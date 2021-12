Pagar se está pagando, sea de parado o de sentado

Mario Hernandez

Tras la derrota legislativa, el ministro Guzmán descartó la presentación de un nuevo proyecto de Presupuesto. El miércoles 22 pagó una nueva cuota de la deuda contraída por Macri, mientras sigue la negociación.

Se trata de una suma de 1.860 millones de dólares. Un desembolso que se hizo en medio de un país atravesado por una crisis social profunda, donde los números de la pobreza no aflojan. Mientras, el Frente de Todos, con este vencimiento, acumula US$ 6.454 destinados a pagarle al FMI.

Las exportaciones tendrán este año un aumento récord de U$S 21.600 millones producto de la suba internacional del precio de los granos. Un incremento del 39% que demuestra que la máquina de generar dólares en la Argentina funciona, pero el grueso va a parar a las cuentas del FMI, los organismos financieros internacionales y la evasión.

En una entrevista durante la campaña electoral, el ahora diputado por el Frente de Todos, Leandro Santoro, afirmó que cuestionar o impugnar el pago de la deuda al FMI es “en términos marxistas, un programa revolucionario maximalista”. De esta forma, transformaba una medida elemental de defensa nacional, el repudio soberano de la deuda odiosa, en una utopía irresponsable.

Desocupación

El índice de desocupación se ubicó en el 8,2% al cierre del tercer trimestre del año, con una baja de 3,5 puntos respecto al 11,7% de igual período de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La merma también se verificó en el cotejo contra el segundo trimestre del corriente año, cuando el desempleo fue de 9,6%.

Luego de que el Indec diera a conocer la información, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que “estamos experimentando una muy fuerte recuperación del empleo, que en el tercer trimestre estuvo plenamente explicada por su crecimiento en el sector privado”.

«Se crearon 422.000 puestos de trabajo en el trimestre. Es consistente con lo vibrante que están resultando la recuperación de la producción y de la inversión», subrayó el funcionario a través de un mensaje a la prensa.

«La tasa de desempleo es más baja que antes de la crisis del COVID-19y también está debajo de los promedios de 2019 (9,8%); 2018 (9,2%) y 2017 (8,4%)», subrayaron en el Palacio de Hacienda.

En este marco, según los números informados por el Indec, la tasa de empleo en las mujeres se recuperó más rápido en el tercer trimestre, al ubicarse en el 45,9%, 6,5 puntos porcentuales más que mismo período de 2020.

La tasa de desocupación fue superior en mujeres que en varones en el 3° trimestre 2021, y afectó más a las y los jóvenes.

En el tercer trimestre de 2021, la tasa de actividad subió 0,8 puntos porcentuales al 46,7% de la población, por encima del 45,9% segundo trimestre de 2021, «ubicándose en niveles normales de la serie histórica del indicador», subrayó Guzmán.

Terminó la “prohibición de despidos” y la “doble indemnización”

El Gobierno nacional publicó, en la noche del jueves 23 de diciembre, un decreto que anuncia la reducción gradual de la doble indemnización por despidos en todo el territorio nacional.

Según la norma, “el trabajador afectado tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente, un incremento equivalente al 75% del monto de la misma, desde el 1° de enero y hasta el 28 de febrero”. Luego continúa la reducción, que pasará a ser del 50 % hasta el 30 de abril del 2022 y alcanzará el 25% al llegar el 1° de mayo y hasta el 30 de junio del año próximo. En ese momento termina la norma.

Pero al mismo tiempo el decreto deja afuera la otra norma dictada a través del Decreto 413/21 que refería a la emergencia ocupacional y ordenaba “la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor y la prohibición de efectuar suspensiones por disminución de trabajo”.

O sea, elimina la “prohibición de despidos” y reduce gradualmente la “doble indemnización”. ¿Y cuál es el fundamento oficial? Que “entre enero y septiembre de este año se incorporaron 129.000 trabajadores al empleo formal”. Sin embargo, reconoce que “el porcentaje de trabajadoras con empleo registrado se encuentra un 5 % por debajo del nivel visto en 2015”.

Durante los últimos meses, si bien hubo un rebote de la economía, lo que más crecieron fueron los puestos bajo el régimen de monotributo. Una forma de fraude laboral, en la que enfermeras, estatales, repartidores y todo tipo de empleos bajan otro escalón en la precariedad. Ni hablar de los “monotributistas sociales”, que reciben algunos de los planes sociales con contraprestación.

¿Se podía elegir un “peor momento” para esta medida? Quizás el “momento” está dado por la necesidad de dar señales al Fondo Monetario en medio de las negociaciones por la deuda.

Distribución del ingreso

En la tarde del jueves pasado el INDEC difundió estadísticas sobre la distribución del ingreso. Los resultados corresponden al tercer trimestre de 2021. Y fueron relevados en 31 aglomerados urbanos.

Según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a $18.127; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $48.546; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $124.671.

Por otro lado, los varones recibieron un ingreso promedio de $60.348, mientras que el de las mujeres fue de $43.183. Esto implica que el de los varones fue 40 % más alto.

Entre la población asalariada, se registraron 8.733.953 personas. Los asalariados que tienen descuento jubilatorio tuvieron un ingreso promedio de $62.038 (+52,9% interanual), mientras que en el caso de aquellos sin descuento jubilatorio (no registradas), el ingreso promedio fue de $27.301.

Por un lado, entre los que tienen un empleo, el ingreso promedio no cubría la canasta de pobreza para un hogar de cuatro integrantes, por el otro, entre los informales no se cubría la canasta de indigencia.

En el caso de los hogares, cuando se considera el ingreso total el 50 % tenía ingresos menores a $ 75.000. En tanto, la brecha entre los hogares con más y menores ingresos es de 15,9 veces, considerando que en el primer caso el monto total de dinero ingresado al hogar fue de $ 286.389 y en el segundo, de $ 18.038.

