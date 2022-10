–

Parte de mi familia vive en Alemania. Inmigrantes de esos. Peri贸dicamente me piden que les mande cosas: jam贸n del bueno, tomate frito, queso鈥 Yo sospecho que lo hacen para darme la lata鈥 Lo 煤ltimo que me han pedido es que les mande una falda camilla鈥 Porque han pagado 200 euros de gas este mes. Y eso en un sueldo m谩s que modesto, y antes del invierno, se nota. Me cuentan tambi茅n que dos compa帽eros de trabajo que eran ucranianos, han dejado el curro y se han ido a Ucrania a defender su pa铆s. Flip茅. Yo no ir铆a a defender mi pa铆s ni aunque llegaran a sus costas cangrejos mutantes. Mis pregunta es: 驴C贸mo es que en Alemania no hay tomate frito?

Vale, lo del gas. 驴Y todo por qu茅? Bueno, los profetas del Apocalipsis, decrecimiento, crisis energ茅tica, finanzas por los aires y tal, no tuvieron en cuenta una serie de cuestiones. Por poner una fecha de inicio: en noviembre de 2013 el presidente de Ucrania Yanukovich anunci贸 que suspend铆a el acuerdo de entrada de Ucrania en la UE. Eso desencaden贸 en escalada, la guerra.

O sea, que lo que eran manifestaciones ciudadanas, se pueden convertir a base de l铆os y metralletas, en una guerra abierta entre la OTAN y la Federaci贸n Rusa. Adem谩s, por lo que dicen los estalinistas, EEUU ha declarado la guerra a Alemania volando tres gasoductos. Eso no es m谩s que una minucia para los EEUU, conste. EEUU es nuestro culpable, y podr铆a volar tranquilamente la Luna, cambiar el polo magn茅tico y extinguir a los elefantes.

驴Me preguntan mis sobrinas (risas) que como podr铆a solucionarse esto? Ellas se refieren a la factura del gas, que lo dem谩s les da lo mismo. Bueno, si la guerra es la causa de todo, que lo mismo no, yo dir铆a que los pueblos pueden acabar con la guerra con solo desearlo. Lo cual es ut贸pico.

Pero si vamos a la realpolitik, a la pol铆tica de lo real, ahora que Ucrania est谩 ganando terreno ser铆a el momento de ser generoso y declarar un alto el fuego unilateral por parte de Zelenski. Para darle a Putin una salida honrosa. 驴Y esto que conseguir铆a? Pues que cese la masacre. No es moco de pavo.

A continuaci贸n, para evitar m谩s perplejidad, Ucrania deber铆a ceder el Este de Ucrania a Rusia ofreciendo garant铆as de paz, fronteras abiertas y 鈥搑esumen鈥 buen rollo. Y el resto de Ucrania Occidental, entrar en la UE. 驴Que si con eso bajar铆a la factura del gas? No lo s茅. Pero al menos, se acabar铆a la guerra.

驴Qu茅 podr铆a hacer nuestra izquierda entre tanto? Pues esa mancha de in煤tiles bocachanclas podr铆a promover la entrada de Rusia en la UE. Hay que darle a Rusia algo pol铆tico: Nueva Rusia y Rusia en la UE. De esa manera, todos estamos unidos. Total, con la cantidad de gobiernos de ultraderecha que hay, 驴qu茅 m谩s da otro m谩s?

Una vez hecho eso hay que hacer la ceremonia del perd贸n: amnist铆a para todos los cr铆menes de guerra. Los que ha llevado a cabo el ej茅rcito ucraniano, y los que ha llevado a cabo el ej茅rcito ruso. Porque los ej茅rcitos, recordadlo, son m谩quinas de crimen. Amnist铆a para todos los desertores. Y las ayudas de la UE, en lugar de para armamento, pueden darse tranquilamente para antidepresivos o para algo 煤til. Pienso en tremendos rituales con el patriarca de Mosc煤 y el patriarca de Kiev d谩ndose besos entre c谩nticos y llantos. Millones de personas perdon谩ndose. Madonna cantando en un escenario con Borrell. Un monumento con los nombres de los cincuenta mil muertos en la guerra, pensiones a los supervivientes, brigadas de alba帽iles, y aqu铆 no ha pasado nada.

Mejor preparo la falda camilla. Un buen brasero, y nada de fr铆o.