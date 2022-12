Panorama sindical al 26.12.2022

El a帽o cierra con luchas contra el ajuste y por el salario

Mario Hernandez

Massa hizo lo que Guzm谩n quiso, pero no pudo. Desde que en julio asumi贸 la conducci贸n centralizada de la pol铆tica econ贸mica, el gasto primario tuvo una contracci贸n real del 19 % interanual.

El Fondo Monetario Internacional aprob贸 el jueves pasado la tercera revisi贸n trimestral sobre Argentina y desembols贸 U$S 6.000 millones para pagar vencimientos del pr茅stamo stand by que tom贸 Macri. 鈥淟as pol铆ticas macroecon贸micas m谩s estrictas desde julio est谩n comenzando a dar frutos: la inflaci贸n se est谩 moderando, la balanza comercial est谩 mejorando y la cobertura de reservas se est谩 fortaleciendo gradualmente鈥, plante贸 el comunicado del Directorio del organismo.

La aprobaci贸n del FMI a la gesti贸n de Sergio Massa est谩 explicada principalmente por el 茅xito en reducir aceleradamente el gasto fiscal. Y no s贸lo por eso, tambi茅n hacerlo con el aval de las dos principales coaliciones pol铆ticas, es decir, de todas las alas al interior del Frente de Todos, y el de Juntos.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que analiza la ejecuci贸n presupuestaria de este a帽o, 鈥渆n los 煤ltimos cinco meses los gastos primarios cayeron 18,8% a帽o contra a帽o, lo que contrasta con la suba de 12,5% del primer semestre鈥.

M谩s concretamente, el gasto en julio cay贸 11,5% interanual, en agosto 20,4%, en septiembre 15,9%, en octubre 16,8%, hasta llegar a la ca铆da r茅cord de 27,7% en noviembre.

De esta forma, si bien en los primeros seis meses el gasto era creciente, el resultado acumulado a noviembre en los 11 meses del a帽o es de un recorte del 5 % respecto al mismo per铆odo del a帽o anterior, seg煤n OPC. Y en la primera semana de diciembre el gasto cay贸 52 %, seg煤n la consultora Analytica.

Por otro lado, los intereses de deuda pagados en noviembre crecieron 20 % interanual, en el acumulado del a帽o aumentaron 1,9% y ya absorben 1,6% del PBI.

Las consecuencias de este recorte recaen sobre las condiciones de vida de las mayor铆as. En primer lugar, porque el ajuste en las partidas sociales significa menos bienes, servicios e ingresos para un conjunto amplio de la poblaci贸n que s贸lo puede acceder a servicios p煤blicos necesarios para su vida como educaci贸n, salud, vivienda, infraestructura, o tambi茅n prestaciones y haberes del sistema de seguridad social y asistencia estatal alimentaria y de ingresos. As铆 tambi茅n, para los trabajadores que dependen del Estado y ven recortados sus salarios.

Por ejemplo, de acuerdo a OPC en el acumulado a noviembre en contraste con el mismo per铆odo del a帽o pasado hay partidas sensibles que se vieron reducidas en relaci贸n a la inflaci贸n, como las erogaciones en Pol铆ticas Alimentarias (-5,2 %) 鈥渄ebido a que la actualizaci贸n del valor de la Tarjeta Alimentar estuvo por debajo de la variaci贸n de precios鈥.

As铆 tambi茅n, la Asignaci贸n Universal por Hijo (-11 %), 鈥渄ebido a que los impactos de la f贸rmula de movilidad resultaron inferiores a la inflaci贸n鈥. Esto tambi茅n repercute directamente en todas las prestaciones que brinda la Anses, como las jubilaciones y las pensiones que perciben 6 millones de jubilados y otros 1,5 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas. Seg煤n c谩lculos de La Izquierda Diario, los haberes m铆nimos se derrumbaron un 10 % en los 煤ltimos tres a帽os (sin considerar bonos).

Es por ello que a pesar de los 6 bonos otorgados en el a帽o y del incremento en la cantidad de beneficiarios, las jubilaciones y pensiones apenas tuvieron una variaci贸n de 1,2 % y las Pensiones no contributivas 1,1 %.

Tarifazos: los subsidios energ茅ticos tuvieron una reducci贸n de 1,9 % interanual, lo que el gobierno busc贸 trasladar a usuarios con el esquema de tarifas segmentadas. As铆 tambi茅n, las Transferencias a las Provincias se recortaron 7,7 %, entre las cuales se destaca una disminuci贸n de 29 % de las transferencias a las Cajas provinciales previsionales (presionando as铆 por la reducci贸n de los haberes jubilatorios de reg铆menes provinciales), y las transferencias a hospitales provinciales (-14,1 %).

El informe destaca otros ajustes de partidas del gasto a煤n m谩s pronunciados de -8,1 % en Inversi贸n real directa, -21,5 % en Inversi贸n financiera, de -31,1 % en bienes y servicios, -41,5 % en Transferencias de capital (destinadas a Fondos Fiduciarios, Empresas P煤blicas y Provincias), Otros gastos corrientes -51,8 % y -54,4 % en Otros subsidios.

En segundo lugar, el ajuste est谩 apoyado fuertemente en la ca铆da de los salarios. Ya no s贸lo de los empleados p煤blicos para reducir el d茅ficit fiscal, sino en un plano m谩s general de deterioro del poder adquisitivo ante la inflaci贸n cr贸nica. El salario real de los trabajadores registrados cay贸 5 % en octubre en su comparaci贸n interanual, alej谩ndose a煤n m谩s de la posibilidad de recuperar algo de lo perdido con el macrismo, tal la promesa del Frente de Todos.

Y por 煤ltimo, no deben subestimarse las consecuencias del ajuste fiscal sobre la actividad econ贸mica. Menos bienes y servicios, menos inversi贸n, aporta a la desaceleraci贸n econ贸mica que ya acumula dos meses consecutivos de variaciones mensuales negativas. De acuerdo a un informe de la Fundaci贸n de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), esta pol铆tica est谩 impactando en diversos sectores de la econom铆a real, como en el consumo, en donde se mantiene una din谩mica caracterizada por el estancamiento y ca铆das de ventas en los 煤ltimos cinco meses. El freno en la actividad implica a la larga menor generaci贸n de empleo.

El empleo no registrado subi贸 al 37,4% en el tercer trimestre del a帽o

La precarizaci贸n laboral empeor贸, as铆 lo confirma el Indec que difundi贸 los datos del mercado laboral. El 72,5% de la poblaci贸n ocupada es asalariada, y el 37,4% de esta no cuenta con descuento jubilatorio, es decir es informal. En el mismo per铆odo de 2021 este sector alcanzaba al 33,1%, esto significa que hubo un alza 4,3 puntos porcentuales.

Si se proyectan los datos de los 31 Aglomerados de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) a todo el pa铆s surgir铆a que los ocupados suman 20,9 millones, de los cuales 15,2 millones son asalariados. Del total de asalariados casi 6 millones son asalariados no registrados, hubo un incremento de m谩s de 680.000 en un a帽o. Si se considera al total de trabajadores (incluyendo trabajadores y profesionales por cuenta propia) se estima que hay alrededor de 8 millones de trabajadores informales.

En septiembre de este a帽o el poder de compra del salario de los trabajadores informales baj贸 14% en relaci贸n a diciembre de 2019, y en lo que va del a帽o la merma es de 10%. La p茅rdida con respecto a octubre de 2016 es del 35%.

Seg煤n un informe de la Universidad Cat贸lica Argentina (UCA) uno de cada tres trabajadores ocupados es pobre. 鈥淓l ciclo de estancamiento iniciado en 2014 provoc贸 un incremento de la pobreza de ocupados, que lleg贸 a 18,1% tras el estancamiento y el alza inflacionaria iniciada en 2016. A partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de COVID19, la pobreza de trabajadores se ha instalado en un nuevo nivel, que en 2022 lleg贸 a 29,8%鈥, detalla el documento. En todo el pa铆s hay 17 millones de pobres, pero la elevada inflaci贸n anticipa que la pobreza aumentar谩.

La mitad de los asalariados gana menos de $ 70.000 por mes

En el tercer trimestre el ingreso medio de los asalariados fue de $ 83.310, apenas un tercio de lo que cuesta la Canasta Familiar y muy por debajo de la l铆nea de pobreza. Para los trabajadores informales el ingreso medio fue de $ 45.981, menos de la mitad de lo que ganan los trabajadores formales.

