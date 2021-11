Salarios vs inflaci贸n

Mario Hernandez

Octubre fue el mes en el que fueron activadas la mayor cantidad de cl谩usulas de revisi贸n. Numerosos gremios 鈥渓ograron sellar aumentos que, anualizados, se acercan al 50%, cifra similar a la inflaci贸n interanual pero que, a su vez, deber铆a estar por encima de la inflaci贸n acumulada que se ver谩 en 2021.

Entre otros casos, durante este mes la rama indumentaria textil firm贸 revisiones que llevan su acuerdo a cerca del 55% anual, los pl谩sticos firmaron en torno del 53%, la UOM (metal煤rgicos) reabri贸 su acuerdo para llevarlo apenas por encima del 50%, AOMA (mineros) revis贸 en torno al 48%, y Satsaid (nuevas tecnolog铆as), el 煤nico gremio que este mes firm贸 su paritaria anual para 2022, en 45% pero con revisiones a mediados del a帽o pr贸ximo.

El 煤ltimo dato correspondiente al relevamiento de salarios de la econom铆a que realiza el INDEC, informa que en agosto 2021 los salarios totales registran un aumento de 49,1% respecto de agosto 2020.

El ajuste del poder adquisitivo de los salarios se puede observar en el aumento de rubros de importancia relativa como transporte, alimentos y prendas de vestir, los cuales registraron un aumento en ese mismo per铆odo, 62,3%, 52,4% y 53,4%, respectivamente, se帽ala Mart铆n Calveira, investigador del IAE Business School, Escuela de Negocios de la Universidad Austral.

Descontada la inflaci贸n, los salarios totales se redujeron en 2,3% en el per铆odo agosto 2020-agosto 2021 debido a que la inflaci贸n minorista de ese mismo per铆odo fue 51,4%, precisa Calveira.

Al desagregar la evoluci贸n, 鈥渆l sector privado no registrado tuvo nuevamente una mayor p茅rdida real debido a que el aumento respecto de agosto 2020 fue solo 35,8%鈥. Por otro lado, el sector privado registrado mostr贸 una evoluci贸n interanual de 53% y los salarios del sector p煤blico un 50,9%.

Yendo m谩s atr谩s en el tiempo, 鈥渄esde el inicio del confinamiento, se observa un crecimiento del 55,7%. No obstante, ajustado por la inflaci贸n del mismo per铆odo es -7%, es decir, un ajuste real de los salarios que se suman a la ca铆da del PIB y un mayor desempleo鈥.

Noviembre lleg贸 con aumentos

Las subas en alquileres, expensas, GNC, colegios; entre otros, tambi茅n contribuir谩n -junto a otros factores- a acelerar el ritmo de la suba del nivel general de precios que en los primeros 9 meses del a帽o acumulan un 37%

Alquileres: Para aquellos inquilinos que firmaron contratos en noviembre del 2020, deben afrontar este mes la suba anual que se determina -a partir de la Ley de Alquileres- por un 铆ndice combinado (50 % evoluci贸n y de salarios y 50 % precios) que elabora el Banco Central. Se estima que teniendo en cuenta el IPC interanual, la suba pueda alcanzar el 50%.

Seg煤n los datos relevados por zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires 鈥淓l alquiler de un 2 ambientes en la Ciudad se ubica en $ 43.899 por mes, 3.0% por encima del mes previo. En 2021 acumulan suba de 43.1%, levemente por encima de la inflaci贸n.鈥

El portal inmobiliario sostiene que 鈥渆n los 煤ltimos doce meses el precio medio de alquiler (nuevos contratos) acumul贸 suba de 51.8% levemente arriba de la inflaci贸n (51.1%) y de ajuste de los contratos existente firmados hace 12 meses (49.5%).鈥

Expensas: las expensas tendr谩n una suba de hasta 10% en noviembre. La misma esta empujada por las paritarias del sindicato de encargados de edificios (SUTERH) que llevar谩n el 32% acordado a un 44,8% de ajuste anual.

Eso se debe a que los salarios de los encargados de edificio tienen una fuerte incidencia dentro del valor de las expensas.

GNC: El precio del metro c煤bico del gas natural comprimido (GNC) aumentar谩 1 peso, para venderse a un promedio en todo el pa铆s de $47 en las estaciones de servicio del 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera el valor del gas en boca de pozo pasar谩 de 14% al 14,5%. El 煤ltimo aumento de este combustible se hab铆a aplicado en agosto de este a帽o y fue entre $2 y $3.

Colegios: se trata de los colegios privados que reciben subsidios estatales y fueron autorizados para incrementar sus cuotas. Luego de las revisiones paritarias a docentes, los colegios privados aumentar谩n de un 3% a un 4%.

Telefon铆a m贸vil: sin la autorizaci贸n del ente regular, Enacom, las empresas de telecomunicaciones aumentar谩n hasta 10% en noviembre. Las empresas siguen aumentando a su antojo mientras existe una judicializaci贸n del decreto 690. En los primeros nueve meses del a帽o las subas acumuladas en telefon铆a, internet y televisi贸n rondan el 49 %, mientras el Enacom hab铆a autorizado para el a帽o en curso subas de hasta un 30 %.

Crecen los m谩rgenes de ganancia de empresas oligop贸licas

Por David Cufr茅

La decisi贸n del Gobierno de establecer precios m谩ximos por 90 d铆as para una canasta de consumos esenciales abroquel贸 al establishment empresario, la prensa dominante y la oposici贸n de Juntos por el Cambio en contra de la medida. 鈥淟a culpa de la inflaci贸n no es de los empresarios鈥, asegur贸 Mar铆a Eugenia Vidal. 鈥淓s de la emisi贸n monetaria鈥, interpret贸, lo mismo que Mart铆n Tetaz, que la acompa帽a en la boleta. Horacio Rodr铆guez Larreta pronostic贸 que la intervenci贸n estatal terminar谩 en 鈥渄esabastecimiento鈥, igual que el presidente de la C谩mara de Comercio, Mario Grinman. A tres semanas de las elecciones, la pelea por los precios dej贸 a la luz la diferencia radical de enfoques entre oficialismo y oposici贸n, pero sobre todo lo crucial que son los comicios para fortalecer la defensa de las mayor铆as populares o dar impulso a la arremetida conservadora.

Techint, Aluar, Molinos R铆o de la Plata y Loma Negra son protagonistas principales de la pulseada por la inflaci贸n. En el primer semestre del a帽o lograron 鈥渦na recomposici贸n significativa de sus niveles de rentabilidad鈥, gracias a su poder de mercado para imponer condiciones a otros actores de las cadenas productivas y a los consumidores. As铆 lo advierte un documento elaborado por Cifra, el centro de investigaci贸n econ贸mica de la CTA, a prop贸sito del debate sobre las causas de la aceleraci贸n de precios.

El caso Techint

鈥淭ernium Argentina (Techint) declar贸 utilidades netas por el 40,1 % de las ventas en el primer semestre de 2021 cuando en el mismo per铆odo del a帽o anterior hab铆a registrado p茅rdidas contables de -1,5 %鈥, revela el informe. 鈥淪e trata de un nivel muy superior a los buenos registros de 2019, cuando hab铆a obtenido un 10,5 % de utilidades sobre ventas鈥, compara. Es decir, el holding de la familia Rocca se anot贸 primero en la lista de empresas que recuperaron ganancias a costa de descargar fuertes aumentos en el precio del acero a las industrias que lo utilizan como un insumo clave. Eso genera un efecto cascada que recae en definitiva sobre los consumidores.

La crisis hist贸rica que caus贸 la pandemia, cuyo impacto se minimiza en el debate pol铆tico, tanto por parte de la oposici贸n como por sectores que supieron votar al Frente de Todos y ahora se manifiestan decepcionados con su actuaci贸n, gener贸 una disparada de precios a nivel internacional.

