Agosto 2021. Resistencia obrera al ajuste

Mario Hernandez

Sancor, municipales de Rosario, estatales, trabajadores tercerizados de Aerol铆neas Argentinas, trabajadores de Just, docentes de Salta, CABA, Chubut y Neuqu茅n y trabajadores de Radio Nacional, marcan el ritmo de la resistencia obrera. Al mismo tiempo la protesta es criminalizada. Buen ejemplo de ello la operaci贸n medi谩tica-judicial contra movimientos sociales opositores, las detenciones de trabajadores municipales en Jujuy y la intimidaci贸n policial a los estatales de ATE-Sur. Bonus track : la radiograf铆a de los due帽os de la Argentina.

鈥淟a empresa SanCor Coop. Unidas Ltda., manifestando apoyo del Gobierno Nacional, asumi贸 el compromiso de concretar soluciones de fondo que restablezcan la producci贸n y el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Pese al enorme esfuerzo desplegado a lo largo del tiempo por parte de los propios compa帽eros y compa帽eras, el compromiso asumido por la empresa en la pr谩ctica no se concret贸鈥.

As铆 comienza el comunicado difundido en la noche del jueves 19 por ATILRA, la Asociaci贸n de Trabajadores de la Industria L谩ctea de la Rep煤blica Argentina.

La empresa se encuentra en una situaci贸n compleja. Aunque los precios de los l谩cteos han subido, as铆 como la exportaci贸n de algunos productos, la crisis hizo caer el consumo interno. Las ventas mostraron una ca铆da en volumen de 3,6% en comparaci贸n a 2020, y casi un 5% respecto al promedio de los 煤ltimos 5 a帽os.

Seg煤n El Cronista, 鈥渆n su proceso de reestructuraci贸n, SanCor se achic贸 desde 2017. Se desprendi贸 de siete plantas industriales, vendi贸 su participaci贸n en Alimentos Refrigerados Sociedad An贸nima y su capacidad instalada se redujo desde los cuatro millones de litros diarios que lleg贸 a alcanzar. Su plantel, de 5.100 empleados a fin de 2016, ronda los 1.800 empleados鈥. 3.300 puestos de trabajo menos.

Evidentemente los empresarios no cumplieron con sus promesas, como dice ATILRA. El tema es qu茅 hizo la conducci贸n del gremio para que esos miles de trabajadores no queden en la calle. Si bien hubo paros en distintos momentos, no se realiz贸 un plan de lucha a la altura del ataque que emprendi贸 la empresa y permitieron los distintos gobiernos.

En el comunicado apuntan a 鈥渓a responsabilidad que le cabe asumir no solo a los directivos de la empresa, sino tambi茅n a las C谩maras Empresarias del sector como a nuestro Gobierno Nacional鈥. Entonces plantean la convocatoria, aunque sin dar detalles. 鈥淢archaremos en defensa de la fuente de trabajo y la subsistencia del vasto tejido social en riesgo que de ella depende鈥. Seg煤n trascendi贸 en medios zonales, se tratar铆a de una movilizaci贸n de delegados y trabajadores de alguna de las empresas en la localidad de Sunchales, donde es el 鈥渃oraz贸n鈥 de la compa帽铆a.

Trabajadores y trabajadoras del municipio de Rosario desarrollaron un paro por 24 horas en reclamo de recomposici贸n salarial, pago de salarios adeudados y pase a planta permanente. De esta manera no hubo actividad en la administraci贸n p煤blica de Rosario pero siguieron normalmente en la vacunaci贸n y 谩reas de salud esenciales.

Desde el Refugio Municipal ubicado en Grandoli 3450, delegados de la Junta Interna de ATE Rosario junto al sindicato de trabajadores municipales brindaron una conferencia de prensa donde explicaron que el impulso para realizar el paro tiene que ver con lograr una recomposici贸n salarial real y explicaron la situaci贸n que vive el sector: 芦No solamente reclamamos la 煤ltima cuota de la 煤ltima paritaria sino tambi茅n la reapertura paritaria porque el sueldo del trabajador municipal qued贸 muy desfasado de la inflaci贸n interanual. Creemos que esto es injusto porque el trabajador municipal fue uno de los primeros que sali贸 a cubrir sus puestos de trabajo durante la pandemia禄.

Durante la conferencia de prensa los representantes de los trabajadores adem谩s explicaron que el reclamo se centra en el pase a planta de compa帽eras y compa帽eros de distintas dependencias de la Municipalidad que se encuentran subcontratados y tercerizados aunque cumplen tareas como cualquier trabajador municipal.

芦Desde el d铆a uno de la pandemia estamos poniendo el pecho en la primera l铆nea, siempre tuvimos contratos malos pero ahora pasamos a ser tercerizados a una ONG, explic贸 Leonardo P茅rez, trabajador en acompa帽amiento convivencial en el hostal municipal. 芦Nosotros pertenecemos a un equipo interdisciplinario, trabajamos con personas en situaci贸n de calle, delicadas de salud, en los cuales hacemos planes de egreso con esas personas, nuestro contrato se termina en septiembre y no sabemos noticias de qu茅 va a pasar con el lugar, es decir, no solo pedimos pase a planta por nuestra continuidad sino para que el proyecto pueda seguir en pie, ni hablar que desde hace varios meses se nos adeuda el sueldo, es una situaci贸n desesperante禄.

En la conferencia de prensa remarcaron que el paro tiene un alto acatamiento y de no haber respuestas continuar谩n con medidas de fuerza esta semana.

El Gobierno y UPCN acordaron adelantar las cuotas del acuerdo paritario nacional y agregar una de 5%, acumulando un 40% anual. Dejan fuera del acuerdo a los monotributistas.

飩 El 35% firmado originalmente se pagar谩 铆ntegramente en tres tramos: agosto, septiembre y octubre.

飩 Se le sumar谩 un 5%, llegando al 40% anual y reci茅n llegar谩 al 50% el a帽o que viene.

飩 Dejaron afuera a los monotributistas y acrecientan la desigualdad salarial seg煤n las distintas categor铆as.

飩 En enero de 2022 habr谩 una nueva reuni贸n.

Lo cierto es que la 鈥渞eapertura鈥 que encabezan Claudio Moroni y Andr茅s Rodr铆guez, con el acompa帽amiento de ATE, sigue golpeando el bolsillo de las y los estatales. Seg煤n ATE Indec, la p茅rdida del poder adquisitivo en el convenio SINEP (el mayoritario entre los estatales nacionales) respecto a noviembre de 2015 alcanzaba el 40,2% en junio de este a帽o. Con el nuevo aumento la p茅rdida se va a moderar pero seguir谩 por encima del 30 %.

La paritaria estatal fue una de las primeras en acogerse a la 鈥渃l谩usula FMI鈥, que se reg铆a por la proyecci贸n inflacionaria del 29% que hab铆a incluido Mart铆n Guzm谩n en el Presupuesto 2021. Ahora se acomoda a la 鈥渃l谩usula electoral鈥, que es mantener el ajuste a los salarios pero aflojar un poco la soga para no perder votos.

Ninguna de las c煤pulas gremiales pelea por una verdadera recomposici贸n salarial, que ayude a cubrir la canasta familiar cercana a 100.000 pesos. Tampoco por 鈥渞ecuperar lo perdido con Macri鈥. Desde las Juntas Internas opositoras se viene rechazando el acuerdo. Para el jueves 19, d铆a en que se firm贸 oficialmente, convocaron una movilizaci贸n al ministerio de Trabajo, reclamando un 50 % de recomposici贸n, un m铆nimo de 103.000 pesos y cl谩usula gatillo, entre otros planteos.

Las y los trabajadores de GPS que prestan servicio para Aerol铆neas Argentinas en Aeroparque y Ezeiza reclamaron con un corte en Avenida Costanera por aumento salarial y pase a planta permanente para las y los 1.400 tercerizados. 芦Nos encontramos con las paritarias vencidas hace m谩s de 4 meses en el marco de una inflaci贸n que avanza r谩pido y donde los salarios no llegan a cubrir la canasta b谩sica familiar禄, expresa la Comisi贸n Interna de GPS a trav茅s de un comunicado.

