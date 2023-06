–

鈥淧apa, cebolla, Morales a la olla鈥 cantaban mujeres maestras de Cusi Cusi en el corte de Abra Pampa, localidad de la Puna, Jujuy. Esta expresi贸n nos cuenta que las voces de gran parte de la comunidad juje帽a est谩 diciendo basta. Se han levantado a defender sus derechos y sus tierras, que hist贸ricamente vienen siendo vulnerados, violentados y estigmatizados. Por Elena Esp铆ndola, Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Jujuy, Doctoranda en Estudios y Pol铆ticas de G茅nero (UNTREF) y Maestranda de Docencia Universitaria (UBA).*

El reclamo docente en la provincia no comenz贸 el 5 de junio del 2023, sino que viene persistiendo desde que en la provincia gobiernan las pol铆ticas que responden a los ideales olig谩rquicos, antidemocr谩ticos y llevan la privatizaci贸n como bandera. El 5 de junio la comunidad docente sali贸 a las calles a poner el cuerpo y la voz ante estas injusticias, iniciando un paro con movilizaciones en distintas localidades de la provincia. Lo cual tuvo y tiene un gran acompa帽amiento de la sociedad.

Reclamamos mejoras salariales, ya que el sueldo est谩 entre los m谩s bajos del pa铆s. A esto se suman cuestiones que tienen que ver con un gran desacuerdo sobre el incentivo por presentismo, con la modalidad burocr谩tica de las licencias m茅dicas y la persecuci贸n que el gobierno de Gerardo Morales hace sobre el colectivo docente. Las y los docentes encararon este reclamo y se fueron sumando otros gremios que est谩n en las mismas paup茅rrimas condiciones.

Al igual que las comunidades ind铆genas de Jujuy, que vienen manifestando que no se respetan sus derechos, denunciando usurpaci贸n de sus tierras, destrucci贸n de su patrimonio, escasez y contaminaci贸n del agua por la gran explotaci贸n minera en la provincia. Las comunidades originarias tambi茅n dijeron basta y se levantaron en conmemoraci贸n de aquel Mal贸n de la Paz, marchando hasta San Salvador de Jujuy, y sosteniendo con sus cuerpos los diferentes cortes de ruta, para visibilizar y luchar por un reclamo leg铆timo. Pasaron 77 a帽os de aquella caminata donde las comunidades Kollas de Jujuy y Salta llegaron a Buenos Aires para exigir al presidente Per贸n la restituci贸n de sus tierras ancestrales y ning煤n gobierno se las entreg贸.

Esta gran deuda del Estado hoy no s贸lo sigue vigente sino que se siguen creando 鈥渘uevos鈥 mecanismos que niegan e invisibilizan este derecho de las comunidades. En nombre de la 鈥淧az鈥, en Jujuy se reforma una constituci贸n provincial de manera ileg铆tima, inconsulta, violenta y, como si esto fuera poco, se aprueba y se vuelve a reformar 鈥渆ntre gallos y media noche鈥, a espalda de todo un pueblo. Un pueblo que aunque el gobernador subestime, sabe muy bien que esta reforma viol贸 los derechos de acceso a la informaci贸n, la participaci贸n ciudadana, la consulta previa, libre e informada a pueblos ind铆genas, y el acceso a la justicia.

Las calles de Jujuy se han llenado de consignas (鈥淨ueremos sueldos dignos鈥, 鈥淣os hicieron perder tanto que perdimos el miedo鈥, 鈥淪omos docentes, no somos delicuentes鈥, 鈥淟os colegios privados no tenemos m谩s miedo鈥, 鈥淪ueldo digno para mi se帽o鈥, 鈥淎bajo la reforma,arriba los salarios鈥 y 鈥淒ocente luchando tambi茅n est谩 ense帽ando鈥, entre otras), de cuerpos marchando alegremente por una ampliaci贸n de derechos; los/as profes de m煤sica acompa帽aron con canciones creativas cada reclamo. No por casualidad las dictaduras imponen el silencio, la quietud, la desaparici贸n de los cuerpos, el desencuentro.

Por eso, cuando todo esto sucede, ante el imperio de la tristeza y el aburrimiento, la verdadera sonrisa se subleva y la alegr铆a se organiza. La 鈥渧erdadera alegr铆a鈥, clandestinizada, resurge con la fuerza de la organizaci贸n popular. Ante las estructuras y pol铆ticas desesperanzadoras propuestas por el gobierno de Morales salimos a las calles con el derecho a la alegr铆a (con movilizaciones alegres, pac铆ficas, coloridas, con m煤sica y encuentros). La alegr铆a nuestra, construida en el esfuerzo de liberarnos, la alegr铆a popular que no es otra cosa que la de ir construyendo el buen vivir de todos y todas.