鈥淟a energ铆a, los alimentos y los minerales treparon en d贸lares 82,1 %, 29,4 % y 35,3 %, respectivamente, entre los primeros 8 meses de 2021 e igual per铆odo del a帽o anterior. Es tan claro que la econom铆a argentina no est谩 aislada de estas circunstancias internacionales como que la inflaci贸n dom茅stica no se agota en ellas鈥, destacan Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, autores del documento de Cifra.

El componente local de esa presi贸n inflacionaria a nivel global se expresa en las distorsiones que se advierten en los precios relativos. 鈥淓sto se pone de manifiesto en que los precios mayoristas de rubros con elevada concentraci贸n econ贸mica se incrementaron muy por encima de los precios minoristas durante los primeros 9 meses de 2021. Es el caso, por ejemplo, de los aceites, con un alza del 111,3 %, sustancias pl谩sticas (92,6 %), cereales y oleaginosas (90,7 %), productos sider煤rgicos (70,9 %) y minerales no ferrosos (54,9 %)鈥.

Como consecuencia de ello, indica el informe, los oligopolios que lideran esas actividades registraron una recomposici贸n significativa de sus niveles de rentabilidad. 鈥淩amas con elevados niveles de concentraci贸n econ贸mica aceleraron el traslado de los precios internacionales a los internos en detrimento de los salarios y de las empresas que act煤an en sectores m谩s atomizados. Prueba de ello es tambi茅n el elevado incremento de los insumos difundidos鈥, explica el documento.

鈥淎luar pas贸 de -6,7 % a 8,8 % de utilidades sobre ventas entre el primer semestre de 2020 y el mismo lapso de este a帽o鈥. El aluminio es otro insumo fundamental para la industria y la construcci贸n.

Molinos y Loma Negra

En la rama alimenticia, una empresa testigo en la formaci贸n de precios es Molinos R铆o de la Plata. 鈥淒espu茅s de un buen primer semestre en 2020, aument贸 su rentabilidad de 2,9 a 3,6 % en igual per铆odo de este a帽o鈥, precisa. La compa帽铆a del grupo P茅rez Companc rechaz贸 la fijaci贸n de precios m谩ximos sobre 69 productos y es protagonista de las discusiones con la Secretar铆a de Comercio por la aplicaci贸n de esa medida.

Finalmente, la productora l铆der de cemento en el pa铆s, Loma Negra, pas贸 de un registro negativo de 6,2 % en la primera mitad de 2020 a utilidades sobre ventas del 5,5 % en igual lapso este a帽o.

鈥淓n los casos de Aluar, Molinos R铆o de la Plata y Loma Negra, la recomposici贸n de su rentabilidad en el primer semestre de 2021 es significativa respecto a 2020, pero se mantiene por debajo de los buenos resultados del primer semestre de 2019, donde el ajuste en los salarios y la capacidad diferencial de formaci贸n de precios provoc贸 un aumento de los m谩rgenes de ganancia鈥, aclara el documento.

Distribuci贸n regresiva del ingreso

Otro dato que explica la necesidad del Gobierno de poner un freno por lo menos transitorio a la suba de precios en la canasta b谩sica es que el sector empresario en general est谩 aumentando su participaci贸n en la distribuci贸n del ingreso, a costa de los trabajadores. 鈥淟a situaci贸n con las empresas oligop贸licas no se trata de casos aislados, ya que el excedente de explotaci贸n del conjunto del sector privado aument贸 del 48,2 al 53,1 % entre el primer semestre de 2020 y 2021鈥, puntualiza el informe. 鈥淓stas son las causas del endurecimiento de la pol铆tica de control de precios鈥, concluye.

Movilizar por el control de costos, precios y distribuci贸n de productos de la canasta familiar

*鈥滿olinos鈥, 鈥淎rcor鈥 y otros grandes oligopolios de la producci贸n de alimentos en el pa铆s, han tenido tarifas congeladas, el d贸lar frenado, los salarios devaluados, cobraron ATP y subsidios del Estado.

* Sin embargo, se niegan a detener la remarcaciones de los precios de los art铆culos que integran la canasta familiar.

*隆Enfrentemos el saqueo empresario contra el pueblo trabajador!

1- Solicitamos la implementaci贸n de congelamiento de precios (con valores anteriores a las subas desmedidas).

2- Control popular de costos, precios y distribuci贸n de los productos de la canasta familiar.

3- Las organizaciones sindicales y populares debemos tomar esta pol铆tica en nuestras manos.

Rosario, 20/10/2021

Comisi贸n Gremial 鈥 Centro Cultural de La Toma (Rosario)

Trabajadores de la salud

Despu茅s que el Presidente Alberto Fern谩ndez se comprometiera a apoyar la convocatoria a una paritaria nacional de salud, dirigentes de la Federaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) se reunieron con autoridades del ministerio de Salud para comenzar a dar pasos en este sentido, quienes aseguraron que existe 鈥渦na predisposici贸n favorable para concretar lo solicitado鈥.

La semana pasada el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa se reuni贸 con el viceministro de Salud, Arnaldo Medina. Desde la Federaci贸n (con la presencia de Mar铆a Fernanda Boriotti, Jorge Yabkowski, Noem铆 Alemany y C茅sar Dell Alli, entre otros) se insisti贸 en la necesidad de convocar a la paritaria nacional de salud, avalada por el Presidente en la reuni贸n realizada hace diez d铆as en la Casa Rosada. Al respecto, Medina sostuvo que se est谩n llevando a cabo conversaciones con las m谩ximas autoridades de las carteras de Salud y de Trabajo, 鈥渆xistiendo una predisposici贸n favorable para concretar la convocatoria solicitada鈥. Desde Fesprosa se insisti贸 鈥渆n la necesidad perentoria de dar pasos concretos en esa direcci贸n鈥.

Luego la delegaci贸n sindical abord贸 la agenda del decreto 1133, que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para los trabajadores de la salud. Seg煤n informaron desde la Federaci贸n, el viceministro asegur贸 que 鈥渉abi茅ndose solucionado el problema salarial de los residentes nacionales, la prioridad pasaba a ser el pase a planta y la resoluci贸n de las antig眉edades no reconocidas鈥.

En cuanto a los planteos respecto de la situaci贸n de crisis en el Hospital Sommer, desde el Ministerio aseguraron estar en conocimiento de la situaci贸n pero no haber recibido planteos gremiales para desplazar a la direcci贸n del hospital. En este sentido, Medina se comprometi贸 a citar en los pr贸ximos d铆as al director ejecutivo del hospital Gustavo Marrone, ante lo que Fesprosa 鈥渕anifest贸 la voluntad de participar activamente en la soluci贸n de la crisis institucional鈥 de la instituci贸n.

Finalmente, representantes del Sindicato de Profesionales de la Salud P煤blica de Neuqu茅n (Siprosapune-Fesprosa) describieron 鈥渓a cr铆tica situaci贸n de anestesia en la provincia, planteando la necesidad de que el Ministerio nacional y el Consejo Federal de Salud se impliquen de manera activa en la concreci贸n de pol铆ticas que frenen la ambici贸n corporativa de las sociedades de anestesia鈥. Ante esto, el Ministerio manifest贸 su acuerdo general, afirmando que en el 谩mbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) 鈥渟e est谩n elaborando normativas para que sea el Estado quien regule el ingreso y la formaci贸n de los especialistas en anestesia鈥.

El martes 2 de noviembre, residentes y concurrentes nucleados en la Asamblea CABA se movilizaron una vez m谩s frente al ministerio de Salud de la Naci贸n por el mal manejo en la adjudicaci贸n de vacantes para ocupar cargos formativos de concurrencias en el sistema de salud p煤blico porte帽o.

