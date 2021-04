–

M谩s de 10.000 personas se movilizaron por el centro neuquino en apoyo a la enorme pelea que est谩n llevando adelante las y los trabajadores de la salud p煤blica. Mientras, contin煤an los bloqueos y piquetes en la ruta del petr贸leo. Cada d铆a crece el apoyo de la comunidad. M谩s de once cuadras de movilizaci贸n fue la respuesta a la provocaci贸n del Gobierno de ofrecer un bono de $30.000 en tres cuotas, no remunerativo. Realizaron un abrazo al Castro Rend贸n, el hospital de cabecera de toda la provincia. Paralelamente a la movilizaci贸n y los piquetes que se sostienen en varios puntos de la provincia, se desarrollaron acciones en Centenario y Plottier donde miles de personas se sumaron a caravanas y marcharon por esta pelea que ya es de todo el pueblo neuquino. El popular cantautor V铆ctor Heredia se solidariz贸 con los trabajadores de la salud que est谩n dando una enorme y emblem谩tica lucha en Neuqu茅n. Mario Hernandez

A 50 d铆as de iniciarse el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de salud que se organizaron a trav茅s de asambleas de autoconvocados, y a una semana ya de profundizarse el conflicto, con cortes de ruta a lo largo de la ruta del petr贸leo, en plena Vaca Muerta, los y las esenciales lejos est谩n en sus salarios de acercarse o equipararse con el costo de la vida en una zona donde lo que rige el valor de los alquileres y de la vida es el petr贸leo. Lejos quedan los m铆seros salarios de las y los estatales de poder siquiera sobrevivir. Exigen un aumento del 40% al b谩sico y el pase a planta de las y los trabajadores eventuales.

A lo largo del proceso las comunidades mapuches de la zona de A帽elo se unieron a los piquetes. La situaci贸n con los camioneros ha pasado desde conflictos y realizaci贸n de contra piquetes a la solidaridad. Trabajadores que han sumado su solidaridad y la permanencia fuera de la Ciudad Judicial donde se realizaron las mesas de negociaci贸n.

Un proceso de mediaci贸n y conciliaci贸n fue convocado por el Ministerio P煤blico Fiscal (MPF) a trav茅s del fiscal general Jos茅 Gerez y desde el s谩bado en la noche se realizaba una reuni贸n en la que estaban presentes representantes de los autoconvocados, las ministras de Gobierno, Vanina Merlo, y de Salud, Andrea Peve. La reuni贸n pas贸 a cuarto intermedio porque la ministra de Seguridad exig铆a que se levanten los cortes para negociar.

Sin embargo, en un anuncio medi谩tico desde el interior de la Casa de Gobierno, sin haber sido discutido en la mesa de di谩logo con los autoconvocados, el Gobierno de Omar Guti茅rrez anunci贸 la decisi贸n de otorgar un 鈥渂ono covid鈥 de $30.000 por trabajador y trabajadora de la salud, a pagar en tres cuotas mensuales. Es decir, un 鈥減lus鈥 de $10.000 por tan solo tres meses, hasta que en junio se vuelvan a discutir paritarias.

Reproducimos comunicado:

Ante el anuncio por parte del Gobierno provincial de que el gobernador firmar谩 un decreto para otorgar a las y los trabajadores de salud un bono 鈥淐ovid鈥 por 煤nica vez de $30.000, a pagar en tres cuotas de $10.000, decimos que:

Tanto el reconocimiento a las y los autoconvocados para sentarnos en una mesa con funcionarias del Ejecutivo, como la decisi贸n de otorgar por decreto este bono son producto de la incansable lucha de 47 d铆as de las y los trabajadores de la salud y el apoyo incondicional de la comunidad.

Sin embargo, este decreto no da respuesta al reclamo que origin贸 nuestra lucha. Estamos exigiendo un aumento salarial al B脕SICO, que impacte sobre las jubilaciones, teniendo en cuenta la inflaci贸n que pulveriz贸 nuestros salarios.

Tambi茅n estamos exigiendo que se pase a planta de todo el personal eventual, que al igual que todos nosotros y nosotras est谩n poniendo el cuerpo y arriesgando su salud y sus vidas en esta pandemia para garantizar el derecho a la salud de la poblaci贸n.

En las m谩s de 20 asambleas que rechazaron el acuerdo salarial del Gobierno con UPCN y ATE rechazamos no solo el aumento del 12% sino los bonos no remunerativos y no bonificables por 煤nica vez. El Gobierno no puede creer que con un bono por tres meses va a resolver el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de salud. Es completamente insuficiente.

Por esto, las y los autoconvocados queremos seguir discutiendo en el marco de una mesa de negociaci贸n con el Ejecutivo. Exigimos que se vuelva a reunir la mesa para discutir: un aumento al b谩sico, el pase a planta de los y las eventuales, la devoluci贸n de los descuentos por d铆as de paro, que no se aplique ninguna sanci贸n ni represalia por las medidas de lucha adoptadas.

Ratificamos que, ante cualquier ofrecimiento por parte del Gobierno, ser谩n las asambleas de los hospitales y centros de salud, incluyendo a las y los compa帽eros que se encuentran en los distintos piquetes sobre las rutas, las que definir谩n si se acepta o se rechaza. Si nuestra rebeli贸n fue porque un grupo de dirigentes decidi贸 un aumento miserable a nuestras espaldas, seguir谩n siendo las bases las que resuelvan los pasos a seguir.Llamamos a los trabajadores y trabajadoras de cada hospital y centro de salud a seguir peleando por nuestras condiciones salariales y laborales dignas para seguir en la primera l铆nea de la atenci贸n a la poblaci贸n en esta pandemia y a la comunidad a seguir acompa帽谩ndonos.

AUTOCONVOCADOS SALUD NEUQUEN

Sin fecha de una nueva mesa de di谩logo a la vista, el mi茅rcoles 14, encabezados por las y los autoconvocados de salud, m谩s de 5.000 personas ganaron las calles de la capital neuquina.

Las y los trabajadores de la salud mantienen los cortes de ruta en toda la provincia. Las y los trabajadores del Hospital Castro Rend贸n realizaron una numerosa asamblea, donde ratificaron las medidas de lucha y la exigencia al Gobierno que se vuelva a sentar en una mesa de negociaci贸n con los autoconvocados y lleve una propuesta salarial al b谩sico, as铆 como de pase a planta de las y los trabajadores eventuales. Aseguraron que el bono de $10.000 por tres meses dispuesto por decreto por el Gobierno es completamente insuficiente.

Distintas organizaciones acompa帽an la marcha, que culmin贸 frente a casa de Gobierno.

Una nutrida columna de obreros y obreras de Zan贸n y Cer谩mica Neuqu茅n se sumaron a la movilizaci贸n, luego de realizar un corte de la ruta 7.

芦No hay voluntad pol铆tica del gobierno de destrabar el conflicto, lo 煤nico que les interesa es despejar las rutas de Vaca Muerta. Debemos reforzar el corte en la ruta del petr贸leo porque ah铆 es donde a ellos les duele鈥β, manifest贸 Gabriela P茅rez Guzm谩n, delegada del hospital Andacollo, el lunes 12 por la noche al salir de la mesa de di谩logo citada en el Poder Judicial de Neuqu茅n, donde se mantuvo un masivo acompa帽amiento popular en las inmediaciones del edificio.

Mientras casi todas las c煤pulas sindicales no s贸lo no respaldan la huelga, sino que incluso la atacan abiertamente como el l铆der de ATE Neuqu茅n, Quintriqueo, de la l铆nea 鈥渧erde y blanca鈥 alineada con el kirchnerismo nacional, que lleg贸 a considerar que debe ser reprimida en defensa de la institucionalidad vigente, para que no vuelvan el caos y la anarqu铆a, obligando a firmar esa declaraci贸n a todos los delegados seccionales, lo que fue denunciado por algunos de ellos. Tambi茅n atacan la huelga el l铆der petrolero y massista 鈥渃aballo鈥 Pereyra y eluden posicionarse los kirchneristas dirigentes de ATEN provincial.

Pese al posicionamiento de los m谩ximos l铆deres sindicales, en las rutas y en las calles neuquinas se observa una masiva participaci贸n de los trabajadores de salud y un masivo apoyo de docentes y las direcciones seccionales abiertas a la democracia de base, as铆 como el apoyo activo de diversos movimientos de desocupados combativos. Adem谩s, la mayor parte de petroleros y camioneros aparecen acerc谩ndose a los trabajadores de la salud, pese al importante desgaste f铆sico y monetario que les provoca diariamente el estar varados en las rutas. La carta de Pablo Moyano en favor de la huelga de la salud es un s铆mbolo de lo que ha crecido esta corriente de simpat铆a.

La batalla por la opini贸n p煤blica est谩 siendo ganada ampliamente por los trabajadores de la salud, llegando a expresarse en medios masivos como el centenario diario local 鈥淩铆o Negro鈥. Pero la guerra no est谩 concluida.

Los cortes de ruta que mantienen en pie hace una semana trabajadores y trabajadoras de la salud p煤blica son:

RP N掳 17 y 1 (A帽elo) Bloqueo Total

Ex RP-17 altura MILICIC 鈥 Bloqueo Total

Ex RP-17 altura bajada de las Patrias (TSB) (A帽elo) Bloqueo Total

Ruta Provincial N掳 7, altura estaci贸n SHELL (A帽elo) Bloqueo Total

Ex RP N掳 17 altura Barrio La Meseta (A帽elo) Bloqueo Total

Ex RP-17, altura arco subida de Bater铆a 3掳 Bloqueo Total

RP N掳 7 Acceso al PACs 6 Puesto autom谩tico de control Loma Campana (A帽elo) Bloqueo Total

Camino Principal en l铆mite YPF / La Calera Bloqueo Total

RN N掳 22 altura, Transito de Plaza Huincul Bloqueo Total

Acceso al CIPH, altura calle Zambrano(Plaza Huincul) Bloqueo Total

RP N掳 7, altura picada N掳 5 (S.P. del Cha帽ar) Bloqueo Total

RPN掳 7 Y Camino unidireccional USP-8 Bloqueo Total

Ex RPN掳 17 y Camino unidireccional Bloqueo Total

RN N掳 22 Acceso a la ciudad de Zapala Bloqueo Total

RN N掳 40 Acceso a la ciudad de Chos Malal Bloqueo Total

RN N掳 40 Puente sobre el R铆o Chimehu铆n Acceso a Jun铆n de Los Andes Bloqueo Total

RN N掳 237 Acceso a la ciudad de Pic煤n Leuf煤 Altura del Cristo (Tr谩nsito liviano liberado con camino alternativo indicado por la polic铆a local)

Tr谩nsito pesado habilitado 15 minutos cada 3 horas y como referencia horaria se toma 16 / 19 / 21 Horas es cuando se habilita

Paralelamente a la movilizaci贸n y los piquetes que se sostienen en varios puntos de la provincia, se desarrollaron acciones en Centenario y Plottier donde miles de personas se sumaron a caravanas y marcharon por esta pelea que ya es de todo el pueblo neuquino.

