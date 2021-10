–

De parte de La Haine October 29, 2021 35 puntos de vista

A m谩s de 150 a帽os de la publicaci贸n del libro primero (septiembre de 1867), El capital de Marx no deja de motivar interpretaciones innovadoras. Entre ellas destaca la de William Clare Roberts, quien aborda la obra maestra de Marx desde el punto de vista de la filosof铆a pol铆tica y el an谩lisis ling眉铆stico y literario. Marx’s Inferno: The Political Theory of Capital es un libro bien documentado y escrito con claridad.

Las cualidades singulares del aporte de Roberts derivan de dos innovaciones. En primer lugar, el autor nota un paralelo entre la organizaci贸n del contenido del tomo I de El capital y el Infierno de Dante. Sugiere que el descenso a las tinieblas de la f谩brica y la b煤squeda de redenci贸n son temas que influyen significativamente en el relato de Marx.

En segundo lugar, rechaza la lectura que pretende reducir todo el espesor de El capital al de un mero ensayo sobre econom铆a pol铆tica. En cambio, Roberts decide abordar la gran obra como un tratado de filosof铆a pol铆tica. Con ese fin dirige su atenci贸n a las relaciones entre Marx y los socialistas ut贸picos que lo precedieron. Roberts concluye que Marx fue mucho m谩s lejos en su b煤squeda de una alternativa pol铆tica y la encontr贸 en la antigua tradici贸n del republicanismo como ausencia de dominaci贸n.

Ambas tesis bastan para afirmar que estamos ante una lectura creativa y sorprendente, aunque no por ello menos discutible.

***

El rico legado literario al que apela Marx en el tomo I de El capital es conocido. Adem谩s de las referencias a la filosof铆a y a la mitolog铆a griegas y a la cultura popular (espiritismo, hombres lobo, vampiros, gallinas que ponen huevos de oro), las p谩ginas de la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica est谩n marcadas por los nombres de Shakespeare, Cervantes, Goethe, Milton, Shelly, Balzac y Dickens. Aunque nunca hab铆a pensado espec铆ficamente en el Infierno de Dante, luego de leer el libro de Roberts estoy convencido de que jug贸 un rol importante en la presentaci贸n de los argumentos de Marx. Roberts merece un gran reconocimiento por haberlo descubierto.

Sin embargo, aun cuando sea cierto que el Infierno influy贸 en la forma de presentaci贸n de la teor铆a, 驴cabe suponer que tambi茅n tuvo efectos sobre el pensamiento de Marx en t茅rminos sustantivos y conceptuales? Aunque Roberts piensa que s铆, considero que no existe suficiente evidencia para sostener una tesis de ese tipo.

Marx estaba interesado en encontrar una forma persuasiva de presentar sus descubrimientos ante su audiencia potencial (especialmente artesanos y obreros autodidactas de Gran Breta帽a y Francia). Con ese fin, muchas veces simplific贸 su teor铆a al punto de falsificarla. Por ejemplo, aunque siempre insisti贸 en la necesidad de diferenciar el precio del valor, con frecuencia se refiri贸 a ambos como si fuesen lo mismo. De esa manera logr贸 que su teor铆a del valor fuera m谩s digerible para su audiencia. En parte por el mismo motivo, abandon贸 su jerga hegeliana: aunque el t茅rmino alienaci贸n es frecuente en algunos borradores, por ejemplo, en los Grundrisse, y aun si atraviesa de cierta manera todo el texto del libro primero, rara vez aparece expl铆citamente en El capital.

Marx incorpor贸 referencias literarias y culturales al texto del tomo I como un modo de garantizar que su audiencia ser铆a capaz de comprenderlo. Roberts destaca que casi nunca utiliz贸 el 芦abstruso t茅rmino禄 plusvalor sin agregar al lado la palabra 芦explotaci贸n禄, presuntamente con el fin de mantener la atenci贸n de su audiencia. En la 茅poca en que Marx escribi贸 El capital, el Infierno de Dante era una obra muy conocida (William Blake la hab铆a ilustrado). Es comprensible que Marx la haya tenido en cuenta.

Como sea, las met谩foras y las analog铆as son 煤tiles, pero solo hasta cierto punto. Llevadas m谩s all谩 de sus l铆mites, pueden volverse equ铆vocas, cuando no peligrosas. Por ejemplo, una cosa es pensar el Estado en t茅rminos org谩nicos y otra es concebirlo como un organismo real que anhela y necesita un 芦espacio vital禄 para sobrevivir (como fue el caso de la geopol铆tica alemana durante el nazismo y la teor铆a del Lebensraum).

