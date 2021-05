–

De parte de ANRed May 10, 2021 41 puntos de vista

Un repaso sobre los principales conflictos sindicales en medio del ajuste y la inflaci贸n. Las respuestas de los y las trabajadoras organizadas frente a la crisis. An谩lisis del empleo durante la pandemia. Por Mario Hernanez

El pasado 4 de mayo, en una conferencia de prensa en el Obelisco, organizaciones sociales opositoras denunciaron al Gobierno Nacional por recortar 50.000 programas de empleo comprometiendo a miles de familias desocupadas a las que les niega un ingreso elemental. 鈥淟o que nos llevar谩 a retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva. Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas, 隆no dejamos la calle y el derecho a reclamar!鈥, afirmaron.



Mart铆n Guzm谩n viene bajando el d茅ficit fiscal, condici贸n que exige el FMI para reestructurar la deuda argentina, a un ritmo mayor al esperado. Los avales del FMI pueden contemplar excepciones en metas inflacionarias o cambiarias, pero lo que nunca ha resignado es tener un compromiso firmado para bajar el d茅ficit fiscal o lograr super谩vit. Y, adem谩s, ahora pide que sea aprobado por el Congreso.

Ingresar铆an en agosto U$S 4.354 millones a las reservas provenientes del giro que har谩 el FMI a todos los pa铆ses del mundo por la pandemia. Guzm谩n planea pagar la deuda.

El Instituto Argentino de An谩lisis Fiscal (IARAF) calcula que Guzm谩n tendr铆a unos U$S 7.000 millones extra si sigue bajando el d茅ficit fiscal al ritmo que lo viene haciendo y mantiene el Presupuesto.

Y Miguel Pesce contrajo la base monetaria en lo que va del a帽o. La emisi贸n, los pesos de la base monetaria, se contrajo unos $ 100.000 millones. Sumando todo esto, hay al menos unos U$S 10.000 millones en juego.

Siguiendo al IARAF, en los primeros tres meses del a帽o, los ingresos fiscales aumentaron un 10,5% descontando el impacto de la inflaci贸n. Paralelamente, el gasto cay贸 el 5%, engrosando la caja de Guzm谩n en 70% m谩s.

Seg煤n un reporte de la consultora Quantum del ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, Guzm谩n tiene en caja unos $ 26.600 millones m谩s que a principios de a帽o.

El rojo fiscal podr铆a terminar en 2,4% del PBI, en lugar del 4,2% presupuestado, si el ministro siguiera el Presupuesto al pie de la letra. Son casi unos U$S 7.000 millones.

El ministro cuenta con ese colch贸n porque hizo el Presupuesto con una soja a U$S 350 y ahora tendr铆a m谩s recaudaci贸n porque las retenciones aportar铆an U$S 2.500 millones m谩s por los mejores precios.

Adem谩s, previ贸 una inflaci贸n de 29% y ser谩 mayor con lo cual el gasto se ir谩 licuando. Y tambi茅n los salarios y dem谩s ingresos de los trabajadores, sectores populares y jubilados. Un ajuste hecho y derecho.

Tambi茅n cuenta con el ingreso del Impuesto a la riqueza ($ 103.000 millones en abril). Y parti贸 que cerraba 2020 con un d茅ficit de 8,3% del PBI y el rojo fue de 6,5%.

Finalmente, los pagos de la deuda se llevaron los d贸lares del super谩vit comercial: U$S 340 millones salieron por el pago de los intereses al FMI. Otros U$S 184 millones insumieron los intereses del resto de los organismos financieros internacionales como el BID y el Banco Mundial.

No obstante, cuanto m谩s pagamos, m谩s debemos. Entre nuevos desembolsos y pagos de vencimientos qued贸 un saldo negativo de U$S 371 millones con los organismos financieros internacionales.

Jorge Neyro, economista de la Consultora ACM explica que 鈥渓a gran entrada de d贸lares comerciales en el primer trimestre (U$S 4.493 millones) no se tradujo en un aumento s贸lido de las reservas por distintos pagos al exterior鈥.

Seg煤n el economista, 鈥渋nfluyeron las salidas de divisas por la deuda p煤blica y privada y servicios al exterior. Tambi茅n continu贸 el pago de deudas privadas (U$S 1.439 millones) y cancelaciones netas de pr茅stamos con organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID鈥.

Anuncios del Presidente

Alberto Fern谩ndez anunci贸 modificaciones en el programa social Tarjeta Alimentar. El monto de esta tarjeta, que es para comprar alimentos, era de $ 6.000 para una familia con un hijo de hasta seis a帽os de edad y para quienes perciben la asignaci贸n por embarazo, y de $ 9.000 para las que tienen dos o m谩s hijos.

A partir del anuncio de este viernes, la Tarjeta Alimentar la podr谩n percibir las familias con hijos de hasta 14 a帽os inclusive. El monto ser谩 de $ 6.000 para quienes tienen un hijo, y aumentar谩 a $ 12.000 para quienes tengan dos o m谩s hijos, y se extender谩 el beneficio de $ 12.000 mensuales para las madres que tengan siete o m谩s hijos que perciban una Pensi贸n No Contributiva.

A partir de este anuncio, la Tarjeta Alimentar alcanzar谩 a 1,9 millones de familias (aproximadamente 3,7 millones de chicos y chicas), pero es claramente insuficiente cuando la pobreza afecta a m谩s de 20 millones. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Cat贸lica Argentina (UCA) public贸 este jueves que la pobreza por ingresos pas贸 de 40,8 % en 2019 a 44,2 % en 2020. Es decir, que hay 20,3 millones de pobres, seg煤n la proyecci贸n al total de la poblaci贸n del pa铆s.

No hubo anuncios sobre un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, el bono de $ 15.000 por 煤nica vez solo lo cobran un mill贸n de personas, cuando el a帽o pasado el IFE lo cobraron unos 9 millones.

Seg煤n Fern谩ndez los acreedores de la deuda deber谩n esperar, pero esta semana realiz贸 un nuevo pago al FMI por U$S 298 millones. Una suma que equivale al doble de lo que el Gobierno destin贸 para el 鈥渂ono鈥 de 15.000 pesos para titulares de Asignaciones por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares de monotributistas A y B en el AMBA este a帽o frente a las nuevas restricciones por la segunda ola de la pandemia.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, calcula que las partidas aprobadas este a帽o para 鈥済asto Covid鈥 ascienden a unos $ 164.591 millones, menos de la quinta parte que lo destinado en 2020. Con las medidas anunciadas (Repro II, bono de 5.000 pesos a los trabajadores de la Salud, bono de 15.000 para los beneficiarios de la AUH y monotributistas) previo a las que se anunciaron este viernes, la ejecuci贸n ya estar铆a llegando al 56% del total.

El l铆der del Movimiento Evita, Emilio P茅rsico, quien adem谩s es secretario de Econom铆a social del ministerio de Desarrollo, cuestion贸 la pol铆tica social del gobierno.

鈥淓l gasto en ayuda directa, la Tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusi贸n social, la 煤nica inclusi贸n es el trabajo. No resuelve el problema de la inflaci贸n, porque se la come la inflaci贸n. La tarjeta es pan para hoy y hambre para ma帽ana鈥, sentenci贸 P茅rsico en una grabaci贸n.

