April 9, 2022

驴Es necesaria la poes铆a? Para quienes creemos que s铆, la vida y obra de Miguel Hern谩ndez es una referencia imprescindible. Por Silvio Schachter.

Miguel comenz贸 a publicar a los veinte a帽os y muri贸 a los treinta y uno, en solo una d茅cada su intensa aventura l铆rica sobresale por su capacidad creadora del poeta, logrando una obra extensa y hermosa, que ostenta hoy un lugar privilegiado en la historia de la poes铆a.

En Orihuela

Naci贸 en 1910 en Orihuela, tercer hijo de un criador de ganado, asiste a las escuelas del Ave Mar铆a y al Colegio de Santo Domingo de los jesuitas a donde concurre gratuitamente a las aulas de Santo Domingo, donde accede a la lectura de los cl谩sicos del siglo de oro espa帽ol. All铆 conoce a su gran amigo Jos茅 Mar铆n Guti茅rrez, su primer mentor literario, quien firm贸 sus poemas con el seud贸nimo de Ram贸n Sij茅. A los 15 a帽os su padre lo retira del colegio para que contribuya con el sustento familiar ocup谩ndose del pastoreo de cabras. No es dif铆cil comprender como sus padres casi analfabetos ve铆an las inquietudes literarias como fuera de lugar. El joven aprovecha el tiempo vac铆o, mientras cuidaba el reba帽o, para leer y escribir sus primeros poemas.

Junto a Ram贸n Sije, Manuel Molina y los hermanos Carlos y Efr茅n Fenoll, en cuya panader铆a se reun铆an, ten铆a lugar la tertulia del peque帽o grupo de aficionados a las letras, discutiendo de poes铆a y recitando versos. All铆 conoci贸 la obra de los poetas modernos como Juan Ram贸n Jim茅nez y Antonio Machado. De ese tiempo son sus primeras colaboraciones en peri贸dicos de Orihuela, Alicante y Murcia.

En diciembre de 1931, Miguel viaja por primera vez a Madrid con un pu帽ado de poemas, donde se expresa la influencia religiosa de su formaci贸n inicial y con unas recomendaciones que al final de poco le sirvieron. Aunque un par de revistas literarias, La Gaceta Literaria y Estampa, publicaron algunas de sus poes铆as, despu茅s de semanas, tuvo que volverse a Orihuela con una sensaci贸n de amargura por el fracaso, pero que no lo doblega. Conoce a quien ser铆a su esposa, Josefina Manresa, una joven modista, hija de un guardia civil, nacida en la provincia de Ja茅n, aunque vive en Orihuela.

El Rayo que no cesa

En la primavera de 1934 emprendi贸 un segundo viaje a Madrid, donde fue creando su c铆rculo de amigos: Rafael Alberti, Luis Cernuda, Delia del Carril, Mar铆a Zambrano, Vicente Aleixandre y Pablo Neruda. Mientras tanto, evolucion贸 desde una postura formalista, esteticista y herm茅tica, desarrollada en Perito en lunas hasta un inter茅s expl铆cito por la vida, el amor y la muerte. Miguel se form贸 en un ambiente de catolicismo rector, tanto por el ambiente general de la sociedad oriolana cuanto por sus a帽os en el colegio de jesuitas. En la estancia en Madrid, lo impulsan otros vientos, otros horizontes, otra manera de mirar el mundo. Escribe, 鈥渕e libr茅 de los templos, sonre铆dme/ donde me consum铆a con tristeza de l谩mpara/ encerrado en el poco aire de los sagrarios鈥. El amor deja de pertenecer al universo del pecado para franquear las puertas de la felicidad, del goce natural, de la naturaleza, volviendo as铆 a su formaci贸n infantil en los campos: 鈥淪alt茅 al monte de donde procedo鈥.

Se viv铆a un momento excepcional de la producci贸n literaria, donde los poetas de la generaci贸n del 27 crearon sus m谩s significativas obras. La llamada generaci贸n del 27 integrada por un conjunto de escritores/as y poetas espa帽oles que se dieron a conocer en el panorama cultural en 1927 con motivo del homenaje a los 300 a帽os de la muerte de Luis de G贸ngora. Entre ellos estaban Federico Garc铆a Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Le贸n Felipe, Vicente Alexaindre, Jorge Guillen, Mar铆a Teresa Le贸n y Concha Medez-Cuesta. La proclamaci贸n de la II Rep煤blica en abril de 1931 puso fin al oscurantismo de la Espa帽a gobernada por el dictador Miguel Primo de Rivera tras encabezar, el 13 de septiembre de 1923, un golpe de Estado que cont贸 con el apoyo del rey Alfonso XIII y la jerarqu铆a eclesi谩stica.