El capital es particularmente vulnerable a esos malentendidos. Durante los cuarenta a帽os que llevo ense帽ando el tomo I, descubr铆 que existen m煤ltiples formas de leer y comprender el libro, que dependen de los distintos formaci贸n (en el caso de estudiantes y acad茅micos) y de experiencia pol铆tica (en el caso de un p煤blico m谩s amplio, que abarca desde los presos de Maryland hasta sindicalistas, activistas locales y miembros que todav铆a militan en el Partido Comunista de EEUU).

Mi conclusi贸n es que esa flexibilidad consagra el tino que tuvo Marx al elegir esa forma de presentaci贸n. No solo comunica un mensaje universal, sino que lo hace por medio de una multitud de voces que logran capturar la atenci贸n de personas diferentes. En ese sentido, Marx puso en pr谩ctica el principio de que 芦lo concreto es concreto porque es la s铆ntesis de m煤ltiples determinaciones禄.

Cada una de las lecturas surgidas de los distintos grupos de estudio de los que particip茅 a lo largo de mi vida enriquecieron enormemente mi comprensi贸n del texto. Por ejemplo, debo confesar que a los presos negros de Maryland les parec铆a obvio todo lo que Marx dec铆a, pero que me cost贸 much铆simo persuadir a los estudiantes de 茅lite del John Hopkins. Tambi茅n cabe notar que los estudiantes formados en ciencias econ贸micas suelen no comprender el libro, mientras que aquellos que cuentan con estudios en filosof铆a continental tienden a sacarle mucho m谩s jugo. Y que los fil贸sofos leen la obra de una forma muy distinta a la de los antrop贸logos.

En ese sentido, mi objeci贸n a la lectura de Roberts no apunta contra su perspectiva particular. Tenemos mucho que aprender de su interpretaci贸n. Celebro su esfuerzo en la medida en que logr贸 devolver a Marx al centro del debate de la filosof铆a pol铆tica. Evidentemente, el problema no es que pretenda arrojar sobre un aspecto ampliamente ignorado del pensamiento de Marx, que probablemente fuerce a revisar ciertas interpretaciones. El problema es que elabora una lectura 煤nica y excluyente, y que juzga y descarta a las otras como si fuesen completamente err贸neas.

En cualquier caso, mi objeci贸n m谩s importante es que Roberts a铆sla el libro primero de El capital como un texto independiente y pretende interpretarlo sin considerar su relaci贸n con las otras obras de Marx. Lo hace bajo el supuesto, superficial pero conveniente, de que el resto de la obra no fue preparada para su publicaci贸n y, por lo tanto, no lleg贸 a adoptar una forma definitiva. Por mi parte, sospecho que la t谩ctica de aislar el libro primero obedece sobre todo a que la analog铆a con el Infierno no funciona en el caso de los otros dos tomos.

Como sea, considerar el tomo I como si fuera un tratado independiente plantea grandes problemas. Los tres tomos de El capital fueron dise帽ados como una forma de diseccionar y representar el modo de producci贸n capitalista como una totalidad.

El primer tomo adopta el punto de vista de la producci贸n. El segundo tomo comienza con una descripci贸n de las distintas formas de circulaci贸n del capital (dinero, mercanc铆as, producci贸n) al interior de la totalidad y luego brinda un an谩lisis detallado de las condiciones de realizaci贸n del valor en el mercado. El tercer tomo trata sobre la distribuci贸n del plusvalor bajo la forma dineraria. La producci贸n, la realizaci贸n y la distribuci贸n, seguidos por la reinversi贸n, hacen a la circulaci贸n del capital como un todo. Marx explicita sus intenciones en el tomo I:

La primera condici贸n de la acumulaci贸n consiste en que el capitalista haya conseguido vender sus mercanc铆as y reconvertir en capital la mayor parte del dinero as铆 obtenido. En lo que sigue [del tomo I de El capital], damos siempre por supuesto que el capital recorre de manera normal su proceso de circulaci贸n. El an谩lisis m谩s detallado de este proceso corresponde al libro segundo. […] El capitalista que produce el plusvalor […] es por cierto el primer apropiador, pero en modo alguno el propietario 煤ltimo de ese plusvalor. Posteriormente tiene que compartirlo con capitalistas que desempe帽an otras funciones […]. El plusvalor, pues, se escinde en varias partes. Sus fracciones corresponden a diversas categor铆as de personas y revisten formas diferentes e independientes entre s铆, como ganancia, inter茅s, ganancia comercial, renta de la tierra, etc. No hemos de examinar estas formas transmutadas del plusvalor antes del libro tercero. […] Suponemos aqu铆, por una parte, que el capitalista que produce la mercanc铆a la vende a su valor […]. Por otra parte, el productor capitalista cuenta para nosotros como propietario de todo el plusvalor o, si se quiere, como representante de todos sus copart铆cipes en el bot铆n (El capital, Ed. S. XXI, Tomo I, Vol. 2, pp. 691-692).

