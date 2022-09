Panorama sindical actualizado al 3.9.2022

Ni el repudio al intento de magnicidio frena el ajuste

Mario Hernandez

Alquileres 64,6%, por la aplicaci贸n del Indice de Contratos de Locaci贸n (ICL). Subtes 40%. Pasar谩 de $30 a $ 42. Colegios privados 9% en provincia de Buenos Aires, 煤ltimo tramo de un aumento total del 25%. Pero el impacto mayor ser谩 dado por la segmentaci贸n tarifaria que comenzar谩 a regir desde el 1掳 de setiembre y que se ver谩 reflejado en las tarifas de gas y luz que se pagar谩n en octubre. Medicina pre-paga 11,53% desde octubre. En 10 meses aumentar谩 87,9%. En 12, 104,8%, por encima de la inflaci贸n. En la cuarta semana de agosto la suba en Alimentos y Bebidas fue del 1,7% y acumula en el 煤ltimo mes un incremento de 6,6% (contra 6% de julio), seg煤n la Consultora LCG. Verduras 11,9%. Panificados 9,7%. Az煤car 9,4%. L谩cteos y huevos 8,6%. Frutas 6.5%. Bebidas 6,5%. Taxis en CABA, 30% en setiembre y 20% en noviembre.

Al incremento de precios y tarifas se suma la pol铆tica fiscal como la principal variable de ajuste. A fines de agosto se anunci贸 la reducci贸n del presupuesto para este a帽o en $128.000 millones (0,16%) del PBI. En t茅rminos nominales, es m谩s del doble de lo que se espera reducir con la segmentaci贸n tarifaria ($47.500 M). Estos recursos se eliminaron de las necesidades de financiamiento del Tesoro para este a帽o. En total se redujo el presupuesto por $210.000 M en distintas partidas y luego se reasignaron $82.000 M a pagos de personal y transferencias a empresas p煤blicas, por lo que el ajuste neto es de $128.000 M. Como lo manifest贸 el propio Ministerio en un comunicado oficial, el criterio que predomin贸 fue que se trataba partidas subejecutadas.

Cuando la oficina de presupuesto del Congreso mostr贸 la ejecuci贸n presupuestaria de julio, congel贸 a todo el mundo al evidenciar un considerable ajuste fiscal. Esto sin contar el monumental ajuste de agosto que, sobre el ajuste anterior, realiz贸 el nuevo ministro, y puede verse en la gr谩fica siguiente.

Una menci贸n especial merece el ajuste de tarifas de energ铆a. Al respecto escribi贸 Alejandro Marc贸 del Pont:

鈥淒esesperado por satisfacer lo acordado en cuanto a la reducci贸n del d茅ficit fiscal, el Gobierno se empe帽a en recortar subsidios, que no son m谩s que impuestos pagados por la ciudadan铆a y destinados por el Gobierno, en este caso a solventar las ganancias empresarias de energ铆a a trav茅s de subsidios, que de recortarse pasan a la factura del usuario del servicio. Lo llamativo es que lo hace desconociendo el aumento planificado con anterioridad, de hecho, por el Decreto N潞 332 de junio de 2022, o sea, hace menos de dos meses.

No se explica adecuadamente, ni se conoce, la formaci贸n de los precios mayoristas del gas natural y de la energ铆a el茅ctrica, pero se sabe que hay que aumentarlas. La guerra es el gran pretexto, pero de 2015 a 2019 las tarifas de luz y gas en el 谩mbito del 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aumentaron entre 3.800% y 5.500% en energ铆a el茅ctrica, en el caso del gas; en el mismo periodo, 2015 a 2019 la media rond贸 1.900%. Esto quiere decir que en forma acumulada la luz aument贸 205% todos los a帽os y el gas 140%. Si tom谩ramos 7 a帽os, para no incluir 2022 a帽o de la guerra, 2015-2021, tendr铆amos aumentos anuales acumulado de 105% y 125% en luz y 87%% para el gas. 驴Eran necesarios antes de la guerra semejantes aumentos, sin auditar el cumplimiento de la inversi贸n de las empresas ni su tasa de ganancia? No creo que exista pa铆s en el mundo con tales incrementos.

En 2022 las tarifas ya han subido un 42%, pero el Decreto N潞332/2022 establec铆a que los sectores medios no sufrir铆an nuevos ajustes, teniendo en cuenta la aplicaci贸n del Coeficiente de Variaci贸n Salarial (CVS) de 2022, que indica que el monto total de aumentos se ubicaba en el 80% de ese 铆ndice. Los dos aumentos producidos en el primer semestre de 2022 totalizaron un promedio del 42%, que era el porcentaje tope por la aplicaci贸n de ese 铆ndice. En el mes de mayo fue la 煤ltima audiencia p煤blica que avala el aumento; la segmentaci贸n carece de tal procedimiento. Pero los due帽os de la energ铆a se encontraban en segunda fila en la asunci贸n del nuevo ministro de econom铆a. Nada explica el atropello, que no sea cumplir con el FMI o mantener las ganancias de las energ茅ticas amigas鈥.

Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2022/08/28/recalculando-la-atencion-geoestrategica/

Pero, seg煤n el gobierno 鈥渘o hay ning煤n tipo de ajuste鈥. As铆 lo expresaron el canciller, Santiago Cafiero, y Daniel Filmus. Este 煤ltimo se帽al贸: 鈥淗ay readecuaci贸n de partidas. De ninguna manera hay un ajuste en Educaci贸n, Salud, Discapacidad ni Tecnolog铆a鈥. Para la secretaria de Asuntos Estrat茅gicos, Mercedes Marc贸 del Pont, 鈥渆st谩 ocurriendo, s铆, una desaceleraci贸n del crecimiento real del gasto (sic) para converger hacia las metas acordadas con el FMI鈥.

Paritarias

El lunes empiezan las medidas de fuerza de la UOM con un paro de 24 horas en todas las plantas sider煤rgicas.

La UOM activ贸 un plan de lucha en reclamo por una revisi贸n salarial para las empresas sider煤rgicas que deje atr谩s el 45% de aumento que lleg贸 a pactar Antonio Cal贸 antes de ser remplazado por Abel Furl谩n.

La perspectiva era cerrar el preacuerdo el martes pasado. Se trataba de 20 puntos de aumento, quedando en un 65% con revisi贸n. Adem谩s, hab铆an acordado ir a negociar planta por planta el salario conformado.

El viernes 26 de agosto M谩ximo Kirchner explicit贸 en una seccional metal煤rgica que el proyecto de su sector dentro del Gobierno es impulsar el pago de una suma fija de $30.000 para los y las trabajadoras del sector privado 鈥渕ientras se negocian sus paritarias鈥.

Entonces, las empresas pusieron como condici贸n la absorci贸n de la suma fija, o bono, por la paritaria.

鈥淟o 煤nico que puede destrabar esto es que digan que el bono corre aparte de la paritaria y no lo absorbe. Ese es el foco del conflicto鈥, confirm贸 un delegado paritario. La pr贸xima reuni贸n de negociaciones entre las partes ser谩 el mi茅rcoles.

Por el contrario, en la rama metalmec谩nica se acord贸 adelantar a agosto el aumento del 12% previsto en principio para octubre y sumar un 20%, dividido en dos cuotas: 10% en octubre y 10% en noviembre, llegando a un total anual del 65%.