En la generaci贸n del 27, entre aqu茅llos ya por entonces j贸venes maestros encuentra Miguel apoyo. En enero del 36 se public贸 su segundo libro El rayo que no cesa en la colecci贸n H茅roe dirigida por sus amigos poetas Concha M茅ndez y Manuel Altolaguirre. Que presenta al poeta ya due帽o de una voz personal.

En la dedicatoria del libro, est谩 el car谩cter de todo el libro, la glorificaci贸n y la pena por el amor perdido. 鈥淎 ti sola, en cumplimiento de una promesa que habr谩s olvidado como si fuera tuya鈥. Dirigida a su musa, la artista Maruja Mallo.

鈥Umbr铆o por la pena, casi bruno/porque la pena tizna cuando estalla/donde yo no me hallo no se halla/hombre m谩s apenado que ninguno鈥.

En este libro se publica su famosa Eleg铆a dedicada a su amigo Ram贸n Sije, ante su temprana muerte a los 22 a帽os, en diciembre del 35, el poema es un canto de dolor y de amor fraterno. En ella hay una visi贸n de la muerte enemiga y un profundo sentido de la tierra a la que el amigo muerto se une, que le lleva a la sublimaci贸n del reencuentro en la naturaleza. 鈥淰olver谩s a mi huerto y a mi higuera/ por los altos andamios de las flores/ pajarear谩 tu alma colmenera/de angelicales ceras y labores. /Volver谩s al arrullo de las rejas de los enamorados labradores鈥. Su bi贸grafo, Jos茅 Luis Ferris, nos dice: 鈥渆l poemario amoroso de El rayo que no cesa, es un libro hermos铆simo y redondo esencial en la vida y obra de Miguel鈥.

Vientos de pueblo, poes铆a de guerra

El 18 de julio de 1936 Miguel Hern谩ndez ten铆a 25 a帽os y se encontraba en Madrid cuando decide tomar parte activa con las armas y una poes铆a combativa que duele y perdura en el tiempo m谩s que las heridas de las balas. A dos meses de iniciada la asonada franquista en Marruecos escribe: 鈥漇entado sobre los muertos/que se han callado en dos meses/beso zapatos vac铆os/y empu帽o rabiosamente/la mano del coraz贸n/ el alma que lo sostiene/Que mi voz suba a los montes/y baje a la tierra y truene/eso pide mi garganta/desde ahora y desde siempre鈥.

El 36 fue tambi茅n un a帽o doloroso para la cultura: asesinan a Federico Garc铆a Lorca en V铆znar, mueren Valle-Incl谩n y Miguel de Unamuno y Jos茅 Mar铆a Hinojosa es fusilado en M谩laga.

A comienzos del oto帽o del 36 Miguel se afilia al Partido Comunista e ingresa voluntario en el ej茅rcito de la Rep煤blica, al Quinto Regimiento de Zapadores le destinan a la 1陋 Compa帽铆a del Cuartel General de Caballer铆a. As铆, fue pasando por diversos frentes: Teruel, Andaluc铆a y Extremadura. En febrero del 37 es destinado al peri贸dico 芦Frente Sur禄. En plena guerra pasa brevemente por Orihuela para casarse, el 9 de marzo de 1937, con Josefina Manresa. Pasa a ocuparse de las labores de cultura y propaganda mientras desarrolla una intensa labor literaria. Publica en numerosos peri贸dicos y revistas, aparecen unas de sus piezas teatrales. Participa en el II Congreso de Intelectuales en defensa de la Cultura, en Madrid y en Valencia, donde conoce al poeta peruano Cesar Vallejo, uno de los mayores innovadores de la poes铆a universal del siglo XX, al que lo unen m煤ltiples coincidencias personales.

En ese tiempo se edita el Romancero de la guerra civil, que contiene 35 poemas de diferentes autores reconocidos, j贸venes, milicianos y espont谩neos cantores populares. Entre los que se halla Miguel Hern谩ndez, junto a Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre y Vicente Aleixandre. Intensamente unidos por y contra la guerra, con una fuerza expresiva de hondo calado en la moral de combatientes y civiles.

En septiembre de 1937 pasa unos d铆as en Rusia, invitado al V Festival de Teatro Sovi茅tico. El 19 de diciembre de 1937 nace su primer hijo Manuel Ram贸n.

Ese mismo a帽o se edita su libro Viento del pueblo que subtitula como Poes铆a de Guerra 鈥淰ientos del pueblo me llevan: Cantando espero a la muerte, / que hay ruise帽ores que cantan/ encima de los fusiles / y en medio de las batallas鈥.