Y agreg贸: 鈥淓l Estado como 煤ltimo empleador tiene que garantizar trabajo. La otra tarea tiene que ver con que hay cuatro millones de trabajadores de la Econom铆a popular que casi no reciben ninguna ayuda del Estado鈥, se帽al贸.

El descontento de las organizaciones sociales se manifest贸 tambi茅n en la movilizaci贸n convocada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para reclamar el tratamiento de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo que duerme el sue帽o de los justos en la C谩mara de Diputados desde setiembre. Barrios de Pie, que dirige el subsecretario de P茅rsico en Desarrollo Social, Daniel Men茅ndez, advirti贸 que si los alimentos no llegan a los comedores populares, se ver谩n obligados a reclamar a los supermercados. En el mismo sentido se pronunci贸 el MTE de Juan Grabois y el FPDS.

La semana pasada, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hab铆a salido al cruce de Andr茅s Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense y referente de La C谩mpora, quien hab铆a considerado 鈥渋ndispensable que contin煤e una pol铆tica como es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)鈥.

Arroyo asegur贸 que 鈥渢uvo que ver con un momento, de abril, mayo y junio del a帽o pasado, en que se cerr贸 toda la actividad y la pobreza fue del 47%, y no es este el momento de esa situaci贸n鈥.

Guzm谩n no previ贸 en el ejercicio del Presupuesto 2021 el pago de un nuevo IFE. Por su parte, Alberto Fern谩ndez hab铆a declarado en abril que 鈥渘o tengo previsto que vuelva por ahora el IFE porque la econom铆a est谩 funcionando鈥.

Edenor y Edesur festejan: ganaron USD 514 millones y un 9 % de aumento

El Gobierno decidi贸 un incremento del 9 % a las tarifas de energ铆a el茅ctrica hogare帽a (Guzm谩n pretend铆a 15%).

La decisi贸n trascendi贸 despu茅s de una reuni贸n entre el presidente Alberto Fern谩ndez, el ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Tras esa reuni贸n se pidi贸 la renuncia a Federico Basualdo, el subsecretario de Energ铆a El茅ctrica, en medio de una interna dentro de la coalici贸n de gobierno por el nivel de aumento de las tarifas.

A las pocas horas de que se conoci贸 la posible renuncia del funcionario, sectores del kirchnerismo informaron que Basualdo sigue en su cargo y desmiente que el Gobierno le haya solicitado la renuncia. El funcionario no hizo declaraciones.

Entre 2015 y 2019 la tarifa a los usuarios residenciales de Edenor aument贸 3.222 % (731 % en t茅rminos reales) y a los de Edesur 3.178 % (720 % en t茅rminos reales) seg煤n la Auditor铆a de la Revisi贸n Tarifaria Integral (RTI) de Edenor y Edesur realizada por el ENRE.

El documento detalla que la pol铆tica combinada de subas tarifarias, reducci贸n de subsidios y dolarizaci贸n de la generaci贸n implic贸 que trabajadores, trabajadores pasivos, comercios e industrias necesiten destinar cada vez una porci贸n mayor de sus ingresos al pago de las facturas de energ铆a el茅ctrica.

Mientras los tarifazos impactaron en los ingresos de la poblaci贸n, las empresas amasaron ganancias millonarias. Seg煤n el ranking de los 1.000 grupos empresarios que m谩s venden elaborado por la revista Mercado, Edenor ocup贸 el puesto 27 en 2019 con ventas por $ 89.944 millones, y Edesur tuvo el puesto 41 con ventas por $ 64.855 millones. En el ranking tambi茅n se encuentran otras empresas que pertenecen al rubro de generaci贸n, transporte y distribuci贸n de energ铆a el茅ctrica como Pampa Energ铆a, Enel Argentina, entre otras.

En 2019 Edenor gan贸 $ 12.134 millones y Edesur $ 12.681 millones. Si se suman las ganancias de estas dos empresas, y se considera un tipo de cambio promedio de ese a帽o ($ 48,3) se podr铆a decir que Edenor y Edesur ganaron por d铆a 1,4 millones de d贸lares en 2019.

Los tarifazos no fueron el 煤nico beneficio que recibieron estas empresas. Seg煤n la auditor铆a del ENRE, en mayo de 2019 la secretar铆a de Gobierno de Energ铆a firm贸 un acuerdo con ambas empresas para 鈥渟anear鈥 las deudas acumuladas de las concesionarias con el Estado (compra de energ铆a, mutuos diversos y sanciones).

El acuerdo implic贸 鈥渆l reconocimiento por parte del Estado Nacional de todas las obligaciones demandadas por las concesionarias y la eximici贸n de gran parte de sus deudas contra铆das con organismos oficiales鈥, explica el documento del ente regulador y agreg贸 que 鈥渆l Estado Nacional no s贸lo condon贸 deudas a las distribuidoras sino tambi茅n cancel贸 deudas que no le eran propias como la compra de energ铆a y parte de los contratos de pr茅stamo (Mutuos) firmados con CAMMESA鈥. Esta medida represent贸 ganancias extraordinarias para Edenor ($ 17.095 millones) y Edesur ($ 15.641 millones).

A pesar de las ganancias de las empresas, la auditor铆a se帽ala que 鈥渓as distribuidoras no mejoraron sustancialmente la calidad del servicio鈥 y agrega que 鈥渓ejos de intensificar las inversiones para igualar la calidad del servicio entre los usuarios de la misma 谩rea de concesi贸n, se legitimaron las asimetr铆as y desigualdades existentes en el servicio鈥.

El presidente Alberto Fern谩ndez anunci贸 en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Parlamento que enviar铆a al Congreso un Proyecto de Ley para declarar la emergencia en los servicios p煤blicos y regulados, con el fin de 芦desdolarizar禄 las tarifas. Si bien a煤n no se conoce la propuesta, el Gobierno decidi贸 un nuevo aumento de tarifas. No se plantea retrotraer los tarifazos durante el macrismo como el proyecto que impuls贸 el peronismo cuando estaba en la oposici贸n. La disputa actual es cu谩nto van a aumentar las tarifas, pero no se discute que los servicios p煤blicos son un derecho esencial y que no deber铆an estar sometidos al lucro capitalista.

Muertes docentes

El jueves, Ram贸n Ju谩rez, portero a cargo del Colegio Galileo Galilei, perdi贸 la vida luego de estar internado desde el martes en la cl铆nica Paredes Salud en la localidad bonaerense de Laferrere. Si bien comenz贸 a recibir asistencia de ox铆geno desde el mi茅rcoles, el trabajador no pudo escapar del virus.

Sergio Nieto, auxiliar y casero de la T茅cnica 14 de Barracas, se encontraba internado en un nosocomio d铆as antes de su fallecimiento. En el colegio donde cumpl铆a con sus funciones de auxiliar, las y los docentes hab铆an denunciado falta de higiene y protocolos. Por su parte, Ram贸n es el primer empleado de un establecimiento privado que fallece.

Sus decesos se suman a los de M贸nica Su谩rez, maestra del nivel inicial de la escuela infantil N潞 11 del distrito escolar 20; Sergio Vicino, docente de la E.E.T. N潞17; Marcelo Mendoza, preceptor del CENS N潞 62; Jorge Langone, docente de la E.E.T. N掳 13; Juan Carlos Ram铆rez, de la Escuela N潞 21 y a la de Marcelo Becker, docente de la E.E.T. N掳 35. Lo que cuenta a cinco trabajadores docentes y tres auxiliares de escuelas muertos por Covid-19 en CABA.