Seg煤n informaron, durante el fin de semana les comunicaron a 150 profesionales de salud de las carreras de Psicolog铆a, Psicopedagog铆a y Trabajo Social que los puestos ya tomados pod铆an sufrir modificaciones por un error de sistema. 鈥淪e trata de profesionales que dispusieron sus horarios y organizaron sus agendas en base a las concurrencias tomadas, ya firmaron y entregaron papeles, ya est谩n insertos en distintos equipos de trabajo, y sin embargo frente a esta instancia de adjudicaci贸n podr铆an perder dicho puesto鈥.

En el Garrahan, 35 enfermeros de CABA y de Naci贸n hab铆an tomado una residencia y con esto quedaron desafectados. Con los concurrentes de CABA pas贸 lo mismo. 鈥淟o que nos dijeron desde el Ministerio es que lo resolvieron de esta manera, que se vuelvan a adjudicar los puestos. Esto lo que trae es que residentes como los del Garrahan queden sin puesto y que se modifiquen todos los ingresos de los concurrentes鈥.

El sistema de salud p煤blico porte帽o cuenta con m谩s de 3.000 residentes y concurrentes. 1.440 de ellos son parte del programa de concurrencias, dependiente del ministerio de Salud, orientado a profesionales ya recibidos en distintas 谩reas que realizan capacitaci贸n de posgrado en la pr谩ctica concreta de los hospitales. Cumplen con veinte horas semanales que se dividen en cinco de formaci贸n y quince de atenci贸n directa. A diferencia de la residencia, donde se trabaja a tiempo completo y con guardias, los concurrentes no perciben remuneraci贸n ni cuentan con ART u obra social.

A esto se suma el reclamo por los recortes que hubo en CABA durante la pandemia en los puestos de concurrencia. Seg煤n denunci贸 la asamblea en la movilizaci贸n pasada, se recortaron m谩s del 50%, pasando de 344 a 153 puestos. Esto fue a煤n m谩s impactante en 2019, cuando pasaron de 519 a 153 lugares.

鈥淟o que pedimos hoy en reuni贸n con el ministerio de Salud de la Naci贸n fue que abran m谩s cupos, sobre todo porque el sistema de salud viene bastante colapsado y hace falta m谩s personal. De esta manera se sostendr铆an los puestos de los que ya comenzaron a trabajar. Tambi茅n solicitamos una reuni贸n con las autoridades de CABA para pedirles esto鈥.

A su vez, agregaron: 鈥淟o malo de esta decisi贸n tambi茅n es que muchos de estos concurrentes ya iniciaron tratamientos, y con estos movimientos la gente ve modificados sus procedimientos y se cambian equipos de trabajo. A nosotros nos afecta porque nos estamos formando, pero afecta mucho m谩s a la gente porque se termina atrasando mucho la atenci贸n en los hospitales鈥.

Previo al brote de la pandemia de Covid, la Asamblea ya denunciaba la falta de personal en los hospitales. 鈥淒urante la pandemia, esto qued贸 muy a la vista. Ahora, que todav铆a seguimos en pandemia, esto se nota mucho m谩s porque la gente qued贸 asustada y con secuelas. Lo que pasa es que ahora, al menos en los hospitales de CABA, hay entre cuatro y cinco meses de espera para atenderte, hay pocos turnos, gente que viene y hace fila desde las cinco de la ma帽ana. Y todo esto es porque falta gente para atender鈥, finalizaron.

Mientras, la Asamblea CABA sigue exigiendo la reuni贸n con el ministerio de Salud de la Ciudad para solucionar la problem谩tica de las adjudicaciones. De no haber novedades, se evaluar谩n m谩s medidas a tomar.

Docentes

Entre agosto y septiembre, el gobierno provincial y el ministerio de educaci贸n de la provincia de Buenos Aires, lanzaron el programa +ATR, que consist铆a en designar a miles de docentes en escuelas primarias y secundarias de PBA para el 鈥渁compa帽amiento de las trayectorias 2020鈥. El programa ten铆a como objetivo que los estudiantes terminen la trayectoria 2020 frente a las dificultades que esta enfrent贸 (pandemia, poco acceso a la tecnolog铆a que el gobierno nunca se encarg贸 de garantizar, con faltas de dispositivos en los hogares, sin acceso a internet, tareas de cuidado 24-7, etc.).

Obviamente, estos cargos ya daban indicios de ser la antesala de la reforma laboral: una contrataci贸n con fecha de inicio y cese, un per铆odo de vacaciones desde el 20 de diciembre al 3 de enero, ning煤n tipo de licencias por enfermedad o causas particulares (solo contempla maternidad o licencia por ART) y trabajar los s谩bados.

Todo esto en un paquete de 20 horas semanales, a contra turno, en una resoluci贸n poco clara respecto a las tareas que se desarrollar铆an. El sueldo de una maestra de grado (contemplando la antig眉edad) sin los bonificantes por instituci贸n (es decir, la desfavorabilidad/ruralidad): $48.505.

El viernes, cuando se pudo acceder al couli, la gran mayor铆a de la docencia se encontr贸 con sueldos que rondan entre $33.000 y $40.000, netos. Solo algunas excepciones, m铆nimas, cobraron el sueldo correspondiente.

En el sector de auxiliares, la gran mayor铆a no cobr贸 un peso del programa +ATR, que otorga un pago mensual de $5.800 para trabajar 6 horas los d铆as s谩bados. Es decir, que por hora abonan $241. Adem谩s, estas sumas se pagan en negro sin posibilidad de faltar por enfermedad, es decir, quitan derechos. En los hechos, significa profundizar la precarizaci贸n y la flexibilizaci贸n laboral.

Despidos en empresas del sur del pa铆s

La principal empresa de servicios petroleros del pa铆s, San Antonio Internacional (SAI), controlada por el fondo de riesgo Lone Star, inform贸 que pagar谩 sueldos en cuotas e impulsa retiros voluntarios entre sus trabajadores.

El secretario general de los Petroleros Jer谩rquicos de la Patagonia Austral, Jos茅 Llugdar, dijo: 鈥淗ay un sobrante de trabajadores en la compa帽铆a, unos 260 entre Comodoro y Santa Cruz鈥.

La medida de la empresa SAI abarca a operarios petroleros de todo el pa铆s, entre los que se cuentan alrededor de 1.500 trabajadores de Chubut y Santa Cruz, de los cuales 650 trabajan en Santa Cruz y 850 en Comodoro Rivadavia, sobre un total de 3.400 operarios en todo el pa铆s. La compa帽铆a deposit贸 el jueves 4 de noviembre un anticipo del 70 % de los salarios correspondientes a octubre, mientras que el resto ser铆a complementado en la semana del 15 de noviembre.

San Antonio es una empresa clave en la industria, tanto en yacimientos convencionales como en Vaca Muerta. La firma presta servicios de equipos de torre, de perforaci贸n, workover y pulling. Tambi茅n brinda servicios que los pozos necesitan durante su etapa de terminaci贸n y mantenimiento, tales como cementaci贸n, estimulaci贸n y fracturas, entre otros.

Jos茅 Lludgar agreg贸: 鈥淗ay un sobrante de trabajadores y la compa帽铆a est谩 haciendo todos los esfuerzos por sostenerlo, pero cada vez es m谩s dif铆cil鈥.

Esta declaraci贸n pone de manifiesto el acuerdo del sindicato y la empresa en el plan de retiros voluntarios que impulsa SAI. Lludgar agreg贸: 鈥淓sto significa aproximadamente 60 personas en forma directa e indirecta, y despu茅s en Santa Cruz se da algo en mayor medida, porque hoy para poder resolver esta situaci贸n necesitar铆amos que levanten cinco equipos, con lo que ser铆an casi 200 personas las que estar铆an sobrando all铆鈥.

Recordemos que tras abrir a comienzos de julio de 2020 un plan de 鈥渞etiros voluntarios鈥 (despidos encubiertos), YPF, la sociedad an贸nima con mayor铆a estatal y un 49% de accionistas privados, apunt贸 a los convenios colectivos de trabajo. Se trata de un plan de ajuste a nivel nacional que combina la reducci贸n de la planta de trabajadores con la flexibilizaci贸n laboral para quienes contin煤en trabajando.

