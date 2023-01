Hacete cargo

Mario Hernandez

El presidente Alberto Fern谩ndez, en las v铆speras de la cumbre de la Celac, declar贸 ante medios brasileros que la inflaci贸n es 鈥渁utoconstruida, est谩 en la cabeza de la gente鈥, afirmando que 鈥渓a gente ve en el diario que va a subir el combustible y entonces empieza a aumentar por las dudas鈥.

Sin embargo, la 鈥渄esaceleraci贸n inflacionaria鈥 de la cual presum铆a el gobierno se choca con la realidad de lo que viene sucediendo en enero respecto a los precios. Las consultoras privadas estiman que la inflaci贸n del primer mes de a帽o rondar谩 el 6%, empujada por los rubros cuyos precios regula el Estado.

En ese sentido, incidir谩n fuertemente en la inflaci贸n mensual los aumentos del 6,5% autorizados a las prepagas; del 14,1% promedio en el gas, del 19,6% promedio en la luz y del 20,1% promedio en el agua; del 2% en el combustible y de hasta el 70% en el transporte del AMBA. Las pol铆ticas que lleva adelante el gobierno juegan un papel preponderante a la hora de acicatear la inflaci贸n, no es un fen贸meno subjetivo como sostiene Alberto Fern谩ndez.

Por otra parte, el oficialismo tambi茅n atiza la inflaci贸n desde el momento en que viene acelerando el ritmo devaluatorio, a pedido del FMI. La suba del d贸lar oficial super贸 al IPC tanto en noviembre como en diciembre, lo cual impacta en el precio de los componentes importados. A su vez, el ensanchamiento de la brecha cambiaria fortalece las expectativas devaluatorias incentivando que se produzcan remarcaciones. Lo anterior es fruto de la actual corrida, que encuentra su origen en crisis de reservas del Banco Central como resultado de la continua fuga de divisas -mediante diversos mecanismos-, bajo el amparo de los sucesivos gobiernos.

La canasta b谩sica por encima de la inflaci贸n

El precio de la Canasta B谩sica Alimentaria (CBA) aument贸 durante 2022 un 103,8 %, mientras que la de la Canasta B谩sica Total (CBT) subi贸 100,3%, inform贸 el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (INDEC) al dar a conocer las cifras de diciembre.

Al respecto, en el 煤ltimo mes del a帽o la Canasta B谩sica Alimentaria (CBA) aument贸 5% por lo que un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos, necesit贸 de $ 67.187 para comprar la comida indispensable, y no caer en la indigencia.

El organismo dio cuenta tambi茅n que el costo de la Canasta B谩sica Total (CBT), que adem谩s de la comida m铆nima para la subsistencia re煤ne indumentarias y algunos servicios, aument贸 4,5 % el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesit贸 contar con ingresos por $ 152.515 para no caer debajo de la l铆nea de la pobreza.

En tanto, seg煤n un informe del Observatorio Social de la Universidad Cat贸lica Argentina, el 脥ndice de Pobreza en el tercer trimestre del a帽o lleg贸 al 43,1%, contra el 42,4% de julio-septiembre del 2021. Esto est谩 relacionado con el descenso de la indigencia. Entendida esta como los pobres cuyos ingresos no les alcanza ni siquiera para comprar el m铆nimo de alimentaci贸n, alcanz贸 al 8,1%, por debajo del 9% de igual per铆odo del 2021.

Todo esto se dio en doce meses en que la econom铆a creci贸 4,8%, y la inflaci贸n trepaba al 83%, seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (Indec).

El informe del Observatorio Social de la UCA destac贸 que 鈥渆l escenario de pospandemia鈥, con la recuperaci贸n econ贸mica, el aumento de la ocupaci贸n, la ca铆da del desempleo y los refuerzos en la asistencia social 鈥渓ograron atenuar o incluso revertir la tendencia creciente de los indicadores de indigencia y pobreza鈥.

Mientras tanto, la Junta Interna de ATE INDEC dio a conocer el nuevo c谩lculo por el que un hogar constituido por una pareja de 35 a帽os con dos hijos en edad escolar necesit贸, en diciembre de 2022, $238.680 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $80.726 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria M铆nima y de $ 157.954 para acceder a otros bienes y servicios b谩sicos. Por tanto, ning煤n trabajador deber铆a ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio.

Ingresos de los trabajadores estatales

鈥淟a presente es una actualizaci贸n del c谩lculo de la p茅rdida del poder adquisitivo del salario de lxs estatales 1 y de lo que debiera ser nuestro salario como m铆nimo, ambos c谩lculos a diciembre del 2022, que no se dan a conocer en cualquier contexto, lo hacemos p煤blico luego de conocer la intenci贸n del ministro de Econom铆a, Dr. Sergio Massa, de poner a discusi贸n su proyecto de ley en las sesiones extraordinarias del Congreso. Nos sorprendimos (lamentablemente nos siguen sorprendiendo) porque nos anoticiamos por diversas notas en los medios de comunicaci贸n nacional.

鈥淐u谩l es el prop贸sito de los presentes c谩lculos, visibilizar la realidad que sufre el bolsillo de lxs trabajadores, jubiladxs y desocupadxs, v铆ctimas de una inflaci贸n sin freno que pulveriza nuestros ingresos. A煤n con el Bono que por 煤nica percibimos los trabajadores bajo convenio de $30.000 otorgado por el Gobierno, lxs trabajadores estatales seguimos perdiendo poder de compra mes a mes. Tanto lxs especialistas del tema, como el REM, plantean una inflaci贸n minorista para el pr贸ximo a帽o entre el 95% y 99,7 %, con lo que desde este momento exigimos, primero que el Gobierno convoque a la mesa de negociaci贸n paritaria para revisar la actual pauta salarial para el sector y, adem谩s, que descarte cualquier intento de sugerir que el aumento para el pr贸ximo a帽o debe ser de un 60%.

鈥淎lgunos datos para tener en cuenta: Inflaci贸n acumulada del per铆odo Noviembre/2015 a Diciembre/2022: 1543,1%; Inflaci贸n acumulada interanual 2022: 94,8%. P茅rdida del poder adquisitivo respecto a Diciembre/2015 del salario Categor铆a D0 en Diciembre/2022: 34%.

鈥淟os n煤meros pueden sorprendernos, pero lo podemos entender si tenemos en cuenta que, el salario de referencia de diciembre 2015 (de $ 10.191), actualizado a pesos de diciembre 2022 deber铆a de ser $ 167.443 y no los magros $107.939 (incluye la suma fija de $4.000), seg煤n la grilla salarial del SINEP de diciembre de este a帽o.

鈥淪i a esta p茅rdida la ponemos en pesos, la misma ser铆a, actualizada a diciembre del 2022, igual a $3.349.034 o 32 salarios de nuestro caso testigo Nivel D Grado 0 del SINEP en el per铆odo de referencia. Queda claro que nuestros salarios son, para los distintos gobiernos, una variable del ajuste.

鈥淎l problema que plantea la p茅rdida salarial se suma el conflicto contractual. La situaci贸n de lxs trabajadores monotributistas es destacado en nuestro constante reclamo de regularizaci贸n contractual ya que, a la p茅rdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepci贸n de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo.

鈥淧or ejemplo, tomando un salario neto mensual actual de $100.674, ha acumulado una p茅rdida que alcanza la suma de $ 874.058, esto es el equivalente a casi 9 sueldos en 5 a帽os鈥.

Mandan los datos

Hay pocos instrumentos de ajuste econ贸mico m谩s potentes que la inflaci贸n, que fue del 94,8% durante el a帽o pasado. Lo cual nos pone en el cuarto puesto detr谩s de Venezuela, Zimbabwe y L铆bano.

Veamos algunos datos de enero-noviembre 2022 contra enero-noviembre de 2021.

En el gasto p煤blico tenemos un aumento del 72% en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones incluidos los cinco bonos adicionales a los haberes m铆nimos. O sea, 23 puntos porcentuales menos que la inflaci贸n.