Es importante tomar como referencia el costo de la Canasta de Ingresos M铆nimos que calculan los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec, est谩 valuada en $ 227.392 en noviembre y $ 205.000 en setiembre, mismo mes de comparaci贸n que el informe del Indec del tercer trimestre.

En tanto que la l铆nea de pobreza para un hogar de cuatro integrantes es de $ 145.948. Es decir, para la mayor铆a de los asalariados tener una ocupaci贸n no es suficiente para alcanzar el nivel de consumos m铆nimos para llegar a fin de mes. Cabe recordar que la Canasta de Pobreza que mide el Indec no incorpora otros gastos necesarios como el costo de un alquiler.

Brecha de g茅nero: considerando a toda la poblaci贸n con ingresos, el promedio medio individual fue de $ 83.755, con una brecha de 24,5 % entre varones y mujeres. Los primeros percibieron en promedio $ 95.609 por mes, en tanto que las mujeres ganaron $ 72.150.

En el caso de los ocupados (asalariados y no asalariados), la brecha de g茅nero se redujo de 25,3 % a 22,7 % entre el tercer trimestre de 2022 y el mismo per铆odo del a帽o anterior.

Por su parte, el indicador que 鈥渕ide鈥 la distribuci贸n del ingreso personal, llamado Coeficiente de Gini, el Gobierno festej贸 que 鈥渕ejor贸鈥, pasando de 0,441 en el tercer trimestre de 2021, a 0,424. Cuanto m谩s bajo es el indicador, m谩s 鈥渆quitativa鈥 es la distribuci贸n entre las personas que componen el universo encuestado, un universo que lejos est谩 de abarcar a las familias m谩s ricas, grandes empresarios y propietarios del pa铆s.

A煤n con estos considerandos, el indicador expresa una importante concentraci贸n del ingreso en pocas manos. El 10 % de la poblaci贸n con mayor ingreso per c谩pita familiar concentr贸 31,3 % del total del ingreso 17 veces m谩s que el 10 % de la poblaci贸n con menor ingreso, que apenas obtuvo el 1,9 % de la torta.

La Unidad Piquetera consigui贸 algunos avances en la pulseada con el gobierno

Despu茅s de todo un d铆a de acampe piquetero, frente a Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios del mismo convocaron a la noche del jueves a una reuni贸n a los referentes de la Unidad Piquetera. A esa hora ya hab铆a trascendido que la ministra Victoria Tolosa Paz, no estaba en el Ministerio ya que se hallaba haciendo campa帽a electoral por el interior del pa铆s.

La reuni贸n fue m谩s que tensa, ya que los funcionarios ten铆an poco para ofrecer y trataban de eludir compromisos. Los y las dirigentes de la Unidad Piquetera insistieron y plantearon que no se iban a ir del despacho con las manos vac铆as, todo esto mientras abajo, miles de piqueterxs armaban sus carpas para pasar otra noche en la calle, a pesar de la lluvia.

Finalmente, despu茅s de horas de deliberaciones se consigui贸 destrabar el tema de la entrega de alimentos, la activaci贸n de convenios que ven铆an siendo cajoneados y una cita para el mi茅rcoles pr贸ximo con la 芦desaparecida禄 ministra que se ha convertido en el ariete principal de la embestida derechista del Frente de Todos contra los y las trabajadoras desocupados.

Una vez concluida esta prolongada reuni贸n que culmin贸 a la madrugada, la Unidad Piquetera decidi贸 levantar el acampe, bajo una intensa lluvia, y tras una asamblea general donde los dirigentes del Polo Obrero, 鈥淐hiquito鈥 Belliboni, de la Coordinadora por el Cambio Social, Charly Fern谩ndez y de Libres del Sur, Silvia Saravia, anunciaron los avances conseguidos.

Trabajadores de la salud

El lunes 26 de diciembre por la ma帽ana tendr谩 lugar una nueva mesa t茅cnica entre el gobierno y concurrentes de Asamblea CABA, luego de que los residentes porte帽os lograron torcerle el brazo a Larreta, conquistando un piso de salarial de 200.000 pesos.

En las 煤ltimas semanas se llevaron a cabo tres mesas t茅cnicas entre delegados concurrentes de la Asamblea CABA, representantes de la Asociaci贸n de M茅dicos Municipales y de la Federaci贸n de Profesionales, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad como Daniel Carlos Ferrantes, subsecretario de Planificaci贸n Sanitaria y Gesti贸n en Red, y Laura Cordero quien es subsecretaria de Atenci贸n Hospitalaria.

Hasta el momento en dichas mesas t茅cnicas las y los concurrentes obtuvieron algunas peque帽as mejoras en su situaci贸n de precariedad. Lograron una p贸liza de seguros de accidentes que cubre tanto el viaje al trabajo, as铆 como tambi茅n los accidentes que pudieran ocurrir dentro de los efectores de salud porte帽os. Algo similar a la cobertura de ART sin ser eso mismo, ya que la misma ser铆a un elemento que reconocer铆a la relaci贸n laboral entre concurrentes y el gobierno porte帽o; cuesti贸n que a煤n sigue en disputa.

Tambi茅n se logr贸 que dentro de los efectores porte帽os se reconociera la entrega de viandas para quienes realizan la concurrencia y pudieran tener as铆 garantizada la alimentaci贸n mientras realizan sus tareas en el hospital. Desde el gobierno tambi茅n plantearon la posibilidad de incorporar nuevos cupos de residencias por los puestos de concurrencias recortados en los 煤ltimos a帽os, sin embargo, el gobierno contin煤a sin precisar la cantidad de los nuevos puestos ya que se excusa que eso debe ser evaluado junto con el ministerio de Hacienda porte帽o y de la posibilidad de las sedes. A la vez, el mismo Ferrantes esboz贸 que no se proceder铆a con el cierre de los puestos de concurrencias existentes (por ahora) ya que no se logr贸 avanzar en acuerdos con las universidades para la generaci贸n de los posgrados correspondientes. Es necesario que las y los concurrentes, junto a residentes y todo el equipo de salud que pelean por defender la formaci贸n en el sistema p煤blico de salud, exijan que esa afirmaci贸n se traduzca en un compromiso escrito por parte del GCBA en la pr贸xima mesa a realizarse el lunes 26/12 porque 鈥渁 las palabras se las lleva el viento鈥. As铆 como tambi茅n continuar levantando el reclamo por salario por las tareas realizadas, ficha municipal para ser reconocidos dentro del sistema de salud e igualaci贸n del puntaje a la hora de concursos por cargos p煤blicos.

La lucha de los residentes y concurrentes de la provincia de Buenos Aires est谩 por entrar en la novena semana sin una respuesta favorable a los trabajadores por parte del gobierno de Axel Kicillof.

El viernes 16 se movilizaron nuevamente en una jornada de paro que arranc贸 con un corte sobre la Avenida Corrientes y Avenida 9 de Julio para luego marchar hacia la Casa de la provincia de Buenos Aires sobre la Avenida Callao en el centro porte帽o. Esta acci贸n fue discutida por delegadas y delegados de la Comisi贸n Provincial de Residentes( CPR) de distintas regiones y hospitales. Entre los presentes estuvieron distintas residencias de 13 hospitales del Conurbano, como el Hospital Eva Per贸n (Ex Castex) de San Mart铆n, el Hospital Materno infantil de Tigre, y el Hospital de San Fernando, entre otros, centralmente de la regi贸n V de la zona norte.

El reclamo de los residentes y concurrentes de la provincia tom贸 mayor impulso tras el triunfo de la marea blanca de los residentes de CABA. En el centro pol铆tico del pa铆s, miles de j贸venes llenaron las calles durante dos meses, de forma consecutiva, con 21 d铆as de paro ininterrumpido. Le arrancaron paro hasta a los gremios que no se movilizan jam谩s, y as铆 pasaron de cobrar 130.000 a 200.0000 pesos de bolsillo. Hoy las y los residentes de primer a帽o en la provincia de Buenos Aires cobran 140.0000, y el objetivo es claro: un salario igual a la canasta familiar, calculada en 217.000 pesos, para todo el equipo de salud.

