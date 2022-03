No hubo grieta: oficialismo y oposici贸n sepultaron la herencia recibida

Mario Hernandez

Organizaciones nucleadas en la 芦Autoconvocatoria contra el pago de la deuda禄, se manifestaron el jueves pasado en las afueras del Congreso contra la entrega perpetrada. Las calles que rodean al Parlamento estaban esta vez totalmente valladas y hab铆a fuerte presencia policial en los alrededores.

Adentro, una parte del oficialismo, los senadores ligados a los gobernadores del PJ y el macrismo, preparaban con sus discursos la votaci贸n favorable al proyecto del gobierno.

Nora Corti帽as sostuvo: 芦Quienes lo votan ser谩n traidores al pueblo.禄

El sector m谩s combativo de los movimientos sociales acamp贸 en lunes en el ministerio de Desarrollo Social y el martes al mediod铆a movilizaron a la cartera de Trabajo. A la par, tras las 70.000 personas que se concentraron en Congreso para rechazar la media sanci贸n para acordar con el FMI, se desat贸 una persecuci贸n para amedrentar a los movimientos sociales mientras se buscaba sellar el acuerdo en el Senado.

Mientras, La Naci贸n e Infobae publicaban notas que asemejaban a partes policiales con im谩genes de j贸venes que hab铆an lanzado piedras contra 鈥渆l Congreso鈥, 鈥渓os violentos鈥.

驴Qui茅nes son los 鈥渧iolentos鈥?

Los 鈥渕trs鈥 como lo llama la prensa por estos d铆as (MTR Cuba, MTR Votamos Luchar, MTR hist贸rico) han tenido conflictos con las l贸gicas punteriles en municipios del Conurbano en donde llevan adelante comedores, merenderos, guarder铆as, emprendimientos productivos. En los 煤ltimos reclamos, el choque se produce porque los intendentes retacean el alimento y cortan el suministro en los barrios o no entregan las partidas previamente acordadas. Hay que se帽alar algunos episodios como la represi贸n en el municipio de Lomas de Zamora en agosto del a帽o pasado con 20 personas heridas cuando el intendente Insaurralde no realiz贸 los trabajos de obras p煤blicas en donde se ocupar铆an desocupados de los movimientos sociales y en donde tambi茅n hab铆a faltante de alimentos a entregar.

Lo mismo sucedi贸 en octubre durante un acampe en la rotonda de Lavallol. Esa vez, el reclamo era contra el intendente de Esteban Echeverr铆a, una de las localidades m谩s pobres de la periferia de la Ciudad. Fernando Gray hab铆a cortado el suministro de alimentos a los comedores de las organizaciones mientras que informaban el aumento de la concurrencia de familias a las ollas populares. Hubo unas 70 personas heridas, 10 detenidos y dos represiones nocturnas en la puerta de la comisar铆a en Luis Guill贸n.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia expres贸 en un documento 鈥淏ASTA DE PERSEGUIR A LXS QUE LUCHAN.

鈥淎 partir de la enorme movilizaci贸n contra el acuerdo gobierno-FMI, el jueves 10 de marzo en las puertas del Congreso, se ha desatado una persecuci贸n y estigmatizaci贸n, que deriv贸 en una ola de detenciones contra compa帽erxs de distintas organizaciones populares.鈥

Y agregaron: 鈥淔rente a esta grav铆sima situaci贸n, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia expresa su solidaridad con las organizaciones y lxs compa帽erxs perseguidxs, y exige la inmediata libertad de los compa帽erxs detenidxs por luchar.鈥

鈥淰iolencia es someter a media poblaci贸n a vivir en la pobreza, violencia es someter al pa铆s a una nueva entrega colonial, violencia es perseguir y criminalizar a lxs que luchan, violencia es la impunidad de la que gozan los que provocan esta dolorosa realidad que sufren las mayor铆as populares鈥, concluye el comunicado.

El reciente anuncio del incremento en combustibles -YPF anunci贸 un aumento del 9,5% en sus combustibles b谩sicos y 11,5% en los premium. Por el lado de Axion los nuevos precios permiten ver un aumento que en algunos casos alcanza un 12,98% mientras que Shell registr贸 subas de hasta un 15%-, mientras se disparan los commodities por la guerra en Ucrania, y el gobierno suspende las exportaciones de soja en harina y aceite y sube las retenciones de la soja y derivados de 31% a un 33%, han anunciado que los n煤meros en la inflaci贸n se disparar谩n.

El pan ya aument贸 por encima de un 50% en lo que va del a帽o y los nuevos aumentos anunciados prev茅n otra alza en la inflaci贸n que agravar铆a el porcentaje de familias que est谩n en la indigencia y en la pobreza. Hay 927.000 hogares que cobran menos de 20.000 pesos por mes y casi otro mill贸n que no llega a los 40.000 por mes. Y el 40% menos de 50.000.

鈥淢iles de desocupades acampamos en todo el pa铆s porque el ajuste no se aguanta m谩s. Luego de 17 horas de iniciada la movilizaci贸n en las puertas del ministerio de Desarrollo Social, y m谩s de 13 horas de acampe, sigue firme la protesta y movilizaci贸n,鈥 expresaron las organizaciones de la Unidad Piquetera.

Y comunicaron que: 鈥渆l anuncio del gobierno de un Bono de $6.000 es totalmente insuficiente, y muestra a la vez la justeza de nuestros reclamos. Es que la situaci贸n de millones de trabajadores con un salario m铆nimo que no supera la canasta de indigencia es insostenible. Vivimos en estos d铆as la gravedad de una inflaci贸n disparada que se come los ingresos, y la amenaza de una profundizaci贸n cierta de un ajuste que va a golpear a煤n m谩s a los y las trabajadores en la Argentina a partir del pacto humillante con el FMI.鈥

A su vez, ratificaron: 鈥渆l reclamo de que el ministro de Desarrollo Social y el ministro de Trabajo reciban a las organizaciones que agrupamos a cientos de miles de todo el pa铆s y que no estamos dispuestas a tolerar que la falta de trabajo, de comida, la falta de un salario m铆nimo que permita vivir, nos hunda a煤n m谩s en la miseria.鈥

Y finalizaron: 鈥淪eguiremos impulsando nuestro plan de lucha votado en el 煤ltimo plenario piquetero nacional en Plaza de Mayo por el trabajo genuino, el aumento en el salario m铆nimo, la asistencia integral a los comedores y la apertura de los programas. Que permita a la vez encontrar una salida para los trabajadores en medio de esta enorme crisis que no hemos provocado, y que sufrimos trabajadores, trabajadoras y jubilados, jubiladas鈥.

Organizaciones movilizadas: POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR 鈥 C.U.Ba.鈽哅.T.R./MIDO鈥 MAR- M29 鈥 BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re-AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL 鈥 FDU 鈥 BUEL 鈥 A TRABAJAR 鈥 ORGANIZACI脫N 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) 鈥 MTL REBELDE 鈥 M.B.T 鈥 FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P. FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR. BARRIOS DE PIE 鈥 LIBRES DEL SUR 鈥 MST TERESA VIVE.