Ataque a la gesti贸n obrera de Zan贸n

El viernes 9, los obreros y obreras de la hist贸rica Zan贸n Bajo control Obrero, Fasinpat, estaban por iniciar una nueva jornada laboral, y el gobierno neuquino, a trav茅s del Ente de Energ铆a, EPEN, cort贸 la energ铆a el茅ctrica indispensable para la producci贸n en la f谩brica.

Ese mismo d铆a reunidos en asamblea, los 135 obreros y obreras decidieron cortar la ruta 7, en las puertas de la f谩brica. El corte se retom贸 el s谩bado 10 durante la ma帽ana. Las asambleas est谩n debatiendo y exigiendo al estado provincial, en mesas de negociaci贸n que se tuvieron entre los d铆as viernes y s谩bado, que d茅 una soluci贸n que permita continuar la producci贸n, restableciendo de inmediato la energ铆a el茅ctrica.

Mientras tanto, el martes 14, una delegaci贸n de obreras y obreros de Zan贸n se moviliz贸 hasta las oficinas del Ente Provincial de Energ铆a de Neuqu茅n exigiendo la restituci贸n del servicio el茅ctrico para poder producir y acordar un plan de pagos.

鈥淟as autoridades del EPEN saben que sin energ铆a no hay producci贸n, y sin producci贸n no hay forma de recaudar para pagar ninguna deuda. Por eso no creemos que esta sea una medida 鈥渞ecaudatoria鈥 sino un ataque del Gobierno a nuestra gesti贸n obrera, que ya lleva 20 a帽os. Este no es el primer ataque que recibimos del MPN, y as铆 como tuvimos que pelear estos 20 a帽os, seguiremos en la defensa de nuestros puestos de trabajo. Ni las y los obreros de Zan贸n ni la comunidad podemos permitir que en plena pandemia cierren una f谩brica y dejen a 140 familias en la calle鈥, se帽alaron los trabajadores.

Finalmente, el EPEN dio marcha atr谩s el mi茅rcoles 14, reconect贸 la luz e hizo un plan de pago que era la propuesta que hab铆an hecho los trabajadores y la desestimaron.

鈥淶an贸n bajo gesti贸n obrera vuelve a tener luz, seguimos en la lucha, seguimos en la calle y vamos a seguir produciendo no solo cer谩micos, sino solidaridad, con todas las organizaciones hermanas. Porque as铆 nacimos y as铆 bancamos esta gesti贸n obrera y as铆 va a seguir para adelante. Nada nos va a hacer cambiar este esp铆ritu solidario y militante que tiene Zan贸n bajo gesti贸n obrera鈥, afirmaron los trabajadores en un comunicado agradeciendo la solidaridad recibida.

El intento de avance contra Cer谩mica Neuqu茅n

La m谩s reciente de las tres f谩bricas ceramistas recuperadas que es parte del Sindicato Ceramista de Neuqu茅n, Cer谩mica Neuqu茅n, bajo gesti贸n obrera desde el 2014, tuvo en las pasadas semanas un rev茅s judicial.

Hace tres a帽os viene atravesando un remate. Cuando la patronal se va, dejaron concursada la f谩brica y este concurso de quiebra sigue vigente. Trabajadores que en 2014 no se quedaron en la gesti贸n obrera iniciaron, con el patrocinio legal de Brillo, de las filas del Movimiento Popular Neuquino, un juicio laboral. Este abogado traslad贸 esto a un pedido de remate de la f谩brica en 2018, para que estos obreros se cobren las indemnizaciones.

En 2019 enviaron un tasador que no pudo ingresar. En 2020 pretendieron hacerlo ingresar acompa帽ado de la fuerza p煤blica pero tampoco pudo hacerlo.

En ese momento la gesti贸n obrera logr贸 ser recibida por el gobierno y estuvieron presentes los anteriores due帽os. Se logr贸 un pre-acuerdo. Los y las trabajadoras conformaron una cooperativa y se quedaron con la planta productiva. Los terrenos ociosos quedaron para la patronal para pagar deudas y juicios laborales. Se firm贸 en el juzgado laboral un pre acuerdo y antes de cerrar el 2020, Brillo, notific贸 que no van a ser parte del acuerdo, que lo desestimaban. Los obreros solicitaron una audiencia p煤blica para avanzar en el acuerdo y tambi茅n fue desestimada.

En estas semanas, un juez laboral subrogante, Hugo Daniel Ferreyra, arm贸 el oficio de inspecci贸n con un protocolo para que el nuevo tasador ingrese a la f谩brica, en este oficio autoriza a la polic铆a UESPO, a realizar un trabajo de inteligencia para armar el operativo de c贸mo ingresar铆an a la f谩brica, y establece 鈥渙ficiar al Ministerio de Salud de la Provincia a los fines de que se prevea la presencia de ambulancias que la autoridad policial estime necesarias y se oficiar谩 tambi茅n al cuerpo de bomberos de la provincia a los fines de que se hagan presentes preventivamente en el lugar con los elementos que la autoridad policial estime necesario鈥 y agrega que 鈥渙f铆ciese a la Jefatura de Polic铆a de la Provincia a fin de que, luego del debido estudio y an谩lisis de las circunstancias particulares de este caso, y dentro del plazo de cinco d铆as se sirva de informar al tribunal cuanto efectivos del GEOP ser谩n necesarios para la realizaci贸n del operativo en condiciones de seguridad as铆 como las dem谩s medidas de prevenci贸n que ser谩n necesarias de modo de proveer a la mejor coordinaci贸n de la medida (sic)鈥.

La gesti贸n obrera ya tuvo conocimiento que dicho oficio y la polic铆a ya estar铆a haciendo las tareas de inteligencia. Con solo informar con 5 d铆as h谩biles de anticipaci贸n podr铆a suceder en cualquier momento que quisieran ingresar a tasar y as铆 avanzar en el remate de la f谩brica.

La asamblea de la f谩brica y el sindicato se encuentran en estado de alerta. Han resguardado la f谩brica, reforzaron guardias y han realizado pedidos de reuni贸n con el gobierno planteando la preocupaci贸n de que el acuerdo alcanzado no haya avanzado. Est谩n pidiendo que el gobierno los reciba y se retomen las mesas de reuniones.

Son 80 familias que viven de la f谩brica actualmente y que desde hace ya 7 a帽os vienen siendo parte de este proceso de lucha que se sum贸 a Zan贸n y Steffani.

El d铆a lunes 12 estuvieron acompa帽ando el corte de ruta de los trabajadores de la Cer谩mica Zan贸n.

Negocios de pandemia

Con el aval del gobierno, las prepagas aumentar谩n 10 % las cuotas de los afiliados. La suba se realizar谩 en dos tramos. Un 4,5 % en abril y un 5,5 % en mayo.

Los incrementos en la cuota que deber谩n pagar los afiliados, se sumar谩n al 3,5% que el Ejecutivo autoriz贸 desde marzo, que tuvo como antecedente inmediato un 10% de suba en diciembre pasado.

En la Argentina unos cuatro millones de personas se atienden en empresas de medicina privada, de los cuales solo un mill贸n lo hace como afiliados directos y el resto como 鈥渃orporativos鈥 -una parte de la cuota lo cubre el empleador y otra el trabajador.

Los empresarios de la medicina privada justifican el reclamo en los aumentos salariales. Sin embargo, las cl铆nicas y sanatorios privados recibir谩n un incremento por las prestaciones que otorga al PAMI, que ser谩 del 34% dividido en cuatro tramos (12% en enero, 9% en abril, 9% en junio y 4% en octubre); un 4,5% en abril y un 5,5% en mayo por parte de la medicina prepaga; y se estableci贸 que, bajo resoluci贸n, la Superintendencia de Servicios de Salud exigir谩 a las obras sociales que tambi茅n otorguen un 4,5% en abril y un 5,5% de aumento en mayo.

A su vez, 鈥渄esde el Gobierno garantizaron a la FAPS la continuidad del Repro Salud durante la pandemia鈥. El Estado otorg贸 un aumento en el Repro II. En febrero pas贸 de $ 9.000 a $ 18.000 mensuales por trabajador a los prestadores de salud como cl铆nicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagn贸stico, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores. Adem谩s de esto, el sector privado fue beneficiado por la eximici贸n de las contribuciones patronales a la Seguridad Social, hasta el 31 de marzo; m谩s la extensi贸n, tambi茅n por 90 d铆as, de la reducci贸n de las al铆cuotas del Impuesto sobre los cr茅ditos y d茅bitos bancarios.

En tanto los empresarios de la medicina privada acumulan ganancias, los trabajadores de la salud, p煤blica y privada, se encuentran trabajando de forma precaria, con bajos salarios. En distintos puntos del pa铆s, est谩n llevando adelante importantes medidas de lucha en reclamo de medidas sanitarias, econ贸micas y sociales para poder hacer frente a la segunda ola de contagios.

Las f谩bricas no son seguras

El aumento de contagios en la regi贸n de La Plata, Berisso y Ensenada sigue en ascenso. Se incrementan tambi茅n las denuncias por contagios en lugares de trabajo, y particularmente por la falta o incumplimiento de protocolos por parte de las empresas.

