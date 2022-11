La mitad de la poblaci贸n est谩 bajo la l铆nea de pobreza y la mitad de los trabajadores est谩 en negro

El a帽o puede terminar en el 100% o m谩s de inflaci贸n. En los 煤ltimos doce meses el costo de los alimentos subi贸 92% y 284% desde que asumieron los Fern谩ndez.

Precarizaci贸n extrema: el drama que afecta a casi la mitad de la clase trabajadora ocupada

El 45,1 % de quienes estaban ocupadas y ocupados en el primer trimestre de 2022 no estaban registrados, no contaban con estabilidad laboral o su salario estaba por debajo del salario m铆nimo vital y m贸vil.

La tasa de precarizaci贸n extrema que calcula en forma exclusiva La Izquierda Diario afect贸 a casi la mitad de los ocupados a inicios de este a帽o. Alcanz贸 al 45,1 % en el primer trimestre de 2022, y afect贸 en mayor medida a las mujeres ocupadas con una tasa de 51 %, en tanto que para los varones fue de 40,4 %.

Si en el segundo trimestre se habl贸 de un r茅cord de asalariados no registrados, llegando al 37.8 % seg煤n el Indec, la situaci贸n se oscurece a煤n m谩s al incorporar al an谩lisis otros tipos de precarizaci贸n y p茅rdida de derechos laborales que afectan tanto a asalariados como a cuentapropistas.

Es por ello que en la tasa de precarizaci贸n extrema se incluyen tambi茅n a quienes no tienen beneficios laborales como: obra social, vacaciones pagas, est谩n expuestos a riesgos del trabajo, no cuentan con estabilidad laboral, tienen contratos a t茅rmino y/o perciben bajos ingresos (inferiores al salario m铆nimo, vital y m贸vil 鈥 SMVM-, de $ 33.000 en ese per铆odo), sean registrados o no registrados. Asimismo, se incluye a las y los cuentapropistas con ingresos por debajo del SMVM y a las y los trabajadores familiares sin remuneraci贸n.

No est谩 de m谩s recordar que el salario m铆nimo es cada vez m谩s m铆nimo, y se toma s贸lo a efectos de delimitar el umbral inferior de ingresos con el que se construye el indicador. Pero su monto no es representativo verdaderamente de lo que deber铆a ganar como piso un trabajador o trabajadora para cubrir las necesidades de vida de sus familias. El salario m铆nimo legal es menos de la mitad que la canasta de pobreza que mide el Indec, y casi la cuarta parte de la canasta familiar que elaboran los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec.

Bajo esas condiciones de precarizaci贸n extrema se encuentran el 64% de los j贸venes de hasta 29 a帽os de edad, (67,5 % en mujeres y 61,5 % en varones). En el caso de los ocupados de 30 a帽os y m谩s la tasa de precarizaci贸n extrema lleg贸 al 39,4% en el primer trimestre de este a帽o.

En comparaci贸n con igual trimestre de 2019 (previo a la pandemia), se destaca una mayor participaci贸n de las mujeres precarizadas dentro del total de ocupados precarios, especialmente las asalariadas no registradas, sin alg煤n beneficio laboral o con bajos salarios. El porcentaje de las asalariadas precarias aument贸 de 74,9 % a 76,5% en el total de ocupadas precarias, as铆 como subi贸 su peso dentro del total de ocupados precarios, pasando del 36,8 % en 2019 al 38,2 % en 2022.

Por su parte, cay贸 levemente la participaci贸n de los cuentapropistas con ingresos bajos (menores al SMVM), de 25,6 % del total de los ocupados precarios en 2019 al 24,7 % en 2022.

Esto no significa una disminuci贸n del cuentapropismo y otras formas de precarizaci贸n y encubrimiento de relaciones de dependencia como el monotributo que, por el contrario, como muestran las estad铆sticas del Ministerio de Trabajo, viene siendo una de las formas prioritarias de los patrones y el propio Estado para reducir costos laborales en base a la quita de derechos a la salida de la pandemia. Si en mayo 2020 hab铆a 1.853,9 millones de monotributistas y monotributistas sociales, en junio de 2021 fueron 2.077,1 millones y ya en junio 2022 unos 2.331,9 millones. Un crecimiento de 26 % en solo dos a帽os.

Esta situaci贸n de conjunto, con peores condiciones laborales y salarios de miseria que vienen perdiendo capacidad de compra en los 煤ltimos siete a帽os explica que a mayores niveles de empleo, la pobreza se mantenga arriba del 36 % mientras aumenta la tasa de indigencia. Cada vez hay m谩s trabajadores pobres.

Personal dom茅stico y de la construcci贸n, los m谩s precarizados

Tambi茅n son sintom谩ticos los n煤cleos de la econom铆a donde se concentra la mayor informalidad y precarizaci贸n. Dentro de las y los asalariados precarios, las ramas de actividad con mayor peso son las actividades de casas particulares (donde el 98,5 % son mujeres) que representan al 16,2% del total de precarixs. All铆, la precarizaci贸n extrema alcanza al 88 % de las ocupadas. Durante la pandemia fueron uno de los sectores m谩s afectados por la p茅rdida de empleos, pero el Gobierno apenas se dedica a lanzar programas con resultados inocuos para su registraci贸n.

En segundo lugar, se destaca el sector de la Construcci贸n representando el 10,4 % de los ocupados precarios, y con una tasa de precarizaci贸n de 74 %, una las m谩s altas de la econom铆a luego del sector de casas particulares.

Los servicios, en t茅rminos generales, muestras mayor proporci贸n de precarios. Se destaca en ese sentido el Comercio al por Mayor y al por Menor y Reparaci贸n de Veh铆culos Automotores y Motocicletas que significan el 15,7 % del total de los ocupados precarios, con una tasa de precarizaci贸n extrema del 52,1 %.

En el caso de la Industria manufacturera, que representa el 11,3 % de incidencia dentro de los precarios, presenta una tasa de 41,4 % de precarizaci贸n extrema. En este caso, si bien se trata de un sector menos feminizado (solo uno de cada cuatro ocupados son mujeres), se revierte esa proporci贸n al analizar la precarizaci贸n, puesto que afecta al 61,3% de las mujeres, mientras que en los varones la tasa es el 35,4%.

Los datos aqu铆 presentados dan cuenta de una situaci贸n de mucha vulnerabilidad que enfrenta gran parte de la clase obrera argentina, que pandemia mediante, siguen mostrando niveles alarmantes de los ya expresados en 2019, cuando la tasa en su conjunto mostraba una incidencia del 49 %.

A pesar del crecimiento de la tasa de empleo en el conjunto de la econom铆a, que subi贸 de 52,9 % al 54,9 % respecto al primer trimestre de 2019, la precarizaci贸n sigue siendo el elemento com煤n en que se sustenta y garantiza la rentabilidad del capital y el funcionamiento de la econom铆a atrasada y dependiente de nuestro pa铆s. De igual forma, el ajuste sobre el salario real, que cay贸 entre 22 y 32 % desde 2015, se apoya en la mayor precariedad del trabajo y a la inacci贸n de las centrales sindicales, funcionales a la divisi贸n y fragmentaci贸n de las filas obreras.

Tensiones entre empleo, desempleo y precarizaci贸n

Por Observatorio del Derecho Social (ODS)

La tasa de desempleo en el segundo trimestre fue del 6,9%, la m谩s baja desde la recuperaci贸n del INDEC a comienzos de 2016. Un buen dato en el marco del aumento de la precarizaci贸n ocupacional y del deterioro salarial. Prohibidas las lecturas lineales.

El desempleo cay贸 bastante fuerte en relaci贸n con el segundo trimestre de 2021 (9,6%) y lo hizo m谩s en comparaci贸n con la prepandemia. En el mismo trimestre de 2019 era del 10,6%. Todo ello al calor de un crecimiento fuerte de la tasa de actividad y la tasa de empleo.

La tasa de empleo (proporci贸n de la poblaci贸n ocupada sobre la poblaci贸n total) fue del 44,6%, por lejos la m谩s alta de los 煤ltimos siete a帽os. Ello quiere decir que es cada vez mayor la proporci贸n de personas que trabaja efectivamente (sin importar las condiciones en que lo hace).

