PANORAMA SINDICAL ACTUALIZADO AL 3.2.2022

驴El cuco se transform贸 en hada?

Mario Hernandez

Para el titular del Banco Central, Miguel Angel Pesce, no estamos ante 鈥渦n acuerdo recesivo鈥. En realidad el acuerdo todav铆a no se conoce. Lo que se sabe es que el FMI cogobernar谩 Argentina revisando las cuentas p煤blicas cada tres meses y que el gobierno acept贸 bajar el d茅ficit a 0 en cuatro a帽os. Eso equivale a U$S 13.000 millones.

Seg煤n declaran los funcionarios de Econom铆a, incluyendo al propio Guzm谩n, el acuerdo proyectado implica reducir m谩s el d茅ficit fiscal primario, que deber谩 pasar a un 2,5% este a帽o, luego al 1,9% en 2023, a un 0,9% en 2024 y a 0% en 2025. Para graficar el impacto, cada punto porcentual del PBI -en valores actuales- ronda los U$S 4.000 millones. Solo en lo presupuestado para el a帽o en curso, se estima que la poda deber铆a rondar los 400.000 millones de pesos. Como parte del acuerdo, adem谩s, se restringir谩 la emisi贸n monetaria y habr谩 una devaluaci贸n del peso que haga que la brecha cambiaria no supere el 30% (la cotizaci贸n del d贸lar importador oficial y los financieros o el paralelo actualmente es de m谩s del 100%). Desde Econom铆a aseguran que el ajuste y la devaluaci贸n ser谩n 鈥済raduales y sin saltos鈥. Lo cierto es que estos recortes que, seg煤n el oficialismo, no son tan dr谩sticos como el FMI hubiera querido y supuestamente excluyen reformas estructurales como la laboral o previsional, se montan sobre un terreno arrasado: los niveles de pobreza en nuestro pa铆s se ubican por encima del 40%, y entre ni帽xs y adolescentes, superan el 50%.

Mientras se despotrica contra el macrismo, se reconoce una deuda inmoral y usuraria; adem谩s, se acepta nueva deuda para poder hacer frente a los vencimientos impagables de los pr贸ximos dos a帽os y medio. A su vez, se avalan 鈥渕isiones t茅cnicas鈥 del FMI que, con una frecuencia trimestral, auditar谩n las cuentas y el ajuste de manera vinculante. Es decir, que ante incumplimientos que el Fondo considere, podr谩n frenar el suministro de pr茅stamos que sirvan para refinanciar la impagable deuda que contrajo el gobierno macrista. Se trata de un verdadero cogobierno con el FMI y el peligro permanente de una nueva crisis y cesaci贸n de pagos.

La CTA Aut贸noma se convirti贸 en la primera central sindical en cuestionar el preacuerdo al que lleg贸 el Gobierno Nacional y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

芦Reafirmamos nuestra posici贸n de que antes de continuar pagando o aceptar nuevos programas de refinanciaci贸n debe investigarse la forma irregular en que este pr茅stamo (el m谩s abultado en la historia del FMI) fue otorgado con responsabilidades administrativas, pol铆ticas y de pol铆tica econ贸mica tanto en la anterior gesti贸n como en el propio organismo internacional禄, se帽alaron los cete铆stas.

芦Los programas del FMI no tienen por objetivo recuperar condiciones virtuosas de desarrollo econ贸mico, sino que se generen excedentes para pagar esa deuda por lo que queda en claro que el Estado deber谩 impulsar un ajuste importante, ceder soberan铆a en materia de pol铆ticas fiscales, monetarias y financieras. Las propias declaraciones del ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, afirmando que se ha conseguido el mejor acuerdo que se podr铆a conseguir, evitando dar un salto al vac铆o, no hacen m谩s que adelantar que se abre un trayecto de ajustes y condicionamientos para nuestro pa铆s禄, agreg贸 la Central.

EL comunicado, con la firma de Ricardo Peidro, Hugo 芦Cachorro禄 Godoy y Claudia Baigorria, asegura que 芦Argentina desembolsar谩 1.100 millones de d贸lares entre hoy y el pr贸ximo martes llevando las reservas l铆quidas del BCRA a un piso realmente peligroso禄.

Para los cete铆stas 芦Argentina entra en un sendero de ajuste para llegar al d茅ficit cero en el 2025 (recordar que ante los gobernadores Guzm谩n dec铆a que esa meta era inalcanzable). Este sendero de ajuste profundizar谩 el que ya llevaba adelante la ejecuci贸n presupuestaria antes del acuerdo禄.

芦En definitiva, de pasar a denunciar al FMI y la administraci贸n anterior, Argentina opta por el camino de refinanciar un pr茅stamo fraudulento, asumiendo un sendero de ajuste y resignando soberan铆a禄, concluyeron.

Por su parte, el secretario general de la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (UTEP), Esteban 芦El gringo禄 Castro, respald贸 el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al se帽alar que 芦permitir谩 estirar plazos de vencimientos de pagos y eso posibilitar谩 que el pa铆s crezca y se genere trabajo禄.

El titular de la UTEP -el primer sindicato conformado por distintos movimientos sociales- resalt贸 adem谩s que 芦el Gobierno Nacional tuvo la estrategia de no dejarse apretar por nadie y la fue llevando hasta que hizo el acuerdo m谩s conveniente禄.

En una r谩pida respuesta a los anuncios del pasado viernes, cuando el Gobierno nacional anunci贸 que tomar谩 nueva deuda para pagar hasta el 煤ltimo d贸lar de la deuda contra铆da por Macri, luego de avanzar en un principio de acuerdo con el FMI que implicar谩 muchos a帽os m谩s de ajuste y entrega, este lunes referentes de decenas de organizaciones se dieron cita en Parque Lezama.

Con una bandera de fondo que dec铆a 鈥淏asta de ajuste. No al pago de la deuda. Fuera el FMI鈥, m谩s de cincuenta oradores se sucedieron en el uso de la palabra, bajo la coincidencia de coordinar una masiva movilizaci贸n a la Plaza de Mayo el martes 8 de febrero a las 18:00, para rechazar este nuevo acuerdo.

La convocatoria fue impulsada por el espacio 鈥淔uera FMI鈥 que hab铆a protagonizado ya una multitudinaria movilizaci贸n el 11 de diciembre pasado.

Estuvieron presentes en la reuni贸n dirigentes y personalidades del Frente de Izquierda y los Trabajadores 鈥 Unidad y de Autoconvocados contra la deuda, Libres del sur, Marabunta, Venceremos, Basta de Falsas Soluciones y el Nuevo MAS, entre otros.

Trabajadores de Garbarino marcharon al Ministerio de Trabajo de la Naci贸n

Trabajadores de Garbarino en Lucha marcharon el mi茅rcoles 26 de enero al ministerio de Trabajo de la Naci贸n, donde ser铆an recibidos por funcionarios de esa cartera, quienes los convocaron luego del corte por m谩s de cuatro horas que los despedidos y las despedidas llevaron adelante el lunes 24 en el Puente Pueyrred贸n.

La empresa, que encabeza Carlos Rosales, adeuda los salarios de m谩s 4.000 empleados y empleadas desde abril de 2021, adem谩s de la obra social y ART.