Otro dato preocupante del informe es la desigualdad de ingresos entre los trabajadores formales e informales. El documento señala que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $ 62.038, mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $ 27.301.

También el poder de compra de los trabajadores no registrados tuvo una fuerte caída en los últimos años, el desplome es del 31 % desde octubre de 2016 a septiembre de este año, según datos del Indec.

El INDEC también calcula el coeficiente de Gini, que es un indicador de desigualdad: en el extremo, si el indicador resulta ser cero significa igualdad absoluta y si resulta ser uno implica desigualdad absoluta.

Según el ingreso per cápita familiar de las personas, el coeficiente de Gini fue de 0,441 para el tercer trimestre de 2021 mientras que, en el mismo trimestre de 2020 fue de 0,443, lo que muestra una leve disminución de la desigualdad.

En las mediciones de desigualdad que publicó el INDEC lo que se observa es un aumento durante 2019 y 2020, que no se revierte con la leve baja de 2021. La desigualdad todavía se ubica en niveles mayores que en 2018.

Otro informe del Indec, la Cuenta Generación del Ingreso correspondiente al segundo trimestre de este año, reveló que los empresarios aumentaron su porción (Excedente de Explotación Bruto (EEB), una aproximación a la masa de ganancias de las empresas) de la torta de riqueza producida al 50,9 %, es el más alto desde 2016, desde que empezó la serie. Un incremento de 3,94 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo trimestre del año anterior. Mientras que la participación de la masa salarial se desplomó en casi 10 p.p. en su participación en la torta de la riqueza producida en el país. Medido en plata, son 300.000 millones menos en sus bolsillos. Es decir, los empresarios aumentaron su porción en el reparto de la torta de riqueza producida en detrimento de la remuneración del trabajo asalariado.

Según la ONG OXFAM, en Argentina, un obrero tendría que trabajar 174 años para ganar la prima anual (una suerte de retribución en función de los resultados de los negocios) de un ejecutivo medio de empresa.

Pero, por encima de los ejecutivos están los dueños. Según OXFAM, en Argentina, lo mismo que en el mundo y en América Latina, creció la riqueza de los milmillonarios durante el 2020, es decir en el momento de mayor impacto del Covid.

Según Forbes, en 2021, los milmillonarios argentinos que están entre los más ricos del mundo están encabezados por Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre.

Le siguen los hermanos Paolo y Gianfelice Rocca, dueños del emporio Techint; Gregorio Pérez Companc de Molinos Río de la Plata; Alberto Roemmers del laboratorio que lleva su nombre; y Eduardo Eurnekian de la Corporación América.

Enero con fuertes aumentos

Con el comienzo del 2022 llegarán nuevos aumentos en distintas tarifas. Es el caso de las prepagas, del monotributo, los peajes y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) porteña.

La actualización promedio para las obligaciones mensuales de los contribuyentes (monotributo), y para los topes de facturación de cada categoría, será del 26 % y empezará a regir desde el 1° de enero de 2022. Según fuentes oficiales, a partir de los cambios introducidos al régimen simplificado por el Congreso a lo largo de este año, “los nuevos valores debieron calcularse utilizando la variación de la fórmula de movilidad jubilatoria para la segunda mitad de 2021”.

Este aumento afecta a los jóvenes precarizados que trabajan para empresas como Rappi y esconde una relación laboral en dependencia o los trabajadores estatales que de manera fraudulenta son contratados por el Estado bajo esta misma modalidad.

En el caso de las prepagas, el último tramo aprobado supone una suba del 9 % a partir del 1° de enero de 2022. De esta manera, las prepagas habrán aumentado sus cuotas en un 61,04 % en menos de un año, de marzo de 2021 a enero de 2022.

Para las autopistas el aumento comenzará a regir a partir del 7 de enero en las trazas de la autopista Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti y el Paseo del Bajo, esta última exclusiva para el tránsito pesado y micros de larga distancia. Según lo previsto por el Gobierno porteño, el peaje subirá un 45 % promedio, con un valor para el tránsito liviano en horario pico que pasará de $ 61 a $ 88,50 en la autopista Illia, de $ 148,22 a $ 215 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $ 41,85 a $ 61 en el peaje Alberti; al tiempo que el costo del Paseo del Bajo irá de $ 135,63 a $ 199,66.

En la Ciudad de Buenos Aires el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un incremento de un 51 % a partir del primer día hábil de 2022.

Estas subas impactarán en los precios y los que pierden con la inflación son los trabajadores, los jubilados y los sectores más vulnerables. El poder adquisitivo de los salarios se desplomó desde noviembre de 2015 a septiembre de este año más de un 20 %. Es urgente un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para recuperar todo lo que se perdió en los últimos años, y que se ajusten automáticamente según la inflación.

Estatales

El Secretario de UPCN, Andrés Rodríguez, se refirió el miércoles pasado al bono de $20.000 anunciado por el Gobierno para trabajadores estatales y señaló: “Fue iniciativa del gremio. Lo veníamos tramitando hace unos 20 días y había buena predisposición del Gobierno. Habíamos pedido un bono de $25.000, pero finalmente con la negociación se llegó a 20.000, y hay que aclarar que la reducción de esos $5.000 pesos tienen que ver con el rechazo al Presupuesto en la Cámara de Diputados».

El dirigente señaló que ese bono “es un alivio económico importante a la familia estatal y que se suma a la paritaria estatal que se mantuvo por encima de la inflación. Por fuera del bono, la paritaria estuvo encima del 53%”. “Tenemos que recuperar salario de tres años atrás”, indicó el sindicalista.

Por otra parte, el secretario adjunto de la CGT dio su opinión acerca de la posible eliminación de la prohibición de despidos y la doble indemnización y señaló: “Si bien es cierto que hay un principio de reactivación, hay algunas actividades que están empezando a normalizarse bien y eso lógicamente absorbe mano de obra y se empieza a regularizarse la realidad laboral, aún no es una tendencia firme, por lo tanto yo retrasaría más la medida, protegería el trabajo un poco más».