Dice Paulo Freire: 鈥淗ay una relaci贸n entre la alegr铆a necesaria para la actividad educativa y la esperanza. La esperanza de que profesor y estudiantes puedan aprender juntos, ense帽ar, inquietarse, producir y juntos igualmente resistir a los obst谩culos que se oponen a nuestra alegr铆a鈥. La educaci贸n no es ajena a los reclamos sociales, culturales y econ贸micos. Porque todo acto educativo es pol铆tico. Esta proposici贸n que ha de estar en la mente de toda/o educadora/or debe hacernos repensar continuamente las pr谩cticas educativas para tomar conciencia de qu茅 proyecto social subyace a ellas: 驴para qu茅 se educa, en defensa de qu茅 intereses, en oposici贸n a qu茅 ideolog铆as?

Es por eso que los atropellos que vienen sucediendo en Jujuy, como la reforma antidemocr谩tica que impuso el gobierno de Gerardo Morales, no est谩n por fuera del quehacer docente y de las cualidades que ha de tener el docente comprometido con la causa democr谩tica, con la defensa de los derechos humanos y con la justicia social. Y estos largos d铆as en los que habitamos las calles de Jujuy qued贸 claro que nuestra respuesta es: 鈥渆ducamos para el logro de una sociedad aut茅nticamente democr谩tica y cr铆tica, para la instauraci贸n de una verdadera justicia social enmarcada en la garant铆a y defensa de los derechos humanos.

La cantidad de adhesi贸n docente al paro y movilizaci贸n que se fue sumando d铆a a d铆are afirma por un lado, al igual que no existe la llamada neutralidad de la ciencia 鈥 mito positivista -, tampoco existe la neutralidad de la educaci贸n. Ni la imparcialidad de los cient铆ficos ni la de los educadores, debido a que no hay ninguna acci贸n humana desprovista de intenci贸n, de objetivos. Y, por otra parte, que no hay ning煤n ser humano ahist贸rico, ni apol铆tico. El/ la docente jam谩s es neutral.

Como bien dice Freire: 鈥渢oda neutralidad afirmada, es una opci贸n escondida鈥. Es por eso que el NO A LA REFORMA y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS forman parte constitutiva del reclamo docente, dejando en claro que la lucha no s贸lo es por el salario sino tambi茅n por la defensa de los derechos humanos. Esta no es una cuesti贸n 芦partidaria禄, sino de derechos, y por eso nos expresamos.

La responsabilidad pol铆tica les cabe al gobernador Gerardo Morales, de la UCR, y tambi茅n a los bloques que aprobaron su reforma: Juntos por el Cambio y el PJ. La reforma constitucional en Jujuy vulnera derechos consagrados en la Constituci贸n Nacional y en Tratados Internacionales.

Ante este hecho grav铆simo, como educadores/as no podemos ser indiferentes ante esta ofensiva contra los derechos y las libertades democr谩ticas. Hoy es en Jujuy, pero ma帽ana puede ser a nivel nacional, y menos a煤n cuando se pretende imponer con represi贸n policial. Denunciar las injusticias, luchar contra la opresi贸n, construir una cotidianeidad nueva, nuevos v铆nculos y rehacer el mundo, en definitiva hacer pol铆tica, no pueden ser pr谩cticas solemnes, r铆gidas, burocratizadas, dogmatizadas, porque de ser as铆, s贸lo ser铆an enunciados incoherentes, palabrer铆o vac铆o.

Quiz谩s no podamos de la noche a la ma帽ana transformar la sociedad en nuestra utop铆a, quiz谩s no podamos expulsar de un golpe toda la corrupci贸n y las miserias que invaden nuestra sociedad, pero ello nunca puede ser 贸bice para paralizarnos, para pararnos, para derrotarnos. Por eso los y las docentes de Jujuy comenzamos por lo cercano: nuestra realidad cotidiana como docentes, por el 谩mbito local y la cotidianidad de las comunidades y ya estamos sembrando una semilla que m谩s tarde dar谩 sus frutos.

La mirada de la educaci贸n en el resguardo de los lazos sociales

驴De qu茅 hablamos cuando hablamos de lazo social? Es posible pensar el lazo social como sonido, a partir de la siguiente met谩fora: 鈥渦na cuerda de guitarra para emitir un sonido necesita de dos elementos que la ejecuten: el dedo que se posa en el traste y el dedo que rasga la cuerda. No son las manos las hacedoras del sonido, el sonido sale de la cuerda misma. El tipo de sonido, la combinaci贸n, var铆a de acuerdo al ejecutor pero la cuerda sigue inmutable y siendo la misma. Del mismo modo, podemos aseverar que el lazo social es como una cuerda que permite la articulaci贸n de alg煤n sonido cuando est谩 frente a dos continentes que lo ejecutan鈥 (鈥淓ncrucijadas del Trabajo Social: lazo social鈥, Carlos Marchevsky, 2013).