El lunes 24, trabajadores y trabajadores de la cadena de electrodom茅sticos Garbarino organizaron cortes simult谩neos en distintos puntos del pa铆s para visibilizar la grave situaci贸n que viven desde el a帽o pasado.

芦Esta lucha viene desde hace dos a帽os cuando Carlos Rosales compr贸 la empresa. En abril nos dejaron de pagar el sueldo y en diciembre nos despidieron禄, se帽al贸 Vanesa, trabajadora de Garbarino que se desempe帽aba en la sucursal de Lan煤s. 芦Garbarino no es solamente los locales de electrodom茅sticos, sino que es un grupo que incluye otras empresas como CompuMundo, Garbarino Viajes, entre otras禄.

En diciembre pasado, el ministerio de Trabajo de la Naci贸n y la Federaci贸n Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un acuerdo 芦para proteger a 1.800 trabajadores despedidos de Garbarino禄. Pero nada de esto se concret贸.

芦Nos recibi贸 Alberto (Fern谩ndez), nos dijo que no nos 铆bamos a quedar solos, que se iban a conservar las fuentes de trabajo y a conseguir inversores. Pero el d铆a que est谩bamos reunidos con el Presidente echaron a 600 compa帽eros. El mes siguiente, el 13 de noviembre, nos reunimos con (el ministro de Desarrollo Productivo, Mat铆as) Kulfas y en ese mismo momento llegaron 2.000 telegramas m谩s de despido禄, explic贸 desde el corte del Puente Pueyrred贸n Luis, empleado de la sucursal Escobar de Garbarino.

芦El sindicato de Comercio siempre acompa帽贸 a la empresa, jam谩s a nosotros禄, agreg贸 en relaci贸n al accionar del gremio que conduce Armando Cavalieri. 芦Primero echaron a 50 personas, no pas贸 nada. Despu茅s echaron a 600 trabajadores, no pas贸 nada. Finalmente echaron a 2.000 personas pero el sindicato tampoco hizo nada禄.

芦Nosotros en principio quer铆amos conservar nuestras fuentes de trabajo. Pero ahora buscamos el pago de los sueldos adeudados y que nos reciba alguien del Gobierno. En diciembre nos recibieron los secretarios de los secretarios y nos dijeron que no nos pod铆an dar ninguna respuesta porque no eran los que tomaban las decisiones禄, agreg贸 Luis.

Trabajadores de la salud

El jueves 27 de enero, a las 15:00, fue la primera paritaria 2022 a la que convoc贸 el gobierno bonaerense en el marco de la Ley 10.430 (estatales). En tanto, el gremio de profesionales de la salud p煤blica bonaerense (CICOP) anticip贸 que solicitar谩 tambi茅n la inmediata convocatoria a su propia paritaria de la Ley 10.471 (carrera profesional hospitalaria) una vez finalizada la discusi贸n actual.

鈥淎dem谩s de reclamar un aumento que nos proteja del proceso inflacionario, desde CICOP vamos a exigir al estado provincial una propuesta salarial que contemple la enorme sobrecarga laboral que ha sufrido nuestro sector desde que comenz贸 la pandemia. Resulta indispensable que el Equipo de Salud -que hoy vuelve a estar sobre exigido por una tercera ola de proporciones- sea reconocido esta vez de forma justa y acorde a la tarea realizada鈥, expresaron desde el gremio.

鈥淐omenzamos el 2022 con una tercera ola que vuelve a tensionar al sistema de salud. Si bien la mayor demanda se encuentra en las guardias y centros de testeo, comienza a registrarse un aumento en el n煤mero de internaciones en salas generales y en unidades de terapia intensiva. Habr谩 que seguir de cerca todas las variables durante las pr贸ximas semanas para evaluar el impacto sobre todo el sistema de salud, que podr铆a ser nuevamente significativo si transitamos una meseta elevada y prolongada鈥, agregaron.

Respecto a las luchas sindicales distritales de CICOP, destacaron: 鈥淢ientras que en la provincia comenzaremos a negociar la pauta salarial para 2022, en muchos municipios a煤n esperamos que se convoquen a los trabajadores de la salud para cerrar el a帽o 2021, y en muchos de ellos ni siquiera se ha pagado un bono de fin de a帽o. Estas asimetr铆as salariales generan enormes dificultades para sostener los equipos de trabajo y acent煤an a煤n m谩s la fragmentaci贸n del sistema de salud鈥.

El a帽o pasado, el Poder Ejecutivo logr贸 acordar con todos los trabajadores estatales, con los maestros y con los empleados judiciales, pero la paritaria de los m茅dicos de los hospitales provinciales fue cerrada por decreto.

El viernes 28 de enero, en horas de la ma帽ana, personal del Hospital de Ni帽os de Tucum谩n autoconvocado llev贸 a cabo una manifestaci贸n. El reclamo fue por aumento salarial, pase a planta de los trabajadores precarizados y denunciaron sobrecarga laboral.

鈥淣uestro principal reclamo es el aumento de sueldo, el a帽o pasado la inflaci贸n fue del 51% pero el aumento que nos dieron fue del 35%, adem谩s nos dieron bonos que son una verg眉enza y no nos alcanza para nada. Las y los trabajadores de Hospitales hacemos 15 o 20 guardias mensuales y muchos trabajan en el sector privado para llegar a fin de mes. Nosotros queremos una recomposici贸n salarial que recupere lo perdido y queremos que supere a la inflaci贸n que se proyecta para este a帽o para dejar de trabajar tanto. Los 煤ltimos meses nos recargamos much铆simo por la cantidad de pacientes COVID y de otras patolog铆as tambi茅n, m谩s politraumatismos y accidentes. A pesar de ser un hospital de referencia COVID para ni帽os en todo el noroeste argentino, no cobramos el adicional que s铆 se cobra en otros hospitales de referencia鈥, se帽alaron las enfermeras.

鈥淓n estos d铆as de enero tuvimos guardias de 350 pacientes, 584 registros de pacientes que desde el 10 de enero que fueron atendidos por solo 6 enfermeras, la mitad de ellas recargadas del d铆a anterior, 3 m茅dicos tambi茅n recargados, ese es el plantel que nos qued贸 dadas las bajas por contagios de covid, este mes rebalsamos鈥, agregaron.

鈥淨ueremos que el gobierno se comprometa, tomen la responsabilidad y nos cumplan, as铆 como nosotros cumplimos poni茅ndole el hombro a la pandemia. Cuando sean las paritarias nosotros no vamos a mendigar, vamos a pedir lo que nos corresponde, no estamos pidiendo que nos regalen $5.000, $10.000 o $15.000. Nosotros queremos cobrar nuestro trabajo, no podemos seguir cobrando menos que la inflaci贸n, tenemos un b谩sico promedio de $21.000, para poder alcanzar la canasta b谩sica nos vemos obligados a hacer 20 guardias. Si queremos alcanzar la canasta familiar tenemos que ir a trabajar al privado o asistir pacientes a domicilio鈥, finalizaron.

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de la provincia de Santa Fe denunci贸 que en distintos hospitales presionan a trabajadores y trabajadoras a asistir a sus puestos a pesar de tener s铆ntomas de covid 19. Agregan que esto se da en medio de la tercera ola de contagios, con un aumento vertiginoso en las consultas que encuentra a cientos de profesionales enfermxs o aisladxs, con la consecuente sobrecarga de trabajo para el resto del equipo de salud.