Miguel canta en medio de las batallas, un poeta que crea con el alma mientras suenan los obuses y se rompen las entra帽as. Como confiesa en la dedicatoria del libro a Vicente Aleixandre: 鈥淎 nosotros, que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. (鈥) Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplados a trav茅s de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres m谩s hermosas鈥.

La poes铆a de guerra de Miguel Hern谩ndez contiene un carga de hero铆smo y amargura a la vez. Las circunstancias de la guerra civil lo inducen a una poes铆a no s贸lo testimonial, sino beligerante. Seg煤n Jos茅 Manuel Caballero Bonald, 鈥渟e trata de uno de los libros m谩s emocionantes, limpios y fervorosos que ha producido la poes铆a espa帽ola en la primera mitad del siglo XX鈥.

En su viaje a Ja茅n, en el 贸rgano Altavoz del frente publica el poema Andaluces de Ja茅n, que populariz贸 el cantautor Paco Ib谩帽ez. 鈥淎ndaluces de Ja茅n/aceituneros altivos/decidme en el alma: 驴qui茅n, qui茅n levant贸 los olivos?/No los levant贸 la nada/ni el dinero, ni el se帽or/sino la tierra callada/el trabajo y el sudor鈥.

El hombre acecha es el segundo libro de poes铆a de guerra, escrito entre 1937 y 1938. Est谩 compuesto por 19 poemas precedidos por una dedicatoria a Pablo Neruda; est谩 atravesado por el dolor y el penar que siente el poeta orcelitano, son poemas de ira y rabia ante la derrota de los republicanos.

Dando un giro respecto a Vientos de pueblo, est谩 escrito en varios tonos desde lo 茅pico de: 鈥Herido estoy, miradme: necesito m谩s vidas/La que contengo es poca para el gran cometido/de sangre que quisiera perder por las heridas/Decid qui茅n no fue herido/Mi vida es una herida de juventud dichosa/隆Ay de quien no est谩 herido, de quien jam谩s se siente/herido por la vida, ni en la vida reposa/herido alegremente! hasta lo 铆ntimo de Canci贸n 煤ltima: Pintada, no vac铆a/pintada est谩 mi casa/del color de las grandes/pasiones y desgracias鈥.

Dijo Juan Ram贸n Jim茅nez, con su acritud habitual: 鈥淟os poetas no ten铆an convencimiento de lo que dec铆an. Eran se帽oritos, imitadores de guerrilleros, y paseaban sus rifles y sus pistolas de juguete por Madrid, vestidos con monos azules muy planchados. El 煤nico poeta, joven entonces, que pele贸 y escribi贸 en el campo y en la c谩rcel fue Miguel Hern谩ndez鈥.

Desde el comienzo de la guerra, en Miguel se expresan el deseo de libertad para su pueblo y su odio a la violencia y la muerte, a medida que se acerca el final de la contienda, dos hechos cercanos en el tiempo lo acongoja y se reflejan en su poes铆a, la derrota de los republicanos y la muerte de su hijo.

Cancionero y romancero de ausencias

En enero de 1939 naci贸 su segundo hijo, Manuel Miguel. En la primavera de 1939, ante la desbandada general del frente republicano, Hern谩ndez cruz贸 la frontera hacia Portugal, pero fue devuelto a las autoridades espa帽olas por la polic铆a del dictador portugu茅s Oliveira de Salazar, apresado y devuelto a Madrid y en la c谩rcel de Torrijos hecho prisionero. En la prisi贸n compuso la mayor parte del Cancionero y romancero de ausencias, considerado como el punto m谩s alto de su creaci贸n literaria, escrito en trozos de papel higi茅nico, se public贸 en Buenos Aires, Argentina, despu茅s de su muerte. Contiene entre otros, Hijo de la luz y la sombra, Tristes guerras, Menos tu vientre, Lleg贸 con tres heridas y Nanas de la cebolla.

En prisi贸n durante el mes de septiembre de 1939, escribe Nana a mi ni帽o, luego retitulado Nanas de la cebolla, dedicado a su hijo Manuel Miguel, tras recibir una carta de su esposa, en la que le dec铆a que no com铆a m谩s que pan y cebolla. Seg煤n la cr铆tica literaria Concha Zardoya estas 芦Nanas禄 es la m谩s tr谩gica canci贸n de cuna de la poes铆a espa帽ola.

鈥Frontera de los besos/ser谩n ma帽ana/cuando en la dentadura/sientas un arma/Sientas un fuego/correr dientes abajo/buscando el centro /Vuela ni帽o en la doble luna del pecho/脡l, triste de cebolla/T煤, satisfecho/No te derrumbes/No sepas lo que pasa/ni lo que ocurre鈥.