La Comisi贸n Nacional de Trabajo en Casas Particulares realizada el 29 de agosto resolvi贸 un aumento del 36% en cuatro cuotas. En noviembre el salario alcanzar铆a $ 60.544 y $ 492 la hora de las trabajadoras de 5ta. categor铆a. El Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP) reclama $ 110.000 igual a la canasta b谩sica.

Tras fracasar la negociaci贸n salarial el martes 20, y ante lo que considera una 芦continua intransigencia y mala fe de las patronales禄, el Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico Argentino (SUTNA) comunic贸 que continuar谩 su plan de lucha con un nuevo paro de actividades sin presencia por tres d铆as (jueves 1, viernes 2 y la ma帽ana del s谩bado 3 de septiembre) en las tres plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone. 芦Los trabajadores del neum谩tico hemos realizado dos justos reclamos. Uno es el aumento del salario real para disminuir el atraso salarial, y el otro es el pedido de un adicional sobre los sistemas de trabajo 6脳2, 7脳2 y 6脳1, debido al gran esfuerzo y sacrificio familiar y social que implican. La respuesta de las patronales ha sido negativa para ambos reclamos, a pesar de estar en una etapa de grandes ganancias que ellas mismas han admitido. El hecho de no resolver durante cinco meses estos reclamos es sin dudas un accionar extorsivo, dado el nivel inflacionario que se transita禄, denuncia el gremio.

Asimismo, aclar贸: 芦se afirm贸 que la falta de cubiertas era a causa del conflicto, cuando en realidad la escasez comenz贸 con la llegada de la pandemia, hecho documentado en numerosos informes. Se dijo que el alto precio de las cubiertas es debido al recargo que colocan las gomer铆as, cuando las empresas son responsables de grandes cadenas de puntos de ventas. Se afirm贸 que los trabajadores de Fate cobran entre 350.000 y 370.000 por mes, cuando en realidad un armador (operario de categor铆a calificada), cobra 605 pesos la hora y aun multiplicando ese valor por las horas normales m谩s las horas adicionales (que son 240 por mes), se obtiene un resultado de 145.200 pesos, lo que da en mano 117.612 pesos. Situaciones similares ocurren en Bridgestone y Pirelli禄, destacan.

Docentes universitarios llevaron adelante un paro este jueves 1 y viernes 2 de septiembre. Desde la Conadu Hist贸rica expresaron: 鈥溌縋or qu茅 paramos? Porque en la 煤nica reuni贸n que el gobierno nacional convoc贸 para discutir la revisi贸n de la paritaria salarial, llev贸 una 煤nica oferta que no pudo ser discutida con las bases ya que el resto de las representaciones sindicales firmaron el acta ese mismo d铆a. Es decir, no hubo posibilidad de negociaci贸n. Adem谩s, ese acuerdo sigue dejando nuestros salarios por debajo de la inflaci贸n y sin posibilidad de una real recomposici贸n de nuestros ingresos鈥.

Desde CONADU Hist贸rica afirman que no solo esa gremial rechaz贸 el acuerdo, sino que tambi茅n lo hicieron 13 asociaciones de base de CONADU que vienen realizando acciones de protesta: 鈥淓s decir que la mayor铆a de la docencia universitaria y preuniversitaria lo rechaz贸鈥.

En tanto desde AGD-UBA agregaron que las medidas de fuerza son contra el ajuste salarial de m谩s de 27%, que surge de la diferencia entre el 62% que percibir谩n en enero 2023 y la inflaci贸n anual que el Banco Central estima en 90,2%.

El jueves hubo actividades de volanteo en el colegio Carlos Pellegrini donde se realizaron asambleas como en el Nacional Buenos Aires; en Exactas, hubo clases p煤blicas en el edificio 0+Infinito y una asamblea docente a las 13:00; en Econ贸micas y en Filosof铆a y Letras, volanteo y debate con lxs docentes.

En cuanto al viernes, hubo clases p煤blicas en el CBC Avellaneda, Ciudad y una actividad central en la sede Drago; en Sociales estaban programadas m谩s de veinticinco clases en la calle durante ambos d铆as.

El mi茅rcoles 31 de agosto el personal de Enfermer铆a de la Ciudad de Buenos Aires se moviliz贸 desde distintos hospitales hasta el Poder Judicial de CABA, ubicado en Suipacha 150, donde se realiz贸 una manifestaci贸n en el marco de una audiencia convocada por la Justicia para reiterar su reclamo por Reconocimiento y Equiparaci贸n Salarial del sector.

Sobre la jornada, Andrea Ram铆rez, enfermera del Hospital Ramos Mej铆a y presidenta de la Asociaci贸n de Licenciados en Enfermer铆a (ALE), expres贸:鈥淓l gobierno de Larreta est谩 preparando un proyecto muy limitado, pero que parte de darle la raz贸n a todo nuestro reclamo. La Enfermer铆a est谩 discriminada porque miles de licenciadas/os estamos excluidos de la Ley N掳 6035, que regula las condiciones salariales, laborales y profesionales de todo el equipo de salud de CABA鈥 隆menos de la Enfermer铆a!, que somos el eslab贸n m谩s numeroso. Por lo tanto, que tengan que anunciar (nos lo hizo saber el Ministerio de Salud hace 20 d铆as cuando nos convoc贸 formalmente a reuni贸n), un 鈥榩royecto de equiparaci贸n salarial鈥, es como se dice en derecho: una confesi贸n de parte. Por lo tanto, si a esa iniciativa le sumamos esta audiencia a la que nos convoca la Justicia de la CABA, podemos decir que las fichas se empiezan a mover para los reclamos de Enfermer铆a鈥.

En tanto, Carolina C谩ceres, enfermera del Hospital Torn煤 y secretaria general de la ALE, manifest贸: 鈥淓s evidente que logramos desde ALE con paros, marchas de antorchas, festivales, acampes, caravanas, ruidazos y hasta con 50.000 firmas juntadas, poner en agenda la discriminaci贸n y postergaci贸n de nuestro colectivo. Por eso, ahora se activa el proyecto del gobierno de Larreta, e incluso, la justicia nos convoca a audiencia el 31 por medidas judiciales que presentamos hace 3 a帽os exigiendo la inclusi贸n en la Ley 6035 -ya que reunimos como profesionales todos los requisitos legales- y la equiparaci贸n salarial inmediata. Luchar sirve, y aunque gobiernos o conducciones sindicales que no movieron un dedo por Enfermer铆a se lo quieran atribuir, nuestro colectivo no se equivoca: sabe qui茅n estuvo incansablemente peleando durante toda la pandemia por nuestros derechos鈥.

El objetivo de la jornada es, en palabras de Luciana Franco, enfermera del Hospital Fern谩ndez y secretaria gremial de la ALE, que las enfermeras y los enfermeros sean reconocides como lo que son: profesionales de la salud con todos los derechos que ello implica. 鈥淓ste tiene que ser el a帽o de la Enfermer铆a鈥, agreg贸.

El Sindicato 脷nico de Trabajadores del Espect谩culo P煤blico y Afines de la Rep煤blica Argentina (SUTEP) logr贸 acordar la paritaria 2022-2023 para el personal que cumple funciones en el Parque de la Costa, (ubicado en el partido bonaerense de Tigre), con un aumento anual del 70%, porcentaje que se est谩 consolidando como piso en las nuevas tratativas salariales.

Seg煤n inform贸 el gremio, ya se hab铆a logrado un incremento del 30 % y ahora se sum贸 un 40 %, con un acumulado anual que termina de cobrarse en marzo del a帽o pr贸ximo. La mejora se dividir谩 en cinco tramos no remunerativos.

