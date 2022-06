Con la lengua afuera

Mario Hernandez

A Maximiliano Kosteki y Dar铆o Santill谩n

In memoriam

Frente a la g贸ndola de alimentos en el s煤per, en la carnicer铆a o en la panader铆a, los trabajadores comprueban lo que vienen advirtiendo varios economistas: aunque se adelanten las paritarias y se acuerden aumentos nominalmente similares a la inflaci贸n, el salario siempre est谩 corriendo a los precios desde atr谩s, con la lengua afuera.

鈥淟ejos de ser un tema monetario, la inflaci贸n es el reflejo del fen贸meno en que el capital concentrado saca ventaja y el trabajo se resiste a mayores m谩rgenes de explotaci贸n鈥, explica la economista Ana Rameri, integrante del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas (IPyPP) en Malas Palabras del corriente mes. Lucha de clases que le dicen.

La inflaci贸n es el principal recurso que tienen las grandes corporaciones y la usan para disputar el excedente econ贸mico v铆a posiciones dominantes en el mercado.

Apenas el 6% de las empresas concentran el 85% del mercado de los alimentos, que este a帽o tuvieron el mismo aumento que hace 20 a帽os. Un 7% de empresas controlan el 90% del mercado de bebidas, el 11% el 83% del mercado de medicamentos, el 6% concentra el 90% del sector metal煤rgico. En el cemento para la construcci贸n, el 4% de las empresas controlan el 71% del mercado. La posici贸n de esas pocas empresas es privilegiada a la hora de pelear la distribuci贸n de ingresos.

鈥淟os sectores concentrados trasladan precios internacionales a las g贸ndolas, el Estado no se anima a proponer mecanismos de control m谩s firmes, y el que m谩s lo padece es nuestro pueblo鈥, dice Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy, secretario general de la CTA-Aut贸noma, en la mencionada revista.

Durante el macrismo hubo una transferencia de 3 puntos porcentuales del PBI desde el trabajo al capital. En t茅rminos de masa salarial, el salario real cay贸 en 5 de los 煤ltimos 6 a帽os (solo creci贸 en 2017), por lo que queda claro que las paritarias est谩n funcionando como instrumento defensivo y no como forma de impulsar el crecimiento del salario real.

Comparando la situaci贸n distributiva en los comienzos del 2020, previo a la pandemia, con la 煤ltima informaci贸n disponible del 2021, surge lo siguiente: la masa salarial pierde 5,2 puntos de participaci贸n como resultado del comportamiento del empleo y los salarios, es decir, que en el contexto de recuperaci贸n de la actividad econ贸mica, los trabajadores transfirieron en pesos, al cambio oficial, 23.589 millones de d贸lares.

La tasa de desocupaci贸n fue de 7% pero con salarios limados por la inflaci贸n y un 26,8% de sobreocupaci贸n

La tasa de desocupaci贸n se ubic贸 en el 7% al cierre del primer trimestre del a帽o, con una merma de 3,2 puntos porcentuales respecto al 10,2 % de igual per铆odo del 2021, inform贸 el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (Indec). Es el nivel m谩s bajo desde el comienzo de la serie en 2016. El desempleo abierto afecta a 945.000 personas y la mitad busca trabajo hace m谩s de un a帽o.

Otro dato relevante es que el 70% de los desocupados solo alcanzaron a completar el nivel educativo secundario, mientras el 29,3% cuenta con nivel superior o universitario completo o incompleto.

Con el fen贸meno de 鈥渢rabajadores pobres鈥, que cobran un salario pero no les alcanza para vivir, aument贸 el porcentaje de poblaci贸n ocupada que demanda otro empleo al 17%. Un 26,8% de la poblaci贸n est谩 sobreocupada, es decir, trabajan m谩s de 45 horas semanales.

Los asalariados son unos 9,2 millones, de los cuales 5,9 millones (64%) tiene un descuento jubilatorio con sus haberes, mientras que 3,3 millones de trabajadores y trabajadoras no tienen. Por otra parte, m谩s de 2,8 millones de los no asalariados son cuentapropistas.

Godoy asegur贸 que 芦el FMI cogobierna la pol铆tica econ贸mica禄 y que eso 芦hace implosionar la propia base electoral禄 del Frente de Todos

Hugo 芦Cachorro禄 Godoy se refiri贸 a las declaraciones que la Vicepresidenta, Cristina Fern谩ndez de Kirchner, realiz贸 durante un acto el lunes 20, en las que analiz贸 distintos aspectos de la actualidad. En ellas, CFK plante贸 diferencias con el rumbo econ贸mico que toma el Gobierno, se refiri贸 a los sectores concentrados de la econom铆a como formadores de precios y cuestion贸 algunas pr谩cticas de organizaciones sociales con planes de emergencia.

Godoy expres贸: 芦Es muy necesario e imprescindible que se cuestione el rumbo de la pol铆tica econ贸mica y social porque, evidentemente, la mayor铆a de nuestro pueblo en el 2019 vot贸 para cambiar las pol铆ticas neoliberales禄.

芦Lamentablemente el acuerdo con el FMI signific贸 un grave retroceso en esta situaci贸n y hoy ese FMI cogobierna la pol铆tica econ贸mica en la Argentina; y esto inexorablemente hace que, si el Gobierno no cambia el rumbo, hace implosionar su propia base electoral y abre el camino para la restauraci贸n conservadora禄, remarc贸.

芦Creo que tambi茅n es imprescindible profundizar el debate sobre cu谩l debe ser la actitud del Gobierno frente a los grupos econ贸micos transnacionales, que son los que siguen fugando capitales, que son los que siguen especulando con el precio del d贸lar, que son los que siguen remarcando los precios禄, a帽adi贸.

Adem谩s, el dirigente asever贸: 芦La construcci贸n de unidad de los sectores populares se hace m谩s dif铆cil si se cuestiona la legitimidad de organizaciones populares que han nacido al calor de la lucha. Porque las pol铆ticas neoliberales han generado un capitalismo de descarte de millones de personas a las que les han hecho perder el trabajo, la dignidad del ingreso, la dignidad de las condiciones de vida y hasta se han tenido que inventar el trabajo. As铆 nacieron lo que hoy llamamos organizaciones sociales, y que yo llamo los sindicatos nuevos que en este tiempo se han fundado en los barrios, en las cooperativas y que tienen todo el derecho autogobernarse, y no es que manipulen los ingresos o tercericen los ingresos de las pol铆ticas sociales禄.

El referente estatal advirti贸 que ese aspecto del planteo hecho por la Vicepresidenta 芦es ofensivo contra la dignidad de un pueblo que cre贸 nuevas organizaciones para dar respuesta a una situaci贸n que los Gobiernos de la democracia no resolvieron, que es el problema de la pobreza y el hambre禄.

Y agreg贸: 芦El problema no son las organizaciones que el pueblo ha generado para atender esta situaci贸n de emergencia y mecanismos de autogobierno, sino la falta de pol铆ticas p煤blicas para resolver los problemas de fondo que son la desocupaci贸n, la pobreza y el hambre禄.

Sobre el impacto que el acuerdo con el organismo de cr茅dito internacional tiene en la pol铆tica econ贸mica local, Godoy afirm贸: 芦Hay que romper con el Fondo. El acuerdo que se hizo con el FMI de un nuevo pr茅stamo de 44.000 millones de d贸lares es impagable y es inviable en t茅rminos de condiciones que ha puesto el propio Fondo. Obliga al Gobierno a hacer la tarea sucia y a que le abra la cancha a la restauraci贸n neoconservadora. Y el Gobierno no lleg贸 para hacer lo mismo que el macrismo, lleg贸 para cambiar en 180 grados las pol铆ticas macristas en nuestro pa铆s禄.

