Hilo para “cortar el buen rollo”. Está todo el personal liado con un funeral, como si fuera importante. Y resulta que están sucediendo cosas un poquito más importantes, y respecto a las cuales, perder horas, días, sin prestarle atención es malo, muy malo. Amos allá:

Hace unas semanas publiqué un hilo en el que recomendaban la lectura de unos textos, de un blog, en los que se explicaba de forma casi comprensible el funcionamiento del sistema/red eléctrica de la Península Ibérica.

Aquí los enlaces, por orden inverso en el tiempo: Hoy me he encontrado con un hilo, escrito por un señor que parece residir en Suiza, en el que se hace un repaso de una cuestión similar, pero en términos continentales. Está en ingles (dar al “botón traducir”) y contiene muchos y complejos datos.

El hilo (largo, 70 tuits), muestra la situación a día de hoy en cuanto al panorama de la energía eléctrica y la red continental. Y no muestra nada bueno. Tenemos problemas y son muy, muy graves. Y van a comenzar a afectarnos durante este mismo otoño, antes de lo previsto.

Dependemos de la electricidad para los pagos, para el tráfico, para las comunicaciones, para la conservación de alimentos, para la medicina, y así, una larga lista. El hecho de que tengamos que plantearnos “¿qué apagamos?” a gran escala, y ya mismo, ¿les parece importante?

Porque andan liados con un montón de cosas, lo que es comprensible, pero parece que se les ha pasado por alto esto: https://twitter.com/radio5_rne/status/1568240024130572288… “Establecer recortes en el consumo de electricidad”. Eufemismo de la querida Union Europea que todos ustedes son capaces de traducir ¿no?

Por si acaso; creo que quiere decir algo así: Va a ser imposible pasar los próximos siete meses sin que se reduzca entre un 15% y 20% el consumo de electricidad. Si o si. No se va a poder producir. Ya se sabe. No es discutible. O no, y es peor, y es más.

Pero es que encima, todo esto ni siquiera es lo más importante. Mientras que los gobiernos de la UE acaban de darse cuenta (¡¡ahora!!) de qué tienen que imponer racionamientos en la demanda y la oferta eléctrica, sigue avanzando la escasez de diesel y de derivados del gas.

Lentamente, pero sin detenerse. Así que además de “una tormenta perfecta” (que coraje me dan estas metáforas) en “lo eléctrico”, se está formando un lio monumental con los fertilizantes y con el combustible del transporte. Comida y mover comida.

Si conocen a alguien que “se dedique al campo”, pregúntenle cómo se le presenta esta temporada. Creo que su cara antes de contestarles se lo va a decir todo.

Todo esto, con un ciclo económico monetario completamente agotado, y donde la subida de tipos nos va a meter en más problemas a casi todos. La inflación, es también, por la energía. Y lo peor, no manejan más que una única solución a esta situación: Destruir demanda.

Por si no lo saben, “la demanda” somos usted y yo y nuestras vidas. Afortunadamente para la cuestión de las subidas de los tipos, hay algunas posibles soluciones a corto/medio plazo; pero para los demás problemas mencionados, no.

Pero requerirían que dejen de prestar atención a casi todo lo demás, y se concentren en estás cuestiones. Porque son extremadamente complejas. Y si no se atajan o afrontan, sus efectos, en cambio, son muy simples: no luz, no coche, no comida.

Estos problemas ya no están a la vuelta de la esquina. Han doblado la esquina, están enfrente y cerrándonos el paso. Recuerden el principal problema:

Qué es que hoy han decidido en el Consejo de Ministros EU que habrá cortes forzosos de suministro energético, y todo el mundo está pendiente de un funeral en vez de lo de los racionamientos que vamos a sufrir. Como no afrontemos primero este problema, los otros, ni soñando.