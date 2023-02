–

De parte de ANRed February 16, 2023 299 puntos de vista

El jurado popular compuesto por 12 personas dictamin贸 pasada la medianoche que la acci贸n asesina del polic铆a Canstatt contra Cagliero fue un homicidio culposo. En tanto, calificaron el delito del polic铆a Montenegro, quien hiri贸 a un amigo de Diego, como 鈥渉omicidio en grado de tentativa en exceso del cumplimiento del deber鈥. El abogado de la familia calific贸 el fallo como ins贸lito. El CELS, que represent贸 a dos de los sobrevivientes, asegur贸 que 鈥渄ebi贸 haber sido homicidio doloso鈥, es decir con toda la intenci贸n de matar. Las penas ser谩n impuestas por los jueces, pero el m谩ximo posible para Canstatt es de 5 a帽os. Por Carlos Rodr铆guez, para La Retaguardia.



Despu茅s de m谩s de cuatro horas de deliberaciones, las 12 personas que integraron el tribunal popular calificaron el asesinato de Diego Cagliero, ocurrido el 19 de mayo de 2019 a manos del polic铆a Rodrigo Canstatt, como un homicidio culposo. Cuando los jueces den a conocer la pena, ser谩 de entre 1 y 5 a帽os. En el caso de Dar铆o Montenegro, acusado por las heridas que sufri贸 Mauro Tedesco, amigo de Cagliero, decidieron que se trat贸 de un homicidio en grado de tentativa en exceso del cumplimiento del deber. En la extensa jornada, se hab铆an realizado los alegatos de las partes. Luego, los jurados se fueron a deliberar con cinco opciones posibles. Declararlos inocentes, u optar por cuatro tipo de homicidios, como explic贸 unas horas antes a La Retaguardia el abogado de la familia de Cagliero, Fernando Sicilia.

Sobre la base de las pruebas contundentes reunidas durante el juicio oral, la Fiscal铆a y las querellas hab铆an pedido durante la tarde que se declare culpables de 鈥渉omicidio agravado鈥 y de 鈥渉omicidio agravado en grado de tentativa鈥 a los dos polic铆as responsables, uno del crimen de Diego Cagliero, y otro de las graves heridas que sufri贸 su amigo Mauro Tedesco. Las defensas pidieron que se los declare 鈥渘o culpables鈥 o que, en el caso del polic铆a que asesin贸 a Cagliero, que le apliquen penas menores. La parte acusadora, en cambio pidi贸 que al homicidio de Diego y a las heridas graves de Mauro, se los considere en 鈥渃oncurso real鈥 con el 鈥渞iesgo de muerte鈥 al que expusieron a otros seis j贸venes que los acompa帽aban.M谩s de cuatro horas y media despu茅s, cerca de las 0:30 los 12 miembros del jurado popular encargado de dar su veredicto en el caso, anunciaron su decisi贸n.

Los defensores del oficial Rodrigo C茅sar Ezequiel Canstatt, autor del disparo que provoc贸 la muerte 鈥渆n el acto鈥 de Diego Cagliero, argumentaron que su representado 鈥渘o tuvo intenci贸n de matar鈥 y sin rebatir el dato concreto de que fue autor de diez disparos contra los 8 j贸venes, dijeron que el polic铆a 鈥渧io un arma鈥, a pesar de que se demostr贸 que las v铆ctimas no ten铆an ninguna. Los defensores Diego Raid谩n y Gisela Hiza, alegaron que su defendido 鈥渟inti贸 miedo鈥 y por su 鈥減oca experiencia鈥 (nueve meses en la fuerza), apret贸 el gatillo. Y vaya si lo hizo, porque las pericias determinaron que fueron 鈥渁l menos diez鈥 los disparos.