El supuesto a lo largo de todo el libro primero es que las mercanc铆as se intercambian a su valor. As铆 se evita un problema identificado al final de la primera secci贸n del libro. 芦Ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Si es in煤til, tambi茅n ser谩 in煤til el trabajo contenido en ella; no se contar谩 como trabajo y no constituir谩 valor alguno禄 (El capital, Ed. S. XXI, Tomo I, Vol. 1, pp. 50-51). Los deseos y las necesidades de una poblaci贸n son fundamentales para la realizaci贸n de los valores, pero todo depende de su capacidad de pago.

Aunque Marx dice que 芦la mercanc铆a ama al dinero禄, aclara que 芦nunca es sereno el curso del verdadero amor禄. La afirmaci贸n sigue al reconocimiento de que los cambios en la divisi贸n del trabajo y la creaci贸n de nuevas necesidades suelen conducir a que ciertas mercanc铆as otrora fundamentales terminen siendo irrelevantes en el presente. Pero, dejando de lado el apartado sobre la acumulaci贸n originaria, en el libro primero Marx asume que todo se intercambia a su valor y que el problema de la demanda efectiva no se plantea en el mercado.

En funci贸n de esos supuestos, Marx elabora un modelo de la actividad capitalista que refleja 芦el infierno禄 del trabajador:

[T]odos los m茅todos para acrecentar la fuerza productiva social del trabajo […] mutilan al obrero convirti茅ndolo en un hombre fraccionado, lo degradan a la condici贸n de ap茅ndice de la m谩quina, mediante la tortura del trabajo aniquilan el contenido de este; le enajenan –al obrero– las potencias espirituales del proceso laboral en la misma medida en que a dicho proceso se incorpora la ciencia como potencia aut贸noma, vuelven constantemente anormales las condiciones bajo las cuales trabaja, lo someten durante el proceso de trabajo al m谩s mezquino y odioso de los despotismos, transforman el tiempo de su vida en tiempo de trabajo, arrojan a su mujer y su prole bajo la rueda de Zhaganat del capital. […] De esto se sigue que a medida que se acumula el capital, empeora la situaci贸n del obrero, sea cual fuere su remuneraci贸n. La ley, finalmente, que mantiene un equilibrio constante entre la sobrepoblaci贸n relativa o ej茅rcito industrial de reserva y el volumen e intensidad de la acumulaci贸n, encadena al obrero al capital con grillos m谩s firmes que las cu帽as con que Hefesto asegur贸 a Prometeo en la roca. Esta ley produce una acumulaci贸n de miseria proporcionada a la acumulaci贸n del capital. La acumulaci贸n de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, acumulaci贸n de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradaci贸n moral en el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital (El capital, Ed. S. XXI, Tomo I, Vol. 3, pp. 804-805).

Basta pensar en los viejos informes de los inspectores fabriles, en las noticias contempor谩neas sobre los trabajadores suicidados en las plantas de Foxconn en Shenzhen (la que ensambla la computadora Apple en la que escribo) o en las espantosas condiciones de trabajo de las f谩bricas textiles (que producen mis remeras en Bangladesh) para notar inmediatamente que Marx tiene un punto.

Pero esa no es la historia completa. Hasta hace muy poco tiempo, la expectativa de vida de los trabajadores de Europa y Am茅rica del Norte ven铆a en ascenso (pas贸 de 35 a帽os en 1820 a m谩s de 70 en la actualidad). La descripci贸n que hace Marx del infierno de los obreros es irreconocible para esos 芦trabajadores ricos禄 que cuentan con un sindicato, viven en barrios residenciales, tienen auto, televisor en el living y computadora port谩til en la cocina y pasan las vacaciones en Espa帽a o en el Caribe. Como dice Andr茅 Gorz, ese 芦infierno禄 est谩 m谩s vinculado al consumismo bobo y alienante y a la falta de tiempo que a las condiciones horribles del trabajo industrial.

El segundo tomo, que Roberts ignora por completo, explica el desarrollo de esa alienaci贸n. La demanda efectiva agregada de los trabajadores juega un rol fundamental a la hora de estabilizar la din谩mica de la acumulaci贸n.