Con respecto a la AUH, 51% contra 94,8%, o sea -44%. Tarjeta Alimentar: gana 34 puntos. Inversi贸n p煤blica o tambi茅n denominada gasto de capital crece 14% nominal, pero cae un 32,9% real. Se trata de proyectos nacionales. Potenciar Trabajo: aumentaron un 121%, esto es, 30% real o 26 puntos porcentuales por arriba de la inflaci贸n.

El mismo d铆a que el Indec inform贸 sobre el 4,9% de noviembre, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, afirm贸 que hab铆amos entrado 鈥渆n un proceso de descenso de la inflaci贸n y de relativa calma鈥 y agreg贸 鈥渆so lo estamos notando todos los que vamos al supermercado鈥. Patin贸 feo.

Por 煤ltimo, el control de precios (Precios Justos) por encima del 4% en diciembre teniendo en cuenta que apenas representa el 2,88% del total de 320.000 precios relevados por el Indec.

Arcor, Fargo, Molinos y otras empresas desabastecen el programa Precios Justos

Un relevamiento presentado por Leandro Renou en P谩gina/12 se帽ala que 25 de las 30 grandes empresas que firmaron el programa, garantizan menos del 50 % de los productos que deber铆an proveer. El Gobierno es c贸mplice de esta situaci贸n: denuncia la situaci贸n, pero no toma ninguna medida de fondo para frenar una especulaci贸n que hace m谩s cr铆tica la situaci贸n alimentaria de millones de personas pobres. Hay que imponer comit茅s de control en las empresas para impedir estas maniobras.

El programa Precios Justos anunciado por Sergio Massa el 11 de noviembre de 2022 junto a empresarios y sindicalistas en el CCK no pasa por un buen momento. El instrumento dise帽ado por el s煤per ministro para intentar contener la inflaci贸n contempla el control del precio de alrededor de 1.788 productos, permitiendo un aumento del 4% mensual.

El 26 de diciembre de ese a帽o, se oficializ贸 que el programa se extender铆a durante el 2023. Si bien la parte que correspond铆a a los empresarios y supermercadistas de abastecer y poner en g贸ndolas la totalidad de los productos acordados, nunca fue cumplida totalmente (70% en su mejor momento), el anuncio de esa pr贸rroga llev贸 a que las grandes empresas y supermercados profundizaran el nivel de desabastecimiento.

Seg煤n un relevamiento del periodista Leandro Renou, tan s贸lo 5 de las 30 empresas m谩s grandes que firmaron el programa entregan mercader铆a por encima del 50 %, el resto lo hace por debajo de ese nivel, a pesar de tratarse en algunos casos de alimentos de consumo masivo como la yerba (30% promedio) o el caf茅 (0%).

El declive en el cumplimiento por parte de las empresas nacionales y extranjeras hab铆a comenzado ya a fines de diciembre, pero durante las 煤ltimas semanas se acentu贸 hasta niveles cr铆ticos. En los supermercados se pueden registrar g贸ndolas vac铆as o productos particulares que no se consiguen. Seg煤n los empresarios de este sector, los faltantes son por la falta de entrega de los proveedores, es decir, las grandes empresas de alimentos y productos de primera necesidad. Situaci贸n que se agrava por las formas de operar de los supermercados, que no 鈥渟tockean鈥 y s贸lo compran lo que calculan vender谩n en el corto plazo.

De las 30 empresas m谩s grandes que est谩n en el programa, cerca de 25 abastecen a los supermercados con menos del 50 % de los productos. Otras entregan entre el 30% y el 20%, y otras directamente 0%, como en el caso de las marcas de caf茅, La Virginia y La Morenita.

Entre otras, Arcor, la alimenticia oligop贸lica Pagani, cumpli贸 tan s贸lo con el 32% de lo pedido, mientras que Bagley (propiedad tambi茅n de Arcor) con 27 productos incluidos en el programa, entreg贸 el 59% de la mercader铆a. Quilmes, por su parte, entreg贸 en los 煤ltimos quince d铆as un 28% promedio para su gama de productos que integran Precios Justos.

Un caso que se destaca por la importancia del producto es el de la empresa Fargo, que a pesar de tener alrededor de 20 productos en Justos, envi贸 s贸lo el 19% durante los 煤ltimos quince d铆as. Vale tener en cuenta que las empresas productoras de pan de mesa son centralmente dos. Otro caso relevante por ser un producto extendido en la mesa de las mayor铆as, es el de la yerba. La empresa Las Mar铆as, productora de la marca La Uni贸n, provey贸 s贸lo un 30% promedio. Entre otras empresas nacionales, la harinera Morixe vendi贸 un 31% y Molinos R铆o de la Plata un 35%. Manfrei, f谩brica l谩ctea, aport贸 s贸lo un 28%.

Pero las empresas extranjeras tampoco se quedan atr谩s con la especulaci贸n. Johnson y Johnson entreg贸 un 23% durante los 煤ltimos 15 d铆as. Loreal, un 18%. Mientras que Kimberly Clark lo hizo en un 42%. Unilever, que fabrica productos de limpieza y algunos alimentos, vendi贸 por un 52%; mientras que Procter and Gamble lo hizo con un 37%.

Se sospecha que los productos que se desabastecen a los grandes supermercados (con quienes se acord贸 el programa) por parte de esas grandes empresas, sean 鈥渄esviados鈥 por esos mismos proveedores hacia comercios m谩s chicos, en los que el programa no rige, y que pueden ofrecerlos a precios m谩s altos de lo acordado.

Precios Justos es un programa m谩s entre muchos del mismo tipo aplicados en el pasado, como su antecesor Precios Cuidados, que intenta poner alg煤n tipo de freno a la inflaci贸n. Sin embargo, no puede funcionar m谩s que como un parche endeble ante un fen贸meno multicausal como lo es la suba generalizada de precios, y 鈥渁tacando鈥 en las consecuencias 煤ltimas y no en las causas estructurales de la inflaci贸n.

El fen贸meno inflacionario es complejo y tiene varias causas. Entre ellas, la propia estructura econ贸mica del pa铆s fuertemente primarizada, la evoluci贸n del precio del d贸lar, el de las tarifas de los servicios p煤blicos y la evoluci贸n de los precios internacionales, entre otras.En el contexto de fuerte inflaci贸n, la conducta del gran capital concentrado es remarcar los precios para defender y mejorar su rentabilidad, como se reflej贸 en el 铆ndice de inflaci贸n de 94,8% que alcanz贸 2022. Y cuando esto no es posible en su totalidad, por la existencia de alg煤n acuerdo formal, pr谩cticas como el desabastecimiento son las que ponen en funcionamiento.

Para combatir maniobras como el desabastecimiento por parte de las grandes empresas de alimentos y productos de primera necesidad, son necesarias medidas de fondo como el control por parte de sus propios trabajadores y trabajadoras de la producci贸n de esas compa帽铆as, lo cual permitir铆a tener conocimiento pleno sobre los stocks disponibles.

A su vez, contra la inflaci贸n son necesarias medidas de otra clase junto a medidas de emergencia que garanticen los productos b谩sicos y el nivel de vida del conjunto de las mayor铆as trabajadoras. Algunas de ellas son: el aumento salarial de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales; el control de precios por medios de comit茅s de trabajadores y consumidores; el monopolio estatal del comercio exterior permitir铆a controlar la entrada y salida de d贸lares bajo control de los trabajadores, frenando as铆 las maniobras especulativas que hacen las grandes patronales; el acceso p煤blico a los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas que al d铆a de hoy no son visibles; la nacionalizaci贸n de las empresas de servicios p煤blicos; la nacionalizaci贸n de la banca bajo control de sus trabajadores y usuarios es clave para evitar la fuga masiva de capitales, para proteger a los peque帽os y medianos ahorristas y canalizar el ahorro nacional hacia el cr茅dito que responda a necesidades sociales; y la nacionalizaci贸n de las empresas de servicios p煤blicos; entre otras.