芦Exigimos un 50% de aumento en una sola cuota y los retroactivos correspondientes a los a帽os 2020 y 2021. Durante todo el a帽o pasado nuestros salarios estuvieron congelados m谩s de 10 meses禄, afirman y apuntan a la responsabilidad tanto del sindicato como a los funcionarios de Aerol铆neas Argentinas.

芦Nuestro sindicato UPADEP y el resto de los sindicatos aeron谩uticos dejaron pasar el ajuste sin ning煤n tipo de resistencia. El gobierno que conduce Aerol铆neas Argentinas tiene que tomar cartas en el asunto y dejar de mirar para el costado ante la delicada situaci贸n entre los miles de tercerizados que hay en los aeropuertos, como as铆 tambi茅n dar soluciones de fondo a los trabajadores despedidos en pandemia que reclaman continuidad laboral de LATAM y a los cientos de suspendidos de las distintas empresas de los aeropuertos como catering y maestranza que cobran sueldos de miseria y no les dan tareas禄.

El trabajo aeron谩utico se vio afectado de lleno durante la pandemia de covid 19. A ra铆z del decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio anunciado en marzo de 2020, las y los tercerizados fueron incluidos dentro del grupo 芦esencial禄 que deb铆a seguir trabajando pese al confinamiento obligatorio. En ese momento la Comisi贸n Interna de GPS comenz贸 a denunciar la falta de condiciones sanitarias y realizaci贸n de testeos de Covid-19 para los y las trabajadores que comenzaron a sufrir contagios.

Adem谩s, en esta fase de propagaci贸n del virus, atravesaron despidos por reclamar condiciones sanitarias b谩sicas, como la entrega de guantes y alcohol en gel; el rechazo de la empresa a garantizar la licencia por factores de riesgo o padres y madres de hijos e hijas en edad escolar contemplados en un decreto del ministerio de Trabajo. Otros trabajadores del sector tambi茅n sufrieron ataques por parte de las patronales y precarizaci贸n. Bajo un decreto que imped铆a los despidos en pandemia, Latam Airlines despidi贸 a miles de trabajadores que siguen en pie de lucha y denuncian que la empresa tuvo el aval del gobierno y sus pares tercerizados de Aerol铆neas Argentinas.

Luego del amague de represi贸n del 12 de agosto, a partir de la presencia y provocaci贸n de las fuerzas de seguridad del gobierno provincial, las y los docentes salte帽os contin煤an la medida de fuerza 鈥搎ue incluye el cese de actividades m谩s piquetes y acampes鈥 y se encamina hacia su tercera semana. El martes 17 las y los trabajadores redoblaron la apuesta y marcharon nuevamente por el centro de la ciudad capital, donde se suscit贸 otro encontronazo con la polic铆a. Sus demandas incluyen principalmente el reclamo por aumento salarial y por condiciones dignas de trabajo en el marco de la pandemia. Si bien los gremios tradicionales no adhieren a la medida, se estima que el paro ronda el 70% de acatamiento.

La docencia de Salta pide un incremento escalonado del 25% para lo que resta del a帽o. Adem谩s, reclaman un bono de $10.000. El pliego de demandas, a su vez, incluye la extensi贸n de los insuficientes recursos para la copa de leche de los alumnos y la regularizaci贸n de los trabajadores ordenanzas de las escuelas. Otro reclamo central es que se complete el proceso de titularizaciones y se termine con el trabajo precarizado de muchos docentes.

En la actualidad, en la provincia, el salario de un docente que reci茅n se inicia ronda los $28.370. Para una o un maestro con cuatro a帽os de antig眉edad, que a su vez percibe el m谩ximo por zona desfavorable, la remuneraci贸n es de $57.521. La medici贸n oficial realizada por el INDEC, marca que la canasta de pobreza para una pareja con dos hijos menores es de $66.488. Es decir, los sueldos docentes se encuentran por debajo del consumo m铆nimo para no ser pobre.

El gobernador de Salta, Gustavo S谩enz, convoc贸 a paritarias en julio para tratar estos temas. All铆 se anunci贸 el adelanto para julio y agosto de la cuota que corresponde a septiembre en el marco del acuerdo con la Mesa Intergremial (ATE, ADP, UPCN, UDA, AMET, SADOP y CTA)en febrero pasado, a espaldas de las bases, que consiste en un 36 % en cuotas. Algo que las y los educadores consideran escaso tras la incesante crecida del costo de vida y la inflaci贸n, que se proyecta superior al 50 % este a帽o.

Fue as铆 que a trav茅s de asambleas por fuera de la representaci贸n gremial oficial se decidi贸 desde algunos sectores la realizaci贸n de un paro por tiempo indeterminado hasta que los representantes del estado provincial reabran las paritarias.

La lucha est谩 siendo sostenida por las agrupaciones Movimiento Docente y Docentes Autoconvocados de Salta, a las que se sum贸 luego el Sindicato de Trabajadores de la Educaci贸n de la Provincia de Salta (Sitepsa).

Desde el comienzo, se produjeron piquetes en Aunor (ex peaje ubicado en la entrada a Salta Capital), Cafayate, Or谩n y Cachi, entre otros puntos urbanos. Tambi茅n se colocaron carpas y acampes en Rosario de la Frontera y en la Plaza 9 de Julio, la principal de Salta Capital. Las movilizaciones estuvieron a la orden del d铆a, caracterizadas por nutridas columnas en protesta de hasta 10 cuadras. Muchos de los piquetes se convirtieron en permanentes, conforme pasaron los d铆as.

Luego de la jornada electoral provincial del domingo 15, un gran contingente de docentes se manifest贸 por las calles c茅ntricas de la capital, partiendo luego hasta el Centro C铆vico Grand Bourg, donde hubo forcejeos con la polic铆a, que les impidi贸 el paso y vall贸 el acceso y salida del lugar. La determinaci贸n tuvo sus r茅plicas en distintos puntos de la provincia, lo que indica que el paro docente se encuentra activo y con las pretensiones intactas para continuar en la conquista de sus demandas.

El gremio de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE) realiz贸 hasta el viernes 20 jornadas de lucha contra la decisi贸n del Gobierno de Larreta de volver a la presencialidad plena en las aulas.

Desde la organizaci贸n gremial, sumado el gremio Ademys, informaron que se realizaron clases p煤blicas, semaforazos y abrazos a las escuelas y hubo asambleas para continuar con 芦la conformaci贸n de comit茅s de autocuidado禄 conformados por docentes, estudiantes y familias.

芦El negacionismo sanitario de Larreta, Quir贸s y Acu帽a suprime el distanciamiento social para todas las actividades dentro de las escuelas, a su vez no garantiza espacios con ventilaci贸n cruzada ni elementos de protecci贸n e higiene suficientes. Exigimos la compra de medidores de di贸xido de carbono para todas las escuelas de la Ciudad para monitorear la ventilaci贸n de las aulas mientras se dictan clases禄, se帽al贸 el gremio a trav茅s de un comunicado.

El secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, consider贸 que 芦hay datos que no acompa帽an禄 la decisi贸n del Gobierno porte帽o de retornar a la presencialidad plena en las aulas, al ratificar el paro de actividades que realizaron.

Durante la licitaci贸n de inicio de obra de plan de viviendas realizado el 11 de agosto en Casa de Gobierno, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni manifest贸 que 鈥渓as paritarias se pueden abrir no solo para salarios, pero lo salarial ser谩 antes de fin de a帽o鈥. Agreg贸 que 鈥測a desde octubre del a帽o anterior venimos pagando en tiempo y forma, pagando todos los compromisos que tenemos鈥.