Tambi茅n se mantuvo en niveles relativamente bajos la presi贸n sobre el mercado de fuerza de trabajo. El porcentaje de personas que busca trabajo (desocupados y ocupados demandantes) o que est谩 disponible para trabajar m谩s ascendi贸 al 28,8%.

Este dato es bueno solo en t茅rminos relativos: es el porcentaje m谩s bajo para un segundo trimestre en los 煤ltimos siete a帽os. Pero dice mucho de la precariedad laboral de muchos trabajadores y trabajadoras: m谩s de un cuarto busca trabajo o quiere trabajar m谩s.

Los principales avances se registraron en los grupos poblacionales m谩s desfavorecidos. El desempleo en las mujeres j贸venes baj贸 del 22,4% al 13,9% en un a帽o y el de los varones j贸venes lo hizo del 16,1% al 12,6%.

Los registros m谩s bajos, inferiores al 2%, se dieron en Viedma, Comodoro Rivadavia y Santiago del Estero. Los m谩s altos, superiores al 8%, en C贸rdoba, Mar del Plata y los partidos del Gran Buenos Aires.

El dato m谩s complicado del informe del INDEC es el fuerte aumento del empleo no registrado que alcanz贸 el 37,8% de los asalariados, por lejos el valor m谩s elevado de los 煤ltimos siete a帽os.

El empleo por cuenta propia se mantiene en niveles estables, representando un poco m谩s del 22% del total de la ocupaci贸n. Sumado a los asalariados no registrados ya explican m谩s de la mitad de la tasa de empleo.

El crecimiento de las formas m谩s precarias de inserci贸n en la estructura ocupacional se explica por, y a la vez explica, el deterioro de los niveles de ingresos. La ca铆da salarial de los 煤ltimos a帽os fue tan importante que cada vez m谩s trabajadores tienen que salir a hacer lo que sea.

La insuficiencia de ingresos en los hogares fuerza a los trabajadores a buscar ingresos adicionales (aumento de la tasa de actividad y de la tasa de empleo). La oferta en el mercado formal languidece, por lo que terminan recayendo en empleos no registrados o por cuenta propia.

La ca铆da del desempleo es sin dudas una buena noticia, pero antes de festejarla conviene ponerla en contexto. Hace tiempo que el mercado de fuerza de trabajo de nuestro pa铆s no brinda respuestas para las necesidades de los trabajadores y el horizonte a futuro no luce muy promisorio.

En Jujuy pagan sueldos con m谩s del 50% en negro

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales afirm贸 que el Gobierno de Gerardo Morales realiza 鈥渦na especie de pungueo o hurto salarial, a trav茅s del pago de un adicional totalmente en negro, el llamado 鈥榤铆nimo salarial鈥, que impide que 9.300 trabajadores cobren el Aguinaldo en un valor igual a la mitad del sueldo, que es lo que corresponder铆a鈥.

Desde el Sindicato explican que, por ejemplo, los municipales de Yala cobran 46.240 pesos de bolsillo, de los cuales 34.148 se pagan en negro en concepto de M铆nimo Salarial, lo que da un sueldo en blanco de 12.092 pesos que equivale a 6.046 de Aguinaldo.

Otro caso. En la localidad de El Talar, los municipales cobran 55.839 pesos de bolsillo, pero tienen 25.252 en negro, y s贸lo 30.600 en blanco, lo que representa un aguinaldo de 15.300.

鈥淓sta situaci贸n es insostenible, a煤n m谩s si sumamos el contexto nacional con una econom铆a al borde de la Hiperinflaci贸n, situaci贸n que se har铆a real de llegar al 100% de inflaci贸n anual.

Asimismo, el adicional en negro (M铆nimo Salarial) antes mencionado de ser PARCIALMENTE BLANQUEADO, le otorgar铆a el pase autom谩tico a Planta Permanente a m谩s de 3.600 trabajadores Contratados y Jornalizados de 8 horas que actualmente cobran el mismo sueldo de bolsillo que un Planta Permanente Categor铆a 1 (m铆nima). El Gobierno de Jujuy s贸lo deber铆a sumar, en promedio, 1.000 pesos mensuales en concepto de Aportes por cada uno de ellos para darles la estabilidad completa鈥, advierten desde el SEOM.

Adem谩s, denuncian que el Gobierno de Morales miente en relaci贸n al valor real del aumento salarial: 鈥淎 trav茅s de un enga帽o matem谩tico, afirma que es mayor al 80%, cuando en realidad llega al 58% sobre el sueldo en blanco. Sumado a esto exigen la erradicaci贸n de los Jornalizados de 4 y 6 horas que son m谩s de 1.500 trabajadores con antig眉edad que cobran sueldos que van desde los 18.000 pesos a los 25.000, por trabajar de lunes a viernes, es decir que lo que cobran no les alcanza ni siquiera para comer鈥.

Informe CIFRA-FLACSO: los trabajadores perdieron U$S 70.000 millones en cinco a帽os

Esa p茅rdida es el equivalente a d贸lares de diciembre del 2021, seg煤n detall贸 un informe de CIFRA y FLACSO. Entre 2016 y 2021 los empresarios aumentaron su porci贸n en el reparto de la torta de riqueza producida (7 puntos), la contracara fue la ca铆da de la participaci贸n del salario de los trabajadores (casi 9 puntos).

Es decir, que los empresarios subieron su porci贸n en el reparto de la torta de riqueza producida del 40,2 % en 2016 al 47 % en 2021 y la participaci贸n del salario pas贸 de 51,8 % a 43,1%. La mayor p茅rdida ocurri贸 durante el Gobierno actual.

El documento detalla que los trabajadores perdieron a pesar de la recuperaci贸n de la econom铆a. As铆, el informe explica que la trayectoria general del valor agregado, tiene un leve incremento entre 2016 y el a帽o electoral del 2017 de casi el 3%, luego disminuye hasta el 2021 en que crece significativamente al superar el 10 %. Sin embargo, Cifra afirma que 鈥渘o ocurre lo mismo con los asalariados registrados y no registrados ya que, si bien sus ingresos se elevan tambi茅n entre 2016 y 2017 posteriormente se reducen sistem谩ticamente, incluso en el 2021鈥.

Los salarios registrados y no registrados bajan hasta 2019, 鈥渟e estabilizan en el 2020 y se desploman en el 2021, aunque su ca铆da es algo menor en t茅rminos relativos a la reducci贸n sufrida durante el macrismo entre el 2018 y 2019. De todos modos, la registrada durante el Frente de Todos es m谩s compleja porque entre esos a帽os se acrecienta la productividad superando el nivel del 2019 y el valor agregado crece por encima del 10% en ese a帽o, antes de que el acuerdo con el FMI fuera refrendado por el Congreso Nacional鈥, agrega el documento.

En el per铆odo estudiado de 2016 a 2021 los asalariados perdieron $ 7,7 billones de 2021, que equivalen a U$S 70.000 millones (de diciembre del 2021), los cuales representan el 19,5 % del valor agregado promedio entre 2016/21. El documento afirma que se registr贸 鈥渓a mayor la p茅rdida durante el gobierno actual鈥 y agrega que 鈥渆sto ocurri贸, a pesar de que en el a帽o de la pandemia la p茅rdida alcanz贸 su menor cuant铆a pero fue m谩s que compensada en el a帽o 2021鈥.

Comercio e industria: p茅rdida salarial y recomposici贸n de ganancias

La industria y el comercio son los sectores en los que hubo una fuerte recuperaci贸n de los m谩rgenes de ganancia mientras el poder de compra se derrumb贸. El informe destaca que en el caso industrial 鈥渆l excedente de explotaci贸n subi贸 del 36,3% del valor agregado al 51,8% entre 2017 y 2021. Se trata de una recomposici贸n in茅dita de 15,5 puntos porcentuales鈥.

En tanto, en el mismo per铆odo 鈥渆l excedente apropiado por los empresarios que operan en el comercio mayorista y minorista aument贸 del 38,5% al 46,8% (8,2 puntos porcentuales de ascenso), en tanto que en el resto de las actividades el incremento fue del 39,7% al 45,5% (5,8 puntos)鈥.

