De parte de Kurdistan America Latina October 26, 2021

Una Constituci贸n refleja las aspiraciones e ideales de un pueblo. Nuestra Constituci贸n debe basarse en el futuro de Siria, no en nuestro pasado. Deber铆a impulsarnos hacia una Siria democr谩tica, basada en el pluralismo, la diversidad, los derechos humanos, el feminismo, la descentralizaci贸n y la libertad religiosa, que son nuestros sue帽os m谩s elevados. Para asegurar que estos sue帽os democr谩ticos se hagan realidad, el Consejo Democr谩tico Sirio (MSD), cuyo propio Contrato Social se basa en principios democr谩ticos, debe ser incluido en el comit茅 que est谩 desarrollando una nueva Constituci贸n para nuestro pa铆s.

Actualmente, hay discusiones sobre si enmendar la Constituci贸n siria actual o redactar una completamente nueva. Creemos que no importa si se redacta un nuevo documento o si se revisa el antiguo. Lo que importa es qu茅 principios est谩n codificados en la versi贸n final y c贸mo se aplican para garantizar que la democracia pueda florecer en Siria.

El MSD prev茅 una Siria en la que todos sean tratados con igualdad y justicia, como individuos y como grupos humanos, independientemente de su origen 茅tnico, religi贸n o identidad. Ning煤n grupo demogr谩fico tiene m谩s derechos que otro, y la Constituci贸n no debe favorecer a ninguno de ellos. Adem谩s, para que la Constituci贸n siria sea correcta, se deben incluir protecciones espec铆ficas para las minor铆as 茅tnicas y religiosas.

El MSD ha incluido tales protecciones espec铆ficas en nuestro Contrato Social (en el norte y este de Siria). Desde nuestros inicios, hemos trabajado para proteger las libertades 茅tnicas y religiosas y la pluralidad. Nuestra regi贸n es el hogar de 谩rabes, kurdos, turcomanos, armenios y circasianos, as铆 como cristianos sir铆acos, asirios y caldeos. Nuestro Contrato Social protege los derechos de todos a creer y adorar como deseen, y exige que cada cargo pol铆tico en el gobierno regional, los consejos locales y las aldeas, sea ocupado por personas de dos or铆genes culturales y/o religiosos distintos. El Contrato Social garantiza todos los derechos a los grupos minoritarios y los protege de la persecuci贸n. Adem谩s, el MSD y los consejos locales buscan activamente roles para los l铆deres de grupos minoritarios, as铆 como orientaci贸n y la participaci贸n de ellos.

La igualdad de g茅nero es un principio en el coraz贸n de la plataforma del MSD. Los derechos de las mujeres y la plena igualdad han sido consagrados en nuestro Contrato Social. Los resultados son claramente visibles. Las mujeres representan aproximadamente la mitad de todos los puestos gubernamentales en el norte y el este de Siria. Las unidades militares de mujeres de las FDS (conocidas como YPJ), que desempe帽aron un papel fundamental en la derrota del Estado Isl谩mico, son solo la punta del iceberg. En todas partes del norte y el este de Siria, las mujeres est谩n tomando el control de las decisiones que afectan sus vidas. La tasa de participaci贸n de las mujeres en la gobernanza es m谩s alta que la de Estados Unidos o la mayor铆a de los pa铆ses europeos.

La descentralizaci贸n y separaci贸n de poderes es un concepto clave en el que se basa el MSD. Las comunidades locales y las personas deber铆an tener m谩s voz sobre los elementos cotidianos que afectan sus vidas. Los ayuntamientos y comit茅s especiales de los propios habitantes deben estar facultados para tomar las decisiones que les afecten.

El MSD ha implementado una estructura de gobierno que encarna el verdadero esp铆ritu de democracia o gobierno del pueblo: siete administraciones o consejos locales que trabajan en ciudades, pueblos y aldeas en el norte y este de Siria, y gestionan las funciones administrativas y los servicios p煤blicos de la regi贸n, incluida la salud, la educaci贸n, la vivienda y la integraci贸n social y econ贸mica. Las FDS proporcionan seguridad p煤blica a las regiones del norte y el este, y es responsable tanto ante la AANES (administraci贸n aut贸noma) como ante los consejos locales, que representan a los y las ciudadanas de la regi贸n.