Trabajadores petroleros de la Agrupaci贸n Marr贸n denunciaron con preocupaci贸n el alto nivel de contagios de covid 19 que se viene dando en la destiler铆a de YPF en Ensenada, y que d铆as atr谩s se llev贸 la vida de dos trabajadores contratados, pertenecientes a las empresas contratistas Nexxo Argentina y Sabinur Sacifia.

芦Estamos atravesando una situaci贸n muy grave. En el 煤ltimo informe del pasado 7 de abril, el comit茅 de seguridad e higiene del sindicato relev贸 62 casos positivos de covid, a trav茅s del parte que proporciona el servicio m茅dico de YPF. Se trata del n煤mero m谩s alto de contagios registrados en la empresa durante la pandemia. Producto de esta situaci贸n, asistimos a un hecho grav铆simo que fue la muerte de dos j贸venes compa帽eros contratados, uno de ellos con factores de riesgo禄, denunciaron.

芦Encontramos que en cada sector los contagios han aumentado, como tambi茅n los contactos estrechos y la internaci贸n de compa帽eros en estado grave. Las medidas que lleva adelante la empresa son insuficientes, los protocolos no se cumplen, las tareas cotidianas, sobre todo las de mantenimiento, requieren un contacto permanente entre compa帽eros y compa帽eras. Las empresas contratistas que operan en YPF a煤n tienen trailers donde se amontonan laburantes, y es imposible guardar el distanciamiento. En algunos sectores, las y los trabajadores se organizaron, exigieron y lograron ampliar los trailers. Pero no as铆 los ba帽os qu铆micos, un foco de contagio permanente, que no son reemplazados desde hace a帽os ni por reclamo del gremio, mucho menos por una inversi贸n de YPF禄, explicaron desde la agrupaci贸n Marr贸n.

Respecto al rol que viene jugando en esta situaci贸n el sindicato petrolero de Ensenada, desde la agrupaci贸n Marr贸n sostuvieron: 芦Mientras la segunda ola golpea muy fuerte, la 煤nica preocupaci贸n que se tiene es c贸mo se mantiene la producci贸n. El sindicato ni siquiera inform贸 que hab铆a trabajadores fallecidos. Se remiten a dar aviso de los contagios por redes sociales o radio, cada dos o tres semanas. El Comit茅 de seguridad e higiene que existe no est谩 a la altura de controlar y garantizar que la empresa cumpla con todos los protocolos, y no es representativo del conjunto de la f谩brica. Como decimos los trabajadores, el comit茅 de seguridad e higiene tiene que ser organizado 芦desde la cancha禄, no desde 芦la tribuna禄.

Por otro lado, el sindicato sabe que necesitamos medidas urgentes, pero tambien alertamos que frente a los rumores de cambio de horarios, esta vez no podemos ser los laburantes la variable de ajuste tal como hicieron el a帽o pasado, generando descuentos del 40 % en nuestros salarios禄, sostuvieron.

Los trabajadores petroleros, aseguraron tambi茅n que la empresa YPF Teconolog铆a (Y-TEC), ubicada en la localidad de Berisso, produce en sus laboratorios y vende tests r谩pidos. 芦Los trabajadores de YPF deber铆amos tener acceso a esos tests, y ser hisopados cuando ingresamos a trabajar para detectar de esta forma a quienes presenten s铆ntomas, aislando r谩pidamente a los contactos estrechos, como forma de protegerlos a ellos y sus familias y evitar la propagaci贸n del virus. YPF gana millones con esos test, pero no los habilita para los trabajadores de la f谩brica y la regi贸n. Solo les importan sus ganancias.

Lo mismo vemos con el resto de los laboratorios y farmac茅uticas, que hacen de las vacunas un negocio, aprovechando la crisis para volverse m谩s ricos y dejando a millones de personas en todo el mundo sin la posibilidad de acceder a la inmunidad. Desde la agrupaci贸n Marr贸n acompa帽amos el reclamo que vienen impulsando diferentes organizaciones, y exigimos la inmediata liberaci贸n de las patentes para producir vacunas para todos禄.

El Gobierno y los medios insisten en que 芦nos cuidemos禄 y echan la culpa de los contagios a la 芦responsabilidad individual禄, pero en YPF nos contagiamos porque no se testea, cuando la misma empresa produce y vende tests; nos contagiamos porque no se cumple con el aislamiento de los compa帽eros que fueron contacto estrecho de un trabajador positivo de covid; nos contagiamos porque hay contratistas que hacen la vista gorda y s贸lo llevan un litro de lavandina por mes para desinfectar un sector, y son los mismos trabajadores quienes tienen que salir a pedir barbijos. Nos contagiamos porque aunque nos consideren esenciales para producir, nos tratan como descartables.

Se dispararon los contagios de Covid-19 en las f谩bricas metal煤rgicas matanceras. Los testimonios de los trabajadores as铆 lo confirman. En medio, las negociaciones paritarias que la c煤pula gremial acord贸 en cuotas y a la baja.

鈥淎c谩 hay por lo menos diez compa帽eros aislados en estos d铆as, ya est谩 la segunda ola a full鈥, cuenta un trabajador de una importante metal煤rgica de San Justo. 鈥淎ntes hab铆a diferentes horarios para la comida, 20 o 30 por turno para ir al comedor, lo mismo en el vestuario. Ahora eso termin贸 relajado, en el vestuario te mandan a ba帽arte todos a la misma hora y es un quilombo. Adem谩s, cuando hay alg煤n caso, a los que son contacto estrecho no se los a铆sla.

Hay un protocolo que te hacen cumplir pero sirve m谩s que nada para poner orden, hay mucha persecuci贸n鈥.

En esta f谩brica, como en muchas otras, las patronales se dedican a investigar a los trabajadores y amenazarlos con sanciones, buscando cargarles la responsabilidad por los contagios. As铆 los protocolos y medidas de seguridad en manos de la empresa no s贸lo no son eficaces, sino que adem谩s se vuelven una excusa para perseguir y controlar a los trabajadores.

Desde una autopartista de la localidad de Virrey del Pino, tambi茅n en el partido de La Matanza, otro trabajador cuenta: 鈥淓sta semana que pas贸 hubo varios contagios, se hicieron bastantes aislamientos en la f谩brica y hubo como unas diez personas que dieron positivo. Desde que empez贸 la pandemia casi la mitad de la f谩brica ya se contagi贸 de covid鈥. Estos datos contradicen las declaraciones del presidente Alberto Fern谩ndez, quien afirm贸 que las f谩bricas no son un lugar de contagio.

La UOM de Antonio Cal贸 acaba de negociar un aumento de 35% del sueldo en tres cuotas que gener贸 malestar entre los trabajadores. A pesar de las cr铆ticas de Hugo Melo, secretario general de la UOM Matanza, ambos dirigentes coinciden en que los trabajadores metal煤rgicos sean los convidados de piedra en esta discusi贸n, siendo quienes sufren la desidia y el desprecio por la vida de parte de las patronales, cobrando salarios miserables y exponi茅ndose a los contagios. Con la complicidad e inacci贸n de los delegados que dejan hacer y deshacer a las empresas a su antojo. Recordemos que en la UOM el sueldo b谩sico apenas supera $ 40.000, lejos de los $ 58.000 que necesita una familia tipo para no ser pobre, seg煤n los propios datos de INDEC.

鈥淓l que est谩 aislado o es grupo de riesgo est谩 cobrando el 70% del sueldo y hace un a帽o que les est谩n pagando esa miseria. Todo esto est谩 avalado por el sindicato, porque hubo varios reclamos a nivel nacional diciendo que tienen que cobrar el 100% del sueldo, pero no se cobra y la burocracia colabora con la empresa justificando porque supuestamente no lo pueden pagar. Hay compa帽eros endeudados, con problemas econ贸micos, que son grupos de riesgo y que piden trabajar para que no les bajen el sueldo, porque si no estar铆an en la lona. Compa帽eros con alguna enfermedad, como asma o principio de asma, que est谩n laburando. Hay una presi贸n a que el tipo tenga que ir a laburar para cobrar un sueldo. Ya en la UOM los sueldos son bajos y que encima te descuenten el 30 o 40%, gan谩s miseria鈥.

A esta desesperante situaci贸n, se suman las amenazas patronales. 鈥淨uieren hacer volver a los que son mayores de 60 y que no tienen ninguna enfermedad de base y despu茅s a los que son de riesgo pero que la empresa considera que no son tan grave. Est谩n llamando uno por uno para preguntar si recibieron la vacuna para hacerlos volver a los 15 d铆as porque necesitan gente鈥.

Los especialistas aseguran que a los 15 d铆as de aplicarse la primera dosis de la vacuna los anticuerpos reci茅n est谩n empezando a generarse en el organismo y que la eficacia protectora de una sola dosis oscila alrededor del 60%. Es decir que no hay ning煤n criterio m茅dico para una medida como esta, prima el criterio de la ganancia capitalista. Con tal de seguir amasando su fortuna no tienen ning煤n problema en exponer al contagio a trabajadores que son grupo de riesgo y a sus familias, en un momento donde el aumento exponencial de casos amenaza con llevar a un colapso sanitario.

Impulsar medidas de organizaci贸n entre trabajadores es la 煤nica respuesta posible para que los trabajadores y sus familias no sean las que paguen las consecuencias de la crisis sanitaria. Comisiones de seguridad e higiene independientes dirigidas por los trabajadores, desde donde realicen un seguimiento de los contagios de covid-19, hagan conocer los casos. Exigir a la empresa que se realicen testeos y cumplan aislamientos y las licencias cuando sean necesarias. Una comisi贸n en la que la prioridad sea la salud de los trabajadores y no la productividad de la empresa.

Desde Virrey del Pino agregan que: 鈥淗ace unos meses venimos discutiendo con la empresa porque ellos exigen m谩s producci贸n pero no nos pagan m谩s por aumentar la producci贸n. Ahora tambi茅n tomaron algunos chicos de agencia y armaron un sector nuevo鈥.

