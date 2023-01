En 2022 continu贸 la deuda con las mayor铆as populares

Mario Hernandez

Seg煤n el Centro de Estudios Econ贸micos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) en su Informe Econ贸mico de diciembre 2022: 鈥淓n la segunda parte del a帽o se produjo una fuerte reducci贸n del gasto p煤blico para alinear la pol铆tica fiscal al acuerdo con el FMI, se subieron las tasas de inter茅s, se aplicaron nuevas restricciones y nuevos beneficios en el tipo de cambio para sectores agroexportadores. Esto comenz贸 a sentirse en una menor actividad, que al mes de octubre registr贸 una ca铆da del 0,4% respecto del mes anterior.

Lo que no pudo lograrse durante 2022, en ninguna de sus dos etapas, es una recuperaci贸n del poder adquisitivo de los ingresos de las mayor铆as, castigado por la aceleraci贸n inflacionaria. El impacto en los precios de las materias primas y la energ铆a de la guerra en Ucrania exacerb贸 una alta inflaci贸n interna con fuertes componentes inerciales. As铆, la tasa de aumento de los precios casi se duplic贸 a lo largo del a帽o, pos谩ndose cerca de los tres d铆gitos. La aceleraci贸n inflacionaria erosiona los ingresos internos ya que tanto la indexaci贸n de las jubilaciones y asignaciones, como las negociaciones paritarias responden con retraso frente a la disparada de los precios, perdiendo poder adquisitivo por esa demora en los ajustes frente a los precios en contextos de alta inflaci贸n鈥. (negritas m铆as)

Desde que comenz贸 a salir del momento m谩s restrictivo de la pandemia, el gobierno declar贸 la intenci贸n de lograr uno de los grandes compromisos de la campa帽a de 2019: que los ingresos le ganen a la inflaci贸n y que se recupere el poder adquisitivo. Hasta junio pod铆a considerarse una victoria p铆rrica. El indicador del RIPTE (Remuneraci贸n Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) indicaba que el salario estaba 1,2% por encima del de Dic-21. Sin embargo, esa peque帽a mejora se perdi贸 bruscamente en dos meses y a octubre todav铆a se ubica un 3,7% por debajo de Dic-21. Si se observa el salario privado no registrado la ca铆da fue mayor y llega al 9,7% en lo que va del a帽o.

Si se analiza el Salario M铆nimo Vital y M贸vil (SMVM), al cual est谩 atado una gran parte de la pol铆tica social, se ve que el comportamiento fue m谩s err谩tico. Tuvo un fuerte deterioro los primeros tres meses del a帽o y luego un r谩pido crecimiento hasta junio. Luego volvi贸 a deteriorarse hasta agosto y, a partir de all铆, viene teniendo una leve mejora mes a mes, pero a煤n est谩 2,4% por debajo del nivel de Dic-21. En noviembre realizamos un informe especial de Empleo e Ingresos en el cual registramos la evoluci贸n de las paritarias m谩s representativas. De all铆 surge que muchas terminar铆an perdiendo o, en el mejor de los casos, empatando con la inflaci贸n a fines de este a帽o.[1] Si la baja en la inflaci贸n de los 煤ltimos meses se mantiene, pueden aprovechar las paritarias que se cerraron esperando una inflaci贸n m谩s alta y recuperar poder adquisitivo en los primeros meses de 2023. Pero cualquier salto brusco dejar谩 a los salarios nuevamente con pocas herramientas para defenderse.

La tasa de actividad (el porcentaje de la poblaci贸n que participa del mercado de trabajo) se mantiene en niveles altos, superior al 47% y con desempleo relativamente bajo en t茅rminos hist贸ricos (7,1% al 3er trimestre de 2022). Sin embargo, por el efecto inflacionario esto todav铆a no se traduce en un mayor poder de negociaci贸n ni mejora en los salarios en t茅rminos reales. La mejora en el poder adquisitivo de forma sostenida no va a poder concretarse si no es con una menor inflaci贸n. En estos niveles inflacionarios, los salarios deber铆an estar actualiz谩ndose todos los meses, algo que sabemos que no ocurre y que exacerbar铆a la inercia inflacionaria. Por eso, para que cualquier mejora conseguida en una paritaria sea duradera, necesariamente tiene que darse en simult谩neo con una inflaci贸n descendente.

Radiograf铆a del salario y las paritarias en 2022, un a帽o con inflaci贸n caliente

La inflaci贸n terminar谩 el a帽o muy cerca de los tres d铆gitos, los sueldos corrieron por detr谩s de los precios. Pero en algunos sectores -como los trabajadorxs del neum谩tico y residentes de salud- con la unidad en la lucha lograron arrancar paritarias m谩s altas. Analizaremos qu茅 pas贸 con el salario en los 煤ltimos a帽os, con las paritarias este a帽o y qui茅nes fueron los que ganaron en este l铆o. Hablamos con: Pablo Manzanelli (Flacso), Luis Campos (CTA-A), Paula Varela (Conicet), Oscar Mart铆nez (TEL) y Jorge Duarte (Infogremiales).

鈥淟legaba el fin de semana y alguien dec铆a: 鈥樎縞he, sale asado?鈥 La verdad que empezar a perder esas cosas鈥 Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar鈥, se帽al贸 un spot del Frente de Todos que se public贸 durante la campa帽a electoral de 2019, tambi茅n el actual presidente asegur贸 鈥渧oy a recomponer el salario de los asalariados鈥. Parece que hubiese pasado mucho tiempo desde esas promesas, pero la ilusi贸n de que 鈥渢odo esto va a mejorar鈥 se evapor贸 atravesado por una situaci贸n econ贸mica fr谩gil con elevada inflaci贸n y salarios que est谩n por detr谩s de los precios.

En este informe especial analizaremos qu茅 pas贸 con el poder de compra de los salarios en el 煤ltimo tiempo y c贸mo cerraron las paritarias este a帽o. No todos perdieron en esta situaci贸n, hubo claros ganadores: los grandes empresarios. 驴Qui茅nes son?

Salarios en descenso

Cuando finaliz贸 el mandato de Macri el poder adquisitivo del salario del sector privado registrado baj贸 22 % (diciembre 2019 versus octubre 2015), seg煤n los datos del 铆ndice de salarios que elabora el Indec. En septiembre de 2022 el poder de compra solo vari贸 un 0,2% en relaci贸n a diciembre de 2019. Es decir que no hubo ninguna recuperaci贸n en los 煤ltimos tres a帽os.

Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social (CTA-A), dimension贸 esta situaci贸n en t茅rminos hist贸ricos: 鈥淓l salario real de los trabajadores registrados est谩 en su nivel m谩s bajo desde 2006. Esto es producto del fuerte retroceso que tuvo entre 2018 y 2019, proceso que no se interrumpi贸 con el cambio de gesti贸n. En t茅rminos hist贸ricos, en octubre de 2022 el salario real estaba un 5% por debajo de los niveles de fines de 2001. Por cierto, que este retroceso salarial se da en un mercado de fuerza de trabajo que tiene caracter铆sticas muy distintas a aqu茅l, fundamentalmente por el retroceso de la tasa de desempleo, lo que impide que la crisis en los hogares sea a煤n mayor鈥.

Seg煤n el Indec, el poder adquisitivo de los trabajadores registrados privados a煤n est谩 un 21% por debajo de 2015 (septiembre 2022 versus octubre 2015). En otras palabras, el sueldo compra un quinto menos de lo que pod铆a comprar hace 7 a帽os.

