Finaliz贸 la primera audiencia del juicio de Higui. El reclamo que este martes uni贸 a diversas organizaciones feministas en el Tribunal en lo Criminal N掳7 de San Mart铆n es la absoluci贸n de Eva Anal铆a de Jes煤s, quien ser谩 juzgada durante el 15, 16, 17 y 22 de marzo. Los jueces Germ谩n Saint Mart铆n, Gustavo Varvello y Juli谩n Descalzo decidir谩n si queda libre del delito de 鈥渉omicidio simple鈥 o si la condenan por haberse defendido de una violaci贸n grupal correctiva en 2016. Durante su resistencia, muri贸 Cristian Rub茅n Esp贸sito, uno de sus atacantes.

Por Feminacida y La Retaguardia.

A pesar de estar programada para las 9:30 de la ma帽ana, la audiencia inici贸 a las 11 debido la demora de los magistrados en llegar al Tribunal. 鈥淓l clima est谩 bastante tenso. Familiares de Esp贸sito nos han insultado y han querido provocar a Higui. Pasamos un mal momento y ahora reforzaron la seguridad. Le gritaron 鈥榓sesina鈥 a otras de las abogadas tambi茅n鈥, relat贸 Gabriela 鈥淐hiqui鈥 Conder, defensora de Higui, unos minutos antes de ingresar a la sala.

A pesar de reiterados pedidos de diferentes medios de comunicaci贸n para transmitir y cubrir el juicio desde adentro, los jueces se notificaron de manera negativa y s贸lo permitieron el ingreso de los familiares cercanos de las personas implicadas. De todas maneras, en las inmediaciones del Tribunal se congreg贸 una gran cantidad de agrupaciones y medios de comunicaci贸n para brindar apoyo, compa帽铆a y, sobre todo, visibilidad. Adem谩s, durante la jornada se desarrollaron distintos campeonatos de f煤tbol bajo la consigna 鈥淎 la cancha con Higui鈥 y funcion贸 una radio abierta que iba actualizando la informaci贸n sobre lo que suced铆a en la sala.

鈥淓stamos para acompa帽arla y para hacer visible el injusto juicio que atraviesa, donde se criminaliza a una lesbiana que pude defenderse de un ataque sexual grupal en manos de un grupo de varones de un barrio pobre del partido de San Mart铆n鈥, aclar贸 una de las integrantes de la Asamblea por la Absoluci贸n de Higui. Durante las jornadas del mi茅rcoles 16, jueves 17 se prev茅n actividades similares a las de hoy. El martes 22 ser谩 la lectura de los alegatos y se conocer谩 la sentencia. Desde la Asamblea, convocan a asistir al Tribunal para acompa帽ar el fallo y darle fuerzas a la compa帽era, quien este martes lleg贸 m谩s temprano de la hora acordada con una pelota de f煤tbol en la mano.

Greta Pena, subsecretaria de Pol铆ticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, G茅nero y Diversidad de la Naci贸n, asisti贸 a la concentraci贸n y manifest贸: 鈥淗emos presentado un escrito para que se tenga en cuenta la perspectiva en la que se engloba este tipo de casos. No es un caso aislado. Venimos pidiendo por la aparici贸n de Tehuel, hemos conocido el caso de Joe Lemonge y el de Mariana G贸mez, criminalizada por su identidad l茅sbica. El poder judicial tiene que entender que las investigaciones deben ser exhaustivas y tener en cuenta que las violencias son estructurales e hist贸ricas鈥.

鈥淒esde la Asamblea Travesti Trans No Binarie por la Salud Integral creemos que la autodefensa es un derecho. Higui se defendi贸 leg铆timamente de un intento de violaci贸n y vamos a estar ac谩 pidi茅ndole que se la absuelva y d谩ndole un rev茅s a la justicia patriarcal que siempre criminaliza a las personas travestis, trans, lesbianas, maricas鈥, insisti贸 Ese Montenegro, parte de la agrupaci贸n, y agreg贸: 鈥淎s铆 como hace cuatro a帽os logramos que la liberaran, vamos a lograr que la absuelvan porque es la historia de nuestro movimiento estar en la calle luchando鈥. Higui pas贸 ocho meses presa en la Unidad N掳28 de Magdalena entre 2016 y 2017.

鈥淟a absoluci贸n de Higui es tambi茅n un grito latinoamericano鈥, asegur贸 la militante travesti Alma Fern谩ndez. Un grito que se siente desde las calles, desde las plazas y desde los barrios. 鈥淵o tambi茅n me defender铆a como ella鈥, concluy贸 al grito de 鈥淔uria travesti鈥.

鈥淪e ha subestimado la capacidad de movilizaci贸n y pelea del colectivo transfeminista. As铆 como las personas trans, las lesbianas son las m谩s castigadas dentro de nuestra comunidad. La pelea y la masividad que estamos logrando hoy ac谩 tiene que ver con la toma de conciencia y el crecimiento de ese movimiento. Si no hay justicia adentro, empezamos a construir justicia desde afuera鈥, sum贸 Leonardo Grosso, concejal de San Mart铆n por el Frente de Todos. Asimismo, M贸nica Macha, diputada nacional por el mismo partido, expres贸: 鈥淗igui no est谩 sola, somos muches. No solo quienes estamos ac谩 presentes, sino tambi茅n muchas organizaciones atentas a lo que sucede, entendiendo que lo que est谩 en juego es el derecho a la defensa鈥.

Una vez iniciada la audiencia, sesde la radio abierta instaron a cantar bien fuerte porque, seg煤n les hab铆an informado desde adentro, se escuchaba todo lo que suced铆a en la calle. 鈥淥l茅, ol茅, ol茅, ola. Una lesbiana se defendi贸, se llama Higui y queremos la absoluci贸n鈥, gritaban las compa帽eras al son de los bombos con camisetas de River y de Boca, porque la lucha feminista no entiende de rivalidades. La pr贸xima cita es este mi茅rcoles desde las 9:30 en Av. 101 Dr. Ricardo Balbin 1753, San Mart铆n.