鈥淓s inadmisible que se exponga a la poblaci贸n de esta manera, y mucho menos que se pretenda que un trabajador de la salud que tiene s铆ntomas tenga que ir a cumplir funciones porque la ministra no pone los recursos econ贸micos para contratar m谩s personal鈥, plante贸 el titular de SiPrUS, Diego Ainsuain.

Denuncian tambi茅n que no se cubren las licencias por vacaciones lo que sumado a lxs contagios provoca que servicios cr铆ticos no puedan garantizar las atenciones necesarias: 鈥淓s perverso que suspendan la atenci贸n de otras patolog铆as que hace dos a帽os vienen postergadas, o que nos obliguen a tener que definir qui茅n se atiende o qui茅n no. Tienen la soluci贸n en sus manos: incorporar m谩s personal con condiciones dignas, ofrecer ampliar de manera permanente las cargas horarias, y aumentar de manera extraordinaria el pago de los reemplazos eventuales鈥.

El diputado nacional Hugo Yasky present贸 en el Congreso un Proyecto de ley para la ratificaci贸n del Convenio 149 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) sobre el personal de Enfermer铆a, que reconoce 芦su aporte en las tareas de cuidado y considera sus necesidades y derechos laborales禄.

La iniciativa lleva la firma de los legisladores Pablo Carro, Walter Correa, M贸nica Macha, Gabriela Cerruti, Rosana Bertone, Laura Russo, Itai Hagman y Juan Emilio Ameri.

芦Se trata, especialmente, de establecer normas de trabajo decente, elevando el perfil profesional y el peso pol铆tico del personal de Enfermer铆a, proporcionando incentivos a estos profesionales para que sigan desempe帽ando sus funciones禄, seg煤n los argumentos y fundamentos del Proyecto de ley presentado por el titular de la CTA de los Trabajadores.

Adem谩s, dispone la necesidad de que todo pa铆s que ratifique dicho Convenio deber谩 mejorar las disposiciones legislativas existentes en materia de higiene y seguridad del trabajo adapt谩ndolas a las caracter铆sticas particulares del trabajo del personal de Enfermer铆a y del medio en que 茅ste se realiza.

Entre otros aspectos, el articulado destaca que se tomar谩n las medidas necesarias para proporcionar al personal de Enfermer铆a: una educaci贸n y una formaci贸n apropiadas al ejercicio de sus funciones; y condiciones de empleo y de trabajo, incluidas perspectivas de carrera y una remuneraci贸n, capaces de atraer y retener al personal en la profesi贸n.

A su vez, establece que el personal de Enfermer铆a deber谩 gozar de condiciones por lo menos equivalentes a las de los dem谩s trabajadores, incluidas la reglamentaci贸n y la compensaci贸n de las horas extraordinarias, las horas inc贸modas y penosas y el trabajo por turnos; descanso semanal; vacaciones anuales pagas; licencia de educaci贸n; licencia de maternidad; licencia de enfermedad y seguridad social.

Adoptado por la 63陋 Reuni贸n de la Conferencia Internacional del Trabajo del 21 de junio de 1977, el convenio citado por Yasky establece 芦normas de trabajo decente, elevando el perfil profesional y el peso pol铆tico del personal de Enfermer铆a, proporcionando incentivos a estos profesionales para que sigan desempe帽ando sus funciones禄.

Si bien el convenio internacional fue redactado hace m谩s de cuarenta a帽os, la OIT lo clasific贸 en el 2002 como uno de los instrumentos que no ha perdido actualidad y reafirm贸 su pertinencia respecto de la realidad social y econ贸mica de aquel momento.

Todo ello, en armon铆a con el contenido de la Resoluci贸n WHA 54.12 adoptada en 2001 por la Asamblea Mundial de la Salud sobre el fortalecimiento de la Enfermer铆a y la Parter铆a.

芦En los tiempos que corren, m谩s que nunca los gobiernos registran la gravedad provocada por la escasez de personal calificado y la utilizaci贸n inadecuada del personal de Enfermer铆a existente, todo lo cual constituye un obst谩culo para el desarrollo de servicios de salud eficaces禄, destac贸 el Proyecto de Yasky

Telecom y SATSAID firman un acuerdo con sabor a reforma laboral

Reproducimos las palabras de un trabajador:

Telecom hace meses viene trabajando con empleados con convenio de UOCRA con salarios a la mitad de quienes estamos en SATSAID, y tienen condiciones p茅simas y sin que nuestra conducci贸n diga ni haga absolutamente nada. La cuenta para la empresa es sencilla, si el grueso del trabajo empieza a pasar a compa帽eros que trabajan en condiciones m谩s precarias que las nuestras, no hay mejor excusa para presionar en bajar condiciones amenazando con despedir.

Bajo estas condiciones, las primeras asambleas donde se nos informaba esta situaci贸n ya hac铆an prever lo que termin贸 firm谩ndose en esta semana que pas贸. La conducci贸n del sindicato desde un principio plante贸 que 鈥渓a situaci贸n era muy dif铆cil鈥, que 鈥渋ban a hacer lo posible por mantener los puestos de trabajo en la negociaci贸n a cambio de lo que fuera necesario鈥 y un sinf铆n de frases que solo dec铆an una cosa: entregar m谩s condiciones de trabajo.

Finalmente la f贸rmula fue muy similar al acuerdo firmado por el SMATA en Toyota hace algunos meses: a cambio de firmar 鈥4 a帽os sin despidos鈥, la empresa avanza en reducir la jornada laboral una hora al d铆a de la semana manteniendo los dos s谩bados mensuales de trabajo y cambiando esos s谩bados por francos compensatorios durante la semana h谩bil. Lo que en los hechos significa una reducci贸n salarial de entre 15.000 y 20.000 pesos mensuales dependiendo la categor铆a y que significa, meses antes o meses despu茅s, un a帽o sin aumento salarial (e incluso baja salarial en algunos casos), despu茅s de venir de un 2021 con una inflaci贸n de m谩s del 50%.

Se trata de un acuerdo que solo favorece a las empresas y sus ganancias. Aumentando la precarizaci贸n y tercerizaci贸n, y entregando conquistas del convenio colectivo, abaratando costos imponi茅ndonos a los laburantes que paguemos los efectos de la crisis en curso.

La resignaci贸n, la evasiva a pelear en com煤n tanto con los compa帽eros tercerizados de UOCRA, como con los trabajadores del convenio de telef贸nicos, ya son una constante de parte de la conducci贸n nacional del SATSAID. Este acuerdo no nace de un repollo. Es parte de sucesivas entregas desde agregar dos categor铆as m谩s bajas en tercerizados (la 10 y la 11) y eliminar la m谩s alta (la 6) en 2017; de no pelear por incluir a los tercerizados de UOCRA en el mismo convenio, de tener un salario b谩sico que apenas es la mitad del salario de bolsillo que cobramos que est谩 鈥渋nflado鈥 por horas extra obligatorias que ahora son la moneda de cambio de la 鈥渆stabilidad laboral鈥.