Contradicci贸n en el modo capitalista de producci贸n: los obreros como compradores de mercanc铆as son importantes para el mercado. Pero como vendedores de su mercanc铆a –la fuerza de trabajo– la sociedad capitalista tiene la tendencia de reducirlos al m铆nimo del precio. […] [L]a venta de las mercanc铆as, la realizaci贸n del capital mercantil, y por ende tambi茅n la del plusvalor, no est谩 limitada por las necesidades de consumo de la sociedad en general, sino por las necesidades consumitivas de una sociedad en la cual la gran mayor铆a es siempre pobre y est谩 condenada a serlo siempre (El capital, Ed. S. XXI, Tomo II, Vol. 4, pp. 386-387).

Marx repite el argumento en el libro tercero. La causa definitiva de las crisis, sugiere, es la restricci贸n del poder de consumo obrero. Una vez abandonado el supuesto de que todo se intercambia a su valor, surge una imagen muy distinta del funcionamiento de la acumulaci贸n de capital, que depende en 煤ltima instancia del 芦consumo racional禄 (racional en el sentido de la acumulaci贸n capitalista).

Lo dej贸 en claro Henry Ford cuando adopt贸 como pol铆tica de su f谩brica automotriz la estrategia de la jornada laboral de ocho horas y 5 d贸lares por d铆a. Se dio cuenta de que alguien deb铆a disponer del dinero suficiente como para comprar los Ford T que la empresa produc铆a en masa. Del mismo modo, los magnates de Silicon Valley apoyan el ingreso b谩sico universal porque saben que las nuevas tecnolog铆as est谩n dejando a mucha gente sin trabajo y que deben garantizar la demanda efectiva si quieren vender sus productos en el mercado.

Roberts ignora todo esto. No dice nada sobre la 芦unidad contradictoria禄 que forman la producci贸n y la realizaci贸n del valor, tan fundamental en el concepto de capital elaborado por Marx.

Es probable que la decisi贸n de Roberts de ignorar el marco m谩s amplio del pensamiento de Marx provenga de su preocupaci贸n por el Infierno de Dante, que sobre este tema no dice nada (aunque s铆 lo hace el Fausto de Goethe, otra obra que Marx cita con frecuencia). En cualquier caso, eso es lo que m谩s me molesta del libro de Roberts: su tendencia a excluir todo aquello que no encaja en su tesis.

Concedo que Roberts tiene raz贸n cuando se queja de que suele prestarse demasiada atenci贸n a la econom铆a y poca a la pol铆tica en la obra de Marx, pero es imposible corregir el desequilibrio mediante el rechazo completo de la econom铆a. Tambi茅n hay evidencia de que, aun cuando public贸 el libro, Marx pensaba que el tomo I no estaba terminado. Parte del material que Engels reuni贸 en los otros tomos est谩 muy bien trabajado y es dif铆cil imaginar que no habr铆a sido incorporado en una versi贸n final. Tambi茅n cabe suponer que Marx habr铆a puesto un gran 茅nfasis en los esquemas de reproducci贸n del final del tomo II, tan comentados por la cr铆tica. Esos esquemas muestran que no es posible reducir continuamente el valor de la fuerza de trabajo y que, de hecho, es probable que a veces deba aument谩rselo con el fin de evitar las crisis de realizaci贸n.

El material que nos dej贸 Marx nos ayuda a entender por qu茅 la reducci贸n del porcentaje de la masa salarial en los ingresos nacionales de muchos pa铆ses, iniciada en los a帽os 1980 (tendencia que se adec煤a al pensamiento del tomo I), termin贸 por crear un problema de demanda efectiva (del tipo presentado en el tomo II), disimulado en parte por la expansi贸n del sistema crediticio (tema abordado en el libro tercero).

El enfoque de Roberts es ciego a esos problemas. Es m谩s, el tomo III, a pesar de su inacabamiento, muestra que la distribuci贸n no representa un punto de llegada en la circulaci贸n del capital. Es el punto de partida de una valorizaci贸n renovada (los primeros cap铆tulos del tomo II dicen algo similar). Todo eso se adec煤a a la definici贸n cristalina del capital que nos brinda Marx cuando habla de valor en constante movimiento. El pasaje de la reproducci贸n simple –que ocupa cap铆tulos enteros en los tomos I y II– a la reproducci贸n ampliada, plantea el problema de la acumulaci贸n infinita e ilimitada del capital.

Este ciclo, seg煤n Marx, es un 芦mal infinito禄 (en contraste con el infinito virtuoso de la reproducci贸n simple) que conduce a otro tipo de infierno: una espiral de expansi贸n a inter茅s compuesto que se desentiende de todas las consecuencias ambientales, sociales o pol铆ticas. El poder central detr谩s de esa espiral es la circulaci贸n del capital que rinde inter茅s (es decir, mi fondo de jubilaci贸n que en este momento busca la tasa de retorno m谩s alta). Sin embargo, si leemos solo el tomo I de El capital, como sugiere Roberts, no solo no encontramos nada de esto, sino que perdemos la clave del libro.