En el sector p煤blico registrado, cuando termin贸 el Gobierno de Cambiemos el poder adquisitivo hab铆a ca铆do 26 % (diciembre 2019 versus octubre 2015). En septiembre de 2022, se registr贸 una baja de 3,9% en relaci贸n a diciembre de 2019, y la p茅rdida en relaci贸n a 2015 es de 28%.

Alberto Fern谩ndez afirm贸 en varias ocasiones 鈥淧rimero, los 煤ltimos鈥, pero los informales fueron los m谩s castigados por la inflaci贸n. En el sector no registrado, al terminar el mandato de Macri se registraba una ca铆da de 24 % (diciembre 2019 versus octubre 2016-la serie en este caso comienza en 2016). En septiembre de este a帽o el poder de compra descendi贸 14,2% en relaci贸n a diciembre de 2019 y la p茅rdida con respecto a octubre de 2016 es del 35%.

Salario medido en alimentos

La p茅rdida de poder de compra es mayor cuando se mide en alimentos. La capacidad de comprar alimentos por el salario de los trabajadores del sector privado registrado en septiembre de 2022 result贸 6% menor que la de diciembre de 2019 y un 23% inferior a la de octubre de 2015.

En el sector p煤blico este poder de compra medido en alimentos cay贸 un 9 % en septiembre de 2022 en relaci贸n a diciembre de 2019 y fue un 30% menor a la de octubre de 2015.

El derrumbe es mayor para los trabajadores no registrados. El desplome de la capacidad de compra de alimentos del salario de este sector en septiembre de este a帽o descendi贸 un 19% en relaci贸n a diciembre de 2019 y 38% inferior a octubre de 2016.

Bajo estas condiciones, 驴se consolida el fen贸meno de trabajadores pobres? Campos remarc贸 que 鈥渓a coexistencia de altos niveles de pobreza con una tasa de desempleo relativamente baja es un fen贸meno in茅dito en nuestra historia con la excepci贸n de los procesos hiperinflacionarios de 1989 y 1990. La situaci贸n actual agrega que este fen贸meno comenz贸 a incluir a trabajadores y trabajadoras registrados, por lo que no basta con un empleo formal para tener ingresos superiores a la l铆nea de pobreza. Eso empieza a ser muy notable en el caso de aquellos sectores con los salarios m谩s bajos (trabajadoras de casas particulares y municipales fundamentalmente), pero tambi茅n se extiende a otros sectores donde los salarios de convenio iniciales est谩n muy cercanos a los niveles de pobreza鈥.

El laberinto de las paritarias y la carrera con los precios en 2022

Frente a una inflaci贸n cr贸nica, la din谩mica de las negociaciones salariales en 2022 se vio fuertemente afectada. Los salarios r谩pidamente quedaban por detr谩s de los precios, el factor tiempo pas贸 a tener mayor gravitaci贸n para toda negociaci贸n.

Jorge Duarte, periodista especializado de InfoGremiales precis贸 que 鈥渓a aceleraci贸n inflacionaria sistem谩tica marc贸 que los sindicatos tuvieron que sentarse, dos, tres, cuatro veces a revisar lo que hab铆an firmado a principio de a帽o. Incluso, el inicio de la paritaria de cada uno vari贸 dependiendo del momento del a帽o que comenzaba la ronda de negociaciones: en marzo estaba en los 40 puntos, a mitad de a帽o estaba en 60, en septiembre en 70 y pico, y en este 煤ltimo mes los gremios est谩n cerrando entre 90 y 110鈥.

Oscar Mart铆nez, especialista del Taller de Estudios Laborales, acuerda en que 鈥渟in duda cambi贸 la din谩mica de la negociaci贸n. Las negociaciones salariales anteriores sol铆an ser anuales o semestrales, pero ahora de acuerdo al poder de discusi贸n del gremio, a la conducci贸n, a la capacidad de lucha, se abre por per铆odos mucho m谩s cortos鈥.

Entre algunos de los sectores que quedaron por debajo de la pauta inflacionaria del 100 % anual se encuentra el Comercio (59%, aunque sigue en negociaci贸n), Alimentaci贸n (71% y un 12 % m谩s en enero 2023), Camioneros (82% el acumulado a 2022, que llega a 107% pero incluyendo el primer semestre de 2023), o Trabajadores de TV 鈥 Satsaid (83%, en conflicto).

Cabe aclarar que no es estrictamente comparable el n煤mero que cerr贸 cada gremio, por tratarse de per铆odos abarcados distintos, distintas cantidades de cuotas, revisiones, b谩sicos, complementos y otras condiciones laborales acordadas.

A diferencia de la mayor铆a de las paritarias, luego de la importante lucha del neum谩tico por m谩s de 150 d铆as, el sindicato SUTNA logr贸 firmar el 煤nico acuerdo que contempla la utilizaci贸n de una cl谩usula gatillo para garantizar que el salario no quede por detr谩s de la inflaci贸n. En una pelea ejemplar, en la que los trabajadores pusieron en juego los hist贸ricos m茅todos de la clase trabajadora, cerraron la revisi贸n de la paritaria 2021/22 por arriba de la inflaci贸n y se aseguraron que la paritaria 2022/23 cerrar铆a al menos un 10 % por encima de los precios, a lo que se agreg贸 una suma fija de $ 100.000 por trabajador.

鈥淗ay una decisi贸n (de los sindicatos tradicionales) de no confrontar con el poder, sabiendo que se pod铆a negociar, siempre por atr谩s del aumento de los precios y las ganancias de las empresas鈥, agreg贸 Oscar Mart铆nez.

鈥淎ntes del conflicto del SUTNA era mala palabra salir a pelear en los valores de la inflaci贸n, entonces el conflicto legaliz贸 que se puede pelear para no perder contra la inflaci贸n, incluso legaliz贸 que hay que discutir las condiciones de trabajo y ha habido sectores que han salido a luchar鈥, indic贸 Paula Varela polit贸loga y docente UBA.

Otros de los sectores destacados por romper el techo salarial, en gran medida alentados e impulsados por las lecciones de la lucha del neum谩tico, fueron los m茅dicos residentes y concurrentes de CABA (y tuvo extensi贸n nacional), que tras una enorme lucha conquistaron un aumento del 99 %. Tambi茅n el gremio aceitero, uno de los sindicatos combativos y ubicado en un sector estrat茅gico del pa铆s, acord贸 un 98 %, as铆 como un salario m铆nimo de $ 320.000 para el primer semestre de 2023. Tambi茅n los docentes alcanzaron un aumento del 114 %, pero sobre una base que sigue muy retrasada.

驴C贸mo se llega a fin de a帽o? En promedio, vienen ganando los precios sobre los salarios. 鈥淓n octubre la variaci贸n interanual de los precios fue del 88%, mientras que los salarios de los trabajadores registrados crecieron un 78,8%, lo que implica un retroceso en t茅rminos reales del 5%鈥, detall贸 Campos. Por su parte, en lo que va del a帽o (septiembre 2022 versus diciembre 2021) el sector p煤blico registrado perdi贸 un 2% y para el sector privado no registrado el derrumbe es del 10%. No sorprende que el Gobierno haya debido anunciar un bono de fin de a帽o para el sector privado de $24.000 brutos que, a pesar del rechazo de los empresarios, no logra compensar el deterioro. La complicidad e inacci贸n de los sindicatos hace su parte.

