De parte de Acracia November 22, 2021 21 puntos de vista

Desde que tengo uso de raz贸n, y aunque de (m谩s) joven no era el portento intelectual 谩crata que escribe estas l铆neas, no recuerdo haber justificado jam谩s, al menos no de manera incondicional, ninguna praxis comunista. De hecho, apenas hab铆a alcanzado la mayor铆a de edad, cuando recuerdo una manifestaci贸n del Primero de Mayo en la que el l铆der de Comisiones Obreras pidi贸 libertad para el pueblo cubano; el que suscribe era tan entra帽ablemente ingenuo, que dibuj贸 una amplia sonrisa en su rostro congratul谩ndose de tan estupenda cr铆tica a la tiran铆a en que hab铆a desembocado la Revoluci贸n cubana. No, aquel fulano se refer铆a 煤nica y exclusivamente al bloqueo criminal del imperialismo yanki; tan perverso, como lo es el que sufren los cubanos por parte de sus dirigentes. No obstante, y a pesar de ese esp铆ritu libertario avant la lettre, uno pensaba todav铆a que el viejo Marx pod铆a tener bastante raz贸n a nivel pol铆tico, pero la ideas se hab铆an traicionado en la pr谩ctica de manera pertinaz una y otra vez. S铆, un clich茅 no muy original, con una buena dosis de sinsentido, pero qu茅 quer茅is, uno era un zagal de lo m谩s candoroso. No s茅 si hace falta remontarse a los tiempos de la Primera Internacional, cuando los socialistas antiautoritarios acabaron rompiendo con los partidarios de conquistar el poder.

Uno de aquellos libertarios afirm贸 algo as铆 como que los seguidores de Marx iban a acabar consiguiendo que la gente odiara la palabra 芦comunismo禄; y esto, se dijo antes de lo que montaron ulteriormente Lenin y compa帽铆a. Pues s铆, aquel tipo ten铆a toda la raz贸n, el vocablo en cuesti贸n remite en gran parte del imaginario popular a grandes reg铆menes totalitarios, que han aplastado la libertad e iniciativa individuales. Uno, que no deja de ser (casi) humano, tambi茅n se ve impregando de esa demonizaci贸n de un t茅rmino pol铆tico, aunque jam谩s me definir茅 como 芦anticomunista禄; un apelativo de connotaciones repulsivamente reaccionarias, que normalmente usan espec铆menes nada recomendables. Para el caso que nos ocupa, me parece de lo m谩s bello y significativo el t茅rmino 芦antiautoritario禄. Dicho esto, expliquemos el encabezado de este texto. Por un lado, hay un notable esfuerzo en magnificar los cr铆menes realizados por los reg铆menes comunistas; es as铆 hasta el punto de que est谩 bastante extendida la afirmaci贸n de que el comunismo propici贸 la muerte de 100 millones de personas.

Es f谩cilmente entendible que esto es un desprop贸sito may煤sculo para alguien que realice historia de verdad, y no de un esperpento inicuo como Jim茅nez Losantos o tantos otros que sencillamente viven del 芦anticomunismo禄 perpetrando libros y ponencias para consumo del p煤blico m谩s reaccionario y acr铆tico. Por otro lado, contumaces marxistas-leninistas insisten en todo lo contrario, en el refugio en una visi贸n hist贸rica y pol铆tica, que no ha ido en la direcci贸n que pretend铆a los padres fundadores, y en obviar todo lo negativo que ha supuesto la praxis. Es as铆 hasta el punto que se asegura en ocasiones que existe un paradigma o 芦leyenda negra禄 anticomunista, lo cual es posible que tenga cierta base, pero que conduce a toda suerte de intenciones justificatorias. No es, por otra parte, nada original, ya que se habla tambi茅n de una leyenda negra en el caso del sacrosanto imperio espa帽ol o en el de otoros reg铆menes dictatoriales como lo fue el propio franquismo. Creo que, dejando a un lado la saludable cr铆tica a toda manipulaci贸n interesada de la historia, me parece que todo esto es caldo de cultivo para la estupidez y el papanatismo repartidos a diestra y siniesta. La praxis marxista-leninista, es decir, lo que los anarquistas llamaron comunismo autoritario defendiendo un concepto de la libertad vinculado a la 茅tica, con seguridad, no ha supuesto la cifras de muertos que barajan los m谩s reaccionarios, pero s铆 disponemos de la informaci贸n veraz suficiente para considerarla un fracaso a nivel pol铆tico, econ贸mico y moral. En mi nada humilde opini贸n, es necesario partir de esto para, tal vez, dar otro contenido sem谩ntico a conceptos pol铆ticos tan manipulados y tan maltratados por la historia.

Juan C谩spar