Ninguna de estas f谩bricas pararon de producir ni un solo segundo desde que comenz贸 la pandemia y hoy en d铆a exigen aumentar los ritmos de producci贸n sin contratar nuevos trabajadores o haci茅ndolo en condiciones precarias.

Metrodelegados denuncian que Metrov铆as incumple protocolos en cuanto a aislamiento de contactos estrechos y personal con s铆ntomas. 鈥淗a crecido la cantidad de contagios en las formaciones por esta situaci贸n鈥, advirtieron. Piden que se controle que s贸lo viajen esenciales.

Desde que comenz贸 la pandemia de coronavirus, nueve trabajadores del subte y el Premetro fallecieron y se registraron 431 contagios. El noveno caso fatal ocurri贸 en las 煤ltimas horas, seg煤n difundi贸 la Asociaci贸n gremial de trabajadores del Subterr谩neo y Premetro (AGTSyP). Se trataba de un conductor de la L铆nea D.

鈥淓s el noveno caso desde que empez贸 la pandemia. De los nueve, tres estaban aislados como grupo de riesgo. El resto estaban trabajando cuando enfermaron鈥, asegur贸 Francisco Ledesma, al frente de la secretaria de Salud Laboral de la AGTSYP. Aclar贸, adem谩s, que hay m谩s casos en el 谩mbito del subterr谩neo, pero se limitan a publicar a quienes estaban bajo convenio. 鈥淣os dijeron que hay un supervisor que falleci贸 por covid y un jefe el a帽o pasado, pero son datos que no llegan de primera mano. En los informes diarios publicamos personal de base, no los que son enfermos de covid que son de Metrov铆as pero fuera de convenio. Y tenemos una empresa que hace la desinfecci贸n, que no es de Metrov铆as, donde tambi茅n caen enfermos, pero no tenemos forma de chequear cu谩ntos鈥.

De los 431 contagios registrados en el subte desde que comenz贸 a circular el covid en la Argentina, 359 se recuperaron. Pero en este momento hay otros tres en terapia intensiva, con pron贸stico reservado, seg煤n indic贸 Ledesma. Y denunci贸 que 鈥渓a empresa hizo una interpretaci贸n propia del protocolo nacional鈥 y 鈥渕anda el mismo d铆a que llam谩s o al siguiente a que se hagan el test y el PCR da negativo, entonces ten茅s que ir a trabajar鈥 sin contemplar que un estudio realizado antes de tiempo puede arrojar un falso positivo. 鈥淓l a帽o pasado logramos gremialmente por la retenci贸n de tareas que lo entiendan, pero este a帽o como el Gobierno de la Ciudad decidi贸 abrir todo y la empresa sigue esa l铆nea, es m谩s fuerte la pelea con la empresa, que se resiste a acatar el protocolo鈥. El sindicalista dijo que ya se present贸 la denuncia por este tema ante los ministerios de Salud porte帽o y nacional. 鈥淗a crecido la cantidad de contagios en el subte por esta situaci贸n. Hay un cansancio y un desgaste en la base. Dicen 鈥榤e expongo al asbesto, al covid, tengo s铆ntomas o soy contacto y me mandan a laburar鈥欌, resumi贸.

鈥淎dem谩s, pedimos que como el transporte es esencial nos vacunen. Lo est谩 pidiendo todo el transporte. Hay casos puntuales de personas que se piensan que esto es una gripecita, venimos reclamando a Larreta que ponga Polic铆a de la Ciudad a controlar accesos del subte, porque viaja mucha gente y la mayor铆a no es esencial. Pedimos que dispongan cu谩nta gente puede ingresar: en el tren hay que sacar turno y demostrar que sos esencial, en el subte no hay nada de eso鈥, cuestion贸 Ledesma.

Este mi茅rcoles, en un plenario general de delegados, los metrodelegados debatieron c贸mo seguir ante el Covid pero tambi茅n ante la situaci贸n por contaminaci贸n con asbesto. D铆as atr谩s falleci贸 el segundo trabajador por contacto con ese material cancer铆geno.

El Sindicato de Conductores de Trenes, La Fraternidad, que encabeza Omar Maturano, reclam贸 que el Gobierno comience a vacunar a los trabajadores del sector y advirti贸 que el servicio ferroviario corre peligro si los trabajadores no est谩n inmunizados.

El gremio manifest贸 su preocupaci贸n por 芦los atrasos de los vacunatorios vinculados al personal de conducci贸n ferroviaria como tambi茅n a los gremios del transporte, al ser trabajadores esenciales禄.

Maturano resalt贸 el impacto que tiene la segunda ola de Covid- 19 en su actividad y afirm贸: 芦Comprendemos la voluntad pol铆tica de los funcionarios de ser prioridad el transporte, pero esto hoy no es una realidad. Solo nosotros hoy tenemos el 22% de nuestra dotaci贸n de cronogramas de servicios inactivos. Tenemos un 7% del personal contagiado; un 10% por ser personal de riesgo y un 5% por ser contactos estrechos de positivos. Y los n煤meros aumentan d铆a a d铆a禄.

芦Vemos con preocupaci贸n la saturaci贸n del sistema de atenci贸n m茅dica, pero tambi茅n alertamos que de no ser vacunados, como ocurre, est谩 en riesgo el funcionamiento del sistema ferroviario.

Esto va a suceder si volvemos a una fase de restricciones s贸lo para que viaje el personal esencial. No vamos a exponer a nuestros compa帽eros conductores a este rebrote del virus. Deben ser vacunados con prioridad como los dem谩s gremios hermanos禄, argument贸 Maturano.

Tambi茅n, record贸 que hace m谩s de dos semanas, la Confederaci贸n Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), de la cual es secretario adjunto, le volvi贸 a exigir al Gobierno un plan de emergencia para vacunar a la totalidad de los trabajadores del transporte p煤blico y privado.

芦Desde que comenz贸 la pandemia no dejamos de prestar servicios ni un solo d铆a porque somos una parte clave para que el pa铆s funcione 芦, indic贸 Maturano, destacando la tarea del personal m茅dico y de otros sectores claves.

La CATT hizo un pedido formal y p煤blico en diciembre pasado y 芦a partir de esa fecha, transcurrieron m谩s de 50 d铆as y desde el Gobierno Nacional no se recibieron m谩s se帽ales de buena voluntad, que no alcanza, para paliar la emergencia sanitaria a la que se enfrentan los trabajadores del transporte de forma sistem谩tica禄.

芦Como venimos repitiendo todos los gremios hermanos, somos protagonistas fundamentales y esenciales para traer y transportar las vacunas a lo largo y ancho de todo el pa铆s. Es tiempo que seamos prioritarios en los vacunatorios ante el golpe de la segunda ola de Covid-19 c贸mo estamos viviendo禄, agreg贸 el titular de La Fraternidad

M谩s de 200 casos y 130 aislados por Covid en Volkswagen Pacheco. Sin embargo, la empresa vali茅ndose de una resoluci贸n conjunta que firmaron los ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social, plantea que trabajadores considerados de riesgo por el coronavirus deben volver a trabajar si tienen aplicada al menos una dosis de la vacuna. Por tal motivo, tuvieron que reintegrarse 31 trabajadores.

Un a帽o atr谩s, ante la visita de Alberto Fern谩ndez, la empresa se comprometi贸 a cumplir con los protocolos de salud para que el gobierno le autorice la reapertura. Hoy est谩 en evidencia que m谩s all谩 de los compromisos, no est谩 garantizada la salud y por ende la vida misma de sus trabajadores.

Queda m谩s que clara la postura del gobierno ante la situaci贸n que atraviesa la sociedad en su conjunto. En un primer momento hablaron de priorizar la vida sobre las ganancias, ya habr谩 tiempo de recuperar la econom铆a dijo Alberto. Luego habl贸 de responsabilidad colectiva ante la urgencia y el lobby empresario, dando el visto bueno para la reapertura y que vuelvan a engrosar sus cuentas bancarias a costa de nuestra salud. Ante esta nueva ola de contagios descarga la responsabilidad sobre los j贸venes, sobre la noche, las fiestas clandestinas, etc.

Alberto Fern谩ndez nada dice sobre la situaci贸n que atraviesan miles y miles de personas a la horas de dirigirse a sus trabajos con trenes, subtes y colectivos abarrotados.

Con el salto en la situaci贸n, el gobierno y los dirigentes sindicales, en este caso del SMATA, de nuevo priorizan la producci贸n y ganancia de empresas multinacionales, como en VW Pacheco, aunque haya m谩s de 200 contagios y 130 aislados.

La industria automotriz pasa por esta situaci贸n. En Toyota tuvieron que suspender un turno por m谩s de 100 contagios en tres d铆as. No es en fiestas clandestinas donde se extiende el coronavirus. El problema es seguir d谩ndole prioridad a empresas que facturan m谩s de 1.000 millones de pesos al d铆a, mientras decenas de miles se siguen contagiando.

La Resoluci贸n Conjunta del Ministerio de Salud y Trabajo 4/2021, se emiti贸 el jueves a trav茅s del Bolet铆n Oficial y gener贸 un revuelo porque plantea la convocatoria a la presencialidad laboral de las trabajadoras y los trabajadores vacunados al menos con una dosis, entre los que se encuentran quienes tengan factores de riesgo.

Los empleadores 鈥減odr谩n convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores鈥 que hayan recibido 鈥渁l menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas鈥 contra el Covid-19, 鈥渋ndependientemente de la edad y la condici贸n de riesgo, transcurridos 14 d铆as de la inoculaci贸n鈥 y, adem谩s, quienes no hayan podido acceder a la vacuna se ver谩n obligados a justificar el por qu茅 mediante declaraci贸n jurada.

Este anuncio puso en discusi贸n la protecci贸n que se le est谩 otorgando a los empleadores por encima del bienestar de los trabajadores. Una medida que se toma en medio de un nuevo paquete de medidas de restricci贸n a la circulaci贸n para proteger a la poblaci贸n de la pandemia del coronavirus.