Entrevista a Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa (CCC)

Por m谩s que se diga, se niegue, se fundamente y se anuncien un mont贸n de cosas, hay ajustes

-Juan Carlos, una jornada nacional de lucha en todo el pa铆s, con m谩s de 100 cortes de rutas y distintas actividades para decirle 鈥楴o al FMI. La deuda es con el pueblo. Es urgente resolver las emergencias de los sectores populares y del conjunto de trabajadores.鈥

-Exactamente. Muchos m谩s de 135 cortes en el pa铆s para seguir repitiendo y diciendo lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, no desde ahora. Esa deuda, ese pr茅stamo que se tom贸 con el gobierno de Mauricio Macri en primer lugar, fue una estafa. Todos sabemos que ni un d贸lar de ese pr茅stamo se utiliz贸 para promover la industria nacional, construir rutas, hospitales o escuelas. La plata del FMI se us贸 para la fuga de capitales y un pu帽ado de bancos monop贸licos referentes amasaron fortunas. Pero adem谩s hay un hecho grav铆simo, la intromisi贸n abierta de EE UU en los asuntos internos de nuestro pa铆s. En primer lugar, tratando de que Macri logre su reelecci贸n, tal vez el hecho m谩s grave de ese pr茅stamo. Es lo que explica por qu茅 el FMI tuvo que violar sus propios estatutos. Fue una decisi贸n que tom贸 EE UU para entrometerse en nuestra pol铆tica interna y condicionarnos en un futuro. Entonces por esa raz贸n es que salimos a luchar y por lo que vamos a seguir luchando. Porque entendemos que por m谩s que se diga, se niegue, se fundamente y se anuncien un mont贸n de cosas, hay ajustes. No el mismo ajuste que se hac铆a antes: reforma laboral, reforma previsional, pero el ajuste est谩 y uno lo siente. La gente lo sufre, lo est谩 viviendo en carne propia.

-Juan Carlos, yo te entrevist茅 el a帽o pasado porque presentaste una ley, 鈥楾echo, Tierra y Trabajo鈥. 驴Qu茅 destino ha tenido ese proyecto?

-Mir谩, ha sido con la firma de 39 diputados y diputadas que acompa帽aron ese proyecto, hubo una cantidad importante del Consejo Deliberante que en su resoluci贸n le ped铆an al Congreso nacional el pronto tratamiento y aprobaci贸n de esa ley porque era una ley federal. Se escuchaba cuando iba a las provincias las fundamentaciones de muchos Consejos Deliberantes. Es un proyecto federal, no es un proyecto que solo queda en Buenos Aires o en CABA. Sin embargo, ninguna de las comisiones que ten铆a que recorrer lo hizo. Tambi茅n hay leyes que presentaron los diputados del Frente de Todos que nunca han sido tratados, leyes para favorecer a la gente en la situaci贸n que atraviesan.

-Juan Carlos, recuerdo aquellos encuentros en Don Bosco, all谩 en la Matanza, esos plenarios donde supe participar y donde no solamente estaba la Corriente Clasista, la Federaci贸n Tierra y Vivienda, Polo Obrero, sino tambi茅n los compa帽eros del MTR. Tengo una foto por ah铆 con Martino. 驴Qu茅 pens谩s de esta situaci贸n que se presenta con Roberto Martino, un dirigente de muchos a帽os de las luchas sociales hoy con pedido de captura?

-No se resuelve el problema con represi贸n, o pedido de captura de un dirigente social. Primero que nada hay que reconocer que hay una situaci贸n que se ha agravado much铆simo de las condiciones de vida que tienen miles y miles de familias en nuestro pa铆s. Cualquiera puede hacer ese an谩lisis. La inflaci贸n, el salario alcanza cada vez menos, el poder adquisitivo se pierde, de las jubilaciones, de las changas que uno puede llegar a hacer. Eso expulsa a miles de familias a la pobreza y a la indigencia. Entonces, 驴qu茅 es lo que puede hacer uno como dirigente de una organizaci贸n, si uno no defiende los intereses de sus compa帽eros? Tiene que salir a pelear. Tiene que salir a luchar. En las organizaciones siempre hubo personas que no son de la organizaci贸n y se prestan para que cambie el contenido del reclamo que uno va haciendo. Pero son un grupo minoritario, un grupo que est谩 preparado para eso.

-Juan Carlos, 驴quer茅s agregar algo m谩s?

-En esto del salario m铆nimo, vital y m贸vil yo esperaba que por lo menos arrancara con $45.000 m铆nimamente y mes a mes hacer una revisi贸n por la inflaci贸n. Es insuficiente. Hay que hacer una transici贸n escalonada pero de otro modo. No se puede vivir con los ingresos de los trabajadores cuando la canasta de la pobreza ya est谩 arriba de los $80.000 sin contar un alquiler.

Reprimen la protesta social

El vecino de Paran谩 C茅sar Follonier, militante de Rebeli贸n Popular, fue detenido el mi茅rcoles 16 por efectivos de la Comisar铆a Octava, por realizar pintadas con un grupo de j贸venes contra el FMI en paredes de la avenida Antonio Crespo, cerca del t煤nel subfluvial.

Militantes de distintas agrupaciones comentaron que fueron interceptados por un patrullero y explicaron que estaban realizando grafitis y pintadas en desacuerdo con el FMI y por la libertad del militante Facundo Molares.

Follonier se hizo cargo del grupo y fue detenido. Luego de pasar por la Comisar铆a Octava fue llevado a la Alcaid铆a, por orden de la fiscal Farin贸.

En las puertas de la Gobernaci贸n en la ciudad de C贸rdoba, las organizaciones piqueteras MTR Votamos Luchar, 17 de Noviembre, MAR y FAR fueron reprimidas por la polic铆a con gases y balas de goma cuando reclamaban por el derecho a la educaci贸n p煤blica y la entrega de 煤tiles escolares, que el Gobernador se hab铆a comprometido a entregar.

Una de las manifestantes de la agrupaci贸n Votamos Luchar coment贸: 鈥淰enimos dando un plan de lucha entre algunas organizaciones sociales en conjunto por la educaci贸n p煤blica, fundamentalmente por 煤tiles escolares ya que muchas compa帽eras no llegan a comprarlos dada la situaci贸n de los salarios de miseria y desocupaci贸n鈥. Y agreg贸 sobre la situaci贸n de las instituciones educativas en la provincia: 鈥淓n el inicio de las clases muchas escuelas no arrancaron por la falta de agua y las condiciones edilicias禄.

Sobre la protesta, la militante coment贸: 鈥渆n principio se defini贸 ir a Desarrollo Social y ah铆 no nos atendieron, por eso decidimos ir a la Casa de Gobierno a exigirle al Gobernador Schiaretti que nos d茅 una respuesta. Ah铆 nos estaba esperando la Infanter铆a y cuando comenzamos a armar la olla popular comenzaron a forcejear y a querer llevarse las cosas. Nos sacaron un gacebo, tiraron las ollas, garrafas. Hay compa帽eras heridas y asfixiadas con el gas pimienta.禄

Ante los hechos, organizaciones de la Unidad Piquetera emitieron un comunicado: 鈥淒esde la Unidad Piquetera repudiamos el accionar represivo de la polic铆a de Schiaretti, que en la ma帽ana de hoy reprimi贸 a familias trabajadoras y a organizaciones (MTR votamos luchar, MAR, 17 de Noviembre y FAR), que se movilizaban a casa de gobierno reclamando por kits escolares para los y las pibas de las barriadas populares.禄

El 25 de febrero, poco antes de iniciarse las clases, el gobernador tuite贸: 鈥淐uidar la educaci贸n en C贸rdoba significa volver a la presencialidad, cuidar a nuestros docentes y alumnos y darles las herramientas para que haya una verdadera mejora en la tecnolog铆a al momento de aprender. Cuidar la educaci贸n es fortalecer el futuro de nuestra provincia.鈥 Fue en el marco del anuncio del programa Inclusi贸n Digital Educativa, donde adem谩s expres贸: 鈥淐uando faltan pocos d铆as para la vuelta a clases de manera presencial, quiero ratificar la decisi贸n del Gobierno provincial de que las escuelas no se cierran y que van a funcionar todo el a帽o con las caracter铆sticas y cuidados que impone la pandemia.禄

Sin embargo, en el documento las organizaciones denunciaron: 鈥淓ste es el mismo Schiaretti que prometi贸 miles de computadoras para que los y las pibas de escasos recursos pudieran estudiar en la virtualidad, de las cuales no garantiz贸 ninguna. El que impuso una vuelta a una normalidad forzada en donde los colegios devastados por la falta de mantenimiento e inversi贸n, se caen a pedazos, donde los salarios docentes est谩n muy por debajo de la inflaci贸n. El mismo Schiaretti que sigue dando la espalda a miles de pibes que se ven obligados a abandonar sus estudios. Ahora, ante el reclamo por el derecho a estudiar, donde se solicitan kits escolares su respuesta es la represi贸n y mano dura.禄

Y finalizaron: 鈥淎nte esta situaci贸n exigimos que se retire el aparato represivo y que se provea de los kits escolares a las organizaciones en lucha y a todos los pibes y pibas que lo necesitan. Basta de represi贸n.禄 El documento es firmado por MST Teresa vive, MAR, FAR, MTR-VL, Polo Obrero, 17 de noviembre y Cuba-MTR.