Los referentes sindicales, el jueves 12 se presentaron en el ministerio de Educaci贸n, pero los ministros del gobierno no se hicieron presentes, por lo que fracas贸 la negociaci贸n paritaria.

Ante el fracaso de la negociaci贸n, los dirigentes de ATECh convocaron a paro de 48 horas, para el martes 17 y mi茅rcoles 18, conforme a lo que hab铆a decidido el Consejo Directivo del sindicato junto con UDA, AMET y SADOP.

Recordemos que Mariano Arcioni, por decreto, otorg贸 un bono por tres meses a las y los trabajadores y jubilados de $6.113 mensuales, es decir, $203 por d铆a, anulando las paritarias como volvi贸 a manifestar en el acto de licitaci贸n de viviendas.

As铆 tambi茅n, las paritarias est谩n congeladas desde 2019, y el 煤ltimo aumento salarial acordado en ese a帽o, fue en marzo del 2020, por lo cual, hace 17 meses que no hay aumentos salariales mientras la inflaci贸n seg煤n del IPC de la Patagonia se increment贸 m谩s de un 55% y la canasta b谩sica familiar, seg煤n el INDeC para una familia tipo, supera los $100.000.

No podemos no mencionar, que Arcioni, mientras ajusta a las y los trabajadores y a los jubilados de la provincia, paga mes a mes la fraudulenta deuda externa provincial a los acreedores internacionales.

A 30 d铆as de la explosi贸n de la escuela Aguada San Roque y los fallecimientos de M贸nica Jara, Mariano Spinedi y Nicol谩s Franc茅s, la Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n de Neuqu茅n (ATEN) realiz贸 una nueva jornada de protesta en pedido de justicia. La misma estuvo enmarcada en un paro por 24 horas y una movilizaci贸n por las calles c茅ntricas de la ciudad capital de la provincia, que concluy贸 en un acto frente a la Casa de gobierno. A su vez, el reclamo fue replicado en distintas ciudades de la provincia. Se trata de la tercera medida de fuerza que encabeza la organizaci贸n sindical en relaci贸n con el nefasto hecho ocurrido el 29 de junio.

Otras consignas se sumaron al reclamo. Entre ellas se encuentran la solicitud del gremio en ser parte de la querella y el no inicio de clases presenciales en las escuelas que, seg煤n el relevamiento realizado por el mismo sindicato, no est谩n en condiciones edilicias para recibir ni alumnos ni docentes. A su vez, otro de los focos del reclamo es que se completen los esquemas de vacunaci贸n al personal de la educaci贸n y se prorroguen las licencias de las y los trabajadores que son grupos de riesgo ante el Covid-19.

鈥淢archamos en este d铆a de paro y movilizaci贸n porque estamos reclamando justicia y la renuncia de Storioni y Deza, los principales responsables pol铆ticos y principales funcionarios del gobierno provincial por la situaci贸n de infraestructura de las escuelas. Vino esta situaci贸n y vendr谩n m谩s. No queremos escuelas bombas鈥, exclam贸 Patricia Jure, deTribuna docente, una de las organizaciones gremiales opositoras al oficialismo en ATEN.

鈥淣ecesitamos un plan de lucha para enfrentar esta cat谩strofe econ贸mica, social, educativa y sanitaria que se lleva la vida de miles de personas, ya sea por la pandemia o por las malas condiciones laborales鈥, tambi茅n puntualiz贸.

Actualmente, la causa judicial investiga las muertes de las tres personas e intenta determinar de d贸nde y por qu茅 se produjo la explosi贸n. Adem谩s, en este contexto, muchas escuelas de la provincia sufrieron otros inconvenientes edilicios, por lo que hay m谩s de 100 establecimientos que no iniciaron sus clases presenciales.

Atravesados por un contexto inflacionario y devaluatorio, los salarios de las y los trabajadores de Radio Nacional no han dejado de deteriorarse y perder poder adquisitivo. Con un incremento del costo de vida superior al 50% y con una pauta de aumento salarial que hasta el momento solo contempla un 34 % anual. Ante ello, el Plenario de trabajadorxs de prensa y delegadxs de Radio Nacional convocado por FATPREN resolvi贸 reclamar:

Incorporaci贸n a los b谩sicos del bono de $ 10.000 a partir del mes de agosto.

Adelantar el pago de las cuotas que restan para completar el porcentaje fijado en la paritaria pr贸xima a reabrirse.

Exigir que este aumento incluya a todxs lxs trabajadorxs de la radio p煤blica. Incluso a lxs precarizadxs cuyos salarios est谩n congelados desde principio de a帽o.

Regularizaci贸n de todas y todos lxs trabajadorxs precarizadxs.

Actualizaci贸n y ampliaci贸n del pago de zona patag贸nica o desfavorable.

Exigimos reapertura de la mesa salarial con #SiPreBaEnParitarias#SiPreBA2021

En un comunicado reciente la agrupaci贸n La Naranja del Subte denunci贸 que la conducci贸n de su sindicato, la Asociaci贸n Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), se subordin贸 a la decisi贸n del Gobierno, que ordena la vuelta a sus puestos de trabajo de manera presencial a las y los empleados exceptuados en el marco de la pandemia que ya cuenten con, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus. A la vez se帽al贸 鈥渦n giro de 180 grados鈥 respecto a la decisi贸n de la c煤pula gremial, dado que, anteriormente, se hab铆an opuesto a la misma. Finalmente, inst贸 a otras organizaciones de base a tomar 鈥渢odas las medidas legales y las acciones gremiales que correspondan鈥 en defensa 鈥渄e la salud y la vida de los trabajadores鈥.

Bajo el modelo denominado 鈥淧resencialidad Programada鈥, la resoluci贸n del Gobierno establece que retomen la presencialidad aquellos y aquellas que hayan recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas aplicadas en el pa铆s, 鈥渋ndependientemente de su edad y la condici贸n de riesgo鈥. Plantea la excepci贸n del personal que presente alguna inmunodeficiencia (como pacientes oncol贸gicos, con HIV, o trasplantados) y embarazadas.

La misma plantea su puesta en marcha a partir del 1掳 de septiembre, luego de las necesarias 鈥渁decuaciones del protocolo general a las especificidades de cada lugar de trabajo鈥. Aunque no hay informaci贸n cierta sobre el estado general de las oficinas y dependencias estatales, o las reformas necesarias para su acondicionamiento.

Lorena Itabel, delegada gremial en la Junta Interna ATE del ministerio de Econom铆a y parte de la Marr贸n Clasista plantea que 鈥渆n el a帽o y medio que llevamos de pandemia no invirtieron en nada de infraestructura para tener las condiciones adecuadas, como tampoco se hizo en los colegios de los pibes que hoy volvieron a las jornadas completas鈥. Adem谩s advierte que 鈥渃on la modalidad del teletrabajo tambi茅n se garantizaron todas las tareas, que recayeron con m谩s fuerza sobre quienes somos madres. Lo hicimos costeando los gastos desde nuestros bolsillos, siendo que la mayor铆a de los trabajadores nos encontramos por debajo de la l铆nea de pobreza鈥.

En la normativa, el art铆culo 10 establece la posibilidad de sanciones de acuerdo al r茅gimen disciplinario correspondiente, a 鈥渓as y los agentes que habiendo sido convocados fehacientemente no cumplieran con la presencialidad requerida鈥.

Respecto a las sanciones, Lorena Itabel explica que 鈥渟i bien la Resoluci贸n indica que la puesta en marcha de la nueva modalidad debe ser anunciada con 72 horas de antelaci贸n, ya hubo denuncias de trabajadores y trabajadoras estatales de distintas dependencias que, por ejemplo, han sido llamados por sus jefes durante el feriado del lunes 16 de agosto, indicando que deb铆an presentarse a partir del d铆a siguiente. Los sindicatos no deben permitir este tipo de aprietes ni las sanciones鈥.