Todas las partes del modelo forman un sistema de controles y equilibrios, que asegura que ning煤n organismo tenga demasiado poder y garantiza el gobierno civil sobre el ej茅rcito. Este tipo de descentralizaci贸n deber铆a ser un modelo para otras partes de Siria y deber铆a estar codificado por nuestra Constituci贸n.

Pero incluso si los ideales m谩s elevados est谩n escritos en nuestra Constituci贸n, el documento solo ser谩 una serie de palabras vac铆as si no se aplica. Despu茅s de todo, una ley es tan valiosa en la pr谩ctica como su mecanismo de aplicaci贸n. Para aplicar la Constituci贸n de manera significativa, el gobierno sirio debe promulgar leyes y establecer pr谩cticas para garantizar su cumplimiento. Una nueva cultura de transparencia en la gobernanza debe afianzarse. Debe respetarse el estado de derecho. No se debe permitir que los poderosos y la clase dominante de Siria est茅n por encima de la ley.

En los 煤ltimos d铆as, el Departamento de Estado norteamericano ha expresado nuevamente su apoyo al Comit茅 Constitucional sirio. Ethan Goldrich, el nuevo subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, se reuni贸 con la oposici贸n siria. Al parecer, discuti贸 sobre el comit茅 y expres贸 nuevamente su apoyo a las conversaciones de paz de la ONU en Siria, que fueron promulgadas por la resoluci贸n 2254 del Consejo de Seguridad. Estas conversaciones de paz de la ONU no incluyen una representaci贸n de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria.

Siempre hemos apoyado firmemente el di谩logo, y no el militarismo, para resolver la crisis siria. Sin embargo, debemos estar incluidos en este cuadro de di谩logo para que una soluci贸n real tenga 茅xito.

La AANES protegi贸 al mundo del terrorismo de ISIS cuando luchamos en el frente para detener esa marea negra, que ocupaba vastas regiones de Siria e Irak con miles de combatientes y partidarios. Perdimos a m谩s de 11.000 hombres y mujeres j贸venes en las batallas para detener a un enemigo que buscaba llevar su 鈥渃alifato鈥 de horror a todo el mundo, y plane贸 bombardeos y ataques en ciudades occidentales. Junto con el ej茅rcito de Estados Unidos y la Coalici贸n Global para Derrotar a ISIS, luchamos para liberar nuestra patria, y tambi茅n luchamos contra una ideolog铆a violenta basada en el autoritarismo religioso. Lo hicimos mientras institu铆amos un verdadero modelo democr谩tico en nuestra regi贸n. Tambi茅n seguimos albergando a decenas de miles de combatientes de ISIS y sus familias en nuestro campamento de Al Hol, mientras esperan justicia o la repatriaci贸n.

A pesar de nuestra batalla por proteger el mundo, hasta ahora hemos sido excluidos de las negociaciones sobre el futuro de nuestro pa铆s. Estamos preparados para el di谩logo, pero la puerta de la sala se ha mantenido, hasta ahora, cerrada para nosotros.

Cuando el pueblo sirio se levant贸 en las calles en 2011 y exigi贸 dignidad y libertad, estaba pidiendo un mundo mejor para todos, no solo para algunos sirios. Hemos redactado un Contrato Social y construido un modelo que responde a estos pedidos de un mundo mejor, y demuestra que los sirios y las sirias est谩n preparadas para una verdadera democracia. Sin nuestra inclusi贸n, estas conversaciones, en el mejor de los casos, cojear谩n hacia una democracia falsa. Por otro lado, nuestra representaci贸n traer谩 a la discusi贸n a aquellos que han construido el ejemplo m谩s inspirador de democracia en Medio Oriente.

Tanto para el Comit茅 Constitucional sirio como para las conversaciones de paz de la ONU, los y las representantes del norte y este de Siria deber铆an estar en la mesa, y no excluidos. Sin nosotros, una resoluci贸n no puede sostenerse. 驴C贸mo puede tener 茅xito si un tercio del pa铆s ni siquiera est谩 representado? Nuestro modelo y nuestra historia son una parte clave de Siria, que no se puede ignorar a medida que avanzamos hacia un nuevo futuro inclusivo. La compasi贸n y el respeto por todos los y las sirias como individuos y grupos deben ser la base de la nueva Constituci贸n.

FUENTE: Bassam Said Ishak y Sinam Sherkany Mohamad (copresidentes de la misi贸n en Estados Unidos del Consejo Democr谩tico Sirio) / Syrian Democratic Times / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