Uno de los reclamos que se hizo sentir en la movilizaci贸n es la exigencia de paro a los gremios, especialmente a CICOP, y la representaci贸n de los residentes en la mesa paritaria que convoc贸 el gobierno provincial para el martes 20. Ese d铆a, los residentes volvieron a movilizar a La Plata y discutieron nuevas jornadas de paro en caso de obtener una negativa por parte del gobierno.

Corrientes se sum贸 a la 鈥渕area blanca鈥 que se vive actualmente en todo el pa铆s, mediante la conformaci贸n de una Asamblea de Residentes, as铆 como de sucesivas manifestaciones que tuvieron lugar durante el transcurso de la primera quincena de diciembre en la capital correntina. Adem谩s iniciaron una retenci贸n de servicios en reclamo de mejoras salariales.

鈥淣o confundas vocaci贸n con explotaci贸n鈥, rezaba uno de los tantos carteles que pudieron observarse durante la jornada de manifestaci贸n de m茅dicos residentes que se vivi贸 el lunes 12 de diciembre en la ciudad de Corrientes.

No solo en esa ocasi贸n fue posible observar este tipo de consignas escritas, que reclaman mejoras salariales y de las condiciones de trabajo sino que estas tambi茅n se hicieron visibles en las puertas de las salas de hospitales de la ciudad.

El reclamo se extendi贸 y se procedi贸 a una retenci贸n de servicios. Forma parte de una serie de medidas adoptadas por los residentes de la salud como respuesta a la precarizaci贸n laboral que padecen. En esta lucha participan no solo m茅dicos residentes de la capital correntina, sino tambi茅n de otras localidades, y la misma est谩 conformada a su vez por profesionales de distintas 谩reas de la salud: m茅dicos, enfermeros, obstetras, psic贸logos, bioqu铆micos, entre otros. Y muy importante: los ciudadanos de a pie pudieron brindar su apoyo al tratarse de una convocatoria abierta.

Los profesionales de la salud reclaman principalmente: recomposici贸n salarial, ser reconocidos como trabajadores de la salud y mejoras edilicias y laborales.

Resaltan adem谩s el hecho de que la mayor铆a de los profesionales que atienden en hospitales son residentes, de ah铆 la importancia de que puedan trabajar en condiciones dignas y que deban contar con una retribuci贸n salarial tambi茅n digna.

Se reconoci贸 lo esencial de su labor durante la pandemia, en donde muchos de estos m茅dicos pusieron en riesgo su propia vida en favor de la salud p煤blica. Si bien su aporte fue aplaudido por toda la sociedad, esto no se tradujo en verdaderas pol铆ticas de parte del gobierno para su sector, ya que contin煤an trabajando en condiciones de precarizaci贸n laboral y mal pagos.

Los di谩logos y reuniones con las autoridades del ministerio de salud ya se hab铆an iniciado el 18/11, justamente con la intenci贸n de lograr las mejoras antes mencionadas.

Se busc贸 llegar a un acuerdo 鈥渁 trav茅s del di谩logo鈥, como manifiestan los propios residentes, y se conform贸 la 鈥淎samblea de residentes de la provincia de Corrientes鈥.

Ante la falta de respuestas favorables y la ausencia de una soluci贸n por parte del ministerio, decidieron visibilizar su lucha, buscando contar con el apoyo de la poblaci贸n.

Finalmente realizaron una marcha el pasado lunes 12/12, en la plaza Cabral situada en la ciudad de Corrientes. La misma cont贸 con un gran apoyo por parte de la poblaci贸n correntina y altos niveles de convocatoria gracias a la difusi贸n en redes sociales, en especial en su p谩gina de instagram: @asamblea residentes.ctes.

No obstante la lucha contin煤a, ya que finalizada la marcha, se decidi贸 iniciar una medida de retenci贸n de servicio, la cual dio inicio este mi茅rcoles 14/12, y consisti贸 en la presencia f铆sica en el establecimiento correspondiente sin prestar actividad laboral, salvo que fuera de extrema necesidad.

El viernes 16 desde las 21:00, profesionales de la salud juje帽os se concentraron en el hospital materno infantil desde donde iniciaron la marcha de luces hacia la Casa de gobierno.

鈥淨ueremos un sueldo que est茅 acorde a estos tiempos de inflaci贸n. Es una segunda marcha donde los profesionales de la salud queremos informar cu谩l es nuestra realidad. Nos sentimos abandonados por las pol铆ticas de salud. Necesitamos el apoyo a esta causa, para que haya una Ley de salud, por el 82% m贸vil y aumento salarial 鈥, informaron las y los trabajadores a trav茅s del meg谩fono mientras transitaban las calles c茅ntricas de la capital juje帽a.

Trabajadores afirman que si bien el martes 13 fueron recibidos por el ministro de Salud, no recibieron una propuesta clara sobre su situaci贸n.

鈥淓s la primera vez del a帽o que podemos lograr uni贸n. Nosotros somos un sector que hace a veces entre 2 o 3 guardias pese al cansancio; hemos perdido colegas durante la pandemia, sin embargo este es el trato que se nos da. El gobernador dice que hay super谩vit, nosotros no manejamos los n煤meros de la provincia, pero si fuera como dice 茅l entonces no hay voluntad pol铆tica de resolver esta situaci贸n鈥, comentaron trabajadoras al llegar a la plaza Belgrano, donde se realiz贸 un cierre de la acci贸n a micr贸fono abierto para que se expresen las y los trabajadores, donde tambi茅n afirmaron que continuar谩n con las medidas diarias de 鈥渞uidazos鈥 que realizan a las 10:00 en distintos hospitales.

Sutna

Desde el Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico de Argentina informaron que este martes martes 20 de diciembre la cartera laboral notific贸 el dictado de conciliaci贸n obligatoria en el conflicto que mantienen con las f谩bricas Bridgestone, FATE y Pirelli. Desde el SUTNA confirmaron que decidieron acatar la medida del Ministerio por lo que quedaron sin efecto las acciones gremiales anunciadas para el mi茅rcoles 21 de diciembre. Ese d铆a, a las 12:00, se llev贸 a cabo una nueva audiencia en la sede del Ministerio de la calle Alem.

Otro plan de lucha en el gremio del neum谩tico contra el hostigamiento patronal

Por Alfonso de Villalobos

El SUTNA anunci贸 un paro con movilizaci贸n por las medidas persecutorias para el mi茅rcoles 21.

Fue el conflicto sindical m谩s emblem谩tico del a帽o con un plan de lucha que dur贸 cinco meses y una huelga que se sostuvo durante diez d铆as hasta que el sindicato logr贸 alzarse con gran parte de sus reclamos en los 煤ltimos d铆as de septiembre.

El acuerdo implic贸 un compromiso de armon铆a que, aseguran los representantes sindicales, las patronales violentaron. En un comunicado en el que anuncian un paro de actividades para el pr贸ximo mi茅rcoles 21 con movilizaci贸n a la cartera laboral denuncian que, las tres empresas que integran el sector, 芦han llevado adelante conductas prepotentes y arbitrarias, intentando imponer cambios unilaterales en condiciones de trabajo, acosando y hostigando a compa帽eros, y obstaculizando el ejercicio de las funciones de los representantes sindicales禄. All铆 aseguran que 芦buscan amedrentar al conjunto de los trabajadores a trav茅s de medidas disciplinarias caprichosas e injustas, suspensiones y despidos digitados禄. Una vez anunciada esa medida, el SUTNA sum贸 un paro de 24 horas para el domingo en aquellas plantas que se negaron a dictar asueto para que los trabajadores puedan ver la final de Argentina contra Francia. 芦

P谩gina 12

Compartimos a continuaci贸n el texto enviado por los trabajadores y las trabajadoras del diario P谩gina/12 a los directores del medio en el que manifiestan su preocupaci贸n por el agravamiento de sus condiciones laborales y 鈥渓a reiteraci贸n de acciones encaminadas a debilitar鈥 su organizaci贸n gremial y 鈥渁 consolidar un producto period铆stico que nada tiene que ver con su identidad hist贸rica鈥.