Y culminó: «Nosotros desde la CGT hemos solicitado la posibilidad de contemplar la prórroga de estas medidas porque consideramos que la realidad laboral debe ser todavía protegida».

El decreto presidencial excluye explícitamente a la docencia universitaria y preuniversitaria, algo que resulta inexplicable dado que las y los docentes de las Universidades Nacionales dependen de la administración pública federal. Esto sumado a que en estos casi dos años de pandemia, siguen sosteniendo la educación universitaria a más de un millón y medio de estudiantes, desde sus hogares y con sus recursos. Tarea que no fue valorada en su justa medida.

Recordamos que vienen de firmar una paritaria de revisión salarial en la que el ministerio de Educación ofertó, como última posibilidad, un bono de 2.500 pesos.

Ante esta injusta discriminación, CONADU Histórica exige al gobierno nacional la inmediata inclusión del sector, cuyos ingresos siguen postergados.

Si bien durante 2021 la evolución de los haberes de los empleados públicos nacionales estaría acompañando la suba de precios, según el seguimiento que realiza la Junta Interna de ATE-Indec, basado en datos oficiales, arrastran hasta octubre una pérdida del poder adquisitivo de un 31% desde noviembre del 2015; para diciembre de este año, proyectan un 33,5% para la categoría laboral testigo D 0.

Esta pérdida implica una deuda acumulada de $ 1,4 millones desde esa fecha para cada uno de los 120.000 empleados de los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y de unos 60.000 más que se desempeñan en organismos descentralizados.

Desde agosto, el salario básico de esa categoría, sin adicionales por títulos, se encuentra en $ 42.510 que, en forma neta, cae a poco más de $ 35.000. Así el salario de bolsillo de la categoría testigo equivale al 47% de la Canasta Básica Total que mide el umbral de pobreza para una familia integrada por dos mayores y dos menores, que en noviembre llegaba a los $ 73.918.

Para encontrar una categoría laboral del escalafón estatal que, en términos netos, supere la CBT es necesario escalar 20 peldaños hasta la C 10. De hecho de 60 categorías apenas 20 superaban en noviembre el valor de la CBT.

La misma Junta del Indec elabora una canasta que incluye el alquiler y actividades de ocio y esparcimiento, que en octubre estaba en $ 116.134. Para encontrar una categoría que consiga reunir ese monto hay que escalar 15 más. Solo 5 categorías de la grilla la superan.

Aunque el Presupuesto 2022 fue rechazado, en el ítem remuneraciones del Estado nacional, la pauta establece un incremento del 41,6% que se ubica por encima del pronóstico de inflación del 33% que pautaba el Presupuesto, pero muy por detrás de las previsiones de las consultoras privadas que releva el BCRA, que pronosticaban en noviembre una suba del 52,1% para 2022.

Desde la Junta interna del Indec, el delegado general adjunto, Raúl Llaneza, señaló: “No creo que este gobierno, más allá de los compromisos de regularizar el empleo precario en el Estado y jerarquizar a las plantas permanentes, tenga posibilidades reales de recuperar el salario. No hay vocación porque priorizan el acuerdo con el FMI. Dentro de las contradicciones internas del gobierno, todos acuerdan que hay que tener una resolución inmediata con el FMI, obviamente, a espaldas del pueblo trabajador”.

Bonos de fin de año

Después de dos años de pandemia, con un notable impacto en pérdida de vidas y problemas sanitarios entre los propios trabajadores de la salud, este colectivo nucleado en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) exige la atención del Gobierno y el pago de un bono extraordinario de fin de año como el que en las últimas horas se confirmó para el sector público nacional.

La presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, explicó: “La realidad es que no hemos recibido más que palabras vacías por parte de los gobiernos y falta de cuidado”. Luego denunció que llegado el mes de diciembre, con unas condiciones salariales y de trabajo cada vez más deterioradas y habiendo sufrido graves secuelas por la pandemia, el sector, que demostró estar disponible para atender la crisis sanitaria e hizo evidente su alto grado de compromiso durante la pandemia, hoy exige la atención del Gobierno nacional.

“Esto hace necesario un reconocimiento, una valoración de nuestro trabajo. La realidad es que no hemos recibido más que palabras vacías por parte de los gobiernos y falta de cuidado. Es por eso que hoy estamos reclamando este paliativo para pasar diciembre”, explicó la dirigente.

Y agregó: “La necesidad de una paritaria nacional de salud sigue sin ser puesta sobre la mesa por parte del Gobierno nacional, y el sector sigue reclamando por la inmediata implementación de esta herramienta fundamental para mejorar y establecer un piso de derechos para las y los trabajadores de salud del país, no sólo en lo salarial, sino en condiciones de trabajo, formación, políticas sanitarias y salud laboral”.

Como todos los años, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), le pidió a la Mesa de Enlace, que representa a las entidades del campo, un bono de fin de año de 60.000 pesos. Los “ruralistas” dijeron que no. Que es mucho. Que no importa cuánto ganaron.

Fue tan tajante la respuesta que el gremio tuvo que pintarse la cara como para ir a la guerra, aunque se disputa con la UTA el podio de los gremios con más medidas levantadas.

Por eso tuvo que sacar un comunicado firmado por su titular, José Voytenco. En un tono combativo, dice que “a 100 años de la Patagonia Rebelde los empleadores del sector quieren que la realidad de los peones rurales sea la misma que en aquellos años. Ante la insensibilidad de los empresarios del sector rural en un año de bonanza no nos queda más que salir a las calles. En un año de cosechas récord con buenos rindes y buenos precios internacionales, esa situación no se ve reflejada en el bolsillo de los trabajadores”. “Es vergonzoso -sigue Voytenco- que en un sector rico los trabajadores somos pobres”.

La medida podría incluir la paralización de tareas y cortes de ruta en la semana de Año Nuevo en todo el país.