La Rioja: sigue la lucha de la docencia autoconvocada

El mi茅rcoles 22 miles de docentes volvieron a marchar en el centro de la ciudad de La Rioja. Lo hicieron en el marco de una nueva Marcha Provincial en rechazo al ajuste sobre sus salarios y contra las p茅simas condiciones laborales. La masiva movilizaci贸n reuni贸 delegaciones de toda la provincia y coincidi贸 con cortes de ruta que se realizaron en distintos puntos de la misma.

Esta movilizaci贸n da continuidad a las que se desarrollaron el martes. La concentraci贸n que tuvo lugar por la ma帽ana frente a Casa de Gobierno fue reprimida por la Polic铆a de la provincia. Por la tarde se realiz贸 una marcha de antorchas que tambi茅n sufri贸 hostigamiento. Quienes se manifestaban fueron desalojados y rompieron una carpa que se hab铆a montado.

Este mi茅rcoles volvieron a marchar a pesar del hostigamiento y la represi贸n que vienen sufriendo por parte del Gobierno peronista de Quintela. Adem谩s denuncian a las conducciones sindicales burocr谩ticas que firmaron un miserable acuerdo salarial. En particular critican a AMP (Asociaci贸n de Maestros y Profesores) dirigida por Rogelio De Leonardi.

Esta pelea se viene desarrollando desde m谩s de cuatro semanas. Los y las docentes reclaman un aumento inmediato de $ 20.000 por cargo, que se incorpore al b谩sico. En ese marco rechazan el acuerdo firmado por la conducci贸n de AMP con el Gobierno provincial, que implicaba un aumento de $ 15.000 en negro y en tres cuotas.

Esta pelea, silenciada en muchos medios del pa铆s y la provincia, empieza a tener repercusi贸n a nivel nacional gracias al apoyo de otras agrupaciones y corrientes docentes opositoras a las burocracias peronistas y kirchneristas. Desde las mismas se viene exigiendo a CTERA una medida nacional de apoyo.

Bagley-Arcor: tras el paro y el plan de lucha, el Ministerio dict贸 la conciliaci贸n

En la noche del mi茅rcoles 22 el ministerio de Trabajo de la provincia de C贸rdoba dict贸 la conciliaci贸n obligatoria y se suspende por ahora el ataque de la patronal.

La empresa Bagley de C贸rdoba que pertenece al grupo Arcor impuls贸 un cambio en el Convenio de trabajo, queriendo incorporar un cuarto turno los fines de semana con jornadas de 12 horas que no ser谩n contadas como horas extras. Un intento de avanzar en la flexibilizaci贸n laboral.

La respuesta de los trabajadores fue inmediata con un paro y bloqueo de portones. El viernes 17 se impulsaron asambleas por turno y se produjo un hecho importante de unidad entre trabajadores ocupados y organizaciones sociales que fueron a apoyar la medida, realizando una asamblea com煤n y un corte frente a la f谩brica.

La semana pasada era clave en el conflicto ya que la empresa pretend铆a avanzar en implementar el 鈥渨eekend鈥 y hab铆a publicado la lista de los trabajadores que ten铆an que incorporarse al cuarto turno.

Desde el martes todos los trabajadores se hicieron presentes para cumplir con sus turnos normales y se realizaron asambleas de dos horas por turno para darle continuidad al plan de lucha que se debati贸 y resolvi贸 en la f谩brica. Producto de la determinaci贸n de los trabajadores, la conducci贸n del STIA se hizo presente en la puerta de la f谩brica con una m铆nima delegaci贸n, teniendo que avalar la decisi贸n de los trabajadores.

A pesar de los aprietes, las amenazas judiciales y los intentos de la empresa para dividir a los laburantes, se mantuvo una gran unidad.

Ante la firmeza de los trabajadores, la campa帽a de apoyo de trabajadores de todo el pa铆s y la alianza con organizaciones sociales, el ministerio de Trabajo intervino para dictar la conciliaci贸n obligatoria.

La conciliaci贸n es un golpe a los planes de la patronal ya que se jugaba a aumentar la producci贸n durante este mes a costa de empeorar las condiciones de trabajo.

La lucha de los trabajadores de Bagley-Arcor es un conflicto testigo contra el intento de las patronales en avanzar en una reforma laboral de hecho atacando los Convenios colectivos de trabajo. A diferencia de la entrega de la burocracia sindical del SMATA en Toyota, ac谩 los trabajadores se plantaron, se organizaron en asambleas y decidieron enfrentar el plan de una de las empresas m谩s importantes del pa铆s.

Esto lo hicieron buscando el apoyo de otros delegados independientes de otras f谩bricas del grupo Arcor en C贸rdoba, buscando la alianza con movimientos sociales, con una campa帽a de apoyo en todo el pa铆s y exigiendo a la conducci贸n del STIA C贸rdoba avale todas las medidas que fueron resolviendo los trabajadores en asamblea.

La conciliaci贸n no es un triunfo aunque haya obstaculizado los planes de la empresa. S贸lo da m谩s tiempo para fortalecer la preparaci贸n, la unidad que se forj贸 en esta lucha y la alianza con movimientos sociales que de manera desinteresada apoyaron esta lucha y quienes tambi茅n vienen denunciando las ganancias extraordinarios de las empresas alimenticias a costa del hambre de la poblaci贸n y la mayor explotaci贸n de los trabajadores.

Neum谩tico: el sindicato convoc贸 otro paro el lunes 27

El viernes se realiz贸 una nueva reuni贸n en el ministerio de Trabajo. Ante la actitud de las empresas de seguir rechazando el reclamo de la restituci贸n de las horas al 200% para los fines de semana, derecho que fue arrancado durante la d茅cada del 90, el sindicato convoc贸 a un nuevo paro de 16 horas para el lunes.

El viernes se realiz贸 la audiencia n煤mero 16 desde que comenz贸 la revisi贸n paritaria. Y termin贸 otra vez sin acuerdo. En la misma la representaci贸n patronal ratific贸 lo que viene planteando las anteriores reuniones. Desde el sindicato, en un resumen del acta ministerial, se帽al贸 que 鈥渓as patronales reclaman al gobierno el acceso a d贸lares, pero este hecho no puede ni debe mezclarse con la negociaci贸n colectiva salarial, que trata temas impostergables, que no deben estar condicionados por especulaciones cambiarias鈥.

Ante la falta de acuerdo, el sindicato anunci贸 en la misma audiencia una nueva medida de fuerza: 鈥減aro total de actividades en las tres plantas con la siguiente modalidad: en Fate y Pirelli desde el inicio de tareas del turno ma帽ana del lunes 27 de junio y hasta el inicio del turno noche del mismo d铆a; y en Bridgestone a partir del inicio del horario laboral del turno tarde del lunes 27 hasta el inicio del turno ma帽ana del martes 28鈥.

Ser谩 la novena medida de fuerza convocada por el SUTNA y sus seccionales.

Recordemos que las medidas de fuerza ya se vienen sintiendo no solo en las f谩bricas del sector, sino tambi茅n en las autopartistas y automotrices. Algunos modelos han tenido que parar su producci贸n y en otros se espera una r谩pida resoluci贸n o se tendr铆a que detener la producci贸n de distintos modelos.