Carta abierta a la direcci贸n de P谩gina/12

Se帽orxs Hugo Soriani (director general), Nora Veiras (directora period铆stica) y Victoria Ginzberg (secretaria de redacci贸n)

Lxs trabajadorxs de P谩gina/12 nos dirigimos a ustedes preocupados por el agravamiento de nuestras condiciones de trabajo y la reiteraci贸n de acciones encaminadas a debilitar nuestra organizaci贸n gremial y a consolidar un producto period铆stico que nada tiene que ver con su identidad hist贸rica.

Desde que el Grupo Octubre tom贸 el control del diario en 2016, los salarios se deterioraron en t茅rminos reales. Se atribuy贸 esa situaci贸n a un contexto econ贸mico adverso y a la presi贸n del gobierno de Mauricio Macri a trav茅s del recorte de la pauta oficial. Sin embargo, la licuaci贸n de nuestros salarios continu贸 m谩s all谩 de Macri.

Frente a los reiterados reclamos por la p茅rdida de poder adquisitivo, la respuesta del diario que ustedes dirigen combin贸 distintas acciones destinadas a debilitar nuestra representaci贸n gremial. Se negaron durante meses a recibir a la Comisi贸n Interna para entablar una negociaci贸n y empezaron a ascender a cada vez m谩s redactorxs a cargos de subeditor, poni茅ndoles como condici贸n la no adhesi贸n a reclamos decididos en asamblea.

En los 煤ltimos meses profundizaron esa pol铆tica antisindical al otorgar aumentos selectivos, por encima de la paritaria que firm贸 la UTPBA, solo a quienes por lo general no adhieren a las medidas de fuerza. En la mayor铆a de los casos son mejoras nominales que ni siquiera alcanzan a igualar la inflaci贸n, pero que tienen como objetivo dividir a lxs trabajadorxs.

Al mismo tiempo, para disimular el impacto de las medidas de fuerza, han decidido abastecerse cada vez m谩s de contenidos producidos por otras usinas del Grupo Octubre: la Agencia GO, AM750, IP, Canal 9, suplementos regionales como Buenos Aires/12 y la secci贸n de Redes y Audiencias, iniciativas que desarrollan con personal precarizado y fuera del convenio de prensa, igual que algunos compa帽erxs de la Web/12.

El mismo objetivo sugiere la nueva modalidad de contratar redactorxs 鈥渧olantes鈥 que siguen 贸rdenes directas de ustedes y no de lxs editorxs de cada secci贸n.

Una redacci贸n raleada y pauperizada pone en evidencia que el Grupo Octubre, con la anuencia de la direcci贸n que ustedes integran, apuesta a desgastar a quienes tienen m谩s antig眉edad para que se retiren voluntariamente, y en su lugar contratar personal sin experiencia o bien no reemplazarlo.

Esta estrategia anti gremial es ins贸lita en un diario que hist贸ricamente defendi贸 los derechos de lxs trabajadorxs y que ahora pertenece a un sindicato. Debido a ello, les exigimos que asuman el rol de conducci贸n y pongan fin a estas pr谩cticas vergonzosas.

Asamblea de Trabajadorxs de P谩gina/12

Portuarios de Rosario: 鈥淨ueremos unas fiestas sin familias en las calles鈥

Desde la Terminal Puerto Rosario hasta la gobernaci贸n y bajo una lluvia que no afloj贸, las y los trabajadores se movilizaron contra los despidos persecutorios por parte de la patronal de Vicent铆n. Van semanas de negociaciones trabadas por la negativa empresaria a retroceder de los despidos.

Hace m谩s de un mes que este conflicto a煤n no tiene respuesta favorable para las y los obreros que no quieren ninguna familia en la calle pasando las fiestas. Los trabajadores denuncian que los empresarios quieren modificar las condiciones laborales aumentando la jornada laboral para obtener m谩s ganancias y que se niegan a discutir el necesario aumento salarial en el marco inflacionario. Frente al reclamo de los trabajadores, los empresarios al frente de Terminal Puerto Rosario respondieron con despidos para buscar disciplinar. Hasta ahora las negociaciones en el ministerio de Trabajo provincial y nacional no trajeron soluciones para los trabajadores que se niegan a aceptar los despidos.

En estos momentos los trabajadores se enfrentan a una campa帽a del intendente Javkin y del gobernador, Omar Perotti, que salen a declarar en los medios de comunicaci贸n criminalizando a la protesta y no dando ninguna soluci贸n. Las y los trabajadores del puerto vuelven a las calles para demostrar que a煤n hay fuerzas para pelear por todos los puestos de trabajo. 鈥淣o queremos unas fiestas con familias en las calles. No vamos a permitir los despidos鈥, es la respuesta.

La Federaci贸n aceitera llevar谩 el salario b谩sico inicial a $319.185 a partir del 1掳 de Enero

La Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines de la Rep煤blica Argentina (FTCIODyARA) de manera conjunta con los paritarios del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) alcanzaron un acuerdo con los representantes patronales de las c谩maras CIARA, CIAVEC y CARBIO que lleva el salario b谩sico inicial a $319.185 a partir del 1掳 de Enero de 2023 para las y los obreros y empleados aceiteros.

El planteo de nuestras organizaciones gremiales se bas贸 en el derecho a un Salario M铆nimo, Vital y M贸vil seg煤n su definici贸n en el art铆culo 14 bis de la Constituci贸n Nacional y art铆culo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacci贸n de las 9 necesidades all铆 contempladas: alimentaci贸n adecuada, vivienda digna, educaci贸n, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsi贸n.

Durante enero, febrero y marzo de 2023 el salario inicial consistir谩 en $ 294.284 m谩s una suma de $ 24.900 no remunerativa que se incorporar谩 al remunerativo a partir del mes de abril de 2023.

Asimismo, en el mes de julio de 2023 se efectuar谩 una revisi贸n de este acuerdo.

Adem谩s, se acord贸 el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $ 210.080 para todos los trabajadores aceiteros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05, que ser谩 liquidado en los meses de febrero y marzo de 2023.

Se trata de un pago extraordinario que acuerdan todos los a帽os desde 2010 e imputan como participaci贸n en las ganancias.

Desde la Federaci贸n destacan: 芦En estos momentos en que la inflaci贸n atenta directa y cr铆ticamente contra los ingresos de la clase trabajadora argentina, la fijaci贸n de los salarios a partir de sus nueve necesidades, como dictan la Constituci贸n Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, resulta una bandera fundamental para todo el movimiento obrero禄.

No a la expulsi贸n de los delegados de GPS

Con 1.400 trabajadores GPS es la principal empresa tercerizada que trabaja para Aerol铆neas Argentinas tanto en Aeroparque como en Ezeiza. Solo en Aeroparque son m谩s de 800 compa帽eros y compa帽eras. Estuvieron en la 鈥減rimera l铆nea鈥 durante la pandemia, son de los llamados esenciales, siendo aparte de quienes garantizaron los vuelos durante la pandemia, trabajando en todos los turnos sin importar si hab铆a feriados o fiestas. D铆a a d铆a trabajan a la intemperie, expuestos a las inclemencias del clima por un sueldo menor al de trabajadores no tercerizados. A pesar de exigir a Aerol铆neas el fin de la tercerizaci贸n son parte de quienes siempre rechazan los ataques privatizadores. Sin embargo, la empresa GPS y la conducci贸n del sindicato (alineada con Luis Barrionuevo) han lanzado una serie de ataques sobre las y los trabajadores que combinan intentos de elecciones truchas, suspensiones a trabajadores y delegados, y hasta el despido de un trabajador con graves problemas de salud. Ahora le han sumado un intento de expulsi贸n del sindicato de los delegados electos con el 70% de los votos.

驴A qu茅 se deben estos ataques?

Es sabido que las y los trabajadores que cuentan con la representaci贸n de sus delegados electos democr谩ticamente tienen mejores condiciones de trabajo que ah铆 donde los delegados responden a la conducci贸n del sindicato o donde no tienen ninguna representaci贸n. Este no es un dato menor para los trabajadores cuyas tareas en muchos casos no solo demandan un gran esfuerzo f铆sico sino tambi茅n la exposici贸n a las temperaturas extremas en la pista durante horas. Quienes hayan tenido la posibilidad de viajar en avi贸n los habr谩n visto en los Aeropuertos, son quienes gu铆an a las y los usuarios de Aerol铆neas en muchos tramos, acompa帽an a las personas con problemas de movilidad y tambi茅n quienes cuidan de los aviones y equipaje en las pistas. Entre otros aspectos que hacen a las condiciones de trabajo, gracias a la organizaci贸n de base que conquistaron pudieron durante la pandemia pelear por elementos y condiciones de salubridad, algo que la empresa les negaba y en lo cual el sindicato no se met铆a.