El martes 21 se realizó un corte en la puerta de Acindar que impedía el paso de sectores de contratistas a la planta de manera intermitente. El reclamo está centrado en la exigencia de un bono de fin de año para los sectores más precarizados dentro de los trabajadores que desempeñan actividades metalúrgicas.

Reclamos salariales

La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) decidió el estado de alerta como consecuencia de «las graves denuncias realizadas por los trabajadores sobre centenares de liquidaciones con recortes de aguinaldos», por parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta y afirmó que esas reducciones oscilan entre el 30 y 40 % y que tampoco habrá bono de fin de año.

Andrea Ramírez, trabajadora del Hospital Ramos Mejía y referente de la ALE, denunció hoy que «la situación es una provocación, porque además de cobrar salarios miserables y por debajo del valor de la canasta de pobreza, de apenas 72.000 pesos, hay sumas en negro», sostuvo.

Ramírez ratificó la denuncia de recortes sobre el pago de los aguinaldos, la ausencia de discusión para percibir un bono de fin de año y calificó esa realidad como «deplorable», a la vez que enfatizó que la actividad fue declarada esencial.

Carolina Cáceres, otra referente de la ALE y secretaria de Prensa de la Federación de Profesionales de la Salud de Buenos Aires, expresó que existe «indignación» en los hospitales porteños, y denunció que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) que lidera Amadeo Genta «mira para otro lado, pero es el responsable directo para subsanar esta realidad».

Finalmente, el personal de Enfermería en la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), realizó el martes 28 de diciembre una fogata de la bronca y una olla popular frente a la Jefatura de Gobierno porteño, ubicada en Uspallata al 3100.

Carolina Cáceres informó: “Convocamos a asamblea de emergencia y constatamos que la indignación es muy grande en todos los hospitales. Por eso, resolvimos convocar el próximo martes 28 de diciembre, a partir de las 13:00 a una Fogata de la Bronca de los miserables recibos de sueldo y una Olla Popular con brindis con agua, para mostrar cómo termina el año la Primera Línea que expone su vida frente a la pandemia”.

Durante toda la semana pasada, trabajadores de estaciones de servicio realizaron movilizaciones y asambleas informativas alertando incumplimientos por parte de la Cámara empresaria que nuclea a petroleras como Shell, AXION y Puma Energy que, teniendo ingresos millonarios, no reconocen derechos como el pago de horas extras los días domingo. Desde el sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aire (S.O.E.S G y P.E), advierten que de no llegar a un acuerdo se realizará un paro general esta semana.

Entre los principales reclamos se encuentra el aumento salarial del 16%, adicional al 34 % de aumento pactado a principios de año, considerando la inflación anual del 50%, y las horas extras de los días sábados y domingo que las empresas no están reconociendo en las estaciones de servicio del corredor AMBA.

Estas demandas forman parte del Convenio Colectivo de Trabajo 488/07. En el mismo, el artículo 4 habla de la aplicación de los beneficios convenidos en toda la República Argentina, pero mientras en el interior de la provincia son reconocidos, no sucede lo mismo en el corredor AMBA donde la Cámara empresaria se niega a reconocerlos. El artículo 17 afirma que tareas realizadas por playeros/as como lavado, engrase y cambio de aceite deberían ser reconocidas como horas extra a partir del sábado a las 13:00 hasta las 0:00 del día lunes. El artículo 18 afirma que el reconocimiento de horas extras en los horarios mencionados en el artículo anterior abarca a la totalidad de trabajadores dentro del convenio.

También reclaman que la patronal no reconoce el día femenino incumpliendo el artículo 63 del convenio que afirma que el personal femenino gozará de un día de licencia paga por mes calendario.

Entre otros beneficios no reconocidos se encuentra el de la bonificación en reconocimiento a la capacitación, que según el artículo 67 del convenio corresponde una bonificación del 5% del salario a quienes tienen el titulo secundario, un 10% al título terciario y un 15% a quienes tengan un título universitario.

Estos son algunos de los beneficios no reconocidos que motivan el conflicto. Durante toda la semana pasada, en distintas estaciones de servicio sus trabajadores se encontraban en asamblea, realizando acciones informativas. El personal que se encuentra dentro del convenio no está atendiendo, pero le informa a sus clientes que quien va a realizar la carga de combustible es personal fuera de convenio (gerente y encargados). De esta manera, si bien no hay un cese que interrumpa el servicio, además de la asamblea y las protestas, se informa a sus clientes cuál es la situación, quede no llegar a un acuerdo esta semana podría suponer un paro general en las estaciones de servicio.

El artista Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, se encontró con trabajadores Shell que estaban en asamblea por un conflicto que ya se encuentra en su segunda semana por incumplimientos de parte de las empresas de numerosas conquistas que se encuentra en el Convenio Colectivo de Trabajo 488/07.

«Me bajé en Acceso Oeste y me dieron esta chomba, y este papel», posteó L-Gante en una historia de su cuenta en Instagram con la foto de un papel con la consigna: «Esta empresa paga a los trabajadores lo que quiere y no lo que debe», encima de una remera de trabajo de la empresa Shell.

La CGT emitió un comunicado firmado por el Consejo directivo apoyando el reclamo y advirtiendo el comportamiento irracional de la Cámara empresaria al negarse a cumplir el convenio.

La Unión de Trabajadores de la Salud de la Provincia de Córdoba (UTS) denuncia precarización laboral en los vacunatorios del territorio cordobés y exige “que el gobierno pague a los trabajadores” que cumplen tareas en las postas sanitarias.

El sindicato emitió un comunicado en el que expone la precarización laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras en plena contexto de pandemia por coronavirus y cuando las autoridades sanitarias sostienen que es necesario escalar la aplicación de las vacunas ante el aumento de contagios registrados en los últimos días.

“Desde UTS hemos venido denunciando el nivel de precariedad que recorre a todo el sistema sanitario provincial en sus tres niveles (municipal, provincial y nacional), pero en este momento venimos denunciando que los compañeros y compañeras que están vacunando en una situación de meses y meses cobrando una beca de 20.000 pesos como voluntarios”, explicó Gastón Vachianni, secretario general del gremio.