Mientras las patronales del sector ganaron, los salarios en la industria muestran una ca铆da sistem谩tica en el cuatrienio 2018-2021 (incluso en 2020 tuvieron una reducci贸n del 3,1% cuando en el nivel general permaneci贸 estable), explica CIFRA. En 2021, con una econom铆a que se recuper贸 al 10,4% y donde la industria lo hizo al 15,8%, 鈥渓os salarios reales cayeron 6,5% al calor del proceso inflacionario鈥. El documento agrega que 鈥渓a p茅rdida de la participaci贸n de los asalariados industriales en el ingreso entre 2017 y 2019 se asoci贸 a una ca铆da del salario real que fue muy superior a la de la productividad鈥.

Si se considera el per铆odo 2018-2021, cuando se derrumba la participaci贸n de los asalariados en el ingreso fabril durante el regreso del FMI de la mano de Macri y el gobierno del Frente de Todos, 鈥渓a transferencia de ingresos de los trabajadores al capital industrial alcanz贸 a 2,9 billones de pesos de 2021. Esto es equivalente al 38,8% del valor agregado industrial y al 37,4% de las transferencias calculadas para el total nacional (7,7 billones)鈥.

En el sector de comercio mayorista y minorista CIFRA y FLACSO advierten tendencias similares al desempe帽o industrial: una fuerte ca铆da de los salarios reales de los trabajadores de comercio (-35,8% entre 2017 y 2021).

El documento tambi茅n revela que en la industria los precios impl铆citos del valor agregado se incrementaron 494,2% entre 2017 y 2021 y en el comercio 451,0%, mientras que en el resto de las actividades las subas de precios rondaron el 306,9%. Dicho de otra manera, los precios industriales aumentaron 46,0% por encima del resto de las actividades y los del comercio 35,4%.

El informe concluye que 鈥渁 partir de estas evidencias se puede inferir que las abultadas transferencias del trabajo al capital y la consiguiente recomposici贸n de las ganancias en estos sectores estuvieron influenciadas, al menos en parte, por un ajuste en los precios que fue superior no solo a los salarios nominales sino tambi茅n al aumento de precios en el resto de las actividades econ贸micas鈥.

El Frente de Todos prometi贸 recomponer salarios y jubilaciones, y terminar con el ajuste de Macri. Pero eso no pas贸 y hubo un fuerte deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador, mientras los empresarios ganaron.

Ganancia empresarial: P茅rdida salarial + subsidios estatales

En un trabajo reciente del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas (IPyPP) 鈥攍iderado por el economista y ex director del Banco Naci贸n, Claudio Lozano鈥, la comparaci贸n de la situaci贸n distributiva actual con la previa a la pandemia, a comienzos de 2020, arroja que la masa salarial perdi贸 5,2 puntos de participaci贸n. En dinero significa que, en el contexto de la recuperaci贸n de la actividad econ贸mica, los trabajadores transfirieron en pesos, 23.589 millones de d贸lares al cambio oficial.

La fuerza laboral no asalariada informal perdi贸 3 puntos m谩s de participaci贸n en el ingreso generado, una transferencia adicional de 13.650 millones de d贸lares en el mismo per铆odo.

Mientras tanto, 鈥渆l excedente bruto de explotaci贸n concentrado en la c煤pula dominante en t茅rminos empresariales se expandi贸 en un 11,2 puntos de participaci贸n, apropiando 50.357 millones de d贸lares. Es decir que el excedente creci贸 por encima de lo que la fuerza laboral le transfiri贸. La raz贸n: el proceso inflacionario le permiti贸 capturar en su favor incluso los subsidios que el Estado expandiera en el per铆odo鈥, relata el informe. En esa etapa, los subsidios p煤blicos contribuyeron a expandir el excedente empresarial en 13.118 millones de d贸lares adicionales.

Dicho de otra manera, 鈥渆l excedente empresarial se expandi贸 apropiando el 9,3% del PBI, del cual el 75% del mismo fue transferido por los trabajadores y trabajadoras tanto asalariados como no asalariados, tanto formales como informales. El conjunto de la fuerza laboral perdi贸 en total 8,2 puntos de participaci贸n en el ingreso que implica haber transferido un total de 37.239 millones de d贸lares al excedente capturado por el capital concentrado鈥, detalla el IPyPP.

Lo que Cambiemos nos dej贸

Por su parte, un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Econom铆a (MATE), en su informe de coyuntura de abril, detall贸 que 鈥渓os actuales niveles inflacionarios y su evoluci贸n, son incompatibles con la recuperaci贸n de los ingresos, componente esencial de una din谩mica econ贸mica de crecimiento con distribuci贸n鈥.

De acuerdo con su an谩lisis, el poder de compra de los salarios privados se encuentra al mismo nivel que en la asunci贸n de Alberto Fern谩ndez al frente del Ejecutivo y, 鈥para igualar el nivel de ingresos previo al ajuste de Cambiemos鈥, deber铆an 鈥渃recer 28%. Hasta ahora, crecieron cero鈥.

鈥淓n el caso del sector p煤blico, el camino a recorrer era m谩s largo a煤n: el salario real ten铆a que crecer 32% para recuperar lo perdido con Cambiemos鈥, asegura. Por su parte, los ingresos de los informales, el sector m谩s ajustado, deber铆an crecer 45%.

En tanto, la partida de jubilaciones en el gasto p煤blico se recupera muy lentamente, pero sigue siendo menor a la del 煤ltimo a帽o de Cambiemos.

驴C贸mo se sale?

Para los economistas del IPyPP, resolver el problema requiere de una intervenci贸n integral sobre el mundo laboral en el marco de una potente estrategia antiinflacionaria.

Entre sus sugerencias se encuentran la de implementar un Ingreso B谩sico Universal para toda la poblaci贸n que no tiene garantizado un salario o ingreso formal, la eliminaci贸n de la sobre jornada laboral para crear nuevos puestos de trabajo (su c谩lculo es superior a los 800.000 empleos), garantizar el salario m铆nimo a los 4 millones de trabajadores de la Econom铆a popular que los incorpore a una red de econom铆a p煤blica y social, impulsar la reducci贸n de la jornada laboral con mantenimiento del nivel salarial en las principales empresas del pa铆s (lo que crear铆a otros 500.000 puestos de trabajo), y propiciar 鈥渦n nuevo modelo pol铆tico sindical acorde a la nueva realidad de los trabajadores/as de la Argentina鈥 que promueva la libertad y democracia sindical.

Los salarios de los trabajadores informales perdieron casi un 5 % en lo que va del a帽o

La inflaci贸n empez贸 el a帽o con fuerza y carcomi贸 el poder de compra. En marzo los salarios de los trabajadores registrados del sector privado aumentaron 5,4 %, y de los trabajadores no registrados fue de 5,6 %, por debajo de la suba de precios de ese mes, que alcanz贸 el 6,7 %, seg煤n el informe de 脥ndice de Salarios que public贸 el Indec. En marzo solo los salarios de los trabajadores registrados del sector p煤blico aumentaron 12,1 %, por encima de la inflaci贸n. Esto ocurri贸 porque se registr贸 el aumento correspondiente a la cuota paritaria pendiente de 2021.

En la comparaci贸n con marzo del 2021 los salarios del sector p煤blico aumentaron 63,8 %, los del sector privado formal 56,4 %, mientras que los salarios los trabajadores informales subi贸 un 41,6 %. La inflaci贸n en el mismo per铆odo fue de 55,1 %.

A pesar de las promesas oficiales que los salarios le ganar铆an a la inflaci贸n, el 2021 fue el cuarto a帽o de ca铆da consecutiva del promedio del salario real del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores.

驴Se recuper贸 el salario como afirmaba Kulfas?

Mat铆as Kulfas sosten铆a que, 鈥渄urante el Gobierno de (Mauricio) Macri鈥, el salario real 鈥減erdi贸 20 puntos鈥, mientras que, en la gesti贸n de Alberto Fern谩ndez 鈥渟e han recuperado cerca de 5 贸 6 puntos鈥. Veamos.

