–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga July 22, 2021 8 puntos de vista

Gautama, el Buda, enseñaba la doctrina de la Rueda de los Deseos,

a la que estamos sujetos, y nos aconsejaba

liberarnos de todos los deseos para así,

ya sin pasiones, hundirnos en la Nada, a la que llamaba Nirvana.

Un día sus discípulos le preguntaron:

«¿Cómo es esa Nada, Maestro? Todos quisiéramos

liberarnos de nuestros apetitos, según aconsejas, pero explícanos

si esa Nada en la que entraremos

es algo semejante a esa fusión con todo lo creado

que se siente cuando, al mediodía, yace el cuerpo en el agua,

casi sin pensamientos, indolentemente; o si es como cuando,

apenas ya sin conciencia para cubrirnos con la manta,

nos hundimos de pronto en el sueño; dinos, pues, si se trata

de una Nada buena y alegre o si esa Nada tuya

no es sino una Nada fría, vacía, sin sentido.»

Buda calló largo rato. Luego dijo con indiferencia:

«Ninguna respuesta hay para vuestra pregunta.»

Pero a la noche, cuando se hubieron ido,

Buda, sentado todavía bajo el árbol del pan, a los que no le

habían preguntado

les narró la siguiente parábola:

«No hace mucho vi una casa que ardía. Su techo

era ya pasto de las llamas. Al acercarme advertí

que aún había gente en su interior. Fui a la puerta y les grité

que el techo estaba ardiendo, incitándoles

a que salieran rápidamente.

Pero aquella gente no parecía tener prisa. Uno me preguntó,

mientras el fuego le chamuscaba las cejas,

qué tiempo hacía fuera, si llovía,

si no hacía viento, si existía otra casa,

y otras cosas parecidas. Sin responder,

volví a salir. Esta gente, pensé,

tiene que arder antes que acabe con sus preguntas.

Verdaderamente, amigos,

a quien el suelo no le queme en los pies hasta el punto de

desear gustosamente

cambiarse de sitio, nada tengo que decirle.»

Así hablaba Gautama, el Buda.

Pero también nosotros, que ya no cultivamos el arte de la paciencia

sino, más bien, el arte de la impaciencia;

nosotros, que con consejos de carácter bien terreno

incitamos al hombre a sacudirse sus tormentos; nosotros

pensamos, asimismo, que a quienes,

viendo acercarse ya las escuadrillas de bombarderos del capitalismo,

aún siguen preguntando cómo solucionaremos tal o cual cosa

y qué será de sus huchas y de sus pantalones domingueros

después de una revolución,

a ésos poco tenemos que decirles.

Bertolt Brecht (Augsburgo, 1898 – Berlín, 1956), Historias de al­manaque. 1939.