Por 煤ltimo, agreg贸: 鈥淧lanteamos la necesidad de poner en pie Comisiones de Higiene y Seguridad independientes de la Cymat, que est茅n conformadas por referentes, delegados de los diferentes oficinas y sectores. Porque somos los trabajadores los 煤nicos que sabemos cuidarnos porque ni el gobierno, ni las patronales lo hacen. Y exigimos a las direcciones tanto de UPCN como ATE que rompan la tregua con el Gobierno y convoquen a plenarios, asambleas e instancias abiertas y democr谩ticas para exigir todas nuestras demandas: por nuestras condiciones laborales y tambi茅n salariales鈥.

Juntas internas combativas, delegados de base y trabajadores de distintas reparticiones de la provincia de Buenos Aires se manifestaron frente a la sede del ministerio de Econom铆a ante la convocatoria a una nueva reuni贸n de la paritaria salarial para aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran enmarcados en la Ley 10.430.

La acci贸n se llev贸 a cabo en la tarde del martes 17, convocada por las Juntas internas de ATE de los ministerios de Desarrollo Agrario, Desarrollo de la Comunidad, Educaci贸n, Legislatura y IOMA, delegados de los ministerios de Producci贸n, Salud, Econom铆a, Loter铆a, Derechos Humanos, Defensor铆a del Pueblo y trabajadores y trabajadoras de Vialidad, quienes vienen manifest谩ndose por aumento salarial acorde a la canasta familiar y cl谩usula gatillo para no perder con la inflaci贸n, contra el cambio al r茅gimen de 40 horas y el pase a planta de trabajadores y trabajadoras que est谩n bajo distintas formas de precarizaci贸n.

Se realiz贸 una radio abierta, donde Luana Simioni, secretaria general de la Junta Interna IOMA-ATE, manifest贸 que 鈥渕ientras el conjunto de los trabajadores estuvimos haciendo un esfuerzo enorme en pandemia por sostener nuestro trabajo con salarios de hambre, la burocracia sindical mir贸 para otro lado, se sent贸, pact贸 y acord贸 con el gobierno. Hoy van a firmar en tiempo r茅cord nuestro salario a la baja鈥.

Agreg贸 que la acci贸n es tambi茅n en repudio al avance de una reforma laboral de hecho con la extensi贸n de la jornada de trabajo: 鈥淣os dicen que para tener mejor salario hay que trabajar m谩s. El verdadero debate es rebajar la jornada laboral. Frente a la desocupaci贸n, la precarizaci贸n, el fraude de las tercerizaciones la salida es rebajar la jornada laboral, 6 horas 5 d铆as con un salario al menos equivalente a la canasta familiar. Para poder vivir con un solo trabajo, para generar trabajo genuino, para que la crisis no siga cayendo sobre nuestras espaldas mientras la plata se la fugan para la deuda y los grandes empresarios.鈥

Entrevista a Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA

A 200 de su fundaci贸n la UBA no se podr铆a sostener sin el trabajo ad honorem de miles de docentes

Mario Hernandez

M.H.: Ileana Celotto compa帽era de la Asociaci贸n Gremial Docente de la UBA que cumple 200 a帽os. Se desarroll贸 un acto en la Facultad de Derecho con la presencia del presidente Alberto Fern谩ndez, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno Rodr铆guez Larreta. Que a su vez fueron parte de los distinguidos por la instituci贸n. 驴Qu茅 nos pod茅s decir acerca de estos 200 a帽os de la Universidad de Buenos Aires?

I.C.: Nosotros tambi茅n queremos saludar y reivindicar estos 200 a帽os de la UBA pero desde un 谩ngulo completamente diferente al que se llev贸 en ese acto que acab谩s de mencionar. Un acto que coron贸 un proceso que viene de a帽os, de avance en la mercantilizaci贸n y privatizaci贸n del sistema universitario.

Por supuesto que no es excluyente de la UBA. Desde el menemismo al d铆a de hoy la han mantenido todos los gobiernos que han seguido. Tenemos la Ley de educaci贸n superior que ha mantenido esta gloria que nosotros defendemos de universidad estatal y p煤blica, solamente para las carreras de grado. Porque ha avanzado en la privatizaci贸n del sistema de toda la formaci贸n de posgrado de una manera muy marcada.

Hoy hay posgrados car铆simos en la UBA, quiz谩s sean de los posgrados m谩s caros de todas las universidades del pa铆s. Y es una universidad que hoy se sostiene gracias al trabajo de miles de docentes ad honorem.

Hay facultades enteras, Derecho, Medicina, por ejemplo, donde sin el trabajo ad honorem de miles de docentes habr铆a que cerrar las puertas porque no se podr铆a ni siquiera sostener.

Nosotros rechazamos que sea un 鈥渉onor鈥 trabajar de manera gratuita, por el contrario, venimos reivindicando que esto tiene que terminar, que todo el mundo que trabaja tiene que cobrar y como trabajadores de un Convenio colectivo de trabajo que est谩 negado en la UBA.

En el 2015 la docencia universitaria del pa铆s conquist贸 un Convenio colectivo nacional que se aplica en todas las universidades nacionales menos en la UBA. Esto provoca no solo el trabajo gratuito sino una inestabilidad laboral permanente, con interinatos y precarizaci贸n laboral. Estamos en una campa帽a porque este a帽o hubo seis despidos en el CBC.

M.H.: De la C谩tedra Marchini.

I.C.: Cuatro de Marchini y dos compa帽eras de otro sector. Por suerte esas dos compa帽eras fueron reintegradas y otros dos de la ex c谩tedra Marchini de Econom铆a tambi茅n.

M.H.: Hubo un twitazo al respecto.

I.C.: Se hizo paralelamente a los festejos oficiales de Derecho.

Pero es una universidad en la que si bien la autonom铆a y el cogobierno es un lema que todos defendemos, es muy importante que se sepa, que la inmensa mayor铆a de los que trabajamos en la UBA, los docentes auxiliares, no tenemos representaci贸n en el gobierno de la Universidad, dado que no existe el claustro 煤nico docente y que los compa帽eros trabajadores no docentes est谩n excluidos de tener voto en la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, nosotros planteamos que hay que democratizar la UBA. Esto entre algunas de las cuestiones. Se podr铆an nombrar muchas otras.

M.H.: Te pregunto en particular por el tema salarial.

I.C.: El tema salarial es de la UBA y de todas las universidades nacionales. Tuvimos una primera reuni贸n convocada por el ministerio de Educaci贸n, nosotros somos trabajadores estatales, dependemos del presupuesto nacional. Tuvimos una reuni贸n en la que Trotta nos escuch贸 y dijo que va a hacer una propuesta. Porque nuestro salario viene perdiendo muy fuerte con la inflaci贸n, al igual que muchos otros trabajadores.

Particularmente, nosotros venimos peleando por una recomposici贸n salarial porque desde marzo del 2020, antes que se declare la pandemia, el gobierno de Alberto Fern谩ndez nos meti贸 la mano en el bolsillo de una manera escandalosa, porque nosotros, toda la docencia del pa铆s, hab铆amos firmado en una paritaria una conquista que le hab铆amos arrancado al gobierno de Macri, que sabemos lo terrible que fue para todos los trabajadores, una cl谩usula gatillo con dos aplicaciones, la primera fue durante el gobierno de Macri y la segunda, que ten铆a que ser durante marzo, el gobierno de Fern谩ndez la anul贸.

A partir de ese momento nos comimos la devaluaci贸n respecto del mes de octubre de 2019 a febrero de 2020 y ya ven铆amos perdiendo anteriormente porque fueron a帽os muy duros los de Macri y se fue agudizando.

Por lo tanto, estamos reclamando, la asamblea de AGD y el plenario de Conadu Hist贸rica, reclaman que de inmediato se haga una reapertura de paritarias para que ning煤n docente est茅 por debajo de la canasta b谩sica.

Hoy tenemos muchos docentes que est谩n ganando por debajo de la l铆nea de pobreza. Y, por lo tanto, estamos solicitando un aumento inmediato respecto de nuestro salario actual, adem谩s de los ad honorem que plante茅 antes.