El debate de Marx sobre la acumulaci贸n originaria sirve de prueba. En la secci贸n s茅ptima del tomo I, Marx trata el tema de la acumulaci贸n originaria o primitiva. Entonces se reintegran al relato el usurero, el banquero, el comerciante, el terrateniente y el Estado (junto a sus deudas), al igual que el poder de la demanda efectiva en el mercado. Pero Roberts est谩 tan ansioso por alinear todo al esquema de Dante que no percibe el significado que tiene esa modificaci贸n radical de los supuestos iniciales. En cambio, considerando la analog铆a con Dante, solo encuentra en la acumulaci贸n originaria una serie de traiciones:

Los elementos del capitalismo fueron liberados por la traici贸n que acometieron los se帽ores contra el orden feudal y por su falta de lealtad a los v铆nculos de confianza que hab铆an definido hasta entonces su poder social. Los beneficiarios de esa traici贸n, una clase naciente de agricultores capitalistas, dieron un giro de 180 grados, esclavizaron a sus patrones y sometieron a los terratenientes a la dominaci贸n del mercado. El Estado, transformado por esas revoluciones en un sirviente corrupto del crecimiento econ贸mico, act煤a siempre con el fin de mantener a la masa de sus s煤bditos –de los que pretende ser la comunidad– en la pobreza y la desesperaci贸n, y de utilizar sus fuerzas organizadas para desplegar una pol铆tica de conquista, saqueo y colonizaci贸n. En fin, la econom铆a pol铆tica, la ciencia de la riqueza y la propiedad capitalistas, traiciona sus ideales […]. El capital solo puede existir y expandirse mientras la existencia de los trabajadores que le dan forma est茅 condenada a la inseguridad y a la degradaci贸n permanentes. Por su propia naturaleza, el capital debe traicionar siempre a su creador.

Es un argumento persuasivo y, hasta donde s茅, es probable que sea correcto en t茅rminos hist贸ricos. Pero no es lo que dijo Marx.

Marx destac贸 la importancia de las formas 芦antediluvianas禄 del capital: los comerciantes, los usureros y los banqueros. 芦En el curso de nuestra investigaci贸n禄, dice Marx en el tomo I, 芦nos encontraremos con que tanto el capital comercial como el capital que rinde inter茅s son formas derivadas, y a la vez veremos cu谩les son las razones de que, hist贸ricamente, aparezcan con anterioridad a la moderna forma b谩sica del capital禄 (El capital, Ed. S. XXI, Tomo I, Vol. 1, pp. 201). Esas figuras desaparecen completamente en la lectura de Roberts.

En otra parte, en el tomo III, Marx realiza precisiones fundamentales sobre los siguientes temas: 芦Consideraciones hist贸ricas sobre el capital comercial禄 (Cap铆tulo XX), 芦Condiciones precapitalistas禄 (Cap铆tulo XXXVI) y 芦G茅nesis de la renta capitalista de la tierra禄 (Cap铆tulo XLVII). Tambi茅n tenemos el largo debate sobre las formaciones sociales precapitalistas de los Grundrisse. Todos esos textos deben ser le铆dos con atenci贸n. De hecho, hasta el Manifiesto del Partido Comunista destaca el rol del capital comercial.

Pero Roberts ignora todos esos temas. Su lectura de 芦traici贸n y corrupci贸n禄 contradice la conocida tesis de que Marx no interpreta el cambio hist贸rico en t茅rminos de las motivaciones o deslealtades individuales, ni siquiera colectivas, sino como manifestaci贸n de procesos sociales que se desarrollan a espalda de sus agentes.

En ese sentido, Shakespeare es mucho mejor gu铆a que Dante. En El rey Juan, el Bastardo (y es significativo que sea un heredero ileg铆timo), pronuncia el siguiente mon贸logo:

隆Oh mundo! 隆Torpes reyes! 隆Torpe arreglo!

Ese se帽or de pl谩cido semblante:

隆El inter茅s, que tanto nos halaga!

隆El inter茅s, del mundo atractivo!

Este mundo, de suyo equilibrado

En superficie horizontal, resbala

En recta direcci贸n; pero ese impulso,

Ese atractivo infame, esa tendencia,

Ese inter茅s, a abandonar le obliga

Su marcha regular, su fin marcado,

Su camino, su prop贸sito y objeto.

[鈥

驴Y al inter茅s por qu茅 motivo acuso?

Porque no me sedujo todav铆a,

No porque yo la facultad tuviere

De conseguir tener cerrado el pu帽o

Cuando sus dulces 谩ngeles pretendan

Halagarme la palma de la mano.