Cuando finaliz贸 el mandato de Macri el poder adquisitivo del salario del sector privado registrado descendi贸 21,5 % (diciembre 2019 versus octubre 2015), seg煤n los datos del 铆ndice de salarios que publica el Indec. En marzo de 2022 el poder adquisitivo solo subi贸 un 0,2 % en relaci贸n a diciembre de 2019. Es decir, el Gobierno atenu贸 la p茅rdida. Sin embargo, el poder de compra est谩 lejos de recuperar lo perdido desde 2015.

De acuerdo al dato publicado por el Indec, el poder de compra de los trabajadores registrados privados perdi贸 1,3 % (marzo 2022 versus diciembre 2021) y a煤n est谩 un 21,4 % por debajo de 2015 (marzo 2022 versus octubre 2015).

En el sector p煤blico registrado, cuando termin贸 el Gobierno de Cambiemos el poder adquisitivo baj贸 25,5 % (diciembre 2019 versus octubre 2015). En marzo 2022, se registr贸 un descenso de 0,4 % en relaci贸n a diciembre de 2019, y la p茅rdida en relaci贸n a 2015 es de 25,8 %.

Los sectores m谩s afectados fueron los trabajadores no registrados. En el sector informal, al finalizar el mandato de Macri se registraba una p茅rdida de 23,8 % (diciembre 2019 versus octubre 2016 -la serie en este caso comienza en 2016). En marzo de este a帽o el poder de compra descendi贸 9,3 % en relaci贸n a diciembre de 2019. La p茅rdida con respecto a octubre de 2016 es del 31 %. Alberto Fern谩ndez repiti贸 en varias ocasiones 鈥淧rimero, los 煤ltimos鈥, pero los informales fueron los m谩s castigados por la inflaci贸n.

Cristina Kirchner se帽al贸 que hay un fen贸meno en la Argentina que son 鈥渓os trabajadores en relaci贸n de dependencia que son pobres鈥, y a帽adi贸 que 鈥渓a plata no alcanza, la gente no llega a fin de mes鈥. Sin embargo, el kichnerismo aval贸 este deterioro y el ajuste que realiza el Gobierno. Los dirigentes sindicales siguen de cuarentena, donde tambi茅n tiene peso un sector cercano a Cristina Fern谩ndez, y fueron c贸mplices del derrumbe del poder de compra. Es urgente la recomposici贸n salarial de todo lo perdido en estos a帽os, un salario m铆nimo igual a la canasta de consumos m铆nimos, y la actualizaci贸n autom谩tica de salarios en funci贸n de la inflaci贸n. Ning煤n trabajador deber铆a ganar menos que el valor de la canasta que estima la Junta Interna de Ate Indec: $ 204.924 al 30 de setiembre.

Inflaci贸n: 芦en los 煤ltimos cuatro a帽os nos robaron禄 entre 6 y 10 salarios

A pesar de los datos oficiales que muestran una mejorar salarial en el sector registrado, las y los trabajadores perdieron en promedio el equivalente 10 salarios en los 煤ltimos cuatro a帽os.

En febrero el gobierno promocion贸 datos que parecer铆an alentadores: los salarios del sector p煤blico y privado registrado en 2021 tuvieron un aumento promedio del 53,4% por encima de la inflaci贸n del 50,9%, seg煤n datos del Indec. La realidad no es tan as铆.

En primer lugar, porque si tomamos la masa salarial promedio, las y los trabajadores perdieron en 2021 un 3,3% en sus bolsillos. Eso es porque el ritmo de los aumentos salariales, a煤n con las revisiones paritarias, fue mucho m谩s lento que los de la inflaci贸n.

En segundo lugar, porque el 铆ndice oficial habla de un promedio. Pero adem谩s de las diferencias que hay dentro de las y los trabajadores registrados, que significa que millones est茅n por debajo de la l铆nea de pobreza, hay un sector que perdi贸 a煤n dentro del 芦aumento禄. Las y los informales tuvieron una suba del 40,8% en 2021, o sea que perdieron un 10%.

Por 煤ltimo, si lo medimos a mediano plazo el poder adquisitivo del salario se derrumb贸 el 19 % para el sector privado registrado desde octubre de 2015 a noviembre de 2021, y el 26 % para el sector p煤blico. En el caso de los trabajadores informales, la ca铆da es del 29 % desde octubre de 2016.

Pero hay otra forma de percibir ese robo al salario que han hecho los empresarios, a trav茅s de la inflaci贸n, de los aumentos salariales por debajo de la devaluaci贸n y el costo de vida.

Seg煤n el Instituto Argentino de An谩lisis Fiscal (IARAF), si tomamos los 煤ltimos cuatro a帽os los trabajadores registrados en el sector privado perdieron el equivalente a 5,9 salarios y los del sector p煤blico a 7,5 salarios. En tanto, los trabajadores informales perdieron hasta 10,6 salarios en este per铆odo. Estamos hablando, si tomamos los promedios de ingresos de esos sectores, de sumas que oscilan entre los 300.000 y 500.000 pesos.

Seg煤n Nadin Arga帽araz, director del IARAF, 芦la persistente inflaci贸n erosion贸 el poder adquisitivo y, dado que contin煤a en niveles elevados, lo sigue haciendo. La baja sostenida de la tasa de inflaci贸n es uno de los principales desaf铆os de la sociedad argentina, ya que las p茅rdidas que ocasiona este fen贸meno, ponen en situaci贸n de alta vulnerabilidad a muchos sectores de la poblaci贸n禄.

El precio de la comida se duplic贸 en los barrios populares del Conurbano

El denominado 脥ndice Barrial de Precios (que abarca a los barrios populares del conurbano bonaerense) elaborado por el Instituto de Investigaci贸n Social, Econ贸mica y Pol铆tica Ciudadana (ISEPCI) estableci贸 que durante octubre el precio de los alimentos subi贸 el 7,74%, cifra con la que se perfor贸 el 100% de aumento anual.

El relevamiento, realizado sobre la base de 57 productos de la canasta b谩sica en 900 comercios de cercan铆a de barrios populares del Conurbano, determin贸 que una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) durante octubre necesit贸 $59.443 para no ser indigente.

En este marco y con estos valores, durante el 煤ltimo a帽o la canasta b谩sica de alimentos subi贸 para ese sector social y geogr谩fico el 101,40%.

Los alimentos que m谩s subieron durante octubre fueron las frutas y verduras (19,72%), que en los 煤ltimos 12 meses subieron el 158% en barrios de bajo poder adquisitivo.

En lo que va del a帽o, el costo de la canasta b谩sica de alimentos en el Conurbano m谩s humilde aument贸 el 86,64%, con un fuerte incremento en los 煤ltimos cuatro meses.

El FMI volvi贸 a pedir 芦pol铆ticas m谩s restrictivas禄 para contener la inflaci贸n

El Fondo Monetario Internacional volvi贸 a pedir 芦pol铆ticas m谩s restrictivas禄 para estabilizar la econom铆a argentina y contener la inflaci贸n. La recomendaci贸n consta en el detalle por pa铆s del informe 芦Perspectivas Econ贸micas para las Am茅ricas禄, que se dio a conocer el martes 1潞 de noviembre.

El documento traza un panorama sombr铆o para la regi贸n, todav铆a afectada por las secuelas de dos shocks consecutivos: la pandemia de Covid-19, drama humanitario que motiv贸 mayores gastos de los gobiernos para socorrer a la poblaci贸n, y la guerra en el Este europeo, que ocasion贸 un alza de la inflaci贸n por la fuerte suba de las materias primas.

Esto llev贸 a una previsi贸n de que 芦la actividad se desacelere en toda la regi贸n de las Am茅ricas a finales de 2022 y en 2023. Los riesgos a la baja dominan las perspectivas禄, se帽ala el paper que lleva el sugerente t铆tulo 芦Navegando condiciones financieras m谩s restrictivas禄.

芦Dados los crecientes costos de financiamiento, ser谩 esencial apuntalar los marcos fiscales y avanzar con una consolidaci贸n fiscal inclusiva, que proteja los objetivos sociales禄, dice el texto elaborado por Santiago Acosta Ormaechea, economista senior del Departamento para el Hemisferio Occidental del organismo. El director de esa divisi贸n es el brasile帽o Ilan Goldfajn, quien supervisa el acuerdo de facilidades extendidas entre el FMI y el gobierno argentino.

