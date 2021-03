M谩s que un enfrentamiento entre ambos 鈥渞ealmente lo que ha habido es una desatenci贸n a los llamados de atenci贸n y sugerencias hechas desde las academias鈥, considera Huniades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina. 鈥淪i estimamos vacunar a 20 millones de personas necesitamos 40 millones de dosis y debemos incrementar la velocidad a la cual se realiza el proceso鈥 pero la realidad es que al pa铆s han llegado -oficialmente- unas 700 mil dosis, explica Mireya Goldwasser, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias F铆sicas, Matem谩ticas y Naturales

Cuando el 13 de mayo de 2020, el diputado y dirigente del chavismo Diosdado Cabello critic贸 el alerta de la Academia de Ciencias F铆sicas, Matem谩ticas y Naturales (Acfiman) sobre el repunte de casos de COVID-19, se encendieron las alarmas de la comunidad cient铆fica venezolana.

Cabello citaba un tuit del periodista Gabriel Bastidas, en el cual se rese帽aban las advertencias de la Acfiman (4 mil nuevos casos por d铆a para junio y un subregistro de 63% a 95% por la escasez de pruebas PCR). 鈥淓sta es una invitaci贸n para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. Est谩n generando alarma, no tienen ninguna prueba de que el Estado no est茅 haciendo los ex谩menes correspondientes, pero ellos dicen que el gobierno miente, presumen que el gobierno miente. Esto es una invitaci贸n a un tunt煤n a los que hicieron este informe鈥, expres贸 Cabello.

Muchas cosas han ocurrido desde ese comentario hasta el presente; entre otras, que el propio Cabello se infect贸 con el coronavirus y sufri贸 la forma grave de la enfermedad. No hubo 鈥渙peraci贸n tunt煤n鈥 (allanamiento y detenci贸n) contra la academia ni contra los cient铆ficos, que han advertido sobre el transcurrir de la pandemia. La presidenta de la Acfiman, Mireya Goldwasser, confirma que no sucedi贸 nada m谩s; que ning煤n vocero oficial los llam贸 ni los amenaz贸. No obstante, aument贸 a煤n m谩s la brecha entre las academias y el gobierno de Maduro.

鈥淐uando sacamos el art铆culo completo, dijimos que antes de publicarlo se enviara al ejecutivo y al legislativo. Se les envi贸 a la ministra de Ciencia, al ministro de Salud y a Delcy Rodr铆guez; y en la AN, a sus contrapartes; dijimos 鈥榲amos a esperar a tener respuesta para hacerlo p煤blico鈥. Como no recibimos respuesta, asumimos que estaban de acuerdo鈥 y se public贸, rememora Goldwasser en una entrevista de prensa.

驴Por qu茅 molest贸 tanto ese informe? En el documento, de 18 p谩ginas, se alertaba sobre el incremento en el n煤mero de casos y la falta de PCR. 鈥淓l pa铆s debe prepararse para el impacto que representa un n煤mero entre 1.000-4.000 casos nuevos diariamente durante el pico de la epidemia, que podr铆a producirse entre junio y septiembre de este a帽o鈥, alert贸 el pronunciamiento. 鈥淟as pruebas realizadas hasta ahora en Venezuela son insuficientes para estimar adecuadamente el tama帽o real de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela鈥, concluy贸.

Mireya Goldwasser recuerda lo sucedido, a casi un a帽o de distancia. 鈥淧煤blicamente un vocero del gobierno a trav茅s de la televisi贸n nos amenaz贸鈥, explica, y hace referencia al comentario de Cabello. 鈥淣osotros nos contactamos con los representantes de Bachelet en Venezuela, planteamos la situaci贸n; tuvimos apoyo de todos. Lo enviamos fuera de pa铆s y tuvimos apoyo de academias, instituciones cient铆ficas fuera del pa铆s. A partir de ese momento m谩s nunca hemos tenido problemas, no hemos sido amenazados. Hemos publicado lo que pensamos que debemos publicar. Lo ocurrido fue una cosa puntual鈥, asegura en entrevista con contrapunto.com.

La relaci贸n entre las academias y la administraci贸n de Nicol谩s Maduro para hacer frente a la emergencia no ha sido la m谩s armoniosa. Las academias de Ciencias y de Medicina han difundido comunicados regularmente para exponer sus criterios sobre el diagn贸stico, los tratamientos, la vacunaci贸n. Una de las cr铆ticas reiteradas es que no se hacen suficientes PCR (pruebas que permiten detectar el virus en tiempo real) para saber qu茅 pasa con la epidemia.

M谩s que un enfrentamiento entre ambos 鈥渞ealmente lo que ha habido es una desatenci贸n a los llamados de atenci贸n y sugerencias hechas desde las academias; en especial, la Academia Nacional de Medicina鈥, considera Huniades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina.