Con el evidente prop贸sito de generar dudas en los jurados populares, los abogados de Canstatt 鈥渟ugirieron鈥 que analizaran la posibilidad de optar por sanciones menos gravosas que la cadena perpetua que presupone la calificaci贸n de 鈥渉omicidio agravado鈥 reclamada por la parte acusadora. Las variantes que se帽alaron sonaban inconcebibles en ese momento, pero se convirtieron en una triste realidad para la familia de Cagliero: 鈥渓eg铆tima defensa鈥 ante una agresi贸n que nunca existi贸, 鈥渆xceso en la leg铆tima defensa鈥, como una leve concesi贸n a una condena menor, e incluso 鈥渉omicidio culposo鈥, una figura penal que ya casi no se aplica ni para algunos tipos graves de accidentes de tr谩nsito, pero que sin embargo fue la utilizada.

Mientras tanto, el defensor oficial Fernando Lagares, con su estilo tenaz y persistente, dijo que su representado, el subinspector Sergio Dar铆o Montenegro, el 19 de mayo de 2019, d铆a en que ocurri贸 el hecho, 鈥渟贸lo hab铆a salido a trabajar y no a matar鈥 personas. Adem谩s, volvi贸 a se帽alar las diferencias num茅ricas que hay entre los diez disparos que hizo Canstatt, con los tres que realiz贸 Montenegro, uno de los cuales hiri贸 de gravedad a Tedesco. Como inform贸 La Retaguardia, en su af谩n por salvar a Montenegro, su defensor le pregunt贸 a una perito si una de los proyectiles disparados por Constatt, en forma simult谩nea, pudo haber matado a Cagliaro y herido a Tedesco. El impetuoso Lagares no tuvo en cuenta que una sola bala fue la que asesin贸 a Cagliero y otra bala, en este caso de Montenegro, fue la que puso al borde de la muerte a Mauro Tedesco. La gravedad de los sucesos no puede medirse s贸lo contando la cantidad de balazos de uno y de otro.

Juicio por el crimen de Diego Cagliero Un jurado popular conden贸 a los polic铆as Rodrigo Canstatt y Sergio Montenegro. Canstatt fue declarado culpable del delito de homicidio culposo y Montenegro de tentativa de homicidio en exceso del cumplimiento del deber de los ocho amigos. pic.twitter.com/vzdHQefBFQ 鈥 CELS (@CELS_Argentina) February 16, 2023

M谩s all谩 de los cuestionables argumentos de las defensas, en el juicio qued贸 probado que las 14 vainas servidas halladas por los peritos de Gendarmer铆a en la escena del crimen, eran 鈥渃ompatibles con proyectiles calibre 9 mil铆metros鈥. Los peritajes realizados determinaron de manera fehaciente que diez de los disparos fueron realizados por el oficial Rodrigo C茅sar Ezequiel Canstatt. Uno de esos proyectiles fue el que impact贸 en el cuerpo de Diego Cagliero y 鈥渓e provoc贸 la muerte en el acto鈥. El plomo fue hallado en el cuerpo de la v铆ctima. Otros tres disparos fueron realizados por el subinspector Sergio Dar铆o Montenegro. Una de las balas fue la que hiri贸 de gravedad a Mauro Tedesco, quien tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Bocalandro, donde permaneci贸 internado cuatro d铆as en la sala de terapia intensiva. La vaina n煤mero 14 corresponde al arma reglamentaria a cargo de la oficial de polic铆a Micaela Fretes, quien hasta hoy no est谩 imputada en la causa. Los peritos consideraron que ese proyectil no impact贸 en ninguno de los j贸venes que iba en la Ducato. De todos modos, resta saber si no le corresponder铆a el cargo de 鈥渉omicidio en grado de tentativa鈥, delito que tambi茅n se les adjudic贸 a Canstatt y a Montenegro, por haber puesto en riesgo las vidas de los seis j贸venes que salieron ilesos de la balacera. Fernando Sicilia, querellante en representaci贸n de la familia de Cagliero, dijo en su alegato que el caso de Fretes debe analizarse con posterioridad.

