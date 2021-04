–

Fuente: Fr茅derike Geerdink / Medya News / Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

La resistencia contra la retirada de Turqu铆a del Convenio de Estambul para combatir la violencia contra las mujeres contin煤a, tanto dentro del pa铆s como en el extranjero, y la unidad y la persistencia con la que las mujeres piden apasionadamente a Erdogan que d茅 marcha atr谩s en su decisi贸n, es inspiradora. Al mismo tiempo, es importante ver el panorama m谩s amplio: el Convenio de Estambul es s贸lo uno de los muchos tratados que Turqu铆a desprecia.

S贸lo una resistencia que lo reconozca podr谩 ser efectiva

En 2011, Turqu铆a no s贸lo fue uno de los primeros firmantes del Convenio, que lleva el nombre de la ciudad en la que se redact贸, sino que fue el primero en ratificarlo. Una ratificaci贸n r谩pida no siempre es una buena se帽al. La mayor铆a de las veces, los ratificadores r谩pidos resultan ser lentos en la aplicaci贸n.

Que Turqu铆a no ratific贸 tan r谩pidamente porque de repente se comprometi贸 plenamente con los derechos de las mujeres, queda claramente demostrado por lo que se hizo en los diez a帽os transcurridos desde la ratificaci贸n: nada.

El mes pasado, particip茅 en un seminario en l铆nea con el inspirador abogado Eren Keskin sobre el Convenio de Estambul. Keskin dijo: 鈥淨ue el Convenio nunca se aplicara no significa que no fuera importante para nosotros como abogados y activistas de derechos humanos. Pod铆amos salir a la calle para exigir acciones con el Convenio en nuestras manos. Era una base para trabajar. Eso ya no existe鈥.

Sabotaje

Keskin incluso fue un paso m谩s all谩, y dijo: 鈥淓l gobierno ha incumplido la Convenci贸n de forma organizada. Lo hemos expresado muchas veces, pero otros Eestados nunca han escuchado nuestra voz鈥. Identific贸 los grupos espec铆ficos que m谩s est谩n sufriendo el sabotaje del gobierno, adem谩s de las mujeres en general: los refugiados, los transexuales y las mujeres kurdas que no pueden expresarse correctamente en turco.

Los funcionarios turcos han se帽alado que el Convenio de Estambul va en contra de los valores familiares, pero escuchando a Eren Keskin y leyendo yo misma el Convenio, es evidente que va mucho m谩s all谩. No s贸lo hay una heteronormatividad asfixiante en la sociedad y el gobierno, sino que tambi茅n existe el deseo del Estado de tener todo el control. La Convenci贸n respira cooperaci贸n, no s贸lo entre el gobierno y las instituciones estatales, sino tambi茅n entre las autoridades y el mayor n煤mero posible de ONG y grupos de la sociedad civil. 驴C贸mo podr铆a Turqu铆a hacer eso con todas las personas importantes de la sociedad civil en la c谩rcel?

Adem谩s, el Convenio de Estambul no s贸lo aborda los derechos de las mujeres en tiempos de paz, sino tambi茅n en los conflictos armados. Es imposible que Turqu铆a se comprometa a ello. Quiere tener v铆a libre para asesinar a los kurdos y silenciar, torturar y encarcelar a las mujeres kurdas.

Excepciones

Turqu铆a odia los derechos humanos. No s贸lo Erdogan, sino el propio Estado. Varios tratados que protegen los derechos pol铆ticos y culturales de las minor铆as, nunca fueron firmados o ratificados por Turqu铆a, o s贸lo fueron aceptados con excepciones que los hacen nulos (como la Convenci贸n de Refugiados, de 1951). Otros fueron firmados y ratificados pero nunca se respetaron y cada vez se ignoran m谩s, como el m谩s importante de todos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En 2011, el a帽o en que entr贸 en vigor el Convenio de Estambul, la din谩mica en Turqu铆a era diferente a la actual. La d茅cada en la que Erdogan parec铆a tomarse en serio el avance hacia la adhesi贸n a la Uni贸n Europea (UE) y un mayor respeto a los derechos humanos, hab铆a terminado, pero la situaci贸n no era desesperada. La guerra entre el Estado y el Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) hab铆a vuelto a estallar tras unos a帽os de relativa calma. Un a帽o despu茅s, se har铆a p煤blico que Erdogan estaba dirigiendo alg煤n tipo de proceso de paz con el PKK y el movimiento kurdo en general. Erdogan sent铆a que ten铆a una imagen que mantener, y una r谩pida ratificaci贸n del Convenio de Estambul impulsaba esa imagen.

Error

Nunca fue m谩s que eso. Y ahora Erdogan se siente lo suficientemente envalentonado, no en vano Europa se niega a responsabilizar a Turqu铆a de las violaciones de los derechos humanos en su pa铆s y en el extranjero, como para deshacerse sin m谩s del Convenio. Justo ah铆 donde debe estar a los ojos del Estado: en el mont贸n de tratados que Turqu铆a se niega a firmar o ratificar. Un error corregido.

Cualquiera que proteste por la retirada deber铆a tener en cuenta esta perspectiva m谩s amplia. Defender el Convenio de Estambul, debe ir de la mano de defender otros derechos fundamentales, incluidos los plenos derechos pol铆ticos y culturales de todos los ciudadanos y naciones de Turqu铆a. Todos est谩n conectados y no pueden separarse.

Cualquier protesta que no reconozca esto y no sea inclusiva, ser谩 in煤til.