Luis Roa, abogado laboralista y secretario acad茅mico de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, explic贸: 鈥淢e provoca perplejidad, estamos en un contexto particular. El d铆a jueves acaban de dictar un DNU que se帽ala la necesidad de establecer medidas dr谩sticas en relaci贸n al brote epidemiol贸gico鈥.

鈥淟os reportes de los 煤ltimos d铆as arrojan m谩s de 24.000 casos y la curva de contagios va en ascenso, llev谩ndonos a cuidarnos m谩s y a evitar la circulaci贸n innecesaria. La Resoluci贸n conjunta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, fue algo que constern贸 diciendo que aquellos que tienen 1 o 2 dosis tienen que volver a trabajar. Es confusa. Seg煤n la Resoluci贸n, es probable que convoquen a todos, y cada trabajador va a tener que justificar declarando por qu茅 no pudo acceder a la vacuna鈥, profundiz贸.

La resoluci贸n llama la atenci贸n, porque esta convocatoria es independientemente de la edad y de la condici贸n de riesgo de la persona, que hasta el momento era protegida. En relaci贸n a ese punto, Roa enfatiz贸: 鈥淓sto de que se va a ordenar al rev茅s, ya hace mucho ruido. 驴Qui茅nes son los que se vacunan primero? Los grupos de riesgo. Entonces, hasta se puede ver la paradoja que est茅n convocando primero a los grupos de riesgo. Se invirti贸 la campa帽a y est谩 al rev茅s鈥.

鈥淟os pr贸ximos d铆as se dar谩n convocatorias, telegramas, llamados por tel茅fonos, whatsapp. Yo ya me imagino esto. Y hasta los que no me caen simp谩ticos, que es nuestro stock de terraplanistas, que no creen en las vacunas, que por cualquier motivo no han querido vacunarse, hay ah铆 una cr铆tica disposici贸n diciendo que tienen que actuar de modo tal de no provocar un perjuicio al empleador鈥.

鈥淓s decir, eso, como capital simb贸lico, como fraseolog铆a en una Ley laboral, esta protecci贸n, este pa帽o de cobertura hacia el empleador, no suena precisamente bien鈥, agreg贸.

Roa manifest贸, tambi茅n, la necesidad de seguir manteniendo la l铆nea que el Gobierno nacional segu铆a desde marzo del a帽o pasado, al iniciarse la pandemia. Hay muchos puntos, opin贸, que habr铆a que reforzar, como 鈥渓a resoluci贸n 207 que ya ten铆a puntos ciegos, cuestiones no resueltas, que era el caso de los adultos responsables de menores, que los dispensaba del trabajo pero no dec铆a nada entorno a sus remuneraciones. Con lo cual algunos empleadores pensaban que era una licencia gratis para ellos. Ya ten铆a puntos oscuros. Para m铆, hay que reforzar la l铆nea de protecci贸n sobre todo para los grupos que est谩n m谩s expuestos y evitar la circulaci贸n innecesaria鈥.

Sobre las posibilidades que las leyes otorgan para contrarrestar esta resoluci贸n dijo que 鈥渉ay algunos dispositivos que brinda la Ley de Contrato de Trabajo, que en este caso puede llegar a ser ostensible su posibilidad de aplicaci贸n. Se me ocurre el art铆culo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita la retenci贸n de tareas. Para que se entienda m谩s claro, una suerte de huelga de uno solo, o puede ser una retenci贸n de tareas colectivas, entonces se organiza a trav茅s de las organizaciones obreras鈥.

鈥淓l art铆culo 75 se帽ala el deber de seguridad en cabeza del empleador. Este es responsable de la seguridad en el trabajo y eso implica garantizar nuestro bienestar psicof铆sico. A partir de eso no me pueden obligar a ir a un lugar que no me est谩 garantizando ese deber de seguridad. Esto habilita la retenci贸n de tareas, sobre todo cuando se presentan situaciones graves y esto es grave鈥.

Las escuelas tampoco son lugares seguros

鈥淎nte la avalancha de casos a partir del lunes pasado en Rosario y Santa Fe, en medio de serias deficiencias estructurales en varias escuelas y 鈥渂urbujas鈥 aisladas por contagios, es imperioso analizar la situaci贸n epidemiol贸gica de la zona y cu谩les son las necesidades de toda la comunidad educativa para que la presencialidad no sea otro factor que lleve al colapso sanitario鈥, afirman desde Amsafe-Rosario.

Seg煤n el informe de la Secretar铆a de Salud provincial, el 8 de abril Rosario registr贸 548 casos positivos de Covid-19, la cifra m谩s alta de contagios en casi cinco meses. Mientras que, la ciudad de Santa Fe lleg贸 a los 111 casos.

Para dimensionar el crecimiento de contagios el 7 de marzo se registraron 125 mientras que un mes despu茅s, el 7 de abril los casos se contabilizaron por 447.

El gobierno nacional, los provinciales y la oposici贸n de derecha se unificaron para plantear que las escuelas no son 谩mbitos de contagio del Covid-19. Al parecer, al cruzar las puertas de una escuela sucede algo milagroso que no han descubierto en los laboratorios de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, etc.

Sin embargo, los docentes fallecidos en todo el pa铆s los desmienten.

Los relevamientos realizados por Amsafe y ATE Rosario demuestran que en el departamento m谩s poblado de la provincia, siete de cada diez escuelas tienen estudiantes, docentes y asistentes escolares aislados.

Relevamiento de Amsafe Rosario del 06/04/2021

El 33,7% de los 193 establecimientos relevados tienen burbujas aisladas. El 68,8% de las 193 escuelas tiene entre 1 y 3 alumnxs, docentes o asistentes aisladxs por contacto estrecho sin que se haya aislado la burbuja. Quienes presentan s铆ntomas son mayoritariamente: 41% alumnxs, 67% docentes, El 22,3% de las 193 escuelas relevadas tienen casos de Covid-19 positivo, mayoritariamente docentes (75%)

El Gobierno de Alberto Fern谩ndez y el de Perotti imponen una presencialidad 鈥渟in GPS鈥 y a como d茅 lugar en las escuelas a pesar de las condiciones epidemiol贸gicas actuales. La falta de obras en las escuelas, los limitados planes de vacunaci贸n para la poblaci贸n y la falta de insumos de higiene y bioseguridad y de medidas de testeo, rastreo y aislamiento de casos necesarias para suprimir los contagios. Frente a este panorama, las conducciones sindicales de CTERA y sus gremios de base act煤an como correa de transmisi贸n de la pol铆tica del gobierno.

Detr谩s del regreso a clases sin condiciones epidemiol贸gicas y sin condiciones edilicias, de insumos, de infraestructura y transporte y sin personal suficiente, lo que se encuentra no es el af谩n por cuidar los derechos de los ni帽os y ni帽as, sino cuidar las ganancias de las empresas. Las escuelas abiertas forman tambi茅n parte de sus necesidades, porque m谩s all谩 de la funci贸n educativa y formadora de la escuela (que hoy podr铆a tambi茅n cumplirse en gran medida en forma virtual con las condiciones de conectividad y dispositivos necesarios), es ante todo el lugar privilegiado donde las familias trabajadoras dejan a sus hijos durante la jornada laboral o gran parte de ella. Las empresas no pagan jardines maternales ni juegotecas, son las escuelas p煤blicas en su mayor铆a las que se hacen cargo de los cuidados.

Es por esto, que la pol铆tica de clases presenciales est谩 repleta de contradicciones con cuidar la evoluci贸n de la situaci贸n epidemiol贸gica. El principal ejemplo de esto se da en la prohibici贸n de reuniones de m谩s de diez personas en lugares cerrados y, sin embargo, habilitar clases para 15 personas en lugares igualmente cerrados y que implicar谩n a nivel nacional la circulaci贸n de 1,5 millones de docentes y varios millones de ni帽os, adolescentes, j贸venes y sus familias.

Entrevista a la docente y legisladora (MC) Laura Marrone

Estamos a mediados de abril y las escuelas no fueron reacondicionadas

M.H.: De acuerdo a un relevamiento de Amsafe-Rosario del pasado 6 de abril 7 de cada 10 escuelas tienen personas aisladas por Coronavirus y se ha conocido que UTE-CTERA dice que hay m谩s de 1.500 contagiados y piden la suspensi贸n de las clases presenciales en CABA. Lo que me llama la atenci贸n de esta postura, es que cuando le preguntan en El Destape radio a Paula Galigniana, secretaria de Comunicaci贸n del gremio, sobre el v铆nculo con el gobierno de Ciudad, ella dice que hace una semana present贸 a la jefatura de gobierno porte帽a un informe donde transmitieron todas las preocupaciones m谩s el relevamiento realizado escuela por escuela. 鈥淭enemos reuniones, hay poco di谩logo, no tenemos mucha respuesta. Elevamos una nota directamente al jefe de gobierno. Lo venimos planteando desde el momento en que se desviaron las m谩s de 33.000 vacunas a otro destino. Porque de esas 33.000 vacunas, que el gobierno nacional hab铆a decidido que era para vacunar docentes, el gobierno de Ciudad desvi贸 17.000 a otros fines y solo se aplicaron 13.000. Se las entregaron a obras sociales u otros grupos y ah铆 qued贸 frenada la vacunaci贸n docente. 驴Por qu茅 UTE鈥揅TERA no acompa帽a el paro que convoca ma帽ana Ademys?

L.M.: Estas atrasado de noticias. Todo se ha dado vuelta. La decisi贸n firme de Ademys de enfrentar esta total irresponsabilidad del gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad, de seguir a toda costa y a煤n hoy segu铆a el ministro Trotta afirmando que hab铆a que seguir sosteniendo la presencialidad en las escuelas, la decisi贸n firme de Ademys que tom贸 el viernes de la semana pasada de poner este mi茅rcoles en la escena pol铆tica de la Ciudad y nacional el problema de que es necesario pasar a una virtualidad temporaria hasta tanto bajen los 铆ndices epidemiol贸gicos, peg贸 en la base del gremio docente, al punto tal que todos los sindicatos que vienen dejando solo a Ademys en esta pelea, en el curso del d铆a de hoy han cambiado 180潞 su postura.