La etapa que se viene con la Argentina del FMI exige que los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones dejemos de pelear separados entre tercerizados y efectivos, o telef贸nicos y de la televisi贸n, o de un gremio u otro. De esta manera lograr铆amos tener la fuerza para imponerles a estas multimillonarias empresas un convenio 煤nico y la planta permanente de todos los trabajadores del rubro. Somos los que manejamos el conjunto de las palancas de las telecomunicaciones, tenemos una fuerza enorme que est谩 dividida con la complicidad de las conducciones sindicales.

En Mera Solutions aumentan los contagios y empeoran las condiciones de trabajo

Mera Solutions es una empresa que presta servicios de call center para Visa, Edesur, Farmacity, Lojack, Mater Dei, ADT, entre otras; teniendo m谩s de 3.000 mil empleados en sus instalaciones. Los que trabajan presencialmente denuncian que no se cumplen los protocolos de Covid. Seg煤n un trabajador 鈥渃asi no hay protocolos. S贸lo te toman la temperatura en la entrada pero despu茅s trabajamos todos uno al lado del otro. Compartimos los espacios y las vinchas.鈥

En relaci贸n a los protocolos un operador telef贸nico nos afirma que 鈥淣os hacen ir aunque seamos contacto estrecho. Nosotros mismos limpiamos nuestras compus y nuestras vinchas. Y a menos que tengas s铆ntomas no te podes ir a hisopar. Y hasta que no des positivo, no se les informa a tus compa帽eros que son contacto estrecho. En algunos casos ni siquiera se les informa. As铆 nos exponen a todos porque casi todo el piso tiene contacto estrecho. Vamos a trabajar todos los d铆as y nos contagiamos ah铆, exponiendo a nuestras familias. Es como si no vieran la situaci贸n del pa铆s鈥, y agreg贸 鈥渘osotros ya trabajamos todo el a帽o pasado con homeoffice, poniendo nuestra internet y nuestra luz, nuestra compu y todo.鈥

A nivel nacional decenas de trabajadores de distintos call center suman denuncias parecidas alrededor de las condiciones de trabajo, los escasos protocolos contra el Covid y los malos salarios. As铆 lo demostraron el lunes 24 con cientos de tweets como una medida para visualizar su situaci贸n y enfrentar los atropellos de las empresas.

Aumento para trabajadoras de casas particulares

Desde el 1潞 de enero rige el 7% de aumento en los salarios de las trabajadoras de casas particulares, con el cual, los ingresos de una empleada que realiza tareas generales de limpieza, lavado, planchado, cocci贸n y otras tareas hogare帽as, no llegar谩n a 35.000 pesos mensuales.

Esto equivale a menos de la mitad de la canasta b谩sica total calculada por el INDEC para un grupo familiar integrado por dos personas adultas y dos menores.

El sector del trabajo de casas particulares est谩 conformado por el 16,5 % del total de las mujeres ocupadas y el 21,5 % del total de las asalariadas, representando, junto con la educaci贸n, los servicios sociales y el sector salud, las 谩reas donde se concentran las mujeres trabajadoras. En este rubro, espec铆ficamente, el 98,8% de los trabajadores son mujeres, convirti茅ndose en la segunda rama de mayor ocupaci贸n femenina: m谩s de un mill贸n y medio de trabajadoras, entre la cuales, el 44,2% son jefas de hogar.

El 铆nfimo aumento que rige desde principios de este a帽o, tambi茅n alcanza a quienes realizan tareas de cuidado no terap茅utico y asistencia de ni帽as, ni帽os o adultos mayores.

En todos los casos, este m铆nimo salarial es para aquellas trabajadoras que desempe帽en una jornada laboral de tiempo completo, esto es, el equivalente a 48 horas semanales, es decir 8 horas diarias de lunes a s谩bado. Seg煤n la resoluci贸n 1/2020 de la Comisi贸n de Trabajo en Casas Particulares, a partir de las 24 horas semanales, se debe percibir un salario proporcional a las horas trabajadas. Pero, por menos de ese tiempo, se establece un valor por hora que, con el incremento, qued贸 establecido en 256 pesos.

Esto, por supuesto, siempre y cuando las trabajadoras se encuentren registradas. Sin embargo, en Argentina, el 70% de quienes trabajan en el sector, lo hacen de manera irregular, a pesar de que el gobierno presentara el a帽o pasado el plan Registradas que se trataba de un subsidio a los empleadores para alentarlos a cumplir con las leyes laborales.

A pesar de que el programa se present贸 como una iniciativa a favor de las trabajadoras, lo cierto es que s贸lo estipula que el Estado cubrir铆a -para los empleadores- un porcentaje de entre el 30% y el 50% del sueldo durante 6 meses, cuando se pagara a trav茅s de ANSES. Esto es v谩lido para las trabajadoras que cumplen con un m铆nimo de 12 horas semanales en el mismo hogar. Para los verdaderos beneficiarios, s贸lo se exige que mantengan la contrataci贸n de la empleada por un m铆nimo de 4 meses m谩s despu茅s de que se termine el subsidio estatal.

A pesar del incentivo, el 70% de las trabajadoras de casas particulares no est谩 registrada y trabaja en condiciones de precarizaci贸n e irregularidad.

Vitivin铆colas

La agrupaci贸n de Trabajadores Vitivin铆colas Autoconvocados asisti贸 este 31 de enero al Nudo Vial de Mendoza, en el marco del D铆a del Trabajador Vitivin铆cola celebrado cada 1掳 de febrero.

鈥淪iendo nosotros el principal motor de la industria mendocina, mientras los empresarios cosechan con palas la plata en un a帽o que marc贸 un r茅cord en las exportaciones de las bodegas alcanzando los 817 millones de d贸lares solo en vinos fraccionados, nosotros los trabajadores tenemos sueldos de hambre que todav铆a no llegan a los 40.000 pesos.

Las y los trabajadores vitivin铆colas seguimos estando entre los peores pagos de la provincia, sufrimos el trabajo precarizado y en negro con el mecanismo de las cooperativas truchas, y tantas otras injusticias m谩s, cuando somos quienes verdaderamente hacemos posible la Vendimia, algo que sabemos tanto los trabajadores como todo el pueblo de Mendoza.

Compa帽eros, ante las maniobras de las patronales que buscaron durante todo el a帽o pasado amedrentarnos despidiendo compa帽eros en algunas bodegas y vi帽as por el simple hecho de no gustarle que reclamemos por lo que es justo, que nos amenazan a quienes solamente alzamos la voz y buscamos representar a nuestros compa帽eros de trabajo. Y las maniobras de quienes desde el lugar en los sindicatos buscan dividirnos y con ello debilitar nuestra lucha llamamos a la m谩s amplia unidad de los trabajadores.

Llamamos a los trabajadores y al pueblo de Mendoza a redoblar el apoyo a nuestra lucha y los esperamos para este 31 de enero, porque 隆si ganamos los vitivin铆colas, ganamos todos! Si ganamos los vitivin铆colas, le podemos mostrar a otros sectores de trabajadores que uni茅ndose desde abajo y peleando, tambi茅n pueden ganar.

Este 31 de enero a las 10 horas compa帽eros y compa帽eras, la familia vitivin铆cola de Mendoza tiene que dar una demostraci贸n de que sigue de pie, y no est谩 dispuesta a dar un paso atr谩s en las conquistas que obtuvimos鈥, rezaba la convocatoria.