El Gobierno pag贸 otros u$s 1.400 millones al FMI

En el medio de la emergencia social por los altos 铆ndices de pobreza y de inflaci贸n, el Estado argentino desembols贸 una nueva suma millonaria para pagar la deuda ilegal con el organismo. El pa铆s desembols贸 u$s 1.400 millones.

Se espera que el 2023 sea complejo al respecto, no solo por las exigentes metas de ajuste que dicta el organismo a la Argentina en el marco de una cr铆tica situaci贸n, sino tambi茅n porque durante el a帽o el Poder Ejecutivo deber谩 devolver a Washington m谩s d贸lares de los que ingresar谩n, lo que aumentar谩 la presi贸n sobre las reservas, poniendo m谩s presi贸n sobre la inflaci贸n y sobre la actividad econ贸mica.

M谩s despidos en Bridgestone

A la multinacional Bridgestone no le bast贸 con despedir a un trabajador esta semana: el viernes, en una nueva provocaci贸n contra los trabajadores que vienen planteando varios reclamos, despidi贸 a otros dos compa帽eros. Al igual que el jueves, la decisi贸n de los obreros ante la noticia fue paralizar la planta de Lavallol y permanecer afuera.

Las pr谩cticas antiobreras de esta y las otras grandes empresas del sector del neum谩tico vienen siendo denunciadas y combatidas por los trabajadores, que en el caso de Bridgestone vienen de tener una audiencia en el ministerio de Trabajo, que se comprometi贸 a enviar una inspecci贸n ante la denuncia de condiciones laborales peligrosas para los operarios.

El Sutna (Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico Argentino) denuncia que los despidos son un intento de amedrentar a los trabajadores para que no sigan adelante con sus reclamos. 鈥淟a empresa Bridgestone鈥 -afirmaron en un comunicado publicado en sus redes sociales- 鈥減retende actuar contras las condiciones econ贸micas y laborales de los trabajadores, eliminar el premio a la producci贸n con base fija, provocar con descuentos indebidos de impuesto a las ganancias, mantener condiciones laborales fuera de normativa y frenar la reacci贸n de los trabajadores mediante despidos digitados鈥.

Seg煤n informaron los trabajadores, el paro continu贸 hasta el horario de ingreso del turno tarde del d铆a s谩bado.

Hospital Posadas: nuevo paro por 72 horas

Los d铆as 24, 25 y 26 de enero se realiz贸 un nuevo paro votado en asamblea. Este paro se da tras los convocados los d铆as 17 y 18, una vez finalizada la conciliaci贸n obligatoria.

La conciliaci贸n obligatoria dictaminada contra Cicop por el ministerio de Trabajo lleg贸 a su fin el 10 de enero pasado. Sin ninguna novedad, esta se mostr贸 como una maniobra del gobierno para mostrar cierta 鈥渘ormalidad鈥 al concluir el a帽o. La pol铆tica del gobierno y su direcci贸n a cargo del hospital es llevar el conflicto a la v铆a muerta del desgaste. Incluso, buscando descomprimir, el gobierno adelant贸 algunos aumentos m铆nimos en concepto de paritaria 2023. Pero dejando en claro que fue negociado con ATE, UPCN y Femeca, que son los sindicatos paritarios, y su direcci贸n le ha dado la espalda a la lucha de los trabajadores que lleva ya casi 5 meses.

El a帽o termin贸 con un impasse, donde ni los trabajadores ni el gobierno pudieron imponer su pol铆tica sobre el otro sector. Queda claro que el principal y 煤nico responsable de la no atenci贸n a los pacientes es el gobierno, que quiere mantener los salarios bajos y la precariedad, desfinanciando la salud p煤blica, poniendo en riesgo a la poblaci贸n m谩s vulnerable que es la que acude a los hospitales p煤blicos.

Mientras sostiene 27 direcciones que en su mayor铆a son cargos pol铆ticos, con sueldos alt铆simos, mantiene a la mayor铆a de los trabajadores divididos en m煤ltiples formas de contrataci贸n precaria incluso sin reconocimiento de categor铆as y antig眉edades, empujando en muchos casos a los trabajadores a emigrar del hospital al 谩mbito privado.

El SiPreBA conquist贸 la representaci贸n legal de los trabajadores de prensa

El SiPreBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, anunci贸 el lunes pasado que logr贸 la firma de la resoluci贸n que le otorga la personar铆a gremial, seg煤n consta en el Bolet铆n Oficial. Como parte de este anuncio formal, el martes 24 la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel 鈥淜elly鈥 Olmos, recibi贸 a compa帽eres y dirigentes del SiPreBA, como 鈥淭ato鈥 Dondero, Agust铆n Lecchi, Carla Gaudensi, Ana Paoletti y 鈥淧aco鈥 Rabini, en una reuni贸n en la cartera laboral.

Compartimos el comunicado difundido por la entidad sindical:

CONQUISTAMOS LA PERSONER脥A GREMIAL: el SiPreBA es el sindicato que representa legalmente a les trabajadores de prensa de Buenos Aires

La Ministra de Trabajo de la Naci贸n, Kelly Olmos confirm贸, v铆a Bolet铆n Oficial, que le otorga al SiPreBA la exclusividad de representaci贸n en paritarias y negociaciones colectivas en nuestro sector. El anuncio se completar谩 el martes 24/1 con una reuni贸n entre la funcionaria y la conducci贸n de nuestro sindicato. Celebramos y agradecemos el trabajo y el apoyo en esta conquista hist贸rica y colectiva, que demuestra legalmente lo que siempre sostuvimos por leg铆timo. 隆Vamos a tener #SiPreBAEnParitarias!

Con la firma de la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel 鈥淜elly鈥 Kismer de Olmos, se confirm贸 este lunes 23 de enero v铆a Bolet铆n Oficial la Resoluci贸n 21/2023 mediante la cual culmina el procedimiento por el que SIPreBA es reconocido como el sindicato m谩s representativo de les trabajadores de prensa de Buenos Aires, otorg谩ndosele la Personer铆a Gremial. Como parte de este anuncio formal, el martes 24 de enero por la tarde la Ministra recibir谩 a les compa帽eres y dirigentes del SiPreBA, 鈥淭ato鈥 Dondero, Agust铆n Lecchi, Carla Gaudensi, Ana Paoletti y 鈥淧aco鈥 Rabini en una reuni贸n en el Ministerio.

El tr谩mite de personer铆a lo iniciamos en junio de 2020. En cada una de las etapas del procedimiento administrativo, desde el SiPreBA demostramos que somos la organizaci贸n con m谩s afiliades entre las personas que trabajan comprendidas por el Estatuto del Periodista en diarios, revistas, portales, canales de televisi贸n, radios y agencias de noticias en Buenos Aires. De esta manera, conforme al r茅gimen legal (Ley 23.551), la entidad preexistente (UTPBA) pierde la Personer铆a Gremial, la que pasa a ser de titularidad exclusiva de SiPreBA. Por ende, nuestro sindicato es el 煤nico representante sindical en las paritarias y dem谩s negociaciones colectivas, tal como exigimos con organizaci贸n y lucha desde hace a帽os. A su vez, el cotejo de afiliades tambi茅n demostr贸 que el SiPreBA es el sindicato con mayor afiliaci贸n en la Agencia T茅lam, donde otro sindicato, en este caso de empresa, hab铆a obtenido una personer铆a solo para ese 谩mbito en el 2014.

El SiPreBA naci贸 el 7 de junio de 2015, luego de un plebiscito impulsado desde las asambleas en las redacciones en noviembre de 2014. En esa votaci贸n, miles de compa帽eres de prensa tomamos la decisi贸n de fundar nuestro sindicato, ante la falta de representatividad y respuesta por parte de la conducci贸n de la UTPBA, que hab铆a fraguado elecciones y padrones en reiteradas oportunidades.

