Miren Etxezarreta (doctora en Econom铆a): 鈥減ara garantizar el futuro de las pensiones p煤blicas solo veo la lucha social, la reivindicaci贸n, no hay otra鈥.

鈥淓l acuerdo simplemente es una vuelta de tuerca m谩s en un proceso de privatizaci贸n de las pensiones que se inici贸 ya hace mucho tiempo鈥

鈥淓l objetivo es potenciar las pensiones privadas, que es lo que le interesa al capital financiero global鈥

鈥淓scriv谩 est谩 encantado con el modelo de EPSV de Euskadi del PNV, que es la privatizaci贸n desde las empresas鈥

鈥淟os sindicatos que aceptan las EPSV, lo digo abiertamente, son tambi茅n c贸mplices de la privatizaci贸n de las pensiones鈥

鈥淟os capitales del sistema privado de pensiones en la bolsa es lo m谩s arriesgado que hay, sobre todo, para la gente modesta鈥

鈥淟os j贸venes tienen que aprender a luchar por sus derechos. Y tendr铆an que empezar a juntar la lucha por sus derecho al trabajo, que no s茅 si debe de ser un derecho, con su derecho a la pensi贸n p煤blica鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Miren Etxezarreta, Doctora en Econom铆a por la London School of Economics, Reino y por la Universidad Aut贸noma de Barcelona, analiza en esta entrevista el acuerdo sobre la reforma de las pensiones entre el Gobierno espa帽ol, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal del pasado 1 de julio. A su juicio, pone de relieve que 鈥渆s una vuelta de tuerca m谩s en un proceso de privatizaci贸n de las pensiones que se inici贸 ya hace mucho tiempo鈥. Llama a la 鈥渓ucha social鈥 para garantizar las pensiones p煤blicas y recuerda que el modelo de Entidades de Previsi贸n Social Voluntaria (EPSV) de la CAV (Euskadi) es un sistema privado y acusa a los sindicatos de sostenerlo. Y pide a los j贸venes 鈥渜ue aprendan a luchar por sus derechos鈥 y 鈥渧incular su derecho al trabajo con una pensi贸n p煤blica鈥.

驴Qu茅 te parece el acuerdo que han firmado de pensiones, aunque todav铆a el texto definitivo no se sabe?

No se sabe. A mi me parece que simplemente una vuelta de tuerca m谩s en un proceso de privatizaci贸n de las pensiones que se inici贸 ya hace mucho tiempo. No es nada m谩s que uno m谩s, lo que pasa es que hab铆a expectativas por eso del Gobierno de coalici贸n (鈥渆l m谩s progresista de la historia鈥), pero realmente la l铆nea directiva de todas estas medidas es la misma de siempre, me parece.

Hay algunos 鈥渃aramelos鈥 como se dan a los ni帽os para enga帽arles y que acepten cosas. No s茅 si en parte para que lo acepten los sindicatos lo aprueben. Pero creo que los sindicatos est谩n jugando un papel muy, muy, muy peligroso.

驴Por qu茅 dices eso?

Porque realmente van a aceptar algo que nos supone pr谩cticamente ninguna ventaja. Sin embargo, van a firmar elementos que suponen graves desventajas para los pensionistas.

驴Puedes decir cu谩les son esas graves desventajas?

Por ejemplo, una, el aumento de la edad de jubilaci贸n. Ahora lo venden como voluntaria. 驴Ser谩 voluntaria? Van a ofrecer un bono a los que sigan trabajando. A mi me parece que eso es grav铆simo, porque va a suponer la divisi贸n del movimiento. Puede haber pensionistas que necesiten o quieran seguir trabajando y otros que no. Entonces, la reivindicaci贸n muy importante que ha sido siempre la de mantener la edad de jubilaci贸n queda destruida. Ese ser铆a un punto que me parece muy serio.

Y otro punto que me parece grav铆simo la disposici贸n que van a hacer en la segunda etapa, no en este primer acuerdo firmado al inicio de mes, de ampliar los planes de empresa, que me parece que es directamente avanzar hacia la privatizaci贸n de las pensiones. Me parece grav铆simo.