Por su parte, la Federaci贸n de Obreros y Empleados Vitivin铆colas y Afines (FOEVA) acord贸 un extra en febrero de 10% en conceptos no remunerativos, a pagarse en cuotas y la paritaria anual empieza a mediados de ese mismo mes.

Guido 脕lvarez, secretario general de Foeva Mendoza, afirm贸 que est谩n en sinton铆a con los reclamos: 鈥淭enemos una visi贸n similar a la que est谩n planteando los Autoconvocados, porque sabemos que es la realidad que est谩n viviendo hoy en d铆a los trabajadores. Todos esos reclamos los venimos tratando con la patronal. Si bien no nos invitaron, esperamos que esta manifestaci贸n d茅 resultado porque el beneficio lo van a tener los trabajadores, que es lo que nosotros tambi茅n queremos鈥.

En relaci贸n a la futura paritaria, 脕lvarez se帽al贸: 鈥淧ara la nueva paritaria de 2022/2023 queremos superar el porcentaje del a帽o pasado, para poder llegar a la canasta b谩sica, que es lo que los trabajadores nos est谩n pidiendo. Un trabajador vitivin铆cola, enla categor铆a de obrero com煤n en bodega, en el mes de febrero, va a quedar en $42.440,92 brutos, muy lejos de la canasta b谩sica禄. Y ampli贸: 芦De todos modos, s贸lo un 10% cobra ese salario, porque un 90% de trabajadores en bodega tienen categor铆a de especializados, ya que la sistematizaci贸n de los procesos en las bodegas requieren personal para el funcionamiento de m谩quinas, es decir, quela mayor铆a cobra de $46.000 para arriba鈥.

Sobre la tercerizaci贸n, 脕lvarez afirm贸: 芦Estamos luchando con esto desde hace un a帽o pero es lento porque la ley ampara este tipo de contrataci贸n, son empresas avaladas por el ministerio de Trabajo, que adem谩s contratan en blanco. Una eventualidad no puede durar m谩s de 3 meses, sino es un fraude laboral. As铆 que tratamos de buscar la vuelta para que estos trabajadores pasen a planta. Hemos hecho ya en algunas bodegas el traspaso鈥, afirm贸.

Pesquera Cabo V铆rgenes

Los trabajadores y trabajadoras de la pesquera Cabo V铆rgenes de Rawson, despedidos a fines de diciembre pasado, en plenas fiestas, lanzaron una importante campa帽a para visibilizar su lucha y sumar solidaridad. La principal exigencia es la preservaci贸n de los puestos de trabajo y el rechazo a los planes de la empresa de efectuar los despidos. Pero tambi茅n muestra los derechos laborales avasallados durante a帽os.

Actualmente se encuentran en sus puestos de trabajo debido a que la subsecretar铆a de Trabajo provincial dict贸 la conciliaci贸n obligatoria desde fines de diciembre tras los bloqueos realizados al puerto de Rawson y al muelle propio de la pesquera, tras conocerse los despidos. Pero la empresa dej贸 en claro que quiere avanzar con los despidos definitivamente.

A la campa帽a se sumaron apoyos importantes desde otras f谩bricas pesqueras de la regi贸n como Fyrsa, Veraz e Iberpesca que expresaron 鈥淵o acompa帽o a los compa帽eros de Cabo V铆rgenes despedidos injustamente. No est谩n solos鈥.

Asimismo, enviaron un saludo las trabajadoras de la cooperativa La Nirva, ubicada en Buenos Aires y que se encuentra en lucha ante la amenaza de desalojo, expresaron: 鈥淧ara Cabo V铆rgenes nuestra solidaridad, los apoyamos en su lucha. Est谩n luchando por su trabajo as铆 como nosotros tambi茅n estamos luchando. Le damos todo nuestro apoyo desde ac谩 de Buenos Aires鈥.

El jueves se desarrollar谩 la 煤ltima reuni贸n. Tras varias postergaciones la empresa est谩 decidida en avanzar con los despidos ante la inacci贸n del secretario regional del sindicato, Fabi谩n Molina, que nada ha hecho por impulsar esta pelea para que triunfe.

Tanto la empresa como la c煤pula sindical apuestan a que la situaci贸n quede contenida en cuatro paredes pero fueron los mismos trabajadores los que en todo momento pusieron todo para que la lucha se visibilice: lo hicieron con la medida de no realizar horas extras para mostrar que les incumpl铆an los derechos adquiridos por Convenio colectivo de trabajo o cuando realizaron los importantes bloqueos en el puerto de Rawson. Y lo hacen ahora con la campa帽a que busca solidaridad y que ya ha despertado adhesiones en otras f谩bricas pesqueras.

La gran rebeli贸n obrera y popular de diciembre, que logr贸 frenar la ley de zonificaci贸n minera de Arcioni en Chubut, tambi茅n demostr贸 que los sindicatos de la pesca tienen todo el potencial de fuego para lograr la continuidad laboral de las y los trabajadores de Cabo V铆rgenes as铆 como pelear por los derechos laborales avasallados durante a帽os y la precarizaci贸n que sufren todos los trabajadores de la pesca. Por eso tienen que ponerse a la cabeza de esa pelea. Que solo ser谩 posible si se desarrollan en las f谩bricas y en las calles la unidad, la movilizaci贸n, la coordinaci贸n y la solidaridad, con llamado a paro y asambleas en apoyo a Cabo V铆rgenes para ganarle a la patronal de Eduardo del R铆o pero tambi茅n mostrar que es posible torcerles la mano a los empresarios que buscan aumentar sus ganancias a costa de los trabajadores.

Ferrum

Los trabajadores de la f谩brica de sanitarios ubicada en la localidad de Villa Rosa realizaron una medida de fuerza en varios sectores como respuesta a 5 suspensiones que llev贸 adelante la patronal. Tambi茅n exigen al Sindicato Ceramista que se haga presente y apoye el reclamo de los obreros por un aumento del 25% en la paritaria y la reincorporaci贸n de los suspendidos.

Seg煤n algunos testimonios de trabajadores, la gerencia hab铆a realizado pagos de horas de m谩s por error, previo a las vacaciones. Luego comenzaron a descontarlo, por lista y sin previo aviso, en algunos casos hasta $24.000 en una sola vez.

Esta medida provoc贸 la bronca de alrededor de 120 operarios, quienes iniciaron el reclamo de aumento salarial y decidieron trabajar a reglamento desde el jueves pasado. Adem谩s, en sectores como colado directamente fueron al paro en el turno ma帽ana, consiguiendo el apoyo de otros sectores de la f谩brica.

Ante esta acci贸n, la empresa est谩 amenazando con suspensiones masivas e impidi贸 el ingreso de cinco obreros, lo que motiv贸 el paro total de actividades acompa帽ado por el grueso de los trabajadores.

Durante el transcurso de la jornada los operarios le plantearon a la empresa que el aumento que les ofrecieron, un 8%, les parece insuficiente. Los obreros exigen un 25% de aumento y la reincorporaci贸n de los suspendidos; levantar谩n la medida de fuerza por 10 d铆as y, en caso de no tener respuestas favorables, tomar谩n acciones m谩s contundentes para visibilizar este atropello de la empresa.

La Nirva

En las puertas de la f谩brica las trabajadoras de La Nirva junto a vecinos, familiares, organizaciones sociales, agrupaciones pol铆ticas, organismos de DD HH y artistas realizaron un importante festival.