Sigue la 芦caza de brujas禄 por incidentes frente al Congreso

Seg煤n el ministerio de Seguridad porte帽o, ya son siete los detenidos por los incidentes. Uno de ellos es Jaru Alexander Rodr铆guez Carrero del Movimiento Teresa Rodr铆guez.

Otro de los detenidos es Oscar Santill谩n de la misma organizaci贸n. Fuentes judiciales aseguran que se trata de localizar al m谩ximo referente del MTR Hist贸rico, Roberto Martino.

Por su parte el ministro macrista de Seguridad porte帽o, Marcelo D鈥橝lessandro, confirm贸 que la Polic铆a de la Ciudad detuvo al sospechoso de arrojar una bomba molotov a un efectivo del grupo antidisturbios frente al Congreso Nacional y el ataque a pedradas de varios despachos de senadores, entre ellos el de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata de Juli谩n Claudio Lazarte, quien seg煤n la polic铆a que allan贸 su vivienda en la localidad de Quilmes, fue identificado por un tatuaje en su mano izquierda. Seg煤n la misma informaci贸n, tambi茅n pertenecer铆a al MTR Hist贸rico.

Estas detenciones han provocado serias protestas de organizaciones populares, denunciando que est谩 en marcha un plan de criminalizaci贸n a la protesta social.

COMUNICADO DEL MTR HIST脫RICO

隆隆BASTA DE PERSEGUIR A LOS QUE LUCHAN!!

隆隆LIBERTAD A OSCAR SANTILLAN!!

隆隆ANULACI脫N DE LA ORDEN DE DETENCI脫N A ROBERTO MARTINO!!

En el marco de los acontecimientos producidos el d铆a jueves 10 de marzo, frente al Parlamento, donde se aprobara con media sanci贸n, la entrega de nuestra soberan铆a al nefasto FMI, exigimos la libertad del compa帽ero, OSCAR SANTILLAN y que se detenga esta verdadera, caza de brujas que se desat贸 por pedido de fiscales y jueces contra militantes y luchadores pol铆ticos y sociales .

Agradecemos el apoyo de todas las organizaciones que se han solidarizado y pedimos que nos acompa帽en este jueves 17 de marzo a la estaci贸n Avellaneda d贸nde realizaremos una multitudinaria marcha.

隆隆NO A LA CAZA DE BRUJAS CONTRA EL M.T.R HIST脫RICO Y DEMAS ORGANIZACIONES EN LUCHA!!

隆隆LIBERTAD A OSCAR SANTILLAN Y ANULACI脫N DE LA ORDEN DE DETENCI脫N A ROBERTO MARTINO!!

!!BASTA DE PERSEGUIR A LOS QUE LUCHAN!!

M.T.R HIST脫RICO

Al respecto, tambi茅n se pronunci贸 el sindicato porte帽o de docentes Ademys: queremos repudiar la grav铆sima persecuci贸n pol铆tica, policial y jur铆dica que lleva adelante el gobierno contra compa帽eres y organizaciones que participaron de la movilizaci贸n del jueves pasado frente al Congreso.

Fuimos parte de esa enorme concentraci贸n convocada para rechazar el acuerdo con el FMI. Sostenemos que la violencia la ejercen quienes endeudan a nuestro pueblo, llevando la precarizaci贸n de la vida a niveles in茅ditos e hipotecando el futuro de nuestres hijes para las pr贸ximas d茅cadas.

Entendemos que toda esta avanzada represiva busca por un lado ocultar el terrible pacto que est谩n consumando; pero tambi茅n es una muestra de que esta gesti贸n ya comenz贸 a cumplir con los requerimientos del FMI. Intentan crear las condiciones para profundizar el ajuste y arrasar con derechos hist贸ricos de nuestra clase. Saben que el pueblo va a resistir y procuran evitarlo, estigmatizando y criminalizando a les que luchan.

Desde nuestro sindicato queremos expresar toda nuestra solidaridad con les compa帽eres y organizaciones que est谩n sufriendo allanamientos y detenciones en medio de la brutal campa帽a medi谩tica.

Basta de perseguir a lxs que Luchan

No a la criminalizaci贸n de la protesta

Abajo el acuerdo con el FMI

NO al pago de la deuda

FMI #represionpolicial

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocaron a una conferencia de prensa para reclamar la libertad de lxs compa帽erxs detenidos en las movilizaciones del jueves 10 de marzo. La misma se realiz贸 este lunes 21, en la sede del SerPaJ (Piedras 730, CABA). All铆 estuvieron presentes las defensas de los acusados y referentes pol铆ticxs y de DD HH.

En el comunicado sostienen:

芦Esta persecuci贸n tiene como objetivo desviar el eje del verdadero problema: las consecuencias nefastas para el pueblo trabajador de este nuevo acuerdo con el Fondo, a la par de amedrentar a quienes luchamos contra ellas禄.

Y agregan: 芦La quita de la ayuda social a los detenidos habla de un escarmiento sin precedentes. A su vez, la acusaci贸n de 芦asociaci贸n il铆cita禄 abre una puerta muy peligrosa en t茅rminos de persecuci贸n pol铆tica, ya que ataca el derecho a organizarse禄. Los y las abogadas cuestionaron tambi茅n la idea de ilegalizar a las organizaciones sociales, sobre varias de las cuales se aplica la f贸rmula de ser una 芦asociaci贸n il铆cita para delinquir禄, cuando dichos agrupamientos funcionan en la m谩s absoluta legalidad y representan a cientos de miles de personas humildes.

En la conferencia de prensa hablaron por la Gremial de Abogadxs, Rosario Fern谩ndez y Gustavo Franquet (defensores de Oscar Santill谩n), por la CORREPI, Mar铆a del Carmen Verd煤 (defensora de Juli谩n Lazarte) y por CADEP, Mart铆n Alderete (defensor de Jaru Rodr铆guez). Todos ellos explicaron la situaci贸n de sus defendidos, se帽alando que sufren un 芦montaje pol铆tico禄 acompa帽ado de la presi贸n medi谩tica, y que las pruebas son 铆nfimas o en algunos casos inexistentes.

Paritarias

El sindicato de los metal煤rgicos cerr贸 el martes pasado un acuerdo paritario que prev茅 un aumento del 45% en tres tramos y con cl谩usula de revisi贸n en noviembre. Se trata del primero en el sector privado que se prev茅 marcar谩 la pauta para el resto de los gremios.

El acuerdo entre las seis C谩maras del sector y los representantes de la UOM se produjo el mismo d铆a que se conoci贸 la inflaci贸n de febrero que alcanz贸 el 4,7%, la cifra m谩s alta en los 煤ltimos 11 meses, y en la previa de la reuni贸n del Consejo del Salario en la que se defini贸 la suba del salario m铆nimo en el mismo porcentaje.

La primera cuota que percibir谩n los m谩s de 200.000 trabajadores metal煤rgicos ser谩 del 18% en abril; la segunda ser谩 del 15% en julio y la tercera del 12% en octubre. De acuerdo a los datos de la C谩mara Adimra, el salario base de los empleados del sector alcanzar谩 los $ 77.984 desde abril, en julio llegar谩 a $ 87.897 y en octubre ser谩 de $ 95.828.