Lo m谩s riesgoso es que, aprovechando la pandemia, YPF pretende avanzar en la flexibilizaci贸n laboral, profundizando el camino de la adenda al Convenio colectivo para Vaca Muerta en 2017, luego de la cual aumentaron las muertes en los yacimientos, como sucedi贸 este 2021 en Comodoro Rivadavia.

La receta es empeorar las condiciones de trabajo para alcanzar la 鈥減roductividad鈥, estableciendo dotaciones m谩ximas de personal para cada tipo de operaci贸n, y tiempos m谩ximos para cada tarea. Esto aumentando la polivalencia funcional y la sobrecarga de tareas por cada trabajador o trabajadora.

San Antonio Internacional, la empresa m谩s importante de servicios petroleros de Argentina, toma esta medida en este momento donde el precio del petr贸leo est谩 en sus niveles m谩s altos de los 煤ltimos a帽os, un barril a 85 d贸lares, y donde la industria petrolera viene recuperando la producci贸n a los niveles previos a la pandemia en la cuenca del golfo de San Jorge y con producci贸n r茅cord en Vaca Muerta. Es decir, crisis en el sector no hay.

El lunes 1掳 hubo una nueva movilizaci贸n desde la planta de Brightstar hasta la planta de Mirgor en Ushuaia (T. del Fuego), para reclamar una alternativa que garantice la continuidad de los puestos de trabajo y la operatividad de la planta. Brightstar fabrica celulares para importantes empresas y el a帽o pasado fue adquirida por Mirgor, que controla la familia Caputo. Los delegados aseguran que la empresa se mantiene firme en adelantar las vacaciones a partir de la pr贸xima semana y puso las indemnizaciones a disposici贸n, sin proyectar la reapertura de la empresa.

La delegada Estefan铆a Robledo se帽al贸 que 鈥渓a situaci贸n es muy cr铆tica, no tenemos avances en las discusiones con la empresa. De hecho, la postura de la empresa sigue siendo la misma. El d铆a viernes la audiencia, en el ministerio de Trabajo, fracas贸 porque no llegamos a ning煤n acuerdo. Lo que ellos sostienen, e insisten, es el cierre de la planta, la salida anticipada del personal de vacaciones y como posterior el cierra de la planta pagando la indemnizaci贸n a todos los trabajadores y las trabajadoras鈥.

Por el lado de operarios y operarias, dijo que la pretensi贸n es 鈥渕antener la planta operativa, en primera instancia, y sostener la totalidad de los puestos de trabajo鈥. Sobre la posibilidad de que el personal sea convocado, si la planta se pusiera operativa nuevamente, la delegada de la UOM aclar贸 que solamente expres贸 la empresa 鈥渆n la audiencia del ministerio de Trabajo que, si en alg煤n momento, hipot茅ticamente, la planta vuelve a producir; habr铆a personal que podr铆a volver a convocarse. Ahora, eso no contiene al total de los compa帽eros y las compa帽eras, porque se refieren a que ser铆an evaluados de acuerdo a la performance, de acuerdo al ausentismo y de acuerdo a los par谩metros que ellos manejan鈥.

鈥淟a realidad es que, hoy por hoy, un compa帽ero o una compa帽era que presenta un certificado m茅dico porque se lesion贸 ac谩 adentro o porque tiene alguna enfermedad inculpable o si tiene que salir a hacer un tr谩mite o por un turno m茅dico, para la empresa todos estos casos son compa帽eros o compa帽eras ausentistas鈥, remarc贸 Estefan铆a Robledo.

Robledo se帽al贸 que ellos se encuentran 鈥渁biertos a discutir la alternativa que nos proponga la empresa, para transitar esta situaci贸n, siempre que no sea obviamente el despido de los trabajadores. Del lado de la empresa no hubo avances o propuestas, nosotros hablamos con el gobernador Gustavo Melella acerca de la posibilidad de fabricar una serie de notebooks y dem谩s, como para ir transitando este tiempo hasta que se recomponga la situaci贸n de Brightstar, pero no hubo avances por diferentes razones y no pudimos arribar a una propuesta鈥, expres贸.

La delegada se帽al贸, m谩s adelante, que 鈥渄el lado de las trabajadoras y los trabajadores de Brightstar nosotros queremos seguir apostando a Tierra del Fuego, queremos seguir habitando la provincia, queremos seguir trabajando. Ac谩 hemos construido una vida y no nos queremos ir, pero la 煤nica propuesta que nos trajo la empresa -inicialmente- fue trasladar a un grupo reducido de compa帽eros, que eran alrededor de 30 personas, a Buenos Aires para fabricar computadoras all谩. Y la verdad es que, para nosotros y para la totalidad de compa帽eros y compa帽eras de planta, no ha sido una opci贸n viable porque nosotros queremos seguir habitando en la provincia y ser trabajadores de Brightstar鈥, ratific贸.

En horas de la tarde, los trabajadores y las trabajadoras de Brightstar, acompa帽ados por la conducci贸n de la UOM y por el Congreso de Delegados de la Seccional, marcharon hacia la planta reclamando alguna propuesta alternativa que sirva para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.

M谩s despidos

Edgardo Llano, Secretario General de Apa, sostuvo que 芦la empresa Gol decidi贸 despedir a toda su planta de empleados excepto a la gerencia. Tuvimos reuniones con ellos pero no tienen argumentos, solo aducen que es una decisi贸n de la casa matriz en Brasil. Nosotros acordamos una reducci贸n de los salarios de un 25% mientras no hubiera vuelos por la pandemia, en simult谩neo Gol recibi贸 el apoyo del gobierno a trav茅s del ATP y REPROS para sostener los puestos de trabajo芦. 芦Ahora que se restablecen los vuelos tur铆sticos vienen con esto, quese inserta en el plan de flexibilizaci贸n a茅rea que plante贸 el macrismo a trav茅s del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y hoy vuelven a intentar los senadores de Cambiemos planteando la modificaci贸n de los convenios colectivos de trabajo禄.

La conciliaci贸n obligatoria fue decretada por el ministerio de Trabajo que, ante la denuncia que hizo APA, intim贸 a la empresa a dejar sin efecto los despidos y al gremio a no tomar medidas de fuerza por 15 d铆as. Sin embargo Llanos advirti贸 que 芦vamos a utilizar todas las herramientas legales para impedir los despidos y cuando podamos vamos a tomar medidas de fuerza, para impedir que la empresa vuele hasta encontrar una soluci贸n satisfactoria, es decir, con los trabajadores adentro芦, y recalc贸 que 芦en esta situaci贸n de crisis mundial del trasporte a茅reo y en la previa a las elecciones este conflicto es muy perjudicial para todos, por lo que exigimos una mesa de di谩logo y negociaci贸n para encontrar alternativas urgentemente禄.

La empresa no vuela desde marzo, pese a que algunas rutas permanecieron abiertas porque prioriz贸 los vuelos en Brasil y los pa铆ses donde se le permit铆a volar sin restricciones. Con la apertura al turismo extranjero ahora pretende contratar a empleados m谩s baratos, 芦algunos debajo del salario m铆nimo禄, asegur贸 Edgardo Llano. Y agreg贸 que 芦esto es un hecho grave que viene orquestado desde Brasil, pero lo m谩s grave es que una de las terciarizadas que pretenden usar es de uno de los empresarios que estuvo preso por la causa de Southern Winds en la que se demostr贸 que traficaba coca铆na a Europa禄. Algunos de los implicados son Mat铆as Miret, los hermanos Juli谩 y Juli谩n Cook, responsable de Fly Bondi. Esos son algunos de los antecedentes de la empresa terciarizadora Fly Sec que quieren contratar para poner a operar los vuelos.