Por eso yo con mano aun no probada,

Cual mendigo infeliz al rico acuso.

Pues bien; mientras que yo mendigo fuere

Lo acusar茅 y dir茅 que no hay pecado

Mayor que rico ser; y siendo rico,

Ser谩 virtud en m铆 decir entonces

Que es el vicio m谩s grande la indigencia.

Pues que hay reyes que acallan su conciencia

D谩ndole al inter茅s la preferencia

Mi dios debe ser mi conveniencia.

Los procesos que est谩n en juego son la mercantilizaci贸n y la generalizaci贸n del dinero. 芦La circulaci贸n de mercanc铆as es el punto de partida del capital禄, confirma Marx, y, en los Grundrisse, la disoluci贸n de la comunidad tradicional por medio de la monetizaci贸n, al punto de que el dinero se convierte en la comunidad misma, es postulada como una precondici贸n necesaria del incremento del capital industrial.

Aunque la Gran Breta帽a medieval, el escenario de la lectura de Roberts, era una econom铆a perif茅rica, la isla no estaba tan lejos del centro de las ciudades Estado italianas, las ferias de Champa帽a, los bancos b谩varos y por eso estuvo vinculada a la protoindustrializaci贸n que atravesaron Italia y Flandes en el siglo XII. Entonces se origin贸 la demanda de lana que llev贸 a la generalizaci贸n de la ganader铆a ovina en Gran Breta帽a, primero a cargo de los monjes cistercienses y m谩s tarde, despu茅s de la expropiaci贸n de las tierras mon谩sticas, bajo la direcci贸n de una nueva clase terrateniente orientada al mercado.

Por supuesto, hubo mucha traici贸n y corrupci贸n, pero la historia m谩s importante es la de esos procesos profundos, que muestran que la expansi贸n de la mercantilizaci贸n y la monetizaci贸n surgidas en Europa (donde el sistema de partida doble estaba muy instalado) jugaron un rol necesario, aunque no suficiente, en el desarrollo del capitalismo industrial en Gran Breta帽a.

Tierra, trabajo y dinero eran mercanc铆as mucho antes de que el capital entrara en escena. El problema, al menos para Marx, fue mostrar c贸mo esas formas precapitalistas se transformaron y adaptaron para funcionar como valor en continuo movimiento en el marco del capital industrial.

***

Llego as铆 al punto que m谩s me interesa de la lectura de Roberts y que espero que encuentre eco en la cr铆tica, pues plantea una serie de temas sumamente interesantes. Abordar la filosof铆a pol铆tica de Marx es importante y la insistencia de Roberts de hacerlo a trav茅s de sus v铆nculos con la tradici贸n socialista es un gran acierto.

Roberts se interesa especialmente en la relaci贸n de Marx con Proudhon, Fourier, Saint-Simon y Robert Owen. La ret贸rica de esa tradici贸n socialista est谩 centrada en los temas de la igualdad y la justicia social y en la dignidad y el respeto que merecen los trabajadores.

Pero Roberts objeta con fuerza –y, desde mi punto de vista, con justeza– la tesis de G. A. Cohen, que sostiene que el pensamiento pol铆tico de Marx cabe completamente en esa tradici贸n. Marx, dice Roberts, rompi贸 con el socialismo moralista. Remont贸 la historia hasta alcanzar la antigua tradici贸n aristocr谩tica del gobierno republicano como ausencia de dominaci贸n. Transformada por la experiencia de la industria capitalista, la relectura de Marx produjo una perspectiva pol铆tica singular que muestra los contornos posibles de una alternativa anticapitalista.

No estoy seguro de que la tesis sea correcta, pero definitivamente remite a un tema importante. Si la igualdad y la justicia social no bastan para definir una alternativa socialista, 驴qu茅 pol铆ticas deber铆an ocupar su lugar?

Marx pensaba que la soluci贸n no era el retorno nost谩lgico al asociacionismo o al mutualismo derivados de las pr谩cticas artesanales 铆ntimas y a peque帽a escala, pol铆tica que pregonaba Proudhon y que sigue influyendo en las iniciativas anticapitalistas de los anarquistas y de ciertos activismos territoriales.

Marx se negaba a renunciar al progreso evidente que representa el aumento de la productividad del trabajo del capitalismo industrial. El problema era y sigue siendo encontrar un m茅todo para generalizar una alternativa, sin rechazar las mejoras productivas y preservando el ideal de la asociaci贸n de trabajadores libres que controlan los medios de producci贸n.