Nosotros desde AGD queremos decir que estamos orgullosos de una UBA que ha tenido la Reforma del 18, que ha resistido a todas las dictaduras, particularmente form茅 parte de quienes resistimos a la 煤ltima dictadura siendo estudiante.

M.H.: Considerada la mejor Universidad de Am茅rica Latina.

I.C.: Completamente, y eso es gracias al esfuerzo de su personal y de sus estudiantes, en ese sentido reivindicamos la lucha que se ha dado con la quema de aranceles durante la dictadura, enfrentando a la dictadura de Ongan铆a, la Noche de los L谩pices en los colegios preuniversitarios. Por una universidad estatal, laica, gratuita, cient铆fica y anti clerical.

Quiero agregar que estamos en otra lucha en la UBA. El 11 de agosto hubo un paro en el Colegio Nacional Buenos Aires y en el Colegio Nacional C. Pellegrini, porque no estamos de acuerdo con esta cuesti贸n que ahora se han puesto de acuerdo liderados por Larreta todos los gobernadores del pa铆s, que mientras est谩 apareciendo la variante Delta se levantan todo tipo de restricciones.

M.H.: Y tengo casos cercanos, porque mis nietos van al Normal 8 y al Bernasconi con burbujas estalladas. Seguro esta situaci贸n se reproduce en muchos m谩s colegios, en algunos se han tomado decisiones, como en el Mariano Acosta donde liderados por la Cooperadora de padres, no se est谩n aplicando las medidas que propone Rodr铆guez Larreta, entre otras cosas porque hay aulas sin ventilaci贸n alguna.

C.I.: Aunque tengas ventilaci贸n, si pon茅s 35 alumnos en un aula est谩n uno al lado del otro. Anularon la divisi贸n en burbujas. Nosotros defendemos la presencialidad, pero con condiciones sanitarias, materiales, de infraestructura y epidemiol贸gicas.

Criminalizaci贸n de la resistencia al ajuste

Las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera, que protagonizaron la multitudinaria jornada de lucha nacional el pasado mi茅rcoles 18, realizaron una conferencia de prensa el viernes 20 a las 12:00 en el Obelisco, con el prop贸sito de responder a las tergiversaciones y manipulaciones medi谩ticas contra el movimiento de desocupados.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, comenz贸 la conferencia afirmando que al t茅rmino de la jornada de lucha 鈥渃omenz贸 un operativo pol铆tico de encubrimiento de los reclamos que estamos haciendo, encabezado por algunos medios, hegem贸nicos en algunos casos, y oficialistas鈥, en respuesta a las acusaciones de TN y T茅lam, entre otros.

El pasado mi茅rcoles, las corporaciones medi谩ticas buscaron deslegitimar la movilizaci贸n piquetera y las reivindicaciones urgentes de los trabajadores desocupados, montando una operaci贸n que buscaba presentar a las organizaciones convocantes como responsables de supuestas pr谩cticas punteriles.

Esta operaci贸n fue acompa帽ada, luego, por el resto de los programas 鈥渋nformativos鈥 dependientes de los grandes grupos capitalistas, y lleg贸 incluso al lanzamiento de una persecuci贸n judicial contra las organizaciones piqueteras.

Desde la Unidad Piquetera destacaron en un comunicado que 鈥淟as pr谩cticas punteriles, que rechazamos de plano, son las que combatimos todos los d铆as en los barrios y que tienen como primeros actores a los punteros de los intendentes que manejan las cajas del Estado al servicio de la dominaci贸n de los barrios obreros鈥.

鈥淓sto tiene el objetivo de ocultar el reclamo que estamos haciendo en un pa铆s con un 50% de pobreza; en un pa铆s que no tiene trabajo y que no discute c贸mo crear trabajo; en un pa铆s que tiene programas sociales de $12.000: la mitad de la canasta de indigencia y programas que est谩n cerrados. El que da bajas es el Estado鈥, denunci贸 Belliboni, trasladando la responsabilidad a los verdaderos art铆fices de los recortes y el ajuste.

Mientras los trabajadores de Just acompa帽aban en el Puente Pueyrred贸n a los tercerizados por Edesur de la empresa EMA que siguen peleando contra los despidos y uni茅ndose con los sectores en lucha, recibieron el hostigamiento policial en el dep贸sito de Lomas del Mirador y tambi茅n la noticia de un fallo favorable en unas de las cautelares presentadas contra los despidos.

鈥淓l jueves 12/08 a las 16:48 miembros de la fuerzas de seguridad se hicieron presentes en el dep贸sito de Lomas del Mirador para notificarnos que tenemos abierta una investigaci贸n en la UFIJ N掳 12 (La Matanza), lejos de buscar una soluci贸n a un conflicto netamente laboral鈥, publicaron en un comunicado los trabajadores de Just, quienes desde hace seis meses ocupan el dep贸sito contra los despidos y en defensa de sus puestos de trabajo.

La criminalizaci贸n hacia los trabajadores es un nuevo paso de la patronal suiza ante la decidida defensa de sus puestos de trabajo. Mientras, el Estado municipal, provincial y nacional hacen o铆dos sordos y sin dar respuestas aun rigiendo un decreto anti despidos.

Casi en paralelo, el viernes 13/8 recibieron otra notificaci贸n por parte de la Justicia, en respuesta a una de las cautelares presentadas, donde obligan a la reincorporaci贸n de un trabajador de Just al que despidi贸 en el marco del lockout patronal.

La Comisi贸n Administrativa de ATE Seccional Gran Buenos Aires Sur-Lomas de Zamora repudi贸 el intento de intimidaci贸n policial que sufri贸 el viernes 13 de agosto en la sede de su seccional: 芦dos polic铆as llamaron en nuestra sede solicitando hablar con un referente. Uno de ellos se present贸 como comisario de la 1掳 de Lomas de Zamora, manifestando que ten铆a informaci贸n sobre una movilizaci贸n en reclamo de aumento salarial que realizar铆amos a las 14:00. Si bien se retiraron, desde las 13:15 se apostaron nueve polic铆as, incluyendo al comisario y a un cami贸n de traslado enfrente de nuestro sindicato, y otros diez m谩s en la esquina, sumados a otro cami贸n, retir谩ndose dos o tres horas despu茅s. No es un hecho aislado, ya que hace algunos d铆as organizaciones sociales fueron reprimidas frente al municipio, por lo que claramente es parte de una decisi贸n pol铆tica del intendente Mart铆n Insaurralde para tratar de evitar conflictos y movilizaciones en el distrito禄, sostiene el gremio.

Asimismo, llamaron a compartir y viralizar en las redes sociales el comunicado publicado en el Facebook, el Instagram y blog de ATE Sur.

Ante las detenciones de 脕lvaro Sandoval, Secretario de Prensa y Propaganda del sindicato de los municipales de la provincia de Jujuy y Sergio Herrera, delegado gremial del 脕rea de Salud del municipio de San Salvador de Jujuy, compartimos el 煤ltimo comunicado de SEOM.

CONTIN脷A LA PERSECUCI脫N HACIA EL SEOM JUJUY: ORDENAN LA DETENCI脫N DE OTRO DIRIGENTE

En el transcurso de la tarde de hoy s谩bado, la Justicia de Jujuy dio a conocer la orden de Detenci贸n para el compa帽ero 脕lvaro Sandoval, Secretario de Prensa y Propaganda del sindicato de los municipales de la provincia. Esta avanzada judicial representa el recrudecimiento de la criminalizaci贸n de la protesta sindical por parte del Gobierno de Gerardo Morales hacia el SEOM Jujuy. Reci茅n hoy, junto a esta orden de detenci贸n, se dio a conocer la del compa帽ero Sergio Herrera, delegado gremial que fue detenido el d铆a de ayer sin orden judicial, en horario nocturno y en la v铆a p煤blica, quien luego estuvo desaparecido durante 12 horas bajo la custodia de agentes de la Brigada de Investigaciones Especiales, tal como suced铆a durante la Dictadura Militar.