Afirmó que los trabajadores cobran como becarios, “pero a la hora de exigirle el trabajo es como cualquier otro trabajador”.

“Estamos a esta altura del mes y ni siquiera el gobierno de la provincia ha pagado ese escaso monto a los trabajadores y trabajadores que vienen haciendo una tarea descomunal”, agregó.

Para el dirigente gremial la actitud del Gobierno de Omar Schiaretti “demuestra la política de la provincia: un desprecio absoluto por los trabajadores de la salud”.

“Vamos a seguir visibilizando esta situación, estamos exigiendo mayor estabilidad y obviamente que los trabajadores cobren una canasta básica y no 20.000 pesos en estas condiciones tan precarias”, concluyó.

Integrantes de la Asociación de Guardavidas de Bariloche rechazaron con un «silbatazo» en el Centro Cívico, las «rebajas salariales, el recorte de personal y el cercenamiento de derechos laborales», a los trabajadores del sector, situación que adjudicaron a los «recortes» presupuestarios aplicados por el gobierno local.

Los guardavidas rechazaron las condiciones laborales impuestas por las autoridades municipales: «una rebaja salarial del 13%, una disminución de la extensión de la prestación del servicio, el no pago de feriados trabajados y el desconocimiento de la antigüedad de los trabajadores con estabilidad en el cargo».

Con miras a la temporada estival que ya está comenzando, la perspectiva según los trabajadores es sombría, tan solo resultaron contratados 19 guardavidas para brindar seguridad en 8 playas, significando una reducción de más del 50% del personal con respecto a años anteriores y a la efectiva necesidad de garantizar la seguridad de los bañistas.

«El reclamo de estabilidad laboral, salarios y condiciones de trabajo acordes a las responsabilidades que asumen, y la contratación de personal suficiente para brindar el servicio en la totalidad de las playas más concurridas de Bariloche», son reclamos que se «vienen repitiendo en los últimos años, sin obtener respuestas satisfactorias», indicaron desde la Asociación.

El Grupo Perfil volvió a incumplir el pago del medio aguinaldo y los trabajadores retuvieron sus tareas. «En 4 de los últimos 6 años Perfil eludió el pago del aguinaldo en las fechas y condiciones que corresponden», denuncian sus periodistas.

El plan de lucha se inició el lunes, 20 de diciembre, con retenciones de tareas de tres horas por turno.

El 21, los trabajadores agremiados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) realizaron un paro de 24 horas en la totalidad de medios, entre ellos el diario y la radio Perfil, el canal Net TV y publicaciones como Caras, Noticias, Marie Claire y Fortuna.

La protesta incluyó un acto con «choriceada» en la puerta de las redacciones en California 2700, en el barrio porteño de Barracas.

«A solo un par de días de haber anunciado la puesta en marcha de un nuevo canal de televisión, la empresa planea dejarnos sin un plato de comida para llevar a la mesa de Navidad y Año Nuevo. La situación, además de perversa, es a todas luces insostenible. Estamos hablando de salarios que en su gran mayoría están por debajo de la canasta básica y muchos de los mismos bajo la línea de pobreza», expresó la Comisión Gremial Interna en su último comunicado, ante la falta de información sobre el pago del sueldo anual complementario.

Mientras la mayoría de los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires tienen ingresos mensuales por debajo de la canasta básica de pobreza, a las fuerzas de “seguridad” les otorgan un aumento por encima de la inflación.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que otorgará un nuevo aumento salarial a las fuerzas de “seguridad” de las Policías y del personal del Servicio Penitenciario en el mes de diciembre. La gestión de Axel Kicillof cierra así la pauta salarial del corriente año otorgando una suba cercana al 54 %. Los docentes bonaerenses tuvieron apenas un aumento del 45,5 % anual.

Con el incremento, el haber mínimo para un agente que ingresa a la Policía Bonaerense queda en $ 70.746. Si se suma el adicional por “uniforme” que cobran los agentes alcanza a $ 78.246 de bolsillo. Ese beneficio también tuvo un aumento: pasó de $ 5.000 a $ 7.500. En comparación, el sueldo mínimo de un maestro de grado sin antigüedad en noviembre fue de $52.568 quedando por debajo de la canasta básica que estima el Indec en $73.900.

El Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la CABA (Sutecba) informó mediante una solicitada que consensuó con el Ejecutivo porteño que con los haberes de diciembre se percibirá un 5% de incremento, sobre remuneraciones de enero 2021. En esa oportunidad se liquidarán los aumentos de varios suplementos: + 25% de antigüedad, + 25% de módulos de Enfermería, + 25% CDS, + 20% por tareas nocturna, riesgosa e insalubre y + 25% adicional Dto. 152/02.

El próximo 22 de enero se pagará una bonificación de $ 8.000, mediante recibo complementario, que alcanzará a trabajadores de las plantas permanente y transitoria.

Finalmente, se convino que, a partir de enero, será convocada la Comisión Paritaria Central a fin de acordar la pauta salarial para el período 1° de enero-31 de diciembre 2022.

Despidos

Este lunes 27 de diciembre, a las 9:00, trabajadores y trabajadoras de Garbarino realizaron un corte en el Puente Pueyrredón de Avellaneda para reclamar sueldos adeudados e indemnizaciones.

Compartimos convocatoria:

Luego que en 2020 la empresa fuera comprada por Carlos Rosales, comenzó a sufrir un fuerte vaciamiento. Esto afectó a más de 4.000 personas que trabajaban en todo el país. Durante meses el empresario ligado al poder no pagó los sueldos. Desde el gobierno lejos de dar soluciones, dio un “Repro” de $22.000 que ahora sacó, dejando a miles de familias sin ingreso alguno. Sumado a esto, mientras rige todavía la “prohibición de despidos” la empresa comunicó la desvinculación de casi la totalidad de las y los trabajadores.