Si se toman los datos abiertos del ministerio de Salud, al 29 de abril comparando la incidencia de contagios en ni帽as y ni帽os de entre 3 y 13 a帽os previa al inicio del ciclo escolar, en la Ciudad de Buenos Aires los casos aumentaron seis veces (526%), en Buenos Aires, cuatro (335%), en Santa Fe, nueve veces (815%) y en Mendoza hay trece veces m谩s casos que previo al inicio escolar (1.300%). Los casos tambi茅n se dispararon en zonas no cubiertas por el Decreto de Necesidad y Urgencia del ejecutivo: en Entre R铆os los casos aumentaron cinco veces (456%), en C贸rdoba, Misiones y en San Juan crecieron al mismo valor que la provincia entrerriana (453%, 450% y 400% respectivamente). En Tucum谩n, San Luis y Formosa, los casos aumentaron siete veces (692%, 655% y 629% respectivamente) y en Corrientes hay ocho veces m谩s de casos (714%). En Salta treparon 371%, mientras que en Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y Santa Cruz se triplicaron.

Mientras la noticia de los dos fallecidos recorr铆a y sobrecog铆a al universo docente, se conoci贸 que la escuela privada Nuestra Se帽ora de la Misericordia, del barrio de Flores, tuvo que cerrar sus puertas tras detectar varios casos positivos asintom谩ticos entre el personal de maestranza.

Asimismo, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aval贸 la presencialidad impuesta por el gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta, crecieron las manifestaciones de protesta por parte de agrupaciones de madres, padres y docentes en el marco del paro de las y los trabajadores de la educaci贸n que est谩n llevando adelante los gremios Ademys y UTE en la Ciudad. Solicitan que se les garantice el acceso a la educaci贸n virtual y no ser obligados a las clases presenciales cuando la segunda ola de la pandemia hace estragos.

鈥淪urge porque estamos atravesando una crisis sanitaria muy aguda. Ya fallecieron 64 trabajadores de la educaci贸n a nivel nacional. Es en memoria de los compa帽eros que han fallecido por esta pol铆tica de la presencialidad, que no puede ser cuidada en este contexto鈥, resalt贸 Florencia Palombo, del colectivo Docentes contra la Presencialidad en Pandemia en una de las manifestaciones.

El 4 de mayo, frente al Ministerio Nacional de Educaci贸n, el mencionado colectivo docente realiz贸 un siluetazo en donde colocaron los nombres de los/as trabajadores de la educaci贸n fallecidos por COVID a nivel nacional. Ese mismo d铆a y en ese lugar, se realiz贸 la reuni贸n del Consejo Federal de Educaci贸n en la que el ministro de Educaci贸n Nacional, junto a sus pares provinciales, acordaron sostener la presencialidad escolar que ahora llaman 鈥渁dministrada鈥.

Esta 鈥渁dministraci贸n鈥 no es, ni m谩s ni menos, que los protocolos que se han implementado desde febrero y que dan cuenta que no existe ninguna presencialidad cuidada en este contexto epidemiol贸gico. A煤n peor, en este 煤ltimo Consejo Federal de Educaci贸n acordaron tambi茅n un 铆ndice de riesgo epidemiol贸gico que establece que s贸lo se suspender铆an las clases en donde hubiera 鈥渁larmar sanitaria鈥. Es decir, primero la falta de camas y los muertos, luego la suspensi贸n. Cabe destacar que tanto CABA como las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre R铆os y Mendoza ya se encuentran en alarma, pero las clases solo han sido suspendidas en la provincia bonaerense y algunos distritos santafesinos.

A su vez, este colectivo docente contra la presencialidad en pandemia, en el marco del d铆a de paro del 6 de mayo, realiz贸 un nuevo siluetazo en las puertas de la Jefatura del gobierno porte帽o.

La exigencia sigue siendo la misma y se sostiene cada d铆a con m谩s fuerza: es que la muerte es irreversible y la presencialidad escolar es uno de los factores (sino el m谩s importante) que impacta directamente en el aumento de los contagios. Esto no perjudica 煤nicamente a los/as trabajadores de la educaci贸n, sino que contribuye a煤n m谩s al colapso sanitario que ya sufre toda la poblaci贸n.

El colectivo 鈥淒ocentes contra la presencialidad en pandemia鈥 se conform贸 a partir de ser votado en la asamblea autoconvocada de docentes del distrito 21, luego del fallecimiento por COVID del primer trabajador de la educaci贸n en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires (Jorge Langone, docente de la escuela t茅cnica 13 del distrito 21). Este colectivo viene desarrollando actividades de todo tipo (callejeras, afichadas en escuelas y barrios, charla con especialistas) sosteniendo reivindicaciones muy concretas y necesarias: 芦suspensi贸n ya de las clases presenciales en pandemia, que el estado garantice la educaci贸n virtual con dispositivos y conectividad para estudiantes y docentes, vacunaci贸n masiva, licencias para todos los trabajadores, sin excepci贸n, para el cuidado de menores a cargo y subsidios para las familias trabajadoras que les permita transitar el aislamiento禄.

芦Hicimos dos semanas de huelga, seguimos en paro, y las familias tambi茅n se sumaron. Compa帽eras que fueron a la escuela ten铆an cinco o tres chicos por aula. Hay mucho miedo en las familias鈥, exclam贸 Palombo, maestra en dos primarias del Distrito Escolar 19.

Pese al protagonismo que encierran los sucesos en CABA, son muchas las provincias en donde la misma situaci贸n aflora. En Jujuy, ya se contabilizan a 11 docentes fallecidos por Covid.

El viernes, en Posadas, Misiones, colectivos docentes movilizaron a la Plaza 9 de Julio, donde se denunci贸 la quita de salario por descuento por d铆as de huelga. Hecho similar ocurri贸 en Tucum谩n.

Por su parte, regiones bonaerenses como Bah铆a Blanca o General Pueyrred贸n, se encuentran en situaci贸n cr铆tica, aunque mantienen abiertas las escuelas y no fueron incluidas tampoco en el decreto presidencial.

En la CABA, el viernes fue convocada una caravana de docentes de los barrios 21-24 y Zavaleta hacia la jefatura de Gobierno, con un bocinazo a las 18:00.