鈥淟a primera ubicaci贸n de las direcciones del movimiento obrero (CGT, CTA, sectores movimientos sociales o de trabajadores desocupados) es aceptar la fragmentaci贸n de la clase trabajadora y apostar a la negociaci贸n sectorial. Lo cual termina siendo una ubicaci贸n que tiene efectos perversos鈥, explic贸 Paula Varela. Esto es as铆 porque la orientaci贸n de las centrales de 鈥渁ceptar la tendencia general a la precarizaci贸n del empleo y a la ca铆da del salario real, y tratar de pelear en algunos sectores estrat茅gicos o en algunos sectores que por posici贸n estrat茅gica econ贸mica o por acumulaci贸n sindical tienen m谩s fuerza, redunda en un retroceso de la clase trabajadora en su conjunto鈥.

Para muestra, basta una declaraci贸n de Armando Cavalieri (Secretario General de Comercio), ante la pregunta sobre la posibilidad de que la CGT disponga un paro nacional: 鈥淟a sociedad ya est谩 parada, 驴Qu茅 vamos a hacer? 驴un paro a qui茅n? 驴al paro? Hay unas 7 millones de personas que no trabajan. Hacer un paro es para hacer el balc贸n y ver pasar a la gente cuando va a acampar a la 9 de Julio鈥.

La clave del 茅xito patronal: salarios de pobreza

La mitad de los asalariados gana menos de $70.000 por mes, as铆 lo confirman los datos del Indec en su informe de distribuci贸n del ingreso para el tercer trimestre del a帽o. Si comparamos el precio de la mercanc铆a fuerza de trabajo con el de otra mercanc铆a, esto equivale a dos pares de zapatillas de primera marca.

Los trabajadores formales ganan en promedio $104.790, es decir, duplican y m谩s (128%) los baj铆simos salarios promedio de los trabajadores informales que fue de $ 45.981.

Pero los trabajadores no s贸lo pierden poder adquisitivo, sus salarios est谩n cada vez m谩s lejos de cubrir los gastos que requiere una familia durante un mes. La Canasta B谩sica ascendi贸 a $128.000 en septiembre. El 80 % de los trabajadores asalariados no llega a esa cifra, se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Si la comparaci贸n se realiza con la Canasta de Ingresos M铆nimos que calculan los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec, que en septiembre era de $ 205.000, la situaci贸n empeora.

鈥淎 r铆o revuelto, ganancia de pescadores鈥, este refr谩n popular podr铆a aplicarse para reflejar la suerte que corrieron los empresarios bajo el gobierno macrista y del Frente de Todos. Pablo Manzanelli integrante del Centro Cifra sostuvo respecto al reparto de la riqueza generada que 鈥渓a participaci贸n de los asalariados en el producto bruto muestra una profunda regresividad distributiva en la econom铆a argentina. Despu茅s de ara帽ar el 52% en 2015, cay贸 a 46,1% en 2019 y a 44,1% en el primer semestre de 2022鈥.

En sentido opuesto, los principales grupos econ贸micos del pa铆s siguieron ganando. Los sectores que m谩s se beneficiaron en el a帽o 2022 son Alimentos y Energ铆a. A continuaci贸n presentamos un cuadro de ganancias antes de impuestos, en base a los 煤ltimos balances contables presentados a la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV):

El imperio alimenticio de los P茅rez Compac -Molinos R铆o de la Plata- tuvo una variaci贸n positiva de resultados del 30%; en el sector energ茅tico se destaca el caso de Pan American Energy con una escalada superior al 340%. Dado que son datos a valores constantes, las cifras reflejan aumentos reales, es decir, por encima de las tasas de inflaci贸n

Si analizamos un contexto m谩s general en t茅rminos del total de empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires a trav茅s de la evoluci贸n del MERVAL (el 铆ndice que mide el volumen y el n煤mero de transacciones), podemos observar c贸mo se han recuperado pr谩cticamente las cotizaciones al per铆odo prepandemia. Teniendo en cuenta que son valores expresados en d贸lares estadounidenses y ajustados por la tasa de inflaci贸n, al igual que en los ejemplos anteriores, son datos expresados en t茅rminos reales. El 煤ltimo repunte de la serie y de acuerdo con los analistas, con la llegada de Massa y las medidas anunciadas en beneficio de las patronales y los 鈥渕ercados鈥 al cambio en las expectativas lo acompa帽贸 una mejora en las cotizaciones burs谩tiles.

La fuerte ca铆da del salario real durante el gobierno de Macri, que no se logr贸 revertir en el de Alberto Fern谩ndez, el desempe帽o en la productividad y la aceleraci贸n del proceso inflacionario son tres factores que se帽ala Manzanelli para explicar esta creciente desigualdad en la distribuci贸n del ingreso en los 煤ltimos cinco a帽os. 鈥淟a transferencia del trabajo al capital entre 2016 y 2021 fue de 70.000 millones de d贸lares, un 55% superior al mega cr茅dito con el Fondo que tom贸 el gobierno de Macri鈥, se帽al贸.

Mientras los empresarios contin煤an aumentando su tajada en el reparto de la riqueza producida en el pa铆s, los trabajadores precarios y pobres son la consecuencia de un fen贸meno estructural que se cocina hace a帽os y bajo el cogobierno con el FMI podr铆a empeorar.

Fuente: La Izquierda Diario

2022: a帽o r茅cord de cotizaci贸n en la bolsa para las empresas argentinas

Por Jorge Galmes Aguzzi

Con una variaci贸n superior al 130 % (medida en pesos) de la cotizaci贸n de las principales empresas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, el S&P MerVal ha sido r茅cord a nivel mundial, tan s贸lo superado por Turqu铆a. En un comienzo de a帽o nuevo en que el salario real se encuentra un 25 % por debajo del registrado en el a帽o 2015, el valor de las empresas m谩s grandes del pa铆s vuela en las alturas. Analizamos algunas razones e identificamos las empresas que m谩s incrementaron su valor.

En un a帽o que ser谩 recordado entre otros hechos por los efectos de la pandemia o la Guerra entre Rusia y Ucrania, tambi茅n quedar谩 en el recuerdo por la cotizaci贸n en la Bolsa de Valores de Buenos Aires de las 27 empresas m谩s importantes de Argentina, ya que sus cotizaciones fueron r茅cord a nivel mundial. Incluso en un a帽o de escalada en la tasa de inflaci贸n y en el riesgo pa铆s, estas firmas parecen no haberse visto complicadas por este escenario macroecon贸mico. Por otro lado, el Merval ha sido una de las pocas plazas en reflejar ganancias en d贸lares en el a帽o 2022 en comparaci贸n con sus principales pares a nivel mundial.

El Merval (ahora ByMA) es un 铆ndice que mide la variaci贸n 鈥渄e lo que vale鈥 una empresa que cotiza en la Argentina. Ese valor est谩 dado por 鈥渆l mercado鈥, por lo que las razones no son siempre objetivas, sino que pueden estar basadas en expectativas o creencias de lo que suceder谩. Para la construcci贸n del Merval se toma en cuenta a las empresas m谩s grandes que registraron la mayor cantidad de operaciones en los 煤ltimos seis meses. A partir de 2019, por medio de un acuerdo con el 铆ndice Dow Jones, el nombre qued贸 como S&P Merval ya que por otro lado casi el 90% de las operaciones de las empresas argentinas se negocian en Wall Street (EE.UU.).

Entre las empresas que cotizan en el Merval m谩s destacadas est谩n las energ茅ticas, as铆 el ranking est谩 integrado por Transportadora Gas del Sur con una variaci贸n positiva 348%, YPF 305%, Transportadora de Gas del Norte 283% y Transener 241% .Los especialistas lo explican por la escalada de los precios a nivel internacional, algunas reformas desregulatorias en el sector energ茅tico y el avance en la construcci贸n del gasoducto de Vaca Muerta que significar谩 para la Argentina revertir su balance energ茅tico y tener la posibilidad de convertirse en exportadora de gas y petr贸leo.