Los conflictos de salud contin煤an sin resoluci贸n

En Chubut, la discusi贸n salarial pas贸 a un cuarto intermedio hasta el 1掳 de julio. 鈥淣o llegamos a un acuerdo. Hubo complicaciones en la negociaci贸n. La idea central es poder arribar a un acuerdo en ese momento para que lo convenido se cargue y compute con la pr贸xima masa salarial, y evitar dilaciones que imposibiliten una pronta actualizaci贸n en los haberes de los trabajadores鈥, explic贸 Noelia Domenez Fern谩ndez, secretaria adjunta SISAP Fesprosa.

En La Rioja, la oferta paritaria tambi茅n fue insuficiente, y luego del paro realizado el jueves 23, se resolvi贸 una nueva medida de fuerza, con un paro de 72 horas a partir del martes 28. 鈥淐onsideramos totalmente insuficiente esta oferta del 3% extra para salud y planteamos que deben mejorar sensiblemente la propuesta鈥, se帽alaron desde APROSLAR Fesprosa.

Por su parte, en Neuqu茅n, SIPROSAPUNE Fesprosa atraviesa su quinto mes ininterrumpido de reclamo por la Ley de Carrera Profesional y el jueves encabez贸 un paro con movilizaci贸n al CAM. 鈥淓sta ley es urgente para no seguir teniendo las m煤ltiples renuncias que tenemos por las malas condiciones laborales y salariales en las que estamos鈥, expresaron desde el gremio.

En tanto, en Catamarca, APROSCA Fesprosa llev贸 adelante un paro por falta de respuestas al petitorio de paritarias justas, desprecarizaci贸n laboral, recomposici贸n salarial y homologaci贸n de la Ley de Insalubridad. 鈥淓l gobierno no soluciona el conflicto de Salud P煤blica de toda la provincia. Distrae con divisiones, persecuciones y planillas鈥, dijeron desde el sindicato. En este sentido, anunciaron un nuevo paro para el jueves 30.

En R铆o Negro, despu茅s de varios meses de conflicto con paros, movilizaciones, cortes de ruta y toma de la Legislatura, el gobierno accedi贸 a abrir un espacio de negociaci贸n convocando a la mesa sectorial de salud -ASSPUR dentro de esa mesa- para el jueves 23. La misma tuvo lugar en Viedma, y se aguardan las novedades que de all铆 salgan.

Testimonio de uno de los 65 enfermeres despedidos en el Durand

鈥淪oy enfermero y estuve prestando servicio en el hospital Durand durante la pandemia. Desde el 18 de julio de 2020 hasta el 10 de marzo de 2022. Esa fue la fecha cuando, desde el gobierno de la Ciudad, a trav茅s de Comunicaci贸n GCABA 鈥 Salud, Leila Mar铆a Ronnow (quien me envi贸 un correo), me inform贸, v铆a mail, sobre la finalizaci贸n del contrato. En ese momento, me encontraba de vacaciones. Cuando me incorpor茅 a la semana, me comuniqu茅 con la supervisora, poni茅ndola al tanto sobre lo informado en el mail recibido. Y su respuesta fue: 鈥淪铆, te dieron de baja, ya no perteneces m谩s al hospital, no pod茅s cubrir ning煤n servicio鈥. Y desde entonces, no pude trabajar m谩s y solo me abonaron los 15 d铆as que trabaj茅 en marzo, ya que los otros 15 d铆as estuve de vacaciones. Nunca m谩s se comunicaron conmigo desde el ministerio de Salud. Me qued茅 sin trabajo y no me abonaron el despido鈥.

En este marco, Andrea Ram铆rez, enfermera del Hospital Ramos Mej铆a y presidenta de la ALE (Asociaci贸n de Licenciades en Enfermer铆a), denunci贸: 鈥淓stamos completando un relevamiento hospital por hospital. Adem谩s, estamos recibiendo en nuestra sede sindical a las compa帽eras y compa帽eros despedidos, para analizar cada caso y tener un panorama completo. Despedir enfermeras/os con capacitaci贸n, con entrenamiento profesional pr谩ctico en medio de la pandemia, que se jugaron todo, habiendo la necesidad que hay de fortalecer los servicios es debilitar el sistema de salud, ya la vez con las historias de vida que existen detr谩s de cada despido, de una insensibilidad total鈥.

鈥淟a mayor铆a de las despedidas son mujeres, jefas de familia, con un 煤nico trabajo. Se les informa oralmente, no se le dan mayores explicaciones y, por lo tanto, el destrato y la violencia institucional es enorme. Nosotros no lo vamos a permitir, y la ALE como sindicato independiente de toda la Enfermer铆a, va a estar resolviendo medidas esta semana, porque como decimos en nuestro colectivo: en Enfermer铆a, no sobra nadie鈥, agreg贸.

Desde la Agrupaci贸n de Trabajadores de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron que ya han sido despedidos m谩s de 120 trabajadores de hospitales porte帽os en las 煤ltimas semanas, exigi茅ndole al Jefe de Gobierno Horacio Rodr铆guez Larreta una 鈥渦rgente mesa de di谩logo鈥 para abordar la situaci贸n.

Desde la organizaci贸n se destaca que los despedidos fueron trabajadores comprometidos en la lucha contra la pandemia de coronavirus, a los que Larreta 鈥渓es paga con esta moneda y los deja en la calle, sin trabajo鈥. El gremialista Ledesma sostuvo que los despidos no son m谩s que uno de los 鈥渃aprichos鈥 del Jefe de Gobierno, 鈥渁 quien no le interesa tener un mejor sistema de salud禄.

Pero a los 35 despedidos del Ramos Mej铆a hay que sumar otras 65 cesant铆as en el Hospital Durand, 8 en el Instituto Oftalmol贸gico Pedro Lagleyze, 11 en el Instituto Rehabilitaci贸n Psicofis铆ca (IREP) y 4 en el Rivadavia. 鈥淪iguen sacando despidos a cuenta gota para que no se note y que la sociedad no vea que Larreta est谩 eliminando a todos los trabajadores que fueron esenciales durante la pandemia鈥, agreg贸 Ledesma.

Y concluy贸: 鈥淟amentablemente esos compa帽eros est谩n quedando fuera del sistema laboral, m谩s trabajadores que pasan a integrar la franja de la pobreza, gente que se quedar谩 sin una obra social y una cobertura. A Rodr铆guez Larreta solo le interesan los negocios inmobiliarios y postularse a presidente, pero los dramas de la CABA no los soluciona鈥.

Controladores a茅reos

La Asociaci贸n de T茅cnicos y Empleados de Protecci贸n y Seguridad en la Aeronavegaci贸n (Atepsa), conocidos popularmente como controladores a茅reos, que agrupa al personal de las torres de control de 50 aeropuertos del pa铆s, acaba de sellar una paritaria que rompe la l贸gica de los acuerdos salariales que se han firmado en el 煤ltimo per铆odo. Por primera vez, en esta ronda de negociaciones, el acuerdo contempla una cl谩usula que expl铆citamente garantiza que los salarios subir谩n por encima de la inflaci贸n oficial en el per铆odo de vigencia.

Se trata de la primera negociaci贸n que encara la nueva secretaria general, Paola Barrita, que acaba de ganar el sindicato en una elecci贸n que, con m谩s de la mitad de los votos, desplaz贸 a la lista que conduc铆a el gremio y a otro agrupamiento promovido, seg煤n denunciaron, por sectores vinculados a la patronal, es decir, el Estado.

La lista result贸 de un agrupamiento con protagonismo de los y las delegadas que surgieron en las elecciones de base de los 煤ltimos a帽os y que, paulatinamente, impusieron al gremio una orientaci贸n combativa.

El sector detenta un poder de fuego particular porque tiene la capacidad de paralizar el transporte a茅reo. Sin embargo, no fue necesaria ninguna medida de fuerza para que la patronal, la Sociedad del Estado EANA, concediera gran parte de los reclamos de los trabajadores y la nueva conducci贸n del sindicato.