Es tambi茅n duro el deterioro de las jubilaciones anticipadas. Much铆sima gente se hubiera quedado en la calle, sino hubiera tenido una jubilaci贸n anticipada. La mayor parte de la gente que opta por una jubilaci贸n anticipada es porque cierran la empresa, les echan o por un convenio quedan de acuerdo con esas jubilaciones. Y entonces ahora resulta que va a ser mucho m谩s duro para el pensionista, no para el que hace la jubilaci贸n anticipada.

Esta ma帽ana La Caixa ha anunciado que va a jubilar a la gente con 52 a帽os. Supongo que durante unos a帽os pagar谩 La Caixa pero, de todas formas, no deja de ser una jubilaci贸n anticipada, que va a suponer probablemente, aunque no est谩 claro c贸mo van a hacerlo, unas pensiones de jubilaci贸n al cabo de unos a帽os peores. 驴Para qui茅n? Para los pensionistas, no para La Caixa.

Hay una serie de medidas que me parecen muy negativas para los pensionistas, que son los trabajadores de hoy, y que parece est谩n siendo aceptadas por los sindicatos. Bajo la premisa de que la actualizaci贸n ya va a ser el IPC, que ya era antes de la reforma de pensiones del PP, hemos dado marcha atr谩s. 驴Hemos mejorado un poco? S铆, pero marcha atr谩s.

Los datos que te estoy dando son una serie de los aspectos que a mi me parecen m谩s preocupantes, m谩s negativos. Me parece que es un 鈥榚nga帽abobos鈥.

驴He le铆do tambi茅n que se elevar谩 hasta 35 a帽os el periodo de c谩lculo de las pensiones?

Eso es lo que esperan hacer en la segunda parte. En la primera, se hace todo lo que hemos comentado, lo que firmaron el 1 de julio. Y se espera que en el a帽o 2022 se va a hacer todo lo dem谩s, entre ello estar谩 lo del paso de 25 a 35 a帽os el periodo para calcular las pensiones. Es decir, son vueltas de tuerca para que cada vez las pensiones p煤blicas sean menores.

La realidad es que la subida del IPC en una pensi贸n de 600 euros o por debajo del SMI, no mejorar铆a las cuentas de una o un pensionista, porque es muy baja.

Aunque den un porcentaje en relaci贸n con la inflaci贸n, de todas formas, no es una mejora de pensiones. En todo caso, ser铆a un mantenimiento, suponiendo que el IPC cuenta de verdad lo que pasa. Pero no ser铆a m谩s que un mantenimiento. Pero eso sirve de excusa a la opini贸n p煤blica, los medios de comunicaci贸n y los sindicatos para presentar la reforma como un triunfo fuerte de este Gobierno de coalici贸n del ministro Escriv谩.

Afortunad铆simamente me parece que los pensionistas no se est谩n dejando enga帽ar. Porque estoy viendo, por un lado y otro, l铆neas que no se van a dejar dominar por esta reforma, pero eso no quiere decir que la reforma no sea lo que es.

Nos dec铆an que hab铆a que aplicar la Carta Social Europea, para que las pensiones, igual que el SMI, fueran, al menos, el 60% de la mediana del salario. 驴En qu茅 queda todo?

Ya, pero todas esas cosas sabes tu que son la letra de los documentos, que luego se pueden modelar un poco como les convengan. Dir谩n que ya lo har谩n el a帽o que viene, a lo mejor. Como lo van a hacer en estas dos etapas, tambi茅n camuflan m谩s f谩cil: primero este a帽o, que es m谩s f谩cil, les damos el 鈥榗aramelo鈥 por delante del IPC, que a mi no me parece un 鈥榗aramelo鈥, aunque ellos lo presentan as铆, y el a帽o que viene vamos a hacer la segunda etapa.

驴Es evidente que el sistema p煤blico de pensiones est谩 en un filo?

El objetivo fundamental de toda esta operaci贸n, que empez贸 en 1973 en Chile con el dictador Pinochet, es ir disminuyendo las pensiones p煤blicas hasta que todos aquellos trabajadores que tengan un poquito de dinero entren en una pensi贸n privada. El objetivo es potenciar las pensiones privadas, que es lo que le interesa al capital financiero global. Ese es el contextos fundamental de toda la crisis de las pensiones, entre comillas.

