Dinero que no dicen de qué partidas van a restar, pero ya se pueden ustedes imaginar que no va a salir ni del presupuesto de la casa real, ni del sueldo de los políticos o cosas así. Lo van a descontar de los gastos en salud, educación, pensiones, infraestructuras… Todo para cumplir el famoso criterio (mandato, lo llama Sánchez) de la OTAN de dilapidar hasta un 2% del PIB en prepararse para la guerra. Al loro, que la cifra tiene miga. Como nos recuerda Juan Carlos Rois, a base de partidas de dinero ocultas en todo tipo de ministerios, el estado español hace tiempo que supera con creces esa cifra. Con el anuncio de ahora la idea real es llegar mucho más lejos: un 3, tal vez un 4% del PIB.



España no es el único país que se anima a este disparate. Hace unos días Alemania anunció exactamente lo mismo y es de creer que habrá más países de la UE que también se sumen. Si quisiéramos creer en teorías de la conspiración tendríamos el mejor de los móviles para interpretar la guerra de Ucrania: El complejo industrial-militar se frota las manos ante la catarata de beneficios que se dispone a cosechar tras el tijeretazo al gasto social de cada país que los gobiernos OTAN preparan. Y todo esto sin entrar a analizar las posibles consecuencias de inseguridad y guerra a las que nos aboca este nuevo escenario de apuesta belicista. Nota de Tortuga.

Sánchez confirma un aumento del presupuesto en Defensa y aboga por llegar al 2% del PIB marcado por la OTAN

El presidente del Gobierno defiende el compromiso de España con la Alianza Atlántica. “Debemos hacerlo”, dice.

Pedro Sánchez anunció este lunes un aumento del presupuesto militar. El presidente del Gobierno lo argumentó para seguir la línea de los compromisos ya acordados con la OTAN para hacer frente a los nuevos retos para la seguridad del país tras la invasión de Rusia en Ucrania.

“Debemos hacerlo”, dijo Sánchez en una entrevista en La Sexta, en la que alertó de que toda Europa tiene que “tomar nota” de lo que está pasando en Ucrania, y al igual que debe ganar en autonomía energética, debe mejorar sus capacidades de Defensa junto a sus aliados de la OTAN. El jefe del Ejecutivo planteó un horizonte para “los próximos años” llegar al 2% del PIB, objetivo marcado por la Alianza Atlántica. Sánchez no concretó el año en que se debe lograr y recordó que actualmente España gasta en torno al 1,40% del PIB en Defensa.

Preguntado si hay “riesgo de una Tercera Guerra Mundial”, Sánchez dejó claro que es exactamente eso lo que se quiere evitar y, por ello, cree importante “medir las palabras” porque tras una escalada bélica como la actual puede venir “algo irreversible” con una potencia nuclear como Rusia involucrada.

Recordó asimismo que el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte obliga a todos los miembros de la OTAN a defender de forma solidaria a cualquier socio que sea atacado por un tercero, algo a lo que respondería también España de inmediato, “aunque no es el escenario en este momento”, afirmó. “Hay que parar los pies a Putin ahora, en Ucrania, porque no sabemos qué país va a ser el siguiente”, advirtió Sánchez.

Sánchez: “Hay que parar los pies a Putin ahora, en Ucrania”

El presidente del Gobierno dio por zanjada cualquier discrepancia con su socio de Gobierno de Unidas Podemos por la estrategia frente a Rusia. “Dije en las Cortes que la posición de Podemos no era la correcta, porque quien ha decidido la guerra es Putin. Ni la quiere Ucrania, ni la OTAN, ni la UE”, insistió el jefe del Ejecutivo, que considera que la batalla que se está registrando es “por la libertad”, no solo de los ucranianos, sino de todos los europeos.

Este martes, las izquierdas parlamentarias han expresado su rechazo al anuncio de Sánchez, una medida aplaudida por la derecha. De hecho, ni los propios socios de la coalición gubernamental comparten el argumento esgrimido por los socialistas para admitir el incremento armamentístico.

Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido “unidad, solidaridad y contundencia en las decisiones” y ha recordado que el aumento del gasto en Defensa es un compromiso con la OTAN. “Esto es un ataque no solo al pueblo ucraniano, sino al modo de vida europeo y a la democracia. La respuesta ha de ser conjunta y tenemos que responder a nuestros compromisos con la OTAN”, ha asegurado.

El Ejecutivo tiene previsto reunirse en los próximos días con las formaciones que tienen representación en el Congreso de los Diputados para debatir y diseñar un plan de recuperación económica para dar respuestas a las consecuencias de la guerra. Allí está previsto que el Gobierno explique su intención de incrementar el presupuesto militar.

Sánchez, un nuevo halcón militarista del PSOE.