El 煤ltimo conflicto deton贸 frente al despido de V铆ctor Lemos, un trabajador que hab铆a tenido dos ACV cuando frente a un pico de presi贸n la empresa lo mand贸 en colectivo de l铆nea a la guardia. Frente a esto los trabajadores se reunieron en asamblea para rechazar el despido y la empresa respondi贸 suspendiendo a 40 trabajadores.

驴C贸mo llegamos hasta ac谩?

Desde hace tiempo la conducci贸n del sindicato y la empresa vienen queriendo deshacerse de nuestra organizaci贸n de base, pero este a帽o sus ataques y provocaciones fueron incrementando. El viernes 25 de marzo del 2022 la conducci贸n de la Uni贸n del Personal de Aeronavegaci贸n de Entes Privados (UPADEP) ten铆a que llevar adelante las elecciones de delegados en Aeroparque. Sabiendo que contaban con muy poco apoyo entre sus trabajadores sobre la hora intentaron realizarlas sin las oficializaciones de los candidatos, sin publicar los padrones e imponer un m茅todo de votaci贸n antidemocr谩tico. Tan burdo que hasta los 4 candidatos (tanto oficialistas como opositores) rechazaron la elecci贸n por fraudulenta y el sindicato tuvo que suspenderlas e invent贸 causas judiciales (que se cayeron) contra los delegados.

Ahora pretenden realizar una Comisi贸n Investigadora sobre esas elecciones (que finaliza el 28 de diciembre) y anunciaron oralmente, en las mismas reuniones dentro del ministerio de Trabajo, que su intenci贸n es expulsar a los delegados para que no puedan volver a presentarse a elecciones. Un dato no menor es que de dicha comisi贸n no participa ning煤n trabajador de GPS Aeroparque. La maniobra es m谩s que clara.

Frente a su fracaso el sindicato intent贸 poner delegados a dedo, a los que llama 鈥渞epresentantes interventores鈥. Todo esto en la principal empresa tercerizada de Aerol铆neas Argentinas, mientras la gerencia de la empresa matriz mira para otro lado y el ministerio de Trabajo deja correr el tiempo para que termine la Comisi贸n Investigadora. La 煤ltima semana la empresa GPS incluso suspendi贸 a un delegado por participar de las manifestaciones contra el despido de V铆ctor Lemos, algo completamente ilegal.

Las y los trabajadores vienen insistiendo que se convoque a elecciones de manera democr谩tica y sin proscripciones, de hecho realizaron una elecci贸n organizada por los mismos trabajadores, con una Junta electoral de decenas de trabajadores que ven铆an de participar en listas opositoras a la actual Comisi贸n Interna. La misma se llev贸 adelante con r茅cord de votantes, el 70% de los trabajadores de GPS que pod铆an votar lo hicieron.

Por eso dicen: 隆No a la EXPULSI脫N de los DELEGADOS! 隆Ninguna sanci贸n a los trabajadores!

Exigen a la gerencia de Aerol铆neas Argentinas que tome cartas en el asunto y llame a la empresa a terminar con sus provocaciones; que el ministerio de Trabajo deje de mirar para otro lado y que la conducci贸n del sindicato convoque de manera inmediata a elecciones democr谩ticas y sin proscripciones.

Banco Provincia: paran exigiendo que se anule la reforma jubilatoria

La Asociaci贸n Bancaria (AB) realiz贸 el mi茅rcoles 21 un paro de 24 horas en todas las sucursales del Banco Provincia. Exigieron la derogaci贸n de la Ley 15.008 que modific贸 en 2017 el r茅gimen jubilatorio de los trabajadores de esa entidad financiera.

La norma se sancion贸 durante el Gobierno de Mar铆a Eugenia Vidal y elev贸 los 65 a帽os la jubilaci贸n para hombres y mujeres que se desempe帽aban en el Banco Provincia y estableci贸 un 75% del haber que se cobraba durante los a帽os de actividad en reemplazo del 82% m贸vil que reg铆a, con el argumento de que ese r茅gimen llevaba la caja a una situaci贸n deficitaria.

Esa decisi贸n gener贸 un extenso conflicto con los trabajadores de la banca p煤blica bonaerense y existen en la actualidad m谩s de 5.000 presentaciones judiciales para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley.

En ese escenario, el Poder Ejecutivo envi贸 en 2021 a la Legislatura un proyecto para modificar el r茅gimen jubilatorio del Bapro, en el marco de una comisi贸n especialmente creada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La iniciativa se trabaj贸 durante un a帽o junto a representantes de la Asociaci贸n Bancaria, de jubilados, la asesor铆a legal, el Ministerio de Hacienda, la Caja de Jubilados y el Banco y, una vez enviada, la C谩mara de Diputados la trat贸 en 4 comisiones.

Desde la organizaci贸n gremial indicaron que tras un per铆odo de intercambio con el Gobierno de Axel Kicillof se logr贸 鈥渦n consenso鈥 para presentar un proyecto en la Legislatura bonaerense que modifique la ley contemplando las demandas de los trabajadores, pero lamentaron que la oposici贸n de Juntos por el Cambio (JxC) se neg贸 鈥渁 dar qu贸rum para dar el debate de cara a la sociedad鈥.

鈥淓ste mi茅rcoles ante una oposici贸n irresponsable que cre贸 el problema y ahora se niega a solucionarlo鈥 隆paramos! En defensa de nuestra fuente de trabajo, del patrimonio del Banco y de nuestros derechos鈥, informaron desde el gremio en un comunicado.

Adidas agot贸 las camisetas de Messi y sali贸 campe贸n de la precarizaci贸n

鈥淒ebido a la extraordinaria demanda de las camisetas Adidas de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA en todo el mundo, tenemos muy pocas existencias en algunos pa铆ses鈥, dijo pocas horas antes de la final un portavoz de Adidas. Las pocas que quedaban se terminaron de vender en las 煤ltimas 48 horas. Ahora ya est谩 en marcha la producci贸n de la nueva, con el escudo de la AFA con tres estrellas.

La consultora Euromericas Sport Marketing, en un estudio junto a Google y Amazon, hab铆a calculado que para el Mundial de Qatar 2022 se comercializar铆an camisetas oficiales por 2.800 millones de d贸lares. Sin embargo, los analistas de mercado aseguraron estos d铆as que 鈥渟e quedaron cortos鈥 ya que la fiebre mundialista dispar贸 las ventas hasta agotar todos los stocks como nunca.

Casi todas las selecciones se vistieron con indumentaria Adidas y Nike. Y por primera vez en muchos a帽os las dos marcas se enfrentaron en la final. En Brasil 2014 las selecciones alemana y argentina hab铆an jugado ambas con la marca de las tres tiras; en Rusia 2018 la francesa y croata ten铆an ambas la de la pipa.

Pero m谩s all谩 de esa rivalidad, ambas compartieron un trofeo: el de la precarizaci贸n.

Seg煤n contaron los trabajadores en las plantas de RA Intertrading de Lugano y de Catamarca, cuando Argentina ya jugaba la fase de grupos una oficial de costura m煤ltiple 鈥淏鈥 cobraba 313 pesos la hora. La quincena que cobraban premios pod铆an ganar 40.000 pesos, la otra 28.000. O sea que con la venta de dos camisetas de la selecci贸n 鈥淎didas Authentic鈥 (29.000 pesos en tiendas oficiales) les pagaban un mes de sueldo. Un par m谩s si tomamos el valor de las 鈥渃l谩sicas鈥 (18.000 pesos).

La selecci贸n, como repiti贸 todo el periodismo deportivo, fue 鈥渄e menor a mayor鈥. Lo que no mejor贸 fueron los sueldos de las y los obreros textiles. Tuvieron que gambetear los gastos de noviembre y diciembre con m谩s destreza que varios jugadores.