Escriv谩 pone como ejemplo el modelo del sistema de las Entidades de Previsi贸n Social Voluntaria (EPSV) instaurado en Euskadi (CAV), 驴qu茅 piensas?

Est谩n encantados con el modelo de Euskadi. Est谩 marcando el modelo que quieren hacer. Ese es el modelo. Es decir, que todos los trabajadores, una parte de dinero de la empresa, que ya se compensar谩 con la subida salario menor, y otra parte, con el salario de los propios trabajadores, que hagan pensiones privadas. Hay una pregunta evidente, si eso hacen con las pensiones privadas, 驴por qu茅 no han hecho eso mismo con las pensiones p煤blicas? Es decir, porqu茅 ese dinero tiene que estar gestionado por los entes privados, bancos privados y las compa帽铆as de seguro en lugar de haber hecho lo mismo gestionado por el sector p煤blico porque despu茅s de todas las crisis que hemos pasado no podr谩n decir que el sector p煤blico es menos eficiente que el sector privado.

Ya pero adem谩s Hacienda compensa con deducciones, reducciones鈥 y quienes reducen son los que m谩s invierten en pensiones privadas, es decir que beneficia a quienes m谩s tienen.

Antes se pod铆a hacer hasta 8.000 euros de deducci贸n fiscal en la base imponible, que es bastante dinero, sobre todo para los que cobren mucho. Entonces, la gente, los pensionistas, protestaban y dec铆an que son subvenciones que no tienen porqu茅 existir, desgravaciones que no tienen porqu茅 existir. Ahora Escriv谩 dice vamos a bajar hasta los 1.000 euros, pero con la otra mano lo que hace es decir y ahora podemos pasar las subvenciones de empresa, que van directamente a privatizar las pensiones, a 10.000 euros de desgravaci贸n. Si no quieres taza, taza y media. Y el ejemplo es Euskadi, ah铆 los sindicatos vascos deber铆an de ser bien agresivos ante esa medida.por lo que yo s茅, ni los vascos, ni los espa帽oles tiene tal agresividad.

Ya con la EPSV en Geroa, participan los sindicatos鈥

S铆, s铆 es que, por ejemplo, los 煤ltimos convenios que firmaron antes de la crisis, en los 煤ltimos a帽os que trabajaba, ahora estoy jubilad铆sima, la miseria de aumento que ten铆amos los profesores, una parte importante de ese aumento iba directamente a un fondo de pensiones privado. Si dec铆as que no quer铆as, no hab铆a salida. Entonces, ya hab铆a empezado. Por eso digo yo que todo esto son nada m谩s que vueltas de tuerca sobre el mismo tema. Porque piensa que detr谩s de esto, y no nos tiene que desanimar, no est谩n ni el Gobierno vasco ni el Gobierno espa帽ol, detr谩s de esto est谩n los grandes poderes financieros, apoyados por ejemplo en este caso de la Uni贸n Europea que le est谩 pidiendo, en este caso, a Espa帽a que resuelva el problema de pensiones. Eso quiere decir disminuir las pensiones p煤blicas, no quiere decir otra cosa. El enemigo es muy, muy potente.

Aqu铆 siempre se pone como excusa el Pacto de Toledo que se firm贸 en 1995, pero viendo los datos de Inverco, Asociaci贸n de Instituciones de Inversi贸n Colectiva y Fondos de Pensiones, han multiplicado por diez el patrimonio que gestionan en pensiones.

S铆, pero les est谩 pasando una cosa como en el Estado espa帽ol las pensiones p煤blicas no se han degradado tanto como en otros sitios, por ejemplo como en Inglaterra, y como tampoco los trabajadores no tienen mucho dinero para ahorrar, pues no se est谩n haciendo muchas pensiones privadas. A pesar de que han aumentado mucho, pero no tanto como ellos querr铆an. Entonces, est谩n atacando fuerte. Euskadi es la base de un ejemplo que ahora resulta que todos tenemos que hacer como en el Pa铆s Vasco. Y lo de Escriv谩 es exactamente ese modelo.