Miguel modula una voz que construye en el discurso un espacio de supervivencia frente a las pr谩cticas deshumanizadoras del sistema carcelario. Sostiene Bagu茅 Qu铆lez que el libro se despliega a lo largo de los cuatro ejes principales del libro: la eleg铆a por la muerte del primer hijo, el ciclo amoroso, el examen de conciencia y la esperanza en el futuro, gracias al nacimiento del nuevo hijo.

Boca que arrastra mi boca/ boca que me has arrastrado/boca que vienes de lejos/ a iluminarme de rayos/Alba que das a mis noches/ un resplandor rojo y blanco/Boca poblada de bocas/p谩jaro lleno de p谩jaros.

En el que fue probablemente su 煤ltimo poema, fechado en mayo de 1941, nos dice: De aquel querer m铆o/驴qu茅 queda en el aire? /S贸lo un traje fr铆o/donde ardi贸 la sangre.

Luego de un periplo que, como dijo con amargura, lo llevo 鈥渉aciendo turismo鈥 por las c谩rceles de Madrid, Oca帽a, Alicante, hasta que en su indefenso organismo se declar贸 una tuberculosis pulmonar aguda que se extendi贸 a ambos pulmones, a las 5.32 de la ma帽ana del s谩bado 28 de marzo de 1942 falleci贸, en la enfermer铆a de una prisi贸n de Alicante. Ten铆a 31 a帽os y cumpl铆a una condena a 30 a帽os de c谩rcel, tras serle conmutada la pena de muerte a la que hab铆a sido condenado por su participaci贸n como voluntario en las filas republicanas durante la Guerra Civil Espa帽ola y conocido como Poeta de la Revoluci贸n. Poco antes de su prematura muerte escribi贸 en los muros de la c谩rcel de Alicante: 鈥淎di贸s, hermanos, camaradas y amigos. Despedidme del sol y de los trigos鈥. Se apagaba as铆 la vida de uno de los mayores poetas en lengua castellana del siglo XX.

Llego con tres heridas, la de la vida, la del amor, la de la muerte

El franquismo quiso infringir otra herida, la del olvido eterno. En la primavera de 1939 fueron destruidos los 50.000 ejemplares reci茅n terminados del Hombre que acecha, solo se salvaron dos copias que permitieron reci茅n en 1981 la edici贸n completa del libro. Sus obras fueron prohibidas, y su nombre borrado por completo en la posguerra. Los poetas de la generaci贸n del 36, de la cual Miguel es considerado el iniciador, integrada entre otros por Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero y Dionisio Ridruejo y los novelistas Camilo Jos茅 Cela, Carmen Laforet, Gonzalo Torrente Ballester, Jorge Campos y Miguel Delibes, fue llamada por mucho tiempo como la generaci贸n fantasma.

Joan Manuel Serrat fue para muchos j贸venes de nuestro pa铆s, quien dio a conocer a trav茅s de su m煤sica, algunos de los m谩s bellos e intensos versos del poeta orcelitano. Paradojalmente el cantautor catal谩n reconoci贸 que, como muchos de sus compatriotas, conoci贸 a Hern谩ndez y otros poetas silenciados por la dictadura espa帽ola, a trav茅s de ediciones publicadas en Argentina.

El reconocimiento mundial a su obra y la admiraci贸n por la 茅tica y compromiso de su vida, desata el odio de la elite reaccionaria, incluso en estos d铆as. En febrero de 2020, antes de que la pandemia confinase al mundo entero, el Ayuntamiento de Madrid encabezado por la presidenta de la comunidad Isabel D铆az Ayuso del Partido Popular, decidi贸 resignificar el memorial de las v铆ctimas de la guerra civil del cementerio de la Almudena. De esta manera, argumentando que no respetaba la ley de memoria hist贸rica y de que no era imparcial, se eliminaron los 3.000 nombres de represaliados por el franquismo. Retiraron la placa que presidia el monumento en la que se le铆an los versos de Miguel Hern谩ndez:

鈥Para la libertad/Sangro, lucho, pervivo/Para la libertad/ Mis ojos y mis manos/Como un 谩rbol carnal/ generoso y cautivo/ Doy a los cirujanos鈥.

Actos tan miserables como este no podr谩n mellar el legado de quien 芦Humanamente es un ejemplo de coherencia, integridad y literariamente es un poeta necesario porque supo ocupar el espacio que en un momento de la historia casi nadie supo ocupar, fundi贸 la poes铆a de compromiso con la poes铆a de calidad literaria禄. Luis Ferris.