Varios artistas se acercaron para colaborar, entre otros, El Fondito, Salvajes, D煤o Seligra/Vianello, Conejo Negro y El Cabra (Las Manos De Filipi).

鈥淓stamos peleando por el No al desalojo en La Nirva. Y vamos a seguir pele谩ndola, no vamos a permitir qu茅 nos saquen nuestros puestos de trabajo鈥, dijo una de las trabajadoras desde las puertas de la f谩brica en Lomas del Mirador. 鈥淪omos 55 familias, de esas 40 mujeres鈥 sostenes de hogar y decididas 鈥渁 resistir el desalojo hasta las 煤ltimas consecuencias鈥, plantean convencidas de la pelea que est谩n dando.

Las trabajadoras durante la jornada realizaron un saludo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la pesquera Cabo V铆rgenes de Rawson, despedidos a fines de diciembre del 2021. Demostrando la clara solidaridad que hay entre quienes se encuentran luchando por sus derechos.

Por 煤ltimo los trabajadores agradecieron el acompa帽amiento que vienen teniendo de diferentes sectores y anunciaron una movilizaci贸n para el jueves 10/02 en contra del desalojo y d谩ndole continuidad a la pelea por mantener sus puestos de trabajo.

El pasado 2 de febrero, los concejales Natalia Hern谩ndez (PTS) y Juan Romero (PO) del Frente de Izquierda Unidad de La Matanza, presentaron en el Concejo Deliberante del distrito un proyecto de declaraci贸n contra el desalojo de los trabajadores de la f谩brica de Lomas del Mirador.

La Esperanza: bloquearon el ingenio en reclamo del ingreso de obreros temporarios

EL lunes pasado trabajadores del Ingenio La Esperanza realizaron una asamblea, ante el anuncio del Grupo Budeguer de que s贸lo ingresar谩n 105 azucareros del plantel de f谩brica.

La empresa a la cual el gobierno de Gerardo Morales entreg贸 el emblem谩tico Ingenio tras despedir a m谩s de 300 obreros y atacando las condiciones de quienes continuaron trabajando, pretende seguir avanzando en la tercerizaci贸n y precarizaci贸n laboral. Por eso, en el inicio de las tareas de reparaci贸n de f谩brica de cara a la zafra 2022, pretende reemplazar el plantel de obreros de f谩brica por tercerizados de contratistas.

Ante esta situaci贸n, trabajadores que ya deber铆an haber ingresado a trabajar se convocaron en los portones de f谩brica. El secretario general del SOEA, Sergio Ju谩rez, se hizo presente para solicitar a la administraci贸n el ingreso de los azucareros. No fue recibido. Y durante la tarde, en asamblea definieron realizar el martes un bloqueo de portones de f谩brica, exigiendo el ingreso de los obreros temporarios y rechazando la tercerizaci贸n.

A partir de esta medida, la patronal se vio obligada a recibir a los representantes de los trabajadores, y se concret贸 el ingreso de gran parte del plantel. Pero contin煤an las gestiones para lograr el ingreso de la totalidad de los azucareros.

Movilizaci贸n contra la Corte Suprema

La movilizaci贸n que diversos sectores pol铆ticos, sociales, gremiales y de Derechos Humanos convocaron para el 1掳 de febrero contra la actual composici贸n de la Corte Suprema de Justicia tambi茅n puso en evidencia algunas diferencias hist贸ricas entre los distintos sindicatos.

As铆, mientras las organizaciones alineadas con el Frente Sindical por un Modelo Nacional fueron parte activa de la convocatoria y comprometieron su presencia, otros sectores vinculados a los gremios 鈥済ordos鈥 de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) prefirieron mantener su distancia, incluso cuando, como en el caso de la Uni贸n Obrera de la Construcci贸n (Uocra), se encuentran directamente perjudicados por la estrategia montada por el macrismo en la llamada 鈥淕estapo antisindical鈥.

El Frente Sindical, que nuclea a m谩s de 50 organizaciones incluyendo a las dos CTA y a algunos importantes gremios de la CGT, tuvo un rol destacado en la convocatoria. El propio Pablo Moyano, dirigente de Camioneros y flamante integrante del triunvirato de conducci贸n de la CGT, denunci贸 que en la administraci贸n de Cambiemos se 鈥渋nventaron causas y allanamientos鈥 para cargar contra los opositores, por lo que considera una 鈥渙bligaci贸n marchar ma帽ana para pedir una justicia independiente y democr谩tica y para que los jueces dejen de permanentemente fallar en favor de los sectores de poder鈥. El dirigente tambi茅n remarc贸 que hay m煤ltiples motivos para marchar contra el estado actual de la Justicia, ya que un trabajador hoy debe estar 鈥15 o 20 a帽os鈥 para cobrar una indemnizaci贸n en tanto que 鈥渆mpresarios o pol铆ticos de derecha鈥 obtienen fallos favorables de 鈥渇orma autom谩tica鈥.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional remarc贸 que la movilizaci贸n responde a 鈥渓a necesidad de terminar con un aparato de Justicia que, en su cabeza, est谩 permanentemente alineado detr谩s de los mandatos de los poderosos, que tiene pasillos y laberintos oscuros donde el poder de los intereses corporativos y de la derecha pol铆tica terminan imponi茅ndose鈥.

Rodolfo Aguiar, secretario adjunto nacional de la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado e integrante de la CTA Aut贸noma, sostuvo que los actuales integrantes de la Corte Suprema 鈥渟e tienen que ir鈥. 鈥淒eben renunciar porque cuentan con la reprobaci贸n de toda la sociedad. La connivencia que mantienen con algunos sectores pol铆ticos es alarmante ya que nunca garantizaron la divisi贸n de poderes. Tambi茅n son responsables del endeudamiento dolorosa con el FMI y la fuga de divisas鈥, concluy贸.

Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense, enfatiz贸: 鈥淓n el campo sindical fuimos muchas las organizaciones que sufrimos este padecimiento, esta persecuci贸n. Hay temas de fondo sobre los que avanzar, y para los cuales es necesario modificar la relaci贸n de fuerzas: y esto se consigue con la movilizaci贸n del pueblo y con instituciones leg铆timas, acompa帽ando al Gobierno鈥.

La marcha, que se replic贸 en 30 ciudades del pa铆s, se realiz贸 bajo la consigna 鈥淏asta de impunidad鈥 y exigir谩 鈥渆l fin del lawfare鈥, una estrategia de alianza entre pol铆tica, Justicia y medios que qued贸 claramente en evidencia con la reuni贸n con empresarios y agentes de inteligencia en la que el ex ministro de Trabajo de Mar铆a Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, propuso crear una 鈥淕estapo鈥 para perseguir a los gremialistas opositores al gobierno de Mauricio Macri.

Covid-19: no extender谩n la presunci贸n de enfermedad laboral pese a la presi贸n sindical

Por Mariano Mart铆n

El Gobierno resolvi贸 mantener por fuera del listado de enfermedades profesionales el coronavirus, como comenz贸 a suceder en el arranque del a帽o, por lo que la cobertura para trabajadores depender谩 de los dict谩menes de las comisiones m茅dicas. La decisi贸n fue confirmada en el Gabinete nacional pese a la presi贸n del camionero Pablo Moyano, que hizo una marcha de protesta, y los gremios que integran la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) para reclamar la extensi贸n de un decreto que garantizaba la cobertura mediante la ley de ART sin necesidad de constataci贸n previa.

