December 17, 2021

Ante la represi贸n sostenida por el gobierno de Mariano Arcioni en Chubut, los obispos patag贸nicos se pronunciaron de conjunto para que 鈥渃ese la represi贸n a las manifestaciones populares鈥 y respaldar al pueblo movilizado para reclamar la derogaci贸n de la sanci贸n que habilita la megaminer铆a. 芦Queremos acompa帽ar a nuestro Pueblo en su reclamo鈥 porque 鈥渆ntendemos que ante este atropello s贸lo es posible la movilizaci贸n popular鈥. En la declaraci贸n episcopal subrayaron: 鈥淒ecimos No a este modo de devaluar las instancias que hacen leg铆tima una ley, y lo hacemos acompa帽ando a nuestro Pueblo y pidi茅ndole para que ese NO, activo y en las calles, sea pac铆fico鈥. Por ANRed

芦A nuestro querido Pueblo del Chubut, con preocupaci贸n y asombro hemos asistido -con la aprobaci贸n de la ley de zonificaci贸n minera en la provincia del Chubut- al avasallamiento del derecho ciudadano un debate aut茅nticamente democr谩tico禄. As铆 comienza el comunicado emitido hoy por el conjunto de la jerarqu铆a episcopal de la Patagonia en medio de la conmoci贸n por la represi贸n sostenida por el poder pol铆tico de Chubut.

Mientras hoy por la tarde se preparan manifestaciones en toda la provincia que por tercer d铆a consecutivo y en el contexto de una lucha que lleva m谩s de 18 a帽os en defensa del agua, los obispos apoyaron a las vecinas y vecinos que se manifiestan. En la misiva expresan que el debate aut茅nticamente democr谩tico deb铆a garantizar un proceso que culmine 芦con la obligatoria 鈥渓icencia social鈥, los necesarios espacios de debate para encauzar dudas, objeciones y los aportes de organismos cient铆ficos como el CENPAT y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, etc. y la publicidad del d铆a en que ser铆a tratada la ley禄.

Entendiendo que no hay licencia social ni cient铆fica para llevar adelante la ley minera, los obispos son tajantes: 芦Decimos No a este modo de devaluar las instancias que hacen leg铆tima una ley, y lo hacemos acompa帽ando a nuestro Pueblo y pidi茅ndole para que ese NO, activo y en las calles, sea pac铆fico禄

芦Entendemos que para que vuelva la paz social s贸lo es posible que sea derogada la ley, y como lo vienen pidiendo los obispos del Chubut, iniciar un largo proceso de acuerdo que involucre a todas las partes禄

En esta declaraci贸n la Iglesia Cat贸lica tambi茅n se dirige a los responsables de sostener la represi贸n a trav茅s de los d铆as desde la sanci贸n de la ley. 芦Tambi茅n urgimos a las autoridades a que cese la represi贸n a las manifestaciones populares. El amedrentamiento con el uso de la fuerza es il铆cita o roza la ilegalidad y enfrenta a unos con otros芦. Por su parte Arcioni sali贸 p煤blicamente a decir: 芦estoy muy dolido con lo que est谩 pasando禄 y replic贸: 芦No doy marcha atr谩s jam谩s en mi vida禄. Sin embargo, la historia muestra que s铆, dado que el actual gobernador de Chubut realiz贸 su campa帽a electoral con la consigna 芦No a la Megaminer铆a禄

Firman la declaraci贸n monse帽or Joaqu铆n Gimeno Lahoz, obispo de Comodoro Rivadavia; monse帽or Esteban Mar铆a Laxague SDB, obispo de Viedma; monse帽or Juan Jos茅 Chaparro CMF, obispo de San Carlos de Bariloche; monse帽or Fernando Mart铆n Croxatto, obispo de Neuqu茅n; monse帽or Jorge Garc铆a Cuerva, obispo de R铆o Gallegos; monse帽or Jos茅 Slaby C.Ss.R, obispo prelado de Esquel; monse帽or Alejandro Pablo Benna, obispo de Alto Valle del R铆o Negro); y monse帽or Roberto P铆o 脕lvarez, obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia.

Texto completo del comunicado:

A nuestro querido Pueblo del Chubut, con preocupaci贸n y asombro hemos asistido -con la aprobaci贸n de la ley de zonificaci贸n minera en la provincia del Chubut- al avasallamiento del derecho ciudadano a un debate aut茅nticamente democr谩tico. En donde se garantizara, entre otras cosas, un proceso que culminara con la obligatoria 鈥渓icencia social鈥, los necesarios espacios de debate para encauzar dudas, objeciones y los aportes de organismos cient铆ficos como el CENPAT y la UNPSJB, etc. y la publicidad del d铆a en que ser铆a tratada la ley.

Queremos acompa帽ar a nuestro Pueblo en su reclamo. Entendemos que ante este atropello s贸lo es posible la movilizaci贸n popular, pero les pedimos encarecidamente que sea pac铆fica. Evitemos que el l贸gico enojo ante lo que se percibe, como acuerdos fuera de los 谩mbitos razonables de debate democr谩tico, redunde en respuestas que comprometan patrimonio p煤blico/privado o atenten contra la vida y salud de otros.

Tambi茅n urgimos a las autoridades a que cese la represi贸n a las manifestaciones populares. El amedrentamiento con el uso de la fuerza es il铆cita o roza la ilegalidad y enfrenta a unos con otros.

Entendemos que para que vuelva la paz social s贸lo es posible que sea derogada la ley, y como lo vienen pidiendo los obispos del Chubut, iniciar un largo proceso de acuerdo que involucre a todas las partes.

Decimos No a este modo de devaluar las instancias que hacen leg铆tima una ley, y lo hacemos acompa帽ando a nuestro Pueblo y pidi茅ndole para que ese NO, activo y en las calles, sea pac铆fico.