Por ejemplo, en medio de su an谩lisis de los esquemas de reproducci贸n macroecon贸micos del tomo II, Marx anuncia su intenci贸n de 芦investigar despu茅s c贸mo se presentar铆a esto en el supuesto de que la producci贸n fuera colectiva y no poseyera la forma de la producci贸n de mercanc铆as禄. Marx no lleg贸 a hacerlo. Pero fue esa idea la que llev贸 a los encargados de la planificaci贸n centralizada sovi茅ticos a fundir sus modelos input-output con los esquemas de reproducci贸n.

Por supuesto, como demostr贸 la experiencia sovi茅tica, no se trataba simplemente de un problema matem谩tico y t茅cnico. Como bien se帽ala Roberts, en el tomo I Marx imagin贸 芦una asociaci贸n de hombres libres禄 que trabajan 芦con medios de producci贸n colectivos禄 y emplean, 芦conscientemente, sus muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social禄. Pero la cuesti贸n era qui茅n y c贸mo organizar una sociedad as铆.

Roberts pone a Marx del lado de Robert Owen. Piensa que Owen representa el puente entre el antiguo republicanismo aristocr谩tico y el socialismo del futuro fundado en la autoorganizaci贸n de los trabajadores industriales. Es cierto que en el tomo III, incompleto como est谩, Marx compara desfavorablemente a Saint-Simon con Owen.

Pero en este punto tropieza el argumento Roberts, pues decide ignorar la nota al pie de Engels: 芦Al reelaborar el manuscrito, Marx seguramente hubiese modificado en gran medida este pasaje禄, argumenta Engels, antes de afirmar que 芦Marx solo habl贸 con admiraci贸n del genio y de la mente enciclop茅dica de Saint-Simon. Si en sus primeros trabajos este ignoraba la oposici贸n entre la burgues铆a y el proletariado, [eso] se explica a partir de la situaci贸n econ贸mica y pol铆tica de la Francia de aquel entonces. Si Owen ve铆a m谩s lejos en este aspecto, ello ocurr铆a porque viv铆a en otro ambiente, en medio de la revoluci贸n industrial y de un antagonismo de clases que se agravaba agudamente禄 (El capital, Ed. S. XXI, Tomo III, Vol. 7, p. 780).

El comentario de Engels es muy importante. Casi toda la teor铆a socialista y comunista con la que se encontraron Marx y Engels surgi贸 del trabajo artesanal que predominaba, por ejemplo, en los talleres de Par铆s de los a帽os 1830 y 1840 (o incluso antes en los casos de Fourier y Saint-Simon). Engels quiz谩s haya sido el primero en abordar frontalmente los horrores del sistema fabril en su libro La situaci贸n de la clase obrera en Inglaterra, publicado en 1844. Si Proudhon militaba a favor del artesanado, Marx fue sobre todo el te贸rico del capitalismo industrial y del trabajo fabril.

Hoy la transici贸n del trabajo artesanal al trabajo fabril se nos presenta como un dato evidente, pero, como muestra el registro de Engels, en aquella 茅poca fue un acontecimiento traum谩tico y dif铆cil, cuando no imposible, de elaborar anal铆ticamente. El caso de Proudhon es significativo. Como el artesanado no estaba separado de los medios de producci贸n inmediatos (las herramientas del gremio), Proudhon pensaba que la explotaci贸n estaba en el mercado, en la subsunci贸n formal del trabajo al poder del capital comercial y en el sistema monetario y crediticio. Proudhon b谩sicamente no logr贸 comprender el significado de la producci贸n de plusvalor en el marco de la denominada 芦subsunci贸n real禄 del trabajo, descripta ampliamente en el cap铆tulo XIII de El capital.

Ese es el punto donde se encuentran Marx y Owen. Ambos abordaron el desaf铆o de crear una forma de socialismo que conservara la evidente productividad de la tecnolog铆a y la maquinaria fabriles y liberara al mismo tiempo al trabajador de todas las estructuras de explotaci贸n, apropiaci贸n y dominaci贸n. (Los comentarios ocasiones de Marx sobre los efectos positivos que ten铆a el desarrollo tecnol贸gico en la vida individual y familiar de los trabajadores prefiguraron ciertos elementos en ese sentido).

Por lo tanto, Roberts hace bien al buscar en Marx una figura distinta del largo linaje de socialistas que lo precedieron. Pero el problema de Marx era construir una forma de organizaci贸n que fuera m谩s all谩 del retorno nost谩lgico a la producci贸n artesanal. Y es precisamente en ese punto que Saint-Simon sobresale entre los socialistas.