Los conceptos no remunerativos se sumar谩n al b谩sico en marzo 2023. El acuerdo tiene vigencia hasta febrero del a帽o pr贸ximo, pero no se descarta que las partes vuelvan a reunirse si el aumento otorgado queda por debajo del 铆ndice inflacionario.

Las y los trabajadores de P谩gina 12 resolvieron en asamblea realizar un paro por 24 horas, que comenz贸 el s谩bado 20 de agosto a partir de las 7 am. Adem谩s, ratificaron el cese de tareas por 3 horas en el marco de un plan de lucha que vienen realizando. Reclaman que 鈥渆l Grupo Octubre garantice que ning煤n sueldo de quienes hacen el diario est茅 por debajo de la l铆nea de pobreza鈥.

En un comunicado la Comisi贸n Interna del SiPreBA se帽ala que:

El b谩sico de redactor/a estuvo el 煤ltimo mes 32.306 pesos por debajo de esa cifra y a un abismo de los salarios de 2016, cuando el grupo que encabeza V铆ctor Santa Mar铆a compr贸 P谩gina/12.

Al mismo tiempo, por mayor铆a, votamos un paro de 24 horas (que iniciamos en este momento, 7 am del s谩bado) en repudio a la decisi贸n de promover y premiar las conductas antisindicales. A la actitud hist贸rica de la empresa de pedir informalmente la no adhesi贸n a las medidas de fuerza al momento de ofrecer ascensos a cargos de editorxs o subeditorxs 鈥搎ue no por casualidad pasaron a ser mayor铆a en la redacci贸n鈥, se sum贸 ahora la decisi贸n de otorgar aumentos selectivos, digitados desde la direcci贸n de P谩gina/12, a modo de 鈥渞econocimiento鈥 por incumplir las resoluciones de la asamblea.

En el entendimiento de que esa pr谩ctica antisindical no s贸lo apunta a dividirnos sino que adem谩s es degradante para quienes acceden a recibir esa clase de 鈥減remios鈥 a espaldas de la asamblea, llamamos a la reflexi贸n a quienes quisi茅ramos seguir considerando compa帽eros y compa帽eras 鈥搎ue en muchos casos han tenido un activo protagonismo en nuestra vida gremial y para peor tambi茅n cobran sueldos de miseria鈥, y les pedimos que se replanteen su actitud, notoriamente funcional al objetivo empresarial de debilitar al colectivo de trabajadorxs de prensa del que forman parte.

El salario m铆nimo llegar谩 a $57.900 en noviembre

La Comisi贸n del Salario decidi贸 llevar el Salario M铆nimo Vital y M贸vil (SMVM) a $ 57.900 en noviembre, mes en el que se realizar谩 una nueva revisi贸n.

El aumento del SMVN, que hoy se encuentra en $47.850 pesos, ser谩 escalonado en tres veces: $51.200 en septiembre; $54.550 en octubre y finalmente $57.900 en noviembre.

El Consejo del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil se hab铆a reunido por 煤ltima vez el 16 de marzo y convino -con la oposici贸n de la CTA Aut贸noma- un incremento del 45 % en 4 tramos, pero en mayo el Gobierno adelant贸 la mejora y, desde el 1掳 de junio, es de 45.540 pesos y, desde agosto, de 47.850 para el personal mensualizado.

Tambi茅n desde este mes el valor de la hora para el personal jornalizado es de 239,30 pesos y los montos m铆nimos y m谩ximos por desempleo, de 13.292 y 22.153 pesos.

El 煤ltimo informe del Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (Indec) indic贸 que se requiere poco m谩s de 111.000 pesos para 芦no ser pobre禄, pero las tres centrales obreras coincidieron en se帽alar que de ninguna manera 芦se alcanzar谩 esa cifra en la negociaci贸n de hoy禄, por lo que la CTA Aut贸noma se pronunci贸 por 芦un plan gradual de recuperaci贸n salarial por lo perdido durante el macrismo y para superar la inflaci贸n de este a帽o禄.

芦El haber m铆nimo debe alcanzar tambi茅n a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas dom茅sticas. Es imprescindible tambi茅n que se avance de forma decidida en un salario universal禄, explic贸 Ricardo Peidro.

Asignaciones familiares

El superministro Sergio Massa, secundado por la titular de ANSeS y el ex intendente de Escobar y actual secretario de Econom铆a del Conocimiento, anunci贸 un m贸dico aumento de las asignaciones familiares.

Anunciaron un aumento de asignaciones familiares para los trabajadores de salarios m谩s bajos, en relaci贸n de dependencia, de 20.000 pesos por hijo/a, que alcanzar铆an a 1.800.000 ni帽as y ni帽os del pa铆s.

Remarcando que los trabajadores asalariados no deber铆an estar debajo del 铆ndice de pobreza, el gobierno intenta paliar por el lado de las asignaciones familiares, lo que se niegan a disputar las direcciones sindicales adictas al oficialismo por los salarios, hundidos por la inflaci贸n.

Acoso sexual a la secretaria general del gremio bancario en Tucum谩n

La Asociaci贸n Bancaria, seccional Tucum谩n, convoc贸 a un paro con movilizaci贸n para el pr贸ximo 14 de septiembre en apoyo a la secretaria general del gremio, Cecilia S谩nchez Blas, quien, ins贸litamente, de ser v铆ctima de acoso sexual, acab贸 siendo la principal acusada.

La organizaci贸n gremial anticip贸 que ese d铆a no habr谩 atenci贸n en los bancos de la provincia ya que los afiliados se movilizar谩n en apoyo de S谩nchez Blas a la ciudad de Concepci贸n.

All铆, en el Centro Judicial de la 芦Perla del Sur禄, comenzar谩 el juicio, un proceso que lleva ya m谩s de 15 a帽os. En octubre de 2006, una empleada de la sucursal de Concepci贸n de la Caja Popular de Ahorros present贸 una denuncia policial por acoso sexual contra el gerente de la entidad, Facundo Arias. Desde ese momento y hasta el a帽o 2017 se sucedieron, por parte de la empleada denunciante, una serie de quejas administrativas. En 2006, las autoridades de la Caja Popular dispusieron el traslado de Arias hacia la Casa central de la entidad. En el 2014, el entonces interventor, Armando Cortalezzi, resolvi贸 que la empleada regrese a la sede de Concepci贸n.

El 1掳 de agosto de ese a帽o la denunciante present贸 una nueva queja administrativa e insisti贸 con una nueva presentaci贸n el 25 de julio de 2017: en esa oportunidad, denunci贸 a Arias por acercamiento, abuso de autoridad, da帽os y humillaci贸n p煤blica pero nunca se realiz贸 la investigaci贸n administrativa.

Ese mismo d铆a, la empleada asent贸 otra denuncia en la Oficina de Violencia Dom茅stica, que emiti贸 una medida cautelar de restricci贸n de acercamiento para Arias. Para aquietar las aguas, el 4 de agosto de ese a帽o las autoridades de la Caja Popular env铆an a Arias a la sucursal de Aguilares.

Es en ese contexto que Facundo Arias presenta una denuncia contra S谩nchez Blas por la presunta comisi贸n del delito de injurias.

Esa denuncia, justamente, es la que lleg贸 a juicio; y hacia all铆 movilizar谩 La Bancaria el pr贸ximo mi茅rcoles 14 de septiembre.