Muy tajante, Urbina expone -en entrevista por Whatssap para contrapunto.com- que desde el inicio de la pandemia 鈥渉emos hecho m煤ltiples sugerencias, desde la necesidad de informaci贸n clara, transparente y por voceros confiables de acuerdo con las normas de manejo de eventos adversos de la OMS, hasta el tipo y n煤mero de pruebas diagn贸sticas; desde no infundir falsa sensaci贸n de seguridad al anunciar 鈥榤edicamentos milagrosos鈥 y otros compuestos sin evidencia cient铆fica de ning煤n tipo, hasta el tipo y duraci贸n de confinamiento implantado y la no conveniencia de liberar las medidas en diciembre pasado, Carnaval y por supuesto en Semana Santa鈥.

Incluso, la Academia Nacional de Medicina recurri贸 a la publicaci贸n de boletines informativos para ver si as铆 el ejecutivo los o铆a. 鈥淧ensamos que el solicitar ampliar el abanico de vacunas para la poblaci贸n al menos fue escuchado; ya tenemos dos tipos de vacunas en Venezuela y aspiramos a que sean m谩s en un futuro cercano鈥, precisa Urbina, pero 鈥渇altan por incorporar muchas otras sugerencias鈥.

鈥淭enemos que tomar en cuenta que es una enfermedad que avanza, como es emergente, rodeada de incertidumbre. Hay un problema, y es que Venezuela tiene capacidad diagn贸stica centralizada鈥, se帽ala Goldwasser.

La ciencia es ensayo y error, muchas preguntas y no siempre muchas respuestas. La Acfiman hizo algunas previsiones que se pudieron haber cumplido, como no. 鈥淐uando comenz贸 la epidemia en Venezuela, en 2020, no avanz贸 como esper谩bamos por las condiciones econ贸micas y la falta de gasolina, la gente no se mov铆a鈥. A partir de septiembre de 2020 la epidemia se expandi贸 por todo el pa铆s.

Las flexibilizaciones aprobadas para diciembre de 2020 y el Carnaval de 2021 aumentaron la movilidad de personas y la propagaci贸n de la enfermedad, y se interpretaron como que baj贸 el riesgo, eval煤a. Adem谩s, el gobierno disminuy贸 el n煤mero de pruebas PCR. 鈥淣o ha aumentado la capacidad de rastreo del virus y ha promovido eventos, en diciembre y en febrero鈥.

Huniades Urbina, entre las medidas acertadas por parte de la administraci贸n Maduro, cita: 鈥淒eclarar las medidas de contenci贸n y protecci贸n desde el inicio de la pandemia, hacer campa帽as de educaci贸n a la poblaci贸n (t铆midas y poco contundentes, pero algo es algo); suministrar los medicamentos para los pacientes graves tanto en p煤blico como en privado e iniciar la vacunaci贸n, aunque tard铆a y escasa porque apenas hay vacunas para 2% de la poblaci贸n con las 600 mil dosis que han llegado鈥.

Sin embargo, Urbina remarca que no tiene mucho sentido 鈥渋mplantar medidas de restricci贸n y flexibilizar s煤bitamente como Navidad, Carnaval y aparentemente Semana Santa鈥. Tampoco es coherente 鈥渆l anuncio de medicamentos milagrosos que curan 100% la COVID-19; es m谩s, es contraproducente para la credibilidad鈥 y promueve que la gente relaje las medidas de resguardo.

鈥淓s necesario que haya una organizaci贸n para la vacunaci贸n masiva. Hay variaciones del virus, como la variante brasile帽a detectada en Bol铆var. Si hacemos una campa帽a de vacunaci贸n lenta damos chance de que el virus vaya mutando. El gobierno tiene la obligaci贸n de tener un programa de vacunaci贸n; cu谩ntas vacunas vamos a tener, que vengan diferentes tipos鈥, las prioridades, subraya Mireya Goldwasser. Para lograr la inmunidad de reba帽o -70% de las personas vacunadas- la Acfiman recomienda inmunizar mensualmente a dos millones de personas e insiste en la necesidad de disponer de las dosis. 鈥淪i estimamos vacunar 20 millones de personas necesitamos 40 millones de vacunas y debemos incrementar la velocidad a la cual se realiza el proceso鈥 pero la realidad es que al pa铆s han llegado -oficialmente- unas 700 mil dosis entre la rusa y la china.

Las pautas de inmunizaci贸n de la OMS, enfatiza Urbina, reflejan que primero hay que proteger al personal de salud y seguir con los adultos mayores con enfermedades que aumentan su riesgo; luego, 鈥渟eguir con la estratificaci贸n poblacional de acuerdo con el riesgo profesional鈥.