Desde ese entonces nos propusimos representar a les trabajadores de prensa de medios de comunicaci贸n privados, p煤blicos y autogestivos. Y eso hicimos. En estos casi 8 a帽os protagonizamos muchas luchas y resistencias, tuvimos conquistas, alcanzamos acuerdos con determinadas empresas para regular nuevos derechos, participamos en importantes y diversas instancias del movimiento sindical, as铆 como estuvimos en todos los debates profesionales y laborales que hacen a nuestra actividad. Desde su fundaci贸n el SiPreBA se conform贸 como el sindicato de prensa con mayor presencia en Buenos Aires. Sin embargo, carec铆a del reconocimiento legal pleno para ocupar, por propio derecho, el car谩cter de representante tambi茅n formalmente. Alcanzar esta instancia era necesario para cumplir con la demanda constante de todes les trabajadores prensa de Buenos Aires, quienes durante todos estos a帽os padecieron que un sello sin representatividad ni legitimidad, pacte sus condiciones laborales, profundizando la precarizaci贸n, la p茅rdida de derechos y el deterioro de sus salarios.

S铆, lo logramos. Ganamos la Personer铆a Gremial. Es una conquista colectiva que demuestra legalmente lo que siempre sostuvimos como leg铆timo. Vamos a tener #SiPreBAEnParitarias y la oportunidad de definir sobre nuestras condiciones de trabajo.

Destacamos la actuaci贸n del Ministerio de Trabajo de la Naci贸n que permiti贸 evidenciar, de manera transparente y cabal, la real representaci贸n de la actividad de prensa. Fue un complejo proceso administrativo donde tuvimos la oportunidad de demostrar cada afiliaci贸n y sus cotizaciones por medio de los libros y registros correspondientes, tal como lo establece la Ley de Asociaciones Sindicales para el caso de disputas de Personer铆a Gremial. Eso solo fue posible gracias al enorme y riguroso trabajo de dirigentes, empleades y compa帽eres de nuestro sindicato, as铆 como del equipo de asesores legales, y en particular de nuestro abogado, Guillermo Gianibelli.

Queremos agradecer a quienes nos acompa帽aron en estos a帽os: a la FATPREN y a los sindicatos de prensa de todo el pa铆s; a la CGT de la que somos parte a trav茅s de nuestra Federaci贸n; a la CTA de los Trabajadores y a la CTA Aut贸noma; a nuestra Federaci贸n Internacional de Periodistas (FIP) y la Federaci贸n de Periodistas para Am茅rica Latina y el Caribe (FEPALC); a los sindicatos de otras actividades de la comunicaci贸n y a numerosas organizaciones pol铆ticas, gremiales, sociales, acad茅micas y de Derechos Humanos que siempre entendieron este reclamo como una necesidad de les trabajadores de prensa.

Esperamos, a partir de ahora, poder construir un camino de di谩logo con las C谩maras empresariales del sector. La dram谩tica situaci贸n laboral de nuestra actividad requiere del compromiso de todos los actores que intervenimos en el trabajo en medios de comunicaci贸n.

Como desde el nacimiento del SiPreBA, ratificamos nuestra decisi贸n de acompa帽ar a todas las personas que trabajan en prensa, en los medios, en la comunicaci贸n. Por eso les convocamos a afiliarse y a llenar de participaci贸n todas las instancias democr谩ticas de nuestro sindicato, para profundizar la organizaci贸n y la lucha por nuestros derechos.

Con esta conquista el SiPreBA ha dado un paso hist贸rico para el gremio de prensa. Existen escas铆simos antecedentes en los que, en el marco del sistema sindical argentino y en la actividad privada, un sindicato desplace a otro por el atributo de la mayor afiliaci贸n y, as铆, obtenga la Personer铆a Gremial. Solo la fuerza, la convicci贸n y la actitud militante nos han permitido lograrlo. Con esto, una vez m谩s, se demuestra que la representaci贸n real debe prevalecer sobre c谩scaras vac铆as y que un sindicato es lo que les trabajadores son capaces de construir y sostener, como un verdadero instrumento de lucha y autodefensa de la clase trabajadora.

En los pr贸ximos d铆as, convocaremos a nuestro plenario de delegades, as铆 como invitaremos a una conferencia para dar m谩s detalles de esta hist贸rica conquista.

Lo que se constata y notifica hoy es, sobre todas las cosas, un logro colectivo. Conseguido con mucho trabajo y compromiso por todes: por nuestra dirigencia, por nuestro equipo legal, por todes les delegades, afiliades y compa帽eres del gremio, por quienes hacemos y militamos a diario el SiPreBA, por todas las organizaciones que nos apoyaron. Esta conquista hist贸rica es de todas las personas que, desde aquel plebiscito hasta ahora, en cada charla, en cada aporte, en cada asamblea, en cada afiliaci贸n, en cada voto, en cada marcha y mucho m谩s, apostaron y confiaron en que pod铆amos construir y organizar una herramienta genuina para defender el oficio period铆stico, el trabajo en prensa y nuestros derechos laborales.

El SATSAID realiz贸 un nuevo paro

El SATSAID convoc贸 a un nuevo paro de dos horas por turno para el mi茅rcoles 25 de enero en los canales abiertos, productoras y se帽ales de todo el pa铆s, en el marco de la discusi贸n paritaria con las c谩maras empresarias ATA y CAPIT.

En un comunicado emitido por el Consejo Directivo del Sindicato Argentino de Televisi贸n se resolvi贸 芦ratificar la solicitud de reajuste salarial consistente en un incremento del 24% para el trimestre enero-marzo 2023, m谩s la compensaci贸n neta del neto de la retenci贸n del art铆culo 215, para el segundo tramo de la paritaria 2022-2023禄.

Es por ello que el gremio decidi贸 芦convocar a paros de 2 horas por turno para el d铆a mi茅rcoles 25 de enero, con presencia en los lugares de trabajo, en todas las empresas del pa铆s alcanzadas por los Convenios Colectivos de Trabajo 131/75 y 634/11, en apoyo a nuestra solicitud de recomposici贸n salarial禄.

Adem谩s, se convoca a la realizaci贸n de asambleas 芦para informar de la situaci贸n, y organizar la medida de acci贸n directa que se ha dispuesto, en procura de lograr nuestro objetivo de reajuste salarial禄.

Dicha medida se realiz贸 un d铆a despu茅s de la audiencia presencial que el SATSAID tuvo el pasado martes 24 en el ministerio de Trabajo.

Se reaviva el conflicto entre el gremio del peaje y AUBASA por amenazas

ElSindicato de Peajes (SUTPA) arremeti贸 nuevamente contra las autoridades de la empresa Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), a pesar del entendimiento acordado entre las partes tras el paro de actividades desarrollado por el gremio d铆as atr谩s.

Cuando parec铆a reinar la calma, la organizaci贸n que conducen Florencia Ca帽abate y Facundo Moyano sali贸 al cruce del directorio de AUBASA al mando del massista Ricardo Lissalde por 芦amenazas禄 a los trabajadores.

En un comunicado, el SUTPA afirm贸 que la empresa contin煤a 芦profundizando su accionar antisindical禄 amenazando a los trabajadores. El gremio hizo referencia a una misiva difundida por recientemente por la firma 芦con la amenaza clara y evidente de reservarse a futuro la posibilidad de descontar haberes ya abonados ante una eventual nueva medida sindical禄.

Vale recordar que el sindicato llev贸 adelante d铆as atr谩s un plan de lucha por mejoras salariales que deriv贸 en paro total de actividades con un fuerte cruce entre las partes en audiencia de conciliaci贸n en el ministerio de Trabajo donde la empresa lleg贸 hasta pedir la cancelaci贸n de la personer铆a gremial de la organizaci贸n.

La solicitud de la empresa, asentada en acta de conciliaci贸n, gener贸 un fuerte repudio de todo el arco sindical en defensa del gremio del peaje. Luego lleg贸 la tregua y el gremio levant贸 las protestas, aunque los reclamos contin煤an vigentes.