Para esta semana el gremio porte帽o Ademys resolvi贸 en asamblea:

鈻笍 Lunes 10, paro activo, recorrida de escuelas, concentraci贸n a cabeceras de distritos para el pase a virtualidad; convocatoria a asambleas por escuelas distritos. Conferencia de prensa en distrito 11, en donde falleci贸 la vicedirectora por Covid, producto de la negligencia del gobierno de Larreta, la Corte Suprema y las resoluciones del Consejo Federal de Educaci贸n, y en reclamo de la suspensi贸n de la escolaridad presencial, el pase a virtualidad y todos los recursos necesarios para docentes, estudiantes y familias.鈻笍 Martes 11, en el marco de la segunda jornada de paro: caravana educativa en defensa de las dispensas para docentes de grupos de riesgo y contra los descuentos a los d铆as de paro, del ministerio de Trabajo nacional al ministerio de Modernizaci贸n de la Ciudad. Corte de Callao y Corrientes. De 9 a 10 horas.鈻笍 Mi茅rcoles 12, en el marco de la jornada nacional de protesta de la docencia combativa, promovemos la realizaci贸n de una acci贸n masiva unificando con otros sectores con una caravana o marcha de antorchas.鈻笍 Coordinar con las seccionales Multicolores y la oposici贸n nacional la denuncia sobre la situaci贸n epidemiol贸gica y las acciones nacionales. CTERA debe romper la tregua con el gobierno nacional y convocar a un plan de lucha en todo el pa铆s.鈻笍 Se mandata al Consejo Directivo de Ademys a estar en estado de alerta y deliberaci贸n para adoptar las medidas necesarias en este contexto.鈻笍 Carta abierta a la docencia y sindicatos docentes porte帽os, haciendo un llamamiento para convocar conjuntamente a estas medidas para avanzar en la unidad de la docencia, las escuelas, estudiantes y familias.鈻笍 Seguir impulsando fondos de lucha y medidas contra los descuentos ilegales.鈻笍Impulsar desde la docencia y las familias abrazos a las escuelas en conmemoraci贸n a las compa帽eras y compa帽eros fallecidos por COVID, con carteles, dando m谩xima difusi贸n en todos los barrios, al reclamo de las comunidades educativas.

Trabajadores de la salud

Dirigentes de la Federaci贸n se reunieron el pasado viernes 30 de abril con el viceministro de Salud, Arnaldo Medina, y durante el encuentro se coincidi贸 en que la situaci贸n del sistema sanitario es de 鈥渟tress extremo鈥, donde a los d茅ficits de insumos cr铆ticos (ox铆geno, drogas sedantes para ARM) se suma una situaci贸n de agotamiento de los trabajadores de salud.

Fesprosa plante贸 de manera urgente la necesidad de convocar a la paritaria nacional de salud. Mar铆a Fernanda Boriotti, presidenta de la Federaci贸n, afirm贸: 鈥淪in un reconocimiento que vaya m谩s all谩 de lo discursivo, los 450.000 trabajadores del sistema p煤blico de salud no podremos afrontar la segunda ola鈥. Si bien el ministerio de Salud acuerda con la propuesta, otras 谩reas del Gobierno involucradas en la decisi贸n todav铆a no se han pronunciado.

Fesprosa tambi茅n se reuni贸 con representantes de las provincias y pas贸 revista a la conflictividad regi贸n por regi贸n, dando cuenta de un panorama de luchas del sector que se extiende por todo el pa铆s.

En Tucum谩n, el SITAS Fesprosa contin煤a el paro con concurrencia y acciones locales de visibilizaci贸n. La APS Fesprosa Matanza rechaz贸 el acuerdo del sindicato municipal con el intendente Espinosa, sosteniendo su pliego de reclamos y declar谩ndose en estado de alerta y movilizaci贸n (definir谩 medidas en las pr贸ximas horas por una verdadera recomposici贸n salarial y el cumplimiento total de la ley 14.656).

Los trabajadores del Hospital Larcade, luego de la exitosa carpa sanitaria, sostienen su pliego de reclamos y definir谩n nuevas medidas de lucha al igual que los residentes de Malvinas Argentinas.

El SITOSPLAD (obra social docente) obtuvo una audiencia con la jefa de Legales de la Direcci贸n de Relaciones del Trabajo. Participaron tambi茅n representantes de CTA-A Capital y Jorge Yabkowski, de Fesprosa. Se帽alaron que el sanatorio de la obra social est谩 al 100 % en su terapia y los trabajadores cobran sueldos de miseria y temen por el futuro de 1.600 puestos de trabajo.

En R铆o Negro, ASSPUR, luego de la jornada de 48 horas del 28 y 29 de abril centrar谩 su campa帽a en el reclamo a la Legislatura para evitar la aprobaci贸n de una ley de paritarias que excluye a la salud y sus trabajadores de la negociaci贸n colectiva.

En Neuqu茅n, el SIPROSAPUNE Fesprosa concentr贸 el martes 4 en la Legislatura donde se realiz贸 la reuni贸n de Comisiones de la C谩mara de Diputados para tratar la Ley de Carrera Profesional. En tanto, el mi茅rcoles 5 hubo un plenario debate sobre este tema en la UNCo.

En Chubut, el SISAP Fesprosa fue al paro provincial el 4 y 5 de mayo con manifestaciones frente al ministerio de Salud.En La Rioja, APROSLAR Fesprosa encabez贸 el martes 4 una jornada provincial de protesta por un mejor aumento salarial y el pase a planta de precarizados. La concentraci贸n central fue en el Hospital Vera Barros, acompa帽ados por diversas organizaciones sociales y sindicales.

Los 鈥渆lefantes鈥 autoconvocados de Neuqu茅n

Los y las trabajadoras de la salud de Neuqu茅n contin煤an con los cortes de ruta y asambleas en hospitales en diferentes puntos de la provincia. Rechazan la 煤ltima oferta del gobierno de Omar Guti茅rrez, que implica un aumento del 53% al sueldo b谩sico, diferido en seis cuotas hasta marzo del 2020, englobando el 12% firmado en su momento por ATE y UPCN, que motiv贸 los 55 d铆as de lucha de la salud. Una propuesta que es por 14 meses y en 6 cuotas, y que desde los hospitales de Zapala, Cutral Co, Plottier, Heller, San Mart铆n de los Andes y Bouquet Rold谩n rechazan con una contrapropuesta.

芦En la contrapropuesta adem谩s de que sea en dos cuotas y acumulativo, el acuerdo no puede estar condicionado a la aprobaci贸n de una ley, porque eso quiere decir que el gobierno estar铆a otorgando un aumento pero no tiene asegurados los fondos para garantizarlo. Entonces nos pide liberar los piquetes, pero su oferta queda supeditada a que consiga fondos para cumplir con ella禄, expres贸 Javier Lombardo, del Hospital Heller de Neuqu茅n Capital. El lunes 2 realizaron un caravanazo provincial en cada localidad y el martes movilizaron a la Casa de Gobierno.

Adem谩s, el mi茅rcoles, en el Centro Administrativo Ministerial, los trabajadores y trabajadoras de salud autoconvocados de Neuqu茅n realizaron la presentaci贸n de un recurso de revocatoria. Los principales puntos del comunicado de las y los autoconvocados:

La ministra Andrea Peve pretende sancionar y despedir a enfermeras y enfermeros, m茅dicos/as, trabajadorxs sociales, psic贸logos/as, camilleros, choferes, t茅cnicos, administrativos, mucamos y mucamas fundamentales para sostener los hospitales y centros de salud hoy.

Intentan sancionarnos por reclamar por nuestros derechos laborales y por el derecho a la salud de la poblaci贸n. Porque desnudamos el vaciamiento de los hospitales y la falta de insumos.

El derecho a reclamar a las autoridades y a protestar es un derecho constitucional que no puede ser cercenado por la sola voluntad persecutoria de un Gobierno que, lejos de estar preocupado y ocup谩ndose de la llegada de la segunda ola de coronavirus, se dedica a perseguir a quienes hasta hace unos d铆as nos llamaba h茅roes.

Exigimos la restituci贸n de los d铆as de paro descontados que en algunos casos llega al 100%, la anulaci贸n de todos los sumarios y causas penales y el pase a planta permanente de todo el personal eventual.