Fuentes del gremio se帽alaron que se anuncia la medida de fuerza con dos semanas de antelaci贸n para que los bancos puedan prever y organizar los pagos de ese d铆a y se afecte lo menos posible a los clientes.

Despidos

Desde la Comisi贸n Interna de la planta de Tenaris SIAT ubicada en Valent铆n Alsina, Provincia de Buenos Aires, denuncian que la patronal est谩 avanzando con despidos de nuevos trabajadores contratados recientemente para trabajar en la producci贸n destinada al Gasoducto N茅stor Kichner. El n煤mero exacto a煤n no es conocido porque contin煤an llegando los telegramas, pero ser铆an entre 10 y 15 obreros. Hace pocos d铆as Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, se pase贸 sac谩ndose fotos por la planta donde ahora despide trabajadores.

Compartimos el comunicado de la Comisi贸n Interna:

Compa帽eros lamentablemente hay que seguir y en este caso queremos informar que la Comisi贸n interna est谩 desde ayer, cuando los compa帽eros despidos nos informaron de los telegramas, reclamando por la continuidad laboral de los mismos.

Se puso en conocimiento al gremio, tanto al directivo Sosa Carlos, como Puggione Roberto y al secretario de Organizaci贸n L贸pez Sergio, que ya estuvieron presentes en f谩brica cuando se realiz贸 la asamblea para presentar a la nueva Comisi贸n directiva de seccional, y en la misma se qued贸 en trabajar en conjunto ante cada situaci贸n que se presente.

Este es un momento clave para que eso se vea en los hechos, ya que la empresa contrat贸 personal previamente evaluado y capacitado te贸ricamente, y desde el momento que est谩n en los puestos de trabajo llevar a la pr谩ctica junto al acompa帽amiento de todos los trabajadores que hace a帽os estamos cumpliendo tareas en planta para que puedan salir adelante y lo vienen haciendo con la mejor buena voluntad seg煤n lo que entendemos los delegados de todos los trabajadores de la planta, la Comisi贸n Interna, Ju谩rez Gustavo, Albes Diego, Negr铆n Norberto, Ingui Daniel, Villa Jos茅.

Por eso no solo se est谩 poniendo en conocimiento a la Comisi贸n directiva de la seccional para buscar solucionar la continuidad de los compa帽eros en conjunto, sino que tambi茅n se est谩 reclamando desde ayer a los gerentes de planta Santoro Walter, Mochiuti Mat铆as, Romani Marcelo.

De manera personal o virtual est谩n al tanto del reclamo, TODOS.

Y se van a realizar reuniones para que se d茅 respuesta positiva.

Desde ya todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer como Comisi贸n Interna nos comprometemos a eso y contamos con todas las compa帽eras y todos los compa帽eros de f谩brica para eso.

Da mucha bronca c贸mo el Ceo del grupo Techint, Paolo Rocca, hace pocos d铆as visit贸 la f谩brica, se sac贸 fotos junto a trabajadoras y trabajadores para que ahora paguen con esta terrible actitud, no son tiempos de perder el trabajo, y menos de que se los quiten a los nuevos compa帽eros que vinieron con toda la voluntad para mejorar la condici贸n de vida de ellos y sus familias. Y desde ya si hay algo para mejor cada trabajador lo va a hacer, pero no tiene por qu茅 dejar sin trabajo a nadie, cualquier novedad vamos a ir informando.

COMISI脫N INTERNA UOM de TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA FABRICA TENARIS SIAT DE VALENTIN ALSINA

UNION OBRERA METALURGICA SECCIONAL AVELLANEDA.

ESTA FABRICA ESTA REALIZANDO LA TUBERIA PARA EL GASODUCTO N脡STOR KIRCHNER.

NECESITAMOS EL APOYO DE TODAS Y TODOS

隆隆隆POR LA CONTINUIDAD LABORAL DE CADA TRABAJADOR DE CADA TRABAJADORA!!!

La planta que fabrica zapatillas Nike despidi贸 a 100 trabajadores

La empresa, de capitales argentinos y brasile帽os, se excusa en que no puede importar insumos para la fabricaci贸n del calzado deportivo de importantes marcas. Es la empresa m谩s importante de la ciudad de El Dorado.

La planta en la localidad de la provincia de Misiones fabrica zapatillas Nike, Fila, Umbro y Asics. Pero tambi茅n poseen otra f谩brica en la provincia de Buenos Aires, donde se produce calzado de las marcas Fila y Adidas. Se trata de Grupo Dass, que despide a 100 trabajadores despu茅s de haber sido visitada por el presidente Alberto Fern谩ndez, el a帽o pasado, para anunciar inversiones por 25 millones de d贸lares y la ampliaci贸n de 200 nuevos puestos laborales.

El ministerio de Trabajo dict贸 conciliaci贸n obligatoria por 15 d铆as, intimando a la empresa a dejar sin efecto los despidos. Sin embargo, la empresa desaf铆a la reglamentaci贸n vigente en el pa铆s y asegura que, aunque concurrir谩n a la reuni贸n con el ministerio, van a mantenerse firmes con los despidos. Aducen que ya enviaron los telegramas y 鈥渘o hay vuelta atr谩s鈥.

En un comunicado de la empresa, el Grupo Dass reclama una reuni贸n con el gobierno para buscar 鈥渁lguna modificaci贸n de la norma o el desarrollo de medidas que tiendan a buscar una soluci贸n para nuestra industria鈥. Sin embargo, los que pagan el pato son, como siempre, los trabajadores, a pesar de haber sido quienes le permitieron duplicar la producci贸n el a帽o pasado, y pasar de 7 a 15 l铆neas de producci贸n y aumentar sus ganancias.

Suspensi贸n de la producci贸n en Dorada S.A.

El viernes 19 de agosto la Comisi贸n Directiva de la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines de la Rep煤blica Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.) se declar贸 en 芦estado de alerta禄 luego de que la empresa Dorada S.A. del Grupo Beltr谩n, due帽a de la marca D谩nica, anunciara que ante la imposibilidad de acceder a d贸lares para la importaci贸n de materia prima suspender谩 la producci贸n de sus plantas de Llavallol, Provincia de Buenos Aires, y Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

La Federaci贸n expres贸: 芦junto a los sindicatos de base SOEIA y SOEAD anunciamos que no avalaremos suspensiones ni ninguna medida que implique un perjuicio para las y los trabajadores. Las causas que invoca la empresa para tomar esa decisi贸n son ajenas a los obreros, que dependemos del salario para vivir, y mucho m谩s en el actual contexto de inflaci贸n y deterioro de los ingresos. Ante esta situaci贸n impuesta por la patronal nos declaramos en estado de alerta, realizando asambleas en ambas plantas, en las que se decidir谩n las eventuales medidas a adoptar en defensa de los puestos de trabajo禄, remarc贸 la Federaci贸n aceitera.

Sali贸 el decreto del 鈥淧uente al Empleo鈥

Alberto Fern谩ndez firm贸 el martes pasado el decreto que da curso al programa Puente al Empleo. Las disposiciones del decreto comenzar谩n a regir a partir del 1掳 de octubre, y las mismas consisten en la posibilidad de transferir el subsidio del plan social a las patronales, por medio de la cobertura parcial de los salarios, m谩s una bonificaci贸n del 100% en los aportes patronales, como est铆mulo adicional para los capitalistas.

La iniciativa se adelanta como un nuevo fracaso para aquellos sectores e industrias estructurales que podr铆an ofrecer empleo a largo plazo, ya que las patronales no est谩n dispuestas a asumir los 鈥渃ostos laborales鈥 de nuevas contrataciones y/o regularizar sus esquemas por fuera de la normativa, porque sigue primando la huelga de inversiones, dando solo lugar a empleo parcial y precarizado.