Ahora el SUTPA asegur贸 que AUBASA 芦pretende neutralizar el leg铆timo derecho a huelga禄 con amenazas sobre descuentos de haberes. El gremio afirm贸 que en la carta difundida por la empresa se minimizan los reclamos sobre seguridad e higiene realizados por los trabajadores.

芦Como 煤nica respuesta a todas las irregularidades e incumplimientos denunciados ante las autoridades del ministerio de Trabajo de la Naci贸n eligen el camino m谩s f谩cil: amenazar a los trabajadores e intentar infundir el miedo y la desaz贸n禄, dispar贸 la organizaci贸n sindical.

Nuevo reclamo de la Unidad Piquetera

Fue este mi茅rcoles 25 de enero, a las 14:00, en Independencia y 9 de julio de la Ciudad de Buenos Aires y en todo el pa铆s.

Compartimos comunicado:

Estamos ante un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. No hay ning煤n objetivo de transparencia, el objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social, tal como lo hicieron con jubilado/as y como vienen haciendo con el salario de los y las laburantes, frente a las alt铆simas y extraordinarias ganancias de las empresas.

No se trata de familias que salieron de su situaci贸n de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualizaci贸n de datos por internet. Por la falta de conectividad y de servicios b谩sicos en pueblos y barriadas de todo el pa铆s, 160.000 personas en situaci贸n de extrema vulneraci贸n social van ver recortado su 煤nico ingreso miserable de menos de $33.000 cuando la canasta b谩sica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000. Muchas personas afectadas son mujeres que son sost茅n de sus hogares.

Sin lugar a grietas, desde CFK a Larreta, Bullrich y Milei son parte de una campa帽a de estigmatizaci贸n y ataque contra las organizaciones sociales para poder llevar adelante esta ofensiva, que cuenta con el aval de P茅rsico y Grabois. Act煤an en defensa de los intereses del Fondo y las patronales, como el corral贸n municipal del intendente Ishi, que quiere pagar salarios de hambre.

La Unidad Piquetera llama a movilizarse en todo el pa铆s y solicitamos una reuni贸n con la ministra Tolosa Paz para reclamar: el cese de los despidos del Programa Potenciar Trabajo, que todas las personas afectadas sean citadas en su distrito, por la apertura para todos/as lo que lo necesitan y por el aumento del monto del programa a un salario igual a canasta b谩sica para que ning煤n trabajador/a este por debajo l铆nea de pobreza.

FRENTE DE LUCHA PIQUETERO: POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR 鈥 C.U.Ba.鈽M.T.R./MIDO 鈥 M.A.R. 鈽 鈥 M鈽29 鈥 BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL 鈥 FDU 鈥 BUEL 鈥 A TRABAJAR 鈥 ORGANIZACI脫N 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) 鈥 MTL REBELDE 鈥 M.B.T 鈥 FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.- REBELION POPULAR

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY -ARRIBA lxs que luchan

LIBRES DEL SUR

MST TERESA VIVE

Trabajadores despedidos de Megaflex logran que el Municipio se comprometa a interceder

Trabajadores despedidos de Megaflex, f谩brica l铆der en la venta de membranas impermeabilizantes ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, partido de Almirante Brown, mantuvieron el mi茅rcoles 18 de enero una reuni贸n con representantes del intendente del distrito, Juan Jos茅 Fabiani, que reemplaza interinamente a Mariano Cascallares. 芦Se comprometieron a interceder ante el ministerio de Trabajo para que 茅ste nos reciba e intime a la empresa a cumplir con la legislaci贸n argentina, ya que Megaflex se neg贸 a acatar la conciliaci贸n obligatoria y desoy贸 la orden de la justicia laboral que iba en el mismo sentido禄, explicaron. Asimismo, agregan: 芦la intransigencia de esta empresa, que ahora pertenece al grupo franc茅s Saint Gobain, es inadmisible. Megaflex no puede ser el ejemplo ante la crisis que golpea a las familias obreras. Por eso tambi茅n advertimos al Municipio que, de no haber respuesta, hemos decidido impulsar nuevas acciones de lucha para que nuestro justo reclamo se haga escuchar禄, advierten.

En la reuni贸n pudieron exponer su actual situaci贸n laboral: 芦despu茅s de a帽os, incluso d茅cadas de trabajo para esta multinacional, la mayor铆a de nosotros estamos 鈥榬otos鈥, con enfermedades laborales incurables, y que estos problemas de salud fueron generados por las condiciones de trabajo que hay en la f谩brica, Megaflex se prepara para flexibilizar a煤n m谩s. Por eso, denunciamos que nuestros despidos son discriminatorios, ilegales y parte de un plan de ataque a nuestro convenio de trabajo禄, sentencian.

En la misma l铆nea, agregan: 芦el municipio no puede permitir que compa帽eros con m谩s de 20 a帽os luego de dejar la salud en la f谩brica hoy sean tirados a la calle por esta empresa que sigue amasando fortunas en el Parque Industrial de Brown禄.

Finalmente, valoraron positivamente el 芦reconocimiento del conflicto y el compromiso asumido por la autoridad representante del Intendente del distrito禄, lo que consideran 芦un paso adelante en nuestra lucha por la reincorporaci贸n禄, y anuncian: 芦seguiremos unidos y sumando solidaridad de otros trabajadores en esta pelea que no abandonaremos hasta lograr nuestro objetivo de mantener nuestra fuente de trabajo禄.

Paro por 72 horas de brigadistas de parques nacionales

El jueves 19 de enero, brigadistas de Parques Nacionales que combaten los incendios forestales y participan de rescates, iniciaron un paro por 72 horas en reclamo al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n, Juan Cabandi茅, de salarios dignos y pase a planta permanente. La medida se da junto a administrativos y guardaparques de la Administraci贸n de Parques Nacionales. Hoy una persona brigadista ingresante que arriesga su vida en tareas de alto riesgo cobra apenas $72.674,74 pesos. Tambi茅n reclaman que su trabajo sea reconocido como insalubre, el pago de vi谩ticos adeudados, equipo t茅cnico adecuado, contar con seguros diferenciales, sumar personal a las brigadas y jubilaci贸n anticipada acorde, entre otras demandas. El paro por tres d铆as se extiende a los parques nacionales Los Glaciares, Los Alerces, Perito Moreno, Lan铆n, Quebrada del Condorito, Islas de Santa Fe, Pre Delta, Campos del Tuy煤 y Ciervo de los Pantanos, entre otros.

Durante el primer d铆a del paro, en la localidad de Esquel (Chubut), los y las trabajadoras brigadistas del Parque Nacional Los Alerces realizaron una movilizaci贸n y panfleteada para visibilizar sus reclamos: 芦vamos a trabajar si hay un incendio, pero tambi茅n necesitamos respuesta de los funcionarios芦, expresaron en declaraciones, en referencia al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n, Juan Cabandi茅, sobre el que agregaron: 芦necesitamos que se siente y nos convoque a paritarias, necesitamos llegar a fin de mes porque estamos m谩s cerca de la l铆nea de pobreza que de la canasta b谩sica芦.

En el caso de la localidad chubutense de El Hoyo, que fue afectado en estos d铆as por nuevos focos de incendios forestales, los y las combatientes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en Chubut anunciaron el paro por 72 horas luego de que Juan Cabandi茅 visitara la zona afectada pero no la sede de la Brigada Nacional del Sur para conocer el estado del edificio, la situaci贸n del personal y los recursos de los que disponen.