Los dirigentes gremiales mencionados fueron acusados por el Gobierno Provincial a trav茅s de una campa帽a medi谩tica exagerada y difamatoria, por los sucesos ocurridos en la entrada de Casa de Gobierno de Jujuy el d铆a mi茅rcoles 18 de agosto pasado, cuando el SEOM Jujuy pretend铆a entregar un petitorio sobre las paritarias salariales. En ese contexto, un forcejeo menor con las fuerzas de seguridad fue la excusa para que el Gobierno de Gerardo Morales comenzara una campa帽a de criminalizaci贸n sobre nuestro sindicato, acus谩ndonos rid铆culamente de querer tomar por asalto la Casa de Gobierno y sin haber mostrado pruebas de heridos o da帽os iniciaron una cacer铆a (persecuci贸n, vigilancia y hostigamiento) sobre algunos de los dirigentes que hab铆an participado de la protesta.

El SEOM viene reclamando por un aumento salarial equivalente a la inflaci贸n, que los m谩s de cinco mil trabajadores y trabajadoras municipales que cobran entre 12 mil y 17 mil pesos mensuales cobren el Salario M铆nimo Vital y M贸vil y que existan paritarias sin imposiciones.

La intenci贸n del Gobierno de Jujuy es desviar la atenci贸n sobre la pol铆tica salarial y nos acusa de violentos cuando es el mismo gobierno quien violenta a miles de trabajadores a trav茅s de los salarios de hambre, cuando la violencia nace de los incumplimientos de las promesas del Gobernador o con falsas paritarias que siempre representan la p茅rdida del poder adquisitivo para todos los trabajadores de la administraci贸n p煤blica, en especial, de los trabajadores del sector que representamos.

EXIGIMOS:

1) La inmediata libertad del compa帽ero Sergio Herrera, delegado de nuestro gremio, detenido sin justificaci贸n

2) Y el fin de la criminalizaci贸n de la lucha sindical

Asimismo, ratificamos la continuidad del plan de lucha provincial por una Paritaria sin imposiciones y con salarios dignos.

S谩bado 21 de Agosto del 2021

Conociendo al enemigo

Reproducimos un art铆culo publicado por La Izquierda Diario

Radiograf铆a de los due帽os de Argentina: 驴por qu茅 son los responsables de la decadencia nacional?

Emiliano Todler-Gast贸n Remy

Apenas 10 multinacionales concentran el 80 % de las exportaciones agr铆colas. Los primeros 50 millonarios de Argentina acumulan una riqueza superior a las reservas del Banco Central. Un tercio de esos recursos est谩 en manos de apenas 3 grupos econ贸micos. Transformaciones en la c煤pula empresarial, su hist贸rica asociaci贸n 鈥搉o pocas veces il铆cita鈥 con el Estado y sus negocios en la dependencia respecto del capital imperialista.

[鈥 Desde nuestro punto de vista, no se puede abordar la decadencia del pa铆s por fuera del comportamiento de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes que son quienes definen qu茅, c贸mo y para qui茅n se produce la riqueza y qu茅 destino tiene el excedente econ贸mico, as铆 como tampoco se puede soslayar el rol de los distintos gobiernos que facilitan sus negocios.

[鈥

驴Qui茅nes fueron los grandes ganadores de la pandemia?

[鈥 En Argentina el 42 % de la poblaci贸n se encuentra por debajo de la l铆nea de pobreza, pero los grandes empresarios siguieron amasando fortunas. Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, aument贸 73 % sus ventas en 2020, gan贸 U$S 1.709 millones y ya se encuentra en el top 3 del ranking FORBES de las personas m谩s ricas del pa铆s. Y es que un sector altamente beneficiado durante la pandemia fue el del comercio electr贸nico y servicios de software, sector en el que tallan 4 grandes 鈥渦nicornios鈥 de base argentina como Mercado Libre, Globant, Auth0 y OLX (que desde 2010 pas贸 a ser propiedad de un holding sudafricano).

El campo mejor贸 sustancialmente su rentabilidad a partir de la suba del precio del ma铆z, el trigo y la soja y por las retenciones menores respecto al 煤ltimo ciclo del boom de los commodities, como explica el periodista Alfredo Zaiat. Otro tanto ocurre con los bancos que nunca dejan de ganar y esto es en parte gracias a la ayuda del Banco Central, que les paga intereses por la compra de sus letras (Leliqs), incluso m谩s que con Macri. Solo entre enero y mayo de este a帽o les pagaron $250.000 millones, una suma equivalente a lo que el gobierno destinar谩 para todo el plan Argentina Contra el Hambre.

Las empresas alimenticias, declaradas esenciales entre el a帽o pasado y los primeros meses del 2021, mejoraron sus ganancias. Es el caso de Molinos R铆o de La Plata ($1.746 M), Arcor ($1.229 M) o Ledesma ($5.610 M). Adem谩s sus resultados tienen mucho que ver con su capacidad de fijar los precios de los principales alimentos de consumo masivo, en un pa铆s donde la inflaci贸n no cesa, mientras la pobreza tampoco deja de crecer. La voracidad de los empresarios no tiene l铆mites, ni ante el hambre ni en una pandemia. Para ellos, 鈥渢oda crisis es una oportunidad鈥.

Otro sector que sali贸 m谩s que beneficiado de la pandemia, en todo el mundo y en la Argentina, es la industria farmac茅utica. Los grandes laboratorios est谩n haciendo usufructo de la privatizaci贸n de las patentes y de la producci贸n exclusiva las vacunas contra el Covid-19 con contratos multimillonarios con los Estados del mundo entero, generando adem谩s un problema de escasez para la mayor铆a de los habitantes del planeta. En Argentina, la industria en todos sus eslabones (laboratorios, droguer铆as, farmacias) ha multiplicado sus ingresos m谩s del 40 % en 2020. El laboratorio Richmond acaba de cerrar un acuerdo con Gamaleya y el Estado Argentino para producir la Sputnik V, con un subsidio de $2.800 millones que ir铆an a la inversi贸n de infraestructuras necesarias para la producci贸n de la vacuna. Luego el laboratorio le vender谩 nuevamente las vacunas al Estado. Y todo esto sin ninguna racionalidad m谩s que la de garantizar el negocio de unos pocos. El grupo Insud (Hugo Sigman) tambi茅n suele ser un contratista preferencial, como lo fue durante la Gripe A (2009), o ahora con la fabricaci贸n del principio activo de la vacuna AstraZeneca en su planta de Gar铆n, con un contrato millonario para venderle las vacunas envasadas en M茅xico al Estado argentino y que no cumpli贸 por favorecer la exportaci贸n del principio activo a los pa铆ses centrales.

驴C贸mo est谩 configurada la c煤pula empresarial?

En Argentina las 500 empresas m谩s grandes generan casi el 20 % del PBI. Pero dentro de estas 500 empresas, apenas 50 firmas controlan cerca del 60 % del total de las exportaciones y tienen un peso decisivo sobre la econom铆a nacional, y un enorme poder de veto sobre los gobiernos. Dentro de esta c煤pula, hay 10 empresas multinacionales y locales que controlan el agronegocio que es la principal fuente de generaci贸n de divisas del pa铆s. Hablamos de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EE UU), ADM-Toepfer (EE UU), Bunge (EE UU), AGD (Argentina), Vicentin (Argentina), Oleaginosa Moreno-Glencore (Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina). Pero tambi茅n, entre las grandes empresas que operan en el pa铆s, el peso del capital extranjero es abrumador, controlan el 62 % de las principales empresas, el 80% de las exportaciones y de las ganancias del panel; y esto ha sido el resultado de un proceso de extranjerizaci贸n en la c煤pula empresaria, que cobr贸 impulso durante los a帽os 90麓 y continu贸 avanzando hasta nuestros d铆as. El capital de origen local se ubica como socio menor de multinacionales en el reparto de los negocios. Entre 2015 y 2019, 煤ltimo dato disponible (EGE), la c煤pula de las empresas m谩s grandes sextuplic贸 sus activos y sus patrimonios.