Donde s铆 podr铆a jugar alg煤n papel es en las industrias y sectores con din谩micas temporarias y/o discontinuas, como la construcci贸n o en el empleo rural, donde el programa no servir谩 a consolidar la salida del desempleo sino a transferir una porci贸n de alrededor del 15% de los programas sociales al bolsillo de las patronales.

Como adicional, el gobierno les garantiza a los capitalistas la bonificaci贸n al 100% de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), la Anses, al Fondo Nacional de Empleo y al R茅gimen de Asignaciones Familiares. Faltante que, a su vez, cubrir谩 con fondos del Tesoro Nacional, es decir, de los trabajadores.

De esta manera, y en el 鈥渕ejor鈥 de los casos, la iniciativa del gobierno no servir铆a a bajar el costo presupuestario de los programas sociales -adem谩s de que adicionar铆a los gastos por las exenciones a los aportes patronales- sino que jugar铆a el papel de cubrir una demanda de parte de las patronales que no consiguen mano de obra temporaria a baja paga.

Este tipo de medidas se han mostrado insuficientes para satisfacer los reclamos patronales, que van en la l铆nea de una ofensiva contra los convenios colectivos de trabajo y contra la Ley de Contrato de Trabajo, en vistas a degradar los derechos y condiciones laborales de forma definitiva.

El Estado, mientras tanto, ahoga el presupuesto de obra p煤blica y gasto p煤blico, recortando puestos de trabajo y bloqueando la generaci贸n de todo empleo en el orden p煤blico y sus derivados en el sector privado.

Se trata de una orientaci贸n que privilegia el lucro de las patronales antes que las necesidades obreras y populares, buscando liquidar el piso de los ingresos que brindan los programas sociales para deprimir a煤n m谩s los bajos salarios.

La Unidad Piquetera, luego de una reuni贸n con el ministro Juan Zabaleta, se encuentra deliberando respecto a las pr贸ximas iniciativas a seguir en el marco de la lucha por trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales y salario m铆nimo igual a la canasta b谩sica.

芦Ni las universidades ni los docentes y estudiantes somos gendarmes de las y los desocupados禄

En su Asamblea General del 18 de agosto la Asociaci贸n Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires vot贸 por unanimidad, entre otras resoluciones, repudiar las auditor铆as y relevamientos de los planes sociales impulsados por el gobierno nacional: 芦ni las universidades ni los docentes y estudiantes somos gendarmes de las y los desocupados. Repudiamos la firma de la UBA, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de La Pampa y la UTN. La universidad debe estar al servicio de las mayor铆as populares. Llamamos a una campa帽a de firmas de docentes, estudiantes y no docentes de todo el pa铆s contra estas auditor铆as禄. En cambio, contraproponen: 芦como siempre la docencia se pone al servicio de las mayor铆as populares y se ofrece para auditar la deuda p煤blica, externa o interna, que sabemos fraudulenta y usuraria. Nos proponemos para auditar a los formadores de precios, evasores impositivos y a quienes emplean de forma ilegal a sus trabajadores禄

Ya a principios de mes, en su sitio web la asociaci贸n expresaba: 芦la Mesa Ejecutiva de AGD UBA repudia y se opone a la auditor铆a por parte de las universidades de los planes sociales que conquistaron los sectores m谩s humildes de la poblaci贸n, a trav茅s de sus organizaciones. Las y los docentes universitarios no seremos instrumento del control social que impulsan el FMI, el gobierno y los rectorados que han firmado estos convenios禄, remarc贸.

Brigadistas realizaron jornada de lucha contra la precarizaci贸n laboral

Trabajadoras y trabajadores de los Parques Nacionales Los Glaciares, Condorito, Ciervo de los Pantanos, Lan铆n, Laguna Blanca y otras 谩reas protegidas se manifestaron durante el viernes 26 de agosto en todo el pa铆s con diversas actividades con el fin de difundir en sus comunidades, las precarias condiciones de trabajo con las que se enfrentan cada d铆a. Los y las trabajadores exigen que se apruebe el Proyecto de ley que ya cuenta con media sanci贸n en el Senado, y quitar la exigencia de 15 a帽os como combatientes en tareas de supresi贸n en el terreno que dejar铆a afuera a muchas compa帽eras y compa帽eros. Tambi茅n exigen el reconocimiento como trabajo de alto riesgo de la actividad.

Seg煤n denuncian en un comunicado: 鈥淓n enero de 2021 el ministro de Ambiente, Juan Cabandi茅, anunci贸 el Pase a Planta permanente (鈥) pero hasta el d铆a de hoy no ha habido otros avances en este sentido. El incumplimiento de la promesa, no solo tiene como responsable al propio ministro sino tambi茅n a las autoridades de la Administraci贸n de Parques Nacionales (鈥) que incluso se ha llegado a contratar a brigadistas bajo la modalidad de monotributistas. Los salarios de los y las Brigadistas no alcanzan para cubrir la canasta b谩sica de alimentos, y esto implica que algunas personas terminan cambiando de trabajo, o con doble empleo.鈥

De acuerdo a las recientes medidas del gobierno nacional, en las que se han recortado los presupuestos en 谩reas centrales como la salud y la educaci贸n, la suspensi贸n del acceso a Planta Permanente de trabajadoras y trabajadores del Estado; con paritarias a la baja en el marco inflacionario del pa铆s, y dem谩s medidas de ajustes, en funci贸n del FMI; se ha resuelto exceptuar al cuerpo de Brigadistas de la suspensi贸n de ingreso a planta, hecho que no garantiza el efectivo y pronto pase a planta permanente que brindar谩 seguridad a las familias de quienes llevan adelante una tarea ardua.

En cuanto al cuidado del ambiente que es un derecho fundamental de la ciudadan铆a, y a帽o a a帽o se ve vulnerado con los incendios que son provocados por sectores de negocios inmobiliarios y del agro. Mientras el mismo Estado que precariza a sus trabajadores con sueldos de miseria y falta de recursos para hacer frente a las temporadas cada vez m谩s complejas, beneficia a estos grandes sectores econ贸micos que generan ganancias a costa de dejar nuestros bienes comunes destrozados. Y sigue cajoneando la Ley de humedales, consensuada popularmente. Mientras los trabajadores y las mayor铆as populares tenemos cada vez m谩s pobreza, desocupaci贸n, falta de viviendas, salud y educaci贸n dignas. Derechos Humanos fundamentales.

En los 煤ltimos d铆as irrumpi贸 una movilizaci贸n masiva que volvi贸 a poner en la mesa el problema de las quemas de los humedales en el Delta del Paran谩. Miles de rosarinos se concentraron en el Monumento a la Bandera y realizaron una asamblea cortando el Puente Rosario-Victoria. La quema de los humedales ya arras贸 con m谩s de 800.000 hect谩reas.

En Campana se realiz贸 una asamblea abierta contra las quemas que tambi茅n afectaron a la zona. J贸venes ambientalistas, trabajadores de parques y de distintas organizaciones pol铆ticas y sociales se organizaron para debatir y participar de las Jornadas Plurinacional del 3 y 4 de septiembre. Las condiciones de trabajo del personal de los parques afectan directamente sobre el cuidado del medioambiente.