El mismo modelo se repiti贸 en todos los pa铆ses donde Adidas fabrica sus camisetas e indumentaria para f煤tbol. En el sur de Asia hemos visto el fanatismo de muchos pueblos con la Scalonetta. En esa regi贸n hay cerca de 40 millones de trabajadores y trabajadoras textiles que hacen indumentaria deportiva para las grandes marcas europeas. En Camboya y Birmania vienen habiendo protestas y huelgas en plantas donde hacen camisetas y tambi茅n botines Adidas. Cobran 2,27 d贸lares al d铆a de productos que se venden por 50 o 100 veces esa cifra.

Nike, la 鈥渟ubcampeona鈥, tambi茅n tiene su fama de precarizaci贸n y explotaci贸n en sus 590 plantas de todo el mundo. La mitad est谩n ubicadas en China, Vietnam e Indonesia, pero tiene muchas tambi茅n en Am茅rica Latina.

Ya comenzado el mundial el diario ingl茅s The Mirror mostr贸 que las camisetas Nike de su selecci贸n se vend铆an a 160 euros (modelo Vapor Match, las de juego) y 103 euros la versi贸n 鈥楻eplica鈥. Y que se fabrican en Tailandia con salarios de 1 euro el d铆a. Tambi茅n suced铆a con las camisetas de Croacia, Francia, Pa铆ses Bajos, EE UU o Portugal.

En los festejos se pudieron ver cientos de miles de camisetas de Argentina. Seguramente la mayor铆a no eran 鈥渙riginales鈥, oficiales. Es l贸gico: si lo comparamos con el Salario M铆nimo Vital y M贸vil, en el Mundial de Rusia equival铆a a 5 camisetas. Este a帽o con los 47.850 pesos del SMVM te pod茅s comprar鈥 2 camisetas.

Denuncian inseguridad laboral en la construcci贸n del Gasoducto Kirchner

Mientras el gobierno celebra el avance en las obras del gasoducto N茅stor Kirchner, los trabajadores de Tenaris Siat -la empresa proveedora de los tubos de acero-, denuncian que no se est谩n cumpliendo con las condiciones de seguridad en el espacio laboral. Desde la Comisi贸n interna de la Uni贸n Obrera Metal煤rgica (UOM) en Tenaris publicaron la siguiente carta:

A la GERENCIA de TENARIS:

Queremos llamar la atenci贸n por la gravedad de los sucesos que est谩n ocurriendo en Tenaris Siat Valent铆n Alsina en un tema tan sensible e importante como es la SEGURIDAD.

D铆a a d铆a nos encontramos con nuevas situaciones inseguras producto muchas, de las terribles condiciones de la Planta, las cuales fueron denunciadas por nosotros en m煤ltiples oportunidades y sobre las cuales no se actu贸 en tiempo y forma, y que ya a esta altura han generado m谩s de un accidente, la Seguridad en Siat no es Preventiva sino siempre Reactiva, agravado a煤n m谩s con el hecho de que el 80% del personal es nuevo, como as铆 tambi茅n los supervisores son nuevos, de esta manera se da una condici贸n mucho m谩s grave a煤n, sumado a esto es el constante accionar de Supervisores, Jefes y Gerentes que, con una creatividad realmente sorprendente, ordenan acciones inseguras como, por ejemplo, realizar tareas que no est谩n contempladas en los procedimientos y pr谩cticas operativas, o en condiciones de seguridad que implican un riesgo para el personal, siendo que si se produjera alg煤n tipo de incidente o peor a煤n un accidente, el culpable de dicho evento pasa a ser el Personal afectado.

Seg煤n parece, en Tenaris Siat, los procedimientos y pol铆ticas de la Empresa est谩n sujetas a los caprichos y necesidades de la Gerencia, con un constante doble mensaje al personal, el hostigamiento, el apriete, la amenaza y todo esto agravado por el temor del personal nuevo y contratado a perder su trabajo, cuya continuidad es puesta en duda continuamente si el Trabajador no ejecuta las 贸rdenes impartidas y sin tener en cuenta en ning煤n momento si esta orden puede llevar a un accidente.

Hasta el d铆a de la fecha, hemos tenido mucha suerte, pero el azar es caprichoso, en TENARIS SIAT Valent铆n Alsina, de seguir estas terribles pol铆ticas de Producir sin importar que el tubo se manche con sangre, esta desidia criminal ante los constantes reclamos de condiciones inseguras, ante el apriete permanente que crea un clima de trabajo insoportable, dicho con todas las letras: EN TENARIS SIAT VALENT脥N ALSINA VAMOS A TENER LA DESGRACIA DE QUE ESTA OBRA DE TANTA MAGNITUD SEA EMPA脩ADA CON LA MUERTE DE UN TRABAJADOR, LO CUAL NO QUEREMOS QUE SUCEDA BAJO NING脷N PUNTO DE VISTA.

Tal es el clima nefasto de trabajo, que hasta se han generado hechos de violencia f铆sica de Supervisores y Jefes a trabajadores, como as铆 tambi茅n, supervisores hartos del maltrato de Gerentes, de hecho, ya se han ido seis supervisores hartos de la inoperancia de la jefatura la cual no avalan y no quisieron ser parte ni c贸mplices del atropello al cual los someten, tenemos personal con problemas psicol贸gicos y f铆sicos producto del stress generado.

Se ha ca铆do un tubo junto con la percha/Balanz贸n (gr煤a Nro. 9 de la l铆nea 1脳12) correspondiente por falta de mantenimiento preventivo de Puentes Gr煤a, hecho el cual podr铆a haber derivado en un accidente fatal, por suerte, dicho tubo cay贸 sobre una plataforma la cual amortiz贸 la ca铆da porque de haber ca铆do 10 metros m谩s adelante todav铆a lo estar铆amos lamentando.

Se han ca铆do tubos en el sector de Embulte y numerosas chapas, se cayeron tubos en la Playa de Despacho y un camionero salv贸 su vida de milagro de que no lo aplaste un tubo.

Exigimos que se respete la Seguridad en la Empresa y que la Producci贸n no sea el 煤nico objetivo de la Gerencia y Jefatura; que lo que tanto promocionan sea una realidad y no un simple discurso de marketing barato, LA SEGURIDAD ES PRIMERO.

Jos茅 Villa 鈥 Gustavo Ju谩rez 鈥 Diego Albes 鈥 Norberto Negrin 鈥 Daniel Ingui

COMISI脫N INTERNA

UOM

Omar Plaini critic贸 a Macri

El secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, critic贸 al ex presidente Mauricio Macri por atribuir la 芦evoluci贸n de Qatar禄 a que es 芦un pa铆s que no tiene sindicatos禄, y consider贸 que del ex mandatario 芦no se puede esperar absolutamente nada禄.

芦De Macri no se puede esperar absolutamente nada m谩s que este tipo de declaraciones provocativas, fuera de todo contexto y lugar. Quiere un pa铆s sin sindicatos. En realidad es lo que siente. A 茅l le gustar铆a ser un monarca; un emir禄, asegur贸 Plaini.

De esta forma, el dirigente sindical se refiri贸 a las declaraciones de Macri, quien asegur贸 que la sociedad qatar铆 芦est谩 evolucionando much铆simo禄 y destac贸 芦el progreso禄 que existe en el pa铆s que organiz贸 el Mundial 2022 porque 芦no tiene gremios禄.

芦Dijo que quiere un pa铆s libre sin sindicatos. De Macri no me sorprende nada porque esa es su concepci贸n. Es el titular de la Fundaci贸n FIFA que decidi贸 hacer un Mundial en un pa铆s mon谩rquico de 2.700.000 habitantes, donde 2.400.000 son extranjeros禄, subray贸 el tambi茅n senador bonaerense del Frente de Todos (FdT).

Adem谩s, record贸 que en ese pa铆s de Oriente 芦hay ausencias de vacaciones pagas禄, las personas 芦sufren retenciones de los permisos para salir del pa铆s禄 y en la construcci贸n de uno de los estadios 芦fueron denunciadas centenares de personas fallecidas禄.

芦Eso es Qatar y ah铆 la FIFA realiz贸 un Mundial. Las declaraciones del ex mandatario van en sinton铆a con lo que piensa. Una vez dijo que hab铆a que mandar a varios dirigentes en un cohete a la luna o que 鈥榟ab铆a que sacrificar鈥 a los gremialistas禄, apunt贸.