Por 煤ltimo Edgardo Llano manifest贸 que 芦los trabajadores siguieron trabajando como voluntarios durante la pandemia para que el pa铆s siguiese conectado con el exterior, recibiendo insumos sanitarios y vacunas. Colaboraron mucho con el pa铆s. Nosotros tenemos un gran compromiso con ellos, logramos mantener los salarios, hemos cumplido con preservar los puestos de trabajo y seguiremos haci茅ndolo禄.

M谩s de 300 trabajadores de Mondelez contratados temporalmente piden no quedar en la calle y Trabajo media con la empresa por suplencias.

Se trata de m谩s de 300 obreros y obreras contratados durante la pandemia en la Planta Pacheco de la alimenticia Mondelez. 鈥淰inimos a trabajar de lunes a lunes para sacar la producci贸n鈥 expresaron en una carta abierta y pidieron no quedar sin trabajo en este contexto. Desde el ministerio de Trabajo extendieron la Conciliaci贸n Obligatoria para analizar opciones pero aclararon que no se trata de despidos porque hab铆an sido contratados por tiempo fijo. Ofrecen suplencias para intentar amortiguar el conflicto.

La carta de los trabajadores dice: 芦Todos vinimos a trabajar de lunes a lunes para sacar la producci贸n, que en su gran mayor铆a era para su exportaci贸n. Muchos ya superamos m谩s de cinco meses de antig眉edad, algunos fueron contratados directamente por m谩s de tres meses, otros tuvieron varias renovaciones llegando a los siete meses, y otros est谩n llegando al a帽o.禄

芦Nos dijeron que vendr谩 otra inspecci贸n, pero nosotros no queremos que nos digan cuantas l铆neas andan. Nosotros solicitamos que le exija a Mondelez que cumpla con la ley y nos efectivice porque ya superamos el tiempo de contrataci贸n芦, agregaron y cerraron pidiendo que no se permita que Mondelez los deje en la calle.

Jujuy

El Sindicato de Obreros y Empleados del Az煤car Ledesma (SOEAIL) demand贸 a la empresa azucarera juje帽a por $ 24.500.000, m谩s intereses, en concepto de 鈥渁portes sindicales retenidos y no pagados鈥 durante los diez a帽os que van entre 2008 y 2018.

Seg煤n estimaciones de especialistas, la empresa estar铆a debiendo m谩s de 85 millones de pesos s贸lo por este concepto, pero adem谩s se calcularon deudas con el fisco por otros 903 millones de pesos y con las obras sociales de los trabajadores por algo m谩s de 326 millones de pesos. La demanda presentada denuncia que tambi茅n fueron perjudicados directamente los haberes jubilatorios futuros, as铆 como los montos que percibieron algunos trabajadores que recibieron indemnizaciones por despido.

Desde el gremio denuncian que 鈥減ara bajar costos laborales, la empresa presionaba a los trabajadores dentro de la puja distributiva鈥 para aceptar acuerdos da帽osos, que no inclu铆an los aportes correspondientes. En la demanda se agrega: 鈥淪e le solicit贸 a Ledesma a que realice los pagos omitidos pero se neg贸 sistem谩ticamente鈥. Luego remarcan que durante el per铆odo se帽alado, la empresa 鈥渁ument贸 su tasa de ganancia y la cantidad efectivamente ganada a costa de los trabajadores y del sistema de seguridad social鈥.

De acuerdo a lo informado, durante esos 10 a帽os 鈥渆l ingenio pag贸 casi un tercio del salario de sus trabajadores鈥 como sumas no remunerativas y eso 鈥渉izo que la empresa Ledesma S.A.A.I. omita el ingreso de los aportes y contribuciones obligatorios; por las sumas no remunerativas abonadas por la empresa a sus trabajadores. Esa Deuda que es propia, y otra parte como agente de retenci贸n (art. 38 Ley 23.551)鈥, motivo por el cual el gremio reclama 鈥渓a cancelaci贸n de los pagos omitidos鈥, a los que la empresa se niega rotundamente a reconocer la evasi贸n y subsanarla. Con ello, Ledesma SAAI habr铆a violado el art铆culo 103 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) y el Convenio N掳 95 de la OIT dispone que por la prestaci贸n de servicios, cada trabajador debe recibir una remuneraci贸n.

Este tipo de pr谩cticas, recuerda el SOEAIL no s贸lo es contraria al marco legal nacional e internacional sino que la pr谩ctica se sostuvo en momentos que no eran de crisis econ贸mica, destacando que Ledesma s贸lo comenz贸 a pagar los aportes completos en 2018, cuando se le notific贸 la intenci贸n de avanzar con una demanda. Rafael Vargas, secretario General de SOEAIL, explic贸 que con el dinero adeudado se podr铆an resolver los problemas que atraviesa la obra social del sindicato e incluso saldar las deudas que mantiene con el hospital estatal, que ya inici贸 demandas judiciales al respecto.

Un documento rubricado por el secretario general de la Asociaci贸n Obrera Minera Argentina (AOMA), H茅ctor Laplace, sostuvo que el Ejecutivo juje帽o incumpli贸 acuerdos firmados con los trabajadores luego del cierre de la mina que, de forma imprevista, determin贸 la empresa Glencore, propietaria de ese yacimiento.

Al ratificar los incumplimientos de los acuerdos firmados por el gobierno juje帽o en Mina Aguilar, el sindicalista sostuvo que afectan la salud y la seguridad, ya que faltan ambulancias y medicamentos y 芦no hay garant铆as para quienes realizan mantenimiento禄

Bancarios

La Asociaci贸n Bancaria sostuvo la necesidad de avanzar hacia una normalizaci贸n de la actividad del sector, en la actual etapa de 鈥渧acunaci贸n masiva, testeos y otras medidas de prevenci贸n鈥 que han permitido ingresar en un momento de recuperaci贸n de la econom铆a. En ese sentido, plantean la importancia de revisar medidas aplicadas por los bancos en el momento de emergencia sanitaria, como la atenci贸n con turnos, el cierre de lugares de atenci贸n o el desaliento a la atenci贸n personal por caja, recuperando las condiciones laborales previas, rechazando cualquier recorte de puestos de trabajo y garantizando una atenci贸n al p煤blico m谩s completa.

Desde el gremio encabezado por Sergio Palazzo explicaron que estamos en un escenario de 鈥渘ormalizaci贸n de la econom铆a鈥 que 鈥渘ecesita mantener recaudos sanitarios y reflejar cambios respetando los derechos de las personas鈥, lo que en el caso del sector bancario implica los 鈥渄e la actividad financiera, los del p煤blico y de los trabajadores que la sostienen鈥.

Despu茅s de reconocer que fue acertada la decisi贸n de atender con turnos, para reducir las posibilidades de contagio de coronavirus, La Bancaria denuncia que 鈥渆sa medida fue complicada por la decisi贸n de cerrar al p煤blico sucursales, reducir los espacios para atender a los usuarios e incentivar en exceso el desaliento a la atenci贸n personalizada por caja que, por seguridad o necesidades puntuales, los usuarios reclaman鈥.

Al respecto, ejemplifican con el caso de los bancos Santander y Supervielle, que consideran 鈥渞epresentativos de una tendencia generalizada鈥, que aprovecharon la coyuntura sanitaria para avanzar con un cierre de espacios de atenci贸n al p煤blico que involucra a entre 90 y 100 sucursales, afectando severamente la atenci贸n.

En este sentido, confirmaron que, despu茅s de haber realizado gestiones 鈥渆n todos los 谩mbitos鈥 para que se revierta el cierre de sucursales, el gremio realiz贸 una presentaci贸n al Presidente del Banco Central 鈥減ara que se d茅 por finalizado, con las medidas de prevenci贸n apropiadas, el requisito de previa adjudicaci贸n de turnos para la atenci贸n de los usuarios鈥, considerando que este pronunciamiento del Central es 鈥渋mprescindible鈥 ya que 鈥渓os bancos demoran decisiones coherentes con la recuperaci贸n de la actividad econ贸mica鈥 buscando sostener la reducci贸n de costos que le implicaron la entrega de turnos y el teletrabajo.