El entendimiento se extiende desde abril de este a帽o hasta el 31 de marzo de 2023. En 2021, el acuerdo cerrado por la UOM totaliz贸 el 50,2%.

Se espera que otros gremios negocien pautas similares. El primero en iniciar negociaciones fue el bancario, que adelant贸 dos pagos a cuenta por enero y febrero, con sumas fijas de entre $10.000 y $ 14.500 para las categor铆as m谩s bajas y $ 20.000 y $ 29.000 para las m谩s altas.

Para marzo utiliz贸 la misma modalidad de un anticipo a cuenta del acuerdo salarial 2022, del mismo importe establecido para febrero pasado.

Representar谩 $ 14.500 para sueldos menores a $ 155.433; $ 18.960,40 entre $ 155.434 y $ 201.334; $ 24.559,70 entre $ 201.335 y $ 241.602; y $ 29.471,40 para mayores de $ 241.602.

Un gremio central que se prev茅 negociar谩 aumentos por encima del 50% es Camioneros, que a fines de febrero pasado, con la inclusi贸n de un bono de $ 48.000, termin贸 acordando una paritaria global de 2021 en torno al 54%.

Sanidad, el sindicato que tiene como referente principal a H茅ctor Daer, firm贸 en enero un acuerdo de actualizaci贸n para el sector de droguer铆as que llev贸 el acumulado anual a 52,9%.

La UOCRA, que nuclea a 325.000 trabajadores, tambi茅n hab铆a superado el piso del 50%. En enero sell贸 un global para 2021 de 54% interanual.

Al respecto, Daniel Yofra, secretario general de la Federaci贸n Aceitera, sostuvo que 鈥渁 partir del 1掳 de enero, los aceiteros cobran $ 153.000 de b谩sico para un pe贸n. Hay tres categor铆as m谩s, con una diferencia del 25% entre la m谩s baja y la m谩s alta. Desmotadores cerr贸 en $ 110.000 de b谩sico. La escala es m谩s baja porque arrancamos en 2009 con ellos, cuando ese salario no alcanzaba a cubrir siquiera el Salario M铆nimo Vital y M贸vil de la mesa de negociaci贸n de la CGT, la UIA y el Estado. O sea, estaban por debajo de la indigencia y hoy tienen un b谩sico de $ 110.000鈥.

Y agreg贸: 鈥淗ay muchas organizaciones que piden la canasta familiar, como si eso fuese lo suficiente para que los trabajadores vivan dignamente. En primer lugar, es una cuesti贸n conceptual. Hay empresas en nuestro sector que son pymes con pocos empleados y pagan de todas formas el salario que acordamos nosotros.

Nuestra f贸rmula de Salario M铆nimo la empezamos a plantear en 2004, en Dreyfus. Yo llevaba 15 a帽os trabajando ah铆, con un sueldo de pobreza. Ten铆amos que vivir adentro haciendo horas extra y no pod铆amos tener una vida digna. Empezamos a utilizar la herramienta de la huelga, a ganar y a generar conciencia. Tuvimos 茅xito con el salario y con otras reivindicaciones. A partir de 2010, llegamos al salario que busc谩bamos. Lo construimos con datos oficiales del Indec. La Ley de Contrato de Trabajo establece una serie de necesidades que el salario debe satisfacer a todos los trabajadores. En base a eso, recogimos de distintos informes del Indec cu谩les son los valores de esas necesidades. Ese n煤mero no es de Aceiteros, no es un capricho de los dirigentes, es lo que establece la ley, en el art铆culo 116 de la LCT y en el art铆culo 14 bis de la Constituci贸n. A partir de ah铆, comenzaron las presiones de los gobiernos. Por parte de las patronales, siempre hay un 鈥渘o鈥 como respuesta. Cuando avanz谩s, te das cuenta que deb茅s enfrentarte tambi茅n al gobierno de turno y al silencio estigmatizante de un sector de las organizaciones de trabajadores.

El Salario M铆nimo de la CGT, la UIA y el gobierno no s茅 de d贸nde sale. Nosotros podemos justificar el nuestro. El oficial no s茅 de d贸nde sale porque no lo explican. Ellos plantean un piso de Salario M铆nimo por debajo de la l铆nea de indigencia. Se pelea por una base que n i siquiera es de pobre, sino de indigente.

A partir del 1掳 de febrero, cualquier trabajador o trabajadora deber铆a cobrar como m铆nimo $ 153.000鈥, concluye.

Luego del contundente paro provincial de estatales y docentes de UnTER en R铆o Negro en rechazo a la propuesta paritaria inicial del gobierno, que ofrec铆a un 21% de aumento semestral en cuotas y que miles de maestras, profesores y empleados de los edificios p煤blicos ganaran las calles, la gobernadora Carreras s贸lo mejor贸 la propuesta en un 1%. En ese marco, a instancias de la Directiva de UnTER y su Secretaria General, Sandra Scheroni, el Congreso realizado el viernes 18 defini贸 como 鈥渋nsuficiente鈥 la nueva propuesta llamando a un di谩logo paritario con el gobierno sin medidas de fuerza. A su vez, sin definir fechas precisas, se plantea un hipot茅tico llamado a paro de 48 horas si no hay una nueva negociaci贸n.

En lo que va de enero y febrero el acumulado inflacionario es de 8,7% y se prev茅 que marzo cerrar谩 con mayor aumento. En ese contexto, la nueva propuesta del gobierno rionegrino que contempla un aumento del 7% en la primera cuota a cobrar en marzo es de recorte del salario real de los docentes.

El gobierno provincial aduce no tener m谩s recursos para dar respuestas al reclamo, cuando en realidad los ingresos corrientes que tuvo la provincia durante 2021 fueron 15% superior a la inflaci贸n y el super谩vit en los primeros meses del a帽o se sigui贸 desarrollando por los niveles r茅cord de la campa帽a tur铆stica.

Docentes universitarios

Del 30 de marzo al 6 de abril las y los docentes universitarios votar谩n representantes sindicales para la Conadu Hist贸rica. Ante la firma a la baja de la paritaria por CONADU, Fedun, Ctera, UDA y FADUN, convalidando el ajuste que pide el FMI, la lista Multicolor convoca a redoblar la organizaci贸n para que se exprese una alternativa independiente y de pelea por los salarios y la aplicaci贸n del CCT.

Antonio Rosell贸, docente en la Universidad de Buenos Aires, candidato a Secretario General en Conadu Hist贸rica por Naranja Docentes Universitarios en la Multicolortambi茅n resalta que 鈥渉ay una bronca creciente en toda la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el pa铆s referente al salario concreto que cobramos. La garant铆a salarial que se cobr贸 el 煤ltimo mes de 40.000 pesos es un salario de indigencia鈥.

Se refiri贸 a que 鈥渆n Asociaciones de base, sindicatos de base, Universidades, que son conducidas por el actual oficialismo (en la Federaci贸n Conaduh) hubo un rechazo de m谩s del 80 % de los docentes a la propuesta del Gobierno鈥. En un plano m谩s general, explic贸 que 鈥渟e est谩 preparando el terreno para el arancelamiento. A eso apuntan las pol铆ticas del FMI, del BM, de la OMC. No por nada se mantiene hace 30 a帽os la Ley de Educaci贸n Superior鈥, y que 鈥渆l 75% de los ingresantes no egresa de la Universidad. Es un fracaso esta Universidad que gestionan los rectores y los gobiernos nacionales鈥.