Adem谩s impulsan un petitorio por la anulaci贸n de los sumarios administrativos y causas penales a los trabajadores y trabajadoras de salud. As铆 como tambi茅n la inmediata restituci贸n de los d铆as de paro descontados de sus salarios.

El 12 de mayo, en el D铆a Internacional de la Enfermer铆a, realizar谩n un paro con movilizaciones en toda la provincia. Pero tambi茅n lanzaron una campa帽a nacional para que se pronuncien los sindicatos, centros de estudiantes, organismos de Derechos Humanos y personalidades contra estos ataques.

鈥淟os trabajadores y trabajadoras autoconvocadxs nos dirigimos a las organizaciones solidarias para solicitarles que se sumen, repliquen y multipliquen la campa帽a nacional que impulsamos desde la asamblea Interhospitalaria por la anulaci贸n de sumarios y causas penales y fondo de huelga鈥, se帽alaron en un comunicado.

Los descuentos aplicados desde el Gobierno, completamente ilegales por el car谩cter alimentario del salario, llegan hasta un 70% del sueldo de las y los trabajadores, y se calcula que alcanzar铆an m谩s de 2 millones de pesos en total en toda la provincia. Por eso, mientras exigen la devoluci贸n de los descuentos, contin煤an impulsando el Fondo de Huelga y llaman a hacer aportes solidarios en todo el pa铆s.

Trabajadores del transporte

Trabajadores del transporte de distintas l铆neas del AMBA anunciaron que el pr贸ximo martes 11/5 a primeras horas de la ma帽ana realizar谩n las siguientes jornadas de protesta:

Zona Oeste 鈥 Liniers 鈥 7hs (Av. Gral. paz y Av. Rivadavia)

Zona Sur -Puente Pueyrred贸n- 8hs (Bingo Avellaneda)

Zona Norte 鈥 Maschwitz- 8hs (Panamericana y puente Maschwitz)

Las protestas se llevar谩n a cabo en el marco de la reuni贸n de conciliaci贸n obligatoria por la paritaria luego de dos reuniones suspendidas por la cartera del ministerio de Transporte.

Los trabajadores llevan acumulado un atraso salarial de 7 meses ya que la paritaria del a帽o anterior se cerr贸 con un bono en negro y en cuotas que a煤n no terminaron de cobrar y que no gener贸 un aumento real del b谩sico conformado que hoy es de 63.000 pesos en bruto.

Los choferes, administrativos y t茅cnica est谩n por debajo de lo que necesita una familia tipo para no ser pobres.

Los trabajadores est谩n pidiendo un aumento salarial que recomponga su poder adquisitivo arrasado por el aumento de precios de la canasta b谩sica.

Exigen el blanqueo del 11,4% al primero de enero ($ 71.000) como cierre de la paritaria 2020 y comenzar la paritaria 2021 con $ 100.000 en mano con cl谩usula gatillo.

La escalada de la segunda ola del covid 19 aumenta los casos positivos en los trabajadores, la falta de protocolos para proteger a los choferes y la falta de un plan de vacunaci贸n para el transporte pone en riesgo la vida de los trabajadores y sus familias, con una obra social colapsada los trabajadores esperan en ambulancia por una cama en terapia.

Por esta alarmante situaci贸n y la falta de respuestas a sus reclamos, es que han decidido los trabajadores de distintas l铆neas de colectivos, realizar las distintas jornadas de protesta con las siguientes exigencias:

鈥 100.000 pesos en mano ya鈥 Plan de vacunaci贸n para el transporte鈥 Equiparaci贸n de salario entre t茅cnica, administrativos y choferes鈥 Protocolos sanitarios para prevenir los contagios鈥 Cumplimiento del cupo femenino en todas las empresas del transporte de pasajeros鈥 Basta de subsidiar a Monopolios amigos

El Acceso Oeste, la ruta Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz y el acceso al Puente Pueyrred贸n fueron los escenarios elegidos por los choferes de colectivos para realizar protestas durante la semana pasada. Desde las 9:00, cientos de colectiveros de distintas l铆neas cortaron los accesos de manera coordinada.

Al mismo tiempo, un paro patronal para pedir aumento en las tarifas est谩 llamado a partir de este viernes 7 de mayo. As铆 lo confirmaron las entidades empresarias en un comunicado que se emiti贸 el jueves. La medida de fuerza tendr谩 lugar desde las 21:00 a las 6:00 de la ma帽ana siguiente.

En el comunicado, las patronales del sector se帽alan que la medida tiene por finalidad 芦posibilitar con los recursos disponibles dar adecuada cobertura en los horarios de mayor necesidad de los pasajeros鈥. El argumento empresario sostiene que el objetivo del paro es 芦salvaguardar la continuidad de la operaci贸n en los horarios m谩s necesarios, teniendo en cuenta el congelamiento tarifario desde hace m谩s de dos a帽os y el retraso en el reconocimiento del impacto de la inflaci贸n en los costos desde hace m谩s de ocho meses鈥.

Los trabajadores consideran que se trata de un chantaje patronal en medio de sus reclamos.

Paritarias petroleras: un nuevo ataque al salario

El martes 4 de mayo se conoci贸 finalmente el resultado de la negociaci贸n paritaria del 2020. El acuerdo celebrado entre el sindicato petrolero y la C谩mara empresarial del petr贸leo, a espaldas de todos los trabajadores, fij贸 un aumento del 30%, lo que sentencia que por un a帽o m谩s el salario petrolero sigue perdiendo frente a la inflaci贸n.

Adem谩s, y a pesar de la voluntad de los trabajadores, el sindicato se neg贸 a negociar el pago del retroactivo de este aumento, que ya lleva m谩s de un a帽o vencido. Dicho de otra forma: los trabajadores estuvieron regalando un 30% del salario a las empresas, en su mayor铆a multinacionales, que nunca dejaron de facturar millones de d贸lares, mientras el costo de vida aumenta sin parar. Fueron estas mismas empresas las que se vieron beneficiadas con m谩s de un 100% por el costo de sus combustibles que recibieron subas por encima de los dem谩s precios.

Desde el sindicato petrolero hab铆an anunciado un paro si no se consegu铆a m谩s del 41%, y las bases mostraron una gran voluntad de llevar adelante la medida de fuerza. De forma inconsulta los dirigentes del sindicato decidieron levantar la medida arreglando por un monto significativamente menor sin contemplar el retroactivo, avisando que era el mejor acuerdo que se pudo conseguir.

Nueva oferta salarial a la docencia universitaria

La realiz贸 el gobierno nacional y ser谩 analizada por las asambleas de base de Conadu Hist贸rica el mi茅rcoles y jueves llevando lo definido al Congreso Extraordinario convocado para el viernes 7 de mayo. Se mantuvo el paro de 48 horas el jueves 6 y viernes 7 de mayo. La jornada del jueves incluy贸 una caravana de autos y bicicletas desde Callao y C贸rdoba hasta el ministerio de Educaci贸n.

El ministerio de Educaci贸n present贸 una propuesta salarial consistente en seis cuotas distribuidas de la siguiente manera: 8% en abril 2021, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero 2022. A diciembre de este a帽o, el incremento sumar铆a un 30% (quedando por debajo de la inflaci贸n proyectada), llegando a 35% en febrero del pr贸ximo a帽o.