Adem谩s del cierre de sucursales, el gremio de Palazzo denunci贸 que los bancos tambi茅n est谩n 鈥渋mponiendo鈥 retiros, con lo que 鈥渞educen la estructura f铆sica del sistema financiero, trasladando costos a las bancarias y bancarios鈥. Respecto del teletrabajo, denunciaron que las entidades no s贸lo no est谩n cumpliendo adecuaci贸n a la nueva ley, sin compensar gastos de energ铆a, conectividad e infraestructura que ocasiona la realizaci贸n de labores en el hogar, sino que 鈥渁celeran, sin importar la seguridad y la calidad de la atenci贸n, tercerizaciones en todas sus 谩reas, para pagar menores salarios e incumplir con la normativa propia de la actividad鈥.

鈥淧oco les importa la calidad del servicio que deben prestar, los derechos de usuarios y trabajadores, la necesidad de normalizar la actividad. Est谩n en una arremetida, donde 鈥揷omo siempre y sobre todo en el sector privado鈥 s贸lo importa ajustar para mejorar la rentabilidad鈥, concluyeron.

Repartidores

El lunes 8 se realizar谩 un nuevo paro de repartidores. La convocatoria ser谩 en el Obelisco a las 9:30 y se movilizar谩n hasta el ministerio de Trabajo.

Reclamar谩n por el aumento de las tarifas, seguro contra accidente, claridad en el pago de la tarifa y contra la precarizaci贸n laboral que imponen las aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya. Bajo el lema #yonoreparto, levantan la consigna de 鈥渂asta de precarizaci贸n鈥.

Es la segunda acci贸n de una serie de tres, que comenz贸 con el paro internacional del 3 de noviembre y seguir谩 con un pausazo el pr贸ximo viernes 12.

Entre las reivindicaciones del paro se destacan tambi茅n: el aumento de tarifa en d铆as de semana, el aumento de tarifas por kil贸metro, m茅tricas acordes y transparentes, seguro por celular y veh铆culo, entre otras.

Represi贸n en Chaco

La polic铆a de Chaco reprimi贸 a los trabajadores de la compa帽铆a de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) quienes en conjunto con integrantes del sindicato de Obras sanitarias Chaco (SOSCH) y al Corriente Sindical Jorge Weizs se encontraban realizando una manifestaci贸n frente a la Gobernaci贸n para exigir el blanqueo de trabajadores adscriptos y aumento salarial. La polic铆a desaloj贸 la protesta y detuvo a uno de los manifestantes que ya se encuentra en libertad. 芦Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el ministerio de Trabajo y el Directorio de la empresa se comprometieron a blanquear a los trabajadores mediante un decreto que saldr铆a en noviembre. Ya vamos cinco d铆as del mes y no hay ninguna se帽al que el decreto est茅 en camino.

芦Hoy nos movilizamos y la polic铆a sin leer ning煤n protocolo, sin mediar, avanz贸 desalojando la calle y llevando a un trabajador detenido. El compa帽ero fue liberado pero esta es la respuesta del Gobierno de Capitanich junto con el Gobierno nacional ante la situaci贸n de los trabajadores del SAMEEP, porque lo que viven ellos sucede con miles de trabajadores en el pa铆s, mientras el Gobierno renegocia como pagar una deuda externa que no fue contra铆da por el pueblo trabajador. El reclamo es pedir el blanqueo y un salario acorde a la canasta b谩sica y no de hambre como los que tenemos los chaque帽os, junto con condiciones dignas de trabajo禄, explic贸 Nadia integrante de la Corriente sindical Jorge Weizs.

芦Los trabajadores de SAMEEP en conjunto con el Sindicato SOSCH hace a帽os viene luchando por el blanqueo de m谩s de 500 trabajadores adscriptos que el gobierno hizo entrar en un Ministerio, pero su servicio lo prestan en la empresa hace m谩s de trece a帽os. Al no estar blanqueados no tienen un mont贸n de beneficios y derechos, ya que est谩n precarizados. En este sentido desde el 2016 se vienen organizando y luchando por el blanqueo de los trabajadores. En estos seis a帽os tres trabajadores, adscriptos y de planta, perdieron la vida por las malas condiciones en las que trabajan en una empresa estatal donde la mayor铆a de los presidentes que pasaron por ese directorio antes de invertir y levantar la empresa, que es esencial para el Chaco porque maneja el tema del agua y las cloacas, la fundieron y ocupan la caja de la empresa para la campa帽a pol铆tica y electoral. Mientras los trabajadores est谩n aqu铆 bajo la lluvia exigiendo un derecho que hace a帽os les vienen negando. Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el ministerio y el directorio se comprometieron a blanquear a los trabajadores mediante un decreto que saldr铆a en noviembre. Ya vamos cinco d铆as del mes y no hay ninguna se帽al que el decreto est茅 en camino. Con la Coordinadora que nuclea a varias organizaciones en Chaco, nos movilizamos desde el lunes 1掳 para exigir que el decreto salga lo antes posible禄.

Elecciones sindicales

Este 26, 27 y 28 de octubre fueron las elecciones del SUTNA para elegir Comisi贸n directiva nacional y las Comisiones ejecutivas de las seccionales de San Fernando, Merlo y Lavallol. Adem谩s se eligi贸 la representaci贸n de la delegaci贸n de C贸rdoba.

Los resultados marcaron un claro triunfo de la Lista Negra, con el 73% de los votos a nivel nacional. La Violeta, que responde al ex dirigente Pedro Wasiejko (dirigente de la CTA de los Trabajadores y presidente del Astillero R铆o Santiago), tuvo un fuerte retroceso, consiguiendo el 20,5%. De perder el gremio por 100 votos en 2016, ahora lo perdi贸 por 1.400.

La lista Roja-Granate-Marr贸n, que lleva a reconocidos dirigentes, delegados de base y activistas de los conflictos del 2008 y la recuperaci贸n del Sindicato, present贸 su propia lista en la seccional San Fernando (FATE) y a nivel nacional llam贸 a cortar boleta para que no vuelva nunca m谩s la lista Violeta a dirigir el Sutna.

La Negra tambi茅n gan贸 las elecciones seccionales, incluyendo la de Lavallol (Firestone) que estaba en manos de la burocracia Violeta, al igual que la delegaci贸n C贸rdoba. El retroceso de la Violeta incluye la mala elecci贸n de las listas referenciadas en el Frente de Todos en las seccionales, como en San Fernando (Azul y Blanca).

La Negra gan贸 adhesi贸n con los dos 煤ltimos acuerdos salariales conseguidos por los trabajadores del Neum谩tico, que implicaron ganarle a la inflaci贸n. Tambi茅n con la reciente efectivizaci贸n de un sector de contratados y tercerizados.

Con la presencia de varias organizaciones solidarias, el mediod铆a del viernes 5 se realiz贸 una movilizaci贸n hacia las puertas del ministerio de Trabajo y luego un acto, acompa帽ando la denuncia que present贸 una delegaci贸n de ferroviarios de la Lista Multicolor junto a sus abogados, para lograr que el Ministerio falle en contra de la escandalosa proscripci贸n que intenta imponer la Junta Electoral de la Uni贸n Ferroviaria (100% oficialista) contra la lista que aglutina a toda la oposici贸n. La movilizaci贸n fue el resultado de una importante reuni贸n de solidaridad que se realiz贸 el martes anterior, cuando se vot贸 dirigirse a la cartera laboral bajo las consignas 鈥渁bajo la proscripci贸n, no a la lista 煤nica de la Verde y Sasia, sin oposici贸n no es elecci贸n鈥.