Un modelo neoliberal totalmente.

Absolutamente privatizado, s铆 neoliberal totalmente. S铆, pero hay es donde pienso que tienen una tremenda responsabilidad los sindicatos que aceptan eso, que firman convenios con ese sistema de EPSV. El trabajador no se puede negar si hacen eso en la empresa. Porque firman un convenio.

驴Qu茅 habr铆a que decirles a los sindicatos para que no vayan por esa l铆nea?

Lo digo abiertamente: que son c贸mplices de la privatizaci贸n de las pensiones. No tengo ning煤n escr煤pulo en decir lo que es verdad.

En ese preacuerdo, de lo poco que se ha conocido en su globalidad, se dice que se traslada el d茅ficit de 22.000 millones al Estado.

Se ha conocido poco. Ese tema es positivo, si tenemos en cuenta que llevamos ya desde los Pactos de Toledo pagando ese dinero a cuenta del Estado. Por lo menos habr铆a que pedir que se devolviera. Desde luego, que se frene eso no est谩 mal. Se frena porque realmente ya est谩 pagando ese dinero, porque el Estado est谩 prestando dinero a la Seguridad Social y esto es un juego administrativo, porque piensa que la cuenta del Estado y la cuenta de la Seguridad Social, son dos libros de la misma propiedad. Realmente que le preste dinero, ya est谩 pasando, y como est谩 pasando, realmente est谩 claro. En el fondo es una anotaci贸n contable. Mejor que haya eso que no haya. Ese dinero no podr谩n decir que es un d茅ficit. Insisto en que es una anotaci贸n contable y eso que les est谩 sirviendo a quienes est谩n a favor de ese sistema para vender el sistema. Los regalos, que dec铆a antes, son el 鈥榗aramelo鈥 del IPC y todo este dinero.

Hasta 1995 las cuentas de la Seguridad Social y las del Estado estaban juntas. Entonces, hab铆a mucho super谩vit en la Seguridad Social, tanto que los empresarios no firmaron el pacto de 1995, porque dec铆an que hab铆a que rebajar las cotizaciones porque entraba demasiado dinero. Algunos ya dec铆an que no estaba mal lo de separar las cuentas, pero claro estos temas vienen de lejos, y separar las cuentas era como el pr贸logo. As铆 cuando salieran mal las cuentas de la Seguridad Social se dijera que no hay dinero para las pensiones.

Para mi hay un tema de fondo, 驴por qu茅 las pensiones se tienen que pagar s贸lo con las cotizaciones? El fondo del debate es ese, porque todos los gastos p煤blicos en un estado se pagan con impuestos. En el caso de las pensiones, se hace solo con cotizaciones, que ya son impuestos, pero son muy importantes y muy injustos. Pero, 驴solo con eso? A mi cuando el ej茅rcito empiecen a financiarlo los generales, los coroneles pues igual tendr铆a que pensar que las pensiones las tienen que financiar los trabajadores. Pero 驴por qu茅 todos los gastos p煤blicos se tienen que financiar con impuestos, menos las pensiones? Est谩 muy claro para mi, porque ese dinero es muy goloso para los entes financieros privados.

驴Se acab贸 el Fondo de Reserva?

Tuvimos alrededor de 70.000 millones y ha desaparecido. Es un punto muy importante, como es la vinculaci贸n del sistema de pensiones y el mercado de trabajo. Tal y como est谩 el sistema espa帽ol, que no es igual en otros pa铆ses, en otros pa铆ses europeos pagan los impuestos una parte, deja claro la relaci贸n directa entre el mercado de trabajo y las pensiones. Porque si el mercado de trabajo se deteriora, como se ha deteriorado desde los a帽os setenta, claro, hay menos dinero para las pensiones y surge el problema del d茅ficit de la Seguridad Social, porque cuando los salarios son bajos las pensiones es m谩s dif铆cil que suban. Porque hay una relaci贸n estrech铆sima entre el mercado de trabajo y las pensiones.