Un punto m谩s a considerar es la existencia de distintos sectores o fracciones empresariales dentro de la c煤pula. Una es la que re煤ne al sector financiero, al agropower, mineras y firmas energ茅ticas, un polo que tuvo mayores beneficios durante el gobierno macrista y que bajo Alberto Fern谩ndez sigue encabezando el ranking de empresas l铆deres. La segunda fracci贸n la componen sectores de la burgues铆a industrial y aquellos que dependen del mercado interno, y m谩s padecen las pol铆ticas de apertura comercial. No obstante, las caracter铆sticas de ambas fracciones del capital, sus propios intereses y los momentos de mayor o menor beneficio respecto a las pol铆ticas econ贸micas de los gobiernos de turno, sus comportamientos no se diferencian entre s铆, sobre todo en materia de la baja inversi贸n productiva de las ganancias obtenidas en contraste con las inversiones financieras -incluso en la misma deuda p煤blica del Estado argentino- o en apostar por la denominada fuga de capitales.

驴Cu谩les son las empresas que m谩s facturan en el pa铆s?

De esta forma entre las 50 empresas que m谩s facturan en argentina (2019), encontramos importantes agroexportadoras como Cargill, Dreyfus, Monsanto, Bunge Argentina, ADM Agro; bancos como el Santander R铆o, Galicia, Macro, BBVA, ICBC, HSBC; petroleras como YPF, Shell, PAE, Axxion, automotrices, como Toyota, VW, GM, PSA, Ford; empresas privatizadas del entramado energ茅tico como Pampa Energ铆a (Edenor, Transener), Distrilec, Edesur; de telecomunicaciones como Telef贸nica, Telecom, Claro, Cablevisi贸n; industrias de exportaci贸n con base local como Siderca, Siderar, Acindar; alimenticias como Arcor, ADG, Molinos R铆o de la Plata; empresas de retail como Carrefour, Wall Mart, Coto, Supermercados D铆a; energ茅ticas como Pampa Energ铆a, Edenor, Edesur, y de comercio online como Mercado Libre, entre otras. Este sector es un emergente en los 煤ltimos a帽os, con cierta proyecci贸n regional y que r谩pidamente se establecen en verdaderos para铆sos fiscales. El propio Marcos Galper铆n, de Mercado Libre, tiene gran parte de sus acciones en un fideicomiso asentado en Nueva Zelanda, que a su vez est谩 controlado por otro fideicomiso asentado en Suiza. Globant, otro 鈥渦nicornio鈥 argentino de ingenier铆a de software, que el a帽o pasado vio crecer un 102 % la cotizaci贸n de sus acciones en Wall Street, tiene su base en Luxemburgo. 隆Qu茅 no nos vendan el cuento del empresario argentino que con el crecimiento de sus negocios empuja el desarrollo nacional!

驴Qui茅nes son los m谩s ricos de la Argentina?

La revista FORBES public贸 en 2020 que la fortuna personal de los 50 millonarios m谩s importantes de Argentina sum贸 la escalofriante cifra de U$S 46.440 millones; m谩s recursos que la totalidad de las reservas internacionales del BCRA. Por sus manos pasa el 14 % del PBI de Argentina, seg煤n la misma revista. Son los verdaderos due帽os del pa铆s y tienen nombre y apellido. Solamente Alejandro Bulgheroni (PAE), Marcos Galper铆n (ML) y Paolo Rocca (Techint), concentran una riqueza de U$S 13.000 millones, casi el 30 % del monto que re煤nen los 50 miembros de la lista. Integran esa lista empresarios como Hugo Sigman (Grupo Insud), Enrique Eskenazi (Grupo Petersen), Gregorio P茅rez Companc, Aberto Roemmers (Laboratorio Roemmers), familia Werthein (TGS, La Caja ART, agronegocios, etc.), Eduardo Eurnekian (Cable Visi贸n, Corporaci贸n Am茅rica), Luis Pagani (Arcor), Francisco De Narv谩ez, familia Fortabat, entre otros.

Dentro de la gran burgues铆a local tambi茅n hay que incluir a los grandes terratenientes de la Argentina, donde el 1 % de los propietarios concentra m谩s del 34 % de las tierras productivas. Hablamos en gran medida de las familias tradicionales que hace m谩s de un siglo siguen heredando la propiedad ultra concentrada de los recursos naturales. De las 35 familias tradicionales que en el censo de 1913 concentraban la mayor parte de la tierra, 30 siguen siendo grandes propietarios en pleno siglo XXI. Hablamos de familias como Bunge, Bemberg, Werthein, Blaquier, G贸mez Alzaga-G贸mez, Balcarce-Rodr铆guez Larreta, Pereyra Iraola-Anchorena, Avellaneda-Duhau-Escalante, Men茅ndez Behety, Braun Men茅ndez, Miguens, la familia P茅rez Companc, etc. Tambi茅n aparecen importantes terratenientes extranjeros como Benetton, Joseph Lewis, Grupo Wabrook, entre otros tantos [4].

驴C贸mo se organiza la clase capitalista?

La Argentina destaca en la regi贸n por el nivel de organizaci贸n de los grandes empresarios y terratenientes, no solamente por ramas (UIA, SRA y c谩maras patronales de todo tipo), sino tambi茅n a trav茅s de m煤ltiples fundaciones y 鈥渢hink tanks鈥, como la Fundaci贸n Pensar (vinculada a Cambiemos), Fundaci贸n Libertad (que promueve liberales y libertarios con extensi贸n internacional), Fundaci贸n de Investigaciones Econ贸micas Latinoamericanas (FIEL), la Fundaci贸n Mediterr谩nea (creada por Arcor en 1977, de donde emergi贸 Domingo Cavallo), entre otros, donde forman y reclutan a sus 鈥渋ntelectuales org谩nicos鈥, cuadros t茅cnicos para la funci贸n p煤blica, economistas a sueldo y a muchos de sus voceros period铆sticos con predicamento en los principales medios de comunicaci贸n. Los grandes empresarios suelen hacer lobby a trav茅s de m煤ltiples canales, financiando las campa帽as electorales de los partidos tradicionales y brindando apoyo a pol铆ticos oficialistas y opositores en simult谩neo. La fundaci贸n INECO, que preside Facundo Manes, apenas un candidato emergente en la interna de Cambiemos, ya cuenta con el apoyo financiero de empresarios 鈥渙ficialistas鈥 como Hugo Sigman (Grupo Insud), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), y otras importantes como Pan American Energy, Aeropuertos Argentina, Roemmers, Elea-Phoenix y Pfizer, entre otros.

El poder de lobby se ejerce por m煤ltiples canales. El imperialismo lo hace directamente a trav茅s de funcionarios de organismos multilaterales, embajadas y c谩maras de empresarios extranjeros como la Ancham (c谩mara de comercio de EE UU en Argentina). Recordemos las filtraciones de Wikileaks en 2010 con los informes de la embajada norteamericana de sus reuniones con Sergio Massa, Alberto Fern谩ndez y Mauricio Macri.

En el caso de la burgues铆a local, la organizaci贸n m谩s relevante es la Asociaci贸n de Empresarios Argentinos, cuyo directorio est谩 conformado entre otros por Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca, Magnetto (Clar铆n), Sebasti谩n Bag贸 (Laboratorio Bag贸), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Jos茅 Cartellone (Construcciones Civiles), Alfredo Coto, Cristiano Ratazzi (Fiat) y Federico Braun (La An贸nima). Re煤ne a los empresarios m谩s importantes de la Argentina y es la que le marca la cancha a todos los gobiernos. Ahora junto a la UIA, que qued贸 en manos del abogado patronal Funes De Rioja, vienen endureciendo cada vez m谩s sus reclamos corporativos. Actualmente son pocos los empresarios que se muestran cercanos al gobierno, a excepci贸n de Hugo Sigman, Jos茅 Luis Manzano y Daniel Vila, que se quedaron con Edenor, o Eduardo Eurnekian, pero ninguno tampoco pone las manos en el fuego por el Frente de Todos.