La convocatoria fue encabezada por las listas Naranja (que integra el MAC, Movimiento de Agrupaciones Clasistas) y la Gris (parte de la CSC, Coordinadora Sindical Clasista), acompa帽ados por activistas de la oposici贸n a la Verde.

Fueron parte de la jornada representantes de importantes organizaciones obreras y agrupaciones sindicales y juveniles, destac谩ndose la presencia de los principales referentes de la seccional Oeste de la Uni贸n Ferroviaria (Bord贸 Nacional) Rub茅n 鈥淧ollo鈥 Sobrero (secretario Gral. de la UF Haedo), Edgardo Reynoso y M贸nica Schlotthauer (quien es adem谩s diputada nacional del Frente de Izquierda por IS-FITU); adem谩s de Jorge Toledo por el SUTNA-Llavallol (sindicato del Neum谩tico), agrupaciones de distintos gremios que son parte del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (como la Marr贸n de Coca Cola, Naranja Petrolera de Shell, Marr贸n de docentes, entre otros), de la Red de Precarixs e informales, otras que forman parte de la Corriente Sindical Clasista como la Naranja Portuaria, la corriente 18 de Diciembre y una delegaci贸n de familias de Guernica que luchan por vivienda y trabajo digno. Entre las personalidades del arco pol铆tico se destac贸 Nicol谩s del Ca帽o, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda PTS-FITU y una delegaci贸n del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores).

Luego de que fueran recibidos en el ministerio de Trabajo los referentes de la Lista Multicolor, se realiz贸 un acto donde tomaron la palabra ferroviarios de las listas convocantes, y luego representantes del sindicalismo combativo que se hicieron presentes.

La Lista Multicolor est谩 conformada por todas las agrupaciones ferroviarias opositoras al oficialismo: Bord贸, Gris, Naranja, Turquesa y P煤rpura. Desde que se conoci贸 la proscripci贸n, comenz贸 una lucha por impedir que se consume un fraude, con una campa帽a de solidaridad a la que vienen adhiriendo cientos de organizaciones, personalidades, trabajadores y trabajadoras de distintos gremios.

Los trabajadores de la contratista MCM del Ferrocarril Roca llevan meses exigiendo que se respete su derecho a ser parte de la planta permanente.

El Gobierno les hab铆a prometido pasarlos a convenio para equiparar el salario, ya que hoy la 鈥渆quiparaci贸n salarial鈥 que tienen es a trav茅s de bonos no remunerativos. Bonos que, adem谩s, se terminan en diciembre con lo que en enero volver谩n a cobrar lo que cobraban antes, aproximadamente la mitad de lo dicta el convenio para un puesto efectivo.

A su vez los propios trabajadores denuncian que la patronal de MCM los est谩 persiguiendo, los sanciona y los cambia de lugar, flexibiliz谩ndolos muchos m谩s.

El reclamo expresado el martes 2 fue para exigirle al Gobierno que deje de maniobrar y enga帽arlos, ya que llevan una 鈥渘egociaci贸n鈥 de casi tres meses en los que no se avanza en un programa de pase a la planta permanente del Ferrocarril Roca.

En un comunicado difundido en las 煤ltimas horas del lunes, los trabajadores afirmaron: 鈥渘uevamente nos vemos obligados a tomar medidas de fuerza. La empresa MCM no respeta el convenio colectivo de trabajo en vigencia. El Estado y Sofse hacen de mediadores donde no hay buena predisposici贸n y otros intereses de parte de la tercerizada. Este es un aviso para el p煤blico usuario que seguramente si no concilian las partes se vea afectado el servicio parcial o totalmente en los pr贸ximos d铆as鈥.

El viernes 5 se present贸 la lista del FURS, para defender el SUTE recuperado (Mendoza). El frente se conform贸 con las agrupaciones Marr贸n Silvia N煤帽ez/Lista Marr贸n, 9 de abril/Lista Bord贸 e independientes de toda la provincia. Esta lista present贸 las candidaturas para mantener la conducci贸n provincial y conform贸 listas en 17 departamentos. El frente se encuentra encabezado por Mirtha Faget y Laura Espeche, y es para destacar que hay una amplia mayor铆a de compa帽eras mujeres al frente de estas listas en las secretar铆as y departamentos. Buscar谩n darle continuidad a la experiencia que comenz贸 en el 2017 de un sindicato democr谩tico, independiente de los gobiernos, abierto, con perspectiva de g茅nero y sin privilegios.

Las listas est谩n compuestas por trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n, delegadas y delegados de sus escuelas, que durante estos cuatro a帽os fueron parte de democratizar los debates y asambleas de las escuelas, organizar el fondo de huelga, frenar la ley neoliberal de educaci贸n del Director General de Escuelas, Jos茅 Thomas, y conquistar la reglamentaci贸n de licencias por violencia de g茅nero.

El SUTE recuperado durante la pandemia organiz贸 la ayuda a celadores y celadoras, los m谩s postergados por los gobiernos y llev贸 adelante las consejer铆as de g茅nero acompa帽ando a las compa帽eras en el momento m谩s dif铆cil que implic贸 el aislamiento. Una pol铆tica basada en la convicci贸n de poner en pie un modelo de sindicato que en lugar de abrazarse con los gobiernos, lo hizo con otros sectores de trabajadores y movimientos sociales, como en la defensa del agua y la Ley 7722, y el acompa帽amiento a las luchas de vitivin铆colas, trabajadores y trabajadoras de la salud y de barrios populares por urbanizaci贸n.

El 12 noviembre es el d铆a que vence el plazo para que la Junta Electoral oficialice las listas y comience la campa帽a electoral.

Los pasados martes 26, mi茅rcoles 27 y jueves 28 de octubre se llevaron a cabo elecciones a delegados de ATE en la Municipalidad de Rosario, con una concurrida participaci贸n en 7 secretar铆as de la misma (recordemos que ATE tiene afiliados en las 16 secretar铆as del municipio). Desde 2004 se viene desarrollando un proceso de sindicalizaci贸n en todo el municipio, pero es durante estos 煤ltimos a帽os que se ha acrecentado la participaci贸n y agremiaci贸n del personal municipal de distintas secretar铆as dentro de la ATE. Estas elecciones contaron con el voto de cerca de 250 empleados, eligi茅ndose 25 delegados en las Secretar铆as de Control y Convivencia, Salud P煤blica, Ambiente y Espacio P煤blico, Deportes y Turismo, Intendencia, Concejo y Oficina del Consumidor, adem谩s de la elecci贸n por primera vez de una Junta Interna en Desarrollo Humano y H谩bitat.

Pasaron 30 a帽os

La Coordinadora por el Resarcimiento del Programa de Propiedad Participada realiz贸 el mi茅rcoles 3 una Jornada nacional de lucha, con movilizaci贸n al Congreso y en otros doce puntos del pa铆s. La Coordinadora nuclea a ex trabajadores de la Empresa Nacional de Correos y Tel茅grafos (ENCOTEL), la Empresa Nacional de Correos y Tel茅grafos S.A. (ENCOTESA), del Correo Argentino y de Servicios El茅ctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). Reclaman a legisladores y legisladoras que traten las leyes S-66/21 y S-67/21, que permitir铆a que los ex empleados de las privatizadas puedan cobrar una indemnizaci贸n, tras la fallida Ley de Reforma del Estado, que habilit贸 las privatizaciones en los 90 y planteaba un programa de participaci贸n de los y las trabajadoras en el paquete accionario, que nunca se aplic贸.

La Ley de Reforma del Estado del a帽o 1989 permiti贸 la privatizaci贸n de empresas p煤blicas, como as铆 tambi茅n la fusi贸n y disoluci贸n de las mismas. Por otra parte, plante贸 un Programa de Propiedad Participada (PPP), que implicaba que un porcentaje del paquete accionario de las empresas quedar铆a en manos de sus trabajadores. En su art铆culo 21, la Ley establece: 鈥淓l capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas 鈥榮ujeta a privatizaci贸n鈥, podr谩 ser adquirido en todo o en parte a trav茅s de un 鈥楶rograma de Propiedad Participada鈥. Tambi茅n define a los sujetos adquirentes (art. 22), entre los que se encuentran 鈥渓os empleados del ente a privatizar de todas las jerarqu铆as que tengan relaci贸n de dependencia鈥.