Por 煤ltimo, Rosell贸 sentenci贸 que 鈥減or eso es que se necesita una direcci贸n sindical que sea totalmente aut贸noma de todos los gobiernos, de todos los rectores, de todas las gestiones universitarias, para poder llevar adelante un programa de deliberaci贸n conjunta, hasta poder construir con esta manera un plan de lucha nacional que imponga nuestras reivindicaciones, como se hizo en 2005 o como en las grandes movilizaciones de 2018鈥.

Luis Verdugo, docente de la Facultad de Ciencias Econ贸micas de la UNCuyo y candidato de La Marr贸n a la Comisi贸n revisora de cuentas de ConaduH, expres贸 que: 鈥淟as y los docentes universitarios acumulamos una p茅rdida del 32% en el poder de compra del salario desde el 2015 y con la paritaria actual un cargo simple, que somos la mayor铆a en todas las universidades, no llega a un cuarto de la canasta b谩sica calculada por ATE-INDEC. Por eso desde la Multicolor proponemos un plan de lucha nacional para terminar con el ajuste con asambleas de base en los lugares de trabajo y en unidad con todas las luchas de estudiantes, ocupados, desocupados y jubilados鈥.

Reproducimos el comunicado de la Multicolor ante el cierre de la paritaria:

El Congreso de Conadu Hist贸rica rechaz贸 la oferta del gobierno

Organicemos con la Multicolor la defensa del salario ante una nueva escalada inflacionaria.

El Congreso Extraordinario de la CONADUH, que cont贸 con la presencia de 92 delegados/as de 27 asociaciones de base, vot贸 por 53 a 39 rechazar la oferta salarial del Gobierno Nacional y el CIN. As铆, y como resultado directo de las asambleas generales y por lugar de trabajo, el Congreso mostr贸 la voluntad soberana mayoritaria de la docencia pre y universitaria nucleada en nuestra Federaci贸n de rechazar un nuevo ajuste salarial.

Este contundente rechazo constituye un paso fundamental para toda la docencia universitaria nacional, mostrando que es posible desarrollar la organizaci贸n desde abajo para enfrentar las pol铆ticas de ajuste fondomonetaristas. Algo diametralmente opuesto a la entrega servil de las direcciones burocr谩ticas de CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA.

Desde la Multicolor convocamos a toda la docencia pre y universitaria a profundizar las deliberaciones en los colegios y facultades y en cada lugar de trabajo para construir un plan de lucha nacional que defienda nuestras condiciones de vida y termine con la miseria salarial, en un cuadro general signado por una aceleraci贸n de la inflaci贸n del 4.7% en febrero, 7.5% en alimentos y totalizando una inflaci贸n que en los 煤ltimos 12 trep贸 al 52.3%.

Ning煤n docente por debajo de la l铆nea de pobreza. Inmediata recomposici贸n salarial.

鈥 No a los topes salariales del gobierno y el FMI

鈥 Por un salario b谩sico para el cargo testigo de $82.000 para marzo

鈥 Indexaci贸n peri贸dica de los salarios.

鈥 Pago del salario a los ad honorem y adscriptos.

鈥 Pago de toda la deuda del FONID.

鈥 No al impuesto al salario, hasta su definitiva abolici贸n que las UUNN se hagan cargo del valor correspondiente al impuesto. El salario no es ganancia

鈥 Establecimiento de un programa que lleve nuestros salarios hacia la media canasta familiar para el cargo testigo

鈥 Incremento inmediato del presupuesto universitario

鈼 Abajo el pacto con el FMI

Lista 6 Multicolor

CONADU, Fedun, Ctera, UDA y FADUN cerraron la paritaria de docentes Universitarios 2022, de un 41,8% en cuatro cuotas. Solo rechaz贸 CONADU H.

De esta manera en el mes de octubre un ayudante simple, que son la mayor铆a en todas las universidades, llegar谩 a cobrar $ 35.526,79, teniendo en cuenta diez a帽os de antig眉edad, y sin antig眉edad apenas la suma de $ 30.451,54. No llega a un cuarto de la canasta b谩sica calculada por ATE-INDEC para una familia trabajadora, que en febrero se ubic贸 en $ 128.832. Es decir, ni con cinco cargos se alcanza a una canasta de consumos b谩sicos.

Las conducciones sindicales afirman que es el mejor ofrecimiento que ha conseguido en a帽os, pero queda demostrado que es un acuerdo de pobreza.

Adem谩s, esta paritaria elimina el bono de conectividad y no dice nada de la bimodalidad, que ya se est谩 viendo como un proceso de flexibilidad laboral.

Las y los docentes universitarios acumulan una p茅rdida de 32% en el poder de compra del salario desde el 2015, cuesti贸n que tampoco se plantea por parte de las conducciones sindicales afines al gobierno.

La oferta salarial del ministro de Educaci贸n, Jaime Perczyk , consisti贸 en un incremento del 41 % escalonado en 4 tramos no acumulativos: 13% en marzo, 12% en junio, 6% en agosto y 10% en septiembre, con revisi贸n en el mismo mes de septiembre a la que eufem铆sticamente denominan 鈥渃l谩usula de monitoreo permanente鈥 (no implica ajuste autom谩tico por inflaci贸n ni reapertura paritaria). Por todo ello, este acuerdo no es recuperaci贸n salarial. Es claramente un ajuste la baja y en cuotas no acumulativas, lo que hace que al prorratearlas se lic煤e a煤n m谩s con la inflaci贸n.

En el caso de la Conadu, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federaci贸n Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizado el martes acept贸 la propuesta del gobierno por mayor铆a, a pesar de que algunos congresales desoyeron el mandato de las bases de rechazar el ajuste del gobierno y el FMI, mientras que ocho asociaciones de base la rechazaron, entre ellas Rosario.

鈥淟os compa帽eros y las compa帽eras entendieron que esta oferta, en el contexto de grave crisis que atraviesa el pa铆s, es razonable y aceptable y permite mantener el poder adquisitivo de los salarios avanzando por encima de la inflaci贸n鈥, fue lo que afirm贸 el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, en la p谩gina oficial del sindicato, mientras por abajo crece el malestar de la docencia ante el deterioro de las condiciones de vida.

A fin de mes, la garant铆a salarial va a ser de $ 50.000, por debajo incluso de la canasta de pobreza que calcula el Indec en torno a $ 80.000.

Esta nueva firma de la paritaria a la baja por parte de la mayor铆a de las Federaciones se suma a un derrotero de deterioro salarial en los 煤ltimos a帽os. Durante 2021 la paritaria en c贸modas 8 cuotas, sumando la revisi贸n de 3% de marzo de 2022 (a cobrar en abril, sobre los salarios de marzo 2021), acumul贸 un 53%, apenas igualando con la inflaci贸n en el mismo per铆odo, pero muy lejos de compensar la p茅rdida arrastrada desde 2015 que fue del 32% entre diciembre de 2015 y enero de 2022.

Pongamos a la salud de pie

El martes 22 de marzo habr谩 paro de 24 horas en los hospitales porte帽os.

La Federaci贸n de Profesionales del GCBA y Asociaci贸n de M茅dicos Municipales llamaron al 鈥渋nicio de un plan de lucha鈥 convocando para el d铆a jueves 17/03, un 鈥渃ese de actividades鈥 de 10:00 a 12:00, frente al rechazo de la propuesta salarial ofrecida por el GCBA. Comunican as铆 el inicio de la negociaci贸n paritaria sin dar detalles sobre las ofertas a las que se refiere, ni organizar el debate en los hospitales y centros de salud con las y los trabajadores a los que representan.

La sorpresa y las cr铆ticas por lo 鈥渢ibio鈥 de la medida anunciada para el pasado jueves no se hicieron esperar entre quienes sostienen a diario el sistema de salud. 鈥溌緾贸mo hacemos para reprogramar de un d铆a para otro todas las consultas?鈥; 驴Qui茅nes se enteran que no atendemos estas dos horas si no sale en ning煤n lado?, solo se perjudica al paciente鈥; 鈥淣o podemos suspender la actividad por dos horas y luego volver, es sobrecargarnos de trabajo para irnos m谩s tarde鈥; son algunas de las frases que se escuchaban entre las salas de estar de los hospitales donde se organiza el trabajo d铆a a d铆a.