En l铆neas generales, el informe es un llamado a mantener la cautela en el gasto fiscal y no alejarse de la prudencia monetaria para evitar que se agrave la inflaci贸n. Pero en el caso particular de Argentina, la recurrencia a la ortodoxia es todav铆a m谩s elocuente.

芦En Argentina, las vulnerabilidades internas y la incertidumbre en torno a las pol铆ticas, sumadas a un empeoramiento del entorno externo, est谩n agravando las perspectivas. La adopci贸n de pol铆ticas m谩s restrictivas en el marco del programa respaldado por el FMI ser谩 fundamental para apuntalar la estabilidad y contener la inflaci贸n, que ahora se proyecta que ascender谩 a 95 % a finales de 2022. Se proyecta que el crecimiento del PIB real se modere a 4 % este a帽o, pero los riesgos a la baja predominan sobre estas perspectivas禄, dice el trabajo.

Si bien no est谩n detalladas, se sobreentiende que esas 芦pol铆ticas m谩s restrictivas禄 est谩n enfocadas en la contenci贸n del gasto p煤blico (donde ya hubo algunos avances, por ejemplo, en el recorte de subsidios en las tarifas de luz y gas) y en el cese de la ayuda monetaria al Tesoro por parte del Banco Central. En l铆neas generales, esas previsiones son las mismas que campean en el informe del staff t茅cnico que monitore贸 la econom铆a argentina en septiembre. El mes pasado, cuando el ministro de Econom铆a, Sergio Massa, acudi贸 a la asamblea anual de la entidad en Washington, tambi茅n escuch贸 llamados a la prudencia y al esfuerzo fiscal por parte de la titular de la entidad, Kristalina Georgieva.

No hay resultados antiinflacionarios porque el plan del FMI es inflacionario

Por Claudio Lozano

No puede haber sorpresa frente al 7 % de inflaci贸n del mes de agosto. No hay resultados antiinflacionarios ya que el marco que define al Plan de ajuste y estabilizaci贸n del superministro Massa es el acuerdo con el FMI.

Por ende no hay resultados antiinflacionarios porque el plan del FMI es inflacionario. Si aceleramos la devaluaci贸n del tipo de cambio oficial, si aumentamos las tarifas y elevamos la tasa de inter茅s, inflamos los costos y producimos m谩s inflaci贸n. A la vez, al aumentar la tasa de inter茅s, se incrementan los intereses que tiene que pagar el Banco Central, por lo cual es necesario (en esta l贸gica) aumentar m谩s aun la tasa de inter茅s.

La l贸gica en curso promueve la inflaci贸n y en ese marco incrementa costos y desfinancia la producci贸n al tiempo que deprime la demanda por ca铆da del poder adquisitivo de la poblaci贸n y reducci贸n del gasto p煤blico. Situaci贸n que conduce al verdadero objetivo que es deprimir la actividad econ贸mica para, por esta v铆a, importar menos y mejorar la disponibilidad de divisas. As铆, adem谩s, al colocar a la econom铆a en recesi贸n ( es decir al enfriar la econom铆a) se lograr谩, dentro de unos meses, cierta desaceleraci贸n de los precios pasando de una tasa mensual del 6 o el 7 a otra del 4 o el 5 %.

Es bueno observar que en agosto, as铆 como en lo que va del a帽o los rubros que m谩s suben son los que m谩s golpean el bolsillo de los sectores m谩s vulnerables. Alimentos, bebidas y prendas de vestir encabezan el ranking de precios. Ocurre lo mismo al observar que las regiones m谩s pobres (nordeste y noroeste) son las que m谩s inflaci贸n exhiben.

Hay que terminar con el programa inflacionario del FMI para poner en marcha un programa popular antiinflacionario de corte heterodoxo que en simult谩neo mejore los ingresos y congele el sistema de precios, para aumentar el poder adquisitivo de la mayor parte de la poblaci贸n, ampliar el mercado interno y evitar el estancamiento de la econom铆a. En un pa铆s con 25 millones de personas que no llegan a fin de mes, 17 millones de pobres y 4 millones de hambrientos usar la recesi贸n como freno para la inflaci贸n puede hacer que el remedio sea peor que la enfermedad.

Kelly Olmos lo confirma: no hay 芦guerra contra la inflaci贸n禄

Por Marcelo Mache

La ministra de Trabajo Kelly Olmos sorprendi贸 con sus declaraciones sobre la inflaci贸n y el Mundial, manifestando que 鈥渄espu茅s seguimos trabajando con la inflaci贸n, pero primero que gane Argentina鈥. La ministra intenta bajarle el precio a una situaci贸n que afecta particularmente a los trabajadores y que implica un negocio para el Estado y las patronales. La suba de los precios permite una mayor recaudaci贸n ya que la mayor铆a de los impuestos se basan en el consumo. Los salarios y gastos quedan por detr谩s.

Para el gobierno nacional parece no haber ning煤n apuro en solucionar los problemas que afectan a la clase trabajadora. A pesar de que nos encontramos en el terreno de operaciones de la 鈥済uerra鈥 anunciada por Alberto Fern谩ndez contra la inflaci贸n, la ministra Olmos parece haber decretado un 鈥渃ese al fuego鈥 mundialista.

El gobierno no solo no ha logrado detener el avance de la inflaci贸n sino que es uno de los principales beneficiados, haciendo pasar un ajuste menos llamativo, que implica licuar el gasto p煤blico y pagar salarios de la administraci贸n central por abajo de la suba de los precios o con actualizaciones tard铆as.

Se trata de un mecanismo del cual se vale el jefe de Gobierno porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta, que atribuy贸 la rebeli贸n de los trabajadores de la salud a la inflaci贸n a pesar de que eso le permiti贸 una mayor recaudaci贸n y, por lo tanto, los fondos para satisfacer el reclamo de residentes. Los gobernadores de las provincias, de todo signo y color pol铆tico, act煤an en el mismo sentido.

Que existen expectativas mundialistas que atraen la atenci贸n de la poblaci贸n no lo niega nadie, pero mucho mejor ser铆a asistir al proceso con la seguridad de culminar el a帽o en una mejor situaci贸n econ贸mica y no haber perdido contra la inflaci贸n que se proyecta en el 100% de aumento para todo el 2023.

Lo de Kelly Olmos es una provocaci贸n contra los trabajadores. Ella asumi贸 tras el deterioro de su predecesor, Claudio Moroni, por el conflicto salarial de los trabajadores del Sutna, quienes obtuvieron una conquista salarial luego de una intensa campa帽a del gobierno y las patronales para imponer una paritaria de ajuste, y en medio de la crisis interna del oficialismo.

La primera intervenci贸n de la ministra fue para descalificar el reclamo salarial del gremio de Camioneros, por considerar que 鈥渘o es solidario con los que quedan atr谩s鈥, responsabilizando a los trabajadores y sus reclamos salariales por la inflaci贸n.

Kelly Olmos intenta confundir a la poblaci贸n, como si ella jugara en el 鈥渆quipo contra la inflaci贸n鈥, pero lo cierto es que el gobierno se beneficia de la misma. Para ella el Mundial es solo una tapadera: su enunciado no es genuino.

El gobierno llega a la previa del Mundial habiendo hecho de todo para rezagar los salarios contra la inflaci贸n, arbitrando para las patronales e incluso intentado terminar el partido, como ocurri贸 durante el conflicto del Sutna cuando el Ministerio de Trabajo quiso imponer la propuesta patronal.

La pol铆tica fondomonetarista que aplica el gobierno es inflacionaria y tiene ganadores y perdedores, entre estos 煤ltimos los trabajadores. La verdadera lucha contra la inflaci贸n y el ajuste se juega en el terreno de los trabajadores, por paritarias libres y una recomposici贸n general de los salarios, como reclaman los trabajadores residentes y concurrentes y de la salud en general, docentes, estatales, precarizados y de los distintos gremios privados.

Empleo en hoteles y restaurantes

En hoteles y restaurantes hubo un alza del 25% interanual en el empleo en agosto. Se trata del sector que m谩s empleo gener贸.