Diego Varga, combatiente de la Brigada Nacional Sur e integrante de ATE Comarca Andina, recalc贸: 芦el personal est谩 muy molesto. Tenemos m贸viles que no est谩n al 100%, no contamos con elementos de protecci贸n, como camisas, pantalones o borcegos para combatir el fuego. Cabandi茅 estuvo en la zona y al d铆a siguiente inaugur贸 una nueva subcentral en el Parque Lan铆n. Nosotros estamos desde 1996 en una instalaci贸n prestada del Inta, en un estado catastr贸fico. En invierno se nos llueve el edificio. Salimos todos los d铆as a arriesgar la vida y el sueldo est谩 muy por debajo de la canasta b谩sica. El personal que reci茅n empieza no llega a los tres d铆gitos. Estamos expuestos a situaciones muy extremas, pero no se ve reflejado en los sueldos禄, destac贸.

En tanto, durante el segundo d铆a de paro, Andrea Torres, una de las brigadistas que lleva adelante el reclamo y que cuenta con 10 a帽os de antig眉edad en El Chalt茅n, ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, explic贸 las demandas: 芦necesitamos 10 brigadistas m谩s, 6 para el ICE y 4 para Sendas, para poder dar respuestas a la cantidad de visitas que tenemos禄. Tambi茅n destaca el reclamo a la Intendencia de equipamiento para los brigadistas de sendas: 芦no tienen carpas, no tienen bolsas de dormir, todos elementos que son de gesti贸n, por eso le exigimos a la intendencia gesti贸n para poder dar respuestas a las necesidades de esta 谩rea protegida禄.

Tambi茅n inform贸 que se sumaron al reclamo brigadistas del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que en estos d铆as estuvieron combatiendo incendios junto a brigadistas de Islas de Santa Fe, Campos del Tuy煤 y Pre-Delta, que se manifestaron mediante fotos con reclamos laborales en el marco del paro 72 declarado por ATE (Asociaci贸n trabajadores del Estado).

En este marco, Florencia Silva, delegada de ATE por parte de la Agrupaci贸n Marr贸n Clasista, del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, declar贸: 芦trabajadoras y trabajadores de Parques, junto a las brigadas nacionales del Sistema Nacional de Manejo del Fuego; continuamos con un plan de lucha por soluciones reales y concretas a nuestras demandas. Realizamos un paro de actividades de 24 horas en noviembre, de 48 horas en diciembre, y ahora un paro total de actividades por 72 horas, el 19, 20 y 21 de enero; hasta tanto se comiencen a resolver las cuestiones de fondo y las m谩s importantes, salario y planta permanente禄. Y agreg贸: 芦como tercer eje de los reclamos, necesitamos que se apruebe en el Congreso la Ley de Jubilaci贸n anticipada por tareas de riesgo, con la salvedad de algunos cambios en el proyecto de ley, que expresamos en actas de asamblea de las 谩reas protegidas, en esto les pedimos a las y los legisladores, que nos reciban para escuchar nuestra voz, de quienes ser铆an los afectados por esa ley, ya que hasta ahora no logramos que nos den audiencia禄.

Conflicto en las alturas

Se trata de porteadores o lo que en los Himalayas se les dice Sherpas. El trabajo del porter se realiza a grandes altitudes cuando las expediciones dejan los campamentos base para avanzar hacia los campamentos de altura. Los porteadores trasladan cargas, tanto de clientes como de expediciones (carpas, comida, equipo, agua, calentadores, etc.).

El Parque Provincial Aconcagua es una de las 19 谩reas protegidas de Mendoza. Se estima que, gracias a este parque, y por los ingresos percibidos por temporada, el resto de las 谩reas pueden recibir gran parte del presupuesto anual (aunque m铆nimo) para ser mantenidas durante el a帽o.

Durante los meses de temporada, mucha gente de todas partes del mundo se congrega para encarar la cumbre a 鈥淓l Coloso鈥 o 鈥淓l Apu鈥. Para ello las empresas se preparan durante todo el a帽o para encarar una temporada que recibir谩 a miles de expedicionarios/as que anhelar谩n tocar el techo de Los Andes.

Tanto gu铆as, campamenteras/os, porters, guardaparques, arrieros, choferes y log铆stica trabajar谩n en conjunto para preservar la seguridad y ayudar a que el ascenso sea exitoso de los y las monta帽istas que desean el ascenso.

A mediados de enero trabajadores de una empresa que opera en Aconcagua est谩n en paro y reclaman una serie de mejoras en sus condiciones:

飩 Trabajo digno: La empresa es una de las que menos paga el trabajo de porter. Sus due帽os utilizan la l贸gica de flexibilizaci贸n laboral, jact谩ndose de que tienen una lista de empleados listos para 鈥渟ubir鈥 si no est谩n de acuerdo con las condiciones.

飩 Piso tarifario: El porter percibe 18% del precio real del trabajo, en pesos, mientras que la empresa cobra los servicios en d贸lares (o en su equivalente en pesos).

飩 Precarizaci贸n laboral: Los contratos por temporadas son de palabra y sus empleados/as no cuentan con ning煤n beneficio que supone estar en la formalidad. Ni obra social, ni liquidaci贸n ni siquiera te aseguran la continuidad para la temporada que seguir谩. La liquidaci贸n del total del pago de toda la temporada por lo general termina siendo en el mes de abril, lo que supone m谩s devaluaci贸n en el salario percibido. Este es un m茅todo que utilizan la mayor铆a de las empresas de Aconcagua.

飩 Empat铆a para con sus trabajadores: Ante alg煤n reclamo, la patronal de la empresa amenaza con echar a el o la trabajadora. Las empresas que s铆 blanquean a sus trabajadores, tambi茅n tienen estas actitudes extorsivas. Si te echan, te exigen que presentes el papel de renuncia.

La lucha de los porters sigue en pie y aunque 3 de los 9 trabajadores han aceptado un aumento al 25% (actualmente perciben el 18% del valor del porteo), el resto sigue en pie de lucha esperando llegar a un arreglo y que los vuelvan a vincular a la empresa.

Trabajadores de maestranza reclaman apertura de paritarias y condiciones laborales

El lunes 16 personal de limpieza de diferentes empresas de Bah铆a Blanca acercaron un petitorio al ministerio de Trabajo dirigido a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos; al Dr. Marcelo Claudio Belloti, secretario de Trabajo de la Naci贸n; y a las Delegaciones Regionales en el cual plantean una serie de reclamos salariales, por condiciones de trabajo y a nivel sindical, entre ellos:

1) Que se respete el Decreto 841/2022 que establece una asignaci贸n por 煤nica vez para los trabajadores del sector privado de 24.000 pesos sin menester de lo acordado entre el SOMRA y ADEL en funci贸n de mantener la paz social.

2) Que se reabran las discusiones paritarias contemplando la inflaci贸n futura (cl谩usula gatillo) y que se establezca un acuerdo acorde a la canasta b谩sica que seg煤n datos del INDEC se encuentra en los 145.948 pesos.

3) Que dichos aumentos vayan al sueldo b谩sico y no al vi谩tico y al presentismo. Y que se comience a aplicar el car谩cter remunerativo de los vi谩ticos tal como establece el art铆culo 19 de nuestro CCT y que hoy no se aplica.

4) Que culminen las trampas en las liquidaciones de sueldo con respecto al aguinaldo, donde se toma el sueldo b谩sico antes que el mejor sueldo; y se descuentan montos significativos por las vacaciones, por enfermedad; etc.

5) Que se derogue la sobrecarga de trabajo establecida en la 煤ltima negociaci贸n paritaria al Art铆culo 5 de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo en donde se nos agregan tareas tales como 鈥渢raslado de muebles鈥; 鈥渕antenimiento general鈥; 鈥渃argas y descargas鈥; 鈥渆xterminio de malezas鈥; o 鈥渟ervicios de refrigerio鈥 que nada tienen que ver con el Trabajo de Limpieza y para los cuales no nos reconocen ning煤n plus adicional.

6) Exigimos garant铆as de seguridad para el armado de una lista alternativa al interior de nuestro gremio a ra铆z de las amenazas y las agresiones f铆sicas sufridas en el pasado.

7) Exigimos la celebraci贸n de elecciones libres y democr谩ticas en el SOMRA, Personer铆a Gremial N潞 357.

