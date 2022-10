–

De parte de ANRed October 30, 2022 184 puntos de vista

El viernes 28 de octubre, el docente, dramaturgo y director, Mauricio Kartun dio una conferencia en el Auditorio Astor Piazzola del Centro Cultural Borges. En medio del escenario, sentado a la mesa ubicada en el proscencio, Kartun nos hizo pensar, reír y jugar con algunas ideas. Asistido por anécdotas de su vida cotidiana compartió su pensamiento, coherente con las decisiones micropolíticas que a diario toma en lo laboral y personal. Durante las dos horas, con habilidad dramatúrgica, el director fue relacionando la aventura personal con planteos teóricos vinculados al título de la conferencia: Manual de supervivencia teatral. Desde algunas hipótesis que sostienen que el teatro es un refugio, una ceremonia de resistencia donde la platea afina junto con lo que ocurre en la escena en un rito de rebelión donde el cuerpo puede recobrar la dimensión del espacio y el tiempo que la virtualidad nos viene retaceando. Por Andrés Manrique para ANRed/ fotos: Romina Santarelli.

El texto es una transcripción lo más fiel posible de lo que dijo, pero no se usaron comillas porque sus palabras se derivaron de apuntes.

Para el lado de los tomates

Esta mañana fui a una verdulería por el barrio en Villa Crespo, que es donde vivo desde hace más de 20 años. Como me gusta mucho la ensalada de cebolla y tomate voy siempre a esa verdulería donde me dejan elegir. Trabajé diez años en el mercado de abasto y conozco bien las frutas y verduras. Entonces elegí tomates de la clase pintón. Pintón sí, claro: rojo, tentador, turgente, muy llamativo. Me preparé la ensalada, pero el sabor del tomate nunca apareció.

Primer juicio crítico: el tomate no tiene gusto a nada. Claro que no es novedad y esto que para los menores de treinta es incomprobable, sé que para todos los que son mayores es una verdad, y una gran pérdida. Cuando trabajaba en el mercado, los tomates que no se vendían en el día se tiraban a la basura. En el precio se calculaba lo que llamaban “la merma”, esa parte que no se iba a vender. El tomate, una fruta llena de azúcares, se pudría rápidamente. Hoy, en cambio, el tomate sometido a la manipulación genética, dura un montón. Cientos de años de selección y cruza del tomate más jugoso con el más grande y el más sabroso nos llevaron a conocer el sabor del que comíamos hasta hace treinta años. Ese trabajo de siglos fue sacrificado en pocos años a cambio de la duración. Gusto y olor se sacrificaron por la duración: como no se pudre se gana más plata.

La hipótesis para la selección del tomate siempre fue: el más rico y el más alimenticio. Hoy, la hipótesis es: el que más dura es el más rentable. La rentabilidad es la que domina la administración de todos los bienes. Vivimos una vida pos-orgánica, según el planteo de Paula Sibilia, al cual adhiero. Me imagino que a esta altura se estarán preguntando: ¿todo esto qué tendrá que ver con el teatro? Tranquilos, ya vamos a llegar.

Segundo juicio crítico: el tiempo ha perdido el gusto, ya nada se pudre. De chico, cuando estaba aburrido, a mamá le decía: “Mamá, me pudro.” (Kartun cambia apenas la tonalidad, sin esperar el efecto, pero lo suficiente como para hacer reír a buena parte de la platea). Y mamá a veces no sabía qué hacer, por eso es que en un momento me suscribió a la librería de San Andrés, donde empecé a leer y leer todo, y ya no la molesté más. Decía que hoy nada se pudre: todo es más liviano, más fugaz. Somos completos dependientes de una corporación tecnológica, porque si nos llegamos a quedar sin internet una mañana, somos capaces de tirar un sillón por la ventana.

El espacio, un espejismo

Ya no necesitamos movernos. Al cuerpo lo han moldeado siglos de espacio y movimiento. La necesidad de trasladarnos para conseguir el suministro básico de agua y alimento. Nuestras piernas han sido torneadas por el andar. Nuestro metabolismo es el resultado de esa relación con el espacio. Pero esa relación se ha roto. Me acuerdo de la primera vez que mandé por mail un artículo. Re canchero me sentí. Tres años después, estaba escribiendo tres artículos por día.