En este momento est谩 convocando al paro UTE, despu茅s de haber llamado a una actividad no presencial el d铆a 14, una cosa rar铆sima que no se entend铆a qu茅 era, para no decir paro. Despu茅s de haber dicho 鈥渜ueremos computadoras y ventanas鈥 en el momento en que est谩 planteado categ贸ricamente decir que hay que pasar a la virtualidad, en el curso de hoy UTE modific贸 su posici贸n. Tambi茅n la modific贸 CAMYP, algunas horas antes que UTE y quiz谩s por eso tom贸 cartas en el asunto, pero el debate que se arm贸 en los wasap que organizan las escuelas, donde todo el d铆a se debate, puso al rojo la irresponsabilidad de los dirigentes sindicales que no tomaban una medida para reclamar el cese de la actividad escolar.

Esto se transmiti贸 a la provincia de Buenos Aires, donde est谩 convocado un paro de 48 horas por parte de los Sutebas Multicolor, el mi茅rcoles 14 y jueves 15 con el mismo pliego reivindicativo y alguna cuesti贸n particular. Y durante el curso del d铆a se sum贸 UDOCBA que es un sindicato peronista, ortodoxo, no progre.

M.H.: Ellos ya estaban en contra de la presencialidad.

L.M.: Sac贸 una convocatoria a una medida de fuerza para ma帽ana, coincidiendo con los Sutebas Multicolor, que son los sindicatos combativos, donde la posici贸n es independiente de todos los gobiernos. Y ahora me acabo de enterar que la UDA acaba de llamar tambi茅n. Aunque el pliego es un poco ambiguo, al menos el que yo vi. Se reacomodan cuando las bases empujan. Esta tarde estuve conversando con una compa帽era con la que trabaj茅 28 a帽os en Soldati, a veces en tanto movimiento de la Legislatura y del partido me olvido de los pies en el barro que significaba estar en mi escuela y se me ca铆an las l谩grimas cuando me contaba cu谩l es la situaci贸n. Me dijo que durante todo el 2020 tuvo cuatro alumnos, ella tiene un grado especial que es el de aceleraci贸n, son los chicos que no est谩n alfabetizados a los diez a帽os, viene trabajando con la mitad de sus alumnos y le duele que hoy haya que pedir el regreso a la virtualidad porque sabe que sus alumnos no est谩n provistos de dispositivos y conectividad gratuita como se pidi贸 todo el a帽o pasado para un caso eventual como este. Pero no pueden seguir, porque no est谩n yendo los pibes, las madres llaman y avisan que por distintos motivos, vivir con personas mayores, por ejemplo, no van a llevar a los chicos a la escuela.

M.H.: Mi nieto Le贸n que va a jard铆n inicial, es la tercera vez que le suspenden las clases, son dos maestras y tres chicos.

L.M.: Es que es brutal, yo al principio llevaba un registro, ahora ya no porque es imposible, es una situaci贸n catastr贸fica y sabemos muy bien que los casos que se evidencian en docentes, auxiliares y algunos pibes, no son todos los casos, porque la mayor铆a de los pibes son asintom谩ticos. Pero como dijo el Dr. Saccone en el bloque anterior, hubo informes p煤blicos de la Asociaci贸n de Pediatr铆a, ayer justamente estuvo el Presidente de la Asociaci贸n de Pediatr铆a en la Legislatura, en la comisi贸n de Salud, el Dr. Tabacco; 茅l dijo que a mediados del a帽o pasado hicieron un informe de lo que significaba la pandemia y de las medidas preventivas que hab铆a que tomar en las escuelas para que no hubiera contagios y fuera posible la presencialidad. Este informe no se atendi贸, se deform贸 porque se hizo promoci贸n de una frase que ellos dec铆an que era que los ni帽os necesitan volver a la presencialidad. Eso ya lo sabemos. Qui茅n mejor que nosotros los docentes para saber que la interacci贸n entre pares es fundamental. Entonces lo volvieron a presentar en enero y las autoridades no escucharon. Y ahora, estamos a mediados de abril y las escuelas no fueron reacondicionadas como lo suger铆a el informe, que planteaba entre otras cosas buscar la ventilaci贸n cruzada, sumar ba帽os, etc. Entonces hoy hubo reuni贸n de la Comisi贸n de Educaci贸n de la Legislatura con tres funcionarios, por supuesto la ministra hace mucho que no aparece. Estos funcionarios hicieron un despliegue de power point con una cantidad de informaci贸n muy pormenorizada de los problemas de repitencia que hay, de la cantidad de chicos con bajas notas en las escuelas a lo largo de los 煤ltimos a帽os, un informe descontextualizado del drama que estamos viviendo. No lo pod铆a creer. Este informe terminaba diciendo que para que estos chicos puedan aprobar la escuela, es necesario que vayan a clases presenciales. Se olvid贸 de decir qu茅 pasa hoy en las escuelas, que est谩n o con pocos alumnos, o con cierres intermitentes y con un agravamiento de contagios que hoy da un 铆ndice de 922 para las escuelas de Buenos Aires. La incidencia se mide cada cien mil habitantes durante los 煤ltimos catorce d铆as, porque es el per铆odo en el que se presenta la enfermedad entonces se toma como referencia. Todos los organismos internacionales y la Asociaci贸n de pediatr铆a y los indicadores epidemiol贸gicos dicen que por m谩s de 150 no hay que ir a la escuela. Nosotros estamos en 922. No s茅 si en alg煤n lugar del mundo existe una ciudad que tenga ese riesgo epidemiol贸gico y hoy tenga los pibes en la escuela, que solo en CABA significa 1.500.000 de personas en circulaci贸n, porque hay que sumar a los alumnos, los padres que los llevan, el personal auxiliar, el de comedor, etc.

Entonces ma帽ana (14/4) hacemos un paro, lo convoc贸 Ademys pero se sumaron CAMYP y UTE. Es un paro que viene muy fuerte pero no puede ser un paro que no se escuche y no puede estar esperando el gobierno que sigamos con otro paro para dar respuesta. Lo que hoy pas贸 en la Legislatura fue una verg眉enza, que se pretendiera hablar de que el gobierno est谩 preocupado porque los chicos aprueben las materias, mientras se mueren docentes y hay casos de ni帽os internados. Ayer muri贸 un ni帽o de diez a帽os por paro card铆aco, que hab铆a tenido Covid hace 15 d铆as y sabemos que est谩n habiendo paros card铆acos posteriores a una supuesta recuperaci贸n de Covid. Esta es una enfermedad que no conocemos las secuelas que trae y evidentemente hay que tomar medidas para pasar a la virtualidad. Lamentablemente, como dijo mi compa帽era Corina de Soldati, los chicos siguen sin computadoras igual que el a帽o pasado. Eso no se va a poder resolver.

M.H.: Yo creo que tambi茅n deber铆a ser una actitud de los padres. Yo justamente lo estuve hablando con mi hija en relaci贸n al caso de mi nieto.

L.M.: El gobierno de la Ciudad sac贸 un decreto en consonancia con un decreto que sac贸 el gobierno nacional el 12 de abril que para la Ciudad tiene el n煤mero 2021 que anula la dispensa para todo el personal de riesgo mayor de 60 a帽os o con alguna enfermedad de riesgo y a las embarazadas si tuvieron una dosis de la vacuna. Esto es aberrante porque sabemos que las vacunas no son totalmente efectivas, que tienen un margen alto de efectividad pero que las personas de riesgo con una sola dosis tienen que seguir siendo cuidadas, es una criminalidad m谩s que se va a pagar con vidas.

M.H.: A eso me quer铆a referir, 驴c贸mo es que se desviaron 17.000 vacunas de las 33.000 asignadas a los docentes de CABA?

L.M.: No conoc铆a este dato, pero es muy bajo la cantidad de docentes vacunados.

M.H.: Creo que solo aplicaron 1.300.

L.M.: El problema de la falta de vacunas es tambi茅n para los auxiliares, los de comedor, los transportistas, es un problema grav铆simo que se podr铆a haber solucionado con las medidas que ya hablamos. Ma帽ana en Marcelo T. de Alvear en la sede de la OMS a las 14:00 nos dimos cita todos los integrantes del FIT Unidad y convocamos a todos los que nos acompa帽an en nuestro reclamo para la liberaci贸n de las patentes, para que el Estado fabrique vacunas y se incauten las vacunas de Gar铆n.

Paritarias

Con bombos y platillos el sindicato de la alimentaci贸n que dirige Rodolfo Daer anunciaba el 13 de abril un 9% de aumento salarial en car谩cter de reajuste del 2020. Con ese acuerdo los 煤nicos que festejan son los patrones. Para eso veamos en detalle de d贸nde sale este 41% que ellos dicen haber conseguido frente a la inflaci贸n del 36,1% del a帽o pasado.

Los peque帽os porcentajes que nos fueron dando se dieron a partir del mes de agosto (6 % agosto; 5 % en septiembre, 9% en octubre, 7 % en diciembre, 6% en enero y 3,5 % en marzo), no nos podemos olvidar que no hubo ajuste salarial en los meses de mayo, junio y julio solo una suma fija $6000 en car谩cter de ajuste, es decir, que la mayor parte del 2020 nuestro salario fue igual al del 2019. Ser铆a incorrecto comparar este aumento del 41% que va de agosto del 2020 a junio del 2021 frente a la inflaci贸n del 36% del a帽o pasado.

Sin irnos m谩s lejos en lo que va de este 2021 la inflaci贸n en enero fue del 4%, 3,6% en febrero y 4,8 en marzo. Y Si volvemos al 2019 vemos que el aumento anual que recibimos fue del 30% que finalizamos de cobrar reci茅n en abril del 2020 frente a una inflaci贸n que cerr贸 en un 53, 8%, o sea, que estos 煤ltimos a帽os nuestras paritarias estuvieron por debajo de la inflaci贸n en los hechos y en los bolsillos de los trabajadores.