Este reclamo, en el marco de la movilizaci贸n que se realiz贸 en CABA, son parte de un proceso de organizaci贸n desde abajo que impulsan trabajadoras y trabajadores considerados esenciales para la mantenci贸n de servicios en hospitales, bancos, municipios, etc., pero que son invisibilizados por los gobiernos.

En relaci贸n al bono de fin de a帽o es importante aclarar que varios sindicatos han incorporado en los acuerdos paritarios una cl谩usula que exime a las empresas de pagar las sumas otorgadas por DNU. As铆 el convenio firmado en octubre del a帽o pasado entre el SOM (Sindicato de Maestranza) y ADEL (Asociaci贸n de Empresas de Limpieza) establece que las sumas de 鈥渞ecomposici贸n o incremento de la remuneraci贸n de los trabajadores, o el reconocimiento a favor de los mismos de alg煤n bono, suma fija o prestaci贸n dineraria de cualquier naturaleza y/o denominaci贸n鈥 ser谩n absorbidas por 鈥渆l resultado de los incrementos pactados en el presente acuerdo鈥. Claramente una cl谩usula perjudicial para los trabajadores cuyos salarios, ante la inflaci贸n, en muchos casos quedaron en niveles pr谩cticamente de indigencia.

De m谩s est谩 decir que estos acuerdos fueron homologados por el Ministerio de Trabajo con el agravante de que el propio Decreto presidencial 841, que establece un bono de fin de a帽o para todos los trabajadores del sector privado, convalida en su art铆culo 5掳 que dicho bono pueda ser absorbido por los aumentos paritarios: 鈥淟a asignaci贸n no remunerativa prevista en el art铆culo 1掳 del presente Decreto podr谩 ser absorbida hasta la concurrencia en caso de haberse acordado o estuviese previsto en los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo el pago de asignaciones no remunerativas por 煤nica vez o beneficios equivalentes entre noviembre de 2022 y enero de 2023鈥.

Acindar inicia medidas de fuerza

Los trabajadores de la planta sider煤rgica Acindar, de Villa Constituci贸n, iniciaron una lucha contra el mal llamado Impuesto a las ganancias. El jueves 19 realizaron las primeras asambleas sectoriales, donde la producci贸n se vio interrumpida, para as铆 poder discutir las diferentes estrategias y caminos a seguir para lograr que el gobierno y la empresa se hagan eco de su reclamo. Los trabajadores vienen sufriendo descuentos de gran impacto en salarios que apenas superan la canasta familiar.

El salario b谩sico de la UOM, convenio en el cual se encuentran encuadrados, apenas supera los 100.000 pesos. El resto del salario est谩 compuesto por adicionales producto de las condiciones desfavorables de trabajo. Un r茅gimen de rotaci贸n en los turnos que es altamente perjudicial para la salud, un adicional por tareas insalubres y peligrosas, un porcentaje considerado 鈥渟ueldo hist贸rico鈥 que es una conquista que se viene manteniendo desde los 70, etc.

A pesar de las sucesivas modificaciones que se hicieron, solo se prioriz贸 en aumentar los topes alcanzables por este impuesto, pero no fue modificado de conjunto el sistema tributario y hoy cualquier trabajador que no tiene cargas para deducir, es alcanzado con un 35% de al铆cuota en su remuneraci贸n.

Los trabajadores de Acindar dieron el primer paso en instalar este conflicto en la pol铆tica nacional, en asambleas se ir谩n discutiendo c贸mo seguir谩 la lucha. A pocos meses de que se venza la paritaria y se empiecen a discutir nuevamente las escalas salariales, es necesario unificar a los metal煤rgicos de todas las ramas y pelear por un salario b谩sico digno que no sea saqueado por el gobierno.

Liberaron a los 3 portuarios detenidos por defender sus puestos de trabajo

Familias portuarias, organizaciones de DD HH, sindicales y pol铆ticas se movilizaron el jueves 19 por la ma帽ana al Centro de Justicia Penal a reclamaron la liberaci贸n de los tres detenidos.

Al finalizar la audiencia se defini贸 la libertad de los tres detenidos, lo que se considera un gran paso adelante. Sin embargo, tambi茅n dej贸 un sabor amargo ya que todos los pedidos de la defensa no fueron escuchados por la jueza Billota. Al respecto Julia Giordano, abogada penalista y miembro de APDH declar贸 que 鈥渟e trata de una resoluci贸n totalmente vergonzante, totalmente falta de fundamentos鈥, ya que se les niega la posibilidad de acercarse a menos de 300 metros de la terminal de puerto Rosario -salvo en su horario laboral- cuando uno de los trabajadores vive en las inmediaciones del Puerto. Una verdadera verg眉enza.

La abogada tambi茅n remarc贸 cu谩l fue el pedido que llevaron adelante junto a Sebasti谩n Spiller quien es el abogado de portuarios en el fuero laboral y David Giordano del MEDH: 鈥淣o es el fuero penal el que debe resolver este conflicto, ac谩 no hay ning煤n il铆cito. Los trabajadores protestando estaban ejerciendo el derecho leg铆timo y constitucional a la protesta, esto debe resolverse en el fuero laboral, por los canales que est谩n abiertos y pendientes como los tr谩mites en el ministerio de Trabajo de provincia y naci贸n, esto estaba pendiente mientras suced铆a la detenci贸n de los trabajadores, pedimos que se archive la causa porque no hab铆a apariencia de responsabilidad del delito鈥.

Y sigui贸: 鈥淣o estaban dadas las condiciones materiales para que esos hechos configuren un delito, hicimos hincapi茅 en que ninguna de las evidencias que hab铆a llevado la fiscal铆a al juicio indicaba que esos hechos que trataban de imputar a los trabajadores hab铆an sucedido, no hab铆a usurpaci贸n, no hab铆a toma del espacio de trabajo, ni se impidi贸 el ingreso de ning煤n cami贸n, tampoco el ingreso de ning煤n trabajador, o descarga de ning煤n barco. Las filmaciones con las que contaba la fiscal铆a no mostraban nada de esto鈥.

Los trabajadores recibieron las noticias de sus compa帽eros fuera del Centro de Justicia Penal entre saltos y abrazos. Y se preparan tambi茅n para recibir a sus compa帽eros en el ingreso del Puerto a las 17:00, que una vez en libertad deber谩n reingresar a trabajar esta tarde.

Los vaciadores de Vicent铆n responsables del hundimiento del Puerto de Rosario

Por Jorge Galmes Aguzzi

El Puerto de Rosario bajo control del ENAPRO dependiente de la Provincia de Santa Fe y gesti贸n operativa de la empresa Terminal Puerto Rosario SA (TPR SA) cuya principal propietaria es Vicent铆n, refleja una ca铆da dr谩stica en el volumen de la carga operada en los 煤ltimos 10 a帽os. El otrora puerto m谩s importante de Latinoam茅rica, es hoy un s铆mbolo de explotaci贸n laboral, manejos fraudulentos, denuncias por narcotr谩fico y p茅sima gesti贸n administrativa.

La importante lucha que llevaron adelante, a lo largo de varias semanas, los trabajadores del Puerto de Rosario contra los despidos, volvi贸 a poner la lupa sobre esa terminal portuaria y su funcionamiento. En esta nota abordamos algunos de los aspectos de ese funcionamiento, que se encuentra cuestionado.

La empresa que actualmente es responsable de las operaciones de dos terminales del Puerto de Rosario se llama Terminal Puerto Rosario (TPR SA) de la cual su principal propietaria es Vicent铆n. TPR SA ha sido responsable del hundimiento operativo del Puerto Rosario en los 煤ltimos a帽os, empresa que 鈥 de acuerdo con algunas investigaciones 鈥 Vicent铆n posee hasta un 50% del capital accionario, pero que sin embargo no existen registros contables de su operatoria desde el a帽o 2012 tal como se dio a conocer en una denuncia hecha por la Comisi贸n de Informaci贸n y Seguimiento del caso Vicent铆n, perteneciente a la C谩mara de Diputados de Santa Fe.