En un a帽o 2022 que finaliz贸 con un aumento superior al 30% del riesgo pa铆s, por lo que los bonos soberanos en d贸lares cayeron en una magnitud similar reflejando que 鈥渓os mercados鈥 no tienen plena confianza en el gobierno argentino. Para el a帽o 2023 se avecinan vencimientos de capital de deuda p煤blica por $20 billones, cuya mayor proporci贸n corresponde al FMI.

Paralelamente, el r茅cord en la cotizaci贸n del Merval se da en un a帽o que los salarios continuaron perdiendo contra la inflaci贸n, tal como ocurre desde hace 7 a帽os. Mientras que en octubre de 2022 la inflaci贸n alcanzaba el 88 %, los salarios hab铆an registrado un aumento s贸lo del 78,8 %; as铆 no resulta nada extra帽o que la mitad de los asalariados gane $ 70.000 pesos al mes.

A partir de julio del 2022, los valores mostraron su mayor repunte en sinton铆a con la llegada de Massa al Gobierno. Si bien despu茅s de este super impacto positivo cay贸 la cotizaci贸n del panel, lograron mantenerse en terreno positivo para cerrar un a帽o hist贸rico en t茅rminos de volumen de operaciones.

El gobierno les perdona deuda a las distribuidoras de energ铆a mientras habilita nuevos tarifazos

Por Camila Garc铆a

El gobierno les perdon贸 a las distribuidoras de luz $62.000 millones de los casi $500.000 millones adeudados a Cammesa (la administradora mayorista estatal del sistema el茅ctrico). La deuda se gener贸 porque estas empresas no pagan el total de la energ铆a que consumen desde 2020 con la excusa de que no pueden afrontar el pago porque las tarifas se encuentran retrasadas, una extorsi贸n. En tanto, en el marco del ajuste fiscal, el FMI exigi贸 encontrarle una soluci贸n al problema para que ingrese la plata a las arcas del Estado.

La subsecretar铆a de Energ铆a anunci贸 el viernes que lleg贸 a un entendimiento con 11 distribuidoras y 5 cooperativas, para regularizar $210.000 millones que estaban pendientes de cobro. Edesur deb铆a, al 31 de agosto, m谩s de $ 66.000 millones. De ese total, refinanciar谩 $ 47.000 millones, el resto (19.000 millones) corresponde a una 鈥渃ompensaci贸n鈥, es decir una condonaci贸n, lo que har谩 que la empresa no tenga que pagar esa parte. Edenor pose铆a una deuda de $ 57.000 millones. Pagar谩 $ 33.000 millones. Unos 24.000 millones entraron como 鈥渃ompensaci贸n鈥.

Cabe destacar que esta 煤ltima distribuidora cambi贸 de accionista mayoritario, dej贸 de ser de Pampa, para estar en manos de un grupo controlado por Jos茅 Luis Manzano y Daniel Vila, ambos son amigos del ministro de Econom铆a, Sergio Massa, que tambi茅n son due帽os de la mendocina Edemsa, la cual tambi茅n obtuvo tambi茅n un tercio de las compensaciones. Los pol铆ticos capitalistas defienden los intereses de su propia clase social, parasitaria del Estado.

En tanto, Entel puso a la venta los activos de Edesur en Argentina y en varios pa铆ses de Latinoam茅rica, es decir, se desprender谩 de la distribuidora y ceder谩 sus operaciones alegando que los precios de las tarifas no se condicen con los altos precios internacionales de la energ铆a. En la Argentina, la italiana tambi茅n es propietaria de centrales t茅rmicas a gas, como Costanera y Dock Sud, y de la hidroel茅ctrica El Choc贸n. Adem谩s, posee las l铆neas de transmisi贸n CTM y Tesa, que conectan los sistemas de energ铆a el茅ctrica del noreste argentino con Brasil, y Yacylec, transportadora de la energ铆a de Yacyret谩. Es decir, un pulpo energ茅tico que continuar谩 pugnando por mayores beneficios a sabiendas de que cuenta con la propiedad de la mayor parte de la producci贸n.

Estas empresas han demostrado la total desinversi贸n que recae sobre el sistema el茅ctrico del pa铆s, incluso a pesar de que el Estado les haya concedido los aumentos de tarifas que reclamaban. De esto pudo dar cuenta el apag贸n del 1 de enero, que dej贸 a 400.000 usuarios sin luz, o el corte del suministro durante el fin de semana largo de diciembre que dej贸 a m谩s de 500.000 usuarios del Amba sin servicio. Asimismo, tambi茅n es conocido el reclamo salarial y de condiciones de trabajo por parte de quienes trabajan en estas distribuidoras, lo que da cuenta que adem谩s de no invertir la empresa busca abaratar los costos de la mano de obra constantemente para acrecentar sus dividendos.

Sin embargo, adem谩s de condonarle las deudas, el gobierno autoriz贸 una nueva audiencia p煤blica para las semanas pr贸ximas en las que se tratar谩 un nuevo aumento de tarifas, puesto que las distribuidoras argumentan que estas se encuentran un 300% atrasadas y amenazan con nuevos cortes. Es decir, buscan preservar sus m谩rgenes de ganancia a costa de mayores tarifazos que golpear谩n a煤n m谩s el bolsillo de las familias trabajadoras, y que sean estas quienes terminen pagando la deuda con el Estado.

El suministro el茅ctrico no puede estar en manos de estas patronales parasitarias que viven del Estado, y el peronismo ha fracasado en resolver las necesidades b谩sicas de la poblaci贸n, como es la energ铆a. Es necesario poner en pie un nuevo movimiento popular que enarbole las banderas del socialismo, porque la soluci贸n requiere la apertura de los libros de las empresas del sector a trabajadores y usuarios, la intervenci贸n de toda la cadena energ茅tica y un plan de inversi贸n y refacci贸n de todo el sistema de distribuci贸n energ茅tico. Esto es algo que los pol铆ticos capitalistas no har谩n porque ser铆a contrario a los intereses de su propia clase social, antag贸nicos totalmente a las demandas del pueblo trabajador.

Fuente: Prensa obrera

El 2023 empieza con tarifazos en el transporte y los combustibles

El 2023 llega con nuevos tarifazos y subas en m煤ltiples 谩reas y servicios. Desde el domingo, las tarifas de los colectivos en el 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las de los trenes de corta y larga distancia subieron un 39%. As铆, el boleto m铆nimo para los tramos cortos pas贸 de $ 25,20 a $ 35; las tarifas para los viajes de entre 3 y 6 kil贸metros de $28 a $39; los tramos de 6 a 12 km, de $29,40 a $42; los de 12 a 27 km, de $30,80 a $45; y para m谩s de 27 kil贸metros, el boleto pasa de $32,20 a $ 48. Adem谩s, desde el Ministerio de Transporte ya se anunci贸 que a partir de marzo habr谩 actualizaciones mensuales.

Tambi茅n en el sector del transporte urbano, la empresa que administra el servicio de subterr谩neos en CABA (Sbase) inform贸 que llamar谩 a audiencia p煤blica para intentar aprobar aumentos en el servicio. La intenci贸n de la empresa es que el pasaje pase a costar $58 a partir de marzo y llegue a $80 en septiembre.

Enero traer谩, tambi茅n, subas en el precio de las naftas. Este sector se encuentra regido dentro del esquema del plan Precios Justos. Lo que implica que la suba de este mes deber谩 ser del 4 % como m谩ximo. La misma se llevar铆a a cabo durante la segunda quincena del mes en curso.