El acta contempla un incremento del salario del 30% para los primeros cuatro meses del per铆odo paritario y nuevas negociaciones de revisi贸n aunque con pisos del 50% a diciembre y del 60% a marzo 2023 y una cl谩usula donde 鈥渓a empresa garantiza que este acuerdo no estar谩 por debajo del Indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, correspondientes a cada tramo del per铆odo acordado鈥.

El acuerdo, que la nueva conducci贸n refrend贸 en una asamblea con 500 trabajadores, adem谩s, contempla una suba de m谩s del 100% en el refrigerio, su duplicaci贸n para los turnos nocturnos as铆 como la ampliaci贸n del adicional por 鈥渢rayectoria鈥.

Las paritarias con cl谩usulas de indexaci贸n del salario, denominadas 鈥済atillo鈥, aparecieron en 2016 con el prop贸sito de consolidar p茅rdidas salariales anteriores. El 煤ltimo acuerdo con cl谩usula gatillo fue suscripto en 2019 por los sindicatos universitarios con el gobierno de Mauricio Macri, aunque luego fue incumplido por el actual.

Entrevista a Ileana Celotto de la AGD-UBA en CON ADU-H

Docentes universitarios: la lucha por el salario contin煤a

-Conadu Hist贸rica llev贸 adelante un Congreso nacional el pasado lunes 13 y all铆 defini贸 la continuidad de las medidas de fuerza para este 23 y 24 de junio. 驴Qu茅 los lleva a tomar esta determinaci贸n Ileana?

-Como ya hemos explicado ac谩, gracias a tus llamados que nos ayudan a difundir nuestra pelea por el salario, nosotros ven铆amos reclamando la reapertura de paritarias dado que en el mes de marzo se hab铆a cerrado una paritaria del 41% hasta febrero del 2023 en 4 cuotas a lo largo del a帽o, a tal punto que reci茅n lleg谩bamos al 41% en septiembre con los valores de inflaci贸n que todos conocemos.

Pedimos la reapertura de paritarias, para despu茅s de solicitarlo presentarnos al ministerio. Comenzamos un plan de lucha que consisti贸 en 5 d铆as de paro. Un paro que no solamente llev贸 adelante Conadu Hist贸rica, sino que se fueron plegando sindicatos de base de Universidades que est谩n federadas en la otra federaci贸n Conadu. Hay dos grandes federaciones a nivel nacional de docentes universitarios y preuniversitarios: Conadu y Conadu Hist贸rica. Conadu es un desprendimiento de Conadu Hist贸rica. Conadu est谩 directamente asociada al gobierno de Alberto Fern谩ndez y de Cristina Fern谩ndez, en ese sentido la direcci贸n de Conadu fue una de las que firm贸 esa paritaria del 41% que llev贸 nuestro salario a la baja.

-Disculpame que te haga una interrupci贸n Ileana. Porque vos hablas de Conadu y Conadu Hist贸rica, pero resulta que yo veo que tambi茅n la propuesta fue aceptada por FEDUN, FATUN, CTERA y UDA鈥 驴Qu茅 representaci贸n tienen esas federaciones?

-FATUN es de la Universidad Tecnol贸gica, UTN, y FEDUN tiene una representaci贸n en varias universidades. Nosotros pr谩cticamente no la nombramos porque FEDUN no es que est谩 asociada a este gobierno, pero todos sus sindicatos son sindicatos patronales. Sea el gobierno que sea, sea el rector que sea, m谩s que patronales pertenecen y trabajan con los rectores de cada universidad. Hoy est谩n en la CGT, directamente forma parte de la mesa directiva de la CGT.

Despu茅s est谩n CTERA y UDA que tienen re-contra m铆nima representaci贸n, en algunos casos de preceptores de colegios preuniversitarios, es el caso de preceptores del Carlos Pellegrini o del Nacional Buenos Aires.

Vos dir铆as 鈥榖ueno, pero est谩n鈥. Ac谩 hay todo un manejo que ser铆a muy lindo tener tiempo para poder explicarlo. Lo voy a tratar de hacer breve. Los gobiernos, y cuando hablo en plural lo digo porque el gobierno de Macri actu贸 igual, y anteriormente los gobiernos kirchneristas, y ahora el gobierno de Fern谩ndez para imponer una paritaria necesitan tener una firma o m谩s de una firma. Entonces han trabajado conscientemente para darle representaci贸n a sectores que tienen muy poco peso a nivel nacional para poder tener, como vos me dijiste ahora, siglas que terminan firmando la paritaria.

Las federaciones m谩s grandes a nivel nacional, las que entre las dos engloban casi la totalidad de los docentes universitarios son Conadu y Conadu Hist贸rica.

-Bien y el reclamo de Conadu Hist贸rica entonces, 驴cu谩l es?

-En primer lugar, que ning煤n docente est茅 por debajo de la l铆nea de pobreza y que todos los docentes tengan salario, o sea, terminar con el trabajo gratuito, el trabajo mal llamado ad honorem.

Particularmente lo que nosotros estamos planteando es que la paritaria del 41% en esas cuotas no solamente no implicaba la recuperaci贸n del salario que llevamos perdido de todo este 煤ltimo per铆odo de gobierno y la 煤ltima parte del gobierno de Macri, un 30% aproximadamente, que se iba a ir aumentando mes a mes con los valores de la inflaci贸n. Por ejemplo, el reclamo que llevamos desde nuestra asamblea de AGD-UBA fue el 30% de inmediato para poder recomponer el salario.

Entonces, finalmente las federaciones, todas esas que vos nombraste y Conadu firmaron una propuesta paritaria que rechaz贸 el congreso de Conadu Hist贸rica con el que vos abriste este reportaje y firmaron que se manten铆an, acordaron mantener el 41%, pero adelantando las dos 煤ltimas cuotas, inclusive la 煤ltima que era la de septiembre.

Por lo tanto, ahora vamos a recibir en junio un aumento del 16% y en julio del 12%. Hay que aclarar que no son aumentos que se van dando desde el salario actual de ese mes, sino que son respecto del salario de marzo, o sea va a ser el 16% de marzo y despu茅s el 12% de marzo.

-No son acumulativos.

-Exactamente. Eso debilita tambi茅n el porcentaje, por supuesto. Porque si no ser铆a el 12% sobre un 32% o 31% pr谩cticamente, o 29%, m谩s exacto. Conadu Hist贸rica hizo un Congreso que rechaz贸 esa propuesta, fue la 煤nica federaci贸n que no la firm贸 y por eso vamos a una medida de lucha, de protesta este jueves y viernes para plantear que la lucha por el salario, a pesar de estar firmada esa propuesta, contin煤a.

Porque nosotros seguimos con salarios por debajo de la l铆nea de la pobreza, m谩s con los valores de la inflaci贸n que seguimos conociendo y que en agosto, ahora entramos en receso, pero en agosto esto se retomar谩.

Es muy importante que en esta medida de fuerza de jueves y viernes, que el jueves va a contar con una carpa frente al ministerio de Educaci贸n, se suman tambi茅n sindicatos de la otra federaci贸n, por ejemplo, el de Rosario ya ha decidido que se suma a nuestras acciones de jueves y viernes.

-Esperemos que esta medida haga recapacitar a nuestras autoridades universitarias porque no s茅 si lo comentamos, creo que no llegu茅 a hacerlo contigo, pero le quiero recordar a nuestros oyentes que de m谩s de 1.400 universidades evaluadas a nivel internacional, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ocupa el lugar N掳 67 y es la Universidad mejor ubicada de toda Iberoam茅rica, no solamente de Am茅rica Latina sino de Espa帽a y Portugal, y eso se sostiene como muchas veces hemos comentado contigo sobre la base de estos salarios de hambre y de docentes precarizados.