Default del fondo para las obras sociales

Un fondo que cubre los tratamientos m谩s costosos de las obras sociales sindicales entr贸 t茅cnicamente en quiebra y sembr贸 alarma en la CGT. La crisis financiera, que amenaza con una cesaci贸n de pagos generalizada en un sistema que brinda salud a casi 20 millones de argentinos, qued贸 en manos del ministro de Econom铆a, Sergio Massa, de quien depende la firma de un decreto de auxilio econ贸mico que la central obrera negocia desde el a帽o pasado con el Gobierno.

El quebranto era una posibilidad creciente en los 煤ltimos meses, pero reci茅n se termin贸 de verificar una vez asentados los n煤meros de agosto: de los 13.400 millones de pesos que ingresaron en el 煤ltimo ejercicio al Fondo Solidario de Redistribuci贸n (FSR), la totalidad se agot贸 entre coberturas de prestaciones para discapacitados ($9.300 millones) y desembolsos autom谩ticos a favor de las obras sociales con menos recursos ($ 4.000 millones). Los funcionarios que monitorean el FSR admitieron que este mes no habr谩 recursos para el Sistema 脷nico de Reintegros (SUR) que reembolsa de modo diferido el valor de todos los tratamientos m茅dicos, prestaciones o remedios de alto costo y que representa el coraz贸n del flujo de fondos entre el Ejecutivo y los gremios.

El desequilibrio es din谩mico y depende del ingreso de recursos al FSR, que se nutre de una porci贸n de la recaudaci贸n fiscal entre las propias obras sociales sindicales. En t茅rminos contables ese fondo contaba con un total de $ 3.200 millones para hacer frente a reintegros de agosto y septiembre que, se calcula, totalizar谩n cerca de 10.000 millones de pesos.

La normativa en an谩lisis fue elaborada por la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y establece la asunci贸n por parte del Estado de una porci贸n de las prestaciones en la actualidad a cargo de las obras sociales. Por ejemplo, los gastos en servicios de educaci贸n y transporte para sus afiliados discapacitados. Por ese rubro se destinan cada mes $4.500 millones (la proyecci贸n inflacionaria se帽ala que subir谩 a $ 6.000 millones mensuales de aqu铆 a fin de a帽o) que representan la mitad del gasto total en discapacidad.

El proyecto de DNU se hace eco de un argumento expuesto por la CGT: los recursos para salud no deben ser aplicados a otros 铆tems, como en este caso el transporte o los servicios educativos para los discapacitados, sino que debe ser el Estado el responsable de pagar por ellos. El manejo de la negociaci贸n pas贸 por varias manos: de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, deriv贸 a su par de Trabajo, Claudio Moroni, y en la actualidad Massa es el que tiene la 煤ltima palabra en un contexto de restricciones presupuestarias autoimpuestas para cumplir con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Interna en la CGT

El ajuste sobre las transferencias al Fondo Solidario de Redistribuci贸n empuj贸 al sector referenciado en Carlos Acu帽a, pero liderado por Luis Barrionuevo, a convocar a una reuni贸n a la que, adem谩s de los sindicatos alineados al gastron贸mico (Maestranza, Carga y Descarga, Perfumistas y Guardavidas, entre otros), se sumaron Armando Cavallieri, de Comercio, Amadeo Genta, del Sutecba y dos dirigentes del transporte: Omar Maturano y Roberto Fern谩ndez.

En la reuni贸n se pusieron sobre la mesa varias cr铆ticas a la conducci贸n. Entre otras, a la actitud del sector de Pablo Moyano que, en el marco de la marcha del 17 de agosto, realiz贸 un acto propio a contramano del acuerdo sellado entre los miembros del triunvirato, que hab铆a consensuado un documento para ser le铆do en la Plaza de los dos Congresos, lo que finalmente no ocurri贸.

La cr铆tica se hizo extensiva a H茅ctor Daer y otros referentes de los llamados Gordos e Independientes que, consideraron, no fueron capaces de poner un l铆mite. Ese malestar se profundiz贸 cuando se conoci贸 la declaraci贸n de apoyo a la vicepresidenta firmada por el Consejo Directivo sin que dicho organismo se reuniera.

Tambi茅n hay cierto malestar con la gesti贸n de Sergio Massa al frente del ministerio de Econom铆a. 鈥淟a gran mayor铆a lo ve铆a como un hombre cercano al sindicalismo, pero en lugar de venir a la CGT, en una se帽al a la clase trabajadora o hablar de empleo y producci贸n, parece estar m谩s preocupado por hacerse calmar las variables econ贸micas鈥, indicaron. 鈥淪abemos que Massa se reuni贸 con miembros de la llamada mesa chica de la CGT; es lo mismo que pasaba con Daer, que se cortaba solo y lo iba a ver al presidente鈥, apuntaron.

Pero el punto m谩s relevante de la historia es el reclamo de asistencia financiera a las obras sociales. Las fuentes consultadas revelaron que 鈥渉asta ahora no tenemos noticias鈥 de la promesa del presidente Alberto Fern谩ndez de comenzar a liquidar unos 35.000 millones de pesos de gastos que se destinan para atender los servicios de salud y transporte de sus afiliados discapacitados, uno de los rubros m谩s costosos del sistema. A帽adieron que 鈥渃uando parec铆a que estaba todo resuelto, el tema se congel贸 y no hay novedades鈥.

En este punto, las recriminaciones cayeron sobre Jos茅 Luis Lingeri, l铆der de Obras Sanitarias y referente del denominado sistema solidario de salud que atiende a m谩s de 15 millones de argentinos. Los dirigentes sospechan que Massa estar铆a estudiando una reforma del sistema sanitario de largo alcance tendiente a integrar los subsectores p煤blico, privado y de la seguridad social para abaratar los costos. Un proyecto del kirchnerismo que fue combatido por la dirigencia gremial en su conjunto.

El a帽o pasado Fern谩ndez asegur贸 que inyectar铆a 11.400 millones de pesos al Fondo Solidario de Redistribuci贸n (FSR), la caja que se financia con parte de la recaudaci贸n impositiva entre las prestadoras sindicales y con la que se las asiste con reembolsos frente a servicios de alto costo y complejidad.

Tras el anuncio, hubo un primer desembolso autorizado por el ex jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a partir de un rebalanceo presupuestario de unos 7.390 millones de pesos. La central obrera sostiene que s贸lo se ejecutaron $6.400 millones como aporte extraordinario del Tesoro al FSR. Del compromiso inicial qued贸 un saldo nunca cubierto y que los funcionarios hab铆an informado que pagar铆an a comienzos de este a帽o. Eso no sucedi贸, y el Ejecutivo tampoco dio soluci贸n al financiamiento por discapacidad para 2022.

Nace una Nueva Federaci贸n Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Salud

Representantes de distintas organizaciones sindicales del 谩mbito de la salud se reunieron los d铆as jueves 25 y viernes 26 de agosto en la Sede de la Asociaci贸n de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta (APSADES) de la ciudad de Salta para avanzar en la constituci贸n de la nueva Federaci贸n Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS).

Los encuentros contaron con la presencia de dirigentes de la UTS (C贸rdoba), APSADES (Salta), CICOP (Buenos Aires) y APUAP (Jujuy). Adem谩s, referentes locales de las centrales de trabajadores CTA-T, CTA-A, CGT y del Frente Gremial de Salud de la provincia de Salta llevaron su apoyo a la nueva Federaci贸n.