驴Puede la burgues铆a local sacarnos del atraso y la dependencia nacional?

Este tema ha dado lugar a un debate con aquellos intelectuales y gobiernos que apostaron al surgimiento de una 鈥渂urgues铆a nacional鈥 con inter茅s en el desarrollo econ贸mico local. Si consideramos los grandes grupos econ贸micos locales que propiciaron y se beneficiaron del golpe de Estado de 1976, en su mayor铆a se fueron desprendiendo de parte de sus empresas. Por ejemplo, P茅rez Companc, se retir贸 del negocio petrolero y se especializ贸 en alimentos (comprando Molinos R铆o de la Plata) y en los agronegocios. Hoy la gran burgues铆a local conserva peso en determinadas ramas como socia menor del capital financiero internacional y las grandes multinacionales que operan en el territorio nacional. Esa burgues铆a local est谩 unida por uno y mil lazos de dependencia tecnol贸gica (importaci贸n de insumos, maquinarias, patentes) y financiera (fondeo en moneda extranjera, operaciones interbancarias) al capital imperialista y participa de los ciclos de endeudamiento y fuga de capitales.

Como hemos visto, la gran burgues铆a local se fue forjando al amparo del Estado y a trav茅s de m煤ltiples formas de transferencias de los recursos nacionales. Hablamos de Rocca de Techint, Pagani de Arcor, Bag贸 de Roemmers o Eurnekian due帽o de Corporaci贸n Am茅rica. Este 煤ltimo, logr贸 dar un salto en sus patrimonios gracias a la concesi贸n de los aeropuertos durante el gobierno de su amigo Carlos Menem y que los gobiernos que continuaron, le siguieron facilitando sus negocios en el sector aerocomercial. Con Eurnekian sucede algo gracioso, no por todo lo que ha recibido de arriba del Estado, sino porque 茅l tiene a Javier Milei como economista en jefe. Se nota que el verso liberal del 鈥渕茅rito empresarial鈥 es como el dicho popular, 鈥渆n casa de herrero, cuchillo de palo鈥.

Esta es la burgues铆a realmente existente, algo que a su modo, reconocen espacios pol铆ticos muy dispares como sucede con el grupo Arcor que es un ejemplo de empresario modelo para Jos茅 Luis Espert como para la vicepresidenta, Cristina Fern谩nez, quien junto a su ex ministro de Econom铆a, Axel Kicillof, durante la campa帽a de 2019 le dec铆an que le iban a devolver las ganancias que hab铆an tenido durante los gobiernos kirchneristas y que con el macrismo hab铆an perdido. El due帽o de Arcor, Luis Pagani, que public贸 hace poco un libro (鈥淓l gen empresarial鈥) afirma que los mejores momentos de la empresa fueron durante los a帽os noventa hasta la 鈥渃risis del tequila鈥 y entre el 2003 y el 2007. Y una m谩s sobre Arcor, este ejemplo de empresario pone en rid铆culo el diagn贸stico de Espert sobre la decadencia argentina comenzada hace setenta a帽os, Arcor es una empresa que tuvo sus or铆genes durante el primer peronismo, o sea, hace setenta a帽os.

Es este mismo empresariado que apost贸 por el gobierno de los CEOS y que tras el fracaso del macrismo, se encontr贸 con un gobierno que no es el 鈥渟uyo鈥; pese a esto, Alberto Fern谩ndez los convoc贸 a construir un 鈥渃apitalismo sobre nuevas bases鈥. Este ritual tambi茅n lo ensay贸 N茅stor Kirchner, luego de la crisis del 2001, invocando a construir un 鈥渃apitalismo serio鈥 y una burgues铆a nacional con el sector de empresarios que apost贸 a la devaluaci贸n del peso, cuesti贸n que termin贸 dando lugar a una suerte de nueva patria contratista de menor vuelo, con empresarios ligados a la obra p煤blica como Crist贸bal L贸pez, Cartellone, Caputo y Electroingenier铆a, IRSA, muchos de los cuales fueron denunciados en los escandalosos 鈥渃uadernos de Centeno鈥 por las coimas a los funcionarios, en una operaci贸n judicial con apoyo extranjero que, sin embargo, puso al descubierto la corrupci贸n que impregna desde siempre la relaci贸n entre gobiernos y empresarios. Pero ellos siempre tienen v铆a libre (casos Techint o Vicentin [5]).

Un rasgo que comparten todas las fracciones burguesas del empresariado local es su baja 鈥減ropensi贸n inversora鈥 en capital productivo y la fuga de sus ganancias a para铆sos fiscales, un fen贸meno que se da a escala global y que en pa铆ses atrasados, dependientes y semicoloniales como la Argentina, con una estructura productiva altamente dependiente de las importaciones de insumos para la producci贸n, maquinarias y tecnolog铆as del exterior, suele ir de la mano de ciclos de endeudamiento externo y crisis de deuda recurrentes. Si en los a帽os 50麓 exist铆a alguna corriente industrializadora, 鈥渕ercado internista鈥, que apostaba a una burgues铆a nacional que se pusiera al frente de un proyecto de desarrollo econ贸mico 鈥渋nclusivo鈥 que dispute la soberan铆a de los recursos nacionales al imperialismo, hoy es mucho m谩s evidente que eso no es m谩s que una quimera. El programa 鈥渘eodesarrollista鈥 de los gobiernos kirchneristas m谩s bien se ha limitado a administrar la herencia neoliberal, que se mantiene intacta en sus pilares fundamentales.

En s铆ntesis, bajo la epopeya de los gobiernos que se propusieron ayudar a constituir una burgues铆a nacional, en los hechos este slogan les sirvi贸 para continuar con las ayudas desde el Estado a los principales grupos econ贸micos m谩s concentrados. Desde una perspectiva de largo plazo, la burgues铆a local no ha demostrado ning煤n inter茅s en cortar los lazos de la dependencia y el atraso. Por el contrario, como hemos desarrollado antes, la misma se ha ido configurando en una posici贸n subordinada al capital extranjero, a las finanzas internacionales y al imperialismo. Una postura de la cual saca un r茅dito m谩s que considerable. De aqu铆 que romper con el c铆rculo vicioso de la decadencia es una tarea que necesariamente recae en la clase trabajadora, aquella que mueve con su trabajo los engranajes de la econom铆a y que junto a sus familias constituyen la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n. Para ello se necesita conquistar un gobierno de ruptura con el capital, que expropie los principales resortes de la econom铆a nacional y los reorganice en funci贸n de un plan racional y democr谩tico conforme a las necesidades de las amplias mayor铆as. Solo as铆 se puede iniciar un camino que apunte a terminar de una vez por todas con las penurias que engendra el sistema capitalista.

[4] Esteban Mercatante, La econom铆a argentina en su laberinto, Bs. As., Ed IPS, 2015.

[5] Recientemente la Justicia sobresey贸 a los directivos de Techint, a pesar de que el propio Paolo Rocca hab铆a admitido el pago de coimas. Otro ejemplo de la impunidad de estos empresarios es el de Vicentin, un consorcio de empresas asociadas a capitales extranjeros para la exportaci贸n de alimentos a gran escala, con una deuda multimillonaria contra铆da durante el macrismo en un proceso de vaciamiento y fuga de divisas a para铆sos fiscales. Despu茅s de amenazar con estatizarla, el gobierno de Alberto Fern谩ndez retrocedi贸 y ahora se debate entre aceptar la quiebra y su desguace o salvarla a trav茅s de una sociedad mixta.