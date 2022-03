–

De parte de A Las Barricadas March 8, 2022 49 puntos de vista



Mural. Casa Sindical

Se cumplen seis años del asesinato de Berta Cáceres (3 de marzo de 2016). Mujer indígena Lenca, vivió en territorio ocupado por el Estado de Honduras. Fue asesinada por sicarios pagados por ejecutivos de DESA, empresa que construye una hidroeléctrica en Agua Zarca, Río Blanco. La biografía de Berta está más que extendida y os animo a que la leáis, como mujer valiente, defensora del modo de vida de su pueblo, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, apoyo del colectivo LGTBI, enfrentada a multinacionales, empresas mineras, madereros, dueños de plantaciones, y estados nacionales que amparan y protegen los intereses de esas organizaciones transnacionales. Berta Cáceres amaba la libertad y animó a vivir con libertad la orientación sexual de cada cual, la herencia cultural, y la propia identidad como persona y como miembro de una colectividad. Como resultado de su activismo sin concesiones, fue asesinada.

Los autores intelectuales del crimen son personas de poder: Gerentes, Generales, Directores, Jefes de Seguridad, Presidentes… Hay siete condenas, pero seguro que quedan peces más grandes por arriba de ellos.

Digo de recordar que en estos días en los que se habla tanto de la guerra en Ucrania, hay otra guerra no declarada en buena parte del mundo contra los pueblos originarios, a los que se considera una molestia que atenta contra el Progreso. Se les acusa de querer que los países queden retrasados y en la prehistoria. Cuando lo único que piden es tener acceso al agua, a las plantas, a los bosques, a los animales con los que han convivido durante miles de años. Y también, qué duda cabe, les gustaría tener acceso al conocimiento, a la sanidad, a una vida libre e igualitaria en la que todo el mundo se trate amablemente, y donde estemos a cuidarnos unos a otros…

Pues ahí va: guerra de exterminio por parte de los poderosos. En el mundo anualmente son asesinados cientos, miles de activistas, sindicalistas, ecologistas, indígenas, defensores de la Tierra. Las mujeres suelen estar presentes en estos colectivos de forma aplastante y mayoritaria. Honduras concretamente es uno de los países más peligrosos para los militantes medioambientales. Los y las militantes y sus organizaciones son la última defensa de la diversidad biológica y cultural, antes de que esa banda de trepas, vagos buenos para nada, sociópatas y asesinos en serie que dicen protegernos, consigan llevarnos a una debacle de la que no haya modo de arreglar. 


Yo me pregunto, cuando se habla de necesidad de crecimiento y de progreso… ¿Tanto nos costaría detenernos un poco, mirar alrededor, y repartir un poco mejor lo que tenemos? ¿Por qué nos cuesta tanto cuidarnos? ¿Qué problema habría en quedarnos en principio como estamos, y no seguir en una carrera loca que nos lleva a la crisis perpetua: crisis económica, financiera, ecológica, climática, política, racial, nacional, energética, sanitaria, social, poblacional, habitacional, farmacológica… No pasa un día sin que los poderes que gobiernan el mundo, con buenos trajes de chaqueta y corbata, nos acosen con la enésima crisis: la última la guerra en Europa. ¿Qué problema hay con tanto progreso, que no dejan de abrirse brechas en la nave?

Algo a destacar: es en aquellos lugares donde más duras se ponen las cosas, donde surgen las mejores personas, capaces de dar un paso al frente para poner fin a la catástrofe.

Berta Cáceres 1971-2016.