Con esas subas, en CABA, el precio promedio de la nafta super pasar铆a de $150,90 a $157 por litro; el gasoil subir铆a de $162,10 a $168,60 y el gasoil premium de $222 a 231 pesos.

Desde enero tambi茅n regir谩 una nueva suba en las tarifas del agua para los usuarios de ingresos medios y bajos. Este ajuste es resultado de la decisi贸n oficial de avanzar en el quite de subsidios a los servicios. Una decisi贸n acorde al ajuste ordenado por el FMI.

Ese recorte a los subsidios implica que los mismos pasar谩n de cubrir el 40% a 20% del total de la factura para el sector de ingresos medios. Ese porcentaje volver谩 a modificarse en marzo, cuando ese subsidio literalmente se termine. Por otra parte, para quienes residen en las llamadas zonas medias-bajas, esa reducci贸n pasar谩 del 45% actual al 30% para el mismo per铆odo. Desde marzo, se reducir谩 al 5% el subsidio.

Tambi茅n en enero habr谩 aumentos en las prepagas y subas importantes en alquileres. En febrero llegar谩n subas en los servicios de telefon铆a m贸vil, internet y servicios de streaming.

En la ma帽ana del jueves 29 de diciembre, el Gobierno nacional autoriz贸 a las empresas de telefon铆a, televisi贸n e internet a aumentar sus tarifas en un 17,6% a partir de febrero. Seg煤n la resoluci贸n 2393/2022, que fue publicada en el Bolet铆n Oficial y lleva la firma de Claudio Julio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La resoluci贸n indica que:

En el art铆culo 1: 鈥渆stablecer que las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones M贸viles (SCM) podr谩n aplicar a partir del 1掳 de febrero de 2023, un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta, en un porcentaje de hasta un NUEVE CON 80/100 POR CIENTO (9,80%)鈥. A su vez, 鈥減artir del 1掳 de abril de 2023, las prestadoras aludidas podr谩n aplicar un nuevo incremento en un porcentaje de hasta el SIETE CON 80/100 POR CIENTO (7,80%)鈥.

En el art铆culo 2: se informan los valores referidos 鈥渁 los precios de Servicios de Comunicaciones M贸viles (SCM) en la modalidad prepaga pura鈥. Los valores son los siguientes: 鈥渁) Recarga de 50 MB de datos m贸viles por d铆a: CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($43,40) con impuestos incluidos. b) Segundo de voz: SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE PESO ($0,66), con impuestos incluidos. c) SMS: OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($8,70), con impuestos incluidos鈥.

Por 煤ltimo, en el art铆culo 4 se marcan los incrementos para televisi贸n e internet. 鈥 Las Licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de Servicios de Telefon铆a Fija (STF), de Servicios de Radiodifusi贸n por Suscripci贸n mediante v铆nculo f铆sico o radioel茅ctrico (SRSVFR) y las Licenciatarias de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisual de Radiodifusi贸n por Suscripci贸n mediante v铆nculo satelital (DTH); podr谩n incrementar el valor de todos sus precios minoristas en un porcentaje de hasta NUEVE CON 80/100 POR CIENTO (9,80%), a partir del 1 de febrero de 2023鈥. En tanto, que en abril 鈥減odr谩n aplicar un nuevo incremento en un porcentaje de hasta un SIETE CON 80/100 PR CIENTO (7,80%) sobre todos sus precios minoristas鈥.

El mi茅rcoles las distribuidoras de gas solicitaron incrementos de entre el 21 y 77,5%, el pedido lo realizaron formalmente en la audiencia p煤bica virtual convocada por el Ente Regulador del Gas (Energas).

Sebasti谩n Mazzucchelli, representante de Metrogas, solicit贸 un fuerte incremento de la tarifa de distribuci贸n que tendr铆a un impacto promedio del 49% en la factura de un usuario com煤n, del 47% para uno comercial, 3,3% para clientes industriales y del 10,5% para estaciones de GNC.

Jos茅 Luis Fern谩ndez Fontana, de Naturgy, pidi贸 un ajuste para la etapa de distribuci贸n del 189% a partir de febrero, con ajustes trimestrales. El impacto en los usuarios ser铆a de $ 1.648 pesos por factura residencial.

Marcela C贸rdoba, de GasNor, propuso un incremento del 189% en la etapa de distribuci贸n, con una incidencia promedio en la factura final de usuarios residenciales del 54,9% en Salta y en la zona Fr铆a y del 71,2% en Tucum谩n.

Alejandro P茅rez, en representaci贸n de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, solicit贸 incrementos donde la boleta pasar铆a de $ 3.102 a $ 3.999 (28,9%) y de $ 1.428 a $ 2.325 (62,8%).

En el caso de los usuarios de la Distribuidora de Gas Cuyana, para el nivel 2 el incremento en la factura ser铆a de 77,5% ($ 1.595 a $ 2.832%) y del 40,9% para el nivel 1 ($ 3.021 a $ 4.258).

N茅stor Molinari, de Litoral Gas, pidi贸 subas con un impacto del 34,4% en un usuario residencial promedio (de $ 4.354 a $ 5.854) y del 43,4% para uno de Zona Fr铆a (de $ 3.541 a $ 5.077) a partir del 1掳 de febrero.

Armando Mont煤, de Gasnea, present贸 dos opciones, con aumentos de los cargos del 163,8% para toda clase de usuarios o bien del 121% para residenciales, 331% para comerciales y GNC y 163% para industriales.

En el primer caso, el impacto tarifario ser铆a de 28% para los residenciales, 63% para comerciales, del 13 al 18% en industriales y del 13% para GNC, en tanto para la segunda opci贸n ser铆a de 21% para residenciales, 120% para comerciales, del 20 al 25% para industriales y 21% para GNC.

Fernando Pe帽aloza, de Redengas, solicit贸 un ajuste con impacto promedio en el precio final del 47,63% (del 37,32% al 53,04%, seg煤n la categor铆a), que implicar铆a un aumento mensual libre de impuestos de $ 1.754.

En su tercera revisi贸n, el FMI pide m谩s ajuste y advierte sobre posibles inestabilidades

Por Demi谩n Garc铆a Orfan贸

El Fondo Monetario Internacional elogia las pol铆ticas de ajuste de Sergio Massa en su comunicado de prensa sobre la revisi贸n del tercer trimestre del a帽o. A esas medidas le adjudican la baja de la inflaci贸n, la mejora de la balanza de pagos y el fortalecimiento de las reservas. Sin embargo, el documento t茅cnico de la revisi贸n da cuenta de un panorama m谩s complicado y plantea expl铆citamente las dudas del Fondo en la implementaci贸n de sus propias recetas.

La aprobaci贸n de la revisi贸n del tercer trimestre del a帽o por parte del Directorio del FMI el 23 de diciembre permite el desembolso de U$D 6.000 millones al Tesoro, tal como estaba pautado en el acuerdo de marzo. Este desembolso posibilitar谩 cubrir los vencimientos del cuarto trimestre del a帽o (que ascend铆an a U$D 5.300 millones contabilizando s贸lo los pagos de capital), y acumular en las reservas el remanente. La aprobaci贸n refleja el benepl谩cito del organismo para la pol铆tica de menor gasto p煤blico (baja de subsidios a las tarifas y otros recortes), la suba de las tasas de inter茅s y la aceleraci贸n del tipo de cambio oficial en relaci贸n al d贸lar (que lleg贸 a colocarse por encima de la inflaci贸n en octubre y noviembre), a pesar de algunos incumplimientos que se soslayan.