Es una p茅rdida silenciosa que se intenta ocultar pero que si hil谩s fino encontr谩s la trampa, a eso hay que sumarle que muchos trabajadores con antig眉edad y categor铆as m谩s altas pasamos a formar parte de aquellos que nos descuentan Impuesto a las ganancias porque durante el 2020 no hubo actualizaci贸n del m铆nimo no imponible.

Lo que podemos asegurar en base a los datos es que los trabajadores alimenticios, al igual que la mayor铆a de los trabajadores del pa铆s, disminuyeron significativamente su poder de compra y, por lo tanto, tambi茅n su nivel de vida. No podemos escapar de la realidad nacional donde el mismo Indec public贸 que el 40% de la poblaci贸n se encuentra hoy por debajo de la l铆nea de pobreza y el 10% de este 40% est谩 por debajo de la l铆nea de indigencia.

Si tomamos como referencia hoy el salario b谩sico de la alimentaci贸n (la categor铆a m谩s baja) que es de $ 53.790 en neto ($ 42.494 en mano) no logra superar lo que el Indec define como l铆nea de pobreza que ronda en unos $50.854. Ni hablar que este salario est谩 muy lejos de la canasta de consumos m铆nimos (familia de 4 integrantes) que public贸 su Junta interna del Indec que est谩 valuada en $88.800.

El viernes 9 se realiz贸 el primer congreso de delegades de Cicop, gremio que nuclea a las y los profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. M谩s de 120 delegados y delegadas de distintos hospitales y centros de salud manifestaron su descontento con la propuesta paritaria del gobierno.

La oferta paritaria plantea un 36,3% de aumento, de forma escalonada en tres tramos (Marzo, Julio y Septiembre). Mientras la paritaria deber铆a haber sido en enero, pese a la demora de tres meses, no se plantea retroactivo. Este porcentaje, s贸lo contenta a la ya ut贸pica estimaci贸n del 29% de inflaci贸n de Guzm谩n, cuando en los hechos ya nadie la estima por debajo del 50%. De hecho en los 3 primeros meses del a帽o ya se ha acumulado casi un 12% (11,9) de inflaci贸n.

Al momento de la votaci贸n, trasladando los mandatos y consultas en cada seccional, el 74% acept贸 en disconformidad la propuesta paritaria.

Los distintos sindicatos petroleros de todo el pa铆s resolvieron ir al paro por 24 horas desde el mi茅rcoles 14 a las 20:00 ante la falta de acuerdo en la discusi贸n paritaria con las empresas. En Neuqu茅n el paro se da en el contexto de los cortes de ruta de salud en Vaca Muerta.

Los sindicatos exigen una recomposici贸n salarial del 30 %, luego de haber visto perder el poder adquisitivo de sus salarios durante la pandemia.

芦Esta es la quinta vez que venimos a una reuni贸n con las empresas y ya nos parece una falta de respeto esta dilaci贸n. Es as铆 que en conjunto, todos los sindicatos del pa铆s, tanto de base como jer谩rquicos, hemos decidido iniciar una medida de fuerza a partir de esta noche y por 24 horas禄, se帽al贸 a la radio de Neuqu茅n LU5 el secretario administrativo del Sindicato del Petr贸leo y Gas Privado de R铆o Negro, Neuqu茅n y La Pampa, Marcelo Rucci.

Paro docente de 48 horas en universidades nacionales este jueves 15 y viernes 16 de abril en reclamo de una urgente recomposici贸n salarial ante la p茅rdida acumulada frente a la inflaci贸n. La medida, que impulsa Conadu Hist贸rica, consistir谩 en la suspensi贸n total de actividades docentes, tanto presenciales como virtuales.

Al igual que con el cese de actividades realizado el 6 y 7 de este mes, la Conadu Hist贸rica reiterar谩 su pedido de una inmediata convocatoria a la Mesa Nacional de Negociaci贸n Salarial, sin exclusiones, adem谩s de un incremento que compense lo perdido por inflaci贸n y supere las proyecciones para el presente per铆odo.

Exigen adem谩s que se incorpore una retribuci贸n mensual en compensaci贸n por los gastos derivados de la virtualidad, que hasta la fecha son costeados por cada docente en casi todas las Universidades desde el inicio de la pandemia.

A su vez, la Conadu Hist贸rica ratifica su un谩nime rechazo al ofrecimiento del gobierno nacional, consistente en 8 cuotas extendidas entre abril de 2021 hasta febrero del 2022 (a cobrar en marzo), sin cl谩usula gatillo, y totalizando un falso 33% a esa fecha; en tanto que la inflaci贸n proyectada superar谩 el 48%. Esto significa sumar una nueva p茅rdida salarial a la existente a la fecha, que supera el 20%.

Entrevista a Luis Ticornia, Secretario General de Conadu (H)

La oferta salarial para los docentes universitarios es una burla

M.H.: Un paro de 48 horas, martes y mi茅rcoles, para exigir paritarias y recomposici贸n salarial 驴qu茅 nos pod茅s comentar al respecto?

L.T.: El motivo de ese paro del 6 y 7 de abril es el muy grave atraso salarial que tenemos la docencia universitaria, somos 150.000 docentes que dependemos del ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, de las 57 universidades nacionales, estamos a marzo, con respecto al mismo mes del a帽o pasado, con una p茅rdida salarial de m谩s del 20%. La paritaria venci贸 en febrero. Hasta ayer (7/4) no hab铆a ninguna reuni贸n ni propuesta salarial. Eso motiv贸 el paro. Y fue muy importante, tuvo mucha adhesi贸n porque hay un enojo muy grande, la p茅rdida de m谩s del 20% es de las m谩s altas de cualquier escala salarial, incluso dentro del Estado, somos los m谩s castigados.

Denunciamos a su vez ayer una pr谩ctica desleal, una maniobra, una groser铆a de parte del ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n. El primer d铆a de paro convocan a reuni贸n paritaria, hasta ah铆 no hab铆a ninguna novedad, ese mismo d铆a convocan a reuni贸n para el d铆a siguiente, segundo d铆a del paro nuestro. Y dicen que como nosotros estamos de paro no podemos participar. Eso no se hace.

M.H.: Esta situaci贸n fue denunciada en FM La Boca por Mat铆as Eskenazi que es docente en la Universidad de Quilmes y en la de Concepci贸n del Uruguay, que los hab铆an marginado por el motivo del paro, de la negociaci贸n salarial de la paritaria con la gravedad que eso significa como antecedente.

L.T.: Exactamente. Es ilegal, es violar un derecho constitucional que es el derecho a huelga, es flagrante en el sentido de que toman la decisi贸n de poner la reuni贸n paritaria el mismo d铆a en el que ya estaba establecido el paro. De caso contrario, y en pos de generar un di谩logo podr铆a haberse pensado en modificar el paro, aunque es un tema porque todos tenemos derecho a hacer paro cuando queramos. Est谩 claro que lo hicieron ese d铆a para tener la excusa y dejarnos afuera. Es una actitud autoritaria de amedrentamiento, porque desde el punto de vista formal no tiene validez.

Nosotros el lunes vamos a hacer una presentaci贸n en la justicia. No puede ser esto. Es m谩s, en cualquier r茅gimen salarial est谩 la conciliaci贸n obligatoria, que incluso en muchos conflictos ni siquiera se acata, pero se puede acatar y el mismo ministerio negociar. Pero no, el propio ministerio pone a prop贸sito la reuni贸n en el d铆a para poner eso de excusa y no convocarnos. Vamos a hacer la presentaci贸n, estamos haciendo la denuncia p煤blica, no hay fecha de pr贸xima paritaria. El ministerio hizo una propuesta en esa reuni贸n, lamentablemente los otros gremios se presentaron y se prestaron a esto. La oferta es una burla, estamos con una p茅rdida del 20% y proponen 8 cuotas de un 5% donde la primera es en abril. Es una verg眉enza, para terminar en febrero de 2022. El mismo ministerio de Educaci贸n acord贸 con la Ctera, la UBA y los otros gremios en la llamada Paritaria Nacional Docente del nivel primario y secundario 34,5% en tres cuotas, una en marzo, otra en julio y otra en septiembre con cl谩usula de revisi贸n en septiembre.

Uno dir铆a, l贸gico, las elecciones son en octubre, la inflaci贸n no se sabe en qu茅 va a terminar, se acuerda y en septiembre se revisa. Muchos afiliados pensaban que cuando nos llamaran nos iban a ofrecer esto como piso de discusi贸n, porque el a帽o pasado nosotros terminamos peor que los docentes de primario y secundario, tuvimos malas paritarias. Pero no, eso no es as铆, como primicia le cuento porque hace diez minutos acaba de resolver el plenario nacional de nuestra Federaci贸n un nuevo paro para jueves y viernes de la semana que viene, 15 y 16 porque la propuesta es claramente insatisfactoria, en repudio a la exclusi贸n del d铆a de ayer y en reclamo de que se reconstruya la paritaria y se revea la situaci贸n.

M.H.: 驴Cu谩l es la situaci贸n del CBC?

L.T.: Hay una denuncia que est谩 realizando la AGD que estamos apoyando, hoy hicimos una acci贸n porque se da el despido o no nombramiento de una c谩tedra de Econom铆a del CBC que en la UBA se la llama por el nombre del profesor, en este caso la C谩tedra Marchini donde incluso uno de los docentes es miembro de la Comisi贸n Directiva de AGD. Estamos denunciando eso y reclamando al Rectorado que dicte el nombramiento de todas las c谩tedras. Tambi茅n hay conflicto en el Nacional Buenos Aires y en el Carlos Pellegrini.

M.H.: Te quer铆a preguntar por eso, porque he le铆do informaci贸n afirmando que es muy bajo el nivel de acatamiento al paro.

L.T.: Para saber el nivel de acatamiento tendr铆an que tener acceso a las pantallas de internet de los docentes, porque las universidades est谩n cerradas. Yo podr铆a decir que vayan y filmen las aulas, que est谩n cerradas. Usted me podr铆a decir que bueno, las clases se dan por internet. Clar铆n no tiene ning煤n elemento para decir eso. Nosotros s铆 tenemos elementos porque las c谩tedras nos informan, tenemos contacto virtual con cada uno de los afiliados y a su vez, como somos docentes y s铆 tenemos acceso a las plataformas virtuales, podemos ver cu谩les c谩tedras pusieron un cartel para avisar a los alumnos que no va a haber clases porque se adhieren al paro y ah铆 decimos con fundamento, que el paro fue importante. Ahora, est谩 claro que en este tema de la virtualidad es m谩s dif铆cil hacer el relevamiento del paro.