Ante el abandono del sindicato de Comercio y el Gobierno, las y los trabajadores de Garbarino se disponen a llevar esta acción para visibilizar y que se dé una solución a su desesperada situación.

El miércoles 22 desde las 8:30, trabajadoras y trabajadores despedidos de Latam se movilizaron al ministerio de Trabajo para exigir una audiencia con el objetivo de concretar el compromiso asumido por el gobierno nacional, a través de esta cartera y la de Transporte, de reincorporarlos en la industria aerocomercial.

A continuación reproducimos un comunicado:

Trabajadoras/es de LATAM en lucha

Movilizamos al Ministerio de Trabajo. Miércoles 8.30Hs (sede ALEM)

EN ESTAS FIESTAS NINGUNA FAMILIA EN LA CALLE.

Las familias de LATAM convocamos a movilizarnos al Ministerio de Trabajo. Seguimos exigiendo una audiencia con el objetivo de concretar los compromisos de continuidad laboral asumidos por el Ministerio de Transporte y Trabajo. A pocos días de las fiestas miles de familias seguimos en la calle y sin respuesta. Esta situación se da en el marco de una enorme reactivación de la industria aerocomercial. Mientras, la empresa LATAM que despidió miles de trabajadoras/es sigue operando y lucrando con total impunidad.

Hemos hecho llegar a la dirección de Aerolíneas Argentinas una propuesta precisa para que el personal de LATAM, con experiencia y sumamente capacitado, pueda concretar su continuidad laboral. Todos los actores de la industria y en especial los trabajadores nos cuentan la necesidad de reforzar con mayor personal la intensa actividad generada por la temporada.

Le hemos propuesto al Ministerio de Transporte y de Trabajo concretar los compromisos de continuidad laboral. En tal sentido hemos sugerido una mesa de trabajo para precisar y acelerar todo lo que respecta a nuestra continuidad laboral y que la misma sea transparente y controlada por los propios damnificados, es decir las trabajadoras/es que hace casi dos años nos venimos movilizando. Esperando una respuesta afirmativa es que mañana nos movilizamos nuevamente. A pocos días de las fiestas nuestras familias siguen en la total incertidumbre.

Trabajadoras/es de LATAM en lucha

Fueron despedidos 300 trabajadores precarizados de la empresa Cabo Vírgenes, a cargo de Eduardo del Río, en Rawson (Chubut). Entre los despedidos también se encuentran 20 efectivos. En respuesta, los trabajadores de empaquetado de langostino exigen su reincorporación inmediata, además el reconocimiento de todos los años trabajados y el pase a planta permanente.

Además de la exigencia de reincorporación inmediata refirieron a los reclamos que llevan adelante y que motivaron los bloqueos en el puerto. “La antigüedad, las horas que te figuran pero no te figuran, los kilos que te dibujan, recibos que te dibujan, vacaciones que te dibujan” además que “siempre hubo un desmerecimiento, un trato inferior. Lo que estamos reclamando, por lo que surgió todo este conflicto es algo que el trabajador ya lo tiene adquirido, por derecho propio”.

Asimismo, los trabajadores efectivos refirieron a la situación de los temporarios, destacando su labor para sostener la actividad y reclamando por su efectivización. “Con treinta efectivos no movés ni un cajón. La planta se mueve con toda la gente de temporarios. Cabo Vírgenes no se mueve sin los temporarios y ellos tienen un contrato por temporada. Después son cuatro meses que no reciben nada” y el día a día es tratar de “ahorrar plata para el resto del año”. Otro punto que destacaron fue que “cuando echaron efectivos en otros tiempos, nunca se tomó otro efectivo y eso está por ley”.

En este marco, los trabajadores se organizan fuera de la fábrica, ubicada en el Puerto de Rawson, y en el muelle del otro lado del río. Tras los bloqueos en el puerto de Rawson y el muelle propio de la pesquera Cabo Vírgenes, se llegó a la conciliación obligatoria, cuya primera reunión fue el 28 de diciembre.

800 trabajadoras y trabajadores del Parque del Conocimiento piden a las autoridades la regularización de su situación laboral ya que están precarizados hace años.

El Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas (Misiones), fue creado durante el Gobierno de Carlos Rovira (año 2007), consta hoy con más de 800 empleados, entre ellos administrativos, profesores, bailarines, destacados artistas. Sin embargo la precarización laboral es la forma usual de contratación a todo el personal, desde hace años, su directora, la ex precandidata a diputada por la Renovación (oficialismo provincial), Claudia Noemí Gauto, no accedió a regularizar la situación.

Reclaman estabilidad laboral, derechos que tendrían que tener como cualquier otro trabajador del estado provincial. Salieron a manifestar su descontento, exigiendo estabilidad laboral, ya que perciben remuneraciones mínimas, sumado a que dentro del organismo no tienen un organigrama formal, escala salarial, antigüedad, pago de horas extras, ni licencias correspondientes. Quieren ser escuchados por la autoridad máxima, Claudia Gauto, que no dio respuesta a pedidos formales, impidiendo la posibilidad de buscar soluciones en conjunto. En cambio recibieron amenazas y persecuciones, por reclamar sus derechos, por hacer público en sus redes sociales la crisis en el que se encuentran, publicando un flyer.

Elecciones sindicales

El pasado 21 de diciembre asumió la nueva conducción del SupeH Ensenada. El acto se desarrolló en el tradicional Cine Victoria de Berisso ante una nutrida concurrencia.

Participaron de la misma trabajadores/as, amigos/as y representantes de numerosos gremios y organizaciones sociales y políticas de la región.

Podemos decir que después de 24 años, el sindicato de petroleros con base central en YPF y Petroquímica, vuelve a ser de los y las trabajadoras.

El flamante Secretario General, Chancel, destacó que «el fruto de la victoria fue el haber construido un Frente de Unidad con varias organizaciones políticas».

