, ubicada en la localidad de Las Heras (Mendoza), aplicara sobre la totalidad de su personal a fines del a帽o pasado, y que representaron un descuento salarial cercano al 30%, perjuicio que adem谩s se traslad贸 a las liquidaciones de aguinaldos y vacaciones, el Sindicato de la Madera de Mendoza abri贸 una instancia de negociaci贸n con la empresa, consiguiendo solo ofrecimientos irrisorios, y la promesa de no despedir personal. Esa promesa fue incumplida por Cuyoplacas en pleno cuarto intermedio, cuando a fines de enero despidi贸 a catorce trabajadores y dos trabajadoras, sin ning煤n motivo, pero con un mecanismo que resulta extorsivo, adem谩s de ser una pr谩ctica empresarial desleal: 鈥渋nventando causas fantasmas鈥. En medio de esto se agreg贸 el pago del Bono de Fin de A帽o decretado por el Gobierno Nacional, que se realiz贸 en febrero, que solo abon贸 un proporcional a muy pocos trabajadores.

Cuyoplacas aduce que a partir de octubre de 2022 se encuentra en crisis debido a problemas con las importaciones, pero dicha crisis jam谩s fue justificada por los organismos del Estado.

Los telegramas de despido se fundamentan en causas como 鈥渇alta de contracci贸n al trabajo鈥, 鈥渋ncumplimiento del reglamento interno鈥 y, en algo mucho m谩s grave porque atenta contra la moral del operario, 鈥減茅rdida de confianza por la desaparici贸n de elementos de trabajo鈥. Operarios con m谩s de una d茅cada de servicio, que jam谩s tuvieron alg煤n tipo de sanci贸n disciplinaria se encuentran de repente sin trabajo, con una familia que mantener, y con las presiones de la actual situaci贸n econ贸mica, que de por s铆, ya es complicada para los asalariados. Sabiendo esto, Cuyoplacas, por intermedio de sus abogados citan a los trabajadores despedidos para ofrecerles un acuerdo extrajudicial, con un ofrecimiento econ贸mico que ronda el 30 o 35% de la indemnizaci贸n correspondiente, o pasar a un juico laboral que llevar谩 tiempo.

Este s谩bado 18 de febrero, en la Sede del Sindicato de la Madera, Salta 1774 de la Ciudad de Mendoza, los trabajadores y trabajadoras de Cuyoplacas realizaron una Asamblea General, para decidir c贸mo defenderse de esta situaci贸n angustiante, dentro de un clima laboral enrarecido por presiones y amenazas.

En mayo de 2019, luego de casi 15 a帽os de trabajo intensivo en las l铆neas de producci贸n de Coca Cola, Fabi谩n Alba sufre la rotura del manguito rotador. Recibe licencia e indicaci贸n m茅dica de realizar tareas livianas. Con estudios posteriores, los m茅dicos resuelven operarlo y, despu茅s del posoperatorio, con el alta en mano se presenta en la f谩brica. Tras varias demoras por parte de Coca Cola, se le otorgan tareas livianas en el sector de Control de Calidad. Sin embargo y, a ra铆z de una merma de trabajadores en el sector de las l铆neas de producci贸n, Coca Cola le exige a Fabi谩n que retome tareas laborales en el mismo sector que los profesionales m茅dicos, tanto de la empresa como los particulares, hab铆an aconsejado no realizar. Volver a tomar tareas pesadas agrav贸 las lesiones y Fabi谩n debi贸 tomarse licencias m茅dicas y todas las vacaciones adeudadas para luego, ante el 煤ltimo alta m茅dico, encontrarse con la noticia de su despido luego de casi 18 a帽os de antig眉edad en la empresa, a fines del a帽o pasado.