No obstante, un tercio de los trabajadores de hoteles, restaurantes y centros de esqu铆 relevados por AFIP en Mendoza, Neuqu茅n, R铆o Negro y Chubut con afluencia de contribuyentes de elevada capacidad contributiva ten铆an 鈥渋nconsistencias laborales鈥. Bajo este eufemismo, el organismo oficial inform贸 sobre el trabajo en negro y precarizado en que se encuentran, al menos 1.335 personas.

Adem谩s de 鈥減untos de acceso a parques nacionales y tem谩ticos en Misiones y C贸rdoba鈥 y 鈥渁ctividades de esparcimiento como cines y teatros, hospedaje y gastronom铆a鈥 en el 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (CABA).

Desde la AFIP informaron que se labraron 鈥240 actas de infracci贸n que incluyeron multas millonarias y el cierre temporario de los locales, principalmente por la falta de emisi贸n de comprobantes鈥, y se relevaron 鈥4.300 empleados en relaci贸n de dependencia, de los cuales 1.335 (el 31%) mostraron distintas formas de inconsistencias laborales鈥, detallaron las fuentes.

Sin embargo, el organismo no anunci贸 medidas concretas para lograr el inmediato registro de ese personal, as铆 como tampoco medidas que obliguen a las patronales a pagar todo lo que deben a quienes defraudaron laboralmente. Las patronales obtienen gran parte de sus ganancias a partir de la evasi贸n impositiva y m煤ltiples maniobras fraudulentas, tanto en t茅rminos de facturaci贸n como de contrataci贸n de personal.

Asimismo, desde el Estado, gobierno tras gobierno, m谩s all谩 de algunos matices de cada gesti贸n, hace la 鈥渧ista gorda鈥 ante este fraude empresarial contra los trabajadores. A lo sumo le cobran la AFIP y el ministerio de Trabajo aplica 鈥渕ultas鈥 que, en la mayor铆a de los casos, ni siquiera desalienta a mantener trabajo no registrado. Adem谩s, es desde el mismo Estado contratan trabajo precarizado.

Paro Nacional de Salud

El jueves 17, Fesprosa, sus delegaciones y otras organizaciones de salud encabezaron un paro nacional de salud, con actos y movilizaciones a lo largo y ancho del pa铆s.

El acto central tuvo lugar frente a las puertas del ministerio de Salud, donde las y los trabajadores sanitarios volvieron a reclamar una paritaria nacional de salud, el 82% m贸vil, la eliminaci贸n del impuesto al salario y el pase a planta del personal precarizado, como tambi茅n la defensa de los derechos del colectivo de Enfermer铆a. Seguidamente, las columnas marcharon hacia Plaza de Mayo.

Este paro se da en medio de, por un lado, un triunfo parcial de los residentes de CABA y, por el otro, de un estallido del sistema nacional de salud. Esto se ve reflejado en las renuncias masivas en Rio Cuarto y la marcha en C贸rdoba, los paros y movilizaciones en toda la provincia de R铆o Negro, la adhesi贸n de la mayor铆a de las provincias a la medida nacional, las marchas a la gobernaci贸n en Rosario y Santa Fe, la nueva marcha de los trabajadores de salud de Catamarca como hace cinco meses todos los jueves y el paro y la movilizaci贸n de los residentes de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, Jorge Yabkowski, secretario general de Fesprosa, se帽al贸: 鈥淟os gobiernos no han entendido lo que pas贸 con la salud. No entendieron nuestros 600 muertos, no entendieron los 100.000 infectados, no entendieron los secuelados y no entienden que esta migraci贸n y vaciamiento del sistema de salud p煤blico que se est谩 produciendo es producto de una ausencia de pol铆ticas de Estado para tener una salud p煤blica fuerte鈥.

Y agreg贸: 鈥淓l sistema de salud agoniza y tiene a los trabajadores con salarios por debajo de la l铆nea de la pobreza. Por eso, este paro nacional es un primer llamado de atenci贸n. As铆 como dijimos que los aplausos no llenan el carrito del supermercado, tambi茅n decimos que los goles de Messi tampoco lo van a llenar. Vamos a seguir en la lucha, vamos a parar el 23 aunque la ministra de Trabajo nos dicte la conciliaci贸n, y vamos a estar al lado de los grandes hospitales como el Posadas que est谩n reclamando por su salario igual que los residentes de provincia de Buenos Aires, igual que los trabajadores de salud de todo el pa铆s鈥.

Luego del acuerdo del Gobierno con el SEP, crece la lucha en los hospitales de C贸rdoba

El jueves 17, el SEP acord贸 el 煤ltimo tramo de la paritaria a espaldas de la masiva lucha de las y los trabajadores de la salud. El viernes las asambleas, cortes y acciones continuaron siendo masivas en todos los hospitales de la provincia.

La Izquierda Diario entrevist贸 a Nicol谩s, delegado del Colectivo de Residentes y a Laura, vocera de la asamblea del hospital San Roque.

Nicol谩s contanos 驴qu茅 se discuti贸 en la asamblea que realizaron ayer?

-Ayer en la asamblea se discuti贸 sobre el resultado de la mesa de di谩logo del Colectivo de Residentes con el ministerio de la provincia. Que si bien celebramos que exista esta mesa de di谩logo, el resultado fue que se trat贸 de dilatar todo. Por lo que la Asamblea del Colectivo de Residentes decidi贸 poner una fecha l铆mite para que se d茅 una propuesta s贸lida con respecto a lo salarial. Que si bien tenemos una lista larga de demandas, esto es lo que m谩s nos urge porque no llegamos a fin de mes. Por eso el d铆a mi茅rcoles 16 mandamos una nota al ministerio y a nuestros respectivos jefes de servicio diciendo que si para el siguiente mi茅rcoles 23 no ten铆an una propuesta clara para todos los residentes de la provincia y una mesa armada inter jurisdiccional (de Naci贸n, provincia, municipalidad y privados), el d铆a jueves 24 se declara paro total de residentes de la provincia y de todas esas jurisdicciones.

-驴Cu谩les son los puntos que ratificaron reclamar?

Laura: -Los puntos que estamos exigiendo son:

La composici贸n salarial del 200% al b谩sico, ajustable al proceso inflacionario.

Con un piso no inferior a la canasta b谩sica total.

Ning煤n trabajador de salud debe estar por debajo de la l铆nea de pobreza.

Pase a planta permanente para todos los contratados y monotributistas. A fin de terminar con la precarizaci贸n laboral.

Blanqueo salarial de todas las sumas no remunerativas.

Un bono en diciembre de $150.000.

Incorporaci贸n de todas las profesiones universitarias al grupo ocupacional 1 de la Ley 7625.

Recuperaci贸n del 82% m贸vil del b谩sico para el c谩lculo de las prejubilaciones.

La vigencia y respeto de las actuales leyes 7233 y 7625. Para el pago de adicionales, recategorizaciones, cargo de jefatura e incorporaci贸n de personal.

Reconocimiento laboral para todos los residentes en tanto profesionales de formaci贸n.

Unificaci贸n de las dos leyes en salud, con la incorporaci贸n de la 7233 a la 7625.

Cordobazo en Salud

El mi茅rcoles 16 se llev贸 a cabo un paro de los equipos de salud en toda la provincia de C贸rdoba que fue construido desde abajo con asambleas en cada establecimiento. Cerca del mediod铆a miles de manifestantes llegaban a Patio Olmos donde anunciar谩n paro de 72 horas la semana pr贸xima en caso de no recibir respuestas.

El lugar de concentraci贸n fue el llamado Polo Sanitario, donde se encuentran tres de los hospitales m谩s importantes de la provincia. Hasta all铆 fueron llegando organizados, equipos de salud de otros centros de la capital y del interior provincial como Alta Gracia o Punilla. Otras movilizaciones se repitieron en distintas localidades del interior como R铆o Tercero.

A la jornada tambi茅n se sumaron equipos de salud municipales de la capital (bajo otro convenio) que realizaron asambleas en el Hospital de Urgencias y el Pr铆ncipe de Asturias.

La jornada cont贸 en los d铆as previos con una activa hostilidad de la burocracia sindical del Sindicato de Empleados P煤blicos.

Al llegar a Patio Olmos las nutridas columnas, se ley贸 un duro documento denunciando la situaci贸n actual. La jornada fue llamada como el 鈥淐ordobazo en salud鈥.