Un poco de historia

Por su parte, el ENAPRO (Ente Administrador del Puerto de Rosario), que tiene como principal fin intermediar entre la Provincia de Santa Fe y el concesionario privado (TPR SA), cuyo origen hay que remontarse hasta la d茅cada de los noventa cuando la Naci贸n transfiri贸 a las provincias bajo la Ley de Reforma del Estado (1992) el manejo de la gran mayor铆a de los puertos de la Argentina; tampoco ha estado a la altura de los hechos exigiendo al concesionario el cumplimiento de las condiciones contractuales. Reci茅n a ra铆z del conflicto desatado con los trabajadores, el ENAPRO tom贸 la decisi贸n de separar de su directorio al representante de Vicent铆n (Carlos Bello), lugar que ahora es ocupado por el otro concesionario del Puerto de Rosario: Servicios Portuarios (Sepor). El propietario de esta 煤ltima es Juan Manuel Ondarcuhu, quien tiene en sus espaldas un procesamiento por lavado de activos junto con el secretario del SOMU, Omar 鈥淐aballo鈥 Su谩rez, relacionado con los manejos fraudulentos por parte de la empresa Maruba.

El primer concesionario privado que tuvo el Puerto de Rosario bajo el nuevo marco normativo fue en el a帽o 1998, con la empresa International Container Terminal Services (ICTS) pero producto de una serie de desmanejos y conflictos con los trabajadores portuarios que llegaron a plantear una huelga, es revocada la concesi贸n en el a帽o 2000. A partir del 2002 es cuando empieza a operar TPR SA, y en 2009 ingresa la empresa Vicentin, la que junto con la chilena Ultramar SA -que compra el 30% del paquete accionario en el 2012- son ahora las principales propietarias del concesionario del Puerto de Rosario, es decir la empresa que opera y administra el Puerto de Rosario.

Sin controles de ning煤n tipo

Tal ha sido el desmanejo en la operatoria del puerto al punto de haber favorecido maniobras poco claras -hasta incluso ilegales, ya que en el a帽o 2010 el Puerto de Bilbao denuncia el hallazgo de cocaca铆na proveniente de Rosario- que motivaron a que se abriera una investigaci贸n por parte de la Auditor铆a General de la Naci贸n, la que en el a帽o 2020 elev贸 un informe dirigido a Cristina Fern谩ndez como Presidenta del Senado bajo el N掳 de actuaci贸n 729/17, en el que se desatacaba lo siguiente:

鈥(鈥) dadas las relevantes deficiencias de delimitaci贸n de las ZPA (Zona Primaria Aduanera), es que las existentes en la infraestructura propia del predio de TPR SA en su conjunto conllevan riesgos que pueden afectar el control aduanero dentro de sectores que deben poseer un resguardo especial establecido por la normativa vigente.鈥

No result贸 extra帽o entonces, en junio de 2022, el hallazgo de m谩s de 1.400 kg de coca铆na en tres containers. Seg煤n declaraciones del presidente del ENAPRO, Guillermo Miguel, este hecho motiv贸 a que se 鈥渆valuara鈥 la rescisi贸n del contrato con Vicent铆n, algo que por supuesto a煤n no sucedi贸.

Hoy en d铆a, el puerto no cuenta tampoco con registros acerca de las inversiones cuya responsabilidad directa le corresponde al concesionario. En mayo de 2022 se produjo un socav贸n, es decir, dada la obsolescencia de los materiales, se gener贸 el hundimiento en uno de los dos muelles que est谩n operativos (ver foto debajo). Este muelle funcionaba dentro de las las Terminales I y II (ver croquis) que tiene a su cargo TPR SA. La empresa concesionaria frente a este hecho en vez de anunciar inversiones, procede a suspender a 1.000 operarios aduciendo la imposibilidad de seguir operando y haciendo responsables a los trabajadores por la falta de mantenimiento. Incluso lleg贸 hasta amenazar con despedir al 50% de su planta si el sindicato (SUPA) no aceptaba una flexibilizaci贸n laboral a trav茅s de la disminuci贸n de los aportes patronales, ya que TPR SA argumentaba que en las condiciones prevalecientes era imposible operar. De acuerdo con fuentes sindicales, la demanda del concesionario era una forma de chantaje al ENAPRO presion谩ndolo para que dejara de exigirle las inversiones que de acuerdo a las condiciones del pliego de licitaci贸n le correspond铆an llevar adelante al concesionario y de acuerdo con estos hechos no lo estaba haciendo.

Desempe帽o operativo de los 煤ltimos a帽os

Por si fuera poco, no todo es corrupci贸n y apriete a trabajadores. Si analizamos el desempe帽o operativo del Puerto de Rosario bajo gesti贸n de TPR SA podemos observar mediante una serie de gr谩ficos como ha ca铆do en los 煤ltimos a帽os, la que producto del estado de abandono existente en las terminales, Vicent铆n est谩 vaciando ahora el Puerto de Rosario, cuya importancia log铆stica es clave para el desarrollo productivo de la Argentina.

En primer lugar, podemos mencionar c贸mo ha sido la evoluci贸n desde el a帽o 2014 tomando en cuenta el tipo de producto que es operado en el Puerto de Rosario, as铆 podemos observar una ca铆da en los dos principales, tanto en metal煤rgicos como en granos, desde el a帽o 2015 y 2018 respectivamente.

En lo que respecta al total de carga no containerizada (operada a granel), la cual representamos por el volumen total de la carga en millones de toneladas, desde el a帽o 2019 se ha venido registrando una notable ca铆da -en consonancia con la disminuci贸n del nivel de inversiones requeridas-, m谩s espec铆ficamente podemos ver c贸mo para el a帽o 2022 apenas se oper贸 una tercera parte de lo registrado en el a帽o 2015.

Por 煤ltimo, si consideramos el total de la carga operada (agregamos ahora la containerizada) por el Puerto de Rosario desde el a帽o 2010, y de acuerdo con datos oficiales publicados por el mismo ENAPRO, la situaci贸n es bastante m谩s dram谩tica. Para el a帽o 2021 apenas hab铆an operado 400 buques y barcazas, mientras que en el a帽o de mayor operatoria (2014) se hab铆a alcanzado la cifra de 1200 barcos y barcazas -aproximadamente- en operaci贸n con el puerto.

En lo que respecta a los TEUs (containers del tama帽o est谩ndar de 20 pies) y en consonancia con los datos ya presentados tambi茅n refleja una disminuci贸n, pero en este caso la cantidad de TEUs operado por el Puerto de Rosario fue en el 2021 la peor registrada de la serie que se inicia en el 2014.

El Puerto de Rosario bajo gesti贸n del concesionario TPR SA cuyo principal propietario es la firma Vicent铆n no s贸lo ha incumplido en cuestiones laborales. La ca铆da en el nivel de inversiones, los manejos fraudulentos y delictivos por parte de sus directores, la ausencia de control por parte del ENAPRO como de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y junto con la p茅rdida de la capacidad operativa del que fuera unos de los puertos m谩s importantes de la regi贸n, completa un panorama verdaderamente desolador.

Todo esto requiere de manera urgente de un plan general que implique la estatizaci贸n del comercio exterior y del Puerto de Rosario en este caso, bajo administraci贸n obrera, con el objetivo en primer lugar de dar por finalizada la concesi贸n a Vicent铆n, empresa responsable de una de las mayores estafas econ贸micas de la historia argentina. De esta manera, las divisas que ingresen al pa铆s lo har谩n en funci贸n de las necesidades de toda la poblaci贸n junto con el sistema productivo en su conjunto y no de un grupo reducido de empresas oligop贸licas.

Fuentes: Prensa Obrera, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, www.infogremiales.com.ar, Clar铆n, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Anred.