El tiempo: una dimensión sin continuidad

Me interesa diferenciar el tiempo libre del tiempo liberado. El primero lo han cooptado las corporaciones, desde el famoso algoritmo con el que calculan qué ofrecerme antes de que sepamos qué queremos. Se quiebra también la relación con el tiempo. En cambio, el tiempo liberado es aquel sobre el que aún tenemos dominio, es decir, sobre el que decidimos.

Leí un estudio en el cual se investigó la cantidad de tiempo que, en promedio, pasa un espectador frente a las obras de arte más importantes, en museos y galerías. ¿Y saben cuánto es? Siete segundos. Piensen ustedes. Llegan al museo del Prado, están delante de Las Meninas: uno dos tres cuatro cinco seis siete. Y a la mierda Velázquez. Eso es todo el tiempo que le dimos.

La relación con el espacio y con el tiempo se rompe y el cuerpo lo siente: padece. Hasta el síndrome de mouse existe; se te inflama la articulación del hombro a tal punto que no te deja dormir. De eso a mí casi me operan, pero después haciendo ejercicios lo pude rehabilitar. Ejercicio, movimiento, no más.

Las partes nunca son el todo

Junto con el cuerpo, hemos perdido la mano (el órgano generador de formas). Cambiamos mano por dedo, así como cambiamos cuerpo por cabeza. En mi balcón, por ejemplo, tengo tres plantas de limas. La lima no es algo que se consiga mucho porque la producción entera es absorbida por la industria de las bebidas colas. En casa tengo tres plantas que cuido mucho. Ahora mismo, una de ellas me dio siete limas. Las plantas están muy bien y cada vez que alguien viene a casa se sorprende que estén así en ese lugar, donde sopla un viento fuerte. Y no a todos les revelo mi secreto, pero lo que hago simplemente es mearlas. Es decir, tengo un lugar medio oculto en el balcón donde hago pis en un tarro que después mezclo con agua para regarlas: no existe mejor urea que esa. Y ustedes me dirán, ¿siete limas, tanto lío por siete limas? Bueno, es que yo sé que esas limas no tienen ningún pesticida y cómo han sido cuidadas, las vi crecer, las conté incluso y las protegí todo lo que pude. Porque de siete limas puedo sacar 15 litros de Vodka. Vodkartun, le llaman mis elencos, a los que después les convido siempre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para mí estar con la tierra, hundir las manos, plantar las semillas, esperarlas, volver a la tierra es ritualizarse. Ritualizarse en los tiempos de la tierra.

Propuestas para un mañana

Hoy el procesamiento de datos permite fabricar avatares a imagen y semejanza del hombre. Es probable que el cine los use cada vez más, es probables que un avatar tenga las posibilidades técnicas de hacer todo lo que produjo un actor bien entrenado. Es cierto y probable, pero el bot no va a producir lo que el hombre no programe. Y el punto es ese, ahí es donde el cuerpo en el teatro sigue teniendo ventajas por encima de la mejor producción de cine. Quiero decirles: por ejemplo, la paradoja más poderosa de Terrenal, la idea más importante no la tuve yo ni la escribí, la puso uno de los actores: el que hace de Abel. Y la puso con un solo gesto. En lugar de pasar por encima del alambrado imaginario que separa el terreno suyo, del terreno del hermano, y tal como lo hace Caín cada vez, con toda la dificultad y hasta enganchándose la entrepierna, Abel pasa caminando lo más pancho, sin molestarse en levantar las piernas. Y no se molesta porque la propiedad no existe para él. De este modo, con el simple gesto cuestiona la idea de propiedad: pone en escena la idea de que la propiedad es una convención. Ahí es donde está el poder del teatro. Por esto, el cuerpo emocionado, situado en un espacio, atravesado por una luz es el cuerpo del teatro. Es donde el teatro crea desde la hipótesis antisistema. Porque lo que nos atrae es la capacidad de sorpresa: ser presa, ser prendido; lograr que alguien entre en éxtasis, que es otra manera de hablar del tiempo sagrado (tiempo suspendido). Claro que para que la cosa pase el espectador es parte esencial de ese ritual. De ese rito de afinación que se hace entre escena y auditorio, indispensables el uno para el otro. Público y actores afinan función tras función, como si todos formaran parte de la orquesta. De ahí que del auditorio puedan surgir las reacciones más variadas, como aquel que se levantó junto a su mujer en medio de una función de Terrenal, y esperó llegar a la puerta para decir en voz alta, con tono estentóreo para que todos lo escucháramos, “pero qué teatro de la verga.”

