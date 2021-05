–

A 8 meses del asesinato de Mar铆a del Carmen Villalba (11 a帽os) y Lilian Villalba (12 a帽os), en Paraguay; y a 5 meses de la desaparici贸n forzada de Carmen Elizabeth Villalba (Lichita, 14 a帽os); desde Casa Tomada (espacio comunicacional de la Radio Popular Che Guevara 鈥 FM 103.1 Rosario, Argentina), entrevistamos a Carmen Villalba (detenida pol铆tica en Paraguay, madre de Lichita y t铆a de las dos ni帽as asesinadas). Por Radio Popular Che Guevara.

El 2 de septiembre del 2020 las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del Ej茅rcito Paraguayo asesinaron a Lilian y Mar铆a del Carmen Villalba (11 y 12 a帽os) y buscaron presentar el hecho como un triunfo sobre el Ej茅rcito del Pueblo Paraguayo (EPP). En la operaci贸n militar estuvo involucrado el actual presidente Mario Abdo Mat铆nez (hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stoessner).

Este infanticidio, planificado y orquestado por el propio Estado Paraguayo, lejos est谩 de corresponderse con pr谩cticas democr谩ticas. Como se帽ala la entrevistada: 鈥No s茅 qu茅 nombre se le puede poner cuando un ej茅rcito de un estado secuestra, tortura y asesina a dos ni帽as; y, ese acto, el presidente lo festeja como un hecho exitoso al cual la sociedad debe aplaudir. Presentar a la sociedad como un logro. Impulsar el asesinato de ni帽as desde el propio estado est谩 claro que no es democracia. Es democracia para las clases dominantes paraguayas. Para la gran mayor铆a de democracia no tiene nada.鈥

Las ni帽as eran sobrinas de Carmen Villalba, presa pol铆tica del EPP, desde el a帽o 2004, quien en 2010 perdi贸 a su hijo N茅stor, de 14 a帽os, en un caso dudoso de mala praxis, en un hospital de Formosa.

El 30 de noviembre del 2020, en el marco de un operativo militar, desaparece Lichita (14 a帽os, hija de Carmen). Lejos de tomarlo como algo personal, Carmen Villalba afirma que es una forma (perversa) que tiene el estado infanticida para doblegar a la militancia revolucionaria: 鈥淐omo no pueden con la militancia revolucionaria se ensa帽an con los ni帽os.鈥

Como respuesta al accionar del gobierno de Mario Abdo Mat铆nez (hijo) la militancia revolucionaria organiz贸 (entre tantas cosas) una campa帽a para visibilizar y denunciar la pol铆tica criminal y genocida del estado paraguayo en todo el mundo. Carmen Villalba es una de las referentes de la campa帽a 鈥淓ran ni帽as 鈥 Aparici贸n con vida de Lichita鈥, y se帽ala: 鈥渘o podemos pedir al estado que busque a Lichita; porque es el estado que asesino a dos ni帽as. La campa帽a es una forma de visibilizar la desaparici贸n de Lichita. Desde el campo militante es la forma segura y confiable para que se busque a Lichita.鈥