El incremento ser铆a remunerativo y bonificable, no acumulativo (calculado sobre el b谩sico del mes de marzo de 2021); con la incorporaci贸n de dos cl谩usulas de revisi贸n: una en septiembre 2021 y otra en Febrero 2022. Se ofreci贸 adem谩s un Bono no remunerativo ni bonificable, por conectividad, de 1.000 pesos por docente desde el mes de abril al mes de diciembre 2021 inclusive.

Por otra parte, la garant铆a salarial docente se incrementar谩 de acuerdo a los porcentajes definidos en el Consejo del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil de la semana pasada.

Desde la representaci贸n de CONADU HIST脫RICA manifestaron que la nueva oferta segu铆a siendo insuficiente en comparaci贸n, por ejemplo, con el Acuerdo al que arrib贸 el propio ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n con los gremios del nivel obligatorio, alcanzando un 34-35% a terminar de cobrar en septiembre, y tambi茅n con revisi贸n en el mismo mes. No obstante, la opini贸n de las asambleas y del Congreso definir谩 la postura de esa Federaci贸n.

El resto de las federaciones, CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN, que nuclean docentes y no docentes, aceptaron el acuerdo refrendado en una reuni贸n de la que participaron el presidente Fern谩ndez, el ministro Trotta y representantes de los gremios mencionados.

Paro nacional de prensa

El mi茅rcoles la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) convoc贸 a un paro en todo el pa铆s en reclamo a la Asociaci贸n de Diarios del Interior de la Rep煤blica Argentina (ADIRA) de la apertura de paritarias del CCT 541/08. Tambi茅n se sum贸 el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), con los reclamos de recomposici贸n salarial, compensaci贸n por teletrabajo y cumplimiento de los protocolos. En este marco, representantes de la Federaci贸n y el sindicato de prensa porte帽o realizaron una conferencia de prensa conjunta frente a la sede del Diario Popular. 芦Si ADIRA ma帽ana no viene con una oferta superior a la que nos plante贸 en la 煤ltima audiencia, veremos c贸mo profundizamos este plan de lucha y c贸mo seguimos adelante todos unidos y organiz谩ndonos en todo el pa铆s禄, remarc贸 Carla Gaudensi, Secretaria General de la FATPREN, en referencia a la Asociaci贸n de Diarios del Interior de la Rep煤blica Argentina.

Hace meses la comisi贸n interna de Perfil denuncia la grave situaci贸n que atraviesan las y los trabajadores de prensa que todav铆a quedan en la redacci贸n.

Las malas condiciones laborales hacen que los periodistas abandonen un barco que parece hundirse sin remedio. Se van a otros medios, cambian de rubro o se van sin m谩s, aunque no tengan otro empleo.

芦El 茅xodo continuo y masivo tiene al menos dos agravantes: el primero es que resiente la calidad, las estructuras profesionales y la cotidianeidad laboral de cada sector; el segundo es que todo se agudiza porque la empresa decidi贸, hace ya un tiempo, no reemplazar a quienes se van. 驴La consecuencia? Las condiciones de trabajo en Perfil se deterioran hasta el l铆mite de los tolerable.禄

El medio, propiedad de Jorge Fontevecchia, compite con Clar铆n, La Naci贸n o Infobae que pagan el doble o el triple que Perfil, aseguran. La editorial se sostiene sobre los hombros de trabajadores insuficientes y mal pagos: 芦Hasta medios peque帽os o locales ya pagan mejor.禄

En el comunicado que emitieron, los delegados del SiPreBA anunciaron un plan de acci贸n por salarios dignos. 芦Si la direcci贸n no advierte que la situaci贸n ya no da para m谩s, ser谩 momento de que se d茅 cuenta.禄, cerraron.

Paritarias 2021

S铆ntesis elaborada por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Aut贸noma sobre los principales acuerdos salariales celebrados en el marco de la ronda de negociaci贸n salarial 2021.

Recordemos el punto de partida: a) el salario real viene perdiendo feo desde 2016; b) el gobierno plante贸 una pauta de inflaci贸n del 29% para 2021 y sostuvo que este a帽o los salarios deb铆an estar por encima de dicho porcentaje.

El primer acuerdo 2021 fue firmado en diciembre por los aceiteros. All铆 incluyeron el cierre de la paritaria 2020, sumas adicionales, y para este a帽o negociaron un 25% a partir de enero con revisi贸n en agosto.

En enero SMATA negoci贸 con las concesionarias un 13,3% para el primer trimestre. En abril sum贸 un 13,57% para el segundo trimestre, acumulando un 28,7% en la primera mitad del a帽o. En julio vuelven a negociar.

Febrero fue el turno de bancarios, que pactaron un 29% en tres cuotas, incluyeron un porcentaje adicional para cerrar el 2020 y cl谩usulas de revisi贸n para septiembre y noviembre. Tambi茅n se negoci贸 la paritaria nacional docente, con un 34,5% en tres cuotas.

En marzo UTEDyC negoci贸 aumentos para sus distintas ramas (entidades civiles y deportivas, mutuales, gimnasios). Los aumentos fueron del 30% en tres cuotas, con revisi贸n en septiembre.

Como todos los a帽os, a partir de abril arranca la temporada alta de paritarias. Muchos m谩s acuerdos y, en este caso, una pauta que lentamente se fue alejando del 30% inicial para ubicarse m谩s cerca del 35%.

La UOM negoci贸 un 35,2% en tres cuotas con cl谩usula de revisi贸n. Por su parte, la UOCRA pact贸 un 35,8% en cuatro cuotas, tambi茅n con revisi贸n en diciembre. Para los gr谩ficos el incremento fue del 32% en cinco cuotas con revisi贸n en octubre.

Un poco por encima estuvieron los pl谩sticos, que pactaron un 36% en tres cuotas, y los del vestido, que negociaron un 36,6% tambi茅n en tres cuotas. La estrella hasta ahora fueron los vitivin铆colas con un 47% en cuatro cuotas (aunque las 煤ltimas dos quedan para 2022).

En los servicios se destaca Comercio, que cerr贸 un 32% en cuatro cuotas del 8%, las 煤ltimas dos a cobrar en 2022. Por su parte, estaciones de servicio negoci贸 un 34% tambi茅n en cuatro cuotas.

En el sector p煤blico los judiciales de la provincia de Buenos Aires negociaron un 34% en tres cuotas con revisi贸n en noviembre (o antes si el IPC supera ese porcentaje) y agregaron recategorizaciones que, para los salarios m谩s bajos, implican casi 10 puntos adicionales.

Finalmente, el Salario M铆nimo, Vital y M贸vil se incrementar谩 un 35% en siete cuotas, llegando a $ 29.160 en febrero de 2022. Esto impacta directamente en aquellos trabajadores que perciben el salario social complementario.

En s铆ntesis, la posibilidad de que el salario real detenga su ca铆da de los 煤ltimos a帽os depender谩 del 茅xito que tenga el Gobierno Nacional en su estrategia de control de precios y de la capacidad de organizaci贸n y conflicto de los trabajadores en sus disputas salariales.

Documento completo: https://ctaa.org.ar/wp-content/uploads/2021/05/Paritarias-2021-Primer-cuatrimestre.pdf

Empleo durante la pandemia

Durante el primer a帽o de pandemia se perdieron 125.000 puestos de empleo registrados, seg煤n inform贸 este mi茅rcoles el ministerio de Trabajo. Implic贸 una ca铆da de 1% en los doce meses que van desde febrero de 2020, el 煤ltimo mes completo sin el impacto de la pandemia, hasta febrero de este a帽o.