El Fondo tambi茅n describe el complicado panorama internacional, y prev茅 que a nivel local las cosas no ser谩n f谩ciles, tal como se va detallando a lo largo del documento del 鈥淪taff鈥 que es finalmente aprobado por el Directorio del organismo. En especial, el FMI se帽ala los nubarrones que tendr谩n, sin duda, impacto local: la inflaci贸n mundial, el aumento de los precios de las materias primas, la suba de la tasa de inter茅s en los pa铆ses centrales (lo que implica la retracci贸n de inversiones en pa铆ses emergentes) y el menor crecimiento econ贸mico o recesi贸n en los socios comerciales del pa铆s.

Ante ese panorama fr谩gil la soluci贸n que propone es implementar las medidas 鈥渕谩s decididamente鈥, es decir, intensificar las recetas del FMI, apelando a que permitir铆an reconstruir confianza en el empresariado en esas condiciones m谩s adversas. Y tambi茅n propone eliminar los m煤ltiples tipos de cambio cuando las condiciones lo permitan. En particular el d贸lar soja, el precio diferencial que subsidi贸 a empresarios del agro, acopiadores y exportadores. Si bien esta medida permiti贸 cumplir con la meta de reservas del a帽o y colabor贸 con la reducci贸n del d茅ficit fiscal, para el Fondo debe ser eliminada y el gobierno debe incentivar las exportaciones y acumular reservas sobre la base de la aceleraci贸n de la devaluaci贸n, por encima de la inflaci贸n.

Los tecnicismos del ajuste y las advertencias pol铆ticas

Para continuar con el ajuste del gasto para reducir el d茅ficit fiscal (la brecha entre ingresos y gastos del Estado), el Fondo hace hincapi茅 en sostener la inversi贸n en infraestructura, pero bajando los subsidios a las tarifas y recortando la asistencia social. El d茅ficit alcanzar谩 el 2,5% del PBI en el 2022 y la meta del 2023 implica reducirlo a 1,9%.

Mientras que el plan de recorte de subsidios fue ampliamente difundido, los recortes a la asistencia social no han tenido un tono t茅cnico, por el contrario, la ministra de Desarrollo Social aparece como vocera de una campa帽a atacando pol铆ticamente a las organizaciones sociales. A ese ataque pol铆tico se suma el compromiso con el Fondo de instaurar topes a los ingresos por planes sociales, excluir beneficiaries en funci贸n de auditor铆as de la AFIP y ANSES, e incluso levantar el secreto fiscal en masa (medida que nunca tomaron con los fugadores). Completan las medidas acordadas con el FMI para el ajuste a la asistencia social la licuaci贸n del valor de la Tarjeta Alimentar (cuyo monto se actualiza discrecionalmente muy por debajo de la inflaci贸n).

Para la reforma en las jubilaciones, el FMI se帽ala la necesidad de evitar moratorias, eliminar reg铆menes especiales con condiciones menos miserables que el r茅gimen general y modificar otras condiciones que lo hagan financieramente m谩s sostenible. Las medidas que usualmente la ortodoxia econ贸mica propone para mejorar esa ecuaci贸n financiera son el aumento de a帽os de aportes, el incremento de la edad jubilatoria y la baja de las prestaciones. Sin embargo, el Fondo asume que no habr谩 condiciones pol铆ticas para una reforma hasta despu茅s de las elecciones.

Otros de los aplausos de la revisi贸n fueron para la pol铆tica de acuerdos de precios y paritarias, que por ser medidas voluntarias son permitidas por el organismo internacional, a diferencia de otro tipo de controles de precios de tinte intervencionista.

El Directorio tambi茅n salud贸 el acuerdo con el Club de Par铆s, y llam贸 al Gobierno a seguir apoy谩ndose en otros organismos de cr茅dito internacional. Pero, adem谩s, en el terreno de la deuda, explicitan la necesidad de una estrategia proactiva hacia los mercados de cr茅dito dom茅stico, que podr铆a traducirse como la necesidad de encarar alg煤n canje que evite los problemas de la refinanciaci贸n cada vez m谩s dificultosa del endeudamiento de corto plazo del Tesoro, ya que el Gobierno debe recurrir al mercado de deuda en pesos para obtener recursos para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos.

Frente a todas estas situaciones, el Fondo explicita su mirada pol铆tica, donde apela a la necesidad de un amplio apoyo pol铆tico para que pueda desarrollarse el programa. En especial, ante una posible escalada del descontento ante las medidas de ajuste al gasto o la alta inflaci贸n. La primer prenda de apoyo la da el mismo FMI, que pondera positivamente, por sobre otras consideraciones, los avances en el plan de ajuste trazado. El organismo no exige medidas de estabilizaci贸n econ贸mica de shock (como mega devaluaciones y su correspondiente alza de la inflaci贸n, o planes de canje de dep贸sitos por bonos). A su vez, es laxo en las cr铆ticas sobre las medidas que no comparte y da un voto de confianza sobre el manejo de plazos para su reversi贸n o la implementaci贸n de otras recetas (como el d贸lar soja, el reval煤o fiscal, los aumentos de tarifas, los controles de capitales, las reformas jubilatorias y los recortes en la asistencia social).

El FMI busca mantener al pa铆s en la 贸rbita de EE UU

Las razones de este apoyo hay que buscarlas por fuera del acuerdo, en la b煤squeda de Estados Unidos de hacer pie en la regi贸n de la mano de este gobierno, a sabiendas de la competencia de China en la regi贸n y de la inestabilidad econ贸mica global y de los sistemas pol铆ticos del hemisferio (revueltas en Chile en 2019, los paros de la CONAIE de Ecuador en 2019 y 2021, los Paros Nacional en Colombia en 2019-2020, las movilizaciones en Per煤 en 2022, etc.).

Mientras que la segunda revisi贸n mostraba una preocupaci贸n mayor por las internas de la coalici贸n gobernante, en este documento el eje est谩 puesto en el descontento social. A diferencia de aquella revisi贸n de septiembre que evaluaba como un riesgo las disputas internas de la coalici贸n gobernante, ahora la pelea del sector del Frente de Todos liderado por Cristina Fern谩ndez de Kirchner no figura entre las preocupaciones directas.

El a帽o parec铆a cerrar con el espaldarazo al Gobierno de parte del FMI por medio del aval a las medidas y por la baja a 4,9% de la inflaci贸n en noviembre, sin embargo, el escenario pol铆tico muestra una capacidad de transformarse muy r谩pidamente. Por ejemplo, la cautelar de la Corte Suprema obligando al Gobierno Nacional a hacerse cargo de un mayor giro de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que podr铆a alcanzar un 0,2% del PBI, dispar贸 una comedia de enredos jur铆dicos y pol铆ticos en torno al tema. Por otro lado, las luchas callejeras ante el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora tambi茅n son parte de ese panorama convulsionado que no hay acuerdo en Washington que pueda solucionar.

Fuente: https://www.anred.org/2022/12/28/en-su-tercera-revision-el-fmi-pide-mas-ajuste-y-advierte-sobre-posibles-inestabilidades/

Unidad Piquetera en alerta ante incumplimientos de Victoria Tolosa Paz

A trav茅s de un comunicado de prensa, la Unidad Piquetera se ha declarado en estado de alerta. As铆 lo determinaron luego de la reuni贸n nacional desarrollada este martes, como consecuencia de los compromisos incumplidos por parte del Gobierno nacional.

Formaron parte de la reuni贸n representantes de Libres del Sur, MST Teresa Vive, integrantes del Frente de lucha piquetero (Polo Obrero, MTR, entre otros) y miembros de la Coordinadora por el cambio social (FOL, Movimiento de los pueblos, etc茅tera.).