-Completamente, mir谩 para que tengan una idea de a qu茅 llamamos el problema del salario y esto que vos llamaste salarios de hambre, uno de esos profesores que logra ese ranking de la Universidad de Buenos Aires, que se dedica al trabajo frente a alumnos durante 20鈥痟oras semanales, ser铆a la jornada simple del maestro de grado en cuanto a horas, que tiene un t铆tulo universitario, que en la inmensa mayor铆a tiene tambi茅n t铆tulos de posgrado, en el mes de junio ten铆a un sueldo de 50.000 pesos y en el mes de julio va a recibir el 16% de esos 50.000, esto un profesor universitario que hace investigaci贸n, que hace docencia y que permanentemente se tiene que formar, y que trabajamos como todos saben much铆simo tambi茅n online, sobre todo despu茅s de la pandemia y que no recibimos ning煤n centavo por nuestros dispositivos para poder hacerlo y nuestras conexiones para poder conectarnos.

Lecheros

El gremio de los trabajadores de la industria l谩ctea acord贸 con las C谩maras empresarias un ajuste salarial del 70%. La propuesta de un aumento de 70% en varios tramos fue llevada por Atilra (Asociaci贸n de Trabajadores Lecheros) cuyo titular es H茅ctor Luis Ponce.

Si bien el acuerdo anual ser铆a de 70%, hay que tener en cuenta que un 6% ya fue adelantado por las empresas. El salario inicial de un trabajador l谩cteo categor铆a 鈥渁鈥 fue para el mes de abril 2022 de $ 107.223,06.

Carla Gaudensi, reelegida como secretaria general de FATPREN

El 24 de junio se llev贸 a cabo el Congreso de Normalizaci贸n de la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) en el cual se eligieron las nuevas autoridades tras la intervenci贸n ordenada por una decisi贸n judicial y la posterior designaci贸n del ministerio de Trabajo de un delegado normalizador. Carla Gaudensi, secretaria general hasta la intervenci贸n, revalid贸 su mandato por unanimidad y estar谩 al frente de la Federaci贸n por un nuevo per铆odo.

鈥淗oy los salarios b谩sicos de los y las trabajadoras de prensa no pueden estar por debajo de la canasta b谩sica. Necesitamos mejorar nuestras condiciones salariales, pero tambi茅n discutir lo que hace a nuestra tarea period铆stica鈥, describi贸 la situaci贸n en el 谩mbito de prensa.

鈥淟a FATPREN es una entidad de segundo grado que nuclea a gremios de prensa de todo el pa铆s. En las provincias en las que hay mayor concentraci贸n de medios tenemos sindicatos que suelen ser m谩s fuertes. Despu茅s tenemos sindicatos que no tienen los papeles en regla, que no han logrado obtener su normalizaci贸n en estos a帽os鈥, traz贸 un panorama de la representaci贸n gremial en el sector a nivel nacional.

鈥淓sa situaci贸n debilita a la organizaci贸n, son sindicatos que hoy no cuentan ni con personer铆a ni con una simple inscripci贸n. Nuestro objetivo es que todas las provincias tengan su representaci贸n, pero sabemos que es un camino dif铆cil. Lo que est谩 claro es que necesitamos que haya cada vez mayor cantidad de sindicatos inscriptos en las provincias para que la representaci贸n nacional sea cada vez m谩s federal鈥, enfatiz贸 Gaudensi.

En oportunidad del pasado D铆a del Periodista, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundi贸 un relevamiento sobre la situaci贸n de las y los trabajadores del sector donde concluy贸 que la mitad de la fuerza laboral cobra salarios por debajo de la l铆nea de pobreza en un contexto de precarizaci贸n y pluriempleo.

鈥淟a situaci贸n que describe ese relevamiento se traslada a todos los puntos del pa铆s, con situaciones particulares, pero b谩sicamente coincide. Hubo recuperaci贸n de empleos, pero en esas condiciones鈥, indic贸 Gaudensi.

Un debate planteado tanto desde la FATPREN como el SiPreBA, junto con los medios populares, autogestivos y comunitarios, nucleados en la Confederaci贸n de Medios Comunitarios y Cooperativos, es por un reparto m谩s igualitario de la pauta oficial.

鈥淓s necesario democratizar y federalizar el mapa de medios h铆per concentrado que tenemos en el pa铆s. Enfrentamos a empresarios que cuando hablamos de la pauta dicen que estamos atacando la libertad de prensa. Sabemos que no es as铆 y que el Estado tiene que hacerles cumplir la ley porque no pueden tener trabajadores por debajo de la canasta b谩sica鈥, indic贸.

鈥淟os medios autogestivos, cooperativos tienen que estar incluidos en ese reparto de la pauta. Es la manera que el Estado tiene para que puedan existir esos medios en el mapa de medios y que sean sustentables鈥, concluy贸.

Tambi茅n, la trabajadora de la agencia estatal de noticias T茅lam, narr贸 la avanzada del macrismo sobre los medios p煤blicos con el desguace y los despidos como denominador com煤n.

鈥淟a lucha de T茅lam fue una bisagra, un hecho hist贸rico鈥, afirm贸 la referente de prensa recordando el despido de 354 trabajadores y trabajadoras en junio de 2018 y la posterior lucha contra la gesti贸n vaciadora del macrismo.

鈥淪e pudo construir algo en la sociedad m谩s all谩 de la afinidad con los sindicatos y organizaciones pol铆ticas. La sociedad comprendi贸 que era una masacre laboral cerrar la agencia p煤blica. Hoy lo ves a Hern谩n Lombardi (responsable de la pol铆tica de medios durante el gobierno de Macri), que dice sin descaro que si vuelven a ser gobierno cierran la agencia porque no tiene raz贸n de ser鈥.

鈥淗ay algo que es necesario trascender en las luchas, que es poner en la sociedad involucrada ese conflicto. Que un ex funcionario diga que las agencias de noticias no existen en el mundo y que no sirven es no conocer a la agencia p煤blica que hoy no es solo el servicio que abastece a los medios de comunicaci贸n, sino que tiene un mont贸n de sectores que dan contenido a radios, a portales y tambi茅n con su web y redes. Una manera de salir a disputar en el mapa de medios con una agencia que tiene que ser federal y tiene que tener otras agendas鈥, concluy贸.

Unas semanas atr谩s, Gaudensi fue invitada al Congreso que se desarroll贸 en Om谩n con participaci贸n de dirigentes gremiales de pa铆ses de todo el mundo.

鈥淟a mayor preocupaci贸n es el asesinato y la persecuci贸n de periodistas. Pasa en Yemen, se record贸 a la periodista palestina recientemente asesinada (Shiren Abu Akleh), en Latinoam茅rica con casos en Colombia y M茅xico鈥, detall贸.

鈥淭ambi茅n se debati贸 el tema de las regulaciones en Facebook y Google. La propuesta es crear un impuesto a estas plataformas, en algunos pa铆ses ya lo hicieron, en otros est谩 en discusi贸n. Un impuesto en donde el planteo es que le llegue a los trabajadores directamente y no a la empresa. Es necesario crear un registro y que lleguen esos ingresos a los laburantes鈥, subray贸.

鈥淟as plataformas tienen que estar en la agenda, el Estado tiene que tener una predisposici贸n para que estas cosas se discutan en la Argentina鈥, concluy贸 Gaudensi.