Vale la pena revisar las ideas de Saint-Simon porque brindan un fundamento materialista hist贸rico a la cr铆tica que Roberts dirige contra G. A. Cohen. Saint-Simon, destaca Marx, distingu铆a entre 芦travailleurs禄 (propietarios que organizaban la producci贸n capitalista en tanto 芦trabajadores禄) y 芦ouvriers禄 (los 芦obreros禄 que empleaban). Seg煤n Saint-Sim贸n, los enemigos principales eran los rentistas parasitarios (esos personajes t铆picos de las novelas de Jane Austen).

Saint-Simon reconoc铆a que era dif铆cil que los travailleurs se organizaran colectivamente para realizar las obras p煤blicas de gran escala que requer铆a el progreso humano. Cuando Saint-Simon defend铆a la asociaci贸n, ten铆a en mente a esos travailleurs. Esto llev贸 a que Marx se pregunte, en el tomo III, si las sociedades por acciones, como asociaciones de travailleurs, no podr铆an representar, en caso de ser democratizadas para incluir a los ouvriers, un elemento progresivo. Era la alternativa que exploraba Owen.

Pero, en manos de la facci贸n saint-simoniana francesa (entre cuyos miembros estaba Luis Bonaparte, quien coqueteaba con la idea de fundar un canal que pasara por el istmo de Panam谩), el proyecto se convirti贸 r谩pidamente en un instrumento de especulaci贸n. Sin embargo, Saint-Simon propuso modos de gobierno y administraci贸n colectivos que hubiesen permitido evitar ese tipo de perversi贸n y tal vez sea ese el motivo que explica la simpat铆a de Marx.

Como sea, Saint-Simon es importante, pues la organizaci贸n t铆pica de buena parte de la generaci贸n de valor en nuestras sociedades contempor谩neas responde a su esquema. El propietario de un restaurant de Manhattan es un travailleur que autoexplota su fuerza de trabajo y tambi茅n contrata ouvriers. Casi todas las tareas tercerizadas y la producci贸n cultural –para comprobarlo, basta entrar a cualquier peque帽a empresa de arquitectura o de arte–, por no decir nada del trabajo digital, se organizan siguiendo las mismas l铆neas.

Cuando uno pregunta d贸nde desemboca –y se realiza– todo el valor creado conjuntamente por los travailleurs y los ouvriers, la respuesta es en los bancos, en los capitalistas comerciales o en los rentistas. La autoexplotaci贸n en el mundo del trabajo digital, que alimenta las cuentas de Google, Amazon y empresas similares, nos plantea un gran problema.

Por lo tanto, la dificultad sigue siendo encontrar una forma de gobierno consistente con el objetivo de la libre asociaci贸n y con la necesidad de organizar la macroeconom铆a en t茅rminos productivos y constructivos (incluyendo la producci贸n de toda la infraestructura necesaria).

Saint-Simon bosquej贸 una respuesta posible y las formas de organizaci贸n puestas en pr谩ctica durante la Comuna de Par铆s impresionaron a Marx. En muy poco tiempo, los comuneros implementaron todo tipo de innovaciones gubernamentales (que Marx no hab铆a previsto). Los zapatistas y el movimiento kurdo de Rojava son ejemplos contempor谩neos. Los principios de socialismo confederal que adoptaron merecen mucha atenci贸n. Pero seguimos enfrentando las mismas dificultades y por eso pienso que el problema que plantea Roberts es importante.

Con todo, su lectura del movimiento socialista est谩 marcada por una ausencia significativa. Ignora totalmente el elemento jacobino. No deja de ser extra帽o cuando se considera el 茅nfasis que pone el autor en las deudas de Marx para con la antigua tradici贸n del republicanismo. Es probable que Roberts tenga raz贸n al decir que Marx se hace eco de una tradici贸n antigua que subraya la importancia de liberarse de toda dominaci贸n a trav茅s del gobierno republicano. Pero me cuesta comprender que lo haga sin antes plantear la cuesti贸n del republicanismo jacobino, que es muy distinta.

En ese sentido, hay que estudiar con atenci贸n las relaciones entre Marx y Auguste Blanqui, una figura important铆sima de la historia socialista de Francia. La tendencia de Blanqui fue una fuerza de peso en la Comuna y deber铆amos estudiar cr铆ticamente la presencia de la corriente jacobina a lo largo de toda la historia del socialismo y del comunismo.

Saint-Simon limit贸 el gobierno a la administraci贸n de las cosas y dej贸 fuera a las personas. La corriente jacobina contradijo esa regla y enfrent贸 abiertamente la cuesti贸n del gobierno popular como uno de los elementos esenciales de la transici贸n del capitalismo al comunismo. Es muy probable, por ejemplo, que Marx haya tomado de Blanqui la idea de dictadura del proletariado. No es un tema f谩cil y esquivarlo no sirve de nada. Pero ese es otro debate.

jacobinlat.com. Traducci贸n: Valent铆n Huarte