Esta disconformidad con la medida bajada desde las conducciones gremiales se expres贸 en la baja adherencia que tuvo la misma, destac谩ndose alg煤n aplausazo en hospitales como el Penna o el Pi帽ero.

Ahora llaman a un paro dominguero, para quedarse en casa, sin aprovechar la fuerza del conjunto de las y los trabajadores de la salud y su relaci贸n con la comunidad para ponerla en movimiento y visibilizar as铆, en las calles, la delicada situaci贸n en la que contin煤a el sistema de salud p煤blica y quienes la sostienen a diario.

Quienes trabajan en el sistema de salud saben que muchas veces hacen malabares para garantizar una atenci贸n de calidad frente a la falta de recursos permanente, el agravamiento de la situaci贸n socioecon贸mica del pa铆s y la p茅rdida del poder adquisitivo que dejaron los a帽os del macrismo y que el actual Gobierno consolid贸 con la excusa de la pandemia. A pesar de los datos oficiales que muestran una mejora salarial en el sector registrado, las y los trabajadores perdieron en promedio el equivalente a 10 salarios en los 煤ltimos cuatro a帽os producto de la inflaci贸n.

Adem谩s, en estos meses, Larreta y Quir贸s despidieron a enfermeras que hab铆an sido contratadas de forma precaria para cubrir puestos durante la emergencia sanitaria por el covid-19 y que de un d铆a para el otro, se quedaron sin ingresos, siendo muchas sostenes de hogar. Una muestra m谩s de la idea de 鈥渄escartables鈥 que se tiene de quienes pusieron el cuerpo en pandemia y que es personal que podr铆a reubicarse en otras funciones.

Mientras tanto, las y los concurrentes contin煤an trabajando gratis, sin salario ni ART y residentes sostienen los hospitales con jornadas interminables y sumamente precarizados. En resumen, la precarizaci贸n del sistema de salud no se modific贸 y empeor贸 con la pandemia.

Es por ello que se vuelve absolutamente necesario que se convoquen asambleas unitarias en cada hospital, centro de salud, de todo el equipo de salud, entre afiliados y no afiliados, sin distinguir modalidad de contrataci贸n para sumar fuerzas y debatir un plan de conjunto que permita recomponer el poder adquisitivo perdido, enfrentar los despidos y la precarizaci贸n a la que se ven sometidos, y reclamar contra el ajuste que impone el FMI, porque necesitamos que esa plata vaya a salud, vivienda, trabajo y a combatir el hambre de las y los pibes. Esto es lo que debemos exigir a la Federaci贸n de Profesionales de CABA, Asociaci贸n de M茅dicos Municipales y todos los gremios de salud para que est茅n a la altura de las circunstancias.

El personal de Enfermer铆a en la Ciudad de Buenos Aires, a trav茅s de la Asociaci贸n de Licenciados en Enfermer铆a, tambi茅n anunci贸 una medida de fuerza junto a la Federaci贸n de Profesionales para el martes 22 de marzo. A las 11:00, har谩n una concentraci贸n en el Obelisco. Reclaman un aumento salarial acorde a la inflaci贸n real y a la canasta familiar, el pase a planta permanente de la Enfermer铆a contratada en pandemia; e inclusi贸n de la Ley N潞 6035.

Al respecto, Andrea Ram铆rez, enfermera del Hospital Ramos Mej铆a y referente de ALE, expres贸: 鈥淪e supo que con el nuevo 铆ndice de inflaci贸n la canasta de pobreza llega a los 84.000 pesos y la canasta familiar supera los 140.000. El equipo de salud en los hospitales de la ciudad m谩s rica del pa铆s, cobra salarios de miseria. Y en la Enfermer铆a en particular, es aberrante la situaci贸n: 70.000 pesos de promedio, sumas en negro y aguinaldos de 20.000, y encima discriminadas de la Carrera Profesional: intolerable鈥.

El mi茅rcoles 16 de marzo, trabajadores y trabajadoras de Ni帽ez de la Provincia de Buenos Aires se movilizaron frente a las puertas del Organismo Provincial de Ni帽ez de La Plata en rechazo al 鈥渁cuerdo鈥 que 鈥渓as c煤pulas sindicales provinciales, UPCN, ATE, entre otros, y el gobierno bonaerense han cerrado en perjuicio y a espaldas de los y las trabajadoras de ni帽ez鈥.

Los trabajadores y las trabajadoras consideran que este acuerdo representa un recorte en las bonificaciones y el avance contra la jubilaci贸n especial. En este marco, reclaman adem谩s el pase a planta de los becarios y del resto de lxs trabajadorxs precarizados, mejores condiciones laborales y un aumento salarial.

Este jueves 17 de marzo la Federaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Rep煤blica Argentina (Fesprosa) realiz贸 una Jornada Nacional de Lucha. Fue para exigir la convocatoria a una paritaria nacional de salud, 140.000 pesos de ingreso, basta de precarizaci贸n y libertad sindical.

El Sindicato de Profesionales de la Salud P煤blica de Neuqu茅n finaliz贸 el jueves una medida de fuerza de 72 horas, en reclamo de la carrera sanitaria y por la libertad sindical. Durante estos tres d铆as se llevaron adelante movilizaciones y actividades de visibilizaci贸n, apelando a los legisladores que tienen a su cargo el debate y aprobaci贸n de esta normativa.

En tanto, en La Rioja, APROSLAR Fesprosa cerr贸 un paro de 48 horas por aumentos salariales y el fin de la precarizaci贸n laboral.

En Chaco, APTASCH Fesprosa hizo lo propio con paros y movilizaciones. El resto de las provincias que adhirieron a la Jornada Nacional de Lucha realizaron acciones este jueves 17 en simult谩neo. Hubo asambleas y actos en Chubut, C贸rdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan y La Pampa.

En Tucum谩n hubo movilizaci贸n del SITAS Fesprosa a Plaza Independencia. En Catamarca, APROSCA Fesprosa realiz贸 una manifestaci贸n frente al Hospital de Ni帽os. Mientras, que en Salta, la APSADES encabez贸 actos en los lugares de trabajo, centros de salud, hospitales y dem谩s dependencias p煤blicas.

En Viedma, con la participaci贸n de la Secretaria General de ASSPUR, Cesira Mulally, y la referente del sector salud de Chubut, Noelia Fern谩ndez, quien es parte de la conducci贸n nacional de Fresprosa, se realiz贸 una conferencia donde explicaron los reclamos que elevan una vez m谩s al gobierno de Arabela Carreras, quien desde el inicio de la lucha en plena pandemia al d铆a de hoy no oye ni atiende satisfactoriamente sus reclamos.

Para un trabajador con un salario inicial se est谩 abonando alrededor de 62.000 pesos, y que para poder cobrar un sueldo que alcance muchas veces se toman hasta 50 horas extra y de guardia, a sabiendas que alrededor del 60% del salario no va al b谩sico, sino que son formas de pago en negro.

Luego de la conferencia se realiz贸 una asamblea en la entrada del Hospital Zatti, donde m谩s de 50 trabajadores y trabajadoras hospitalarias de los Centros de Atenci贸n Primaria organizados debatieron c贸mo seguir fortaleciendo la lucha. Una vez finalizado el debate realizaron una movilizaci贸n en las inmediaciones del hospital.

En Bariloche se realiz贸 una convocatoria en el Hospital Carrillo, donde se debati贸 en asamblea qu茅 tipo de continuidad darle al reclamo frente a las nulas respuestas del gobierno de Arabela Carreras. Se resolvi贸 tomar unificadamente la propuesta de paro para la semana que viene que har铆a el sector sindicalizado en ATE.