El principal argumento para no extender el DNU 431/2021 que dej贸 de regir el 1掳 de enero es que, a diferencia del inicio de la pandemia, cuando reg铆an restricciones a la circulaci贸n y la mayor chance de contagio estaba en los lugares de trabajo de los asalariados considerados esenciales, en la actualidad los reportes oficiales dan cuenta de que el grueso de quienes contraen el virus lo hacen en el 谩mbito social a tono con la progresiva apertura de actividades. Y que, en comparaci贸n, a partir de la aplicaci贸n de protocolos, los lugares de trabajo se convirtieron en espacios m谩s seguros, siempre de acuerdo a la visi贸n oficial.

La controversia se instal贸 a partir del anuncio de Pablo Moyano de que marchar铆a a la sede del ministerio de Trabajo para exigir la pr贸rroga del decreto por entender que en la actualidad 鈥渓as ART dejan sin cobertura a los trabajadores y trabajadoras camioneros en caso de contraer covid鈥. En rigor, explicaron en la cartera laboral, la cobertura est谩 contemplada siempre y cuando el trabajador que alega haber contra铆do el virus en el 谩mbito laboral pruebe su caso ante las comisiones m茅dicas. En la CGT, que no acompa帽a el reclamo de Camioneros, admitieron que los tr谩mites ante las aseguradoras para viabilizar las coberturas se convirtieron en un pantano de burocracia que termina por desalentar el reclamo del asalariado.

El planteo de Moyano consigui贸 el aval de Mario Manrique, n煤mero dos del sindicato de mec谩nicos (Smata) y su principal aliado en la CGT, y de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en un encuentro del que participaron varios de sus referentes, como la judicial (Sitraju) y presidenta de la Comisi贸n de Legislaci贸n laboral de Diputados, Vanesa Siley, Carlos Minucci (Personal superior de empresas de energ铆a) y Cristian Jer贸nimo (Vidrieros), entre otros.

El hijo de Hugo Moyano apunt贸 sus cr铆ticas a Claudio Moroni, titular de la cartera laboral y responsable funcional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Seg煤n el dirigente, el ministro desoy贸 los reclamos hechos hasta ahora por una extensi贸n del decreto. Cerca del funcionario alegaron que la presunci贸n a favor de los trabajadores fue una decisi贸n 煤nica a nivel internacional adoptada por la Argentina y que rigi贸 durante toda la pandemia, hasta el 31 de diciembre pasado. Y que, pese a haber dejado de regir el decreto, la cobertura est谩 garantizada para quienes presentan sus casos con 茅xito ante las comisiones m茅dicas.

De todos modos admitieron que las demoras en el sistema de ART se convirtieron en una norma en la crisis sanitaria por lo que aseguraron estar en di谩logo con las aseguradoras, las C谩maras empresarias y la CGT para implementar un protocolo de pronta respuesta para los casos que se presentan ante las comisiones m茅dicas.

Fuertes aumentos de precios en enero

Despu茅s de terminar 2021 con 50,8 % de inflaci贸n, 2022 ya arranca con subas de precios en una larga serie de productos. Frutas, verduras, carne y harinas se encuentran entre los sectores m谩s afectados.

Seg煤n el Centro de Estudios Econ贸micos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), solo considerando los primeros 24 d铆as del mes, las subas en supermercados se ubican de la siguiente manera: Frutas y verduras lideran la lista con un 9,8 % de aumento. Por su parte las bebidas suben 4,3%, alimentos frescos 3,5%, hogar 2,8 %. Los alimentos secos aumentan un 2,8%. Dentro de este rubro, los productos que registran aumentos m谩s significativos son az煤car y edulcorantes (+9,0%), panificados (+5,0%) y aceites (+4,4%).

Seg煤n este estudio, las estimaciones para el conjunto de la inflaci贸n mensual quedar铆an por encima del 3 %.

La Secretar铆a de Comercio Interior da cuenta de una situaci贸n similar. Al registrar en supermercados del AMBA, durante los primeros veinte d铆as del mes, sobre 900 productos, una inflaci贸n promedio del 2,7 %.

A su vez, hay que considerar que los servicios digitales tambi茅n registrar谩n fuertes subas, a partir de los aumentos que llevar谩n adelante Personal, Claro y Movistar. Estos aumentos tambi茅n impactar谩n en la inflaci贸n de conjunto.

Audiencia p煤blica por el precio del gas: tarifazo y ajuste

Por Myriam Godoy Arroyo [1] y Jonatan Baldiviezo [2].

El Estado Nacional anunci贸 un incremento del 90% del precio del gas en el PIST por reducci贸n de los subsidios tal como lo hab铆a preanunciado el FMI sin menci贸n de ninguna propuesta de segmentaci贸n.