El total de personas asalariadas se contrajo desde el inicio de la pandemia un 1,4%, lo que implica unos 133.700 asalariados. 鈥淓sta ca铆da se compone de retrocesos del 2,6% en el sector privado (-154,9 mil) y del 3,6% en el trabajo en casas particulares (-18,2 mil), mientras que el sector p煤blico present贸 una variaci贸n del +1,2% (+39,4 mil trabajadores)鈥, public贸 el ministerio de Trabajo. Entre los monotributistas hubo un incremento de aportantes al r茅gimen simplificado de 1,6%, por lo que durante la pandemia hubo 26.500 monotributistas nuevos.

Por otra parte, el trabajo independiente en conjunto present贸 una variaci贸n positiva del 0,4%, lo que implica un incremento en 9.000.

Hubo un retroceso relevante en la cantidad de aut贸nomos, que cayeron en un 4,5%, lo que represent贸 18.000 personas menos en este r茅gimen. Por 煤ltimo, la cantidad de personas adheridas al monotributo social se mantuvo relativamente estable. Hubo apenas 500 m谩s que antes de la pandemia.

La ca铆da de los puestos de trabajo del sector privado y el incremento de los monotributistas muestra que la recuperaci贸n de la actividad de los 煤ltimos meses, que vino con un rebote en el mercado laboral, reemplaz贸 empleos de calidad por otros m谩s precarios.

Analizado por sectores, la ca铆da m谩s relevante tuvo lugar en el rubro de Hoteles y restaurantes, 21,4%. M谩s atr谩s, quedaron la Construcci贸n (-8,9%), Servicios comunitarios, sociales y personales (-5,7%), Explotaci贸n de minas y canteras (-5,5%), y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-3,6%).

Tambi茅n mostraron ca铆das de empleo, aunque m谩s moderadas en comparaci贸n con el promedio, otros sectores de la actividad como Intermediaci贸n financiera (-2,3%), Ense帽anza (-2,0%), Comercio y reparaciones (-2,0%), y Agricultura, ganader铆a, caza y silvicultura (-1,1%).

Por el contrario, algunos sectores terminaron el ciclo anual desde febrero 2020 a febrero 2021 con n煤meros positivos. Entre ellos se ubicaron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+1,1%), Industrias manufactureras (+1,1%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,7%), y Servicios sociales y de salud (+0,4%).

El Indec ya hab铆a informado en marzo que la tasa de desempleo cerr贸 el 2020 en 11% por el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Esto implic贸 un aumento de m谩s de un punto porcentual en relaci贸n con el cuarto trimestre de 2019, cuando hab铆a sido de 8,9%.

La ca铆da del empleo en la primera parte de la cuarentena se vio compensada en la 煤ltima parte del 2020 parcialmente por la recuperaci贸n paulatina de la actividad econ贸mica en los 煤ltimos meses del a帽o. Hacia el segundo trimestre del 2020 la tasa de desempleo hab铆a llegado a un techo de 13,1% tras los primeros meses de medidas de aislamiento social. En el tercero hab铆a ya recortado hasta 11,7 %.

Garbarino no es 鈥済arant铆a de confianza鈥

A tan solo diez meses de comprar la cadena Garbarino y Compumundo, Carlos Rosales, ofrece la venta de su paquete accionario para competir en el mercado de la venta on line. Rosales ya cerr贸 30 locales en todo el pa铆s. De continuar en este camino 4.500 familias podr铆an quedar en la calle.

Por esto, trabajadores autoconvocados de distintos puntos del pa铆s se est谩n organizando en defensa de todos los puestos de trabajo y condiciones laborales. Denuncian adem谩s, 1.200 suspensiones, el incumplimiento de pago de salarios, aportes previsionales y de salud en medio de la pandemia.

Recordemos que tras la audiencia en el ministerio de Trabajo, la empresa ten铆a la obligaci贸n de pagar la totalidad de los salarios adeudados. El gobierno nacional no solo dej贸 pasar el incumplimiento del convenio de pago sin siquiera aplicar sanciones, sino que tambi茅n benefici贸 con distintos tipos de subsidio a estas empresas como en su momento con el ATP.

El empresario que se defini贸 como 鈥渦n especialista en recuperar empresas con problemas financieros鈥, desde el primer d铆a inici贸 un proceso de reconversi贸n. El plan, era sacar provecho de la venta on line a trav茅s de eCommerce, la plataforma comercial que solo es superada por Mercado Libre en su rubro.

Son muchas las empresas del sector que est谩n en un proceso de reconversi贸n. A prop贸sito de esta tendencia, Galperin, due帽o de Mercado Libre, sostuvo en di谩logo con Financial Times: 芦La transformaci贸n digital de las ventas minoristas a煤n est谩 en una etapa temprana en Latinoam茅rica禄. Sin embargo, el costo de esa transici贸n pretenden cargarlo en sus trabajadores, como pas贸 en Falabella, donde 500 familias quedaron en la calle.

En Garbarino, implicar铆a la transformaci贸n de las 200 sucursales en tiendas online con punto de entrega (picking point). Si antes eran grandes puntos de venta ahora ser铆an de menor tama帽o, para que el cliente retire lo que compr贸 por internet. 鈥淟a empresa m谩s grande del pa铆s no cuenta con locales f铆sicos y nadie se los reclama鈥, dijeron los voceros de la empresa en referencia a Mercado Libre. Empezaron a cuenta gotas en el interior del pa铆s y ya suman unos 30 locales cerrados.

El 煤ltimo fue en Merlo, sumando a煤n m谩s incertidumbre a los trabajadores que en esa sucursal vienen reclamando con quite de colaboraci贸n y manifestaciones por los salarios adeudados. El s谩bado realizaron una protesta sobre Av. del Libertador.

Pero la verdadera clave del 茅xito para el 鈥淣uevo Garbarino鈥 se asienta en mayores ataques a las condiciones laborales para quienes permanezcan trabajando en la empresa. En CABA la gerencia ya inform贸 que el Departamento de Cobranzas fue cerrado para tercerizar las tareas que realizaban 50 trabajadores. Siendo el 95% mujeres y m谩s de la mitad sost茅n de hogar.

Para avanzar con este plan, la empresa se ha propuesto reducir el personal, tal es as铆 que pas贸 de tener 4.500 a 4.000 empleados en el 煤ltimo periodo. Pero para no pagar la doble indemnizaci贸n que impone el decreto de 鈥渟uspensi贸n de despidos鈥 llev贸 adelante un plan de desgaste. En las sucursales que cerraron, sobre todo en el interior del pa铆s, se suspendi贸 el personal. Y como los trabajadores no tienen ad贸nde reincorporarse, los fuerzan a agarrar un 鈥渞etiro voluntario鈥.

La empresa endureci贸 esta l铆nea extorsiva cuando a principios de abril suspendi贸 a una nueva tanda de trabajadores en locales que permanecen abiertos, pagando solo el 50% de los sueldos en cuotas y a algunos ni siquiera eso. Salarios que corresponden al mes de marzo y que muchos hab铆an trabajado. Hoy son 1.200 los trabajadores en esta situaci贸n, un 30% del total.

El ataque adem谩s es masivo, porque el recorte salarial tambi茅n afect贸 al sector de trabajadores activos, que cobraron solo el 75% en abril del salario que corresponde al mes de marzo y con una incertidumbre total sobre este nuevo mes que no les han depositado a煤n.