El personal de los hospitales junto a su sindicato ASSPUR rechaza abiertamente la propuesta salarial para este semestre.

En tanto, hubo una movilizaci贸n en la puerta del Hospital N茅stor Kirchner de la Cuenca Alta de Ca帽uelas exigiendo la reincorporaci贸n de 15 trabajadores despedidos.

Al respecto, Mar铆a Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, expres贸: 鈥淟a reforma laboral que pide el FMI ya est谩 entre nosotros y el ejemplo m谩s vivo es el del Hospital de Ca帽uelas. M谩s de mil trabajadores sin estabilidad, con contratos de locaci贸n de obra que pueden ser despedidos en cualquier momento sin cobrar un solo peso de indemnizaci贸n. Tal fue el caso de los quince trabajadores que se sacrificaron en la lucha contra la pandemia y hoy est谩n en la calle (鈥). La reforma laboral que afecta a los mil trabajadores del hospital p煤blico de Ca帽uelas se completa con una prohibici贸n expresa de sindicalizarse. Esa es la condici贸n para conservar su fuente de trabajo (鈥). Es hora de que el Estado argentino comience a saldar la deuda que tiene con el medio mill贸n de trabajadores sanitarios p煤blicos y convoque de inmediato a la paritaria nacional de salud鈥.

Extracto de la convocatoria del grave conflicto laboral en Salud P煤blica de la Municipalidad de Rosario:

鈥溾a帽ana Jueves 17 de marzo, los trabajadores de los m贸viles del Departamento de Bioqu铆mica, dependiente de la Secretar铆a Salud P煤blica de la Municipalidad de Rosario, no estaremos retirando las muestras de los centros de salud y hospitales, en el marco de una medida de fuerza del sector, hasta tanto nos reciba el Secretario de Salud, el Dr. Caruana.

Los trabajadores de los m贸viles, organizados en ATE Rosario, tenemos una antig眉edad entre 5 y 25 a帽os de contratos de trabajo con la Secretar铆a de Salud en forma ininterrumpida. Somos los que transportamos las muestras de todo tipo desde los centros de salud y hospitales de la ciudad para poder ser estudiados en el Cemar. Cumplimos adem谩s un rol fundamental en la primera l铆nea durante la pandemia, trasladando las muestras de hisopados para ser diagnosticados, como as铆 tambi茅n somos los que llevamos las vacunas a los centro de salud y hospitales.

Luego de m谩s de un a帽o de negociaciones, presentaciones de nota para mejor nuestras condiciones laborales y nuestro pase a planta, no hemos encontrado respuesta ni en el responsable del Departamento de Bioqu铆mica, ni de Servicios de Salud, ni del mismo Secretario de Salud P煤blica, Dr. Caruana.

Con la responsabilidad que siempre hemos desempe帽ado nuestro trabajo, que tiene vital importancia para el sistema de salud del municipio, hemos intentando no llegar a esta instancia pero nos vemos obligados a hacer p煤blica nuestra situaci贸n mediante una medida de fuerza por tiempo indeterminado y una conferencia de prensa a la espera de una reuni贸n con las autoridades.

Convocamos a las 9:00 en el Cemar (Dorrego y San Luis).

隆隆隆Arriba los que luchan!!!

Asociaci贸n Trabajadores del Estado 鈥 Seccional Rosario鈥︹

M谩s conflictos

En asamblea, los trabajadores y las trabajadoras de Editorial Perfil votaron la realizaci贸n de una retenci贸n de tareas de dos horas por turno los d铆as 21, 22 y 23 de marzo. Adem谩s de exigir una recomposici贸n salarial urgente, reclaman que la empresa deje de desdoblar el pago de los sueldos, adelante la cuota paritaria y cumpla los convenios colectivos en radio y TV.

Desde la Federaci贸n de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria piden el fin de los cupos para al salario 鈥渋nter-cosecha鈥. Se trata de un aporte econ贸mico establecido mediante una resoluci贸n del ministerio de Trabajo que favorece a los trabajadores y trabajadoras con modalidad de contrataci贸n c铆clica, orientado a otorgarles el derecho a un ingreso salarial fijo en los meses mayo, junio, julio y agosto cuando es tiempo de receso laboral estacional.

En Salta, este reconocimiento se vio afectado para m谩s de 14.000 trabajadores y trabajadoras de la actividad primaria por la imposici贸n de cupos que s贸lo admiten a unos 8.000 beneficiarios, lo que deja al resto sin ingreso salarial en la temporada de receso.

Se impuso, adem谩s, la quita de un mes de acceso a este derecho, por lo que s贸lo se comenz贸 a pagar 3 meses de salario, en vez de 4 como era inicialmente.

A su vez, disposiciones burocr谩ticas como la imposici贸n del plazo para presentaci贸n de documentaci贸n, con fecha l铆mite del 11 de marzo, hizo imposible su cumplimiento ya que el trabajo temporario todav铆a no ha concluido y, en consecuencia, no se cuenta con los recibos de sueldo que validen la contrataci贸n.

鈥淓ste requisito absurdo impide que un gran n煤mero de trabajadores y trabajadoras puedan acceder a este derecho aun cuando re煤nen todos los requisitos鈥, expresan desde la Federaci贸n.

鈥淐laramente las autoridades la Comisi贸n Nacional del Trabajo Agrario, 贸rgano del ministerio de Trabajo que entiende en el tema, desconocen la realidad de los miles de trabajadores que perciben un ingreso salarial en tanto derecho por su trabajo en una actividad productiva con modalidad c铆clica de demanda de fuerza laboral鈥, agregan.

En este marco, la Federaci贸n de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FETAAP-CTAA) demand贸 que se ponga 鈥渇in a estas decisiones arbitrarias porque vulneran derechos laborales fundamentales y principios constitucionales, que imponen igualdad salarial sin discriminaci贸n alguna鈥: 鈥淒el mismo modo, creemos que es necesario terminar con este tipo de pr谩cticas ya que son m谩s propias del ajuste neoliberal que de un gobierno democr谩tico que vela por los intereses de los trabajadores y trabajadoras鈥, finalizan.

Jubilados

Escribi贸 Ismael Berm煤dez en Clar铆n: [鈥 A mediados de febrero, al conocerse el porcentaje de la primera movilidad del a帽o para el per铆odo marzo-abril-mayo, el presidente Alberto Fern谩ndez asegur贸: 鈥淎nunciamos el primer aumento de la movilidad jubilatoria de 2022. Es de un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones y alcanza a m谩s de 16 millones de argentinas y argentinos. Todas las jubiladas y jubilados empezar谩n el a帽o gan谩ndole a la inflaci贸n鈥.

La realidad es que fue un pron贸stico apresurado porque en tan solo dos meses la canasta de alimentos b谩sicos de CABA y GBA aument贸 el 13,5% y podr铆a rondar el 18/20% en el trimestre si se le agrega lo que se espera para marzo. Son entre 6 y 8 puntos por encima de la suba trimestral de las jubilaciones y dem谩s beneficios.

El valor de esa canasta b谩sica alimentaria es relevante para los que ganan la jubilaci贸n m铆nima de $ 32.630 o menos (PUAM de $ 26.104 o Pensiones no contributivas de $ 22.841) y para los que cobran la AUH quienes destinan una proporci贸n mayor de sus bajos ingresos a la compra de los alimentos.

Para los porte帽os, la suba de los alimentos b谩sicos fue superior: 17,3% entre enero y febrero, de acuerdo a la Direcci贸n de Estad铆stica y Censos de CABA. Con el dato de marzo superar谩 holgadamente el 20%: 8 puntos o m谩s por encima del aumento previsional del trimestre.