De este modo, consideraron que no se han cumplido en su totalidad los compromisos asumidos la semana pasada por parte de Victoria Tolosa Paz, ministra del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n.

Seg煤n indicaron, 鈥渆n lo que respecta a los alimentos secos y navide帽os, principalmente en el caso de estos 煤ltimos, hubo provincias enteras que se pasaron las fiestas sin un pan dulce en sus mesas鈥.

Por otra parte, dejaron en manifiesto que 鈥渢ampoco se ha cumplido con la entrega de las herramientas comprometidas, que seg煤n la ministra -llegar铆an en 48 horas-, situaci贸n que no ocurri贸鈥.

Por otro lado, en el comunicado manifestaron que 鈥渁lertamos que hay informaciones en los diarios de hoy que aseguran que se postergar铆a nuevamente el pago del Potenciar Trabajo. Si esto ocurriese, inmediatamente habr谩 piquetes en todo el Pa铆s el mismo jueves 5 de enero鈥.

En cuanto a los ingresos salariales de les trabajadores que perciben este programa, desde la Unidad Piquetera 鈥渃onsideramos que en los meses de febrero y marzo tiene que haber un bono de recomposici贸n salarial por el deterioro inflacionario鈥.

Asimismo, el comunicado explicita su rechazo al acuerdo firmado por Tolosa Paz con la oficialista UTEP (Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular). Esto hace que la compensaci贸n demore hasta abril y adem谩s busca modificar las condiciones del programa Potenciar Trabajo en funci贸n de una pol铆tica de bajas masivas.

Para concluir, la Unidad Piquetera resiste cualquier tregua o pacto con el FMI y aquelles a su servicio. As铆 como tambi茅n recuerda que 鈥渆s necesario enfrentar el ajuste en las rutas y en las calles鈥.

El SUTPA rechaza conciliaci贸n y mantiene barreras levantadas hacia la Costa y La Plata

El Sindicato 脷nico de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), defini贸 mantener las medidas de fuerza en los puestos ubicados entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata y los que se encuentran en el trayecto desde la Capital hacia la Costa Atl谩ntica. La medida de los trabajadores a la empresa concesionaria Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) se mantiene a pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Naci贸n dict贸 la conciliaci贸n obligatoria.

Mediante un comunicado, el SUTPA inform贸 que 鈥渄esde las primeras horas de este nuevo a帽o los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de la empresa AUBASA accesos y SVIA (Sistema Integrado Vial del Atl谩ntico) se encuentran de paro por tiempo indeterminado con levantamiento de barreras鈥. De esa manera decidieron mantener las barreras altas en todos los puestos.

Entre los motivos, el gremio conducido por Florencia Ca帽abate asegur贸 que 鈥渘o se cumplen los acuerdos paritarios鈥 que incluyen la creaci贸n de una mesa bipartita, y no se cumple 鈥渘uestro pedido para poder discutir todo lo referido a la implementaci贸n e impacto de la tecnolog铆a en los puestos de trabajo鈥.

El conflicto tambi茅n est谩 atravesado por una disputa entre Moyano y Ricardo Lissalde, titular de la concesionaria AUBASA 鈥 Autopistas de Buenos Aires.

鈥淒esde que Lissalde ha asumido al frente de la presidencia de AUBASA hemos ingresado en un espiral de conflictos que parecen no tener fin. Cabe se帽alar que con ninguna de las empresas concesionarias de la actividad hemos presentado este grado de imposibilidad de acuerdo, lo cual resulta altamente llamativo, m谩xime cuando esta empresa pertenece al Gobierno provincial, que se dice peronista, con todo lo que representa鈥, se帽alaron en un comunicado.

Las medidas contin煤an estos d铆as, en un momento de alta circulaci贸n por la temporada veraniega.

Molino Ca帽uelas: el ministerio de Trabajo dict贸 la conciliaci贸n obligatoria

Los trabajadores de Molino Ca帽uelas est谩n en pie de lucha, reclamando por soluciones para las malas condiciones en que se desempe帽an, adem谩s de un bono de fin de a帽o que compense la inflaci贸n y el esfuerzo que vienen sosteniendo desde la pandemia.

El jueves pasado, luego de recibir una denuncia por parte de la patronal, el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires convoc贸 a una audiencia virtual a trav茅s de la cu谩l dict贸 conciliaci贸n obligatoria por 15 d铆as.

Ambas partes acataron el dictamen y se retom贸 la producci贸n, con el compromiso de la patronal de implementar mesas de di谩logo a partir del lunes pasado, destinadas a negociar el bono de fin de a帽o y a buscar soluci贸n en el corto plazo a las falencias en materia de seguridad e higiene.

Los delegados se帽alan que a pesar de la conciliaci贸n obligatoria, destacan la unidad y el empuje de los casi 500 trabajadores, en contraste con la pasividad del sindicato de pasteleros.

A partir de 29/12, y en los pr贸ximos d铆as, permanecer谩n en estado de alerta ante el incumplimiento de los compromisos asumidos, con la posibilidad de retomar medidas de fuerza si no se respetan.

El Sindicato de Televisi贸n lanz贸 un nuevo paro nacional y ratific贸 su reclamo salarial

El Sindicato Argentino de Televisi贸n (SATSAID) lanz贸 un nuevo paro nacional de trabajadores de canales de cable y dem谩s circuitos cerrados del pa铆s, para el jueves 29, y ratific贸 su reclamo salarial ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias.

A trav茅s de un comunicado, el Consejo Directivo Nacional del SATSAID anunci贸 鈥減aro nacional de 24 horas, a realizarse a partir de las 0 horas del jueves 29 de diciembre de 2022, con asistencia en los lugares de trabajo鈥.

La medida de fuerza se implementar谩 鈥渆n todas las empresas del pa铆s alcanzadas por el Convenio Colectivo de Trabajo 223/75, en apoyo a nuestra solicitud de recomposici贸n salarial鈥, confirm贸 la entidad sindical.

Asimismo, la jornada de protesta incluir谩 鈥渦na movilizaci贸n de trabajadores y trabajadoras el d铆a 29 de diciembre de 2022 a las 11:00 a las puertas de las empresas m谩s representativas del sector en cada jurisdicci贸n del pa铆s鈥.

La conducci贸n del gremio resolvi贸 el paro al se帽alar que 鈥渆l sector empresario contin煤a en una posici贸n cerrada, manteniendo una propuesta insuficiente para resolver el grave deterioro salarial del 煤ltimo semestre y prever una recomposici贸n razonable para los meses pr贸ximos鈥.

En ese sentido, la dirigencia sindical indic贸 que en la audiencia que se desarroll贸 este lunes 鈥渓as empresas ofrecieron un 11,5% para el mes de diciembre, un 11,5% para el mes de febrero y volver a reunirse el 15 de febrero鈥.

鈥淓sta propuesta fue rechazada de forma rotunda por el SATSAID porque no resuelve el grave desfasaje salarial y no atiende correctamente las proyecciones futuras de inflaci贸n. Es una propuesta que nos garantiza no recuperar el salario y seguir perdiendo frente a la inflaci贸n鈥, se pronunci贸 el gremio.

Al respecto, el Sindicato de Televisi贸n decidi贸 鈥渞atificar nuestra solicitud de recomposici贸n salarial de un 80% sobre las remuneraciones de las trabajadoras y los trabajadores vigentes junio 2022, que sumado al 33% ya ejecutado, nos permitir铆a consolidar un aumento del 113%鈥.