Otra de las virtudes resaltadas fue «haber plasmado en la plataforma la demanda de las y los trabajadores. Creo que lo más importante fue haberlas construido en asamblea, haber caminado sector por sector; haber escuchado a las y los delegados electos que no fueron cooptados por la conducción saliente y que atendieron a las demandas de compañeros y compañeras».

Consultado acerca de que YPF es una bandera necesaria de soberanía, Chancel remarcó que «YPF siempre lo fue. Dependiendo de que los gobiernos la ocultan más. La endeudan, la venden, la nacionalizan nuevamente o parcialmente. Los trabajadores y trabajadoras siempre la mantuvieron en servicio”, afirmó.

Además resaltó que «es una responsabilidad nuestra transmitirle a los compañeros y compañeras que no se soluciona nuestra vida resolviendo una reivindicación, con cambiar una condición de trabajo. La solución final es poner a YPF dentro de un proyecto nacional, porque no alcanza solo conque YPF crezca, que crezca nuestro salario. Porque nuestros vecinos y nuestra familia, quedarían fuera de ese sistema».

«La responsabilidad nuestra es cambiar el sistema de fondo. Por eso vinimos, por eso reconstruimos nuestro sindicato en este corto tiempo, en estos 12 días que estamos. Vamos a construir esos lazos para ser un sindicato grande en una YPF grande en un proyecto nacional,» finalizó.

Se realizaron elecciones a Cuerpo de Delegados en el ferrocarril. En la línea Roca, la LISTA 3 (Multicolor) mantiene el piso histórico con 27,5 % de los votos, mientras que en el Mitre la Lista 3 que conformó el Frente de Unidad obtuvo un 14,39%.

La crisis para la lista oficialista, la Lista Verde, fue el gran nivel de ausentismo: un 40% de la base en condiciones de votar no se presentó. Con estos resultados la oposición mantiene su fortaleza en la Línea Roca y creció en el Mitre, presentándose como alternativa, pese a los escasos días de campaña porque también se encaró una importante lucha contra la proscripción fraudulenta en la seccional Sud, consumada apenas 5 días antes por la Verde; la oposición logró superar en el Mitre de un 10 a un 15 % su caudal electoral con un 35% de ausentismo.

En el Sarmiento, la Lista Bordó volvió a derrotar a la Verde, logrando un 70% de los votos y retuvo el Cuerpo de Delegados, el único opositor a la burocracia de Sasia.

El sábado 18 de diciembre, finalizaron las elecciones en el hospital Garrahan dónde se eligió la Junta Interna. Con 219 votos ganó la Lista Roja, antiburocrática, antipatronal y clasista conformada enteramente por trabajadores, enfrentándose a la burocrática Lista Verde, que sacó 121 votos.

Los trabajadores y trabajadoras autoconvocadas del hospital de Cutral Có y Plaza Huincul recuperaron la Junta Interna de ATE, en el marco de elecciones convocadas por la seccional de ATE-CTA.

Con el 50% del padrón, se impuso la lista Gris Roja encabezada por Verónica Castro, trabajadora social del hospital. “Estamos muy contentos de constituir una Junta interna generada al calor de la lucha por el salario y la estabilidad laboral. Compuesta por compañerxs que le pusieron el cuerpo”, expresaron a través de las redes sociales los trabajadores y trabajadoras autoconvocados.

La Lista Gris Roja se conformó a partir de acuerdos que son parte de las lecciones del conflicto. “Uno de los puntos importantísimos en el armado de la lista fue mantener la independencia de la Junta. Independencia de los partidos patronales y de las conducciones sindicales”.

Esta nueva Junta interna se suma a la conquistada en Villa La Angostura, también lista única y en el marco de elecciones convocadas por las seccionales de ATE -CTA opositoras a Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén.

El miércoles 15 de diciembre se desarrollaron las elecciones en el SUTE (docentes de Mendoza). Luego de cuatro años en la conducción, el FURS perdió ante el Frente Azul Naranja encabezado por Carina Sedano. La lista está dirigida por el dirigente de la CTA y el PJ kirchnerista Gustavo Correa.

La elección tuvo una caída en la participación. Votaron unas 2.000 personas menos que en el 2017, cuando los electores habían sido más de 15.000. Los resultados informados por la Junta Electoral son los siguientes: La lista Azul Naranja alcanzó unos 6.000 votos con el 45,2% (en 2017: 5.320), la lista Celeste-Verde 3.500 con el 26,5% (en 2017: 4.500), el FURS Marrón-Bordó 2.000 con el 15,1% (en 2017: 5.370), la lista Ámbar (desprendimiento de la lista Celeste) 1.000 con el 7,8% y la lista Rosa (desprendimiento del FURS dirigida por el Partido Obrero) quedó en último lugar con 470 votos y el 3,5%.La pérdida de votos del FURS es el dato más relevante.

La elección más conservadora que se expresó el pasado 15 de diciembre es una foto a tono con la situación en varios sectores de trabajadores y trabajadoras en todo el país. No es un voto a la resignación, ni a menos derechos, ni derrotista, sino conservador en tanto es una falsa expectativa en que una conducción del SUTE de un peronismo que posa de opositor al gobierno provincial puede conseguir cosas sin luchar. Pero esta disposición a la lucha y organización puede cambiar rápidamente con el desarrollo de los ataques de los gobiernos, la experiencia que se haga con la burocracia en esta etapa, así como también el impacto que pueda tener el desarrollo de la lucha de clases en otros sectores.

Finalizó el 5° Congreso de la CTA Autónoma

Ricardo Peidro, Hugo “Cachorro” Godoy y Claudia Baigorria encabezaron el acto de cierre en Argentinos Juniors. Participaron 422 Congresales Nacionales, más de 5.000 Congresales Provinciales y Locales, y otros 500 Fraternales de todo el país. Además de integrantes de delegaciones internacionales y dirigentes históricos.