Las organizaciones presentes firmaron un acta acuerdo para conformar una Junta Promotora de la FESINTRAS (Federaci贸n Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud) que tendr谩 su Congreso fundacional el pr贸ximo 28 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, en donde participar谩n delegados y delegadas gremiales de las distintas provincias del pa铆s.

Desde la flamante Federaci贸n FESINTRAS subrayaron que 鈥渓uego de la pandemia, surgi贸 la necesidad de unir fuerzas en la lucha por mejorar nuestros salarios, nuestras jubilaciones y nuestras condiciones laborales, como as铆 tambi茅n confluir en la lucha por un sistema de salud que garantice igualdad en el acceso de toda la poblaci贸n鈥.

Cabe recordar que los gremios que ahora integran la FESINTRAS se desafiliaron de la FESPROSA porque esta organizaci贸n 鈥渁ntes y durante la pandemia obstaculiz贸 la unidad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud a nivel nacional y comenz贸 a intervenir en la vida interna de los sindicatos de base, violentando las decisiones tomadas y abandonando todos sus principios fundacionales鈥.

La Federaci贸n Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) est谩 integrada actualmente por los sindicatos: UTS (Uni贸n de Trabajadores de Salud de la Provincia de C贸rdoba), APSADES (Asociaci贸n de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta), CICOP (Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), APUAP (Asociaci贸n de Profesionales Universitarios de la Administraci贸n P煤blica de Jujuy), AGIHM (Asociaci贸n Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano) y APyT (Asociaci贸n de Profesionales y T茅cnicos del Hospital Garrahan). Se mantienen conversaciones con otras provincias que se sumar铆an a la nueva Federaci贸n.

Atentaron contra el Sindicato Aceitero de Rosario

Fue atacada a balazos la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR), ubicada en Garc铆a Velloso 791 en dicha localidad. Ocurri贸 pocos minutos despu茅s de las 19:00 del mi茅rcoles 24 de agosto.

Los atacantes, seg煤n lo que se inform贸, iban en moto y dispararon cuatro tiros. No hubo personas heridas. La 煤ltima empleada administrativa en retirarse se hab铆a ido pocos minutos antes, contaron desde el Sindicato.

鈥淓s la primera vez que tenemos este problema. Balearon la ventana donde trabaja la administrativa del sindicato鈥, declar贸 a los medios locales Federico Calder贸n, secretario de Prensa del SOEAR.

Y agreg贸: 鈥淰en铆amos de una actividad normal, sin complicaciones ni elecciones a la vista鈥, por lo que no hay sospechas sobre alguna interna.

Finalmente, explic贸: 鈥淣o hubo amenazas en el momento de la balacera, tampoco previamente. No sabemos de d贸nde viene鈥.

鈥淟a gravedad del ataque contra una organizaci贸n sindical que lucha y defiende consecuentemente los derechos de sus representadas y representados no puede ser minimizada鈥, plantearon desde la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines de la Rep煤blica Argentina, la cual integra el SOEAR.

鈥淓xigimos a las autoridades de los gobiernos y las carteras de seguridad nacional, provincial y municipal que se brinden todas las garant铆as para la integridad personal y el ejercicio de la actividad gremial de las y los compa帽eros del Sindicato de Rosario鈥, plantearon desde la Federaci贸n que conduce el aceitero Daniel Yofra, y reclamaron 鈥渆l inmediato esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales del hecho鈥.

Posicionamiento de ATE sobre los recortes del Gobierno en 谩reas sensibles del Estado

鈥淓l ajuste en el gasto p煤blico en $128.000 millones firmado por Massa y Manzur es un nuevo paso en el giro conservador de la actual gesti贸n鈥, plantean desde la conducci贸n nacional de ATE.

Compartimos el pronunciamiento:

Despu茅s de dos meses de un verdadero golpe de mercado que busca imponer una devaluaci贸n y una pol铆tica econ贸mica al Gobierno resulta m谩s que clara la decisi贸n oficial de adoptar un giro verdaderamente conservador en la gesti贸n como respuesta a esas presiones.

En efecto, los anuncios efectuados en la breve gesti贸n de la ministra Batakis y las medidas tomadas desde que Sergio Massa asumi贸 el Ministerio de Econom铆a, refrendan este giro y lo profundizan. A partir de la decisi贸n de cumplir con las imposiciones del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y 鈥渃orregir los desv铆os鈥 de las metas all铆 acordadas, la pol铆tica oficial abraza los principios de una declarada ortodoxia. La decisi贸n de 鈥済astar solo lo que se recaude鈥, 鈥渃ongelamiento de vacantes鈥, 鈥減agar el valor real por los servicios鈥 y otras declaraciones que se repitieron en boca de la actual gesti贸n, nos rememoran discursos de otras 茅pocas.

En el mismo sentido, se aumentaron las tasas de inter茅s a niveles cercanos al 90%, se aument贸 la velocidad de devaluaci贸n que lleva adelante el Banco Central, y se est谩 llevando adelante un verdadero tarifazo. Vale resaltar que este 煤ltimo supera con creces la quita de subsidios anunciada por el ex ministro Guzm谩n. Compromisos todos asumidos en el memor谩ndum de entendimiento con el organismo multilateral.

Pero como la voracidad del acreedor nunca alcanza y hay que cumplir con la meta anual de un d茅ficit primario de 2,5% del PBI, el ministro Massa acaba de anunciar un 鈥渙rdenamiento fiscal鈥, interesante eufemismo para no pronunciar la palabra ajuste que alcanza a 128.000 millones de pesos, dejando en claro el funcionario que todav铆a hay espacio para que cada ministerio haga 鈥渟inton铆a fina鈥 en los gastos. Es decir, el ajuste no termina ac谩.

Vale la pena repasar alguna de las podas anunciadas. A la cabeza marcha la reducci贸n de m谩s de 60.000 millones para el Fondo de Garant铆a Rec铆proca (FOGAR) y el Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP), l铆neas de cr茅dito asignadas fundamentalmente al universo PyME.

Obviamente la combinaci贸n de tarifazos, tasas elevadas y devaluaci贸n sumada a la supresi贸n del fomento del cr茅dito no hacen m谩s que profundizar un sendero de enfriamiento de la econom铆a, receta de la ortodoxia para conseguir alg煤n freno a la carrera de precios.

Adem谩s, recibe un recorte de 50.000 millones la partida destinada al PROCREAR que depende del Ministerio de Desarrollo y H谩bitat Territorial, realmente no resiste an谩lisis alguno achicar una partida que tiene como destino 鈥渕ejorar las condiciones de acceso al h谩bitat鈥 tal lo enuncia el programa y la realidad que se vive en la materia.

Tambi茅n se reduce en 50.000 millones de pesos la partida del programa 鈥淐onectar Igualdad鈥 justific谩ndose la poda en la falta de d贸lares en las reservas para adquirir el equipamiento. M谩s all谩 de lo que corresponder铆a analizar sobre las responsabilidades de la gesti贸n en la administraci贸n del comercio exterior y los saldos en divisas, que no corresponde efectuar en este documento, s铆 podemos afirmar que achicar la brecha tecnol贸gica de nuestros pibes y pibas m谩s postergados deber铆a ser una prioridad insoslayable. Por otra parte, cabe preguntarse 驴no existe ninguna otra necesidad insatisfecha en materia educativa a la que asignar estos recursos? La poda directa de los mismos deja a las claras el objetivo ajustador.

