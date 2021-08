–

Algunas konsideraciones sobre la imposición de la Tarjeta Verde Covid

No kisiera usar la lógika blanco y negro, pero kreo para este tema es necesario, ya ke lxs autoridades y el kapitalismo están kreando una nueva segregación (antes racial, luego de clase, y ahora “sanitaria”) kon eso de la imposición de las vakunas covid19 y sus tarjetas, DNI y pasaportes verdes para korroborarlo, para así poder transitar “libremente” por donde keramos.

Desde luego ke podemos aplikar la ilegalidad y otras astucias para evitar esos kontroles, y de hecho kienes escribimos esto kasi no usamos los servicios ni espacios de konsumo ke nos impone/brinda el sistema de dominación, pero este eskrito va más allá de nuestra individualidad ya ke varios grupos también se van a ver perjudicados, en especial los grupos de migrantes ilegales ke se verán forzados a aceptar los registros legales para poder cirkular sin ser perseguidx humilladx deportadx o enkarceladx.

También están kienes por diversos motivos no lleguen a vakunarse, y también lxs ke no kieren vakunarse.

En este último grupo no me refiero a la tendencia conspiranóika insertada dentro del grueso de antivakunas ya ke en su mayoría son gente de dinero y podrán adkirir esas tarjetas de manera falsifikada o raramente les pedirán presenten esos papeles ya ke su condición adinerada les da una especie de protección sistemática.

Otro grupo es de la gente sin techo kuya mayoría tiene el sistema inmunológico fuerte y no necesita vakunas, pero ke “por el bien común” “el bienestar público” serán cazadxs por lxs autoridades “sanitarias” para vakunarles a la fuerza tal cual autoridades y animalistas lo hacen en sus campañas de esterilización a perrxs y gatxs ke viven en las calles.

Además está otro grupo ke es de la gente precarizada ke no usa moviles ni mucho menos smartphones para tener esa app ke korrobore su vakunación ya ke dicen lxs autoridades ke no bastará kon presentar la tarjeta verde para asegurar ke ya fueron vakunadxs, y serán entonces llevadxs konstantemente detenidxs a alguna komisaría hasta korroborar sus identidades on line.

Kienes escribimos esto, tenemos una tendencia antiprogreso y otras afines en la kual rechazamos la teknociencia sea vieja o nueva sea kapitalista o “autonoma”, ya ke además de generar alienación y nocividad ambiental y mental, es un arma para dominarnos y controlarnos mejor.

Lxs autoridades komo es kostumbre, descaradamente han repetido ke nadie nos obligará a vacunarnos, pero en sus disposiciones nos están obligando a la fuerza ya ke sus campañas mediáticas de manipulación no funcionaron como kisieron. Ahora han alistado un nuevo argumento para justificar esta nueva segregación, ke por cierto no es tan sólido como kieren hacer creer, ke es la ke la decisión la seguimos teniendo nosotrxs si keremos seguir en su sistema y ke nadie nos obligará a no vakunarnos.

Entonces esperamos ke se abra el debate en sus respectivos círculos físicos o virtuales respecto a este tema ke hemos visto hay poca controversia ke solo se reduce a los abusos de lxs autoridades en esta llamada Pandemia, y por le contrario se ha pedido ke se masifiken las vakunaciones y la atención estatal. Así como hemos visto compxs ke llevaban el discurso naturista y hoy le perdieron la “fé” a las palntas y su alimentación. Lo decimos en son de reflexión y no en son de burla, pues entendemos ke el miedo ke tienen no es de la nada, sino de experiencias cercanas lamentables.