Por su lado, en 2 meses la canasta de pobreza subi贸 el 10,1% y la inflaci贸n promedio el 8,8%. Con lo que se espera para marzo, la canasta de pobreza superar铆a el 15% y la inflaci贸n promedio podr铆a ubicarse en torno del 14%, en ambos casos por encima del 12,28% de aumento jubilatorio.

[鈥 A la p茅rdida del poder de compra de estos meses, se agrega que jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales deber谩n esperar hasta junio para empezar a cobrar el siguiente aumento, 鈥渁bsorbiendo鈥 o 鈥渃argando鈥, sin ninguna compensaci贸n, con la suba de los precios de abril y mayo.

[鈥 Luego de la ca铆da del poder adquisitivo previsional entre setiembre de 2017 y diciembre 2019 del 19,5%, con los aumentos diferenciados por decreto de 2020 (de entre el 24,3 y 35,3%) hubo una ca铆da adicional para los haberes medios y m谩s altos que llegaron hasta 8,9%.鈥

$ 83.807 en febrero para no ser pobre

De acuerdo con los datos publicados por el Indec, una familia compuesta dos adultos y dos menores necesit贸 casi $ 84.000 para no ser pobre. El salario deber铆a ser como m铆nimo de $ 136.100 para alcanzar las necesidades de una familia, seg煤n la estimaci贸n de la Junta Interna de ATE-Indec.

La publicaci贸n del Indec de este jueves arroj贸 un valor de la Canasta B谩sica Alimentaria -aquella que marca el nivel m铆nimo de ingresos para no caer en la indigencia- en un valor de $ 37.414 para el caso de una familia de cuatro integrantes. Por otro lado, la Canasta B谩sica Total arroj贸 un valor de $ 83.807 para el caso de cuatro integrantes y de $ 88.147 para el caso de cinco integrantes.

La medici贸n de las canastas de consumos del Indec est谩 muy lejos de representar la totalidad de los gastos necesarios que afrontan las familias mes a mes. La Junta Interna de Ate Indec estima una canasta de consumos m铆nimos que super贸 los $ 136.100 en febrero, incluyendo una alimentaci贸n saludable y poder acceder a una vivienda digna, entre otros. Seg煤n los trabajadores del organismo, ning煤n trabajador deber铆a ganar menos de esa suma.

Esta semana tambi茅n se acord贸 el aumento del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil en tan solo un 45 % efectivo en cuatro cuotas cuya 煤ltima ser谩 reci茅n en diciembre de 2022. De acuerdo con datos publicados por Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de la CTA, el salario m铆nimo a煤n no recupera en t茅rminos reales el valor del 2019, reci茅n en diciembre de este a帽o con el ajuste completo a煤n quedar铆a un 11,6% por debajo.

Para los trabajadores del Indec: 鈥淓sto preocupa en especial, teniendo en cuenta las declaraciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que indic贸 que las paritarias para el 2022 deber铆an cerrarse en torno al 40 % y el aumento acordado con las centrales sindicales del salario m铆nimo vital y m贸vil de s贸lo 45 %. En el marco de la pol铆tica general del Gobierno que est谩 dispuesto a profundizar el ajuste del gasto p煤blico para llegar a un acuerdo con el FMI鈥.

El informe tambi茅n alerta sobre la p茅rdida salarial de los trabajadores p煤blicos, en febrero de 2022 la ca铆da del poder adquisitivo para una categor铆a D0 es del 36,7 % con respecto a diciembre de 2015. Las direcciones sindicales UPCN y ATE avalaron esta p茅rdida.

Es urgente la recomposici贸n salarial de todo lo perdido en estos a帽os, un salario m铆nimo igual a la canasta de consumos m铆nimos, y la actualizaci贸n autom谩tica de salarios en funci贸n de la inflaci贸n. Los dirigentes sindicales tienen que romper la tregua y ponerse al frente de las medidas de lucha en defensa del salario y del empleo.

Empleo

Por Elizabeth Pontoriero

De acuerdo con un informe del ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cantidad de personas con trabajo registrado en el pa铆s, para diciembre de 2021, lleg贸 a 12,4 millones, superando a los valores de la pre-pandemia. Esto represent贸 una variaci贸n positiva de 0,5% con relaci贸n al mes anterior y un crecimiento del 4,3% con respecto al mismo per铆odo de 2020, que equivale aproximadamente a 516.000 trabajadores m谩s. Esta expansi贸n se dio, principalmente, en empresas y organizaciones del sector privado.

Seg煤n el informe 鈥淪ituaci贸n y evoluci贸n del Trabajo Registrado鈥, publicado en marzo de este a帽o por el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a diciembre de 2021 formaban parte del trabajo formal 12,4 millones de personas. De esa cantidad, 9,7 millones pertenecen al sector privado, al p煤blico y al trabajo en casas particulares, mientras que 2,5 millones son trabajadores independientes, lo que incluye a los monotributistas y aut贸nomos.

Con respecto al trabajo asalariado, en el sector privado para diciembre de 2021 ya se contaban 6 millones de personas. Si bien hubo retrocesos en los niveles de empleo a partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que se dio en el pa铆s a ra铆z de la pandemia de COVID-19, ya en mayo de 2021, se hab铆a logrado superar los niveles del 2020, al incrementarse en 309.000 las personas con trabajo registrado.

Incluso, durante 2021, las tasas de variaciones en el empleo asalariado registrado para el sector privado fueron positivas de manera sostenida, con un crecimiento acumulado del 3,2%, lo que llev贸 a alcanzar los valores de febrero de 2020 (mes previo a la pandemia) en el que la cantidad de asalariados registrados fue de 5.984.000, recuper谩ndose, as铆, a diciembre de 2021, la totalidad del empleo asalariado registrado que se perdi贸 durante la pandemia.

Seg煤n el informe, en diciembre de 2021 el empleo asalariado registr贸 una variaci贸n positiva de 0,5 % con respecto al mes anterior, con el incremento de 50.000 trabajadores. Esto se dio, en primer lugar, en el sector privado, con un incremento de 28.100 trabajadores, seguido por el sector p煤blico en 21.200 y en casas particulares con 600, que fue uno de los sectores m谩s perjudicados por la pandemia.

Si se compara con el mismo per铆odo de 2020, se se帽al贸 que 鈥渆l total de personas asalariadas se expandi贸 un 3,3% (+314,300 trabajadores)鈥. La raz贸n de esto recae en las variaciones positivas que se evidenciaron en el sector privado con la incorporaci贸n de 187,700 trabajadores y en el p煤blico con el ingreso de 128,300, lo que represent贸 variaciones del 3,2% y 3,9%, respectivamente.

A su vez, el trabajo independiente tuvo un crecimiento de 0,6% en diciembre de 2021 con relaci贸n al mes anterior de ese a帽o, lo que representa a 15,200 trabajadores m谩s y un 8,5% en la comparaci贸n interanual, sumando aproximadamente a 200.000 trabajadores, que es lo que llev贸 a superar los niveles de 2019, cuando hab铆a 12,100.000 de trabajadores registrados.

De acuerdo con el informe del Ministerio, estos incrementos se explican por el aumento en la cantidad de aportantes por el monotributo social. Cabe recordar que el monotributo social es un r茅gimen tributario que busca la inserci贸n de emprendedoras y emprendedores en situaci贸n de vulnerabilidad, que realizan una 煤nica actividad econ贸mica por cuenta propia y se encuentran fuera del mercado formal laboral o trabajando en relaci贸n de dependencia, con ingresos brutos inferiores al haber previsional m铆nimo.

Igualmente, los aumentos en los valores del empleo registrado se vieron compensados ya que, a pesar del incremento de los aportantes manifestados por el monotributo social en un 24,6% y en el monotributo en 7,1%, en el r茅gimen de aut贸nomos se registr贸 una ca铆da del -0,3%.

Fuentes: La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Anred, Clar铆n, Tiempo Argentino, argentina.indymedia, Cr贸nica.