Paro en Clar铆n, Ol茅, revistas y publicaciones de AGEA

Las Asambleas de Clar铆n/AGEA votaron por unanimidad la realizaci贸n de nuevo paro de 24 horas el mi茅rcoles 22 de junio, con presencia en el lugar de trabajo, para exigir una respuesta a la emergencia salarial en la que se encuentran. Consensuaron adem谩s que durante el transcurso de la jornada se llevar谩n adelante nuevas asambleas en las que se votar谩n acciones complementarias para poner en marcha en el momento, junto con la continuidad del plan de lucha en los d铆as subsiguientes.

鈥淟amentablemente, la empresa asume una postura intransigente y no escucha el descontento de sus trabajadores y trabajadoras, que se manifest贸 de forma contundente en el paro del 31 de mayo pasado, con una alt铆sima adhesi贸n. Tras dos semanas en las que coquete贸 con reunirse con la Comisi贸n Interna, finalmente confirm贸 sus verdaderas intenciones: dilatar el conflicto y negar una necesaria mesa de negociaci贸n salarial con la leg铆tima representaci贸n de sus laburantes.

Que quede claro: no nos interesa ni nos sirve que el di谩logo se base exclusivamente en ofertas de talleres de cuidados de la piel, encuestas que luego ignoran o debates sobre 芦desarrollo y democracia禄 donde posen acerca de 芦la importancia del capital humano禄 mientras maltratan a quienes trabajan en su empresa.

Queremos soluciones para nuestros sueldos que est谩n por debajo de la canasta b谩sica y recomposici贸n no s贸lo por los 20 puntos de poder adquisitivo que perdimos el a帽o pasado sino tambi茅n por los que ya sabemos que perderemos en los pr贸ximos meses, despu茅s de otra vergonzosa paritaria a la baja firmada a espaldas de sus trabajadores y trabajadoras.

Por eso, mantenemos el estado de asamblea permanente y continuaremos con nuestro plan de lucha hasta que decidan escuchar鈥, expresaron desde la Comisi贸n Interna y Asamblea de Clar铆n/AGEA 鈥 SiPreBA.

Sindicatos de prensa de todo el mundo piden la liberaci贸n de Julian Assange

La Federaci贸n Internacional de Periodistas (FIP) junto con una docena de sindicatos de prensa instaron este mi茅rcoles a las autoridades brit谩nicas a 芦liberar inmediatamente y sin condiciones禄 al fundador de Wikileaks, Julian Assange, despu茅s de que Londres firmara su extradici贸n a Estados Unidos.

芦Pedimos que Julian Assange sea liberado, rehabilitado (y) entregado a su familia, que pueda al fin vivir normalmente禄, dijo en una conferencia de prensa en Ginebra Dominique Pradali茅, presidente de la FIP, que representa a 600.000 profesionales de medios de comunicaci贸n de m谩s de 180 sindicatos y federaciones de 140 pa铆ses.

Assange, de 50 a帽os, es reclamado por la Justicia estadounidense por la publicaci贸n de m谩s de 700.000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplom谩ticas de Estados Unidos, especialmente en Irak y Afganist谩n, desde 2010. Se enfrenta a 175 a帽os de prisi贸n.

Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, que murieron por disparos de un helic贸ptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Tras una larga batalla legal, el Gobierno brit谩nico confirm贸 el 17 de junio su extradici贸n a Estados Unidos, pa铆s que lo acusa de espionaje en virtud de una ley votada en 1917 para impedir la divulgaci贸n de informaciones confidenciales en tiempos de guerra.

芦Si Julian Assange es liberado, se le habr谩n robado diez a帽os de su vida禄, hizo notar Pradali茅.

芦Esto sienta un precedente muy peligroso para la libertad de prensa禄, agreg贸 Mika Beuster, copresidente de la Asociaci贸n de Periodistas Alemanes, que cuenta con 30.000 miembros.

鈥淎l extraditar a Assange, estamos tomando como reh茅n a la democracia鈥, proclam贸, por su parte, Pierre Ruetschi, director del Club de la Prensa suizo.

El fundador de WikiLeaks fue detenido por la polic铆a brit谩nica en 2019, tras refugiarse durante siete a帽os en la embajada de Ecuador en Londres.

Petroleros paran 24 horas Vaca Muerta por la muerte de un trabajador

Petroleros nucleados en el Sindicato de Petr贸leo y Gas Privado de R铆o Negro, Neuqu茅n y La Pampa inici贸 un paro de 24 horas el pasado 22 de junio debido a 芦un incidente fatal en la empresa Rakiduamn que presta servicios en el pozo de RN2100 de la operadora YPF禄, en el que muri贸 un trabajador.

芦Lamentablemente esto es m谩s de lo que venimos denunciando de manera constante. Cada vez que buscamos que se refuercen las medidas de seguridad y se mejoren las condiciones, lo que recibimos es el r谩pido accionar de la justicia rionegrina que nos denuncia falsamente禄, se帽al贸 en un comunicado el secretario general del sindicato petrolero, Marcelo Rucci, al referirse a este accidente laboral ocurrido en un yacimiento ubicado en R铆o Negro.

En este sentido, al anunciar la medida de fuerza, indic贸 que 芦siempre se defienden los intereses de los poderosos y la vida de un compa帽ero no vale nada禄.

芦Ante esta situaci贸n, la Comisi贸n Directiva de la organizaci贸n sindical y el Cuerpo de Delegados resolvieron parar la actividad por 24 horas en repudio a las autoridades que deben velar por la seguridad laboral y defender a los trabajadores frente a los abusos empresarios禄.

芦El hecho ocurri贸 anoche, mientras se realizaban tareas de rutina durante el ensayo de un pozo禄, explicaron desde la compa帽铆a y resaltaron que 芦de forma inmediata, intervino el servicio m茅dico de YPF y el operario fue trasladado a un centro de salud, donde falleci贸禄.

Adem谩s, informaron que 芦un segundo operario result贸 con heridas y se encuentra bajo observaci贸n, fuera de peligro禄.

La empresa estatal se puso a disposici贸n de las familias y ya inici贸 una investigaci贸n interna para determinar las causas del hecho.

Gremios locales apoyan la propuesta presidencial de convertir a Vicent铆n en empresa 鈥渢estigo鈥

Despu茅s de que d铆as atr谩s el presidente Alberto Fern谩ndez se manifestara a favor de la posibilidad de que el Estado convierta a Vicent铆n en empresa 鈥渢estigo鈥 para ordenar el mercado alimentario, diferentes dirigentes gremiales de Rosario se manifestaron al respecto.

En tal sentido, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroqu铆micos de San Lorenzo, Mauricio Brizuela, opin贸: 鈥淣o tenemos dudas que si se trabaja bien es una buena medida, porque el Estado tiene que estar presente en un sector tan estrat茅gico para nuestro pa铆s que hoy est谩 100% en manos privadas鈥.

Asimismo, el titular de la Secretar铆a Gremial del PJ Rosario y dirigente bancario Sergio Rivolta, dijo: 鈥淓s indudable que hacerse cargo de alguna manera de Vicent铆n por parte del Gobierno nacional es totalmente necesaria en esta coyuntura. A煤n m谩s luego de la suspensi贸n del proceso judicial por parte de la Corte Suprema santafesina鈥.

