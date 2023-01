–

De parte de La Corda January 18, 2023 164 puntos de vista

Compartimos con retraso un escrito del Chino (Jorge A. Vazquez Campillo), que nos hace llegar desde el aislamiento de la c谩rcel de Segovia. El compa, a quien no le falta mucho para salir en libertad, reflexiona sobre el miedo y la medicaci贸n, armas de la Instituci贸n Penitenciaria para anular y dividir a lxs presxs. Debajo de sus letras ponemos la direcci贸n por si alguien quiere escribirle.

C谩rcel de Segovia. Aislamiento.

Con el paso de los a帽os he visto como los internos de los centros penitenciarios se han ido dividiendo, hasta el punto que hoy en d铆a una gran mayor铆a de la poblaci贸n reclusa est谩 totalmente anulada. El detonante de esta actitud es la manipulaci贸n de aquellos que dirigen las prisiones. Los enga帽os, sobre todo las falsas promesas, nos hacen creer en unas metas que cuando m谩s cerca pensamos que nos encontramos para finalizar nuestras condenas, mas lejos nos encontramos de ellas. Nos hemos acostumbrado a adaptarnos a cualquier situaci贸n, incluso sabiendo que est谩n cometiendo abusos de autoridad. Actuamos como si no ocurriese nada; sin luchar, sin reclamar, resignados a que est谩 situaci贸n es el pan de cada d铆a. Actuamos de esta manera por miedo, por miedo a que pase cualquier cosa que nos ponga en una situaci贸n peor a la que nos encontramos. Pensamos que si no actuamos as铆, pensamos que si adopt谩ramos una actitud valiente perder铆amos los pocos 鈥渂eneficios penitenciarios鈥 que tenemos, o los 鈥渂eneficios penitenciarios鈥 que nos han prometido y que despu茅s nunca llegan.

Digo esto porqu茅 el miedo es una de las armas que usan los 鈥減rofesionales鈥 de los centros penitenciarios para tenernos totalmente distanciados entre nosotros, sin visi贸n de lucha o de denunciar todo lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, anulados. Pero aun as铆, a d铆a de hoy, aun hay presos que no doblamos las rodillas. Pero a menudo nos faltan compa帽eros que nos apoyen, que levanten la voz, que se den cuenta que si no estamos unidos aun es mas f谩cil para la instituci贸n hacer lo que quieran con nosotros. Y una de estas cosas es meternos en aislamiento. Ya sea por considerarnos conflictivos, poco adaptados a la vida com煤n o, aunque no lo digan as铆, para evitar que intentemos expandir nuestras ideas y forma de pensar.

Pero no solo est谩 el miedo como arma usada para conseguir lo comentado anteriormente. Tambi茅n est谩 la medicaci贸n. Otra herramienta que funciona de forma excelente para tenernos divididos y anulados. Demasiada medicaci贸n, demasiadas pastillas de todo tipo, que anulan nuestros sentidos, nuestra voluntad, nuestra garra e instinto rebelde. La medicaci贸n hace que focalices las energ铆as solo en el momento presente, que bases tu d铆a en conseguir esas pastillas u otras drogas. De esta forma no nos damos realmente cuenta de la situaci贸n en la que nos encontramos. Incluso me atrevo a decir que para el 鈥渆quipo t茅cnico鈥, los verdugos de la Junta, es m谩s f谩cil con los internos con los efectos del coloc贸n, haciendo terapias y cursos y charlitas que casi nunca sirven para nada.

Debemos abrir los ojos y quitarnos todas esas vendas para ver las cosas con claridad, pero sobretodo para reencontrarnos con nosotros mismos. Fortalecer la uni贸n, pues mientras no estemos unidos seguir谩n haciendo con nosotros todo aquello que consideren oportuno, que suele ser nada, o nada bueno.

Para escribir al compa帽ero: