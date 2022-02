–

De parte de A Las Barricadas February 15, 2022 8 puntos de vista



Los hombres. La Peste

Como analista político, evidentemente, soy un desastre. Las elecciones de Castilla y León lo van a demostrar seguidamente, porque ni las he seguido, ni me importan los resultados por lo siguiente: todas las elecciones desde que tengo recuerdo, las gana siempre la derecha. Y cuando las gana el PSOE deja de ser de izquierdas. Añadiría que a la izquierda del PSOE hay mal fario: Podemos no cumple sus objetivos de asaltar los cielos. De hecho, no han asaltado ni una colina. Y aliarse con IU es contagiarse del rico cenizo de esa formación. Porque IU… Joder, menudo gafe tienen.

Así que esto es lo que hay: las elecciones están siempre amañadas para que gane la derecha. Entendiendo por derecha, la política que hace que los ricos sean cada vez más ricos. Ejemplo, titular de la prensa de hoy: La gran banca bate récords y gana más de 10.000 millones con las comisiones que aplica a sus clientes. Eso sí que es derechismo.

Ahora todo el mundo de la izquierda, preocupadísimo con la ultraderecha. Hace no tanto a Ciudadanos y al Rivera se les ridiculizaba diciéndoles de todo en torno a la nariz y a lo que se soplaba. Pues nada, ya está Ciudadanos condenado a la irrelevancia. Y ya está dinamitado el bipartidismo, aunque siga cortando el bacalao. Joer, que en el 15-M una de las grandes propuestas era esa: votar a los pequeños partidos. Pues ea, ya se han hecho grandes, que es lo que pasa cuando se vota.

Dicho también esto: que los votantes de izquierda no votan a la izquierda. Es decir, que no votan. ¿Por qué? Misterio. ¿Falta de costumbre? Nuevamente la culpa de que la izquierda de verdad no gobierne, la tiene –dicen los analistas– la abstención de la izquierda. Ay señor. Gente de izquierda que no vota a la izquierda. Como lo oís. Mientras que a la derecha, siempre la vota la gente de derechas y algunos de izquierda. Un lío.

Total, que una vez hechas las elecciones, con el CIS equivocándose de nuevo, que tiene migas que la encuesta de la Razón y de ABC acierten más en el resultado, la militancia de los partidos puede descansar, ya que ahora se tirarán los del PP, la tira con pactos y componendas para formar Gobierno. Con análisis de si esto perjudica a Casado, de si VOX avanza… Porque hasta las próximas elecciones no hay nada que hacer. Les entra como una modorra…

Así que este es el resumen. La izquierda real, cuando va a las elecciones, pierde, sus votantes no les votan, no les son fieles. Y si ganan, o bien no pueden gobernar por no tener mayoría suficiente, o no pueden cambiar las leyes por ser técnicamente muy complejo…, o bien se hacen de derechas por algún misterioso mecanismo de metamorfosis.

Y por eso digo que soy un tertuliano desastroso, porque los análisis suelen dar conclusiones absolutas y certeras, y yo lo que me pregunto, y que es un enigma irresoluble es… Si la izquierda siempre pierde, y solo es de izquierdas si no gobierna… ¿Para qué se presenta? ¿Por qué? ¿Por deportividad?

Lo dejo para los analistas.