Los antecedentes de despidos de esta empresa con relaci贸n al personal que padece problemas f铆sicos, los 鈥渞otos鈥, hacen que los trabajadores se vean forzados a trabajar poniendo en riesgo su salud, ocultando dolencias para mantener el trabajo. Aunque hay antecedente en que la Justicia fall贸 a favor de los trabajadores en este tipo de situaciones, la realidad es que la empresa se maneja con total impunidad con el aval de la Comisi贸n Interna, de la lista Verde, que responde a la direcci贸n del sindicato.

Es el mismo sindicato que aval贸 el convenio de turno americano y el quite de conquistas en los 90 y que en 2019 firm贸 32 despidos, entre los cuales varios eran activistas de la Agrupaci贸n Marr贸n opositora, dejando en la calle a todas esas familias, sin sueldo y sin cobertura m茅dica.

En Coca Cola los ritmos de trabajo son de 12 horas con turno rotativo. Estas condiciones laborales se dieron en el marco de los Convenios colectivos de trabajo firmados en la d茅cada del 90. Bajo el gobierno neoliberal de Menem se impuso el turno americano, que consiste en jornadas de 12 horas rotativas, eliminando de un plumazo (y con la connivencia de la burocracia sindical) el plus de alta tecnolog铆a y los francos compensatorios. Los feriados dejaron de ser optativos, obligando a trabajar los fines de semana como si fueran d铆as normales. Seg煤n un estudio de la Unidad del Sue帽o del Instituto Dexeus en Barcelona y del Servicio de Neurofisiolog铆a del Hospital de Madrid, los turnos rotativos producen insomnio, irritabilidad, angustia, depresi贸n, enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos digestivos, entre otros problemas.

Las trabajadoras tercerizadas de recepci贸n de varios de los edificios centrales de AFIP en la Ciudad de Buenos Aires denuncian despidos sistem谩ticos y maltrato laboral de parte de la empresa Bayton.

No es ning煤n secreto que el Estado nacional es uno de los principales empleadores de trabajadoras y trabajadores tercerizados precarizados en diversas formas de contrataci贸n, tanto a nivel nacional como provincial y en los municipios. Incluso en AFIP que tiene gran parte del personal en planta, varias 谩reas de trabajo son cubiertas con personal tercerizado de empresas contratistas. Es as铆 en el sector de limpieza, donde ahora son rotados intencionalmente y tambi茅n en el caso de quienes cubren la recepci贸n de los edificios centrales del organismo en la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso son despedidas sistem谩ticamente.

Hubo un per铆odo hace casi dos d茅cadas en el cual estos puestos eran cubiertos por personal de planta, pero luego se retom贸 esa 鈥渃ostumbre鈥 de tercerizar tambi茅n este sector. Hoy varias trabajadoras luchan contra los despidos encubiertos, contratadas por la empresa Bayton, uno de los grandes jugadores a nivel de agencias de contrataci贸n de personal.

Los operativos de la AFIP detectaron irregularidades en el 29% de los trabajadores del turismo y la gastronom铆a

El administrador federal de Ingresos P煤blicos, Carlos Castagneto, asegur贸 que desde la AFIP detectaron un 29% de trabajadores con irregularidades, no registrados o mal facturados, en el marco del Operativo Verano.

Castagneto precis贸 que el Operativo Verano tuvo lugar 鈥渆n 17 provincias, a trav茅s de 8.500 controles en comercios de bienes y servicios, focalizados en gastronom铆a y turismo鈥.

Fuentes: www.eldestapeweb.com, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, www.sipreba.org, Infogremiales, Anred, elmegafono.net, T茅lam, www.tiempoar.com.ar, La Naci贸n

[1] Alberto Fern谩ndez en conversaci贸n con Mar铆a O鈥橠onnel.

[2] Se refiere a la representaci贸n de la Utpba a quien el ministerio de Trabajo quit贸 la representaci贸n de los trabajadores de prensa en favor del SiPreBA.

[3]Mediante el Fondo de huelga se logr贸 compensar los descuentos.