Luego de marcar que se enfrentan a una grave situaci贸n en la salud, de la que la renuncia del ex ministro Cardozo, debido a las muertes en el Neonatal es el emergente de una 鈥減ol铆tica sanitaria desastrosa鈥, se帽alaron que 鈥淟as y los trabajadores tuvimos que ponernos los hospitales y centros de atenci贸n primaria al hombro frente a una in茅dita pandemia mundial y aun as铆 el gobierno NO RECONOCI脫 nuestro trabajo.

Nos llamaron esenciales y hasta h茅roes鈥 Dejaron la vida m谩s de 120 compa帽eros asistiendo en la pandemia鈥 PERO NUNCA SE NOS RECONOCI脫 CON LO QUE SE RECONOCE A UN TRABAJADOR: SALARIO DIGNO Y JUSTO.鈥

Se帽alan tambi茅n que con la asunci贸n de la nueva ministra de salud, la pol铆tica sanitaria sigue en el abandono y el olvido. Se帽alan que contin煤a el ajuste en la salud p煤blica para 鈥渂eneficiar negocios privados鈥.

Tambi茅n hicieron explicito su rechazo a los bonos que quiere dar el gobierno, a s贸lo un sector de profesionales, afirmando que: 鈥淣o vamos a aceptar que nos dividan. Nuestro reclamo es por un salario digno para todas y todos los trabajadores de salud.鈥

Los reclamos no son s贸lo salariales ya que tambi茅n denuncian situaciones de violencia laboral, aprietes y amenazas.

Se realiza una fuerte denuncia a la conducci贸n del Sindicato de Empleados P煤blicos, que tiene la representaci贸n 鈥渙ficial鈥 en el sector, pero escasa legitimidad en las bases. Se帽alan que su secretario general, Jos茅 Pih茅n, que aparte es legislador por el oficialismo, y la conducci贸n del gremio 鈥渜ue dice ser representante de los trabajadores y trabajadoras, pero en realidad est谩 del otro lado del mostrador. Ellos no nos representan.鈥

Gran triunfo de Residentes: ahora van por Concurrentes y se sumaron a la jornada nacional del 17N

Con m谩s de 9 semanas de lucha, asambleas, movilizaciones y 21 d铆as de paro indeterminado en los hospitales porte帽os lograron arrancarle a Larreta, subir de 120.000 a 200.000 pesos el salario para residentes iniciales. Para el 23 lograron una mesa de di谩logo que continuar谩 con la lucha por un salario y ART para concurrentes. Mientras se sumaron con cese de actividades a la marcha y jornada nacional por la salud del 17 de noviembre.

Tomando el a帽o 2022 entero el porcentaje de aumento es del 99% remunerativo para todas las categor铆as y con revisi贸n en enero si los supera la inflaci贸n. Al mismo tiempo consiguieron un aumento del 270% anual en el suplemento de ingreso a la carrera y un 135% para el mismo periodo en el suplemento por funci贸n cr铆tica y guardias.

Al mismo tiempo, un compromiso del gobierno de no aplicar sanciones a ninguno de los m谩s de 4.500 residentes y concurrentes que fueron parte de esta inmensa lucha. Y este pr贸ximo 23 se volver谩n a movilizar ante la mesa de trabajo que consiguieron para discutir un salario y ART para quienes son directamente excluidos, los Concurrentes.

Paro de residentes del Hospital Eva Per贸n de Merlo

Luego de varios intentos para que el gobierno provincial y el municipal tomaran sus reclamos, los residentes de la UBA del Hospital Eva Per贸n de Merlo realizan un paro por tiempo indeterminado y se manifestaron en la entrada de dicho centro de salud.

Mauricio, uno de los residentes, cont贸 la situaci贸n que est谩n viviendo: 鈥淐obro $80.000 y pago $51.000 de alquiler, no me alcanza para vivir鈥. Y para colmo ese es el pago por trabajar de lunes a viernes de 7 a 17 horas, los s谩bados hasta el mediod铆a y haciendo entre 6 y 8 guardias mensuales de 36 horas. Mientras la canasta familiar, seg煤n la comisi贸n interna de ATE Indec, ascendi贸 a $205.000.

Reclaman que cobran la mitad que sus pares residentes de provincia, que realizan exactamente las mismas tareas y tienen las mismas responsabilidades. 鈥淭enemos documentados todos los reclamos que hicimos a los distintos gobiernos, pero a煤n no nos han atendido鈥.

Tambi茅n denuncian la falta de insumos, materiales y profesionales para poder dar una atenci贸n de salud de calidad.

Se agrava el conflicto de los trabajadores del Hospital Garrahan

Trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires contin煤an con la medida de paro que lleva varios d铆as sin encontrar respuestas de las autoridades. Exigen aumento salarial del 100% en una sola cuota, que el m铆nimo sea igual a la canasta familiar ($205.000) y por un r茅gimen de insalubridad en el hospital. 芦Si no hay respuestas, ya est谩 votado un nuevo paro para el pr贸ximo mi茅rcoles 23 de noviembre禄, expresaron

芦Tras el gran triunfo de residentes y concurrentes que consiguieron un inicial de $200.000 y un aumento de un 99%, las y los trabajadores de salud continuamos la lucha. En el Garrahan, principal hospital pedi谩trico del pa铆s, vamos al quinto paro ante la falta de respuestas del Consejo de Administraci贸n (dependiente del gobierno Nacional y el gobierno de la Ciudad)禄 explicaron los y las trabajadoras mediante un comunicado.

Aceiteros: salario inicial de 221.000 pesos

Compartimos el comunicado completo:

Acuerdo en la revisi贸n salarial de la paritaria aceitera

Los compa帽eros paritarios de la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines de la Rep煤blica Argentina (FTCIODyARA) de manera conjunta con los compa帽eros paritarios del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) alcanzaron un acuerdo con los representantes patronales de las c谩maras CIARA, CIAVEC y CARBIO que lleva el salario b谩sico inicial a $ 221.760 a partir del 1掳 de Octubre de 2022 para las y los compa帽eros obreros y empleados aceiteros.

El planteo de nuestras organizaciones gremiales se bas贸 en el derecho a un Salario M铆nimo, Vital y M贸vil seg煤n su definici贸n en el art铆culo 14 bis de la Constituci贸n Nacional y art铆culo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacci贸n de las 9 necesidades all铆 contempladas: alimentaci贸n adecuada, vivienda digna, educaci贸n, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsi贸n.

El acuerdo, que alcanza en t茅rminos porcentuales un 98% anual, contempla una revisi贸n adicional para el pr贸ximo mes de diciembre de 2022.

Compa帽eras, compa帽eros, nuevamente obtenemos un logro colectivo de la mayor importancia y es gracias a la fuerza y convicci贸n de las compa帽eras y compa帽eros trabajadores aceiteros, que se ha expresado contundentemente en cada ocasi贸n en que fue convocada.

Esa fortaleza sostiene y construye una organizaci贸n gremial que representa cotidianamente la voluntad y defiende categ贸ricamente los derechos de todas las compa帽eras y compa帽eros aceiteros, y que apuesta a la solidaridad obrera para alcanzarlos de forma consecuente.

Por eso, desde nuestra Federaci贸n celebramos la unidad en acci贸n y negociaci贸n con los compa帽eros del SOEA San Lorenzo, que ha sido fundamental para lograr el objetivo de una vida digna para el conjunto de las y los trabajadores aceiteros argentinos.

隆Viva la unidad obrera! 隆Viva la lucha aceitera! 隆Viva la clase trabajadora!

Comisi贸n Directiva

Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines de la Rep煤blica Argentina

F.T.C.I.O.D y A.R.A.

Otros acuerdos salariales

La Asociaci贸n de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de autos acordaron un incremento salarial que deja la paritaria 2022/3 en 99% y con revisi贸n en febrero 2023. Se acord贸 un incremento salarial del 30% en dos cuotas: 15% en noviembre y 15% en diciembre.

A partir de una circular difundida por la conducci贸n de la Uni贸n Ferroviaria, se dio a conocer un nuevo acuerdo salarial para las y los ferroviarios.