A 20 años de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a 30 años del Grito de Burzaco y 25 años de la conformación de la CTA, la Central Autónoma vivió una jornada histórica el sábado 18. Tras los debates y homenajes, los delegados y las delegadas congresales aprobaron las conclusiones que orientan las definiciones sobre temas como deuda externa, extractivismo y megaminería, desarrollo y distribución de la riqueza, géneros y equidad, la política internacional de la CTAA y la integración de los pueblos latinoamericanos.

Durante las comisiones se habló sobre seguir profundizando las políticas hacia la juventud, las mujeres y las diversidades, así como les jubilades y las personas con discapacidad. Se repudió nuevamente la represión en Chubut y se volvió sobre la necesidad de articular una campaña nacional en defensa del agua. También se habló sobre la necesidad de seguir trabajando para cuidar a las niñeces, contra el gatillo fácil y la demanda por paridad en la representación de hombres, mujeres y disidencias, así como seguir luchando por los territorios de las comunidades originarias.

Otro de los temas urgentes de las comisiones fue el no pago de la deuda ilegítima, la convocatoria a un frente nacional de cultura, profundizar la lucha por el reconocimiento de las organizaciones en los papeles del Ministerio de Trabajo, promover la erradicación de la violencia en el mundo del trabajo, incluir el dengue y el Covid como enfermedades profesionales.

Una de cal y otra de arena

En el 2017, el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, pidió una Gestapo para los gremios y explicó el mecanismo para armar causas. Tres meses después, el titular de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, fue apresado por asociación ilícita. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontró dos videos con reuniones entre funcionarios macristas y empresarios para planificar estrategias contra los sindicatos bonaerenses. La interventora del organismo, Cristina Caamaño, aseguró que forma parte “de la mafia de Vidal”.

La AFI presentará en la Justicia los dos videos que dan cuenta del funcionamiento de una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires. Las filmaciones encontradas revelan dos reuniones entre el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, y empresarios en los que se planifican medidas judiciales para atacar a los sindicatos. También participó el intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de PBA; y Juan Pablo Allan, senador provincial. “Créeme que si yo pudiera tener (y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte) si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, afirmó Villegas en uno de los encuentros en Banco Provincia en junio del 2017.

“Hemos tomado la decisión como gobierno (nacional, provincial y municipal) de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA. El esquema es el siguiente: necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabrotas. Con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas”, se lo escucha decir en la filmación.

Meses después, en septiembre de ese mismo año, fue detenido el secretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. El juez federal de Quilmes, Luis Armella, le dio lugar al pedido de la fiscal de esa ciudad, Silvia Cavallo, y lo procesó junto a su cuñado David Emiliano García. Además, le trabó un embargo por 200 millones de pesos.

La titular de AFI habló además sobre la denuncia que se presenta en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, y dijo que demuestra la “mafia de Vidal”. “Era una mesa que intentaba terminar con todos los gremios y los sindicatos. Tenían todo armado, incluso con la Justicia de (el procurador general) Julio Conte Grand. El mismo que hace 15 días estaba almorzando en Kansas con el ex presidente Macri”, afirmó el pasado lunes.

“Esto pasó el 15 de junio de 2017; 3 meses después metieron preso al ‘Pata’ Medina, eso te marca una pauta. Ellos ya estaban trabajando para hacer una avanzada de ese tipo y para eso necesitaban a los empresarios y, por lo visto, había algunos muy dispuestos”, agregó.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), sede Puerto Madryn, fue uno de los gremios -junto a camioneros y petroleros, por ejemplo- que más respaldó la iniciativa de zonificación minera en la meseta central en Chubut. Incluso desde el gremio de la construcción se marchó a favor de la iniciativa.

En este contexto, la UOCRA publicó una solicitada el domingo 19 convocando «a todos los trabajadores de la construcción que estén interesados en presentar sus datos para trabajar en la construcción de un proyecto minero a desarrollarse en la provincia de Chubut».

En contra de la zonificación y en reclamo y defensa del agua, el Sindicato de Obreros Marítimos, el Sindicato Unido Portuario y el Sindicato de Conductores Navales se declararon con cese de actividades y movilización. Esta acción fue también contra el Proyecto de ley de pesca 140/20 que el gobierno de Mariano Arcioni quiere aprobar a espalda de los que luchan por defensa del medio ambiente.

“Va a impactar de manera negativa en nuestro principal recurso que es el agua, nos unimos al reclamo y defensa del recurso más valioso que poseemos, solicitando la inmediata derogación de la Ley de zonificación minera”, sostuvieron en un comunicado.

En tanto en su página de Facebook, Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (Stia Chubut) informó:

¡No es No! ¡Deroguen la ley de zonificación minera! ¡No es No a la Ley de Pesca!

Entre gallos y medianoches, a escondidas del pueblo que dijo no, se aprobó la Ley de zonificación minera. Ahora pretenden aprobar el proyecto de ley de pesca 140/20 pero no lo permitiremos. Nos mantenemos en estado de alerta y movilización como se resolvió en el plenario provincial del Stia en contra del tratamiento del proyecto legislativo. ¡No pasarán sobre nuestros derechos! Esta es la consigna de los trabajadores y trabajadoras del Stia de todo el Chubut. Con el apoyo de la CGT VIRCH y Puerto Madryn, el Stia se prepara para evitar que se trate este proyecto que solo beneficia a unos pocos empresarios.

¡Sin consenso y con quita de derechos esta ley representa un tremendo perjuicio a las y los trabajadores de la pesca!

¡En unidad y lucha defendamos nuestros derechos!

El titular de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky, presentó el 20 de diciembre un Proyecto de declaración para conmemorar a las víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, al considerar que el gobierno nacional que encabezó Fernando de la Rúa y gobiernos provinciales de entonces «ordenaron una salvaje represión estatal que terminó con la vida de 39 personas en todo el país» y que «al día de hoy, la mayoría de estos crímenes permanecen impunes».

Fuentes: Prensa CONADU Histórica, Diario Hoy, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, APU, Anred, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Agencia FARCO, Télam, Clarín