Las dificultades de sostenimiento de los lazos sociales, o el 鈥渆nfriamiento鈥 de 茅stos, y la problem谩tica de la fragmentaci贸n han emergido hace a帽os en nuestro territorio y hoy se reafirma con la constante imposici贸n de las derechas en nuestra sociedad. Esto es parte de una problem谩tica social compleja, que surge en una tensi贸n entre necesidades y derechos, la diversidad de expectativas sociales y un conjunto de diferentes dificultades para alcanzarlas en un escenario de incertidumbre, desigualdad y posibilidades concretas de desafiliaci贸n.

Las 鈥減roblem谩ticas sociales complejas鈥 irrumpen en un mundo en el cual el mercado aparece como gran disciplinador y en el que el orden simb贸lico y real de la vida cotidiana se presenta como ef铆mero y sin sentido. A su vez, la idea de futuro como incertidumbre, la incidencia de nuevas formas de la pobreza, la p茅rdida de espacios de socializaci贸n y las nuevas formas de los movimientos migratorios 鈥 m谩s ligados a la desesperaci贸n que a la inserci贸n -, muestran un mundo sumamente complejo que demanda a la educaci贸n nuevas miradas y propuestas.

La idea de p茅rdida de anclaje material y simb贸lico, la ca铆da de las referencias, de la previsi贸n, la precariedad de la vida cotidiana y la movilidad descendente en una cultura donde pareciera que solo ofrece objetos como formas de satisfacci贸n, construyeron y siguen erigiendo desde hace d茅cadas un modo de padecer que integra lo social con lo subjetivo. En esas cuestiones, las sociedades arrasadas y paralizadas por el terrorismo de mercado sufrieron y a煤n sufren la fragmentaci贸n de la solidaridad, los lazos sociales y las relaciones de intercambio y reciprocidad.

El Neoliberalismo deja una extra帽a sensaci贸n de orden en medio del caos, generando una idea de mundo conocido y ordenado a trav茅s del temor al otro y la m谩xima exacerbaci贸n del individualismo como su expresi贸n m谩s relevante. (Carballeda. 2020). As铆, el lazo social se fue conformando como un lenguaje que habla en forma balbuceante de tramas sociales, pautas y c贸digos, donde es posible y muchas veces necesario reconocer retazos de relatos e historias negadas por a帽os de dictaduras militares y econ贸micas.

El neoliberalismo contamin贸 la sociabilidad imponiendo la l贸gica costo-beneficio, el temor a la otredad, incluso su objetivaci贸n, ratificando m谩s y nuevas dificultades en las relaciones sociales, impactando de forma diferente en el lazo social. Es por eso que las pol铆ticas de derecha como son las pol铆ticas a las que adhiere el gobierno de Morales, busca romper con ese lazo social, busca la desmoralizaci贸n, la subestimaci贸n de nuestras acciones, desarticulando la organizaci贸n social y comunitaria, generando al romper con ese lazo social un desconocimiento entre nosotras/os/es docente y comunidad 鈥 comunidad y docentes. En este escenario que atravesamos hoy en la provincia de Jujuy el lazo social se presenta como una forma de campo de tensi贸n y disputa entre el discurso neoliberal y el colectivo.

La educaci贸n enlaza una necesaria recuperaci贸n del habla, del lenguaje de las formas de decir que intenten re vincular a las personas con la cultura, con los/as/es otros/as/es, con su historia. Involucrando nuevas miradas hacia lo grupal, lo territorial, que permitan o faciliten un encuentro con la otredad de manera profunda e intensa y sostenida. Esto, por supuesto, implica recuperar la palabra, lo que posibilita una nueva relaci贸n con lo territorial, aprendiendo a escuchar las voces del territorio, de sus actores, significaciones y sentidos, para desde all铆 reconstruir y recrear nuevos lenguajes y subjetividades.

Y la educaci贸n es una de las instituciones organizadora del lazo social. En estos tiempos de avances de la derecha, como sucede en Jujuy y en muchos otros territorios, donde todo es incertidumbre, nosotros/as/es docentes estamos ah铆, tejiendo la trama escolar, comunitaria, social y pol铆tica, el /la docente logra con su labor y sus luchas en las calles aportar certeza, generar trama, lazo y proceso de filiaci贸n.

Hoy, m谩s que nunca, el acto de educar y de educarse sigue siendo en estricto sentido un acto pol铆tico, y no s贸lo pedag贸gico. El proceso de liberaci贸n, como bien lo menciona Paulo Freire, es doloroso, lento y profundo, necesario, muchas veces, pero no suficiente para mover la hegemon铆a de la opresi贸n. Pese a ello, sin 茅l no es posible la movilizaci贸n de las personas, las comunidades y los territorios a la acci贸n, que da paso a la transformaci贸n de la realidad imperante.

*Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Jujuy. Doctoranda en Estudios y Pol铆ticas de G茅nero (UNTREF). Maestranda de Docencia Universitaria (UBA). En sus investigaciones aborda las pol铆ticas p煤blicas de salud destinadas a las identidades trans. Adem谩s, analiza las trayectorias de vida trans (salud 鈥 educaci贸n 鈥 vivienda y trabajo) en relaci贸n a la construcci贸n de la identidad.