El acuerdo salarial se cerr贸 solo hasta enero quedando pendiente el tramo febrero-marzo donde se llevar谩 adelante la negociaci贸n para finalizar el acuerdo salarial que comenz贸 en marzo de 2022. La decisi贸n fue tomada a puertas cerradas, en secreto y sin ning煤n tipo de consulta a los casi 30.000 trabajadores y trabajadoras que se van a ver afectados por este aumento.

En comunicaci贸n con Andr茅s Padellaro, referente de la agrupaci贸n Naranja Ferroviaria del ferrocarril Roca, dec铆a: 鈥淐omo anunciamos, la Verde contin煤a ignorando el reclamo que hay en tantas estaciones y galpones sobre nuestra situaci贸n salarial. La falta de asambleas s贸lo puede explicarse por esta simple raz贸n, saben que si las convocan se expresar铆a el rechazo a este acuerdo, que no recupera todo lo que perdimos estos a帽os y que ante una inflaci贸n que avanza d铆a a d铆a lo vamos a terminar de percibir en febrero del a帽o que viene. Contin煤a la estafa鈥.

Para finalizar, Andr茅s Padellaro remarc贸: 鈥淨ueremos la reapertura de las paritarias. Sabemos que esta pelea no es f谩cil y para poder quebrar la complicidad entre la empresa, el gobierno y los sindicatos tenemos que continuar lo que comenz贸 en la seccional Oeste. Pelear por impulsar asambleas en todas las l铆neas para discutir el aumento que las y los ferroviarios necesitamos, con cl谩usula gatillo. Unir fuerzas junto a los ferroviarios tercerizados quienes, como siempre, est谩n sufriendo la peor parte del ajuste con salarios por debajo de la l铆nea de la pobreza y con despidos, coordinar con las trabajadoras de la salud y docentes que vienen de realizar un enorme paro en la Provincia de Buenos Aires y todos los sectores que hoy est谩n peleando鈥.

Antes de los distintos actos que se realizaron el 17 de octubre por el 鈥淒铆a de la Lealtad Peronista鈥 el gobernador Axel Kicillof anunci贸 un nuevo incremento en los salarios de las y los trabajadores estatales, docentes, judiciales entre tantos otros gremios de la provincia que vienen recibiendo aumentos en cuotas durante todo lo que va del 2022.

La oferta para los trabajadores judiciales constaba de tres tramos: 8% sobre el sueldo de octubre, 8% sobre noviembre y en diciembre un adicional del 4% al 10% ya pautado previamente. En total, la paritaria anual cerrar铆a en 93,4 % seg煤n informaron desde la conducci贸n de la Asociaci贸n Judicial Bonaerense, un porcentaje por debajo de la inflaci贸n que se proyecta que alcanzar谩 entre el 95 y 112 % en todo 2022.

Dem谩s est谩 decir que no se trataba de una propuesta sino una imposici贸n, sin que mediara un llamado a discutir la pauta salarial en un 谩mbito paritario con el Gobierno, pero adem谩s cuenta con el aval de la conducci贸n de la AJB, que lejos de rechazar y organizar a los trabajadores en un plan de lucha para romper el techo salarial que impuso (de hecho) el gobernador, propuso la aceptaci贸n, como lo vino haciendo todo el a帽o.

El Sindicato de Camioneros logr贸 un aumento salarial anual de 107%, luego de una reuni贸n de la que participaron la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y los Secretarios General y Adjunto del gremio, Hugo y Pablo Moyano, en la sede de la cartera laboral. El entendimiento lleg贸 en la quinta audiencia de la negociaci贸n paritaria.

El aumento salarial anual de 107% se concretar谩 en cuatro cuotas: un 27% en noviembre de 2022, otro 27% en febrero 2023, otro 27% en mayo 2023 y un 煤ltimo 26% en agosto 2023.

Adem谩s, le sum贸 el pago de una asignaci贸n extraordinaria de $100.000 a pagarse en tambi茅n cuatro cuotas en marzo, abril, mayo y junio de 2023.

Reproducimos comunicado de trabajadores de la industria qu铆mica de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe



Los trabajadores de Synthon agremiados a SPIQyA San Lorenzo retomamos las medidas de fuerza con Paro de actividades a partir del jueves 17 de noviembre, y por 48 horas. Desde marzo del 2020 la empresa viene dilatando las discusiones por el Convenio Interno. Se suma a esto la negativa a corregir conceptos salariales err贸neos que violan la Ley de Contrato de Trabajo, como por ejemplo la liquidaci贸n de vacaciones, error que se arrastra desde hace una d茅cada. Tambi茅n la patronal subcontrata personal fuera de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la rama de actividad 77/89 desconociendo as铆 las discusiones paritarias, y precarizando al personal tercerizado. Otro de los puntos, no menor, es la falta de acuerdo en lo que respecta a las C谩maras de Vigilancia que los directivos de la empresa han usado incontables veces para amedrentar al personal sindicalizado. Por estas razones y habiendo agotado todas las instancias de di谩logo con los representantes empresariales, los trabajadores han resuelto un plan de lucha sostenido hasta poner fin con las arbitrariedades y pr谩cticas desleales.

Synthon Argentina es una multinacional farmoqu铆mica de capital intensivo angloholandesa del grupo BC Partners, abocada a la producci贸n de medicamentos de alta complejidad para tratamientos oncol贸gicos y de salud mental.

Negociaci贸n colectiva en la post pandemia: salarios, crisis y nuevos desaf铆os

Por Observatorio del Derecho Social (ODS)

La negociaci贸n colectiva culminar谩 el a帽o 2022 con la mayor cantidad de acuerdos y convenios homologados de las 煤ltimas d茅cadas.

M谩s a煤n, es posible que se trate del mayor n煤mero de homologaciones anuales de la historia. Por cierto que ello no necesariamente implica que se haya avanzado en mayores conquistas y derechos para los trabajadores y trabajadoras, sino que da cuenta de una fuerte presencia de las organizaciones sindicales y las representaciones patronales principalmente en la determinaci贸n de los salarios nominales y en la implementaci贸n de medidas para dar respuesta a la situaci贸n de empresas y/o actividades que enfrentan situaciones de crisis.

En la primera parte de este informe se presentan datos referidos a la estructura de la negociaci贸n, para luego sistematizar los principales contenidos abordados en la actual ronda. All铆 se analizan con m谩s detalle algunas cl谩usulas novedosas, relacionadas con las tareas de cuidado, la violencia laboral y cuestiones de g茅nero, que si bien no se han incluido de manera generalizada en los convenios colectivos de trabajo en los 煤ltimos a帽os, s铆 resultan muy relevantes por el alcance de los temas abordados.

Negociacion Colectiva 2022 Salarios Crisis Y Nuevos Desafios

El salario m铆nimo, vital y m贸vil es 30 % m谩s bajo que en 2015

El poder adquisitivo de la clase trabajadora no para de caer. As铆 lo confirma un nuevo informe publicado por Cifra, el centro de estudios ligado a la CTA de los Trabajadores, que encabeza el diputado oficialista Hugo Yasky. El an谩lisis, publicado el viernes 28 de octubre, consigna los datos de recuperaci贸n del empleo al mismo tiempo que da cuenta de la p茅rdida salarial que sufren amplios sectores de la clase trabajadora y el deterioro de la calidad de los puestos de trabajo.

Sin embargo, un dato determinante pasa por el nivel del salario m铆nimo, vital y m贸vil que, hay que recordar, establece el Consejo del Salario donde participa de manera directa el Estado. Cifra indica que 鈥渆l salario m铆nimo, vital y m贸vil real entre 2021 y 2022 oscil贸 en un nivel que qued贸 30% por debajo del de 2015, cuando es un referente importante para el nivel salarial, incluso de quienes no est谩n registrados鈥.

El SMVM es un 铆ndice de referencia para la firma de convenios y acuerdos en el sector privado. Pero, adem谩s, es 铆ndice de referencia para los montos destinados a ayuda social. Por citar un solo ejemplo, el Plan Potenciar Trabajo equivale al 50 % de su monto.

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Diario Popular, Cr贸nica, Anred, Red Eco Alternativo, APU, T茅lam, Prensa Obrera, Clar铆n, Prensa Fesprosa.