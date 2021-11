–

Partimos de la noci贸n del fetichismo de la mercanc铆a, seg煤n Karl Heinrich Marx, en los 鈥淢anuscritos econ贸mico filos贸ficos de 1844鈥. De all铆, el significado 鈥渁lienaci贸n鈥. El t茅rmino alienaci贸n proviene de 鈥渁lienus鈥. En el caso de Marx, significa fuera de s铆, extra帽o a s铆, p茅rdida de s铆 mismo. Lo que produce el trabajo se enfrenta al trabajador al modo de un ser extra帽o que lo domina, as铆 por ejemplo, la inflaci贸n que domina al mismo trabajo, al trabajador, que produce objetos para satisfacer sus necesidades, necesidades convertidas inmediatamente en mercanc铆as o valores de cambio, con el indefinido motivo de lucro.

Podr铆amos decir que existe un proceso de fetichizaci贸n de la naturaleza o sea de la naturaleza bajo el signo de la mercanc铆a. Pero, 驴no ser铆a, acaso, 茅ste un concepto err贸neo, pues dicha naturaleza no es producto del trabajo que se enfrenta a 茅l como algo extra帽o, una mercanc铆a que lo domina?

Sin embargo, no lo considero un error. Ocurre que desde la modernidad se comprende a la naturaleza sign谩ndola de 鈥渞ecurso鈥, 茅ste es un medio 鈥減ara-鈥. En el caso de las econom铆as de mercado, un medio para obtener 鈥済anancias鈥. Entonces, si bien se encuentran interrelaciones, hay una separaci贸n entre naturaleza y cultura. Y en este hiato existe un serio problema.

Es que aquello que se denomina naturaleza, en realidad, 鈥渘o se denomina鈥. Algunos con la fuerza del poder hegem贸nico la denominan as铆, cuesti贸n que se generaliza dentro de un fuerte cientificismo. Cuando se asigna un nombre, se lo hace desde una perspectiva, y desde una perspectiva cultural. Por lo que la mirada sobre la supuesta naturaleza, que la definir铆a como tal, no es natural, sino cultural.

Por ende, si consideramos a la naturaleza a partir de otro lugar, la cosa cambia de sentido. Precisemos el lugar: percibo que la naturaleza es matriz, condici贸n de vida, y en particular de vida humana. Es lo que nuestros ancestros llamaron 鈥渕adre tierra鈥, condici贸n de toda vida, y no meramente medio para un lucro, al que hasta no le interesa el h谩bitat de las futuras generaciones, pues lo 煤nico que importar铆a es la 鈥減uta com煤n de la humanidad鈥, el dinero 鈥 al decir de Carlos Marx-, que pasa de mano en mano (Manuscritos econ贸mico-filos贸ficos de 1844).

Obviamente, una ley de educaci贸n ambiental no est谩 dem谩s. M谩s vale el ser que la nada. Aunque, si la norma reemplaza a la madre tierra, caemos en la cr铆tica del mero formalismo de la ley: la ley mata, el esp铆ritu vivifica. No es cuesti贸n de ampliar jur铆dicamente derechos, mas bien de luchar por ellos. As铆, la ley o norma ser铆a una consecuencia.

Si la ley es producto de las circunstancias que nos acosan, y no de una lucha frontal contra quienes defecan el universo, aunque individualmente se muestren pulcros, ase谩ndose todos los d铆as -t铆pica pulcritud de clase media-, esa ley poca fuerza tendr铆a, y ser铆a una manera para dejar 鈥渢ranquilas鈥 a nuestras conciencias.

La conciencia educativa se concretiza en la organizaci贸n y lucha en contra de los depredadores del universo, que tienen nombre y apellido, Juan P茅rez gerente de 鈥渪鈥 empresa, sita en tal lugar, con ganancias en tales y cuales para铆sos fiscales, que lesionan a determinadas personas, etc., etc.

Si se nos ense帽a que todos somos responsables de la misma manera, nadie lo es. Y este nadie es una especie de chip incorporado en la mente de todos para ocultar la hiper responsabilidad de algunos. La materializaci贸n de una ley debe enfatizar que la responsabilidad de un alumno no es la misma que la de quien defeca el universo. Hacer recaer la responsabilidad del cuidado en el eslab贸n m谩s d茅bil de la cadena, es una hipocres铆a.

驴Habr谩 alguna instituci贸n p煤blica o privada que bregue en tal sentido? 驴Ser谩 que dicho sentido solamente interese a los movimientos sociales populares, si es que les interesa efectivamente?