M.H.: 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

L.T.: En el Colegio Nacional Buenos Aires y en el Pellegrini tenemos problemas, son colegios que dependen de la Universidad, los llamados colegios pre universitarios; en Bah铆a Blanca y Tucum谩n los docentes est谩n de paro rechazando la presencialidad porque no se han garantizado las m铆nimas condiciones sanitarias. Adem谩s es muy complicado en algunos casos, por ejemplo, el Nacional Buenos Aires, porque son edificios muy viejos entonces el problema de la ventilaci贸n es muy serio. Y la asociaci贸n gremial asociada a la nuestra informa que no est谩n dadas las condiciones, no se puede garantizar la ventilaci贸n, ni los turnos. En esa condici贸n de negligencia y dejadez por parte de las autoridades toman la decisi贸n que hasta que no se resuelvan estas cuestiones las clases seguir谩n siendo virtuales. Eso queremos decirlo desde la Federaci贸n, hoy se resolvi贸 en el plenario apoyar los reclamos que se est谩n haciendo en la Universidad de Tucum谩n, la de Buenos Aires y la de Bah铆a Blanca.

M谩s reclamos sindicales

La Comisi贸n Interna de Mondelez de la planta de Victoria, en el partido bonaerense de San Fernando, anunci贸 el bloqueo de los portones de la planta ante la reducci贸n de salarios que defini贸 la patronal. 芦Los trabajadores vienen sufriendo la falta de empat铆a y hostigamiento desde comienzos de la pandemia: el traslado encubierto a trav茅s de suspensiones, techos paritarios, bonos de fin de a帽o y persecuci贸n sindical a los delegados. En esta ocasi贸n Mondelez le quit贸 el 10%, el 30% y hasta el 50% del salario a los trabajadores. Existe una intencionalidad repetida ante la mala liquidaci贸n, mostrando su insensibilidad en un contexto del pa铆s donde se necesitan restringir las medidas sanitarias debido a la segunda ola del Covid- 19禄, denuncian los trabajadores en lucha, que llaman a 芦la solidaridad de las organizaciones sindicales, sociales y de la comunidad para parar las pol铆ticas de ajuste del monopolio norteamericano禄, un gigante alimenticio que en el pa铆s produce alimentos muy conocidos como Mantecol, Beldent, Halls, Bazooka, Lenguetazo, Chocolate Milka y Caramelos Media Hora, entre otros. Su due帽o, Warren Buffet, es uno de los cinco hombres m谩s ricos del mundo.

Trabajadores ferroviarios tercerizados denuncian su situaci贸n de precarizaci贸n laboral. Explican que se encuentran encuadrados bajo un convenio ajeno al de la Uni贸n Ferroviaria, percibiendo salarios distintos a los enmarcados en su actividad.

En di谩logo con ANRed, Yamil trabajador ferroviario explic贸: 芦en la asamblea acordamos algunas medidas y ahora estamos proyectando marchar con una columna de trabajadores tercerizados en contra de la precarizaci贸n laboral para el 17 de abril, estamos acordando c贸mo organizarla. Mientras tanto, acompa帽amos a los compa帽eros que sufrieron descuentos exorbitantes en sus sueldos, descuentos que rondan entre los 6.000 y 3.000 pesos, es decir, descontaron m谩s de lo que vale un d铆a de trabajo, supuestamente por movilizarse 3 horas en el hall, cuando ficharon y se presentaron a sus puestos de trabajo. Estamos planeando una medida de fuerza, siempre tratando de no perjudicar a los usuarios禄.

Y agreg贸: 芦no hemos recibido respuestas de la gerencia. Hemos enviado los respectivos comunicados para ver si se abr铆a alguna mesa de negociaci贸n, no ha sucedido. Lo que pedimos nosotros es el pase a planta permanente. Los puestos de trabajo ya los estamos ocupando, no es que tiene que abrir puestos nuevos, sino pedimos que los formalicen, que nuestros sueldos vayan directamente a nuestras cajas de ahorro y no a una empresa tercerizada que genera descuentos y nos reduce un 50% de nuestro sueldo. Deber铆amos percibir alrededor de 60.000 pesos y recibimos 30.000 o 40.000 pesos, seg煤n la cantidad de horas que haga el compa帽ero. Trenes Argentinos, empresa estatal, deposita el sueldo correspondiente por cada uno de nosotros, pero al llegar a MCM Security, ah铆 comienzan los descuentos y terminamos percibiendo mucho menos que lo que nos deposit贸 la empresa禄.

Los trabajadores tercerizados intentar谩n lograr una Mesa de di谩logo con las autoridades competentes para exigir que correspondan a sus reclamos.

Un centenar y medio de trabajadores participaron de una asamblea nacional convocada por la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren). All铆 decidieron dar comienzo a un plan de lucha que comienza el mi茅rcoles 14 con un cese de tareas de dos horas que se sostendr谩 con asambleas en los medios gr谩ficos, de televisi贸n y radios de todo el pa铆s. El motivo principal es el salario.

Durante 2020 el aumento salarial acumulado en dos negociaciones semestrales lleg贸 a alrededor de un 30% quedando m谩s de seis puntos por detr谩s de la inflaci贸n anual y sumando un 4,5% a la ca铆da del salario real.

Ante el reclamo de una recomposici贸n hacia atr谩s y un incremento que garantice superar la inflaci贸n pautada para el 2021 la parte empresaria ofreci贸 apenas un 13% para el primer semestre del a帽o paritario que, por el contrario, profundizar铆a la p茅rdida del poder adquisitivo incluso si se cumpliera con el dudoso pron贸stico del 29% que establece el Presupuesto Nacional.

El reclamo que los unifica pasa por garantizar un salario por encima de la l铆nea de pobreza hoy fijada en casi $60.000. Se trata de unos $15.000 m谩s de lo que establecen, hoy, los convenios para la categor铆a testigo de redactor.

En la asamblea tambi茅n se pusieron de relieve otros reclamos como el pago del plus por zona desfavorable a trabajadores de la Patagonia norte tal como rige en otras actividades en virtud del costo de vida que existe en esas provincias. Tambi茅n estuvieron presentes los reclamos frente a la pandemia como es el pedido de vacunas, el cumplimiento de los protocolos, el pago del transporte por parte de las patronales, el derecho de los trabajadores a rechazar notas que los expongan al contagio y el cumplimiento de la Ley 27.555 de teletrabajo.

Por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, el SiPreBA, que participar谩 de la medida general, sostiene el reclamo de reconocimiento de su representaci贸n y el desconocimiento de lo dispuesto por la 煤ltima paritaria sectorial firmada por la Utpba que, adem谩s de implicar un fuerte retroceso salarial, violent贸 el per铆odo paritario vigente desde 2012 cuando se recuperaron las negociaciones colectivas a partir de la acci贸n de los delegados de base de los medios que result贸 en la fundaci贸n del propio SiPreBA.

Se profundiza el conflicto gremial en la F谩brica Militar R铆o Tercero a partir de la falta de respuestas a las demandas laborales y reclamos de reincorporaci贸n de los operarios despedidos durante el macrismo. En ese contexto, la Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE-CTA) ha dispuesto Paro y Movilizaci贸n al Nudo Interf谩bricas el lunes 12 de abril. La concentraci贸n se produjo a las 8:00 en la Porter铆a N潞 2.

La medida se resolvi贸 en la asamblea llevada a cabo la semana pasada y se fundamenta en el reclamo por la reapertura de la mesa de negociaci贸n para el Convenio Colectivo propio, la reincorporaci贸n de los despedidos de la Era Macri y resoluci贸n de la reapertura de la paritaria porque los salarios quedaron muy por debajo de la inflaci贸n.

Tambi茅n se reclama un plan productivo con inversiones reales, ya que los compa帽eros y compa帽eras consideran que los anuncios de los funcionarios no se condicen con la realidad que impera dentro de la f谩brica: Las plantas qu铆micas est谩n totalmente paradas al no contar con insumos ni mantenimiento adecuado, por la falta de compa帽eros y compa帽eras que fueron despedidos y nunca se reemplazaron.

La movilizaci贸n al nudo de f谩bricas, confluye en la intersecci贸n de las tres f谩bricas: Petroqu铆mica, Atanor y F谩brica Militar.

En declaraciones formuladas a la prensa recientemente, el Secretario General de ATE y la CTA Aut贸noma R铆o Tercero, Dami谩n Albornoz, se帽al贸 que 鈥渓as jornadas de lucha la planteamos hace mucho tiempo atr谩s. Nosotros desde que asumieron la gesti贸n las nuevas autoridades de Fabricaciones Militares a cargo de Iv谩n Durig贸n por marzo de 2020, ya le hab铆amos acercado una serie de reclamos que pretend铆amos empezar a resolver鈥.

El dirigente estatal dijo que 鈥渓o que buscamos es fundamentalmente profundizar un proceso de reincorporaci贸n sistem谩tica de personal para poner en valor los sectores que se encargan de la producci贸n y del 谩rea de servicio y mantenimiento, porque el Macrismo no solo nos desped铆a, tambi茅n hac铆a que los sectores que estaban abiertos no pod铆an seguir funcionando鈥.

鈥淗emos perdido en los 煤ltimos seis a帽os el 100 % del poder adquisitivo de nuestro salario, porque todas las paritarias de la Administraci贸n P煤blica a nivel nacional se cerraron por debajo de la inflaci贸n, por lo cual el impacto que tuvo en nuestro salario es terrible鈥, redonde贸 Albornoz.

Fuentes: Agencia de Noticias CTA Aut贸noma de C贸rdoba, Tiempo Argentino, Anred, Red Eco Alternativo, APU, Clar铆n, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, radiografica.org.ar, FM La Boca (90.1)