Este lunes 31 de enero se realiz贸 la audiencia p煤blica convocada por la Secretar铆a de Energ铆a a los efectos del tratamiento de la porci贸n del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que el Estado Nacional tomar谩 a su cargo en el marco del 鈥淧lan de Promoci贸n de la Producci贸n del Gas Natural Argentino- Esquema de Oferta y Demanda 202-2024鈥 aprobado mediante el Decreto N潞 892 de fecha 13 de noviembre de 2020. Solo 24 personas asistieron a esta audiencia que fue convocada en medio de las vacaciones con poca difusi贸n. Se decidi贸 no procurar que el debate sea m谩s amplio y m谩s democr谩tico considerando que esta decisi贸n afectar谩 a 45 millones de argentinos/as. En este tipo de Audiencias P煤blicas, el Estado Nacional parte de un valor de gas en el PIST que no pone en discusi贸n y que no tiene sus costos reales transparentados en ning煤n informe oficial. En esta audiencia se pretendi贸 que s贸lo se discuta cu谩l ser谩 el porcentaje del valor del gas en el PIST que pagar谩 el Estado Nacional y cu谩l el que pagar谩 la ciudadan铆a. En el inicio de la audiencia se propuso la reducci贸n de subsidio que implicar谩 un aumento del 91% sobre la porci贸n que paga el usuario por el gas suministrado. Este aumento repercutir谩 entre el 34% y el 49% de aumento en la factura (porque en la factura se paga adem谩s el costo de transporte, distribuci贸n e impuestos). A este porcentaje deber谩 sumarse los aumentos propuestos para el rubro de transporte y distribuci贸n que se debati贸 en el ENARGAS en la audiencia del 19 de enero de 2022. Metrogas solicit贸 un aumento del 76% con relaci贸n al rubro de distribuci贸n. De esta forma, el porcentaje final del aumento de las facturas, por los incrementos anunciados en los costos de producci贸n, transporte y distribuci贸n del gas, podr铆a rondar el 70%. En la Audiencia P煤blica se ratific贸 que el porcentaje del precio del gas en el PIST que pagar谩 el Estado Nacional se reducir谩. Actualmente, el Estado Nacional afronta el 70,9% del costo total del gas. Para este a帽o, de acuerdo al presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo para el 2022, se necesitar谩n 81.000 millones de partidas adicionales para cubrir ese porcentaje. Por este motivo, se propone que el Estado Nacional reduzca su participaci贸n al 44,4% para no requerir partidas adicionales. Esto implica que los usuarios paguen por el gas, un precio de 11,77 $/m3, donde el costo se reparte entre la imputaci贸n presupuestaria vigente (Proyecto de Presupuesto 2022 鈥 135.307 millones) y los usuarios (169.873 millones), con un aumento de nivel de factura final sin impuestos del orden de entre un 34% y un 49%. Este anuncio de incremento de la tarifa hab铆a sido anticipado por la n煤mero dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, qui茅n hizo referencia este domingo 30 de enero al acuerdo con la Argentina y se帽al贸 que 鈥渟er谩 importante una estrategia para reducir los subsidios a la energ铆a de manera progresiva鈥. A tres d铆as del anuncio del nuevo acuerdo con el FMI, el gobierno nacional se desmiente de que este arreglo no implica ajuste. El incremento de las tarifas, en este contexto econ贸mico, implicar谩 para cientos de miles de familias una presi贸n econ贸mica considerable. M谩s a煤n considerando que el gobierno nacional no anunci贸 ninguna propuesta de segmentaci贸n del incremento de las tarifas, es decir, el incremento afectar谩 principalmente a los sectores populares. Esta reducci贸n de subsidios e incremento de las tarifas tambi茅n repercutir谩 en el precio de la tarifa de electricidad. Pronto habr谩 una audiencia por el precio de la electricidad, el 17 de febrero de 2022. El 40% de la producci贸n del gas se usa para la producci贸n de electricidad. El plazo de inscripci贸n est谩 estipulado hasta el 14 de febrero. En la Audiencia P煤blica, de la cual particip贸 el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el IPYPP y El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, a trav茅s de Myriam Godoy Arroyo, Las personas que hicieron uso de la palabra solicitaron que se establezca una segmentaci贸n tarifaria (que no se efectivice de acuerdo a la cantidad consumida sino a los indicadores de la pobreza multidimensional) y que se realice la auditor铆a de las empresas productoras para conocer sus verdaderos costos, ganancias y planes de inversi贸n. Tambi茅n se solicitaron obras de infraestructura orientadas hacia la transici贸n energ茅tica. Por 煤ltimo, se denuncia la 鈥渘egligencia productiva鈥 de las empresas generadoras porque no realizan la producci贸n de gas al nivel que deber铆an. Generan una baja de producciones intencionadas que perjudican a la ciudadan铆a. El ministro Guzm谩n, en el anuncio del acuerdo con el FMI, habl贸 del rol coordinador que el estado juega para lograr anclar expectativas. 鈥淓l rol de las pol铆ticas de precios e ingresos es fundamental. Los acuerdos de precios van a tener un rol y espacio importante en el esquema antiinflacionario. Va a ser importante el trabajo entre el sector p煤blico y el sector privado que en los pr贸ximos 2,5 a帽os, para que los acuerdos de precios ayuden a anclar expectativas y para que las pol铆ticas de precios e ingresos redunden en un aumento del salario real, del poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de forma que se pueda fortalecer la demanda agregada y eso contribuya a darle continuidad a la recuperaci贸n econ贸mica鈥. Nada de esto se podr谩 lograr si no se realizan las auditor铆as a las empresas productoras para conocer sus verdaderos costos, ganancias y planes de inversi贸n. La Transparencia Energ茅tica no puede esperar m谩s.

[1] Integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, del IPYPP y de 鈥淓l Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos鈥.

[2] Fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrante de la Defensor铆a de Laburantes y de 鈥淓l Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos鈥.

M谩s ajustes de tarifas

El secretario adjunto nacional de ATE y titular de la CTA Aut贸noma de R铆o Negro, Rodolfo Aguiar, critic贸 el incremento de los combustibles impulsado por YPF, que derivar谩 en un incremento en otras petroleras y en el 铆ndice general de precios.

芦Cada vez que aumentan las naftas, aumenta todo. El incremento de los combustibles se traslada de manera inmediata y directa al costo de los productos, bienes y servicios que componen la canasta b谩sica禄, dijo Rodolfo Aguiar.

芦La decisi贸n de YPF ataca salarios y jubilaciones. Esta nueva suba es una medida que perjudica fundamentalmente a los sectores populares禄, agreg贸.

La decisi贸n de la petrolera de mayor铆a accionaria estatal acelera estrepitosamente las perspectivas inflacionarias previstas por el Gobierno argentino. Ya en el segundo mes del a帽o YPF incrementa sus precios en un 9% promedio, cuando la inflaci贸n calculada para 2022 por el ministro Guzm谩n es del 33%.

Esta variable afecta por sobre todo a los sectores asalariados, que destinan la mayor parte de sus ingresos a los alimentos cuyos precios est谩n vinculados estrechamente al de las naftas.

ATE cuestion贸 la decisi贸n de YPF, cuya direcci贸n est谩 en manos del Estado argentino, y record贸 que cuando el precio del barril se ubic贸 por debajo de los 20 d贸lares, las compa帽铆as no bajaron proporcionalmente el precio en las estaciones de servicio

Febrero empieza con m谩s aumentos. Tras un 2021 con una inflaci贸n de casi el 51 % en el segundo mes del a帽o se esperan subas en colegios privados, prepagas, alquileres, las tarifas, y el servicio de telefon铆a fija y celular. Tambi茅n febrero llegar谩 con aumentos de los productos regulados como alimentos y otros productos de consumo masivo luego del nuevo acuerdo de precios elaborado por la secretar铆a de Comercio.

Prepagas. Febrero llega con una suba del 9 %. Se suma a las tres cuotas anteriores en la cobertura de agosto, septiembre y octubre.

Colegios privados. Las cuotas de los colegios privados tendr谩n un aumento del 17 % en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires mientras que en la Provincia de Buenos Aires se aplicar谩 una suba del 12 %. Si bien estas alzas ser谩n en marzo, en febrero se pagan las matr铆culas con un monto similar.

En tanto, la canasta escolar aument贸 hasta un 82 % este a帽o en relaci贸n al 2021, seg煤n un informe de Focus Market. As铆 el kit de 脷tiles Escolares Primaria compuesto por 21 productos tiene un precio de $4.470, mientras que en 2021 costaba $ 2.450.

Alquileres. Tambi茅n sufrir谩n una suba de acuerdo al contrato. Como cada mes, seg煤n el 脥ndice de Contratos de Locaci贸n que publica mensualmente el Banco Central, el incremento desde el 1掳 de febrero ser谩 del 51,28 %.

Precios Cuidados. El programa de Precios Cuidados ampliado, que incluye 1.321 productos y fue negociado a comienzos del 2022 entre el Gobierno y las empresas de consumo masivo, incluir谩 una suba de 2 % mensual promedio hasta el pr贸ximo 7 de abril, cuando el esquema tenga una primera revisi贸n.

En enero el precio de los 21 productos de la llamada 鈥渃anasta b谩sica de alimentos鈥 tuvo una suba del 5,04 %, seg煤n inform贸 Consumidores Libres este martes.

Telecomunicaciones. Algunas empresas, caso Movistar, actualizar谩n, a partir de febrero, los precios de los servicios fijos y m贸viles hasta un 16 %.

Fuentes: elgritodelsur.com.ar, Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Clar铆n, Tiempo Argentino, Ambito.