Y por 煤ltimo, agreg贸: 芦Cre贸 una Gestapo antisindical, espi贸 a su propia familia. Lleg贸 a decir en un momento que los alemanes son una raza superior. Esta es la concepci贸n de Maurico Macri que convalida la situaci贸n de un pa铆s como Qatar y dice que est谩 en evoluci贸n禄.

Tambi茅n la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) repudi贸 las afirmaciones del ex presidente

Un documento de la conducci贸n nacional de la CGT ratific贸 芦el mensaje del Papa Francisco, quien con sus sabias y oportunas palabras ponder贸 otra vez el rol de los trabajadores y las organizaciones sindicales y la enorme importancia de la solidaridad entre los trabajadores para lograr una mayor equidad en la sociedad禄.

芦No hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato禄, hab铆a asegurado en su momento Su Santidad, en el contexto de 芦una fuerte defensa del valor del trabajo y de su funci贸n social禄, sostuvo el documento de la Central.

Los integrantes del Consejo Directivo repudiaron en un documento las declaraciones del ex presidente Macri, quien reivindic贸 el desarrollo econ贸mico de Qatar en pleno Mundial de Futbol por 芦la inexistencia de gremios en ese pa铆s禄 谩rabe. Seg煤n la central obrera, es 芦su err贸nea apreciaci贸n禄.

芦Tama帽a expresi贸n es inaceptable por parte de un actor de la pol铆tica argentina, quien deber铆a promover el di谩logo y el encuentro con los sindicatos. Y tambi茅n desconoce la representaci贸n que la Constituci贸n otorga a los gremios y olvida su importancia en la historia social argentina, en la que los trabajadores organizados fueron y son un pilar fundamental del crecimiento de la Argentina禄, se帽al贸.

El Papa critic贸 duramente a Macri

Despu茅s de que el ex presidente Mauricio Macri reivindicara el 鈥渆xitoso鈥 modelo econ贸mico qatar铆, en el que 鈥渘o hay gremios鈥 que bloqueen las transformaciones presuntamente positivas impulsadas por el Estado, el Papa Francisco lo cruz贸 duramente afirmando que 鈥渘o hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato鈥.

Durante una audiencia con delegados de la central gremial Italiana CGIL, el Sumo Pont铆fice remarc贸 que es el trabajo el que permite 鈥渓a autorrealizaci贸n, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social, pero repudi贸 la explotaci贸n de las personas y exigi贸 mejores condiciones de seguridad en el trabajo.

En el marco de su visita a Qatar, el ex presidente Mauricio Macri elogi贸 a la sociedad anfitriona del Mundial, el desarrollo de distintos aspectos de la infraestructura y la educaci贸n que impulsa la monarqu铆a qatar铆 y afirm贸 que esa evoluci贸n es posible, entre otros motivos, porque en ese pa铆s 鈥渘o hay gremios鈥 que se opongan a ese proceso de cambios progresivos, obviando toda menci贸n a las numerosas denuncias internacionales contra Qatar por los miles de trabajadores muertos que dej贸 el proceso de preparaci贸n del Mundial y la construcci贸n de estadios sin las adecuadas normas de protecci贸n laboral.

Macri compar贸 a la Argentina con el pa铆s asi谩tico, tomando a este 煤ltimo como modelo: 鈥淨atar est谩 en una evoluci贸n fenomenal. El eje de modernizaci贸n que sigue el emir es muy potente, ellos no tienen complejos, traen a los mejores educadores, est谩n haciendo una evoluci贸n, todo se mide, se eval煤a, se capacita. Todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Ac谩 no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educaci贸n鈥.

Cuestionando expl铆citamente las afirmaciones del ex presidente argentino, el Papa Francisco afirm贸: 鈥淰ivimos una era que, a pesar de los avances tecnol贸gicos, y a veces precisamente por ese sistema perverso que se autodefine como tecnocracia, ha defraudado parcialmente las expectativas de justicia en el ambiente de trabajo鈥. Y a帽adi贸: 鈥淵 esto requiere ante todo volver a partir del valor del trabajo, como lugar de encuentro entre la vocaci贸n personal y la dimensi贸n social. El trabajo permite a la persona la autorrealizaci贸n, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo鈥.

El Papa tambi茅n denunci贸: 鈥溌odav铆a hay demasiados muertos, mutilados y heridos en el lugar de trabajo!鈥. Y a帽adi贸: 鈥淯na segunda preocupaci贸n es la explotaci贸n de las personas como si fueran m谩quinas鈥. Tambi茅n record贸 que durante la pandemia de coronavirus 鈥渉a crecido el n煤mero de los que dimiten del trabajo鈥, porque 鈥渆st谩n insatisfechos con su profesi贸n, con el clima que se vive y se respira en los ambientes laborales, las formas contractuales, y prefieren renunciar鈥.

Larreta y Morales presentaron un proyecto que reduce indemnizaciones por trabajadores 鈥渆n negro鈥

En sinton铆a con el discurso de la 鈥渕afia鈥 y la 鈥渋ndustria鈥 de los juicios laborales, Juntos por el Cambio present贸 un proyecto de ley que busca modificar el sistema de multas que los empresarios deben pagar a los trabajadores por deficiencias en la contrataci贸n. La iniciativa, que se traducir谩 en una reducci贸n de la indemnizaci贸n que cobre un empleado 鈥渆n negro鈥, ser谩 presentada en un acto que tendr谩 la presencia de Horacio Rodr铆guez Larreta y Gerardo Morales, dos de los presidenciables del PRO y la UCR. Se trata del primer proyecto que presenta la alianza opositora en el marco de su plan de gobierno si ganan las elecciones.

鈥淓l actual sistema de sanciones fracas贸鈥, concluy贸 el an谩lisis de Juntos por el Cambio para argumentar la presentaci贸n del proyecto de 鈥淟ey de Registraci贸n de la Relaci贸n Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones鈥, por lo que advirtieron: 鈥淣o hay m谩s empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuy贸 con el Sistema 脷nico de la Seguridad Social (SUSS)鈥. La iniciativa fue una promesa que Rodr铆guez Larreta y Morales hicieron ante empresarios en IDEA y UIA para dar respuesta ante el reclamo por los 鈥渃ostos laborales鈥.

El proyecto fue presentado en la sede de la Coalici贸n C铆vica y adem谩s de Larreta y Morales tambi茅n estuvo la otra presidenciable del PRO, Mar铆a Eugenia Vidal, los jefes de bloque de JxC en el Congreso, los referentes de las fundaciones de los partidos que integran la alianza opositora y la encargada de ir buscando los acuerdos entre ellas, Julia Pomares. La tambi茅n jefa de asesores de Larreta particip贸 de las reuniones con la Uni贸n Industrial Argentina (UIA) y la C谩mara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) quienes aportaron ideas para la elaboraci贸n del texto.

En el articulado se definen la relaci贸n laboral correctamente registrada y la remuneraci贸n no registrada, como tambi茅n se describe el c谩lculo de las sanciones por incumplimiento. El objetivo es reducir y re-direccionar las sanciones judiciales por trabajo no registrado o mal registrado. El monto de las multas pasar谩 de estar atado al salario denunciado y se vincular谩 al Salario M铆nimo Vital y M贸vil (SMVM). Adem谩s, no lo percibir谩 m谩s el trabajador sino que pasar谩 a ser recaudado por la AFIP y de ah铆 a la ANSES 鈥渃on la intenci贸n de fortalecer su naturaleza solidaria鈥. Para ello, proponen cambios y derogaci贸n de art铆culos en las leyes Nacional de Empleo, Indemnizaciones Laborales y de Prevenci贸n de la Evasi贸n Fiscal.

La ley reducir谩 el monto de la indemnizaci贸n que el trabajador o la trabajadora recibe ante un despido y en el que reclama por la falta o mala registraci贸n. Un caso pr谩ctico de un trabajador registrado que es despedido y hoy cobra 100.000 pesos con un a帽o de antig眉edad, por distintos conceptos (preaviso, vacaciones, SAC, entre otros) cobrar铆a casi 369.000 pesos de indemnizaci贸n. Si se suman multas por falta de registro y por distintos incumplimientos, el monto se eleva a 1.268.721 pesos. De cumplirse lo que busca JxC (derogar y reducir multas y re-direccionarlas al Estado), un trabajador total o parcialmente 鈥渆n negro鈥 pasar铆a a cobrar 658.221 pesos. Un recorte del 48,1% de la indemnizaci贸n.