Por otro lado, mientras Rosales se jactaba de 鈥渘o hacer negocios con el Estado鈥, obtuvo mucho provecho de la acci贸n de este gobierno, ya que recibi贸 hasta diciembre la ayuda oficial en el pago de la mitad de los sueldos mediante los llamados ATP. Los trabajadores sufrieron durante el aislamiento social (ASPO) un recorte del 25% pactado con Cavalieri a pocas semanas de asumir el nuevo due帽o. Con lo cual los primeros 6 meses Rosales solo pag贸 un cuarto de los salarios. Recorte de salarios, aportes patronales y bonos que no se vienen pagando, vienen incluidos.

Rosales adquiri贸 las seis firmas del grupo Garbarino, con una deuda que acumulaba $12.000 millones con acreedores bancarios y proveedores. Adem谩s, en los 煤ltimos d铆as la agencia Bloomberg dio a conocer que durante los 煤ltimos 15 meses, Garbarino no pag贸 un total de 2.138 cheques.

Sin embargo, fue el propio 鈥淐harly鈥, como le dicen en su c铆rculo 铆ntimo, quien declaraba a principios de este a帽o que 芦desde que compramos, la facturaci贸n creci贸 900%鈥, casi en simult谩neo que se hac铆a de la sociedad due帽a de Radio Continental.鈥淨ueremos saber d贸nde est谩 esa plata, qu茅 fue lo que hicieron鈥, manifest贸 uno de sus empleados.

Mientras crece la incertidumbre, los trabajadores empezaron a dar los primeros pasos para organizarse. 鈥淨ueremos laburar y poder cobrar, la estamos pasando mal y hoy no tenemos para comer, necesitamos que se regularice esta situaci贸n鈥, comentaba uno de los trabajadores suspendidos que de forma autoconvocada ya realizaron diferentes acciones para dar visibilidad a su reclamo.

Sabiendo que no es suficiente, agregaba: 鈥淣ecesitamos unirnos y si es necesario poder parar las sucursales, es la 煤nica forma que nos escuchen, sino va a seguir pasando y ya no se va a poder hacer m谩s nada鈥.

Por su parte, los trabajadores de la f谩brica electr贸nica Digital Fueguina en R铆o Grande, del mismo grupo empresarial, desde el 6 de mayo se vienen encontrando con la planta vac铆a y sin autoridades y decidieron permanecer desde el jueves de forma pac铆fica dentro de la f谩brica. Son 250 trabajadores que se suman al reclamo por el pago de los salarios del mes de abril y una suma de $15.000 que se hab铆a acordado.

Otros conflictos

Trabajadores tercerizados de EMA Servicios, empresa tercerizada de Edesur, comenzaron un paro total de actividades frente a los despidos. Asimismo, se sumaron al corte del Puente Pueyrred贸n junto a choferes de diferentes l铆neas que reclamaban salarios y vacunas. 芦La empresa est谩 echando en forma encubierta en plena pandemia, nos deja sin trabajo, haciendo caso omiso a todas las decisiones pol铆ticas que imped铆an los despidos. Vamos a seguir en lucha hasta las 煤ltimas consecuencias禄, afirmaron.

Cristian, trabajador de EMA, explic贸 芦nosotros somos trabajadores de la empresa EMA servicios que hace tareas pura y exclusivamente el茅ctricas, que nos entrega Edesur. Nuestro reclamo es desde hace cuatro meses. Exigimos el pase a planta permanente de todos los trabajadores. Luchamos contra el fraude que esta empresa realiza, porque nos colocan bajo el convenio de trabajadores de la construcci贸n que pertenece a la UOCRA y no es el que nos corresponde. A nosotros nos corresponde Luz y Fuerza, que reconoce que somos empleados, por lo tanto, deber铆amos ser encuadrados dentro de sus filas, pero hay un negociado turbio entre Edesur y EMA, que no nos permite pasar al encuadramiento gremial que nos corresponde禄.

Y agreg贸: 芦un empleado de Edesur gana 150.000 pesos mensuales, mientras que un empleado de EMA servicios gana 40.000 pesos. Es terrible la diferencia de sueldos y seg煤n la Constituci贸n Nacional en su art铆culo 14 bis dice: igual remuneraci贸n por igual tarea. A partir de esto nos encontramos realizando los reclamos y hoy decidimos cortar el Puente Pueyrred贸n porque algunos de nuestros compa帽eros recibieron cartas documento en donde dice el cese de la actividad laboral por encontrarse el obrador cerrado. Quiz谩s ma帽ana nos vamos a dirigir al obrador donde se encuentra la base principal de EMA servicios que es en Vicente L贸pez y haremos el reclamo correspondiente a la empresa. Seguiremos reclamando hasta reincorporar a todos los compa帽eros. Hoy iniciamos un paro por este motivo禄.

Cientos de trabajadores rurales marcharon el 30 de abril en Libertador (Jujuy) exigiendo apertura de las paritarias y contra los salarios de hambre, entre otras medidas.

La convocatoria fue realizada por la seccional Ledesma de sindicato UATRE a partir de una asamblea, a la que se plegaron trabajadoras y trabajadores de empaque, cosecha y cultivo de la empresa Ledesma. Apoyan la marcha tambi茅n vecinas y vecinos del asentamiento de Libertador, delegados y dirigentes del SOEAIL, el Movimiento de Agrupaciones Clasistas y legisladores del Frente de Izquierda.

Los principales reclamos tienen que ver con la exigencia al sindicato de la apertura de las paritarias, y por acabar con los salarios de hambre, ya que mientras las empresas como Ledesma continuaron facturando millones desde iniciada la pandemia, para los obreros la realidad fue totalmente distinta ya que pasaron a encabezar el ranking entre las muertes obreras en el pa铆s, y en el caso espec铆fico del trabajo rural las condiciones son a煤n peores, por el trabajo a destajo y en algunos casos con la patronal neg谩ndose a pagar los sueldos en caso de que el clima no sea bueno para la cosecha, como si esto fuese responsabilidad de los trabajadores. Tambi茅n exigen el alta ya de los trabajadores y denuncian la persecuci贸n de la patronal, que despidi贸 recientemente a un par de trabajadores por usar una bolsa para cubrirse de la lluvia.

D铆as atr谩s en asamblea, trabajadores tercerizados ferroviarios de las l铆neas Roca, Mitre y San Mart铆n, decidieron realizar una acci贸n el mi茅rcoles 12 frente a las oficinas del SOFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado), como continuidad en la lucha que vienen dando por el pase a planta permanente. 芦Basta de tercerizados, basta de amenazas, basta de descuentos, basta de persecuci贸n laboral禄, son parte de las consignas con las que llevan adelante el reclamo. Tambi茅n se destaca la exigencia de un plan de vacunaci贸n en el ferrocarril, en el marco de que no hay ninguna condici贸n de seguridad e higiene garantizada para estos trabajadores del transporte que est谩n en primera l铆nea y denuncian que han perdido a varios compa帽eros a causa del covid-19.

Concentrar谩n a las 8:00 am hasta las 11.30 am. Si no hay respuestas continuar谩n a las 15:30 hasta las 18:30.

Fuentes: La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, APU, Anred, argentina.indymedia, Clar铆n, Red Eco Alternativo, ACTA.