鈥淓sto pone un escenario donde el Gobierno deber铆a ir sobre la nacionalizaci贸n de la firma teniendo en cuenta que el mayor acreedor es el Banco Naci贸n cuya deuda es de m谩s de 300 millones de d贸lares y que nunca Vicent铆n la va a afrontar. Es el momento ideal para contar en el Estado con una empresa testigo en el precio de los cereales鈥, se帽al贸 el dirigente gremial bancario.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Recolectores de Rosario, Marcelo Andrada, manifest贸: 鈥淓ntendemos la propuesta como algo positivo para que sea el referente en el mercado de granos. Es una forma de volver a cumplir el rol de lo que fue en su momento la Junta Nacional de Granos que era una de las entidades m谩s importantes que ten铆a la Argentina鈥.

Enseguida, a帽adi贸 que 鈥渟i se recupera Vicent铆n ser铆a fabuloso para toda la Argentina para una empresa testigo que controle el mercado de granos para pagarle a los productores lo que se debe y atacar la evasi贸n de impuestos鈥.

A su turno, Julio Barroso del gremio de Trabajadores Qu铆micos de San Lorenzo apunt贸 que la iniciativa es 鈥渆xcelente.

鈥淗ay empresas que resultan estrat茅gicas para el desarrollo del pa铆s, incluso para favorecer el agregado de valor en el sector privado. Una alimenticia lo es, m谩s a煤n en un mundo que mostr贸 durante la pandemia que sin la intervenci贸n de los recursos de los Estados, la cantidad de muertos y la afectaci贸n de la econom铆a, hubieran sido catastr贸ficamente mayores鈥.

En tanto, la titular del Sindicato de Trabajadores Estatales (Norte), Claudia Indiviglia, indic贸: 鈥淓s una excelente noticia que el Gobierno nacional eval煤e la situaci贸n de Vicent铆n para que tengamos una firma que regule el mercado de granos. De ser as铆 favorecer谩 a la mesa de los argentinos禄.

Por 煤ltimo, Ariel Batrichevich, referente local la Uni贸n Personal de Seguridad Rep煤blica Argentina (Upsra) se帽al贸: 鈥淣os parece muy bien aunque creo que el Gobierno deber铆a tener oficinas de la AFIP instaladas en cada terminal portuaria para que fiscalice todo lo que sale y entra de las terminales鈥.

Organizan una caravana que comenz贸 en La Plata y culmin贸 el viernes 24 en la Bolsa de Comercio de Rosario

Organizaciones sindicales, pol铆ticas y sociales convocaron a una 鈥済ran caravana federal鈥 en 鈥渄efensa del R铆o Paran谩 y del Canal de Magdalena鈥 como as铆 tambi茅n por la 鈥渟oberan铆a y el trabajo argentino鈥.

Est谩 previsto que la actividad comience el jueves 23 en la ciudad de La Plata, m谩s precisamente frente al edificio de la Legislatura bonaerense, para un d铆a despu茅s organizar una concentraci贸n y un acto en la rotonda principal de la ciudad de San Nicol谩s y desde ah铆 marchar hacia la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los organizadores expresaron que la principal demanda es la derogaci贸n del decreto 949/2020 con el que 鈥渟e pretende volver a concesionar el R铆o Paran谩 para mantenerlo en manos extranjeras鈥.

En tal sentido, desde el Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberan铆a Nacional sobre el r铆o Paran谩 y el Canal de Magdalena expresaron: 鈥淎rgentina tiene todo para ejercer su soberan铆a. Tenemos las dragas y la mano de obra, tenemos los recursos humanos de la Direcci贸n Nacional de V铆as Navegables y tenemos potencial nacional para desarrollar lo que falta para hacer el correcto dragado de nuestros r铆os鈥.

Por su parte, el cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano brind贸 su 鈥渁poyo y acompa帽amiento鈥 a la iniciativa y d铆as atr谩s se hab铆a manifestado a favor de que 鈥渆l Estado asuma la administraci贸n y el control de los r铆os y el frente mar铆timo, con la idea de recuperar el comercio exterior, la Marina mercante y los puertos鈥.

De la convocatoria participan el escritor y periodista Mempo Giardinelli, el ex titular de la Subsecretar铆a de Puertos y V铆as Navegables, Horacio Tettamanti; la ingeniera industrial y ex diputada fueguina, Alejandra Portatadino; el investigador y periodista Luciano Orellando; el dirigente Julio Urien, titular de la Fundaci贸n Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), y el capit谩n fluvial dragador, delegado general de ATE en V铆as Navegables, Oscar Ver贸n.

Tambi茅n forman parte de la iniciativa ATE Nacional; la organizaci贸n pol铆tica Soberanos; el ex titular de la Federaci贸n Agraria (FAA), Pedro Peretti; el periodista N茅stor Piccone; el diputado provincial de Santa Fe Carlos del Frade (Frente Social y Popular); la referente del Foro por la Recuperaci贸n del r铆o Paran谩, M贸nica Polidoro; la ex diputada santafesina Mercedes Meyer (Soberan铆a Popular) y el abogado Santiago Al铆 Brouchoud, del Movimiento Federal por la Soberan铆a Nacional, entre otros.

Transportistas anunciaron paro por tiempo indeterminado tras el fracaso del di谩logo

Un encuentro que iban a mantener en la tarde del mi茅rcoles 22 equipos t茅cnicos del Ministerio de Transporte de la Naci贸n y de la provincia de Buenos Aires y funcionarios de la secretar铆a de Energ铆a con transportistas para atender los reclamos por una actualizaci贸n tarifaria y el abastecimiento de gasoil fue suspendida a 煤ltimo momento por diferencias acerca de la representaci贸n de cada una de las partes.

Ante esta situaci贸n, los transportistas anunciaron que las medidas de fuerza se mantendr谩n 芦por tiempo indeterminado禄.

El encuentro iba a realizarse a las 17:00 en el 谩rea de Transporte de Cargas del Ministerio de Transporte luego que a la ma帽ana se llevara a cabo un corte de tr谩nsito en la autopista Buenos Aires-La Plata, que se inici贸 cerca de las 6:00 a la altura del peaje Dock Sud mano a Capital Federal, en tanto se manten铆a la segunda jornada de protesta de camioneros en Tucum谩n.

La protesta bonaerense fue llevada a cabo por due帽os de camiones que reclaman por la actualizaci贸n de las tarifas de carga, la falta de gasoil en distintas zonas del pa铆s y los sobreprecios que se registran en el precio del combustible.

En relaci贸n con la audiencia suspendida, el director nacional de Transporte de Cargas, Juan Manuel Escudero, explic贸 que 芦la reuni贸n no se hizo porque no se pusieron de acuerdo entre ellos por diferencias en la representatividad entre algunas C谩maras y gremios禄, mientras los transportistas informaron que optaron por no asistir debido a que no iban a ser atendidos por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

Escudero es quien lleva adelante todas las reuniones para la adecuaci贸n de tarifas del sector de cargas y retomar谩 ese rol el pr贸ximo mi茅rcoles a las 14:00. Su direcci贸n convoc贸 para una nueva actualizaci贸n con la participaci贸n de las cuatro C谩maras nacionales del transporte y los dadores de cargas.

Se trata de laFederaci贸n. Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Confederaci贸n Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federaci贸n de Transportadores Argentinos (Fetra) y la Federaci贸n Argentina de Entidades de Transporte y Log铆stica (Faetyl), adem谩s de las entidades agrarias y dadoras de carga que complementan la mesa.

En ese sentido, Escudero entendi贸 que 芦el reclamo de hoy pierde sustento porque ya est谩 la mesa convocada para el mi茅rcoles, y porque ese mismo espacio permiti贸 actualizar las tarifas de acuerdo a las estructuras de costos en un 42,5% en lo que va de 2022禄.