De cara a la jornada de protesta del jueves, la directiva nacional del gremio inform贸 que 鈥渃ada seccional deber谩 implementar esta manifestaci贸n en su jurisdicci贸n, de la forma m谩s adecuada a su territorio鈥 y que 鈥渆n el 谩mbito del 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) nos movilizaremos a la c谩mara empresaria ATVC cita en Avenida de Mayo 749, CABA鈥.

Puertos

Un conflicto gremial mantiene paralizado el puerto de Rosario y no permite la carga y descarga de contenedores.

Termin贸 el 2022 sin respuestas para los trabajadores. Vicentin y Ultramar se negaron a pagar salarios y pusieron como condici贸n para negociar el despido de cinco trabajadores. Tampoco acataron la conciliaci贸n obligatoria que impon铆a que vuelvan a trabajar. Y los gobiernos nacional y provincial, a trav茅s de los ministerios de Trabajo, dejan a la empresa hacer lo que quiere. Mientras tanto, la Uni贸n Industrial Argentina sali贸 a respaldar a los empresarios y a pedir que la actividad portuaria sea declarada una actividad esencial para que los trabajadores no puedan realizar medidas de fuerza.

La Uni贸n Industrial Argentina (UIA), expres贸 en un comunicado: 鈥淎 ra铆z del conflicto que mantiene paralizado el Puerto de Rosario y que afecta el desarrollo de la actividad productiva desde hace un mes, la UIA realiz贸 gestiones ante las autoridades correspondientes. De acuerdo al monitoreo realizado por la entidad, al d铆a de la fecha se mantiene inmovilizada la carga de m谩s de 1.000 contenedores鈥.

En la ma帽ana del jueves y frente a la falta de respuestas, uno de los trabajadores despedidos por el grupo Vicentin decidi贸 encadenarse en el acceso y rociarse con nafta. Fue luego de la reuni贸n que el SUPA, el sindicato portuario, mantuvo con el ministerio de la Naci贸n y que no arroj贸 ninguna respuesta favorable a los trabajadores.

La desesperaci贸n, las fiestas sin cobrar un peso y la incertidumbre de una situaci贸n donde los empresarios hacen y deshacen a su antojo, con los gobiernos que lo permiten, llev贸 a esta decisi贸n de Fernando.

El gobierno de Santa Fe -Omar Perotti, del Frente de Todos- envi贸 a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) a negociar. Como si los trabajadores portuarios fuesen terroristas, una vez m谩s el gobierno sali贸 en respaldo de los estafadores de Vicentin. Los obreros del puerto con sus familias tuvieron que discutir promesas de reuniones falsas con militares vestidos con ropa de camuflaje que buscaban liberar el acceso. Ninguna de las negociaciones dio resultado, porque la condici贸n que pon铆an era liberar el acceso y desistir del reclamo de la reincorporaci贸n. Volvieron a ofrecer lo mismo de siempre: plata para que queden afuera. Y los obreros lo rechazaron una vez m谩s, pese a que su sindicato dec铆a p煤blicamente en esos mismos momentos que no se pod铆an revertir los despidos.

En una conferencia de prensa impulsada por los trabajadores frente a los despidos, sindicatos de la regi贸n mostraron su apoyo. Se hicieron presentes AMSAFE Rosario, ATE, Siprus y la CTA. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos difundi贸 la convocatoria. Plantearon que la confluencia de la CTA y la CGT, si no hay respuestas, debe impulsar alguna acci贸n de conjunto para apoyar el reclamo.

Lorena Almir贸n de la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado, Diego Ainsua铆n del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, y Gustavo Teres de la CTA y de AMSAFE Rosario, el sindicato de los maestros, se hicieron presentes para acompa帽ar la conferencia de prensa, trasmitiendo su apoyo al reclamo de los trabajadores.

GPS

Trabajadores de GPS, principal tercerizada Aerol铆neas Argentinas, se manifestaron el martes 27 de diciembre, desde las 6:30, con un corte en Aeroparque, en contra la expulsi贸n de sus delegados.

Compartimos comunicado:

Son trabajadores de la principal tercerizada de Aerol铆neas Argentinas y parte de quienes fueron llamados esenciales durante toda la pandemia, manteni茅ndose en actividad. Vienen moviliz谩ndose y realizando protestas contra los ataques de la empresa GPS: semanas atr谩s la empresa despidi贸 a un trabajador que hab铆a tenido dos ACV y luego suspendi贸 a 40 trabajadores por realizar una asamblea en repudio a esta situaci贸n.

Reclaman que cesen estos ataques y tambi茅n ante el intento de la conducci贸n del sindicato UPADEP de expulsar a sus delegados, electos con el 70% de los votos, por defender la salud de sus compa帽eros y a su organizaci贸n de base. Adem谩s, denuncian que el Ministerio de Trabajo y Aerol铆neas Argentinas vienen neg谩ndose a dar una respuesta a estos m铆nimos reclamos para evitar que el conflicto escale en plena temporada. El Ministerio deber铆a haber intimado hace meses a que el sindicato convoque a elecciones de delegados de manera inmediata y sin proscripciones.

Tambi茅n denuncian la necesidad de la reapertura de las paritarias y el cobro del bono otorgado por el gobierno nacional.

UTA

La lista oficialista de Roberto Fern谩ndez gan贸 por el 68% de los votos a nivel nacional, pero perdi贸 en cinco seccionales Claves: Santa Fe, Mar del Plata, C贸rdoba, Santiago del Estero y Jujuy. El martes, el juez del fuero laboral, Mat铆as Morena Espeja, dio lugar a una medida cautelar y orden贸 que asuman los dirigentes opositores que ganaron en sus distritos, una medida que Fern谩ndez est谩 dispuesto a resistir, amparado en el Estatuto del gremio.

Fuentes: La Naci贸n, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo.

[1] Los gremios que lograron mejores condiciones salariales frente a la inflaci贸n durante 2022 son los trabajadores del Transporte de corta y media distancia (+8,3%), los empleados de Comercio (+3,7%) y los Hoteleros y Gastron贸micos (+1,8%). Para todas las ramas de actividad se tom贸 el salario b谩sico (no incluye sumas no remunerativas) de la categor铆a inferior, a excepci贸n del sector sanidad, para el cual se seleccion贸 la categor铆a 鈥淧rofesionales: bioqu铆micos, nutricionistas farmac茅uticos y kinesi贸logos鈥.

El gremio que m谩s perder铆a en el salario b谩sico respecto de la inflaci贸n ser铆a Sanidad (-17,3% real a Dic-22) que justamente fue uno de los gremios que protagoniz贸 conflictos sindicales el 煤ltimo mes. Luego le sigue Alimentaci贸n (-14% real a Dic-22), Metal煤rgicos (-10% real a Dic-22) y el gremio de Camioneros (-8,7% real a Dic-22). En este caso, el acuerdo paritario de Camioneros les permiti贸 鈥 con altibajos 鈥 mantener el poder adquisitivo en t茅rminos reales hasta el mes de junio, pero luego perdi贸 todos los meses respecto de la inflaci贸n. En la paritaria cerrada recientemente se incluy贸 un bono de $100.000 para fin de 2022 en lugar de los $48.000 que hab铆an acordado para fin de 2021. El Salario M铆nimo Nacional Docente Garantizado (SMNDG) tambi茅n registr贸 una ca铆da (-6,3% real a Dic 22), seguido por Bancarios (-5,4% real a Dic-22) y Construcci贸n (-4,3% real a Dic 22). Al analizar la evoluci贸n a lo largo de todo 2022 de los gremios mencionados, se nota que la aceleraci贸n inflacionaria de junio y julio implic贸 que al mes de agosto muy pocos gremios se ubicaran por encima de la inflaci贸n. Fuente: CESO.