Sin embargo, tal programa nunca fue aplicado y los ex trabajadores de las empresas ENCOTEL, ENCOTESA, Correo y Segba reclaman que se traten los proyectos de ley de reparaci贸n presentados al Congreso de la Naci贸n, que impulsa la senadora Silvina Garc铆a Larraburu, que se hallan en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislaci贸n de Trabajo del Senado a la espera de ser tratados.

Rosanna De Pascale, una de las trabajadoras despedidas del Correo, explic贸: 芦somos cerca de 20.000 trabajadores del Correo y 16.000 de Segba. Estamos hablando de 36.000 a 40.000 empleados. Queremos un resarcimiento econ贸mico porque ni siquiera encontramos el 14% del que estamos hablando. No dicen sobre qu茅 es ese porcentaje en ning煤n lado, los sindicatos se encargaron de que desaparezca todo, porque como siempre, ellos llegaron a arreglos internos que no llegaron a los empleados禄.

Mat铆as Cremonte elegido presidente de la ALAL

El abogado argentino Mat铆as Cremonte fue elegido por unanimidad para ocupar la estrat茅gica presidencia de Asociaci贸n Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). La flamante designaci贸n en el organismo, que mantiene estrechos lazos con la OIT y la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, cobra trascendencia en un contexto en el que en la Argentina se proponen, como parte del calendario electoral, reformas laborales regresivas.

Cremonte fue durante dos per铆odos presidente de la Asociaci贸n de Abogadas y Abogados Laboralistas de la Argentina (AAL) y es, adem谩s, abogado de la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado y la Federaci贸n Aceitera. No ser谩 el 煤nico argentino en la nueva conducci贸n: una vocal铆a ser谩 ocupada por Mar铆a Paula Lozano, actual vicepresidenta de AAL.

鈥淟a regi贸n sufre una avanzada de los gobiernos de derecha. En la Argentina el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovi贸 una ley local que se arroga la facultad de revisar las sentencias de la Justicia Nacional, un hecho grave que moviliz贸 a abogados, jueces y trabajadores de la Justicia en su contra porque representa una restricci贸n al acceso de los trabajadores a la Justicia鈥, afirm贸 Cremonte.

Un proyecto de ley en contra de los derechos de las personas que trabajan

Por Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)

Comunicado de la Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) en rechazo al proyecto que prev茅 que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revise las sentencias de la Justicia Nacional del Trabajo.

Ante la presentaci贸n del proyecto de ley sobre digitalizaci贸n del Poder Judicial de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, solapadamente, se introdujo en unos de sus art铆culos, la posibilidad que Tribunal Superior de Justicia de la CABA revise las sentencias de la Justicia Nacional, como tribunal de alzada. Una maniobra inconstitucional.

La CABA no cuenta con un poder originario sino derivado del Congreso Nacional en el art. 75, inc. 2潞, p谩rrafo tercero, y asignado por la propia Constituci贸n Nacional, en cuanto se refiere a la ley convenio para la distribuci贸n entre la Naci贸n, las provincias 芦y la Ciudad de Buenos Aires禄.

La legislaci贸n exclusiva del art. 75 inc. 30, para la CABA no puede regir en los territorios provinciales. El Congreso de la Naci贸n tiene la facultad exclusiva de legislar para el territorio de la Capital de la Naci贸n (ver art. 75, inciso 30). En tal sentido, esa potestad derivada no vari贸 respecto a la que reconoc铆a el texto de 1853.

La Capital de la Rep煤blica Argentina se encuentra bajo la jurisdicci贸n nacional, tanto las 芦personas禄 y las 芦cosas禄 que se hallen bajo la jurisdicci贸n nacional, en lo legislativo, en lo pol铆tico y en lo judicial (arts. 75, inc. 30 y 88, y cl谩usula transitoria s茅ptima).

A los expedientes que tramitan por la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal, se aplica la legislaci贸n de fondo prevista en el art铆culo 75, inciso 12 de la CN. En dichos tr谩mites se encuentran involucrados derechos de fondo que colisionar铆an con una justicia local que se encuentra limitada a lo que decida el Congreso de la Naci贸n.

La competencia pertenece a la justicia federal o provincial seg煤n los casos previstos en el art铆culo 116 de la CN, que no contempla una tercera posibilidad para el 谩mbito de la Ciudad que permita a dicha jurisdicci贸n la aplicaci贸n de las leyes dictadas por el Congreso Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12. En la CABA queda limitada a cuestiones sobre faltas y contravenciones, materia contenciosa administrativa y tributaria local.

Sin perjuicio, de la sospecha de crear un 鈥渇贸rum shoping鈥, lo cierto es que en concreto se crea una nueva instancia para la justicia nacional del trabajo, con la dilaci贸n que ello significa. El tan castigado fuero laboral, con la injustificada demora en la tramitaci贸n de designaci贸n de jueces laborales, la ruina edilicia y las incomodidades que genera. Hemos asistido a la paralizaci贸n de la justicia del trabajo por la pandemia, sin que se resuelva, adecuadamente, con nuevas tecnolog铆as para facilitar el trabajo remoto ante la pandemia. A pesar, de este estado de crisis, no se ha garantizado la celeridad de una administraci贸n de justicia a la altura de la circunstancias. Es a煤n m谩s grave, la existencia de recursos econ贸micos millonarios para afrontar este problema con el 鈥淔ondo Antic铆clico鈥. Sin embargo, esa suma se encuentra congelada, a disposici贸n de los miembros de la Corte, y s贸lo sigue acumulando intereses para el sistema financiero.

Es esa Corte, que en diciembre de 2015 se pronunci贸 en la causa 鈥淐orrales鈥, luego 鈥淣isman鈥 y finalmente en 鈥淏az谩n鈥 cerrando el c铆rculo tendiente a que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA resolviera como superior com煤n de la justicia nacional, los conflictos de competencia. En abierta violaci贸n al art. 24, inciso 7 del Decreto Ley 1285/58. Avasallando la ley 24.588 que es una reglamentaci贸n directa del art. 129 de la Constituci贸n Nacional, expresamente dispone que ser谩 una ley del Congreso Nacional la que decidir谩 sobre el tema.

Sin embargo, la Legislatura porte帽a, que tiene jurisdicci贸n en cuestiones de contravenciones y de falta, seg煤n el art. 8 de la ley 24.588, no ha sido modificada. Es decir, este proyecto que se intenta viene en l铆nea con los criterios que ya la Corte dise帽贸 y que no son ajenos a los pronunciamientos que hemos visto en contra de los trabajadores y en favor de las empresas y que retroceden a la 茅poca de la Corte autom谩tica de Menem. Existe una clara tendencia pol铆tica para eliminar los derechos de los trabajadores. Con este proyecto de ley se intenta avanzar sobre los poderes del Congreso de la Naci贸n en abierta violaci贸n a la Constituci贸n Nacional.

Es inocultable la estrategia de los grandes grupos econ贸micos que operan detr谩s y que se montan en la l铆nea de un proyecto pol铆tico que pretende eliminar derechos de los trabajadores, como ya se ha manifestado el Jefe porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta, en contra de los derechos de los trabajadores de no verse privado del empleo injustamente. Ahora, avanzan para controlar tambi茅n las decisiones judiciales del fuero especializado en derecho del trabajo, sometiendo al juez natural a una jurisdicci贸n ajena y sin conocimiento del derecho laboral, pisoteando los derechos de las personas que trabajan, que judicializaron su reclamo, porque ya fueron avasallados y recurren a la justicia como 煤ltima soga de vida.

