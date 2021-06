–

Esta entrevista fue realizada por la revista persa Naghd (Kritik) del 2 de junio de 1998.

As铆 lo expuse en mi conferencia en el Isaac Deutscher Memorial (La necesidad del control social, 1971), donde me explay茅 sobre la 鈥済lobalizaci贸n鈥. No us茅 esa palabra, sino las cruciales categor铆as equivalentes de 鈥渃apital social total鈥 y de 鈥渢otalidad de trabajo鈥. El marco conceptual en que se puede comprender el sistema del capital s贸lo puede ser global. (Esta conferencia se reproduce en la IV parte de Beyond Capital). El capital no tiene ninguna manera de restringirse a s铆 mismo, ni se puede encontrar en el mundo una fuerza contraria que lo restrinja sin superar radicalmente el sistema de capital como tal. De modo que el capital ten铆a que seguir su curso y su l贸gica de desarrollo: deb铆a abarcar a la totalidad del planeta. Esto estuvo siempre impl铆cito en Marx.