Pero no solo impactar谩 en el bolsillo, sino que tambi茅n en un juicio los trabajadores perder谩n una herramienta de negociaci贸n con el empresario para conseguir mejores condiciones de pago. Sobre esto 煤ltimo, JxC considera que la actual legislaci贸n 鈥渄esalienta鈥 los acuerdos conciliatorios por la 鈥渆speculaci贸n鈥 del trabajador de obtener un mayor monto al final del juicio.

Los principales nombres detr谩s de la redacci贸n de esta ley son Ezequiel Jarvis y Horacio Barreiro. El primero es el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, hombre clave en el v铆nculo de Larreta con los gremios e integrante de la Fundaci贸n Pensar (PRO). El segundo es un dirigente hist贸rico del radicalismo bonaerense, que form贸 parte de la cartera de Trabajo en el gobierno de Vidal e integra la Fundaci贸n Alem (UCR). Ambos est谩n en la mesa de legislaci贸n laboral de Juntos por el Cambio junto a las fundaciones de la Coalici贸n C铆vica y del partido de Miguel 脕ngel Pichetto. La Coalici贸n C铆vica, cuyo representante en esa Mesa es el ex diputado Javier Campos, tambi茅n particip贸 en la elaboraci贸n.

Seg煤n sostienen en el proyecto, 鈥渆l empleo formal registrado no crece desde 2011鈥 y la informalidad en el mundo del trabajo 鈥渇luct煤a desde hace d茅cadas alrededor de un 30 al 40%鈥. Por lo que creen que, de aprobarse la ley, generar谩 una reducci贸n de la litigiosidad y un incentivo para que los empresarios formalicen trabajadores.

Por el contrario, abogados laboralistas ya est谩n en alerta y aseguran que es 鈥渦n incentivo a no registrar鈥 por el ahorro que implican las multas m谩s baratas.

Una fuente consultada de JxC al tanto de la propuesta asegur贸 que lo que se busca es hacer 鈥渕谩s previsible鈥 el sistema laboral. 鈥淐ontrat谩s a alguien y no ten茅s idea de cu谩nto vas a tener que pagar si lo desped铆s porque no sab茅s cu谩les son las multas que vas a tener por una defectuosa registraci贸n鈥, explica. 鈥淓l empresario no sabe los riesgos que tiene al contratar a un trabajador鈥, resume al referirse a 鈥渓os riesgos鈥 de invertir para el empresario.

Larreta no busca una 鈥渞eforma laboral profunda鈥 sino 鈥渕odernizar鈥 la legislaci贸n laboral y este proyecto es solo una parte de su plan de Gobierno. La agenda laboral en la que trabaja tambi茅n contempla crear un fondo de cese por sector para reemplazar las indemnizaciones, el fomento de la formaci贸n y capacitaci贸n laboral, y reg铆menes simplificados para la Econom铆a popular para reducir los planes sociales.

Abogados sindicales se pronuncian contra la 鈥渕afia judicial鈥

Por Mariano Mart铆n

Son representantes legales de la CGT y las CTA que actuaron en coordinaci贸n tras la condena a Cristina y en un conflicto usado como bandera macrista.

A falta de una respuesta un铆voca de las centrales obreras, los abogados de esas organizaciones comenzaron a levantar el perfil y acordaron pronunciamientos y acciones para denunciar el accionar de un sector amplio del Poder Judicial en connivencia con medios de comunicaci贸n y espacios mayoritarios de la oposici贸n. En las 煤ltimas semanas el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS) tom贸 posici贸n respecto de la condena a Cristina de Kirchner, la informaci贸n relacionada con el viaje a Lago Escondido de funcionarios judiciales, directivos de Clar铆n y referentes del macrismo y conflictos que la dirigencia que responde a Mauricio Macri tom贸 como bandera para atacar el movimiento obrero.

La FAOS lleg贸 a reunirse d铆as atr谩s con la ministra de Trabajo, Raquel 芦Kelly禄 Olmos, para buscar en el Gobierno un respaldo pol铆tico que hasta ahora las propias centrales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Aut贸noma, parecen no haber acertado a coordinar. El espacio nuclea a medio centenar de letrados entre los que se destacan H茅ctor Recalde, ex diputado kirchnerista y mano derecha por a帽os de Hugo Moyano, con quien en el 煤ltimo tiempo retom贸 el v铆nculo; Marta Pujadas, una de las abogadas laboralistas de la mesa chica de asesores de la CGT y consejera de Gerardo Mart铆nez (alba帽iles, Uocra); Hugo Antonio Moyano, letrado de Camioneros e hijo del sindicalista del mismo nombre; H茅ctor Garc铆a (CTA-T), y Horacio Meguira (CTA-A), entre otros.

La alianza de profesionales del derecho hizo su debut p煤blico al presentarse en octubre pasado como 芦amicus curiae禄 (amigos del tribunal) en una causa judicial en la que se tramita un conflicto en una empresa l谩ctea tomado como testigo por Patricia Bullrich y otros dirigentes que le responden, como el caso de la ex secretaria de Seguridad de Independiente, Florencia Arietto. En ese caso, que sirvi贸 para el macrismo como bandera para la creaci贸n de un autodenominado Movimiento Empresario Antibloqueos (MEAB, el mismo que intent贸 sin 茅xito participar en las elecciones internas de una patronal de Moyano, la Fadeeac), hasta el propio ex presidente se involucr贸 para denunciar supuestas maniobras del gremio de lecheros (Atilra) para impedir la normal producci贸n.

Este mes hubo un nuevo pronunciamiento del FAOS a continuaci贸n de la sentencia contra Cristina de Kirchner a seis a帽os de prisi贸n y a la inhabilitaci贸n perpetua para el ejercicio de cargos p煤blicos en la denominada causa 芦Vialidad禄. Al respecto el foro se refiri贸 al fallo como 芦un fuerte retroceso en el devenir del sistema republicano social y democr谩tico de derecho禄 que estuvo, a su juicio, marcado por 芦las irregularidades y la falta de garant铆as para el ejercicio del derecho fundamental de defensa en juicio禄 de Cristina. 芦No puede caber duda que la condena impuesta es consecuencia directa de la falta de equilibrio de los poderes del Estado y de la malversaci贸n del Poder Judicial de la Naci贸n禄, a帽ade el texto fechado el 10 de diciembre, d铆a de la conmemoraci贸n por los Derechos Humanos. A pesar de su constituci贸n transversal, los integrantes de FAOS se ocuparon de aclarar que no se trata de una iniciativa de las centrales obreras que asesoran sino de los abogados de manera aut贸noma, aunque reivindicaron en cada caso su pertenencia. De hecho no hubo participaci贸n en CGT de otros referentes letrados como Federico West Ocampo (Sanidad) u Horacio Ferro (Gastron贸micos), pese a que esos gremios estuvieron presentes a trav茅s de otros letrados de menor jerarqu铆a.

No deber铆a extra帽ar, sin embargo, que Gastron贸micos y otros espacios de la central mayoritaria no quisieran poner su firma en un pronunciamiento como el de la FAOS toda vez que en algunos casos actuaron en sinton铆a con las avanzadas del macrismo en la Justicia. El propio Luis Barrionuevo declar贸 p煤blicamente haber cobijado por meses a un testigo de una causa contra Cristina y tambi茅n el propio dirigente se hizo de una breve intervenci贸n del PJ resuelta por la jueza federal Mar铆a Servini.

Fallo de la justicia chubutense contra trabajador de prensa

El diario El Chubut decidi贸 despedir a Iv谩n Mar铆n por instigar al incendio en el edificio del peri贸dico a un a帽o del Chubutazo. El juez Duret rechaz贸 su reclamo y no oblig贸 a la empresa a reincorporarlo. 鈥淓l juez est谩 diciendo que particip茅 en los destrozos del diario, pero el incendio comenz贸 cuando me hab铆a ido鈥, explic贸.

鈥淓n el proceso yo tuve que demostrar que no era culpable鈥, denunci贸 Mar铆n. 鈥淓s un fallo antiobrero. Porque adem谩s me hacen pagar las costas del juicio a m铆 (400.000 pesos). Es un fallo revanchista鈥, afirm贸.

Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latino americano, Tiempo Argentino, Clar铆n, Anred, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, El Destape, Radio Gr谩fica.