Entonces, si queremos reivindicar un sistema de pensiones decente, hay que empezar por vincular esa reivindicaci贸n con la de los salarios. Yo creo que el quid est谩 en ver como se puede unir la reivindicaci贸n de un mercado laboral decente con la reivindicaci贸n de salarios, un mercado laboral decente con las pensiones.

Y esto nos lleva a ver 驴qu茅 futuro les queda a los j贸venes con la mayor precariedad conocida y los bajos salarios?

Lo tienen muy mal, pero que espabilen. Creo que los j贸venes tienen un error, quiz谩s se lo hemos inducido nosotros, es pensar que los derechos se ganan una vez y ya est谩n ganados. Los derechos en el capitalismo no se ganan nunca, siempre intentan eliminarlos y, por lo tanto, hay que estar en reivindicaci贸n permanente. Y m谩s en 茅pocas como nos est谩 tocando desde los a帽os 70, 80 y despu茅s. Lo que hay que hacer es reivindicar y luchar, como hemos luchado los dem谩s. No nos han regalado las pensiones, ni la sanidad, ni nos han regalado nada.

Los j贸venes tienen que aprender a luchar por sus derechos. Y tendr铆an que empezar a juntar la lucha por sus derecho al trabajo, que no s茅 si debe de ser un derecho, con su derecho a la pensi贸n.

Hay otro punto que es el que me he referido antes es decir que estamos haciendo del trabajo, desde hace siglos ya, el eje central de la vida social, bueno el eje central de la vida pr谩cticamente. Resulta que cada vez hay menos trabajo, porque cada vez la tecnolog铆a de la organizaci贸n capitalista lo est谩 llevando a que cada vez haya menos puestos de trabajo. Hasta ahora esto hacia que el trabajo fuese el medio por el cual se redistribu铆a la riqueza entre los m谩s ricos y los pobres. Se distribu铆a muy mal, se redistribuye todav铆a muy mal, pero se distribu铆a, pero al no haber trabajo pues los j贸venes no tienen manera de que les llegue algo, entonces, habr谩 que inventar, y eso s铆 que les corresponde a los j贸venes, otras maneras de redistribuir lo que se produce socialmente, porque la riqueza se produce entre todos. Los j贸venes m谩s l煤cidos tendr铆an que ir buscando ya medios de distribuir la riqueza social que no fuera exclusivamente a trav茅s de tu pertenencia a un trabajo concreto. Porque va a haber muchos j贸venes que no van a trabajar nunca. Particularmente, mujeres por ejemplo. F铆jate en Estados Unidos ya hay millonarios que est谩n hablando de la renta basica.

A eso iba, 驴La renta b谩sica puede ser la soluci贸n?

Creo que tiene que haber distintas soluciones, y que la renta b谩sica puede ser una parcela de la soluci贸n, una. En el capitalismo no hay soluciones milagro. No nos hagamos ilusiones, pero puede ser un camino para sustituir a la distribuci贸n por medio del trabajo. En el capitalismo como se distribuye por el trabajo, los que trabajan, reciben una parte y los que no trabajan, los que ponen el capital, reciben todos los beneficios. Si va desapareciendo la parte que va al trabajo, porque no lo hay, veo en el Estado espa帽ol, por ejemplo, con la estructura econ贸mica que tenemos ahora 驴d贸nde diablos se va a emplear ese 40%? Como camareros es la 煤nica salida que les queda. Hay que buscar otra manera, la que sea.

Dentro del sistema est谩n haciendo una cosa muy inteligente, como es mover la caridad. No s茅 si te das cuenta de la importancia que est谩n dando al apoyo de C谩ritas, la solidaridad vecinal, etc. A mi me parece muy bien que la gente seamos solidarias. Pero no me gusta nada que los derechos de la gente se muevan por la solidaridad entre las personas. Todo empalma. Es como un puzzle que tarda un poco en hacerse. Pero est谩n haci茅ndolo muy h谩bil. En ese puzzle, la caridad est谩 ocupando, cada vez m谩s, un sitio mayor: que si maratones, partido de no s茅 qu茅, que si鈥 en vez de derechos, caridad.