En la camioneta, adem谩s de Diego Cagliero y Mauro Tedesco, iban Carlos Dami谩n Villanueva, Emanuel Albelo, Alfonso Rold谩n, Angel Bramajo, Rodrigo Garc铆a y Jonathan Iagarola. Los testimonios fueron contundentes, tambi茅n, a la hora de desvirtuar la versi贸n policial de que se trat贸 de un 鈥渆nfrentamiento armado鈥. Se confirm贸 que fue un t铆pico caso de 鈥済atillo f谩cil鈥. El perito de Gendarmer铆a Daniel Torres constat贸 la existencia de once orificios de bala en la camioneta tipo furg贸n en la que iban las v铆ctimas. Todos los disparos 鈥渇ueron realizados desde el exterior鈥, es decir desde donde accionaron sus armas los polic铆as. Torres confirm贸 que una bala 9 mil铆metros fue la que impact贸 sobre el patrullero en el que iba el oficial de polic铆a Diego Reinaldo Torres. Esa confirmaci贸n desech贸 el intento de las defensas de adjudicar ese disparo a los j贸venes, que como qued贸 demostrado, no llevaban arma alguna. Esto fue confirmado tambi茅n por el testimonio del m茅dico del SAME de Tres de Febrero, Jos茅 Vidal Oros. El profesional declar贸 que a las 14:05 del domingo 19 de mayo de 2019 constat贸 el fallecimiento de Diego Cagliero. Asegur贸 que cuando subi贸 a la parte trasera de la camioneta, donde estaba el cuerpo, lo 煤nico que vio fueron 鈥渋nstrumentos musicales鈥. No recordaba haber visto armas en la escena del crimen. El m茅dico lleg贸 al lugar mucho antes que los peritos de Gendarmer铆a. De la inexistencia de armas en el lugar, se pas贸 a lo dicho por el perito Daniel Torres, quien fue el que encontr贸 las armas 鈥減lantadas鈥 por polic铆as, cerca del cuerpo sin vida de Diego Cagliero. Lo que encontr贸 fue una pistola de aire comprimido y un revolver Bersa calibre 32 con dos 鈥渂alas intactas鈥 porque no fue utilizado. Esto lo dijeron en el juicio las peritos Balbina de Jes煤s Cristaldo y Silvia Viviana Bufalini.

Por si fuera poco, el perito Torres dijo que dentro de la Ducato 鈥渘o se utiliz贸 un arma de fuego que eyecte vainas鈥. Las 煤nicas vainas se correspond铆an con las municiones disparadas por los tres polic铆as. Todo fue corroborado en el juicio por otros dos peritos gendarmes, Jacinto Javier D铆az y Pablo Enrique Di Bez.En el juicio tambi茅n est谩 probado que al menos cuatro polic铆as 鈥搖no con ropas de civil鈥 subieron a la parte trasera de la camioneta. Esto ocurri贸 en el lapso de tiempo que fue entre la constataci贸n de la muerte por el m茅dico Vidal Oros y la llegada de los peritos de Gendarmer铆a.Uno de esos polic铆as, no identificados, fue sin lugar a dudas el que 鈥減lant贸鈥 las dos armas, el rev贸lver Bersa Taurus calibre 32 y la pistola de aire comprimido. El polic铆a de civil, que podr铆a ser un oficial jer谩rquico, parec铆a esconder 鈥渁lgo鈥 que llevaba oculto en la cintura. En un video que fue exhibido en la audiencia, se ve de manera borrosa la figura de ese polic铆a de civil mientras parec铆a dar 贸rdenes al resto de los uniformados presentes en la escena del crimen. Una testigo clave sobre este punto central, podr铆a ser la agente Rosa Sof铆a Herrera, quien subi贸 tambi茅n a la camioneta para tomar una fotograf铆a del cuerpo de la v铆ctima, Diego Cagliero, con el 煤nico fin de constatar la presencia de las dos armas que hab铆an sido 鈥減lantadas鈥 pocos minutos antes.

Sin embargo, y m谩s all谩 de todas las pruebas reunidas durante el juicio, las 12 personas encargadas de impartir justicia terminaron, con la permisiva calificaci贸n de los hechos, avalando de alg煤n modo el gatillo f谩cil.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/02/para-la-justicia-el-crimen-de-diego-cagliero-solo-fue-un-homicido-culposo.html