El ministerio de Salud tuvo m谩s suerte y solo sufre un recorte de 10.000 millones de las partidas destinadas a campa帽as de vacunaci贸n. La explicaci贸n dada argumenta que por razones geopol铆ticas no se adquirir谩n vacunas Sputnik a la que estaban destinados esos fondos, al tiempo que es suficiente el stock actual. Al igual que en el caso de educaci贸n nos surge una pregunta 驴todos los programas y establecimientos asistenciales que dependen del Ministerio nacional tiene satisfechas sus necesidades? Una reasignaci贸n seguramente hubiera sido mucho m谩s productiva.

El ministerio de Transporte tiene un recorte de 10.000 millones, poda que no se entiende, no solo por las debilidades que la infraestructura en el 谩rea muestra, sino adem谩s por los constantes conflictos que se viven en la prestaci贸n del servicio de transporte de pasajeros por el no cumplimiento de la administraci贸n con los distinto grupos empresarios en materia de subsidios.

Por 煤ltimo, el ministerio de Obras p煤blicas ver谩 recortadas sus partidas en 20.000 millones de pesos, lo que de acuerdo a la informaci贸n que se dispone provocar谩 un retraso en el inicio de diversas obras.

Es evidente que las medidas anunciadas asfaltan el giro conservador al que hici茅ramos referencia en las primeras l铆neas, cediendo al golpe de mercado y mostrando claramente que en el cumplimento de las metas acordadas con el FMI se est谩 dispuesto a sacrificar las condiciones de vida de nuestro Pueblo, y eso es lo que tratan de demostrar en su pr贸xima visita al organismo los funcionarios del gobierno nacional.

ATILRA repudia la 鈥渋ntromisi贸n de un sector de la extrema derecha en los conflictos laborales鈥

A.T.I.L.R.A. denuncia y repudia en茅rgicamente la violenta intromisi贸n de un sector de la extrema derecha en los conflictos laborales de la industria lechera. Se trata de una pr谩ctica inmoral y degradante de oportunismo pol铆tico perturbador y desestabilizante que utiliza la puja normal de intereses entre trabajadores y empleadores para hacer campa帽a electoral.

Este sector pol铆tico propone la supresi贸n de los derechos laborales -que califica como 芦excusas禄- con la eliminaci贸n de los principios, derechos y garant铆as, que nuestra Constituci贸n Nacional y las leyes de fondo reconocen a las entidades gremiales y a los trabajadores.

Para ello ataca de manera permanente y sistem谩tica a la representaci贸n org谩nica de nuestros afiliados, tratando de descalificar a la Asociaci贸n de Trabajadores de la Industria Lechera de la Rep煤blica Argentina e incluso pretendiendo inmiscuirse de manera inaudita en la negociaci贸n paritaria del sector para opinar y 芦decidir禄 qu茅 rubros deben abonarse y cu谩les no; llegando al extremo de proponer ante la honorable C谩mara de Diputados de la Naci贸n una declaraci贸n de repudio a los trabajadores nucleados en nuestra entidad y creando una ilegal fuerza de choque 芦empresarial禄 contra los trabajadores. Se trata del mismo sector que califica de mafiosos a los abogados laboralistas que defienden trabajadores, y a Diputados y Senadores de extracci贸n sindical.

En las ant铆podas, entendiendo a la industria lechera como un todo que comprende m谩s de 600 empresas l谩cteas, A.T.I.L.R.A. ha dado sobradas muestras y ejemplos de madurez, armon铆a, di谩logo fluido, apoyo mutuo y entendimiento con el sector patronal, cont谩ndose con los dedos de una mano los conflictos que puedan suscitarse con los incumplidores cr贸nicos, dado que no somos enemigos ni estamos en guerra con el sector empresario al que en m谩s de una oportunidad hemos ayudado a encontrar soluciones.

Llegados a este punto, dejamos aclarado que nuestra entidad respeta el pensamiento de todos los sectores pol铆ticos y actores sociales, aun cuando podamos no coincidir. Pero de ninguna manera aceptamos ni permitimos el agravio, la descalificaci贸n, la persecuci贸n, y la intromisi贸n indebida de violentas 芦fuerzas de choque empresariales anti sindicales禄 que pretenden arrojarnos nuevamente al pasado m谩s oscuro y tenebroso de nuestra historia, alertando a las autoridades administrativas laborales, judiciales, legislativas y a la sociedad toda con respecto al surgimiento de estos movimientos ilegales.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

Irregularidades en la elecci贸n del SUTECBA

La investigaci贸n del Ministerio P煤blico Fiscal avala las denuncias por fraude que hizo la Lista Celeste sobre las elecciones del pasado 26 de noviembre del 2021 en el SUTECBA.

La lista opositora liderada por 芦Chapita禄 El铆as envi贸 a la justicia filmaciones del proceso electoral que se llev贸 adelante en varios hospitales donde la fiscal铆a pudo comprobar que al menos en el Hospital Santojani 芦dado los movimientos irregulares se obtuvieron fotogramas en los que se observa que los votantes regresaban a realizar nuevamente su voto en varias ocasiones禄.

En este sentido de avanzar la causa la oposici贸n quedar铆a m谩s cerca de probar las situaciones de fraude que se produjeron en noviembre pasado y de exigir la realizaci贸n de una nueva elecci贸n.

Bolet铆n Estad铆stico Sociolaboral

Compartimos el documento del Instituto de Pensamientos y Pol铆ticas P煤blicas (IPPyP) que contiene informaci贸n de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) actualizada al 1er trimestre 2022 y describe el momento previo al reciente proceso de deterioro social iniciado con el salto inflacionario relacionado con la guerra en Ucrania y, posteriormente profundizado con el golpe de mercado local. Los resultados dan cuenta de una situaci贸n social extremadamente delicada para la vida de los hogares ligada a la vigencia de un mercado de trabajo que reconoce raqu铆ticos ingresos y salarios, no brinda garant铆as sociales al conjunto y golpea especialmente a los/as j贸venes y a las mujeres

Trabajo: La presi贸n sobre el mercado laboral, que supera a la desocupaci贸n, alcanz贸 al 22,5% de la PEA mientras la disponibilidad de la fuerza de trabajo fue del 28,5%. Casi una cuarta parte de las/os trabajadoras/es son cuentapropistas, de los cuales casi el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificaci贸n. Por su parte, un tercio de la poblaci贸n asalariada son informales, indicador que asciende al 66,4% para la poblaci贸n juvenil.

Salarios e ingresos laborales: 3 de cada 10 trabajadores/as obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario M铆nimo. Los bajos ingresos perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 26,1% de los varones gana menos del salario m铆nimo, este porcentaje asciende al 42,3% en el caso de la poblaci贸n femenina. 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras (24,2%) son pobres y el 4% son indigentes.

Condiciones de vida: La pobreza se extiende al 34,1% de las personas (a pesar del efecto aguinaldo) mientras la indigencia supera el 8%. El nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina se manifiesta con mayor crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes: casi la mitad de las ni帽as, ni帽os y adolescentes est谩n por debajo de la l铆nea de pobreza (47,8%), mientras que el 12% no logra siquiera acceder a una alimentaci贸n m铆nima. Entre las y los j贸venes de 18 a 24 a帽os, cuatro de cada diez son pobres (42%), a la vez que el 11,7% son indigentes.

Pol铆tica de ingresos: El 24,2% de la poblaci贸n vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos, sin embargo, lejos est谩n de asegurar que ning煤n hogar pase hambre o supere la situaci贸n de pobreza. Los subsidios s贸lo representan el 16,5% del ingreso total familiar.

VER DOCUMENTO