No obstante, tras tomar la decisi贸n de no asistir a la reuni贸n de esta tarde con el argumento de que no iba a asistir el ministro Guerrera, los transportistas ratificaron la continuidad de las protestas 芦por tiempo indeterminado hasta que se tomen las medidas necesarias禄.

A la par, en Tucum谩n, la Asociaci贸n de Transportistas de Carga llev贸 adelante la segunda jornada de paro en esa provincia en reclamo por faltante de gasoil y la equiparaci贸n de precios del combustible con Buenos Aires, situaci贸n que afecta diversos sectores de la econom铆a local, entre ellos a la industria azucarera que, a ra铆z de la medida de fuerza, tiene interrumpida la zafra.

芦A pesar de las medidas tomadas por la industria para afrontar la zafra con la debida provisi贸n en materia de abastecimiento de energ铆a e insumos Tucum谩n debi贸 interrumpir su zafra debido al paro de transportistas que afecta la provincia禄, indic贸 un comunicado emitido por el Centro Azucarero Argentino.

La entidad se帽al贸 que parar la actividad de los ingenios 芦significa un trastorno importante, especialmente en cuanto al perjuicio econ贸mico, por lo que implica la ruptura de la cadena cosecha, transporte y molienda de ca帽a, y la ca铆da de empleos y servicios comprendidos en ello禄.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D鈥橭nofrio, asegur贸 que tanto el abastecimiento de gasoil como el tema de los 芦sobreprecios, que surgen siempre que hay un faltante禄, se encuentran 芦en v铆as de soluci贸n禄.

El funcionario bonaerense dijo tambi茅n que la protesta realizada por transportistas en la autopista Buenos Aires-La Plata, que mantuvo interrumpido totalmente el tr谩nsito durante m谩s de dos horas en la mano que va hacia la ciudad de Buenos Aires, en plena hora pico, 芦sorprendi贸 absolutamente禄 porque se viene 芦trabajando con las C谩maras de transporte禄 para buscar una soluci贸n.

En ese sentido, el funcionario bonaerense se帽al贸 que vislumbran 芦un modus operandi禄 en relaci贸n a determinados reclamos y sostuvo que 芦llama la atenci贸n el momento del corte禄, dado que 芦hubo momentos peores禄 en cuanto a los faltantes en el abastecimiento de gasoil, por lo que anticip贸 que se har谩 芦la denuncia que corresponda禄 para su investigaci贸n.

En similar sentido, sobre la perspectiva de una soluci贸n al problema de abastecimiento de gasoil, el directivo de la Confederaci贸n de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Carlos Gold, consider贸 que la situaci贸n 芦comenzar谩 a normalizarse en diez d铆as禄 y a mediados de julio los inconvenientes ya estar铆an superados.

Similar proyecci贸n se realizaba en fuentes sectoriales que rese帽aron que la puesta en marcha del incremento comprometido de las importaciones de gasoil por parte de las empresas YPF, Shell, Pan American Energy y Trafigura, el incremento del corte de biodiesel del 5 al 12,5% y la adecuaci贸n fiscal para la venta del combustible comenzar谩n a dejar ver sus efectos.

Las mismas fuentes recordaron que la industria petrolera despach贸 en el 煤ltimo trimestre marzo-mayo un 12% m谩s de vol煤menes de gasoil respecto a la prepandemia, para atender un nivel de demanda interna que se ubica en los niveles m谩s altos de los 煤ltimos a帽os.

Frente a ese escenario, la industria en su conjunto despach贸 3,9 millones de metros c煤bicos de gasoil en el trimestre marzo-mayo, 12% m谩s que en 2019, cuando se despacharon 3,4 millones.

A partir de la demanda de distintos sectores en reclamo de un mejor abastecimiento de gasoil en distintos puntos del pa铆s, se destac贸 que en el mercado local se observa un crecimiento en algunas provincias con fuerte producci贸n agropecuaria, que no se correlaciona en forma directa con el nivel de actividad afectada por los desequilibrios en los precios locales e internacionales.

El 鈥淢ovimiento Empresarial Anti Bloqueos鈥 consigui贸 que 8 dirigentes de Camioneros vayan a indagatoria por una protesta en una pyme

Ocho dirigentes del Sindicato de Camioneros de Esteban Echeverr铆a, entre ellos su titular, Fabi谩n Ar茅valo, fueron llamados a indagatoria por el fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Fiscal 4. La decisi贸n la tom贸 por una protesta gremiales realizada contra Qu铆mica Oeste. Est谩n acusados del delito de turbaci贸n de la posesi贸n.

De acuerdo con la resoluci贸n del fiscal, los imputados en la causa impidieron la entrada y salida de camiones con mercader铆a de la empresa de Esteban Echeverr铆a durante dos d铆as, el 10 y el 11 de mayo de 2021, mediante 鈥渃onductas violentas y amenazantes y con un plan previamente trazado鈥.

La causa, que lleva adelante el juez de Garant铆as de Esteban Echeverr铆a, Javier Mafucci Moore, comenz贸 con una denuncia por los delitos de extorsi贸n, turbaci贸n de la propiedad e impedimento del trabajo promovida por el medi谩tico 鈥淢ovimiento Empresarial Anti Bloqueos鈥.

La protesta hab铆a tenido como detonante cinco despidos, tres de ellos del gremio de Camioneros ahora criminalizado.

En los informes de las inspecciones laborales, el sindicato encontr贸 14 incumplimientos, algunos de ellos de mucha gravedad en una planta qu铆mica, como la falta de elementos de protecci贸n personal para los trabajadores, problemas con el dep贸sito de inflamables, la falta de un botiqu铆n de primeros auxilios o dep贸sitos con filtraciones. Tambi茅n identificaron 8 problemas con documentaciones faltantes.

La empresa hab铆a empezado obras para abrir una nueva planta, con vestuarios y comedor para los empleados, pero seg煤n Ignacio Dos Reis, su due帽o, la pandemia demor贸 la inauguraci贸n. Por eso el funcionamiento precario.

Mientras tanto los trabajadores pasaban sus d铆as en la planta actual por lo que el ministerio de Trabajo les encomend贸 mejorar el plan de adecuaci贸n en 10 d铆as.

El due帽o asegur贸 que las condiciones de la planta son 鈥減erfectamente normales鈥 y acus贸 al ministerio de funcionar 鈥渃omo una escriban铆a del sindicato.鈥

Bancos

La digitalizaci贸n transform贸 el negocio bancario. En el 煤ltimo a帽o se cerraron 56 sucursales de bancos. Con una mayor proporci贸n de tr谩mites que se hace por los canales virtuales, las sucursales f铆sicas de las entidades mutaron de espacios de transacci贸n, a puntos de asesoramiento o consultas.

En el 煤ltimo a帽o, los diez primeros bancos del sistema financiero local redujeron su dotaci贸n de personal en un total de 1.835 puestos de trabajo. Pero si se observa la dotaci贸n de personal que ten铆an los bancos al comienzo de la presidencia de Alberto Fern谩ndez, en diciembre 2019 hab铆a 49.525 personas que trabajaban en las entidades financieras, y en setiembre del a帽o pasado el n煤mero se hab铆a reducido a 45.791, 煤ltimo dato disponible, es decir, son 3.734 empleados menos, de acuerdo al BCRA. En la mayor铆a de los casos fueron jubilaciones anticipadas.

Flybondi

El CEO de la compa帽铆a, Maurio Sana, anunci贸 que la firma multiplicar谩 su flota y llegar谩 a 10 aviones operativos en la temporada invernal. El objetivo es llegar a julio con 10 aviones Boeing 737-800 NG con capacidad para 189 pasajeros, lo que implicar谩 la contrataci贸n de 400 nuevos empleados.