Se demuestra que con la pandemia y la crisis bestial que ha generado los m谩s ricos, sin embargo, ganan m谩s y los pobres son m谩s pobres, lo dice Cr猫dit Suisse, la encuesta de Pobreza y Desigualdades sociales del Gobierno vasco de 2020 y otras m谩s.

No solo el Gobierno Vasco, sino que ha salido tambi茅n el banco suizo y otros, y en todos se ve un aumento de la concentraci贸n de la riqueza y el aumento de la desigualdad. En eso los millonarios m谩s l煤cidos ya se est谩n empezando a preocupar. Este intento que han hecho ahora que las multinacionales globales paguen un 15%, tendr铆a que hacernos reflexionar mucho m谩s, porque eso quiere decir que el capitalismo necesita ese tipo de elementos y tendr铆amos que aprovechar nuestras bazas. No nos damos cuenta y estamos discutiendo si son galgos o podencos.

驴Qu茅 salidas ves, si ves alguna, para hacer frente a esta p茅rdida de las pensiones?

Veo la lucha social, la reivindicaci贸n, no hay otra. Piensa que adem谩s tal y como est谩n los partidos pol铆ticos, por ejemplo, no hay uno que tenga el programa y la fuerza suficiente para decir que ahora vamos a hacer tal cosa. F铆jate tu que los impuestos a las multinacionales son los propios gobiernos que est谩n diciendo que hay que hacer. Son los gobiernos de los pa铆ses m谩s ricos del mundo, pero no la reivindicaci贸n popular.

Porque las reivindicaciones populares est谩n muy apagadas, por cosas que no vienen al caso ahora, lo que hay que seguir revitalizando es el hecho de que mientras exista el capitalismo no queda m谩s remedio, lo que hay que hacer en el fondo es eliminar el capitalismo, pero eso son palabras mayores.

驴Crees que se va a conseguir alguna vez?

Me gustar铆a, pero seguro que no lo ver茅, segur铆simo.

Creo que yo, tampoco.

Es que piensa que en el capitalismo est谩n llegando a un punto que no s茅 si se aguanta. Ya ves eso que te digo de los impuestos. Es sorprendente que los impuestos los monten los m谩s ricos del mundo.

S铆, porque se est谩n dando cuenta que entre ellos se est谩n robando, tambi茅n.

Y no te olvides de que est谩 China al otro lado. Tienen miedo de China, particularmente Europa, claro, pero tambi茅n est谩n los Estados Unidos. Tenemos mucho que pensar..

La verdad es que esto de las pensiones, afecta a tanta gente que siempre es recurrente, a partir de las pensiones cuelga todo, el mercado laboral, la propia econom铆a.

La vinculaci贸n del mercado laboral y las pensiones es ciento por ciento.

Y la verdad es que apunta mal

S铆

Y, 驴el sistema privado tiene futuro?

El sistema privado es un desastre. Los capitales del sistema privado en la bolsa, es lo m谩s arriesgado que hay, sobre todo, para la gente modesta. La gente que tiene un fondo de pensiones privado desde hace diez a帽os, cada a帽o vale menos el capital y adem谩s de ser enormemente arriesgado, piensa 鈥搉o es lo mismo, claro鈥 en las preferentes. La gente que tiene un fondo de pensiones privado cada d铆a vale menos su pensi贸n, el capital que tienen para las pensiones y adem谩s es car铆simo, porque piensa que cada a帽o cobran 1,5% de comisi贸n los bancos por manejar tu dinero. Con ese 1,5% de comisi贸n, si necesitas por lo menos 30 a帽os para una pensi贸n, es bastante dinero el que pierdes y que va a quienes gestionan tu dinero. Y, por otra parte, nos dicen que los beneficios que den esos capitales se juntar谩n a las pensiones. Si miras los datos desde el a帽o 1995, por hablar del Pacto de Toledo. Desde entonces todos los a帽os los beneficios de la pensiones son menores que la tasa de inflaci贸n. Luego, no te dan beneficio, o muy, muy poco.

En ning煤n caso las pensiones privadas son la soluci贸n. Lo digo en las charlas, es mejor comprar acciones directamente y correr el riesgo, que darle el dinero al banco para que manipule las acciones como le interesan a 茅l.