El teatro es fuerza alternativa donde el cuerpo te sorprende por medios extraordinarios. Crea la presencia de una ausencia a partir de la inteligencia mimética. Qué quiero decir. A ver si me explico. Les cuento, en la escuela primaria tenía una maestra de matemática que era parsimoniosa, muy alta y muy blanca, y solemne. Y siempre, antes de que entrara, mi compañero de banco, que era un petiso de tez oscura, hacía alguno de los gestos de la docente que lo convertía directamente, con nada se transformaba en ella. A eso llamo inteligencia mimética. El actor te sorprende con su capacidad de componer, de entender y hacerse entender a partir de contar historias, por supuesto que sumada a una inteligencia narrativa que debe contar con la intriga mediante la administración de la información y las ideas. Es que al teatro volvemos por los actores y por la narrativa: el teatro es nuestra misa profana, es ceremonia.

Los desafíos

Entiendo que a veces no es fácil la opción de trabajar en cooperativa. Yo que lo hago lo puedo decir por experiencia propia. Yo cobro lo mismo que cobra el actor, lo mismo que el asistente. Todo se reparte por igual en las cooperativas que formo porque entiendo que es posible una economía distinta a la dominante.

A mí me pone en paz volver a la tierra con la paciencia práctica de esperar una flor. Me devuelve el cuerpo que es capaz de esperar, de contemplar. Piensen que la palabra contemplar se compone con la palabra templum, que incluye terreno, pero también las líneas aéreas que trazaban los especialistas luego de observar el viento, el recorrido del sol y el clima durante días; todo para determinar si era el lugar adecuado o no para erigir lo que fuere.

Los desafíos son inmensos. Ante las megaproducciones con inversiones multimillonarias, ante la infinita posibilidad que da el cine, el teatro tiene la fuerza de sus condicionamientos particulares, de sus recursos limitados. Y como en el cine todo es posible poco o nada nos sorprende. Mientras que, en el teatro, la inteligencia mimética sumada a una buena narrativa, no para de sorprendernos. Porque tener adelante un cuerpo poderoso, a pocos metros, nos devuelve la hipótesis del propio cuerpo que puede: nuestro cuerpo puede. Y esta es la sorpresa que ahí tenemos reservada para seguir volándole las chapas al mundo.

Maurico Kartun habló las dos horas con una sonrisa de oreja a oreja. Desde una contagiosa plenitud, quizás bebiendo de la fuente que terminó aclarando con algunas de las respuestas cuando abrió el micrófono al auditorio y dijo que él pensaba al mundo como un lugar de opulencia primitiva. Y tal vez por ello también habló del momento en que decidió dedicarse al teatro de lleno. Cuenta que sus hijos eran chicos y que él se había armado una distribución de repuestos de materiales eléctricos. Que se la pasaba el día entero arriba del auto, repartiendo. Que estaba en Olivos, que se acuerda exactamente dónde, porque había estacionado para dejarle los productos al cliente, pero que antes de bajar leyó el poema de Raúl González Tuñon, o se le vino a la cabeza. Que recuerda el poema, uno que se llama “La cerveza del pescador Schiltigheim”. Kartun recitó unos versos, conmovido, algunos que hablaban del espíritu libre y la moral ligera, y después, literalmente:

“y dormir en un puerto un ocaso cualquiera y en otro puerto y otroy andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de opio.

Para que a cada paso un paisaje o una emoción o una contrariedad

nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña.

(…)Para que bebamos la rubia cerveza del pescador de Schiltigheim

es necesario no asustarse de partir y volver, camaradas. Estamosen una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven.”

Al terminar de recitar, recalcó: partir y volver, eso.

Tal vez así, junto con Kartun haya que mejor pensarlo. Para conseguir el encantamiento necesario que nos llevará a revincularnos con lo que en verdad queremos, con nosotros, otra manera de estar en la tierra.